บล็อก ClickUp
Transform your finance management with the support of ClickUp Brain

วิธีใช้ AI โดยไม่ต้องมีทีมเทคนิค

Arya DineshSenior Content Editor
2 เมษายน 2569

ถึงเวลาพูดความจริง ทุกเดือนที่คุณชะลอการนำ AI มาใช้ ช่องว่างระหว่างผลงานของทีมคุณกับสิ่งที่สามารถทำได้จริงจะยิ่งกว้างขึ้น

ทีมของคุณใช้พลังงานสร้างสรรค์ที่มีค่าไปกับการทำงานเชิงกลไกแทนที่จะใช้กับกลยุทธ์

ทีมส่วนใหญ่คิดว่าการใช้ AI โดยไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคหมายถึงการยอมรับผลลัพธ์ที่ด้อยคุณภาพ

ธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้าน AI รู้สึกถึง สิ่งนี้อย่างชัดเจนที่สุดและถูกกีดกันจากเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากการสนทนาถูกครอบงำด้วยการนำไปใช้ที่เน้นด้านวิศวกรรมเป็นหลัก

แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงไม่ใช่ทักษะ—มันคือการทำงานที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันน้อยเกินไป ซึ่งเป็นความท้าทายที่พบได้บ่อยจนทำให้45% ของพนักงานบอกกับ McKinseyว่าการบูรณาการการทำงานที่ราบรื่นจะช่วยเพิ่มการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันของพวกเขา

คู่มือนี้จะแนะนำคุณอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI โดยไม่ต้องมีทีมเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างเวิร์กโฟลว์แรกของคุณ วัดผลลัพธ์จริง และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่แม้แต่ทีมที่มีแรงจูงใจก็ยังพลาด 🙌

ทำไมทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคจึงไม่สามารถรอ AI ได้

หากคุณเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดเล็ก คุณคงทราบดีว่าการเฝ้าดูคู่แข่งก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ทีมงานของคุณยังคงติดอยู่กับขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวลนั้นเป็นอย่างไร

แต่มันไม่ใช่แค่คุณเท่านั้น ตามการสำรวจของ OECDพบว่ามีเพียง 20-30% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB)ที่ใช้ AI สร้างสรรค์ในปัจจุบัน

แม้ว่าสาเหตุจะมีความหลากหลายตั้งแต่ความท้าทายในการผสานรวมไปจนถึงภัยคุกคามด้านความปลอดภัย แต่ดูเหมือนว่าทุกคนกำลังเผชิญกับอุปสรรคของ AI อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถรอได้

นี่คือเหตุผล:

❗️คุณกำลังเสี่ยงต่อการอยู่รอดในการแข่งขัน ไม่ใช่แค่เทรนด์:ผู้ตัดสินใจด้านกลยุทธ์ข้อมูลถึง 72% เตือนว่า ธุรกิจจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหากไม่ใช้ AI และ 54% กังวลอย่างมากว่าการชะลอการนำไปใช้จะทำให้พวกเขาสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน

❗️คุณกำลังจ่าย "ค่าปรับด้านประสิทธิภาพ" อย่างมหาศาลทุกวัน: ผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจที่ใช้ AI สามารถร่างเอกสารได้มากขึ้นถึง 59% ต่อชั่วโมง และโดยรวมแล้ว AI ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทั่วไปได้สูงสุดถึง 66%

❗️ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้รับการพิสูจน์แล้ว (และคู่แข่งของคุณกำลังทำกำไร):74% ขององค์กรรายงานว่าได้รับผลตอบแทนเชิงบวกจากการนำ AI มาใช้ในองค์กรที่เติบโตเต็มที่แล้ว และสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ87% ระบุว่า AI ช่วยให้พวกเขาขยายการดำเนินงานได้ ในขณะที่ 86% เห็นว่าอัตรากำไรดีขึ้น

❗️ทีมของคุณ ต้องการ ใช้มัน: ตรงกันข้ามกับความกลัวที่ว่า AI จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการงานอย่างแพร่หลาย 71% ของพนักงานรายงานว่าการนำ AI มาใช้จริง ๆ แล้ว เพิ่มพูน ความพึงพอใจในงานและการเติบโตในอาชีพของพวกเขา

