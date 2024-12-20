WhatsApp İşletmeler için CRM'yi kullanarak işlemleri kolaylaştırma

Müşterilerinizle tam olarak bulundukları yerde, WhatsApp'ta buluşabilseydiniz ne olurdu?

Dünya çapında yaklaşık 3 milyar kullanıcısı olan WhatsApp, her gün gerçek konuşmaların yapıldığı yerdir. Hızlı, tanıdık ve güvenilir olması, özellikle küresel bir müşteri tabanınız varsa müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için mükemmel bir araçtır.

Anlık yanıtlar, kişiselleştirilmiş destek veya hızlı dosya paylaşımı olsun, WhatsApp işletmelerin hedef kitlesiyle bağlantı kurma şeklini değiştirdi.

Bu makalede, WhatsApp Business'ın iş akışınızı nasıl basitleştirebileceğini, baskıyı nasıl azaltabileceğini ve müşterilerinizi her zamankinden daha mutlu tutabileceğini göstereceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet WhatsApp Business, etkili CRM özellikleri sunar

Gerçek zamanlı iletişim, multimedya ve ürün kataloğu paylaşımı sağlar

WhatsApp İşletmeler için CRM'yi ayarlamak çok kolay

CRM araçlarıyla entegrasyon, iş akışlarını kolaylaştırır ve müşteri verilerini izler

WhatsApp Business'ı CRM olarak kullanmak için anahtar ipuçları

WhatsApp Business, gelişmiş analiz özelliklerinden yoksundur ve bu da karmaşık CRM ihtiyaçları olan büyük işletmelerin kullanımını sınırlamaktadır

Gelişmiş CRM özellikleri için ClickUp, özelleştirilebilir şablonlar, gösterge panelleri ve otomasyon sunar

WhatsApp İşletme CRM nedir?

WhatsApp Business CRM, iletişim ve müşteri yönetiminin mükemmel birleşimidir. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış olsa da, müşteri verilerini, etkileşimlerini ve sorularını yönetmeye yardımcı olarak bir CRM görevi de görür.

Anahtar özellikler

👤 İş profili: İletişim bilgileri, web sitesi bağlantısı ve işinizin kısa açıklaması gibi önemli bilgileri paylaşın

💬 Hızlı yanıtlar: Sık sorulan sorulara önceden yazılmış yanıtlarla zaman kazanın, her iki taraf için de zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

📌 Otomatik mesajlar: Çevrimdışı olduğunuzda bile müşterilerinizin ilgisini canlı tutmak için karşılama veya yokluk mesajları ayarlayın

🔶 Etiketler: Sohbetleri müşteri durumlarına, türlerine, sorgularına veya önceliklerine göre kolaylıkla kategorilere ayırın

WhatsApp Business'ı CRM olarak kullanmanın avantajları

WhatsApp Business'ın müşteri ilişkileri yönetiminizi nasıl dönüştürebileceğini görelim:

🌟 Gelişmiş müşteri iletişimi

WhatsApp, dünya çapında en yaygın kullanılan sohbet platformlarından biri olduğundan, müşterilerin iş iletişimleri için WhatsApp'ı tercih etmesi şaşırtıcı değildir.

Mesajları hızlı bir şekilde gönderip alabilme özelliği, mükemmel müşteri hizmeti sunmak için gerekli olan gerçek zamanlı iletişimi sağlar. Sorulara veya sorunlara anında yanıt vermek, yakınlık hissi yaratarak daha güçlü müşteri ilişkileri kurulmasına yardımcı olur.

🌟 Sorunsuz iş akışı entegrasyonları

Birden fazla platformu yönetmek veya sonsuz elektronik tablolara güvenmek yerine, WhatsApp Business mevcut iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. Diğer CRM sistemleri ve proje yönetimi araçlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır ve tüm müşteri verilerinizi ve iletişiminizi tek bir yerde merkezileştirir.

Böylece, uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmadan satış görüşmelerinden müşteri hizmetlerine kadar her şeyi takip edebilirsiniz.

🌟 Artan müşteri etkileşimi

WhatsApp'ın konuşma niteliği, daha ilgi çekici iş etkileşimleri için idealdir. Görüntüler, sesli notlar ve videolar gibi multimedya içerikleri gönderebilir, iletişimi daha kişisel ve etkileşimli hale getirebilirsiniz.

Ayrıca WhatsApp, güncellemeler, promosyonlar ve bildirimler göndermenize olanak tanıyarak, müşterilerin ilgisini çekmek ve onları bilgilendirmek için anahtar bir kanal haline gelir.

Daha fazla bilgi: Hizmet İşletmeleri için En İyi 10 CRM Yazılımı

WhatsApp Business'ı CRM olarak nasıl kullanabilirsiniz?

WhatsApp İş hesabınızı tam donanımlı bir CRM aracına dönüştürmeye hazır mısınız? İşte nasıl yapılacağı.

WhatsApp İş için WhatsApp'ı ayarlayın

WhatsApp İşletme hesabı oluşturmak çok kolaydır. Başlamak için şunları yapın:

1. WhatsApp Business uygulamasını yükleyin: Google Play veya Apple App Store'dan indirin.

2. İş numaranızı doğrulayın: İş telefon numaranızı girin, ülkenizi seçin ve WhatsApp tarafından gönderilen 6 basamaklı kodu girin. WhatsApp İşletmeler için WhatsApp hesabınıza kişiler eklemek için, uygulamanın cihazınızdaki kişilere erişimini etkinleştirin.

3. İşletme bilgilerinizi girin: Ayarlar > İşletme Araçları > Profil'e gidin ve işletmenizin adını, kategorisini, profil resmini, adresini ve açıklamasını girin. Açıklamanızın müşterilerin ilgisini çekecek şekilde ilgi çekici olduğundan emin olun.

WhatsApp İşletme profilinizi güncelleyin

4. İş araçlarını keşfedin: Ayarlar > İş Araçları'na erişerek etiketler, ürün katalogları, kısa bağlantılar ve otomatik mesajlar gibi özelliklere erişin. Bu araçlar, doğrudan uygulama içinden müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Etiketler ve otomatik mesajlar gibi özelliklerle iletişimi geliştirin

WhatsApp Business, müşteri etkileşimlerini doğrudan uygulama içinden düzenlemenize ve yönetmenize olanak tanıyarak basit bir CRM görevi görebilir. Ancak, tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için, özel üçüncü taraf CRM araçlarıyla entegrasyonunu düşünün.

CRM yazılımını WhatsApp ile entegre edin

CRM entegrasyonu, müşteri verilerini izleme, iletişim metriklerini analiz etme ve takımlar arasında etkileşimleri senkronize etme gibi gelişmiş özellikler sunar.

Başlamak için yapmanız gerekenler:

1. WhatsApp Business API'yi kurun: Bu, işletmelerin WhatsApp'ı üçüncü taraf CRM'lerle bağlamasına olanak tanır. Başlamak için Twilio, 360dialog veya Meta'nın onaylı iş ortakları gibi bir İş Çözümü Sağlayıcı (BSP) aracılığıyla API erişimi için başvurun.

2. Bir CRM seçin: Yerel olarak veya üçüncü taraf entegrasyon araçları aracılığıyla WhatsApp entegrasyonu sağlayan bir CRM seçin. Popüler CRM seçenekleri arasında ClickUp, HubSpot ve Salesforce bulunur.

3. CRM'yi WhatsApp API ile bağlayın: WhatsApp'ı CRM'nize bağlamak için Zapier, Make (eski adıyla Integromat) gibi üçüncü taraf ara yazılımları veya CRM'ye özel eklentileri kullanın. Bazı CRM'ler, süreci daha sorunsuz hale getiren doğrudan API entegrasyon seçenekleri de sunabilir.

4. Entegrasyonunuzu özelleştirin: WhatsApp konuşmalarını doğrudan CRM'nizde yöneten iş akışları ayarlayın. Buna şunlar dahildir:

✅ Müşteri etkileşimlerini otomatik olarak kaydedin

✅ Potansiyel müşterileri uygun satış temsilcilerine atama

✅ Tutarlı mesajlaşma için sohbet şablonlarını kullanma

5. Otomatikleştirin ve optimize edin: WhatsApp üzerinden hatırlatıcılar, takip mesajları ve bildirimler gibi görevleri otomatikleştirin. CRM entegrasyonu aracılığıyla oluşturulan analizleri kullanarak yanıt süresi, mesaj performansı ve genel müşteri etkileşimi gibi anahtar metrikleri izleyin.

WhatsApp Business'ı CRM olarak etkili bir şekilde kullanmak için ipuçları ve en iyi uygulamalar

WhatsApp CRM aracını kullanarak olağanüstü müşteri deneyimleri sunmak için şunları yapabilirsiniz:

Otomatik mesajlar ve şablonlardan yararlanın

Her gün çok sayıda soruyu yanıtlarken otomasyon gereklidir. WhatsApp CRM, hızlı yanıtlar ve otomatik iş mesajları gibi özelliklerle iletişimi basitleştirmenize olanak tanır.

Nasıl yapıldığını görelim:

💬 Karşılama mesajı ayarlayın: İlk izlenim önemlidir. Sıcak bir etkileşim için uygun bir ton belirleyen samimi bir mesajla yeni müşterileri karşılayın. Ürün kataloğuna göz atma veya randevu alma gibi anında eylemleri teşvik etmek için bir CTA ekleyebilirsiniz.

Örnek: Merhaba [Müşterinin Adı]! 👋 [İşletmenizin Adı]'ya hoş geldiniz. Sizi burada görmekten çok mutluyuz! Ürün kataloğumuzu buradan inceleyin: [Bağlantı] veya bugün randevu alın: [Bağlantı]. Size nasıl yardımcı olabileceğimizi bize bildirin!

🤖 Sık sorulan sorgular için otomatik yanıtlar kullanın: Müşteriler genellikle "Siparişim ne zaman gelecek?" veya "Çalışma saatleriniz nedir?" gibi tekrarlayan sorular sorar

Tekrarlanan soruları yanıtlamak için SSS şablonları oluşturarak zaman kazanın. Bu önceden ayarlanmış yanıtlar, müşterilerin manuel müdahaleye gerek kalmadan anında yanıt almasını sağlar.

Örnek: Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz! Siparişiniz 3-5 iş günü içinde teslim edilecektir. 🚚 Siparişinizi buradan izleyebilirsiniz: [İzleme Bağlantısı]. Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa bize bildirin!

⭕ "Uzakta" mesajlarından yararlanın: Çalışma saatleri dışında, müşterilere daha sonra yanıt vereceğinizi bildirmek için uzak mesajları kullanın. SSS'lere bağlantılar veya temel sorular için bir chatbot gibi self servis seçenekleri bile ekleyebilirsiniz.

Örnek: Merhaba [Ad], bize ulaştığınız için teşekkür ederiz! Şu anda kapalıyız, ancak SSS bölümümüz yardımcı olabilir: [bağlantı]. Yarın sabah 9'a kadar size geri döneceğiz.

💡Profesyonel İpucu: Müşterilerinizi beklerken ilgilerini canlı tutmak için onları devam eden tekliflere yönlendirebilirsiniz! Örnek: Şu anda çevrimdışı durumdayız, ancak saat 9'da tekrar hizmetinizde olacağız. Bu arada, Black Friday İndirimlerimizi inceleyebilirsiniz: [Bağlantı]

WhatsApp Business'ın etiketleri, sohbetleri renk kodlarıyla işaretlemenizi sağlayarak yüksek hacimli sorguları veya kampanyaları daha kolay yönetmenizi sağlar.

WhatsApp Business'ta etiketlerle sohbet yönetimini basitleştirin

İşte bunları etkili bir şekilde kullanmanın yolları:

Kişileri kategorilere ayırın: Kişilerinizi etkileşimlerine veya durumlarına göre segmentlere ayırmak için Yeni Müşteri Adayı, Takip Edilecek, Ödeme Bekleniyor veya VIP Müşteri gibi açık ve belirgin etiketler atayın

Görevlere öncelik verin: Sohbetleri etiketlere göre filtreleyerek acil görevleri veya takip edilecekleri hızlıca belirleyin. Örneğin, potansiyel müşterilerle yeniden etkileşim kurmak için "Takip" sohbetlerine, işlemleri tamamlamak için "Ödeme Bekliyor" sohbetlerine odaklanın

Kampanya sonuçlarını izleyin: Müşterileri, "Kampanya A – İlgilendi" veya "Kampanya B – Satın aldı" gibi etiketlerle kampanya katılımına göre gruplandırarak pazarlama çabalarının performansını izleyin

💡Profesyonel İpucu: Etiketleri yayın listeleriyle birleştirerek, yeni gruplar oluşturmadan belirli müşteri gruplarına kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. 📌 Örnek: Bir çevrimiçi cilt bakım mağazası, müşterilerini "İlk Satın Alma" veya "Sık Alışveriş Yapanlar" olarak etiketler. Yeni bir ürün piyasaya sürüldüğünde, "İlk Satın Alma" müşterileri bir sonraki satın alımlarında indirim kodu alırken, "Sık Alışveriş Yapanlar" müşterileri satışlara ve özel tekliflere erken erişim hakkı kazanır.

Müşteri verilerini ve etkileşimlerini izleyin

Bir CRM, müşterilerinizi daha iyi anlamanıza ve onlara daha iyi hizmet vermenize yardımcı olma becerisi kadar iyidir. WhatsApp'ı kullanarak müşteri verilerini toplama ve düzenlerken etkileşimleri de takip edin.

İşte nasıl:

Sohbet geçmişini saklayın: WhatsApp Business, müşterilerle geçmişteki etkileşimleri saklamanıza ve gözden geçirmenize olanak tanır. Ürün ve hizmetlerinizi iyileştirmek için sık sorulan soruları, sorunları veya geri bildirimleri izleyebilirsiniz

İstatistiklerden yararlanın : WhatsApp Business, işletmelerin gönderilen, teslim edilen, alınan ve okunan mesajlar gibi anahtar mesaj metriklerini izlemelerine yardımcı olmak için temel analizler sağlar. Bu analizler, işletmelerin iletişim çabalarının etkinliğini ölçmelerine, müşteri etkileşim düzeylerini anlamalarına ve olası sorunları (ör. teslimat hataları veya düşük okuma oranları) belirlemelerine olanak tanır

Verileri bir CRM aracıyla senkronize edin: ClickUp, HubSpot veya Salesforce ile entegrasyonları kullanarak müşteri tercihlerini, şikayetlerini ve satın alma geçmişini izleyin

WhatsApp'ın yıldızlı mesaj özelliğini kullanarak teslimat ayrıntıları veya acil talepler gibi önemli müşteri bilgilerini öne çıkarın. Bu yıldızlı mesajları kolayca başvurabilmek için birincil CRM sisteminize aktarın. 📌 Örnek: Bir seyahat acentesi, rezervasyonları onaylamak ve müşteri tercihlerini (ör. koridor koltukları veya vejetaryen yemekler) izlemek için WhatsApp Business kullanıyor. CRM sistemiyle senkronizasyon yaptıktan sonra, temsilcilere takip görevleri atayabilir ve müşterinin seyahatinden önce tüm özel isteklerin karşılanmasını sağlayabilir.

WhatsApp İşletmeler için CRM'nin sınırlamaları

WhatsApp Business kullanışlı bir araç olmakla birlikte, bazı sınırlamaları da vardır.

Bazı tam donanımlı CRM sistemlerinin aksine, WhatsApp Business'ta gelişmiş analiz ve raporlama araçları bulunmamaktadır. Bu durum, müşteri memnuniyeti, kampanya etkinliği veya yanıt oranları gibi ayrıntılı metriklerin izlenmesini zorlaştırabilir.

Ölçeklenebilirlik zorlukları

WhatsApp Business CRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır, bu nedenle büyük müşteri tabanları veya karmaşık iş akışlarıyla ölçeklendirme konusunda zorluk yaşayabilir. Daha büyük şirketler, daha büyük takımları ve daha karmaşık CRM süreçlerini yönetmek için daha gelişmiş sistemlere ihtiyaç duyabilir.

Bu nedenle, daha sağlam özellikler arayan işletmeler için, gelişmiş CRM özelliklerine sahip WhatsApp alternatiflerini keşfetmek, önde kalmanın anahtarı olabilir.

CRM için neden ClickUp'ı seçmelisiniz?

CRM için birden fazla aracı yönetmek çok zor olabilir: bağlantısı kesilen veriler, kaçırılan takipler ve uygulamalar arasında geçiş yapmak için harcanan zaman. Her şey dağınık olduğunda müşteri ihtiyaçlarını takip etmek zordur.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Sadece proje yönetimi için değil; görev yönetimi, proje izleme, belge paylaşımı ve veri depolamayı tek bir yerde birleştiren güçlü bir CRM Proje Yönetimi Yazılımıdır.

Otomatik hatırlatıcılar, özelleştirilebilir gösterge panelleri ve sorunsuz araç entegrasyonları ile müşteri etkileşimlerinizi takip etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. CRM, ama daha iyisi.

ClickUp CRM'de görevleri ve projeleri izlerken müşteri ilişkilerini verimli bir şekilde yönetin

ClickUp'ın son derece esnek 15'ten fazla Özel Görünümü ile müşteri ilişkilerinizi ve satış süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin.

Kanban Panosu Görünümü, her bir anlaşma veya projenin durumunu net bir şekilde gösterir ve satış sürecinin farklı aşamalarındaki ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar. Daha ayrıntılı görev yönetimi ve düzenli veriler için Liste Görünümü, verimli bir düzen sunar.

Ayrıca, sayısal içgörüler veya projelerinizin kuşbakışı görünümünü arıyorsanız, Tablo Görünümü mükemmel bir çözüm sunar.

İş akışınız ne olursa olsun, ClickUp'ın çok yönlü görünümleri her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp'taki Özel Görünümler ile müşteri bilgilerini ve proje durumunu düzenleyin ve görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, tüm müşteri verilerinizi tek bir etkileşimli, gerçek zamanlı görünümde bir araya getirir. 50'den fazla bileşen arasından seçim yaparak gelir tahminleri, müşteri yaşam boyu değeri ve satış dönüşüm oranları gibi önemli metrikleri kolayca görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak CRM verilerinizi, satış boru hattınızı ve takım performansınızı bir bakışta görselleştirin

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevlerin yükünü daha da azaltarak iş akışlarını daha verimli hale getirir. Görevler ilerledikçe otomatik olarak atanır ve önemli değişiklikler olduğunda tetikleyiciler takımları veya müşterileri bilgilendirir.

Tekrarlayan görevler ve görev atamaları için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak iş akışınızı kolaylaştırın

Şu örnekleri inceleyelim:

Otomasyon Tetikleyicisi Eylem Komut Dosyası CRM Kullanım Örneği Bir görev oluşturulduğunda Görev ayrıntılarını içeren bir e-posta gönderin ClickUp, atanan temsilciye tüm ilgili bilgileri içeren bir e-postayı otomatik olarak gönderir Durum değiştiğinde Atanan kişiyi değiştirin ve e-posta ile bildirin Bir satış teklifi görevi "Onay Gerekiyor" durumuna geçtiğinde, ClickUp bu görevi son inceleme ve onay için bölüm başkanına yeniden atar Özel bir alan değiştiğinde Değişikliği takıma bildiren bir yorum ekleyin "Öncelik" özel alanı "Orta"dan "Yüksek"e değişirse, ClickUp CRM takıma eskalasyon hakkında bilgi vermek için bir yorum ekler

İletişimden bahsetmişken, ClickUp'ın E-posta özelliği, ClickUp CRM içinden proje güncellemelerini göndermenize, müşterilerle iletişim kurmanıza ve e-posta konularını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca, e-postaları belirli görevlere bağlayarak, bir görev veya projeyle ilgili tüm iletişimin tek bir yerde düzenlenmesini sağlayabilirsiniz.

Takım üyeleri, ClickUp Sohbeti'nde görevler, güncellemeler ve müşteri ihtiyaçları hakkında doğrudan sohbet edebilir. Bu, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan konuşmaları hızlı ve odaklı hale getirir.

ClickUp Chat'in kullanıcı dostu arayüzü ile tüm müşteri ve takım iletişimi hakkında bilgi sahibi olun

Ayrıca, görevleri doğrudan Sohbet içinden oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Örneğin, bir müşterinin ihtiyaçlarını tartışırken, mesajları anında görevlere dönüştürerek, sohbetten çıkmadan takip ve eylem öğelerinin izlenmesini sağlayabilirsiniz.

💡Pro İpucu: ClickUp Brain, görevlerle ilgili bilgileri, soruların yanıtlarını veya önceki konuşmaları aramanız ve bulmanızda yardımcı olan akıllı bir asistan görevi görür. Bu, ihtiyacınız olduğu anda ilgili bilgileri sağlayarak zaman kazanmanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp, kullanıma hazır ücretsiz CRM şablonlarından oluşan bir hazineye sahiptir.

ClickUp CRM Şablonu, potansiyel müşterileri, müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini tek bir merkezi platformda verimli bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler için ideal bir çözümdür. Yeni başlayanlar için tasarlanan, kullanıma hazır ve tamamen özelleştirilebilir bu klasör, minimum kurulumla saniyeler içinde kullanıma başlamanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonunu kullanarak potansiyel müşterilerinizi, müşteri bilgilerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir merkezi çalışma alanında düzenleyin

Ayrıca, potansiyel müşterilerinizi ve müşteri etkileşimlerinizi yönetmek için birden fazla görünüm sunar:

Takvim görünümü: Takip, sözleşme yenilemeleri veya kampanya lansmanları gibi önemli tarihleri haritalandırın. Örnek: Satış takımları, ivmeyi canlı tutmak için potansiyel müşterilerle haftalık görüşmeler planlayabilir

Belge görünümü: Sözleşmeleri, teklifleri veya sunumları tek bir yerde saklayarak zaman kazanın. Örnek: Serbest çalışan bir tasarımcı, müşteri geri bildirimlerini ve teslim edilecekleri kolayca erişilebilir bir şekilde saklayabilir

Liste görünümü: Potansiyel müşterileri, iletişim bilgilerini ve anlaşma aşamalarını temiz, kaydırılabilir bir listede düzenleyin. Örnek: Emlakçılar potansiyel alıcıları, emlak tercihlerini ve randevu programlarını izleyebilir

Ayrıca, Özel Durumlar sayesinde her anlaşmanın durumunu kolayca öğrenebilirsiniz:

Kapalı [Kazanıldı]: Büyük başarı elde eden anlaşmaları işaretleyin ve müşteri kazanımına odaklanın

Kapalı [Kayıp]: Kayıp fırsatları izleyin ve gelecekteki sunumlarınızı iyileştirmek için notlar ekleyin. Örnek: Bir pazarlama ajansı, daha akıllı takip işlemleri için "bütçe sorunları" veya "tercih edilen rakip" gibi nedenleri etiketleyebilir.

Ayrıca, ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri ve fırsatları izleyerek, iletişim bilgilerini merkezileştirerek ve daha iyi yönetim için satış aşamasına göre görevlere öncelik vererek müşteri ilişkilerini geliştirebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp Satış CRM Şablonu satış takımınızı organize eder, performans izlemeyi artırır ve müşteri etkileşimlerine net bir görünürlük sağlar. Ayrıca potansiyel müşterileri belirlemenize, anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza ve akıllı, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

ClickUp ile Müşteri İlişkilerinizi Kontrol Edin

WhatsApp Business, hızlı iletişim için harikadır, ancak daha büyük ölçekte müşteri ilişkilerini yönetmek söz konusu olduğunda yetersiz kalır. İşte burada ClickUp CRM devreye girer.

Özel görünümlerle müşteri verilerini tam istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Potansiyel müşterileri izlemeniz veya takımınızın performansını görmeniz mi gerekiyor? Gösterge panelleri, satış sürecini ve ilerlemenizi bir bakışta net bir şekilde gösterir.

Ayarlar mı yapıyorsunuz? Çok kolay. ClickUp'ın ücretsiz CRM şablonları, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. İster küçük bir takımı yönetiyor ister hızla büyüyor olun, bu şablonlar potansiyel müşterilerinizi, anlaşmalarınızı ve müşteri bilgilerinizi düzenli tutmak için hazırdır.

WhatsApp Business hızlı sohbetleri yönetirken, ClickUp size kalıcı müşteri ilişkileri kurmak ve kaos olmadan çabalarınızı ölçeklendirmek için gerekli araçları sunar.

Müşteri ilişkilerinizi bir üst düzeye taşımak mı istiyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun.