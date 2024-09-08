Eşitlik Noktalarını Kullanarak Ürün Büyümesini Nasıl Artırabilirsiniz?

Yenilikçi, benzersiz özelliklerle donatılmış ve pazarı altüst etmeye hazır bir SaaS ürünü geliştirdiğinizi hayal edin. Tüm çabalarınıza rağmen, beklenen büyümeyi göremiyorsunuz ve müşteriler ürününüzü benimsemiyor.

Neler eksik? Çoğu zaman, ürünü hedef kitlenin beklentilerini karşılayamayacak şekilde geliştirir ve pazarlarız. Temel unsurları ve olmazsa olmazları unuturuz. Yani, önemli olan ürününüzü piyasadaki diğer ürünlerden ayıran özellikler değil, ürününüzün temel işlevini yerine getirmesini sağlayan özelliklerdir.

Bazen, ürününüzün benzersiz satış noktalarını (USP) vurgulamak için acele ederken, ürününüzün Eşitlik Noktası'nın önemini gözden kaçırmak kolaydır.

Bu blogda, Eşitlik Noktalarının ne olduğunu, SaaS dünyasında neden çok önemli olduklarını, Eşitlik Noktalarını kullanarak ürün büyümesini nasıl artırabileceğinizi ve Eşitlik Noktalarının Farklılık Noktaları (POD) ile birlikte nasıl çalışarak güçlü bir ürün stratejisi oluşturduğunu keşfedeceğiz.

Eşitlik Noktaları Nedir?

Eşdeğerlik Noktaları (POP), bir kategorideki her ürünün meşru bir rakip olarak kabul edilmesi için sahip olması gereken temel özellikler veya işlevlerdir. Daha basit bir ifadeyle, bunlar müşterilerin bir ürünü seçerken beklediği temel gereksinimlerdir.

Örneğin, bir SaaS ürününde kullanıcılar genellikle ek veri güvenliği, hızlı müşteri desteği ve kullanıcı dostu arayüzler bekler. SaaS ürününüz bu temel özelliklerden yoksunsa, diğer özellikleriniz ne kadar benzersiz veya yenilikçi olursa olsun, kullanıcılar onu dikkate bile almayacaktır.

POP'lar, kullanıcıların benimseme ve elde tutulma oranlarını etkilemede önemli bir rol oynar.

Ayrıca, iyi kurulmuş bir POP, kullanıcıların rakip ürünlerden sizin ürününüze geçmesini kolaylaştırır.

SaaS platformunuz sektörün tüm gerekliliklerini karşılıyorsa, kullanıcılar geçiş sırasında "özellik şoku" yaşama olasılığı daha düşük olur ve geçiş sürecindeki sürtüşmeler azalır. Bu, sayısız rakip markanın bulunduğu doymuş bir pazarda daha da önemli hale gelir.

Kategori POP'u rakip POP'tan ne farkı vardır?

Eşitlik Noktaları iki kategoriye ayrılabilir: Kategori POP ve Rekabetçi POP.

Kategori POP, bir ürün kategorisinde rekabet etmek için gerekli olan temel özellikleri ifade eder; ürününüzü pazara sokan ancak kazanmasını sağlamayan "olmazsa olmazlar".

Örneğin, ürün tasarım araçları katman yönetimi, sürükle ve bırak özellikleri ve çeşitli biçimlerde dışa aktarma seçenekleri gibi özellikler sunmalıdır. Bu temel özellikler olmadan hiçbir tasarımcı bu aracı ciddiye almayacaktır.

Rekabetçi POP ise bir ürünün belirli alanlarda rakipleriyle eşleşmesine yardımcı olur. Bu özellikler (veya rekabetçi noktalar), bir rakibin kendine özgü olarak iddia edebileceği avantajları etkisiz hale getirmek için özel olarak eklenir.

Bir rakibiniz gerçek zamanlı işbirliği ile son derece kullanıcı dostu bir arayüze sahipse, tasarım aracınızın da etkili bir şekilde rekabet edebilmesi için benzer özelliklere sahip olması gerekecektir.

