ตัวอย่างคำสั่งเชิงลบสำหรับ AI เพื่อผลลัพธ์เนื้อหาที่ดีขึ้น

ในที่สุดคุณก็เขียนคำสั่ง AI สำหรับสร้างงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณกด "สร้าง" และรอ แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นฝันร้ายที่บิดเบี้ยว—แขนขาที่แยกออกจากกัน ใบหน้าผิดรูป และพื้นผิวประหลาด
โมเดล AI ไม่ได้ต้องการแค่คำสั่งที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการคำสั่งเชิงลบเพื่อกรององค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกด้วย หากคุณเคยสงสัยว่าทำไมผลลัพธ์ของคุณถึงมีสิ่งแปลกปลอมหรือสไตล์ที่ไม่ต้องการ นั่นอาจเป็นเพราะคุณพลาดขั้นตอนสำคัญนี้ไป
ในคู่มือนี้ คุณจะพบตัวอย่างคำสั่ง AI ที่ไม่ต้องการ (negative prompt) ซึ่งช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างขึ้นให้คมชัด สะอาด และตรงตามที่คุณจินตนาการไว้
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือเหตุผลที่คำแนะนำเชิงลบเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI:
- คำแนะนำเชิงลบมีความสำคัญต่อความแม่นยำ: ช่วยปรับแต่งภาพและข้อความที่สร้างโดย AI ให้ดียิ่งขึ้น โดยการลบความบิดเบือน รูปแบบที่ไม่ถูกต้อง และข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องออก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระดับมืออาชีพ
- การใช้คำสั่งปฏิเสธที่เฉพาะเจาะจงต่อกรณีการใช้งานมีความสำคัญ: ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพเหมือนจริง, ภาพอนิเมะ, ภาพถ่ายที่สมจริง, บทความ, หรือสคริปต์ Python, การปรับแต่งคำสั่งปฏิเสธให้เหมาะสมจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดของ AI
- ความสมดุลคือกุญแจสำคัญในการสร้างข้อความกระตุ้น: การใส่ข้อความเชิงลบมากเกินไปอาจทำให้ AI สับสน ดังนั้นควรทดสอบซ้ำหลายครั้งและใช้เทคนิคการถ่วงน้ำหนักเพื่อควบคุม
- แพลตฟอร์ม AI แต่ละแห่งจัดการกับคำสั่งเฉพาะตัว: ตัวอย่างเช่น Stable Diffusion อนุญาตให้ปรับแต่งคำสั่งเชิงลบขั้นสูงได้ ในขณะที่ MidJourney ไม่ใช้คำสั่งใดๆ เพื่อยกเว้นองค์ประกอบ
- การป้อนข้อมูลเชิงลบให้กับ AI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ: การปรับแต่งคำสั่งให้เหมาะสมตลอดเวลาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประสิทธิภาพ เครื่องมือเช่น ClickUp Brain & Whiteboards ช่วยติดตามโครงการที่สร้างโดย AI
อะไรคือคำสั่งเชิงลบของ AI?
คำสั่งเชิงลบของ AI บอกโมเดล AI ว่าควรหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อสร้างภาพหรือข้อความ เช่นเดียวกับคำสั่งปกติที่แนะนำ AI เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรวม คำสั่งเชิงลบจะช่วยปรับแต่งผลลัพธ์โดยลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกไป
ข้อความเชิงลบมักถูกใช้ในโมเดลการสร้างข้อความ รูปภาพ และวิดีโอเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์และยกเว้นองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจัดการกับโมเดล AI ที่สร้างรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน คุณสมบัติที่แสดงผลไม่ดี การบิดเบือนที่แปลกประหลาด รายละเอียดที่ไม่จำเป็น หรือรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง:
หากคุณกำลังสร้างภาพเหมือนที่สมจริงแต่ยังคงได้พื้นหลังที่เบลอและลักษณะใบหน้าคมชัดเกินไป คำสั่งของคุณอาจจะเป็น:
👉 คำสั่งปกติ: "ภาพเหมือนที่สมจริงมากของผู้หญิงที่มีแสงนุ่มนวล"
👉คำแนะนำเชิงลบ: "พื้นหลังเบลอ, แสงสว่างจ้า, ใบหน้าบิดเบี้ยว, แขนขาเกิน, สีไม่ธรรมชาติ"
โดยการเพิ่มคำแนะนำเชิงลบ AI จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพขององค์ประกอบที่ต้องการในขณะที่กำจัดข้อบกพร่องทั่วไป การปรับเปลี่ยนง่ายๆ นี้สามารถเพิ่มความแม่นยำได้อย่างมากและช่วยสร้างภาพถ่ายและข้อความที่สมจริง
คำแนะนำเชิงลบถูกใช้เป็นหลักกับโมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างภาพจากข้อความหรือการสร้างข้อความจากข้อความ
เมื่อใช้โมเดลที่รองรับการป้อนข้อมูลเชิงลบ (โดยเฉพาะในการสร้างภาพ) ระบบ AI จะปรับการแทนที่ในอวกาศแฝงเพื่อลดการปรากฏขององค์ประกอบที่ไม่ต้องการตามที่ระบุไว้ให้น้อยที่สุด
ทำไมต้องใช้คำสั่งเชิงลบในการสร้างภาพด้วย AI?
