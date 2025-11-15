Pazarlamanın 7 Fonksiyonu (Örneklerle)

En favori kahve dükkanına girdiğinizde ne sipariş edeceğinizi zaten biliyorsanız, bu, pazarlamanın sessizce yapılacak işini yaptığı anlamına gelir.

Bu, markanın tanıdık gelmesinin, atmosferin doğru hissettirmesinin ve siz farkında olmadan Instagram'da onları takip etmeye başlamanızın nedenidir.

Ancak pazarlama, akıllı bir reklam veya harika bir logodan çok daha fazlasıdır.

Hedef kitlenizin sattığınız ürünü sadece fark etmesini değil, aynı zamanda gerçekten heyecanlanmasını sağlayan her şey budur.

Pazarlama, bir işin pek çok alanını etkilediği için, bu disiplin yedi temel fonksiyona ayrılmıştır ve her biri bir markanın dünyada nasıl göründüğünü şekillendirmede çok önemlidir.

İster stratejinizi geliştiren bir pazarlamacı ister sınırlı kaynaklarla büyümeye çalışan bir girişimci olun, bu yedi temel unsur, stratejinizi oluştururken dayandığınız omurgadır.

Bu yazıda, yedi pazarlama fonksiyonunu ayrıntılı olarak inceleyecek, gerçek örnekler gösterecek, bunları etkinleştirmek için en iyi kanalları ele alacak ve tüm bunları daha etkili bir şekilde yürütmenin yollarını paylaşacağız.

Pazarlamanın 7 fonksiyonu nedir?

Yedi pazarlama fonksiyonu, işinizin doğru ürünleri doğru kişilerle bağlantıya geçmesine ve onların geri gelmesini sağlamasına yardımcı olan bloklardır.

Pazarlama kampanyası yönetiminin yedi aşaması şöyledir 👇

Promosyon: Reklam ve halkla ilişkilerden sosyal medya, e-posta pazarlaması ve influencer kampanyalarına kadar her şeyi kapsar. Hedef, dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve insanları satın almaya daha yakın hale getirmektir.

Satış: Potansiyel müşterilerle konuşmak, ürününüzü değerli kılan özellikleri vurgulamak ve satın alma kararında onlara yardımcı olmak.

Ürün veya hizmet yönetimi: Ürün veya hizmetinizin müşteri ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmaya odaklanır. İnsanların isteklerine ve rakiplerinizin yaptıklarına dayalı araştırma, güncellemeler ve iyileştirmeleri içerir.

Pazarlama bilgi yönetimi: Hedef kitleniz, rakipleriniz ve sektör trendleri hakkında bilgi toplar ve analiz eder.

Fiyatlandırma: Müşterilerin ödemek istediği fiyat, rakiplerinizin uyguladığı fiyat ve kârlılığınızı korumanıza yardımcı olan fiyat arasında doğru dengeyi bulur.

Finansman: Pazarlama çabalarınız için bütçe oluşturma ve finansman sağlama yöntemlerini kapsar. Reklamlar için para ayarlamaktan araçlara veya ürün geliştirmeye yatırım yapmaya kadar, finansman, Pazarlama çabalarınız için bütçe oluşturma ve finansman sağlama yöntemlerini kapsar. Reklamlar için para ayarlamaktan araçlara veya ürün geliştirmeye yatırım yapmaya kadar, finansman, pazarlama iletişim stratejinizi hayata geçirmek için gerekli kaynaklara sahip olmanızı sağlar.

Dağıtım: Ürününüzün çevrimiçi, mağaza veya doğrudan teslimat yoluyla müşterilerinize ulaşmasını sağlar; hedef, hedef kitleniz için erişimi kolay, verimli ve rahat hale getirmektir.

Pazarlama Takımları için ClickUp ile önceden oluşturulmuş şablonlara, gösterge panellerine, otomasyona, yerleşik AI asistanına ve formlara erişebilirsiniz. Bunlar bir araya gelerek, aşağıdakilerin yanı sıra diğer tüm pazarlama fonksiyonlarınızı merkezileştirmenize yardımcı olur.

1. Tanıtım

Ürün ve hizmet yönetiminin tanıtım aşamasında, başarıyla tasarlanmış bir pazarlama stratejisiyle çeşitli kanallarda doğru zamanda doğru mesajı iletirsiniz.

Markalar, yeni bir lansmana faiz uyandırmak için promosyonel pazarlama kampanyaları kullanır. Ayrıca, lansmandan sonra da ilgiyi canlı tutmak için bu kampanyaları kullanır.

🌸 Hızlı vaka çalışması: Nike'ın "So Win" Super Bowl LIX reklamı büyük yankı uyandırdı, Super Clio Ödülü'nü kazandı ve maçın yayını sırasında milyonlarca kişiye ulaştı. Kampanya, kadın sporcuların yer aldığı 60 saniyelik siyah-beyaz görüntülerle özellik taşıyordu ve Nike'ın kadın spor izleyicilerinde yıllık %20'lik büyümeden yararlanmasına yardımcı oldu.

Promosyon stratejinizde kullanabileceğiniz bazı kanallar şunlardır.

Reklamcılık: Google, YouTube, Instagram, TV gibi platformlarda ücretli reklamlar veya hatta basılı reklamlar, hızlı bir şekilde erişim sağlamak için mükemmeldir.

Sosyal medya: Instagram, TikTok, LinkedIn ve hedef kitlenizin günlük olarak gezindiği diğer platformlarda organik gönderiler, Reels, Stories ve Lives

Influencer pazarlama: Hedef kitlenizin dikkatini zaten çekmiş olan niş oluşturucular veya tanınmış kişilikler gibi güvenilir isimlerle işbirliği yapın.

İçerik pazarlaması: Değer sağlarken aynı zamanda ince bir şekilde tanıtım yapan eğitici ve ilgi çekici bloglar, videolar, eğitimler ve vaka çalışmaları

E-posta pazarlaması: Haber bültenleri, özel teklifler, ürün duyuruları ve faydalı ipuçları aracılığıyla doğrudan iletişim

Etkinlikler: Web seminerleri, ürün lansmanları, pop-up mağazalar veya insanların markanızı gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecekleri fuar stantları

Halkla ilişkiler: Üçüncü tarafların güvenilirliğini ve daha geniş bir kitlenin ilgisini çekmek için medya kapsamı, podcast röportajları ve basın bültenleri

Satış promosyonları: İnsanları harekete geçmeye teşvik eden indirimler, sınırlı süreli teklifler, tavsiye kodları veya sadakat programları gibi promosyon stratejileri.

📌 Örnek: SaaS verimlilik platformunuzda yeni bir yapay zeka destekli otomasyon özelliği başlatıyorsunuz. İşte bunu nasıl hayata geçirebilirsiniz: "AI ile Haftalık Toplantı Yükünüzü Yarıya İndirmenin 5 Yolu" başlıklı bir blog yazısı yayınlıyorsunuz.

Yeni otomasyon ş Akışının ürün demosunu gösteren bir YouTube reklamı yayınlıyorsunuz.

LinkedIn'de bir verimlilik oluşturucuyla ortaklık kurarak, platformunuzu kullanarak elde ettikleri sonuçların paylaşımı için işbirliği yapın.

E-posta listenizi segmentlere ayırın ve ileri düzey kullanıcılara erken erişim davetiyeleri gönderin.

Tüm bu verileri elektronik tablolarda saklayabilir veya ClickUp'ta Proje Yönetimi için merkezileştirebilirsiniz.

ClickUp, pazarlama takımlarına işbirliği, görünürlük, uygulama ve izleme için ölçeklenebilir bir sistem sunar. Nasıl olduğunu görelim.

ClickUp görevlerini, pazarlama kampanyanızın her bir parçasını yönetmek için kullandığınız bir görev yönetim platformu olarak düşünün.

ClickUp görevlerinize görev açıklamaları, atanan kişiler ve öncelik işaretleri ekleyin.

Çok kanallı promosyon yürütürken, "Instagram reklamlarını başlat" veya "E-posta metnini tamamla" gibi her görev, açık açıklamalar, sorumlular, son tarihler ve alt görevler ile ayrılabilir. Harcanan zamanı izleme, anahtar ek dosya ekleme ve öncelik etiket ekleme yaparak pazarlama takımınızın acil olan işleri her zaman bilmesini sağlayabilirsiniz.

Daha büyük resmi, dönüm noktalarını ve projenin ilerlemesi için bir sonraki görevlerin neler olduğunu görmek istediğinizde, ClickUp Görünümlerini kullanabilirsiniz. Bu görünümler, görevlerinizi Liste, Pano, Takvim veya Gantt biçimlerinde görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp Görünümlerini kullanarak pazarlama kampanyalarınızı planlayın ve görünürlüğünüzü koruyun.