โอเค ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำสิ่งนี้ มาเริ่มกันที่ "วิธีการ" กันเถอะ

สิ่งที่ AI จริง ๆ หมายถึงสำหรับทีมที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค

การสนทนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคที่ทำให้ผู้ใช้ธุรกิจทั่วไปรู้สึกแปลกแยก

ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมักประสบปัญหาการวิเคราะห์จนไม่สามารถตัดสินใจได้เมื่อต้องเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณอาจจบลงด้วยการซื้อเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน (หรือการมีเครื่องมือมากเกินไป) ซึ่งทำให้ทีมของคุณสับสนและทำให้การทำงานประจำวันของคุณแตกแยก (หรือที่เรียกว่าการกระจายงาน)

เครื่องมือที่เหมาะสมต้องสามารถตัดผ่านเสียงรบกวนและจัดการกับความซับซ้อนที่อยู่เบื้องหลังได้ มาดูเครื่องมือที่มีให้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับทีมที่ต้องการนำ AI ไปใช้โดยไม่มีทีมเทคนิคกัน:

โมเดลภาษาขนาดใหญ่และแชทบอท

โมเดลภาษาขนาดใหญ่คือระบบที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อความจำนวนมหาศาล สามารถอ่าน เขียน สรุป และตอบคำถามในภาษาธรรมชาติได้

ในทางปฏิบัติ นี่หมายความว่าทีมของคุณสามารถถามคำถาม สร้างเนื้อหา หรือสรุปข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค แต่แชทบอททั่วไปที่ใช้ในธุรกิจมักไม่เพียงพอ เพราะพวกมันไม่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ พวกมันทำงานแยกตัว โดยไม่มีการเข้าถึงโปรเจ็กต์ งาน หรือความรู้ภายในของคุณ

นั่นคือเหตุผลที่ทีมมักจะจบลงด้วยการคัดลอกและวางบริบทไปยังเครื่องมือแยกต่างหาก ซึ่งเพิ่มแรงเสียดทานแทนที่จะลดมัน

คุณค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อ AI สามารถ เข้าถึงงานจริงของคุณ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับงานเฉพาะเจาะจง สรุปข้อมูลอัปเดตจริง และสร้างผลลัพธ์ตามบริบทของทีมคุณ ไม่ใช่แค่ข้อมูลทั่วไป

นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า AI ทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อมีบริบท โดยใช้ClickUp AI ⬇️

เวิร์กโฟลว์และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดคือสิ่งที่เปลี่ยน AI จากสิ่งที่น่าสนใจให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

แก่นแท้ของมันคือระบบตรรกะที่เรียบง่าย: เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้น เครื่องมือจะดำเนินการบางอย่าง กระบวนการทำงานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้สามองค์ประกอบ: ตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง ระบบสามารถมอบหมายเจ้าของงานคนถัดไปโดยอัตโนมัติ อัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม การทำงานอัตโนมัติเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ช่วยลดความจำเป็นในการประสานงานด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

หากไม่มีการทำงานอัตโนมัติ ทีมงานต้องใช้เวลาอย่างมากกับงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามผล การอัปเดต และการส่งต่องาน แต่เมื่อมีระบบการทำงานอัตโนมัติแล้ว กระบวนการเหล่านี้จะมีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้

กุญแจสำคัญคือทีมของคุณยังคงรับผิดชอบการตัดสินใจและการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ในขณะที่ระบบจะจัดการงานที่ต้องทำซ้ำซึ่งทำให้กระบวนการช้าลง

ตัวแทน AI ที่คิดวิเคราะห์และดำเนินการแทนคุณ

ตัวแทน AI คือก้าวต่อไปเหนือกว่าการอัตโนมัติ

แทนที่จะปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว ตัวแทนสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณ เข้าใจบริบท และดำเนินการภายในขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

ลองนึกถึงมันว่าไม่ใช่เครื่องมือ แต่เป็นผู้ช่วยในตัวมากกว่า ตัวแทนสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่เกิดปัญหาติดขัด เมื่อใดที่ข้อมูลขาดหาย หรือเมื่อใดที่เห็นรูปแบบซ้ำในภารกิจหรือการสนทนา จากนั้นมันสามารถเข้ามาช่วยโดยการมอบหมายงาน แสดงความเสี่ยง หรือกระตุ้นขั้นตอนถัดไป

ความแตกต่างนั้นละเอียดอ่อนแต่สำคัญ:

  • ระบบอัตโนมัติตอบสนองต่อตัวกระตุ้นเฉพาะ
  • ตัวแทนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งหมายความว่าจะมีการตรวจสอบด้วยมือที่น้อยลงและสิ่งต่าง ๆ หลุดรอดไปได้น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมและปริมาณงานของคุณเพิ่มขึ้น

นี่คือตัวอย่างของซูเปอร์เอเจนต์ที่มีความสามารถและขอบเขตที่ชัดเจน จาก ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา

นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs), AI มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดงานเพิ่มเติมที่ทำให้ทุกอย่างช้าลง

บริษัทผลิตวิดีโอ path8 Productions ถึงจุดวิกฤตเมื่อขยายกิจการ งานถูกกระจายไปทั่ว Smartsheet, Slack, Toggl และ Dropbox Paper โปรดิวเซอร์ต้องติดอยู่กับการคัดลอกข้อมูลอัปเดตระหว่างระบบต่างๆ แทนที่จะได้เดินหน้าโครงการต่อไป

แทนที่จะวาง AI ไว้บนกองความยุ่งเหยิงนั้น พวกเขาได้สร้างระบบขึ้นมาใหม่

พวกเขาได้รวบรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp's Small Business Suite สร้างพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกัน ซึ่ง AI, ระบบอัตโนมัติ และกระบวนการทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้จริง

ผลกระทบ

ฟังจากผู้ก่อตั้ง แพท เฮนเดอร์สัน 👇🏼

  • การมองเห็นแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมการวางแผน การสื่อสาร และการติดตามเวลา
  • 6 เครื่องมือถูกแทนที่ ด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
  • ใช้เวลาเตรียมตัวสำหรับการประชุมทีมน้อยลง 60% (จาก 30–60 นาที เหลือประมาณ 10 นาที)
  • เปิดตัวเต็มรูปแบบภายในเวลาไม่ถึง 8 สัปดาห์ ด้วยการสนับสนุนจาก ClickUp

ฟังจากผู้ก่อตั้ง แพท เฮนเดอร์สัน 👇🏼

วิธีประเมินความพร้อมของทีมคุณสำหรับ AI

ความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทีมมักทำเมื่อนำ AI มาใช้ คืออะไร? การพยายามซ้อนเทคโนโลยีใหม่ทับกระบวนการที่ยุ่งเหยิงและไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน

เพราะ AI ไม่ได้แก้ไขกระบวนการที่ยุ่งเหยิง แต่มันเปิดเผยให้เห็น

หากงานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหลายเส้น, สเปรดชีต, และแอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกัน, ทีมของคุณกำลังเผชิญกับ การกระจายบริบท อยู่แล้ว. ผู้คนใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูล, สลับไปมาระหว่าง แอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อกัน, และทำซ้ำการอัปเดตเดียวกันในหลายที่.

ในสภาพแวดล้อมนั้น, AI ไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือให้ทำงานด้วย. :

  • มันไม่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติในสิ่งที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  • ไม่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่กระจัดกระจายได้
  • และมันไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้หากกระบวนการทำงานของคุณไม่เชื่อมต่อกัน

ก่อนที่ AI จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ งานของคุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างและรวมศูนย์ นั่นคือสิ่งที่กำหนดว่า AI จะช่วยหรือเพียงแค่เพิ่มเสียงรบกวน

ในการทำเช่นนี้ ให้ประเมินความพร้อมของคุณในสามมิติต่อไปนี้:

  • ความชัดเจนในกระบวนการ: คุณสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ของคุณทีละขั้นตอน เพื่อให้ระบบทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร
  • การเข้าถึงข้อมูล: ข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในระบบแยกส่วน
  • ความเปิดกว้างของทีม: ทีมของคุณมองเทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากกว่าเป็นภัยคุกคามต่องานของพวกเขา

