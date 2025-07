Google E-Tablolar için Ücretsiz Yapılacaklar Listesi Şablonları

Yapılacaklar listesi, verimliliği artırdığı ve size net bir yön verdiği için sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

Yapılacaklar listesi sistemi oluşturmak zahmetli bir iş olduğundan, hazır bir şablon çaba gerektirmediği için etkisini iki katına çıkarır. Google kullanıcısıysanız, Google E-Tablolar yapılacaklar listesi şablonu hızlı ve kolay bir başlangıç için idealdir. Çok araştırma gerekecek mi diye mi endişeleniyorsunuz? Merak etmeyin!

Bu makale, en iyi altı Google E-Tablolar yapılacaklar listesi şablonunu inceler ve daha verimli sonuçlar için ClickUp'ın güçlü alternatiflerini öne çıkarır.

Google E-Tablolar yapılacaklar listesi şablonları nedir?

Google E-Tablolar yapılacaklar listesi şablonları, görevleri düzenlemek için yapılandırılmış bir biçim sunan önceden tasarlanmış e-tablolardır. Bu şablonlar, görevlerin durumlarına genel bir bakış sunarak günlük ilerlemenizi izlemenizi sağlar.

Genellikle aşağıdaki unsurları içeren sütunlar bulunur:

Görev adı: Tamamlamanız gereken görevlerin adı ve açıklaması

Öncelikli görevler: Görevin aciliyetini ve önemini gösterir (ör. Yüksek, Orta, Düşük)

Son teslim tarihi: Görevlerin tamamlanması için son tarihler

Görev Durumu: Görevin ilerlemesini izler (ör. Yapılacak, Devam Ediyor, Tamamlandı)

Notlar: Ek ayrıntılar veya bağlam için alan

İyi bir Google E-Tablolar yapılacaklar listesi şablonu nedir?

Her hedef veya proje, yapılacaklar listenizi özelleştirebileceğiniz farklı görevler içerir. İşte her Google E-Tablolar yapılacaklar listesi uygulaması ve şablonunda bulunması gereken öğeler:

Düzenli düzen: Şablon, bir bakışta kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır

Özelleştirilebilir alanlar: En önemli bilgileri izlemek için sütun ekleyip kaldırabilirsiniz

Görsel ipuçları: Renk kodları, onay kutuları ve ilerleme çubukları gibi özellikler, iş yükünüzü görselleştirmenizi ve ilerlemenizi izlemenizi kolaylaştırır

Kolay paylaşım seçeneği: Google E-Tablolar şablonu, takım üyeleriyle kolayca paylaşılabilmeli ve üzerinde işbirliği yapılabilmelidir

Gerçek zamanlı güncelleme ve otomasyon: Etkili Etkili yapılacaklar listesi şablon örnekleri , gerçek zamanlı güncelleme özellikleri ve verimli proje yönetimi için takvimler gibi entegrasyonlar ekleme esnekliği ile birlikte gelir

6 Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu

1. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu

via GooDocs

Basit bir iki günlük görev listesi mi istiyorsunuz? GooDocs tarafından hazırlanan bu Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu mükemmel bir seçimdir. Şablonda, büyük öncelikli öğeleri hızlı bir şekilde ele almak için en önemli üç göreve ayrılmış bir alan bulunmaktadır.

Proje yönetimi kontrol listesi ve zamanlama için zaman çizelgesi olarak 15 kutu özelliğine sahiptir. Şablon ayrıca notlar eklemenize ve ertesi gün için plan yapmanıza olanak tanır. Diğer bir avantajı ise Excel yapılacaklar listesi olarak da sunulmasıdır.

İdeal kullanım: Notlar, planlama ve kolay zamanlama için zaman çizelgesi bölümleri ile iki gün boyunca en önemli öncelikleri takip etmek ve görevleri düzenlemek.

2. GooDocs'un Proje Yapılacaklar Listesi Şablonu

via GooDocs

GooDocs tarafından sunulan bir başka çerçeve ise Google E-Tablolar Proje Yapılacaklar Listesi Şablonu. Bu çok yönlü seçenek, her ölçekteki birden fazla projenin yönetimine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. E-tablo şablonu, görev delegasyonu, öncelik düzeyleri, zamanlama ve ilerleme izleme bölümleri gibi özelliklere sahiptir.

