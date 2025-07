bireyler için en iyi 15 proje yönetimi yazılımı

İstatistiklere göre, proje yöneticilerinin %85'i aynı anda birden fazla projeyi yürütmektedir.

Eğer siz de onlardan biriyseniz, verimli ve basit proje yönetimi araçları bulmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Ben de aynı durumdaydım ve bu mükemmel dengeyi arıyordum. ⚖️

Ancak sorun şu: çoğu proje yönetimi yazılımı işleri karmaşıklaştırır. "Güçlü özellikler" kulağa harika gelse de, genellikle öğrenmesi zor ve gereksiz karmaşıklığa sahiptir. 😮‍💨

Ancak tüm araçlar böyle değildir.

Bu blogda, kişisel olarak test ettiğim en iyi 15 proje yönetimi yazılımını paylaşacağım. Bu araçlar basit, verimli ve hem profesyonel hem de kişisel projeleri yönetmek için doğru özelliklerle donatılmıştır.

💡Bonus: Ben ClickUp üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyorum (bu bir sürpriz değil) ve bu, bu listede işin tüm anahtar unsurlarını bir araya getiren tek proje yönetimi aracı: Görevler ve proje yönetimi

Belgeler ve bilgi yönetimi

Sohbet ve işbirliği …hepsi yapay zeka ile bağlantılı.

⏰ 60 saniyelik özet İşte denemeniz gereken en iyi 15 proje yönetimi yazılımı: ClickUp: Hepsi bir arada, yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi ✅ Hepsi bir arada, yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi ✅ Asana: Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi ✅ Wrike: Özelleştirilebilir iş akışları ve proje izleme için en iyisi ✅ Trello: Kanban panolarıyla görsel görev organizasyonu için en iyisi ✅ Basecamp: Basit proje iletişimi ve dosya paylaşımı için en iyisi ✅ Smartsheet: Hesap tablosu tarzı arayüzü ile proje planlama için en iyisi ✅ Nifty: Tek bir araçta görevleri, hedefleri ve dönüm noktalarını yönetmek için en iyisi ✅ Monday. com: Takım işbirliği ve görsel ilerleme izleme için en iyisi ✅ Microsoft Project: Gelişmiş proje planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi ✅ Miro: Beyin fırtınası ve işbirliğine dayalı görsel planlama için en iyisi ✅ Jira: Çevik proje yönetimi ve sorun izleme için en iyisi ✅ ProofHub: Yerleşik prova araçlarıyla görev yönetimi için en iyisi ✅ TeamGantt: Gantt grafikleri ve görsel proje zaman çizelgeleri için en iyisi ✅ Zoho Projects: Bütçe izleme ve proje otomasyonu için en iyisi ✅ Airtable: Esnek bir veritabanı sistemi ile özel iş akışları oluşturmak için en iyisi ✅

Bireyler için Kişisel Proje Yönetimi Yazılımına Neden İhtiyacınız Var?

Basitliği bir kenara bırakırsak, kişisel proje yönetimi yazılımlarının araç setinize değerli bir katkı sağlayacağına inanmamın diğer sağlam nedenleri şunlardır: ⚒️

Organizasyon: Kişisel proje yönetimi uygulamaları, daha iyi yönetim sağlamak için karmaşık projeleri daha küçük görevlere bölmenize ve düzenlemenize olanak tanır 😎

Zaman yönetimi: Kişisel proje yönetimi araçları, zaman yönetimini kolaylaştırır. Son tarihler ve hatırlatıcılar gibi özelliklerle, farklı proje programlarına uyum sağlamanıza yardımcı olur ⏱

Verimlilik artışı: Tüm projeleri, görevleri, kaynakları vb. merkezileştirerek zaman kaybını en aza indirir ve Tüm projeleri, görevleri, kaynakları vb. merkezileştirerek zaman kaybını en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır

İşbirliği: Bir takımla çalışıyorsanız, bu araçlar Bir takımla çalışıyorsanız, bu araçlar projeyi daha etkili bir şekilde yürütmek için takımınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olur 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Profesyonel İpucu: Proje yönetimi dünyasına yeni mi giriyorsunuz? Sıfırdan başlamanıza gerek kalmaması için ücretsiz proje yönetimi şablonlarına göz atın! Sunulan şablonların sayısı sayesinde, ihtiyaçlarınıza uygun ve tercihlerinize göre kolayca özelleştirebileceğiniz bir şablon bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Bireyler için proje yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru proje yönetimi yazılımını seçerken, çoğu proje yöneticisi yalnızca görev organizasyonu, önceliklendirme vb. gibi temel özelliklerin etkinliğine dikkat eder. Bu da çok önemli olmakla birlikte, benim yaklaşımım biraz daha kapsamlıdır.

