การค้นหาเชิงลึกคืออะไร? คู่มือการค้นหาข้อมูลองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
17 มกราคม 2569

ทีมกำลังจมอยู่ในข้อมูล. พนักงานที่มีความรู้เฉลี่ยสลับระหว่างแอปพลิเคชันเกือบ 1,200 ครั้งต่อวัน.

นั่นหมายถึงการใช้เวลาเกือบ 50 นาทีถึง 1.8 ชั่วโมงทุกวันเพื่อค้นหาคำตอบจากเอกสาร, แชท, และฐานข้อมูล

คุณเห็นปัญหาไหม? ความรู้ที่สำคัญถูกแบ่งแยกอยู่ในระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกัน การค้นหาแบบดั้งเดิมไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันได้ มันเพียงแค่ค้นหาคำที่ตรงกันและแสดงรายการลิงก์กลับมา

เข้าสู่: การค้นหาเชิงลึก มันเข้าใจเจตนาเบื้องหลังคำถามของคุณ เชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องในงานของคุณ และนำเสนอคำตอบที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า การค้นหาเชิงลึกคืออะไร มันเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมค้นหาข้อมูลอย่างไร และมันช่วยให้คุณใช้เวลาในการค้นหาให้น้อยลง และใช้เวลาในการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น

การค้นหาเชิงลึกคืออะไร?

การค้นหาเชิงลึกเป็นวิธีการค้นหาสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยอาศัยเครื่องมือค้นหา LLMขั้นสูงและแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจความหมายและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำถาม

มันไม่ได้เพียงแค่จับคู่คำสำคัญในลักษณะแยกส่วนเท่านั้น ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ มันสามารถเข้าใจบริบท ความสัมพันธ์ และแนวคิดต่าง ๆ ได้ จากนั้นจึงดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เช่น คอลเลกชันเอกสารขนาดใหญ่

เพื่อเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญ การเปรียบเทียบการค้นหาลึกกับการค้นหาแบบคำค้นหาตามแบบดั้งเดิมจะเป็นประโยชน์. นี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสอง:

คุณสมบัติการค้นหา คำหลัก แบบดั้งเดิมการค้นหาเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
วิธีการค้นหาตรงกับคำหลักและวลีที่ระบุอย่างสมบูรณ์เข้าใจเจตนาในการค้นหา, บริบท, และความหมายเชิงลึก
ผลลัพธ์รายการลิงก์/ไฟล์ที่มีคำสำคัญปรากฏอยู่รวบรวมคำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง
การเข้าใจบริบทต่ำ การค้นหาจะถูกดำเนินการแยกจากกันสูง เข้าใจโครงการ, บุคคล, และบริบทของการสนทนา
การจัดการความคลุมเครือแย่ "แอปเปิล" อาจเป็นผลไม้หรือชื่อบริษัทแข็งแกร่ง. สรุปความหมายจากบทบาทของผู้ใช้และกิจกรรมล่าสุด
ความซับซ้อนของคำถามเหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลที่เรียบง่ายและเป็นข้อเท็จจริงเก่งมากในการตอบคำถามที่ซับซ้อนและมีหลายส่วนประกอบ
การเรียนรู้คืนผลลัพธ์เดียวกันสำหรับการค้นหาเดียวกันปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อใช้งานและได้รับข้อเสนอแนะ

การค้นหาด้วยคำสำคัญทำงานได้ดีหากคุณรู้แน่ชัดว่าคุณกำลังมองหาอะไร แต่การค้นหาเชิงลึกจะทำงานเมื่อคุณไม่รู้ ความแตกต่างนี้มีอยู่เพราะคำถามส่วนใหญ่ในที่ทำงานไม่ได้ชัดเจนหรือแยกออกมาเป็นประเด็นเดียว พวกมันมักจะมีลักษณะเช่นนี้:

  • "มีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้าง?"
  • "ทำไมเราถึงเปลี่ยนไทม์ไลน์?"
  • อะไรกำลังขัดขวางงานนี้อยู่?
  • "มีใครแก้ปัญหานี้ได้แล้วหรือยัง?"

การตอบคำถามเหล่านั้นต้องการบริบท, ประวัติศาสตร์,และการตีความ—การค้นหาอย่างชาญฉลาด. ความเข้าใจเชิงความหมายช่วยให้การค้นหาลึกสามารถเชื่อมโยงการหารือ, การตัดสินใจ, และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ แม้กระทั่งเมื่อพวกเขาไม่ได้ใช้คำเดียวกันอย่างถูกต้อง.

