Brownfield ve Greenfield: Doğru Gelişim Yolunu Seçmek

Laura'nın startup'ı büyümeye hazırdı, ancak bir ikilemle karşı karşıya kaldı.

Mevcut platformunu yeniden düzenlemesi mi gerekir? Bu karar, yıllarca süren eski kodların yeniden çalışılmasını gerektirir (brownfield projesi). Ya da belki de sıfırdan başlamak ve yenilikçi bir tasarımla devam etmek (greenfield projesi) daha uygun olabilir

Her iki yolun da kendine özgü yazılım geliştirme zorlukları ve avantajları vardır. Ancak brownfield ve greenfield yaklaşımları arasında seçim yapmak sadece kodla ilgili değildir. Bu karar, ürün mimariniz ve tüm şirketin yönünü etkiler.

Bu yazıda, her iki yaklaşımın artılarını ve eksilerini ortaya koyarak, projenizin vizyonuna en uygun yolu belirleyeceğiz.

Yazılım geliştirmede, yeşil alan projesi, gelişmemiş bir araziye inşaat yapmak gibi, önceki işlerin getirdiği kısıtlamalar olmaksızın sıfırdan bir sistem kurmayı ifade eder

Brownfield yazılım projesi, mevcut yapıların bulunduğu arazinin yeniden geliştirilmesine benzer şekilde, mevcut sistemlerin değiştirilmesini veya güncellenmesini içerir

Greenfield geliştirme, özel yazılımlar için veya mevcut sistemlerin eski olduğu durumlar için idealdir

Brownfield geliştirme, temiz kod ile fonksiyonel sistemleri yükseltmek için en iyi sonucu verir

Brownfield ve greenfield geliştirme arasında seçim, sistemin koşullarına, iş ihtiyaçlarına ve proje hedeflerine bağlıdır. Greenfield esneklik ve yenilik sunarken, brownfield maliyet tasarrufu ve daha hızlı uygulama sağlar

Agile takımlar için ClickUp , iş akışlarını kolaylaştırarak, ilerlemeyi izleyerek ve işbirliğini geliştirerek her iki geliştirme yolunu da destekler. Görev yönetimi, kaynak tahsisi, otomasyonlar ve kapsamlı entegrasyonlar için araçlar sunar

Sıfırdan bir sistem kurarken veya mevcut sistemleri yükseltirken, ClickUp başarılı bir proje yürütme için gereken esnekliği ve araçları sağlar

Yeşil alan yazılım geliştirme nedir?

Greenfield yazılım geliştirme, geliştiricilerin mevcut sistemlere, çerçevelere veya kısıtlamalara bağlı kalmadan bir projeyi sıfırdan başlatmasını ifade eder. Takımların, eski bağımlılıklardan arındırılmış, belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır. Özellikle teslimatı hızlandırmak için düşük kodlu platformlar gibi araçlarla birlikte kullanıldığında, yenilik, ölçeklenebilirlik ve özelleştirmeyi önceliklendiren projeler için idealdir.

Tarihsel olarak, yeşil alan projeleri çığır açan gelişmelere olanak sağlamıştır. Yeşil alan geliştirme örnekleri arasında Amazon gibi erken e-ticaret platformları ve Android gibi mobil işletim sistemleri sayılabilir. Bu girişimler önceden herhangi bir kısıtlama olmaksızın başlatılmış ve sektörlerinde yeni standartlar oluşturmuştur.

Bazı sektörler doğal olarak yeni bir başlangıçtan daha fazla fayda sağlar. Mobil uygulama şirketleri, en son teknolojileri takip etmek zorunda oldukları için genellikle bu yolu seçerler. Yeni nesil fintech şirketleri de yeşil alan geliştirmeyi sever. İnsanların paralarını yönetirken, günümüzün bankacılık ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış modern ve güvenli sistemlere ihtiyacınız vardır.

Sağlık teknolojisi bir başka önemli örnektir. Sıkı düzenlemeler ve en son teknolojiye sahip hasta bakım araçlarına duyulan ihtiyaç nedeniyle, sıfırdan başlamak genellikle eski sistemleri güncellemekten daha mantıklıdır.

Greenfield projesinin avantajları

Yeni bir başlangıç, birçok takımın bu yolu seçmesine neden olan sağlam avantajlar sunar. Greenfield geliştirmeyi cazip kılan özellikler şunlardır:

Yaratıcı özgürlük: Takımlar, eski kısıtlamalar olmadan yenilikçi çözümler tasarlayabilir ve geliştirebilir. Bu yaklaşım, yeni fikirleri ve modern mimarileri teşvik eder

Geleceğe hazır teknolojiler: Sıfırdan başlamak, modern çerçeveler, araçlar ve metodolojiler kullanmaya olanak tanır, bu da teknik borcu azaltır ve uzun vadeli ölçeklenebilirliği destekler

👉🏼 Teknik borcun yönetimi hakkında merak mı duyuyorsunuz? Geliştirme sürecinin rayından çıkmasını önlemek için beş basit adım.

