2025'te Takım Eğitimi ve Süreç Belgelendirme için En İyi 11 Trainual Alternatifi

Bir işte büyütmek, çalışanları eğitme yöntemlerinizi de büyütmek anlamına gelir. İşte burada Trainual devreye girer: dokümantasyon, oryantasyon ve süreç tutarlılığı için geliştirilmiş bir eğitim yönetim sistemi. Basit ve yapılandırılmış bir sistemdir, ancak takımlar büyüdükçe platformun esnekliği sınırlarına ulaşmaya başlar.

Trainual alternatiflerini araştırırken, kolay dokümantasyon ile otomasyon, analitik ve sorunsuz içerik sunumunu bir araya getiren platformlar arayacaksınız. Bu platformlar aynı zamanda görev yönetimi veya HRIS sisteminiz olarak da işlev görüyorsa, bu bir artı puan olacaktır.

Sizin için yapılacak araştırmamızı tamamlandı ve takım eğitimi ve süreç belgeleme için en iyi Trainual alternatiflerini bir araya getirdik.

Neden Trainual Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Çalışan eğitimi ve oryantasyon için Trainual alternatifini düşünmeniz için birkaç neden:

Arama fonksiyonu zor olabilir: Arama özelliği teorik olarak kullanışlıdır, ancak her zaman umduğunuz kadar sorunsuz işleyemeyebilir. İçerikiniz düzgün bir şekilde düzenlenmemiş veya açıkça etiketlenmemişse, sonuçlar dağınık olabilir.

Sınırlı özelleştirme ve tasarım esnekliği: Kullanıcılar, içerik düzeni seçeneklerinde kısıtlamalar olduğunu bildiriyor. Örneğin, biçim genellikle basittir ve çok düzeyli madde işareti stili veya gelişmiş markalama özellikleri yoktur.

Temel raporlama ve analiz: Raporlama fonksiyonel olsa da, derinlemesine analiz özelliği yoktur. Google Dokümanlar gibi araçlarda olduğu gibi, test performansına, konu başına harcanan zamana veya gerçek zamanlı etkinlik günlüklerine ilişkin daha fazla bilgi edinemiyorsunuz.

Belge içe aktarma özelliği yoktur: Büyük veya karmaşık belgeleri içe aktarmak için yeniden biçimlendirme gerekebilir ve Google Dokümanlar ile yerel senkronizasyon özelliği yoktur; kopyala-yapıştır işlemi hala gereklidir.

Gerçek zamanlı görev yürütme yok: Trainual, eğitim modülleri ve SOP'lara odaklanır, ancak canlı görev kontrol listeleri veya sahada görev izleme içermez. Operasyonel uyumluluk ve eğitim ihtiyaçları için görev yönetimi veya HRIS sistemlerine ihtiyacınız olacaktır.

Fiyatlandırma kısıtlamaları: Fiyatlandırma, kullanıcı sayısına göre değişir ve çoklu dil desteği, özel alan adları ve e-imzalar için Trainual+ gibi eklentiler gerektirir, bu da küçük takımlar için maliyetli hale getirir.

Dağınık içerik sayfa: Eğitim kitaplığınız büyüdükçe, İçerik sayfası dağınık ve karmaşık bir hale gelmeye başlar. Her şey tek bir uzun görünümde liste olarak gösterilir ve bu durum kullanıcıyı bunaltabilir.

Bu sınırları aşan ve daha fazla esneklik ile sezgisel bir kullanıcı arayüzü sunan Trainual alternatiflerini keşfedelim.

Trainual Alternatiflerine Genel Bakış

Eğitim, oryantasyon ve süreç belgeleme için en iyi platformlara hızlıca göz atın.