✅ Bunu deneyin: Google Analytics, Meta Audience Insights veya Instagram anketleri gibi araçları kullanarak hedef kitlenizi, nerede vakit geçirdiklerini ve nelere önem verdiklerini anlayın. Ardından, promosyon karışımınızı bir kampanya gibi planlayabilirsiniz. Yüksek erişimli kanalları (ücretli reklamlar gibi) yüksek güvenilirliğe sahip kanallarla (e-posta, haberler veya influencer paylaşımları gibi) birleştirerek güvenilirlik oluşturun. Sıfırdan bir pazarlama stratejisi oluşturmayı öğrenmek ister misiniz? Bu eğitici videoyu izleyin:

2. Satış

Satış aşamasında, pazarlamacının görevi potansiyel müşteriyi "bu ilginç görünüyor"dan "buna ihtiyacım var"a yönlendirmektir. Yedi pazarlama fonksiyonundan biri olan satış, müşteri demografisini anlamayı, değeri iletmeyi ve bu süreçte güven oluşturmayı içerir.

🌸 Hızlı vaka çalışması: Sephora'nın yüz tanıma uygulaması, satın alımlarda %25 artış ve mağaza içi dönüşümlerde %15 artış sağladı. Kullanıcıların ürünleri sanal olarak denemelerine olanak tanıyan Sephora, dijital ve fiziksel perakendecilik arasındaki boşluğu doldurarak satışlarda ölçülebilir bir artış sağladı.

Yaygın olarak kullanılan satış stratejileri şunlardır:

Doğrudan satış: Temsilcilerin her bir özel müşterinin ihtiyaçlarına göre mesajı uyarladıkları, yüz yüze veya telefonla gerçekleşebilen bire bir konuşmalar.

Ürün demoları: İnsanların ürünün nasıl işlediğini ve sorunlarını nasıl çözdüğünü tam olarak görmelerine yardımcı olan canlı tanıtımlar

Danışmanlık satış: Sadece özellikleri öne çıkarmak yerine sorular sorarak, sorunlu noktaları anlayarak ve çözümler sunarak

İtirazların ele alınması: Fiyatlandırma, zamanlama veya özellikler gibi yaygın tereddütlere dürüstçe yanıt verin.

CRM takipleri: ClickUp veya Salesforce gibi platformları kullanarak potansiyel müşterileri yönetmek ve konuşmaları izleme için ClickUp veya Salesforce gibi platformları kullanarak potansiyel müşterileri yönetmek ve konuşmaları izleme için CRM kampanyaları yürütmek

📌 Örnek: Verimlilik yazılımı sunan SaaS girişiminiz, ClickUp Forms'u kullanarak ücretsiz bir web seminerinden potansiyel müşterileri toplar ve ClickUp CRM'yi kullanarak bunları merkezi bir çalışma alanında bir araya getirir (bu konuya daha sonra değineceğiz). Satış ekibi üyeleri form yanıtlarını inceler ve satış sürecinde potansiyel müşterileri bilgilendirmek için iki yönlü iletişimi teşvik eder.

ClickUp Otomasyonları ve AI Ajanları ile potansiyel müşterilerin niteliklerinin değerlendirilmesini otomatikleştirebilirsiniz.

Satış sürecinizi devam ettirmek için özel ClickUp Otomasyonları oluşturun.

Örnek olarak, bir potansiyel müşteri formunu doldurduğunda, otomatik olarak bir görev oluşturabilir, bunu belirli bir satış temsilcisine atayabilir ve öncele göre bir son teslim tarihi ayarlayabilirsiniz.

Demo görüşmesi tamamlandı olarak işaretlendikten sonra, otomatik bir görev tetikleyici kullanarak takip e-postası gönderebilir ve ilgili vaka çalışmasını ek dosya olarak ekleyebilirsiniz.

Anlaşmalar satış hunisinde ilerledikçe (örneğin, "Nitelikli Potansiyel Müşteri"den "Demo Planlandı"ya) görev durumlarını değiştirmek için otomasyonlar oluşturabilir veya önemli bir potansiyel müşteri dikkat gerektirdiğinde takımınızı e-posta yoluyla uyarabilirsiniz.

Pazarlama takımınız hala kararsızsa, bu video ClickUp Otomasyonlarının avantajlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

⚡ Şablon Arşivi: Kampanya Planlamasını ve Uygulamasını Basitleştiren Ücretsiz Pazarlama Kampanyası Şablonları

3. Ürün veya hizmet yönetimi

Ürün veya hizmet geliştirme, sattığınız ürünün bugün ve yarın hedef kitlenizin ihtiyaçlarını gerçekten karşıladığından emin olmakla ilgilidir. Bu fonksiyon, lansmanın ötesine geçerek geri bildirim toplamaya, mevcut teklifleri iyileştirmeye ve bazen tamamen yeni bir şey yaratmaya odaklanır. Siz gelişmezseniz, rakipleriniz gelişecektir.

