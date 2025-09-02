2025'in En İyi 11 TimeHero Alternatifi

Saat sabah 9 ve yapılacaklar listeniz şimdiden çok uzun. Üst üste gelen toplantılar, yaklaşan teslim tarihleri ve her zaman ertesi güne ertelenen o görev var.

Neden TimeHero Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Bir araç yardımcı olmaktan çok engel olmaya başladığında, diğer seçenekleri değerlendirmenin zamanı gelmiştir. İşte gerçek kullanıcıların TimeHero'nun yetersiz kaldığı noktalar hakkında paylaşımları. 📈

otomasyon konusunda çok katı: *Planlama motoru, görevleri genellikle insanların gerçekte iş yapmak istedikleri şekilde olmayan bir şekilde yeniden sıralar

yeterli özel yok: *Kullanıcılar, takvim görünümleri veya proje düzenleri gibi öğeleri iş akışlarına uyacak şekilde kolayca değiştiremezler

bazı anahtar entegrasyonlar eksik:* Birkaç kullanıcı, Google Takvim ve iCalendar ile iki yönlü senkronizasyonun eksikliğinden bahsetme

tutarsız bildirimler:* Hatırlatıcılar her zaman zamanında gelmez, bu da günlük öncelikleri aksatabilir

Öğrenme eğrisi dik: Temiz görünüyor olsa da, gelişmiş araçlarını daha derinlemesine incelediğinizde hantal veya kafa karıştırıcı gelebilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Takvimler telefonunuzda dokunduğunuz bir şey haline gelmeden önce, tarih öncesi İskoçya'da insanlar zamanı ayın hareketlerini kullanarak zaman takibi yapıyorlardı. MÖ 8.000 civarında , Warren Alan'da ayın evrelerine göre sıralanmış 12 çukur kazdılar ve böylece dünyanın bilinen en eski takvimini oluşturdular.

TimeHero Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi TimeHero alternatifleri arasından seçim yapmanıza yardımcı olacak bir tablo. 📊

Araç *anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp • AI destekli Takvim ve Takvim Görünümü • Akıllı planlama için Brain + Autopilot Ajanları • Kapasite planlaması için İş Yükü Görünümü • Otomasyonlar, Yineleyen görevler ve AI Not Alıcı Akıllı görev planlama, zamanlama ve işbirliği ihtiyacı olan tüm takımlar (bireyler → kurumsal) için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Enterprise: Özel fiyatlandırma Motion • AI otomatik planlama ve gerçek zamanlı yeniden düzenleme • Derin iş zamanı bloklama • Günlük plan e-postaları • Google/Outlook senkronizasyonu Değişikliklere anında uyum sağlayan dinamik AI planlaması isteyen kullanıcılar için en uygun seçenek Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 49 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Todoist • Doğal dil ile görev oluşturma • Verimlilik oyunlaştırması için karma sistemi • Öncelik seviyeleri ve ilerleme izleme • Çoklu platform senkronizasyonu Basit kişisel görev izleme isteyen bireyler ve serbest çalışanlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5 $/kullanıcı/ay'dan başlar Geri kazan • Tampon süreli akıllı toplantılar • Rutinler için Alışkanlık Planlayıcı • Otomatik yeniden planlama • Google ve Outlook entegrasyonları Akıllı takvim savunması ve odaklanma süresi korumasına ihtiyaç duyan profesyoneller için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma TickTick • Alışkanlık izleme + görevler • Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı • Birden fazla görünüm (liste, Kanban, takvim) • Sesli nottan göreve dönüştürme Tek bir araçta görevleri dengeleyen ve alışkanlık geliştiren kişiler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Yıllık 35,99 $ ücretli plan mevcuttur Taskade • Zihin haritaları ve Kanban ile görsel iş akışları • Yerleşik video sohbet ve yorumlar • AI İş Akışı Oluşturucu ve AI ajanları • Sınırsız alt görevler ve iç içe listeler İşbirliği ile görsel görev/fikir harita ihtiyacı olan uzaktan çalışan takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Trello • Kanban panoları ve kart tabanlı ş Akışları • Butler otomasyon • Uzantılar için güçlendiriciler • Entegrasyonlar (Slack, Drive, Jira) Basit, görsel odaklı ş Akışlarını yöneten takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 6 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Things3 • Doğal dil planlama • Hızlı yakalama için Magic Plus düğmesi • Günlük ve yapılandırma araçları • Sorunsuz Apple ekosistem senkronizasyonu Dikkat dağınıklığı olmayan görev yönetimi ihtiyacı olan Apple kullanıcıları (bireyler, serbest çalışanlar, profesyoneller) için en iyisi Ücretsiz plan yok; Cihaz başına tek seferlik satın alma Wrike • Ayrıntılı izinler ve uyumluluk ş Akışı • Kaynak tahsisi ve iş yükü yönetimi • Özelleştirilebilir gösterge panelleri • AI destekli zaman takibi Proje kontrolleri ve uyumluluk ihtiyacı olan kurumsal işletmeler ve karmaşık organizasyonlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 10 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Enterprise: Özel fiyatlandırma Sunsama • Günlük rehberli plan planlama ritüeli • Birden fazla araçtan görevleri çekme • Takvim + görev entegrasyonlar • İçgörüler için zaman takibi Dikkatli günlük plan ve odaklanma arayan bilgi çalışanları için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 16 $'dan başlar Akiflow • Klavye öncelikli komuta merkezi • Görevlerden zaman ayırma • Evrensel gelen kutusu ve akıllı bildirimler • Araçlar arasında derin entegrasyonlar Zaman bloklama ve birleşik görev yönetimi tercih eden verimlilik konusunda uzman kullanıcılar için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 19 $'dan başlar

🔍 Biliyor muydunuz? Takvim uygulama pazarının boyutunun 2030 yılına kadar 16,37 milyar dolara ulaşması ve tahmin döneminde yıllık bileşik büyüme oranının %10,4 olması proje.

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Timehero Alternatifi

TimeHero, görev programlarını otomatikleştirmek ve takvimler arasında zaman bloklamak için ideal bir seçimdir. Bireylerin günlerini gerçek işlerine göre planlamalarına yardımcı olur. Ancak, görevler üzerinde daha derin kontrol, daha güçlü otomasyon ve yerleşik AI desteğine ihtiyaç duyan takımlar için genellikle yetersiz kalır.

Daha görsel bir araca ihtiyacınız olsun, Yineleyen görevleri daha iyi yönetiyor olun ya da sadece programınız konusunda daha az otoriter olun, bu liste size uygun bir seçenek sunar. 🎯

clickUp (Entegre zaman yönetimi ve otomasyon ile görev planlama için en iyisi)*

ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvimini ücretsiz edinin ClickUp Takvim'i kullanarak önceliklerinize, commit'lerinize ve tercihlerinize göre günlük programınızı oluşturun ve ayarlayın

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasını temsil eder.

Günlük ş akışlarınıza ekstra görünürlük, takım işbirliği ve yapay zeka destekli karar verme katmanları ekleyen özellikler içerir.

*clickUp Takvim ile planlama yapın

Gününüzü maksimum verimlilikle planlarken, ClickUp Takvim ile başlayın. Görevlerin son teslim tarihleri, toplantılar, iş yükü ve takımın uygunluğu gibi gerçek zamanlı girdilere dayalı olarak günlük programınızı oluşturur.

Diyelim ki üç bölgede bir ürün pazarlama kampanyası planlıyorsunuz. Kampanya tasarımını gözden geçirmek, bölgesel liderlerle günlük görüşmeler yapmak ve geri bildirim döngülerini koordine etmek için zamana ihtiyacınız var. AI takvimi, önceden belirlenmiş önceliklere göre bu zaman dilimlerini otomatik olarak bloke eder ve herhangi bir değişiklik olursa görevlerinizi ayarlar.

Her toplantı Google Takviminizle doğrudan senkronizasyon yapar ve ayrıca Google Meet, Zoom veya Teams gibi tüm önemli çevrimiçi toplantı araçları için destek alırsınız. Bu neden önemlidir? Birden fazla sekme arasında geçiş yapmak yerine, bu toplantılara doğrudan ClickUp Çalışma Alanınızdan katılmanızı sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri ile yapılan başlangıç toplantısı sırasında notları otomatik olarak kaydetmek mi istiyorsunuz? Takviminizde ClickUp AI Notetaker'ı anahtar olarak etkinleştirin. İzin verilen toplantılara kendi kendine katılır, tartışmayı yazıya döker ve kaydeder, eylem öğelerini çıkarır ve otomatik olarak bağlantılı görevler oluşturur, böylece hiçbir şeyi manuel olarak yeniden yazmanıza veya izlemenize gerek kalmaz.

clickUp Brain ve ClickUp Autopilot Agents ile optimize edin*

ClickUp Brain'in akıllı AI planını kullanarak haftalık iş düzeninizi yapılandırın

Şimdi ClickUp Brain'i kullanarak programınızı optimize edin. Bu yapay zeka asistanı neyin önemli olduğunu tahmin etmez; önerilerinin size yardımcı olmasını sağlamak için işinizi inceler.

Günlerinizin sabahları odaklanmış tasarım işi, öğleden sonraları telefon görüşmeleri ve haftada iki kez derinlemesine inceleme oturumları içerdiğini varsayalım. ClickUp Brain, haftanızı yapılandırmak için bu kalıpları, görev sürelerini ve mevcut son teslim tarihlerini kullanır.

Ardından, ClickUp Otomatik Pilot Ajanları bir adım daha ileri gider. Projeler değiştiğinde görevleri sürekli yeniden düzenlemek yerine, öncelikleri otomatik olarak ayarlamak, sahipleri yeniden atamak ve hatta anahtar görevlerinizin son tarihlerini yeniden planlamak için Özel Otomatik Pilot Ajanları oluşturun.

Örnek, bir müşteri toplantısı ertelenirse, temsilciniz bu değişikliği bağlı görevlere yansıtacak, odak bloklarını ücretsiz bırakacak ve teslimatları yeniden planlayacaktır — siz parmağınızı bile kıpırdatmadan.

*clickUp görevleri ile gerçekleştirin

ClickUp görevlerini kullanarak projeleri uygulanabilir parçalara ayırın

Gününüzü haritaladınız ve şimdi işleri tamamlama zamanı. Her görev atamasının yer aldığı ClickUp Görevi'ne başvurun. Her görev, zaman tahminleri ve zaman takibi, Özel Alanlar, alt görevler, bağımlılıklar ve ek bağlam için konu yorumları destekler.

Örnek, yeni bir web sitesinin lansmanını koordine ediyorsanız. UX tasarımı, taslak metinler, geliştirme devri, kalite kontrol ve son lansman için görevler oluşturabilir ve her birine sahiplerini, son teslim tarihlerini ve önceliklerini etiketleyebilirsiniz.

clickUp Takvim Görünümü ile zaman çizelgelerini görselleştirin*

ClickUp Takvim Görünümü ile görev zaman çizelgelerini ayarlayın ve iş yüklerini dengeleyin

ClickUp Takvim Görünümü'nde her şey görsel olarak senkronizasyon sağlar; burada görev ve proje zaman çizelgelerini değiştirebilir ve engelleri bir bakışta görebilirsiniz. Görevlerinizi gün, 4 günlük blok, hafta veya ay olarak görebilirsiniz. Son teslim tarihlerini anında yeniden planlamak ve güncellemek, görev zaman çizelgelerini sürükleyip bırakmak kadar basittir.

Görevleri atanana kişiye veya önceliğe göre renk kodlarıyla ayırt edebilir, Özel Alanları görüntüleyebilir, görevleri duruma göre filtreleyebilir ve hatta Yineleyen Görevleri veya ulusal tatilleri dahil ederek projeleri daha iyi planlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takvim Görünümü, görev zaman çizelgelerini görselleştirmenize ve planlamanıza yardımcı olurken, ClickUp'taki İş Yükü Görünümü, takımınızın kapasitesini planlamak için idealdir. Diyelim ki tasarımcınızın aynı hafta içinde yerine getirmesi gereken üç teslim tarihi var. İş Yükü Görünümü, bu aşırı yükü anında vurgular, böylece işler geride kalmadan önce işi yeniden atayabilir veya yeniden dağıtabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

*görev güncellemelerini otomatikleştirin: ClickUp otomasyonları ile manuel çaba harcamadan sahipleri atama, durumları değiştirme ve son teslim tarihlerini değiştirme gibi tetikleyici eylemleri gerçekleştirin

Akıllı görev önerileri alın: ClickUp Brain'in, çaba, öncelik ve kullanılabilirliğe göre belirli görevler üzerinde iş için en uygun zamanları önermesine izin verin

*yineleyen Görev Ayarlama: Haftalık senkronizasyonlar, aylık raporlar veya üç aylık incelemeler gibi düzenli işleri her seferinde sıfırlamadan takipte kalın

takımın iş yükünü görselleştirin: *ClickUp İş Yükü Görünümü ile görev dağılımını görüntüleyerek kimin kapasitesinin dolduğunu ve kimin daha fazla görev alabileceğini belirleyin

AI kullanarak daha hızlı yazın: ClickUp Brain'den görev açıklamaları, e-posta yanıtları, proje özetleri veya takip notlarını doğrudan çalışma alanınızda taslak olarak hazırlamasını isteyin

sesli komutlarla gününüzü planlayın*: Masaüstü AI Süper Uygulamanız ClickUp Brain MAX'ta Talk to Metin özelliğini kullanarak gününüzün planlarını dikte edin, toplantılar planlayın ve hatta sesli komutlarla işlerinizi gerçekleştirin

clickUp sınırları*

Büyük çalışma alanlarında ara sıra gecikme veya daha yavaş performans

clickUp fiyatlandırması*

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı deneyimini şöyle anlatıyor:

ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. Benim en sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve commitlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Tamam. Kahve randevusu mu? Tamam. Annemin doğum günü? O da tamam! Ancak bunu geride bırakan bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı planlamak için ne zaman ücretsiz olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Aklınız mı başınızdan gitti?

ClickUp kesinlikle buna değer! Yani, bir PM aracı olmasının ötesinde, pek çok kullanımı var. Benim en sevdiğim özelliği ise Takvim Görünümü. Tüm işlerimi ve commitlerimi tek bir yerde görebilmek gibisi yok. İş görevlerim mi? Tamam. Kahve randevusu mu? Tamam. Annemin doğum günü? O da tamam! Ancak bunu geride bırakan bir şey var. ClickUp Brain. Arkadaşlar, toplantı planlamak için ne zaman ücretsiz olduğumu veya takım üyelerimin daha fazla iş alıp alamayacağını sorabilirim ve hepsi orada! Aklınız mı başınızdan gitti?

📮 ClickUp Insight: İş-yaşam dengesi anketimiz, çalışanların %46'sının haftada 40-60 saat çalıştığını, %17'sinin ise 80 saati aştığını ortaya koydu! Ancak iş yükü bununla da bitmiyor: %31'i düzenli olarak kişisel zaman ayırmakta zorlanıyor. Bu, tükenmişlik için mükemmel bir reçete. 😰 Ama biliyor musunuz? İş yerinde denge, görünürlükle başlar! ClickUp'ın İş Yükü Görünümü ve Zaman Takibi gibi yerleşik özellikleri, iş yükünü görselleştirmeyi, görevleri adil bir şekilde dağıtımı ve harcanan gerçek saatleri takip etmeyi kolaylaştırır, böylece işi nasıl ve ne zaman optimize edeceğinizi her zaman bilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

2. Motion (AI destekli planlama ve görev otomasyonu için en iyisi)

motion aracılığıyla

İş gününüzü planlamaya çalışırken kendinizi bunalmış hissediyor musunuz? Motion bu sorunu başlık alarak ele alıyor. Bu yapay zeka destekli platform, görevlerin önceliklendirilmesinde tahminlere yer bırakmıyor ve görevleri son teslim tarihlerine, süre tahminlerine ve çalışma saatlerinize göre otomatik olarak planlıyor.

Beklenmedik toplantılar ortaya çıktığında veya son teslim tarihleri değiştiğinde, görev planlama aracı anında uyum sağlayarak sıkıcı manuel yeniden planlama işlemlerini ortadan kaldırır. İş düzeninizden öğrenerek derin odaklanma için en uygun zamanları önerir ve basit görev atama ve ilerleme izleme yoluyla işbirliğine dayalı çalışmayı kolaylaştırır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Sınırsız sayıda proje oluşturun ve farklı müşteriler veya girişimler için görevleri özel çalışma alanlarında düzenleyin

Görev önceliğine ve son teslim tarihine göre derin iş için zamanı otomatik olarak bloklayın

Merkezi bir sistem için Google Takvim, Outlook ve çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Devam eden projeleriniz ve yaklaşan son tarihleriniz temelinde kişiselleştirilmiş görev önerileri içeren günlük plan e-postaları alın

*hareket sınırlamaları

Daha köklü araçlara kıyasla sınırlı özel seçenekleri

Mobil uygulama fonksiyonu, web sürümüne kıyasla geride kalıyor

Hareketli fiyatlandırma

Pro AI: Kullanıcı başına aylık 49 $

i̇ş AI: *Kullanıcı başına aylık 69 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (115+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (75+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor... Tek dezavantajı, her şeyi projelerde ve şablonlarda uygun şekilde ayarlamak zorunda olmam. Görevleri ve adımları otomatikleştirmek basit ama isimler için değişkenler yazmak veya özel kişisel düzeyde değil, şirket dışında projeleri otomatik olarak başlatmak gibi konularda istediğim kadar karmaşık değil.

AI zaman doldurma özelliğini çok seviyorum. Bir toplantıyı iptal etmem gerektiğinde veya boş zamanım olduğunda, bu özellik boş alanımı yapılması gereken proje/görevlerle dolduruyor... Tek dezavantajı, her şeyi projelerde ve şablonlarda uygun şekilde ayarlamak zorunda olmam. Görevleri ve adımları otomatikleştirmek basit ama isimler için değişkenler yazmak veya özel kişisel düzeyde değil, şirket dışında projeleri otomatik olarak başlatmak gibi konularda istediğim kadar karmaşık değil.

3. Todoist (Kişisel görevlerinizi kolayca düzenlemek için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, basitlik ve sağlamlık arasında ideal bir denge kurar. Temiz arayüzü, görevleri kolayca kaydetmeyi sağlarken, yapay zeka yetenekleri "Her Monday saat 9'da raporu gönder" gibi doğal dil cümlelerini planlanmış görevlere dönüştürür.

"Karma sistemi", çalışma alanına dostane bir rekabet ortamı katarak, tamamlanan görevler için puanlar verir ve verimliliği oyunlaştırır. Birçok kullanıcı, kişisel görevleri için bu günlük planlayıcı uygulamanın kullanmaya başlar, ancak kısa sürede karmaşık iş projeleri için de kullandıklarını fark ederler.

todoist'in en iyi özellikleri*

Projeleri, görsel hiyerarşik netlik için bölümler, alt görevler ve renk kodlu öncelik seviyeleri ile düzenleyin

Günlük ve haftalık başarılar dahil olmak üzere görsel ilerleme raporları aracılığıyla verimlilik eğilimlerini izleme

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile tüm cihazlarda ve platformlarda görevlere sorunsuz bir şekilde erişin

*todoist sınırları

Diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı raporlama ve analiz özellikleri

Üçüncü taraf entegrasyonları ve yerel Gantt grafik fonksiyonu olmadan zaman takibi özellikleri eksiktir

*todoist fiyatlandırması

*başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 $

iş: Kullanıcı başına aylık 8 $

*todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

*todoist hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

2016'dan beri Todoist kullanıyorum. Şu ana kadar 57.500 görev tamamlandı. Son yıllarda bu programın hayatında büyük bir ilerleme gördüm. Kullanımı kolay, birçok kullanışlı araç ve seçeneğe sahip bir program olduğunu düşünüyorum. Todoist gibi bir araç olmadan hayatımı hayal edemiyorum. Hem profesyonel hayatımda hem de gizli hayatımda. Birisi günlük yüzlerce görev organize etmek istiyorsa, Todoist en iyi seçimdir! Her gün kullanıyorum.

2016'dan beri Todoist kullanıyorum. Şu ana kadar 57.500 görev tamamlandı. Son yıllarda bu programın hayatında büyük bir ilerleme gördüm. Kullanımı kolay, birçok kullanışlı araç ve seçeneğe sahip bir program olduğunu düşünüyorum. Todoist gibi bir araç olmadan hayatımı hayal edemiyorum. Hem profesyonel hayatımda hem de gizli hayatımda. Birisi günlük yüzlerce görev organize etmek istiyorsa, Todoist en iyi seçimdir! Her gün kullanıyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Her şey acil gibi göründüğünde, güvenebileceğiniz bir önceliklendirme sistemine sahip olmak faydalıdır. Eisenhower Matrisi'ni kullanarak gerçekten acil ve önemli olanları, bekleyebilecek, başkalarına devredilebilecek veya tamamen bırakılabilecekleri ayırın.

4. Reclaim (Akıllı takvim yönetimi için en iyisi)

via Reclaim

Reclaim AI, görevleri, alışkanlıkları ve toplantılar arasındaki molaları planlamak dahil olmak üzere, sizin için aktif olarak ağır işleri yapan akıllı bir takvim asistanıdır. Beklenmedik program değişikliklerine uyum sağlar ve planlar değişse bile önceliklerinizi korur.

Toplantı yönetimi yazılımı, Google Takvim ve Outlook gibi muhtemelen zaten kullandığınız araçlarla bağlantı kurar ve gününüzü aşırı yüklemeden her şeyi uyumlu hale getirmek için arka planda iş yapar. Son dakika bir toplantı mı çıktı? Araç, programınızı hemen ayarlar. Bir görevde geri mi kaldınız? Sizin için yeniden planlar. Ve evet, tampon zaman ve mola zamanı da ekler.

En iyi özellikleri geri kazanın

Smart Meetings ile kullanılabilirlik, tercihler, olası çakışmalar ve hatta saat dilimlerine göre tampon süreler içeren toplantılar planlayın

Habit Scheduler ile tekrarlayan görevler ve rutinler için zaman ayırın

Farklı projeler ve kişisel öncelikler arasında zaman dağılımını izlemeyin ve zamanınızı nasıl harcadığınız hakkında fikir edinin

Sınırları ortadan kaldırın

Özel görev yöneticilerine kıyasla sınırlı görev yönetimi özellikleri

Kapsamlı takım işbirliği özellikleri eksik

Fiyatlandırmayı geri alın

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

iş: *Kullanıcı başına aylık 15 $

enterprise: *Özel fiyatlandırma (yıllık faturalandırma)

Değerlendirmeleri ve yorumları geri alın

G2: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*gerçek kullanıcılar Reclaim hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, bu geri bildirimi paylaşım olarak yaptı:

Önemli müşteri veya potansiyel müşteri toplantılarım olduğunda daha fazla zaman ayırabilmek için iç takım toplantılarımın esnek hale gelmesini seviyorum. Ekiple birlikte uygulaması gerçekten çok kolaydı ve bunu iş günümün bir parçası haline getirmeyi çok sevdim.

Önemli müşteri veya potansiyel müşteri toplantılarım olduğunda daha fazla zaman ayırabilmek için iç takım toplantılarımın esnek hale gelmesini seviyorum. Takımla birlikte uygulaması gerçekten çok kolaydı ve bunu işimin bir parçası haline getirmeyi çok sevdim.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Calendly entegrasyonlar

5. TickTick (Görev yönetimi ile alışkanlık izleme için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

Yapılacak görevlerin üstesinden gelmek ve bu sırada daha iyi alışkanlıklar geliştirmek mi istiyorsunuz? TickTick bu ikisini mükemmel bir şekilde birleştirir. Özel görev yöneticilerinden farklı olarak, düzenli görevlerin yanı sıra günlük alışkanlıkları da izleyerek tutarlı rutinler geliştirmenize yardımcı olur.

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı, odaklanmış iş oturumlarının ardından dinlendirici molalar alınmasını teşvik eder. Zengin biçim seçenekleri, dosya ek dosyaları ve sesli notlar sayesinde görevler canlanır. Birçok kullanıcı, basit cümleleri hatırlatıcılar ve son teslim tarihler içeren planlanmış görevlere dönüştüren TickTick'in doğal dil işleme özelliği nedeniyle diğer uygulamalardan bu uygulamaya geçmektedir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Tutarlılığınızı görselleştiren yerleşik istatistikler ve serilerle görevlerin yanı sıra alışkanlıklarınızı da izleme

İş stilinize uygun olarak görevleri liste, Kanban ve takvim görünümleri dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde görüntüleyin

Hareket halindeyken fikirlerinizi kaydetmek için mükemmel olan, otomatik olarak metin tabanlı görevlere dönüştürülen sesli notlar oluşturun

TickTick sınırları

Premium özellikler ücretli abonelikle kullanılabilir

Takvim görünümü, özel takvim uygulamaları kadar sağlam değildir

TickTick fiyatlandırması

Yıllık plan: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

E-postadan görev listelerini kopyalamak çok kolaydır. Tüm satırları otomatik olarak ayrı görevlere ayırır. Ayrıca pomodoro zamanlayıcı da çok kullanışlıdır. Tabii ki takvim görünümü de vardır. Bazı kısayollar, ~ sembolü gibi klavye konumuna göre kullanımı biraz zordur. Doğal dil işleme Todoist kadar iyi değildir, ancak tamamen yeterlidir.

E-postadan görev listelerini kopyalamak çok kolaydır. Tüm satırları otomatik olarak ayrı görevlere ayırır. Ayrıca pomodoro zamanlayıcı da çok kullanışlıdır. Tabii ki takvim görünümü de vardır. Bazı kısayollar, ~ sembolü gibi klavye konumuna göre kullanımı biraz zordur. Doğal dil işleme Todoist kadar iyi değildir, ancak tamamen yeterlidir.

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Yorgunluk hissetmeden daha fazla iş yapmak mı istiyorsunuz? En önemli görevlerinizi, en iyi performans gösterdiğiniz zamanlarda planlayarak başlayın. Bu, sabahın erken saatleri, öğleden sonra geç saatler veya gecenin sessiz saatleri olabilir. Beyninizin en verimli olduğu zamanları iyi bir şekilde kullanmak gibi bir şey.

6. Taskade (Görsel takım işbirliği için en iyisi)

taska de aracılığıyla

Taskade, görev yönetimini gerçek zamanlı takım iletişimi ile görsel olarak çekici bir pakette birleştirir. Zihin haritaları, organizasyon grafikleri ve Kanban panoları aracılığıyla görsel organizasyonu vurgular. Ayrıca, yerleşik video sohbet ve yorum özellikleri, takım tartışmaları için birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu araç ayrıca yapay zeka destekli görev oluşturma ve proje taslağı oluşturma özellikleri sunar, yani bir hedefi tanımlayabilir ve Taskade'in bu hedefe ulaşmak için gerekli yapıyı oluşturmasına izin verebilirsiniz. Buna gerçek zamanlı ortak düzenleme, cihazlar arasında otomatik senkronizasyon ve akıllı son teslim tarihi izleme özelliklerini de ekleyin ve planlama, iletişim ve işleri yürütme için birleşik bir çalışma alanına sahip olun.

taskade'in en iyi özellikleri*

Tekrarlayan projeler veya süreçler için yeniden kullanılabilir program şablonları oluşturarak önemli ölçüde kurulum süresinden tasarruf edin

Görev bağımlılıklarını netleştirmek için sınırsız alt görevler ve iç içe listelerle işi hiyerarşik olarak düzenleyin

AI Workflow Generator ve AI prompt şablonlarını kullanarak üst düzey proje açıklamalarından otomatik olarak yapılandırılmış yapılacak liste ve ş Akışı oluşturun

Bağlamı anlayan, belgelerinizden ve projelerinizden öğrenen ve görevleri kendi başına halleden AI Ajanlarını kullanın

Taskade sınırları

Kapsamlı projelerde ara sıra performans sorunları yaşanıyor

Kurumsal araçlara göre daha az sağlam raporlama yetenekleri

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 $

takım: *100 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

Memnun bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Taskade, temel bir proje yönetimi aracından, takım halinde özerk olarak çalışabilen birden fazla AI ajanı oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir AI otomasyon aracına dönüştü. Ayrıca, harici araçlar kullanmadan içerik transkripsiyonu gibi seçenekleri içeren ş Akışları da oluşturabilirsiniz. Taskade bulut tabanlı olduğu için uygulaması kolaydır. Müşteri desteği doğrudan veya düzenli canlı yayınlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Diğer araçlarla entegrasyonlar nispeten kolaydır, ancak bizim durumumuzda çok fazla kullanılmamaktadır.

Taskade, temel bir proje yönetimi aracından, takım halinde özerk olarak çalışabilen birden fazla AI ajanı oluşturmanıza olanak tanıyan güçlü bir AI otomasyon aracına dönüştü. Ayrıca, harici araçlar kullanmadan içerik transkripsiyonu gibi seçenekleri içeren ş Akışları da oluşturabilirsiniz. Taskade bulut tabanlı olduğu için uygulaması kolaydır. Müşteri desteği doğrudan veya düzenli canlı yayınlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Diğer araçlarla entegrasyonlar nispeten kolaydır, ancak bizim durumumuzda çok fazla kullanılmamaktadır.

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: İşinizin akşamlarınızı veya hafta sonlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Çalışma saatleriniz ve izin günleriniz için net sınırlar belirleyin. Takviminiz sadece toplantıları ve son teslim tarihlerini değil, kişisel zamanınızı da yansıtmalıdır. ClickUp anketine katılan çalışanların %26'sı, işten kopmanın en iyi yolunun hobilerle uğraşmak olduğunu söylüyor!

7. Trello (Sezgisel Kanban proje yönetimi için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Trello, görsel görev yönetimini herkes için erişilebilir hale getirir. Bu pano tabanlı araç, işi, tamamlanma aşamalarını temsil eden özelleştirilebilir sütunlar arasında hareket eden kartlar olarak gösterir. Basitliği, otomasyon kuralları, özel alanlar ve takvim görünümleri gibi güçlü özellikleri gizler.

Ayrıca, iş akışlarınızı birbirine bağlı tutmak için platformu Slack, Google Drive ve Jira gibi araçlarla entegre edebilirsiniz. Trello, takımlar için sorunsuz işbirliği için paylaşılan panolar, son teslim tarihi izleme ve @bahsetmeler sunar. Ayrıca, içerik takvimlerini takip etme, yazılım geliştirme sprintleri, düğün planlama ve daha fazlası gibi farklı kullanım durumlarına uyum sağlar.

*trello'nun en iyi özellikleri

Renkli etiketler, son teslim tarihi, kontrol listeleri ve taranabilir bilgiler için ek dosya ile panoları özel hale getirin

Trello'nun yerleşik otomasyon aracı Butler ile özel tekrarlayan eylemleri otomatikleştirin

Power-Ups ile fonksiyonelliği genişleterek ş Akışınıza zaman takibi, takvim görünümleri ve özel alanlar ekleyin

*trello sınırları

Temel ücretsiz plan, Power-Up'ları her pano için bir taneyle sınırlar

Yerel zaman takibi özellikleri yoktur

*trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

enterprise: *Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (yıllık faturalandırılır)

*trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.670+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.430'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu, şu geri bildirimi paylaşım olarak yaptı:

Trello, işlerde yaygın olarak kullanılan tüm proje yönetimi yazılımları arasında olasılık olarak en kolay öğrenilen ve kullanılanıdır... Herkesin aynı plan üzerinde olması gerektiğini sevmiyorum. Trello'yu farklı kuruluşlarda kullanıyorum ve premium üyelik sahibi olmayı seviyorum, ancak birlikte çalıştığım bazı takımlar ücretli abonelikleri yok...

Trello, işlerde yaygın olarak kullanılan tüm proje yönetimi yazılımları arasında olasılık olarak en kolay öğrenilen ve kullanılanıdır... Herkesin aynı plan üzerinde olması gerektiğini sevmiyorum. Trello'yu farklı kuruluşlarda kullanıyorum ve premium üyelik sahibi olmayı seviyorum, ancak birlikte çalıştığım bazı takımlar ücretli abonelikleri yok...

🤝 Dostça bir hatırlatıcı: Arka arkaya toplantılar bir onur nişanesi değildir. Toplantılar arasına 10-15 dakikalık ara verin, böylece esneyebilir, düşünebilir veya sadece nefes alabilirsiniz. Gelecekteki kendiniz size teşekkür edecek.

8. Things3 (Apple cihazlarda görev yönetimi için en iyisi)

things3 aracılığıyla

Things 3, görev yönetimini temiz, basit ve ferahlatıcı bir şekilde odaklanmış halde tutar. Doğal dil planlama, proje son tarihleri ve tamamlanan görevleri izlemek için bir Günlük gibi özelliklerle, sizi zorlamadan düzenli kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Apple ekosistemine aşina iseniz, cihazlarınız arasında ne kadar sorunsuz senkronizasyon sağladığını takdir edeceksiniz. Hızlı Bulma özelliği, herhangi bir şeye hızlıca ulaşmanızı kolaylaştırır ve Magic Plus düğmesi, görevleri tam olarak ihtiyacınız olan yere eklemenizi sağlar. Bölüm başlıkları ve hafif zaman bloklaması için "Bu Akşam" planlayıcı gibi akıllı yapılandırma araçlarına, hepsi minimal bir arayüzde sahip olursunuz.

Things3'ün en iyi özellikleri

Klavye kısayolları veya Magic Plus düğme ile görevleri anında yakalayın ve sorunsuz bir giriş yapın

Görevleri bağlam, öncelik veya ş Akışı aşamasına göre filtrelemek için özelleştirilebilir etiketlerle etiketleyin

Sezgisel plan için doğal dil işlemeyi kullanarak son tarihleri ve hatırlatıcıları planlayın

Küresel olarak anahtar kelimeleri arayarak görevleri, projeleri veya notları anında görüntüleyin

Things3 sınırları

Kullanıcılar, uygulamayı çalıştırmak istedikleri her cihaz için ödeme yapmalıdır

Liste ve görevlerinizi başkalarıyla paylaşım yapamazsınız ve görevlere ek dosya ekleyemezsiniz

Things3 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Things3 puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (140+ yorum)

*things3 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Minimalist bir görünüme sahip ve birçok kullanışlı araçla açıkça entegre. Bu sayede her zamankinden daha verimli çalışabiliyorum... Make gibi bir platform tarafından desteklenmiyor. Bu, harika bir verimli ş Akışı oluşturmamı sağlayacak harika bir özellik olurdu.

Minimalist bir görünüme sahip ve birçok kullanışlı araçla açıkça entegre. Bu sayede her zamankinden daha verimli çalışabiliyorum... Make gibi bir platform tarafından desteklenmiyor. Bu, harika bir verimli ş Akışı oluşturmamı sağlayacak harika bir özellik olurdu.

🔍 Biliyor muydunuz? Eski Mısırlılar akıllı bir takvim oluşturmuşlardı. 12 ayın 30 gün olduğu 365 günlük bir güneş takvimi oluşturdular ve yılın sonuna beş ekstra "epagomenal" gün eklediler. Bu yenilik, takvimlerini tarım için çok önemli olan Nil Nehri'nin yıllık taşkınlarıyla uyumlu hale getirmeye yardımcı oldu.

9. Wrike (Enterprise düzeyde proje planlama için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, kurumsal ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış sağlam proje yönetimi yetenekleri sunar. Karmaşık kaynak tahsisi, bağımlılıklar ve ekipler arası işbirliğini yönetir.

Platformun özelleştirilebilir gösterge panelleri, karmaşık verileri operasyon yöneticileri için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Birçok kurumsal ekip, ayrıntılı izin kontrolleri ve onay ş Akışı nedeniyle özellikle Wrike'ı tercih eder. Wrike, yasal uyumluluk gereksinimleri veya karmaşık takım bağımlılıkları olan projeleri yönetmede mükemmeldir.

*wrike'ın en iyi özellikleri

Proje durumu, kaynak kullanımı ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlar oluşturarak darboğazları belirleyin

Takım tükenmesini önleyen ve dengeli görev dağıtımını sağlayan kaynak tahsis araçlarıyla iş yüklerini görsel olarak yönetin

Zaman takibini otomasyonla gerçekleştirin ve kullanıcıların AI önerileriyle manuel girdi yapmadan görevlere harcadıkları saatleri kaydetmelerini sağlayın

*wrike sınırları

Zaman takibi yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Kapsamlı önceliklendirme özellikleri yoktur

*wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

takım: *Kullanıcı başına aylık 10 $

iş:* Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

*wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.760'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.785+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Wrike'ın tüm organizasyonumuzda şeffaflığı ve işbirliğini artırmaya yardımcı olmasını seviyorum. Bir projede, alanlardaki veriler yalnızca aynı görev/proje satırı düzeyinde "kopyalanır/çoğaltılır". Üst düzey görevdeki verileri alt görevlere kopyalamanın tek yolu, entegrasyonları etkinleştirmek için ödeme yapmak ve çözüm mühendislerinin "Wrike to Wrike Integrations" oluşturmak için kod yazması için ödeme yapmak ya da verileri manuel olarak alt görevlere aktarmaktır.

Wrike'ın tüm organizasyonumuzda şeffaflığı ve işbirliğini artırmaya yardımcı olmasını seviyorum. Bir projede, alanlardaki veriler yalnızca aynı görev/proje satırı düzeyinde "kopyalanır/çoğaltılır". Üst düzey görevdeki verileri alt görevlere kopyalamanın tek yolu, entegrasyonları etkinleştirmek için ödeme yapmak ve çözüm mühendislerinin "Wrike to Wrike Integrations" oluşturmak için kod yazması için ödeme yapmak ya da verileri manuel olarak alt görevlere aktarmaktır.

10. Sunsama (Dikkatli günlük plan için en iyisi)

sunsama aracılığıyla

Daha sakin ve daha bilinçli bir iş günü hayal mi ediyorsunuz? Sunsama tam da bunu başarmanıza yardımcı olur. Bu özenle tasarlanmış verimlilik aracı, görev yönetimini iş konusunda farkındalığı teşvik eden günlük plan ritüelleriyle birleştirir. Bilişsel sınırları bilinçli bir şekilde gözeterek, gününüz için görevler seçmenizi ister.

Zaman içinde daha iyi plan alışkanlıkları geliştirmenize yardımcı olmak için size günlük yansıma uyarıları gönderir. Ayrıca, takvim entegrasyonu, görev listenizin zaman taahhütlerine nasıl dönüştüğünü göstererek aşırı yük ve stresi önler.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Önem derecesine göre görevlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olan rehberli bir ritüel ile her gününüzü planlayın

E-posta, Asana, Trello ve GitHub gibi birden fazla kaynaktan görevleri tek bir günlük plan'a aktarın

Farklı projeler ve kategoriler için harcanan zamanı izleme yaparak kalıpları belirleyin ve gelecekteki zaman tahminlerini iyileştirin

Sunsama sınırları

Görev yöneticilerine kıyasla daha yüksek fiyat

Öncelikle takımlar veya küçük işlerden ziyade bireysel kullanım için tasarlanmıştır

Sunsama fiyatlandırması

Aylık abonelik: 20 $/ay

Yıllık abonelik: 16 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Sunsama puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şu geri bildirimi paylaşım yaptı:

Sunsama, gerçek zamanlı işbirliği ortamlarını iyileştirmelidir. Takımımız, toplantıları yönetmek için Sunsama'yı kullanıyor, özellikle de genellikle uzun gündemleri olan haftada iki kez yapılan scrum toplantılarımızı... Toplantı sayfa düzenli olarak yeniden yükleniyor; bazen içerik kayboluyor; diğer zamanlarda ise işbirliği yapanlar yeni eklenen bilgileri göremiyor veya kendileri bilgi ekleyemiyor. Kesinlikle daha iyi hale geldi ve sorunlarımız daha seyrek hale geldi, ancak hala iyileştirme için alan var.

Sunsama, gerçek zamanlı işbirliği ortamlarını iyileştirmelidir. Takımımız, toplantıları yönetmek için Sunsama'yı kullanıyor, özellikle de genellikle uzun gündemleri olan haftada iki kez yapılan scrum toplantılarımızı... Toplantı sayfa düzenli olarak yeniden yükleniyor; bazen içerik kayboluyor; diğer zamanlarda ise işbirliği yapanlar yeni eklenen bilgileri göremiyor veya kendileri bilgi ekleyemiyor. Kesinlikle daha iyi hale geldi ve sorunlarımız daha seyrek hale geldi, ancak hala iyileştirme için alan var.

11. Akiflow (Birleştirilmiş görev yönetimi için en iyisi)

akiflow aracılığıyla

Akiflow, e-postaları, proje yönetimi takvim etkinliklerini ve popüler uygulamalardaki görevleri tek bir komut merkezinde bağlantılandırır. Klavye öncelikli yaklaşımı, simgeleri tıklamaktansa komutları yazmayı tercih eden verimlilik odaklı profesyonellerin ilgisini çekmektedir.

Zaman bloğu özelliği, görev listelerini somut takvim bloklarına dönüştürür. Akiflow ayrıca görevlerin çakışmasını önleyen akıllı bildirimler, farklı platformlardan yapılacak işleri toplamak için evrensel bir gelen kutusu ve her yerden anında görev eklemek için hızlı yakalama kısayolları içerir.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Basit bir klavye kısayolu ile doğrudan görevlerden zaman blokları oluşturun

Mesajları görevlere dönüştürerek veya daha sonra incelenmek üzere planlayarak e-postaları doğrudan Akiflow içinde işleyin

Görünümleri özel olarak özelleştirerek, kişiselleştirilmiş bir komut merkezi için dikkatinizi dağıtan gereksiz unsurlar olmadan tam olarak ihtiyacınız olanı gösterin

Akiflow sınırları

Çeşitli hesapları bağlama ve doğrulama için ilk kurulum süresi gerektirir

Bağlantılı platformlarla ara sıra senkronizasyon gecikmeleri yaşanabilir

Akiflow fiyatlandırması

Pro Aylık: 34 $/ay

Pro Yıllık: 19 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Bir Reddit incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Zaman Dilimleri harika bir özellik. Birden fazla görevleri yerleştirebileceğim zaman dilimlerine sahip olmayı ve bu dilimlerin tekrarlanabilmesini çok seviyorum. […] Ayrıca, görevleri ve projeleri gelecek haftalara veya aylara planlayabileceğiniz Upcoming (Yaklaşan) dilimi olmadan yaşamak benim için oldukça zor olurdu. Bu dilim sayesinde, tüm görevleri ve projeleri planlanmayı bekleyen klasörlerde biriktirmek zorunda kalmıyorsunuz. […] Ritüeller ve istatistik izleme de harika ve günün veya haftanın hedefini vurgulayabilmeyi gerçekten çok seviyorum.

Zaman Dilimleri harika bir özellik. Birden fazla görev ve projeyi yerleştirebileceğim zaman dilimlerine sahip olmayı ve bu dilimlerin tekrarlanabilmesini çok seviyorum. […] Ayrıca, görevleri ve projeleri gelecek haftalara veya aylara planlayabileceğiniz Upcoming (Yaklaşan) dilimi olmadan yaşamak benim için oldukça zor olurdu. Bu dilim sayesinde, tüm görevleri ve projeleri planlanmayı bekleyen klasörlerde biriktirmek zorunda kalmıyorsunuz. […] Ritüeller ve istatistik izleme de harika ve günün veya haftanın hedefini vurgulayabilmeyi gerçekten çok seviyorum.

