Excel'de Form Oluşturma (2025 Kılavuzu)

Çalışma alanınız Microsoft Excel'de çalışıyorsa, Excel'deki bir formu kullanarak veri toplamak çok kullanışlıdır. Örneğin, diğer kaynaklardan veri çekip bunları satır ve sütunlara manuel olarak hizalamanız gerekmez. Her şey zaten düzenlenmiştir.

Ardından, form verilerini analiz etmek, hesaplamalar yapmak veya raporlar oluşturmak için yerleşik Excel fonksiyonlarını kullanabilir, verilerinizi işlenebilir tutmak için filtreleme, sıralama veya koşullu biçimlendirme gibi diğer fonksiyonları da kullanabilirsiniz.

Excel'de form oluşturmak için ne yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz? Bu işlemi hızlı ve verimli bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak hızlı adım adım kılavuz.

Ayrıca sınırlamalarını gözden geçireceğiz ve formları kolayca oluşturmak için alternatif bir araç önereceğiz.

Excel Formları Nedir?

Excel formu, Microsoft Excel'in bir veri toplama aracıdır. Temel olarak, tek bir kayıt için alanlar içeren bir iletişim kutusudur.

Her kayda en fazla 32 alan girebilirsiniz ve Excel çalışma sayfası sütun başlıkları form alan adları olur.

⭐ Öne Çıkan Şablon Excel'den yükseltin ve ClickUp'ın Form Şablonu ile akıllı otomasyon ve veri yakalama özelliklerine sahip gelişmiş formlar oluşturun. Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Form Şablonu, formları tek bir yerden oluşturmanıza, yönetmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Excel veri girişi formunu kullanmanın avantajları nelerdir?

Kullanıcılar, çalışma sayfasını yukarı aşağı kaydırmadan doğru alanlara hızlı veri girişi yapmak için Excel formlarını kullanır. Artık Excel elektronik tablosuna satır satır veri girmek zorunda değilsiniz..

Excel veri girişi formu şunları yapmanızı sağlar:

Yukarı ve aşağı kaydırmadan daha fazla veri görünüm

Veri doğrulamayı dahil edin

İnsan hatası olasılığını azaltın

Oldukça yararlı görünüyor. Öyleyse Excel formu oluşturmayı öğrenelim.

Excel'de Form Oluşturma

Yerleşik özellikleri kullanarak kendi Excel formunuzu oluşturmak için bu adım adım kılavuzu izleyin.

Adım 1: Excel çalışma sayfanızda bir tablo oluşturun

Başlamadan önce, Excel çalışma sayfası sütun başlıklarını ayarlayın. Bunlar form alanlarınız olacak ve veri giriş formunuzu doğru bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olacaktır. Ardından şunları yapmanız gerekir:

Excel elektronik tablosunu açın ve verilerinizin etiketlerini en üst satıra girin (ör. Ad, E-posta, Geri Bildirim) Başlıkları ve ilgili boş hücreleri seçin

Ekle sekmesine gidin > Tablo'ya tıklayın

İletişim kutusunda, "Tablomda başlıklar var" seçeneğini işaretleyin

Excel tablosu oluşturmak için Tamam'ı tıklayın

Artık temel bir veri girişi formu için sayfanızı yapılandırdınız. Beklenen yanıtları sığdırmak için sütun genişliğini gerektiği gibi ayarlayın.

✨ Eğlenceli Bilgi: Excel, 1985 yılından beri kullanılmaktadır. İlk olarak Apple Macintosh için piyasaya sürülen Excel , 1987 yılında Windows'a da uyarlanmıştır. Bu da Excel'i, bugün onu kullanan birçok kişiden daha yaşlı yapmaktadır.

Adım 2: Şeride veri girişi formu seçeneğini ekleyin

Ön tanımlı olarak, Excel form simgesini gizler. Form oluşturmak için, bunu manuel olarak etkinleştirmeniz gerekir (bu, işlemde çok önemli bir adımdır):

Ekle veya mevcut herhangi bir simgeye sağ tıklayın

Şeridi özelleştir'i tıklayın

Excel Seçenekleri penceresinde, sol açılır menüden Tüm Komutlar seçeneğini seçin

Aşağı kaydırın ve Form'u seçin, ardından Ekle'ye tıklayarak yeni bir gruba veya sekmeye ekleyin

(İsteğe bağlı) Hızlı erişim için sekmeyi "Form" olarak yeniden adlandırın

Daha kolay erişim için, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na Form düğmesini ekleyin. Bunu yapmak için, Tüm Komutlar altında düğmeyi seçin > Ekle'ye tıklayın > seçtiğiniz hücreler için Enter tuşuna basın

Artık üst şeritte form simgesini göreceksiniz.