🌸 Hızlı vaka çalışması: Dove'un "Real Beauty AI" kampanyası, güzellik filtrelerinin etkisini göstermek için yapay zeka kullanarak ilk ayında 50 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Kampanya, Dove'un sosyal medyada yapılan bahsetme oranını %40 artırdı ve markanın özgünlüğüne olan güveni pekiştirdi.

İşte kullanmaya değer bazı ürün ve hizmet yönetimi stratejileri:

Pazar geri bildirim döngüleri: Anketler, NPS puanları, destek biletleri ve kullanıcı yorumları gibi müşteri geri bildirimleri için açık pazarlama iletişim kanalları oluşturarak neyin iş olduğunu anlayın.

Test ve doğrulama: Büyük bir lansmandan önce kapsamlı testler yapın. Beta programları, A/B testleri veya sınırlı lansmanlar gerçekleştirerek, geliştirdiğiniz ürünün gerçek kullanıcılar tarafından beğenildiğinden emin olun.

Özellik güncellemeleri ve geliştirmeler: Geri bildirimleri ve verileri kullanarak ürününüzü düzenli olarak iyileştirin. Bu, hataları düzeltmek, kullanılabilirliği iyileştirmek veya özellikler eklemek gibi her şey olabilir.

Kullanıcı ve pazar araştırması: Geniş pazar eğilimlerini (sektörün yapacakları) doğrudan kullanıcı içgörüleriyle (müşterilerinizin ne istediği) dengeleyerek daha akıllı kararlar alın.

📌 Örnek: Verimlilik platformunuz için bir ürün veya pazarlama yol haritası oluşturduğunuzu varsayalım. ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, stratejiden uygulamaya daha hızlı geçmenize nasıl yardımcı olabilir?

Fikirleri yol haritası görevlerine dönüştürün

Brain'e "SaaS ürünüm için SEO, influencer pazarlama ve e-posta kampanyaları için 3. çeyrek içerik yol haritası oluştur" isteğinde bulunun. Son teslim tarihleri, sorumlular ve öncelikler ile birlikte görevler veya alt görevler alacaksınız.

ClickUp Brain'i kullanarak ürün içerik yol haritası için beyin fırtınası yapın

Mevcut planlar hakkında sorular sorun

Neler plan olduğunu bilmiyor musunuz? Brain'e sorun:

Eylül ayı için hangi özellikler planlanıyor? Ürün lansmanı için Product Hunt'ta hangi etkinlikler planlanıyor?

ClickUp Brain'i kullanarak görevlerden, belgelerden ve alanlardan yanıtlar alın

Ürün veya kampanya planlarını özetleyin

Karmaşık yol haritası belgeleri üzerinde iş yaparken, Brain'den önemli bilgileri özetlemesini isteyebilirsiniz. Bu, yönetici güncellemeleri, paydaş senkronizasyonları veya iç haber bültenleri için yararlıdır.

ClickUp Brain'i kullanarak e-postaları ve raporları özetleyin

Brain MAX, derin entegrasyonlar, otomasyon ve birden fazla önde gelen AI modelinin gücünü bir araya getirerek pazarlamayı dönüştüren AI destekli masaüstü yardımcınızdır . Brain MAX ile, kampanya planlama, içerik oluşturma ve analitiği tek bir yerden kolaylaştırarak haftada 1,1 güne kadar zaman kazanabilir ve %86'ya varan maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. Konuşma-metin özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde fikirler üretin, taslaklar hazırlayın veya stratejiler belirleyin ve Brain MAX'ın AI modelleri (GPT, Claude ve Gemini gibi) ile yaratıcı metinler oluşturun, kampanya verilerini analiz edin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin. Performans metriklerini otomatik olarak izleyebilir, trendleri belirleyebilir ve optimizasyon önerileri sunabilir, böylece doğru hedef kitleye ulaşabilir ve ROI'yi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Sosyal medya planlamasını otomasyonundan takım geri bildirimlerini düzenlemeye kadar, Brain MAX pazarlama ş akışınızı verimli, veri odaklı ve her zaman bir adım önde tutar.

📚 Daha fazla bilgi: Pazarlama için AI nasıl kullanılır?

4. Pazarlama bilgi yönetimi (MIM)

MIM, pazarlamacıların ürün geliştirmek, pazarda rekabet gücünü korumak ve kampanya performansını izlemek için zamanında, ilgili ve doğru bilgileri kullanmasını sağladığı için pazarlamanın anahtar fonksiyonudur.

🌸 Hızlı vaka çalışması: 2024 yılında Tombras, PODS için hava durumuna göre uyarlanan "Impossibly Smart Billboard" kampanyasıyla manşetlere çıktı. New York şehrindeki kamyonlara, hava durumu, konum ve trafiğe gerçek zamanlı olarak uyarlanan 6.000'den fazla yapay zeka destekli, hiperlokal reklam yerleştirildi. Bu yenilikçi yaklaşım, web sitesi oturumlarında %60'lık bir artışa ve NYC'deki PODS için teklif taleplerinde %33'lük bir artışa yol açarak, şirketin yıllardır en güçlü haftalık büyümesini kaydetti.

MIM için kullanabileceğiniz şeyler şunlardır:

Analitik platformları: Google Analytics, Mixpanel veya Meta Insights gibi araçları kullanarak hangi içeriklerin iş olduğunu, kullanıcıların hangi noktada ayrıldığını ve kanallar arasında nasıl etkileşim kurduklarını görün.

Pazar ve rakip araştırması: Sektör raporları, müşteri yorumları ve rakip denetimleri ile güncel bilgileri takip ederek trendleri belirleyin ve Sektör raporları, müşteri yorumları ve rakip denetimleri ile güncel bilgileri takip ederek trendleri belirleyin ve satış ve pazarlama stratejinizdeki pozisyonunuzu ayarlayın.

Veri segmentasyonu: Hedef kitlenizi konum, davranış veya satın alma geçmişine göre sınıflandırarak e-postaları, teklifleri ve reklamları daha etkili bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

Gösterge panelleri ve raporlar: Takımınızın neyin işe olduğunu hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturun.

CRM araçları: ClickUp gibi CRM platformlarını kullanarak müşteri verilerini depolayabilir ve yönetebilir, satış faaliyetlerini izleyebilir ve geçmiş davranışlara göre kişiselleştirilmiş iletişim kurabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir SaaS verimlilik platformunun pazarlamasını yapıyorsunuz ve freemium kullanıcılar için e-posta kampanyalarınızı iyileştirmek istiyorsunuz.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile takip işlemleri atayabilir, anlaşma aşamalarını izleyebilir ve etkili pazarlama yönetimi için takımınızla işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile özel etkileşimleri takip edin, segmentlere ayırın ve yönetin.

İlk olarak, takımınızın kişilik, davranış veya huni aşamasına göre sözleşmeleri sıralamasına ve filtrelemesine yardımcı olmak için ClickUp Liste Görünümü'nü kullanın. Potansiyel müşteri kaynağı, son etkileşim verileri, müşteri segmenti, satın alma aşaması vb. gibi özel alanlar ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, sözleşmeleri, müşterileri ve anlaşmaları depolamak ve analiz etmek için bir müşteri tabanı bile oluşturabilirsiniz. İlgili işleri izleme için, görevleriniz ve belgeleriniz arasında bağlantılar eklemeyi düşünün. Farklı araçlar arasında gidip gelmenize gerek yok. Bu CRM ile, pazarlamanın 7 fonksiyonunun tümünü tek bir araçta elde edersiniz.

📚 Daha Fazla Bilgi: Takımlar için Pazarlama Operasyonları Yazılımı

5. Fiyatlandırma

Fiyatlandırma aşaması, ürün veya hizmetinizin maliyetini (tabii ki) ve bunun neden değer olduğunu belirlediğiniz aşamadır.

Bu bir denge oyunudur: maliyetlerinizi karşılamak, rekabet gücünüzü korumak ve müşterilerin algıladığı değeri yansıtmak. Doğru bir şekilde yaparsanız, fiyatlandırma stratejiniz hem pazar büyümesini hem de sağlıklı kar marjlarını destekler.

🌸 Hızlı vaka çalışması: Chili'nin Manhattan'daki gerilla pop-up mağazası, tek bir hafta sonu 10.000'den fazla kişiyi çekti ve 6 milyar medya gösterimi elde etti. Kampanya, fast food fiyatlarındaki artışları vurguladı ve Chili'nin yeni Big QP burgerini tanıttı, bu da lansman haftasında satışların %12 artmasıyla sonuçlandı.

İşte kullanabileceğiniz bazı ürün fiyatlandırma stratejileri:

Değer bazlı fiyatlandırma: Fiyatınızı sadece maliyetlerinize veya rakiplerinizin fiyatlarına göre değil, müşterilerin değer verdiğini düşündüğü şeye göre belirleyin. Bu, algılanan değerin en önemli olduğu benzersiz veya premium ürünler için özellikle iş yapar.

Maliyet artı fiyatlandırma: Ürününüzün üretim maliyetine belirli bir marj ekleyin. Bu yöntem basit ve güvenilirdir, ancak piyasadaki değişikliklere dikkat etmeniz gerekir.

