2025'te Pazarlama Faaliyetlerinizi Güçlendirecek En İyi Los Angeles Pazarlama Ajansları

ABD'de 30.000'den fazla pazarlama ajansı olduğunu biliyor muydunuz?
Özellikle Los Angeles, markanızı bir üst seviyeye taşıyacak en son teknolojiye sahip bazı inanılmaz ajanslara ev sahipliği yapıyor.
Markanızı dönüştürmek için Los Angeles'ta bulunan mükemmel ajansı arıyorsanız, sizin için araştırmayı yaptık ve Los Angeles'ın en iyi 30 pazarlama ajansını bir araya getirdik.
Bu listeyi atlarsanız, ihtiyaçlarınıza en uygun ajansı bulma fırsatını kaçırabilirsiniz. Pazarlama çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için sonuna kadar bizimle kalın! ?
⏰ 60 saniyelik özet
- LA'nın en iyilerini keşfedin: Markanızı dönüştürmek için yaratıcılık, teknoloji ve stratejiyi harmanlayan en iyi 30 Los Angeles pazarlama ajansını keşfedin
- Eşsiz yerel uzmanlık: LA ajansları, hiper hedefli kampanyalar, eğlence pazarlama geçişleri ve influencer ortaklıklarında mükemmeldir
- Dikkat edilmesi gereken yeni trendler: Mobil öncelikli tasarım, yapay zeka destekli kişiselleştirme ve sosyal ticaret, pazarlama dünyasını yeniden şekillendiriyor
- ClickUp ile proje yönetimini kolaylaştırın: Beyin fırtınası, izleme ve takım uyumu için araçlarla reklam kampanyalarını sorunsuz bir şekilde yönetin ve pazarlama başarısını garantileyin
- İşte listemizin bir özeti: Ogilvy Saatchi & Saatchi Public Haus Agency M&C Saatchi Performance Antonio & Paris inBeat Salted Stone The Bruxton Group 2 Point UMBRELLA SeedX NoGood Eclipse Advertising RPA Zbra Studios Ayzenberg Group Brenton Way Optimist Inc. Intrepid Digital Designory Straight North Bird Marketing Deviate Labs Hawthorne Advertising Pulsar Advertising Social Media 55 Kastner Quigley-Simpson TrixMedia NITRO PLUG
- Ogilvy
- Saatchi & Saatchi
- Public Haus Agency
- M&C Saatchi Performance
- Antonio & Paris
- inBeat
- Salted Stone
- The Bruxton Group
- 2 Puan
- UMBRELLA
- SeedX
- NoGood
- Eclipse Advertising
- RPA
- Zbra Studios
- Ayzenberg Group
- Brenton Way
- Optimist Inc.
- Intrepid Digital
- Designory
- Straight North
- Bird Marketing
- Deviate Labs
- Hawthorne Advertising
- Pulsar Advertising
- Sosyal Medya 55
- Kastner
- Quigley-Simpson
- TrixMedia
- NITRO PLUG
Los Angeles'taki Pazarlama Ajanslarının Genel Durumu
Los Angeles, yaratıcılık ve teknolojinin bir araya gelerek en etkili pazarlama kampanyalarının ortaya çıktığı yerdir.
Sunset Boulevard'daki ikonik reklam panolarından küresel ekranlardaki dijital reklamlara kadar, LA pazarlama ajansları markaları nasıl parlatacaklarını iyi biliyor. Ancak onları ayıran şey, cesur fikirleri şehrin kültürüyle birleştirme becerileri.
Los Angeles pazarlama ajanslarının anahtar özellikleri
İşte bunların bazı anahtar özellikleri ?
- Hedef kitlesi çok iyi belirlenmiş yerel kampanyalar: LA ajansları, şehrin farklı kültürlerini kullanarak hem küresel ölçekte yaygınlaştırılabilen hem de yerel topluluklara yakın hissettiren kampanyalar oluşturur
- Eğlence pazarlama çaprazlamaları: Hollywood'da bir ayağı bulunan birçok LA ajansı, markaları yüksek etkili tanıtım sağlayan filmlere, TV şovlarına ve etkinliklere entegre ediyor
- Influencer entegrasyonu: Geniş bir influencer ağına erişimi olan Los Angeles'taki pazarlama ajansları, güvenilirlik sağlayan ortaklıklar kurar
Los Angeles pazarlamasında ortaya çıkan trendler
- Mobil öncelikli odak: Herkes hareket halindeyken telefonlarını kullandığı için, işletmeler mobil uyumlu deneyimlere öncelik veriyor. Bu, web sitelerinin akıllı telefonlarda harika görünmesini ve iyi çalışmasını sağlamak anlamına geliyor
- Yapay zeka: AI de önemli bir oyuncu haline geliyor. Şirketler, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmek ve her şeyi bireysel ihtiyaçlara daha uygun hale getirmek için yapay zekayı kullanıyor
- Sosyal medyada alışveriş: Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları alışverişin yeni adresleri haline geliyor. Los Angeles çevresindeki markalar artık ürünlerini doğrudan feed'inizde sergiliyor ve gördüğünüzü satın almanızı çok kolaylaştırıyor
? Biliyor muydunuz? Ünlü Hollywood yazısının "HOLLY" kısmının kasıtlı olarak yanlış yazıldığına dair eğlenceli bir söylenti var. Bu, akıllıca bir pazarlama hilesi olarak görülüyor.
Los Angeles'ta bir pazarlama ajansı ile çalışmanın avantajları
Los Angeles'ta bir pazarlama ajansı ile çalışmanın, şirket içi bir pazarlama takımı ile çalışmaya göre üç ana avantajı vardır:
1. Uygun maliyetle geniş hizmet aralığı
Los Angeles'ta çoğu pazarlama ajansı, markanızın ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir ve bunları oldukça uygun fiyatlarla yapar. Aynı becerilere sahip bir şirket içi takım mı kurmak istiyorsunuz? Bu size çok daha pahalıya mal olabilir.
2. Uzmanlık ve yerel bilgi
Konumları nedeniyle, LA pazarlama ajansları influencer'lara, ünlülere ve marka ortaklıklarına doğrudan erişime sahiptir, bu da markanız için kazanan pazarlama stratejileri ve şablonları oluşturmada önemli bir avantaj sağlar. Başka yerlerde bulunan ajanslar aynı erişime sahip olmayabilir.
3. Yeni bakış açıları ve size özel pazarlama stratejileri
Bazen tek ihtiyacınız olan şey yeni bir bakış açısıdır! Bir pazarlama ajansı, pazarlama stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak yeni fikirler getirebilir. İşinizi dışarıdan inceleyerek, gözden kaçırmış olabileceğiniz fırsatları veya zorlukları tespit ederler.
Los Angeles'ın En İyi 30 Pazarlama Ajansı
1. Ogilvy
1948 yılında David Ogilvy tarafından kurulan bu yaratıcı güç merkezi, Sınırsız Yaratıcılık ilkesine güçlü bir şekilde inanmaktadır.
Her proje, reklamcılık, markalaşma, müşteri deneyimi, halkla ilişkiler ve dijital dönüşüm alanlarında uzmanları bir araya getirerek etkili bir çözüm oluşturur.
⛳ Uzmanlık alanı
Ogilvy'nin en güçlü olduğu alan reklamcılık. Yaratıcı bir dijital ajans olarak, hedef kitle ile duygusal düzeyde bağlantı kuran reklam kampanyaları oluşturur. Küresel markalara ve sektör devlerine odaklanan ajans, kurumsal pazarlama için ideal bir tercihtir.
? Uzmanlık
- Reklam kampanyaları
- Marka oluşturma
- Halkla İlişkiler ve İletişim
?️ Müşteri portföyü
McDonald's, Samsung, Supercell
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
? Hedef Sektör: Gıda/içecek endüstrisi, oyun ve teknoloji yenilikçileri için entegre pazarlama kampanyaları oluşturmak
2. Saatchi & Saatchi
Fransa merkezli Publicis Groupe'un bir parçası olan Saatchi & Saatchi, yaratıcı iletişim ve pazarlama planlarıyla tanınır.
"Hiçbir şey imkansız değildir" ilkesine dayanan bu ajanslar, yaratıcı planlama ve marka pozisyonlamadan organik ve ücretli pazarlama stratejilerine kadar her şeyi kapsar. Ayrıca web geliştirme de yaparlar. "Çok yönlü" ajanslardan bahsedelim
⛳ Uzmanlık Alanı
Saatchi & Saatchi, TV, dijital, sosyal medya, deneyimsel ve daha fazlası için entegre reklam kampanyaları geliştirme konusunda liderdir. Bütünsel yaklaşımları, her temas noktasının bağlantılı ve uyumlu hissedilmesini sağlar.
? Uzmanlık
- Ücretli reklamcılık
- Web geliştirme hizmetleri
- Veri odaklı ve programatik pazarlama
?️ Müşteri portföyü
Toyota, Procter & Gamble, Visa
?Los Angeles Konumu: Aviation Boulevard
? Hedef Sektör: Küresel tüketici markaları, otomotiv ve çeşitli KOBİ grupları için kültürel kökenli kampanyalar oluşturmak
3. Public Haus Agency
Public Haus, tüketici yaşam tarzı markaları ve hırslı girişimlerle çalışan Los Angeles'ta bulunan bir PR ajansıdır. Onu özel kılan, marka iletişimindeki mükemmel konumu. Public Haus'un kendi sözleriyle, müşterilerinin büyük düşünmesine, öne çıkmasına ve hızlı büyümesine yardımcı olmak.
⛳ Uzmanlık Alanı
Public Haus Agency'nin temel uzmanlık alanları medya kapsamı, şaşırtıcı ROI sağlayan influencer kampanyaları ve video dağıtım sistemleridir.
? Uzmanlık
- Halkla İlişkiler
- Influencer pazarlama
- Video prodüksiyonu ve dağıtımı
?️ Müşteri portföyü
Auto Supply, Beast Health, Chevron
?Los Angeles Konumu: Ventura Boulevard
? Hedef Sektör: Aktif yaşam tarzı, otomotiv, sağlık, gıda, şarap ve alkollü içecekler ve pop kültürü alanlarında markalar için ilgi çekici PR, influencer ve dijital kampanyalar oluşturmak
4. M&C Saatchi Performance
M&C Saatchi Group, 1995 yılında kurulduğundan bu yana uzun bir yol kat etti. Bugün, dijital büyüme pazarlama koluna sahip, tam hizmet veren bir kreatif çözümler şirketidir. Tüm dijital pazarlama alanlarını ve müşteri segmentasyonu ve Yaşam Boyu Değer (LTV) modelleme gibi veri odaklı hizmetleri kapsar.
⛳ Uzmanlık Alanı
M&C Saatchi Performance, uygulama pazarlamasında özel bir yeteneğe sahip, performans pazarlamasına odaklanmış bir ajanstır. 2006 yılından bu yana, markaların en büyük uygulamalarını büyütmelerine yardımcı olarak kullanıcı tabanlarını genişletiyor ve onları küresel pazarlarda tanınır hale getiriyor.
? Uzmanlık
- Uygulama pazarlaması
- Uygulama mağazası optimizasyonu
- Veri analitiği
?️ Müşteri portföyü
Amazon, Soundcloud, Canva
?Los Angeles Konumu: Beverly Hills
? Hedef Sektör: Performans ve uygulama pazarlaması yoluyla teknoloji, eğlence ve mobil öncelikli markaların büyümesini sağlamak
5. Antonio & Paris
Antonio & Paris, hizmetlerini "Markalar ve tüketiciler arasındaki aşk ilişkisini ateşlemek" sloganıyla sunuyor. Hizmetleri üç anahtar alana ayrılıyor: marka stratejisi, marka kimliği ve marka deneyimi. Bu üç alanda, pazarlama stratejilerinin planlanmasından prototip oluşturmaya ve duyusal markalaşmaya (ses ve koku) kadar her şeyi yapılıyor.
⛳ Uzmanlık Alanı
A&P, markalaşma uzmanlarından oluşan bir takıma sahiptir ve markalaşma, UI/UX, içerik stratejisi ve animasyonlara odaklanarak her şeyi yapar. Bu süreçte, öne çıkan markalaşma kampanyalarıyla Webby, IDA ve Addy gibi ödüllerle ciddi bir tanınırlık kazanmıştır.
? Uzmanlık
- Animasyon ve hareketli grafikler
- Film yapımları
- Duyusal markalaşma
?️ Müşteri portföyü
Franklin Enstitüsü, Microsoft, American Express
?Los Angeles Konumu: West 5th Street
? Hedef Sektör: Duyusal markalaşma ve içerik geliştirme gibi çözümlerle B2B/B2C pazarları için duygusal pazarlama kampanyaları oluşturmak
6. inBeat
inBeat, Kanada'nın Montreal şehrinde bulunan bir influencer pazarlama ve ücretli reklam ajansıdır. Ancak, Los Angeles'ta yalnızca influencer pazarlamasına odaklanmaktadırlar. 25.000'den fazla oluşturucu ile TikTok ve Instagram influencer'larının en büyük veritabanına sahiptirler.
⛳ Uzmanlık Alanı
inBeat, ölçülebilir kampanyalar oluşturmak için ücretli medya ve mikro influencer pazarlamasını harmanlamada mükemmeldir. Los Angeles'ın en büyük influencer ağına sahip olan şirket, bütçenize ve sektörünüze en uygun oluşturucuları bulur.
? Uzmanlık
- Sosyal medya
- Ürün örnekleme
?️ Müşteri portföyü
Bumble, New Balance, Native
?Los Angeles Konumu: Flower Street
? Hedef Sektör: D2C markaları, liseler, sağlık hizmetleri ve mobil uygulamalar için mikro influencer pazarlaması yoluyla trend UGC kampanyaları sunmak
7. Salted Stone
Salted Stone, B2B işlerinin büyümesine yardımcı olmaya odaklanmıştır ve resmi bir HubSpot ajans ortağı olarak, bunu gerçekleştirmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahiptir. Özellikle B2B dünyasında, potansiyel müşteri oluşturma ve dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için HubSpot'u kullanmaya odaklanmaktadırlar.