คำแนะนำเชิงลบช่วยป้องกันองค์ประกอบที่ไม่ต้องการในภาพที่สร้างโดย AI ทำให้ภาพดูเรียบร้อยและแม่นยำยิ่งขึ้น การลบความบิดเบือนและรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญ:
1. หลีกเลี่ยงลักษณะที่บิดเบี้ยวหรือไม่เป็นธรรมชาติ
โมเดล AI บางครั้งอาจสร้างแขนขาที่ไม่เชื่อมต่อกัน ใบหน้าวาดไม่ดี หรือส่วนของร่างกายที่ไม่ตรงกัน—โดยเฉพาะในภาพเหมือนหรือภาพตัวละคร คำสั่งเชิงลบช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
ตัวอย่าง:
รายละเอียด: "นักรบแฟนตาซีในชุดเกราะอย่างละเอียด พร้อมแสงแบบภาพยนตร์"
นี่คือสิ่งที่ ChatGPT สร้างขึ้นจากคำสั่งข้างต้น:
อย่างไรก็ตาม คำสั่งเดียวกันนี้หากเพิ่มคำสั่งเชิงลบเพิ่มเติม เช่น "เพิ่มแขนขา, ใบหน้าผิดรูป, สัดส่วนผิดธรรมชาติ, รายละเอียดเบลอ" จะได้ผลลัพธ์ดังนี้:
ภาพแรกมีความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์ เช่น ลักษณะที่เกินจริงหรือการให้ความสำคัญกับสัดส่วนของมนุษย์น้อยกว่ามาตรฐาน สิ่งเหล่านี้อาจปรากฏเป็นองค์ประกอบที่ไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยในการแสดงลักษณะหรือท่าทางของนักรบ
ภาพที่สอง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยคำสั่งเชิงลบโดยเฉพาะ หลีกเลี่ยงลักษณะเหล่านี้อย่างชัดเจน ภาพยังคงสัดส่วนของมนุษย์ตามมาตรฐาน ทำให้ใบหน้าและแขนขาดูเป็นธรรมชาติและสมจริง
รายละเอียดถูกเก็บไว้อย่างคมชัดและชัดเจน โดยไม่มีการเบลอที่ทำให้ความซับซ้อนของเกราะหรือความชัดเจนโดยรวมของฉากลดลง
2. ปรับปรุงสไตล์ศิลปะและความสม่ำเสมอ
AI สามารถผสมผสานสไตล์ต่างๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ—เช่น ผสมผสานความสมจริงกับอนิเมะ หรือเพิ่มพื้นผิวแบบจิตรกรรมเมื่อคุณต้องการลุคดิจิทัลที่สะอาดตา คำสั่งเชิงลบจะบังคับให้เกิดความสม่ำเสมอ
ตัวอย่าง:
คำแนะนำ: "ภาพวาดสไตล์เวกเตอร์ที่สะอาดของแมว"
ข้อความเดียวกันเมื่อให้พร้อมกับข้อความเชิงลบ เช่น: "สีน้ำ, ภาพวาดสีน้ำมัน, ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ, เสียงรบกวน, พื้นผิวหยาบ" ผลลัพธ์จะเปลี่ยนเป็น:
แม้จะสะอาดและทันสมัย แต่ภาพเวกเตอร์แรกถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกต่างที่ไม่ตั้งใจในพื้นผิวหรือสไตล์ที่คล้ายกับรูปแบบศิลปะที่ไม่ใช่เวกเตอร์
ในทางกลับกัน ภาพประกอบที่สองถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพื่อไม่รวมลักษณะบางอย่าง เช่น เอฟเฟกต์สีน้ำ พื้นผิวสีน้ำมัน ลักษณะการเรนเดอร์แบบ 3 มิติ เสียงรบกวน และพื้นผิวหยาบ
ผลลัพธ์ที่ได้คือกราฟิกที่มีลักษณะเป็นเวกเตอร์ที่ละเอียดและเข้มงวดมากขึ้น ทำให้การออกแบบยังคงความคมชัด ความชัดเจน และสีที่สม่ำเสมอ
3. การกำจัดสีที่ไม่ต้องการและปัญหาแสงสว่าง
บางครั้ง AI อาจทำให้สีอิ่มตัวมากเกินไปหรือเพิ่มเอฟเฟกต์แสงที่รุนแรงจนรบกวนอารมณ์ที่ต้องการได้ คำสั่งเชิงลบจะช่วยควบคุมปัญหานี้
ตัวอย่าง:
คำแนะนำ: "ถนนไซเบอร์พังค์ที่มีบรรยากาศหม่นหมองและแสงนีออน"
ข้อความเดียวกันพร้อมการเพิ่มข้อความเชิงลบ: "โทนสีซีดจาง, ความอิ่มตัวมากเกินไป, แสงจ้าเกินไป, หมอก" ให้ผลลัพธ์:
โดยทั่วไปแล้ว ภาพลักษณ์แบบไซเบอร์พังค์ที่ไม่ถูกจำกัดอาจเน้นไปที่เอฟเฟกต์บรรยากาศ เช่น หมอกและแสงเรืองรอง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์หม่นหมองและความรู้สึกเหนือจริง ซึ่งส่งผลให้ภาพดูพร่ามัวหรือขาดรายละเอียด สีสันสดใสจะไหลเยิ้มผสมกัน สร้างภาพที่ดูเป็นนามธรรมมากขึ้น
ในทางตรงกันข้าม ภาพที่มีคำแนะนำเชิงลบให้ภาพที่คมชัดและชัดเจนของฉากถนนไซเบอร์พังค์อย่างเห็นได้ชัดมากกว่าที่คาดว่าจะได้จากภาพที่สร้างขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การตั้งคำถามที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้ผลลัพธ์จาก AI ดีขึ้น แทนที่จะเขียนข้อความที่คลุมเครือ ให้ใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนและละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงความสุ่มสี่สุ่มห้าดูตัวอย่างการตั้งคำถามเชิงวิศวกรรมในโลกจริงได้ที่นี่
ทำไมต้องใช้คำสั่งเชิงลบในการสร้างข้อความด้วย AI?
