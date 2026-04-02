บล็อก ClickUp

วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI ตัวละครให้มีประสิทธิภาพ (ตัวอย่าง + แม่แบบ)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2 เมษายน 2569

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเรื่องต่อเนื่องหรือออกแบบประสบการณ์ตัวละครแบบโต้ตอบ คุณก็กำลังเผชิญกับความท้าทาย ตัวละครต้องคงความสม่ำเสมอไว้ตลอดการสนทนา นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณภาพของคำสั่งของคุณจึงมีความสำคัญ

เมื่อคำแนะนำของคุณกำหนดบุคลิกของตัวละครและโทนที่คุณต้องการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดข้อจำกัดไว้ด้วย คุณจะได้ปฏิสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

การให้คำแนะนำเป็นส่วนมาตรฐานของวิธีที่ทีมผลิตเนื้อหาที่น่าเชื่อถือในระยะยาว. Adobe รายงานว่า86% ของผู้สร้างสรรค์ใช้ AI สร้างสรรค์ในงานของพวกเขา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างคำแนะนำ.

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการเขียนคำสั่งสำหรับ Character AI และวิธีแก้ไขตัวละครที่ออกนอกบท คุณจะได้รับเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายโครงการ พร้อมวิธีการจัดการคำสั่งและงานการผลิตในClickUp อย่างเป็นระบบ

Character AI คืออะไร?

ผ่านทาง Character AI

Character AI เป็นแพลตฟอร์มแชทที่สร้างขึ้นเพื่อการสนทนาแบบโต้ตอบกับ "ตัวละคร" ที่คุณสามารถสร้างและปรับแต่งได้ ที่นี่ คุณสามารถกำหนดบุคลิกภาพ พื้นหลัง และสไตล์ของตัวละครได้ จากนั้นคุณสามารถแชทเพื่อสร้างบทสนทนา ฉากเรื่องราว การโต้ตอบแบบสวมบทบาท หรือการสำรวจแนวคิดสำหรับงานศิลปะและกระบวนการทำงานของ AI

จากมุมมองของระบบ prompt, Character AI จัดการกับการสนทนาแต่ละครั้งมากกว่าการส่งข้อความเพียงครั้งเดียว. ระบบจะคำนึงถึงตัวละครที่เกี่ยวข้อง, ประเภทของการแชท, บุคลิกของผู้ใช้, ความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้, และประวัติการสนทนาเมื่อสร้าง prompts ในเบื้องหลัง. สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะลักษณะของตัวละครและรายละเอียดของฉากต้องคงที่ตลอดการสนทนาหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ.

หากคุณสร้างตัวละครสำหรับทีมหรือชุมชน ความเป็นเจ้าของและการนำกลับมาใช้ใหม่ก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน ตามที่Character AI ระบุไว้ เมื่อคุณสร้างตัวละคร AI อัตโนมัติด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในตัวละครนั้น ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติต่องานป้อนข้อมูลของคุณในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คล้ายกับแม่แบบหรือไฟล์ในกระบวนการผลิต

วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI ตัวละครให้มีประสิทธิภาพ

วิธีเขียนคำสั่งสำหรับ AI ตัวละครให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านทาง Character AI

หากคุณต้องการให้ตัวละครมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี คำสั่งของคุณควรอ่านเหมือนกับบรีฟงานสร้างสรรค์ คุณจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าตัวละครคือใคร และตัวละครพูดอย่างไร นอกจากนี้ คุณควรกำหนดเรื่องราว รวมถึงข้อมูลหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย AI ของตัวละครยังให้คุณสามารถกำหนดพฤติกรรมได้ในหลาย ๆ ที่ เช่น ช่องคำทักทาย (Greeting) และช่องคำอธิบาย (Description) ซึ่งช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังไว้ก่อนการตอบกลับครั้งแรกได้

✅ มาดูเคล็ดลับสำคัญในการตั้งคำถามสำหรับ Character AI กัน:

1) เริ่มต้นด้วยบทบาทและเป้าหมายที่ชัดเจน

การเริ่มต้นด้วยคำสั่งที่ชัดเจนและทรงพลัง โดยระบุให้ชัดเจนว่าตัวละครคือใคร และสิ่งที่ฉากต้องการให้บรรลุผล จะช่วยให้บทสนทนาอยู่ในกรอบและหลีกเลี่ยงการตอบแบบทั่วไป

มาดูตัวอย่างที่คุณสามารถทำตามได้เพื่อเริ่มต้นการสร้างตัวละครใน Character AI:

  • บทบาท: "คุณเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ซึ่งให้คำปรึกษาแก่นักออกแบบนิทรรศการรุ่นใหม่"
  • เป้าหมาย: "ช่วยฉันวางแผนเส้นเรื่องสำหรับเส้นทางเยี่ยมชมในหอศิลป์ร่วมสมัย"
  • ผลลัพธ์: "ถามคำถามเพื่อความชัดเจน 3 ข้อ จากนั้นเสนอโครงร่างแบบทีละขั้นตอน"

📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครสัง รียา

คำขวัญบรรณาธิการอาวุโสฝ่ายเรื่องสำหรับนิยายเชิงโต้ตอบ

คำอธิบาย ฉันชื่อซัง บรรณาธิการอาวุโสที่ช่วยคุณสร้างฉากที่เน้นตัวละครเป็นสำคัญสำหรับการสวมบทบาท นิยายเชิงโต้ตอบ และการเล่าเรื่องแบบต่อเนื่อง ฉันจะถามคำถามที่เฉียบคมและชัดเจน จากนั้นเสนอโครงร่างฉากที่กระชับ ตัวเลือกบทสนทนา และบันทึกเสียงที่สอดคล้องกัน ฉันรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครของคุณในแต่ละช่วง แจ้งเตือนเมื่อโทนเสียงเบี่ยงเบน และนำฉากกลับสู่เป้าหมาย

สวัสดี บอกฉันหน่อยว่าคุณกำลังสร้างอะไรอยู่: การสวมบทบาท, เรื่องราวแบบโต้ตอบ, หรือการศึกษานิสัยตัวละคร แบ่งปันบทบาทของตัวละครของคุณและสิ่งที่คุณต้องการให้ฉากนี้บรรลุ ฉันจะถามคำถามสั้น ๆ 3 ข้อ จากนั้นจะร่างการสนทนาเริ่มต้นในสไตล์ที่คุณชอบ

📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

2) ระบุบุคลิกภาพ เสียง และขอบเขตของตัวละคร

การตอบกลับที่ "ไม่ตรงประเด็น" ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อ AI ขาดลักษณะบุคลิกภาพที่ชัดเจนและกฎเกณฑ์ทางภาษา คุณควรอธิบายน้ำเสียงในแง่ปฏิบัติที่สามารถเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของการเขียนได้

  • บุคลิกของตัวละคร: สงบ, ตรงไปตรงมา, มีอารมณ์ขันเล็กน้อย, ไม่เคยเสียดสี
  • ภาษา: ย่อหน้าสั้น, คำนามที่เป็นรูปธรรม, น้อยที่สุดของคำอุปมา
  • ขอบเขต: หลีกเลี่ยงเรื่องโรแมนติก หลีกเลี่ยงรายละเอียดรุนแรง รักษาระดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ 13 ปีขึ้นไป

📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครมอร์แกน เฮล

คำขวัญ โค้ชเสียงและขอบเขตสำหรับการแสดงบทบาทสมมติที่สม่ำเสมอ

คำอธิบาย ฉันชื่อมอร์แกน เป็นโค้ชด้านเสียงและขอบเขตที่ช่วยให้คุณรักษาบุคลิกของตัวละครให้คงที่ตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ฉันแปลลักษณะนิสัยให้เป็นกฎการใช้เสียงที่ชัดเจนเพื่อให้ตัวละครมีโทนเสียงและภาษาที่มั่นคง ฉันยังบังคับใช้ขอบเขตที่ป้องกันไม่ให้หลุดไปสู่ธีม รูปแบบ หรือการวิจารณ์ที่เกินขอบเขตที่ตั้งใจไว้ คาดหวังคำแนะนำที่กระชับและการสนทนาที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อบุคลิกของตัวละคร