⛳ Uzmanlık Alanı
Salted Stone, HubSpot'u satış sürecinize entegre etme konusunda uzmandır. Tamamen otomatik satış süreçleri kurar ve bunları etkili bir şekilde kullanmak için takımınızı eğitir
? Uzmanlık
- HubSpot entegrasyonu ve kullanıma başlama
- Satış, CRM ve web sitesi tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Centrix, Brugal Rum, Barlean's
?Los Angeles Konumu: Monrovia
? Hedef Sektör: HubSpot entegrasyonu, RevOps ve marka büyümesi için dönüşüm odaklı stratejilerle B2B satış ve pazarlamayı optimize etme
8. The Bruxton Group
LA'daki Bruxton Group, markanızın pozisyonunu ve kampanya stratejisini belirlerken, dikkat çeken ürün ambalajları tasarlar. Ve eğer bir marka kimliğiniz yoksa, sıfırdan bir tane tasarlar ve hatta bunu web sitenize veya uygulamanızın kullanıcı arayüzüne/kullanıcı deneyimine sorunsuz bir şekilde entegre eder.
⛳ Uzmanlık alanı
Bruxton Group, metin yazarlığı, grafik tasarım ve marka kimliği tasarımı alanlarında uzmanlaşmıştır. Ayrıca şişeler, teneke kutular, tüpler ve ihtiyacınız olan diğer ambalajlar için ürün etiketleri de tasarlamaktadır.
? Uzmanlık
- Ambalaj tasarımı
- UI ve UX tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Walmart, Solara Suncare, EAT Almonds
?Los Angeles Konumu: Santa Monica
? Hedef Sektör: İçecek, kişisel bakım, sağlık ve zindelik markaları için premium ambalaj tasarımı
9. 2 Puan
2 Point, 2006 yılından beri faaliyet göstermekte olup, ABD genelinde hizmet veren tam hizmet pazarlama ajansı haline gelmiştir. Çarpıcı animasyonlu web siteleri oluşturmak, PPC reklam kampanyalarını yönetmek, SEO, e-posta pazarlaması ve dijital alanın hemen hemen her alanında hizmet vermekle tanınmaktadır.
⛳ Uzmanlık Alanı
2 Point'in uzmanlık alanı web tasarımıdır—herkesin zevkine hitap etmeyen çarpıcı animasyonlu web siteleri tasarlarlar. Bu, birkaç göz alıcı projeyi içeren web tasarım portföylerinden açıkça anlaşılmaktadır.
? Uzmanlık
- Web tasarımı
- Arama motoru optimizasyonu
- Sosyal medya yönetimi
?️ Müşteri portföyü
InfinixBio, Verizon, Intelligent HealthTech
?Los Angeles Konumu: Güney Alameda Caddesi
? Hedef Sektör: Sağlık, perakende, tarım ve konaklama sektörlerinde çok kanallı pazarlama ve animasyonlu web siteleri sunmak
10. UMBRELLA
UMBRELLA, Los Angeles merkezli, ağırlığının çok üzerinde performans gösteren butik bir dijital pazarlama ajansıdır. İçerik oluşturma ve sosyal medya pazarlamasında uzmanlaşmış olmakla birlikte, markanızın ihtiyaç duyduğu tüm dijital pazarlama hizmetlerini sunar.
2016 yılında kurulan UMBRELLA'yı özel kılan, video, grafik tasarım veya profesyonel fotoğrafçılık formunda içerik oluşturma becerisidir
⛳ Uzmanlık Alanı
UMBRELLA'yı diğerlerinden ayıran özellik, ana sayfasında gururla sergilediği içerik oluşturma becerisidir. Yaratıcı yönlendirme, fotoğrafçılık, grafik tasarım, video prodüksiyonu ve post prodüksiyon dahil olmak üzere yüksek kaliteli fotoğraf ve video içeriği oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır
? Uzmanlık
- Ürün/ambalaj tasarımı
- İçerik oluşturma (video + fotoğrafçılık)
- Logo tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Hyperloop TT, Tossware, BQ Bottle
?Los Angeles Konumu: West Hollywood
? Hedef Sektör: E-ticaret, moda ve teknoloji girişimleri için yüksek kaliteli yaratıcı içerik (fotoğraf/video) oluşturma
11. SeedX
2015 yılında kurulan SeedX, büyüme ajansı hizmetlerini yeniden tanımlamayı hedefliyor. SEO, PPC, sosyal medya pazarlaması, markalaşma, içerik pazarlaması, web tasarımı ve geliştirme hizmetleri sunuyor.
Ayrıca, CRM, CDP veya CMS platformları gibi araçlarla boğulmuşsanız, SeedX, ihtiyaçlarınıza en uygun mar-tech araçlarını belirlemenize ve bunları verilerinizle ve takımınızla uyumlu hale getirmenize yardımcı olmayı vaat ediyor.
⛳ Uzmanlık Alanı
SeedX, HubSpot çözümleri ve dijital dönüşüm konusunda uzmanlaşmıştır. B2B ve e-ticarete odaklanan şirket, aynı zamanda inbound pazarlama, gelir operasyonları, Arama Motoru Pazarlaması (SEM), halkla ilişkiler, e-posta pazarlaması ve daha birçok hizmet sunmaktadır.
? Uzmanlık
- Hubspot entegrasyonu
- SEM ve SEO
- Potansiyel müşteri oluşturma
?️ Müşteri portföyü
Google, Harvard Üniversitesi, AARP
?Los Angeles Konumu: South Figueroa Street
? Hedef Sektör: HubSpot entegrasyonu, medya satın alma ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla B2B ve e-ticaret işlerinin büyümesini sağlamak
12. NoGood
2017 yılında kurulan NoGood, New York City'de bulunan ve güneşli Los Angeles'ta ikinci bir ofisi bulunan bir dijital pazarlama ajansıdır. Onları ayıran özellik, sizi yüksek kaliteli AI potansiyel müşterilerle buluşturan ölçeklenebilir potansiyel müşteri oluşturma çerçeveleri oluşturma becerisidir
⛳ Uzmanlık Alanı
NoGood, tam dönüşüm hunisi dijital pazarlama stratejisinde mükemmeldir ve ölçülebilir büyüme sağlamak için sosyal reklamlar, performans markalaşma ve CRO alanlarında uzmanlaşmıştır. Pazarlama analitiğini kullanarak stratejileri optimize etmek ve ROI'yi en üst düzeye çıkarmak konusunda ustadırlar.
? Uzmanlık
- Yaşam döngüsü pazarlaması
- Kısmi CMO
- AI ile potansiyel müşteri oluşturma
?️ Müşteri portföyü
TikTok, Nike, Amazon
?Los Angeles Konumu: West Hollywood
? Hedef Sektör: SaaS, sağlık hizmetleri, fintech, B2B, tüketici ve AI markaları için tam dönüşüm hunisi pazarlama stratejileriyle büyümeyi desteklemek
?Biliyor muydunuz? Los Angeles bir ülke olsaydı, ekonomisi Suudi Arabistan, İsviçre ve İsveç'i geride bırakırdı!
13. Eclipse Advertising
Eclipse, bir eğlence pazarlama ajansıdır. Müşteri listesine bir göz atmanız nedenini anlayacaksınız! Baskı, dijital ve ev dışı (OOH) reklamcılık dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır. Hollywood'un en önde gelen yapımcılarından bazılarını müşterileri arasında bulunduran Eclipse, eğlence sektöründe üst düzey pazarlama uzmanlığı arayan herkes için ideal bir tercihtir.
⛳ Uzmanlık alanı
Eclipse, dijital reklam dağıtımına odaklanan, film, web dizisi ve TV şovlarının pazarlanmasında uzman bir şirkettir. Eğlence odaklı yaklaşımı ve görsel hikaye anlatımıyla şehirde tanınmaktadır.
? Uzmanlık
- Video içerik oluşturma
- Görsel hikaye anlatımı ve tasarım
?️ Müşteri portföyü
Disney, Marvel Studios, Fox Studios
?Los Angeles Konumu: Burbank
? Hedef Sektör: Oyun ve görsel medya markaları için OOH ve eğlence pazarlama varlıkları oluşturmak
14. RPA
1986 yılında kurulan RPA, "İnsanlar. İlişkiler. Sonuçlar." sloganıyla hizmet veren bir başka tam hizmet reklam ajansıdır. RPA, stratejik pazarlama planlarından basılı reklamcılığa ve diğer görsel-işitsel reklamcılık formlarına kadar her şeyi yapar. Onları ayıran özellik, enerji sektörü gibi daha az bilinen segmentlerden iş almaya istekli olmalarıdır.
⛳ Uzmanlık alanı
RPA, otomotiv sektöründe önemli bir uzmanlığa sahiptir. Sağlık ve enerji sektöründeki birçok marka için dikkat çekici kampanyalar oluşturmuş olsalar da, otomotiv sektöründe bulduğumuz kadar çok kampanya yok. Bu alanda ne kadar derin oldukları açık!
? Uzmanlık
- Spor pazarlaması
- Yaratıcı otomasyon
?️ Müşteri portföyü
Honda, Marathon, Homes. com
?Los Angeles Konumu: Colorado Avenue, Santa Monica
? Hedef Sektör: Spor, otomobil, sağlık, seyahat ve enerji sektörlerinde sürükleyici reklam deneyimleri yaratmak
15. Zbra Studios
Zbra Studios, üç temel hizmetle işleri basit tutar: web sitesi tasarımı, SEO ve dönüşüm optimizasyonu. Mevcut müşterileri için marka kimliği ve dijital pazarlamayı yönetirken, asıl odak noktaları bu üç alanı ustalıkla yönetmektir.
⛳ Uzmanlık Alanı
Zbra Studios, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana 490'dan fazla web sitesi geliştirmiş, web tasarımı alanında uzman bir şirkettir. Ayrıca, Vega Awards'da "En İyi Web Sitesi Sanat Yönetimi" ödülünü ve 2024 yılında NYX Awards'da "En İyi Spor Web Sitesi" ödülünü kazanmıştır.
? Uzmanlık
- Veriye dayalı web tasarımı
- Isı haritalama ve CRM entegrasyonları
?️ Müşteri portföyü
FirstLight Home Care, Dream Vacations, My Super Lawyer
?Los Angeles Konumu: Silver Lake Boulevard
? Hedef Sektör: Franchising şirketleri ve Fortune 500 markaları için yüksek performanslı web siteleri tasarlamak
16. Ayzenberg Group
Ayzenberg, 30 yılı aşkın bir süredir ileri görüşlü marka hikayelerini paylaşan bir sosyal medya pazarlama ajansıdır. Artık bir AI ve sosyal odaklı entegre pazarlama ajansı olan şirket, kampanya yönetimi, marka stratejisi ve pazar araştırması dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
⛳ Uzmanlık Alanı
Ayzenberg, oyun pazarlamasında lider bir şirkettir. Xbox oyun konsolu ve bazı aksesuarları da dahil olmak üzere çok sayıda oyun için pazarlama kampanyaları tasarlamıştır.
? Uzmanlık
- Sosyal medya
- İçerik oluşturma
- Yayın pazarlama
?️ Müşteri portföyü
Microsoft, Pokémon GO, Xbox
?Los Angeles Konumu: Walnut Street
? Hedef Sektör: Oyun, eğlence ve tüketici elektroniği sektörleri için yenilikçi medya, sosyal medya ve influencer pazarlama kampanyaları oluşturmak
17. Brenton Way
Brenton Way, bir büyüme pazarlama ajansından bekleyebileceğiniz hemen hemen her şeyi sunan bir başka Los Angeles pazarlama ajansıdır. Takımları PPC reklamları, markalaşma, sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması ve SEO yapmaktadır. Ayrıca, müşterilere yaptıkları işlerin sonuçlarını takip edebileceğiniz özel bir raporlama gösterge paneli de sunmaktadırlar.
⛳ Uzmanlık Alanı
Brenton Way, dönüşüm optimizasyonu konusunda uzmanlaşmıştır. Web sitenizdeki kullanıcı eylemlerini izlemek ve bu verileri kayıt veya satışları artırmak için kullanmak üzere çeşitli özel araçlar geliştirmiştir. Şirketin takımı, mevcut trafikle gelirleri artırma konusunda da deneyimlidir.
? Uzmanlık
- SEO
- Halkla İlişkiler
- Dönüşüm oranı optimizasyonu
?️ Müşteri portföyü
T-Mobile, Adidas, Foreo
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
? Hedef Sektör: Otomotiv, güzellik, oyun, SaaS ve sağlık gibi sektörlere özel dijital pazarlama stratejileri ve kampanyaları sunmak
18. Optimist Inc.
2009 yılında kurulan Optimist, Los Angeles merkezli bir ajanstır. Pazarlama alanında iki ana alana odaklanmaktadır: markalaşma ve deneyim. Bu iki odak alanı içinde Optimist, içerik oluşturma, tasarım, paketleme, etkinlik prodüksiyonu ve diğer hizmetleri sunmaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Optimist Inc., unutulmaz mekansal tasarımlar ve AR/VR çözümleri yaratarak öne çıkıyor. Alanları dönüştürme ve sürükleyici teknolojileri kullanarak markaları hayata geçirme konusunda uzmanlar.
? Uzmanlık
- Video içerik oluşturma
- Etkinlik prodüksiyonu
?️ Müşteri portföyü
Red Bull, Nike, Uber Eats
?Los Angeles Konumu: West 104th Street
? Hedef Sektör: Moda, B2B ve yaşam tarzı gibi sektörler için sürükleyici deneyimler yaratmak
19. Intrepid Digital
Intrepid Digital, Los Angeles'ta büyümeye odaklı KOBİ'lerin, özel sermaye yatırımcılarının ve birinci sınıf kuruluşların başarılı olmasına yardımcı olmaya odaklanmış tam hizmet ajansıdır. Anahtar hizmetleri arasında SEO, PPC, CRO, içerik pazarlama, Google İşletme profili optimizasyonu ve sosyal medya yönetimi bulunmaktadır.
Onları diğerlerinden ayıran özellik, içerik denetimleri, boşluk analizleri ve gelişmiş veri yönetiminde en son pazarlama teknolojilerini kullanmalarıdır
⛳ Uzmanlık alanı
Intrepid'in uzmanlığı, Ad Hoc pazarlama hizmetleri ve SEO'da yatmaktadır. Ajans, bu sektörlerin her birinden birçok müşteriyle çalışmış ve stratejilerini yönlendirmek için önemli deneyim kazanmıştır. Platformlar arasında Shopify, WordPress ve Salesforce ile çalışmada uzmandırlar
? Uzmanlık
- İçerik pazarlama
- Ad Hoc pazarlama hizmetleri
- GMB optimizasyonu
?️ Müşteri portföyü
Expedia, Amazon, Compass
?Los Angeles Konumu: South Flower Street
? Hedef Sektör: Hukuk, seyahat, yiyecek ve içecek, blok zinciri ve SaaS gibi sektörler için dijital pazarlama stratejileri ve kampanyaları sunmak
?Biliyor muydunuz? Pazarlamacıların %80'i içerik oluşturmayı en önemli öncelikleri olarak görüyor. Neden? Çünkü yüksek kaliteli içerik, güven oluşturur ve hedef kitleyi başka hiçbir şeyin yapamadığı kadar etkiler.
20. Designory
Adından sadece bir tasarım ajansı olduğunu düşünebilirsiniz, ancak Designory çok daha fazlasıdır. Sosyal medya ve içerik pazarlamasından dijital strateji, SEO, ücretli reklamlar ve entegre çapraz kanal kampanyalarına kadar her şeyi ele alan tam hizmet veren bir yaratıcı güç merkezidir.
⛳ Uzmanlık Alanı
Designory, dijital, basılı ve video platformlarında içerik oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Gerçek gücü, hikaye anlatımını stratejiyle harmanlayarak kanallar arası kampanyalar sunan entegre pazarlamada yatmaktadır
? Uzmanlık
- Reklam ve kampanya yönetimi
- Pazarlama stratejisi ve planlama
- Web sitesi ve uygulama tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Nissan, HP, Audi
?Los Angeles Konumu: Long Beach
?Hedef Sektör: Otomotiv ve teknoloji gibi sektörler için entegre pazarlama çözümleri sunmak
21. Straight North
Straight North'un misyonu "Müşterilerimizin gelirini artırmak"tır. 1997 yılında, internetin popüler hale gelmesinden çok önce kurulmuştur. Bugün, SEO, ücretli reklamcılık, web tasarımı/geliştirme ve yaratıcı tasarım gibi hizmetler sunarak dijital pazarlamaya odaklanmaktadır
Bu ajansların uzmanlığı, marka pazarlamasını güçlendirmek ve işlerini büyütmek isteyen küçük işletmeler için mükemmeldir.
⛳ Uzmanlık Alanı
Straight North, bağlantı edinme ve metin yazarlığı konusunda uzmandır. Bu, SEO, web sitesi tasarımı, reklam metinleri ve genel içerik oluşturma konusunda mükemmel işler yapabilecekleri anlamına gelir.
? Uzmanlık
- Video hizmetleri
- SEO
- Fotoğrafçılık, broşürler ve tanıtım materyalleri tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Wisconsin Üniversitesi, DFin, Clover
? Hedef Sektör: Her boyuttaki B2B ve B2C kuruluşları için dijital pazarlama ve web tasarım hizmetleri sunmak
22. Bird Marketing
İngiltere merkezli tam hizmet pazarlama ajansı Bird Marketing, ABD'de de adını duyurmuştur. 2010 yılından beri faaliyet gösteren ajans, ROI odaklı dijital pazarlama ve marka sadakati oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Web geliştirmeden SEO'ya, sosyal medya pazarlamasından marka kimliği tasarımına kadar, birinci sınıf bir kreatif dijital ajansdan bekleyebileceğiniz her şeyi sunar.
⛳ Uzmanlık Alanı
Bird'ün portföyüne yakından bakıldığında, temel yetkinliğinin web tasarımı olduğu ortaya çıkıyor. Dünya çapında şirketler için yüzlerce web tasarımı ve geliştirme projesini tamamladılar.
? Uzmanlık
- Web tasarımı ve geliştirme
- Sosyal medya
?️ Müşteri portföyü
Arab Bank, Huawei, Aramex
?Los Angeles Konumu: Century Park
? Hedef Sektör: İmalat, e-ticaret, finans ve teknoloji gibi sektörler için pazarlama ve web çözümleri sunmak
23. Deviate Labs
Bir roket bilimcisi ve bir yatırım bankacısı tarafından kurulan Deviate Labs, yeni kurulan şirketlerden tanınmış endüstri devlerine kadar her boyutta iş ile çalışmıştır. Hizmetleri arasında büyüme pazarlaması, içerik pazarlaması ve otomatik satış süreci uygulaması bulunmaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Deviate Labs, hizmet listesinde yer alan büyüme ve stunt pazarlama alanlarında uzman bir şirkettir. Şimdiye kadar bu hizmetlere odaklanarak birçok markayla çalışmıştır.
? Uzmanlık
- Sonic branding
- Dublör pazarlama
- Programatik reklamcılık
?️ Müşteri portföyü
Michael Marquart, HR Cloud, Radix
?Los Angeles Konumu: Santa Monica Bulvarı
? Hedef Sektör: B2B SaaS şirketlerine büyüme odaklı pazarlama, içerik stratejileri, stunt pazarlama ve sesli markalaşma ile güç katmak
24. Hawthorne Advertising
Hawthorne Advertising, veri analizi, strateji ve çok kanallı ücretli reklamcılığa odaklanan, tamamen entegre pazarlama çözümleri oluşturmada uzmanlaşmıştır. Ayrıca, müşterilerin işlerini izlemeleri için özel KPI'lar içeren özel raporlama gösterge panelleri sunar.
Ancak, SEO veya organik pazarlama arıyorsanız, bu ajanslar size aradığınız hizmeti sunmayacaktır.
⛳ Uzmanlık alanı
Hawthorne'un portföyü, medya stratejisi ve satın alma alanındaki büyük deneyimini yansıtıyor. Müşterilerinin neredeyse tamamı, PR ve markalaşma faaliyetleri için medya hizmetlerinden bir dereceye kadar yararlanmış, bu yüzden ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar!
? Uzmanlık
- Metin Yazarlığı / Senaryo Yazarlığı / Storyboard
- Hareketli Grafikler ve Animasyon
?️ Müşteri portföyü
Dyson, Los Angeles Times, L'Oréal
?Los Angeles Konumu: West 5th Street
? Hedef Sektör: Teknoloji, güzellik ve sağlık sektörleri için çok kanallı pazarlama çözümleri sunarak çoklu kanallarda erişimi artırmak
25. Pulsar Advertising
Pulsar, sloganında söylediği gibi, "Ne kadar iyi olabiliriz?" Kısacası, bir dizi hizmet sunan bir reklam ve pazarlama ajansıdır. Genel hizmetlerinin (SEO/SEM, sosyal medya pazarlaması ve halkla ilişkiler) yanı sıra, Pulsar müşteri deneyimi denetimleri, trend analizi ve uygulama/oyun tasarımları da sunmaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Pulsar Advertising'in ana odak noktası, geniş bir dijital ve sosyal reklam kampanyası portföyüne sahip reklamcılıktır. Özellikle, izleyicilerin duygularına hitap eden duygusal video reklamlar oluşturmada çok başarılıdırlar
? Uzmanlık
- CX denetimi ve haritalama
- Ambalajlama ve etiketleme
- Topluluk ve iş dünyasına ulaşım
?️ Müşteri portföyü
Virginia Vergi Dairesi, EZ Pass, OC Sağlık Ajansı
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
? Hedef Sektör: Ulaşım, sağlık, kamu sektörü ve tüketim ürünleri gibi sektörler için pazarlama ve reklam çözümleri sunmak
26. Sosyal Medya 55
Adına aldanmayın — Social Media 55, bir sosyal medya pazarlama ajansından çok daha fazlasıdır. 2014 yılından bu yana video prodüksiyonu, mobil uygulama tasarımı, UI/UX tasarımı, SEO, e-posta pazarlama ve markalaşma dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu hizmet yelpazesiyle, tam hizmet veren dijital pazarlama ajanslarının yanında kolayca yer almaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Social Media 55'in takımı, adının hakkını veriyor: sosyal medyada mutlak uzmanlar. Portföyleri, sonuçlar veren etkili kampanyaların başarı öyküleriyle dolu.
? Uzmanlık
- WordPress hizmetleri
- Influencer pazarlama
- E-posta pazarlama
?️ Müşteri portföyü
Arbys, Mr. Puffs Dessert Bar, Westmount Square
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
? Hedef Sektör: E-ticaret, emlak ve hukukun yanı sıra CBD, gelinlik ve sıhhi tesisat dahil olmak üzere çeşitli sektörlere sosyal medya yönetimi ve pazarlama çözümleri sunmak
27. Kastner
Kastner, daha önce Kastner & Partners olarak bilinen, ABD ve Avrupa'da sekiz ofisi bulunan küresel bir pazarlama ajansıdır. Marka stratejisi, sosyal strateji, hikaye anlatımı, reklamcılık, web/uygulama geliştirme ve diğer dijital pazarlama hizmetleri sunmaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Kastner'ın uzmanlığı, hikaye anlatımının gücü ve olağanüstü müşteri deneyimleri ile küresel marka kampanyaları oluşturmaktır.
? Uzmanlık
- Spor pazarlaması
- Deneyimsel pazarlama
- Topluluk yönetimi
?️ Müşteri portföyü
Red Bull, Jockey, Adidas
?Los Angeles Konumu: La Cienega Bulvarı
? Hedef Sektör: Öncelikle yaşam tarzı ve spor markaları için yaratıcı reklamcılık ve marka stratejisi konusunda uzmanlaşmıştır
28. Quigley-Simpson
2002 yılında kurulan Quigley-Simpson, temel markalaşma, reklam ve proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Gerçek sonuçlar elde eden benzersiz marka yanıtı reklamcılık yaklaşımıyla tanınmaktadır.
⛳ Uzmanlık alanı
Quigley-Simpson, medya stratejisi ve satın alma konusunda uzmandır. Web sitesindeki neredeyse tüm vaka çalışmaları, müşterilerinin diğer eklentilerin yanı sıra medya yönetimi hizmetlerinden de yararlandığını göstermektedir.
? Uzmanlık
- AI destekli senaryo planlama
- Hesap hizmeti ve pazarlama
?️ Müşteri portföyü
Marriott Hotels, LA İtfaiye Departmanı, United Explorer
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
?Hedef Sektör: Tüketici ambalajlı ürünler, finansal hizmetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sağlık markaları için odaklanmış pazarlama kampanyaları oluşturmak
29. TrixMedia
TrixMedia, 2003 yılından beri faaliyet gösteren bir reklam ve dijital markalaşma ajansıdır. Marka kimliği, logolar, ambalaj malzemeleri, markalaşma ve pazarlama yol haritası ve web siteleri tasarlar. Ayrıca müşterileri için SEO ve sosyal medya pazarlamasını da yönetir.
⛳ Uzmanlık alanı
TrixMedia'nın portföyü, marka kimliği ve ambalaj tasarımı projeleriyle doludur ve bu alandaki uzmanlığını göstermektedir. Hatta bazı ürün tasarımları da portföylerinde yer almaktadır, bu yüzden tasarımla ilgili her konuda profesyoneldirler!
? Uzmanlık
- Grafik tasarım
- İsimlendirme, logo ve marka tasarımı
?️ Müşteri portföyü
Hilton, Coca-Cola, Starbucks
?Los Angeles Konumu: Beverly Hills
? Hedef Sektör: Moda, güzellik ve tüketim malları gibi sektörler için yaratıcı tasarım ve pazarlama çözümleri sunmak
30. NITRO PLUG
Listemizdeki son ajans olan NITRO PLUG, markalaşmaya daha fazla önem veren diğer ajansların aksine, öncelikle müşterilerinin trafik ve gelirlerini artırmaya odaklanmaktadır.
Yerel SEO, Ulusal SEO, PPC reklamcılık, e-posta pazarlama, sosyal medya pazarlama ve PR yönetimi dahil olmak üzere NITRO PLUG'un tüm hizmetleri, genel olarak web sitesi trafiğini ve potansiyel müşteri oluşturmayı sağlamaya odaklanmıştır.
⛳ Uzmanlık alanı
NITRO PLUG, potansiyel müşteri oluşturma konusunda kapsamlı uzmanlığa sahiptir. Ölçülebilir sonuçlar sağlayan kampanyalar oluşturmak için PPC ve SEO dahil olmak üzere gelişmiş stratejiler ve araçlar kullanırlar.
? Uzmanlık
- SEO
- E-posta pazarlama
- Potansiyel müşteri oluşturma
?️ Müşteri portföyü
Noble Construction, Davis Construction, DMI Construction
?Los Angeles Konumu: Wilshire Boulevard
? Hedef Sektör: İnşaat ve hukuk sektörleri için potansiyel müşteri oluşturma ve pazarlama çözümlerinde uzmanlaşmıştır
Los Angeles'ta Pazarlama Ajansı Seçerken Anahtar Faktörler
Şimdiye kadar, Los Angeles'ta harika pazarlama ajanslarının sayısının az olmadığını biliyorsunuz. Ancak, düşünülmesi gereken bir sorun daha var: 'Seçim!'
Seçenekler, kafa karışıklığına yol açar. ??
Ancak doğru pazarlama ajansını seçmek karmaşık bir iş olmak zorunda değildir. Seçim yaparken bu üç faktörü göz önünde bulundurun; işinizin yarısı tamamlanmış olacaktır.
? Pazarlama ihtiyaçlarını ve hedeflerini değerlendirme
İlk adım, pazarlama hedeflerinizi belirlemektir. Kampanyalarınızla neyi başarmak istediğinizi anlamak için hedeflerinizi değerlendirin.
Pazarlama hedeflerinizi daraltmak için kendinize şu soruları sorun:
✅ Pazarlama ile hangi özel sorunları çözmeye çalışıyorsunuz (örneğin, düşük web sitesi trafiği, zayıf marka görünürlüğü, düşük dönüşüm oranları)?✅ Hedef kitleniz en çok hangi platformlarda aktif: sosyal medya, arama motorları veya e-posta?✅ Kampanya performansı gibi kısa vadeli sonuçlar mı, yoksa uzun vadeli marka oluşturma stratejileri mi ihtiyacınız var?✅ Başarıyı nasıl ölçeceksiniz: daha yüksek trafik, daha iyi etkileşim veya artan gelir?
? Ajansların deneyim ve itibarını değerlendirme
Kısa ve öz bir cevap hazırladıktan sonra, ihtiyaçlarınıza uygun ajansları arayın. Aklınızda birkaç ajans varsa, kısa listenizi filtreleyin. Ajansları araştırın, üzerinde çalıştıkları kampanyaları inceleyin ve dikkatinizi çeken bir şey olup olmadığını görün.
İşin kapsamını tartışırken aşağıdaki soruları aklınızda bulundurun:
✅ Yaratıcı ilhamlarını nereden alıyorlar?
✅ Geçmişte benzer projeler gerçekleştirmişler mi?
✅ İş hedeflerinizi anlıyorlar mı?
? Fiyatlandırma modellerini ve bütçelemeyi anlamak
Ne demişler, "İyi, ucuz ve hızlı vardır. Sadece ikisini seçebilirsin."
Bir ajans seçerken net fiyatlandırma çok önemlidir. Ajans ortağınızla öncelikleriniz (kalite, bütçe veya hız) konusunda açık olun. Bu, ilgili tüm taraflar için hedefler belirlemenize ve başarılı bir ortaklık kurmanıza yardımcı olacaktır.
Dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:
✅ Fiyatlandırma modelleri sabit mi, değişken mi yoksa karışık mı?
✅ Gizli ücretler var mı? Şeffaflık konusunda önceden bilgi alın
✅ İleride sürprizlerle karşılaşmamak için maliyetlerin dökümünü isteyin
Pazarlama Proje Yönetimi ve İşbirliği için ClickUp
Bir pazarlama ajansı seçmek bir şey, ama onlarla çalışmak başka bir şey. Birinci sınıf iletişim ve şeffaflık sağlamak için ClickUp gibi uçtan uca bir proje yönetimi çözümüne ihtiyacınız var.
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'ın takım işbirliği ve pazarlama proje yönetimi araçları, her şeyi merkezileştirir, böylece hiçbir şey karışmaz. ClickUp'ın sizin için "işin her yönünü" nasıl basitleştirdiğini keşfedelim
? Sorunsuz gereksinim toplama
ClickUp Beyaz Tahtaları ile kampanyalarınızı net bir şekilde başlatın.
Özetle:
- Takımınızın fikirlerini sezgisel hareketlerle tasarlayın ve hayata geçirin. Kalem ve kağıt kullanmak kadar basit (ama daha akıllı)
- Beyaz Tahtalarınızı doğrudan ClickUp Görevlerine bağlayın. Tek bir tıklama ile beyin fırtınalarınızı herkesin izleyebileceği projelere dönüştürün
- Beyaz Tahtalarınıza canlı güncellemeler ekleyin, böylece takımınız veya ajansınız anında uyum sağlayabilir; sonsuz gidip gelmeler gerekmez
- Beyaz Tahtalarınızı paylaşın, ClickUp çalışma alanınıza yerleştirin veya PDF olarak dışa aktarın, böylece kimse kaçırmasın
"Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi."
"Bir proje yönetimi platformu, pazarlama takımı için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi."
? Özel projelerle birden fazla kampanyayı yönetin
Şunu hayal edin: her kampanya, iş istasyonunuzda kendi projesi haline gelir. Bu projelerin içinde, işleri görevlere ayırabilir ve bunları takım üyelerine veya ajanslara atayabilirsiniz.
Görevler tamamlandıkça, projenizin genel durumu gerçek zamanlı olarak güncellenir. Artık kimin neyi yaptığını tahmin etmeye gerek yok; her şey düzenli ve güncel.
PPC, SEO, sosyal medya veya pazarlama alanındaki diğer kampanyaları yönetiyor olsanız da, ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı size bu konuda yardımcı olur.
?Profesyonel İpucu: Yineleyen görevleri zahmetsizce yönetmek için ClickUp Otomasyonlarını kullanın. Böylece takımınız manuel takip işlemleri yerine yaratıcılık ve stratejiye odaklanabilir.
? Kampanya belgelerini düzenleyin
Herkesi aynı sayfaya getiren tek bir çözüm varsa, o da ClickUp Belgeleri'dir. Nasıl mı?
- Yaratıcı kampanya özetleri veya raporlar oluşturun ve bunları takımınız ve ajanslarınızla anında paylaşın. Kimin görüntüleyebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol etmek için izinler bile ayarlayabilirsiniz
- Belgeler, fikir taslağı hazırlarken veya ilerlemeyi incelerken herkesin aynı anda katkıda bulunmasını sağlar. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan yorum ekleyin, eylem öğeleri atayın ve güncellemeleri izleyin
- Docs Hub'ı kullanarak, wiki'lerden yaratıcı özetlere kadar her şeyi tek bir yerde arayarak saklayabilirsiniz. Şirket içi takımlar ve ajanslar ihtiyaç duydukları anda aradıklarını bulabilirler
⌛Zaman Kazanın: Hedef kitle, teslim edilecekler, bütçe, zaman çizelgesi, dönüm noktaları gibi önceden oluşturulmuş tüm parametreleri içeren yaratıcı brief şablonunu kullanarak brief'leri daha hızlı hazırlayın. İşinizi kolaylaştırır!
? İlerlemeyi takip edin
Tüm kampanyalarınızı ve fikirlerinizi tek bir yerde tutmak için ClickUp'ın yaratıcı proje yönetimi çözümünü kullanın. Ayrıca, görevleri daha etkili bir şekilde dağıtın, böylece diğerleri boş boş otururken kimse kendini bunalmış hissetmez.
Daha da iyisi, bu hepsi bir arada takım çözümüyle, e-posta zincirlerinde kaybolmadan yaratıcı işler hakkında hızlıca geri bildirim paylaşabilir veya değişiklik talep edebilirsiniz.
Bunu ClickUp Gösterge Panelleri ile birleştirin, pazarlama takımınız kendini yenilmez hissedecek!
İşte bir ön izleme:
- Pazarlama kampanyalarınızın performansı nasıl merak mı ediyorsunuz? Gösterge panelleri size her şeyi gösterir: dönüşüm oranları, sosyal medya etkileşimi ve daha fazlası. Böylece neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bilirsiniz
- Reklam tasarımlarından içerik güncellemelerine kadar, Gösterge Panelleri ajansınızın çabalarını tam olarak nereye odakladığını görmenizi sağlar
- Yerleşik zaman takibi özelliği ile ajansınızın görevlere ne kadar zaman ayırdığını öğrenin. Bu, bütçenizi aşmamanıza ve zaman kaybetmemenize yardımcı olur
Ve daha iyisi olamaz diye düşündüğünüz anda, ClickUp Ajans Yönetimi Şablonu projeleri sizin için kolaylaştırmaya başladı.
Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:
- Devam eden tüm projeleri bir bakışta görünüm
- İşbirliği yapın ve yaratıcı kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapın
- Görevleri durum, öncelik ve son teslim tarihlerine göre otomatikleştirin
- Performans ölçütlerine göre kampanya stratejilerinizi izleyin ve ayarlayın
Ayrıca okuyun: ClickUp'ın Pazarlama Takımı ClickUp'ı Nasıl Kullanıyor?
Uzman bir pazarlama ajansının markalaşma üzerindeki etkisi
1. Apple'ın "1984" Macintosh reklamı
? Şirket: Apple
? Kampanya: Macintosh'un lansmanı için 1984 Super Bowl reklam kampanyası
? Pazarlama ajansı: Chiat/Day
? Hikaye: 1984 yılında Apple, IBM PC'nin hakimiyetine doğrudan bir yanıt olarak Macintosh bilgisayarını duyurmak için cesur bir Super Bowl reklamı ile dünyayı sarsmıştı.
Chiat/Day tarafından yaratılan reklam, ürün reklamcılığının tipik kurallarına uymadığı için dikkat çekti; reklamda bilgisayarın kendisi bile gösterilmiyordu.
Bu alışılmadık yaklaşım, Apple'ın Yönetim Kurulu'nda endişe yarattı. Yönetim Kurulu üyeleri, bu kadar dramatik ve ürün içermeyen bir reklamın en son yeniliklerini etkili bir şekilde tanıtıp tanıtmayacağından emin değildi.
? Sonuçlar: Risk işe yaradı ve reklam büyük beğeni topladı, birkaç hafta boyunca büyük yankı uyandırdı.
Dersler ⬇️
✅ Cesur, alışılmadık fikirler kalıcı bir izlenim bırakabilir✅ Duygusal, hikaye odaklı kampanyalar ürün detaylarından daha fazla yankı uyandırır✅ İç direnç olsa bile hesaplanmış riskler çığır açan sonuçlar verebilir
En iyi uygulamalar ⬇️
✅ Hedef kitlenizi bir şeyler hissettirerek etkileşim kurun✅ Kampanyanızın erişimini en üst düzeye çıkarmak için yüksek görünürlük sağlayan etkinlikler düzenleyin
2. Coca-Cola'nın "Tatiller Geliyor" kampanyası
? Şirket: Coca-Cola
? Kampanya: Tatiller yaklaşıyor
? Pazarlama ajansı: WB Doner
? Hikaye: Coca-Cola, daha önce neredeyse her yıl Noel döneminde tatil pazarlama kampanyaları düzenlemişti, ancak 1995'teki kampanyası bu kampanyanın yanına bile yaklaşamamıştı.
O yıl, buzlu yollarda süslenmiş Coca-Cola kamyonlarının geçit töreni yaptığı yeni bir reklam kampanyası başlattılar.
Arka planda "Holidays Are Coming" müziği çalarken, kamyonlar geçtikleri her yeri aydınlatıyordu.
? Sonuçlar: Reklam o kadar başarılı oldu ki Coca-Cola'yı Noel ile bağlantılı bir kültürel sembol haline getirdi. Bugün bile Coca-Cola Noel kamyonları tatil sezonunun geldiğinin habercisi olarak kabul ediliyor.
Dersler ⬇️
✅ Coca-Cola kamyonları gibi ikonik görseller, kalıcı kültürel çağrışımlar yaratabilir✅ Müzik ve atmosfer, izleyicilerle duygusal bağlantılar kurmada büyük rol oynar
En iyi uygulamalar ⬇️
✅ Markanızı mevsimsel geleneklerle ilişkilendirmek için güçlü ve ilişkilendirilebilir semboller kullanın✅ Hedef kitlenizle bağlantı kurmak için neşe ve nostalji uyandıran kampanyalar oluşturun✅ Duygusal etkiyi güçlendirmek için müzik ve görseller gibi çok duyulu unsurları kullanın
3. Nike'ın "Eşitlik" kampanyası
?Şirket: Nike
?Kampanya: Eşitlik
?Pazarlama ajansı: Wieden+Kennedy
? Hikaye: 2017 yılında, ırkçılığın odak noktası olduğu politik bir Grammy sezonunda Nike, "Eşitlik" kampanyasıyla bu anı yakaladı. LeBron James, Serena Williams ve Megan Rapinoe gibi yıldızların yer aldığı reklam, büyük bir heyecanla yayınlandı.
Grammy Ödülleri öncesinde Nike'ın halkla ilişkiler takımı, sol eğilimli medya kuruluşları, influencer'lar ve sporcularla stratejik bir işbirliği yaparak ilgiyi üzerine çekti. Kampanya başladıktan sonra Nike, sosyal medya hesaplarını "Eşitlik" temalı görsellerle güncelledi, reklamı en üstte sabitledi ve hatta hayranlarının kendi Eşitlik temalı profil resimlerini oluşturabilecekleri bir site açarak kampanyayı daha da güçlendirdi.
? Sonuçlar: Reklam, Grammy Ödülleri'nin ertesi günü 800'den fazla yanıt ve 19.000'den fazla retweet ile büyük bir başarı elde etti. Etkinlikten sonra da insanlar profil resimlerini değiştirmeye devam ettikleri için bu ivme birkaç hafta boyunca sürdü.
Dersler ⬇️
✅ Güncel etkinliklerle uyumlu, zamanında yapılan kampanyalar etkiyi artırabilir✅ Influencer'lar ve medya kuruluşlarından yararlanmak, lansman öncesi heyecan yaratmaya yardımcı olur✅ Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik gibi etkileşimli öğeler, kampanyanın ivmesini sürdürür
En iyi uygulamalar ⬇️
✅ Hedef kitlenize hitap eden influencer'lar ve platformlarla iş birliği yapın✅ Kitlelerin ilgisini çekmek ve kampanyanın erişimini genişletmek için etkileşimli özellikler ekleyin
Daha fazla bilgi: En İyi 12 Pazarlama Ajansı Yazılımı
ClickUp ile Ajans Yönetimi Artık Çok Kolay
Los Angeles'ta bir pazarlama ajansı bulmak zor olmasa da, onlarla çalışmak planlama gerektirir.
Bir pazarlama ajansıyla çalışırken, marka değerlerinizin korunmasını sağlamak için birbiriyle bağlantılı bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız vardır.
ClickUp, tüm yaratıcı projelerinizi takip etmenizi sağlayan iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.
Gelişmiş görev yönetimi ve işbirliği özellikleriyle, takımınızla kolayca beyin fırtınası yapabilir, kampanyalar düzenleyebilir ve paydaşlarla iletişim kurarak hedef kitlenin ilgisini çeken, hazır kampanyalar oluşturabilirsiniz.