Özel çözümler: Greenfield geliştirme, nihai ürünün projenin hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar. Ödün vermeyi en aza indirir ve optimum kullanıcı deneyimi sunar

Basitleştirilmiş bakım: Eski kodlar veya uyumsuz sistemler olmadan bakım daha kolay hale gelir. Hataların belirlenmesi ve çözülmesi genellikle daha az karmaşıktır

Göç zorlukları yok: Eski sistemler olmadığı için, zaman alan veri göçü veya uyumluluk kontrolleri gerekmez. Takımlar yalnızca yeni sistemi oluşturmaya odaklanabilir

Yeşil alan yazılım geliştirmenin dezavantajları

Sıfırdan başlamak kulağa harika gelse de, her şey yolunda gitmeyebilir. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

Daha yüksek başlangıç maliyetleri: Sıfırdan başlamak, önemli planlama, geliştirme ve test kaynakları gerektirir. Küçük kuruluşların bütçesini aşabilir

Daha uzun geliştirme süresi: Sıfırdan başlamak, her şeyi en baştan tasarlamak anlamına gelir ve bu da mevcut sistemleri yükseltmeye kıyasla proje zaman çizelgesini uzatabilir

Öngörülemeyen riskler: Eski sistemler rehberlik etmediğinde, öngörülemeyen zorluklar ortaya çıkabilir. Takımlar teknik engellerle karşılaşabilir veya beklentiler uyumsuz olabilir

Kaynak yoğun yönetim: Greenfield projeleri, ilerlemeyi izlemek, riskleri azaltmak ve hedefleri karşılamak için Greenfield projeleri, ilerlemeyi izlemek, riskleri azaltmak ve hedefleri karşılamak için yazılım proje yönetimine aktif katılım gerektirir

İlk yapının olmaması: Eski yükseltmelerin aksine, yeşil alan projelerinde inşa edilecek bir temel yoktur. Bu durum, yanlış adımlardan kaçınmak için doğru Eski yükseltmelerin aksine, yeşil alan projelerinde inşa edilecek bir temel yoktur. Bu durum, yanlış adımlardan kaçınmak için doğru proje geliştirme planlamasına olan bağımlılığı artırır

Brownfield Yazılım Geliştirme Nedir?

Brownfield yazılım geliştirme, sıfırdan yazılım geliştirmek yerine mevcut yazılım sistemlerini değiştirme, iyileştirme veya entegre etme anlamına gelir. Eski sistemlerin temel işlevlerini korurken modernize edilmesine odaklanır. Bu yaklaşım, gelişen gereksinimlere veya teknolojilere uyum sağlarken sürekliliği garanti eder.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Northeast-Midwest Institute'tan Charles Bartsch, 1990'larda eski endüstriyel mülklerin yönetimi konulu bir konferansta "brownfield" kavramını popüler hale getirdi.

Bu terim hızla popülerlik kazandı ve o zamandan beri kamu ve gizli sektörlerdeki yayınlarda, seminerlerde ve tartışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Benzer şekilde, brownfield yazılım projeleri, mevcut altyapı ve varlıkları atmadan eski sistemleri modern, ölçeklenebilir çözümlere dönüştürür.

Geçmişte, brownfield geliştirme, büyük ölçekli eski sistemlere bağımlı endüstriler için çok önemliydi. Bunun önemli bir örneği, bankacılık sistemlerinin çevrimiçi platformlara geçişidir. Bankalar, temel bankacılık altyapısını değiştirmek yerine, hayati öneme sahip eski bileşenleri koruyarak dijital araçları mevcut tesislerine entegre etti.

Finans, telekom ve üretim gibi sektörler, brownfield yeniden geliştirme projelerinden önemli ölçüde faydalanmaktadır. Bu sektörler, kritik operasyonlar için eski sistemlere güvenmektedir ve rekabet gücünü korumak için güncellemelere ihtiyaç duymaktadır. Örneğin, telekom şirketleri, tüm ağları yenilemeden daha hızlı veri işleme için sistemlerini sık sık yükseltmektedir.

