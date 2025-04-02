10 อันดับเครื่องมือตรวจจับเสียง AI ที่ดีที่สุดเพื่อระบุและวิเคราะห์เสียงที่สร้างโดย AI

เทคโนโลยี AI ได้ทำให้ความแตกต่างระหว่างเสียงที่เป็นของจริงกับเสียงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เลือนรางลง คุณสามารถสร้างคลิปเสียงที่สมจริงซึ่งเลียนแบบน้ำเสียงของบุคคลจริงได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม เสียงที่สร้างโดย AI ดังกล่าวก็ก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างร้ายแรงเช่นกัน เนื่องจากคนทั่วไปไม่สามารถแยกแยะเสียงจริงออกจากเสียงที่สร้างโดย AI ได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง และการฉ้อโกงทางการเงิน
🔍 คุณทราบหรือไม่? การฉ้อโกงด้วยดีพเฟกเพิ่มขึ้นถึง1,740% และ 1,530%ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิกเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา ผู้ที่ชื่นชอบ AI หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องตรวจจับเสียง AI เพื่อความปลอดภัย คุณจะยินดีที่ทราบว่าเราได้รวบรวมเครื่องตรวจจับเสียง AI 10 ตัวให้คุณได้ลองใช้!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับโปรแกรมตรวจจับเสียง AI เพื่อความปลอดภัยของคุณ:
- ElevenLabs: เหมาะที่สุดสำหรับการโคลนและตรวจจับเสียงขั้นสูง
- เหมือน. AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียง AI และการตรวจจับดีพเฟค
- PlayHT Voice Classifier: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียงสังเคราะห์ที่หลากหลาย
- เครื่องตรวจจับเสียง AI: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความถูกต้องของเสียงอย่างครอบคลุม
- Veritone: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับดีพเฟกในระดับองค์กร
- เครื่องตรวจจับดีพเฟค: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุตัวตนอย่างรวดเร็วของเสียง/วิดีโอดีพเฟค
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่แม่นยำของคำพูดที่สร้างโดย AI
- Murf: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียง AI คุณภาพสูงสำหรับพอดแคสต์
- Listnr AI: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงหรือวิดีโอ
- ดีพแวร์สแกนเนอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการสแกนและตรวจจับวิดีโอดีพเฟค
- เมื่อพูดถึงการผสาน AI เข้ากับการทำงานประจำวันของคุณ ไม่มีอะไรเทียบได้กับClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ใช้ AI ในตัวเพื่อถอดเสียงจากคลิปเสียงและวิดีโอ ค้นหาคำตอบทันทีจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหา
เครื่องตรวจจับเสียง AI คืออะไรและทำไมจึงควรใช้?
เครื่องตรวจจับเสียง AI เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนซึ่ง สามารถแยกแยะเสียงมนุษย์ออกจากเสียงที่สร้างโดย AI ได้ กลไกนี้ได้รับการสนับสนุนโดยอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่วิเคราะห์ความแตกต่างในเสียงสูงต่ำ น้ำเสียง จังหวะ หรือรูปแบบ เพื่อตรวจจับเสียง AI
นี่คือเหตุผลที่บุคคลและธุรกิจควรใช้เครื่องมือตรวจจับเสียงด้วย AI:
- ปกป้องตัวเองจากการฉ้อโกงหรือข้อมูลเท็จโดยการระบุเสียงสังเคราะห์หรือเสียงปลอมแปลงขั้นสูง
- ปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาเสียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือ
- ปกป้องการสื่อสารที่มีความอ่อนไหวจากการเข้าถึงหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ AI ภายในอุตสาหกรรมของคุณ
- ก้าวล้ำหน้าความท้าทายและภัยคุกคามจากAIด้วยการติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงการเสียงสังเคราะห์ และลดความเสี่ยงอย่างเชิงรุก
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องตรวจจับเสียง AI?
เนื่องจากบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องมือตรวจจับเสียง AI ที่เหมาะสมจึงต้องใช้ความรอบคอบอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะเลือกโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ความถูกต้อง: มองหาเครื่องมือที่มีอัตราความถูกต้องสูง พร้อมทั้งสามารถแยกแยะระหว่างเสียงที่สร้างโดยมนุษย์และเสียงที่สร้างโดย AI ได้
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือที่วิเคราะห์เสียงแบบเรียลไทม์และให้ข้อมูลตอบกลับทันทีเกี่ยวกับความถูกต้องของเสียง
- การรองรับหลายภาษา: การมีซอฟต์แวร์ที่รองรับมากกว่าหนึ่งภาษาช่วยขยายการใช้งาน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่ายเพื่อให้การตรวจจับเสียง AI เข้าถึงได้สำหรับทุกคนในทีมของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น
- อัปเดตเป็นประจำ: มองหาตัวตรวจจับเสียง AI ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกเครื่องมือที่สามารถสร้างรายงานที่ละเอียดและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผิดปกติที่ตรวจพบและภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
10 แอปตรวจจับเสียง AI ที่ดีที่สุด
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าสิ่งใดบ้างที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก นี่คือ 10เครื่องมือตรวจจับ AIสำหรับดีปเฟคที่ดีที่สุด:
1. ElevenLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการโคลนและตรวจจับเสียงขั้นสูง)
ElevenLabs ใช้โมเดล AI ขั้นสูงที่สามารถโคลนเสียงมนุษย์ได้ด้วยการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่นาที ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างเสียงที่สมจริงและพากย์เสียงเนื้อหาใน 29 ภาษาได้ นอกจากนี้ ElevenLabs ยังได้เปิดตัวตัวจำแนกประเภทเสียงพูดที่สามารถระบุเสียงที่สร้างโดย AI เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด
คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs
- แปลงข้อความเป็นคำพูดที่ไหลลื่นในเสียงที่แตกต่างกัน
- ฝึกโมเดล AI โดยใช้ข้อมูลเสียง เปลี่ยนคลิปเสียงต่าง ๆ ให้เป็นเสียงของคุณได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกวิดีโอและคลิปเสียงเป็นหลายภาษาเพื่อการเข้าถึงที่ครอบคลุมทั่วโลก
- ป้อนข้อความเพื่อสร้างเอฟเฟกต์เสียง (SFX) และนำไปใช้ในเสียงของคุณเพื่อให้เสียงมีชีวิตชีวา
ข้อจำกัดของ ElevenLabs
- เสนอการควบคุมการออกเสียงที่จำกัด โดยเฉพาะในบางภาษา
- การรองรับหลายภาษาต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อความแจ้งเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำ
ราคาของ ElevenLabs
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5
- ผู้สร้าง: $22/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ระดับ: $330/เดือน
- ธุรกิจ: 1,320 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs
- G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ElevenLabs ว่าอย่างไร
ฉันใช้ ElevenLabs ในลักษณะต่อไปนี้: การโคลนเสียงของตัวเองในระดับมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถแปลงข้อความเป็นเสียงพูดแบบเรียลไทม์ได้ โดยเสียงที่ได้จะเหมือนเสียงของฉันจริง ๆ ถึง 90-95% รวมถึงน้ำเสียงและสำเนียงของฉันด้วย ฉันมีสำเนียงแอปพาเลเชียนที่ลึก ซึ่งไม่ค่อยพบทั่วไป ElevenLabs จัดการได้อย่างไร้ที่ติ
ฉันใช้ ElevenLabs ในลักษณะต่อไปนี้: การโคลนเสียงของตัวเองในระดับมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถแปลงข้อความเป็นเสียงพูดแบบเรียลไทม์ได้ โดยเสียงที่ได้จะเหมือนเสียงของฉันจริง ๆ ถึง 90-95% รวมถึงน้ำเสียงและสำเนียงของฉันด้วย ฉันมีสำเนียงแอปพาเลเชียนที่ลึก ซึ่งไม่ค่อยพบทั่วไป ElevenLabs จัดการได้อย่างไร้ที่ติ
2. คล้ายคลึงกับ. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียง AI และการตรวจจับดีพเฟค)
คล้ายคลึงกัน AI มีบทบาทสองด้านสำหรับคลิปเสียง ประการแรก AI สร้างสรรค์จะแปลงข้อความเป็นเสียงพูด ประการที่สอง ตัวตรวจจับ deepfake จะให้คุณอัปโหลดเสียง วิดีโอ และรูปภาพเพื่อตรวจจับการแก้ไขทุกรูปแบบ
บริการสองอย่างที่เสริมกันทำให้ Resemble.AI เป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AIและการตรวจจับเสียงปลอม