ข้อความเชิงลบ (หรือข้อจำกัดในการชี้นำ) ในการสร้างข้อความช่วยปรับแต่งคำตอบให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะ และหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่ต้องการ ข้อความเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงผลลัพธ์ในเครื่องมือต่างๆ เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และ Codex
นี่คือรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุผลที่คำสั่งเชิงลบมีคุณค่าในการสร้างข้อความด้วย AI:
1. การปรับปรุงความเกี่ยวข้องและความถูกต้อง
คำตอบที่สร้างโดย AI บางครั้งอาจมีรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง ข้อมูลซ้ำซ้อน หรือข้อสมมติที่ลดความแม่นยำ การใช้คำสั่งเชิงลบช่วยกรองเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป ทำให้คำตอบมีความเฉพาะเจาะจงและแม่นยำมากขึ้น
ตัวอย่าง:
- ผล: ทำให้สรุปยังคงเป็นประวัติศาสตร์โดยไม่มีการคาดการณ์เนื้อหาในอนาคต
- คำแนะนำ: "สรุปประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์"
- คำแนะนำเชิงลบ: "ห้ามรวมการทำนายอนาคตหรือความคิดเห็นส่วนตัว"
2. การควบคุมรูปแบบการเขียนและน้ำเสียง
AI อาจสร้างคำตอบที่เป็นทางการเกินไป ไม่เป็นทางการเกินไป ละเอียดเกินไป หรือเทคนิคเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ คำสั่งเชิงลบสามารถชี้นำโทน ความอ่านง่าย และความลึกของเนื้อหาได้
ตัวอย่าง:
- ผล: ทำให้คำอธิบายง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- คำแนะนำ: "อธิบายเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับผู้เริ่มต้น"
- คำแนะนำเชิงลบ: "หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน"
3. หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือซ้ำซาก และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ปัญญาประดิษฐ์บางครั้งอาจทำซ้ำประเด็นเดิมโดยใช้คำหรือวลีที่แตกต่างกัน ทำให้คำตอบยาวเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังอาจสร้างวลีทั่วไปหรือใช้ซ้ำบ่อยแทนที่จะสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ
ข้อความเชิงลบช่วยรักษาความกระชับและน่าสนใจของงานเขียน และผลักดันให้ AI สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับมากขึ้น
ตัวอย่าง:
- ผล: บังคับให้ AI แสดงรายการประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกันแทนที่จะใช้คำพูดเดิมซ้ำ และหลีกเลี่ยงวลีที่คาดเดาได้
- คำแนะนำ: "อธิบายประโยชน์ของการออกกำลังกาย"
- คำแนะนำเชิงลบ: "อย่ากล่าวถึงประโยชน์เดียวกันซ้ำในคำต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซากเช่น 'อย่ายอมแพ้'"
4. การกรองอคติและความลำเอียง
แบบจำลอง AI ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวในคำตอบ คำสั่งที่เน้นด้านลบช่วยให้คำตอบเป็นกลางและอิงตามข้อเท็จจริง
ตัวอย่าง:
- ผล: ทำให้การตอบสนองเป็นไปอย่างเป็นกลางและอิงข้อมูลมากกว่าการคาดเดา
- หัวข้อ: "อภิปรายผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อการจ้างงาน"
- คำแนะนำเชิงลบ: "ห้ามแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหรือกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน"
5. ยกเว้นหัวข้อที่ไม่ต้องการหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
บางครั้ง เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจมีหัวข้อที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง รายละเอียดที่ละเอียดอ่อน หรือธีมที่ไม่ต้องการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคำขอ คำสั่งที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่ต้องการสามารถกรองเนื้อหาดังกล่าวออกได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่าง:
- ผล: เน้นที่เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่พูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
- คำแนะนำ: "เขียนบล็อกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเวลา"
- คำแนะนำเชิงลบ: "ห้ามกล่าวถึงอาหารหรือการออกกำลังกาย"
ตัวอย่างคำสั่งเชิงลบสำหรับ AI ตามกรณีการใช้งาน
คำแนะนำเชิงลบช่วยปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยการกำจัดความบิดเบือน องค์ประกอบที่ไม่ต้องการ อคติ และความไม่สอดคล้องกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับภาพเหมือนที่สมจริง ภาพวาดอนิเมะ ทิวทัศน์ ภาพถ่ายสินค้า ข้อความโฆษณา หรือบล็อก คำแนะนำเชิงลบที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างคำสั่งเชิงลบที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
1. ภาพเหมือนมนุษย์ที่สมจริง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ ความสมมาตรของใบหน้า และลักษณะที่ดูเป็นธรรมชาติ ข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยรักษาความสมจริงไว้
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ:
"แขนขาเกิน, นิ้วเกิน, แขนเกิน, ใบหน้าวาดไม่ดี, ลักษณะไม่สมมาตร, กายวิภาคไม่ถูกต้อง, ดวงตาบิดเบี้ยว, รายละเอียดเบลอ, พื้นผิวเหมือนพลาสติก, หุบเขาอันน่าขนลุก, คมชัดเกินไป, กล้ามเนื้อเกินจริง, ผิวหยาบ"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หาก AI สร้างมือที่น่ากลัวออกมา ให้เพิ่ม "มือที่ไม่ดี, นิ้วเกิน, นิ้วมากเกินไป, นิ้วติดกัน, การจับที่ไม่เป็นธรรมชาติ" ลงในคำกระตุ้นเชิงลบของคุณ
2. ตัวละครอนิเมะและการ์ตูน
AI สามารถผสมผสานสไตล์หรือสร้างข้อผิดพลาดทางกายวิภาคที่แปลกประหลาดเมื่อสร้างงานศิลปะแบบอนิเมะ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ตัวละครของคุณดูสะอาดและคมชัด:
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
รายละเอียดสมจริง, พื้นผิวที่ละเอียดเกินไป, องค์ประกอบ 3 มิติ, ความสมจริงเกินจริง, เส้นขอบที่พร่ามัว, ขอบหยัก, สัดส่วนที่ไม่ถูกต้อง, มีดวงตาเกิน, มือที่วาดไม่ดี, สัดส่วนอนิเมะผิด, เสียงรบกวน, สีซีดจาง, ฟิลเตอร์สมจริง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โมเดล AI บางตัวเผลอเพิ่มจมูกให้กับตัวละครอนิเมะเพราะพวกมันมีปัญหาในการสร้างสไตล์แบบ 2 มิติ!
3. การถ่ายภาพสินค้าและภาพสำหรับอีคอมเมิร์ซ
สำหรับภาพที่เน้นผลิตภัณฑ์ AI มักจะเพิ่มเงาสะท้อนที่ไม่ต้องการ พื้นหลังที่รกหรือน่าเบื่อ หรือแสงที่ไม่สม่ำเสมอ คำแนะนำเชิงลบต่อไปนี้สามารถช่วยแก้ไขได้:
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
ข้อความ, ลายน้ำ, โลโก้, วัตถุเพิ่มเติม, เงา, ความยุ่งเหยิง, พื้นหลังที่น่าเบื่อ, การสะท้อนที่ไม่ถูกต้อง, แสงที่ไม่สม่ำเสมอ, คุณภาพต่ำ, การบิดเบือนของเลนส์คุณภาพแย่ที่สุด, ความละเอียดต่ำ, แสงจ้าเกินไป, ไม่ชัดเจน, นิ้วที่ดูไม่ดี, คุณภาพปกติ, ความละเอียดต่ำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กราฟิกที่สร้างโดย AI จำเป็นต้องปรับแต่งเพิ่มเติม คำสั่งเชิงลบช่วยลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออก ทำให้องค์ประกอบโดยรวมดูสะอาดตาขึ้นเรียนรู้วิธีที่ AI สามารถยกระดับงานออกแบบกราฟิกได้ที่นี่
4. ทิวทัศน์และทัศนียภาพเมือง
ในภาพสิ่งแวดล้อม, AI สามารถสร้างวัตถุที่ลอยอยู่, แสงที่ไม่สมจริง, หรือฝูงชนที่ไม่ต้องการได้บางครั้ง
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"เงาที่ไม่เป็นธรรมชาติ, ความอิ่มตัวของสีมากเกินไป, วัตถุที่ลอยอยู่, อาคารที่บิดเบี้ยว, พื้นผิวที่หายไป, การสะท้อนที่ไม่สมจริง, คอนทราสต์ต่ำ, แสงที่ไม่ถูกต้อง, องค์ประกอบที่ผิดพลาด, ท้องฟ้าที่ซีด, ไฮไลท์ที่สว่างเกินไป, องค์ประกอบที่ซ้ำกัน"
5. ศิลปะไซเบอร์พังค์และไซไฟอนาคต
AI อาจใช้แสงนีออนมากเกินไป, โทนสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ, หรือองค์ประกอบที่บิดเบี้ยวในผลงานแนววิทยาศาสตร์เกินความเหมาะสม
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"การเปิดเผยมากเกินไป, ความสว่างที่ไม่สมจริง, สีนีออนมากเกินไป, มุมมองที่ไม่ถูกต้อง, แสงแฟลร์จากเลนส์, ขอบเบลอ, คอนทราสต์ต่ำ, แสงเพิ่มเติม, ผลกระทบจากความผิดพลาด, พิกเซลแตก, รูปทรงบิดเบือน, อาคารซ้ำ"
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โมเดล AI บางครั้งขาดข้อมูลสำหรับภาพผลลัพธ์บางอย่าง และในกรณีนั้น พวกมันมักจะ 'สร้างภาพหลอน' ขึ้นมาเนื่องจากตีความข้อมูลผิดพลาดหรือสร้างคำตอบขึ้นมาเอง!
6. ศิลปะแฟนตาซีและสิ่งมีชีวิตในตำนาน
รุ่นที่มีธีมแฟนตาซีบางครั้งอาจเพิ่มรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องกัน, แขนขาเพิ่มเติม, หรือกายวิภาคที่ไม่ถูกต้องให้กับสิ่งมีชีวิตในตำนาน
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"ปีกพิเศษ, ส่วนของร่างกายที่ไม่สมส่วน, องค์ประกอบที่เรืองแสงแบบสุ่ม, พื้นผิวพลาสติก, สีที่อิ่มตัวเกินไป, ขาที่ผิดรูป, ความไม่สมมาตร, เงาที่วางผิดตำแหน่ง, มุมมองที่ผิด, รายละเอียดที่ผสมไม่ดี"
🎯 เคล็ดลับพิเศษ: หลีกเลี่ยงความสมจริงของ AI เพื่อให้ได้ลุคแฟนตาซีที่เหมือนภาพวาด โดยเพิ่มคำว่า "เหมือนจริงเกินไป, ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ, รายละเอียดสูงมาก, เหมือนชีวิตจริง" ลงในคำสั่งเชิงลบ
7. สไตล์ศิลปะวินเทจและเรโทร
AI บางครั้งอาจเพิ่มพื้นผิวสมัยใหม่หรือชุดสีที่ไม่ถูกต้องเมื่อพยายามสร้างสไตล์วินเทจ
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"HD, ความคมชัดสูง, ขอบคม, องค์ประกอบดิจิทัล, สไตล์ทันสมัย, ความอิ่มตัวของสีเกินจริง, รายละเอียดยุคใหม่, ยุคสมัยไม่ถูกต้อง, องค์ประกอบล้ำยุค, พื้นผิวพลาสติก"
8. ศิลปะแนวสยองขวัญและธีมมืด
ภาพสยองขวัญที่สร้างโดย AI บางครั้งอาจสร้างอารมณ์ขันที่ไม่ตั้งใจหรือความรุนแรงเกินจริง คำสั่งเชิงลบช่วยปรับปรุงเอฟเฟกต์ที่น่าขนลุกให้ดียิ่งขึ้น
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"การ์ตูนเกินไป, โง่, ตลก, หวาดกลัวเกินจริง, เลือดมากเกินไป, รายละเอียดมากเกินไป, การปรับสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ, การแสดงออกที่ไม่สมจริง, ใบหน้าวาดไม่ดี, คอนทราสต์ไม่ดี, โทนสีซีด, ฉากหลังว่างเปล่า, ร่างกายเบลอ"
9. ภาพเรนเดอร์สถาปัตยกรรมและภายใน
AI มักจะเพิ่มแสงที่ไม่ถูกต้อง เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม หรือโครงสร้างที่บิดเบี้ยวในภาพสถาปัตยกรรม
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"แสงสว่างไม่สม่ำเสมอ, ผนังบิดเบี้ยว, ภาพสะท้อนไม่สมจริง, วัตถุลอยตัว, มุมมองไม่สมส่วน, เฟอร์นิเจอร์เกินมา, ฉากหลังรก, สัดส่วนผิดเพี้ยน, เงาไม่ถูกต้อง, รายละเอียดหายไป, การบิดเบือนแบบฟิชอาย, สัดส่วนไม่สมส่วนอย่างรุนแรง"
10. การถ่ายภาพอาหารและศิลปะการทำอาหาร
ภาพอาหารที่สร้างโดย AI บางครั้งดูไม่เป็นธรรมชาติเกินไป เงาวาวเกินไป หรือมีพื้นผิวที่แปลกประหลาด
❌ ตัวอย่างข้อความกระตุ้นเชิงลบ:
"พื้นผิวพลาสติก, ความเงาที่ไม่สมจริง, สัดส่วนอาหารไม่ถูกต้อง, วัตถุที่ไม่เกี่ยวข้อง, ความรก, ข้อความ, ลายน้ำ, โลโก้, ส่วนผสมผิด, องค์ประกอบลอย, สีอิ่มตัวเกินไป, ขอบเบลอ, ดูเป็นการ์ตูน, ภาพเรนเดอร์ 3 มิติ"
11. การเขียนคำโฆษณา
AI สามารถสร้างภาษาที่ทั่วไปเกินไป, ขยายความเกินจริง, หรือขายของมากเกินไป ซึ่งอาจลดความน่าเชื่อถือได้ คำสั่งเชิงลบเหล่านี้ช่วยสร้างโฆษณาที่โน้มน้าวใจแต่ยังคงความสมจริง
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ:
"คลิกเบท, ข้อกล่าวอ้างเกินจริง, โฆษณาเกินควร, วลีซ้ำซาก, ความกระตือรือร้นที่ไม่เป็นธรรมชาติ, คำฮิตทั่วไป, ประโยชน์ที่ไม่ชัดเจน, น้ำเสียงหุ่นยนต์, ความเร่งรีบที่ฝืน, การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์มากเกินไป, รายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง"
12. การสร้างอีเมลติดต่อลูกค้า
อีเมลที่สร้างโดย AI อาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์เกินไป ไม่เป็นส่วนตัว หรือเป็นทางการเกินไป ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการสร้างการมีส่วนร่วม คำแนะนำเชิงลบเหล่านี้ช่วยให้อีเมลดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงได้ง่าย
❌ ตัวอย่างข้อความที่ไม่เหมาะสม: "คำทักทายทั่วไป, ความเป็นทางการมากเกินไป, ภาษาที่เหมือนหุ่นยนต์, ประโยคที่ไม่เป็นธรรมชาติ, น้ำเสียงขอโทษมากเกินไป, หัวข้อที่ไม่ชัดเจน, การติดต่อที่ไม่เป็นส่วนตัว, การชมเชยมากเกินไป, ย่อหน้าที่ยาวเกินไป, ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง, คำกระตุ้นการตัดสินใจในลักษณะล่อลวง"
13. รายงานธุรกิจ
รายงานธุรกิจที่สร้างโดย AI อาจมีเนื้อหาที่เติมเต็ม ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน หรือโทนที่ดูไม่เป็นทางการเกินไป บางครั้ง คำแนะนำเชิงลบเหล่านี้ช่วยรักษาแนวทางที่เป็นมืออาชีพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ: "ข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานรองรับ, ภาษาที่ไม่เป็นทางการ, คำคุณศัพท์มากเกินไป, ข้อมูลที่ซ้ำซ้อน, ข้อสรุปที่ไม่ชัดเจน, การเล่าเรื่องที่ไม่จำเป็น, การใช้คำมากเกินไป, ความคิดเห็นที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน, สถิติที่กว้างเกินไป, ภาษาที่คล้ายการตลาด"
14. การเขียนเรื่อง
AI อาจแนะนำคำพูดซ้ำซาก จุดพล็อตที่ซ้ำซาก หรือการพัฒนานิสัยตัวละครที่เรียบง่ายเกินไป คำแนะนำเชิงลบเหล่านี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความลึกซึ้งในการเล่าเรื่อง
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ: "การหักมุมที่ซ้ำซาก, เนื้อเรื่องที่คาดเดาได้, ตัวละครที่แบนราบ, การบรรยายที่มากเกินไป, บทสนทนาที่ไม่สมจริง, การใส่ข้อมูลมากเกินไป, วลีซ้ำซาก, การใช้โครงเรื่องซ้ำบ่อย, จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ฝืน, ขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์"
15. ตัวอย่างโค้ด
AI อาจสร้างโค้ดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ล้าสมัย หรือซับซ้อนเกินความจำเป็น คำแนะนำเชิงลบเหล่านี้ช่วยรับประกันว่าโค้ดจะสะอาด ทันสมัย และอ่านง่าย
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ: "ฟังก์ชันที่ไม่ควรใช้, ลูปที่ไม่มีประสิทธิภาพ, ตรรกะที่ซับซ้อนเกินไป, ความคิดเห็นที่ไม่จำเป็น, การเว้นวรรคที่ไม่ถูกต้อง, การซ้อนกันมากเกินไป, แนวปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย, ไลบรารีที่ล้าสมัย, โค้ดที่ซ้ำซ้อน, การจัดการข้อผิดพลาดที่ไม่เพียงพอ"
16. สรุปข่าว
AI อาจทำให้เกิดอคติ ความคิดเห็นที่ไม่จำเป็น หรือรายละเอียดที่มากเกินไปในบทสรุปข่าว คำแนะนำเชิงลบเหล่านี้ช่วยให้บทสรุปยังคงเป็นข้อเท็จจริง กระชับ และเป็นกลาง
❌ ตัวอย่างคำแนะนำเชิงลบ: "การคาดเดา, ความคิดเห็นส่วนตัว, การใช้ภาษาเกินจริง, การใช้คำที่มีอคติ, รายละเอียดเบื้องหลังที่มากเกินไป, คำที่มีอารมณ์, หัวข้อที่ทำให้เข้าใจผิด, การซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น, เนื้อหาที่เติมเต็ม, น้ำเสียงที่ไม่เป็นทางการ"
17. คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย
คำบรรยายที่สร้างโดย AI อาจมีความทั่วไปเกินไป โฆษณาเกินจริง หรือขาดการมีส่วนร่วม คำกระตุ้นเชิงลบเหล่านี้ช่วยสร้างเนื้อหาที่กระชับ เข้าถึงง่าย และน่าสนใจ
❌ ตัวอย่างข้อความที่ไม่เหมาะสม:"คลิกเบท, การใช้สัญลักษณ์อีโมจิมากเกินไป, การใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด, ความกระตือรือร้นที่ดูไม่จริงใจ, ประโยคที่ซ้ำซาก, น้ำเสียงที่ฟังเหมือนหุ่นยนต์, การเขียนที่ดูเป็นทางการเกินไป, ข้อความที่ไม่ชัดเจน, คำบรรยายที่ยาวเกินไป, การใช้แฮชแท็กที่ไม่จำเป็น"
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างข้อความเชิงลบที่มีประสิทธิภาพ
ข้อความเชิงลบช่วยปรับปรุงภาพและข้อความที่สร้างโดย AI ให้ดีขึ้น แต่การสร้างข้อความเหล่านี้ต้องใช้กลยุทธ์ แทนที่จะใส่รายการคำทั่วไปลงไป การปรับแต่งวิธีการของคุณให้เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีคุณภาพสูง
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดนอกกรอบเพื่อปรับปรุงคำสั่งเชิงลบพื้นฐานของคุณ
1. หลีกเลี่ยงการใส่คำในคำสั่งเชิงลบมากเกินไป
การโยนทุกองค์ประกอบที่ไม่ต้องการเข้าไปในคำสั่งเชิงลบอาจดูน่าดึงดูด แต่การจำกัดมากเกินไปอาจทำให้ AI สับสนได้
สิ่งนี้อาจทำให้รายละเอียดแบนราบหรือทำให้ผลลัพธ์คาดเดาไม่ได้ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เริ่มต้นด้วยคำสำคัญที่มุ่งเป้าไปที่ปัญหาเฉพาะ เช่น "แขนขาเกิน" หรือ "รายละเอียดเบลอ" หากปัญหายังคงอยู่ ให้ปรับปรุงโดยค่อยๆ เพิ่มคำเพิ่มเติมทีละน้อย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกและจัดหมวดหมู่คำสั่งที่ประสบความสำเร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp ช่วยติดตามและปรับปรุงคำสั่งเหล่านี้สำหรับการใช้งานในอนาคตค้นหาเทมเพลตคำสั่ง AI ที่พร้อมใช้งานได้ที่นี่
2. ใช้การปรับน้ำหนักเพื่อการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI สำหรับการสร้างภาพหลายตัวอนุญาตให้มีการกำหนดน้ำหนักให้กับคำเพื่อควบคุมอิทธิพลของพวกมันได้ ด้วยการปรับความสำคัญโดยใช้ไวยากรณ์เช่น (คำ:1. 5) หรือ [คำ] คุณสามารถให้ความสำคัญกับข้อบกพร่องหลักได้โดยไม่ต้องลบองค์ประกอบย่อยออกไปทั้งหมด
✅ ตัวอย่าง: หาก AI สร้างเงาที่ดูแข็งกระด้างเกินไป ลองใช้ "harsh shadows: (1. 5), blurry background: (0. 8)" เพื่อลดความเบลอของพื้นหลังในขณะที่ลดเงาลงอย่างมาก
🎯 ทำไมถึงได้ผล: มันปรับแต่งการตีความของ AI แทนที่จะบล็อกองค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด
3. คำแนะนำเชิงลบจะได้ผลดีที่สุดเมื่อจับคู่กับคำแนะนำหลักที่ชัดเจน
คำแนะนำหลักที่ชัดเจนมีความสำคัญพอๆ กับคำแนะนำเชิงลบ หากคำแนะนำเชิงบวกของคุณคลุมเครือ ระบบ AI จะมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความสุ่ม ทำให้คำแนะนำเชิงลบของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดในคำแนะนำหลักก่อนที่จะปรับแต่งคำเชิงลบ
🔹 ตัวอย่างที่ไม่ดี: "ผู้หญิงสวยในเมือง" + "กายวิภาคไม่ถูกต้อง, ไม่ชัดเจน"
🔹 ดีกว่า: "ภาพเหมือนของผู้หญิงที่มีรายละเอียดสูง สมมาตร แสงนุ่มนวล ท่าทางเป็นธรรมชาติ" + "กายวิภาคไม่ถูกต้อง นิ้วมากเกินไป ไม่สมมาตร สีอิ่มตัวเกินไป มีรอยบีบอัดของไฟล์ jpeg"
🚀 เคล็ดลับระดับโปร: การใช้ข้อความหลักที่ชัดเจนจะลดการลองผิดลองถูกเมื่อปรับแต่งภาพ
4. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างแทนที่จะเดาสุ่ม
อย่าเพิ่งส่งข้อความเชิงลบซ้ำๆ ทันทีหากภาพหรือข้อความที่สร้างโดย AI ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ให้เปลี่ยนทีละอย่างเพื่อดูว่าอะไรส่งผลต่อผลลัพธ์
⚒️ วิธีแก้ไขปัญหา:
- รันคำสั่งของคุณโดยไม่มีคำเชิงลบใดๆ และจดบันทึกข้อผิดพลาด
- เพิ่มหนึ่งเงื่อนไขเชิงลบที่มุ่งเป้าไปที่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุด
- สร้างใหม่และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
- ทำซ้ำโดยเพิ่มหรือปรับค่าทีละน้อย
📌 เหตุผลที่มันได้ผล: วิธีการนี้แยกสิ่งที่ได้ผลออกจากสิ่งที่ไม่ได้ผล ทำให้การปรับปรุงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น
5. อย่าเพียงแค่ลบองค์ประกอบ—ใช้คำแนะนำเชิงลบเพื่อกำหนดรูปแบบ
คำแนะนำเชิงลบไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเท่านั้น—ยังสามารถช่วยปรับแต่งสไตล์และอารมณ์ทางศิลปะได้อีกด้วย หากคุณต้องการลุคที่ดูมีศิลปะ คุณสามารถใช้คำแนะนำเชิงลบเพื่อลดความสมจริงได้ หากคุณชอบงานศิลปะดิจิทัลที่ดูเรียบเนียน ให้ลบพื้นผิวที่หยาบและรายละเอียดที่รบกวนออกไป
ในทำนองเดียวกัน เมื่อสร้างข้อความ หากคุณต้องการข้อความที่อ่านแล้วรู้สึกเบาสบายและร่าเริง ลองใช้คำสั่งที่หลีกเลี่ยงภาษาทางการในเชิงลบ
🎨 ตัวอย่าง:
✅ สำหรับความสวยงามแบบอนิเมะที่สะอาด: คำสั่งเชิงลบ: "ความสมจริง, สมจริงเหมือนภาพถ่าย, 3D-เรนเดอร์, ภาพวาดสีน้ำมัน, พื้นผิวหยาบ"
✅ สำหรับลุคฟิล์มวินเทจ: คำสั่งสำหรับเนกาทีฟ: "ดิจิทัล, โฟกัสคมชัด, สีจัดเกินจริง, สไตล์โมเดิร์น"
⚡ เคล็ดลับพิเศษ: ลองคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการในแง่ของสไตล์ ไม่ใช่แค่ข้อบกพร่องทางเทคนิคเท่านั้น คำสั่งที่ระบุสิ่งที่ไม่ต้องการก็มีประโยชน์ในการคัดกรองความสวยงามไม่แพ้การกรองข้อผิดพลาด
วิธีใช้คำสั่งเชิงลบในแพลตฟอร์ม AI
คำแนะนำเชิงลบช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI โดยการลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออก เครื่องมือ AI สำหรับภาพที่แตกต่างกัน เช่น Stable Diffusion และ Midjourney อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มคำแนะนำเชิงลบเพื่อควบคุมผลลัพธ์สุดท้าย ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือ AI สำหรับสร้างข้อความ เช่น ChatGPT และ Claude ก็สามารถรับรู้คำแนะนำเชิงลบได้เช่นกัน
ด้านล่างนี้คือคู่มือแบบขั้นตอนสำหรับการใช้คำสั่งเชิงลบอย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์หลัก
การใช้คำสั่งปฏิเสธใน Stable Diffusion
Stable Diffusion ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถกำหนดคำสั่งเชิงลบที่ละเอียดได้
⚒️ ขั้นตอนการใช้คำสั่งเชิงลบใน Stable Diffusion:
ขั้นตอนที่ 1: เปิด Stable Diffusion UI
ใช้แพลตฟอร์มเช่น Automatic1111, InvokeAI หรือ ComfyUI เพื่อเข้าถึง Stable Diffusion. ให้เราใช้ HuggingFace เพื่อเข้าถึงโมเดล 3.5 ของ Stable Diffusion เพื่อเข้าใจวิธีการให้คำสั่ง.
ขั้นตอนที่ 2: ป้อนข้อความหลักของคุณ
ให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ AI เข้าใจสไตล์และหัวข้อ นี่คือตัวอย่างของคำแนะนำที่คุณสามารถให้:
สร้างภาพเหมือนของผู้หญิงที่มีความสมจริงสูงมาก พร้อมแสงนุ่มนวล ความลึกของภาพแบบภาพยนตร์ เนื้อผิวที่ละเอียด และการไหลของเส้นผมที่เป็นธรรมชาติ ฉากหลังควรเป็นภาพเมืองที่เบลอและมีโทนสีทองอุ่นในยามพระอาทิตย์ตก
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มคำแนะนำเชิงลบ
มองหาช่องป้อนข้อมูล "คำแนะนำลบ" และพิมพ์องค์ประกอบที่ต้องการลบ (เช่น "เบลอ, นิ้วเกิน, ใบหน้าผิดรูป, ข้อความ, ลายน้ำ")
นี่คือข้อความเชิงลบที่คุณสามารถให้:
"เบลอ, มีนิ้วเกิน, ขาดแขน, ขาดขา, มือวาดไม่ดี, ขาดนิ้ว, แสงไม่ธรรมชาติ, เนื้อผิวเหมือนพลาสติก, ละเอียด, คมชัดเกินไป, มีลายน้ำ, ข้อความ, โลโก้, มีแขนขาเกิน"
ขั้นตอนที่ 4: ปรับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตั้งค่า
ตัวสุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน (เช่น Euler, DDIM ฯลฯ) ดำเนินการกับคำสั่งที่เป็นลบแตกต่างกัน ดังนั้นควรทดสอบรูปแบบที่หลากหลาย
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ CFG Scale & Steps
ระดับ CFG ที่สูงขึ้น (7–12) ช่วยให้ AI ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ในขณะที่จำนวนขั้นตอนที่มากขึ้นช่วยปรับรายละเอียดให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6: สร้างและปรับปรุง
รันคำสั่ง, ตรวจสอบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ, และปรับแต่งคำสั่งเชิงลบตามความจำเป็น. นี่คือลักษณะของผลลัพธ์สุดท้าย:
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากยังคงมีสิ่งที่ไม่ต้องการหรือรายละเอียดที่ไม่พึงประสงค์อยู่ ลองใช้การฝังค่าเชิงลบ (เช่น EasyNegative) เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
การใช้คำสั่งเชิงลบใน Midjourney
Midjourney มีวิธีการที่เรียบง่ายกว่าแต่ยังคงอนุญาตให้ใช้คำสั่งเชิงลบเพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
⚒️ ขั้นตอนการใช้คำสั่งเชิงลบใน Midjourney:
- พิมพ์ข้อความหลักของคุณ: เริ่มต้นใน Discord โดยใช้ /imagine ตามด้วยข้อความบรรยายของคุณ
- เพิ่มคำเตือนเชิงลบ: ใช้ –no ตามด้วยคำที่คุณต้องการจะลบ (เช่น, "–no text, watermark, extra limbs, blurry, dark shadows")
- ปรับอัตราส่วนภาพและคุณภาพ: ใช้ –ar สำหรับอัตราส่วนภาพ และ –q สำหรับคุณภาพของภาพ เพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ให้เหมาะสม
- ทดลองใช้เวอร์ชันและสไตล์ต่างๆ: เวอร์ชันต่างๆ ของ Midjourney (V5, V6 เป็นต้น) จัดการกับคำสั่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นให้เปลี่ยนเวอร์ชันหากจำเป็น
- หรูหราและประณีต: หากยังมีองค์ประกอบที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่ ให้รันใหม่โดยใช้คำสั่งปฏิเสธที่อัปเดตแล้ว หรือใช้ตัวเลือกต่างๆ เพื่อปรับแต่งองค์ประกอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: MidJourney ตอบสนองต่อคำสั่งที่แตกต่างกันจาก Stable Diffusion หากผลลัพธ์ดูไม่ตรงใจ ให้ปรับทั้งคำสั่งบวกและลบเพื่อความสมดุลสำรวจตัวอย่างคำสั่งยอดนิยมของ MidJourney ได้ที่นี่
การใช้คำสั่งเชิงลบใน DALL·E
เมื่อใช้ DALL·E คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้โดยการปรับโครงสร้างของคำสั่งของคุณ
⚒️ ขั้นตอนการใช้คำสั่งเชิงลบใน DALL·E:
- เขียนข้อความใหม่เพื่อไม่รวมองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ: แทนที่จะใช้ "เมืองอนาคตที่มีผู้คน" ให้ใช้ "เมืองอนาคต, ถนนว่างเปล่า, ไม่มีผู้คน, สถาปัตยกรรมสะอาด"
- ระบุคุณลักษณะที่ต้องการอย่างชัดเจน: หาก DALL·E มีแนวโน้มที่จะสร้างสิ่งที่ไม่ต้องการ (เช่น ภาพเบลอ) ให้เน้นคำเช่น "คมชัด, รายละเอียดสูง, แสงสว่างแบบมืออาชีพ"
- ใช้คำอธิบายที่ตัดกัน: แทนที่จะพูดว่า "ไม่มีสีเข้ม" ให้พูดว่า "สีสว่างและสดใสเป็นสีที่โดดเด่นในฉากนี้"
- ปรับปรุงและทำซ้ำ: หากยังมีองค์ประกอบที่ไม่ต้องการปรากฏอยู่ ให้ปรับแต่งคำที่ใช้เป็นคำกระตุ้นและสร้างภาพใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การใช้คำสั่งเชิงลบใน ChatGPT
คุณสามารถชี้นำคำตอบของ ChatGPT ได้โดยการบอกให้มันหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการในคำถามของคุณ
⚒️ ขั้นตอนการใช้คำสั่งเชิงลบใน ChatGPT:
- ระบุสิ่งที่คุณไม่ต้องการ: แทนที่จะพูดว่า "เขียนสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ให้พูดว่า "เขียนสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไม่มีความคิดเห็นทางการเมืองหรือการคาดเดา"
- ควบคุมโทนและสไตล์: หากคุณต้องการคำอธิบายที่เป็นกลาง ให้พูดว่า "อธิบายสิ่งนี้ด้วยคำที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน"
- ใช้การยกเว้นอย่างชัดเจน: หาก ChatGPT ให้รายละเอียดมากเกินไป ให้ขอว่า "ให้อยู่ใน 100 คำเท่านั้น หลีกเลี่ยงข้อมูลพื้นหลังที่ไม่จำเป็น"
- ปรับปรุงด้วยการติดตามผล: หาก ChatGPT มีเนื้อหาที่ไม่ต้องการ คุณสามารถพูดว่า "เขียนใหม่ แต่ลบความคิดเห็นส่วนตัวหรือภาษาที่เกินจริงออก"
การใช้คำสั่งเชิงลบใน Claude AI
Claude AI เช่นเดียวกับ ChatGPT ตอบสนองได้ดีต่อคำแนะนำที่มีโครงสร้างซึ่งระบุสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการตอบกลับ
⚒️ ขั้นตอนการใช้คำสั่งเชิงลบใน Claude AI:
- ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา: แทนที่จะพูดว่า "อธิบายบล็อกเชน" ให้พูดว่า "อธิบายบล็อกเชนด้วยคำที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงรายละเอียดทางเทคนิคที่ซับซ้อน"
- ระบุองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ: หากคุณต้องการคำตอบที่ตรงประเด็น ให้พูดว่า "สรุปบทความนี้ แต่ไม่รวมความคิดเห็นและรายละเอียดที่ซ้ำกัน"
- จำกัดความยาวของคำตอบ: ขอให้ "สรุปอย่างกระชับไม่เกิน 200 คำ โดยหลีกเลี่ยงบริบทที่ไม่จำเป็น"
- ทำซ้ำตามผลลัพธ์: หากโคล้ดรวมสิ่งที่คุณไม่ต้องการไว้ ให้ปรับปรุงด้วยคำถามติดตามเช่น "นั่นเทคนิคเกินไป—เขียนใหม่ให้เข้าใจง่าย"
ข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือ AI กับคำสั่งเชิงลบ
คำแนะนำเชิงลบช่วยปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ แต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป โมเดล AI ยังคงตีความข้อมูลที่ป้อนเข้าไปผิด เข้าใจรายละเอียดบางอย่างไม่ถูกต้อง และอาจเพิกเฉยต่อคำแนะนำโดยสิ้นเชิง ต่อไปนี้คือข้อจำกัดสำคัญบางประการของเครื่องมือสร้างงานศิลปะและข้อความด้วย AI ที่ควรคำนึงถึง:
- AI อาจยังคงสร้างองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ: บางคำอาจถูกมองข้าม โดยเฉพาะในคำสั่งที่ซับซ้อน
- การใช้คำสั่งเชิงลบมากเกินไปอาจทำให้ภาพดูแบน: การลบรายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้ภาพสูญเสียความลึกและความสมจริง
- โมเดล AI ต่างๆ ตีความคำสั่งที่แตกต่างกัน: สิ่งที่ได้ผลใน Stable Diffusion อาจไม่ได้ผลใน Midjourney ดังนั้นคุณอาจต้องการทดสอบตัวอย่างคำสั่งเชิงลบของ AI ที่แตกต่างกันกับโมเดลต่างๆ
- การกระตุ้นเชิงลบสามารถลดความคิดสร้างสรรค์: ข้อจำกัดมากเกินไปอาจจำกัดผลลัพธ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเชิงศิลปะ
- ประสิทธิภาพจำกัดสำหรับรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงสูง: AI อาจยังคงสร้างสิ่งที่ไม่ตรงหรือความไม่สอดคล้องกัน
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันตามเวอร์ชันของรุ่น: การอัปเดต AI บางรายการอาจจัดการกับคำสั่งเชิงลบได้ดีกว่ารายการอื่น
