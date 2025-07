Zoom Fiyatlandırması: Doğru Seçimi Yapmak için Planlar ve Özellikler

Sadece Haziran 2024'te, Zoom'un web sitesi masaüstü ve mobil cihazlardan 11,2 milyon ziyaret aldı. Etkileyici, değil mi?

Ancak popülerlikle birlikte çeşitlilik de gelir. Zoom, farklı ihtiyaçları karşılamak için birden fazla fiyatlandırma planı sunar. Doğru Zoom planını seçmek, özellikle işletmeler için önemlidir. Küçük bir startup, gereksiz özelliklere sahip bir premium iş planı için ödeme yapmaya başlarsa, bu maliyetler bütçesini tüketir.

Bu blogda, önde gelen bir video konferans platformu olan Zoom'u inceleyeceğiz. Fiyatlandırma planlarını, anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini keşfedeceğiz ve ihtiyaçlarınız için bir Zoom alternatifi olup olmadığını göreceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet Zoom platformunun tüm iş boyutlarındaki kullanıcılara sunduğu fiyatlandırma planlarını keşfedin. Bu kılavuzda yer alan konular şunlardır: Zoom'un fiyat planlarına genel bakış Ücretsiz Plan : 40 dakikalık toplantı sınırı ile temel özellikler

Pro Plan : Uzatılmış toplantı süreleri, AI entegrasyonu ve bulut depolama

İş Planı : Gelişmiş işbirliği araçlarıyla 300 katılımcıya kadar destekler

Enterprise Planı: Gelişmiş güvenlik ve AI araçlarıyla büyük ölçekli toplantılar için özel fiyatlandırma Zoom fiyatlandırmasının artıları ve eksileri Artılar : Sorunsuz entegrasyon, sınırsız bulut depolama (daha yüksek planlar) ve güçlü güvenlik

Eksileri: Ücretsiz plan sınırlamaları, kullanıcı başına maliyetler ve gelişmiş özellikler için öğrenme süreci gereklidir Zoom alternatifi olarak ClickUp ClickUp, video konferansın ötesinde, proje yönetimi, takım sohbeti, görev otomasyonu, yapay zeka destekli toplantı notları ve beyaz tahtaları tek bir platformda birleştirir ClickUp'ın fiyatlandırma planları ve avantajları Sınırsız görev ve kullanıcı içeren ücretsiz plan

İş akışı otomasyonu, gelişmiş güvenlik ve Zoom, Slack ve Microsoft Teams ile sorunsuz entegrasyonlar sunan ücretli planlar

ClickUp, iletişimi, proje yönetimini ve işbirliğini tek bir platformda birleştirir

Zoom nedir?

via Zoom

Zoom, sorunsuz video toplantıları, web seminerleri ve takım sohbetleri için özellikler sunan bir video konferans platformudur. İster uzaktaki takımları yönetiyor ister sanal etkinlikler düzenliyor olun, işbirliğini kolaylaştırır.

HD video ve sanal arka planlarla büyük bir toplantı düzenlemeniz gerekiyorsa, Zoom tam size göre. Toplantı yönetimi yazılımı, web seminerleri düzenlemek için sınırsız bulut depolama ve dosya paylaşımı da sunar.

Zoom, Zoom Rooms, küçük toplantı odaları, özel kişisel toplantı ID'leri ve Google Takvim gibi temel uygulamalarla sorunsuz entegrasyon gibi gelişmiş özelliklerle iş iletişimini basitleştirir.

Küresel popülaritesi, kullanıcı dostu arayüzü, güvenlik ayarları ve Zoom ücretsiz temel planından özel müşteri başarı yöneticileriyle kurumsal çözümlere kadar çeşitli fiyatlandırma planlarından kaynaklanmaktadır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zoom'un popülaritesinin patlama yaşadığı zamanı hatırlıyor musunuz? 📈 Ne yazık ki, bu durum istenmeyen misafirlerin toplantılara girip rahatsız edici içeriklerle toplantıları mahvetmesine neden olan Zoom bombardımanının ortaya çıkmasına da yol açtı.