คล้ายคลึง. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- โคลนเสียงมนุษย์โดยใช้ตัวอย่างเสียงหรือเลือกจากเสียงที่สร้างโดย AI ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
- รับการสนับสนุนสำหรับมากกว่า 60 ภาษา เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น บังกลา เวียดนาม เดนมาร์ก และอื่นๆ
- ตรวจจับสื่อปลอมแปลง (deepfake) ด้วยการใช้การตรวจสอบคลื่นเสียงแบบหลายรูปแบบและเรียลไทม์
- เพิ่มลายน้ำ AI ให้กับผลงานของคุณเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
คล้ายคลึง ข้อจำกัดของ AI
- คุณภาพของเสียงที่สร้างโดย AI ไม่สม่ำเสมอ
- รองรับการผสานการทำงานแบบจำกัด
คล้ายคลึง. การกำหนดราคา AI
- ผู้สร้าง: $20/เดือน
- มืออาชีพ: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คล้ายคลึง. คะแนนและรีวิว AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับการโคลนเสียงมากกว่าดีพเฟคอย่างไรก็ตาม ผู้คนกังวลเกี่ยวกับดีพเฟคมากกว่าการโคลนเสียง
3. PlayHT Voice Classifier (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียงสังเคราะห์ที่หลากหลาย)
PlayHT ผลิตเสียง AI ที่สมจริงอย่างเหนือชั้น รองรับเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่า 800 เสียงในกว่า 130 ภาษาและสำเนียง ฟีเจอร์ที่หลากหลายนี้มอบความยืดหยุ่นอย่างมหาศาลในการสร้างไฟล์เสียงคุณภาพสูง
นอกจากนี้ API การสร้างเสียงยังช่วยในการโคลนเสียงและการสร้างเสียงแบบเรียลไทม์สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การเรียนรู้ออนไลน์ พอดแคสต์ และ AI สนทนา
คุณสมบัติเด่นของ PlayHT Voice Classifier
- ผสานองค์ประกอบของมนุษย์ เช่น อารมณ์ เข้าไปในเสียงที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
- เพิ่มการออกเสียงที่กำหนดเองของคำศัพท์เฉพาะและตัวย่อลงในคลังของคุณ
- สร้างและเผยแพร่พอดแคสต์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น iTunes, Spotify และ Google Podcasts ได้โดยตรง
- สร้างตัวแทนเสียง AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้า, บทบาทหน้าเคาน์เตอร์, ผู้ช่วยส่วนตัว, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ PlayHT Voice Classifier
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้การเรียนรู้มีความยากลำบาก
- คุณอาจต้องปรับแต่งการตั้งค่าไฟล์เสียงเพื่อความสมจริงตามที่ต้องการ
ราคา PlayHT Voice Classifier
PlayHT Studio
- แผนฟรี
- ผู้สร้าง: $39/เดือน
- ไม่จำกัด: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
PlayHT API
- แผนฟรี
- แฮกเกอร์: $5/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- เริ่มต้นธุรกิจ: $299/เดือน
- การเติบโต: $999/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
PlayHT Voice Classifier คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง PlayHT Voice Classifier ว่าอย่างไร
Play.ht ทำให้ฉันประทับใจด้วยการคัดสรรเสียงที่สมจริงอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยสำเนียงและภาษาที่หลากหลายซึ่งช่วยยกระดับเนื้อหาของฉัน/ของเราได้อย่างแท้จริง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การแปลงข้อความเป็นเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น ความหลากหลายและความสะดวกในการใช้งานนี้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับการสร้างเนื้อหาเสียงที่หลากหลายและน่าสนใจ
Play.ht ทำให้ฉันประทับใจด้วยการเลือกสรรเสียงที่สมจริงอย่างกว้างขวาง พร้อมด้วยสำเนียงและภาษาที่หลากหลายซึ่งช่วยยกระดับเนื้อหาของฉัน/ของเราอย่างแท้จริง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การแปลงข้อความเป็นเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น ความหลากหลายและความสะดวกในการใช้งานนี้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับการสร้างเนื้อหาเสียงที่หลากหลายและน่าสนใจ
4. ตัวตรวจจับเสียง AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความถูกต้องของเสียงอย่างครอบคลุม)
ตามชื่อของมัน, ตัวตรวจจับเสียง AI สามารถระบุได้ว่าไฟล์เสียงนั้นเป็นเสียงจริงหรือเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI.
