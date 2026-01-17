การค้นหาเชิงลึกคืออะไร? คู่มือการค้นหาข้อมูลองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีมกำลังจมอยู่ในข้อมูล. พนักงานที่มีความรู้เฉลี่ยสลับระหว่างแอปพลิเคชันเกือบ 1,200 ครั้งต่อวัน.
นั่นหมายถึงการใช้เวลาเกือบ 50 นาทีถึง 1.8 ชั่วโมงทุกวันเพื่อค้นหาคำตอบจากเอกสาร, แชท, และฐานข้อมูล
คุณเห็นปัญหาไหม? ความรู้ที่สำคัญถูกแบ่งแยกอยู่ในระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกัน การค้นหาแบบดั้งเดิมไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันได้ มันเพียงแค่ค้นหาคำที่ตรงกันและแสดงรายการลิงก์กลับมา
เข้าสู่: การค้นหาเชิงลึก มันเข้าใจเจตนาเบื้องหลังคำถามของคุณ เชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องในงานของคุณ และนำเสนอคำตอบที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า การค้นหาเชิงลึกคืออะไร มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมค้นหาข้อมูลอย่างไร และมันช่วยให้คุณใช้เวลาในการค้นหาให้น้อยลง และใช้เวลาในการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น
การค้นหาเชิงลึกคืออะไร?
การค้นหาเชิงลึกเป็นวิธีการค้นหาสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอาศัยเครื่องมือค้นหา LLMขั้นสูงและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจความหมายและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำถาม
มันไม่ได้เพียงแค่จับคู่คำสำคัญในลักษณะแยกส่วนเท่านั้น ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ มันสามารถเข้าใจบริบท ความสัมพันธ์ และแนวคิดต่าง ๆ ได้ จากนั้นจึงดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่น คอลเลกชันเอกสารขนาดใหญ่
เพื่อเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ การเปรียบเทียบการค้นหาลึกกับการค้นหาแบบคำค้นหาตามแบบดั้งเดิมจะเป็นประโยชน์. นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:
|คุณสมบัติ
|การค้นหา คำหลัก แบบดั้งเดิม
|การค้นหาเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
|วิธีการค้นหา
|ตรงกับคำหลักและวลีที่ระบุอย่างสมบูรณ์
|เข้าใจเจตนาในการค้นหา, บริบท, และความหมายเชิงลึก
|ผลลัพธ์
|รายการลิงก์/ไฟล์ที่มีคำสำคัญปรากฏอยู่
|รวบรวมคำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง
|การเข้าใจบริบท
|ต่ำ การค้นหาจะถูกดำเนินการแยกจากกัน
|สูง เข้าใจโครงการ, บุคคล, และบริบทของการสนทนา
|การจัดการความคลุมเครือ
|แย่ "แอปเปิล" อาจเป็นผลไม้หรือชื่อบริษัท
|แข็งแกร่ง. สรุปความหมายจากบทบาทของผู้ใช้และกิจกรรมล่าสุด
|ความซับซ้อนของคำถาม
|เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียบง่ายและเป็นข้อเท็จจริง
|เก่งมากในการตอบคำถามที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนประกอบ
|การเรียนรู้
|คืนผลลัพธ์เดียวกันสำหรับการค้นหาเดียวกัน
|ปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อใช้งานและได้รับข้อเสนอแนะ
การค้นหาด้วยคำสำคัญทำงานได้ดีหากคุณรู้แน่ชัดว่าคุณกำลังมองหาอะไร แต่การค้นหาเชิงลึกจะทำงานเมื่อคุณไม่รู้ ความแตกต่างนี้มีอยู่เพราะคำถามส่วนใหญ่ในที่ทำงานไม่ได้ชัดเจนหรือแยกออกมาเป็นประเด็นเดียว พวกมันมักจะมีลักษณะเช่นนี้:
- "มีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้าง?"
- "ทำไมเราถึงเปลี่ยนไทม์ไลน์?"
- อะไรกำลังขัดขวางงานนี้อยู่?
