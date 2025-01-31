10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Shift ในปี 2025

ในวันทำงานปกติ พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆ ตรวจสอบกล่องจดหมายอีเมลและแอปส่งข้อความต่างๆ และจัดการกับระบบนิเวศดิจิทัลที่หลากหลายซึ่งเราทุกคนอาศัยอยู่ และแม้ว่าแอปและแพลตฟอร์มแต่ละตัวที่คุณใช้จะมีประโยชน์ แต่การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบแอปและกล่องจดหมายจำนวนมากนั้นเป็นการเสียเวลาและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
แอป Shift มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยช่วยให้คุณจัดระเบียบและรวมแอป เครื่องมือ และบัญชีต่างๆ ของคุณไว้ในมุมมองเดียว แต่แอปนี้ไม่ใช่แอปเพิ่มประสิทธิภาพเพียงแอปเดียวที่มีอยู่สำหรับการทำงานร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกและคู่แข่ง 10 อันดับที่ดีที่สุดของ Shift เหล่านี้จะช่วยเพิ่มสมาธิของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายของเวิร์กสเตชันดิจิทัลของคุณ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดที่ Shift ไม่สามารถแก้ไขได้
แอป Shift คืออะไร?
Shift เป็นแอปพลิเคชันจัดการเวิร์กสเตชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน แอปพลิเคชัน และบัญชีต่าง ๆ เช่น Slack, บัญชี Microsoft และ Google, WordPress และอื่น ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความยุ่งเหยิงในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการให้คุณเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดที่คุณใช้ได้อย่างง่ายดาย เช่น โปรแกรมอีเมล, แอปพลิเคชันบนคลาวด์ และเครื่องมือจัดการโครงการ คุณสมบัติเด่นบางประการของ Shift ได้แก่:
- กล่องจดหมายรวม สำหรับหลายบัญชีอีเมล (อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถดูการสนทนาทั้งหมดจากกล่องจดหมายเดียวได้)
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น WhatsApp, Slack, Zoom และ Trello
- พื้นที่ทำงานในเบราว์เซอร์ที่ปรับให้เหมาะสม สำหรับการเข้าถึงแอปพลิเคชันเว็บ
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม สำหรับ Windows, Mac และ Linux
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง สำหรับการค้นหาอีเมลและไฟล์จากเครื่องมือและบัญชีต่าง ๆ
อะไรคือทางเลือกที่ดีสำหรับ Shift?
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Shift คุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
- คุณสมบัติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ:แอปจัดการรายชื่อขั้นสูงต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณใช้การส่งอีเมลเป็นหลัก การเลือกแอปที่ไม่มีกล่องจดหมายทีมอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด
- ความสะดวกในการผสานรวม: แอปพลิเคชันควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือหรือแอปที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกัน
- ความคุ้มค่า: โครงสร้างราคาควรเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรของคุณและให้ความคุ้มค่าที่ดีสำหรับเงินที่คุณจ่าย
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันที่เรียนรู้ได้ง่ายเป็นกุญแจสำคัญในการรับรองการนำไปใช้ที่ราบรื่นภายในบริษัทของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายตัวในทีมต่างๆ
- ความสามารถในการขยายตัว: ทางเลือกที่ดีควรสามารถขยายตัวตามคุณเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ เช่นการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: เนื่องจากคุณจะต้องแบ่งปันข้อมูลระหว่างทางเลือกของ Shift กับบัญชีหลายบัญชี ทางเลือกที่คุณเลือกจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Shift ประจำปี 2024
Shift ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมสำหรับการจัดการเวิร์กสเตชันทั่วโลก โดยรวบรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แม้ว่าจะฟังดูน่าสนใจ แต่ข้อเสนอของ Shift อาจไม่ตรงกับความต้องการของทุกคน ตัวเลือกยอดนิยม 10 รายการนี้จะช่วยให้คุณจัดการหลายขั้นตอนการทำงานและโครงการต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว และแต่ละตัวเลือกมีประโยชน์เฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและลดสิ่งรบกวนได้
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมการทำงานของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียวซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์นี้มีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการวางแผนและจัดการขั้นตอนการทำงาน เครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมการจัดการงาน กล่องข้อความสำหรับรับส่งข้อความ และการจัดการทรัพยากร
ClickUp ช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ต่างจาก Shift ที่ไม่มีคุณสมบัติในตัวมากมายและต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ClickUp ช่วยให้คุณเลิกใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหลายตัวที่คุณใช้อยู่ และเพลิดเพลินกับการมีเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันในที่เดียว
แน่นอน, นอกเหนือจาก Shift, ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่คุณใช้มากที่สุดในที่ทำงานของคุณทั้งหมด. คุณสามารถเลือกจากการผสานการทำงานของ ClickUpกว่า1,000รายการกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมถึง Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อดูรายงาน ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์
- เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพมากมายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในโครงการและกระบวนการทำงานต่างๆ รวมถึงเทมเพลตสำหรับการสื่อสาร
- ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแชร์และทำงานบนโปรเจ็กต์และเอกสารต่าง ๆ ได้ข้ามทีมโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอก
- การสนทนาและความคิดเห็นแทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ หลายอย่าง
- ระบบอัตโนมัติและ AI ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามได้ประมาณจำนวนเดียวกับที่ Shift ผสานการทำงานด้วย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติและการผสานรวมที่หลากหลาย บางท่านอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อใช้งาน ClickUp เป็นครั้งแรก
- ระบบนำทางบนมือถือยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังต้องการการปรับปรุงเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. แรมบ็อกซ์
Rambox เป็นเครื่องมือจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับมืออาชีพที่ต้องพึ่งพาแอปพลิเคชันบนเว็บเป็นหลัก โดยให้บริการศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail และ iCloud อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การจัดการและการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกในที่เดียว
ความสามารถของ Rambox ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การจัดระเบียบและการผสานรวมเท่านั้น แต่ยังซิงโครไนซ์การตั้งค่าแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่น และให้คุณปิดการแจ้งเตือนจากทุกอุปกรณ์ของคุณได้ผ่านแดชบอร์ดผู้ใช้ เพื่อลดสิ่งรบกวนสมาธิ
นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำอย่างมากในเรื่องของธีมและการปรับแต่งภาพลักษณ์ตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดใช้งานการบล็อกโฆษณา เลือกโหมดมืดเพื่อให้การอ่านง่ายขึ้น และแม้กระทั่งปรับแต่งการออกแบบและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาภายนอกแต่ละตัวให้เหมาะกับสไตล์ของคุณเองผ่านการใช้ CSS styling และโค้ด JS ของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Rambox
- จัดระเบียบและกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของคุณตามความต้องการและความชอบของคุณ
- ผสานรวมส่วนเสริมจากบุคคลที่สามมากกว่า 700 รายการได้อย่างง่ายดาย เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และผู้จัดการรหัสผ่าน
- หยุดการแจ้งเตือนและเสียงจากแอปต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานของคุณโดยไม่ถูกรบกวน
- สลับระหว่างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายและเข้าถึงเนื้อหาที่คุณต้องการด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Rambox
- มันมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นน้อยกว่า Shift และความสามารถในการใช้การเชื่อมต่อแบบกำหนดเองอาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับผู้ใช้บางคน
- มันถูกสร้างขึ้นบนเบราว์เซอร์อัจฉริยะโอเพนซอร์ส Chromium ซึ่งบางคนพบว่าใช้หน่วยความจำมากและอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลง
- คุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Rambox
- ฟรี
- โปรแพลน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Rambox
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
3. สถานี
เครื่องมือความร่วมมือที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวงการนี้ เป็นเบราว์เซอร์อัจฉริยะแบบโอเพนซอร์สสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีต่างๆ ของคุณ เช่น บัญชี Slack และบัญชี Gmail และมันจะบันทึกการเข้าสู่ระบบและจัดกลุ่มแอปที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณภายใต้แท็บซ้อนที่เรียกว่า Smart Dock
จากที่นั่น การแจ้งเตือนและการเตือนทั้งหมดของคุณจะถูกจัดศูนย์ไว้ในที่เดียว คุณสามารถสลับไปมาระหว่างเวิร์กโฟลว์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำงานได้เร็วขึ้นและคงสมาธิไว้โดยไม่ต้องสลับบริบท สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ นี่เป็นโครงการโอเพนซอร์สและไม่ได้มีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอจากนักพัฒนาอีกต่อไป แม้ว่าจะมีชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงอัปเดตโค้ดอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของสถานี
- สลับใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นและค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งการจัดระเบียบแอปของคุณด้วยแถบด้านข้างแบบโมดูลาร์และใช้งานสะดวก
- เข้าถึงแอปพลิเคชันและเอกสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันสลับอย่างรวดเร็ว
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวนโดยการปิดการแจ้งเตือนที่รบกวน
- สร้างกลุ่มแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์และโครงการที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของสถานี
- มีรายงานบางฉบับระบุว่า Station ใช้ทรัพยากรระบบมาก ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานช้าลง
- ความยากลำบากในการรักษาความต่อเนื่องของเซสชันระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
- เนื่องจากเป็นโครงการโอเพนซอร์ส ผู้ใช้จึงรายงานว่ามีช่วงเวลาที่ยาวนานที่การเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามบางตัวขัดข้องและไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้หากแอปหลักของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน
ราคาสถานี
- ฟรี
คะแนนและรีวิวสถานี
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (2 รีวิว)
4. เวฟบ็อกซ์
Wavebox เป็นอีกหนึ่งเบราว์เซอร์อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อติดตามการเข้าสู่ระบบและโปรไฟล์ของคุณสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SaaS บนเว็บต่างๆ ในพื้นที่รวมเดียว จากนั้นช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นข้ามหลายแอป ทำให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นระเบียบยิ่งขึ้นขณะทำงาน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Wavebox คือความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเบราว์เซอร์และ CPU เมื่อใช้งานหลายแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์พร้อมกัน เมื่อแอปไม่ได้ใช้งานอยู่ Wavebox จะทำให้แอปเหล่านั้นเข้าสู่โหมดพักโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยการตั้งค่าต่างๆ เช่น ธีมของ UI การแจ้งเตือน และปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์
ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Shift หลายตัว ความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวและสาธารณะทำให้ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการศูนย์กลางการสื่อสาร กับลูกค้าสำหรับแผนกช่วยเหลือลูกค้า ด้วยพื้นที่ทำงานสาธารณะ คุณสามารถจัดระเบียบโครงการและแชร์กับลูกค้าได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์อัจฉริยะ
คุณสมบัติเด่นของ Wavebox
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือบนเว็บส่วนใหญ่ รวมถึง Discord, Salesforce และ Slack
- กำจัดความจำเป็นในการใช้เบราว์เซอร์หลายตัว, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และแอปเบราว์เซอร์ในหน้าต่างเบราว์เซอร์เดียว
- ค้นหาคำสำคัญในทุกแท็บ วิดเจ็ต หน้าต่าง หรือแม้แต่บัญชี Gmail และ Google Drive ทั้งหมดของคุณ
- ตั้งค่าแอปและแท็บทั้งหมดให้เข้าสู่โหมดพักอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน 15 นาที โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Wavebox
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วในการนำทางและเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือให้สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้หน่วยความจำสูงบนอุปกรณ์บางรุ่น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานยาก เช่น ลิงก์ที่เปิดได้เฉพาะในแท็บเฉพาะกลุ่มเท่านั้น อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
ราคาของ Wavebox
- แผนพื้นฐานฟรี
- โปรแพลน: 8.33 ดอลลาร์/เดือน
- แผนสำหรับทีม: $12.50/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wavebox
- G2: 4. 4/5 (9 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
5. ด้านหน้า
Front เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Shift โดยเฉพาะเครื่องมือที่เน้นด้านการสื่อสาร เป็นแพลตฟอร์มอีเมลแบบร่วมมือที่รวมกล่องจดหมายที่แชร์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เข้าด้วยกันในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
เป้าหมายคือการรวมข้อความขาเข้าทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่ข้อความตัวอักษร จากนั้น Front จะช่วยให้คุณติดแท็กสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อกำหนดเส้นทางข้อความเหล่านี้ และติดตามการตอบกลับและหัวข้อสนทนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าและการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นด้านหน้า
- กล่องจดหมายร่วมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกทีมคนอื่น ๆ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากที่อยู่ร่วมกัน เช่น contact@ หรือ support@
- การเชื่อมต่อแบบ Frontมากกว่า 50 รายการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม รวมถึง Slack, HubSpot และ Asana
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อประหยัดเวลา
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมทุกคนได้อย่างราบรื่นโดยรวบรวมช่องทางการสื่อสารและเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในอีเมล ข้อความ และงานต่างๆ
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ วัดประสิทธิภาพ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจากการโต้ตอบกับลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของ Front
ข้อจำกัดด้านหน้า
- แอปอาจทำงานช้าเมื่อจัดการกับปริมาณการสนทนาจำนวนมากเนื่องจากข้อจำกัดของ API
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อบกพร่องและปัญหาทางเทคนิคได้เป็นครั้งคราว
- แผนเริ่มต้นขาดการผสานการทำงานหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบ CRM หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ราคาด้านหน้า
- เริ่มต้น: $19/ที่นั่ง/เดือน (ชำระเงินรายปีสำหรับ 2 ถึง 10 ที่นั่ง)
- การเติบโต: $59/ที่นั่ง/เดือน (ชำระเงินรายปีขั้นต่ำ 5 ที่นั่ง)
- ขนาด: $99/ที่นั่ง/เดือน (ชำระเงินรายปีขั้นต่ำ 20 ที่นั่ง)
- พรีเมียร์: $229/ที่นั่ง/เดือน (ชำระเงินรายปีขั้นต่ำ 50 ที่นั่ง)
- ส่วนเสริม: แผนทั้งหมดข้างต้นสามารถปรับแต่งได้ด้วยส่วนเสริม เช่น ฟีเจอร์บริการข้อความสั้น Dialpad ในราคา 100 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวด้านหน้า
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
6. ผู้ช่วย
Sidekick เป็นเบราว์เซอร์ทรงพลังที่ช่วยให้การทำงานประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการรวมแอป เครื่องมือ และงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว—โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ทุกกิจกรรมของคุณจะถูกเข้ารหัส พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การบล็อกการทำอาหาร การท่องเว็บแบบส่วนตัว ตัวบล็อกป๊อปอัพ การป้องกันฟิชชิ่งและมัลแวร์ และส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยจากโค้ดอันตรายและช่องโหว่ต่างๆ
เบราว์เซอร์นี้ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเว็บยอดนิยม เช่น Gmail และ Notion คุณสามารถค้นหาข้อมูลข้ามระบบนิเวศ Sidekick ที่ผสานรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาไฟล์ การสนทนา หรืออีเมลในทุกแอปหรือแท็บเบราว์เซอร์
คุณสมบัติเด่นของ Sidekick
- นำทางระหว่างแอปและบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ลดความวุ่นวายและการใช้หน่วยความจำโดยการเลื่อนการแจ้งเตือนแท็บที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในขณะนี้
- สร้างและปรับแต่งพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันตามกระบวนการทำงานของพวกเขา
- ตัวจัดการงานในตัวและตัวบล็อกการเสียสมาธิช่วยให้คุณมีสมาธิกับโครงการ
ข้อจำกัดของซิดีกิก
- ปัญหาความเข้ากันได้และประสิทธิภาพของส่วนขยาย Chrome เป็นครั้งคราว
- การใช้หน่วยความจำที่มีปัญหาเมื่อมีแท็บเปิดอยู่หลายแท็บ
ราคาสำหรับผู้ช่วย
- ฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน
- ProTeam: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของซิดีกิก
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 2/5 (8 รีวิว)
7. Mailbird
Mailbird เป็นโปรแกรมอีเมลบนเดสก์ท็อปสำหรับ Windows ที่รวมบัญชีอีเมลหลายบัญชีและผสานแอปต่าง ๆ เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีงานยุ่งและต้องการจัดการกล่องจดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการใช้อีเมล แม้ว่าฟีเจอร์จะไม่ได้ครอบคลุมมากไปกว่าการจัดการอีเมลก็ตาม
สร้างพื้นที่ทำงานของคุณโดยการผสานรวม Mailbird กับบัญชีอีเมลต่าง ๆ ของคุณ จากนั้นคุณสามารถอ่านและตอบกลับข้อความทั้งหมดของคุณได้จากแพลตฟอร์มเดียว ยังมีระบบเขียนอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้ ChatGPT ช่วยคุณสร้างข้อความส่งออกได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailbird
- จัดการหลายบัญชีอีเมลภายในอินเทอร์เฟซเดียวที่ราบรื่น
- ดูเมื่อผู้รับเปิดอีเมลของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ติดตามของ Mailbird
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ ความรู้สึก และการจัดระเบียบของ Mailbird ให้ตรงกับความชอบส่วนตัวของคุณ
- เชื่อมต่ออีเมลของคุณกับบริการยอดนิยม รวมถึง Google Calendar และ Dropbox
- ค้นหาอีเมล ไฟล์แนบ และผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่มีประสิทธิภาพของ Mailbird
ข้อจำกัดของ Mailbird
- ใช้งานได้เฉพาะกับ Windows เท่านั้น แต่กำลังพัฒนาเวอร์ชันสำหรับ Mac อยู่
- การผสานรวมแอปที่มีอยู่อย่างจำกัดมาก แม้ว่าจะมีเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack รวมอยู่ด้วย
- มันอาจใช้ทรัพยากร CPU ค่อนข้างมาก ทำให้แอปเกิดการขัดข้องหรือคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง
ราคาของ Mailbird
- เวอร์ชันพื้นฐาน: ใช้ฟรี
- แผนส่วนตัว: $49. 50 ต่อผู้ใช้ (ชำระเงินครั้งเดียว)
- แผนธุรกิจ: $99.75 ต่อผู้ใช้ (ชำระครั้งเดียว)
- แผนส่วนตัว: $3. 25/เดือน ต่อผู้ใช้ (ชำระเงินรายปี)
- แผนธุรกิจ: $5.75 (ชำระรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Mailbird
- G2: 4. 0/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
8. ฟรานซ์
Franz เป็นแอปส่งข้อความที่รวมบริการส่งข้อความยอดนิยม เช่น Trello และ Facebook Messenger ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว บริการนี้รองรับทุกคน รวมถึงผู้ใช้ส่วนตัวและทีมที่ทำงานร่วมกันในโครงการ
หนึ่งในประโยชน์หลักของมันคือแอปของบุคคลที่สามเดียวกันสามารถรวมเข้ากับ Franz ได้หลายครั้ง ทำให้ง่ายต่อการดูบัญชีส่วนตัวและธุรกิจต่างๆ ในแดชบอร์ดเดียวกัน เมื่อเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแต่ละข้อความให้เป็นรายการที่ต้องทำ ติดตามงาน และมอบหมายข้อความและการสื่อสารติดตามผลให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกันได้
คุณสมบัติเด่นของฟรานซ์
- การผสานบริการหลายระบบรองรับบริการส่งข้อความและแชทยอดนิยมหลากหลายในแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบรวมศูนย์
- สร้างพื้นที่ทำงานเพื่อสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและปราศจากสิ่งรบกวน
- แปลงคำหรือประโยคในข้อความหรืออีเมลให้เป็นรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ
- การรองรับหลายภาษาช่วยให้สามารถใช้ภาษาหลักได้ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และสเปน
ข้อจำกัดของฟรานซ์
- ประสบการณ์การใช้งาน Subar บนมือถืออาจก่อให้เกิดปัญหาเมื่อใช้บริการขณะเดินทาง
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับคำเตือนหรือแอปพลิเคชันที่หยุดทำงานเมื่อใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Franz
- ฟรี
- ส่วนตัว: $2. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $5.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Franz
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. Mailspring
Mailspring เป็นโปรแกรมอีเมลโอเพนซอร์สที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการจัดการหลายอีเมลในบัญชีเดียว รองรับบัญชี IMAP และ Office 365 ทั้งหมดในที่เดียว เพื่อการทำงานร่วมกันสูงสุดในทีม คุณสามารถเข้าถึงทางลัด การติดตามลิงก์ ใบตอบรับการอ่าน และอื่นๆ ได้ แม้บัญชีต้นทาง เช่น Yahoo Mail จะไม่รองรับโดยตรงก็ตาม
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Shift แอปนี้มุ่งเน้นไปที่การรวมอีเมลของคุณไว้ที่เดียวเท่านั้น แต่ด้วยการมุ่งเน้นนี้ คุณจะได้รับฟีเจอร์เสริมและเครื่องมือต่าง ๆที่จะยกระดับการจัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเช่น เทมเพลตตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อที่สมบูรณ์ขึ้นตามบุคคลที่คุณติดต่อด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailspring
- ประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดมากทำให้การติดตามอีเมลของคุณรวดเร็วและง่ายดาย
- ควบคุมหลายบัญชีอีเมลและกล่องจดหมายที่เกี่ยวข้องในที่เดียว
- ค้นหาการสื่อสารทั้งหมดด้วยความสามารถในการค้นหาที่รวดเร็วและทรงพลังของ Mailspring
- ปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารของคุณด้วยการตรวจสะกดอัตโนมัติ การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นมากกว่า 60 ภาษา และการแปลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Mailspring
- เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้งเมื่อซิงค์บัญชี เช่น มีความล่าช้าเมื่อลบอีเมล
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอีเมลบางรายเป็นครั้งคราว
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามไม่ได้ขยายไปไกลเกินกว่าแอปที่เน้นที่อีเมล
ราคาของ Mailspring
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailspring
- G2: 3. 8/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (3 รีวิว)
10. ไปรษณีย์อากาศ
Airmail เป็นโปรแกรมอีเมลสำหรับ Mac เท่านั้นที่ทรงพลัง ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและการโต้ตอบที่เข้าใจง่าย รวมบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยมที่สุด รวมถึง Office 365, Gmail และแอป Google Workspace อื่นๆ, Microsoft Outlook และบัญชีอื่นๆ ที่ใช้โปรโตคอล IMAP หรือ POP3
เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการจัดการการสื่อสารทางอีเมลของคุณได้ดีขึ้น แต่การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่กว้างขวางของ Shift นั้นมากเกินไป ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้คุณดำเนินการกับอีเมลได้โดยตรงจากการแจ้งเตือน จะช่วยให้คุณควบคุมอีเมลได้มากขึ้นและใช้เวลาจัดการกับกล่องจดหมายน้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไปรษณีย์อากาศ
- แม้ว่าจุดแข็งหลักของมันคืออีเมล แต่มีการเชื่อมต่อที่จำกัดกับ Dropbox, Google Drive และแอปอื่นๆ เพียงไม่กี่ตัว
- สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Apple โดยใช้ประโยชน์จาก Face ID, Touch ID และคุณสมบัติอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกด้านความปลอดภัยทั้งหมดของ macOS และ iOS
- กล่องขาเข้าอัจฉริยะช่วยให้คุณควบคุมข้อความสแปมและสิ่งรบกวนต่าง ๆ ได้ พร้อมฟีเจอร์การดำเนินการแบบกลุ่มและเทมเพลตอีเมลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความมีสมาธิของคุณ
- คุณสามารถแชร์อีเมลไปยังแอปของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้ รวมถึงปฏิทินของคุณ, OmniFocus, และ Todoist
- เค้าโครงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปลักษณ์และความรู้สึกของ Airmail ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของไปรษณีย์อากาศ
- ปัญหาขัดข้องและปัญหาการซิงค์ที่เกิดขึ้นบ่อย
- พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Mac, iPad และ iPhone เท่านั้น
- การเรียงลำดับข้อความและฟีเจอร์ "อัจฉริยะ" อื่น ๆ ช่วยประหยัดเวลา แต่สามารถทำให้การนำทางในข้อความที่ยาวมาก ๆ เป็นปัญหาได้
ราคาไปรษณีย์อากาศ
- Airmail Pro: $9.99 ต่อเดือน หรือ $29.99 ต่อปี
- แอร์เมล์สำหรับธุรกิจ: $49.99 (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวไปรษณีย์อากาศ
- G2: 3. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (6 รีวิว)
เลือกทางเลือกใหม่เพื่อขับเคลื่อนอย่างโดดเด่น
แต่ละทางเลือกแทน Shift มีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง แต่มีน้อยมากที่สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานของคุณ, โครงการ, กระบวนการ, และบัญชีหลายบัญชีได้อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น บางทางเลือกแทนอาจเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมล ขณะที่บางทางเลือกอาจเหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบตั๋วขาเข้าจากลูกค้า
สำหรับทางเลือกแบบครบวงจรที่ดีที่สุดแทน Shift ให้เลือก ClickUp ด้วยอินเทอร์เฟซที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถจัดการงานหลายงานได้พร้อมกัน, เชื่อมต่อหลายบัญชี, และแทนที่การเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกหลายรายด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานในตัวของ ClickUp เช่น กระดานไวท์บอร์ด, แชทในแอป, และเอกสาร
นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการที่มีให้เลือก การจัดการเวิร์กโฟลว์และแอปพลิเคชันหมายความว่าคุณจะใช้เวลาไปกับโปรเจกต์ของคุณมากขึ้น และใช้เวลาน้อยลงในการพยายามให้ระบบเชื่อมต่อแบบกำหนดเองทำงานได้ทันที ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการสมัครใช้ ClickUpวันนี้!