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ผสานรวมเพื่อกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลัง, ลบเพลง, และปรับปรุงความแม่นยำในการตรวจจับ. สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์และในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์.
คุณสมบัติเด่นของเครื่องตรวจจับเสียง AI
- กำจัดเสียงรบกวนและเพลงพื้นหลังเพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้นในการตรวจจับเสียงด้วย AI
- ทำงานได้แม้กับคลิปเสียงที่มีความยาวเพียงเจ็ดวินาที
- ตรวจจับเสียงที่ถูกโคลนจากแพลตฟอร์มสร้างเสียงด้วย AI หลากหลายประเภท
- เพิ่มส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อสแกนเสียงจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom และ Google Meet
ข้อจำกัดของระบบตรวจจับเสียง AI
- อาจไม่เชื่อถือได้เมื่อทำงานกับไฟล์เสียงที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและสำเนียง
- การเตรียมข้อมูลเสียงก่อนการประมวลผลเนื่องจากเสียงรบกวนหรือเพลงพื้นหลังส่งผลต่อความแม่นยำ
ราคาเครื่องตรวจจับเสียง AI
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $12.99/เดือน
- การสมัครสมาชิกประจำปี: $130/ปี
- โซลูชันสำหรับองค์กรและ API: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเครื่องตรวจจับเสียง AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Veritone (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับดีพเฟคในระดับองค์กร)
Veritone ให้บริการซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร, แอปพลิเคชัน, และบริการ. ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัทคือ aiWARE, ระบบปฏิบัติการ AI ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง.
aiWARE มีเอ็นจิ้นเสียง AI ที่สามารถระบุผู้พูดได้โดยใช้สัญญาณบ่งชี้ เช่น น้ำเสียง ความสูงต่ำของเสียง การหยุดพักตามธรรมชาติ และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเสียงที่สมจริงสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Veritone
- สำรวจชุดเครื่องมือ แอปพลิเคชัน และบริการที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนด้วยเสียง AI
- สร้างเสียง AI แบบกำหนดเองหรือโคลนเสียงของคนดังและบุคคลสาธารณะ
- เลือกจากคลังเสียงสต็อกกว่า 300 เสียง และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ กว่า 150 ภาษา
- ฝังเสียง AI ที่สร้างขึ้นโดยแบรนด์ของคุณในทุกผลิตภัณฑ์และโครงการผ่าน API
ข้อจำกัดของ Veritone
- มุ่งเน้นไปที่องค์กรที่มีความรู้ทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ของมัน
- ข้อเสนอความโปร่งใสในการกำหนดราคาที่จำกัด
ราคาของ Veritone
- เสียงสั่งทำพิเศษ: เริ่มต้นที่ $9,000 ต่อเสียง
- เสียงมาตรฐานและเสียงพรีเมียม: $500/เดือน
- กระบวนการทำงานขององค์กร: ราคาตามการตกลง
- API และเสียงเรียลไทม์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Veritone
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "deepfake" ถูกบัญญัติขึ้นในปี 2017 โดยผู้ใช้ Reddit ที่ใช้ชื่อว่า "u/deepfakes" ผู้ใช้ Reddit คนนี้เป็นที่รู้จักในทางที่ไม่ดีจากการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีสลับใบหน้าแบบโอเพนซอร์ส
6. เครื่องตรวจจับดีพเฟค (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุเสียง/วิดีโอดีพเฟคอย่างรวดเร็ว)
หากคุณกำลังมองหาวิธีตรวจจับภาพหรือวิดีโอปลอมที่สร้างโดย AI เครื่องมือ Deepfake Detector คือคำตอบที่ตรงจุด คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงและวิดีโอเพื่อวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและประเมินความน่าจะเป็นของสื่อที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบสังเคราะห์
นอกจากนี้ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบของส่วนขยายเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ต่างๆ เช่น YouTube และ TikTok
คุณสมบัติเด่นของเครื่องตรวจจับ Deepfake
- ใช้ระบบกำจัดเสียงรบกวนและเพลงพื้นหลังแบบบูรณาการเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น
- เพิ่มส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อเรียกใช้ตัวตรวจจับดีพเฟคโดยตรงบนแพลตฟอร์มต่างๆ
- เข้าถึง API เพื่อการผสานรวมกับระบบธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของเครื่องตรวจจับ Deepfake
- มีแนวโน้มที่จะให้ผลบวกปลอมและผลลบปลอม
- ไม่รองรับทุกรูปแบบไฟล์
ราคาเครื่องตรวจจับ Deepfake
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $16. 80/เดือน
คะแนนและรีวิวเครื่องตรวจจับดีพเฟก
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงที่แม่นยำของคำพูดที่สร้างโดย AI)
Otter.ai เป็นซอฟต์แวร์แปลงคำพูดเป็นข้อความที่เปลี่ยนคำพูดที่พูดเป็นข้อความที่เขียนได้แบบเรียลไทม์ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบทถอดเสียงของพอดแคสต์ การประชุม การบรรยาย หรือการสัมภาษณ์
นอกเหนือจากการถอดเสียงจากเสียงพูดแล้ว Otter.ai ยังใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) สำหรับวิธีการตรวจจับผู้พูดเพื่อระบุผู้พูดตามเสียง น้ำเสียง และสไตล์การพูดของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- สร้างข้อความถอดเสียงจาก AIที่มีความแม่นยำสูงจากไฟล์เสียง/วิดีโอ
- รับบันทึกการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติด้วย OtterPilot ผู้ช่วยประชุม AI
- สร้างเนื้อหาโดยใช้ Otter AI Chat เพื่อรับหรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตทันที
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zoom, Slack, Salesforce, Microsoft SharePoint เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- อาจมีความยากลำบากในการระบุผู้พูดอย่างถูกต้องในบางครั้ง
- การแบ่งปันบันทึกเสียงระหว่างทีมอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีเยี่ยม เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของระบบ ผมใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
Otter.ai เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถอดเสียงจากไฟล์เสียงและวิดีโอ เวอร์ชันพรีเมียมนั้นดีมาก เพราะคุณสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้นานขึ้น จุดเด่นที่สุดคือการใส่เวลาและแม่นยำของมัน ฉันใช้เวอร์ชันพรีเมียมมานานแล้ว และการอัปเกรดล่าสุดที่ AI ช่วยดึงข้อมูลที่ต้องการจากการสนทนาได้นั้น มีประโยชน์มากจริงๆ
8. Murf (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเสียง AI คุณภาพสูงสำหรับพอดแคสต์)
Murf เป็นโปรแกรมสร้างเสียงและแปลงข้อความเป็นเสียงที่มีความหลากหลายและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์ ไม่ว่าคุณจะต้องการพากย์เสียงหรือแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา Murf ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf
- เลือกจากเสียงที่สร้างโดย AI มากกว่า 120 เสียง หรือสร้างเสียงที่โคลน
- ควบคุมการออกเสียง, จังหวะ, น้ำเสียง, และรูปแบบการพูดอื่น ๆ ของเสียงที่ถูกคัดลอกเพื่อจำลองเสียงของผู้พูดจริง
- เน้นคำเฉพาะในบทของคุณเพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของเมอร์ฟ
- การปรับแต่งเสียงมีข้อจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- การออกเสียงของ AI อาจไม่ถูกต้องในบางครั้งและจำเป็นต้องแก้ไข
ราคาของ Murf
Murf Studio
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน (ไลท์); $49/เดือน (พลัส+)
- ธุรกิจ: $99/เดือน (ไลท์); $199/เดือน (พลัส+)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เมอร์ฟ ดั๊บ
