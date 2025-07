Süreçlerinizi Otomatikleştirmek için En İyi 10 Pipefy Alternatifi

Bir zamanlar, tüm iş süreçleri manuel emek gerektiriyordu ve bunları kolaylaştırmak için neredeyse hiç teknoloji yoktu. Ardından, bir kuruluş içindeki iş akışlarını kolaylaştırmaya ve görselleştirmeye yardımcı olan iş süreci yönetimi (BPM) araçlarının çağı geldi.

Günümüze geldiğimizde, Pipefy gibi yeni iş akışı otomasyon platformlarının ortaya çıkarak birçok emek yoğun süreci otomatik hale getirmeye yardımcı olduğu yapay zeka ve otomasyon çağında yaşıyoruz. Bu araçlar, tekrarlayan işleri ellerimizden ve zihnimizden alıp daha stratejik faaliyetlere odaklanmamızı sağlıyor.

Ancak Pipefy herkes için uygun değildir. Bazıları daha kullanıcı dostu bir arayüz ve sağlam entegrasyon özellikleri tercih ederken, diğerleri daha uygun maliyetli bir iş akışı otomasyon platformu arar.

Sizin için araştırma yaptık ve süreçlerinizi yönetmek ve otomatikleştirmek için en iyi 10 Pipefy alternatifi içeren kullanışlı bir liste hazırladık.

Araçların özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyecek, bazı sınırlamalarına değinecek ve fiyatlandırma planlarını açıklayarak işinize en uygun olanı seçmenize yardımcı olacağız.

Pipefy nedir?

Pipefy, kuruluşların iş akışlarını tasarlama, otomasyon ve yönetme olanağı sunarak optimum verimlilik ve takım verimliliği elde etmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir platformdur.

Sezgisel arayüzü ve üretken AI yetenekleri ile özel iş akışları oluşturmak sohbet etmek kadar kolaydır ve kod bilgisi gerektirmez! İş akışınızın nasıl olmasını istediğinizi chatbot'a mesajla gönderin, gerisini AI halletsin.

Pipefy, çok çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirebilir, ancak en etkili olduğu alanlar İK, BT ve tedarik operasyonlarının kolaylaştırılmasıdır.

Pipefy alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Pipefy, iş süreci otomasyonu dünyasında, kullanımı son derece kolay hale getiren benzersiz özellikleri sayesinde öne çıkmıştır. Bu nedenle, Pipefy alternatiflerinde aradığınız özellikler aşağıdakileri de içermelidir:

AI yetenekleri: Alternatif, iş akışı otomasyonu Alternatif, iş akışı otomasyonu sürecini kolaylaştırmak için AI destekli, özellikle üretken AI destekli yeteneklere sahip olmalıdır Kodsuz arayüz: Kodlama herkesin işine gelmez, bu nedenle Pipefy alternatifiniz, kodlama gerektirmeden özel otomatik iş akışları oluşturmanıza olanak sağlamalıdır Veriye dayalı süreç optimizasyonu: Araç, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için geçmiş verilere dayalı olarak iş akışlarını optimize edebilmelidir Güvenlik: Bir iş sürecini otomatikleştirirken, başka hiç kimsenin bu sürece müdahale edemeyeceğinden emin olmak önemlidir. Bu nedenle, Pipefy alternatiflerini değerlendirirken kurumsal düzeyde güvenlik de öncelikli olmalıdır Entegrasyonlar: Süreç otomasyon aracı, entegre olabileceği harici araç ve hizmetlerin sayısı kadar etkilidir, bu nedenle bu da seçim kriterlerinizin bir parçası olmalıdır

2024 ve Sonrası İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Pipefy Alternatifi

Piyasada bulunan düzinelerce iş akışı otomasyon aracını ve platformunu inceledikten sonra Pipefy alternatiflerinin bu listesini hazırladık. Size bu araçların neler sunduğunu, eksikliklerini, fiyatlarını ve en önemlisi iş akışlarınızı nasıl iyileştirebileceklerini anlatacağız. Hadi başlayalım! ?

Kullanıcı güncellemeleri ve açıklamalarıyla Spaces genelinde aktif ve pasif otomasyonları hızlıca görün ve yönetin

ClickUp, inanılmaz derecede güçlü iş akışı otomasyon yeteneklerine sahip görsel bir proje yönetimi platformudur ve Pipefy'e harika bir alternatiftir. Otomasyon işlevselliği olan ClickUp Automations, hemen kullanmaya başlayabilmeniz için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon şablonu ile birlikte gelir. ⏰

ClickUp'ta oluşturduğunuz otomatik iş akışları, ClickUp görevlerinize ve projelerinize bağlanarak görevleri otomatik olarak tamamlandı olarak işaretleyebilir, yeni görevler oluşturabilir, proje durumlarını güncelleyebilir, atanan kişileri ve öncelikleri değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Örneğin, projenizdeki belirli bir görev sizin veya takım üyelerinizden biri tarafından tamamlandı olarak işaretlendiğinde tetiklenen özel bir otomatik iş akışı oluşturabilirsiniz. Otomatik iş akışı başlatıldığında, yeni görevleri kendi kendine oluşturabilir ve atayabilir veya proje durumunu güncelleyebilir. Bu sayede, farklı görevler tamamlandıkça projenizin ilerlemesini manuel olarak izlemek ve güncellemek zorunda kalmazsınız.

ClickUp ile görev otomasyonlarınızı özelleştirin

Görevlerinizi ve Otomasyonlarınızı platformun kullanışlı AI aracı olan ClickUp AI ile birleştirerek iş akışı yönetimini daha da kolaylaştırabilirsiniz . AI , görev açıklamalarına ve ekip arkadaşlarınızın bıraktığı yorumlara göre, sizin müdahaleniz olmadan otomatik olarak bireysel alt görevler oluşturabilir .

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev oluşturma ve atama, son teslim tarihleri ve öncelikler belirleme, görev ve proje durumlarını güncelleme ve daha fazlası için kod gerektirmeyen otomasyonlar

100'den fazla hazır otomasyon şablonu

Otomatik görev oluşturma için üretken AI yetenekleri

Tüm otomasyonlarınız için özel koşullar tanımlayın

100'den fazla araç ve hizmetle entegrasyonlar

Son derece iyi tasarlanmış ve sezgisel kullanıcı arayüzü

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için başlangıçta biraz karmaşık olabilir

Otomasyon alanları daha dinamik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Process Street

Para akışı için Wall Street var. İş akışı için Process Street var! ?️

Şaka bir yana, Process Street, işinizi (ve hayatınızı) kolaylaştıran özelliklere sahip, kod gerektirmeyen bir başka iş akışı otomasyon platformu ve Pipefy'e alternatif bir platformdur. Standart iş süreçleri için önceden tasarlanmış şablonlar ile iş akışlarınızı anında otomatikleştirmeye başlamanıza yardımcı olur.

Process Street, bazı etkileyici AI yeteneklerine de sahiptir. Örneğin, iş akışı oluşturucu, belirttiğiniz başlık ve açıklamaya göre saniyeler içinde yeni bir iş akışı oluşturabilir. Ayrıca belgeleri okuyabilir ve bir iş akışının eylemlerini gerçekleştirmek için gerekli verileri çıkarabilir. Gerekirse, AI otomatik bir iş akışının parçası olarak e-postalar bile oluşturabilir ve gönderebilir.

Son olarak, Process Street, tüm iş akışlarınızla ilgili analizleri ve verileri sezgisel bir gösterge paneli üzerinde sunar. Bu sayede, KPI'larla ilgili veriye dayalı kararlar alabilir ve çeşitli süreçlerin ve takım üyelerinin performansını değerlendirebilirsiniz.

Process Street'in en iyi özellikleri

AI destekli iş akışı oluşturucu

Akıllı AI destekli belge analizi

Kodsuz otomasyonlar

Tüm iş akışları için veri ve analizler

Yaygın iş akışları için önceden tasarlanmış şablonlar

Process Street sınırlamaları

Gezinmek biraz kafa karıştırıcı olabilir

Özelliklerin düzenlenmesi iyileştirilebilir

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç: 100 $/ay

Pro: 415 $/ay

Enterprise: 1.660 $/ay

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600+ yorum)

3. Kissflow

Kissflow, her türlü iş akışını oluşturmak ve otomatikleştirmek için 3 adımlı süreci ile gurur duyar. Süreç şunları içerir:

İş akışınız için özelleştirilmiş alanlara sahip bir form oluşturma İş akışınızı tanımlama (yani, form gönderildiğinde ne olacağı) Formunuzu ve iş akışınızı yayınlamak için gerekli izinleri uygulayın

Sürükle ve bırak form oluşturucu yardımıyla formları tasarlayın ve görsel bir temsil aracılığıyla iş akışlarını özelleştirin, kodlama ihtiyacını ortadan kaldırın. Bir formun gönderilmesi, formla ilişkili belirli bir iş akışını tetikler ve bu da formda tanımlanan eylemin gerçekleştirilmesiyle sonuçlanır. ✅

Gördüğünüz gibi, Kissflow'un otomasyon mekanizması, bir tetikleyici etkinlik ve ardından bunun sonucunda gerçekleşecek eylemleri tanımladığınız diğer iş akışı otomasyon araçlarından biraz farklıdır. İşlevselliği, öncelikle form gönderimi gerektiren süreçleri otomatikleştirmeye odaklanmıştır.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Form gönderimleri içeren süreçleri otomatikleştirmeye odaklanmıştır

Kod gerektirmeyen, görsel iş akışı özelleştirme

Sürükle ve bırak form oluşturucu

Tüm iş akışlarının performansını değerlendirmek için veri ve analitik

Tüm önemli üçüncü taraf araç ve hizmetlerle entegrasyonlar

Proje yönetimi için önceden oluşturulmuş otomasyon şablonları

Kissflow sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili sorunlar bildirdi

Diğer Pipefy alternatiflerine kıyasla gezinmesi ve yapılandırması biraz zor olabilir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: Aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (30'dan fazla yorum)

4. Kintone

Kintone, iş akışı otomasyonuna odaklanmış özel bir platformdan çok, süreç haritalama ve görselleştirme yazılımı niteliğindedir. Bununla birlikte, hatırlatıcıları, onayları ve takım üyeleri arasındaki görev devretmelerini otomatikleştirmek için mükemmel bir yazılımdır.

Bu araç, iş akışlarını sıfırdan tasarlamak ve iş akışının çeşitli kısımlarını otomatikleştirmek için kurallar belirlemek üzere kullanabileceğiniz bir sürükle ve bırak iş akışı oluşturucu ile birlikte gelir.

İsterseniz iş akışlarınız için çok adımlı onay süreçleri tanımlayabilir ve üçüncü taraf entegrasyonlar sayesinde iş akışlarınız birçok iş uygulaması ve hizmetinin eylemlerini otomatikleştirebilir.

Kintone'un en iyi özellikleri

Süreç görselleştirme ve yönetimi

Otomatik hatırlatıcılar, görev devri ve onaylar

Üçüncü taraf hizmetler ve araçlarla entegrasyon

Sürükle ve bırak iş akışı oluşturucu ile kullanıcı dostu arayüz

Her iş akışı için çok adımlı onaylar

Kintone sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü çok şık değil

Otomatik e-postalar ve metinler gönderilemiyor

Kintone fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 24 $ (en az beş kullanıcı, yani aylık 120 $)

Kintone puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (3 yorum)

5. ProcessMaker

ProcessMaker, üretken AI ile AI destekli Akıllı Belge İşleme (IDP) yeteneklerini ve bir karar verme motorunu bir araya getirerek takımınızın "Hiper Verimlilik" elde etmesine yardımcı olur. Pipefy'nin diğer birçok alternatifi gibi, süreçlerinizi hızlı bir şekilde kurmanıza yardımcı olacak şablonlar içerir.

Aracın anahtar satış noktası, belgelerinizden (ör. faturalar, sözleşmeler, e-postalar vb.) gerekli içeriği çıkarabilmesi ve çıkarılan bilgilere dayalı kararlar alabilmesidir. Böylece, karar verme motoru komut dosyası yazma ihtiyacını etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Diğer bir deyişle, ProcessMaker otomatik olarak kararlar alabilir ve bunları iş akışı dışında uygulayabilir; aksi takdirde çeşitli programlama dillerinde komut dosyaları yazmanız gerekebilir. ?‍?

Son olarak, üretken yapay zekası, istediğiniz iş akışını basitçe tanımlayarak süreçlerinizi oluşturmanıza olanak tanır.

ProcessMaker'ın en iyi özellikleri

Kodsuz süreç oluşturma

AI destekli Akıllı Belge İşleme (IDP)

Hızlı süreç oluşturma için üretken yapay zeka

AI destekli karar verme motoru

Proje yönetimi iş akışları için önceden oluşturulmuş süreç şablonları

Her tür iş süreci için veri ve analizler

ProcessMaker sınırlamaları

Belgeler biraz güncel olmayabilir

UI, teknolojiye yatkın olmayan kullanıcılar için biraz zor olabilir

ProcessMaker fiyatlandırması

Platform: 1.475 $/ay

Pro: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

Enterprise+: Fiyatlandırma talep üzerine verilir

ProcessMaker puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

6. Creatio

Listemizdeki en kusursuz tasarımlı iş akışı yazılımlarından biri olan Creation, CRM ve iş akışı otomasyonu özelliklerini sorunsuz bir şekilde birleştirerek iki ayrı araca olan ihtiyacı ortadan kaldırmasıyla öne çıkıyor.

Bu kodsuz platform, sezgisel bir sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü aracılığıyla otomatik iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. İş akışınızın çeşitli bölümlerini otomatikleştirmek için kurallar tanımlayabilir ve belirli bir adımın yalnızca siz veya takımınız onayladıktan sonra yürütülmesini sağlamak için onaylar ekleyebilirsiniz.

Creatio ayrıca, tüm iş akışlarınızın performansını değerlendirmenize ve verimlilik için optimize etmenize yardımcı olacak içgörüler sunar.

Creatio'nun en iyi özellikleri

CRM platformu ve iş akışı otomasyon yazılımının birleşimi

Kod gerektirmeyen, sürükle ve bırak iş akışı tasarımı ve otomasyonu

İş akışının belirli kısımları için onaylar

İyi tasarlanmış ve sezgisel arayüz

Tüm süreçler için analitik

Creatio sınırlamaları

Otomasyon fonksiyonları çok zengin değil

Kullanıcı lisanslaması biraz kısıtlayıcı ve esnek değildir

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (230+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (19 yorum)

7. Monday. com

Monday. com, iş ve proje yönetiminin neredeyse her yönü için özelliklere sahip olduğu için kendisine "İş İşletim Sistemi" adını vermektedir. Daha spesifik olarak, Otomasyon Merkezi, otomatik bir iş akışı oluşturmak için basit üç adımlı bir süreç sunar:

Bir tetikleyici tanımlayın (tarih, durum değişikliği, bir öğenin oluşturulması vb.) Bir koşul seçin (tetikleyici etkinliğin karşılaması gereken kriterler) Tetikleyici etkinlikten sonra gerçekleştirilmesi gereken eylemi seçin

Ayrıca, birden fazla eylemi gerçekleştiren veya birden fazla koşul karşılandığında tetiklenen çok adımlı otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz. Daha önce açıklanan sürecin çoğunu atlamak istiyorsanız, Monday.com'da tarifler olarak bilinen önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarını seçin.

Monday. com en iyi özellikleri

Sezgisel ve kod gerektirmeyen arayüz

Çok adımlı otomasyonlar

Önceden oluşturulmuş otomasyon tarifleri

İş akışlarını Monday.com projeleri ve CRM hesaplarına entegre edin

proje yönetimi aracına bağlanmak için 100'den fazla entegrasyon

Monday.com sınırlamaları

Diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla başlangıçta kullanımı biraz karmaşık olabilir

Ana ekran çok özelleştirilebilir değil

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $ (en az üç kullanıcı)

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyat talep üzerine verilir

Tüm fiyatlar yıllık fatura modeline göredir*

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

8. Asana

Asana, kapsamlı iş akışı otomasyon yeteneklerine sahip bir başka iş ve görev yönetimi ve verimlilik uzmanıdır ve bu da onu umut vaat eden bir Pipefy alternatifi haline getirir. 80'den fazla önceden oluşturulmuş iş akışı şablonu ve iş akışınıza bağlı görevleri kolayca oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda görev şablonu ile size güzel bir başlangıç sağlar. ?

Yazılım, görev şablonlarını, otomasyon kurallarını, form alanlarını ve bölümleri bir araya getirerek aynı anda birden fazla projeye uygulanabilmelerini sağlayan benzersiz bir "Paketler" özelliği ile birlikte gelir (bu özelliği çoğu Asana alternatifinde bulamazsınız).

Son olarak, Asana'nın raporlama gösterge panelleri, iş akışlarınızın performansına ilişkin görsel açıdan zengin bir genel bakış sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

80'den fazla hazır otomasyon şablonu

Kodsuz platform

Otomatik iş akışlarını birden fazla projeye uygulamak için paketler

İş akışlarını projelere ve görevlere bağlar

Analitik özellikli raporlama gösterge panelleri

Asana sınırlamaları

Başlangıçta biraz karmaşık gelebilir

Bazı otomasyonlar ve entegrasyonlar en pahalı Enterprise planında kilitlidir

Asana fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir*

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.200+ yorum)

9. Yapılacaklar

Way We Do, öncelikle iş süreçlerinizi yönetmenize ve görselleştirmenize yardımcı olmaya yöneliktir.

Yineleyen görevler, takım üyeleri arasında görev yönlendirme ve otomatik hatırlatıcılar ile ilgili bazı temel otomasyon yetenekleri vardır. Ancak daha gelişmiş, tetikleyici tabanlı otomasyonlara ihtiyacınız varsa, işlevselliğini genişletmek için Way We Do'yu Microsoft Power Automate ile entegre etmeniz gerekecektir.

Way We Do'nun en iyi özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler

Takım üyeleri arasında otomatik görev yönlendirme

Yinelenen görevleri ayarlama yeteneği

Microsoft Power Automate ile entegre

Tüm iş akışları için raporlama ve analiz

Way We Do sınırlamaları

Özel bir iş akışı otomasyon platformu değildir; sınırlı otomasyon özellikleri

Kullanıcılar yalnızca 10'un katları olarak eklenebilir

Way We Do fiyatlandırması

Girdi: 99 $/ay (10 kullanıcıdan başlar)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Way We Do puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10 yorum)

Capterra: 4,9/5 (9 yorum)

10. Workato

Workato, AI'nın gücünü otomasyonla birleştiren tam donanımlı bir iş akışı otomasyon platformudur. Sürükle ve bırak arayüzü kullanarak çeşitli uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi entegre etmek için 1.200'den fazla önceden oluşturulmuş konektör içeren devasa bir kütüphaneye sahiptir. Ardından, AI'nın yardımıyla bunları kolayca otomatikleştirmenize olanak tanır.

Üretken AI ve Workbot GPT sayesinde Workato, doğal dil komutlarını kullanarak otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. İş akışlarını otomatikleştirmek için kendi özel sohbet robotlarınızı kurmanıza olanak tanıyarak bir adım daha ileri gider.

Workato'nun bir diğer önemli özelliği ise önceden oluşturulmuş otomasyon tarifleri koleksiyonudur. Çeşitli iş ihtiyaçlarına ve süreçlerine yönelik 500.000'den fazla tarifeye sahip olması, onu kendi liginde bir numara yapmaktadır! ?

Workato'nun en iyi özellikleri

Doğal dil komutlarıyla AI destekli iş akışı otomasyonu

İş akışı otomasyonu için özel chatbotlar

1.200'den fazla entegrasyon ve konektör

500.000'den fazla hazır otomasyon tarifi

İş akışları oluşturmak için sürükle ve bırak arayüzü

Workato sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Java ve Python için yerel destek eksik

Workato fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Workato puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

En İyi Pipefy Alternatifi ile Takım Verimliliğini En Üst Düzeye Çıkarın

İş akışlarınızı yönetmek ve otomatikleştirmek için hangi Pipefy alternatifini seçeceğiniz konusunda hala kararsızsanız, işte en iyi seçimimiz: ClickUp!

AI'nın yardımıyla ClickUp, proje ve görev yönetimi, belge oluşturma, zamanlama, hatırlatıcılar ve operasyonlarınızın diğer birçok bölümünü otomatikleştirebilir ve kolaylaştırabilir. Hatta, birkaç tıklama ile neredeyse tüm iş süreçlerini yönetmek ve otomatikleştirmek için tek bir pencere haline gelebilir.

En iyi yanı ise, ÜCRETSİZ olarak kullanmaya başlayabilirsiniz, bu yüzden kaydolun ve daha önce hiç olmadığı kadar verimlilik elde edin! ?