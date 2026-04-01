วิธีอ้างอิง Gemini สำหรับงานวิชาการและงานวิชาชีพ

Google ได้ฝึกอบรมครูผู้สอนไปแล้ว 6 ล้านคนเกี่ยวกับ Gemini และนักเรียน 74 ล้านคนเชื่อมโยง AI กับแพลตฟอร์มนี้โดยตรง
ขนาดนั้นหมายความว่าการใช้ AI ได้ฝังตัวอยู่ในงานการเรียนการสอนงานวิจัยการตลาด และกระบวนการเขียนขององค์กรแล้ว
แต่เมื่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ก็ย่อมตามมาด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มงวด สถาบันต่าง ๆ ต้องการความชัดเจนว่าอะไรที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นจริง และอะไรที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI การอ้างอิงอย่างถูกต้องถือเป็นการปกป้องความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าคุณจะใช้ Gemini เพื่อปรับแต่งไวยากรณ์สรุปงานวิจัย หรือสร้างเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางองค์กรก็ตาม เอกสารประกอบก็มีความสำคัญเช่นกัน
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายวิธีการอ้างอิง Gemini อย่างถูกต้องในรูปแบบ APA, MLA และ Chicago ทีละขั้นตอน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำการวิจัยตลาดและเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ
ทำไมคุณต้องอ้างอิง Gemini และเครื่องมือ AI อื่น ๆ
เมื่อคุณใช้ Google Gemini หรือเครื่องมือ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ การอ้างอิงอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความสุภาพในวิชาชีพ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงแนวคิดไวยากรณ์ในระดับมัธยมหรือใช้แชท AI สร้างสรรค์เพื่อระดมความคิด การยอมรับการใช้ AI จะช่วยปกป้องความน่าเชื่อถือของคุณ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- ให้เครดิตเมื่อสมควร: เมื่อคุณอ้างอิงเนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณกำลังยอมรับบทบาทของเครื่องมือ AI หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมในงานของคุณ เช่นเดียวกับการอ้างอิงชื่อผู้เขียนหรือชื่อบริษัทที่เป็นมนุษย์ คุณต้องให้เครดิตโมเดล AI ที่อยู่เบื้องหลังผลลัพธ์นั้น
- ความโปร่งใสสำหรับผู้ชมของคุณ: การอ้างอิงในเนื้อหาอย่างชัดเจนหรือหมายเหตุอย่างเป็นทางการจะระบุสิ่งที่เขียนโดยคุณกับสิ่งที่สร้างขึ้นโดย AI ความแตกต่างนี้จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ
- การใช้ AI อย่างมีจริยธรรม: การอ้างอิงเนื้อหาอย่างถูกต้องแสดงถึงการใช้วิจารณญาณในการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการลอกผลงานในขณะที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ในกระบวนการเขียนของคุณ
- การติดตามย้อนกลับและการตรวจสอบความถูกต้อง: เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มีการพัฒนาไปตามเวอร์ชันและคำสั่งที่ใช้ การบันทึกแหล่งที่มาจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเนื้อหาถูกสร้างขึ้นและประเมินผลอย่างไร
การอ้างอิงถึง AI ช่วยสร้างความชัดเจน และความชัดเจนช่วยสร้างความไว้วางใจ
📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น Gemini และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักได้รับการปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทาง ClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Google Gemini: คู่มือสำหรับผู้ใช้แชทบอท AI
วิธีอ้างอิง Gemini ในรูปแบบ APA
เมื่อทำงานในรูปแบบ APA หลักการสำคัญคือการเข้าถึงได้ หากข้อความที่สร้างโดย AI จาก Google Gemini ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น APA จะปฏิบัติต่อข้อความนั้นในลักษณะเดียวกันกับการสื่อสารส่วนบุคคล
การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้การอ้างอิงในวงเล็บหรือการอ้างอิงเชิงบรรยายที่ระบุชื่อองค์กรและปี
🔺ตัวอย่าง: "Gemini สามารถสรุปผลการวิจัยที่ซับซ้อนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที" (Google DeepMind, 2024).
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีฝึกฝน Gemini ด้วยข้อมูลของคุณเอง
หากอ้างอิงข้อความโดยตรง กรุณาระบุเครื่องหมายคำพูดและชี้แจงบริบทให้ชัดเจน
รายการอ้างอิง
หากอ้างอิงเครื่องมือนี้ในฐานะโมเดล AI หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ให้เริ่มต้นด้วยชื่อองค์กร
🔺 ตัวอย่าง: Google DeepMind. (2024). Gemini AI [โมเดลภาษาขนาดใหญ่].https://deepmind.google/gemini
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่งและการวิจัยตลาด
ในรูปแบบทั่วไปของ APA ให้ระบุรายการนี้ไว้ภายใต้รายการอ้างอิงของคุณ โดยมีหัวข้อว่า "เอกสารอ้างอิง" หากสถาบันของคุณต้องการรายละเอียดเวอร์ชัน ให้ระบุหมายเลขเวอร์ชันหรือข้อมูลเวอร์ชันปัจจุบัน
แนวทางนี้ช่วยให้การใช้ AI ของคุณชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานคู่มือการตีพิมพ์สำหรับการอ้างอิงซอฟต์แวร์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์หลายตัว เช่น Google Gemini, ChatGPT หรือ Claude คุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยClickUp Brain MAX คุณจะได้รับ AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณอย่างแท้จริง
คุณสามารถ:
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในที่เดียว: สลับใช้งานระหว่าง Gemini, GPT-4o และClaudeได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการร่างเนื้อหา วิเคราะห์ หรือสรุปข้อมูล
- ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: ค้นหางาน, เอกสาร, การแชท และแม้แต่ไฟล์จาก Google Drive หรือ GitHub ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากเดสก์ท็อปของคุณ
- ใช้ประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรก: เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานที่มีโครงสร้าง อีเมล หรือเนื้อหาด้วยTalk to Text
- พึ่งพาการตอบสนองที่เข้าใจบริบท: ClickUp Brain MAX เข้าใจโครงการ กำหนดเวลา และประวัติการทำงานของทีมคุณ เพื่อให้ผลลัพธ์ไม่ใช่แบบทั่วไป
- รักษาการควบคุมข้อมูล: ข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนโมเดล AI พร้อมการเก็บรักษาข้อมูลแบบศูนย์วันและระบบความปลอดภัยระดับองค์กร
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีอ้างอิงเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT
วิธีอ้างอิง Gemini ในรูปแบบ MLA
ในรูปแบบ MLA ซึ่งใช้กันทั่วไปในสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ จะเน้นที่ภาชนะบรรจุและผู้จัดพิมพ์
การอ้างอิงในเนื้อหา
รูปแบบ MLA มักใช้การอ้างอิงข้อความสั้น ๆ ในวงเล็บ หากอ้างอิงข้อความที่สร้างขึ้นจากแชท AI แบบสร้างเนื้อหา คุณสามารถระบุชื่อเครื่องมือในประโยคและรวมการอ้างอิงสั้น ๆ ได้
🔺 ตัวอย่าง: "Gemini ถูกใช้มากขึ้นสำหรับการวิจัยทางวิชาการ" (Gemini).
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Gemini API ในกระบวนการทำงาน AI ของคุณ
รายการอ้างอิง
ในรูปแบบ MLA รูปแบบทั่วไปสำหรับการอ้างอิงซอฟต์แวร์เริ่มต้นด้วยชื่อผู้เขียน ตัวเอียงชื่อเรื่อง และรวมปีพิมพ์และชื่อองค์กร URL จะอยู่ท้ายสุดโดยไม่ใส่ส่วน "https://"
🔺 ตัวอย่าง: "Gemini AI." Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini
รายการนี้จะปรากฏในหน้า เอกสารอ้างอิง ของคุณ หากเกี่ยวข้อง คุณสามารถระบุข้อมูลเวอร์ชันหรือวันที่ เดือน และเวอร์ชันที่คุณเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโรงเรียนของคุณต้องการเอกสารประกอบอย่างละเอียดสำหรับแหล่งข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
MLA มุ่งเน้นที่ความชัดเจนและความสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณเข้าใจแหล่งที่มาของเนื้อหาที่สร้างโดย AI
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีอ้างอิงข้อความที่สร้างโดย ChatGPT
วิธีอ้างอิง Gemini ในรูปแบบชิคาโก
ในสไตล์ชิคาโก เครื่องมือ AI มักจะถูกอ้างอิงโดยใช้เชิงอรรถที่มีหมายเลข โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามระบบบันทึกและบรรณานุกรมของคู่มือชิคาโก
เชิงอรรถอ้างอิง
ชิคาโกมักแนะนำให้อธิบายการโต้ตอบ
🔺 ตัวอย่าง: ข้อความที่สร้างโดย Gemini, 15 มีนาคม 2024, Google DeepMind,https://deepmind.google/gemini
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Gemini Tasks และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หากคุณใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เวอร์ชันเฉพาะ โปรดระบุรายละเอียดเวอร์ชันเพื่อความโปร่งใส
🔺 ตัวอย่าง: Google DeepMind. Gemini AI. 2024. https://deepmind.google/gemini
ชิคาโกอนุญาตให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เป็นทางการมากขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในงานวิจัยทางวิชาการ ดังนั้นคุณสามารถใส่ไว้ในบรรณานุกรมได้ หากงานของคุณมีผลลัพธ์ภาพที่สร้างโดย AI หรือบทสรุปการวิเคราะห์ การระบุเครื่องมือ วันที่ และบริบทจะช่วยเสริมความสมบูรณ์ของการอ้างอิง
ในทุกสไตล์การอ้างอิง ทั้งสามแบบ วัตถุประสงค์ยังคงเหมือนเดิม: ให้การยอมรับอย่างชัดเจนต่อระบบ AI สร้างสรรค์ที่มีส่วนช่วยเหลือในงานของคุณ พร้อมทั้งรักษาความสมบูรณ์ทางวิชาการไว้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ You.com AI สำหรับการวิจัยและการวิเคราะห์
วิธีค้นหาเวอร์ชัน Gemini ที่คุณใช้
เมื่อคุณอ้างอิงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ความชัดเจนของเวอร์ชันมีความสำคัญ โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และผลลัพธ์จากการปล่อยเวอร์ชันหนึ่งอาจแตกต่างจากอีกเวอร์ชันหนึ่ง นั่นคือเหตุผลที่การบันทึกหมายเลขเวอร์ชันหรือความแข็งแกร่งของเวอร์ชันปัจจุบันจะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของการอ้างอิงของคุณ
นี่คือที่ที่ข้อมูลนั้นมักจะอยู่:
ป้ายรุ่นภายในอินเทอร์เฟซ
ในสภาพแวดล้อมการสนทนา AI สร้างสรรค์หลายแห่ง โมเดล AI ที่เลือกจะปรากฏใกล้กับส่วนหัวของการสนทนา ซึ่งอาจอ้างอิงถึงระดับของ Gemini เฉพาะหรือการระบุรุ่นของโมเดลภาษาขนาดใหญ่
บันทึกการปล่อยหรือเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์
หากคุณกำลังศึกษาผ่านเอกสารอย่างเป็นทางการของ Google คุณอาจพบข้อมูลเวอร์ชันที่ระบุไว้ในบันทึกการอัปเดตหรือเอกสารช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกับบริษัท AI
📖 อ่านเพิ่มเติม: GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและการค้นพบความรู้
แดชบอร์ด API
หากคุณเข้าถึง Gemini ผ่าน API ชื่อและเวอร์ชันของโมเดลมักจะบันทึกไว้ในรายละเอียดของคำขอ สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับงานวิจัยทางวิชาการหรือส่วนวิธีการที่มีการบันทึกไว้
วันที่เข้าถึง
หากเวอร์ชันที่แม่นยำไม่ปรากฏ ให้ระบุวันที่เข้าถึงในอ้างอิงของคุณ ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ แม้แต่ข้อความคำสั่งเดียวกันก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini
ข้อจำกัดของการใช้ Gemini เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แม้ว่า Google Gemini จะเป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ทรงพลัง แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์ได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบทความทางวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล หรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ การเข้าใจข้อจำกัดของโมเดล AI จะช่วยปกป้องทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของคุณ
- ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน: ในฐานะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Gemini อาจให้คำตอบที่แตกต่างกันสำหรับคำสั่งที่คล้ายกัน โดยเฉพาะเมื่อปรับปรุงข้อความที่สร้างจากฉบับร่างก่อนหน้านี้
- ความไม่แน่นอนของข้อเท็จจริง: เช่นเดียวกับระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ อาจนำเสนอข้อมูลที่มั่นใจแต่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการวิจัย การอ้างอิง หรือผลงานทางวิชาชีพ
- ขาดความละเอียดอ่อนในบริบท: AI อาจมองข้ามความละเอียดอ่อนเฉพาะด้าน ผลกระทบทางนโยบาย หรือแนวทางขององค์กรที่ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์สามารถสังเกตได้
- เวอร์ชันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เนื่องจากหมายเลขเวอร์ชันและความสามารถอาจเปลี่ยนแปลงได้ การพึ่งพาสมมติฐานที่ไม่ได้ระบุไว้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมืออาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาเกินควร: การพึ่งพาเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างหนักอาจทำให้ความคิดริเริ่มลดลง โดยเฉพาะในงานวิชาการหรืองานวิเคราะห์
เมื่อใช้อย่างรอบคอบ Gemini จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่หากใช้โดยไม่ไตร่ตรอง อาจก่อให้เกิดช่องว่างที่คุณต้องแก้ไขในภายหลัง
📖 อ่านเพิ่มเติม: การค้นหาเชิงลึกคืออะไร? คู่มือการค้นหาข้อมูลองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือ AI ทางเลือกที่ควรใช้
อะไรจะดีไปกว่าการได้รับความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ด้วย Gemini?
การได้รับการสนับสนุนจาก AI เดียวกันนี้โดยตรงภายในเครื่องมือจัดการโครงการ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และไม่ต้องรับมือกับความวุ่นวายจากAI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ความยุ่งเหยิงในการทำงาน
ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิจัยของคุณและรับประกันความถูกต้องแม่นยำ มาดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่อย่างไร 📈
คลิกอัพ ด็อกส์
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเอกสารการวิจัยของคุณไว้ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงร่าง ติดตามบันทึก หรือรวบรวมข้อมูล ClickUp ก็ช่วยให้คุณจัดการงานของคุณได้อย่างเป็นระบบและง่ายดาย
คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว และร่วมมือกับผู้อื่นได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บการอ้างอิง จัดระเบียบตามประเภท และแนบหรือเชื่อมโยงไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย คุณสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นและจะไม่พลาดการอ้างอิงใด ๆ
ClickUp Brain
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในฐานะทางเลือกแทน Gemini
การจัดรูปแบบการอ้างอิงให้ถูกต้องอาจใช้เวลามาก แต่ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะใช้รูปแบบใด ClickUp Brain จะจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณโดยอัตโนมัติตามสไตล์ที่คุณเลือก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Super Agentsเป็นเพื่อนร่วมงาน AI ของคุณที่สร้างขึ้นใน ClickUp Workspace ของคุณโดยตรง พวกเขาจะปรากฏเหมือนกับเพื่อนร่วมทีม เพราะภายใต้การทำงาน พวกเขาถูกจำลองเป็นผู้ใช้จริง
คุณสามารถ:
- มอบหมายงานให้พวกเขา: มอบความรับผิดชอบในงานประจำ โครงการ หรือกระบวนการทำงานทั้งหมด
- @mention พวกเขาได้ทุกที่: ดึงพวกเขาเข้ามาในเอกสาร งาน หรือแชท เพื่อเพิ่มบริบท ตอบคำถาม หรือขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
- ส่งข้อความส่วนตัวหาพวกเขาโดยตรง: ขอความช่วยเหลือ มอบหมายงานที่ยุ่ง หรือรับข้อมูลอัปเดต เช่นเดียวกับที่คุณทำกับเพื่อนร่วมทีม
- กำหนดตารางเวลาและตัวกระตุ้น: ให้พวกเขาสร้างรายงานทุกเช้า, จัดลำดับความสำคัญของคำขอใหม่เมื่อเข้ามา, หรือตรวจสอบกระบวนการทำงานในพื้นหลัง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเชิงเทคนิค
เขียนอย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบด้วย ClickUp
การรู้วิธีอ้างอิง Gemini เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกข้อความที่สร้างโดย AI เพิ่มการอ้างอิงในวงเล็บ ระบุแหล่งที่มาในรายการอ้างอิง หรือจัดรูปแบบเชิงอรรถที่มีหมายเลขตามรูปแบบชิคาโก ความโปร่งใสจะช่วยปกป้องความน่าเชื่อถือของคุณ
เมื่อปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กลายเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนและสถานที่ทำงาน การยอมรับอย่างชัดเจนถึงเครื่องมืออย่าง Google Gemini ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในวิชาชีพ
แต่การอ้างอิงอย่างถูกต้องเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการเท่านั้น คุณยังต้องมีพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างเพื่อจัดระเบียบร่างงาน ผลงานวิจัย คำถาม และงานแก้ไขต่าง ๆ โดยไม่สูญเสียบริบท
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
ลองใช้ ClickUp ฟรีและเพิ่มความชัดเจน ความรับผิดชอบ และเวิร์กโฟลว์ AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการเขียนเชิงวิชาการและงานมืออาชีพของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ในการอ้างอิงภาพที่สร้างโดย AI ให้ระบุชื่อเครื่องมือ ชื่อบริษัท วันที่ และคำอธิบายของภาพที่สร้างโดย AI ในรูปแบบการอ้างอิงที่คุณเลือก ในรูปแบบ APA หรือ MLA ให้ระบุในรายการอ้างอิงหรือผลงานที่อ้างอิง โดยระบุว่าภาพนั้นสร้างโดยเครื่องมือสร้างภาพ AI
ความแตกต่างหลักคือผู้ให้บริการและบริษัท AI ที่อยู่เบื้องหลังโมเดล AI Google Gemini พัฒนาโดย Google DeepMind ในขณะที่ ChatGPT มาจาก OpenAI การอ้างอิงของคุณควรแสดงองค์กรที่ถูกต้อง ข้อมูลเวอร์ชัน และวันที่เข้าถึงสำหรับแต่ละเครื่องมืออย่างถูกต้อง
ในหลายสถาบันการศึกษา ใช่ แม้ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์เพียงเพื่อการระดมความคิด ปรับปรุงข้อความที่สร้างขึ้น หรือแก้ไขเล็กน้อย การเปิดเผยความโปร่งใสเกี่ยวกับการใช้ AI ยังคงได้รับการสนับสนุน บางสถาบันอนุญาตให้คุณเพียงแค่ระบุในหมายเหตุหรือส่วนวิธีการ