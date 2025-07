Öğrencilerin Verimliliğini Artırmak İçin En İyi 10 Organizasyon Aracı

Öğrenci hayatı gerçekten çok zorlu olabilir.

Bitmek bilmeyen ödevler, beklenenden daha hızlı yaklaşan teslim tarihleri, her zaman tüm dikkatinizi gerektiren grup projeleri ve uyması imkansız gibi görünen çalışma programları... Başa çıkması gereken çok şey var.

Ama iyi haber şu: bunu tek başına yapmak zorunda değilsiniz.

Doğru organizasyon araçları, omuzlarınızdan büyük bir yük alabilir. Bunlar sadece süslü yapılacaklar listeleri veya planlayıcılar değildir.

Bu araçlar, yüksek not ortalamasını korumanıza ve kariyerinize başlarken öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

Bir aracı öğrenciler için düzenli kalmak için mükemmel hale getiren nedir? Şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanım kolaylığı: Kurulumu hızlı ve kullanımı kolay, sezgisel bir arayüze sahip bir araç tercih edin. Aracı öğrenmek için saatler harcamak (ve yapılacak işlerinizi aksatmak) istemezsiniz

Görev ve son tarih yönetimi: Ödevleri ve sınavları etkili bir şekilde izlemek için yapılacaklar listelerini, hatırlatıcıları ve takvim görünümlerini kullanın ve önemli son tarihleri asla kaçırmayın

İşbirliği özellikleri: Grup projeleri için gerçek zamanlı paylaşım, yorumlama ve görev delegasyonu ile araçlara öncelik verin

Çalışma planlama: Çalışma oturumlarını planlamanıza ve optimize etmenize yardımcı olacak şablonlar, not düzenleme ve özellikler sunan araçları seçin

Entegrasyon seçenekleri: Aracın Google Drive veya Microsoft Office gibi günlük kullandığınız platformlarla sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun

Uygun fiyat: Öğrenci bütçenize uygun ücretsiz planlar veya makul fiyatlı seçenekler arayın

💡 Profesyonel İpucu: Bir çalışma aracına karar vermeden önce ücretsiz deneme sürümlerini veya demoları kullanın. Bu, özelliklerin ihtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduğunu test etmenizi sağlar.

Anlıyoruz, öğrenci hayatı zaten çok yoğun ve boş zamanlarınızı tutkularınızın peşinden koşarak, ders dışı etkinliklere katılarak veya sadece arkadaşlarınızla takılarak geçirmek istersiniz. Bu yüzden sizin için zor işi yaptık ve zahmetsizce organize olmanıza yardımcı olacak en iyi on aracı bir araya getirdik.

1. ClickUp (AI destekli hepsi bir arada öğrenci verimliliği için en iyisi)

ClickUp Görev Kontrol Listeleri'ni kullanarak ödevlerinizi, araştırma projelerinizi ve diğer görevlerinizi tek bir platformda yönetin

Ödevler, araştırma projeleri, gönderi son tarihleri veya milyonlarca başka şeyle uğraşıyor olsanız da, ClickUp tüm bunları kolaylaştırabilecek tek araçtır.

Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli iş için her şeyi içeren uygulama.

Bu, işinizi planlamak, arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle kolayca iletişim kurmak ve verimliliğinizi artırmak için en iyi organizasyon araçlarından biri olmasını sağlar.

TIM Araştırma Grubu – TU Berlin doktora öğrencisi Paola Landaeta Saldías şöyle diyor:

Projeleri veya görevleri kolay ve net bir şekilde yönetmek, bu yazılımın temel özelliğidir. Bu yazılımı birçok şekilde kullanıyorum, ancak takımımız için en değerli özelliği, her projeyi doğru bir şekilde takip etme ve bir sorun olduğunda alarmlar verme kapasitesidir. Her görevi/projeyi zenginleştirmek için dosya depolama ve yorumları kullanarak iletişim kurma kapasitesi, herkesi güncel tutmak için çok yararlı oldu, çünkü bilgiler düzenli olduğundan, yeni fikirler/projeler geliştirmek için özel bir pano oluşturarak zamanı inovasyona ayırmak da mümkün oldu.