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: $1/เครดิต
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Murf API
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: $1/10,000 ตัวอักษร
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของเมอร์ฟ
- G2: 4. 7/5 (1,320+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Listnr AI (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงหรือวิดีโอ)
Listnr AI เป็นเครื่องมือสร้างเสียง AI ที่สมจริงอย่างยิ่ง มีเสียงที่เหมือนจริงมากกว่า 1,000 เสียงในกว่า 142 ภาษา
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างเสียงที่เหมือนกับของคุณเองเพื่อรักษาความคุ้นเคยกับเสียงแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย คุณยังสามารถใช้มันเพื่อสร้างวิดีโอ AI ที่ไม่มีใบหน้าโดยอิงจากข้อความที่คุณป้อนได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Listnr AI
- เลือกจากเสียงมากกว่า 1,000 เสียงใน 142 ภาษาและสำเนียง
- สร้างเสียงจำลองโดยใช้ตัวอย่างเสียงเพียง 5 วินาที แม้ว่าจะไม่ใช่เสียงคุณภาพสูงก็ตาม
- สร้างวิดีโอไร้ใบหน้าพร้อมเสียงพากย์ในราคาเพียงไม่กี่ดอลลาร์
- ใช้ฟีเจอร์หยุดชั่วคราวและเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้เสียงของคุณมีจังหวะและการไหลลื่นตามต้องการ
ข้อจำกัดของ Listnr AI
- เสียงไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่มีแผนฟรีหรือแบบฟรีเมียม ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ราคาของ Listnr AI
- บุคคล: $19/เดือน
- เดี่ยว: $39/เดือน
- เอเจนซี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก Listnr AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Listnr AI ว่าอย่างไร
มันง่ายต่อการทดสอบ และมีภาษาและสำเนียงให้เลือกมากมาย และล่าสุดพวกเขายังเพิ่มสไตล์การอ่าน ซึ่งทำให้วิดีโอเข้าใจและเชื่อถือได้มากขึ้น
มันง่ายต่อการทดสอบ และมีภาษาและสำเนียงให้เลือกมากมาย และล่าสุดพวกเขายังเพิ่มสไตล์การอ่าน ซึ่งทำให้วิดีโอเข้าใจและเชื่อถือได้มากขึ้น
10. ดีพแวร์ สแกนเนอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสแกนและตรวจจับวิดีโอดีพเฟค)
พัฒนาโดย Deepware. ai, Deepware Scanner ช่วยตรวจจับเสียง AI และวิดีโอปลอมแปลง
ทำการสแกนโดยการอัปโหลดไฟล์หรือแชร์ URL ของวิดีโอโดยตรงบนแพลตฟอร์มเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว บริการนี้อยู่ในระยะเบต้าในขณะนี้ และคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Deepware Scanner
- ตรวจจับเสียงปลอมและดีปเฟกโดยการอัปโหลดไฟล์หรือแชร์ลิงก์วิดีโอ
- ฝังเครื่องมือตรวจจับดีพเฟคไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยใช้ API
ข้อจำกัดของเครื่องสแกน Deepware
- ขณะนี้อยู่ในระยะเบต้า และจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงความแม่นยำ
ราคาเครื่องสแกน Deepware
ฟรี
คะแนนและรีวิวของเครื่องสแกน Deepware
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่ช่วยคุณตรวจจับเสียง AI
นี่คือเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณอาจพิจารณาเมื่อเลือกตัวตรวจจับเสียง AI:
- KnowBe4: ฝึกอบรมพนักงานของคุณให้สามารถตรวจจับเสียง AI และเสียงปลอมเพื่อลดความเสี่ยงจากมนุษย์
- Deepgram: ใช้ API สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความ ข้อความเป็นเสียง และตัวแทนเสียงแบบเสียงต่อเสียง
- Soiniox: ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความเข้าใจความละเอียดอ่อนของการสนทนา เช่น อารมณ์และสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด
ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI)
แม้ว่าClickUpจะไม่ใช่ตัวตรวจจับเสียง AI แต่ก็มีผู้ช่วย AI ในตัวที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานประจำวันของคุณ—ตั้งแต่การสร้างเอกสารไปจนถึงการรายงานความคืบหน้า—มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลลัพธ์จากการใช้ ClickUp:
- 87.5% ของทีมรายงานว่ามีการมองเห็นที่ดีขึ้น
- 87. 9% รายงานว่ามีความร่วมมือที่ดีขึ้น
- 96. 7% รายงานว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้น
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Brain และ ClickUp Clips ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและเสียงง่ายขึ้น
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอ/การบันทึกหน้าจอและข้อความเสียง ใช้เพื่อสร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์, ถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย, และให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดสำหรับทีมของคุณ
คุณสามารถแชร์การบันทึกเหล่านี้ได้ทันทีผ่านลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัว และยังสามารถแนบไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUpเพื่อรักษาบริบทให้อยู่ในที่เดียวกัน ไม่ว่าคุณจะบันทึกไอเดียหรือบันทึกการสนทนา ClickUp Clips จะช่วยให้ทุกรายละเอียดถูกบันทึกอย่างถูกต้อง
ClickUp Brainช่วยลดความยุ่งยากในการถอดเสียงและวิดีโอ โดยทำงานร่วมกับ ClickUp Clips ได้อย่างราบรื่นเพื่อเปลี่ยนคำพูดให้เป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ได้ Clips จะบันทึกเสียงและวิดีโอในขณะที่ Brain จะถอดเสียงและปรับปรุงเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในบันทึกอีกต่อไป—เพียงค้นหาข้อความในบันทึกเพื่อหาข้อมูลสำคัญ ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ และแปลงเป็นงานได้ทันที ต้องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกหรือไม่? สร้างสรุป ไฮไลต์การตัดสินใจ และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
คุณสามารถนำการบันทึกเหล่านี้ไปปรับใช้เป็นเนื้อหาที่เขียนได้โดยการให้ ClickUp Brain สร้างเนื้อหาที่ต้องการตามข้อมูลเชิงลึกที่แบ่งปันไว้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหา พอดแคสเตอร์ ยูทูบเบอร์ และอื่นๆ
ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ClickUp ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซ้อนและไร้ประสิทธิภาพ ให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด—การดำเนินงานให้สำเร็จ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
ClickUp ได้ช่วยให้เราเพิ่มความโปร่งใสและการมองเห็นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถกำจัดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น
ClickUp ได้ช่วยให้เราเพิ่มความโปร่งใสและการมองเห็นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถกำจัดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น
สร้างและแชร์ไฟล์เสียงอย่างไร้ปัญหาด้วย ClickUp
เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก้าวหน้าไป เราจำเป็นต้องกำหนดวิธีการใช้งานมัน ผู้ไม่ประสงค์ดีได้ค้นพบวิธีการใช้เพื่อก่อให้เกิดอันตราย แต่ผู้ที่มีเจตนาดีก็ได้พัฒนาเครื่องมือฟังและแจ้งเตือนเสียงสังเคราะห์เช่นกัน
เราได้ครอบคลุมเครื่องตรวจจับเสียง AI หลายตัวที่ระบุความน่าจะเป็นของเสียงว่าเป็นของแท้หรือสังเคราะห์ นอกจากนี้เรายังได้เห็นตัวอย่างที่โดดเด่นของวิธีที่ AI สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์—เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมืออย่าง ClickUp Brain เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่เราสามารถบรรลุความยิ่งใหญ่ด้วย AI
พร้อมที่จะลองใช้ด้วยตัวเองหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่ AI สามารถสร้างให้กับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ!