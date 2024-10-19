บล็อก ClickUp
วิธีคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับโครงการ

PMO Team
19 ตุลาคม 2567

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังนำเสนอโครงการใหม่ให้กับหัวหน้าของคุณ พวกเขากำลังพยักหน้า แต่คุณรู้ว่าคำถามแรกที่จะตามมาคือ: "ไอเดียนี้ทำกำไรได้หรือไม่?" นั่นคือจุดที่ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง มันจะแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการของคุณจะทำเงินให้คุณได้หรือไม่เมื่อคุณดำเนินการแล้ว

คิดถึง ROI ว่าเป็นวิธีวัดว่าคุณได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุนไปมากน้อยเพียงใด ROI ที่สูงหมายความว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเป็นการลงทุน/ความพยายามที่คุ้มค่า ROI ที่ต่ำหมายความว่าอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนกลยุทธ์ของคุณใหม่หรือลดการขาดทุนลง

สำหรับผู้จัดการโครงการ การนำเสนอตัวเลขที่ครอบคลุมซึ่งบ่งชี้ถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เป็นบวกสำหรับแนวคิดของคุณ จะช่วยให้การโน้มน้าวใจหัวหน้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

บทความนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานของ ROI และวิธีการคำนวณ ROI สำหรับโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ประกอบการ บทความนี้จะมอบเครื่องมือและวิธีการในการคำนวณ ROI และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

การเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน

ROI เป็นตัวชี้วัดหลักในธุรกิจที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของโครงการหรือการลงทุนใดๆ มันวัดว่าโครงการสร้างรายได้เท่าใดเมื่อเทียบกับต้นทุน โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์

สูตร ROI คือ: นำค่าใช้จ่ายของโครงการมาหักออกจากรายได้ของโครงการ แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วยค่าใช้จ่าย จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณด้วย 100 เพื่อได้เป็นเปอร์เซ็นต์

สูตร ROI

ใช้การคำนวณ ROI พื้นฐานนี้เพื่อให้ได้ตัวเลข หากเป็นบวก โครงการมีกำไร หากเป็นลบ แสดงว่ามีการขาดทุนทางการเงิน

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ช่วยให้บุคคลและธุรกิจตัดสินใจว่าความพยายามนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

ภูมิปัญญาทั่วไปแนะนำว่าผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ประจำปีที่ประมาณ 7%หรือสูงกว่านั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับการลงทุนในหุ้น ตัวอย่างเช่น ROI เป้าหมายจะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อเราพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้น ทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด หรือการขยายการดำเนินงาน ล้วนมีต้นทุน ความเสี่ยง และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการล่วงหน้าจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความคุ้มค่าทางการเงินของโครงการอย่างชัดเจน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทุ่มเททรัพยากรจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงผู้ผลิตที่กำลังพิจารณาสร้างโรงงานใหม่ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล พวกเขาจะพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ (รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ) และประเมินว่ายอดขายที่ได้จากผลผลิตของโรงงานนั้นจะนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เป็นบวกหรือไม่

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาประมาณการได้ว่ารายได้ของสถานที่ใหม่จะสามารถชดเชยการลงทุนได้หรือไม่ ความสามารถในการทำกำไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขเพียงอย่างเดียว—แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจว่าโครงการจะมีกำไรมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงลึกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล

ROI ช่วยในการวัดผลการดำเนินงานและการตัดสินใจอย่างไร

ROI ยังมีบทบาทสำคัญในการติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจเมื่อโครงการก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ลงทุนในการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ เมื่อผ่านไปหกเดือนในโครงการ พวกเขาอาจคำนวณ ROI ที่แท้จริงเพื่อพิจารณาว่ามันตรงตามความคาดหวังเริ่มต้นหรือไม่

โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับการคาดการณ์ของพวกเขา พวกเขาสามารถระบุพื้นที่ที่อาจประเมินค่าใช้จ่ายต่ำเกินไปหรือพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับแต่งโครงการปัจจุบันและวางแผนสำหรับโครงการในอนาคต

การติดตาม ROI อย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถปรับทิศทางได้ และทำให้การลงทุนได้รับการจัดการอย่างดี

ขั้นตอนในการคำนวณ ROI สำหรับโครงการ

ROI เป็นรากฐานสำหรับการประเมินว่าโครงการสร้างคุณค่าหรือดึงทรัพยากรออกไป เป้าหมายคือการรู้ว่าความพยายามทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหรือไม่

ดังนั้น คุณจะคำนวณ ROI สำหรับโครงการได้อย่างไร? มาดูกันทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดต้นทุนการลงทุนทั้งหมด

ขั้นตอนแรกในการคำนวณ ROI สำหรับโครงการคือการ ระบุต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เห็นได้ชัด เช่น วัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์หรือบริการใดๆ ที่ซื้อมาสำหรับโครงการ

แต่อย่าลืมค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่: ค่าสาธารณูปโภค, การสนับสนุนด้านการบริหาร, และแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ไปกับการประชุมและการวางแผน

ทุกอย่างรวมกันเป็นผลลัพธ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อคุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของการลงทุนทั้งหมดแล้ว คุณจะมีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเพิ่มเติมต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณกำไรสุทธิ

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดกำไรสุทธิของคุณ ซึ่งคือกำไรทางการเงินจากโครงการนี้หักลบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สูตรกำไรสุทธิ

ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องง่ายเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายอยู่ในมือของคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน การคำนวณจะทำโดยใช้ตัวเลขประมาณการซึ่งได้มาจากรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ประสิทธิภาพของโครงการที่ผ่านมา และมาตรฐานของอุตสาหกรรม

ขั้นตอนที่ 3: นำสูตร ROI มาใช้

ในขั้นตอนนี้ คุณจะคำนวณว่ากำไรของคุณเปรียบเทียบกับการลงทุนที่ต้องการอย่างไร

สูตร ROI

สิ่งที่คุณได้รับเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คือผลตอบแทนที่คุณได้รับสำหรับทุกดอลลาร์ที่คุณใช้จ่าย

ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณสร้างกำไร $10,000 และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ $5,000 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จะเป็น:

ตัวอย่างสูตร ROI

ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่า ทำให้โครงการนี้มีกำไรสูงมาก

ตัวอย่างการคำนวณ ROI สำหรับแคมเปญการตลาดใหม่

มาดูตัวอย่างในทางปฏิบัติกัน สมมติว่าคุณกำลังดูแลแคมเปญการตลาดใหม่

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมเอเจนซี่สร้างสรรค์ 2,000 ดอลลาร์ ค่าเวลาพนักงาน 3,000 ดอลลาร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าโฆษณา ฯลฯ รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,000 ดอลลาร์ หลังจากเปิดตัวแคมเปญแล้ว สร้างรายได้ใหม่ 15,000 ดอลลาร์

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนการลงทุน 150% หมายความว่าคุณจะได้รับกำไร $1.50 สำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่ใช้จ่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องทราบถึงอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER)และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการของคุณด้วย MER วัดประสิทธิภาพการใช้จ่ายทางการตลาดเมื่อเทียบกับรายได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้จ่ายเกินกว่าผลกำไรที่ได้รับ การติดตามทั้งสองตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณ ROI

เมื่อคุณเข้าใจวิธีการคำนวณ ROI ของโครงการแล้ว มาพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการคำนวณ ROI กัน:

1. ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ความถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ ข้อมูลที่คุณใช้เป็นรากฐานของการคำนวณใด ๆ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจทั้งหมดเสี่ยงต่อการผิดพลาด และในท้ายที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของโครงการ

ดึงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและรวมค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งหมายถึงการมองไกลกว่าค่าใช้จ่ายที่เห็นได้ชัด เช่น วัสดุและแรงงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และแม้กระทั่งต้นทุนค่าเสียโอกาส

การละเลยปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ตัวเลขผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณบิดเบือน และนำไปสู่การนำเสนอผลตอบแทนที่แท้จริงของโครงการอย่างไม่ถูกต้อง

2. อัปเดตการคำนวณ ROI อย่างสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไม่ใช่ตัวเลขที่คงที่ ค่าใช้จ่ายใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อโครงการดำเนินไป หรืออาจมีรายได้ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

การปรับปรุงการคำนวณ ROI ของคุณเป็นประจำยังสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการในเวลาจริง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

โครงการอาจดูเหมือนมีกำไรในระยะแรก แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมากหากค่าใช้จ่ายเริ่มพุ่งสูงขึ้นในช่วงกลางทาง

อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการงบประมาณโครงการใน 7 ขั้นตอนง่ายๆ

3. พิจารณาภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น: ตัวชี้วัดของโครงการ

เมื่อประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยมากกว่าแค่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แม้ว่า ROI จะมีความสำคัญในการทำความเข้าใจผลตอบแทนทางการเงินแต่การติดตามตัวชี้วัดสำคัญของโครงการอื่นๆก็จำเป็นสำหรับการมองเห็นภาพรวมที่ครอบคลุม ระยะเวลาของโครงการ ประสิทธิภาพการทำงานของทีม และการจัดสรรทรัพยากร ยังช่วยให้คุณประเมินได้ว่าโครงการได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

การรวมตัวชี้วัดเหล่านี้เข้ากับ ROI จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการได้อย่างสมบูรณ์ แนวทางที่ครอบคลุมนี้จะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ทางการเงินที่ดี โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น และทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม:20 ตัวชี้วัดการตลาดที่คุณต้องติดตามในปี 2024

วิธีติดตามและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถเพิ่มความสามารถของคุณในการติดตามและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ เครื่องมือเหล่านี้ให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันการอัปเดต และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ลดความเข้าใจผิด และปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ

ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือดังกล่าว มันมีคุณสมบัติหลากหลายที่สามารถช่วยคุณติดตามและปรับปรุง ROI ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR)

นี่คือวิธีสำคัญบางประการที่มันสามารถช่วยเหลือได้:

การจัดการงาน

ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่จัดการได้ การจัดการงานที่ละเอียดนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการได้รับการพิจารณาและติดตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายและความพยายามที่เกี่ยวข้อง

งานใน ClickUp
ติดตามและแสดงภาพงานโครงการของคุณด้วย ClickUp Tasks

การมีมุมมองที่ชัดเจนของทุกงาน จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับกำหนดเวลาและการพึ่งพาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp ช่วยให้ทีมของฉันติดตามงาน ภารกิจย่อย วันที่ครบกำหนด และการมองเห็นเพื่อรายงานความคืบหน้าและปริมาณงาน เราเริ่มต้นด้วยงานง่ายๆ และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราพบวิธีใหม่ๆ ในการจัดระเบียบและทำงานอัตโนมัติ

การตั้งเป้าหมาย

คุณสามารถตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อช่วยปรับให้งานและกิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การทบทวนความคืบหน้าสู่เป้าหมายเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ClickUp Goals เพื่อช่วยคุณนำทาง วิธีคำนวณ ROI สำหรับโครงการ
วัดเป้าหมายของโครงการของคุณด้วย ClickUp Goals

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์นี้สามารถช่วยคุณได้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผลตอบแทนจากการลงทุน
  • ติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายหลักเพื่อประเมินเป้าหมายทางการเงิน
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามผลกระทบต่อ ROI เพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับการวัดและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
  • สำรวจสถานการณ์ต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ ROI โดยใช้เป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างเป้าหมายการตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

แดชบอร์ดและการรายงาน

แดชบอร์ดและ เครื่องมือรายงานของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการของคุณ คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญ เช่น ต้นทุน ประโยชน์ และผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล การแสดงข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารสถานะโครงการและผลการดำเนินงานทางการเงินกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายขึ้น

แดชบอร์ด ClickUp สำหรับการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการ
แสดงตัวชี้วัดโครงการบนแดชบอร์ด ClickUp

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยแดชบอร์ด:

  • สร้างภาพข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ: สร้างแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการ เช่น รายได้ ต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์: ใช้แดชบอร์ดแบบสดเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและระบุปัญหาหรือโอกาสที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเกณฑ์มาตรฐาน: กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ ROI และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโครงการกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
  • ระบุแนวโน้มและรูปแบบ: วิเคราะห์ข้อมูลในแดชบอร์ดเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบที่สามารถให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน
  • แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ใช้แดชบอร์ดเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการและข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน: ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากแดชบอร์ดเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการได้

อ่านเพิ่มเติม: การรายงาน KPI: วิธีสร้างรายงานที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

การติดตามเวลา

ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpคุณสามารถบันทึกชั่วโมงที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้ ซึ่งช่วยให้คำนวณต้นทุนแรงงานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดต้นทุนโครงการทั้งหมดและผลตอบแทนจากการลงทุน

ClickUp's Project Time Tracking สามารถใช้ได้เมื่อเรียนรู้วิธีคำนวณ ROI สำหรับโครงการ
ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจกต์ของคุณด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาของโปรเจกต์ใน ClickUp

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลา ซึ่งช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้

ปัญญาประดิษฐ์ในตัว

ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain สามารถเพิ่มความสามารถของคุณในการติดตามและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางการเงิน การวิจัยตลาด และความเชี่ยวชาญของทีม ClickUp Brain จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจและการแบ่งปันความรู้

ClickUp Brain ช่วยระบุช่องว่างของความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมมีข้อมูลและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง OKR กว่า 60 รายการ – วิธีเขียน OKR ที่มีประสิทธิภาพ 2024

ติดตามผลตอบแทนการลงทุนโครงการของคุณด้วย ClickUp

การคำนวณ ROI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกโครงการ เนื่องจากเป็นการวัดความสำเร็จทางการเงินของโครงการนั้น ๆ การเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุนช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ClickUp พร้อมชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม นำเสนอโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับการติดตามและปรับปรุง ROI ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการติดตามเป้าหมายไปจนถึงการวัดประสิทธิภาพ ClickUp มีฟีเจอร์ที่จำเป็นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ ROI และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ClickUp ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ ลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืนในที่สุด