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Tek bir platformda yapay zeka destekli eğitim, dokümantasyon ve operasyonlar Takım boyutu: Startup'lar, KOBİ'ler ve büyüyen kurumsal işletmeler için ideal ClickUp Belge, Bilgi Bankası, AI asistanı (ClickUp Brain), Otomasyonlar, Şablonlar, İzinler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Document360 Yapılandırılmış iç ve dış bilgi tabanları Takım boyut: Müşteri desteği ve ürün eğitimi takımları için ideal AI sohbet robotu (Ask Eddy), makale sürümleme, özel alan adları, ayrıntılı analizler Özel fiyatlandırma Absorb LMS AI araçlarıyla kurumsal düzeyde öğrenim yönetimi Takım boyutu: Uyumluluk gereksinimleri olan büyük kuruluşlar için ideal Absorb Create AI, Akıllı Yardım, SCORM/xAPI desteği, çok dilli portallar Özel fiyatlandırma Scribe Görsel yakalamalarla adım adım süreç belgeleme Takım boyut: Operasyon, BT ve destek ekibi için idealdir Otomatik olarak oluşturulan SOP'lar, Scribe Sayfaları, manuel oluşturucu, tek tıklamayla paylaşım Sonsuza kadar ücretsiz; Ücretli planlar 15 $/kullanıcı/aydan başlar TalentLMS Oyunlaştırılmış, erişilebilir kurumsal eğitim Takım boyutu: İK ve öğrenme ve geliştirme ekipleri için ideal Sürükle ve bırak oluşturucu, TalentCraft AI, oyunlaştırma, sertifikalar Aylık 149 $'dan başlayan fiyatlarla Lessonly by Seismic Satış ve müşteri başarı takımları için etkileşimli eğitimTakım boyutu: Gelir artırma ve koçluk programları için ideal AI video puanlama, Seismic içerik entegrasyonu, etkileşimli dersler Özel fiyatlandırma Process Street Kod gerektirmeyen süreç otomasyonu ve uyumluluk izleme Takım boyutu: İK, operasyon ve uyumluluk ekipleri için idealdir Kontrol listesi oluşturucu, AI ajanı (Cora), onaylar, ş Akışı analitiği Özel fiyatlandırma 360Learning İşbirliğine dayalı, akran temelli kurumsal eğitim Takım boyutu: Kurumsal öğrenme ve geliştirme programları için ideal Sosyal öğrenme, yapay zeka önerileri, kohort analitiği, özelleştirilebilir akademiler Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla Guru Bağlamsal cevaplar sunan, yapay zeka destekli iç bilgi merkezleri Takım boyutu: Dağıtımlı takımlar ve hibrit çalışma ortamları için ideal Bilgi kartları, Guru GPT, tarayıcı/Slack entegrasyonları, analitik Ücretsiz deneme; Ücretli planlar 18 $/kullanıcı/ay'dan başlar Coassemble Hızlı, görsel mikro öğrenme ve etkileşimli kurslar Takım boyutu: Küçük takımlar ve yaratıcı eğitim programları için idealdir 40'tan fazla şablon, Headless modu, etkileşimli testler, analitik Ücretsiz; Aylık 100 $'dan başlayan ücretli planlar Docebo AI destekli kurumsal öğrenme otomasyonu Takım boyutu: Küresel kuruluşlar ve müşteri eğitimi için idealdir AI yazma, Sanal Koçluk, derin arama, CRM/HRIS entegrasyonlar Özel fiyatlandırma

Kullanılacak En İyi Trainual Alternatifleri

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

İşte sizin gibi modern takımlar için geliştirilmiş Trainual alternatifleri.

ClickUp (Tek bir platformda yapay zeka destekli eğitim ve operasyonlar için en iyisi)

ClickUp Belge ile ş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlanan SOP'lar, işe alım kılavuzları ve wiki'ler oluşturun.

Mevcut eğitim platformunuz, SOP'leri görevlerle uyumlu tutmayı zorlaştırıyorsa veya takımınızın işi tamamlamak için wiki, belge ve proje panosu arasında geçiş yapmasını gerektiriyorsa, ClickUp bunu tek bir yerde çözer.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, dokümantasyon, proje yönetimi ve yapay zeka bilgi desteğini tek bir çalışma alanında birleştirir. Zengin özelliklere sahip ClickUp Docs, görevler ve ş akışlarına doğrudan bağlantılı dinamik SOP'ler, oryantasyon kılavuzları ve dahili wikiler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, gerçek zamanlı işbirliği ve düzenlemeyi de destekler.

ClickUp Docs ile işbirliğine dayalı ve kolayca gezilebilir belgeler oluşturun.

Bir belgenin içinden eylem öğeleri atayabilir, gerçek zamanlı ilerlemeyi takip edebilir, gösterge panelleri veya zaman çizelgeleri gibi görsel widget'lar ekleyebilir ve hatta izin tabanlı erişim için bölümleri kilitleyebilirsiniz.

ClickUp Belge içinde eylem öğeleri atayın, ilerlemeyi takip edin, gösterge panelleri yerleştirin ve güvenlik erişim için bölümleri kilitleyin.

📌 Hızlı İpucu: Anında bir wiki oluşturmak mı istiyorsunuz? Docs Hub'ı açın, sağ üst köşedeki Create Belge'yi tıklayın ve mevcut seçeneklerden Blank wiki'yi seçin. ClickUp Belge içinde anında bir wiki oluşturun

Daha da ileri gitmek için, ClickUp Bilgi Yönetimi, takımınızın bilgi bulma şeklini dönüştürmek için bir katman olarak gelir. Diyelim ki biri "Ebeveyn izni politikamız nedir?" yazıyor. Çalışma alanınızda oluşturulan AI ortağı ClickUp Brain, bağlı belgelerinizi, ClickUp görevlerinizi, wiki'lerinizi ve hatta harici entegrasyonlarınızı anında tarayarak en doğru ve güncel cevabı verir.

ClickUp Bilgi Yönetimi'ni kullanarak bilgileri kolayca bulun.