İşte, kendiniz için proje yönetimi yazılımı seçerken değerlendirmeniz gereken birkaç anahtar özellik: 📋

Kullanıcı dostu arayüz: Basit, gezinmesi kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip proje yönetimi yazılımını seçin. Bu, projeleri yönetmeyi kolaylaştırır 😊

Özelleştirme seçenekleri: Görev kategorileri, etiketler, görünümler gibi önemli özellikleri özelleştirebileceğiniz bir araç arayın. Böylece, kişisel ve profesyonel projelerinizi aynı anda zahmetsizce yönetebilirsiniz 😎

Kapsamlılık: Uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmak için zaman takibi , işbirliği vb. özelliklere sahip proje yönetimi araçlarını tercih edin ✌🏻

Entegrasyon yetenekleri: İş akışınızdaki diğer araçlarla kolayca entegre olan bir araç seçin. Bu, genel proje yönetimi deneyiminizi geliştirecektir 🔌

Mobil erişilebilirlik: İlerlemeyi her zaman, her yerden kolayca izleyebileceğiniz, duyarlı bir proje yönetimi mobil uygulamasına sahip bir araç seçin 📲

Daha fazla bilgi: İşte her boyuttaki proje için günümüzde mevcut en iyi proje yönetimi araçlarının listesi.

Biliyor muydunuz: PMI'nın araştırmasına göre, projelerin %37'si tanımlanmış proje hedefleri ve dönüm noktalarının olmaması nedeniyle başarısız oluyor!

Bireyler için en iyi 15 proje yönetimi yazılımı

Projeleri etkili bir şekilde yönetmekte zorlanıyor musunuz? Bu 15 proje yönetimi yazılımı çözümüne göz atın:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi için en iyisi)

Düzenleyici ve içerik pazarlamacısı olarak tüm işlerimde ve kişisel projelerimi izlemek için ClickUp kullanıyorum. En güvenilir proje yönetimi yazılım araçlarından biri olan ClickUp, kapsamlı, çok yönlü ve kullanımı kolay özelliklerle doludur.

Jira ve Asana gibi araçlardan geçiş yaptıktan sonra ClickUp'ı denemek için sabırsızlanıyordum. Düzenli, zengin ve çeşitli özellikleri mükemmel bir ilk izlenim bırakıyor.

Projelerinizi yönetmek için ClickUp'ı ücretsiz deneyin! ClickUp Teams for Project Management'ta tüm görevlerinizi, kaynaklarınızı ve yapılacaklarınızı tek bir yerden görünüm

Öncelikle, ClickUp sadeleştirme sanatında ustalaşmıştır. Proje Yönetimi için ClickUp Takımları ile projeleri izleyebilir, görevleri atayabilir ve kaynakları sorunsuz bir şekilde tahsis edebilirsiniz.

Her şeyi görselleştirmek ve en iyi hamleyi yapmak için Tablo, Zaman Çizelgesi, İş Yükü ve Etkinlik gibi görünümler arasından seçim yapın.

Hepsi bu kadar değil — ClickUp, proje yönetimini kolaylaştıran birçok başka gelişmiş özelliğe sahiptir. Kişisel favorilerimden biri, sağlam işbirliği araçlarıdır.

🚀 ClickUp Belgeleri

Daha Fazla Bilgi ClickUp Belgeleri'ni kullanarak proje belgeleri oluşturun ve takım üyelerinizle birlikte üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri, notlar ve proje planları oluşturmak için sanal bir belgeden daha fazlasıdır. Bunu, sizin ve takım üyelerinizin fikirleri tartışabileceğiniz, proje güncellemelerini not alabileceğiniz ve yapılacaklar listeleri oluşturabileceğiniz, her şeyin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği bir ortak çalışma alanı olarak düşünün.

Oluşturduğunuz her belge otomatik olarak iş akışınıza bağlandığından, en küçük değişiklikleri bile manuel olarak yönetmek zorunda kalmazsınız.

🚀 ClickUp Sohbet

Daha Fazla Bilgi Listeler oluşturun, görevleri senkronize edin ve yapay zeka kullanın — yeni ve geliştirilmiş ClickUp Sohbet ile takımınızla iki kat daha verimli bir şekilde işbirliği yapın

Bu konuda bahsetmeye değer bir başka özellik ise ClickUp Sohbet. Proje yönetimi ve sohbeti bir arada sunarak ClickUp'ı iş için her şeyi içeren bir uygulama haline getiriyor. ClickUp'taki Sohbet özelliğinin takımların görevler konusunda uyumlu çalışmasını kolaylaştırmasını çok seviyorum.

Proje görünümlerini, takipleri, senkronizasyonları ve ClickUp'ın yerel AI entegrasyonunu destekler. Bu, takım üyelerinizle iletişim kurabilir, belgeleri, görevleri ve listeleri alabilir, AI ile eylem öğeleri oluşturabilir ve bunları aynı sohbet kutusundan düzenleyebileceğiniz anlamına gelir.

İşte kullanıcılarımızdan birinin yorumları:

ClickUp, sadece departmanımın projelerini değil, tüm kuruluşumun OKR'lerini de kolaylaştırıyor. ClickUp, proje yönetimini gerçekten anlıyor ve bir proje yöneticisinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

ClickUp, sadece departmanımın projelerini değil, tüm kuruluşumun OKR'lerini de kolaylaştırıyor. ClickUp, proje yönetimini gerçekten anlıyor ve bir proje yöneticisinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

🚀 ClickUp Brain ile yapay zeka destekli proje yönetimi

Daha Fazla Bilgi ClickUp Brain'i kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp Brain, sıradan bir AI asistanı değildir. Sizi her uygulama öğesiyle bağlantıya geçiren bir platform içi araçtır. Belgeler? Evet. Kişiler? Kesinlikle. Görevler? Sorun değil. ClickUp Brain ile her şeyi çalışır hale getirmek için her zaman bir komut uzağınızda olursunuz.