ClickUp Görevleri ile gününüzü organize edin ve hedeflerinizi yönetilebilir adımlara bölün.

Akademik iş akışınızın bel kemiği olan ClickUp Görevleri ile başlayalım. Bu özellik, son dakikada bir son tarihi unuttuğunuz veya önemli bir ayrıntıyı kaçırdığınız için telaşlanmamanızı sağlar.

Bu aracı kullanarak, Görev Kontrol Listeleri ile ödevlerinizi yönetilebilir adımlara bölebilir, öncelikleri belirleyebilir ve ilerlemeyi basit bir liste biçiminde veya bir Kanban panosunda (veya düzinelerce diğer ClickUp Görünümü'nde ) görsel olarak izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak programınızı gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Ayrıca, tüm akademik programınızı, son teslim tarihlerinizi ve etkinliklerinizi her zaman önünüzde görüntüleyen ClickUp Takvim Görünümü, sizi yolunda ve kontrol altında tutar.

Çalışma oturumları planlamanız veya grup toplantılarını koordine etmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp Takvim Görünümü her şeyi izleyebilir.

Notlar, planlar ve fikirleriniz için merkeziniz olarak ClickUp Belgeleri ile daha akıllı işbirliği yapın

Grup projeleri üzerinde çalışmayı seviyorsanız (ya da dürüst olalım, hayatta kalmaya çalışıyorsanız), ClickUp Belgeleri hayatınızı çok daha kolay hale getirecek.

Artık sonsuz e-posta zincirleri veya kaybolan ek dosyalara son. Belgeler ile, grubunuzla gerçek zamanlı olarak belgeler oluşturabilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu, belgeler üzerinde işbirliği yapmak, fikir üretmek veya hatta sadece herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için mükemmeldir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp, zaman takibi, zihin haritaları ve hatta sprintler gibi özelliklerle çalışma alanınızı özelleştirmenize olanak tanıyan 35'ten fazla ClickApp sunar.

ClickUp Brain'i kişisel fikir kasası olarak kullanarak sorular sorun, içgörülerinizi özetleyin ve hatta sıfırdan içerik oluşturun

Şimdi, çalışma oturumlarınızı optimize etmenize yardımcı olmak için 24 saat çalışan AI asistanı ClickUp Brain hakkında konuşalım.

Hatırlatıcılar ayarlama ve ders notlarını özetleme gibi rutin görevleri otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar. Ancak, alışkanlıklarınıza ve iş yükünüze göre kişiselleştirilmiş çalışma ipuçları sunarak daha da ileri gider.

Maksimum fayda için ClickUp Brain'i çalışma tarzınıza uyarlayın

Çalışma alanınızı düzenlemeye başlamak için yardıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın hazır şablonları var.

ClickUp Öğrenci Planlama Kontrol Listesi Şablonu, hafta boyunca her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olurken, ClickUp Üniversite Bütçe Şablonu, dönem ortasında parasız kalmamanızı sağlar.

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, ClickUp Öğrenci Şablonu'na göz atarak başlangıçtan itibaren düzenli bir şekilde çalışmaya başlayın.

Bu Şablonu İndirin Ödevleri, son teslim tarihlerini ve projeleri zahmetsizce izlemek için ClickUp Öğrenci Şablonu ile öğrenci hayatını iyileştirin

Şablon, çalışmalarınızı basitleştirir ve derslerinizi ve sunumlarınızı düzenlemek, projeleri, ödevleri ve sınavları yönetmek, tüm hedefleriniz için ilerleme ve son tarihleri izlemek gibi tüm önemli şeyleri takip etmenizi sağlar.

Son olarak, ClickUp AI Notetaker, her şeyi sizin için otomatik olarak kaydederek çevrimiçi derslerin stresini ortadan kaldırır. Derslerinizi birleştirir, gerçek zamanlı olarak transkripsiyonunu yapar ve anahtar fikirleri özetler, böylece kavramları gözden geçirmek için saatlerce kayıtları tekrar izlemeniz gerekmez. Ayrıca, ClickUp'taki notlarınız ve görevlerinizle senkronizasyon sağlar, ödevleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde düzenli tutar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev yönetimi, not alma, takvimler ve hatırlatıcıları tek bir platformda birleştirerek birden fazla uygulama arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Görevlerinizi size uygun bir şekilde düzenleyin. Örneğin, görevlerin son teslim tarihlerini görselleştirmek için Takvim Görünümü'nü veya proje ilerlemesini izlemek için Pano Görünümü'nü kullanın

ClickUp'ın yerleşik zaman takibi ve tahmini zaman özellikleriyle görevlere zaman ayırın ve bunları tamamlamak için ne kadar süre harcadığınızı izleyin

Sezgisel bir klasör sistemi, görev yorumları, bahsetmeler ve paylaşılan belgeler dahil olmak üzere ClickUp'ın gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla grup projelerinde birlikte çalışın, notları paylaşın ve herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Bir çalışma modülünü tamamlamak veya belirli bir notu almak gibi akademik hedefler belirleyin ve ClickUp Hedefleri ile zaman içinde ilerlemenizi takip edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformun birçok özelliğine alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

2. Todoist (Minimalist görev yönetimi için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Todoist, daha karmaşık araçların gereksiz özellikleri olmadan sezgisel bir şekilde organize olmak isteyen öğrenciler için mükemmel, şık ve basit bir görev yönetim aracıdır.

Minimalist tasarımı, görev oluşturma, öncelik belirleme ve son tarihleri izleme gibi temel işlevlere odaklanmaktadır.

Etiketler ve filtreler kullanarak görev listenizi kişiselleştirin ve öncelikli öğelere veya belirli kategorilere odaklanın. Todoist'i Google Takvim, Dropbox ve diğer üniversite yönetim yazılımlarıyla bağlayarak kullanışlılığını artırın.

Eğlenceli bir bonus mu? Todoist'in oyunlaştırılmış Karma sistemi, verimlilik serinizi sürdürmeniz için sizi motive eder.

Todoist'in en iyi özellikleri

Sezgisel proje ve alt görev hiyerarşileriyle görevleri zahmetsizce düzenleyin

Özelleştirilebilir etiketler ve hatırlatıcılarla öncelikler ve son teslim tarihleri belirleyin

Paylaşılan projeler aracılığıyla takım üyeleri veya ailenizle işbirliği yapın

Yerleşik hedefler ve Karma puanları kullanarak verimliliği izleyin

Todoist sınırlamaları

Gantt grafikleri gibi gelişmiş proje yönetimi araçları yoktur

Görevler önceden yüklenmedikçe mobil cihazlarda çevrimdışı modu yoktur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Todoist değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

3. Notion (Yüksek düzeyde özelleştirilebilir iş akışları için en iyisi)

via No t ion

Öğrenci hayatı, ödev biçimlerinden proje ş akışlarına kadar neredeyse her şeyin belirli bir yapıya sahip olması nedeniyle kısıtlayıcı ve sınırlayıcı hissettirebilir.

Notion, dijital dosyaları üzerinde esneklik ve kontrol isteyen öğrenciler için iyi bir çözümdür. İster basit bir yapılacaklar listesi ister ayrıntılı bir bilgi yönetim sistemi ihtiyacınız olsun, Notion ihtiyaçlarınıza uygun iş akışları tasarlamanıza olanak tanır. Ders notları, ödevler veya proje izleme için önceden hazırlanmış şablonlar oluşturabilir veya kullanabilir ve çalışma ve araştırma kaynaklarınıza merkezi erişim için Notion'u Google Drive veya Trello gibi uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Özel veritabanları, wiki'ler ve belgeler oluşturun, hepsi tek bir çalışma alanında

Sayfaları, görevleri ve projeleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak iş akışlarını birbirine bağlayın

Tablolar, panolar, zaman çizelgeleri ve takvimler ile verileri görselleştirin

Çalışma alanınızı canlı sayfalar kullanarak meslektaşlarınız, eğitimcileriniz veya herkesle paylaşın