Penetrasyon fiyatlandırması: Pazar payını erken oluşturmak için daha düşük bir fiyatla piyasaya sürün, ardından Pazar payını erken oluşturmak için daha düşük bir fiyatla piyasaya sürün, ardından fiyatlandırma araçlarıyla özelleri kazandıktan sonra fiyatı artırın.

Rekabetçi fiyatlandırma: Ürününüzü piyasadaki benzer ürünlerle benzer şekilde fiyatlandırın. Bu, fiyat bilincine sahip tüketicileri hedefleyen kategoriler için idealdir.

Paket fiyatlandırma: Ürünleri veya hizmetleri bir paket halinde birleştirerek, ayrı ayrı satın almaktan daha iyi bir değer elde edin.

Dinamik fiyatlandırma: Talep, stok veya günün saatine göre fiyatları gerçek zamanlı olarak ayarlayın; havayolları veya araç paylaşım uygulamaları gibi yerler bunu sıklıkla yapar.

📌 Örnek: ClickUp'ta, freemium + değer tabanlı kademeli fiyatlandırma modeli kullanıyoruz. Her kademe, farklı kullanıcıların ölçeği, karmaşıklığı ve ihtiyaçları ile uyumludur. Ayrıca, küçük başlayıp kullanımı artırarak, ekibiniz ve ş akışınızın karmaşıklığı arttıkça yükseltme yapabileceğiniz bir büyüme modelini destekler. Ücretsiz denemeler işe yaramıyor. Ve çoğu SaaS kurucusu bunu kabul etmiyor. Ürününüzün bir karar verilmesi için geri sayım sayacına ihtiyaç duyuyorsa, yanlış sorunu çözüyorsunuz demektir. Ücretsiz denemelerde gerçekte olanlar şunlardır: 1-3. gün: Kullanıcı kaydolur, biraz keşfeder, dikkatini dağıtır. 4-10. gün: Sessizlik. Belki bir kez giriş yaparlar. 11-13. gün: Panik e-posta. "Deneme süreniz yakında sona eriyor!" 14. Gün: Karar verme zamanı. Ancak kullanıcılar ürünü hiç kullanmadılar. Bu, kimsenin hazır olmadığı bir karara zorla ulaşma sürecidir. ClickUp'ı ilk günden itibaren Sonsuza Kadar Ücretsiz olarak geliştirdik. İnsanlar bizim deli olduğumuzu düşündü. "Asla para kazanamayacaksınız." "Kullanıcılar sonsuza kadar ücretsiz sürümü kullanmaya devam edecek." "Dönüşüm için aciliyet gerekir." Yanlış. Sonsuza Kadar Ücretsiz, kullanıcıların ürününüzü aceleyle kullanmasına neden olan yapay baskıyı ortadan kaldırır. Kullanıcılar, gerçek ş akışları oluşturmak ve gerçek değeri deneyimlemek için zaman ayırırlar. Ardından, ücretsiz sürümün sınırlarına ulaştıklarında, zamanlayıcı onları zorladığı için değil, istedikleri için yükseltme yaparlar. Ücretsizden ücretliye dönüşüm oranımız sektör standardından daha iyidir ve müşterilerimiz, gerçek değeri deneyimledikten sonra ödemeyi seçtikleri için daha uzun süre bizimle kalırlar. Ücretsiz denemeler işe yaramıyor. Ve çoğu SaaS kurucusu bunu kabul etmiyor. Ürününüzün bir karar verilmesi için geri sayım sayacına ihtiyaç duyuyorsa, yanlış sorunu çözüyorsunuz demektir. Ücretsiz denemelerde gerçekte olanlar şunlardır: 1-3. gün: Kullanıcı kaydolur, biraz keşfeder, dikkatini dağıtır. 4-10. gün: Sessizlik. Belki bir kez giriş yaparlar. 11-13. gün: Panik e-posta. "Deneme süreniz yakında sona eriyor!" 14. Gün: Karar verme zamanı. Ancak kullanıcılar ürünü hiç kullanmadılar. Bu, kimsenin hazır olmadığı bir karara zorla ulaşma sürecidir. ClickUp'ı ilk günden itibaren Sonsuza Kadar Ücretsiz olarak geliştirdik. İnsanlar bizim deli olduğumuzu düşündü. "Asla para kazanamayacaksınız." "Kullanıcılar sonsuza kadar ücretsiz sürümü kullanmaya devam edecek." "Dönüşüm için aciliyet gerekir." Yanlış. Sonsuza Kadar Ücretsiz, kullanıcıların ürününüzü aceleyle kullanmasına neden olan yapay baskıyı ortadan kaldırır. Kullanıcılar, gerçek ş akışları oluşturmak ve gerçek değeri deneyimlemek için zaman ayırırlar. Ardından, ücretsiz sürümün sınırlarına ulaştıklarında, zamanlayıcı onları zorladığı için değil, istedikleri için yükseltme yaparlar. Ücretsizden ücretliye dönüşüm oranımız sektör standardından daha iyidir ve müşterilerimiz, gerçek değeri deneyimledikten sonra ödemeyi seçtikleri için daha uzun süre bizimle kalırlar.

👀 Biliyor muydunuz? SaaS'ta kullanım bazlı fiyatlandırma, koltuk bazlı fiyatlandırmanın yerini almaktadır. OpenView'un yaptığı bir ankete göre, şirketlerin %39'u kullanım bazlı fiyatlandırma uygulamaktadır. Bunun nedeni, müşterilerin küçük bir adımla başlayıp ürünü denemeye olanak tanıması ve müşteriler ürüne bağlandıkça sorunsuz bir şekilde genişlemeye yol açmasıdır.

6. Finansman

Pazarlamada finans, kaynakların nasıl tahsis edileceğini, kampanyaların nasıl önceliklendirileceğini ve ROI'nin nasıl ölçüleceğini belirleyen temel bir stratejik rol oynar.

Örneğin, ürün yönetiminde denemeyi ele alalım. Her büyüme takımı yeni kanalları veya yaratıcı stratejileri test etmek ister. Ancak koruyucu önlemler alınmazsa, A/B testleri hızla pahalı tahminlere dönüşebilir.

Finans departmanı, önceden onaylanmış güvenli harcama sınırlarını belirler, böylece takımlar pazarlama planlarında aşırı harcama riski olmadan özgürce keşif yapabilirler.

Finans, pazarlamayı şu şekilde destekler:

Fiyatlandırma girdisi : Pazarlama ve ürün fiyatlandırma önerebilir, ancak finans marj etkisi, geri ödeme dönemleri ve paket stratejileri modeller.

Atıf modellemesi : Finans, pazarlama operasyonları ile iş birliği yaparak kampanyalara kredi olarak kaydedilen gelirlerin doğru olmasını sağlar.

Sermaye verimliliği hikayesi : Startuplar ve büyüme aşamasındaki şirketlerde, finans ve pazarlama bir araya gelerek verimli büyüme hikayesi anlatır (ör. "CAC'yi %20 düşürerek boru hattını 2 katına çıkardık").

Yaratıcı tedarikçi denetimi: Finans departmanı, danışmanlık ücretlerini, yazılım sözleşmelerini ve serbest çalışan anlaşmalarını inceleyerek harcamaların etkiyle uyumlu olmasını sağlar.

Burada, herkesin aynı sayfada olması için, pazarlama takım ve finans pazarlama departmanı için tek bir doğru kaynak gerekir.

📌 Örnek: SaaS platformunuz için 4. çeyrekte bir büyüme sprint'i planlıyorsunuz ve ücretli arama, düşünce liderliği içeriği ve ürün odaklı web seminerleri için 75.000 dolar ayırmanız gerekiyor. Pazarlama bütçesi şablonlarını kullanarak finans ve pazarlama KPI'larını planlayacaksınız.

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj attığını keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi yanınızda olduğunda, bağlam değiştirme artık geçmişte kalır. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlantılı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri alır!

7. Dağıtım

Dağıtım aşaması, ürününüzü veya mesajınızı doğru kanallar aracılığıyla doğru zamanda hedef kitlenize ulaştırdığınız aşamadır. Bu, dijital içerik sunmak, ortaklıkları yönetmek, influencer'ların erişimini genişletmek veya perakende lojistiğini koordine etmek anlamına gelebilir.

🌸 Hızlı vaka çalışması: 2023 Barbie filmi pazarlama kampanyası, gişe rekorları kıran filmlerin tanıtımı için yeni bir standart ayarladı, dünya çapında 1,4 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti ve bir kadın yönetmen tarafından çekilen en yüksek hasılatlı film oldu. 100'den fazla marka ortaklığı, Barbie Selfie Generator gibi viral dijital araçlar (Mattel'in küresel erişimini %279 artırdı) ve Barbie Dreamhouse Challenge gibi deneyimsel etkinliklerle desteklenen kampanya, 179 milyon organik gösterim ve 4,6 milyar hashtag görünümü elde etti. Kampanyanın çekiciliği özellikle Z kuşağında güçlüydü: %93'ü pazarlamayı ilgi çekici buldu ve açılış hafta sonu izleyicilerinin %81'i 35 yaşın altındaydı. Aynı zamanda küresel "Barbiecore" trendini de tetikledi.

Dağıtım stratejisi oluştururken, en çok konuşma getiren kanalları hesaba katarsınız. Ayrıca, pazara giriş hareketimizin satış, pazarlama ve operasyonlar arasında uyumlu olup olmadığı gibi kritik bir soruyu da yanıtlarsınız.

Bu aşamanın temel bileşenleri şunlardır:

Nakliye ve lojistik: Fiziksel ürünlerin depodan kapınıza kadar nasıl taşındığını yönetmek. Sipariş izleme, paketleme, teslimat ortakları ve stok seviyeleri gibi konuları düşünün.

Dijital dağıtım: Yazılım, e-kitap, çevrimiçi kurslar ve diğer dijital ürünler için dağıtım kanalları anında ve küreseldir.

Perakende satış noktalarında yer alma: Ürünlerinizi süpermarket, butik veya geçici pop-up mağazalar gibi fiziksel raflara yerleştirin.

Doğrudan Tüketiciye Satış (D2C): Web siteniz veya uygulamanız aracılığıyla hedef müşterilerinize doğrudan satış yapın, aracıları ortadan kaldırın.

Omnichannel: Çevrimiçi mağazalar, mobil uygulamalar, sosyal platformlar ve fiziksel mağazalar arasında kesintisiz bir deneyim yaratmak

📌 Örnek: Yeni bir özellik olan AI destekli otomasyonu kullanıcılara üç aşamada sunuyorsunuz: erken benimseyenler, ileri düzey kullanıcılar ve genel kullanıcılar.

ClickUp Dashboards'u kullanarak bu lansmanın pazarlama e-postaları, uygulama içi duyurular ve topluluk katılımı açısından nasıl bir performans gösterdiğini izleyebilirsiniz. Gerçek zamanlı gösterge panelleri, dağıtımı bir kara kutudan kontrollü, veriye dayalı bir iş akışına dönüştürür.

ClickUp Gösterge Panelleri, farklı kanallarda pazarlama kampanyanızın performansını izler.

ClickUp, pazarlama, satış, operasyon ve lojistiği tek bir çalışma alanında bağlantı kurar. Gösterge panelleri, pazarlama müdüründen satış müdürüne kadar herkese dağıtımın nasıl ilerlediğine dair ortak bir bilgi kaynağı sunar.

👀 Biliyor muydunuz? Birçok hakemli araştırma, kanal bağlamının tüketicilerin değer ve güven algısını etkilediğini göstermektedir. Örnek, Amazon gibi indirim ağırlıklı bir platformda satılan lüks bir öğe, orijinal olsa bile algılanan kalite kaybına uğrayabilir.

Bu fonksiyonlar neden hala önemli?

Araçlar değişmiş olabilir: TV yerine TikTok, stajyerler yerine yapay zeka.

Ancak, pazarlamanın temelleri değişmedi. Pazarlamanın yedi fonksiyonu, bir ürünü doğru hedef kitleye anlamlı ve karlı bir şekilde bağlantı kurmak için gerekli temel sorumlulukları temsil ettiği için hala geçerliliğini korumaktadır.

Her fonksiyon, kritik bir iş sorusuna yanıt verir.

fonksiyon Temel soru Promosyon Nasıl dikkat çekiyor ve harekete geçiyoruz? Satış Faizi gelire dönüştürüyor muyuz? Ürün veya hizmet yönetimi İnsanların gerçekten istediği bir şey mi oluşturuyoruz? Pazarlama bilgi yönetimi Kararlarımızı yönlendiren içgörüler nelerdir? Fiyatlandırma Talebi öldürmeden değer yakalıyor muyuz? Finansman ROI'yi kanıtlayabilir miyiz? Dağıtım İnsanlar ürünümüze ihtiyaç duydukları zaman ve yerde erişebiliyor mu?

Yedi Pazarlama Fonksiyonu: ClickUp ile Stratejiden Uygulamaya

Artık 7 pazarlama fonksiyonunun net bir görünümüne sahip olduğunuz için, stratejiyi eyleme dönüştürme zamanı geldi.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Ürün yol haritasını harita olarak çiziyor, potansiyel müşterileri izleme, kampanya verilerini analiz ediyor veya kanallar arasında bir sonraki lansmanınızı koordine ediyorsanız, ClickUp takımınıza pazarlama sürecinin her aşamasını planlamak, organize etmek ve yürütmek için tek bir yer sunar.

Otomasyonlardan ClickUp Brain'e, CRM'den özel gösterge panellerine kadar, daha akıllı pazarlama yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