Zoom Fiyatlandırma Planları

Zoom, farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış çeşitli fiyatlandırma planları sunar. Bunları inceleyelim:

1. Ücretsiz Plan

Yeni başlayan bir girişimciyseniz, Zoom temel planı mükemmel bir seçimdir. Ayrıca ekran paylaşımı, sohbet entegrasyonları ve not paylaşımı gibi temel Zoom özelliklerini isteyen bireyler için de idealdir.

Zoom aboneliği ile herhangi bir yatırım endişesi duymadan, toplantılarınızda sanal arka planlar gibi özelliklerle profesyonel bir görünüm elde edersiniz.

📍 Anahtar özellikler

Toplantı süresi: 40 dakikaya kadar Zoom toplantılarını kolaylıkla düzenleyin

Katılımcı sayısı: Sorunsuz video konferanslar için 100 katılımcıya kadar davet edin

Sohbet ve işbirliği: Yerleşik takım sohbeti ile zahmetsizce iletişim kurun

Video oluşturun: Clips Basic ile iki dakikalık kısa videolardan en fazla 5 tane oluşturun

Toplantı planlama: Mail ve Takvim (Müşteri) ile toplantıları kolayca planlayın

Belge paylaşımı: Docs Basic ile 10 adede kadar belge paylaşın

Beyaz Tahtalar: 3 düzenlenebilir beyaz tahta ile yaratıcı beyin fırtınası yapın

🎯 Kimler için Ek ücretli planlara gerek kalmadan temel video konferans yazılımına ihtiyaç duyan bireyler, serbest çalışanlar ve küçük takımlar

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya gelir! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

2. Pro Plan

Küçük bir takımınız varsa, temel özellikler ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir. Bu durumda, Pro Plan, Zoom hesabınızı bir üst seviyeye taşımak için harika bir fikirdir. İşinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için daha kapsamlı özellikler sunar.

Bu plan, tüm takımınızın her projedeki tüm yeni değişikliklerden haberdar olmasını sağlayan bulut kaydı ile birlikte gelir.

📍 Anahtar özellikler

Temel Plan'daki her şeyin yanı sıra ek özellikler de dahildir:

Toplantı süresini uzatın: Toplantı sürelerini toplantı başına 30 saate kadar uzatın

Katılımcı sayısı: Toplantı başına 100 katılımcıya kadar kolayca ev sahipliği yapın

AI entegrasyonu: Akıllı yardım için AI Companion ile toplantıları geliştirin

Bulut depolama: 5 GB bulut depolama alanıyla kayıtları güvenli bir şekilde saklayın

Sorunsuz belge oluşturma: Sınırsız belge ile sorunsuz işbirliği yapın

Sınırsız video oluşturun: Clips Plus ile sınırsız video oluşturun

Planlama yardımı : Mail ve Takvim ile planlayın ve yönetin (Müşteri ve Hizmet)

Ek uygulama desteği: Temel uygulamalara bir yıl boyunca ücretsiz erişim

🎯 Kimler için Gelişmiş özelliklere, uzatılmış toplantı sürelerine ve güvenilir bulut depolamaya ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve uzaktan çalışan takımlar

💸 Fiyatlandırma

15,99 $/ay kullanıcı başına (aylık faturalandırılır)

13,33 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

3. İş Planı

Zoom toplantılarınızı güçlendirmek için İş Planına göz atın. Büyük bütçeler harcamadan güçlü özelliklere ihtiyaç duyan büyük takımlar için mükemmel bir çözümdür.

Plan, İş planının kapsadığı tüm Zoom özelliklerini içerir ve büyüyen bir işletmeye uygun olabilecek bazı ek özellikler sunar.