📖 Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonları — daha iyi veri sıralama için kriter düğmesini kullanır

3. Adım: Form görünümünü kullanarak form verilerini girin

Tablodaki herhangi bir hücreye tıklayın Şeritten form simgesine tıklayın

Her alanı etiketli bir giriş olarak gösteren bir form görünümü iletişim kutusu açılır

Form alanlarını doldurun ve Yeni'ye tıklayarak tüm verileri girin

Bunu tekrarlayarak birden fazla tek kayıt ekleyin Çalışma sayfasına dönmek için Kapat'ı tıklayın

Kullanıcı dostu arayüz, daha hızlı ve daha temiz veri girişi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Dürüst çalışan geri bildirimi almak veya katılım eğilimlerini izlemek için zorlanıyor musunuz? İK Takımları için Çalışan Anketi Yazılım Araçları, içgörüler toplamak, memnuniyeti artırmak ve veriye dayalı kültür kararları almak için en iyi araçları ayrıntılı olarak açıklar.

Adım 4: Veri doğrulama kuralları uygulayın (isteğe bağlı)

Giriş hatalarını önlemek ve verilerin temiz kalmasını sağlamak için:

Kısıtlamak istediğiniz hücreleri seçin (ör. Geri Bildirim sütunu) Veri sekmesine gidin > Veri Doğrulama'ya tıklayın

İletişim kutusunda, İzin ver altında Metin uzunluğu seçeneğini belirleyin, ardından maksimum karakter sınırını ayarlayın

Tamam'ı tıklayın

Bir kullanıcı geçersiz metin girerse, Excel bir hata mesajı gösterir. Bu, büyük miktarda geri bildirim toplarken veya standartlaştırılmış girdiler gerektiğinde özellikle kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Rolünüzde daha hızlı ilerlemek istiyor, ancak bunu garip hissetmeden nasıl geri bildirim isteyeceğinizden emin değil misiniz? Becerilerinizi Geliştirmek için Geri Bildirim ve Değerlendirme İsteyin, sormanız gereken doğru soruları, bunları sormak için en uygun zamanı ve geri bildirimi motivasyon kaynağı haline getiren araçları gösterir.

Adım 5: Veri toplama için formu paylaşın veya kullanın

Excel formunuz hazır olduğunda:

Verileri kendiniz girerek toplayın

Excel dosyasını e-posta veya Paylaş düğmesini kullanarak bir bağlantı yoluyla paylaşın

Başkaları da doldurabilsin diye bir kopyasını ek dosya olarak gönderin

Bu yöntem, hızlı veri toplama için etkilidir ve mevcut Excel çalışma kitabınızda yapılandırılmış girdileri yönetmenize yardımcı olur.

✨ Eğlenceli Bilgi: Formofobi ( evet, bu bir kelime) genellikle kafa karışıklığı, baskı veya kötü tasarım nedeniyle form doldurmaktan duyulan korkudur.

Bonus: Özel formlar için geliştirici sekmesini kullanın

Onay kutuları, açılır menüler veya birleşik giriş kutuları içeren özel formlar oluşturmak istiyorsanız:

Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'e gidin Geliştirici sekmesini etkinleştirin

Geliştirici altında, Ekle'ye tıklayın ve istediğiniz kontrol öğesini seçin

Özellikleri ayarlamak için denetim üzerinde sağ tıklayın > Denetim Biçimlendirme

Değişiklikleri kısıtlamak için Sayfayı Koruma özelliğini kullanın ve Excel dosyasını kaydedin

Excel'in ön tanımlı form seçeneğinden farklı olarak, bu yaklaşım daha fazla özelleştirme olanağı sunar, ancak kurulum süresi daha uzundur.

📮 ClickUp Insight: Performansla mücadele eden takımlar 15 veya daha fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, oysa en iyi performans gösteren takımlar işlerini 9'dan az araçla basitleştirir. Peki ya birden fazla platforma hiç ihtiyacınız olmasaydı? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, aramalarınızı ve wiki sayfalarınızı, ayrıca yapay zeka destekli iş akışlarını tek bir bağlantılı alanda birleştirir. ClickUp, her takımın uyumu korumasına, araç yükünü en aza indirmesine ve gerçekten fark yaratan görevlere odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

excel'i Form Oluşturmak İçin Kullanmanın 5 Sınırlaması

Excel'de form oluşturmak basit veri toplama için işe yarasa da, ölçeklenebilirliği ve veri doğruluğunu etkileyebilecek bazı sınırlamalar vardır.

Dikkat etmeniz gereken Excel formlarının dezavantajları şunlardır:

🚩 Excel formları 32 alanla sınırlandırır, bu da karmaşık projelerde ayrıntılı veya çok katmanlı veri toplama için uygun değildir

🚩 Yalnızca temel veri doğrulama özelliği sunar, bu da özellikle manuel giriş sırasında yanlış biçimler veya geçersiz girdiler gibi hataların gözden kaçmasına neden olur

🚩 Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri bulunmadığından, birden fazla kullanıcı aynı dosyayı düzenlediğinde üzerine yazma, güncelleme kaybı veya sürüm karışıklığı ile karşılaşabilirsiniz

🚩 Büyük miktarda form verisini işlerken, ölçeklenebilirliği engelleyen satır ve sütun sınırları nedeniyle performansı yavaşlatır

🚩 Entegrasyon için özel komut dosyaları veya manuel adımlar gerektirdiğinden, diğer sistemlerle otomasyon ve senkronizasyon verimsizdir

Bu kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, Excel yerine hangi alternatifleri tercih edebilirsiniz? Hadi öğrenelim.

📖 Ayrıca Okuyun: Word ve ClickUp'ta Ücretsiz Müşteri Kaydı Formu Şablonları

ClickUp Formları Neden Daha İyi Bir Alternatif?

Excel'de form oluşturmayı gördük. Ayrıca, alan sınırlamaları, otomasyon eksikliği ve zayıf işbirliği gibi Excel form sınırlamalarının sizi nasıl yavaşlatabileceğini de gördük. Buna karşılık, ClickUp, takımların veri toplama, bu veriler üzerinde işlem yapma ve işbirliği yapma şeklini dönüştüren esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

ClickUp'ı işbirliği için bir CRM olarak düşünün; tüm işlerinizin, verilerinizin ve iletişiminizin birbirine bağlı olduğu merkezi bir yer. Excel form girişlerini basitçe belgelerken, ClickUp bu girişleri izlenebilir görevlere, iş akışlarına ve gerçek zamanlı içgörülere dönüştürür.

ClickUp Formları, Excel'in çözemediği temel sorunları şu şekilde çözer:

ClickUp Formları ile saniyeler içinde özel formlar oluşturun

ClickUp'ta form oluşturmak son derece basittir. Sürükle ve bırak oluşturucu ile, takımınızdaki herkes teknik beceriye sahip olmadan metin alanları, açılır menüler, öncelikler ve daha fazlasını içeren özel formlar oluşturabilir.

Clickup Formları ile teknik deneyim gerektirmeden alanları sürükleyip bırakın

Bu form oluşturma yazılımı engelleri ortadan kaldırır ve her takıma hızlı, doğru ve tutarlı bir şekilde girdi toplama olanağı sağlar.

Kendi ClickUp Formlarınızı nasıl oluşturacağınızla ilgili görsel bir kılavuz mu arıyorsunuz? Bu videoyu izleyin:

ClickUp Otomasyonları ile iş akışlarını otomatikleştirin ve manuel hataları ortadan kaldırın

Excel'de, sınırlı doğrulama nedeniyle veri girişi hataları kolayca gözden kaçabilir. ClickUp Otomasyonları bu sorunu giderir.

Form verilerini, atanmış sahipleri ve son teslim tarihleriyle birlikte otomatik olarak görevlere dönüştürün

Uyarılar gönderme veya öncelik ayarlama gibi yanıtlara göre özel otomasyonları tetikleyin

Hatalar, gecikmeler veya eksik girişler riskini azaltın

ClickUp Otomasyonları ile yanıtlara göre özel otomasyonları tetikleyin

Bu form otomasyon yazılımıyla, form verilerini sadece girmekle kalmaz, aynı zamanda hemen harekete geçersiniz.

Excel'i kullanırken tutarsız form biçimleri kaçınılmaz bir sorundur. Alanlar yanlış hizalanır, kullanıcılar gerekli girişleri atlar ve her gönderi kullanılabilir hale gelmeden önce manuel olarak temizlenmesi gerekir. Bunu 20'den fazla yanıtla çarpın ve birdenbire "basit formunuz" tam zamanlı bir görev haline gelir.

ClickUp'taki şablonlarla bu sorunlar ortadan kalkar.

ClickUp Görevleri ile yanıtları izleyin ve işleri ilerletin

Form verilerinin sadece bir sayfada yer aldığı Excel'den farklı olarak, ClickUp Görevleri gönderileri iş akışınıza bağlar.

Bir isteği takip etmeniz mi gerekiyor? Bu zaten bir görev. İlerlemeyi raporlamanız mı gerekiyor? Gösterge panelleri, listeler ve hatta hedefler gönderileri birbirine bağlar.

ClickUp Görevleri ile her gönderi izlenebilir bir görev haline gelir ve ilerlemeyi görünüm olarak takip edebilirsiniz

Yukarıdaki özellik, alımdan yürütmeye kadar her şeyi sorunsuz hale getirerek görevleri zahmetsizce filtrelemenizi sağlar.

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp deneyimi, işbirliği özelliklerini de içerir. Excel dosyalarını e-posta ile gönderip almak veya sürüm kontrolü konusunda endişelenmek yerine şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Formlarını genel bağlantılar veya gömme kodları kullanarak paylaşın

Her gönderi ile çalışma alanınızı gerçek zamanlı olarak güncelleyin

Üzerine yazılan dosyalar, dağınık düzenlemeler veya eski sürümler gibi riskleri ortadan kaldırın

ClickUp'ın işbirliği özellikleri sayesinde sürüm kontrolü karmaşası, yanlışlıkla üzerine yazma ve güncellemeleri kaçırma gibi sorunlar yaşamazsınız

ClickUp'ın görevleri, formları, belgeleri ve gösterge panellerini entegre etmesi sayesinde, takımınız farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını verimli bir şekilde ortadan kaldırabilir.

Daha fazlası?

ClickUp , sizin için daha pek çok harika özellik sunuyor .

ClickUp ile Form Oluşturma

ClickUp formlarını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Form Görünümü Ekle

Önce bir Form Görünümü eklemelisiniz. Bunu Görünümler Çubuğu, Kenar Çubuğu veya Formlar Merkezi'nden yapabilirsiniz.

Görünümler Çubuğu'nda Form'u seçin

Çalışma alanınıza Form Görünümü ekleyerek başlayın

Bir şablon seçin veya Sıfırdan başla 'yı tıklayın

Form gönderilerinin kaydedilmesini istediğiniz Listeyi seçin

Düzenleyicide hemen form oluşturmaya başlayın

Ayrıca, kenar çubuğundaki bir Alan veya Liste üzerine gelip artı simgesini veya menüyü seçip Form'u seçerek de form oluşturabilirsiniz. Bundan sonraki işlemler de aynı derecede basittir.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri sorunlarına ancak ortaya çıktıktan sonra yanıt veriyorsanız, zaten geride kalmışsınız demektir. Müşteri Memnuniyetini Artırmak için En İyi Müşteri Geri Bildirim Araçları, proaktif olarak içgörüler toplamanıza, duyguları izlemenize ve geri bildirimleri sadakat oluşturucu eylemlere dönüştürmenize yardımcı olur.

Adım 2: Formunuzu oluşturun

ClickUp'ın sürükle ve bırak form oluşturucu, teknik deneyim gerektirmeden alanlar eklemenizi sağlar. Aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok alan türü arasından seçim yapın:

Metin alanları

Açılır menüler

Onay kutuları

Tarih seçiciler

Ek dosya

Metin girişleri, açılır menüler ve onay kutuları gibi alanlar ekleyin, böylece yanıt verenler formun ne hakkında olduğunu bilir

Her soruyu başlıklar, açıklamalar ve koşullu mantıkla özelleştirerek kullanıcıyı girdilerine göre yönlendirebilirsiniz. Soru ekle düğmesini tıklayarak yeni sorular ekleyin veya mevcut soruların arasına satır içi sorular ekleyin.

Bir düğmeye tıklayarak kolayca yeniden düzenleyin veya yeni sorular ekleyin

Formunuzu daha bilgilendirici hale getirmek mi istiyorsunuz? Yanıtları yönlendirmek için bilgi blokları kullanarak talimatlar ve görseller ekleyin.

📖 Ayrıca Okuyun: Koşullu Mantığa Sahip En İyi Form Oluşturucular

3. Adım: Gönderi ayarlarını özelleştirin

Formunuzu oluşturduktan sonra, birisi gönder düğmesine tıkladığında ne olacağını yapılandırabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

Belirli takım üyelerine otomatik olarak yeni görevler atayın

Birisi formu doldurduktan sonra ne olacağını ince ayarlayın

Yanıtları standartlaştırmak için şablonlar uygulayın

Kullanıcıları bir teşekkür sayfasına veya URL'ye yönlendirin

Gönder düğmesinin metnini özelleştirin (ör. "Geri Bildirim Gönder")

Bu seçenekler, darboğazları ortadan kaldırmaya ve manuel görev oluşturma veya takip ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur.

Excel'de dağınık e-postaları ve iletişim bilgilerini manuel olarak mı sıralıyorsunuz? Bu, önemli soruları kaçırmanın kolay bir yoludur. ClickUp'ın İletişim Formu Şablonu, tüm müşteri iletişimini tek bir yerde merkezileştirir. Bu şekilde, herhangi bir veri kaybı olmadan soruları daha hızlı toplayabilir, düzenleyebilir ve yanıtlayabilirsiniz.

📖 Ayrıca Okuyun: Kayıt İşleminizi Basitleştirmek için Üyelik Formu Şablonları

Adım 4: Formunuzu stilize edin ve markalaştırın

ClickUp, formunuzu marka kimliğinizle eşleştirmenize olanak tanır. Tek veya çift sütunlu düzen arasından seçim yapın ve özelleştirin:

Form renkleri, yazı tipleri ve düğme stilleri

Arka plan resimleri

Marka kaldırma

ClickUp'ın tasarım ayarlarını kullanarak formunuzu markanıza uyarlayın

Yukarıdaki süreç, formlarınızın sadece işlevsel olmasını değil, aynı zamanda markanızın genel deneyimiyle görsel olarak da uyumlu olmasını sağlar.

✨ Eğlenceli Bilgi: Pazarlamacıların yalnızca %40'ı çok adımlı formlar kullanırken, bunları kullananlar tek adımlı formlara kıyasla %86 daha yüksek dönüşüm oranı elde ediyor.

Adım 5: Formunuzu paylaşın ve ekleyin

Formunuz hazır olduğunda, genel bağlantı kullanarak paylaşabilir veya doğrudan web sitenize veya iç portalınıza yerleştirmek için bir gömme kodu oluşturabilirsiniz.

Genel bağlantıyı kopyalayın ve e-posta veya sohbet yoluyla gönderin ya da gömme kodunu kullanarak doğrudan bir web sitesine yerleştirin

Bu seçenekler, Excel dosyasını açmaları veya çalışma sayfasını düzenlemeleri gerekmeden tüm paydaşların erişilebilirliğini sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Spam'leri engellemek ve meşru kullanıcılardan temiz form verileri almak için reCAPTCHA'yı etkinleştirin.

Excel'de dağınık geri bildirimler, kalıpları tespit etmeyi zorlaştırır. ClickUp'ın Geri Bildirim Formu Şablonu, her gönderiyi atayabileceğiniz, analiz edebileceğiniz ve anında takip edebileceğiniz bir göreve dönüştürerek bu sorunu çözer. Kararları gerçekten yönlendiren, güvenilir ve tekrarlanabilir bir geri bildirim döngüsü oluşturmanın en hızlı yolu budur.

📖 Ayrıca okuyun: ClickUp Formları için Eğitimci Kılavuzu

Excel-lent Çaba, Ama ClickUp Bu Formu Halletti

Formlar dağınık olduğunda veriler de dağınık olur ve bu, özellikle onay kutuları veya açılır menüler söz konusu olduğunda, göze alamayacağınız bir sorundur. Excel formları belirli durumlarda yararlı olsa da, tutarsız girdilere karşı hassastır.

Buna karşılık, sıkı ve yapılandırılmış formlar, temiz ve güvenilir verilerin temelini oluşturur ve takımınızın tereddüt etmeden hızlı hareket etme yeteneğini sağlar.

ClickUp bu alanda mükemmeldir. Dinamik alan türlerinden otomatikleştirilmiş iş akışlarına kadar, hem kullanıcı dostu hem de uygulamaya hazır formlar oluşturma konusunda ustalık sınıfı niteliğindedir. Her gönderi, çalışma alanınızdan ayrılmadan bir görev, bir tetikleyici ve bir sonraki adım haline gelir.

Belki de bu yüzden Hawke Media'nın Genel Müdür Yardımcısı Lauren Makielski şöyle not düşmüştür:

ClickUp'ı denedim ve çok sevdim. Bu platform, iş günümün en favori parçası haline geldi. Kendimi savunmadan bir evangelistim — herkese ClickUp'tan bahsediyorum.

ClickUp'ı denedim ve çok sevdim. Bu platform, iş günlerimin favorilerinden biri haline geldi. Kendimi ClickUp'ın savunucusu olarak görüyorum ve herkese ClickUp'tan bahsediyorum.

Daha akıllı formları daha hızlı oluşturmaya hazır mısınız? Şimdi ClickUp'a kaydolun ve her yanıtı gerçek ilerlemeye dönüştürün!