- "มีใครแก้ปัญหานี้ได้แล้วหรือยัง?"
การตอบคำถามเหล่านั้นต้องการบริบท, ประวัติศาสตร์,และการตีความ—การค้นหาอย่างชาญฉลาด. ความเข้าใจเชิงความหมายช่วยให้การค้นหาลึกสามารถเชื่อมโยงการหารือ, การตัดสินใจ, และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ แม้กระทั่งเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้คำเดียวกันอย่างถูกต้อง.
นั่นแหละที่ทำให้มัน "ลึกซึ้ง"
ความแตกต่างนี้จะชัดเจนในทันทีที่คุณถามคำถามเกี่ยวกับการทำงานจริง ดังนั้น เมื่อคุณถามว่า "สถานะการเปิดตัว Atlas เป็นอย่างไรบ้าง?" การค้นหาเชิงลึกจะใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจว่า:
- "Atlas" เป็นชื่อโครงการ ไม่ใช่หนังสือแผนที่
- "สถานะ" น่าจะหมายถึงระยะปัจจุบัน, สิ่งที่ขัดขวาง, และเป้าหมายถัดไป
- คำตอบอยู่ข้ามงานต่าง ๆ, ระยะเวลา, ความคิดเห็นล่าสุด, และเอกสารเป้าหมาย
แทนที่จะส่งคุณไปค้นหาข้ามเครื่องมือหลากหลายประเภท การค้นหาเชิงลึกจะเชื่อมโยงสัญญาณเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นคำตอบเดียวที่ใช้งานได้ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง
⚡คลังแม่แบบ:แม่แบบฐานความรู้ฟรีในรูปแบบ Word และ ClickUp
การทำงานของ Deep Search
การค้นหาอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่างาน, เอกสาร, การสนทนา, และการตัดสินใจมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ในทางปฏิบัติ, นั่นหมายความว่า:
แยกแยะคำถามที่ซับซ้อน
คำถามเกี่ยวกับการทำงานส่วนใหญ่มีหลายชั้น พวกมันประกอบด้วยเป้าหมายหลายประการ สมมติฐาน และคำถามติดตามที่ซ่อนอยู่
เมื่อคุณถามอะไรบางอย่างเช่น: "สรุปผลตอบรับจากการทดสอบเบต้าและสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญสำหรับ V2" การค้นหาเชิงลึกจะไม่ถือว่าเป็นการค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียว
มันแยกคำถามออกเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน จากนั้นค้นหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสกัดข้อมูลที่มีความหมายมากที่สุดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง:
- ค้นหาเอกสารข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลการสำรวจ และความคิดเห็นที่ติดแท็ก "เบต้า"
- ระบุหัวข้อที่พบบ่อย ความรู้สึก และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
- อ้างอิงไขว้กับแผนงานผลิตภัณฑ์ V2 และแผนงานสปรินต์
- ถักทอทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นสรุปของ "สิ่งที่เราได้ยิน" และ "สิ่งที่เรากำลังทำ"
นี่ช่วยประหยัดเวลาที่คุณจะใช้ไปกับการค้นหาด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะมีระบบการจัดการเอกสารที่เป็นระเบียบอยู่แล้วก็ตาม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในคำค้นหาของคุณ แทนที่จะใช้คำว่า "อัปเดตโปรเจกต์" ให้ถามว่า "ทีมออกแบบรายงานอุปสรรคอะไรในสัปดาห์นี้?" การให้บริบทมากขึ้นจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
📮 สิ่งที่ทำให้ทีมล่าช้าไม่ใช่การทำงาน แต่เป็นการค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
พนักงานใช้เวลาเกือบ30% ของวันไปกับการค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ลองดูว่า ClickUp BrainGPT's Enterprise Search สามารถดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปต่าง ๆ มารวมไว้ในที่เดียวได้อย่างไร เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น
รวบรวมคำตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
บริบทการทำงานมักไม่ได้อยู่ในที่เดียว การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจถูกแบ่งแยกออกไปอยู่ในเอกสาร ความคิดเห็นในรายการงาน สรุปการประชุม และข้อความติดตามผลในแชท
การค้นหาแบบดั้งเดิมจะค้นหาแต่ละชิ้นแยกกันและปล่อยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลเอง
การค้นหาเชิงลึกทำงานให้คุณได้เช่นนั้น มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากทุกแหล่งที่เชื่อมต่ออยู่: เอกสาร, งาน, แชท, อีเมล, และแม้กระทั่งไฟล์ที่เชื่อมโยงใน Google Drive หรือ OneDrive
และมันไม่ได้เพียงแค่แสดงรายการแหล่งข้อมูลเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังอ่านเนื้อหาเหล่านั้น ระบุประเด็นสำคัญ และถักทอข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นคำตอบเดียวที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมอ้างอิงกลับไปยังเนื้อหาต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบ ดูกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันนี้ได้ที่นี่ 👇🏼
🔔 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: การค้นหาอย่างลึกจะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ เอกสารที่ล้าสมัย, ไฟล์ซ้ำซ้อน, และการจัดระเบียบที่ไม่เป็นระเบียบจะส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน การตรวจสอบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอและการตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการความรู้อย่างถูกต้องจะทำให้การค้นหาเป็นประโยชน์
สิ่งที่คุณสามารถใช้ Deep Search ได้
เครื่องมือค้นหาเชิงลึกเช่น Enterprise AI Search จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคำตอบที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในไฟล์เดียว แต่ถูกถักทอผ่านเนื้อแท้ของงานของทีมคุณ
กรณีการใช้งานของการค้นหาเชิงลึก ได้แก่ 👇
1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
สัปดาห์แรกในบทบาทใหม่มักรู้สึกเหมือนกับหิมะถล่มของข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องให้พนักงานใหม่รายการลิงก์ยาว ๆ และภาวนาให้พวกเขาเชื่อมโยงข้อมูลได้เอง
พวกเขาสามารถถามคำถามการวิจัยที่ง่ายได้
📌 ตัวอย่าง: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราในการจัดการประชุมเริ่มต้นกับลูกค้าคืออะไร?
การค้นหาเชิงลึกจะรวบรวมเทมเพลตการประชุมที่ได้รับการอนุมัติไว้ด้วยกัน, ไฮไลต์ตัวอย่างการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จล่าสุด, และนำคำแนะนำจากการหารือในอดีตเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลดีมาไว้ที่ด้านหน้า
🏅 ผลลัพธ์? สมาชิกทีมใหม่เติบโตได้เร็วขึ้นเพราะพวกเขาเรียนรู้จากผลลัพธ์จริง ไม่ใช่จากแฟ้มข้อมูลล้าสมัยหรือคำอธิบายมือสอง
👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อความรู้อยู่ในบทสนทนาเป็นหลักแทนที่จะอยู่ในเอกสาร องค์กรมักจะตัดสินใจซ้ำเดิมทุก 12 ถึง 18 เดือนเมื่อทีมมีการเปลี่ยนแปลง
2. การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้งอาจกลายเป็นการทดสอบความจำ ผู้จัดการพยายามสร้างภาพการทำงานตลอดหลายเดือนจากบันทึกที่กระจัดกระจาย ความสำเร็จที่จำได้เพียงบางส่วน และเอกสารใดก็ตามที่พอจะหาได้
การค้นหาอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ผู้จัดการสามารถถามคำถามเช่น:
- บุคคลนี้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญอะไรในไตรมาสที่ผ่านมา?
- พวกเขาเป็นผู้นำหรือแก้ไขปัญหาในโครงการใดบ้าง?
- พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะอะไรบ้างจากงานและการอภิปรายต่างๆ?