📍 Anahtar özellikler

Daha yüksek katılımcı sayısı: Daha büyük toplantılar için 300 katılımcıya kadar barındırın

Beyaz Tahta işbirliği: Beyin fırtınası yapmak için sınırsız sayıda beyaz tahta ile işbirliği yapın

Hareket halindeyken planlayın: Yerleşik Planlayıcı ile Yerleşik Planlayıcı ile Zoom toplantılarını zahmetsizce planlayın

Yüksek güvenlik: SSO, yönetilen etki alanları ve daha fazlasıyla platformunuzu güvence altına alın

🎯 Kimler için Sorunsuz entegrasyon ve iş iletişimi için daha fazla kapasite ve araç sunan ölçeklenebilir video konferans yazılımı arayan küçük ve orta ölçekli işletmeler

💸 Fiyatlandırma

21,99 $ (aylık faturalandırılır)

18 $. Kullanıcı başına aylık 32 $ (yıllık faturalandırılır)

4. Enterprise Planı

Kuruluşunuzun en gelişmiş video konferans platformuna ihtiyacı olduğunda, Enterprise Planı eşsiz güç, esneklik ve destek sunar.

Bu plan, video konferansa yoğun olarak odaklanan ve büyük takımlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüme ihtiyaç duyan kuruluşlar için mükemmeldir.

📍 Anahtar özellikler

En yüksek katılımcı sayısı: Büyük ölçekli toplantılar için 1000 katılımcıya kadar barındırın

Sorunsuz işbirliği: Sınırsız beyaz tahta, bulut depolama ve belge paylaşımı ile işbirliği yapın

Zoom Phone: Tam özellikli Zoom Phone (PBX sistemi) ile iletişimi geliştirin

AI yardımı: AI Companion ile daha akıllı işbirliği yaparak verimliliği artırın

Gelişmiş Verimlilik: Planlayıcı, Odalar, Web Seminerleri ve Çalışma Alanı Rezervasyonları ile düzenli kalın

Güçlü güvenlik: Gelişmiş ayarlar, SSO, yönetilen etki alanları ve daha fazlasıyla birinci sınıf güvenlik sağlayın

🎯 Kimler için 250'den fazla kullanıcısı olan ve premium özellikler ve özel destek ile küresel iletişim, web seminerleri ve iş operasyonları için verimli bir platforma ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler

💸 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Zoom Fiyatlandırmasının Artıları ve Eksileri

Zoom fiyatlandırması esneklik sunar, ancak sizin için uygun olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Karar vermenize yardımcı olmak için bazı anahtar artıları ve eksileri inceleyelim.

Zoom fiyatlandırmasının avantajları

Diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon: Google Takvim, Zoom Phone ve daha fazlasıyla senkronizasyon sağlayarak iş akışlarınızı sorunsuz hale getirin

Sınırsız bulut depolama: İş ve Enterprise planları, kayıtlar ve dosyalar için geniş depolama alanı sağlar

Güçlü güvenlik: SSO ve yönetilen etki alanları gibi gelişmiş ayarlar, hassas verileri korur

Zengin özelliklere sahip daha yüksek seviyeler: Daha yüksek planlar, Zoom Beyaz Tahta, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Web Seminerleri ve sınırsız toplantı gibi gelişmiş araçları içerir

VOIP ve telefon entegrasyonları: Zoom Phone, iş aramaları için sorunsuz bir VOIP hizmeti sunar

Eklenti esnekliği: Zoom Contact Center, bulut kaydetme ve daha fazlası gibi ek özellikleri özel ihtiyaçlarınıza göre seçin

🔍 Biliyor muydunuz? İlk video görüşmesi 1964 yılında gerçekleşti! 😲 Zoom daha ortada yokken, insanlar 1964 Dünya Fuarı'nda video sohbetleri deniyordu. 🌎✨

Sınırlamaları da indirim olarak görmeyelim. İşte dikkate alınması gereken bazı Zoom fiyatlandırma dezavantajları:

Zoom fiyatlandırmasının dezavantajları

Ücretsiz plan sınırlamaları: 40 dakikayla sınırlı toplantılar can sıkıcı olabilir

Kullanıcı başına maliyetler artar: Daha fazla kullanıcı, özellikle büyük takımlar için daha yüksek maliyetler anlamına gelir

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi: Zoom Beyaz Tahta veya AI Companion gibi bazı araçların kullanımı zaman alabilir

Kısıtlayıcı alt kademeler: Alt kademedeki planlarda AI Companion ve sınırsız depolama gibi gelişmiş araçlar bulunmaz

Eklentiler ek ücrete tabidir: Zoom Phone, Zoom Web Seminerleri, büyük toplantılar ve bulut depolama eklentileri toplam maliyeti artırır

Kurumsal müşteriler için karmaşık kurulum: Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirme, dağıtımı geciktirebilir

Zoom'a alternatifleri neden düşünmelisiniz?

Zoom, harika fiyat planlarıyla birçok özellik sunsa da, kusursuz değildir. Kullanıcı başına maliyetler, özellikle büyük takımlar için hızla artabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, ücretsiz plan Zoom toplantılarınızı 40 dakika ile sınırlar ve Zoom Phone ve Zoom Webinars gibi temel araçlar eklentilerdir.

Zoom platformunun gelişmiş özellikleri yeni başlayanlar için zor olabilir ve sorunsuz dosya paylaşımı veya sınırsız bulut depolama alanı daha yüksek seviyelerde sunulmaktadır.

Aynı veya daha iyi özelliklere sahip, daha esnek, rekabetçi fiyatlandırma ve özel hizmetler sunan bir video konferans çözümü arıyorsanız, Zoom yazılım alternatiflerini keşfetmek zaman ayırmaya değer olabilir.

ClickUp: Zoom'a Kapsamlı Bir Alternatif

Video toplantıları düzenlemekten daha fazlasını yapacak bir araç arıyorsanız, ClickUp tam size göre. İş için her şeyi içeren uygulama olarak, video işbirliğini proje yönetimi, takım sohbeti, beyin fırtınası ve daha fazlasıyla tek bir çatı altında sorunsuz bir şekilde entegre eder.

ClickUp neden daha iyi bir alternatif

Zoom, öncelikle video görüşmelerine ve küçük toplantı odaları ve sanal arka planlar gibi temel özelliklere odaklanırken, ClickUp bunun ötesine geçer. Kesintisiz görüşmeler, toplantılar ve görevler arasında sorunsuz geçişler ve kapsamlı proje yönetimi araçları sunar.

Toplantılar, görevler ve notlar için uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek yok — ClickUp, takımınızı aynı sayfada tutar. Toplantıların yönetilmesinden kullanıcı hesaplarının izlenmesine, güvenlik ayarlarının optimize edilmesinden bulutta oturumların kaydedilmesine kadar, ClickUp, Zoom'un anahtar noktalarını aşar.

Ek özellikleri, müzakere içgörülerinden proje zaman çizelgelerine kadar her şeyi yönetmenize olanak tanır ve iş planınızın veya yıllık aboneliğinizin her kuruşuna değer olmasını sağlar.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp sadece bir Zoom alternatifi değildir — daha akıllı işbirliği ve verimlilik için nihai platformunuzdur. İşte keşfedilmeye değer bazı ClickUp özellikleri:

1. ClickUp Sohbet: Takım iletişimi için merkeziniz

Konu başlıklı konuşmalarla takımlarınızla sohbet edin, dosya ekleyin ve ClickUp Sohbet kullanarak yorumlar atayın

Zoom'dan farklı olarak, ClickUp Sohbet, konu başlıklı konuşmalar, doğrudan mesajlaşma ve görev içi yorumlar sunar; hepsi tek bir yerde. Hızlı güncellemeler gönderebilir, dosya paylaşabilir ve belirli konuşmaları ilgili görevlere haritalayabilirsiniz; hepsi proje çalışma alanınızda.

Bir ürün lansmanı mı planlıyorsunuz? Özel bir sohbet kanalı oluşturun, görevleri doğrudan mesajlardan atayın ve bir daha asla bağlamı kaybetmeyin. Artık Zoom hesabınız ve ayrı takım sohbet uygulamaları arasında geçiş yapmanıza gerek yok — ClickUp hepsini yapar.