Bunun ötesinde, ClickUp Brain ayrıca sıfırdan yeni SOP'lar hazırlamanıza, mevcut oryantasyon kontrol listelerini küçük eylem öğelerine özetlemenize ve geçmiş görevler, yorumlar ve belgelerden otomatik olarak iç bilgi oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile anında bilgi belgeleri taslağı oluşturun

Hatta politikaların farklı bir üslupla yeniden yazılmasını isteyebilir, tamamlanan iş akışlarına dayalı kullanım kılavuzları oluşturabilir veya görevler değiştiğinde dokümantasyon güncellemelerini önerebilir, böylece saatlerce süren manuel bakım işlemlerinden tasarruf edebilirsiniz.

AI Destekli Bilgi ve Otomasyon ClickUp, çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yapay zeka ile eğitim ve dokümantasyonu bir üst seviyeye taşır: Bu AI özellikleri, ClickUp'ı basit bir dokümantasyon aracından, bilginin sadece depolandığı değil, sizin için sürekli iş yaptığı, kendi kendine çalışan bir eğitim merkezine dönüştürür.

AI Destekli Bilgi ve Otomasyon

ClickUp, çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yapay zeka ile eğitim ve dokümantasyonu bir üst seviyeye taşır:

ClickUp Brain MAX: Tüm ClickUp Belgeleriniz, Görevleriniz, Beyaz Tahtalarınız ve Google Drive, Slack ve Figma gibi bağlı uygulamalarınızda arama yapın ve karmaşık veya eski içeriklerde bile basit bir Konuşma-Metin komutuyla doğru bağlamı anında ortaya çıkarın.

Brain MAX, belgeler, görevler ve bağlı uygulamalarda arama yaparak ayrıntılı cevapları ortaya çıkarır ve karmaşık veya gizli bilgilere bile anında erişim sağlar.

ClickUp AI Agent:s Basit İngilizce sorular sorun (örneğin, "Oryantasyon kontrol listemiz nedir?") ve çalışma alanınızın bilgileriyle doğrulanmış anlık cevaplar alın.

ClickUp AI Agents, doğal dil sorularına anında, kaynak gösterilen yanıtlar sunarak çalışma alanınızı canlı bir bilgi tabanına dönüştürür.

Bu AI özellikleri, ClickUp'ı basit bir dokümantasyon aracından, bilginin sadece depolandığı değil, sizin için sürekli iş yaptığı, kendi kendine çalışan bir eğitim merkezine dönüştürür.

AI'yı dokümantasyon yazmak için nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Aşağıdaki video'ya tıklayın 👇

Dokümantasyonunuza hızlı bir başlangıç yapmak için ClickUp Bilgi Bankası Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu şablon, SOP'leri, iç politikaları, işe alım belgelerini ve SSS'leri tek bir yerde düzenlemenize yardımcı olmak için önceden yapılandırılmış klasörler, sayfalar ve Özel Alanlar ile birlikte gelir.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile SOP'leri, politikaları, oryantasyon belgelerini ve SSS'leri tek bir yerde düzenleyin.

Belgeleri görevlere bağlayabilir, sahipler atayabilir ve hatta hangi sayfaların güncellenmesi gerektiğini izleyebilir, böylece bilgi tabanınız güncel ve kullanışlı kalır.

⚡ Şablon arşivi: Eğitim programınızı hiçbir adımı atlamadan uygulamaya koymanız mı gerekiyor? ClickUp Eğitim Uygulama Planı şablonunu kullanarak zaman çizelgelerini harita, görevleri atayın ve pilot uygulamadan tam lansmana kadar her aşamayı izleme.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uygulamaya hazır eğitim için görevler: Belgelerinizden doğrudan atamalar yapın, kontrol listeleri, bağımlılıklar ve son teslim tarihi ekleyin ve Belgelerinizden doğrudan atamalar yapın, kontrol listeleri, bağımlılıklar ve son teslim tarihi ekleyin ve ClickUp Görevi ile her bilgi parçasını bir ş akışına dönüştürün.

Her öğrenme stili için görünümler: Liste tarzı SOP'lar, Kanban süreç akışları ve daha fazlası için Liste tarzı SOP'lar, Kanban süreç akışları ve daha fazlası için ClickUp Görünümlerini kullanın.

Rol tabanlı izinlerle erişimi kontrol edin: Hassas veya uyumluluk açısından kritik içeriği korumak için rol veya departmana göre düzenleme, paylaşım ve görünürlük işlemlerini yönetin.

İşbirliği özelliği: ClickUp İşbirliği Algılama özelliği ile her belge veya görev içinde yorum yapın, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, eylem öğeleri atayın ve tartışma konuları takip edin.

Kurumsal düzeyde güvenlik ile verileri koruyun: SSO, ayrıntılı izinler ve sıkı AI veri gizliliği ile güvenin — AI eğitimi için Çalışma Alanı verileri kullanılmaz.