Notion sınırlamaları

Görev yönetimi özelliklerinde hatırlatıcılar veya gelişmiş otomasyon bulunmuyor

Eski cihazlarda büyük veritabanlarında performans sorunları

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

4. Google Keep (Basit not alma ve listeler için en iyisi)

google Keep aracılığıyla

Google Keep, hareket halindeyken fikirleri ve hızlı notları yakalamak için mükemmel bir hafif uygulamadır. Meşgul öğrencilere, daha iyi görsel organizasyon için renk kodlu notlar oluşturmak için yapışkan notlar arayüzü, düşünceleri veya fikirleri hızlı bir şekilde yakalamak ve konuşmayı metne dönüştürmek için sesli notlar ve görevleri kolayca yönetmelerini sağlayan kontrol listeleri sunar.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Diğer kullanıcılarla not paylaşarak gerçek zamanlı işbirliği yapın

Görevler için konuma dayalı veya zamana duyarlı hatırlatıcılar ayarlayın

Google hesabınızla cihazlar arasında otomatik senkronizasyon

Google Keep sınırlamaları

Gelişmiş not alma uygulamalarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Daha büyük projeleri yönetmek için görev yönetimi özellikleri eksik

Google Çalışma Alanı dışındaki diğer araçlarla entegrasyon yok

Yoğun not alanlar için minimal organizasyon yapısı

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: 14,40 $/ay kullanıcı başına

Business Plus: 21,60 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Not: Google Keep, bireysel kullanıcılar için ücretsiz olarak ve takımlar için Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olarak kullanılabilir. Listelenen fiyatlar Google Çalışma Alanı içindir.

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

5. Microsoft OneNote (Ayrıntılı not düzenleme için en iyisi)

microsoft OneNote Digital aracılığıyla

Notlarınızı paylaşmak ve arkadaşlarınızla ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte çalışmak istediyseniz, Microsoft OneNote tam size göre bir araçtır.

Derinlemesine, işbirliğine dayalı not alma ve organizasyon işlemlerini gerçekleştiren, zengin özelliklere sahip bir dijital not defteri. Yoğun bilgiyi yöneten üniversite öğrencileri için ideal olan OneNote, kapsamlı ve iyi yapılandırılmış bir not defteri sistemi sunar. Notlarınızı kolay gezinme için not defterlerine, bölümlere ve sayfalara bölebilirsiniz.

El yazısı desteği sayesinde, stylus kalemle notlar alabilir veya doğrudan cihazınızda diyagramlar çizebilirsiniz. Fiziksel notların aksine, değerli bilgilerinizi kaybetme veya ihtiyacınız olduğunda yanınızda bulundurma konusunda endişelenmenize gerek yoktur; OneDrive aracılığıyla telefonunuzdan, tabletinizden veya PC'nizden notlarınıza erişebilirsiniz.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Web içeriğini kırpın ve doğrudan defterlerinize kaydedin

Bölümler, etiketler, alt bölümler ve OneNote şablonlarıyla not defterlerini düzenleyin

Paylaşılan not defterlerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Anahtar kelimeler ve el yazısı tanıma özelliğini kullanarak notları hızlıca arayın

Microsoft OneNote sınırlamaları

Arayüz, yeni kullanıcılar için karmaşık ve kafa karıştırıcı gelebilir

Kanban veya proje yönetimi araçları yoktur

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Kişisel: Kullanıcı başına aylık 6,99 $

İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Aile : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İş Temel : Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Not: Microsoft OneNote, Microsoft 365 paketinin bir parçası olarak sunulmaktadır. Fiyatlar Microsoft 365 içindir.

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.700+ yorum)

6. Trello (Görsel proje yönetimi için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello'nun kart ve pano sistemi, görevleri görsel olarak düzenlemek için sezgisel bir yol sunarak grup projeleri veya dönem planlaması için idealdir. Panolar, yapılacaklar, yapılıyor veya tamamlandı gibi görevlerinizin çeşitli aşamalarını temsil eder. Kartlar, her aşamadaki bireysel görevleri temsil eder.

Ayrıntılı açıklamalar, kontrol listeleri, son tarihler ve ek dosyaları tek tek görevlere ekleyin, böylece her zaman tüm bağlamı görebilirsiniz. Paylaşılan projeler üzerinde çalışırken grup üyelerine görevler atayabilir ve hatta işbirliğini kolaylaştırmak için görevlere yorumlar bırakabilirsiniz.

Trello'nun Power-ups özelliği, Google Drive, Slack ve takviminiz gibi araçlar için özel entegrasyonlarla işlevselliğini artırmanıza olanak tanır.

Trello'nun en iyi özellikleri

Esnek Kanban tarzı panolarla iş akışlarını görselleştirin

Kolay organizasyon için görevleri listeler arasında sürükleyip bırakın

Dosyaları, resimleri ve bağlantıları doğrudan kartlara ekleyin

Butler'ın yapay zeka destekli otomasyonuyla tekrarlayan süreçleri otomatikleştirin

Özel etiketleri kullanarak görevleri öncelik, konu veya türe göre kategorilere ayırın

Trello sınırlamaları

Bağımlılık yönetimi ve görev bağlama özellikleri eksiktir

Panolar için özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Başlangıç fiyatı 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

7. Evernote (Not alma özellikleri için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Hızlı bir şekilde not almanıza ve notlarınızı kolayca düzenlemenize yardımcı olacak bir yazılım arıyorsanız, Evernote tam size göre. Çeşitli bilgileri yakalamak, düzenlemek ve geri almak isteyen öğrenciler için gelişmiş araçlar sunar.

Evernote'un öne çıkan organizasyon özellikleri arasında, el yazısı içerikli notları bile hızlıca bulmak için güçlü bir arama özelliği, notlarınızı onay kutuları ve hatırlatıcılar ekleyerek yapılacaklar listelerine dönüştürme ve ses kayıtları, fotoğraflar, PDF'ler ve eskizler gibi dijital materyalleri bilgilerinize ekleyerek multimedya notlar oluşturma yer alır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Hızlı web kesme ve OCR taramalarıyla her yerden bilgi toplayın

Tüm cihazlarınızda notları sorunsuz bir şekilde senkronize edin

Not defterleri, etiketler ve özel Evernote şablonlarıyla fikirlerinizi düzenleyin

Notları paylaşarak veya takım arkadaşlarınızla düzenleme yaparak işbirliği yapın

Evernote sınırlamaları

Yeni alternatiflere kıyasla hantal arayüz

Çevrimdışı erişim ücretli planlarla sınırlıdır

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.200'den fazla yorum)

8. myHomework Öğrenci Planlayıcı (Basit akademik planlama için en iyisi)

myHomework Öğrenci Planlayıcı aracılığıyla

myHomework Student Planner, temiz ve kullanımı kolay bir arayüzle akademik planlamayı basitleştirir. Okul programınızı uygulama ile senkronize ederek ders saatlerinizi ve görevlerinizi yönetebilir ve genel bir bakış elde edebilirsiniz.

Ayrıca, akıllı telefonunuzdan dizüstü bilgisayarınıza kadar tüm cihazlarda kullanabileceğiniz uygulama ile mükemmel erişilebilirlik sunar.

myHomework Öğrenci Planlayıcı'nın en iyi özellikleri

Ödevleri, testleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerden takip edin

Renk kodları ve zaman aralıklarıyla ders programlarını özelleştirin

Yaklaşan son tarihler için bildirimler alın

İnternet olmadan da üretken kalmak için araçlara çevrimdışı erişin

myHomework Öğrenci Planlayıcı sınırlamaları

Daha modern planlayıcılara kıyasla eski tasarım

Ücretsiz sürüm, dikkatinizi dağıtabilecek reklamlar içerir

myHomework Öğrenci Planlayıcı fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz (reklamlı)

Premium: 4,99 $/yıl

myHomework Öğrenci Planlayıcı puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

9. MyStudyLife (Program ve sınavları yönetmek için en iyisi)

via MyStudyLife

Adından da anlaşılacağı gibi, MyStudyLife öğrenci hayatından en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmıştır. Akademik başarı için özel olarak tasarlanmış araçlar sunarak temel planlamanın ötesine geçer.

Çalışma zamanını planlamak ve hatırlatıcılarla sınav tarihlerini takip etmek için kullanın. Ayrıca, belirli derslerle bağlantılı ödevleri ve görevleri takip etmenizi sağlar. Üstelik ücretsiz olduğunu da bahsetmiş miydik? Herkes kazanır!

MyStudyLife'ın en iyi özellikleri

Konuya özel zaman çizelgeleriyle okul hayatınızı düzenleyin

Son teslim tarihleri, sınavlar ve programlar için hatırlatıcılar alın

Konu ve görev özetleriyle akademik ilerlemeyi izleyin

MyStudyLife sınırlamaları

Ödevler veya dersler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Grup projeleri için doğrudan işbirliği araçları yok

MyStudyLife fiyatlandırması

Ücretsiz

MyStudyLife puanları ve yorumları

G2: Puanlama mevcut değil

Capterra: Derecelendirme mevcut değil

10. Any.do (Kişisel ve akademik görev senkronizasyonu için en iyisi)

Any.do, görev yönetimini takvim entegrasyonuyla birleştirerek öğrencilere kişisel ve akademik yaşamlarını yönetmenin kolay bir yolunu sunar. Daha iyi planlama için görevlerinizi günlük programınızla birlikte görün, Pomodoro zamanlayıcı gibi araçlarla dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin ve hatta ödevler veya ders hazırlığı gibi görevler için hatırlatıcıları otomatikleştirin.

Herhangi biri. Yapılacak en iyi özellikler

Akıllı listeler ve kategorize edilmiş klasörlerle görevleri düzenleyin

Grup projeleri için paylaşılan görev listeleriyle işbirliği yapın

Her şeyi tek bir yerde tutmak için cihazlar arasında senkronizasyon

Google Takvim ve Alexa gibi araçlarla entegre edin

Herhangi bir sınırlama yok. Yapılacaklar

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

Karmaşık projeler için görev yönetimi yetenekleri daha az gelişmiştir

Premium fiyatlandırma, özellik setini haklı çıkarmayabilir

Cihazlar arasında ara sıra senkronizasyon gecikmeleri

Herhangi bir fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Premium: 7,99 $/ay

Aile: 9,99 $/ay (dört kullanıcı için)

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

Herhangi bir. yapılacaklar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (170+ yorum)

ClickUp ile iyi çalışın, yüksek notlar alın ve başarılı olun

Öğrenci olarak görevlerinizi takip etmek kolay bir iş değildir, ancak doğru organizasyon araçlarıyla sadece hayatta kalmakla kalmaz, başarılı olursunuz.

Tek bir seçeneği seçmek zorunda kalsaydık, ClickUp birinci olurdu. Renk kodlu takvimlerden ayrıntılı görev listelerine ve grup projelerini daha kolay hale getiren işbirliği özelliklerine kadar, ClickUp her şeye sahiptir.

Yoğun programınız sizi bunaltıyor mu? ClickUp'ın öncelik işaretlerini ve hatırlatıcılarını kullanarak gerçekten önemli olan şeylere odaklanın. Bir araştırma projesi mi oluşturmak istiyorsunuz? ClickUp Brain ile beyin fırtınası yapın ve fikirlerinizi zengin biçimlendirilmiş ClickUp Belgeleri'ne not alın.

Google Drive, Zoom ve Outlook gibi uygulamalarla 1000'den fazla entegrasyonunu da unutmayalım. Bu entegrasyonlar, her şeyi tek bir yerde bir araya getirerek öğrencilerin düzenli kalmasına yardımcı olur.

En iyi yanı ne mi? Öğrenciler için ücretsizdir, böylece tek kuruş harcamadan premium düzeyde işlevselliğin kilidini açabilirsiniz. Öyleyse, netlik varken neden kaosa razı olasınız? Şimdi ücretsiz kaydolun ve ClickUp'ı deneyin. Gelecekteki kendiniz (ve belki de not ortalamanız) size teşekkür edecek!