Ayrıca, bu AI'nın ne kadar umut verici bir proje yöneticisi olduğundan bahsetmiş miydim? Tek bir tıklama ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirir, güncellemeleri paylaşır ve hatırlatıcılar gönderir!

Ancak AI'nın yetenekleri bununla sınırlı değil. Bağlantılı Arama ile çalışma alanınızdaki ve entegre uygulamalarınızdaki her Liste, Klasör ve Belge'de bulunan toplu bilgilere erişebilirsiniz. Konuşma dilini kullanarak her şeyi, kelimenin tam anlamıyla her yerden bulabilirsiniz.

🚀 ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonunu kullanarak projelerinizi ve zaman çizelgelerinizi takip edin

Dahası da var! ClickUp, projenizi kısa sürede kurmanıza yardımcı olacak bir dizi ücretsiz, sezgisel proje şablonuna sahiptir. Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, tüm projeleriniz için bir yol haritası oluşturur ve baştan sona her adımı vurgular.

Ayrıca:

Görevleri netlik için düzenler, böylece projenizde sorunsuz bir şekilde gezinebilirsiniz

İş akışı izlemeyi otomatikleştirir, böylece önemli işlere konsantre olabilirsiniz

Takım işbirliği çabalarını artırarak işleri daha verimli bir şekilde dağıtmanızı sağlar

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar hafif bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir

Mobil kullanıcılar için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp'ı sevmesinin birçok nedeni olsa da, çoğu için özelleştirilebilirliği öne çıkıyor, örneğin:

ClickUp, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve ClickUp entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için ClickUp'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı oluyor ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliyor. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullandığımız araç oldu.

ClickUp, bizim için en basit ve kurulumu en kolay proje yönetimi aracı olmuştur. Görev izleme, çok sayıda ayrıntılı bilgi ile son derece kolaydır. Takımlarla paylaşım ve yeni üyeleri pano ve görevlerle işbirliği yapmaya davet etmek son derece kolaydır. Mevcut birçok uygulama ile üçüncü taraf araçlarla entegrasyon da mümkündür. Datadog ve ClickUp entegrasyonları, ele alınması gereken etkinlikler için ClickUp'ta olay görevleri oluşturmada çok yardımcı oluyor ve takım daha sonra olaylar üzerinde çalışmaya başlayabiliyor. Müşteri desteği çok yardımcı oluyor. Projemiz boyunca en çok kullandığımız araç oldu.

2. Asana (Görev yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

via Asana

Asana, farklı departmanlardaki takımları birbirine bağlayan popüler bir proje yönetimi platformudur. Görev yönetimi, kaynak tahsisi, işbirliği ve proje yönetiminin diğer unsurlarına yardımcı olan bir dizi özellik içerir.

Özellikle aracın AI asistanını beğendim. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Ayrıca, Asana, her yerden çalışmanıza olanak tanıyan iyi işleyen bir mobil uygulamaya sahiptir!

Asana'nın en iyi özellikleri

Pano, Liste ve Zaman Çizelgesi dahil olmak üzere dokuz proje görünümüyle görevleri yönetmenizi sağlar

Takımlar için zaman takibi ve iş yükü yönetimi seçenekleri sunar

Aynı anda birden fazla projeyi izlemek için portföy yönetimi özellikleri sunar

Trello ve Instagantt gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre olur

Asana sınırlamaları

Çok fazla özellik, ilk kez kullanan kullanıcıların kafasını karıştırabilir

Aynı anda yalnızca bir görev atayabilirsiniz, bu da verimliliği düşürebilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,50 $

Gelişmiş: 19,21 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.660+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

Bu kullanıcı, Asana'yı iş akışını basitleştirerek daha hızlı adapte olmasını sağladığı için seviyor.

Sezgisel, basitleştirilmiş ve sonsuz yapılandırma işlemleriyle uğraşmak yerine işleri tamamlamaya odaklanmama yardımcı oluyor. Takımımız daha fazla rehberlik olmadan daha hızlı bir şekilde kullanıma başlayabiliyor. Artık takımımız her gün kullanıyor.

Sezgisel, basitleştirilmiş ve sonsuz yapılandırma işlemleriyle uğraşmak yerine işleri tamamlamaya odaklanmama yardımcı oluyor. Takımımız daha fazla rehberlik olmadan daha hızlı bir şekilde kullanıma başlayabiliyor. Artık takımımız her gün bu yazılımı kullanıyor.

3. Wrike (Özelleştirilebilir iş akışları ve proje izleme için en iyisi)

via Wrike

Listemdeki bir sonraki yazılım, iş akışınızı özelleştirmenize ve projeleri hızlandırmanıza yardımcı olan Wrike. Bu proje yönetimi aracı, kişisel projeleri yönetmede özellikle yararlıdır.