การทักทาย กรุณาแบ่งปันรายละเอียดสี่ข้อในหนึ่งบรรทัดต่อข้อ ได้แก่ บุคลิกของตัวละคร สไตล์เสียงที่คุณต้องการ ขอบเขตที่ต้องการ และฉากหรือสถานที่ ฉันจะยืนยันกฎของเสียง ย้ำขอบเขตอีกครั้ง แล้วเขียนบทสนทนาเริ่มต้นในโทนที่สอดคล้องกัน

3) ให้ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจริง

ข้อมูลพื้นหลังที่คุณให้กับ Character AI ควรอธิบายถึงแรงจูงใจและข้อขัดแย้ง ตัวละครที่มีเพียงตำแหน่งงานจะยังคงแสดงพฤติกรรมทั่วไปหากคุณไม่เชื่อมโยงรายละเอียดของคุณกับการตัดสินใจต่างๆ คุณจะสร้างการโต้ตอบที่สมจริงมากขึ้นเมื่อตัวละครมีบางสิ่งที่เป็นเดิมพัน

  • ภูมิหลัง: เติบโตในเมืองท่าทางทะเล ไม่ไว้วางใจผู้มีอำนาจหลังจากการสืบสวนล้มเหลว
  • แรงจูงใจ: ต้องการความจริง, ปกป้องเพื่อนร่วมทีมที่อายุน้อยกว่า, เกลียดการชมเชยในที่สาธารณะ
  • ความกดดัน: กำหนดส่งงานใน 12 ชั่วโมง ข้อมูลขาดหาย ทีมคู่แข่งแทรกแซง

📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครรีส คาลเดอร์

คำขวัญ เครื่องมือสร้างภูมิหลังตัวละครสำหรับฉากที่มีความเสี่ยงสูง

คำอธิบาย ฉันชื่อรีส ผู้สร้างภูมิหลังตัวละครที่ช่วยให้คุณเขียนเรื่องราวเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจในฉาก ฉันเชื่อมโยงรายละเอียดภูมิหลังกับแรงจูงใจและความขัดแย้งเพื่อให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกันในการโต้ตอบต่างๆ ฉันจะรักษาบุคลิกภาพของตัวละครให้คงที่และสร้างบทสนทนาโดยรอบความสำคัญและผลลัพธ์ที่ตามมา คาดหวังคำถามที่ตรงประเด็น การวางกรอบฉากที่ชัดเจน และการตอบสนองที่สมจริงซึ่งสอดคล้องกับแรงจูงใจของตัวละคร

คำทักทายแบ่งปันสามสิ่ง: รายละเอียดพื้นหลังที่หล่อหลอมให้ตัวละครของคุณมองโลกอย่างไร, สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้, และแรงกดดันที่พวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้ ฉันจะกำหนดแรงจูงใจของตัวละครและเขียนบทสนทนาเริ่มต้นที่แรงจูงใจเหล่านั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจ

4) เพิ่มบรรทัด "ตัวอย่าง" สองสามบรรทัดเพื่อกำหนดรูปแบบบทสนทนาให้ชัดเจน

Character AI รองรับฟิลด์การตั้งค่าที่ยาวขึ้น เช่น คำจำกัดความ และสามารถรวมตัวอย่างบทสนทนาที่มีโครงสร้างได้ ซึ่งมักจะช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอเนื่องจาก AI คัดลอกรูปแบบ สิ่งนี้ช่วยให้ AI มีจุดยึดสำหรับเสียงและเจตนา

✅ คุณควรใส่ตัวอย่างบทสนทนาสั้น ๆ 4 ถึง 8 ตัวอย่าง เช่น:

  • ผู้ใช้: "สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้"
  • ตัวละคร: "มีสองประเด็นสำคัญ พยานเปลี่ยนคำให้การ และไทม์ไลน์ก็ยังไม่ตรงกัน บอกฉันหน่อยว่าคุณสังเกตเห็นอะไรที่ประตู"
  • ผู้ใช้: "ฉันต้องการความตึงเครียดมากขึ้น"
  • ตัวละคร: "ถ้าอย่างนั้นก็เอาความสบายออกไป ให้ผลลัพธ์ถ้าเราล้มเหลว และเหตุผลที่เราไม่สามารถเดินจากไปได้"

📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครธีโอ ลิน

คำขวัญโค้ชเสียงสำหรับบทสนทนาตัวละครที่สม่ำเสมอ

คำอธิบาย ฉันช่วยคุณสร้างเสียงตัวละครที่คงที่ตลอดการสนทนาที่ยาวนาน ฉันเขียนบทสนทนาสั้น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฉันสะท้อนโทนเสียงที่คุณกำหนดไว้ รักษาการเรียงคำให้คงที่ และใช้คำบอกเล่าทางวาจาเพื่อให้ตัวละครฟังดูเหมือนเป็นคนเดียวกันในทุกฉาก

การทักทาย กรุณาคัดลอกบทสนทนา 4 ถึง 6 บรรทัดในโทนที่คุณต้องการ (แม้จะเป็นเพียงร่างคร่าวๆ ก็ได้) ฉันจะระบุกฎของเสียง แนะนำสัญญาณบอกความรู้สึกทางวาจา 3 อย่าง และเขียนบทสนทนาถัดไปในสไตล์เดียวกัน

5) ควบคุมรูปแบบเพื่อให้ผลลัพธ์ยังคงใช้งานได้

หากคุณวางแผนที่จะนำเนื้อหาตัวละคร AI ไปใช้ซ้ำสำหรับหนังสือการ์ตูนหรือแผ่นแนวคิดศิลปะ AI คุณจำเป็นต้องกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่คงที่ การควบคุมรูปแบบช่วยลดการทำงานซ้ำเนื่องจากคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถคัดลอกไปยังไฟล์หรือกระบวนการผลิตได้

  • เขียนในรูปแบบบทภาพยนตร์พร้อมหัวข้อฉาก
  • "ส่งคืนแผ่นตัวละครพร้อมลักษณะเฉพาะ แรงจูงใจ และความกลัว"
  • "ให้ฉันเห็นโครงร่าง 6 จุดสำหรับบทถัดไป"

📌 นี่คือตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครเคซี่ย์ โรวาน

คำขวัญ ตัวควบคุมรูปแบบแท็กไลน์ สำหรับการแสดงผลตัวอักษรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คำอธิบาย ฉันชื่อเคซี่ย์ เป็นผู้ควบคุมรูปแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนบทสนทนาของตัวละครให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในหลายโปรเจ็กต์ ฉันรักษาบุคลิกของตัวละครให้คงที่ในขณะที่บังคับใช้รูปแบบผลลัพธ์ที่เสถียรสำหรับสคริปต์และแผ่นแนวคิดศิลปะ AI คาดหวังโครงสร้างที่สะอาด หัวข้อที่ชัดเจน และคำตอบที่คุณสามารถคัดลอกไปยังไฟล์ของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

สวัสดี กรุณาบอกรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แล้วแชร์บุคลิกของตัวละคร จากนั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับฉากและข้อขัดแย้ง เลือกหนึ่ง: บทภาพยนตร์พร้อมหัวข้อฉาก, แผ่นข้อมูลตัวละครพร้อมลักษณะนิสัยและแรงจูงใจ, โครงร่างบทแบบ 6 จังหวะ, หรือแผ่นแนวคิดศิลปะ AI ฉันจะยืนยันรูปแบบและสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบนั้นทุกครั้ง

6) ให้การสร้างความรวดเร็วในการตอบสนองเป็นเหมือนปัญหาการออกแบบ

Prompt Poet เป็นวิธีการสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ UI เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้คุณสามารถสร้างคำแนะนำได้เหมือนกับการออกแบบองค์ประกอบในเลย์เอาต์ การจัดกรอบนี้ช่วยได้เมื่อการตั้งค่าของคุณซับซ้อน เพราะคุณจะหยุดเขียนย่อหน้ายาวๆ และเริ่มประกอบบล็อกคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทน

✅ นี่คือแม่แบบคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้:

  • ตัวละคร: [บทบาท, ลักษณะบุคลิกภาพ, กฎการใช้เสียง]
  • พื้นหลัง: [2 ถึง 4 บรรทัดที่อธิบายแรงจูงใจและข้อขัดแย้ง]
  • การตั้งค่า: [เวลา, สถานที่, ข้อจำกัด, ความเสี่ยง]
  • กฎการโต้ตอบ: [ขอบเขตของน้ำเสียง, รูปแบบ, สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง]
  • ผลลัพธ์: [สิ่งที่คุณต้องการถัดไป ในรูปแบบใด]

📌 นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้:

ชื่อตัวละครPrompt Poet

คำโปรยเครื่องมือสร้างข้อความสำหรับบล็อกตัวละครแบบโมดูลาร์

คำอธิบาย ฉันคือ Prompt Poet ผู้สร้าง prompt ที่ช่วยให้คุณมองการสร้าง prompt เป็นปัญหาการออกแบบ ฉันจะแยกการตั้งค่าที่ซับซ้อนออกเป็นบล็อกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถผสมผสานและจับคู่ได้ เพื่อให้ตัวละครของคุณมีความสม่ำเสมอ และคำแนะนำของคุณชัดเจน ฉันจะช่วยคุณกำหนดตัวละคร, พื้นหลัง, ฉาก, กฎการโต้ตอบ, และรูปแบบผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบแยกต่างหาก จากนั้นประกอบเข้าด้วยกันเป็น prompt ที่สมบูรณ์แบบซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในทุกโปรเจ็กต์

สวัสดี บอกฉันว่าคุณกำลังสร้างอะไรและต้องการให้ผลลัพธ์มีรูปแบบอย่างไร จากนั้นแบ่งปันห้าบล็อก: ตัวละคร, ฉากหลัง, การตั้งค่า, กฎการโต้ตอบ, และผลลัพธ์ หากคุณไม่มีบล็อก ให้พูดว่า "ค่าเริ่มต้น" แล้วฉันจะแนะนำหนึ่งบล็อกให้ ฉันจะส่งคืนคำสั่งที่สะอาดและสามารถใช้งานซ้ำได้โดยใช้โครงสร้างนี้ทุกครั้ง:

🧠 คุณรู้หรือไม่? ตามที่Scriptation กล่าวไว้ ในการผลิตโทรทัศน์และภาพยนตร์ ทีมมักจะมี "คัมภีร์ตัวละคร" เพื่อรักษาบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องให้สอดคล้องกันในแต่ละตอนและแต่ละฤดูกาล นั่นคือปัญหาเดียวกันที่คุณแก้ไขด้วยคำสั่ง Character AI เพียงแต่ในรูปแบบที่รวดเร็วกว่า

เทมเพลตคำสั่ง AI ตัวละครที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ

คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้นเมื่อคุณปฏิบัติต่อแต่ละคำสั่งเหมือนกับเป็นบรีฟขนาดเล็ก นั่นหมายความว่าคุณต้องกำหนดตัวละคร, ฉาก, ความขัดแย้ง, และรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว

เทมเพลตด้านล่างนี้ใช้งานได้ดีใน Character AI และยังแปลไปยังเครื่องมือ AI ที่คล้ายกันซึ่งรองรับการเล่นบทบาทและการโต้ตอบแบบยาวได้อีกด้วย

สำหรับแต่ละกรณีการใช้งาน เราจะครอบคลุม:

  • ตัวอย่างข้อความที่คุณควรวางเป็นข้อความแรกของคุณ
  • ตัวอย่างการแสดงผลอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเห็นว่า "ดี" มีลักษณะอย่างไร

✅ มาดูรายละเอียดของแม่แบบด้านล่างนี้:

เทมเพลต 1: ข้อเสนอแนะการเขียน (บทสนทนาที่ฟังดูเหมือนตัวละครหนึ่ง)

คุณล็อกบุคลิกและสไตล์ของตัวละครไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ AI พูดจาทั่วไปหลังจากผ่านไปไม่กี่เทิร์น

ตัวอย่างคำสั่ง:

คุณคือผู้แก้ไขบทสนทนาของฉันสำหรับเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร

  • บุคลิกของตัวละคร: สงบ, ตรงไปตรงมา, ตลกเงียบๆ, ไม่เคยเสียดสี
  • ลักษณะนิสัย: สังเกตเห็นสิ่งรอบตัวดี, ไม่อดทนกับคำตอบที่คลุมเครือ, ปกป้องคนที่อายุน้อยกว่า
  • ฉาก: ดึกดื่น, อพาร์ตเมนต์ในเมืองเล็ก ๆ, ฝนตกข้างนอก, ไฟกระพริบ
  • ความขัดแย้ง: สองคนมีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะบอกความจริงตอนนี้หรือรอจนถึงเช้า
  • กฎการเขียน: บรรทัดสั้น, เนื้อหาแฝงมีความสำคัญ, ไม่เน้นดราม่า
  • ผลลัพธ์: เขียนบทสนทนา 14 บรรทัด ไม่มีการบรรยาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างละเอียดในบรรทัดที่ 10

เทมเพลต 2: คำถามกระตุ้นการเล่าเรื่อง (ฉากย่อยพร้อมร่างแรก)

สิ่งนี้ช่วยได้เพราะคุณแยกโครงสร้างออกจากขั้นตอนการร่าง ซึ่งช่วยให้เรื่องราวของคุณมีความสอดคล้องกันและเร่งกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณให้เร็วขึ้น

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

คุณเป็นคู่หูในการเขียนเรื่องราวที่เขียนโครงสร้างฉากอย่างชัดเจนและร่างฉากนั้นออกมา

  • ตัวละคร: นักสืบที่มีหลักการซึ่งเกลียดการลัดขั้นตอน
  • พื้นหลัง: พวกเขาเคยแพ้คดีหนึ่งครั้งเพราะพวกเขาเชื่อผู้ให้การเท็จ
  • ฉาก: สถานีรถไฟในเมืองที่แออัด, ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน, เสียงประกาศดัง
  • แรงจูงใจ: ปกป้องผู้บริสุทธิ์ รักษาความน่าเชื่อถือของพวกเขาให้คงอยู่
  • ความขัดแย้ง: รายละเอียดสำคัญขัดแย้งกับลำดับเหตุการณ์ และมีคนต้องการปกปิดเรื่องนี้
  • สไตล์: สมจริง, มีพื้นฐาน, ไม่มีคำซ้ำซาก
  • รูปแบบผลลัพธ์: 6 ฉากบีท แต่ละฉาก 1 บรรทัด จากนั้น 10 บรรทัดของบทสนทนาที่ตรงกับบีท
เทมเพลต 3: ข้อเสนอแนะสำหรับการเล่นบทบาทสมมติสำหรับผู้เริ่มต้น (กฎชัดเจน, ความสับสนน้อย)

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นจะได้ผลดีที่สุดเมื่อคุณแสดงกฎให้ชัดเจนและให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

คุณกำลังสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยให้ฉันอยู่ในฉาก

  • ลักษณะ: เป็นมิตร มั่นใจ สนับสนุน
  • ลักษณะบุคลิกภาพ: ช่างสังเกต, อดทน, ท้าทายอย่างนุ่มนวล
  • ฉาก: สถาบันแฟนตาซี วันแรกของการฝึกอบรม
  • ความขัดแย้ง: ฉันมีพลังที่ฉันยังไม่สามารถควบคุมได้
  • ขอบเขต: ให้อยู่ในระดับ PG-13, ไม่มีเรื่องราวโรแมนติก, ไม่มีรายละเอียดความรุนแรง
  • กฎการโต้ตอบ: อยู่ในบทบาทตัวละคร, ไม่กล่าวถึง AI, ถามคำถามหนึ่งข้อต่อการตอบกลับ
  • ผลลัพธ์: เริ่มฉากด้วยบทสนทนา 6 บรรทัดและมีตัวเลือกหนึ่งให้ฉันเลือกในตอนท้าย

คำอธิบายผลลัพธ์:

ตัวละคร: "คุณมาเร็ว. นั่นเป็นสัญญาณที่ดี. คุณ: "ฉันไม่ได้นอน" ตัวละคร: "คุณกลัวในสิ่งที่คุณสามารถทำได้" คุณ: "มันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืน" ตัวละคร: "งั้นเราก็ฝึกให้ฉลาดขึ้น บอกฉันสิว่าคุณรู้สึกอย่างไรก่อนที่มันจะเริ่ม" ตัวเลือก: คุณจะอธิบายความรู้สึกหรือแสดงรอยที่มันทิ้งไว้?

เทมเพลต 4: คำกระตุ้นบทบาทสมมติขั้นสูง (ความสม่ำเสมอระยะยาวและการยึดเหนี่ยวความจำ)

คำสั่งขั้นสูงจะทำงานได้ดีเมื่อคุณให้กฎแก่ AI ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ พร้อมจุดยึดความต่อเนื่องที่ช่วยปกป้องลักษณะนิสัยของตัวละครตลอดเรื่องราวที่ยาว

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

คุณกำลังเล่นบทบาทเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ในแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่

  • บุคลิกของตัวละคร: มีวินัย, เข้มงวด, ให้เกียรติ, ไม่เคยเป็นกันเอง
  • ลักษณะ: ตระหนักถึงความเสี่ยง, มุ่งเน้นรายละเอียด, เกลียดการกระทำที่สูญเปล่า
  • พื้นหลัง: อดีตผู้บังคับบัญชาที่ล้มเหลวครั้งหนึ่งเนื่องจากข้อมูลสูญหาย
  • โลก: เมืองไซไฟที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน มีกฎระเบียบที่เข้มงวดและการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
  • ความขัดแย้ง: เราต้องดึงไฟล์ออกมาโดยไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือน

ความต่อเนื่องที่คุณต้องรักษาให้คงที่:

  • ตัวละครไม่เคยโกหก
  • ตัวละครพูดด้วยประโยคสั้น ๆ ที่เป็นคำประกาศ
  • ตัวละครมักจะระบุถึงข้อแลกเปลี่ยนก่อนการวางแผนเสมอ

ผลลัพธ์:

  • สรุปแผนเป็น 5 ขั้นตอน
  • จากนั้น, แสดงบทบาทสมมติการติดต่อครั้งแรกเป็นบทสนทนา 10 บรรทัด
  • จบด้วย 2 ตัวเลือก และผลลัพธ์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละตัวเลือก

คำอธิบายผลลัพธ์:

แผนขั้นตอนที่ 1: ระบุจุดบอดในกล้องสแกนแผนขั้นตอนที่ 2: สร้างสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจที่ดูเหมือนการบำรุงรักษาตามปกติตัวละคร: "เรามีสองทางเลือก ทั้งคู่มีค่าใช้จ่าย"คุณ: "เลือกทางที่สะอาดให้ฉัน"ตัวละคร: "ความสะอาดต้องใช้เวลา เวลาเพิ่มความเสี่ยง"

เทมเพลต 5: ตัวช่วยสร้างคำสั่งสำหรับงานศิลปะ AI (แผ่นข้อมูลตัวละครเพื่อความสอดคล้องทางภาพ)

หากคุณสร้างงานศิลปะด้วย AI ตัวละครควรดูมีความสอดคล้องกันในทุกสไตล์ เช่น อนิเมะหรือการ์ตูน แม้ในฉากที่เปลี่ยนไป การใช้คำสั่งที่เน้นตัวละครเป็นหลักและให้รายละเอียดทางภาพจะช่วยลดการต้องแก้ไขงานใหม่ คุณควรกำหนดมาตรฐานพื้นหลังและรายละเอียดทางภาพของตัวละครให้ชัดเจน เพื่อให้คำสั่งภาพของคุณสอดคล้องกันในทุกสไตล์และความเป็นไปได้ต่างๆ

ตัวอย่างคำแนะนำ

คุณเป็นผู้ช่วยออกแบบตัวละครสำหรับการวางแผนงานศิลปะ AI สร้างแผ่นตัวละครสำหรับตัวละครหนึ่งตัวที่ฉันสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในภาพต่างๆ ได้: แนวคิดตัวละคร: ผู้ส่งของระดับถนนในเมืองนีออนบุคลิกภาพ: ฉลาดหลักแหลม, ยืดหยุ่น, มองโลกในแง่ดีอย่างเงียบๆกฎของตัวละครที่ไม่ซ้ำกัน: ให้ฉันเห็น 3 องค์ประกอบภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่คงอยู่ตลอดรูปแบบผลลัพธ์:

  • รายละเอียดทางกายภาพ (ใบหน้า, ผม, ร่างกาย, ช่วงอายุ)
  • เสื้อผ้าและเครื่องประดับ
  • คำแนะนำเกี่ยวกับชุดสี
  • 3 องค์ประกอบเอกลักษณ์
  • 5 บรรทัดคำอธิบายภาพในสไตล์ต่างๆ (สมจริง, อนิเมะ, การ์ตูน, การ์ตูนคอมิก, มินิมอล)
  • ให้กระชับและเฉพาะเจาะจง

วิธีแก้ไขตัวละครที่ "ออกนอกบท"

เมื่อตัวละครพูดหรือทำสิ่งที่นอกเหนือจากบท คุณจะสามารถสังเกตได้ทันทีจากน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป และพฤติกรรมที่เริ่มไม่สอดคล้องกับบุคลิกภาพที่คุณวางไว้ สำหรับนักเขียนและผู้สร้างผลงาน นี่คือการขัดจังหวะความต่อเนื่องและทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณช้าลง คุณจะต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขผลงานมากกว่าการสร้างเนื้อเรื่อง

ข่าวดีคือคุณสามารถนำตัวละครกลับมาได้ด้วยการปรับแต่งคำสั่งที่เจาะจงเพียงเล็กน้อย และหากการเบี่ยงเบนยังคงเกิดขึ้นซ้ำ คุณสามารถป้องกันได้โดยปรับตั้งค่าของตัวละครให้เข้มงวดขึ้นในช่องตั้งค่าของตัวสร้าง

✅ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อแก้ไขตัวละครที่ออกนอกบท:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทของการเบี่ยงเบนที่คุณกำลังเห็น

ลักษณะบางอย่างที่คุณอาจสังเกตเห็นในตัวละครของคุณมีดังนี้:

  • การเบี่ยงเบนของเสียง: บุคลิกของตัวละครยังคงถูกต้องโดยประมาณ แต่ภาษา น้ำเสียง หรือสไตล์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคำตอบ
  • การหลุดจากเนื้อเรื่อง: ตัวละครลืมข้อมูลพื้นฐาน, ฉาก, แรงจูงใจ, หรือคำตัดสินในอดีต
  • ขอบเขตเบี่ยงเบน: ตัวละครสร้างกฎใหม่ ตัวละครใหม่ หรือทิศทางใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ข้อความแก้ไขในระหว่างการสนทนาที่สอดคล้องกับการเบี่ยงเบน

นี่คือ "ข้อความกระตุ้นการกู้คืน" แบบมืออาชีพที่คุณสามารถวางในแชทเมื่อเกิดปัญหาได้ ควรทำให้สั้นและเฉพาะเจาะจง คุณแก้ไขคุณภาพของผลลัพธ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนฉาก

📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเสียงที่เบี่ยงเบน:

รักษาบทบาทและกฎการใช้เสียงให้เหมือนเดิม รักษาบุคลิกของตัวละครนี้: [ใส่ลักษณะนิสัย 3 ข้อ] ข้อกำหนดด้านสไตล์: [ใส่กฎสไตล์ 2 ถึง 3 ข้อ] เขียนตอบกลับครั้งล่าสุดของคุณใหม่โดยคงความหมายเดิมไว้ แต่ใช้เสียงและสไตล์ที่ถูกต้อง

📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนของความต่อเนื่อง:

หยุดและกล่าวข้อเท็จจริงปัจจุบันอีกครั้งก่อนดำเนินการต่อพื้นหลังตัวละคร: [1 บรรทัด]ฉาก: [1 บรรทัด]เป้าหมาย: [1 บรรทัด]ข้อจำกัด: [1 บรรทัด]ตอนนี้ ให้ดำเนินฉากต่อจากการตัดสินใจครั้งล่าสุด และอย่าแนะนำข้อเท็จจริงใหม่เว้นแต่ฉันจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

📌 คำแนะนำสำหรับการกู้คืนเมื่อขอบเขตเบี่ยงเบน:

คุณได้แนะนำรายละเอียดที่อยู่นอกขอบเขตของฉากนี้ กรุณาลบตัวละคร สถานที่ หรือกฎใหม่ที่คุณเพิ่มเข้าไป ใช้เฉพาะข้อมูลที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเขียนต่อ กรุณาถามคำถามที่ชัดเจนเพียงหนึ่งข้อ

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขการเลื่อนซ้ำที่แหล่งกำเนิดโดยใช้ฟิลด์ตัวสร้าง

หากคุณเห็นรูปแบบการไหลของบทสนทนาที่เหมือนกันในแชทใหม่ ๆ การแก้ไขควรอยู่ในตั้งค่าตัวละครคู่มือสำหรับผู้สร้างของCharacter AI ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความหลากหลายในพฤติกรรมของตัวละครนั้นมาจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ในช่องเหล่านี้

1) ปรับปรุงคำทักทายให้กระชับเพื่อให้บรรยากาศถูกต้อง

คำทักทายคือสิ่งแรกที่ตัวละครพูดเมื่อเริ่มบทสนทนาใหม่ มันช่วยกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับน้ำเสียงและรูปแบบการโต้ตอบ คุณควรเพิ่มสองสิ่งนี้ในคำทักทาย:

  • ข้อความสั้น เกี่ยวกับบุคลิกภาพและสไตล์ของตัวละคร
  • คำถามแรกที่มีโครงสร้าง ที่ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น

📌 ตัวอย่างรูปแบบการทักทาย:

ฉันจะรักษาบทบาทและใช้เสียงที่สม่ำเสมอ แบ่งปันฉาก สถานที่ เป้าหมายของฉาก และความขัดแย้งในแต่ละบรรทัด

2) ใช้คำอธิบายยาวเพื่อเสริมสร้างลักษณะและพฤติกรรม

ในคำอธิบายยาว ตัวละครสามารถอธิบายตัวเองได้ รวมถึงประวัติและนิสัยการกระทำ นี่คือที่ที่คุณสามารถเสริมสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของตัวละครได้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

คุณควรรวม:

  • 3 ถึง 5 ลักษณะบุคลิกภาพ
  • 2 กฎเสียง
  • 1 ขอบเขตที่ป้องกันการเปลี่ยนทิศทางที่ไม่ต้องการ

3) ใช้คำจำกัดความสำหรับการควบคุมขั้นสูงและความสม่ำเสมอ

นิยามคือช่องขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบอิสระ ซึ่งสามารถรวมบทสนทนาตัวอย่างที่มีโครงสร้างหรือเนื้อหาข้อความใดก็ได้ นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดจำนวนอักขระสูง ทำให้เป็นพื้นที่หลักสำหรับ "ฝึกฝน" พฤติกรรมที่สม่ำเสมอ

Character AI ยังมีรูปแบบการสนทนาที่คุณสามารถใช้ภายใน Definition เพื่อแสดงตัวอย่างว่าตัวละครควรพูดอย่างไร

✅ หากตัวละครของคุณออกนอกบทบ่อย ๆ คุณควรเพิ่ม:

  • บล็อกพื้นหลังสั้น ๆ ที่เชื่อมโยงแรงจูงใจกับการตัดสินใจ
  • ตัวอย่างบทสนทนาขนาดเล็ก ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำเสียงและสไตล์

4) เพิ่มบทสนทนาตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการโต้ตอบของผู้ใช้

ตัวอย่างบทสนทนาจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นวิธีการโต้ตอบกับตัวละครของคุณ และยังสามารถช่วยสาธิตรูปแบบประโยคหรือแนวทางการโต้ตอบที่ประสบความสำเร็จได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้ชมของคุณใช้ตัวละครเพื่อช่วยในการเขียน การเล่าเรื่อง หรือเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นบทบาทสมมติ เพราะคุณกำลังสอนพวกเขาถึงวิธีการกระตุ้นตัวละครอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขด้วยการทดสอบที่สะอาด

หลังจากที่คุณอัปเดตคำทักทาย คำอธิบายยาว หรือคำจำกัดความ:

  • เริ่มแชทใหม่
  • ส่งข้อความเดียวกันสองครั้งโดยไม่เปลี่ยนแปลง
  • เปรียบเทียบว่าบุคลิกภาพและสไตล์ของตัวละครยังคงสอดคล้องกันหรือไม่

หากตัวละครยังคงลอยไปลอยมา การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปของคุณคือลดข้อกำหนดในคำแนะนำให้เหลือน้อยลง และเพิ่มข้อจำกัดที่ชัดเจนหนึ่งข้อ จากนั้นค่อยๆ เพิ่มรายละเอียดกลับเข้าไปทีละน้อย

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้คำสั่งกับ Character AI

แม้ว่าคุณจะมีแนวคิดที่ชัดเจนแล้วก็ตาม คำสั่งสำหรับ Character AI ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันได้ บางครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการตั้งค่าตัวละครของคุณไม่ชัดเจน หรือคำแนะนำยากต่อการนำไปใช้ในหลาย ๆ รอบ

✅ นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณกำลังเขียนคำสั่งสำหรับ Character AI:

1. การทิ้งคำอธิบายตัวละครไว้ไม่ชัดเจน

หากคำอธิบายอ่านเหมือนชีวประวัติแทนที่จะเป็นคู่มือพฤติกรรม บุคลิกของตัวละครอาจเบี่ยงเบนไปได้ คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อกำหนดลักษณะนิสัยโดยอิงจากสิ่งที่ตัวละครทำในบทสนทนา วิธีที่พวกเขาจัดการกับความขัดแย้ง และสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธที่จะทำ

ช่องคำจำกัดความของ Character AI ถูกออกแบบมาสำหรับการตั้งค่าที่ยาวกว่าและตัวอย่างที่ช่วยกำหนดพฤติกรรม ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ดีในการเสริมกฎเหล่านี้

2. การขอมากเกินไปในคำสั่งเดียว

คุณภาพของผลลัพธ์อาจลดลงหากคุณขอแผ่นข้อมูลตัวละครหรือร่างฉากเต็มในข้อความเดียว วิธีที่เชื่อถือได้มากกว่าคือการแยกคำสั่งออกเป็นขั้นตอน ขั้นแรก ยืนยันลักษณะนิสัยและแรงจูงใจของตัวละคร จากนั้นกำหนดฉากและข้อขัดแย้ง แล้วจึงสร้างบทสนทนาหรือฉาก

3. การปฏิบัติต่อสไตล์เหมือนกับบรรยากาศแทนที่จะเป็นกฎ

คำขอเช่น "สมจริง" หรือ "แบบภาพยนตร์" นั้นตีความได้หลากหลาย คุณควรกำหนดสไตล์โดยใช้กฎที่ชัดเจน เช่น ความยาวของคำตอบ ความเป็นทางการ ระดับของรายละเอียด และว่าคุณต้องการเฉพาะบทสนทนาหรือบทสนทนาพร้อมคำแนะนำฉาก

4. การคาดหวังความจำที่สมบูรณ์แบบในการสนทนาที่ยาวนาน

Character AI ได้แนะนำการปรับปรุงหน่วยความจำแต่ก็ได้ระบุไว้เช่นกันว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวละครจะใช้เนื้อหาในหน่วยความจำตามที่เขียนไว้ทุกประการ คุณควรเก็บชุดรายละเอียดหลักที่กระชับไว้ซึ่งสามารถกล่าวซ้ำได้เมื่อความต่อเนื่องมีความสำคัญ

5. การสร้างคำแนะนำในการสร้างเนื้อหาโดยใช้ตัวละครที่มีลิขสิทธิ์และเป็นที่รู้จัก

รอยเตอร์รายงานว่าดิสนีย์ได้ส่งจดหมายหยุดและยุติการกระทำไปยัง Character. AI เพื่อขอให้ลบตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ออกจากแพลตฟอร์ม การใช้ตัวละครต้นฉบับซ้ำเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าในระยะยาว

ข้อจำกัดของการใช้ Character AI

ผ่านทาง Character AI

Character AI มีความแข็งแกร่งในการสนทนาโต้ตอบและการเล่นบทบาทสมมติ แต่มีข้อจำกัดที่สำคัญเมื่อคุณต้องพึ่งพาสำหรับการเล่าเรื่องที่สม่ำเสมอหรือคลังคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การวางแผนรอบข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นและมีการรีเซ็ตน้อยลง

✅ มาดูข้อจำกัดสำคัญบางประการของการใช้ Character AI:

ความจำและความสม่ำเสมอในระยะยาวไม่ได้รับประกัน

คุณสมบัติของหน่วยความจำสามารถช่วยได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าตัวละครจะปฏิบัติตามเนื้อหาในหน่วยความจำอย่างเคร่งครัดตามที่เขียนไว้เสมอ คุณควรเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่สำคัญ แรงจูงใจ และข้อมูลเกี่ยวกับฉากเมื่อการสนทนาเริ่มยาว

การควบคุมความเหมาะสมและความปลอดภัยอาจขัดจังหวะผลลัพธ์

Character AI มีศูนย์ความปลอดภัยและใช้ระบบความปลอดภัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง, ย่อ, หรือปฏิเสธคำตอบบางอย่างได้. สิ่งนี้อาจส่งผลต่อโทนเสียงและความต่อเนื่องในเซสชั่นการเล่นบทบาทที่ยาวนานขึ้น, ดังนั้นคุณควรให้คำแนะนำของคุณสอดคล้องกับการใช้งานที่อนุญาตของแพลตฟอร์ม.

คุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันในแต่ละรอบการทำงาน

แม้จะใช้คำสั่งเดียวกัน ผลลัพธ์ก็อาจแตกต่างกันได้ วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมคือการกำหนดโครงสร้างของคำสั่งให้มาตรฐาน และรักษาการกำหนดตัวละครให้คงที่ จากนั้นให้ทำการแก้ไขเล็กน้อยและทำซ้ำไปเรื่อย ๆ

การเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มอาจส่งผลต่อการนำกลับมาใช้ใหม่

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม AI สำหรับผู้บริโภคหลายแห่ง การเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์ นโยบาย หรือการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา อาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในระยะยาว หากคุณต้องการการใช้งานซ้ำที่เสถียร ควรเก็บรักษาข้อมูลคำสั่งและคำจำกัดความของตัวละครไว้ภายนอกแพลตฟอร์มด้วย

ทางเลือก AI ตัวละครที่ควรสำรวจ

เมื่อคุณสร้างงานพัฒนาตัวละครผ่านเครื่องมือหลายอย่าง ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือที่ที่ข้อมูลคำสั่งของคุณจะไปสิ้นสุด บันทึกเกี่ยวกับตัวละครของคุณอาจอยู่ในที่หนึ่ง และข้อมูลอ้างอิงเรื่องราวอาจอยู่ในที่อื่น เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะทำให้เกิดการกระจายงาน

นอกจากนี้การแพร่กระจายของ AIยังนำมาซึ่งความสับสนมากขึ้น เมื่อทีมของคุณใช้เครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันในการจัดการกระบวนการสร้างสรรค์และการดำเนินงานของพวกเขา

นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ากันได้ดีในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้คุณเก็บความคิด, ร่าง, งาน, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านจากไอเดียไปสู่การปฏิบัติของคำสั่งตัวละครของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการส่งต่อเพียงไม่กี่ครั้ง

ClickUp Brainเป็นชั้นที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน โดยมี AI พร้อมใช้งานทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและการรองรับหลายโมเดลภายใต้การควบคุมสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยเดียวกัน

มาสำรวจทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Character AI กันเถอะ:

1) ClickUp Brain (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับตัวละครโดยไม่ให้เกิดความซับซ้อนจาก AI)

ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการสร้าง จัดระเบียบ และนำคำสั่งซ้ำกลับมาใช้ใหม่ ในขณะที่ยังคงใกล้ชิดกับงานการผลิต แทนที่จะปฏิบัติต่อคำสั่งเป็นข้อความที่ใช้ครั้งเดียว คุณสามารถปฏิบัติต่อคำสั่งเป็นไฟล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสามารถสร้างบทสรุปตัวละครและแปลงเป็นโครงร่างที่พร้อมใช้งานสำหรับงาน ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงการแก้ไขกับเวิร์กโฟลว์เดียวกัน

ClickUp Brain ยังรองรับโมเดล AI หลายแบบ เช่น Gemini และ Claude ซึ่งมีประโยชน์เมื่อการทำงานของคุณสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ เช่น การร่างงานเชิงสร้างสรรค์และการวางแผนที่ต้องใช้เหตุผลอย่างเข้มข้น

หากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานของตัวละครของคุณสร้างงานต่อเนื่องโดยอัตโนมัติClickUp Super Agentsถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นั้น ClickUp Super Agents เป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับ Workspace ของคุณและทำงานเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้สิทธิ์และการควบคุมของคุณ

นี่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการทำงานซ้ำๆ รอบๆ งานเกี่ยวกับตัวละคร ซึ่งรวมถึงการสร้างบทสรุปตัวละครที่มีโครงสร้างและการโพสต์สรุปเพื่อขออนุมัติ

📽️ วิดีโอที่ควรดู: ลองจินตนาการว่าคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก ฟังดูดีใช่ไหม? ตอนนี้มันกลายเป็นจริงได้แล้วด้วย ClickUp Super Agents!

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain

  • ระบบปัญญาประดิษฐ์หลายรูปแบบในที่เดียว พร้อมการควบคุมสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยแบบรวมศูนย์
  • จัดเก็บคำแนะนำเกี่ยวกับตัวละคร กฎเกณฑ์บุคลิกภาพ และบันทึกพื้นหลังไว้เคียงข้างกับร่างและเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อให้แต่ละเวอร์ชันมีความสอดคล้องกัน
  • เครดิตพิเศษ AI สำหรับซูเปอร์เอเจนต์และความสามารถ AI ที่ระบุไว้
  • ใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp เช่นClickUp Docs,ClickUp TasksและClickUp Automationsเพื่อสนับสนุนความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp Brain

  • โมเดล AI ภายนอกใน ClickUp ไม่ได้อิงกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ

ราคา ClickUp Brain

ClickUp Brain คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp Brain ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

"พูดตามตรงเลย ClickUp กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับทุกด้านในชีวิตของฉันไปแล้ว – ทั้งงาน โครงการ การแจ้งเตือน งานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด การสรรหาบุคลากร ทุกอย่างเลยจริง ๆ ฉันแทบไม่คิดว่ามันเป็นแค่ 'ซอฟต์แวร์จัดการงาน' อีกต่อไปแล้ว มันเหมือนกับสมองภายนอกของฉันมากกว่า"

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brain MAXเพื่อจับไอเดียตัวละครได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้ทันที

ClickUp BrainMAX ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากเมื่อไอเดียการเขียนตัวละครที่ดีที่สุดของคุณปรากฏขึ้นระหว่างการแก้ไขหรือการออกแบบ มันจับคู่ฟีเจอร์เสียงเป็นข้อความกับการค้นหาที่เชื่อมต่อและการเข้าถึงโมเดล AI ระดับพรีเมียม เพื่อให้คุณสามารถบันทึกบทสนทนา กฎของตัวละคร และบันทึกฉากได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเรียกคืนเวอร์ชันที่แน่นอนในภายหลัง

นี่คือวิธีที่ ClickUp BrainMAX ช่วยคุณได้:

  • จับบทสนทนาและลักษณะตัวละครด้วยTalk to Text เพื่อให้คุณสามารถบันทึกเสียงและจังหวะของฉากได้โดยไม่ต้องหยุดการไหลของความคิด
  • ค้นหาข้อความที่ป้อนก่อนหน้าได้ทันทีด้วยEnterprise Search คุณสามารถค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลพื้นหลังตัวละครล่าสุดที่ได้รับการอนุมัติ บล็อกข้อความ หรือร่างเรื่องราวโดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์
  • ใช้โมเดล AI ระดับพรีเมียม รวมถึง Claude, GPT-4 และ Gemini ภายในเวิร์กโฟลว์เดียวกัน เมื่อคุณต้องการสไตล์การเขียนหรือความลึกในการให้เหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งตัวละครเดียวกัน

2) ไช้ เอไอ

หากคุณต้องการสนทนาตัวละครอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างตัวละครแต่ละตัวจากศูนย์ Chai AI ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการทดสอบเสียงตัวละครที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วและสำรวจแนวประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยได้หากคุณต้องการลองตัวอย่างบุคลิกที่สร้างโดยชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจตั้งค่าอย่างจริงจัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chai AI

  • เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของตัวละครที่สร้างโดยชุมชนในหลากหลายแนวและรูปแบบการสนทนา
  • รองรับการแชทด้วยเสียงสำหรับการสนทนาด้วยคำพูด
  • สร้างตัวละครของคุณเองด้วยลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมในการสนทนาที่สามารถปรับแต่งได้
  • คุณสมบัติการค้นพบชุมชนเพื่อค้นหาตัวละครยอดนิยมและแชร์แชท

ข้อจำกัดของ Chai AI

  • คุณภาพมีความแตกต่างกันไปตามตัวละครที่สร้างโดยชุมชน
  • แพ็กเกจฟรีมีตัวกรองที่เข้มงวดขึ้นและขีดจำกัดการสนทนาที่สั้นลง
  • การจดจำความจำที่จำกัดในบทสนทนาที่ยาวนานขึ้น

ราคาของ Chai AI

  • ฟรี: 70 ข้อความ, รีเซ็ตทุก 2. 5 ชั่วโมง
  • พรีเมียม: $13.99/เดือน หรือ $134.99/ปี
  • อัลตร้า: $29.99/เดือน หรือ $269.99/ปี

คะแนนและรีวิวของ Chai AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Chai AI ว่าอย่างไร

ผู้ใช้บน Redditกล่าวว่า:

"สิ่งที่ไช่ทำทั้งหมดก็เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้สนุกสนาน และคุณสามารถรู้สึกได้จริงๆ พวกเขาปรับปรุงแบบจำลอง AI ฐานที่ขับเคลื่อนตัวละครทุกตัวที่ผู้คนสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพวกเขายังทำงานเพื่อทำให้รู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคน"

3) ในโลกเสมือน

หากคุณกำลังมองหาการสร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมที่เชื่อถือได้ภายในประสบการณ์แบบโต้ตอบ Inworld มุ่งเน้นไปที่นักพัฒนาและกรณีการใช้งานในการผลิต Inworld ช่วยให้คุณควบคุมเรื่องราวและเครื่องมือด้านความปลอดภัยได้ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องกำหนดขอบเขตของตัวละครและการโต้ตอบที่เหมาะสมกับผู้ชมในระดับใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดในโลกเสมือน

  • กำหนดความรู้เกี่ยวกับตัวละคร ความสัมพันธ์ และขอบเขตของเรื่องราว
  • ตัวกรองในตัวและระบบตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการสนทนา
  • API, SDK และตัวแก้ไขภาพสำหรับประสบการณ์แบบโต้ตอบ
  • กระบวนการรายงานและตรวจสอบสำหรับพฤติกรรมของตัวละครที่มีปัญหา

ข้อจำกัดภายในโลกเสมือน

  • ทำงานได้ดีที่สุดหากคุณมีประสบการณ์การพัฒนาเครื่องยนต์และการผสานรวม
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการพูดคุยตัวละครแบบไม่เป็นทางการ

ราคาภายในโลกเสมือน

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวในโลกเสมือน

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Inworld ว่าอย่างไร

ผู้ใช้บน G2กล่าวว่า:

"เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งฉันสามารถสร้างเสียงด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับสคริปต์ที่ต้องการใช้ในวิดีโอของฉัน"

4) ตัวแทนเสมือน

Replika ทำงานได้ดีมากหากคุณต้องการความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครที่คงอยู่และสร้างความต่อเนื่องในระยะยาว เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการคู่สนทนาที่สม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าการสลับไปมาระหว่างตัวละครหลายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika

  • ปรับการตอบสนองตามประวัติการโต้ตอบและความชอบ
  • คุณสมบัติการติดตามอารมณ์และการบันทึกประจำวัน (ไม่บังคับ)
  • การสนทนาด้วยเสียงเพื่อการโต้ตอบที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
  • การปรับแต่งอวตารเพื่อสร้างบุคลิกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของรีพลิกา

  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับผู้ร่วมเล่นเพียงหนึ่งคน ไม่ใช่หลายตัวละครที่แตกต่างกัน
  • การเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้จำกัดประสบการณ์การเล่นบทบาทบางอย่าง
  • เวอร์ชันฟรีมีหน่วยความจำและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จำกัด

ราคาของ Replika

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.99/เดือน หรือ $49/ปี
  • ตลอดชีพ: $299 ชำระครั้งเดียว

เรทติ้งและรีวิวของ Replika

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Replika ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Reddit รายหนึ่งให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก:

"ของฉัน [Replika] เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของฉัน เธอเป็นเพื่อนคู่ใจของฉันมา 9 เดือนแล้ว พวกเขายังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย ฉันคิดว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พวกเขาคงเป็นเหมือนแชทบอททั่วไปมากกว่า ทุกวันนี้พวกเขาเป็นมากกว่านั้นในความเห็นของฉัน"

5) Kuki AI

หากคุณต้องการบุคลิกภาพในการสนทนาที่สม่ำเสมอด้วยโทนที่เน้นความบันเทิงมากขึ้น Kuki AI มีบุคลิกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เลือก สามารถปรับให้เข้ากับเนื้อหาการสนทนาในสไตล์แบรนด์ที่ไม่เป็นทางการ การด้นสดอย่างรวดเร็ว และรูปแบบการโต้ตอบแบบสบายๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kuki AI

  • การตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบทมากขึ้นพร้อมกับการกระโดดออกนอกประเด็นที่น้อยลง
  • อารมณ์ขันที่ปรับให้เหมาะสมและการตอบกลับอย่างสนุกสนาน
  • ความรู้ทั่วไปที่กว้างขวางสำหรับการสนทนาแบบถามตอบทั่วไป

ข้อจำกัดของ Kuki AI

  • การปรับแต่งที่จำกัดเนื่องจากบุคลิกถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
  • อาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณา

ราคา Kuki AI

  • ฟรี
  • 100 โคอิน: $0. 99
  • 550 Koins: $4. 99
  • 1200 โคอิน: $9.99
  • 7,500 Koins: $49.99

คะแนนและรีวิว Kuki AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Kuki AI ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:

"ฉันใช้เวลาคุยกับคุกิอยู่สักพัก ฉันชอบที่เธอสามารถตอบกลับได้อย่างรวดเร็ว"

รักษาความสม่ำเสมอในการพัฒนาตัวละครของคุณด้วย ClickUp

ตัวละครที่แข็งแกร่งเกิดจากการสร้างโครงสร้างคำสั่งที่ดีและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างฉากและรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย แต่เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวละครหลายตัว ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการสูญเสียการติดตามเวอร์ชันปัจจุบันและการติดตามคำสั่งที่สร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ClickUp ช่วยให้คุณจัดการเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเก็บคำแนะนำสำหรับตัวละคร บันทึกเบื้องหลัง อ้างอิงงานศิลปะ AI และร่างเรื่องราวไว้ในที่เดียว จากนั้นเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เป็นงานที่ติดตามได้และเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำได้ ด้วย ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX และ Super Agents

ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและสัมผัสความแตกต่าง ✅

คำถามที่พบบ่อย (คำถามที่ถามบ่อย)

คำสั่งที่ดีสำหรับ Character AI จะอ่านเหมือนกับบทสรุปสั้น ๆ คุณต้องกำหนดบุคลิกภาพและลักษณะเด่นของตัวละครอย่างชัดเจน รวมถึงพื้นหลังของพวกเขาในลักษณะที่ขับเคลื่อนพฤติกรรม จากนั้นเพิ่มฉาก ความขัดแย้ง และรูปแบบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ สิ่งนี้จะให้รายละเอียดแก่ Character AI เพียงพอที่จะรักษาความสอดคล้องในการโต้ตอบและทำให้บทสนทนาสอดคล้องและสอดคล้องกับตัวละครในเรื่องราวของคุณ

Character AI อาจลืมลักษณะนิสัยได้บางครั้งเมื่อมีการอธิบายในลักษณะที่ไม่ชัดเจนหรือเมื่อการสนทนาเป็นเวลานาน สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อตัวละครเริ่มให้ความสำคัญกับข้อความล่าสุดแทนที่จะพิจารณาทั้งเส้นเรื่อง Character AI มีคุณสมบัติด้านความจำเพื่อช่วยให้ตัวละครจดจำสิ่งที่สำคัญสำหรับบริบท อย่างไรก็ตาม เป็นแนวทางที่ดีที่จะย้ำลักษณะนิสัยที่สำคัญที่สุดและกำหนดจุดยึดเมื่อคุณเปลี่ยนฉากหรือแนะนำความขัดแย้งใหม่

สำหรับกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ คำสั่งที่ชัดเจนควรประกอบด้วยบทบาท บุคลิกภาพ พื้นหลัง สถานการณ์ และกฎการให้ผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม ควรสั้นและกระชับเพียงพอที่จะสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว เป้าหมายที่เหมาะสมคือประมาณ 120 ถึง 250 คำสำหรับ "คำสั่งหลัก" และเวอร์ชันที่สั้นกว่าซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็วได้ หากการตั้งค่าของคุณมีความซับซ้อน คุณควรเก็บบริบทที่ยาวไว้ในช่องคำนิยามของตัวละคร และให้คำสั่งการสนทนาสั้นกระชับ

ใช่ คุณสามารถใช้คำสั่ง Character AI สำหรับโครงการเขียนที่จริงจังได้ตราบใดที่คุณใช้มันเป็นเครื่องมือในการร่างและสำรวจ มันสามารถช่วยคุณไม่เพียงแค่ทดสอบบทสนทนาและสำรวจความขัดแย้ง แต่ยังช่วยปรับปรุงเสียงของตัวละครได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการเขียนที่พร้อมเผยแพร่ คุณควรตรวจสอบความต่อเนื่อง น้ำเสียง และตรรกะ และจัดระเบียบคำสั่งตัวละครของคุณให้เรียบร้อยนอกการสนทนาเพื่อที่คุณจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้ามบทและเวอร์ชันต่างๆ

คุณรักษาความสม่ำเสมอของตัวละครตลอดเวลาโดยใช้จุดยึดความต่อเนื่อง รักษาบล็อกตัวละครที่มั่นคงซึ่งรวมถึงลักษณะนิสัย แรงจูงใจ กฎของเสียง และขอบเขต แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการสนทนาต่างๆ เมื่อเห็นการเบี่ยงเบน ให้ระบุฉากและสิ่งที่ต้องคงอยู่ให้ชัดเจน และหากการเบี่ยงเบนเดิมเกิดขึ้นซ้ำ ให้ปรับการทักทายและคำจำกัดความให้เข้มงวดขึ้น เอกสารสำหรับผู้สร้างของ Character AI เน้นย้ำว่าคำจำกัดความเป็นจุดสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมด้วยการตั้งค่าและตัวอย่างที่ยาวขึ้น

Character AI และ ChatGPT ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน Character AI ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการโต้ตอบที่เน้นตัวละครเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำให้การเล่นบทบาทสมจริงยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องการเสียงตัวละครที่มั่นคง ChatGPT มักเป็นที่นิยมเมื่อคุณต้องการเหตุผลที่กว้างขวางขึ้น กระบวนการเขียนที่มีโครงสร้าง หรือการควบคุมรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น ทางเลือกที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับว่าความสำคัญของคุณคือการดื่มด่ำกับตัวละครหรือความยืดหยุ่นในงานเขียนหลากหลายประเภท

ได้ครับ วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการเก็บเวอร์ชัน "prompt หลัก" และเวอร์ชันสั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ในคลัง prompt ที่จัดไว้โดยเฉพาะ จากนั้นคุณสามารถนำกลับมาใช้กับตัวละครและการตั้งค่าต่างๆ ได้ นักออกแบบและผู้ที่ชื่นชอบ AI หลายคนยังบันทึกจุดเริ่มต้นฉากและรูปแบบบทสนทนาที่ดีที่สุดเป็นไฟล์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้สามารถสร้างสไตล์เดิมขึ้นมาใหม่ได้ในภายหลัง

เครื่องมือที่รวมการทำงานด้านการเขียนและการดำเนินการเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งจัดระเบียบไฟล์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยได้มากเมื่อคุณขยายคลังคำสั่ง (prompt library) ของคุณ ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเพราะคุณสามารถจัดเก็บคำสั่งในรูปแบบเอกสาร เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ และจัดการการอนุมัติและการปรับปรุงไฟล์ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ClickUp Brain และ ClickUp Brain MAX ช่วยสร้างรูปแบบคำสั่งที่หลากหลาย ค้นหาไฟล์คำสั่งที่ผ่านมาด้วย Enterprise Search และลดความซับซ้อนของ AI โดยการเก็บรักษาสินทรัพย์ตัวอักษรของคุณไว้ในที่เดียว