ระบบสังเคราะห์สัญญาณจากงาน, ความคิดเห็น, การอัปเดตโครงการ, และเอกสารเพื่อให้สรุปผลกระทบอย่างมีความน่าเชื่อถือ
🏅 ผลลัพธ์: รีวิวมีความเป็นธรรมมากขึ้น มีหลักฐานรองรับมากขึ้น และพึ่งพาอคติจากความใหม่ของข้อมูลน้อยลงมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะปรับแต่งคำค้นหาเดิมซ้ำหลายครั้งเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะถามอย่างไรให้ "ถูกต้อง" ระบบที่สามารถตีความเจตนาได้จะช่วยลดการค้นหาซ้ำไปซ้ำมาเหล่านี้
3. การตรวจสอบโครงการ
สมมติว่าคุณกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วหกเดือน ปัญหาคือ ไม่มีใครจำได้ว่าทำไมจึงมีการตัดสินใจสำคัญบางอย่าง
ช่องว่างมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบอาศัยความจำ การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นโดยการสร้างเส้นทางการตัดสินใจของโครงการขึ้นใหม่ข้ามไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา และการสนทนาต่างๆ
ผู้ตรวจสอบและผู้นำโครงการสามารถถามคำถามเช่น:
- ขอบเขตมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหน และใครเป็นผู้อนุมัติ?
- อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือการแก้ไขใหม่?
- ความเสี่ยงใดบ้างที่ถูกระบุแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข?
การค้นหาเชิงลึกดึงหลักฐานจากประวัติการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็น และเอกสารสนับสนุน เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการดำเนินไปอย่างไรจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่สรุปไว้เท่านั้น
🏅 ผลลัพธ์: การตรวจสอบโครงการเปลี่ยนจากการอธิบายย้อนหลังไปสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยหลักฐาน ซึ่งทีมสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการส่งมอบในอนาคต
💟 โบนัส: หากคุณต้องการสำรวจซอฟต์แวร์ค้นหาสำหรับองค์กรอื่น ๆ เราได้เตรียมข้อมูลไว้ให้คุณแล้ว 👇
4. การค้นหาการตัดสินใจในอดีตและบริบท
ทีมมักจะจำได้ ว่า อะไรถูกตัดสินใจไป แต่ลืม ว่าทำไม เมื่อคำถามกลับมาอีกครั้งในอีกหลายเดือนต่อมา บริบทก็ถูกฝังอยู่ในบันทึกการประชุม ความคิดเห็น และการสนทนาข้างเคียง
ด้วยการค้นหาอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถถามได้:
- ทำไมเราถึงเลือกแนวทางนี้?
- มีการหารือถึงทางเลือกอะไรบ้าง?
- ใครเป็นผู้ลงนามอนุมัติการตัดสินใจขั้นสุดท้าย?
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมของเส้นทางการตัดสินใจอย่างครบถ้วน
🏅 ผลลัพธ์: ทีมและนักวิเคราะห์วิจัยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาของ Forrester พบว่าพนักงานใช้เวลาถึง 30% ของสัปดาห์การทำงานไปกับการค้นหาข้อมูล การค้นหาเชิงลึกช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพนี้โดยตรง
การค้นหาเชิงลึกกับการวิจัยเชิงลึก
การค้นหาอย่างลึกมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการวิจัยอย่างลึก
แน่นอน ทั้งสองอย่างต่างพึ่งพา AI แต่พวกมันแก้ปัญหาที่แตกต่างกันมาก ความแตกต่างที่สำคัญคือ 👇
|ลักษณะ
|การค้นหาเชิงลึก
|การวิจัยเชิงลึก
|เป้าหมาย
|ดึงข้อมูลจากแอปและเอกสารที่เชื่อมต่อของคุณ และให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณทราบอยู่แล้ว
|สำรวจหัวข้ออย่างลึกซึ้งและสร้างแนวคิดใหม่, กลยุทธ์, หรือแผนการโดยอาศัยทั้งข้อมูลของคุณและบริบทภายนอก
|คำถามหลัก
|"เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ X แล้วบ้าง?"
|"เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับ X?" หรือ "ผลกระทบของ X คืออะไร?"
|กรอบความคิดของผู้ใช้
|คุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือสรุปข้อมูลที่คุณทราบอยู่แล้ว
|คุณต้องการที่จะสร้างความคิดเห็น, วางแผนขั้นตอนต่อไป, หรือคิดค้นแนวทางใหม่
|ตัวอย่าง
|"อะไรคือสามเหตุผลหลักที่ทำให้ลูกค้าลาออกในไตรมาสที่ผ่านมา ตามรายงานของเรา?"
|"จากแนวโน้มตลาดและข้อมูลการสูญเสียลูกค้าของเรา กลยุทธ์การรักษาลูกค้าใหม่ใดที่เราควรทดสอบในไตรมาสหน้า?"
|ผลลัพธ์
|คำตอบที่ชี้ไปยังเอกสาร, บันทึก, หรือรายงานที่แท้จริง, แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลมาจากไหน
|สรุปเป็นลายลักษณ์อักษร, รายการความคิด, หรือแผนที่ผสมผสานข้อมูลภายในกับบริบทภายนอก และเสนอการกระทำต่อไป
|ขอบเขตของข้อมูล
|จำกัดเฉพาะพื้นที่ทำงานของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Salesforce
|ใช้ข้อมูลภายในของคุณร่วมกับความรู้ AI ที่กว้างขวางและข้อมูลสาธารณะเพื่อแนะนำความเป็นไปได้ใหม่ๆ
|ใช้สำหรับ
|การเร่งความเร็วในโครงการ การค้นหาขั้นตอนที่มีเอกสารประกอบ การรวบรวมหลักฐานสำหรับรายงาน การตอบคำถามเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ผ่านมา
|ระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดร่างส่วนต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์สร้างสมมติฐานเพื่อทดสอบค้นหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ
โดยสรุป การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะนำสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมาให้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อเท็จจริง การวิจัยอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณหาวิธีดำเนินการต่อไปโดยใช้ ทั้ง ข้อมูลของคุณเองและแหล่งข้อมูลออนไลน์
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การกระจายตัวของแอปพลิเคชัน" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย.
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิภาพ แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปกับการพิมพ์อีกด้วย
BrainGPTรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมใน ClickUp โดยตรง ไม่ต้องสลับไปมา ไม่ต้องวุ่นวาย—แค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์ในที่เดียว
วิธีใช้การค้นหาเชิงลึกใน ClickUp
ตอนนี้ที่คุณได้เห็นแล้วว่าการค้นหาอย่างลึกซึ้งสามารถทำอะไรได้บ้าง คำถามต่อไปคือ: คุณจะนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร?
คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดมันได้ตามใจชอบ มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว ที่ซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายทั้งหมดมารวมกัน
เข้าสู่:ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก
มันซ้อนทับการค้นหาด้วย AI ทั่วทุกมุมของงาน ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบและดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน มันขจัดงานที่ไม่จำเป็นโดยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 👀
ค้นหาทุกซอกทุกมุมของงาน
ClickUp's Enterprise Searchได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาคำตอบจากทุกสิ่งที่ทีมของคุณทำงานด้วย
ค้นหาข้าม:
- สินทรัพย์และวัตถุใน ClickUp รวมถึงงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด แชท พื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ รายการ และไฟล์แนบ
- วัตถุการผสานรวมของบุคคลที่สาม เช่น เอกสาร แหล่งข้อมูลบนเว็บ สเปรดชีต สไลด์ ไฟล์ PDF และโฟลเดอร์จากเครื่องมือที่เชื่อมต่อซึ่งคุณใช้ในชีวิตประจำวัน
สิ่งที่ถูกจัดทำดัชนีขึ้นอยู่กับการเข้าถึง หากผู้ใช้ที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถเห็นข้อมูลในเครื่องมือที่เชื่อมต่อและข้อมูลนั้นเป็นประเภทวัตถุที่รองรับ ข้อมูลนั้นจะสามารถค้นหาได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะมีความถูกต้อง ตรงตามสิทธิ์การเข้าถึง และมีความเกี่ยวข้อง
นี่คือวิธีที่มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 😎
เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณอยู่ใน ClickUp แล้ว การค้นหาแบบองค์กรจึงให้การค้นหาที่ลึกซึ้งและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
นี่คือวิธีการใช้งาน👇
- ในแถบเครื่องมือของ ClickUp ให้เปิด ClickUp AI
- ในส่วนการค้นหาของโมเดล ให้เลือก การค้นหาเชิงลึก
- พิมพ์คำถามภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนของคุณแล้วกด Enter
ถัดไป คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้เช่นกัน 👇
- คัดลอก: คัดลอกข้อความเพื่อวางลงในตำแหน่งอื่นด้วยตนเอง คุณยังสามารถคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
- สร้างงาน: สร้างงานจากคำตอบ
- สร้างเอกสาร: สร้างเอกสาร Doc หรือ PDF จากคำตอบ
- ลองอีกครั้ง: การเลือกนี้จะสร้างการตอบสนองที่แตกต่างกันเล็กน้อย
- ชอบหรือไม่ชอบ: โหวตขึ้นหรือโหวตลงเพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ClickUp AI
รับคำตอบที่สมบูรณ์และตรงประเด็นสำหรับคำถามของคุณ
ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็น ด้วยการฝังระบบอัจฉริยะไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทนี้เข้าใจงานของคุณเครื่องมือ ข้อมูลองค์กร และบริบทของคุณ
ดังนั้น เมื่อคุณถาม BrainGPT ว่า 'อะไรกำลังขัดขวางโครงการนี้?' คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับงานจริง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความพึ่งพา และผู้รับผิดชอบ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่ง
สมองรวมโมเดล AI ภายนอกหลายตัวและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน—ทำหน้าที่เป็นชั้นการประสานงาน
คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT, Claude, Gemini และไดรฟ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงความสามารถที่แตกต่างกัน มันจะดึงโมเดลที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ โดยยึดคำตอบทุกข้อกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
ค้นหาผ่านการพูด
การพิมพ์ไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดเสมอไปในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นระหว่างการประชุมหรือขณะตรวจสอบงาน
ClickUp's Talk to Textช่วยให้คุณสามารถค้นหาและถามคำถามด้วยเสียงของคุณได้ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ
คุณสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และ BrainGPT จะแปลงข้อมูลของคุณเป็นคำถามที่เข้าใจบริบทเพื่อค้นหาข้อมูลจากงานต่างๆ เอกสาร การสนทนา และข้อมูลที่เชื่อมต่อ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระตุ้นให้ทีมปฏิบัติต่อการค้นหาเสมือนเป็นหน่วยความจำร่วมกัน ฝึกให้พวกเขาเพิ่มแท็ก อัปเดตหัวข้อ และร่วมสร้างคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาจะฉลาดได้เท่ากับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเท่านั้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Super Agentsยกระดับการค้นหาเชิงลึกไปอีกขั้น—จากการค้นหาคำตอบสู่การลงมือทำจริง
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถ:
- ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจจับรูปแบบ ความเสี่ยง หรือข้อมูลที่ขาดหาย
- กระตุ้นการดำเนินการหลายขั้นตอนตามสิ่งที่พวกเขาพบ
ตัวอย่าง: ซูเปอร์เอเจนต์สามารถติดตามโครงการที่หยุดชะงัก การอนุมัติที่ขาดหายไป หรืออุปสรรคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากนั้นสามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติหรือดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Super Agents 👇
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาเชิงลึกสำหรับทีม
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ ⭐
1. ให้ความสำคัญกับคำถามที่ถูกต้อง
การค้นหาแบบลึกมีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมากและสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน หากคุณต้องการไฟล์เดียวหรือมีคำถามที่ง่ายและระบุตำแหน่งเฉพาะ การใช้คำสั่ง AI มาตรฐานหรือตัวกรองตำแหน่งจะรวดเร็วกว่า
โปรดจำไว้ว่าการค้นหาอย่างลึกซึ้งจะได้ผลดีที่สุดเมื่อการตัดสินใจ การอัปเดต และผลลัพธ์ถูกบันทึกไว้ในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง ระบบบันทึกของคุณยิ่งชัดเจนมากเท่าไร คำตอบของคุณก็จะยิ่งถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
2. ถามคำถามที่เป็นธรรมชาติ
กำหนดขอบเขตการค้นหาของคุณในแบบที่คุณจะถามเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจงานนั้น
❌ พิมพ์ "งบประมาณไตรมาส 3"
✅ ลองถามว่า "อะไรคือสามเหตุผลเบื้องหลังการจัดสรรงบประมาณใหม่สำหรับทีมการตลาดในไตรมาสที่ 3?"
ยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไร คำตอบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
3. ติดตามการติดตามผล
เมื่อการค้นหาเชิงลึกแนะนำคำถามติดตามผล ให้ใช้คำถามเหล่านั้น คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาให้แม่นยำขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้คุณสามารถเจาะลึกและได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ตรวจสอบและดำเนินการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่การค้นหาเชิงลึกดึงขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง จากนั้นดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกโดยการสร้างงาน เริ่มต้นเอกสาร หรือจดบันทึก
5. ระบุข้อยกเว้น
หากมีข้อมูลที่คุณไม่ต้องการ ให้บอก Deep Search ให้ละเว้นข้อมูลนั้น
📌 ตัวอย่าง: "ยกเว้นงานการตลาด" หรือ "ดึงข้อมูลจากปี 2023 ถึง 2025" ช่วยให้ผลการค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้อง
6. ระบุรูปแบบผลลัพธ์
หากคุณต้องการรายการ, สรุป, หรือลำดับความสำคัญ, คุณสามารถขอได้. นี่อาจรวมถึงสิ่งเช่น, 'ให้รายการความเสี่ยงสูงสุดห้าประการจากโครงการ, จัดอันดับตามความรุนแรง.' นี่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การดำเนินการตามผลการค้นหาง่ายขึ้น.
7. สรุปเนื้อหาที่ยาว
หากผลลัพธ์มีเอกสารหรือหัวข้อที่ยาว ให้ขอให้ ClickUp BrainGPT สรุปให้ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณแทนที่จะต้องอ่านทุกอย่างด้วยตัวเอง
🔔 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาอย่างละเอียดทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเสมอไป
ClickUpช่วยให้คุณใช้ AI ได้จากทุกที่—โดยตรงภายในงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น หรือ Space— เมื่อคำถามของคุณเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ AI ที่อิงตามตำแหน่งนี้จะกำหนดขอบเขตของคำถามโดยอัตโนมัติให้ตรงกับรายการที่คุณกำลังดูอยู่ ทำให้คำตอบมีความตรงประเด็นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ใช้สิ่งนี้เมื่อ:
- คุณกำลังตรวจสอบงานและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติหรืออุปสรรคของงานนั้น
- คุณอยู่ในเอกสารของ Doc และต้องการคำชี้แจงหรือสรุป
- คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดียว ไม่ใช่ทั้งพื้นที่ทำงาน
การค้นหาอย่างลึกช่วยในการค้นพบข้ามพื้นที่ทำงาน. AI ที่ใช้ตำแหน่งเป็นที่ตั้งจะดีกว่าเมื่อบริบทชัดเจนแล้ว และคุณต้องการคำตอบเพียงอย่างเดียว.
ข้อจำกัดของการค้นหาเชิงลึกที่ควรพิจารณา
นี่คือข้อจำกัดในการค้นหาเชิงลึกที่คุณควรทราบ:
1. สิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม
ClickUp Enterprise AI Search จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น โฟลเดอร์ส่วนตัว พื้นที่ หรือแอปที่เชื่อมต่อจะไม่ปรากฏ เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้เข้าถึง ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่หมายความว่าคำตอบบางอย่างอาจไม่ปรากฏหากอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัด
2. คุณภาพของข้อมูล
การค้นหาแบบลึกสามารถทำงานได้เฉพาะกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีการจัดระเบียบเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (silent data) ซึ่งเป็นข้อมูลในเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ไฟล์ในเครื่อง หรือการสนทนาได้ งานที่ไม่มีชื่อ เอกสารที่คลุมเครือ หรือการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่ในแชทก็ทำให้การค้นหาแบบลึกเชื่อมโยงข้อมูลได้ยากขึ้นเช่นกัน
3. ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์
การค้นหาเชิงลึกจะทำการค้นหาฐานความรู้ แสดงแหล่งที่มา และแนะนำความเชื่อมโยง แต่จะไม่ตัดสินใจ คุณและทีมของคุณยังคงมีหน้าที่ในการตีความผลลัพธ์และดำเนินการตามนั้น
4. ขอบเขตและประสิทธิภาพของการสืบค้น
การค้นหาที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากการค้นหาลึกจะทำการสแกนอย่างละเอียด การสรุปทุกสิ่งเกี่ยวกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณจะใช้เวลานานกว่าการตรวจสอบลำดับความสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับทีมเดียว สำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบมาตรฐานหรือแชท AI อาจเป็นตัวเลือกที่เร็วกว่า
5. การตรวจสอบแหล่งที่มา
AI อาจสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องได้ในบางครั้ง ClickUp Deep Search ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยยึดคำตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณและแสดงลิงก์แหล่งที่มา อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลเหล่านี้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ
อนาคตของการค้นหาเชิงลึก
การค้นหาอย่างลึกซึ้งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมค้นหาข้อมูลอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นี่คือทิศทางที่กำลังจะไป:
1. คาดการณ์ล่วงหน้าและตระหนักถึงบริบทมากขึ้น
การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะเข้าใจบทบาทของคุณ, งาน, ปฏิทิน, และระยะของโครงการ. มันจะค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจในอดีต, และแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา.
2. อัตโนมัติการค้นหาคำตอบและการรายงาน
คุณสามารถสร้างสรุปโครงการโดยอัตโนมัติตามงานที่คล้ายกันในอดีต หรือรับรายงานสถานะรายสัปดาห์ที่ดึงข้อมูลจากการอัปเดตงาน ความรู้สึกจากการแชท และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ทั้งหมดนี้ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว
3. กระตุ้นให้เกิดการกระทำ ไม่ใช่แค่คำตอบ
การค้นหาอย่างลึกอาจเริ่มแนะนำการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตัวอย่างเช่น อาจแจ้งเตือนการอนุมัติของลูกค้าที่หยุดชะงัก เสนอส่งการแจ้งเตือน ปรับปรุงกำหนดเวลา และแจ้งเตือนทีมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
4. ปรับแต่งความรู้ให้เหมาะกับทุกบทบาท
แทนที่จะใช้แถบค้นหาทั่วไป การค้นหาเชิงลึกจะเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณและทีมของคุณ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คุณและทีมให้ความสำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักการตลาด ระบบอาจเน้นข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญใหม่ ๆ ให้เป็นพิเศษ
5. เชื่อมโยงการทำงานข้ามแพลตฟอร์มและทีม
การค้นหาอย่างลึกจะทำงานข้ามหลายแพลตฟอร์มและพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุญาต ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในงานของคุณด้วย ClickUp Deep Search
การค้นหาข้อมูลในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องทำให้คุณช้าลง
การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจที่ล่าช้าเป็นผลพลอยได้จากการที่ข้อมูลถูกเก็บแยกไว้ในไซโลและบริบทกระจัดกระจาย
ClickUp's Enterprise Search เข้าใจบริบท งานที่ซับซ้อน และวิธีการที่ความรู้ไหลเวียนผ่านการทำงานจริง แทนที่จะบังคับให้ทีมค้นหาผ่านโฟลเดอร์ แชท และแดชบอร์ด มันจะแสดงคำตอบที่อิงจากงาน เอกสาร การสนทนา และเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน
หากคุณต้องการหยุดค้นหาผ่านงานของคุณและเริ่มถามงานของคุณว่าคุณต้องการทราบอะไรให้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี ค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในงานของคุณได้แล้ว