Bazı harika kaynak yönetimi özellikleri vardır. Ben, örneğin, takım yükü optimizasyon özelliğini beğeniyorum. Proje planlamasının ötesine geçerek, yönetilebilir görevlerin ve mevcut kaynakların net bir görünümünü sunar ve proje yürütmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş analiz araçlarıyla gerçek zamanlı raporlar oluşturun

Dinamik Gantt grafikleri kullanarak zaman çizelgelerini ve kaynakları görselleştirin

Yerleşik planlama araçlarıyla zamanı takip eder ve iş yüklerini dengeler

Slack, Microsoft Teams, Google Drive ve Salesforce gibi araçlarla entegre olur

Wrike sınırlamaları

Platform, deneyimsiz kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci sunar

Ücretsiz plan sınırlı özelliklere sahiptir

Wrike fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.730+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.720+ yorum)

🧠 İlginç bilgi: Gantt grafiği ve Kritik Yol Yöntemi ( CPM) gibi birçok proje yönetimi tekniği, iş dünyasında yaygınlaşmadan önce I. ve II. Dünya Savaşları sırasında askeri amaçlarla geliştirilmiştir. 🤯

4. Trello (Kanban panolarıyla görsel görev organizasyonu için en iyisi)

via Trello

Trello, çok yönlü bir kişisel proje yönetimi uygulamasıdır. Birden fazla projeyi verimli bir şekilde yönetenler için idealdir. Bu araç, işleri hızlı bir şekilde gözden geçirmenizi sağlayan kartlar, listeler ve panolar ile görsel olarak işlevseldir.

Etkileşimli bir Kanban panosu üzerinde görevleri atayabilir, düzenleyebilir, ilerlemelerini takip edebilir ve zamanında teslimatları gerçekleştirebilirsiniz. Ama hepsi bu kadar değil. Trello, Gmail ve Slack gibi önemli iletişim araçlarıyla entegre olarak işbirliğini de teşvik eder.

Trello'nun en iyi özellikleri

Görev yönetimi için görsel olarak sezgisel bir Kanban tarzı pano sağlar

Butler komutları ve özel kurallarla iş akışlarını otomatikleştirir

Yorum özellikleriyle görevler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sunar

Google Drive, MS Teams ve Dropbox gibi birçok platformla entegre olur

Trello sınırlamaları

Özel ayarların sınırlı olması, farklı ihtiyaçları olan takımlar için sınırlayıcı olabilir

Uygulama, yerel zaman takibi özelliği sunmamaktadır

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.630+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.290+ yorum)

Yorumları incelerken, Trello'nun kullanım kolaylığı hakkında çok olumlu yorumlar gördüm, örneğin:

Şirketimizde kullandığımız harika yazılımlardan biri. Öğrenmesi ve kullanması çok kolay. Kullanıcı arayüzü çok dostane, bu da gezinmeyi çok kolaylaştırıyor.

Şirketimizde kullandığımız harika yazılımlardan biri. Öğrenmesi ve kullanması çok kolay. Kullanıcı arayüzü çok dostane, bu da gezinmeyi çok kolaylaştırıyor.

5. Basecamp (Basit proje iletişimi ve dosya paylaşımı için en iyisi)

via Basecamp

Basecamp, kişisel projeleri yönetmek için bir başka ideal yazılımdır. Bu aracın özelliklerinden arayüzüne kadar her şeyini seviyorum. Ve evet, kullanımı kolaydır.

Basecamp'ın gerçek zamanlı işbirliği ve risk değerlendirme özellikleri özellikle çok etkileyicidir. Proje yönetimi yazılımı ayrıca proje ilerlemesini izlemek için sağlam izleme sistemleri sağlar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Otomatik check-in ve görev güncellemeleri ile günlük ilerleme izlemeyi kolaylaştırır

Görev atamaları ve yinelenen görev seçenekleriyle iş akışlarını özelleştirin

Takımlar arasında sınırsız dosya depolama ve belge paylaşımını destekler

Ek işlevsellik için Google Drive, Slack ve Zapier ile entegre olur

Basecamp sınırlamaları

Ücretsiz plan yok, bu da bazı kullanıcılar için pahalı olabilir

Gelişmiş görev bağımlılıkları bulunmadığından, daha uzun proje döngüleri için uygun değildir

Basecamp fiyatlandırması

Kullanıcı başına: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Pro Sınırsız: 299 $/ay

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.310+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.460 yorum)

Biliyor muydunuz? Wellingtone Proje Yönetimi raporuna göre , şirketlerin %42'si proje yönetimi yazılımı yatırımlarından çoğu veya tüm faydaları elde ettiklerini bildirmiştir.

6. Smartsheet (Tablo tarzı arayüzü ile proje planlaması için en iyisi)

via Smartshee t

Eğer bir elektronik tablo gibi çalışan bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, Smartsheet doğru seçim olabilir. Yazılımın proje planlama özelliği, en önemli özelliğidir. Etkileşimli gösterge panelleri ve grafiklerle, karmaşık projeleri baştan sona basitleştirir.

Bunun dışında, Smartsheet'in bütçe yönetimi özelliklerini de beğeniyorum. Projenin finansal sınırları içinde kalmanıza yardımcı olmak için harcamalarınızı takip ediyorlar.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

İlerlemeyi izlemek için Portföy görünümleriyle birden fazla projeyi yönetin

Özel tetikleyiciler ve uyarılarla iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın

Sürüm kontrolü ve ek dosya ile belge yönetimini destekler

Gerçek zamanlı güncellemeler ve özelleştirilebilir gösterge panelleri ile ayrıntılı raporlama sağlar

Smartsheet sınırlamaları

Arayüzü karmaşık olabilir, bu da deneyimsiz kullanıcılar için kullanımı zorlaştırabilir

Kısıtlı bütçeye sahip bireyler için daha yüksek fiyatlar

Smartsheet fiyatlandırması

Pro: Üye başına aylık 9 ABD doları

İş: Üye başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gelişmiş İş Yönetimi: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (17.755 yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.380+ yorum)

Smartsheet'in proje yönetimi şablonları, aşağıdaki gibi kullanıcılar arasında oldukça popüler görünüyor:

Çeşitli şablonları ve kendi şablonlarınızı oluşturma olanağını çok beğeniyorum. Otomasyonu çok seviyorum, bu sayede örneğin hatırlatıcılar ayarlayabiliyorum. Proje durumuna ilişkin net bir genel bakış sunan Gösterge Panellerini sık sık kullanıyorum. Proje takımının bu panellere erişip gerçek zamanlı güncellemeleri görebilmesini çok takdir ediyorum.

Çeşitli şablonları ve kendi şablonlarınızı oluşturabilme olanağını çok beğeniyorum. Otomasyonu seviyorum, bu sayede örneğin hatırlatıcılar ayarlayabiliyorum. Proje durumuna ilişkin net bir genel bakış sunan Gösterge Panellerini sık sık kullanıyorum. Proje takımının bu panellere erişip gerçek zamanlı güncellemeleri görebilmesini çok takdir ediyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? Proje yöneticilerinin %55'i, birçok projenin önemsiz bütçe hataları nedeniyle başarısız olduğunu belirtiyor! Bu yüzden, her kuruşun değerini bilin! 💸

7. Nifty (Tek bir araçta görevleri, hedefleri ve dönüm noktalarını yönetmek için en iyisi)

via Nifty

Nifty, küçük takımlar veya tek başına çalışan girişimciler için harika bir çalışma alanıdır. Grup tartışmaları yapmak veya bir sonraki projeniz için yol haritası oluşturmak istiyorsanız, bu kişisel proje yönetimi yazılımı her şeyi kolaylaştırır.

Bu kapsamlılığı sevmeme rağmen, Nifty'nin sezgisel tasarımı dikkatleri üzerine çekiyor. Bu proje yönetimi yazılımı, iş akışınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve 2.000'den fazla entegrasyona sahiptir!

En iyi özellikler

Özel tetikleyiciler ve görev bağımlılıkları kullanarak proje iş akışlarını otomatikleştirir

Takım ilerlemesi izleme ve proje durumu için gösterge panellerini özelleştirin

Entegre araçlarla zaman takibi ve bütçe yönetimini destekler

Miro ve Jira gibi çeşitli proje yönetimi uygulamalarıyla entegre olur

Kullanışlı sınırlamalar

Gelişmiş kaynak yönetimi araçları yoktur

Ücretsiz planın sınırlı özellikleri vardır, bu da bireysel kullanım için bir dezavantaj olabilir

Uygun fiyatlar

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: 39 $/ay

Pro: 79 $/ay

İş: Aylık 124 $

Sınırsız: 399 $/ay

Nifty puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (430+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (430 yorum)

8. Monday. com (Takım işbirliği ve görsel ilerleme izleme için en iyisi)

Şüphesiz, Monday kişisel proje yönetimi için biraz gelişmiş olabilir! Ancak, karmaşık projelerle uğraşıyorsanız veya kişisel ve profesyonel projeleri yönetmek için bir yazılım arıyorsanız, bu doğru seçimdir.

Bu proje yönetimi aracı verimlilik için tasarlanmıştır. İş akışları ve özel tetikleyiciler gibi otomasyon özellikleri manuel girişi azaltır. Bunun dışında, Monday'in zaman takibi fonksiyonu çoğu proje türü için harika çalışır.

Monday. com en iyi özellikler

Kanban, Zaman Çizelgesi ve Takvim dahil 20'den fazla özelleştirilebilir pano görünümü sunar

Görsel gösterge panelleri ile gelişmiş proje analizi ve raporlama sunar

Öncelik ayarları, son teslim tarihleri ve atanan kişilerle görev ayrıntılarını özelleştirin

Workflow ve TeamBoard gibi diğer proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olur

Monday. com sınırlamaları

Mobil uygulama işlevselliği sınırlıdır, bu da sık seyahat eden ve her an dizüstü bilgisayarlarının başında olamayan kişiler için uygun değildir

Küçük takımlar veya bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

Monday. com fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 9 $

Standart: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.650+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.320 yorum)

9. Microsoft Project (Gelişmiş proje planlama ve kaynak yönetimi için en iyisi)

via Microsoft Project

Listemdeki bir sonraki gelişmiş proje yönetimi çözümü Microsoft Project'tir. Bu araç, son derece işbirliğine açık ve çok yönlüdür. Projeleri yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm olarak fonksiyon görür.