🌟 Bonus İpucu: Daha iyi toplantılar düzenlemek ve takım verimliliğini artırmak mı istiyorsunuz? Bu ipuçlarıyla verimli toplantılar düzenlemeyi ve takım verimliliğini optimize etmeyi öğrenin ve takımınızın verimliliğinin nasıl arttığını izleyin: 🚀 Sürekli iyileştirme için geri bildirim toplayın 🗣️ ClickUp'ın Gündem Şablonu ile net hedefler belirleyin 📝 Sadece gerekli katılımcıları davet edin 🍕 Sorunsuz iletişim için temel kuralları belirleyin 📏 Zamanında başlayın ve bitirin ⏰ Gündeminize sadık kalın 🗂️ Katılımı artırmak için görsel yardımcılar kullanın 📊 Herkesi katılmaya teşvik edin 🙋 Toplantı tutanaklarını anında paylaşın 📨 Yeni fikirler için liderliği değiştirin 🔄

2. ClickUp Klipleri: Anlatmayın, gösterin

ClickUp Clips kullanarak sohbet ve görevlerde klipleri sorunsuz bir şekilde kaydedin ve ekleyin

Bire bir toplantılar planlamadan karmaşık görevleri açıklamak mı gerekiyor? ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı ve sesinizi kaydedin, takımınızı adım adım süreçler boyunca yönlendirin.

İster hızlı bir tanıtım demosu ister bir tasarımla ilgili geri bildirim olsun, Clips, Zoom planında uzun toplantı sürelerine gerek kalmadan kişisel bir dokunuş sunar.

3. ClickUp Beyaz Tahtalar: Beyin fırtınası artık çok kolay

Takımlarla fikirler üretin ve ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak bu fikirler üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Beyaz Tahtalar, görsel olarak işbirliği yapmanızı, fikirlerinizi haritalandırmanızı ve görevleri panonuzdan gerçek zamanlı olarak bağlamanızı sağlar. Artık pazarlama kampanyanızı görsel olarak haritalandırabilir ve ardından tek bir tıklama ile her bir yapışkan notu bir göreve dönüştürebilirsiniz.

Yaratıcı oturumlar, proje planlama ve takım beyin fırtınası için mükemmel bir araçtır; Zoom hizmetlerine gerek yoktur. Ayrıca, her şey iş akışlarınıza geri bağlanır.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Akıllı transkripsiyon ve görev otomasyonu

ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı not alma özelliği ile toplantılarınızı kolaylaştırın. Not alma özelliğini planlanmış Zoom görüşmelerinize ekleyin, her ayrıntıyı yakalamak için otomatik olarak katılacaktır. Not alma özelliği, görüşmelerinizi gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve kolayca başvurulabilmesi için notları doğrudan gizli bir ClickUp belgesine kaydeder.

Ama bununla da bitmiyor. AI not alma özelliği, konuşmadan anahtar eylem öğelerini ve içgörüleri çıkararak bir adım daha ileri gider.

Bu eylem öğeleri daha sonra ClickUp Brain'e, ClickUp'ın yerleşik AI asistanına aktarılabilir ve bu asistan, bunları net sonraki adımları içeren eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. İster görev atama, ister son tarih belirleme, ister proje güncellemelerini özetleme olsun, ClickUp Brain hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Sesli metin transkripsiyonu ve çeviriden otomatik görev oluşturmaya kadar, ClickUp Brain ve AI toplantı notu alma özelliği birlikte çalışarak saatlerce sürecek manuel işlerden sizi kurtarır, verimliliği artırır ve projelerinizin yolunda gitmesini sağlar.

ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain kombinasyonu ile aranabilir transkriptler ve eyleme geçirilebilir görevler elde edin

5. Zoom, Slack ve Microsoft Teams ile sorunsuz entegrasyonlar

ClickUp ayrıca tüm favori toplantı araçlarınızla entegre olur ve görevleri yönetmenize, güncellemeleri izlemenize, asenkron video iletişimini kolaylaştırmanıza ve ekran kayıtlarını hiçbir şeyi kaçırmadan platformlar arasında paylaşmanıza yardımcı olur.

Doğrudan toplantı planlama için ClickUp Zoom Entegrasyonlarını, takım sohbeti için ClickUp Slack Entegrasyonlarını ve gelişmiş işbirliği için ClickUp Microsoft Teams Entegrasyonlarını kullanın.

