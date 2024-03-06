วิธีเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนประสิทธิผลทางการตลาด (MER)

งบประมาณการตลาดของคุณคืออะไร?
และยอดขายที่ได้จากการนี้คือเท่าไร?
อัตราส่วนของสองสิ่งนี้—รายได้รวมและงบประมาณการตลาดรวม—คือประสิทธิภาพการตลาดของคุณ สำหรับนักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หรือเอเจนซี่ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ
MER บอกคุณอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมการตลาดของคุณคุ้มค่าหรือไม่ ในบล็อกโพสต์นี้ มาดูกันว่าอย่างไร
อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คืออะไร?
อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด (MER) คืออัตราส่วนระหว่างยอดขายทั้งหมดของคุณกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดของคุณ ยิ่ง MER ของคุณสูง ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดี
MER = รายได้รวม/ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้จ่ายเงิน 120,000 ดอลลาร์ในด้านการโฆษณาและการตลาด และทำยอดขายได้ 900,000 ดอลลาร์ ค่า MER ของคุณคือ 900,000/120,000 = 7.5 ซึ่งหมายความว่าคุณได้รับรายได้ 7.5 เท่าจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของคุณ
หากคุณคิดว่าคุณคำนวณ ROI อยู่แล้ว คุณคิดถูก ทุกทีมการตลาดคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการใช้จ่ายในหลากหลายวิธี
- ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ที่ใช้ไปกับโฆษณา
- มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) วัดรายได้ที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าหนึ่งรายตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากคุณ
- บริษัท SaaS ใช้ อัตราการรักษาลูกค้า (CRR) ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับธุรกิจเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ดี แต่พวกมันไม่ได้วัดประสิทธิภาพของความพยายามทางการตลาดในภาพรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ROAS มุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายโฆษณาตามช่องทางและทั้งหมด ส่วนมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าครอบคลุมหลายปี
อัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดตอบคำถามที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียว: ความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของเรารวมกันกำลังสร้างรายได้เชิงบวกหรือไม่?
บทบาทของ MER ในการตลาดดิจิทัล
ต่างจากช่องทางดั้งเดิมเช่นโทรทัศน์หรือการโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ การตลาดดิจิทัลได้นำมาซึ่งความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดที่ละเอียดถี่ถ้วนของทุกหัวข้อข่าวหรือทุก URL ที่คุณใช้ในแคมเปญของคุณได้
ความหมกมุ่นในรายละเอียดนี้ควรสะท้อนไปถึงการเข้าใจผลกระทบโดยรวมของความพยายามของคุณด้วย แม้ว่าโฆษณาทางสังคมของคุณอาจทำผลงานได้ดีที่สุด แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโฆษณาค้นหาแบบรีมาร์เก็ตติ้งไม่ได้มีอิทธิพลต่อลูกค้า?
ที่นี่เองที่ MER มีบทบาทสำคัญ
มุมมองแบบ 360 องศา: อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดวัดผลการดำเนินงานของกิจกรรมการตลาดทั้งหมดที่ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความพยายามทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้น
มุ่งเน้นผลลัพธ์: ต่างจากต้นทุนต่อคลิก, ต้นทุนต่อผู้ติดต่อ, เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดนำทาง, MER มุ่งเน้นไปที่ผลกำไรของธุรกิจ. มันสร้างภาพที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกันของตัวชี้วัดการตลาดและการขายสำหรับ ผู้นำธุรกิจ.
มุ่งเน้นธุรกิจ: MER ยกระดับKPI การตลาดจากการได้มาซึ่งลูกค้า/การมีส่วนร่วมไปสู่ผลตอบแทนเป็นเงินดอลลาร์จากการดำเนินการทางการตลาดแต่ละครั้ง หัวหน้าฝ่ายการตลาดสามารถพูดได้ว่า "นี่คือจำนวนเงินที่เราทำได้" ซึ่งน่าเชื่อถือกว่าการพูดว่า "นี่คือจำนวนคนที่คลิกโฆษณาค้นหาของเรา"
ขจัดปัญหา 'การระบุแหล่งที่มา': ทุกทีมการตลาดต่างประสบปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มา—ไม่ว่าจะเป็น SEO, การค้นหา, โซเชียลมีเดีย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ต่างก็ต้องการอ้างว่าเป็นผู้สร้างลูกค้าหรือยอดขายนั้น ในความเป็นจริง ไม่มีลูกค้าคนใดเดินทางผ่านเส้นทางที่ตรงและสั้นจากช่องทางเดียว
MER ช่วยขจัดความขัดแย้งนี้โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพโดยรวมแทนที่จะเป็นการระบุปัจจัยเฉพาะบุคคล ดังนั้น การคำนวณ MER จึงมีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก มาดูวิธีการคำนวณแบบทีละขั้นตอนกัน
วิธีคำนวณอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดของทีมคุณ
MER ประกอบด้วยสององค์ประกอบ: รายได้และค่าใช้จ่าย ความแม่นยำของการคำนวณ MER ของคุณขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลของทั้งสองส่วนนี้ เริ่มต้นจากตรงนั้น
1. รวมรายได้ของคุณ
รายได้ควรครอบคลุมรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการตลาด ตั้งแต่ยอดขายโดยตรงไปจนถึงรายได้ทางอ้อม เช่น การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ที่นำไปสู่ยอดขาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณมียอดขายจากการแนะนำโดยตรงไปยัง CEO อาจไม่สามารถนับเป็นผลจากการตลาดได้ และอาจไม่รวมอยู่ด้วย
2. รวมค่าใช้จ่ายของคุณ
ในด้านค่าใช้จ่าย ให้พิจารณาทุกองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด. ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเป็นค่าใช้จ่ายที่ง่ายที่สุด ให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณต้องการจะรวมเงินเดือนของทีมการตลาด, ค่าใช้จ่ายของเครื่องมือ, การสนับสนุน, บริการจากผู้ให้บริการภายนอก, เป็นต้น.
3. คำนวณ
ตอนนี้ ให้หารรายได้รวมทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด นี่คือส่วนที่ง่าย ตัวอย่างเช่น หากรายได้รวมทั้งหมดของคุณคือ 800,000 และค่าใช้จ่ายคือ 500,000 ค่า MER ของคุณคือ 800,000/500,000 = 1. 6.
หากคุณกำลังใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ในการจัดการโครงการการตลาดของคุณ การคำนวณนี้จะง่ายมากภายในหน้าต่างเดียวกันด้วยฟังก์ชันสูตรขั้นสูงของ ClickUp คุณสามารถทำการคำนวณได้ตามต้องการ!
1. 6 เป็นค่า MER ที่ดีพอหรือไม่? เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ คุณจำเป็นต้องมีบริบท
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์
ในทางทฤษฎี ค่า MER ที่สูงกว่าบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าความพยายามทางการตลาดของคุณสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ที่สำคัญได้ ในทางกลับกัน ค่า MER ที่ต่ำกว่าอาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการประเมินกลยุทธ์ใหม่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สูงและสิ่งที่ต่ำขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น:
วงจรการขาย: หากวงจรการขายของคุณคือสามเดือน การคำนวณ MER ของคุณทุกเดือนจะไม่มีประโยชน์—ความพยายามจะไม่สอดคล้องกับยอดขายในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา: คุณได้เพิ่มค่า MER ของคุณจากช่วงเวลาการวัดผลครั้งก่อนหรือไม่? หากใช่ คุณกำลังทำได้ดี
มาตรฐานอุตสาหกรรม: MER ไม่ใช่ตัวชี้วัดสากลที่สามารถบอกได้ว่า 5 ดีหรือ 2 แย่ ตัวเลขที่ดีใน SaaS อาจไม่ดีพอใน e-commerce ดังนั้น ควรเข้าใจมาตรฐานอุตสาหกรรมและภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน: หากค่า MER ของคุณต่ำกว่า 1 นั่นหมายความว่าคุณใช้จ่ายมากกว่าที่คุณได้รับ ซึ่งในสถานการณ์ส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นเรื่องดี
5. รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การวิเคราะห์ MER ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับว่าอัตราส่วนสูงหรือต่ำเท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจว่าตัวเลขเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อสุขภาพและความมีประสิทธิภาพทางการตลาดของธุรกิจคุณ ใช้ MER ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ
ใช้ตัวชี้วัดเสริม: ใช้ ROAS และมูลค่าตลอดอายุลูกค้าเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น MER ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพการตลาดทั้งหมด แต่ ROAS ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะช่องทางโฆษณาเท่านั้น คุณสามารถปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยมอง ROAS เป็นตัวชี้วัดที่ถูกรวมเข้าไปใน MER ของคุณ
พิจารณาปัจจัยที่มีส่วนร่วม: พิจารณาว่าแคมเปญโฆษณาและจุดสัมผัสกับลูกค้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อ MER อย่างไร ตัวอย่างเช่น แคมเปญบนโซเชียลมีเดียอาจสร้างรายได้สูงกว่าโฆษณาสิ่งพิมพ์ จุดสัมผัสกับลูกค้า เช่น การสอบถามโดยตรง อาจเปลี่ยนเป็นอัตราการแปลงที่สูงกว่าการเข้าชมเว็บไซต์แบบไม่เป็นทางการมาก สังเกตค่าผิดปกติในข้อมูลของคุณด้วย และปรับให้สอดคล้องกับความเบี่ยงเบนเหล่านั้นด้วย
เจาะลึกในรายละเอียด: ขยายดูเมตริกต้นทุนต่อการกระทำ (CPA) และต้นทุนต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (CPM) อย่างละเอียด CPA คือต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การซื้อสินค้าหรือการสมัครรับจดหมายข่าว ส่วน CPM คือต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณาหนึ่งพันครั้ง
ใช้ MER เป็นมุมมองแบบภาพรวมของประสิทธิภาพการตลาดของคุณ และใช้ CPA/CPM เป็นรายละเอียดเชิงลึก หาก CPA ของคุณสูงสำหรับการกระทำเฉพาะ เช่น การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ให้ปรับงบประมาณการตลาดของคุณให้เหมาะสมตามนั้น
แม้ว่า MER จะเป็นมาตรวัดที่ยอดเยี่ยมด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านั้นคืออะไรและเราจะเอาชนะได้อย่างไร
ความท้าทายที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตราประสิทธิภาพทางการตลาด
การคำนวณและการประยุกต์ใช้ MER มาพร้อมกับชุดของความท้าทายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่นต่อไปนี้
คุณภาพของข้อมูล: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้ค่า MER ของคุณบิดเบือนอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น การมองข้ามค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทางอ้อมอาจทำให้ภาพรวมของประสิทธิภาพดูผิดเพี้ยนไป
ขนาดของการดำเนินงาน: MER เป็นตัวชี้วัดในระดับสูง ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องคำนึงถึงความพยายามและค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด ในองค์กรที่ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในหลายช่องทางทางการตลาด ข้อมูลสำคัญอาจหลุดรอดไป ส่งผลกระทบต่อ MER ในทางลบ
การเปลี่ยนแปลงของพลวัตตลาด: ปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดเฉพาะ ซึ่งส่งผลต่อ MER
โมเดลการให้เครดิต: โมเดลที่คุณเลือก—เช่น คลิกแรก คลิกสุดท้าย หรือหลายจุดสัมผัส—สามารถส่งผลต่อ MER ได้ ตัวอย่างเช่น หากโมเดลการให้เครดิตของคุณคือคลิกแรก และวงจรการขายของคุณมีระยะเวลา 12 เดือน ผลลัพธ์จากความพยายามของคุณจะไม่ปรากฏในช่วงเวลาปัจจุบัน
จุดมุ่งเน้นระยะสั้น: MER ไม่เหมาะสำหรับการตรวจสอบรายสัปดาห์/รายเดือน ประสิทธิภาพโดยรวมของความพยายามทางการตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน การมุ่งเน้นที่ผลกำไรระยะสั้นมากเกินไปอาจทำให้ทีมใช้ MER ในวิธีที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของมัน
การผสานความพยายามแบบออฟไลน์: MER รวมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกกิจกรรมทางการตลาดจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน สำหรับธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน การไม่ครอบคลุมความพยายามทั้งหมดอาจส่งผลต่อการคำนวณ MER
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ องค์กรสามารถวัดผล ติดตาม และปรับปรุง MER เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ นี่คือวิธีการ
การปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาด
วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดคือการลงมือทำพื้นฐานและเสริมสร้างทุกกิจกรรมให้แข็งแกร่ง
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
ลูกค้าที่มีส่วนร่วมคือลูกค้าที่ซื้อสินค้า เพื่อปรับปรุง MER ควรลงทุนในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าในทุกช่องทาง ซึ่งอาจเป็นการสร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้และสร้างชุมชน
เพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
MER มักจะถูกคำนวณสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากต้องการคำนวณ MER สำหรับไตรมาส 1 ปี 2024 คุณจะต้องนำรายได้รวมจากเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2024 มาหารด้วยค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน คุณสามารถวัด MER ในระยะยาวได้โดยการนำอัตราการรักษาลูกค้าและรายได้จากลูกค้าที่ยังคงใช้บริการมารวมด้วย
เข้าใจและประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ MER
บางแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่:
- การสร้างระบบเพื่อติดตามความพยายามและผลลัพธ์ทางการตลาดทั้งหมด
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารโครงการ
- การรับประกันความถูกต้องของข้อมูลการตลาดโดยการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน/ทีมการปฏิบัติการทางการตลาด
- การใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมในการประเมินประสิทธิภาพบน MER
- การใช้ตัวชี้วัดเพื่อมุมมองภาพรวมใหญ่ และไม่ใช่การวิเคราะห์อย่างละเอียด
การใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B ร่วมกับ MER
MER เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการบ่งชี้ประสิทธิภาพของความพยายามของคุณ แต่แทบไม่มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของคุณเลย ตัวอย่างเช่น MER ไม่มีประโยชน์หากคุณต้องการตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับช่องทางใด เพราะมันไม่คำนึงถึงการให้เครดิตเลย
อย่างไรก็ตาม MER เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการออกแบบส่วนผสมทางการตลาดของคุณเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวม นี่คือจุดที่การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการทดสอบ A/B สามารถช่วยได้อย่างมาก
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการวางแผนสถานการณ์: สมมติว่าส่วนผสมทางการตลาดของคุณประกอบด้วย 30% การค้นหา, 30% โซเชียลมีเดีย, และ 40% ความร่วมมือ หากส่วนผสมนี้สร้าง MER 4 เท่า คุณสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อจำลองสถานการณ์ที่มีการผสมผสานที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
การทดสอบ A/B: หากคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนเงินจำนวนมากในเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ลองทำการทดสอบ A/B แบบง่าย ๆ ใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่างกันสองแบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและวัด MER ปรับให้เหมาะสมตามตัวเลือกที่ให้ MER สูงกว่า
อย่าลืมภูมิปัญญาดั้งเดิม: แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือแคมเปญที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ ใช้การตลาดแบบเฉพาะบุคคลและการตลาดเชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ทดสอบผลกระทบของแคมเปญเหล่านี้ต่อ MER ของคุณ และเพิ่มการลงทุนในแคมเปญที่ได้ผลดีที่สุด โดยใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทำไมต้องสนใจหากการประเมินผลไม่ช่วยให้ผู้นำตัดสินใจอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณหรือประสิทธิภาพของช่องทาง? มาหาคำตอบกันเถอะ
MER ในกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
อัตราส่วนประสิทธิผลทางการตลาดเป็นตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่ตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นที่ทีมการตลาดสามารถขยายรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือค้นหาโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพได้
เริ่มต้นด้วย MER
เริ่มต้นด้วยอัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส/รายปีหรือการประชุมผู้นำ ใช้เพื่อแสดงผลกระทบโดยตรงของการตลาดต่อรายได้
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานทางการตลาดในอดีตของคุณ รวมถึงมาตรฐานของอุตสาหกรรม หากคุณอยู่ห่างจากเกณฑ์มาตรฐานมาก ให้เจาะลึกลงไปและระบุสาเหตุที่แท้จริง
ใช้เพื่อแสดงการเติบโต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก การตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของธุรกิจ ใช้ MER เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเติบโต—การปรับปรุงเล็กน้อยใน MER สามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายทางการตลาดของคุณในปีที่แล้วคือ $100,000 และรายได้ของคุณคือ $400,000 ดังนั้น MER ของคุณคือ 4 ในปีนี้ แม้แต่การเพิ่มขึ้นของ MER เพียง 1 จุดก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ถึง $100,000
สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะในการวัดประสิทธิภาพของเอเจนซี่การตลาด เอเจนซี่ที่สามารถสร้าง MER ได้สูงกว่านั้นย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจน
วางแผนวิสัยทัศน์ทางการตลาดของคุณ
เป็นผลสืบเนื่อง คุณสามารถวางแผนการตลาดของคุณตาม MER ของคุณได้เช่นกัน โดยใช้ตัวอย่างเดียวกันข้างต้น หาก MER ปัจจุบันของคุณคือ 4 และเป้าหมายการตลาดของคุณคือรายได้ 800,000 บาท คุณจะต้องมีงบประมาณการตลาด 200,000 บาท
มองมันเป็นผลรวมของส่วนประกอบทั้งหมด
MER ที่ดีต้องการให้ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ รวมถึงการโฆษณา, SEO, โซเชียลมีเดีย, ความร่วมมือ, ประสิทธิภาพของทีม, และอื่น ๆ เมื่อคุณทราบ MER โดยรวมของคุณแล้ว ให้ซูมเข้าไปในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละปัจจัย/ช่องทางของคุณ
เราได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการใหญ่ ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ MER แล้ว ก่อนที่เราจะจบการหารือครั้งนี้ ขอให้เราหารือเกี่ยวกับบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณให้ดีที่สุด
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ MER และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
เราได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า หากต้องการมีตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพดี ตั้งรากฐานของสิ่งนี้ด้วยเครื่องมือบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง เช่น ClickUp
รวบรวมข้อมูลของคุณ
รวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณ เช่น งาน แคมเปญ เป้าหมาย สมาชิกในทีม และปริมาณงาน เพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วน โดยทั่วไปแล้ว ทีมต่างๆ มักใช้เครื่องมือจัดการงานต่างๆ ระบบ CRMแอปติดตามเป้าหมาย ฯลฯ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้อาจทำให้ยากต่อการจัดการ
เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่นพื้นที่ทำงานของ ClickUp สำหรับทีมการตลาดสามารถทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น
หลายองค์กรยังใช้ClickUp เป็นระบบ CRM ของตน นำข้อมูลความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามาเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
วางแผนการตลาดของคุณ
MER ได้รับผลกระทบจากสองสิ่ง: ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและผลตอบแทนจากการลงทุนในงบประมาณการตลาด ติดตามทั้งสองอย่างได้ภายใน ClickUp
- มุมมองภาระงานคือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดของคุณที่ช่วยให้คุณเห็นงานที่กำลังดำเนินอยู่ ประสิทธิภาพการทำงาน และความพร้อมใช้งาน
- มุมมองปฏิทินแสดงให้คุณเห็นวงจรชีวิตของแคมเปญ
- ภาพรวมของโครงการช่วยให้สามารถมองเห็นสถานะของกิจกรรมที่กำลังดำเนินการทั้งหมดได้
หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนให้ใช้แบบแผนการตลาดใด ๆ ที่คุณชอบเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ
ดำเนินการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม. หน่วยงานและทีมการตลาดทั่วโลกใช้ ClickUp เพื่อสร้างและดำเนินแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ.
- แบ่งโครงการของคุณออกเป็นพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, งาน, งานย่อย เพื่อให้เป็นระเบียบ
- มอบหมายงานให้ผู้ใช้เพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น งานใน ClickUp ยังมีฟังก์ชันแชทในตัวเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีบริบท
- มุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณด้วยClickUp Goals ติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่สำคัญ
- กำจัดงานที่ซ้ำซากด้วยเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ เช่นClickUp Automations
คุณยังสามารถเขียนบรีฟสร้างสรรค์ของคุณบนClickUp Docs และแชร์ให้กับเอเจนซีและที่ปรึกษาของคุณได้ตามต้องการ!
ติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
รับรายงานประสิทธิภาพการตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboard ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คลิกที่องค์ประกอบต่างๆ บนแดชบอร์ดเพื่อขยายดูรายงาน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาด
1. อัตราส่วนประสิทธิภาพทางการตลาดที่ดีคืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนประสิทธิภาพการตลาดที่มากกว่าสามสามารถถือได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร สถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม งบประมาณการตลาด ฯลฯ
2. ประสิทธิภาพทางการตลาดคำนวณอย่างไร?
ประสิทธิภาพทางการตลาดคำนวณเป็นอัตราส่วนของรายได้รวมจากการตลาดต่อค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งหมด ค่า MER ที่ต่ำกว่าหมายความว่าทีมจำเป็นต้องปรับการใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะสม
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการตลาดคืออะไร?
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางการตลาดคือผลตอบแทนที่สามารถสร้างได้สำหรับทุกดอลลาร์ที่ลงทุนไป เป้าหมายหลักของผู้นำด้านการตลาดคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านรายได้
ปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาดของคุณด้วย ClickUp
สำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต การตลาดถือเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายทางการตลาดมักถูกมองข้าม
ในขณะที่ผู้นำด้านการตลาดมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนต่อคลิก ต้นทุนต่อการกระทำ ประสิทธิภาพของแคมเปญ ฯลฯ พวกเขามักมองข้ามภาพรวม นั่นคือ ประสิทธิภาพการตลาดโดยรวม เนื่องจากเป็นการคำนวณที่ซับซ้อน
มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น!
เมื่อคุณใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับกิจกรรมการตลาดของคุณ คุณจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ MER ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องคำนวณขั้นสูงเพื่อทำการคำนวณหรือให้แดชบอร์ดของ ClickUp ทำแทนคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การตลาดของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้