ClickUp AI Notetaker ile bilgileri otomatik olarak kaydedin: Arama yapılabilir, paylaşılabilir bilgiler için işe alım veya eğitim oturumlarını kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin.

ClickUp sınırlaması

Zengin özellikleri nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takımımın ihtiyaçlarına uyum sağlama konusunda ne kadar esnek olduğu. QA test döngülerini organize etmek, kanıtları belgelemek, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek ve birden fazla ekipteki biletlerin ilerlemesini izlemek için her gün kullanıyorum. Otomasyonlar ve özel şablonlar çok zaman kazandırıyor ve süreçlerimizde tutarlılığı korumamıza yardımcı oluyor.

2. Document360 (AI arama özelliğine sahip yapılandırılmış bilgi tabanları için en iyisi)

Document360 aracılığıyla

Document360, tekrarlanabilir süreçleri, eğitim içeriğini ve ürün bilgilerini aranabilir bir biçimde belgelemek isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Gizli veya genel bilgi tabanları oluşturabilir, içeriği hiyerarşik kategorilere ayırabilir ve inceleme ş Akışları ve makale sürümleme özelliğini kullanarak işbirliği yapabilirsiniz. Eğitim odaklı kullanım durumları için, takımlar nasıl yapılır makalelerini, SOP'leri ve karar ağacı akışlarını doğrudan mevcut web uygulamalarına veya portallarına yerleştirebilir.

Document360'ın en iyi özellikleri

SSL ile özel alan adı, CSS/JS ile markalama, otomatik olarak oluşturulan meta ve içerik analizi kullanarak arama terimlerini, makale performansını ve kullanıcı geri bildirimlerini izleme.

Kullanıcı sorularını bağlamsal makale önerileriyle yanıtlamak için yapay zeka destekli sohbet robotu "Ask Eddy"yi edinin.

Karar ağacı bileşeni ile portalınız içinde adım adım yardım yolları aracılığıyla kullanıcıları yönlendirir.

Document360 sınırlaması

Zengin metin düzenleyici bazen daha az sezgisel hissettiriyor ve yapıştır veya özel stil oluşturma sırasında biçimlendirme sorunlarına neden oluyor.

Document360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Document360 hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Makaleler oluşturmak ve yayınlamak çok kolay. Site, müşterilerimiz için gezinmesi kolay birkaç kategoriye izin veriyor. Aracı uygulamak çok kolaydı. Takımımız bir yıldır Doc360'ı kullanıyor ve kullanıcılarımız için yararlı olan kapsamlı bir yardım sitesi oluşturduk. Yeni bir özellik yayınladığımızda veya mevcut bir yardım makalesini güncellememiz gerektiğinde makaleleri hızlı bir şekilde yayınlamak ve güncellemek bizim için çok kolay.

👀 Biliyor muydunuz? Forrester raporuna göre, kuruluşların %97'si hala minimum düzeyde veya hiç dijital belge süreci kullanmadan çalışıyor. Bu, neredeyse tüm şirketlerin eski, manuel ş akışlarıyla çalıştığı anlamına geliyor.

3. Absorb LMS (Kurumsal düzeyde, yapay zeka destekli öğrenim yönetimi için en iyisi)

Absorb LMS aracılığıyla

Absorb LMS, hızlı kurs oluşturma, özelleştirilebilir öğrenme yolları ve akıllı yönetici iş akışları için üretken AI araçları olan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Trainual alternatifi, eğitim içeriği satmak için e-ticaret özelliklerinin yanı sıra değerlendirmeler, sertifikalar ve uyumluluk izleme de içerir. SCORM, xAPI ve çok dilli portallar için tam destek, çok yönlü sunum sağlarken, rol tabanlı kontroller ve SOC 2/GDPR uyumluluğu kurumsal güvenlik ihtiyaçlarını karşılar.

Absorb LMS'nin en iyi özellikleri

AI destekli kurs oluşturucu "Absorb Create"yi kullanarak kurs çerçevelerini ve materyallerini dakikalar içinde otomatik olarak oluşturun.

Doğal dil komutlarını ve tek tıklamayla raporları etkinleştirerek Intelligent Assist yönetici aracıyla idari görevleri kolaylaştırın.

Öğrencilerin ilerlemesini, sertifikalarını ve ROI metriklerini izleme için planlanmış analizler içeren kapsamlı bir gösterge paneli edinin.

LMS sınırları ortadan kaldırın

Platformda şu anda sağlam toplu düzenleme seçenekleri bulunmadığından, uzantılı bir kurs kütüphanesini yönetmek zaman alıcı olabilir.

Absorb LMS fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

LMS puanlarını ve yorumlarını inceleyin

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Absorb LMS hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Ürün, satış aşamasında açıklananlarla büyük ölçüde uyumludur. LMS içerik oluşturucu olarak, temel bilgileri öğrenmek ve kullanıcı ortamı için eğitim materyalleri oluşturma sürecinde bunları kullanmak kolaydır. Destek ekibi olağanüstü ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlıyor.

Ürün, satış aşamasında açıklananlarla büyük ölçüde uyumludur. LMS içerik oluşturucu olarak, temel bilgileri öğrenmek ve kullanıcı ortamı için eğitim materyalleri oluşturma sürecinde bunları kullanmak kolaydır. Destek ekibi olağanüstü ve soruları hızlı bir şekilde yanıtlıyor.

📚 Daha Fazla Bilgi: Ürün Benimsemeyi Artırın: Başarı için Stratejiler ve İçgörüler

4. Scribe (Görsel, adım adım süreç belgeleme için en iyisi)

Scribe aracılığıyla

Scribe, fare tıklamaları, tuş vuruşları ve ekran görüntüleri dahil olmak üzere ekran üzerindeki eylemlerinizi yakalayan ve bunları düzenleme, adım adım kılavuzlara dönüştüren otomatik bir dokümantasyon aracıdır.

Her adımı özel hale getirebilir ve açıklama ekleyebilir, çıktıyı markalayabilir, hassas bilgiyi düzenleyebilir ve farklı biçimlerde dışa aktarabilirsiniz. Scribe, paylaşılabilir bağlantılar ve rollerin entegrasyonlarıyla takımlarla çalışır ve kullanımı izleme ve yönlendirme için analitik özellikler sunar.

Scribe'ın en iyi özellikleri

Tek tıklamayla dışa aktarma ve gömme seçenekleriyle paylaşımı kolaylaştırın, kılavuzların PDF, gömme kodu veya ITG veya Hudu gibi platformlar aracılığıyla paylaşılmasını sağlayın.

Metin düzenlemeleri, bağlantı ekleme, yeniden sıralama ve yakalama sonrası stil düzenlemeleri dahil olmak üzere içeriği düzenleme ve özel hale getirin.

Scribe Pages ve Gallery'yi kullanarak gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm geçmişi ile birden fazla kılavuzu eksiksiz kılavuzlar halinde bir araya getirin.

Scribe sınırlaması

Redaksiyon bazen hassas olmayan metinleri bulanıklaştırır ve AI kurulum özellikleri bazı durumlarda daha rafine hale getirilebilir.

Scribe fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro Team : 15 $/kullanıcı/ay (beş koltuktan başlar)

Pro Personal : 29 $/kullanıcı/ay (bir koltuktan başlar)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Scribe puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Scribe hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Scribe, küçük iş akışları için kılavuzlar oluşturmak için kullanımı çok kolay bir araçtır. Düzenleme özellikleri sayesinde, kılavuzu genel olarak hızlı bir şekilde iyileştirebilir ve sadece birkaç dakika içinde ürününüz/ş Akışınız hakkında yüksek kaliteli bir kılavuza sahip olabilirsiniz. Marka yenileme seçenekleri ve paylaşım seçeneği, şirketinizin bilgilerini paylaşmak için mükemmeldir.

🧠 İlginç Bilgi: Bilinen ilk yazılı belgeler, MÖ 3400 ile 3200 yılları arasında eski Mezopotamya'da, piktografik proto-yazılıktan gelişen Sümer çivi yazısı kullanılarak ortaya çıkmıştır.

5. TalentLMS (Yerleşik oyunlaştırma özelliği ile eğitim için en iyisi)

TalentLMS aracılığıyla

TalentLMS, zorlu bir öğrenme eğrisi ve kurulum süreci olmadan yapılandırılmış çalışan eğitimi sunmak isteyen takımlar için geliştirilmiş bir öğrenim yönetim sistemidir.

Onboarding, iş ortağı etkinleştirme ve uyumluluk izleme dahil olmak üzere farklı türde eğitim programlarını destekler. Yöneticileriniz kurslar atayabilir, kullanıcıları departman veya bölgeye göre gruplandırabilir ve merkezi bir gösterge paneli üzerinden ilerlemeyi izleyebilir. Platform ayrıca Zoom ve Salesforce gibi araçlarla entegrasyonlar sağlayarak öğrenmeyi günlük operasyonlara entegre eder.

TalentLMS'nin en iyi özellikleri

SCORM, xAPI, cmi5 ve multimedya içeriğini destekleyen sürükle ve bırak kurs oluşturucuyu kullanın.

TalentCraft aracılığıyla AI araçlarına erişerek kurs özetleri, test soruları ve yazma konuları oluşturun.

Öğrencilerin katılımını artırmak için rozetler, puanlar ve liderlik tabloları gibi oyunlaştırma öğeleri ekleyin.

TalentLMS sınır

E-ticaret özelliği, harici müşteriler tarafından toplu alımları desteklemez ve her katılımcı veya kurs için manuel kayıt ol gerektirir.