Brownfield projesinin avantajları

Mevcut sistemleri değiştirmek mi yoksa sıfırdan başlamak mı gerektiğine karar verirken, brownfield geliştirme birçok cazip avantaj sunar:

Uygun maliyetli modernizasyon: Brownfield projeleri, mevcut sistemleri optimize ederek sıfırdan başlama maliyetlerini ortadan kaldırır. Böylece, işletmeler işlevselliği artırırken paradan tasarruf eder

Daha hızlı uygulama: Eski bileşenlerin yeniden kullanılması, tamamen yeni sistemler oluşturmaya kıyasla geliştirme süresini kısaltır. İşletmeler pazar taleplerine hızla uyum sağlayabilir

Korunan veri bütünlüğü: Mevcut sistemler genellikle değerli verileri barındırır. Brownfield projeleri bu verileri koruyarak, geçiş hatalarını veya kayıpları önler

Kullanıcılar için aşinalık: Aşina olunan özelliklerin korunması, takım geçişlerini kolaylaştırır ve eğitim gereksinimlerini en aza indirir. Uygulama sırasında verimliliğin korunmasına yardımcı olur

Mevcut düzenlemelere uygunluk: Eski sistemler genellikle belirli uyumluluk standartlarına uyar. Brownfield geliştirme bu standartlara uyar ve uyumsuzluk risklerini azaltır

Brownfield yazılım geliştirmenin dezavantajları

Brownfield geliştirmenin güçlü yönleri olsa da, takımların dikkate alması gereken önemli zorlukları da vardır:

Teknik sınırlamalar: Brownfield projeleri, eski mimariler veya teknolojiler nedeniyle kısıtlamalarla karşılaşabilir. Bunlar, modernizasyon çabalarını kısıtlayabilir

Karmaşık entegrasyonlar: Yeni teknolojileri eski sistemlere entegre etmek zor olabilir. Süreci yönetmek için özel uzmanlık ve Yeni teknolojileri eski sistemlere entegre etmek zor olabilir. Süreci yönetmek için özel uzmanlık ve Agile araçları gerekir

Yüksek bakım gereksinimleri: Güncel ve eski bileşenleri aynı anda korumak, operasyonel karmaşıklığı ve kaynak tahsisini artırır

Eski altyapıya bağımlılık: Mevcut sistemler genellikle ortadan kaldırılması zor bağımlılıklar yaratır. Bunlar ölçeklenebilirliği ve yeniliği engelleyebilir

Kapsam genişlemesi riski: Brownfield projeleri genellikle yinelemeli iyileştirmeler içerir. Tanımlanmış bir Brownfield projeleri genellikle yinelemeli iyileştirmeler içerir. Tanımlanmış bir aşama geçme süreci olmadan, takımlar proje kapsamının genişlemesi ve gecikmelerle karşılaşabilir

👀 Biliyor muydunuz? Çevik metodolojiler, mevcut operasyonları kesintiye uğratmadan sürekli iyileştirme imkanı sağladıkları için Brownfield projeleri için özellikle etkilidir.

Yeşil alan geliştirme ve kahverengi alan geliştirmenin karşılaştırmalı genel bakışı

Sıfırdan mı başlamalı, yoksa mevcut bir siteyi veya uygulamayı mı dönüştürmelisiniz? Bu seçim, bütçenizi, zaman çizelgenizi ve genel proje yaklaşımınızı doğrudan etkiler. Brownfield ve greenfield projeleri arasında seçim yaparken şu anahtar faktörleri değerlendirmelisiniz:

Aspect Greenfield yazılım geliştirme Brownfield yazılım geliştirme Tanım Önceden herhangi bir kod tabanı olmadan sıfırdan yeni bir yazılım projesi geliştirin. Önceden oluşturulmuş kodlarla mevcut bir yazılım sistemine yeni özellikler ekleyin veya mevcut özellikleri geliştirin. Yaklaşım Eski kısıtlamalar olmadan yeni bir ürün veya çözüm oluşturun. Fonksiyonelliği iyileştirmek veya genişletmek için eski sistemlerin bulunduğu yerleşik bir kod tabanında çalışmak. Başlangıç zamanı Genellikle, her şeyi sıfırdan inşa etme gerekliliği nedeniyle daha uzun sürer. Bazı altyapı ve sistemler halihazırda mevcut olduğundan genellikle daha kısadır. Esneklik Tasarım, teknoloji yığını ve genel mimari kararlarında daha fazla esneklik. Mevcut kod ve sistemlerin kısıtlamaları nedeniyle daha az esneklik. Teknik borç Başlangıçta minimum düzeyde veya hiç yok, ancak proje büyüdükçe zamanla artabilir. Eski sistemler önemli ölçüde yeniden yapılandırma gerektirebileceğinden teknik borç riski yüksektir. Karmaşıklık Kapsamlı sistem tasarımı, mimari ve planlama gereksinimleri nedeniyle karmaşık olabilir. Karmaşıklık, mevcut sistemlerle entegrasyon ve bu sistemlerin değiştirilmesi ihtiyacından kaynaklanır. Geliştirme süreci Planlama, mimari ve yinelemeli geliştirmeye vurgu. Yeniden yapılandırma, hata düzeltme ve aşamalı özellik geliştirmeye daha fazla odaklanın. Risk Bilinmeyenler ve test edilmemiş kavramlar nedeniyle başarısızlık riski daha yüksektir. Başarısızlık riski daha düşüktür, ancak eski sorunlar veya modası geçmiş teknolojiler devralınabilir. Test Önceden doğrulanmamış olması nedeniyle kapsamlı testler gerektirir. Testler, eski sistemle entegrasyona odaklanarak kararlılık ve uyumluluk sağlar.

Bağlama özgü uygunluk ve belirleyici faktörler

Hangi yaklaşımın sizin için en uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacak basit bir kontrol listesi.

Greenfield projeleri

Greenfield geliştirme, yeni bir ürün, platform veya sistem yaratan projelere uygundur. Yeni kurulan şirketler, yeni iş girişimleri veya yeni bir fikir, teknoloji veya pazarla yenilik yapmak isteyen kuruluşlar için idealdir.

Karar verici faktörler şunlardır:

İnovasyon gereksinimi : Proje, mevcut sistemler veya kodlar tarafından kısıtlanmadan yeni ve benzersiz bir yaklaşım gerektirdiğinde

Teknoloji özgürlüğü : En modern veya özel teknoloji yığını seçilmesi gerektiğinde

Mevcut sistem yok: Entegre edilecek eski sistemler bulunmadığında ve odak noktası sıfırdan bir şey yaratmak olduğunda

Yeşil alan geliştirme için birkaç örnek kullanım durumu: Avukatların içtihatları daha hızlı bulmasına ve sözleşme taslaklarını daha hızlı hazırlamasına yardımcı olmak için yeni nesil AI destekli bir hukuk araştırma platformu oluşturan bir hukuk teknolojisi girişimi

Shopify veya Magento gibi mevcut platformları kullanmak yerine özel bir e-ticaret pazarı oluşturmaya karar veren bir perakende markası

Işık, güvenlik ve ev aletlerini kontrol etmek için yenilikçi bir IoT ekosistemi ile akıllı ev otomasyonu pazarına giren bir şirket

Brownfield projeleri

Brownfield geliştirme, mevcut bir sistemi iyileştirmeniz, yükseltmeniz veya genişletmeniz gerektiğinde en uygun seçenektir. Eski bir sisteme sahip ve yeni özellikler eklemesi, performansı artırması veya yeni teknolojilerle uyumluluğu sağlaması gereken işler için uygundur.

Karar verici faktörler şunlardır:

Eski sistemler : Bakımı veya iyileştirilmesi gereken mevcut bir kod tabanı olduğunda

Daha hızlı pazara sunma : Sıfırdan başlamadan yeni özellikleri veya işlevleri hızlı bir şekilde kullanıma sunmanız gerektiğinde

Entegrasyon ihtiyaçları: Yazılımın mevcut sistemler veya veritabanlarıyla çalışması gerektiğinde

Brownfield geliştirme için birkaç örnek kullanım durumu: Kurumsal düzeyde CRM'yi yeniden yapılandırma veya yeni özellikler ekleme

Geliştiricilerin eski modülleri yeniden tasarlaması, IoT tabanlı envanter izlemeyi entegre etmesi ve UI/UX'i modernize etmesi gereken modern gereksinimleri karşılamak için eski bir ERP sistemini yükseltme

Masaüstü bilgisayarlarda hasta yönetim sistemi (PMS) kullanan bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, randevu planlama ve tele-sağlık için bir mobil uygulama istiyor. Takım, API'ler aracılığıyla eski veritabanına bağlanan, HIPAA uyumluluğunu ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan güvenli bir mobil ön uç oluşturmalıdır

Sizin için hangisi daha iyi: Greenfield projesi mi yoksa Brownfield yazılım geliştirme mi?

Artık greenfield ve brownfield yazılım geliştirmeyi anladığınıza göre, projeniz için en iyi yaklaşımı seçebilirsiniz. Cevap her zaman net değildir, ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Karar, proje yaşam döngüsünün erken aşamalarında, müşteri ve yazılım geliştirme takımı dahil tüm paydaşların görüşleri alınarak verilmelidir.

Mevcut sisteminiz iyi çalışıyor, temiz koda sahip ve geleceğe dönük çözümler sunuyorsa, brownfield geliştirme muhtemelen doğru seçimdir. Bu, sağlam bir temel üzerine yeni bir yazılım sistemi kurmanıza ve yeni özelliklerle güncellemenize olanak tanır.

Ancak, benzersiz iş ihtiyaçlarınıza özel bir çözüme ihtiyacınız varsa veya mevcut sisteminiz eski ve düzensizse, yeşil alan geliştirme doğru seçimdir.