นั่นแหละที่ทำให้มัน "ลึกซึ้ง"

ความแตกต่างนี้จะชัดเจนในทันทีที่คุณถามคำถามเกี่ยวกับการทำงานจริง ดังนั้น เมื่อคุณถามว่า "สถานะการเปิดตัว Atlas เป็นอย่างไรบ้าง?" การค้นหาเชิงลึกจะใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจว่า:

  • "Atlas" เป็นชื่อโครงการ ไม่ใช่หนังสือแผนที่
  • "สถานะ" น่าจะหมายถึงระยะปัจจุบัน, สิ่งที่ขัดขวาง, และเป้าหมายถัดไป
  • คำตอบอยู่ข้ามงานต่าง ๆ, ระยะเวลา, ความคิดเห็นล่าสุด, และเอกสารเป้าหมาย

แทนที่จะส่งคุณไปค้นหาข้ามเครื่องมือหลากหลายประเภท การค้นหาเชิงลึกจะเชื่อมโยงสัญญาณเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นคำตอบเดียวที่ใช้งานได้ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

การทำงานของ Deep Search

การค้นหาอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่างาน, เอกสาร, การสนทนา, และการตัดสินใจมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ในทางปฏิบัติ, นั่นหมายความว่า:

แยกแยะคำถามที่ซับซ้อน

คำถามเกี่ยวกับการทำงานส่วนใหญ่มีหลายชั้น พวกมันประกอบด้วยเป้าหมายหลายประการ สมมติฐาน และคำถามติดตามที่ซ่อนอยู่

เมื่อคุณถามอะไรบางอย่างเช่น: "สรุปผลตอบรับจากการทดสอบเบต้าและสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญสำหรับ V2" การค้นหาเชิงลึกจะไม่ถือว่าเป็นการค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียว

มันแยกคำถามออกเป็นส่วนประกอบพื้นฐาน จากนั้นค้นหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสกัดข้อมูลที่มีความหมายมากที่สุดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง:

  • ค้นหาเอกสารข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผลการสำรวจ และความคิดเห็นที่ติดแท็ก "เบต้า"
  • ระบุหัวข้อที่พบบ่อย ความรู้สึก และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
  • อ้างอิงไขว้กับแผนงานผลิตภัณฑ์ V2 และแผนงานสปรินต์
  • ถักทอทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นสรุปของ "สิ่งที่เราได้ยิน" และ "สิ่งที่เรากำลังทำ"

นี่ช่วยประหยัดเวลาที่คุณจะใช้ไปกับการค้นหาด้วยตนเอง แม้ว่าคุณจะมีระบบการจัดการเอกสารที่เป็นระเบียบอยู่แล้วก็ตาม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในคำค้นหาของคุณ แทนที่จะใช้คำว่า "อัปเดตโปรเจกต์" ให้ถามว่า "ทีมออกแบบรายงานอุปสรรคอะไรในสัปดาห์นี้?" การให้บริบทมากขึ้นจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

📮 สิ่งที่ทำให้ทีมล่าช้าไม่ใช่การทำงาน แต่เป็นการค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุด

พนักงานใช้เวลาเกือบ30% ของวันไปกับการค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือต่าง ๆ ลองดูว่า ClickUp BrainGPT's Enterprise Search สามารถดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแอปต่าง ๆ มารวมไว้ในที่เดียวได้อย่างไร เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น

การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp: Deepsearch คืออะไร
ClickUp's Enterprise Search ทำให้การค้นหาเป็นไปตามบริบทและเชื่อมโยงกัน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม

รวบรวมคำตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

บริบทการทำงานมักไม่ได้อยู่ในที่เดียว การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจถูกแบ่งแยกออกไปอยู่ในเอกสาร ความคิดเห็นในรายการงาน สรุปการประชุม และข้อความติดตามผลในแชท

การค้นหาแบบดั้งเดิมจะค้นหาแต่ละชิ้นแยกกันและปล่อยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลเอง

การค้นหาเชิงลึกทำงานให้คุณได้เช่นนั้น มันดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจากทุกแหล่งที่เชื่อมต่ออยู่: เอกสาร, งาน, แชท, อีเมล, และแม้กระทั่งไฟล์ที่เชื่อมโยงใน Google Drive หรือ OneDrive

และมันไม่ได้เพียงแค่แสดงรายการแหล่งข้อมูลเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังอ่านเนื้อหาเหล่านั้น ระบุประเด็นสำคัญ และถักทอข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นคำตอบเดียวที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมอ้างอิงกลับไปยังเนื้อหาต้นฉบับเพื่อการตรวจสอบ ดูกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกันนี้ได้ที่นี่ 👇🏼

🔔 แจ้งเตือนอย่างเป็นมิตร: การค้นหาอย่างลึกจะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ เอกสารที่ล้าสมัย, ไฟล์ซ้ำซ้อน, และการจัดระเบียบที่ไม่เป็นระเบียบจะส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่ชัดเจน การตรวจสอบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอและการตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการความรู้อย่างถูกต้องจะทำให้การค้นหาเป็นประโยชน์

💟 โบนัส:กรณีการใช้งาน AI สำหรับการค้นหาในองค์กรชั้นนำ

สิ่งที่คุณสามารถใช้ Deep Search ได้

เครื่องมือค้นหาเชิงลึกเช่น Enterprise AI Search จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคำตอบที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในไฟล์เดียว แต่ถูกถักทอผ่านเนื้อแท้ของงานของทีมคุณ

กรณีการใช้งานของการค้นหาเชิงลึก ได้แก่ 👇

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

สัปดาห์แรกในบทบาทใหม่มักรู้สึกเหมือนกับหิมะถล่มของข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องให้พนักงานใหม่รายการลิงก์ยาว ๆ และภาวนาให้พวกเขาเชื่อมโยงข้อมูลได้เอง

พวกเขาสามารถถามคำถามการวิจัยที่ง่ายได้

📌 ตัวอย่าง: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราในการจัดการประชุมเริ่มต้นกับลูกค้าคืออะไร?

การค้นหาเชิงลึกจะรวบรวมเทมเพลตการประชุมที่ได้รับการอนุมัติไว้ด้วยกัน, ไฮไลต์ตัวอย่างการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จล่าสุด, และนำคำแนะนำจากการหารือในอดีตเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลดีมาไว้ที่ด้านหน้า

🏅 ผลลัพธ์? สมาชิกทีมใหม่เติบโตได้เร็วขึ้นเพราะพวกเขาเรียนรู้จากผลลัพธ์จริง ไม่ใช่จากแฟ้มข้อมูลล้าสมัยหรือคำอธิบายมือสอง

👀 คุณรู้หรือไม่? เมื่อความรู้อยู่ในบทสนทนาเป็นหลักแทนที่จะอยู่ในเอกสาร องค์กรมักจะตัดสินใจซ้ำเดิมทุก 12 ถึง 18 เดือนเมื่อทีมมีการเปลี่ยนแปลง

2. การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานบางครั้งอาจกลายเป็นการทดสอบความจำ ผู้จัดการพยายามสร้างภาพการทำงานตลอดหลายเดือนจากบันทึกที่กระจัดกระจาย ความสำเร็จที่จำได้เพียงบางส่วน และเอกสารใดก็ตามที่พอจะหาได้

การค้นหาอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ผู้จัดการสามารถถามคำถามเช่น:

  • บุคคลนี้มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญอะไรในไตรมาสที่ผ่านมา?
  • พวกเขาเป็นผู้นำหรือแก้ไขปัญหาในโครงการใดบ้าง?
  • พวกเขาได้รับข้อเสนอแนะอะไรบ้างจากงานและการอภิปรายต่างๆ?

ระบบสังเคราะห์สัญญาณจากงาน, ความคิดเห็น, การอัปเดตโครงการ, และเอกสารเพื่อให้สรุปผลกระทบอย่างมีความน่าเชื่อถือ

ClickUp การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ข้อเสนอแนะ
ประเมินประสิทธิภาพด้วยการค้นหาเชิงลึกด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

🏅 ผลลัพธ์: รีวิวมีความเป็นธรรมมากขึ้น มีหลักฐานรองรับมากขึ้น และพึ่งพาอคติจากความใหม่ของข้อมูลน้อยลงมาก

👀 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะปรับแต่งคำค้นหาเดิมซ้ำหลายครั้งเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าจะถามอย่างไรให้ "ถูกต้อง" ระบบที่สามารถตีความเจตนาได้จะช่วยลดการค้นหาซ้ำไปซ้ำมาเหล่านี้

3. การตรวจสอบโครงการ

สมมติว่าคุณกำลังจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วหกเดือน ปัญหาคือ ไม่มีใครจำได้ว่าทำไมจึงมีการตัดสินใจสำคัญบางอย่าง

ช่องว่างมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อการตรวจสอบอาศัยความจำ การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นโดยการสร้างเส้นทางการตัดสินใจของโครงการขึ้นใหม่ข้ามไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา และการสนทนาต่างๆ

ผู้ตรวจสอบและผู้นำโครงการสามารถถามคำถามเช่น:

  • ขอบเขตมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหน และใครเป็นผู้อนุมัติ?
  • อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือการแก้ไขใหม่?
  • ความเสี่ยงใดบ้างที่ถูกระบุแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไข?

การค้นหาเชิงลึกดึงหลักฐานจากประวัติการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็น และเอกสารสนับสนุน เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการดำเนินไปอย่างไรจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่สรุปไว้เท่านั้น

🏅 ผลลัพธ์: การตรวจสอบโครงการเปลี่ยนจากการอธิบายย้อนหลังไปสู่การให้ข้อมูลเชิงลึกที่สนับสนุนด้วยหลักฐาน ซึ่งทีมสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการส่งมอบในอนาคต

4. การค้นหาการตัดสินใจในอดีตและบริบท

ทีมมักจะจำได้ ว่า อะไรถูกตัดสินใจไป แต่ลืม ว่าทำไม เมื่อคำถามกลับมาอีกครั้งในอีกหลายเดือนต่อมา บริบทก็ถูกฝังอยู่ในบันทึกการประชุม ความคิดเห็น และการสนทนาข้างเคียง

ด้วยการค้นหาอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถถามได้:

  • ทำไมเราถึงเลือกแนวทางนี้?
  • มีการหารือถึงทางเลือกอะไรบ้าง?
  • ใครเป็นผู้ลงนามอนุมัติการตัดสินใจขั้นสุดท้าย?

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมของเส้นทางการตัดสินใจอย่างครบถ้วน

ทำให้ทุกบันทึกการประชุมค้นหาได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain
ทำให้ทุกบันทึกการประชุม การตัดสินใจ และการหารือสามารถค้นหาได้ ด้วย ClickUp Brain

🏅 ผลลัพธ์: ทีมและนักวิเคราะห์วิจัยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่ทันสมัย

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาของ Forrester พบว่าพนักงานใช้เวลาถึง 30% ของสัปดาห์การทำงานไปกับการค้นหาข้อมูล การค้นหาเชิงลึกช่วยแก้ไขปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพนี้โดยตรง

การค้นหาเชิงลึกกับการวิจัยเชิงลึก

การค้นหาอย่างลึกมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการวิจัยอย่างลึก

แน่นอน ทั้งสองอย่างต่างพึ่งพา AI แต่พวกมันแก้ปัญหาที่แตกต่างกันมาก ความแตกต่างที่สำคัญคือ 👇

ลักษณะ การค้นหาเชิงลึกการวิจัยเชิงลึก
เป้าหมายดึงข้อมูลจากแอปและเอกสารที่เชื่อมต่อของคุณ และให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณทราบอยู่แล้วสำรวจหัวข้ออย่างลึกซึ้งและสร้างแนวคิดใหม่, กลยุทธ์, หรือแผนการโดยอาศัยทั้งข้อมูลของคุณและบริบทภายนอก
คำถามหลัก"เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ X แล้วบ้าง?""เราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับ X?" หรือ "ผลกระทบของ X คืออะไร?"
กรอบความคิดของผู้ใช้คุณต้องการคำตอบที่เฉพาะเจาะจงหรือสรุปข้อมูลที่คุณทราบอยู่แล้วคุณต้องการที่จะสร้างความคิดเห็น, วางแผนขั้นตอนต่อไป, หรือคิดค้นแนวทางใหม่
ตัวอย่าง"อะไรคือสามเหตุผลหลักที่ทำให้ลูกค้าลาออกในไตรมาสที่ผ่านมา ตามรายงานของเรา?""จากแนวโน้มตลาดและข้อมูลการสูญเสียลูกค้าของเรา กลยุทธ์การรักษาลูกค้าใหม่ใดที่เราควรทดสอบในไตรมาสหน้า?"
ผลลัพธ์คำตอบที่ชี้ไปยังเอกสาร, บันทึก, หรือรายงานที่แท้จริง, แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้อมูลมาจากไหนสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร, รายการความคิด, หรือแผนที่ผสมผสานข้อมูลภายในกับบริบทภายนอก และเสนอการกระทำต่อไป
ขอบเขตของข้อมูลจำกัดเฉพาะพื้นที่ทำงานของคุณและแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Salesforceใช้ข้อมูลภายในของคุณร่วมกับความรู้ AI ที่กว้างขวางและข้อมูลสาธารณะเพื่อแนะนำความเป็นไปได้ใหม่ๆ
ใช้สำหรับการเร่งความเร็วในโครงการ การค้นหาขั้นตอนที่มีเอกสารประกอบ การรวบรวมหลักฐานสำหรับรายงาน การตอบคำถามเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดร่างส่วนต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์สร้างสมมติฐานเพื่อทดสอบค้นหาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ

โดยสรุป การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะนำสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วมาให้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อเท็จจริง การวิจัยอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณหาวิธีดำเนินการต่อไปโดยใช้ ทั้ง ข้อมูลของคุณเองและแหล่งข้อมูลออนไลน์

📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การกระจายตัวของแอปพลิเคชัน" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย.

แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิภาพ แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปพลิเคชันต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปกับการพิมพ์อีกด้วย

BrainGPTรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: พูดเพียงครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมใน ClickUp โดยตรง ไม่ต้องสลับไปมา ไม่ต้องวุ่นวาย—แค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์ในที่เดียว

วิธีใช้การค้นหาเชิงลึกใน ClickUp

ตอนนี้ที่คุณได้เห็นแล้วว่าการค้นหาอย่างลึกซึ้งสามารถทำอะไรได้บ้าง คำถามต่อไปคือ: คุณจะนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร?

คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดมันได้ตามใจชอบ มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว ที่ซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และเป้าหมายทั้งหมดมารวมกัน

เข้าสู่:ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก

มันซ้อนทับการค้นหาด้วย AI ทั่วทุกมุมของงาน ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบและดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน มันขจัดงานที่ไม่จำเป็นโดยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 👀

ค้นหาทุกซอกทุกมุมของงาน

ClickUp's Enterprise Searchได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาคำตอบจากทุกสิ่งที่ทีมของคุณทำงานด้วย

ค้นหาข้าม:

  • สินทรัพย์และวัตถุใน ClickUp รวมถึงงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด แดชบอร์ด แชท พื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ รายการ และไฟล์แนบ
  • วัตถุการผสานรวมของบุคคลที่สาม เช่น เอกสาร แหล่งข้อมูลบนเว็บ สเปรดชีต สไลด์ ไฟล์ PDF และโฟลเดอร์จากเครื่องมือที่เชื่อมต่อซึ่งคุณใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งที่ถูกจัดทำดัชนีขึ้นอยู่กับการเข้าถึง หากผู้ใช้ที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถเห็นข้อมูลในเครื่องมือที่เชื่อมต่อและข้อมูลนั้นเป็นประเภทวัตถุที่รองรับ ข้อมูลนั้นจะสามารถค้นหาได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จะมีความถูกต้อง ตรงตามสิทธิ์การเข้าถึง และมีความเกี่ยวข้อง

นี่คือวิธีที่มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 😎

เนื่องจากงานทั้งหมดของคุณอยู่ใน ClickUp แล้ว การค้นหาแบบองค์กรจึงให้การค้นหาที่ลึกซึ้งและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ

ClickUp's Enterprise AI Search: Deepsearch คืออะไร
แก้ไขปัญหาภาษีเวลาที่ซ่อนอยู่จากการขยายตัวของการทำงานด้วย ClickUp's Enterprise AI Search

นี่คือวิธีการใช้งาน👇

  • ในแถบเครื่องมือของ ClickUp ให้เปิด ClickUp AI
  • ในส่วนการค้นหาของโมเดล ให้เลือก การค้นหาเชิงลึก
  • พิมพ์คำถามภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนของคุณแล้วกด Enter
ค้นหาข้อมูลที่หายากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Enterprise AI Search

ถัดไป คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้เช่นกัน 👇

  • คัดลอก: คัดลอกข้อความเพื่อวางลงในตำแหน่งอื่นด้วยตนเอง คุณยังสามารถคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง
  • สร้างงาน: สร้างงานจากคำตอบ
  • สร้างเอกสาร: สร้างเอกสาร Doc หรือ PDF จากคำตอบ
  • ลองอีกครั้ง: การเลือกนี้จะสร้างการตอบสนองที่แตกต่างกันเล็กน้อย
  • ชอบหรือไม่ชอบ: โหวตขึ้นหรือโหวตลงเพื่อช่วยให้เราปรับปรุง ClickUp AI

รับคำตอบที่สมบูรณ์และตรงประเด็นสำหรับคำถามของคุณ

ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการขยายตัวของ AIที่ไม่จำเป็น ด้วยการฝังระบบอัจฉริยะไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงบริบทนี้เข้าใจงานของคุณเครื่องมือ ข้อมูลองค์กร และบริบทของคุณ

ดังนั้น เมื่อคุณถาม BrainGPT ว่า 'อะไรกำลังขัดขวางโครงการนี้?' คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคที่เชื่อมโยงกับงานจริง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความพึ่งพา และผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนจากหลายแหล่ง

สมองรวมโมเดล AI ภายนอกหลายตัวและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน—ทำหน้าที่เป็นชั้นการประสานงาน

คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT, Claude, Gemini และไดรฟ์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงความสามารถที่แตกต่างกัน มันจะดึงโมเดลที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ โดยยึดคำตอบทุกข้อกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ

เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายใน Workspace ของคุณ
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายใน Workspace ของคุณ

ค้นหาผ่านการพูด

การพิมพ์ไม่ใช่ทางที่เร็วที่สุดเสมอไปในการค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นระหว่างการประชุมหรือขณะตรวจสอบงาน

ClickUp's Talk to Textช่วยให้คุณสามารถค้นหาและถามคำถามด้วยเสียงของคุณได้ โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ

การแปลงข้อความเป็นคำพูดใน ClickUp BrainGPT: Deepsearch คืออะไร
จับความคิด, แชร์คำแนะนำ, และทำให้สำเร็จได้ 4 เท่าเร็วขึ้นด้วย Talk to Text ใน ClickUp BrainGPT

คุณสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และ BrainGPT จะแปลงข้อมูลของคุณเป็นคำถามที่เข้าใจบริบทเพื่อค้นหาข้อมูลจากงานต่างๆ เอกสาร การสนทนา และข้อมูลที่เชื่อมต่อ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กระตุ้นให้ทีมปฏิบัติต่อการค้นหาเสมือนเป็นหน่วยความจำร่วมกัน ฝึกให้พวกเขาเพิ่มแท็ก อัปเดตหัวข้อ และร่วมสร้างคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ระบบพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การค้นหาจะฉลาดได้เท่ากับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเท่านั้น

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Super Agentsยกระดับการค้นหาเชิงลึกไปอีกขั้น—จากการค้นหาคำตอบสู่การลงมือทำจริง

ซูเปอร์เอเจนต์สามารถ:

  • ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง
  • ตรวจจับรูปแบบ ความเสี่ยง หรือข้อมูลที่ขาดหาย
  • กระตุ้นการดำเนินการหลายขั้นตอนตามสิ่งที่พวกเขาพบ

ตัวอย่าง: ซูเปอร์เอเจนต์สามารถติดตามโครงการที่หยุดชะงัก การอนุมัติที่ขาดหายไป หรืออุปสรรคที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากนั้นสามารถแสดงข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติหรือดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Super Agents 👇

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการค้นหาเชิงลึกสำหรับทีม

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ ⭐

1. ให้ความสำคัญกับคำถามที่ถูกต้อง

การค้นหาแบบลึกมีประสิทธิภาพมากที่สุดในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมากและสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน หากคุณต้องการไฟล์เดียวหรือมีคำถามที่ง่ายและระบุตำแหน่งเฉพาะ การใช้คำสั่ง AI มาตรฐานหรือตัวกรองตำแหน่งจะรวดเร็วกว่า

โปรดจำไว้ว่าการค้นหาอย่างลึกซึ้งจะได้ผลดีที่สุดเมื่อการตัดสินใจ การอัปเดต และผลลัพธ์ถูกบันทึกไว้ในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง ระบบบันทึกของคุณยิ่งชัดเจนมากเท่าไร คำตอบของคุณก็จะยิ่งถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

2. ถามคำถามที่เป็นธรรมชาติ

กำหนดขอบเขตการค้นหาของคุณในแบบที่คุณจะถามเพื่อนร่วมทีมที่เข้าใจงานนั้น

❌ พิมพ์ "งบประมาณไตรมาส 3"

✅ ลองถามว่า "อะไรคือสามเหตุผลเบื้องหลังการจัดสรรงบประมาณใหม่สำหรับทีมการตลาดในไตรมาสที่ 3?"

ยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไร คำตอบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

3. ติดตามการติดตามผล

เมื่อการค้นหาเชิงลึกแนะนำคำถามติดตามผล ให้ใช้คำถามเหล่านั้น คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งการค้นหาให้แม่นยำขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้คุณสามารถเจาะลึกและได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

4. ตรวจสอบและดำเนินการ

ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่การค้นหาเชิงลึกดึงขึ้นมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง จากนั้นดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกโดยการสร้างงาน เริ่มต้นเอกสาร หรือจดบันทึก

5. ระบุข้อยกเว้น

หากมีข้อมูลที่คุณไม่ต้องการ ให้บอก Deep Search ให้ละเว้นข้อมูลนั้น

📌 ตัวอย่าง: "ยกเว้นงานการตลาด" หรือ "ดึงข้อมูลจากปี 2023 ถึง 2025" ช่วยให้ผลการค้นหาของคุณมีความเกี่ยวข้อง

6. ระบุรูปแบบผลลัพธ์

หากคุณต้องการรายการ, สรุป, หรือลำดับความสำคัญ, คุณสามารถขอได้. นี่อาจรวมถึงสิ่งเช่น, 'ให้รายการความเสี่ยงสูงสุดห้าประการจากโครงการ, จัดอันดับตามความรุนแรง.' นี่ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การดำเนินการตามผลการค้นหาง่ายขึ้น.

7. สรุปเนื้อหาที่ยาว

หากผลลัพธ์มีเอกสารหรือหัวข้อที่ยาว ให้ขอให้ ClickUp BrainGPT สรุปให้ การทำเช่นนี้จะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณแทนที่จะต้องอ่านทุกอย่างด้วยตัวเอง

🔔 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาอย่างละเอียดทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณเสมอไป

ClickUpช่วยให้คุณใช้ AI ได้จากทุกที่—โดยตรงภายในงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น หรือ Space— เมื่อคำถามของคุณเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ AI ที่อิงตามตำแหน่งนี้จะกำหนดขอบเขตของคำถามโดยอัตโนมัติให้ตรงกับรายการที่คุณกำลังดูอยู่ ทำให้คำตอบมีความตรงประเด็นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ถาม AI คำถามจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ

ใช้สิ่งนี้เมื่อ:

  • คุณกำลังตรวจสอบงานและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติหรืออุปสรรคของงานนั้น
  • คุณอยู่ในเอกสารของ Doc และต้องการคำชี้แจงหรือสรุป
  • คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดียว ไม่ใช่ทั้งพื้นที่ทำงาน

การค้นหาอย่างลึกช่วยในการค้นพบข้ามพื้นที่ทำงาน. AI ที่ใช้ตำแหน่งเป็นที่ตั้งจะดีกว่าเมื่อบริบทชัดเจนแล้ว และคุณต้องการคำตอบเพียงอย่างเดียว.

ข้อจำกัดของการค้นหาเชิงลึกที่ควรพิจารณา

นี่คือข้อจำกัดในการค้นหาเชิงลึกที่คุณควรทราบ:

1. สิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม

ClickUp Enterprise AI Search จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น โฟลเดอร์ส่วนตัว พื้นที่ หรือแอปที่เชื่อมต่อจะไม่ปรากฏ เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้เข้าถึง ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ แต่หมายความว่าคำตอบบางอย่างอาจไม่ปรากฏหากอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจำกัด

2. คุณภาพของข้อมูล

การค้นหาแบบลึกสามารถทำงานได้เฉพาะกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีการจัดระเบียบเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถอ่านข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (silent data) ซึ่งเป็นข้อมูลในเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน ไฟล์ในเครื่อง หรือการสนทนาได้ งานที่ไม่มีชื่อ เอกสารที่คลุมเครือ หรือการตัดสินใจที่ซ่อนอยู่ในแชทก็ทำให้การค้นหาแบบลึกเชื่อมโยงข้อมูลได้ยากขึ้นเช่นกัน

3. ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์

การค้นหาเชิงลึกจะทำการค้นหาฐานความรู้ แสดงแหล่งที่มา และแนะนำความเชื่อมโยง แต่จะไม่ตัดสินใจ คุณและทีมของคุณยังคงมีหน้าที่ในการตีความผลลัพธ์และดำเนินการตามนั้น

4. ขอบเขตและประสิทธิภาพของการสืบค้น

การค้นหาที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากการค้นหาลึกจะทำการสแกนอย่างละเอียด การสรุปทุกสิ่งเกี่ยวกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณจะใช้เวลานานกว่าการตรวจสอบลำดับความสำคัญของสัปดาห์นี้สำหรับทีมเดียว สำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว การค้นหาแบบมาตรฐานหรือแชท AI อาจเป็นตัวเลือกที่เร็วกว่า

5. การตรวจสอบแหล่งที่มา

AI อาจสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องได้ในบางครั้ง ClickUp Deep Search ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยยึดคำตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณและแสดงลิงก์แหล่งที่มา อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลเหล่านี้เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง

📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือค้นหา AI ที่ดีที่สุดที่คุณต้องมีในชุดเทคโนโลยีของคุณ

อนาคตของการค้นหาเชิงลึก

การค้นหาอย่างลึกซึ้งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมค้นหาข้อมูลอยู่แล้ว แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นี่คือทิศทางที่กำลังจะไป:

1. คาดการณ์ล่วงหน้าและตระหนักถึงบริบทมากขึ้น

การค้นหาอย่างลึกซึ้งจะเข้าใจบทบาทของคุณ, งาน, ปฏิทิน, และระยะของโครงการ. มันจะค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการตัดสินใจในอดีต, และแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา.

2. อัตโนมัติการค้นหาคำตอบและการรายงาน

คุณสามารถสร้างสรุปโครงการโดยอัตโนมัติตามงานที่คล้ายกันในอดีต หรือรับรายงานสถานะรายสัปดาห์ที่ดึงข้อมูลจากการอัปเดตงาน ความรู้สึกจากการแชท และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร ทั้งหมดนี้ด้วยคำสั่งเพียงครั้งเดียว

3. กระตุ้นให้เกิดการกระทำ ไม่ใช่แค่คำตอบ

การค้นหาอย่างลึกอาจเริ่มแนะนำการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตัวอย่างเช่น อาจแจ้งเตือนการอนุมัติของลูกค้าที่หยุดชะงัก เสนอส่งการแจ้งเตือน ปรับปรุงกำหนดเวลา และแจ้งเตือนทีมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

4. ปรับแต่งความรู้ให้เหมาะกับทุกบทบาท

แทนที่จะใช้แถบค้นหาทั่วไป การค้นหาเชิงลึกจะเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณและทีมของคุณ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คุณและทีมให้ความสำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักการตลาด ระบบอาจเน้นข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญใหม่ ๆ ให้เป็นพิเศษ

5. เชื่อมโยงการทำงานข้ามแพลตฟอร์มและทีม

การค้นหาอย่างลึกจะทำงานข้ามหลายแพลตฟอร์มและพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุญาต ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในงานของคุณด้วย ClickUp Deep Search

การค้นหาข้อมูลในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องทำให้คุณช้าลง

การสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจที่ล่าช้าเป็นผลพลอยได้จากการที่ข้อมูลถูกเก็บแยกไว้ในไซโลและบริบทกระจัดกระจาย

ClickUp's Enterprise Search เข้าใจบริบท งานที่ซับซ้อน และวิธีการที่ความรู้ไหลเวียนผ่านการทำงานจริง แทนที่จะบังคับให้ทีมค้นหาผ่านโฟลเดอร์ แชท และแดชบอร์ด มันจะแสดงคำตอบที่อิงจากงาน เอกสาร การสนทนา และเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน

หากคุณต้องการหยุดค้นหาผ่านงานของคุณและเริ่มถามงานของคุณว่าคุณต้องการทราบอะไรให้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี ค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในงานของคุณได้แล้ว