วิธีเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนประสิทธิผลทางการตลาด (MER)

6 มีนาคม 2567

งบประมาณการตลาดของคุณคืออะไร?

และยอดขายที่ได้จากการนี้คือเท่าไร?

อัตราส่วนของสองสิ่งนี้—รายได้รวมและงบประมาณการตลาดรวม—คือประสิทธิภาพการตลาดของคุณ สำหรับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หรือเอเจนซี่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ

MER บอกคุณอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมการตลาดของคุณคุ้มค่าหรือไม่ ในบล็อกโพสต์นี้ มาดูกันว่าอย่างไร

อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คืออะไร?

อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คืออัตราส่วนระหว่างยอดขายทั้งหมดของคุณกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดของคุณ ยิ่ง MER ของคุณสูง ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดี

MER = รายได้รวม/ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้จ่ายเงิน 120,000 ดอลลาร์ในด้านการโฆษณาและการตลาด และทำยอดขายได้ 900,000 ดอลลาร์ ค่า MER ของคุณคือ 900,000/120,000 = 7.5 ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับรายได้ 7.5 เท่าจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของคุณ

หากคุณคิดว่าคุณคำนวณ ROI อยู่แล้ว คุณคิดถูก ทุกทีมการตลาดคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการใช้จ่ายในหลากหลายวิธี

  • ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับโฆษณา
  • มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณ
  • บริษัท SaaS ใช้ อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับธุรกิจเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด

แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ดี แต่พวกมันไม่ได้วัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดในภาพรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ROAS มุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายโฆษณาตามช่องทางและทั้งหมด ส่วนมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าครอบคลุมหลายปี

อัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียว: ความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของเรารวมกันกำลังสร้างรายได้เชิงบวกหรือไม่?

บทบาทของ MER ในการตลาดดิจิทัล

ต่างจากช่องทางดั้งเดิมเช่นโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การตลาดดิจิทัลได้นำมาซึ่งความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่ละเอียดถี่ถ้วนของทุกหัวข้อข่าวหรือทุก URL ที่คุณใช้ในแคมเปญของคุณได้

ความหมกมุ่นในรายละเอียดนี้ควรสะท้อนไปถึงการเข้าใจผลกระทบโดยรวมของความพยายามของคุณด้วย แม้ว่าโฆษณาทางสังคมของคุณอาจทำผลงานได้ดีที่สุด แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโฆษณาค้นหาแบบรีมาร์เก็ตติ้งไม่ได้มีอิทธิพลต่อลูกค้า?

ที่นี่เองที่ MER มีบทบาทสำคัญ

มุมมองแบบ 360 องศา: อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรมการตลาดทั้งหมดที่ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความพยายามทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้น

มุ่งเน้นผลลัพธ์: ต่างจากต้นทุนต่อคลิก, ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ, เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดนำทาง, MER มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรของธุรกิจ. มันสร้างภาพที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันของตัวชี้วัดการตลาดและการขายสำหรับ ผู้นำธุรกิจ.

มุ่งเน้นธุรกิจ: MER ยกระดับKPI การตลาดจากการได้มาซึ่งลูกค้า/การมีส่วนร่วมไปสู่ผลตอบแทนเป็นเงินดอลลาร์จากการดำเนินการทางการตลาดแต่ละครั้ง หัวหน้าฝ่ายการตลาดสามารถพูดได้ว่า "นี่คือจำนวนเงินที่เราทำได้" ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าการพูดว่า "นี่คือจำนวนคนที่คลิกโฆษณาค้นหาของเรา"

ขจัดปัญหา 'การระบุแหล่งที่มา': ทุกทีมการตลาดต่างประสบปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มา—ไม่ว่าจะเป็น SEO, การค้นหา, โซเชียลมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่างก็ต้องการอ้างว่าเป็นผู้สร้างลูกค้าหรือยอดขายนั้น ในความเป็นจริง ไม่มีลูกค้าคนใดเดินทางผ่านเส้นทางที่ตรงและสั้นจากช่องทางเดียว

MER ช่วยขจัดความขัดแย้งนี้โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพโดยรวมแทนที่จะเป็นการระบุปัจจัยเฉพาะบุคคล ดังนั้น การคำนวณ MER จึงมีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก มาดูวิธีการคำนวณแบบทีละขั้นตอนกัน

วิธีคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดของทีมคุณ

MER ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: รายได้และค่าใช้จ่าย ความแม่นยำของการคำนวณ MER ของคุณขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลของทั้งสองส่วนนี้ เริ่มต้นจากตรงนั้น

1. รวมรายได้ของคุณ

รายได้ควรครอบคลุมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการตลาด ตั้งแต่ยอดขายโดยตรงไปจนถึงรายได้ทางอ้อม เช่น การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ที่นำไปสู่ยอดขาย

อย่างไรก็ตาม หากคุณมียอดขายจากการแนะนำโดยตรงไปยัง CEO อาจไม่สามารถนับเป็นผลจากการตลาดได้ และอาจไม่รวมอยู่ด้วย

2. รวมค่าใช้จ่ายของคุณ

ในด้านค่าใช้จ่าย ให้พิจารณาทุกองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด. ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นค่าใช้จ่ายที่ง่ายที่สุด ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการจะรวมเงินเดือนของทีมการตลาด, ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือ, การสนับสนุน, บริการจากผู้ให้บริการภายนอก, เป็นต้น.

3. คำนวณ

ตอนนี้ ให้หารรายได้รวมทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด นี่คือส่วนที่ง่าย ตัวอย่างเช่น หากรายได้รวมทั้งหมดของคุณคือ 800,000 และค่าใช้จ่ายคือ 500,000 ค่า MER ของคุณคือ 800,000/500,000 = 1. 6.

การคำนวณขั้นสูงภายใน ClickUp
การคำนวณขั้นสูงภายใน ClickUp

หากคุณกำลังใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ในการจัดการโครงการการตลาดของคุณ การคำนวณนี้จะง่ายมากภายในหน้าต่างเดียวกันด้วยฟังก์ชันสูตรขั้นสูงของ ClickUp คุณสามารถทำการคำนวณได้ตามต้องการ!

1. 6 เป็นค่า MER ที่ดีพอหรือไม่? เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ คุณจำเป็นต้องมีบริบท

4. วิเคราะห์ผลลัพธ์

ในทางทฤษฎี ค่า MER ที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าความพยายามทางการตลาดของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ที่สำคัญได้ ในทางกลับกัน ค่า MER ที่ต่ำกว่าอาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการประเมินกลยุทธ์ใหม่

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สูงและสิ่งที่ต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น:

วงจรการขาย: หากวงจรการขายของคุณคือสามเดือน การคำนวณ MER ของคุณทุกเดือนจะไม่มีประโยชน์—ความพยายามจะไม่สอดคล้องกับยอดขายในช่วงเวลาเดียวกัน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา: คุณได้เพิ่มค่า MER ของคุณจากช่วงเวลาการวัดผลครั้งก่อนหรือไม่? หากใช่ คุณกำลังทำได้ดี

มาตรฐานอุตสาหกรรม: MER ไม่ใช่ตัวชี้วัดสากลที่สามารถบอกได้ว่า 5 ดีหรือ 2 แย่ ตัวเลขที่ดีใน SaaS อาจไม่ดีพอใน e-commerce ดังนั้น ควรเข้าใจมาตรฐานอุตสาหกรรมและภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน: หากค่า MER ของคุณต่ำกว่า 1 นั่นหมายความว่าคุณใช้จ่ายมากกว่าที่คุณได้รับ ซึ่งในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นเรื่องดี

5. รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

การวิเคราะห์ MER ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับว่าอัตราส่วนสูงหรือต่ำเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจว่าตัวเลขเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อสุขภาพและความมีประสิทธิภาพทางการตลาดของธุรกิจคุณ ใช้ MER ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ

ใช้ตัวชี้วัดเสริม: ใช้ ROAS และมูลค่าตลอดอายุลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น MER ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพการตลาดทั้งหมด แต่ ROAS ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะช่องทางโฆษณาเท่านั้น คุณสามารถปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยมอง ROAS เป็นตัวชี้วัดที่ถูกรวมเข้าไปใน MER ของคุณ

พิจารณาปัจจัยที่มีส่วนร่วม: พิจารณาว่าแคมเปญโฆษณาและจุดสัมผัสกับลูกค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อ MER อย่างไร ตัวอย่างเช่น แคมเปญบนโซเชียลมีเดียอาจสร้างรายได้สูงกว่าโฆษณาสิ่งพิมพ์ จุดสัมผัสกับลูกค้า เช่น การสอบถามโดยตรง อาจเปลี่ยนเป็นอัตราการแปลงที่สูงกว่าการเข้าชมเว็บไซต์แบบไม่เป็นทางการมาก สังเกตค่าผิดปกติในข้อมูลของคุณด้วย และปรับให้สอดคล้องกับความเบี่ยงเบนเหล่านั้นด้วย

เจาะลึกในรายละเอียด: ขยายดูเมตริกต้นทุนต่อการกระทำ (CPA) และต้นทุนต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (CPM) อย่างละเอียด CPA คือต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การซื้อสินค้าหรือการสมัครรับจดหมายข่าว ส่วน CPM คือต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณาหนึ่งพันครั้ง

ใช้ MER เป็นมุมมองแบบภาพรวมของประสิทธิภาพการตลาดของคุณ และใช้ CPA/CPM เป็นรายละเอียดเชิงลึก หาก CPA ของคุณสูงสำหรับการกระทำเฉพาะ เช่น การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ให้ปรับงบประมาณการตลาดของคุณให้เหมาะสมตามนั้น

แม้ว่า MER จะเป็นมาตรวัดที่ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านั้นคืออะไรและเราจะเอาชนะได้อย่างไร

ความท้าทายที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตราประสิทธิภาพทางการตลาด

การคำนวณและการประยุกต์ใช้ MER มาพร้อมกับชุดของความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นต่อไปนี้

คุณภาพของข้อมูล: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้ค่า MER ของคุณบิดเบือนอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น การมองข้ามค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทางอ้อมอาจทำให้ภาพรวมของประสิทธิภาพดูผิดเพี้ยนไป

ขนาดของการดำเนินงาน: MER เป็นตัวชี้วัดในระดับสูง ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องคำนึงถึงความพยายามและค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด ในองค์กรที่ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในหลายช่องทางทางการตลาด ข้อมูลสำคัญอาจหลุดรอดไป ส่งผลกระทบต่อ MER ในทางลบ

การเปลี่ยนแปลงของพลวัตตลาด: ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดเฉพาะ ซึ่งส่งผลต่อ MER

โมเดลการให้เครดิต: โมเดลที่คุณเลือก—เช่น คลิกแรก คลิกสุดท้าย หรือหลายจุดสัมผัส—สามารถส่งผลต่อ MER ได้ ตัวอย่างเช่น หากโมเดลการให้เครดิตของคุณคือคลิกแรก และวงจรการขายของคุณมีระยะเวลา 12 เดือน ผลลัพธ์จากความพยายามของคุณจะไม่ปรากฏในช่วงเวลาปัจจุบัน

จุดมุ่งเน้นระยะสั้น: MER ไม่เหมาะสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์/รายเดือน ประสิทธิภาพโดยรวมของความพยายามทางการตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน การมุ่งเน้นที่ผลกำไรระยะสั้นมากเกินไปอาจทำให้ทีมใช้ MER ในวิธีที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของมัน

การผสานความพยายามแบบออฟไลน์: MER รวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกิจกรรมทางการตลาดจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน สำหรับธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน การไม่ครอบคลุมความพยายามทั้งหมดอาจส่งผลต่อการคำนวณ MER

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ องค์กรสามารถวัดผล ติดตาม และปรับปรุง MER เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ นี่คือวิธีการ

การปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด

วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดคือการลงมือทำพื้นฐานและเสริมสร้างทุกกิจกรรมให้แข็งแกร่ง

ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ลูกค้าที่มีส่วนร่วมคือลูกค้าที่ซื้อสินค้า เพื่อปรับปรุง MER ควรลงทุนในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกช่องทาง ซึ่งอาจเป็นการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้และสร้างชุมชน

เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

MER มักจะถูกคำนวณสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากต้องการคำนวณ MER สำหรับไตรมาส 1 ปี 2024 คุณจะต้องนำรายได้รวมจากเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 มาหารด้วยค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน คุณสามารถวัด MER ในระยะยาวได้โดยการนำอัตราการรักษาลูกค้าและรายได้จากลูกค้าที่ยังคงใช้บริการมารวมด้วย

เข้าใจและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ MER

บางแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:

  • การสร้างระบบเพื่อติดตามความพยายามและผลลัพธ์ทางการตลาดทั้งหมด
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
  • การรับประกันความถูกต้องของข้อมูลการตลาดโดยการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน/ทีมการปฏิบัติการทางการตลาด
  • การใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพบน MER
  • การใช้ตัวชี้วัดเพื่อมุมมองภาพรวมใหญ่ และไม่ใช่การวิเคราะห์อย่างละเอียด

การใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B ร่วมกับ MER

MER เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการบ่งชี้ประสิทธิภาพของความพยายามของคุณ แต่แทบไม่มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณเลย ตัวอย่างเช่น MER ไม่มีประโยชน์หากคุณต้องการตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับช่องทางใด เพราะมันไม่คำนึงถึงการให้เครดิตเลย

อย่างไรก็ตาม MER เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการออกแบบส่วนผสมทางการตลาดของคุณเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวม นี่คือจุดที่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B สามารถช่วยได้อย่างมาก

การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการวางแผนสถานการณ์: สมมติว่าส่วนผสมทางการตลาดของคุณประกอบด้วย 30% การค้นหา, 30% โซเชียลมีเดีย, และ 40% ความร่วมมือ หากส่วนผสมนี้สร้าง MER 4 เท่า คุณสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจำลองสถานการณ์ที่มีการผสมผสานที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์

การทดสอบ A/B: หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนเงินจำนวนมากในเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ลองทำการทดสอบ A/B แบบง่าย ๆ ใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกันสองแบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและวัด MER ปรับให้เหมาะสมตามตัวเลือกที่ให้ MER สูงกว่า

อย่าลืมภูมิปัญญาดั้งเดิม: แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแคมเปญที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ใช้การตลาดแบบเฉพาะบุคคลและการตลาดเชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ทดสอบผลกระทบของแคมเปญเหล่านี้ต่อ MER ของคุณ และเพิ่มการลงทุนในแคมเปญที่ได้ผลดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทำไมต้องสนใจหากการประเมินผลไม่ช่วยให้ผู้นำตัดสินใจอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณหรือประสิทธิภาพของช่องทาง? มาหาคำตอบกันเถอะ

MER ในกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

อัตราส่วนประสิทธิผลทางการตลาดเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่ตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมการตลาดสามารถขยายรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือค้นหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพได้

เริ่มต้นด้วย MER

เริ่มต้นด้วยอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส/รายปีหรือการประชุมผู้นำ ใช้เพื่อแสดงผลกระทบโดยตรงของการตลาดต่อรายได้

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทางการตลาดในอดีตของคุณ รวมถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรม หากคุณอยู่ห่างจากเกณฑ์มาตรฐานมาก ให้เจาะลึกลงไปและระบุสาเหตุที่แท้จริง

ใช้เพื่อแสดงการเติบโต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก การตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของธุรกิจ ใช้ MER เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเติบโต—การปรับปรุงเล็กน้อยใน MER สามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของคุณในปีที่แล้วคือ $100,000 และรายได้ของคุณคือ $400,000 ดังนั้น MER ของคุณคือ 4 ในปีนี้ แม้แต่การเพิ่มขึ้นของ MER เพียง 1 จุดก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ถึง $100,000

สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในการวัดประสิทธิภาพของเอเจนซี่การตลาด เอเจนซี่ที่สามารถสร้าง MER ได้สูงกว่านั้นย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจน

วางแผนวิสัยทัศน์ทางการตลาดของคุณ

เป็นผลสืบเนื่อง คุณสามารถวางแผนการตลาดของคุณตาม MER ของคุณได้เช่นกัน โดยใช้ตัวอย่างเดียวกันข้างต้น หาก MER ปัจจุบันของคุณคือ 4 และเป้าหมายการตลาดของคุณคือรายได้ 800,000 บาท คุณจะต้องมีงบประมาณการตลาด 200,000 บาท

มองมันเป็นผลรวมของส่วนประกอบทั้งหมด

MER ที่ดีต้องการให้ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ รวมถึงการโฆษณา, SEO, โซเชียลมีเดีย, ความร่วมมือ, ประสิทธิภาพของทีม, และอื่น ๆ เมื่อคุณทราบ MER โดยรวมของคุณแล้ว ให้ซูมเข้าไปในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละปัจจัย/ช่องทางของคุณ

เราได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ MER แล้ว ก่อนที่เราจะจบการหารือครั้งนี้ ขอให้เราหารือเกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้ดีที่สุด

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ MER และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

เราได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า หากต้องการมีตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพดี ตั้งรากฐานของสิ่งนี้ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp

รวบรวมข้อมูลของคุณ

รวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณ เช่น งาน แคมเปญ เป้าหมาย สมาชิกในทีม และปริมาณงาน เพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน โดยทั่วไปแล้ว ทีมต่างๆ มักใช้เครื่องมือจัดการงานต่างๆ ระบบ CRMแอปติดตามเป้าหมาย ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อาจทำให้ยากต่อการจัดการ

เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่นพื้นที่ทำงานของ ClickUp สำหรับทีมการตลาดสามารถทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น

แดชบอร์ด ClickUp
เปลี่ยนการทำงานเป็นทีมให้กลายเป็นข้อมูลด้วย ClickUp

หลายองค์กรยังใช้ClickUp เป็นระบบ CRM ของตน นำข้อมูลความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามาเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์

วางแผนการตลาดของคุณ

MER ได้รับผลกระทบจากสองสิ่ง: ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและผลตอบแทนจากการลงทุนในงบประมาณการตลาด ติดตามทั้งสองอย่างได้ภายใน ClickUp

มุมมองปริมาณงาน ClickUp
มุมมองปริมาณงาน ClickUp สำหรับการจัดสรรทรัพยากร
  • มุมมองภาระงานคือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณที่ช่วยให้คุณเห็นงานที่กำลังดำเนินอยู่ ประสิทธิภาพการทำงาน และความพร้อมใช้งาน
  • มุมมองปฏิทินแสดงให้คุณเห็นวงจรชีวิตของแคมเปญ
  • ภาพรวมของโครงการช่วยให้สามารถมองเห็นสถานะของกิจกรรมที่กำลังดำเนินการทั้งหมดได้

หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนให้ใช้แบบแผนการตลาดใด ๆ ที่คุณชอบเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ

ดำเนินการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม. หน่วยงานและทีมการตลาดทั่วโลกใช้ ClickUp เพื่อสร้างและดำเนินแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ.

ติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายของ ClickUp
การตั้งเป้าหมายและการติดตามความคืบหน้าใน ClickUp
  • แบ่งโครงการของคุณออกเป็นพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, งาน, งานย่อย เพื่อให้เป็นระเบียบ
  • มอบหมายงานให้ผู้ใช้เพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น งานใน ClickUp ยังมีฟังก์ชันแชทในตัวเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีบริบท
  • มุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณด้วยClickUp Goals ติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่สำคัญ
  • กำจัดงานที่ซ้ำซากด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ เช่นClickUp Automations

คุณยังสามารถเขียนบรีฟสร้างสรรค์ของคุณบนClickUp Docs และแชร์ให้กับเอเจนซีและที่ปรึกษาของคุณได้ตามต้องการ!

ติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

รับรายงานประสิทธิภาพการตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboard ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คลิกที่องค์ประกอบต่างๆ บนแดชบอร์ดเพื่อขยายดูรายงาน

แดชบอร์ดประสิทธิภาพ ClickUp
ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำค่าด้วย ClickUp Dashboard

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาด

1. อัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดที่ดีคืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดที่มากกว่าสามสามารถถือได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร สถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม งบประมาณการตลาด ฯลฯ

2. ประสิทธิภาพทางการตลาดคำนวณอย่างไร?

ประสิทธิภาพทางการตลาดคำนวณเป็นอัตราส่วนของรายได้รวมจากการตลาดต่อค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด ค่า MER ที่ต่ำกว่าหมายความว่าทีมจำเป็นต้องปรับการใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสม

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการตลาดคืออะไร?

ประสิทธิภาพของกระบวนการทางการตลาดคือผลตอบแทนที่สามารถสร้างได้สำหรับทุกดอลลาร์ที่ลงทุนไป เป้าหมายหลักของผู้นำด้านการตลาดคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านรายได้

ปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดของคุณด้วย ClickUp

สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต การตลาดถือเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายทางการตลาดมักถูกมองข้าม

ในขณะที่ผู้นำด้านการตลาดมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนต่อคลิก ต้นทุนต่อการกระทำ ประสิทธิภาพของแคมเปญ ฯลฯ พวกเขามักมองข้ามภาพรวม นั่นคือ ประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม เนื่องจากเป็นการคำนวณที่ซับซ้อน

มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น!

เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณ คุณจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ MER ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องคำนวณขั้นสูงเพื่อทำการคำนวณหรือให้แดชบอร์ดของ ClickUp ทำแทนคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การตลาดของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้