6. Daha sorunsuz iş akışları için görev ve proje yönetimi

ClickUp Toplantıları ile takımınızın tartışmalarını yönetme ve düzenlemeyi basitleştirin. Toplantıları doğrudan takviminizden planlayın ve herkesin net toplantı gündemlerine uyduğundan emin olun. Toplantıdan sonra, ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı araçlarını kullanarak notlar alın, eylem öğeleri atayın ve takipleri izleyin, böylece tartışmalarınızı eyleme geçirilebilir sonuçlarla bağlantılı tutun.

7. Sınırsız kullanıcı ve görev — ücretsiz

Bütçeniz kısıtlı mı? ClickUp'ın ücretsiz planı, sınırsız kullanıcı ve görev sunar; ücretli plana ihtiyaç duymadan kişisel kullanım, serbest çalışanlar ve büyüyen takımlar için mükemmeldir.

Bu, abonelik planına gerek kalmadan birinci sınıf bir verimlilik aracından beklediğiniz tüm özellikleri ve avantajları deneyimleyebileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp fiyatlandırma genel bakış

ClickUp fiyatlandırma planları, kişisel görevleri yönetiyor veya dinamik takım projelerini yönetiyor olsanız da her ihtiyaca uygun esneklik sunar.

1. Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Bir kuruş bile harcamadan ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla başlayın. Kişisel verimliliği artırmak ve herhangi bir finansal taahhütte bulunmadan küçük projeleri verimli bir şekilde yönetmek için gerekli temel özellikleri sunar.

📍 Anahtar özellikler

Kolay erişim ve yönetim için 100 MB'a kadar dosya depolayın

İşlerinizi düzenli tutmak için sınırsız görev oluşturun

Sorunsuz takım işbirliği için sınırsız ücretsiz plan üyesi ekleyin

Ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama ile hesabınızı koruyun

ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları aracılığıyla takım üyeleriyle işbirliği yaparak iletişimi ve planlamayı kolaylaştırın

Daha iyi bir genel bakış için Her Şeyi Görünüm ile her şeyi tek bir yerden görün

Kanban panolarıyla iş akışlarını görselleştirerek düzenli kalın ve görevlere öncelik verin

Çevik projeler için sprintleri yönetin ve ilerlemeyi verimli bir şekilde izleyin

Takvim Görünümü ile görevleri planlayın, son teslim tarihlerini yönetin

Özel organizasyon için temel yönetici ile alanları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

🎯 Kimler için Kişisel görevlerini yöneten bireyler, öğrenciler, serbest çalışanlar veya düzenli kalmak için ücretsiz bir araç arayan herkes

2. Sınırsız Plan

Sınırsız Plan, verimliliği artırmak ve iş akışlarını basitleştirmek için gelişmiş özellikler arayan küçük takımlar için tasarlanmıştır.

Sınırsız depolama, entegrasyonlar ve güçlü araçlarla iş süreçlerini optimize etmek ve işbirliğini teşvik etmek için gereken her şeyi sunar; büyüyen takımlar için vazgeçilmez bir yükseltmedir.

📍 Anahtar özellikler

Sonsuza Kadar Ücretsiz'e dahil olan her şey, artı:

Tüm dosyalarınızı depolama sınırı olmadan güvenli ve kolay erişilebilir şekilde saklayın

Sınırsız üçüncü taraf araçlarla entegre ederek ş akışınızı geliştirin

Net proje içgörüler için sınırsız ClickUp Gösterge Paneli oluşturun

Özelleştirilebilir izinlerle misafirleri davet edin

ClickUp Gantt Grafikleri ile projeleri görsel olarak yönetin

Çalışma alanınızı özelleştirmek için sınırsız Özel Alan ekleyin

Sınırsız sohbet mesajlaşmasıyla takımınızın bağlantısını koruyun

Zaman kazanmak ve hataları azaltmak için sütunlarda otomatik hesaplamalar ayarlayın

Merkezi iletişim için e-postaları yönetmek ve yanıtlamak için ClickUp'ı kullanın

Daha iyi yönetim için kullanıcıları takımlar halinde düzenleyin

🎯 Kimler için Güçlü proje yönetimine ihtiyaç duyan küçük takımlar, büyüyen işletmeler ve premium özelliklere sahip bütçe dostu bir araç arayan girişimler

💸 Fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 7 $ (yıllık faturalandırılır)

kullanıcı başına aylık 10 $ (aylık faturalandırılır)

3. İş Planı

İş planı, büyüyen kuruluşlar için verimliliği artırmak ve üretkenliği yükseltmek için gelişmiş araçlar sunar. Proje yönetimi iş akışlarını kolaylaştırmak ve gelişmiş raporlama ve otomasyon ile işbirliğini geliştirmek isteyen orta ölçekli takımlar için idealdir.

📍 Anahtar Özellikler

Sınırsız Planda bulunan her şeyin yanı sıra:

Google SSO entegrasyonu ile hesabınıza kolayca erişin Sınırsız takım oluşturarak verimli bir şekilde işbirliği yapın Özel dışa aktarma seçenekleriyle proje verilerini dışa aktarın Görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın Gelişmiş özelliklerle içgörülü gösterge panelleri oluşturun Projeler arasında zamanı doğru bir şekilde takip edin Hassas planlama için zamanı ayrıntılı olarak tahmin edin Daha iyi zaman takibi için zaman çizelgelerini yönetin İş yükünü denetleyerek tükenmişliği önleyin Zaman çizelgeleri ve ClickUp Zihin Haritaları ile projeleri görselleştirin

🎯 Kimler için Otomasyon, gelişmiş raporlama, iş yükü dengeleme ve departmanlar arası sorunsuz iletişim ile projeleri yöneten orta ölçekli takımlar

💸 Fiyatlandırma

kullanıcı başına aylık 12 $ (yıllık faturalandırılır)

kullanıcı başına aylık 19 $ (aylık faturalandırılır)

4. Enterprise Planı

ClickUp'ın Enterprise planı, birden fazla projeyi ve karmaşık iş akışlarını yüksek güvenlikle yöneten kuruluşlar ve büyük takımlar için özel destek ve gelişmiş özellikler sunar.

İşletmeniz, kişiselleştirilmiş onboarding ve yönetilen hizmetlerle operasyonları kolaylaştırabilir, işbirliğini geliştirebilir ve birinci sınıf veri güvenliği sağlayabilir.

📍 Anahtar Özellikler

Kişiselleştirilmiş bir deneyim için çalışma alanınızı beyaz etiketleyin

Güvenli erişim kontrolü için ayrıntılı izinler ayarlayın

Koşullu mantık ile form iş akışlarını otomatikleştirin

Kurumsal API'yi kullanarak sistemlerinizi entegre edin

Özel erişim için sınırsız özel rol oluşturun

Belirli takımlarla alanları kolayca paylaşın

Kişisel tercihleriniz için ön tanımlı kişisel görünümleri kaydedin

Sınırsız güncelleme ve mesaj gönderin

MSA ve HIPAA standartlarına uyumluluğu sağlayın

Basitleştirilmiş erişim için Tek Oturum Açma (SSO) kullanın

🎯 Kimler için Yüksek düzeyde özelleştirme, kurumsal düzeyde güvenlik, özel destek ve ölçeklenebilirliğe ihtiyaç duyan, birden fazla takıma sahip büyük kuruluşlar

💸 Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma – Demo için satış ekibiyle iletişime geçin

Eklentiler

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyinClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana aylık 6 $ gibi düşük bir fiyata ekleyin

ClickUp'ı kullanın ve Zoom toplantılarınızdan geçin!

Zoom, şüphesiz video görüşmeleri için harika bir araçtır. Ancak, projeler, iş akışları ve takım iletişimi söz konusu olduğunda, ClickUp bir adım öteye geçer. Bu, toplantılardan daha fazlasıdır — eksiksiz bir verimlilik merkezidir.

Geçiş yapmaktan endişeli misiniz? Sorun değil! ClickUp, Zoom ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Her şeyi tek bir yerden yönetirken aramalarınıza devam edebilirsiniz.

ClickUp ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlasıdır. Görev yönetimi, hedef belirleme, belge düzenleme, takım iletişimi, beyin fırtınası ve işbirliği gibi iş süreçlerinizi tek bir yerden kolaylaştırır.

Hemen ClickUp'a kaydolun ve verimliliğinizi artırın!