นี่คือแบบฟอร์มการประเมินความต้องการเพื่อช่วยคุณ:

แม่แบบการประเมินความต้องการของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รับรองการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการประเมินความต้องการของ ClickUp

งานจริงที่ทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย AI

การจ้องมองหน้าจอว่างเปล่า พยายามคิดให้ออกว่าเทคโนโลยีนี้ควรทำอะไรให้กับบทบาทเฉพาะของคุณนั้น น่าหงุดหงิด

ในความเป็นจริง ธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้ประสบปัญหาในการเข้าถึง AI แต่การนำไปใช้กับกระบวนการทำงานจริง? นั่นแหละคือความท้าทาย

ดังนั้นเครื่องมือจึงถูกทิ้งไว้อย่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขณะที่ทีมของคุณยังคงทำงานแบบเดิม ๆ อยู่:

  • รวบรวมการอัปเดตและรายงานประจำ
  • การร่างอีเมลจากศูนย์
  • การอ่านผ่านความคิดเห็นที่ยาวเพื่อค้นหาการตัดสินใจ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อ AI ถูกนำไปใช้กับจุดคอขวดเฉพาะในกิจวัตรประจำวันของคุณ

เริ่มต้นที่ไหน: กรณีการใช้งานจริงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

คุณไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนเพื่อเห็นคุณค่า เริ่มต้นด้วยการทำให้กระบวนการที่ทีมของคุณทำซ้ำโดยอัตโนมัติ:

  • การเขียนร่างแรก: สร้างสรุปการประชุม, สรุปโครงการ, และคำตอบทางอีเมลแทนที่จะเริ่มต้นจากหน้าเปล่า
  • การคัดแยกคำขอที่เข้ามา: อ่านคำขอหรือข้อความที่เข้ามา และจัดส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมตามเนื้อหาหรือความสำคัญ
  • สรุปกระทู้ยาว: ดึงเอาการตัดสินใจ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอุปสรรคจากการสนทนายาวโดยไม่จำเป็นต้องอ่านทุกข้อความ
  • การอัปเดตสถานะโครงการ: ตรวจสอบกิจกรรมข้ามงานและเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจ สิ่งที่มีความเสี่ยง และสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

วิธีเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมโดยไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี

การประเมินแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีแผนกไอทีคอยแนะนำคุณ

คุณอาจสร้างการแพร่กระจายของ AI โดยไม่ได้ตั้งใจ—การขยายตัวของเครื่องมือ AI ที่ไม่มีการวางแผน ไม่มีกลยุทธ์ หรือควบคุมการขยายตัวของ AI ในองค์กรของคุณ—โดยการเพิ่มโซลูชันที่ห้าเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ

ผลลัพธ์สุดท้าย? ทีมของคุณต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง, ข้อมูลที่แยกเป็นกลุ่มอีกครั้ง, และระบบที่ต้องดูแลรักษาอีกครั้ง.

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่นี่คือ AI ที่ช่วยคุณรวมระบบเทคโนโลยีของคุณและกำจัดความจำเป็นในการตั้งค่าทางเทคนิค. ถามคำถามเหล่านี้เมื่อประเมินซอฟต์แวร์:

สิ่งที่ต้องประเมินคำถามที่ควรถามความดีมีลักษณะอย่างไร
การผสานรวมแบบเนทีฟเราจำเป็นต้องมีแอปหรือระบบล็อกอินแยกต่างหากหรือไม่? เราต้องคัดลอกข้อมูลเข้าไปในแอปนั้นเพื่อให้ใช้งานได้หรือไม่? แอปนี้มีให้ใช้งานในที่ที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้วหรือไม่? ทีมจะใช้แอปนี้เป็นประจำทุกวันโดยธรรมชาติหรือไม่?AI ถูกฝังโดยตรงเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ (งาน, เอกสาร, แชท) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือมีความยุ่งยาก
การรับรู้บริบทมันเข้าใจโครงการ งาน และบทสนทนาของเราหรือไม่? มันสามารถตอบคำถามได้โดยไม่ต้องให้เราวางบริบทหรือไม่? มันสะท้อนงานจริงหรือผลลัพธ์ทั่วไป? มันสามารถระบุอุปสรรคหรือความก้าวหน้าได้อย่างถูกต้องหรือไม่?ปัญญาประดิษฐ์ใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
การใช้งานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถตั้งค่านี้ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? กระบวนการทำงาน (workflows) ต้องการการเขียนโค้ดหรือสคริปต์หรือไม่? เราสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองหรือไม่? จะต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องหรือไม่?สมาชิกในทีมทุกคนสามารถตั้งค่าและจัดการเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
ผลกระทบที่แท้จริงต่อกระบวนการทำงานงานนี้ช่วยกำจัดงานอะไรออกไปจริง ๆ หรือไม่? มันช่วยลดขั้นตอนหรือเพียงแค่เร่งความเร็วในบางส่วนเท่านั้น? ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมากหรือไม่? มันจะเริ่มขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติหรือไม่?เครื่องมือนี้ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำและลดการประสานงานด้วยตนเองระหว่างสมาชิกในทีม
การรวมสแต็กสิ่งนี้สามารถแทนที่เครื่องมือที่เราจ่ายเงินไปแล้วได้หรือไม่? มันช่วยลดการสลับแอปได้หรือไม่? มันจะทำให้ขั้นตอนการทำงานของเราง่ายขึ้นหรือไม่? เราสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อหรือการสมัครสมาชิกได้หรือไม่?เครื่องมือที่น้อยลง, การผสานระบบที่น้อยลง, และระบบที่ง่ายขึ้น, เชื่อมต่อได้ดีขึ้น

วิธีตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ AI แรกของคุณทีละขั้นตอน

การสร้างกระบวนการอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นอาจดูน่ากลัวสำหรับผู้เริ่มต้น

คุณผัดวันประกันพรุ่งในการดำเนินการและกลับไปใช้ความเคยชินแบบแมนนวลที่คุ้นเคย เส้นโค้งการเรียนรู้ที่มองเห็นได้ขัดขวางไม่ให้คุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการทำงานในอนาคต

ในฐานะ พื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการClickUpนำโครงการ เอกสาร การแชท แดชบอร์ด และเวิร์กโฟลว์ของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

นั่นหมายความว่า AI ไม่ได้อยู่เฉยๆ อยู่ข้างๆ ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ พร้อมเข้าถึงข้อมูลเดียวกันกับที่ทีมของคุณใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ มันสามารถมองเห็นงาน เข้าใจการสนทนา อ้างอิงเอกสาร และทำงานภายในกระบวนการดำเนินงานได้

นี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนการนำไปใช้จริง เมื่อ AI ถูกฝังอยู่ในระบบแล้ว จะไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติมที่ต้องทำเพื่อ "ใช้มัน"

ห้ามคัดลอกและวางเนื้อหาโดยไม่สมบูรณ์ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลอัปเดต การสรุปกิจกรรม หรือการช่วยผลักดันงานให้ก้าวหน้า

นี่คือสามขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานได้จริงจาก ClickUp ที่คุณสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว แต่ละขั้นตอนผสมผสานการทำงานอัตโนมัติ, AI และการดำเนินการที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน

1. อัตโนมัติสถานะงานเพื่อลดการติดตามงานด้วยตนเอง

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือการอัปเดตสถานะด้วยตนเองและการติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ คุณสามารถขจัดปัญหานี้ได้ด้วยระบบอัตโนมัติง่ายๆ ใน ClickUp

เพิ่มการทริกเกอร์อัตโนมัติแบบเมื่อ-แล้วใน ClickUp เพื่อทำให้การอัปเดตงานที่ทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติ

วิธีตั้งค่า:

  1. ไปที่รายการหรือพื้นที่ของคุณแล้วเปิด ระบบอัตโนมัติ
  2. คลิก "สร้างระบบอัตโนมัติ"
  3. เลือก ตัวกระตุ้น เช่น: เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
  • เมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
  • มอบหมายให้เจ้าของคนต่อไป (เช่น ผู้ตรวจสอบหรือผู้จัดการ)
  • เปลี่ยนสถานะไปยังขั้นตอนถัดไป
  • ส่งการแจ้งเตือนหรือความคิดเห็น

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน: เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า "เสร็จสมบูรณ์" → มอบหมาย QA โดยอัตโนมัติ → แจ้งเตือนผู้ตรวจสอบ

หากคุณเพิ่มฟิลด์ AI ใน ClickUp ระบบ AI จะจัดการส่วนนี้ให้โดยอัตโนมัติ ชมการทำงานจริงได้เลย 👇🏼

2. ใช้ AI เพื่อสรุปการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติ

การอัปเดตประจำสัปดาห์และรายงานสถานะนั้นใช้เวลามากเนื่องจากต้องดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง นี่คือจุดที่ ClickUp Brain เข้ามาช่วยได้

วิธีตั้งค่า:

  1. เปิดรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ที่โครงการของคุณอยู่
  2. กล่าวถึง Brain โดยใช้ @
  3. ให้สรุป: สรุปกิจกรรมล่าสุด ไฮไลต์งานที่เสร็จสมบูรณ์ ระบุอุปสรรคหรือความเสี่ยง
  • สรุปกิจกรรมล่าสุด
  • ไฮไลต์งานที่เสร็จสมบูรณ์
  • ระบุตัวกั้นหรือความเสี่ยง

คุณยังสามารถรันสิ่งนี้ภายในเอกสาร ClickUp,แชท ClickUp หรืองาน ClickUpเพื่อสร้างการอัปเดตที่มีโครงสร้างได้

ตัวอย่างคำสั่ง: "สรุปการอัปเดตงานทั้งหมดจากสัปดาห์นี้ รวมถึงงานที่เสร็จสิ้นแล้ว อุปสรรค และขั้นตอนถัดไป" แทนที่จะสร้างรายงานจากศูนย์ คุณทบทวนและปรับปรุงสรุปที่สร้างโดย AI เมื่อเวลาผ่านไป นี่จะกลายเป็นขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นสำหรับการรายงานสถานะของคุณ

3. ใช้ซูเปอร์เอเจนต์เพื่อติดตามงานและกระตุ้นการดำเนินการ

เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp: วิธีสร้างเอเจนต์ AI ด้วย ChatGPT รูปภาพที่แสดง
เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp

ระบบอัตโนมัติทำงานตามกฎSuper Agents ใน ClickUp จัดการ ทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากกฎเหล่านั้น

พวกเขาคือตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่คุณสามารถกำหนดค่าได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งจะคอยตรวจสอบกิจกรรมตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนเหล่านี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ คอยสังเกตงาน เอกสาร และการสนทนาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เกิดขึ้น เช่น การแจ้งเตือนงานที่ค้างอยู่ การแสดงรายละเอียดที่ขาดหายไป หรือการกระตุ้นขั้นตอนถัดไป

วิธีตั้งค่า:

  1. เปิด Super Agent Builder และสร้างตัวแทนใหม่
  2. กำหนด เป้าหมายและคำแนะนำ ของตัวแทนในภาษาที่เข้าใจง่าย (สิ่งที่ควรสังเกตและวิธีการปฏิบัติ)
  3. กำหนด ขอบเขต โดยการเลือกพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่ต้องการให้ตรวจสอบ
  4. ให้ บริบทและแหล่งข้อมูล ที่ถูกต้อง เช่น งาน เอกสาร และการสนทนาที่ตัวแทนควรอ้างอิง
  5. กำหนด เงื่อนไขหรือรูปแบบ ที่ควรตรวจสอบ เช่น งานที่ค้างอยู่ ข้อมูลที่ขาดหาย หรือการทำงานที่ถูกขัดขวาง
  6. กำหนด การดำเนินการ ที่ควรทำเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นเกิดขึ้น เช่น การโพสต์ความคิดเห็นหรือการแจ้งเตือนปัญหา การแจ้งเตือนหรือกระตุ้นให้บุคคลที่รับผิดชอบดำเนินการ หรือการสร้างงานติดตามผลหรือขั้นตอนถัดไป
  7. ทดสอบตัวแทนบนเวิร์กโฟลว์ขนาดเล็กและปรับปรุงคำแนะนำของมันก่อนที่จะนำไปใช้ในวงกว้าง

ตัวอย่าง:งานไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเวลา 3 วัน → เจ้าหน้าที่ทำเครื่องหมาย → แจ้งเตือนเจ้าของ → สร้างการติดตามผลหากจำเป็น

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีที่คุณสามารถสร้างและทำงานร่วมกับซูเปอร์เอเจนต์:

บันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน AI ครั้งแรกของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติในครั้งเดียว เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งมีการสูญเสียเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอัปเดตสถานะ การส่งมอบงาน หรือการอนุมัติ

แผนผังวิธีการทำงานในปัจจุบัน จากนั้นเพิ่มระบบเข้าไปทีละชั้น:

  • ใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อจัดการขั้นตอนที่คาดการณ์ได้ เช่น การมอบหมายเจ้าของงานหรือการส่งงานไปยังขั้นตอนถัดไป
  • ใช้ AI เพื่อสร้างสรุป, การอัปเดต, หรือร่างแรกจากกิจกรรมจริง
  • ใช้ ซูเปอร์เอเย่นต์ เพื่อติดตามการทำงานของระบบ และเข้าช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาหรือสิ่งใดที่ติดขัด

สร้างมันขึ้นมาครั้งเดียว ทดสอบกับชุดงานขนาดเล็ก และปรับปรุงตามวิธีที่ทีมของคุณใช้งานจริง จากนั้นทำซ้ำรูปแบบเดียวกันนี้สำหรับเวิร์กโฟลว์ถัดไป

ข้อผิดพลาดทั่วไปของ AI ที่ทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคมักทำ

ธุรกิจขนาดเล็กมักรีบนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้โดยไม่มีกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ชัดเจน

คุณเสี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัทต่อโมเดลของบุคคลที่สามภายนอก ทีมงานเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่น่าอับอายและความไว้วางใจของลูกค้าที่ลดลง

หลีกเลี่ยงกับดักการนำไปใช้ที่พบบ่อยเหล่านี้:

  • การปรับปรุงทุกอย่างพร้อมกัน: การพยายามทำให้ทุกกระบวนการเป็นอัตโนมัติพร้อมกันอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้า
  • การเลือกเครื่องมือทางเทคนิค: การพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่แอบต้องการคีย์ API หรือความช่วยเหลือจากนักพัฒนา
  • การละเลย คุณภาพของข้อมูล: คาดหวังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่เชื่อมโยงกัน
  • การข้ามการตรวจสอบโดยมนุษย์: เผยแพร่ร่างที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ตรวจสอบโทนหรือความถูกต้อง
  • การปฏิบัติต่อการตั้งค่าเป็นขั้นสุดท้าย: การไม่ปรับแต่งคำแนะนำและขั้นตอนการทำงานเมื่อธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลง

ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การเป็น AI-first ยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในทุกด้าน ClickUp ถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ เช่น SOC 2, ISO 27001, GDPR compliance, และ HIPAA readiness พร้อมการควบคุมอย่างเข้มงวดในการจัดเก็บ, การเข้าถึง, และการปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งครอบคลุมถึง AI ด้วย ซึ่งหมายความว่า:

  • ClickUp AI ไม่ได้ฝึกฝนจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
  • พันธมิตร AI มีข้อผูกพันตามสัญญาที่จะไม่เก็บข้อมูลของคุณ
  • ข้อมูลที่แบ่งปันกับแบบจำลองมีจำกัดและถูกลบหลังจากการประมวลผล
  • AI ทำงานโดยใช้การเรียนรู้ตามบริบท ไม่ใช่การฝึกฝนจากข้อมูลของคุณ

ข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณยังคงปลอดภัย คุณสมบัติของ AI ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ และข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตั้งค่าการเข้าถึงและการอนุญาตตามบทบาทใน ClickUp สำหรับควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในพื้นที่ทำงานได้
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยใน ClickUp เริ่มต้นจากสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดและครอบคลุมไปจนถึงโมเดล AI

วิธีวัดความสำเร็จของ AI โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

การพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับซอฟต์แวร์ใหม่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