Güçlü bir ürün stratejisi için POP ve POD'u dengeleme

Point of Parity'den bahsederken, odadaki fili, yani Point of Difference (POD)'yi ele almak gerekir. Bu, ürününüzü rakiplerinden ayıran özellikleri ifade eder.

En iyi senaryo, POP ve POD'un ürün stratejinizde birlikte çalışarak cazip bir teklif oluşturmasıdır. Yalnızca POP'a odaklanmak, ürününüzün rakiplerinizin arasında kaybolmasına neden olur.

Ancak iyi uygulanan bir POP ve POD stratejisi güven oluşturur, kullanıcı tutma oranını artırır ve müşteri kaybını azaltır; böylece sürdürülebilir büyüme ve pazar payının genişlemesi sağlanır.

Hepsi bu kadar değil. Memnun kullanıcılar, olumlu ağızdan ağıza reklamın yayılmasına katkıda bulunarak kullanıcı tabanınızı genişletir.

Ayrıca okuyun: 10 Ürün Yönetimi Stratejisi ve İpucu

Eşitlik Noktaları ile Marka Pozisyonlandırma Stratejisi Oluşturma

Başarılı bir SaaS ürünü oluşturmak, Eşitlik Noktalarınızı anlamak ve belirlemekle başlar. Bu temel olmadan, güçlü bir konumlandırma stratejisi geliştirmek karanlıkta ok atmak gibidir.

Ürün Takımları için ClickUp, ilk konseptlerden uygulamaya kadar ürün yolculuğunuzun her aşamasını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir araçtır.

Fikirleri haritalandırıyor, sprintleri yönetiyor veya ilerlemeyi izliyor olun, ClickUp hedeflerinize ulaşmanızı ve POP'larınızı etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak Eşitlik Noktalarını işbirliği içinde haritalandırın, marka konumlandırmasını kolaylaştırın ve takım işbirliğini geliştirin

Parite noktalarınızı belirleme ve ClickUp ile bir konumlandırma stratejisi oluşturma hakkında ayrıntılı bir kılavuz:

1. Pazarınızı anlamak

POP'larınızı belirlemeden önce, pazarınızı derinlemesine anlamanız gerekir. Bu, ürününüz için minimum gereksinimleri belirlemenize yardımcı olur.

Başlamak için yapmanız gerekenler:

Rakipleri araştırın: Rakiplerinizi analiz ederek başlayın ve işlevsellikleri (olmazsa olmazlar, olması iyi olanlar ve temel farklılaştırıcılar) arayın; bunlar sizin POP'larınız ve POD'larınızdır. Rakiplerinizi analiz ederek başlayın ve işlevsellikleri (olmazsa olmazlar, olması iyi olanlar ve temel farklılaştırıcılar) arayın; bunlar sizin POP'larınız ve POD'larınızdır. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak tüm rakip verilerini merkezileştirin ve düzenleyin, böylece takımınız verimli bir şekilde işbirliği yapabilir ve içgörülere erişebilir

ClickUp Belgeleri ile iç içe geçmiş sayfalarda ayrıntılı bilgileri kolayca yapılandırın ve saklayın

Müşterinin Sesi (VoC) programı yürütün: Müşteri beklentilerini anlamak anahtardır. Müşteri beklentilerini anlamak anahtardır. ClickUp Formlarını kullanarak anketler oluşturun, yanıtları toplayın ve bu içgörüleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün. Ayrıca, rakiplerin ürünleri hakkında müşteri yorumlarını toplayarak hangi özellikleri en çok değer verdiklerini öğrenebilirsiniz. Koşullu mantığı da kullanabilirsiniz, böylece ClickUp Formları kullanıcı yanıtlarına göre dinamik olarak güncellenebilir

ClickUp Formları, kullanıcıların yanıtlarına göre dinamik olarak güncellenir

Sektör trendlerini analiz edin: ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak sektör trendlerini, araştırma raporlarını ve işinizi etkileyen anahtar faktörleri izleyin. Kullanıcı anket sonuçlarını, rakip analizlerini ve sektör karşılaştırmalarını entegre ederek ürününüzün özelliklerinin pazar standartlarına uygun olmasını sağlayın ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü'nü kullanarak sektör trendlerini, araştırma raporlarını ve işinizi etkileyen anahtar faktörleri izleyin. Kullanıcı anket sonuçlarını, rakip analizlerini ve sektör karşılaştırmalarını entegre ederek ürününüzün özelliklerinin pazar standartlarına uygun olmasını sağlayın

ClickUp'ın Gantt Grafik Görünümü ile Alanları, Klasörleri, Listeleri, Görevleri ve Alt Görevleri birleştirerek ürün yol haritanızın net bir resmini elde edebilirsiniz

2. Ürün POP'unu belirleme

Pazar ve sektör standartlarını net bir şekilde anlayarak, ürününüzün karşılaması gereken POP'ları belirleyin.

Kendinize şu soruyu sorun: Kullanıcı beklentilerini karşılamak için hangi fonksiyonlar çok önemlidir? Ürünümün veya markamın öne çıkması ve geçerli kabul edilmesi için hangi özellikler gereklidir?

Bunlar, ürününüzün temelini oluşturacak ve hedef kitlenizin temel ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Hedef kitleyi segmentlere ayırın: VoC geri bildirimlerinden kullanıcı profilleri oluşturun ve bunları segmentlere ayırarak ürününüzle uyumlu müşteri gruplarını belirleyin. VoC geri bildirimlerinden kullanıcı profilleri oluşturun ve bunları segmentlere ayırarak ürününüzle uyumlu müşteri gruplarını belirleyin. ClickUp Özel Alanlarını kullanarak özellikleri yakalayın ve kategorilere ayırın, böylece ürünün belirli kullanıcı ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için her segment için hangi POP'ların kritik olduğunu belirleyin

ClickUp'ın Özel Alanları ile serbest tasarımcılar veya kurumsal takımlar gibi farklı kullanıcı segmentleri için ayrıntılı profiller oluşturun

Ürün özelliklerini iyileştirin: Araştırma ve segmentasyonunuza göre, ürününüzün özelliklerini belirlenen POP'lara uygun hale getirin. Araştırma ve segmentasyonunuza göre, ürününüzün özelliklerini belirlenen POP'lara uygun hale getirin. ClickUp Brain'i kullanarak ürün özetleri , özellik fikirleri, iyileştirme planları ve teknik belgeler oluşturun

ClickUp Brain, belirlenen Eşitlik Noktalarını etkili bir şekilde karşılamak için ürün ve pazarlama gereksinimlerinizle ilgili içerik oluşturabilir

Ürün yol haritanızı daha iyi planlamak için ClickUp şablonunu da kullanabilirsiniz.

ClickUp Ürün Yol Haritası Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu, ürün geliştirmeyi planlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Ürün Yol Haritası Şablonu, ürün özelliklerinizin belirlenen Eşitlik Noktalarını karşıladığından emin olmak için planlamanıza, görselleştirmenize ve izlemenize yardımcı olur.

Ürünün vizyonu, yönü ve taahhütleri hakkında makro düzeyde bir görünüm sağlayarak, güncellemeleri izlemeyi ve liderlik ekibi ve paydaşlarla paylaşmayı kolaylaştırır.

Bu şablonu kullanarak takımlar hedefler konusunda uyumlu çalışabilir, potansiyel riskleri belirleyebilir ve ürünlerin zamanında ve bütçe dahilinde piyasaya sürülmesini sağlayabilir.

3. Marka konumlandırma stratejisi oluşturma

POP'larınızı net bir şekilde tanımladıktan sonra, bir sonraki adım, benzersiz değer teklifinizi vurgularken bu noktaları etkili bir şekilde ileten bir konumlandırma stratejisi oluşturmaktır.

ClickUp'ın Ürün Pozisyonlama Şablonunu kullanarak stratejinizi düzenleyin ve ince ayarlarını yapın, böylece stratejinizin hedef pazarınızda etkili bir şekilde yankı bulmasını sağlayın.

Şablonu indirin ClickUp'ın Ürün Pozisyonlama Şablonunu kullanarak ürününüzün vizyonunu, misyonunu, pazar segmentini, sorunlu noktalarını ve daha fazlasını özetleyin

👀 Bonus: SaaS pazarında rekabet avantajı elde etmek için bu değer önerisi şablonlarını deneyin.

Aşağıda, ince ayar yapabileceğiniz diğer bazı unsurlar yer almaktadır:

Temel değer önerisi: POP'larınızı ve USP'nizi özetleyen bir temel değer önerisi geliştirin. Bu değer önerisini daha geniş iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için POP'larınızı ve USP'nizi özetleyen bir temel değer önerisi geliştirin. Bu değer önerisini daha geniş iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için ClickUp Hedefleri ve OKR'leri kullanın

İlgili ClickUp Hedeflerini Klasörlerde düzenleyin ve izleyin, böylece ilerlemeyi bir bakışta görebilirsiniz

GTM planlama: ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak pazara giriş (GTM) stratejinizi planlayın ve koordine edin. POP'larınızı vurgulayan ve ürününüzü öne çıkaran anahtar etkinlikleri, içerik yayınlarını ve promosyon faaliyetlerini planlayın ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak pazara giriş (GTM) stratejinizi planlayın ve koordine edin. POP'larınızı vurgulayan ve ürününüzü öne çıkaran anahtar etkinlikleri, içerik yayınlarını ve promosyon faaliyetlerini planlayın

Sürükle ve bırak özelliğini kullanın Hızlı ve kolay planlama için ClickUp Takvim Görünümü

Sağlam bir ürün stratejisi geliştirmek için tüm bu unsurları bir araya getirmeniz gerekir. İyi oluşturulmuş bir strateji iki şey yapar: ürün farklılaşması ve marka sadakati yaratır. Her şeyi düzenli tutan bir şablon kullanmak, ürün yöneticisi olarak işinizi kolaylaştıracaktır.

ClickUp Ürün Stratejisi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu, ürün stratejisi girişimlerinin ilerlemesini planlamanıza ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Tutarlı ve etkili bir pozisyonlandırma stratejisi için ClickUp'ın Ürün Stratejisi Şablonu ile stratejik unsurlarınızı uyumlu hale getirin ve düzenleyin.

Bu şablon, net hedefler belirlemenize, tüm ürün verilerinizi tek bir yerde düzenlemenize ve ilerlemeyi zahmetsizce izlemenize yardımcı olur.

Planlama sürecini basitleştirmek için tasarlanmıştır, böylece önemli olan şeye odaklanabilirsiniz: kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan ve iş büyümesini sağlayan bir ürün oluşturmak. Fikir üretirken veya uygulamaya geçerken, bu şablon her şeyi yolunda ve senkronize tutar.

4. POP'ları test etme ve iyileştirme

Ürününüzü pazar lideri olarak konumlandırmak için sürekli test ve iyileştirme gerekir. Bu süreç şunları içerir:

Mesajlaşma için A/B testi: Ürün sürüm e-postalarında, özellik duyurularında, sosyal medya gönderilerinde ve daha fazlasında A/B testi kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çeken mesajları anlayın. Farklı mesajlaşma stratejileri için Ürün sürüm e-postalarında, özellik duyurularında, sosyal medya gönderilerinde ve daha fazlasında A/B testi kullanarak hedef kitlenizin ilgisini çeken mesajları anlayın. Farklı mesajlaşma stratejileri için ClickUp'ın A/B Testi Şablonunu kullanabilirsiniz. Bu, POP iletişiminizi iyileştirecek ve marka mesajlarınızı müşteri beklentileriyle uyumlu hale getirecektir

Performans izleme: Her kampanyanın sonuçlarını takip edin ve sonuçlara göre stratejinizi ayarlayın. Her kampanyanın sonuçlarını takip edin ve sonuçlara göre stratejinizi ayarlayın. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak performansı gerçek zamanlı olarak izleyin. Bu, pazar değişikliklerine karşı çevik ve duyarlı kalmanıza yardımcı olacaktır

Bir KPI ClickUp Gösterge Paneli oluşturun ve gerçek zamanlı performansı izleyerek hızlı ayarlamalar yapın

🧠 Unutmayın: Marka eşitliğini sağlamak önemli olmakla birlikte, özellik eşitliği tuzağına düşmemek de aynı derecede önemlidir. Bu tuzağa düşmek, rakiplerinizin özelliklerini kullanıcılarınız için gerçek değerini dikkate almadan körü körüne kopyalamak anlamına gelir.

Bunun yerine, müşteri geri bildirimleri ve pazar araştırma verileri rehberliğinde müşterilerinizin sorunlarını çözmeye odaklanın, ürününüzü müşteri odaklı ve gereksiz özelliklerden arındırılmış halde tutun.

Pratik Vaka Çalışmaları ve Örnekler

SaaS sektöründe, eşitlik noktaları farklı dikey sektörlerde değişiklik gösterir, ancak rekabet gücünü sağlamak ve müşteri benimsemesini kolaylaştırmak için evrensel olarak önemlidir.

Farklı SaaS sektörlerinde ürün eşitlik noktalarının birkaç örneği aşağıda verilmiştir:

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

CRM alanında, temel unsurları karşıladığınızdan emin olmanız çok önemlidir. İletişim yönetimi, satış boru hattı izleme ve müşteri desteği özellikleri vazgeçilmezdir. Örneğin, CRM'niz kullanıcıların kişileri kolayca yönetmesine veya satış fırsatlarını izlemesine izin vermiyorsa, ayak uydurmakta zorlanacaksınız.

ClickUp ile HubSpot'u karşılaştırın.

HubSpot güçlü bir CRM olabilir, ancak ClickUp temel işlevlerin ötesine geçer. ClickUp, CRM özelliklerini sağlam görev ve proje yönetimi araçlarıyla entegre ederek takımların müşteri ilişkilerini ve projeleri tek bir yerden yönetmesini sağlar.

Bu, özellikle iş akışlarını kolaylaştırmak ve birden fazla platform arasında geçiş yapmaktan kaçınmak isteyen takımlar için ClickUp'a bir avantaj sağlar.

Proje yönetimi

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, Eşitlik Noktaları görev yönetimi, işbirliği araçları ve zaman takibi özelliklerini içerir. Kullanıcılar görevlerini verimli bir şekilde yönetmeli, takım üyeleriyle işbirliği yapmalı ve projelerde harcadıkları zamanı takip etmelidir.

Örneğin, ClickUp ve Asana'yı karşılaştırdığınızda, ikincisi kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü görev yönetimi yetenekleriyle bilinir, ancak ClickUp bir adım daha ileri gider. ClickUp ile, eşsiz bir özelleştirme ve entegrasyon düzeyine sahip görev yönetimi ve işbirliği özelliklerine sahip olursunuz.

ClickUp, basit iş akışlarından karmaşık iş akışlarına kadar farklı iş akışlarına uyum sağlama yeteneği sayesinde rekabet avantajı sağlar

Pazarlama otomasyonu

Otomasyon, çeşitli SaaS sektörlerinde, özellikle ürün pazarlama yazılımlarında olmazsa olmaz bir unsurdur. Otomasyon aracının temel özellikleri arasında dinamik yinelenen görevler, otomatik zaman takibi ve diğer araçlarla sorunsuz entegrasyon bulunur.

ClickUp ile Monday.com'u karşılaştırın.

Monday.com, iş akışı yönetimi için sağlam otomasyon araçları sunarken, ClickUp otomasyonu daha geniş proje yönetimi ekosistemine derinlemesine entegre eder.

Platform içindeki bu sorunsuz entegrasyon, ClickUp'ı özellikle otomasyon süreçlerini proje yönetimi görevleriyle birlikte merkezileştirmek isteyen takımlar için daha kapsamlı bir çözüm haline getirir.

ClickUp, takımların görevleri otomatikleştirmesine, özel tetikleyiciler ayarlamasına ve hatta ek uygulamalar veya eklentilere ihtiyaç duymadan karmaşık iş akışları oluşturmasına olanak tanır

Ayrıca okuyun: Kampanyalarınızı planlamak için 10 ücretsiz ürün pazarlama şablonu

Eşitlik noktaları ClickUp'ın büyümesini nasıl destekliyor?

ClickUp, Eşitlik Noktalarından yararlanmanın iş büyümesine nasıl katkıda bulunabileceğinin mükemmel bir örneğidir.

Asana ve Trello gibi köklü rakiplerin bulunduğu doymuş bir pazara girdi. Rekabet edebilmek için ClickUp, görev yönetimi, takım işbirliği özellikleri ve diğer araçlarla entegrasyonlar gibi tüm temel POP'lara sahip olmasını sağladı.

Bu POP'ları kapsayarak, ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı, kullanıcıların temel işlevlerden ödün vermeden diğer platformlardan geçiş yapmalarına olanak tanıyan, geçerli bir alternatif olarak pozisyonunu sağlamlaştırdı.

Bu farklılaşma stratejisi, ClickUp'ın hızlı benimsenmesinde kritik bir rol oynadı. Kullanıcılar, ClickUp'ın temel ihtiyaçlarını karşılarken, gelişmiş özelleştirme, daha geniş entegrasyon aralığı ve çeşitli şablon seçenekleri gibi benzersiz farklılaştırıcı özellikler sunduğundan emin oldular.

Ayrıca okuyun: Marka Yönetimi Stratejileri

Eşitlik Noktalarının Zorlukları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

POP sloganlarının tuzağına düşmeyin.

POP'unuzu oluşturmak için "En İyi Kalite" veya "24×7 Hizmet" gibi genel sloganlara ve klişelere güvenmek sizi diğer markalardan farklılaştırmayacak ve sadece bariz olanı ifade edecektir. Bunun yerine, belirli kategorinizdeki tüketici davranışlarını ve pazar beklentilerini derinlemesine anlamaya odaklanın.

Yüzeysel sloganlardan kaçınarak ve en ikna edici noktayı vurgulayarak daha güçlü bir marka pozisyonu oluşturacaksınız.

Öncelikle POP'a odaklanmanın bir başka dezavantajı da ürünlerin sıradanlaşma riski. Bir kategorideki ürünler birbirine çok benzediğinde, müşterilerin bunları birbirinden ayırt etmesi zorlaşır ve bu da fiyat savaşlarına ve kar marjlarının düşmesine yol açar.

Ürün farklılaştırmanın genellikle müşteri tutmanın anahtarı olduğu SaaS'ta, benzersiz bir özellik sunmayan bir ürün, kalabalık bir pazarda öne çıkmakta zorlanabilir. Çekici bir farklılık noktası olmadan, müşteriler ürününüzü diğerleriyle değiştirilebilir olarak görebilir ve bu da fiyat baskısına ve müşteri etkileşiminin azalmasına yol açabilir.

Gelişmekte olan pazar trendlerini gözden kaçırmanın aptallığını unutmayalım. Yalnızca mevcut pazar standartlarını karşılamaya odaklanarak, ortaya çıkan yenilikçi fırsatları kaçırabilirsiniz.

Pazar dinamikleri sürekli olarak gelişmektedir ve bugün gerekli görülen şeyler yarın modası geçmiş olabilir. Yerleşik POP'un ötesinde müşteri ihtiyaçlarını öngörememek, ürününüzün yeniliklere daha hızlı adapte olan rakiplerinizin gerisinde kalmasına neden olabilir.

Ayrıca, rekabetçi POP'a aşırı önem vermek, ürün geliştirme sürecinde rehavete yol açabilir. Birincil hedefiniz rakiplerinizle eşleşmekse, proaktif olmak yerine reaktif hale gelebilir ve pazara liderlik etmek yerine sürekli olarak rakiplerinizi yakalamaya çalışabilirsiniz.

Bu yaklaşım, uzun vadeli büyümeyi engelleyebilir ve pazar geliştikçe ürünün eskimesine neden olabilir.

ClickUp ile marka stratejinizi "POP" yapın

Eşdeğerlik Noktaları (POP) ile bir marka konumlandırma stratejisi oluşturmak, ürününüzü rekabetçi bir pazarda yer edinmesi için çok önemlidir.

İşbirliği, proje yönetimi ve kullanıcı geri bildirimi için ClickUp gibi araçları kullanarak POP'unuzu verimli bir şekilde belirleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Bu yaklaşım, ürününüzün endüstri standartlarını karşılamasını ve müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlar.

ClickUp'a kaydolun ve rakiplerinizin bir adım önünde olun.