Yazılımın en iyi özelliği, kaynak yönetimi özelliğidir. Görevleri görselleştirerek ve gereksinimleri tahmin ederek kaynak dağıtımını sorunsuz bir şekilde otomatikleştirir, bu da sıfır hata anlamına gelir.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Gantt grafikleri ve görev bağımlılıkları ile ayrıntılı proje planlama ve izleme sağlar

Sürükle ve bırak arayüzü ile görev önceliklendirme ve planlama olanağı sağlar

Kapsamlı raporlama özellikleriyle proje bütçelerini, maliyetleri ve zamanı izler

Excel, OneDrive ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla entegre olur

Microsoft Project sınırlamaları

Öğrenme eğrisinin dik olması, proje yönetimi yazılımlarının kullanımına ilişkin bilgisi sınırlı olan kişiler için zor bir seçenek haline getirir

Mobil uygulama fonksiyonları sınırlıdır, bu nedenle her zaman dizüstü bilgisayarınızın başında olmanız gerekir

Microsoft Project fiyatlandırması

Proje Planı 1: Kullanıcı başına aylık 10 $

Proje Planı 3: Kullanıcı başına aylık 30 $

Proje Planı 5: Kullanıcı başına aylık 55 $

Project Standard: 679,99 $ (tek seferlik)

Project Professional: 1.129,99 $ (tek seferlik)

Microsoft Project derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (1.610+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (1.980+ yorum)

Birçok kullanıcı için MS Projects'in en iyi yönlerinden biri, kapsamlı özellikleridir. Bu kullanıcı da öyle düşünüyor:

Kapasite planlamasının düzgün özelliği, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme işimizi basitleştiriyor. Ayrıca, zamanlama ve planlama araçları olağanüstü – görsel zaman çizelgeleri (Gantt grafikleri) ve bağımlılık izleme, projenin ilerlemesini izlememize yardımcı oluyor. Son olarak, yazılımın Excel ve Power BI gibi diğer Microsoft ürünleriyle kolayca entegre olabilme özelliği, veri analizi ve raporlama yeteneklerimizi geliştiriyor.

Kapasite planlamasının düzgün özelliği, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme işimizi basitleştiriyor. Ayrıca, zamanlama ve planlama araçları olağanüstü – görsel zaman çizelgeleri (Gantt grafikleri) ve bağımlılık izleme, projenin ilerlemesini izlememize yardımcı oluyor. Son olarak, yazılımın Excel ve Power BI gibi diğer Microsoft ürünleriyle kolayca entegre olabilme özelliği, veri analizi ve raporlama yeteneklerimizi geliştiriyor.

🧠 İlginç Bilgi: Bill Gates ve Paul Allen şirketlerine neden "Microsoft" adını verdiklerini merak ediyor musunuz? Bu isim, mikrobilgisayar ve yazılım kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani, Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (Beyin fırtınası ve işbirliğine dayalı görsel planlama için en iyisi)

via Miro

Bir proje yönetimi uygulaması olarak Miro harika bir seçimdir. Mantıklı proje yönetimi özelliklerinin bir listesini içerir. Görev durumunu görselleştirme konusunda uzmanlaşmış bir araç arıyorsanız, Miro'nun çeşitli görev görünümlerinden yararlanabilirsiniz. İşbirliği, yazılımın öne çıktığı bir başka alandır.

Ama benim için en iyi özelliği Miro'nun yapay zekası. Diğer tüm yazılım özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olan bir asistan görevi görüyor.

Miro'nun en iyi özellikleri

Beyin fırtınası ve takım işbirliği için etkileşimli bir çevrimiçi beyaz tahta sağlar

Sınırsız pano alanı ve yapışkan notlarla gerçek zamanlı işbirliğini destekler

Görsel göstergeler ve gerçek zamanlı güncellemelerle proje ilerlemesini izler

Google Drive, Slack ve Microsoft Teams gibi diğer araçlarla entegre olur

Miro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yönetiminin kolay olmadığını ve çok zaman aldığını bildiriyor

Ücretsiz planın kısıtlamaları vardır, bu nedenle gelişmiş özellikleri kullanmak için ücret ödemeniz gerekir

Miro fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Üye başına aylık 8 $

İş: Üye başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.590+ yorum)

11. Jira (Çevik proje yönetimi ve sorun izleme için en iyisi)

via Jira

Muhtemelen daha önce duymuş olduğunuz bir proje yönetimi aracını size tanıtayım: Jira. Kapsamlı yapısı sayesinde Jira, kişisel proje yöneticisi olarak çok yararlı olabilir.

Görevin karmaşıklığı ne olursa olsun, bu araç planlama, organizasyon ve adım adım yürütme süreçlerinde size yardımcı olabilir. Jira'nın sevdiğim bir başka özelliği de bağımlılık yönetim sistemidir. Proje darboğazlarının belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasını basitleştirir.

Jira'nın en iyi özellikleri

Çevik takımlar için özelleştirilebilir iş akışlarıyla sorun ve proje izleme sağlar

Özel iş akışları ve kural yapılandırmalarıyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirir

Yorumlar, ek dosyalar ve bahsetmelerle gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır

Bitbucket, Confluence, GitHub ve Slack ile entegre olarak sorunsuz geliştirme iş akışları sağlar

Jira sınırlamaları

Karmaşık bir arayüze sahiptir, bu nedenle platformu anlamak için zaman ayırmanız gerekir

Özel özelleştirme seçenekleri sınırlıdır, bu nedenle yalnızca temel proje yönetimi ihtiyaçları için çözümler elde edersiniz

Jira fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 13,53 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.030+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (14.920+ yorum)

Bu kullanıcı için Jira'nın işbirliği verimliliği en iyi özelliği olarak öne çıkıyor:

Jira ile genel deneyimim gerçekten olumlu. Ben ve takımımın zahmetsizce işbirliği yapmamıza, tüm görevlerimizi takip etmemize ve verimliliğimizi artırmamıza yardımcı oldu.

Jira ile genel deneyimim gerçekten olumlu. Ben ve takımımın zahmetsizce işbirliği yapmamıza, tüm görevlerimizi takip etmemize ve verimliliğimizi artırmamıza yardımcı oldu.

Daha fazla bilgi: Proje Belgeleri Nasıl Yazılır: Örnekler ve Şablonlar

via ProofHub

Küçük kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir görev yönetimi yazılımı önermem gerekirse, ProofHub'ı öneririm. Bu araç, proje yöneticilerinin görevleri oluşturmasını, atamasını, izlemesini ve kaynakları daha kolay ve işbirliği içinde tahsis etmesini sağlar.

Tüm süreci görselleştirmek için farklı görünümler, grafikler, çizelgeler vb. kullanabilirsiniz. Ancak benim için en iyi özellik, incelemeleri ve onayları kolaylaştıran ProofHub'ın yerleşik prova araçlarıdır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri, proje zaman çizelgeleri ve tartışmalarla görevleri düzenler

Grup sohbetleri ve tartışmalarla gerçek zamanlı iletişimi kolaylaştırır

Görev atamaları ve yinelenen görevlerle iş akışlarını özelleştirin

Sorunsuz dosya paylaşımı için Google Drive, Dropbox ve OneDrive ile entegre

ProofHub sınırlamaları

Gantt grafikleri veya gelişmiş proje görselleştirmeleri yok

Entegrasyonlar sınırlıdır, bu nedenle bazı noktalarda kısıtlanmış hissedebilirsiniz

ProofHub fiyatlandırması

Üstün Kontrol: 99 $/ay

Temel: 50 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100 yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

13. TeamGantt (Gantt grafikleri ve görsel proje zaman çizelgeleri için en iyisi)

Basit ama sezgisel proje yönetimi özelliklerine sahip bir araç istiyorsanız, TeamGantt'ı öneririm. Bu yazılım, görsel proje izleme için kolay anlaşılır Gantt grafikleri oluşturur.

Proje yönetimine yeniyseniz, sürükle ve bırak oluşturucu ve dönüm noktası izleme gibi özellikler süreci basitleştirecektir. Ayrıca, gezinmesi kolay ve yeni başlayanlar için kullanıcı dostu olan aracın etkileşimli kullanıcı arayüzünü de beğendim.

TeamGantt'ın en iyi özellikleri

Görev durumlarını ve kaynak kullanımını etkili bir şekilde izlemek için görsel ilerleme izleme özelliği sunar

Görev dağılımlarını görselleştirerek iş yükünü izler ve takım üyelerinin aşırı yüklenmesini önler

Sorunsuz takım işbirliği için grafik içindeki yorumlarla görev iletişimi kolaylaştırır

Genişletilmiş işlevsellik için ActiveCampaign ve 123FormBuilder gibi araçlarla entegre olur

TeamGantt sınırlamaları

Minimum mobil uygulama fonksiyonları

Gelişmiş raporlama özellikleri bazen yetersiz gelebilir.

TeamGantt fiyatlandırması

Pro: Yönetici başına aylık 49 $

Sınırsız Her Şey: Özel fiyatlandırma

TeamGantt puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Daha önce bahsettiğim gibi, TeamGantt'ın kullanım kolaylığı ve sezgiselliği birçok kişi tarafından sevilmektedir. Bu kullanıcının yorumlarına bir göz atın:

TeamGantt ile herkes, projelerle ilgili bilgilere tek bir yerden kolay ve hızlı bir şekilde erişebilir. Yeni projeleri kolay ve hızlı bir şekilde ayarlayabilmemi ve böylece çok zaman kazanmamı sağlayan işlevselliğin basitliğini seviyorum. TeamGantt ile tüm takım için son teslim tarihlerini ayarlamak çok kolay.

TeamGantt ile herkes, projelerle ilgili bilgilere tek bir yerden kolay ve hızlı bir şekilde erişebilir. Yeni projeleri kolay ve hızlı bir şekilde ayarlayabilmemi ve böylece çok zaman kazanmamı sağlayan basit işlevselliğini seviyorum. TeamGantt ile tüm takım için son teslim tarihlerini belirlemek çok kolay.

🔍 Biliyor muydunuz? Henry Gantt, modern proje yönetiminin babası olarak kabul edilir. Amerikalı bir makine mühendisi ve yönetim danışmanı olan Gantt, 1900'lerde bir projenin aşamalarını görsel olarak temsil eden Gantt grafiğini geliştirmesiyle tanınır.

14. Zoho Projects (Bütçe izleme ve proje otomasyonu için en iyisi)

via Zoho Projects

Listemdeki bir sonraki yazılım, tüm görevleri, dönüm noktalarını, zaman çizelgelerini vb. gösteren kapsamlı bir gösterge paneli aracılığıyla kullanıcıların verimliliğini artırmayı amaçlayan Zoho Projects.

Daha gelişmiş özellikler arasında sorun izleme, şablonlar ve raporlama bulunur. Maksimum fayda sağlamak için hafif bir öğrenme eğrisi olsa da, özellikle uzaktan çalışan ve maliyet bilincine sahip takımlar için uygun bir proje yönetimi aracıdır.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

Özel iş akışlarıyla görevleri otomatikleştirerek tekrarlayan süreçleri kolaylaştırır

Anahtar metrikleri gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için özel gösterge panelleri sağlar

Doğru faturalandırma ve verimlilik izleme için yerleşik zaman takibi içerir

Zoho CRM, Zoho Books gibi Zoho uygulamalarıyla ve Slack ve Google Çalışma Alanı gibi üçüncü taraf araçlarla entegre olur

Zoho Projects sınırlamaları

Teknolojiye yatkın takım üyeleri için zorluk oluşturabilecek eski kullanıcı arayüzü

Uygulama sınırlı entegrasyonlar sunar

Zoho Projects fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 $

Zoho Projects puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (720+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Proje yönetimini hızlandırmak mı istiyorsunuz? Otomasyon ile görevleri optimize etmeyi öğrenin, böylece hatırlatıcılar göndermek, toplantılar ayarlamak gibi tekrarlayan görevlere harcadığınız zamandan tasarruf edin.

15. Airtable (Esnek bir veritabanı sistemi ile özelleştirilmiş iş akışları oluşturmak için en iyisi)

via Airtable

Son olarak, Airtable de listemde yer alıyor.

Bu proje yönetimi aracı, proje yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli temel ve gelişmiş özelliklere sahiptir. Kullanıcılar görevler atayabilir, ilerlemelerini izleyebilir, ilgili kaynakları görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilir. Airtable ayrıca ürün operasyonları, pazarlama, finans ve İK gibi proje yönetiminin çeşitli yönlerinde de yardımcı olur.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Çok yönlü proje izleme için elektronik tablo basitliğini veritabanı işlevselliği ile birleştirir

Farklı ş Akışı stillerine uyum sağlamak için Kanban, Takvim ve Izgara görünümlerini destekler

Özel izleme için ek dosyalar, açılır menüler ve onay kutuları gibi zengin veri alanları sunar

Asana, Trello ve Jira gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre olur

Airtable sınırlamaları

Yönetimi zor, çünkü daha çok büyük kurumsal şirketler için uygundur

Minimum düzeyde yerel zaman takibi sunar

Airtable fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Koltuk başına aylık 24 $

İş: Koltuk başına aylık 54 ABD doları

Kurumsal Ölçek: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Airtable, bu örnekte olduğu gibi büyük takımlar için de yararlıdır:

Airtable, gerçekten hoş bir görsel arayüze ve bazı harika işbirliği özelliklerine sahiptir, bu da takımınızla çalışmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturabilme özelliği de büyük bir artıdır.

Airtable, gerçekten hoş bir görsel arayüze ve bazı harika işbirliği özelliklerine sahiptir, bu da takımınızla çalışmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Kodlama yapmadan özel uygulamalar oluşturabilme özelliği de büyük bir artıdır.

Bireyler için en iyi proje yönetimi yazılımı olan ClickUp'ı seçin

Projeleri yönetmek, özellikle tek başına çalışan bir girişimci veya çok sayıda müşterisi olan bir serbest çalışan için yorucu olabilir. Birden fazla görev, takım ve teslim tarihi arasında koşturmak çok yorucu olabilir.

Neyse ki, doğru proje yönetimi yazılımı kaosu netliğe dönüştürür. Çok sayıda proje yönetimi aracı mevcut olsa da, bunların tümü etkili proje yönetimi için kapsamlı bir özellik seti sunmaz.

ClickUp işte burada öne çıkıyor. Sezgisel arayüzü, gelişmiş proje yönetim sistemleri ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlama esnekliği ile şüphesiz bugün mevcut en iyi araçlardan biridir.

Projelerinizi yönetme şeklinizi dönüştürmek için beklemeyin. ClickUp'ı bugün deneyin — şimdi ücretsiz kaydolun.