คุณละทิ้งเครื่องมือที่มีประโยชน์เพราะผลกระทบที่แท้จริงต่อธุรกิจยังคงมองไม่เห็นสำหรับผู้นำ คุณไม่สามารถอธิบายค่าใช้จ่ายได้หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน

ติดตามตัวชี้วัดที่สังเกตได้เหล่านี้:

  • เวลาที่ประหยัดได้: ติดตามระยะเวลาที่งานเฉพาะใช้ไปก่อนการดำเนินการเทียบกับหลังจากดำเนินการแล้ว
  • ปริมาณผลลัพธ์: นับจำนวนการเพิ่มขึ้นของรายงานหรือการตอบสนองที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
  • การลดข้อผิดพลาด: ตรวจสอบการลดลงของการส่งต่อที่พลาดและการติดตามผลที่ลืม
  • การนำไปใช้โดยทีม: สังเกตว่าทีมใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เป็นประจำทุกวันหรือไม่
  • การขยายกระบวนการทำงาน: บันทึกเมื่อสมาชิกในทีมเริ่มนำรูปแบบนี้ไปใช้กับปัญหาใหม่

ClickUp ช่วยได้อย่างไร

สร้างภาพข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Dashboards และให้ ClickUp Brain ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อคุณ

เมื่อติดตามตัวชี้วัดข้างต้น คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพทีมของคุณได้ทันทีโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด

ด้วยบัตรปรับแต่งได้มากกว่า 50 ใบ และสรุปโดย AI ช่วยให้คุณสาธิตอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีใหม่ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณได้กี่ชั่วโมง ผู้นำจะเห็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถึงการเพิ่มปริมาณงานและประสิทธิภาพ 🤩

หากคุณต้องการเข้าใจการใช้ AI อย่างเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์เชิงตัวแทนจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ามีตัวแทนกี่คนที่ออนไลน์อยู่ ตัวแทนใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และมีจำนวนเป้าหมายที่บรรลุแล้วกี่รายการ

เข้าใจว่า AI และตัวแทนของคุณถูกใช้งานอย่างไรด้วยข้อมูลการวิเคราะห์เชิงตัวแทน

สร้างพื้นที่ทำงานอัตโนมัติของคุณวันนี้

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเครื่องมือ แต่มีปัญหาเรื่องระบบ

งานกระจัดกระจายอยู่ในแอปต่างๆ กระบวนการต่างๆ อยู่ในหัวของคน และ การประสานงานกลายเป็นภาษีที่ซ่อนอยู่ซึ่งทำให้ทุกอย่างช้าลง

ClickUp Small Business Suite ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในแบบที่แตกต่างออกไป

ด้วยการนำงาน เอกสาร การแชท แดชบอร์ด และ AI ของคุณมารวมไว้ในระบบเดียว ทีมของคุณจะมีที่เดียวในการวางแผน ดำเนินการ และทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ระบบอัตโนมัติจะจัดการงานที่คาดการณ์ได้ AI จะช่วยให้คุณเข้าใจและสร้างผลงานได้มากขึ้น ส่วน Super Agents จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

นั่นคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

คุณไม่ต้องการซอฟต์แวร์เพิ่มเติม คุณต้องการระบบที่ใช้งานได้จริง 🚀

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ AI โดยไม่มีทีมเทคนิค

ระบบอัตโนมัติแบบง่ายจะปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่เฉพาะเจาะจง. ปัญญาประดิษฐ์สามารถตีความบริบท สร้างเนื้อหาใหม่ และตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน.

ใช่ หากคุณเลือกใช้เครื่องมือที่มีระบบความปลอดภัยระดับองค์กรและสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท ซึ่งช่วยให้ข้อมูลอยู่ภายในแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ClickUp ดำเนินการกับข้อมูลภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเอง ดังนั้นข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังโมเดลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

ทีมส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าและเริ่มได้รับประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติแรกของพวกเขาได้ภายในเซสชั่นการทำงานเพียงครั้งเดียว ผลลัพธ์ที่มีความหมายมักจะปรากฏขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ของการใช้งานประจำวันอย่างต่อเนื่อง