TalentLMS fiyatlandırması

Temel : 149 $/ay

Büyüme : Aylık 299 $

Pro : 579 $/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TalentLMS puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TalentLMS hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Dal aracılığıyla ayrı eğitim ortamları oluşturabilmekten memnunum. TalentLMS içinde, özellikle TalentCraft gibi AI entegre hizmetlerin eklenmesiyle, kurslar tasarlamak için oldukça fazla seçenek var.

ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (57%) iş ile ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi tabanını aramakla zaman kaybediyor. * Peki ya yapamadıklarında? Her 6 kişiden 1'i kişisel çözüm yollarına başvurur; eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini karıştırarak parçaları bir araya getirmeye çalışır. ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdan ve entegre üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, yapay zeka destekli yanıtlar sağlayarak aramayı ortadan kaldırır, böylece ihtiyacınız olanı zahmetsizce elde edersiniz.

6. Lessonly by Seismic (Video tabanlı uygulamaya ihtiyaç duyan satış destek takımları için en iyisi)

Seismic Learning aracılığıyla

Lessonly, şu anda Seismic Learning olarak bilinen, gelir ve destek ekiplerinin günlük Seismic satış destek varlıklarının yanı sıra etkileşimli öğrenme içeriği oluşturmasına, atamasına ve izlemesine yardımcı olan bulut tabanlı bir eğitim yazılımıdır.

Sürükle ve bırak düzenleyici ile yöneticiler, büyüyen takımların çevrimiçi eğitim ihtiyaçları için kurslar oluşturabilir. Ardından, bunları rol tabanlı yollara göre düzenleyin ve yönetici gösterge panolarından ilerlemeyi izleyin.

Öte yandan, öğrenciler video üzerinde sunumlar veya hizmet senaryoları üzerinde pratik yapar ve gerçek dünyadaki sonuçlarla doğrudan bağlantılı yapılandırılmış koçluk geri bildirimi alır.

Seismic'in Lessonly uygulamasının en iyi özellikleri

Temsilcilerin e-posta, sohbet veya arama senaryolarını kaydetmelerini ve yöneticilerden zaman damgalı geri bildirim almalarını sağlamak için AI puanlamalı video uygulama simülasyonları oluşturun.

Seismic içerik entegrasyonunu kullanarak, CRM veya e-posta ş akışları içindeki oyun kitapları ve destekleyici materyallerin yanında tam zamanında eğitimleri ortaya çıkarın.

Seismic ortamından ayrılmadan, birden fazla dosya türü (video, belge, slayt) ve satır içi testler içeren etkileşimli dersler oluşturun.

Seismic sınır olan Lessonly

Sınav ve etkileşimli içerik seçenekleri, tam özellikli LMS platformlarına göre daha sınırdır.

Seismic tarafından sunulan Lessonly fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lessonly by Seismic puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Seismic'in Lessonly ürünü hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Lessonly, görevimi etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmem için süreçle ilgili fikirler/bilgiler sağladığı için, özellikle işim için çok yararlıdır. Benim için bir öğretmen gibidir, her gün işimde yapacağım doğru şeyleri bana gösterir — süreçle zorluk yaşayanlar için çok ideal bir araçtır.

⚡ Şablon Arşivi: Ücretsiz Çalışan Eğitim Planı Şablonları

7. Process Street (Kod gerektirmeyen uyumluluk ve süreç otomasyonu için en iyisi)

Process Street aracılığıyla

Process Street, operasyon, İK ve uyumluluk eğitim takımları için tasarlanmış bir ş Akışı ve süreç yönetimi platformudur.

Bu aracı kullanarak, tekrarlayan prosedürleri koşul mantığı, onaylar ve otomasyonlar içeren etkileşimli kontrol listelerine dönüştürebilirsiniz. Sonuç olarak, bu Trainual alternatifi, eğitimi otomatikleştirmenize ve görevlerin tutarlı bir şekilde tamamlandımasını sağlamanıza yardımcı olur.

Genellikle işe alım ve SOP yürütme için kullanılmasına rağmen, birçok takım adım adım iç süreçler için hafif bir eğitim yazılımı olarak da bu yazılımı kullanmaktadır.

Process Street'in en iyi özellikleri

Koşul mantık, onaylar, son teslim tarihi ve alt adımlar içeren kod gerektirmeyen bir kontrol listesi oluşturucu edinin.

ş Akışı yürütülmesini izleyen, atlanan görevleri işaretleyen ve uyumluluğun korunmasına yardımcı olan yerleşik AI ajanı "Cora"yı kullanın.

Gerçek zamanlı raporlama gösterge panelleri ile darboğazları, tamamlanma durumunu ve süreç performansını görünürlük sağlayın.

Process Street sınırlaması

Düzen özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, karakter sınırı ve temel biçimlendirme seçenekleri vardır.

Process Street fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Process Street hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Process Street'in kullanımı çok kolaydır. SOP ve yazılı sistemler arıyorsanız, bu uygulama tam size göre.

🧠 İlginç Bilgi: Daktilo fikri, 1714 yılında İngiliz Henry Mill'in harfleri yazdırmak için gizemli bir "yapay makine"nin patentini almasına kadar uzanır. Ancak ilk işleyen daktilo, 1808 yılında İtalyan mucit Pellegrino Turri tarafından kör arkadaşı Kontes Carolina Fantoni için üretildi. Kontesin daktiloyla yazdığı mektuplar bugün hala korunmaktadır!

8. 360Learning (İşbirliğine dayalı kurumsal eğitim için en iyisi)

360Learning aracılığıyla

360Learning, kurumsal takımlar ve konu uzmanlarının eğitim materyallerini birlikte oluşturup paylaşımları için tasarlanmış, işbirliğine dayalı bir LMS ve çevrimiçi eğitim platformudur.

Büyüyen takımlar için ideal olan bu platform, eğitmenlerin modern bir içerik oluşturma aracı kullanarak kurslar başlatmasını sağlar. Aynı zamanda, öğrenciler akran geri bildirimi, sosyal öğrenme etkileşimleri ve A/B test özellikleri gibi etkileşimli öğrenme deneyimlerinden yararlanır. Yerleşik oyunlaştırma ve sertifika izleme özellikleriyle platform, sürekli öğrenmeyi, uyumluluğu ve çalışanların gelişimini destekler.

360Learning'in en iyi özellikleri

Kohort izleme, %90'ın üzerinde tamamlama oranları ve raporlama araçlarıyla entegrasyonlar ile yerleşik analitik özelliklerden yararlanın.

Kullanıcı rolü, becerileri ve geçmişine göre ana sayfada AI destekli kişiselleştirilmiş öğrenme önerilerini görün.

"Özel Akademiler" özelliğini kullanarak çok markalı portallar, özel ana sayfalar, grup yöneticileri ve koçluk gösterge panelleri etkinleştirin.

360Learning sınır

Öğrenciler bir kurs içindeki alt modülleri tek tek seçemezler, bu nedenle modülün tamamını yapılandırıldığı şekilde tamamlamaları gerekir.

360Learning fiyatlandırması

Takım: Aylık 8 $/kayıtlı kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

360Learning puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar 360Learning hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Platformun tasarımı son derece kullanıcı dostudur. Çeşitli özellikler ve modüller arasında gezinmek sezgiseldir, bu da ihtiyacım olanı bulmamı çok kolaylaştırır. Temiz ve modern arayüz, dikkat dağınıklığını en aza indirerek öğrenme materyaline odaklanmamı sağladığı için gerçek bir artıdır. Bu kullanım kolaylığı, genel öğrenme deneyimini önemli ölçüde geliştirir.

💡 Profesyonel İpucu: Eğitim oturumlarını eğitmenin ekranından değil, eğitilen kişinin ekranından kaydedin. Yeni çalışanların gördüklerini, tereddütlerini, hatalarını ve sordukları gerçek soruları tam olarak yakalayarak, gelecekteki eğitim materyallerini çok daha etkili hale getirebilirsiniz.

9. Guru (AI destekli bilgi merkezleri ve satır içi cevaplar için en iyisi)

Guru aracılığıyla

Guru, bağlam farkında bilgi kartlarını görüntülemek için tarayıcı ve Slack entegrasyonlarını kullanan bir bilgi yönetimi platformudur.

Takımınız, Guru GPT veya belirli takımlara özel Knowledge Agents gibi AI ajanları aracılığıyla sunulan işbirliğine dayalı kartlar oluşturabilir. Sistem ayrıca okuma izleme, hatırlatıcılar ve rol tabanlı erişim kontrolleri içerir, bu da onu yapılandırılmış bilgi aktarımı ihtiyacı olan takımlar için uygun hale getirir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Bilgi kartı doğrulama döngüleri ile uzmanları içeriği dönemsel olarak gözden geçirip onaylamaya teşvik ederek, zaman içinde doğruluğu sağlayın.

Akıllı tetikleyiciler ve önerilen cevaplarla bağlama, son aramalara veya açık tarayıcı sayfalara göre ilgili kartları görüntüleyin.

"Cevap Ayrıntıları" ve analiz gösterge paneli kullanarak kullanıcılara bir cevabın neden verildiğini gösterin, okundu bilgilerini, içerik eksikliklerini ve temsilci performansını izleme.

Guru sınırlaması

Biçimlendirme ve düzen seçenekleri sınırlıdır; tablolarda, resimlerde ve açılır menülerde genellikle kullanılabilir alanı azaltır ve metin düzenlemede gelişmiş stil seçenekleri yoktur.

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz deneme : 30 gün boyunca tüm platforma ücretsiz erişim

Hepsi bir arada : 18 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Guru hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Guru'nun çevikliğini ve kullanım kolaylığını gerçekten takdir ediyorum. Kartları oluşturmak ve düzenleme basit ve sezgiseldir, bu da süreçleri belgelemeyi ve takımlar arasında bilgi paylaşımını çok daha hızlı hale getirir. Arayüz temiz ve anlaşılırdır ve işbirliği sorunsuzdur.

10. Coassemble (Mikro öğrenme ve görsel kurs oluşturma için en iyisi)

Coassemble aracılığıyla

Coassemble, hızlı ve ilgi çekici mikro öğrenme için tasarlanmış bir eğitim yazılımıdır. Kullanıcıların kod yapmadan belgeleri veya fikirleri etkileşimli kurslara dönüştürmelerini sağlar.

Öğrenciler, oturum açmaya gerek kalmadan bağlantılar veya SCORM aracılığıyla içeriğe erişebilir. Trainual alternatif platformu, gerçek zamanlı etkileşim analizi ve Zapier ve PayPal gibi araçlarla entegrasyonlar sunarak dağıtım ve izlemeyi kolaylaştırır.

Coassemble'ın en iyi özellikleri

40'tan fazla etkileşimli şablon (sınavlar, flash kartlar, video, kontrol listeleri) içeren sürükle ve bırak kurs oluşturucuya sahip olun.

Headless modu ve paylaşılabilir ödeme bağlantıları ile erişiminizi genişletin ve normal LMS ortamları dışında kurs satışı yapın.

Gerçek zamanlı etkileşim gösterge panolarında bırakma oranları, harcanan zaman ve duygu izleme ile ilgili analizleri görün.

Coassemble sınır

Kurs oluşturma, özellikle düzenleri biçimlendirirken veya medya yüklerken yavaş ve hantal hissettirebilir.

Coassemble fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım : Aylık 100 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Coassemble puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Coassemble hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Karo, ders, test vb. öğeleri kopyalayabilir veya yansıtabilirsiniz. Yeni kurslar oluşturmayı çok kolaylaştıran, zaman kazandıran bir özellik. Harika analiz özellikleri. Paperform entegrasyonunu çok beğendim.

11. Docebo (AI destekli kurumsal öğrenme otomasyonu için en iyisi)

Docebo aracılığıyla

Docebo, çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler arasında büyük ölçekli kurumsal eğitimi desteklemek için tasarlanmış, kurumsal kullanıma hazır bir LMS'dir. AI destekli içerik oluşturma, otomatik kayıt, çok dilli destek ve uyarlanabilir öğrenme yolları sunar.

Kullanıcı dostu arayüzü ve yerleşik ilerleme izleme ile platform, öğrencilerin teknik becerilerini verimli bir şekilde geliştirmelerini sağlar. Docebo ayrıca, CRM'ler, HRIS, konferans araçları ve daha fazlasıyla entegre olarak eğitimi otomasyon altına almak ve ş akışının sürekliliğini sağlamak için sağlam bir bilgi tabanı görevi görür.

Docebo'nun en iyi özellikleri

AI ile basit komutlara dayalı olarak kurs özetleri, değerlendirmeler, çeviriler ve hatta AI video sunucuları oluşturun.

Derin arama yetenekleriyle içerik genelinde metin ve konuşmaları inceleyerek bağlamsal olarak alakalı sonuçları ortaya çıkarın.

"AI Virtual Coaching" kullanarak eğitim yollarına entegre edilmiş akıllı geri bildirimlerle senaryo tabanlı uygulamalar sunun.

Docebo sınır

Mikro öğrenme için optimize edilmemiştir; kurs içeriği yapılandırılmıştır ve küçük boyutlu modüller için uygun değildir.

Docebo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Docebo puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (650'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Docebo hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesinde şöyle deniyor:

Farklı katalogları, öğrenim planlarını ve içerik türlerini yönetme esnekliği, hedef kitlemizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli olmuştur. İlham kaynağı ve sorun giderme açısından da harika bir kaynak olan topluluktan gerçekten çok memnunuz.

ClickUp ile Takımınızın Öğrenme ve İş Şeklini Modernize Edin

Çalışanlarınızı eğitip onların ayrılmasından daha kötü olan tek şey, onları eğitmemek ve onların kalmasıdır.

Çoğu eğitim ve işe alım aracı başlangıçta yapılacak işi yapar.

Ancak işiniz büyüdükçe, süreçler geliştikçe ve takımlar uzmanlaştıkça, aynı araçlar genellikle darboğazlara dönüşür. İçeriği güncellemek zahmetli hale gelir. Bilgiler kaybolur. İnsanlar sistemi tamamen kullanmayı bırakır.

ClickUp bu denklemi değiştirir. Dokümantasyon, görevler ve yapay zeka destekli bilgileri tek bir yerde birleştirir, böylece öğrenme doğal olarak uygulamaya bağlantısı kurulur. Takımınız sadece eğitimi tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda bunu gerçek zamanlı olarak uygular.

Statik oyun kitaplarının ötesine geçmeye ve daha etkileşimli bir Trainual alternatifi denemeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun.