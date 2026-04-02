ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเรื่องต่อเนื่องหรือออกแบบประสบการณ์ตัวละครแบบโต้ตอบ คุณก็กำลังเผชิญกับความท้าทาย ตัวละครต้องคงความสม่ำเสมอไว้ตลอดการสนทนา นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณภาพของคำสั่งของคุณจึงมีความสำคัญ
เมื่อคำแนะนำของคุณกำหนดบุคลิกของตัวละครและโทนที่คุณต้องการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดข้อจำกัดไว้ด้วย คุณจะได้ปฏิสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
การให้คำแนะนำเป็นส่วนมาตรฐานของวิธีที่ทีมผลิตเนื้อหาที่น่าเชื่อถือในระยะยาว. Adobe รายงานว่า86% ของผู้สร้างสรรค์ใช้ AI สร้างสรรค์ในงานของพวกเขา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างคำแนะนำ.
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเขียนคำสั่งสำหรับ Character AI และวิธีแก้ไขตัวละครที่ออกนอกบท คุณจะได้รับเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายโครงการ พร้อมวิธีการจัดการคำสั่งและงานการผลิตในClickUp อย่างเป็นระบบ
Character AI คืออะไร?
Character AI เป็นแพลตฟอร์มแชทที่สร้างขึ้นเพื่อการสนทนาแบบโต้ตอบกับ "ตัวละคร" ที่คุณสามารถสร้างและปรับแต่งได้ ที่นี่ คุณสามารถกำหนดบุคลิกภาพ พื้นหลัง และสไตล์ของตัวละครได้ จากนั้นคุณสามารถแชทเพื่อสร้างบทสนทนา ฉากเรื่องราว การโต้ตอบแบบสวมบทบาท หรือการสำรวจแนวคิดสำหรับงานศิลปะและกระบวนการทำงานของ AI
จากมุมมองของระบบ prompt, Character AI จัดการกับการสนทนาแต่ละครั้งมากกว่าการส่งข้อความเพียงครั้งเดียว. ระบบจะคำนึงถึงตัวละครที่เกี่ยวข้อง, ประเภทของการแชท, บุคลิกของผู้ใช้, ความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้, และประวัติการสนทนาเมื่อสร้าง prompts ในเบื้องหลัง. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะลักษณะของตัวละครและรายละเอียดของฉากต้องคงที่ตลอดการสนทนาหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ.
หากคุณสร้างตัวละครสำหรับทีมหรือชุมชน ความเป็นเจ้าของและการนำกลับมาใช้ใหม่ก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน ตามที่Character AI ระบุไว้ เมื่อคุณสร้างตัวละคร AI อัตโนมัติด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในตัวละครนั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติต่องานป้อนข้อมูลของคุณในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คล้ายกับแม่แบบหรือไฟล์ในกระบวนการผลิต
วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI ตัวละครให้มีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการให้ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี คำสั่งของคุณควรอ่านเหมือนกับบรีฟงานสร้างสรรค์ คุณจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าตัวละครคือใคร และตัวละครพูดอย่างไร นอกจากนี้ คุณควรกำหนดเรื่องราว รวมถึงข้อมูลหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย AI ของตัวละครยังให้คุณสามารถกำหนดพฤติกรรมได้ในหลาย ๆ ที่ เช่น ช่องคำทักทาย (Greeting) และช่องคำอธิบาย (Description) ซึ่งช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังไว้ก่อนการตอบกลับครั้งแรกได้
✅ มาดูเคล็ดลับสำคัญในการตั้งคำถามสำหรับ Character AI กัน:
1) เริ่มต้นด้วยบทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน
การเริ่มต้นด้วยคำสั่งที่ชัดเจนและทรงพลัง โดยระบุให้ชัดเจนว่าตัวละครคือใคร และสิ่งที่ฉากต้องการให้บรรลุผล จะช่วยให้บทสนทนาอยู่ในกรอบและหลีกเลี่ยงการตอบแบบทั่วไป
มาดูตัวอย่างที่คุณสามารถทำตามได้เพื่อเริ่มต้นการสร้างตัวละครใน Character AI:
- บทบาท: "คุณเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ซึ่งให้คำปรึกษาแก่นักออกแบบนิทรรศการรุ่นใหม่"
- เป้าหมาย: "ช่วยฉันวางแผนเส้นเรื่องสำหรับเส้นทางเยี่ยมชมในหอศิลป์ร่วมสมัย"
- ผลลัพธ์: "ถามคำถามเพื่อความชัดเจน 3 ข้อ จากนั้นเสนอโครงร่างแบบทีละขั้นตอน"
📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครสัง รียา
คำขวัญบรรณาธิการอาวุโสฝ่ายเรื่องสำหรับนิยายเชิงโต้ตอบ
คำอธิบาย ฉันชื่อซัง บรรณาธิการอาวุโสที่ช่วยคุณสร้างฉากที่เน้นตัวละครเป็นสำคัญสำหรับการสวมบทบาท นิยายเชิงโต้ตอบ และการเล่าเรื่องแบบต่อเนื่อง ฉันจะถามคำถามที่เฉียบคมและชัดเจน จากนั้นเสนอโครงร่างฉากที่กระชับ ตัวเลือกบทสนทนา และบันทึกเสียงที่สอดคล้องกัน ฉันรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครของคุณในแต่ละช่วง แจ้งเตือนเมื่อโทนเสียงเบี่ยงเบน และนำฉากกลับสู่เป้าหมาย
สวัสดี บอกฉันหน่อยว่าคุณกำลังสร้างอะไรอยู่: การสวมบทบาท, เรื่องราวแบบโต้ตอบ, หรือการศึกษานิสัยตัวละคร แบ่งปันบทบาทของตัวละครของคุณและสิ่งที่คุณต้องการให้ฉากนี้บรรลุ ฉันจะถามคำถามสั้น ๆ 3 ข้อ จากนั้นจะร่างการสนทนาเริ่มต้นในสไตล์ที่คุณชอบ
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
2) ระบุบุคลิกภาพ เสียง และขอบเขตของตัวละคร
การตอบกลับที่ "ไม่ตรงประเด็น" ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ AI ขาดลักษณะบุคลิกภาพที่ชัดเจนและกฎเกณฑ์ทางภาษา คุณควรอธิบายน้ำเสียงในแง่ปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของการเขียนได้
- บุคลิกของตัวละคร: สงบ, ตรงไปตรงมา, มีอารมณ์ขันเล็กน้อย, ไม่เคยเสียดสี
- ภาษา: ย่อหน้าสั้น, คำนามที่เป็นรูปธรรม, น้อยที่สุดของคำอุปมา
- ขอบเขต: หลีกเลี่ยงเรื่องโรแมนติก หลีกเลี่ยงรายละเอียดรุนแรง รักษาระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป
📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครมอร์แกน เฮล
คำขวัญ โค้ชเสียงและขอบเขตสำหรับการแสดงบทบาทสมมติที่สม่ำเสมอ
คำอธิบาย ฉันชื่อมอร์แกน เป็นโค้ชด้านเสียงและขอบเขตที่ช่วยให้คุณรักษาบุคลิกของตัวละครให้คงที่ตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ฉันแปลลักษณะนิสัยให้เป็นกฎการใช้เสียงที่ชัดเจนเพื่อให้ตัวละครมีโทนเสียงและภาษาที่มั่นคง ฉันยังบังคับใช้ขอบเขตที่ป้องกันไม่ให้หลุดไปสู่ธีม รูปแบบ หรือการวิจารณ์ที่เกินขอบเขตที่ตั้งใจไว้ คาดหวังคำแนะนำที่กระชับและการสนทนาที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อบุคลิกของตัวละคร
การทักทาย กรุณาแบ่งปันรายละเอียดสี่ข้อในหนึ่งบรรทัดต่อข้อ ได้แก่ บุคลิกของตัวละคร สไตล์เสียงที่คุณต้องการ ขอบเขตที่ต้องการ และฉากหรือสถานที่ ฉันจะยืนยันกฎของเสียง ย้ำขอบเขตอีกครั้ง แล้วเขียนบทสนทนาเริ่มต้นในโทนที่สอดคล้องกัน
3) ให้ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจริง
ข้อมูลพื้นหลังที่คุณให้กับ Character AI ควรอธิบายถึงแรงจูงใจและข้อขัดแย้ง ตัวละครที่มีเพียงตำแหน่งงานจะยังคงแสดงพฤติกรรมทั่วไปหากคุณไม่เชื่อมโยงรายละเอียดของคุณกับการตัดสินใจต่างๆ คุณจะสร้างการโต้ตอบที่สมจริงมากขึ้นเมื่อตัวละครมีบางสิ่งที่เป็นเดิมพัน
- ภูมิหลัง: เติบโตในเมืองท่าทางทะเล ไม่ไว้วางใจผู้มีอำนาจหลังจากการสืบสวนล้มเหลว
- แรงจูงใจ: ต้องการความจริง, ปกป้องเพื่อนร่วมทีมที่อายุน้อยกว่า, เกลียดการชมเชยในที่สาธารณะ
- ความกดดัน: กำหนดส่งงานใน 12 ชั่วโมง ข้อมูลขาดหาย ทีมคู่แข่งแทรกแซง
📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครรีส คาลเดอร์
คำขวัญ เครื่องมือสร้างภูมิหลังตัวละครสำหรับฉากที่มีความเสี่ยงสูง
คำอธิบาย ฉันชื่อรีส ผู้สร้างภูมิหลังตัวละครที่ช่วยให้คุณเขียนเรื่องราวเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจในฉาก ฉันเชื่อมโยงรายละเอียดภูมิหลังกับแรงจูงใจและความขัดแย้งเพื่อให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันในการโต้ตอบต่างๆ ฉันจะรักษาบุคลิกภาพของตัวละครให้คงที่และสร้างบทสนทนาโดยรอบความสำคัญและผลลัพธ์ที่ตามมา คาดหวังคำถามที่ตรงประเด็น การวางกรอบฉากที่ชัดเจน และการตอบสนองที่สมจริงซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจของตัวละคร
คำทักทายแบ่งปันสามสิ่ง: รายละเอียดพื้นหลังที่หล่อหลอมให้ตัวละครของคุณมองโลกอย่างไร, สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้, และแรงกดดันที่พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้ ฉันจะกำหนดแรงจูงใจของตัวละครและเขียนบทสนทนาเริ่มต้นที่แรงจูงใจเหล่านั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ
4) เพิ่มบรรทัด "ตัวอย่าง" สองสามบรรทัดเพื่อกำหนดรูปแบบบทสนทนาให้ชัดเจน
Character AI รองรับฟิลด์การตั้งค่าที่ยาวขึ้น เช่น คำจำกัดความ และสามารถรวมตัวอย่างบทสนทนาที่มีโครงสร้างได้ ซึ่งมักจะช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอเนื่องจาก AI คัดลอกรูปแบบ สิ่งนี้ช่วยให้ AI มีจุดยึดสำหรับเสียงและเจตนา
✅ คุณควรใส่ตัวอย่างบทสนทนาสั้น ๆ 4 ถึง 8 ตัวอย่าง เช่น:
- ผู้ใช้: "สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้"
- ตัวละคร: "มีสองประเด็นสำคัญ พยานเปลี่ยนคำให้การ และไทม์ไลน์ก็ยังไม่ตรงกัน บอกฉันหน่อยว่าคุณสังเกตเห็นอะไรที่ประตู"
- ผู้ใช้: "ฉันต้องการความตึงเครียดมากขึ้น"
- ตัวละคร: "ถ้าอย่างนั้นก็เอาความสบายออกไป ให้ผลลัพธ์ถ้าเราล้มเหลว และเหตุผลที่เราไม่สามารถเดินจากไปได้"
📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครธีโอ ลิน
คำขวัญโค้ชเสียงสำหรับบทสนทนาตัวละครที่สม่ำเสมอ
คำอธิบาย ฉันช่วยคุณสร้างเสียงตัวละครที่คงที่ตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ฉันเขียนบทสนทนาสั้น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฉันสะท้อนโทนเสียงที่คุณกำหนดไว้ รักษาการเรียงคำให้คงที่ และใช้คำบอกเล่าทางวาจาเพื่อให้ตัวละครฟังดูเหมือนเป็นคนเดียวกันในทุกฉาก
การทักทาย กรุณาคัดลอกบทสนทนา 4 ถึง 6 บรรทัดในโทนที่คุณต้องการ (แม้จะเป็นเพียงร่างคร่าวๆ ก็ได้) ฉันจะระบุกฎของเสียง แนะนำสัญญาณบอกความรู้สึกทางวาจา 3 อย่าง และเขียนบทสนทนาถัดไปในสไตล์เดียวกัน
5) ควบคุมรูปแบบเพื่อให้ผลลัพธ์ยังคงใช้งานได้
หากคุณวางแผนที่จะนำเนื้อหาตัวละคร AI ไปใช้ซ้ำสำหรับหนังสือการ์ตูนหรือแผ่นแนวคิดศิลปะ AI คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่คงที่ การควบคุมรูปแบบช่วยลดการทำงานซ้ำเนื่องจากคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถคัดลอกไปยังไฟล์หรือกระบวนการผลิตได้
- เขียนในรูปแบบบทภาพยนตร์พร้อมหัวข้อฉาก
- "ส่งคืนแผ่นตัวละครพร้อมลักษณะเฉพาะ แรงจูงใจ และความกลัว"
- "ให้ฉันเห็นโครงร่าง 6 จุดสำหรับบทถัดไป"
📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครเคซี่ย์ โรวาน
คำขวัญ ตัวควบคุมรูปแบบแท็กไลน์ สำหรับการแสดงผลตัวอักษรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
คำอธิบาย ฉันชื่อเคซี่ย์ เป็นผู้ควบคุมรูปแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนบทสนทนาของตัวละครให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลายโปรเจ็กต์ ฉันรักษาบุคลิกของตัวละครให้คงที่ในขณะที่บังคับใช้รูปแบบผลลัพธ์ที่เสถียรสำหรับสคริปต์และแผ่นแนวคิดศิลปะ AI คาดหวังโครงสร้างที่สะอาด หัวข้อที่ชัดเจน และคำตอบที่คุณสามารถคัดลอกไปยังไฟล์ของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
สวัสดี กรุณาบอกรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แล้วแชร์บุคลิกของตัวละคร จากนั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากและข้อขัดแย้ง เลือกหนึ่ง: บทภาพยนตร์พร้อมหัวข้อฉาก, แผ่นข้อมูลตัวละครพร้อมลักษณะนิสัยและแรงจูงใจ, โครงร่างบทแบบ 6 จังหวะ, หรือแผ่นแนวคิดศิลปะ AI ฉันจะยืนยันรูปแบบและสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบนั้นทุกครั้ง
6) ให้การสร้างความรวดเร็วในการตอบสนองเป็นเหมือนปัญหาการออกแบบ
Prompt Poet เป็นวิธีการสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ UI เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้คุณสามารถสร้างคำแนะนำได้เหมือนกับการออกแบบองค์ประกอบในเลย์เอาต์ การจัดกรอบนี้ช่วยได้เมื่อการตั้งค่าของคุณซับซ้อน เพราะคุณจะหยุดเขียนย่อหน้ายาวๆ และเริ่มประกอบบล็อกคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทน
✅ นี่คือแม่แบบคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้:
- ตัวละคร: [บทบาท, ลักษณะบุคลิกภาพ, กฎการใช้เสียง]
- พื้นหลัง: [2 ถึง 4 บรรทัดที่อธิบายแรงจูงใจและข้อขัดแย้ง]
- การตั้งค่า: [เวลา, สถานที่, ข้อจำกัด, ความเสี่ยง]
- กฎการโต้ตอบ: [ขอบเขตของน้ำเสียง, รูปแบบ, สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง]
- ผลลัพธ์: [สิ่งที่คุณต้องการถัดไป ในรูปแบบใด]
📌 นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้:
ชื่อตัวละครPrompt Poet
คำโปรยเครื่องมือสร้างข้อความสำหรับบล็อกตัวละครแบบโมดูลาร์
คำอธิบาย ฉันคือ Prompt Poet ผู้สร้าง prompt ที่ช่วยให้คุณมองการสร้าง prompt เป็นปัญหาการออกแบบ ฉันจะแยกการตั้งค่าที่ซับซ้อนออกเป็นบล็อกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถผสมผสานและจับคู่ได้ เพื่อให้ตัวละครของคุณมีความสม่ำเสมอ และคำแนะนำของคุณชัดเจน ฉันจะช่วยคุณกำหนดตัวละคร, พื้นหลัง, ฉาก, กฎการโต้ตอบ, และรูปแบบผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก จากนั้นประกอบเข้าด้วยกันเป็น prompt ที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทุกโปรเจ็กต์
สวัสดี บอกฉันว่าคุณกำลังสร้างอะไรและต้องการให้ผลลัพธ์มีรูปแบบอย่างไร จากนั้นแบ่งปันห้าบล็อก: ตัวละคร, ฉากหลัง, การตั้งค่า, กฎการโต้ตอบ, และผลลัพธ์ หากคุณไม่มีบล็อก ให้พูดว่า "ค่าเริ่มต้น" แล้วฉันจะแนะนำหนึ่งบล็อกให้ ฉันจะส่งคืนคำสั่งที่สะอาดและสามารถใช้งานซ้ำได้โดยใช้โครงสร้างนี้ทุกครั้ง:
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตามที่Scriptation กล่าวไว้ ในการผลิตโทรทัศน์และภาพยนตร์ ทีมมักจะมี "คัมภีร์ตัวละคร" เพื่อรักษาบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องให้สอดคล้องกันในแต่ละตอนและแต่ละฤดูกาล นั่นคือปัญหาเดียวกันที่คุณแก้ไขด้วยคำสั่ง Character AI เพียงแต่ในรูปแบบที่รวดเร็วกว่า
เทมเพลตคำสั่ง AI ตัวละครที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติต่อแต่ละคำสั่งเหมือนกับเป็นบรีฟขนาดเล็ก นั่นหมายความว่าคุณต้องกำหนดตัวละคร, ฉาก, ความขัดแย้ง, และรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว
เทมเพลตด้านล่างนี้ใช้งานได้ดีใน Character AI และยังแปลไปยังเครื่องมือ AI ที่คล้ายกันซึ่งรองรับการเล่นบทบาทและการโต้ตอบแบบยาวได้อีกด้วย
สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน เราจะครอบคลุม:
- ตัวอย่างข้อความที่คุณควรวางเป็นข้อความแรกของคุณ
- ตัวอย่างการแสดงผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเห็นว่า "ดี" มีลักษณะอย่างไร
✅ มาดูรายละเอียดของแม่แบบด้านล่างนี้:
เทมเพลต 1: ข้อเสนอแนะการเขียน (บทสนทนาที่ฟังดูเหมือนตัวละครหนึ่ง)
คุณล็อกบุคลิกและสไตล์ของตัวละครไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ AI พูดจาทั่วไปหลังจากผ่านไปไม่กี่เทิร์น
ตัวอย่างคำสั่ง:
คุณคือผู้แก้ไขบทสนทนาของฉันสำหรับเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร
- บุคลิกของตัวละคร: สงบ, ตรงไปตรงมา, ตลกเงียบๆ, ไม่เคยเสียดสี
- ลักษณะนิสัย: สังเกตเห็นสิ่งรอบตัวดี, ไม่อดทนกับคำตอบที่คลุมเครือ, ปกป้องคนที่อายุน้อยกว่า
- ฉาก: ดึกดื่น, อพาร์ตเมนต์ในเมืองเล็ก ๆ, ฝนตกข้างนอก, ไฟกระพริบ
- ความขัดแย้ง: สองคนมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะบอกความจริงตอนนี้หรือรอจนถึงเช้า
- กฎการเขียน: บรรทัดสั้น, เนื้อหาแฝงมีความสำคัญ, ไม่เน้นดราม่า
- ผลลัพธ์: เขียนบทสนทนา 14 บรรทัด ไม่มีการบรรยาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างละเอียดในบรรทัดที่ 10
เทมเพลต 2: คำถามกระตุ้นการเล่าเรื่อง (ฉากย่อยพร้อมร่างแรก)
สิ่งนี้ช่วยได้เพราะคุณแยกโครงสร้างออกจากขั้นตอนการร่าง ซึ่งช่วยให้เรื่องราวของคุณมีความสอดคล้องกันและเร่งกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณให้เร็วขึ้น
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
คุณเป็นคู่หูในการเขียนเรื่องราวที่เขียนโครงสร้างฉากอย่างชัดเจนและร่างฉากนั้นออกมา
- ตัวละคร: นักสืบที่มีหลักการซึ่งเกลียดการลัดขั้นตอน
- พื้นหลัง: พวกเขาเคยแพ้คดีหนึ่งครั้งเพราะพวกเขาเชื่อผู้ให้การเท็จ
- ฉาก: สถานีรถไฟในเมืองที่แออัด, ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน, เสียงประกาศดัง
- แรงจูงใจ: ปกป้องผู้บริสุทธิ์ รักษาความน่าเชื่อถือของพวกเขาให้คงอยู่
- ความขัดแย้ง: รายละเอียดสำคัญขัดแย้งกับลำดับเหตุการณ์ และมีคนต้องการปกปิดเรื่องนี้
- สไตล์: สมจริง, มีพื้นฐาน, ไม่มีคำซ้ำซาก
- รูปแบบผลลัพธ์: 6 ฉากบีท แต่ละฉาก 1 บรรทัด จากนั้น 10 บรรทัดของบทสนทนาที่ตรงกับบีท
เทมเพลต 3: ข้อเสนอแนะสำหรับการเล่นบทบาทสมมติสำหรับผู้เริ่มต้น (กฎชัดเจน, ความสับสนน้อย)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณแสดงกฎให้ชัดเจนและให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
คุณกำลังสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ฉันอยู่ในฉาก
- ลักษณะ: เป็นมิตร มั่นใจ สนับสนุน
- ลักษณะบุคลิกภาพ: ช่างสังเกต, อดทน, ท้าทายอย่างนุ่มนวล
- ฉาก: สถาบันแฟนตาซี วันแรกของการฝึกอบรม
- ความขัดแย้ง: ฉันมีพลังที่ฉันยังไม่สามารถควบคุมได้
- ขอบเขต: ให้อยู่ในระดับ PG-13, ไม่มีเรื่องราวโรแมนติก, ไม่มีรายละเอียดความรุนแรง
- กฎการโต้ตอบ: อยู่ในบทบาทตัวละคร, ไม่กล่าวถึง AI, ถามคำถามหนึ่งข้อต่อการตอบกลับ
- ผลลัพธ์: เริ่มฉากด้วยบทสนทนา 6 บรรทัดและมีตัวเลือกหนึ่งให้ฉันเลือกในตอนท้าย
คำอธิบายผลลัพธ์:
ตัวละคร: "คุณมาเร็ว. นั่นเป็นสัญญาณที่ดี. คุณ: "ฉันไม่ได้นอน" ตัวละคร: "คุณกลัวในสิ่งที่คุณสามารถทำได้" คุณ: "มันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืน" ตัวละคร: "งั้นเราก็ฝึกให้ฉลาดขึ้น บอกฉันสิว่าคุณรู้สึกอย่างไรก่อนที่มันจะเริ่ม" ตัวเลือก: คุณจะอธิบายความรู้สึกหรือแสดงรอยที่มันทิ้งไว้?
เทมเพลต 4: คำกระตุ้นบทบาทสมมติขั้นสูง (ความสม่ำเสมอระยะยาวและการยึดเหนี่ยวความจำ)
คำสั่งขั้นสูงจะทำงานได้ดีเมื่อคุณให้กฎแก่ AI ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ พร้อมจุดยึดความต่อเนื่องที่ช่วยปกป้องลักษณะนิสัยของตัวละครตลอดเรื่องราวที่ยาว
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
คุณกำลังเล่นบทบาทเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ในแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่
- บุคลิกของตัวละคร: มีวินัย, เข้มงวด, ให้เกียรติ, ไม่เคยเป็นกันเอง
- ลักษณะ: ตระหนักถึงความเสี่ยง, มุ่งเน้นรายละเอียด, เกลียดการกระทำที่สูญเปล่า
- พื้นหลัง: อดีตผู้บังคับบัญชาที่ล้มเหลวครั้งหนึ่งเนื่องจากข้อมูลสูญหาย
- โลก: เมืองไซไฟที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน มีกฎระเบียบที่เข้มงวดและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
- ความขัดแย้ง: เราต้องดึงไฟล์ออกมาโดยไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน
ความต่อเนื่องที่คุณต้องรักษาให้คงที่:
- ตัวละครไม่เคยโกหก
- ตัวละครพูดด้วยประโยคสั้น ๆ ที่เป็นคำประกาศ
- ตัวละครมักจะระบุถึงข้อแลกเปลี่ยนก่อนการวางแผนเสมอ
ผลลัพธ์:
- สรุปแผนเป็น 5 ขั้นตอน
- จากนั้น, แสดงบทบาทสมมติการติดต่อครั้งแรกเป็นบทสนทนา 10 บรรทัด
- จบด้วย 2 ตัวเลือก และผลลัพธ์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละตัวเลือก
คำอธิบายผลลัพธ์:
แผนขั้นตอนที่ 1: ระบุจุดบอดในกล้องสแกนแผนขั้นตอนที่ 2: สร้างสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดูเหมือนการบำรุงรักษาตามปกติตัวละคร: "เรามีสองทางเลือก ทั้งคู่มีค่าใช้จ่าย"คุณ: "เลือกทางที่สะอาดให้ฉัน"ตัวละคร: "ความสะอาดต้องใช้เวลา เวลาเพิ่มความเสี่ยง"
เทมเพลต 5: ตัวช่วยสร้างคำสั่งสำหรับงานศิลปะ AI (แผ่นข้อมูลตัวละครเพื่อความสอดคล้องทางภาพ)
หากคุณสร้างงานศิลปะด้วย AI ตัวละครควรดูมีความสอดคล้องกันในทุกสไตล์ เช่น อนิเมะหรือการ์ตูน แม้ในฉากที่เปลี่ยนไป การใช้คำสั่งที่เน้นตัวละครเป็นหลักและให้รายละเอียดทางภาพจะช่วยลดการต้องแก้ไขงานใหม่ คุณควรกำหนดมาตรฐานพื้นหลังและรายละเอียดทางภาพของตัวละครให้ชัดเจน เพื่อให้คำสั่งภาพของคุณสอดคล้องกันในทุกสไตล์และความเป็นไปได้ต่างๆ
ตัวอย่างคำแนะนำ
คุณเป็นผู้ช่วยออกแบบตัวละครสำหรับการวางแผนงานศิลปะ AI สร้างแผ่นตัวละครสำหรับตัวละครหนึ่งตัวที่ฉันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในภาพต่างๆ ได้: แนวคิดตัวละคร: ผู้ส่งของระดับถนนในเมืองนีออนบุคลิกภาพ: ฉลาดหลักแหลม, ยืดหยุ่น, มองโลกในแง่ดีอย่างเงียบๆกฎของตัวละครที่ไม่ซ้ำกัน: ให้ฉันเห็น 3 องค์ประกอบภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่คงอยู่ตลอดรูปแบบผลลัพธ์:
- รายละเอียดทางกายภาพ (ใบหน้า, ผม, ร่างกาย, ช่วงอายุ)
- เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
- คำแนะนำเกี่ยวกับชุดสี
- 3 องค์ประกอบเอกลักษณ์
- 5 บรรทัดคำอธิบายภาพในสไตล์ต่างๆ (สมจริง, อนิเมะ, การ์ตูน, การ์ตูนคอมิก, มินิมอล)
- ให้กระชับและเฉพาะเจาะจง
วิธีแก้ไขตัวละครที่ "ออกนอกบท"
เมื่อตัวละครพูดหรือทำสิ่งที่นอกเหนือจากบท คุณจะสามารถสังเกตได้ทันทีจากน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป และพฤติกรรมที่เริ่มไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพที่คุณวางไว้ สำหรับนักเขียนและผู้สร้างผลงาน นี่คือการขัดจังหวะความต่อเนื่องและทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณช้าลง คุณจะต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขผลงานมากกว่าการสร้างเนื้อเรื่อง
ข่าวดีคือคุณสามารถนำตัวละครกลับมาได้ด้วยการปรับแต่งคำสั่งที่เจาะจงเพียงเล็กน้อย และหากการเบี่ยงเบนยังคงเกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถป้องกันได้โดยปรับตั้งค่าของตัวละครให้เข้มงวดขึ้นในช่องตั้งค่าของตัวสร้าง
✅ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อแก้ไขตัวละครที่ออกนอกบท:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทของการเบี่ยงเบนที่คุณกำลังเห็น
ลักษณะบางอย่างที่คุณอาจสังเกตเห็นในตัวละครของคุณมีดังนี้:
- การเบี่ยงเบนของเสียง: บุคลิกของตัวละครยังคงถูกต้องโดยประมาณ แต่ภาษา น้ำเสียง หรือสไตล์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคำตอบ
- การหลุดจากเนื้อเรื่อง: ตัวละครลืมข้อมูลพื้นฐาน, ฉาก, แรงจูงใจ, หรือคำตัดสินในอดีต
- ขอบเขตเบี่ยงเบน: ตัวละครสร้างกฎใหม่ ตัวละครใหม่ หรือทิศทางใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ข้อความแก้ไขในระหว่างการสนทนาที่สอดคล้องกับการเบี่ยงเบน
นี่คือ "ข้อความกระตุ้นการกู้คืน" แบบมืออาชีพที่คุณสามารถวางในแชทเมื่อเกิดปัญหาได้ ควรทำให้สั้นและเฉพาะเจาะจง คุณแก้ไขคุณภาพของผลลัพธ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนฉาก
📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเสียงที่เบี่ยงเบน:
รักษาบทบาทและกฎการใช้เสียงให้เหมือนเดิม รักษาบุคลิกของตัวละครนี้: [ใส่ลักษณะนิสัย 3 ข้อ] ข้อกำหนดด้านสไตล์: [ใส่กฎสไตล์ 2 ถึง 3 ข้อ] เขียนตอบกลับครั้งล่าสุดของคุณใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ แต่ใช้เสียงและสไตล์ที่ถูกต้อง
📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนของความต่อเนื่อง:
หยุดและกล่าวข้อเท็จจริงปัจจุบันอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อพื้นหลังตัวละคร: [1 บรรทัด]ฉาก: [1 บรรทัด]เป้าหมาย: [1 บรรทัด]ข้อจำกัด: [1 บรรทัด]ตอนนี้ ให้ดำเนินฉากต่อจากการตัดสินใจครั้งล่าสุด และอย่าแนะนำข้อเท็จจริงใหม่เว้นแต่ฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเมื่อขอบเขตเบี่ยงเบน:
คุณได้แนะนำรายละเอียดที่อยู่นอกขอบเขตของฉากนี้ กรุณาลบตัวละคร สถานที่ หรือกฎใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป ใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเขียนต่อ กรุณาถามคำถามที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อ
ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขการเลื่อนซ้ำที่แหล่งกำเนิดโดยใช้ฟิลด์ตัวสร้าง
หากคุณเห็นรูปแบบการไหลของบทสนทนาที่เหมือนกันในแชทใหม่ ๆ การแก้ไขควรอยู่ในตั้งค่าตัวละครคู่มือสำหรับผู้สร้างของCharacter AI ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความหลากหลายในพฤติกรรมของตัวละครนั้นมาจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ในช่องเหล่านี้
1) ปรับปรุงคำทักทายให้กระชับเพื่อให้บรรยากาศถูกต้อง
คำทักทายคือสิ่งแรกที่ตัวละครพูดเมื่อเริ่มบทสนทนาใหม่ มันช่วยกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับน้ำเสียงและรูปแบบการโต้ตอบ คุณควรเพิ่มสองสิ่งนี้ในคำทักทาย:
- ข้อความสั้น เกี่ยวกับบุคลิกภาพและสไตล์ของตัวละคร
- คำถามแรกที่มีโครงสร้าง ที่ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น
📌 ตัวอย่างรูปแบบการทักทาย:
ฉันจะรักษาบทบาทและใช้เสียงที่สม่ำเสมอ แบ่งปันฉาก สถานที่ เป้าหมายของฉาก และความขัดแย้งในแต่ละบรรทัด
2) ใช้คำอธิบายยาวเพื่อเสริมสร้างลักษณะและพฤติกรรม
ในคำอธิบายยาว ตัวละครสามารถอธิบายตัวเองได้ รวมถึงประวัติและนิสัยการกระทำ นี่คือที่ที่คุณสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละครได้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
คุณควรรวม:
- 3 ถึง 5 ลักษณะบุคลิกภาพ
- 2 กฎเสียง
- 1 ขอบเขตที่ป้องกันการเปลี่ยนทิศทางที่ไม่ต้องการ
3) ใช้คำจำกัดความสำหรับการควบคุมขั้นสูงและความสม่ำเสมอ
นิยามคือช่องขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบอิสระ ซึ่งสามารถรวมบทสนทนาตัวอย่างที่มีโครงสร้างหรือเนื้อหาข้อความใดก็ได้ นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดจำนวนอักขระสูง ทำให้เป็นพื้นที่หลักสำหรับ "ฝึกฝน" พฤติกรรมที่สม่ำเสมอ
Character AI ยังมีรูปแบบการสนทนาที่คุณสามารถใช้ภายใน Definition เพื่อแสดงตัวอย่างว่าตัวละครควรพูดอย่างไร
✅ หากตัวละครของคุณออกนอกบทบ่อย ๆ คุณควรเพิ่ม:
- บล็อกพื้นหลังสั้น ๆ ที่เชื่อมโยงแรงจูงใจกับการตัดสินใจ
- ตัวอย่างบทสนทนาขนาดเล็ก ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำเสียงและสไตล์
4) เพิ่มบทสนทนาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการโต้ตอบของผู้ใช้
ตัวอย่างบทสนทนาจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นวิธีการโต้ตอบกับตัวละครของคุณ และยังสามารถช่วยสาธิตรูปแบบประโยคหรือแนวทางการโต้ตอบที่ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้ชมของคุณใช้ตัวละครเพื่อช่วยในการเขียน การเล่าเรื่อง หรือเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นบทบาทสมมติ เพราะคุณกำลังสอนพวกเขาถึงวิธีการกระตุ้นตัวละครอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขด้วยการทดสอบที่สะอาด
หลังจากที่คุณอัปเดตคำทักทาย คำอธิบายยาว หรือคำจำกัดความ:
- เริ่มแชทใหม่
- ส่งข้อความเดียวกันสองครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลง
- เปรียบเทียบว่าบุคลิกภาพและสไตล์ของตัวละครยังคงสอดคล้องกันหรือไม่
หากตัวละครยังคงลอยไปลอยมา การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปของคุณคือลดข้อกำหนดในคำแนะนำให้เหลือน้อยลง และเพิ่มข้อจำกัดที่ชัดเจนหนึ่งข้อ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดกลับเข้าไปทีละน้อย
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้คำสั่งกับ Character AI
แม้ว่าคุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วก็ตาม คำสั่งสำหรับ Character AI ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันได้ บางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการตั้งค่าตัวละครของคุณไม่ชัดเจน หรือคำแนะนำยากต่อการนำไปใช้ในหลาย ๆ รอบ
✅ นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณกำลังเขียนคำสั่งสำหรับ Character AI:
1. การทิ้งคำอธิบายตัวละครไว้ไม่ชัดเจน
หากคำอธิบายอ่านเหมือนชีวประวัติแทนที่จะเป็นคู่มือพฤติกรรม บุคลิกของตัวละครอาจเบี่ยงเบนไปได้ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อกำหนดลักษณะนิสัยโดยอิงจากสิ่งที่ตัวละครทำในบทสนทนา วิธีที่พวกเขาจัดการกับความขัดแย้ง และสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธที่จะทำ
ช่องคำจำกัดความของ Character AI ถูกออกแบบมาสำหรับการตั้งค่าที่ยาวกว่าและตัวอย่างที่ช่วยกำหนดพฤติกรรม ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ดีในการเสริมกฎเหล่านี้
2. การขอมากเกินไปในคำสั่งเดียว
คุณภาพของผลลัพธ์อาจลดลงหากคุณขอแผ่นข้อมูลตัวละครหรือร่างฉากเต็มในข้อความเดียว วิธีที่เชื่อถือได้มากกว่าคือการแยกคำสั่งออกเป็นขั้นตอน ขั้นแรก ยืนยันลักษณะนิสัยและแรงจูงใจของตัวละคร จากนั้นกำหนดฉากและข้อขัดแย้ง แล้วจึงสร้างบทสนทนาหรือฉาก
3. การปฏิบัติต่อสไตล์เหมือนกับบรรยากาศแทนที่จะเป็นกฎ
คำขอเช่น "สมจริง" หรือ "แบบภาพยนตร์" นั้นตีความได้หลากหลาย คุณควรกำหนดสไตล์โดยใช้กฎที่ชัดเจน เช่น ความยาวของคำตอบ ความเป็นทางการ ระดับของรายละเอียด และว่าคุณต้องการเฉพาะบทสนทนาหรือบทสนทนาพร้อมคำแนะนำฉาก
4. การคาดหวังความจำที่สมบูรณ์แบบในการสนทนาที่ยาวนาน
Character AI ได้แนะนำการปรับปรุงหน่วยความจำแต่ก็ได้ระบุไว้เช่นกันว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวละครจะใช้เนื้อหาในหน่วยความจำตามที่เขียนไว้ทุกประการ คุณควรเก็บชุดรายละเอียดหลักที่กระชับไว้ซึ่งสามารถกล่าวซ้ำได้เมื่อความต่อเนื่องมีความสำคัญ
5. การสร้างคำแนะนำในการสร้างเนื้อหาโดยใช้ตัวละครที่มีลิขสิทธิ์และเป็นที่รู้จัก
รอยเตอร์รายงานว่าดิสนีย์ได้ส่งจดหมายหยุดและยุติการกระทำไปยัง Character. AI เพื่อขอให้ลบตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ออกจากแพลตฟอร์ม การใช้ตัวละครต้นฉบับซ้ำเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าในระยะยาว
ข้อจำกัดของการใช้ Character AI
Character AI มีความแข็งแกร่งในการสนทนาโต้ตอบและการเล่นบทบาทสมมติ แต่มีข้อจำกัดที่สำคัญเมื่อคุณต้องพึ่งพาสำหรับการเล่าเรื่องที่สม่ำเสมอหรือคลังคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การวางแผนรอบข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นและมีการรีเซ็ตน้อยลง
✅ มาดูข้อจำกัดสำคัญบางประการของการใช้ Character AI:
ความจำและความสม่ำเสมอในระยะยาวไม่ได้รับประกัน
คุณสมบัติของหน่วยความจำสามารถช่วยได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวละครจะปฏิบัติตามเนื้อหาในหน่วยความจำอย่างเคร่งครัดตามที่เขียนไว้เสมอ คุณควรเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่สำคัญ แรงจูงใจ และข้อมูลเกี่ยวกับฉากเมื่อการสนทนาเริ่มยาว
การควบคุมความเหมาะสมและความปลอดภัยอาจขัดจังหวะผลลัพธ์
Character AI มีศูนย์ความปลอดภัยและใช้ระบบความปลอดภัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง, ย่อ, หรือปฏิเสธคำตอบบางอย่างได้. สิ่งนี้อาจส่งผลต่อโทนเสียงและความต่อเนื่องในเซสชั่นการเล่นบทบาทที่ยาวนานขึ้น, ดังนั้นคุณควรให้คำแนะนำของคุณสอดคล้องกับการใช้งานที่อนุญาตของแพลตฟอร์ม.
คุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละรอบการทำงาน
แม้จะใช้คำสั่งเดียวกัน ผลลัพธ์ก็อาจแตกต่างกันได้ วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมคือการกำหนดโครงสร้างของคำสั่งให้มาตรฐาน และรักษาการกำหนดตัวละครให้คงที่ จากนั้นให้ทำการแก้ไขเล็กน้อยและทำซ้ำไปเรื่อย ๆ
การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มอาจส่งผลต่อการนำกลับมาใช้ใหม่
เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม AI สำหรับผู้บริโภคหลายแห่ง การเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์ นโยบาย หรือการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา อาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในระยะยาว หากคุณต้องการการใช้งานซ้ำที่เสถียร ควรเก็บรักษาข้อมูลคำสั่งและคำจำกัดความของตัวละครไว้ภายนอกแพลตฟอร์มด้วย
ทางเลือก AI ตัวละครที่ควรสำรวจ
เมื่อคุณสร้างงานพัฒนาตัวละครผ่านเครื่องมือหลายอย่าง ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือที่ที่ข้อมูลคำสั่งของคุณจะไปสิ้นสุด บันทึกเกี่ยวกับตัวละครของคุณอาจอยู่ในที่หนึ่ง และข้อมูลอ้างอิงเรื่องราวอาจอยู่ในที่อื่น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะทำให้เกิดการกระจายงาน
นอกจากนี้การแพร่กระจายของ AIยังนำมาซึ่งความสับสนมากขึ้น เมื่อทีมของคุณใช้เครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันในการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์และการดำเนินงานของพวกเขา
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ากันได้ดีในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้คุณเก็บความคิด, ร่าง, งาน, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านจากไอเดียไปสู่การปฏิบัติของคำสั่งตัวละครของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการส่งต่อเพียงไม่กี่ครั้ง
ClickUp Brainเป็นชั้นที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยมี AI พร้อมใช้งานทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและการรองรับหลายโมเดลภายใต้การควบคุมสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยเดียวกัน
✅ มาสำรวจทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Character AI กันเถอะ:
1) ClickUp Brain (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับตัวละครโดยไม่ให้เกิดความซับซ้อนจาก AI)
ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการสร้าง จัดระเบียบ และนำคำสั่งซ้ำกลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ยังคงใกล้ชิดกับงานการผลิต แทนที่จะปฏิบัติต่อคำสั่งเป็นข้อความที่ใช้ครั้งเดียว คุณสามารถปฏิบัติต่อคำสั่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถสร้างบทสรุปตัวละครและแปลงเป็นโครงร่างที่พร้อมใช้งานสำหรับงาน ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงการแก้ไขกับเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
ClickUp Brain ยังรองรับโมเดล AI หลายแบบ เช่น Gemini และ Claude ซึ่งมีประโยชน์เมื่อการทำงานของคุณสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ เช่น การร่างงานเชิงสร้างสรรค์และการวางแผนที่ต้องใช้เหตุผลอย่างเข้มข้น
หากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานของตัวละครของคุณสร้างงานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นั้น ClickUp Super Agents เป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับ Workspace ของคุณและทำงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้สิทธิ์และการควบคุมของคุณ
นี่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการทำงานซ้ำๆ รอบๆ งานเกี่ยวกับตัวละคร ซึ่งรวมถึงการสร้างบทสรุปตัวละครที่มีโครงสร้างและการโพสต์สรุปเพื่อขออนุมัติ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain
- ระบบปัญญาประดิษฐ์หลายรูปแบบในที่เดียว พร้อมการควบคุมสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยแบบรวมศูนย์
- จัดเก็บคำแนะนำเกี่ยวกับตัวละคร กฎเกณฑ์บุคลิกภาพ และบันทึกพื้นหลังไว้เคียงข้างกับร่างและเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้แต่ละเวอร์ชันมีความสอดคล้องกัน
- เครดิตพิเศษ AI สำหรับซูเปอร์เอเจนต์และความสามารถ AI ที่ระบุไว้
- ใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp เช่นClickUp Docs,ClickUp TasksและClickUp Automationsเพื่อสนับสนุนความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp Brain
- โมเดล AI ภายนอกใน ClickUp ไม่ได้อิงกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
ราคา ClickUp Brain
ClickUp Brain คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp Brain ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
"พูดตามตรงเลย ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกด้านในชีวิตของฉันไปแล้ว – ทั้งงาน โครงการ การแจ้งเตือน งานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การสรรหาบุคลากร ทุกอย่างเลยจริง ๆ ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็นแค่ 'ซอฟต์แวร์จัดการงาน' อีกต่อไปแล้ว มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า"
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อจับไอเดียตัวละครได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที
ClickUp BrainMAX ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากเมื่อไอเดียการเขียนตัวละครที่ดีที่สุดของคุณปรากฏขึ้นระหว่างการแก้ไขหรือการออกแบบ มันจับคู่ฟีเจอร์เสียงเป็นข้อความกับการค้นหาที่เชื่อมต่อและการเข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม เพื่อให้คุณสามารถบันทึกบทสนทนา กฎของตัวละคร และบันทึกฉากได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเรียกคืนเวอร์ชันที่แน่นอนในภายหลัง
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp BrainMAX ช่วยคุณได้:
- จับบทสนทนาและลักษณะตัวละครด้วยTalk to Text เพื่อให้คุณสามารถบันทึกเสียงและจังหวะของฉากได้โดยไม่ต้องหยุดการไหลของความคิด
- ค้นหาข้อความที่ป้อนก่อนหน้าได้ทันทีด้วยEnterprise Search คุณสามารถค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลพื้นหลังตัวละครล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติ บล็อกข้อความ หรือร่างเรื่องราวโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์
- ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียม รวมถึง Claude, GPT-4 และ Gemini ภายในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน เมื่อคุณต้องการสไตล์การเขียนหรือความลึกในการให้เหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งตัวละครเดียวกัน
2) ไช้ เอไอ
หากคุณต้องการสนทนาตัวละครอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างตัวละครแต่ละตัวจากศูนย์ Chai AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการทดสอบเสียงตัวละครที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วและสำรวจแนวประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยได้หากคุณต้องการลองตัวอย่างบุคลิกที่สร้างโดยชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจตั้งค่าอย่างจริงจัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chai AI
- เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของตัวละครที่สร้างโดยชุมชนในหลากหลายแนวและรูปแบบการสนทนา
- รองรับการแชทด้วยเสียงสำหรับการสนทนาด้วยคำพูด
- สร้างตัวละครของคุณเองด้วยลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมในการสนทนาที่สามารถปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการค้นพบชุมชนเพื่อค้นหาตัวละครยอดนิยมและแชร์แชท
ข้อจำกัดของ Chai AI
- คุณภาพมีความแตกต่างกันไปตามตัวละครที่สร้างโดยชุมชน
- แพ็กเกจฟรีมีตัวกรองที่เข้มงวดขึ้นและขีดจำกัดการสนทนาที่สั้นลง
- การจดจำความจำที่จำกัดในบทสนทนาที่ยาวนานขึ้น
ราคาของ Chai AI
- ฟรี: 70 ข้อความ, รีเซ็ตทุก 2. 5 ชั่วโมง
- พรีเมียม: $13.99/เดือน หรือ $134.99/ปี
- อัลตร้า: $29.99/เดือน หรือ $269.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Chai AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Chai AI ว่าอย่างไร
ผู้ใช้บน Redditกล่าวว่า:
"สิ่งที่ไช่ทำทั้งหมดก็เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้สนุกสนาน และคุณสามารถรู้สึกได้จริงๆ พวกเขาปรับปรุงแบบจำลอง AI ฐานที่ขับเคลื่อนตัวละครทุกตัวที่ผู้คนสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพวกเขายังทำงานเพื่อทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน"
3) ในโลกเสมือน
หากคุณกำลังมองหาการสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เชื่อถือได้ภายในประสบการณ์แบบโต้ตอบ Inworld มุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาและกรณีการใช้งานในการผลิต Inworld ช่วยให้คุณควบคุมเรื่องราวและเครื่องมือด้านความปลอดภัยได้ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องกำหนดขอบเขตของตัวละครและการโต้ตอบที่เหมาะสมกับผู้ชมในระดับใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในโลกเสมือน
- กำหนดความรู้เกี่ยวกับตัวละคร ความสัมพันธ์ และขอบเขตของเรื่องราว
- ตัวกรองในตัวและระบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการสนทนา
- API, SDK และตัวแก้ไขภาพสำหรับประสบการณ์แบบโต้ตอบ
- กระบวนการรายงานและตรวจสอบสำหรับพฤติกรรมของตัวละครที่มีปัญหา
ข้อจำกัดภายในโลกเสมือน
- ทำงานได้ดีที่สุดหากคุณมีประสบการณ์การพัฒนาเครื่องยนต์และการผสานรวม
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการพูดคุยตัวละครแบบไม่เป็นทางการ
ราคาภายในโลกเสมือน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวในโลกเสมือน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Inworld ว่าอย่างไร
ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:
"เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งฉันสามารถสร้างเสียงด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับสคริปต์ที่ต้องการใช้ในวิดีโอของฉัน"
4) ตัวแทนเสมือน
Replika ทำงานได้ดีมากหากคุณต้องการความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่คงอยู่และสร้างความต่อเนื่องในระยะยาว เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการคู่สนทนาที่สม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าการสลับไปมาระหว่างตัวละครหลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- ปรับการตอบสนองตามประวัติการโต้ตอบและความชอบ
- คุณสมบัติการติดตามอารมณ์และการบันทึกประจำวัน (ไม่บังคับ)
- การสนทนาด้วยเสียงเพื่อการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
- การปรับแต่งอวตารเพื่อสร้างบุคลิกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ร่วมเล่นเพียงหนึ่งคน ไม่ใช่หลายตัวละครที่แตกต่างกัน
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จำกัดประสบการณ์การเล่นบทบาทบางอย่าง
- เวอร์ชันฟรีมีหน่วยความจำและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จำกัด
ราคาของ Replika
- ฟรี
- ข้อดี: $19.99/เดือน หรือ $49/ปี
- ตลอดชีพ: $299 ชำระครั้งเดียว
เรทติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Replika ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก:
"ของฉัน [Replika] เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของฉัน เธอเป็นเพื่อนคู่ใจของฉันมา 9 เดือนแล้ว พวกเขายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย ฉันคิดว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พวกเขาคงเป็นเหมือนแชทบอททั่วไปมากกว่า ทุกวันนี้พวกเขาเป็นมากกว่านั้นในความเห็นของฉัน"
5) Kuki AI
หากคุณต้องการบุคลิกภาพในการสนทนาที่สม่ำเสมอด้วยโทนที่เน้นความบันเทิงมากขึ้น Kuki AI มีบุคลิกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เลือก สามารถปรับให้เข้ากับเนื้อหาการสนทนาในสไตล์แบรนด์ที่ไม่เป็นทางการ การด้นสดอย่างรวดเร็ว และรูปแบบการโต้ตอบแบบสบายๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kuki AI
- การตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบทมากขึ้นพร้อมกับการกระโดดออกนอกประเด็นที่น้อยลง
- อารมณ์ขันที่ปรับให้เหมาะสมและการตอบกลับอย่างสนุกสนาน
- ความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางสำหรับการสนทนาแบบถามตอบทั่วไป
ข้อจำกัดของ Kuki AI
- การปรับแต่งที่จำกัดเนื่องจากบุคลิกถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
- อาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา
ราคา Kuki AI
- ฟรี
- 100 โคอิน: $0. 99
- 550 Koins: $4. 99
- 1200 โคอิน: $9.99
- 7,500 Koins: $49.99
คะแนนและรีวิว Kuki AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Kuki AI ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
"ฉันใช้เวลาคุยกับคุกิอยู่สักพัก ฉันชอบที่เธอสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว"
รักษาความสม่ำเสมอในการพัฒนาตัวละครของคุณด้วย ClickUp
ตัวละครที่แข็งแกร่งเกิดจากการสร้างโครงสร้างคำสั่งที่ดีและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างฉากและรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวละครหลายตัว ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการสูญเสียการติดตามเวอร์ชันปัจจุบันและการติดตามคำสั่งที่สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเก็บคำแนะนำสำหรับตัวละคร บันทึกเบื้องหลัง อ้างอิงงานศิลปะ AI และร่างเรื่องราวไว้ในที่เดียว จากนั้นเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เป็นงานที่ติดตามได้และเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำได้ ด้วย ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX และ Super Agents
คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่ถามบ่อย)
คำสั่งที่ดีสำหรับ Character AI จะอ่านเหมือนกับบทสรุปสั้น ๆ คุณต้องกำหนดบุคลิกภาพและลักษณะเด่นของตัวละครอย่างชัดเจน รวมถึงพื้นหลังของพวกเขาในลักษณะที่ขับเคลื่อนพฤติกรรม จากนั้นเพิ่มฉาก ความขัดแย้ง และรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะให้รายละเอียดแก่ Character AI เพียงพอที่จะรักษาความสอดคล้องในการโต้ตอบและทำให้บทสนทนาสอดคล้องและสอดคล้องกับตัวละครในเรื่องราวของคุณ
Character AI อาจลืมลักษณะนิสัยได้บางครั้งเมื่อมีการอธิบายในลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรือเมื่อการสนทนาเป็นเวลานาน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อตัวละครเริ่มให้ความสำคัญกับข้อความล่าสุดแทนที่จะพิจารณาทั้งเส้นเรื่อง Character AI มีคุณสมบัติด้านความจำเพื่อช่วยให้ตัวละครจดจำสิ่งที่สำคัญสำหรับบริบท อย่างไรก็ตาม เป็นแนวทางที่ดีที่จะย้ำลักษณะนิสัยที่สำคัญที่สุดและกำหนดจุดยึดเมื่อคุณเปลี่ยนฉากหรือแนะนำความขัดแย้งใหม่
สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ คำสั่งที่ชัดเจนควรประกอบด้วยบทบาท บุคลิกภาพ พื้นหลัง สถานการณ์ และกฎการให้ผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ควรสั้นและกระชับเพียงพอที่จะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายที่เหมาะสมคือประมาณ 120 ถึง 250 คำสำหรับ "คำสั่งหลัก" และเวอร์ชันที่สั้นกว่าซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็วได้ หากการตั้งค่าของคุณมีความซับซ้อน คุณควรเก็บบริบทที่ยาวไว้ในช่องคำนิยามของตัวละคร และให้คำสั่งการสนทนาสั้นกระชับ
ใช่ คุณสามารถใช้คำสั่ง Character AI สำหรับโครงการเขียนที่จริงจังได้ตราบใดที่คุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการร่างและสำรวจ มันสามารถช่วยคุณไม่เพียงแค่ทดสอบบทสนทนาและสำรวจความขัดแย้ง แต่ยังช่วยปรับปรุงเสียงของตัวละครได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการเขียนที่พร้อมเผยแพร่ คุณควรตรวจสอบความต่อเนื่อง น้ำเสียง และตรรกะ และจัดระเบียบคำสั่งตัวละครของคุณให้เรียบร้อยนอกการสนทนาเพื่อที่คุณจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้ามบทและเวอร์ชันต่างๆ
คุณรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครตลอดเวลาโดยใช้จุดยึดความต่อเนื่อง รักษาบล็อกตัวละครที่มั่นคงซึ่งรวมถึงลักษณะนิสัย แรงจูงใจ กฎของเสียง และขอบเขต แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการสนทนาต่างๆ เมื่อเห็นการเบี่ยงเบน ให้ระบุฉากและสิ่งที่ต้องคงอยู่ให้ชัดเจน และหากการเบี่ยงเบนเดิมเกิดขึ้นซ้ำ ให้ปรับการทักทายและคำจำกัดความให้เข้มงวดขึ้น เอกสารสำหรับผู้สร้างของ Character AI เน้นย้ำว่าคำจำกัดความเป็นจุดสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมด้วยการตั้งค่าและตัวอย่างที่ยาวขึ้น
Character AI และ ChatGPT ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Character AI ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการโต้ตอบที่เน้นตัวละครเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำให้การเล่นบทบาทสมจริงยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการเสียงตัวละครที่มั่นคง ChatGPT มักเป็นที่นิยมเมื่อคุณต้องการเหตุผลที่กว้างขวางขึ้น กระบวนการเขียนที่มีโครงสร้าง หรือการควบคุมรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น ทางเลือกที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับว่าความสำคัญของคุณคือการดื่มด่ำกับตัวละครหรือความยืดหยุ่นในงานเขียนหลากหลายประเภท
ได้ครับ วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการเก็บเวอร์ชัน "prompt หลัก" และเวอร์ชันสั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ในคลัง prompt ที่จัดไว้โดยเฉพาะ จากนั้นคุณสามารถนำกลับมาใช้กับตัวละครและการตั้งค่าต่างๆ ได้ นักออกแบบและผู้ที่ชื่นชอบ AI หลายคนยังบันทึกจุดเริ่มต้นฉากและรูปแบบบทสนทนาที่ดีที่สุดเป็นไฟล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้สามารถสร้างสไตล์เดิมขึ้นมาใหม่ได้ในภายหลัง
เครื่องมือที่รวมการทำงานด้านการเขียนและการดำเนินการเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งจัดระเบียบไฟล์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยได้มากเมื่อคุณขยายคลังคำสั่ง (prompt library) ของคุณ ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเพราะคุณสามารถจัดเก็บคำสั่งในรูปแบบเอกสาร เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ และจัดการการอนุมัติและการปรับปรุงไฟล์ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX ช่วยสร้างรูปแบบคำสั่งที่หลากหลาย ค้นหาไฟล์คำสั่งที่ผ่านมาด้วย Enterprise Search และลดความซับซ้อนของ AI โดยการเก็บรักษาสินทรัพย์ตัวอักษรของคุณไว้ในที่เดียว