Bu çözüm, bütçeler, son tarihler ve notlar gibi projeler için özel olarak tasarlanmış ek alanlar sunar. Basit ama sezgisel tasarımı, takım işbirliğini de kolaylaştırır.

İdeal kullanım alanları: Görev delegasyonu, öncelik ayarı, zamanlama ve ilerleme izleme özellikleriyle birden fazla projeyi yönetmek için idealdir; takım işbirliği için mükemmeldir.

3. GooDocs tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Renkli Yapılacaklar Listesi Şablonu

via GooDocs

GooDocs Google E-Tablolar Renkli Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görev planlamasına canlı ve düzenli bir yaklaşım sunar. Parlak renk şeması ve düzeni, gün boyunca görevleri kolayca bulmanızı, görselleştirmenizi ve izlemenizi sağlar.

Zaman aralıkları, onay kutuları ve notlar için ayrılmış alanlara sahip bu şablon, günlük programınızı yönetmek için eğlenceli ve işlevsel bir yol sunar.

İdeal kullanım alanları: Görevleri izlemeyi kolay ve ilgi çekici hale getiren parlak renkler, zaman aralıkları ve onay kutuları ile günlük görevleri görsel olarak düzenlemek.

4. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu

Template.net tarafından hazırlanan bu Google E-Tablolar Yapılacaklar Listesi Şablonu, günlük görevlerin yönetimini kapsamlı ve yapılandırılmış hale getirir. Zaman yönetimi, görev açıklamaları, notlar ve ilerleme işaretlemesi için sütunlar ile organize ve verimli bir iş akışı sağlar.

Şablonun temiz ve özelleştirilebilir tasarımı, kişisel görevleri veya profesyonel hedefleri yönetmek için idealdir. Genel olarak, bu çözüm verimliliği ve etkili zaman yönetimini destekler.

İdeal kullanım alanları: Zaman yönetimi, görev ayrıntıları, notlar ve ilerleme izleme bölümleri içeren yapılandırılmış bir düzenle günlük görevleri organize etmek; verimlilik ve zaman etkinliğini artırmak için mükemmeldir.

5. TEMPLATE. NET tarafından hazırlanan Günlük, Haftalık ve Aylık Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Template. net Google E-Tablolar çerçevesi , görevleri çeşitli zaman çizelgelerinde kapsamlı bir şekilde haritalamanıza yardımcı olur . Günlük, haftalık ve aylık görevler için ayrı bir bölümü ve performansı özetleyen bir gösterge paneli vardır.

Bu şablon, görevleri tamamlandı olarak işaretlediğiniz anda kısa ve uzun vadeli ilerlemeyi günceller. Trend grafiği, günlük faaliyetlerin dengeli bir özetini görmek için özellikle yararlıdır. Template.net, bu kontrol listesini Excel biçiminde dışa aktarmanıza da olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Görevleri günlük, haftalık ve aylık zaman çizelgelerinde izlemek, kısa ve uzun vadeli ilerlemeyi dengeli bir şekilde gösteren gösterge paneli ve trend grafiği ile.

6. GooDocs tarafından hazırlanan Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu

via GooDocs

Bu GooDocs Google E-Tablolar Haftalık Yapılacaklar Listesi Şablonu, haftalık planlayıcılar için kullanıma hazır ve özlü bir çerçevedir. Özel alanlara sahip basit ve görsel olarak çekici bir biçim sunar. Ayrıca tüm görevleri ve randevuları düzenli bir şekilde tutar.

Kontrol listesi şablonunun renkli tasarımı ve onay kutuları, ilerlemeyi izlemek için ilgi çekici ve tatmin edici bir yol sunar. Böylece, günü veya tüm haftayı başarı ve motivasyon duygusuyla bitirebilirsiniz.

İdeal kullanım alanları: Haftalık planlama, görevleri ve randevuları düzenli tutan, ilerlemeyi izlemek için ilgi çekici bir yol sunan, kısa ve görsel olarak çekici bir biçim sağlar.

Google E-Tablolar'ı yapılacaklar listesi olarak kullanmanın sınırlamaları

Google E-Tablolar, kontrol listesi şablonu oluşturmak için kullanışlı bir araç olsa da bazı sınırlamaları vardır. Bu aracı seçmeden önce, hatırlamanız gereken dört sınırlama vardır:

Minimum görev işlevleri: Google E-Tablolar, özel yapılacaklar listesi uygulamalarına kıyasla kapsamlı özelliklerden yoksundur. Bunlar arasında hatırlatıcılar, yinelenen görevler ve görev bağımlılıkları bulunur

Karmaşık sürüm geçmişi: Google E-Tablolar'da birden fazla kişi birlikte çalışabilir, ancak değişiklikleri izlemek bazen zahmetli olabilir. Bu, çeşitli alt sayfalar gerektiren karmaşık iş projeleri için özellikle geçerlidir

Sınırlı biçimlendirme: Her Google E-Tablolar şablonunda biçimlendirme seçenekleri vardır, ancak bunlar oldukça basittir. Grafikler ve çizelgeler gibi görselleştirmeler de sınırlıdır

Otomasyon ve entegrasyon sorunları: Google E-Tablolar'da yerleşik otomasyon özellikleri yoktur. Aslında, yalnızca Google Dokümanlar ve Gmail gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla entegre olur

Alternatif Yapılacaklar Listesi Şablonları

Google E-Tablolar'ın sınırlamaları göz önüne alındığında, alternatif bir yapılacaklar listesi uygulaması aramak kaçınılmaz bir gerekliliktir. ClickUp, etkili proje yönetimi için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor ve başka görev yönetimi yazılımı aramaya gerek kalmıyor.

ClickUp'ı en iyi yapılacaklar listesi ustası olarak gösteren hızlı bir karşılaştırma.

Özellik Google E-Tablolar ClickUp Kullanıcı arayüzü ✅ Tanıdık elektronik tablo stili ✅ Modern, sezgisel ve kapsamlı. Görev yönetimi ❌ Yapılacaklar listeleri, sıkıcı veri doğrulama kurallarına dayanır ✅ 🏆 Görevleri oluşturmak, takip etmek ve odaklanmak çok kolay Alt görevler ❌ Bu nedir? ✅ 🏆 Sınırsız alt görev ve kolay bağlantı Yinelenen görevler ❌ Son teslim tarihleriyle ilgili hiçbir özellik yok! ✅ 🏆 Günlük, haftalık ve aylık hedeflerinizi basitleştirmek için tıklamanız yeterlidir Bağımlılıklar ❌ Bağlantılar yok ✅ 🏆 🏆 Sıralama, ilişkiler ve daha fazlasını oluşturun İşbirliği ✅ Gerçek zamanlı, çoklu kullanıcı ✅ 🏆 Gerçek zamanlı, birden fazla takım ve izlenebilir İletişim ✅ Her hücrede yorumlar ✅ 🏆 🏆 Canlı sohbet, anında etiketleme, etkileşimli yorumlama Sürüm geçmişi ✅ E-tablo düzeyinde izlenebilir ✅ 🏆 Görev, zaman ve içerik düzeyinde izlenebilir Hatırlatıcılar ❌ Uyarı yok ✅ 🏆 Evet, evet! E-posta uyarıları da ayarlayın! Entegrasyonlar ✅ Biraz sıkıcı ve Google Çalışma Alanı için en uygun olanlar ✅ 🏆 1000'den fazla araca bağlanın! Hatta ClickUp Brain adlı yerleşik bir AI özelliği de vardır Özelleştirme ➖ Temel Biçimlendirme ✅ 🏆 🏆 Market alışverişleri için bile son derece özelleştirilebilir! Görselleştirmeler ➖ Temel ✅ 🏆 🏆 Panolar, listeler, zaman çizelgeleri ve Gantt grafik görünümleri ile birlikte gelir. Analitik gösterge paneline bağlanarak içgörüler elde edin!

Karşılaştırma ortada: ClickUp, yapılacaklar listeniz kişisel görevler, iş projeleri veya ADHD'yi yönetmek için bir liste olsun, daha kapsamlı bir seçimdir.

verimliliği artırmak için 11 ClickUp yapılacaklar listesi şablonu

1. ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevleri yönetin ve günlük, haftalık ve aylık takım kapasitelerini izleyin.

ClickUp'ın Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, kısa ve uzun vadeli planlama için ideal seçimdir. Birden fazla rol ve öncelik için görevleri düzenler. Çerçeve, günlerinizin nasıl geçeceği hakkında size fikir vermek için Zamanlama görünümü ve Gantt görünümü gibi sekiz özel görünüm sunar.

Şablon, çabaları kolaylaştırmak için görev kategorisini vurgular. Ayrıca, verimliliği gözden geçirmeye yardımcı olmak için bir verimlilik derecelendirmesi özelliği de içerir. Liste şablonu tamamen özelleştirilebilir ve görsel olarak çekicidir.

İdeal kullanım: Hem kısa hem de uzun vadeli planlama için idealdir ve görevleri role ve önceliğe göre düzenlemek için sekiz özel görünüm sunar.

2. ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu ile rutin işleri ve hedef projelerinizi zahmetsizce tamamlayın.

ClickUp İş Yapılacaklar Listesi Şablonu, zahmetsiz görev organizasyonu ve daha fazla odaklanma için anahtarınız. Önceden tasarlanmış özel görev durumu, günlük ve haftalık görevleri kolayca güncellemenizi sağlar.

Notlar ve iletişim e-postaları gibi bu yapılacaklar listesinin özel durumu, iş görevlerini anında izler. Çerçeve, işlevler arası takımlar için görev türleri sunar. Güçlü zaman takibi özellikleri, büyük ölçekli takımların bile çabalarını optimize etmesine yardımcı olur.

Bu yapılacaklar listesi şablonu, görevleri tek bir yerde görmenizi ve günlük işlerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayan Gantt ve Kanban panolarıyla birlikte gelir.

İdeal kullanım: Gantt ve Kanban panoları aracılığıyla görevleri yönetirken çabalarını optimize etmek isteyen işlevler arası takımlar.

3. ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevlerinizi basit ve etkili bir şekilde tamamlayın

Hepsi bir arada anlık görev çerçevesi mi arıyorsunuz? ClickUp Temel Yapılacaklar Listesi Şablonu'na sahip olmalısınız. Bu çözümün çok yönlülüğü her türlü amaca uygundur.

Düzeni basit ve görsel olarak çekici, günlük işlerinize göre özelleştirmeniz için mükemmel. Kontrol listesi şablonu, görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturmanıza, atamanıza ve izlemenize olanak tanır. ClickUp Brain ile entegrasyonu, onu yazma, otomasyon ve özetleme yeteneklerine sahip güçlü bir AI yapılacaklar listesi aracı haline getirir

İdeal kullanım alanı: Gerçek zamanlı görev oluşturma, atama ve izleme ile hepsi bir arada görev yönetimi.

4. ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görevlerin ilerlemesini görselleştirin ve iş akışlarını optimize edin.

ClickUp'ın Görev Yönetimi Şablonu, görevlerinize harika ve net bir genel bakış sunan bir çerçevedir. Özel ilerleme çubuğu, her görevi haritalar ve bağımlılıkları anlamanıza yardımcı olur.

Şablon, departman adı ve zaman tahminleri gibi alanlarla hesap verebilirliği ve netliği artırır.

Çerçeve, şablon temaları aracılığıyla durum değişikliklerini vurgulayan önceden tasarlanmış bir otomasyona sahiptir. Bu çözüm, işbirliği yaparken ve görevleri daha hızlı tamamlarken yapacağınız işlerde verimliliği garanti eder.

İdeal kullanım alanları: Görevlerinize ilişkin net bir genel bakış ile verimli işbirliği ve görev tamamlama.

5. ClickUp Taşınan Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu ile görevleri düzenleyerek yeni bir eve taşınmayı basitleştirin

ClickUp Taşınma Yapılacaklar Listesi Şablonu, paketleme ve planlama gibi ev taşınmasıyla ilgili tüm görevleri işaretlemek için tasarlanmıştır. Son teslim tarihi ve görev durumu gibi önceden tasarlanmış veri alanları, görev yükünüzün hızlı bir resmini sunar.

Yapılacaklar listesi şablonu, görevleri "Taşınma Aşamaları" adlı özel bir görünümde gruplandırmanıza olanak tanır. Bu, "taşınmadan önce" ve "taşınma günü" gibi kategorileri içerir. Bu çerçeve, beklenmedik engellere bile hazırlıklı olduğunuz için taşınmayı stressiz bir iş haline getirir.

İdeal kullanım alanları: Evdeki vardiyaları yönetmek, paketleme ve planlama gibi görevleri izlemek için yapılandırılmış bir çerçeve sunmak.

6. ClickUp'ın Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin Alt görevleri sorunsuz bir şekilde haritalayın ve ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu ile günlük işlerinizi takip edin

Günlük görevleri yerine getirmek için kişisel bir komuta merkezi mi istiyorsunuz? ClickUp Günlük Yapılacaklar Listesi Şablonu tam size göre. Bu şık dijital merkez, motivasyon için ulaşılabilir hedefler belirlemek üzere günlük görevlerinizi haritalamanızı sağlar.

Kontrol listesi şablonu, karmaşık konuları yönetilebilir görevlere ayırmak için alt görevler içerir. Ayrıca, iş akışını izlemek için öncelik listesi, son teslim tarihleri ve konumlar da içerir. ClickUp ile hiçbir şeyi gözden kaçırmayacağınızı bilerek düzenli kalacak ve en yüksek verimliliğe ulaşacaksınız.

İdeal kullanım alanı: Karmaşık konuları basitleştirmek için alt görevler içeren, günlük görevler için kişisel bir komut merkezi oluşturmak.

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neye odaklanmanız gerektiğini bilirsiniz.

7. ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu ile proje etkinliklerini sistematik ve yapısal bir şekilde gerçekleştirin.

Bağımlılıklar ve yapı ile sorunsuz bir iş akışı oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın Etkinlik Listesi Şablonu en iyi seçimdir.

Yapılacaklar listesi, 13'ün üzerinde alt görev içeren tek bir görevden oluşur. Görev durumunu ilerleme çubuğu ile gerçek zamanlı olarak haritalandırır. Şablon, proje ayrıntılarını, kapsamı, son teslim tarihlerini ve diğer önemli bilgileri eklemek için özel bir alan sağlar.

Bu, karmaşa olmadan maksimum bilgi arayan işletmeler ve kullanıcılar için harika bir araçtır.

İdeal kullanım: Kapsamlı proje ayrıntıları ve yapılandırılmış bağımlılıklara sahip sorunsuz bir iş akışı isteyen kullanıcılar.

8. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bucket List Template ile hayatınız boyunca denemek istediğiniz deneyimleri işaretleyin.

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Bucket List Template, takımlar, gruplar ve tek başına hayallerini gerçekleştirenler için mükemmeldir.

Bu çerçeve, yapılacaklar listenizdeki her görevi gerçekleştirilebilir ve eğlenceli hale getirir. Özellikleri arasında, hayallerinizi gerçekleştirmek için atmanız gereken adımlara odaklanmanıza yardımcı olan renk kodlu alt kategoriler bulunur. Grup gezileri planlıyorsanız, şablonla her göreve kişi ekleyebilirsiniz.

Bu ClickUp şablonu, önemli bilgileri düzenlemek ve görüntülemek için birden fazla özel görünüm sunarak başlangıç noktasını net ve şüphesiz heyecan verici hale getirir.

İdeal kullanım: Hayallerini ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek isteyen bireyler ve takımlar.

9. ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu ile kredileri toplayın, ödev projelerini tamamlayın ve çabalarınızı düzenleyin.

ClickUp Sınıf Ödevleri Yapılacaklar Listesi Şablonu, kişiselleştirilmiş akademik görev yardımcınızdır. Çerçeve, öğretmenlere derslerde yardımcı olmak için ödevleri, son teslim tarihlerini ve daha fazlasını izler.

Bu şablon, ödevleri sınıfa göre düzenlemenizi, görevlere öncelik vermenizi ve son teslim tarihlerini kolayca izlemenizi sağlar. Altı özel görünüm ve 12 görev durumu sayesinde, öğrencilerinizin ilerlemesini net bir şekilde görebilirsiniz.

ClickUp'ın özel alanları, konu adını ve materyal kaynağını görselleştirerek iş yükünüzü değerlendirmenize ve öğrencilerinizle daha iyi odaklanmanıza olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Kurs çalışmalarını yöneten öğretmenler, özelleştirilebilir görünümler ve görev durumları ile ödevleri, son teslim tarihlerini ve öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için kişiselleştirilmiş bir asistan sağlayan öğretmenler.

10. ClickUp İşleri Tamamlama Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İşleri Tamamlama Şablonu ile zihninizi boşaltın ve görev listelerini otomatikleştirin.

ClickUp Getting Things Done Şablonu, görev tamamlama oranlarına odaklanan bir çerçevedir. Her düzen ve alan, GTD sisteminin görevlerin yakalanması, netleştirilmesi, organize edilmesi ve katılımını mükemmel bir şekilde kapsar.

Çekici görünümünün yanı sıra, basit arayüzü, rutin işlerini düzenlemek isteyen kullanıcılar için idealdir. Şablon, göreve, son teslim tarihine ve gereken çabaya odaklanmanızı sağlar.

Bu yapılacaklar listesi şablonunun bir diğer önemli özelliği, koşullu mantığa dayalı güçlü otomasyonudur. Bu, özel alan seçimine, tarihlere ve daha fazlasına göre listeleri uyarlama özelliğini içerir.

İdeal kullanım alanları: Görev tamamlama oranlarını artırmak, düzenli bir düzen ve basit bir arayüz ile rutin işlerinizi düzenlemek ve görev ayrıntılarına odaklanmak.

11. ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu ile hiçbir görevi gözden kaçırmadan ev tadilatını eğlenceli hale getirin.

ClickUp'ın Ev Tadilatı Yapılacaklar Listesi Şablonu ile ev tadilatı, ev işleri değil yaratıcılıkla ilgilidir. Önceden tasarlanmış düzen, her proje adımını planlamanıza, atamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Ayrıca, yüklenici bilgileri ve malzemeler gibi unsurları yönetmek için özel alanlar ve durumlar da içerir. Çerçeve, size kolaylık sağlamak için birden fazla görünüm sunar.

Pano görünümü ilerlemeyi ve öncelikleri görselleştirirken, zaman çizelgesi görünümü sorunsuz bir akış için mükemmeldir. ClickUp ayrıca, tüm finansların kontrol altında olmasını sağlayan özel bir bütçe oluşturmanıza ve izlemenize olanak tanır.

İdeal kullanım alanları: Görevleri planlamak, atamak ve izlemek için önceden tasarlanmış bir düzenin yanı sıra yüklenici bilgileri, malzemeler ve bütçe izleme için özel alanlar içeren, ev yenileme projelerini yaratıcı bir şekilde yönetmek.

ClickUp ile Yapılacaklar Listesi Şablonlarınızı Bir Üst Düzeye Taşıyın

Yapılacaklar listeleri verimliliği artırır ve stresi azaltır, ancak sıfırdan bir liste oluşturmak zahmetli bir iş olabilir. İşte bu noktada yapılacaklar listesi şablonları devreye girer.

Öne çıkardığımız altı en iyi Google E-Tablolar şablonu ile başlamak çok kolay. Ancak, Google E-Tablolar'ın görev yönetiminde bazı sınırlamaları vardır.

Temel hücrelerde görevleri izlemek kısa sürede kısıtlayıcı hale gelebilir. Alternatif nedir? ClickUp gibi hepsi bir arada proje yönetimi aracı. Özelleştirilebilir yapılacaklar listeleri, otomasyon, gelişmiş özelleştirme ve görev bağımlılıkları gibi özelliklerle görev yönetimini bir üst seviyeye taşır.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için bugün ClickUp'a kaydolun!