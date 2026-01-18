บล็อก ClickUp

วิธีฝึกฝน Gemini ด้วยข้อมูลของคุณเองในปี [year]

18 มกราคม 2569

ตามการศึกษาขององค์กรล่าสุด73%ขององค์กรรายงานว่าแบบจำลอง AI ของพวกเขาไม่สามารถเข้าใจคำศัพท์เฉพาะขององค์กรและบริบทได้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการการแก้ไขด้วยมืออย่างกว้างขวาง นี่กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการนำมาใช้ของ AI

โมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น Google Gemini ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลสาธารณะขนาดใหญ่แล้ว สิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการจริงๆ ไม่ใช่การฝึกฝนโมเดลใหม่ แต่เป็นการ สอนบริบททางธุรกิจของคุณให้กับ Gemini: เอกสารของคุณ, กระบวนการทำงาน, ลูกค้า, และความรู้ภายในองค์กรของคุณ

คู่มือนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมดในการฝึกโมเดล Gemini ของ Google ด้วยข้อมูลของคุณเอง เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมชุดข้อมูลในรูปแบบ JSONL ที่ถูกต้อง ไปจนถึงการรันงานปรับแต่งใน Google AI Studio

เราจะสำรวจด้วยว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมที่มีบริบท AI ในตัวอาจช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าได้หลายสัปดาห์หรือไม่

การปรับแต่งจมินีคืออะไร และทำไมมันถึงมีความสำคัญ?

การปรับแต่ง Gemini คือกระบวนการฝึกฝนโมเดลพื้นฐานของ Google ด้วยข้อมูลของคุณเอง

คุณต้องการ AI ที่เข้าใจธุรกิจของคุณ แต่โมเดลสำเร็จรูปทั่วไปมักให้คำตอบที่กว้างเกินไปและไม่ตรงประเด็น ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาไปกับการแก้ไขผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลา ต้องอธิบายคำศัพท์เฉพาะของบริษัทซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรู้สึกหงุดหงิดเมื่อ AI ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการ

การโต้ตอบไปมาอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงและบั่นทอนศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ AI สัญญาไว้

การปรับแต่ง Gemini จะสร้างโมเดล Gemini ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ ซึ่งจะเรียนรู้รูปแบบเฉพาะ โทนเสียง และความรู้เฉพาะด้านของคุณ ทำให้สามารถตอบสนองต่อกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น วิธีการนี้เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งโมเดลพื้นฐานไม่สามารถทำได้สำเร็จ

การปรับแต่งอย่างละเอียดแตกต่างจากการออกแบบคำสั่งอย่างไร

การวิศวกรรมคำสั่งหมายถึงการให้คำแนะนำชั่วคราวตามเซสชั่นแก่แบบจำลองทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับมัน เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง แบบจำลองจะลืมบริบทของคุณ

แนวทางนี้จะถึงขีดจำกัดเมื่อกรณีการใช้งานของคุณต้องการความรู้เฉพาะทางที่โมเดลพื้นฐานไม่มี คุณจะสามารถให้คำแนะนำได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่จะต้องให้โมเดลเรียนรู้รูปแบบของคุณเอง

ในทางตรงกันข้าม การปรับแต่งแบบละเอียดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโมเดลอย่างถาวรโดยการแก้ไขน้ำหนักภายในของโมเดลตามตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกฝนของคุณ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ตลอดในทุกเซสชันในอนาคต

การปรับแต่งอย่างละเอียดไม่ใช่การแก้ไขปัญหา AI ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการลงทุนเวลาและข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ การปรับแต่งนี้เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้ในสถานการณ์เฉพาะที่โมเดลพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองได้อย่างสม่ำเสมอ และคุณต้องการวิธีแก้ไขที่ถาวร

พิจารณาการปรับแต่งเมื่อคุณต้องการให้ AI เชี่ยวชาญ:

  • คำศัพท์เฉพาะทาง: อุตสาหกรรมของคุณใช้คำศัพท์เฉพาะที่โมเดลมักตีความผิดหรือไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
  • รูปแบบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ: คุณต้องการคำตอบในรูปแบบโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจงทุกครั้ง เช่น การสร้างรายงานหรือโค้ดสั้นๆ
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: โมเดลนี้ขาดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม กระบวนการภายใน หรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
  • เสียงแบรนด์: คุณต้องการให้ทุกผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI สอดคล้องกับเสียงแบรนด์ สไตล์ และบุคลิกภาพของบริษัทคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ลักษณะการออกแบบคำสั่งการปรับแต่งอย่างละเอียด
มันคืออะไรการสร้างคำแนะนำที่ดีขึ้นในคำสั่งเพื่อชี้นำพฤติกรรมของโมเดลการฝึกโมเดลเพิ่มเติมด้วยตัวอย่างของคุณเอง
อะไรที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณส่งไปยังโมเดลน้ำหนักภายในของแบบจำลอง
ความเร็วในการดำเนินการทันที — ทำงานทันทีช้า — ต้องเตรียมชุดข้อมูลและใช้เวลาในการฝึกฝน
ความซับซ้อนทางเทคนิคต่ำ — ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน MLระดับปานกลางถึงสูง — ต้องการกระบวนการ ML
ข้อมูลที่ต้องการตัวอย่างที่ดีไม่กี่ตัวอย่างภายในคำแนะนำตัวอย่างที่มีป้ายกำกับหลายร้อยถึงหลายพันรายการ
ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ระดับกลาง — แตกต่างกันไปตามแต่ละหัวข้อสูง — พฤติกรรมถูกฝังอยู่ในโมเดล
เหมาะที่สุดสำหรับงานเฉพาะกิจ, การทดลอง, การวนซ้ำอย่างรวดเร็วงานที่ต้องทำซ้ำซึ่งต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ

การออกแบบคำสั่งกำหนดสิ่งที่คุณพูดกับโมเดล การปรับแต่งละเอียดกำหนดวิธีที่โมเดลคิด

ในขณะที่บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ Gemini การทำความเข้าใจแนวทางทางเลือกในการปรับแต่ง AI สามารถให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันได้

วิดีโอนี้สาธิตวิธีการสร้าง GPT แบบกำหนดเองซึ่งเป็นอีกแนวทางยอดนิยมในการปรับแต่ง AI ให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ:

วิธีเตรียมข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับ Gemini

โครงการปรับแต่งส่วนใหญ่ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น เนื่องจากทีมประเมินกระบวนการเตรียมข้อมูลต่ำเกินไป Gartner คาดการณ์ว่า60% ของโครงการ AIจะถูกยกเลิกเนื่องจากข้อมูลที่พร้อมสำหรับ AI ไม่เพียงพอ

คุณสามารถใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง เพียงเพื่อให้งานฝึกอบรมล้มเหลวหรือสร้างโมเดลที่ไม่มีประโยชน์ได้ นี่มักจะเป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการทั้งหมด แต่การทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับความสำเร็จ

หลักการ "ขยะเข้า ขยะออก" ใช้ได้กับกรณีนี้อย่างมาก คุณภาพของโมเดลที่คุณสร้างขึ้นจะสะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลที่คุณใช้ในการฝึกฝนโดยตรง

ข้อกำหนดรูปแบบชุดข้อมูล

Gemini ต้องการให้ข้อมูลการฝึกอบรมของคุณอยู่ในรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า JSONL ซึ่งย่อมาจาก JSON Lines ในไฟล์ JSONL แต่ละบรรทัดจะเป็นออบเจ็กต์ JSON ที่สมบูรณ์และแยกจากกัน ซึ่งแสดงถึงตัวอย่างการฝึกอบรมหนึ่งรายการ โครงสร้างนี้ทำให้ระบบสามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทีละบรรทัดได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างการฝึกอบรมแต่ละรายการต้องมีสองฟิลด์หลัก:

  • text_input: นี่คือข้อความหรือคำถามที่คุณต้องการถามโมเดล
  • ผลลัพธ์: นี่คือคำตอบที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่คุณต้องการให้โมเดลเรียนรู้เพื่อสร้างขึ้น

เพื่อความสะดวก Google AI Studio ยังรองรับการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ CSV และจะทำการแปลงเป็นโครงสร้าง JSONL ที่ต้องการให้คุณโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้อาจทำให้การป้อนข้อมูลเริ่มต้นง่ายขึ้นเล็กน้อยหากทีมของคุณคุ้นเคยกับการทำงานในสเปรดชีตมากกว่า

คำแนะนำเกี่ยวกับขนาดชุดข้อมูล

แม้ว่าคุณภาพจะมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ แต่คุณยังคงต้องมีตัวอย่างขั้นต่ำเพื่อให้โมเดลสามารถจดจำและเรียนรู้รูปแบบได้ การเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่น้อยเกินไปจะทำให้โมเดลไม่สามารถสรุปหรือทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

นี่คือแนวทางทั่วไปสำหรับขนาดของชุดข้อมูล:

  • ขั้นต่ำที่ใช้งานได้: สำหรับงานที่เรียบง่ายและมีความเฉพาะเจาะจงสูง คุณสามารถเริ่มเห็นผลลัพธ์ได้กับตัวอย่างคุณภาพสูงประมาณ 100 ถึง 500 ตัวอย่าง
  • ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: สำหรับผลลัพธ์ที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนมากขึ้น การตั้งเป้าหมายที่ 500 ถึง 1,000 ตัวอย่าง จะให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • ผลตอบแทนที่ลดลง: เมื่อถึงจุดหนึ่ง การเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนมากขึ้นจะไม่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ควรให้ความสำคัญกับความหลากหลายและคุณภาพมากกว่าปริมาณ

การรวบรวมตัวอย่างคุณภาพสูงหลายร้อยรายการเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทีมส่วนใหญ่ วางแผนสำหรับขั้นตอนการเก็บข้อมูลนี้ให้เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการปรับแต่งขั้นสุดท้าย

📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการแสดงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพข้อมูล

ตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกันจะทำให้โมเดลสับสน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าเชื่อถือและคาดเดาไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ข้อมูลฝึกฝนของคุณจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองและทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน ตัวอย่างที่ไม่ดีเพียงตัวอย่างเดียวสามารถทำลายการเรียนรู้ที่ได้จากตัวอย่างที่ดีจำนวนมากได้

ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพข้อมูลที่สูง:

  • ความสม่ำเสมอ: ตัวอย่างทั้งหมดควรมีรูปแบบ สไตล์ และน้ำเสียงที่เหมือนกัน หากคุณต้องการให้ AI ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ตัวอย่างทั้งหมดของคุณควรเป็นทางการเช่นกัน
  • ความหลากหลาย: ชุดข้อมูลของคุณควรครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่โมเดลอาจพบเจอในการใช้งานจริง อย่าฝึกฝนเฉพาะกรณีง่าย ๆ เท่านั้น
  • ความถูกต้อง: ตัวอย่างผลลัพธ์ทุกตัวอย่างต้องสมบูรณ์แบบ ควรเป็นการตอบสนองที่ตรงตามที่คุณต้องการให้โมเดลสร้างขึ้นโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิดใดๆ
  • ความสะอาด: ก่อนการฝึกอบรม คุณต้องลบตัวอย่างที่ซ้ำกัน แก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมด และแก้ไขความขัดแย้งในข้อมูลให้เรียบร้อย

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการตรวจสอบและยืนยันตัวอย่างการฝึกอบรมโดยบุคคลหลายคน เนื่องจากสายตาที่สดใหม่มักสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องที่คุณอาจมองข้ามไปได้

วิธีปรับแต่ง Gemini อย่างละเอียดทีละขั้นตอน

กระบวนการปรับแต่ง Gemini อย่างละเอียดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางเทคนิคหลายขั้นตอนในแพลตฟอร์มของ Google การตั้งค่าผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เสียเวลาฝึกอบรมที่มีค่าและทรัพยากรการคำนวณไปหลายชั่วโมง ทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คู่มือปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อลดการลองผิดลองถูกนี้ จะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 🛠️

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณจะต้องมีบัญชีGoogle Cloudที่เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้ว และสามารถเข้าถึง Google AI Studio ได้ กรุณาจัดสรรเวลาอย่างน้อยสองสามชั่วโมงสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและงานฝึกอบรมครั้งแรกของคุณ รวมถึงเวลาเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบและปรับปรุงโมเดลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Google AI Studio

Google AI Studio คืออินเทอร์เฟซบนเว็บที่คุณจะใช้จัดการกระบวนการปรับแต่งทั้งหมด มันมอบวิธีที่ง่ายต่อการใช้งานในการอัปโหลดข้อมูล, กำหนดค่าการฝึกอบรม, และทดสอบโมเดลที่คุณสร้างเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ก่อนอื่น ให้ไปที่ai.google.devและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ

คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Google Cloud Console หากคุณยังไม่มีโปรเจ็กต์อยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน API ที่จำเป็นตามที่ระบบแพลตฟอร์มแจ้งเตือนไว้

ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดชุดข้อมูลการฝึกอบรมของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้ไปที่ส่วนการปรับแต่งภายใน Google AI Studio ที่นี่ คุณจะเริ่มกระบวนการสร้างโมเดลที่กำหนดเองของคุณ

เลือกตัวเลือก "สร้างโมเดลที่ปรับแต่งแล้ว" และเลือกโมเดลฐานของคุณ Gemini 1.5 Flash เป็นตัวเลือกที่พบได้บ่อยและคุ้มค่าสำหรับการปรับแต่งให้ละเอียด

ถัดไป อัปโหลดไฟล์ JSONL หรือ CSV ที่มีชุดข้อมูลการฝึกอบรมที่คุณเตรียมไว้ แพลตฟอร์มจะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดรูปแบบ โดยจะแจ้งข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ฟิลด์ที่หายไปหรือโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการตั้งค่าการปรับแต่งของคุณ

หลังจากที่คุณอัปโหลดและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์การฝึกอบรม การตั้งค่าเหล่านี้เรียกว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ ซึ่งควบคุมวิธีที่โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลของคุณ

ตัวเลือกหลักที่คุณจะเห็นคือ:

  • ยุค: นี่เป็นตัวกำหนดว่าโมเดลจะฝึกฝนบนชุดข้อมูลทั้งหมดของคุณกี่ครั้ง การมีจำนวนยุคมากขึ้นอาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียนรู้เกินข้อมูล (overfitting)
  • อัตราการเรียนรู้: ตัวนี้ควบคุมว่าโมเดลจะปรับน้ำหนักของมันอย่างรุนแรงเพียงใดตามตัวอย่างของคุณ
  • ขนาดของชุดข้อมูล: นี่เป็นการกำหนดจำนวนตัวอย่างการฝึกอบรมที่จะประมวลผลพร้อมกันในหนึ่งกลุ่ม

สำหรับความพยายามครั้งแรกของคุณ ควรเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นที่แนะนำโดย Google AI Studio แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนเหล่านี้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานได้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องก็ตาม

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการปรับจูน

เมื่อคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มงานการปรับแต่งได้ตอนนี้ เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลจะเริ่มประมวลผลข้อมูลของคุณและปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง กระบวนการฝึกอบรมนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดข้อมูลของคุณและแบบจำลองที่คุณเลือก

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ Google AI Studio เนื่องจากงานดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google คุณสามารถปิดเบราว์เซอร์ได้อย่างปลอดภัยและกลับมาตรวจสอบสถานะในภายหลังได้ หากงานล้มเหลว สาเหตุเกือบทั้งหมดมักเกิดจากปัญหาด้านคุณภาพหรือรูปแบบของข้อมูลการฝึกอบรมของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบโมเดลที่คุณสร้างขึ้น

เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบจำลองที่คุณปรับแต่งไว้พร้อมสำหรับการทดสอบแล้ว ✨

คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เฟซสนามเด็กเล่นใน Google AI Studio

เริ่มต้นด้วยการส่งข้อความทดสอบที่คล้ายกับตัวอย่างการฝึกฝนของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทดสอบกับกรณีขอบเขตและรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ทั่วไป

  • ความถูกต้อง: มันสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับที่คุณฝึกไว้หรือไม่?
  • การสรุปทั่วไป: สามารถจัดการกับข้อมูลใหม่ที่มีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันกับข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนได้ถูกต้องหรือไม่?
  • ความสม่ำเสมอ: คำตอบของมันเชื่อถือได้และคาดเดาได้หรือไม่เมื่อลองใช้กับคำสั่งเดียวกันหลายครั้ง?

หากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณอาจจำเป็นต้องกลับไปปรับปรุงข้อมูลการฝึกอบรมของคุณโดยการเพิ่มตัวอย่างเพิ่มเติมหรือแก้ไขความไม่สอดคล้องกันจากนั้นจึงฝึกอบรมแบบจำลองใหม่อีกครั้ง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรม Gemini ด้วยข้อมูลที่กำหนดเอง

การปฏิบัติตามขั้นตอนทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะได้โมเดลที่ยอดเยี่ยม หลายทีมทำกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วกลับผิดหวังกับผลลัพธ์ เพราะพวกเขาพลาดกลยุทธ์การปรับแต่งที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ นี่คือสิ่งที่แยกโมเดลที่ใช้งานได้ออกจากโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูง

ไม่น่าแปลกใจที่รายงานสถานะของ AI เชิงสร้างสรรค์ในองค์กรของ Deloitte พบว่าสองในสามของบริษัทรายงานว่า 30% หรือน้อยกว่าของการทดลองใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาจะถูกปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในหกเดือน

การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาก

  • เริ่มต้นจากขนาดเล็กแล้วค่อยขยาย: ก่อนที่จะทำการฝึกฝนเต็มรูปแบบ ให้ทดสอบแนวทางของคุณกับชุดข้อมูลขนาดเล็ก (เช่น 100 ตัวอย่าง) ก่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบข้อมูลของคุณและประเมินประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมง
  • จัดเวอร์ชันชุดข้อมูลของคุณ: เมื่อคุณเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตัวอย่างการฝึกฝน ให้บันทึกแต่ละเวอร์ชันของชุดข้อมูลของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำผลลัพธ์ และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากเวอร์ชันใหม่มีประสิทธิภาพแย่ลง
  • ทดสอบก่อนและหลัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับแต่งอย่างละเอียด ให้กำหนดค่าพื้นฐานโดยประเมินประสิทธิภาพของโมเดลพื้นฐานในงานหลักของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณวัดผลได้อย่างเป็นกลางว่าความพยายามในการปรับแต่งของคุณได้ปรับปรุงประสิทธิภาพไปมากเพียงใด
  • ทบทวนความล้มเหลว: เมื่อโมเดลที่คุณสร้างขึ้นให้คำตอบที่ผิดหรือมีรูปแบบไม่ถูกต้อง อย่าเพียงแค่รู้สึกหงุดหงิด ให้เพิ่มกรณีความล้มเหลวนั้นเข้าไปเป็นตัวอย่างใหม่ในข้อมูลการฝึกฝนของคุณสำหรับการปรับปรุงในรอบถัดไป
  • บันทึกกระบวนการของคุณ: จดบันทึกการฝึกอบรมแต่ละครั้ง โดยระบุเวอร์ชันของชุดข้อมูลที่ใช้, ค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์, และผลลัพธ์ การบันทึกนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลเมื่อเวลาผ่านไป

การจัดการการวนซ้ำเหล่านี้ เวอร์ชันของชุดข้อมูล และเอกสารประกอบต้องอาศัยการบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง การรวมงานเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสามารถป้องกันไม่ให้กระบวนการกลายเป็นความวุ่นวายได้

ความท้าทายทั่วไประหว่างการฝึกอบรม Gemini

ทีมมักลงทุนเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการปรับแต่งอย่างละเอียด เพียงเพื่อพบกับอุปสรรคที่คาดการณ์ได้ซึ่งนำไปสู่ความพยายามที่สูญเปล่าและความหงุดหงิด การทราบถึงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดบางประการและวิธีแก้ไข:

  • การเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อโมเดลจดจำตัวอย่างการฝึกฝนของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับข้อมูลการฝึกฝนของคุณ พิจารณาการลดจำนวนอีป็อก หรือสำรวจวิธีการทางเลือกเช่นการเพิ่มข้อมูลผ่านการค้นหา
  • ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน: หากโมเดลให้คำตอบที่แตกต่างกันสำหรับคำถามที่คล้ายกันมาก อาจเป็นเพราะข้อมูลการฝึกอบรมของคุณมีตัวอย่างที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน จำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้
  • การเบี่ยงเบนของรูปแบบ: บางครั้งโมเดลอาจเริ่มต้นด้วยการทำตามโครงสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แต่แล้วอาจค่อยๆ "เบี่ยงเบน" ออกจากโครงสร้างนั้นเมื่อเวลาผ่านไป วิธีแก้ไขคือการระบุคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบอย่างชัดเจนภายในผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกฝน ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาเท่านั้น
  • รอบการทำงานที่ช้า: เมื่อแต่ละรอบการฝึกอบรมใช้เวลานานหลายชั่วโมง จะทำให้ความสามารถในการทดลองและปรับปรุงของคุณช้าลงอย่างมาก ทดสอบแนวคิดของคุณบนชุดข้อมูลที่เล็กลงก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้นก่อนที่จะเริ่มงานฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
  • คอขวดในการเก็บข้อมูล: บ่อยครั้งที่ส่วนที่ยากที่สุดคือคอขวดในการเก็บข้อมูลซึ่งก็คือการรวบรวมตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงให้เพียงพอ เริ่มต้นด้วยการนำเนื้อหาที่ดีที่สุดที่คุณมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น ตั๋วสนับสนุนลูกค้า ข้อความทางการตลาด หรือเอกสารทางเทคนิค จากนั้นจึงขยายออกไปจากจุดนั้น

ความท้าทายเหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายทีมต้องมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากกระบวนการปรับแต่งด้วยตนเอง

📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้าหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยแล้วล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และองค์ความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า

การปรับแต่ง Gemini ให้ละเอียดนั้นทรงพลัง—แต่ก็เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น

ตลอดทั้งบทความนี้ เราได้เห็นแล้วว่าการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียว: การสอนให้ AI เข้าใจบริบททางธุรกิจของคุณ ปัญหาคือการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดทำสิ่งนี้โดยอ้อม คุณเตรียมชุดข้อมูล วิศวกรรมตัวอย่าง ฝึกโมเดลใหม่ และดูแลระบบทั้งหมดเพื่อให้ AI สามารถประมาณการทำงานของทีมคุณได้อย่างใกล้เคียง

นั่นมีเหตุผลสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะทาง แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่ เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การปรับแต่ง Gemini ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนเพียงเพื่อตัวมันเอง เป้าหมายนั้นง่ายกว่า:

คุณต้องการ AI ที่เข้าใจงานของคุณ

นี่คือจุดที่ ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างพื้นฐาน—และฉลาดกว่า—

ClickUp'sConverged AI Workspaceมอบ AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณได้ทันทีให้กับทีมของคุณ—ไม่ต้องทำงานหนักเลย แทนที่จะต้องฝึก AI ให้ เรียนรู้ บริบทของคุณในภายหลัง คุณจะได้ทำงานร่วมกับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่แล้ว ซึ่งบริบทของคุณมีอยู่แล้ว

งาน เอกสาร ความคิดเห็น ประวัติโครงการ และการตัดสินใจของคุณถูกเชื่อมต่อกันโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องฝึก AI ด้วยข้อมูลของคุณ เพราะมันอยู่ในที่ที่งานของคุณเกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยใช้ประโยชน์จากระบบจัดการความรู้ที่มีอยู่ของคุณ

แง่มุมการปรับแต่งอย่างละเอียดของ GeminiClickUp Brain
เวลาในการตั้งค่าวันถึงสัปดาห์ในการเตรียมข้อมูลทันที—ทำงานร่วมกับข้อมูลพื้นที่ทำงานที่มีอยู่
แหล่งที่มาของบริบทตัวอย่างการฝึกอบรมที่คัดสรรด้วยมือการเข้าถึงอัตโนมัติไปยังงานที่เชื่อมต่อทั้งหมด
การบำรุงรักษาฝึกอบรมใหม่เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลงอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทำงานของคุณ
ทักษะทางเทคนิคที่ต้องการปานกลางถึงสูงไม่มี

เนื่องจาก ClickUp เป็นระบบการทำงานของคุณ ClickUp Brain จึงทำงานภายในกราฟข้อมูลที่เชื่อมต่อของคุณ ไม่มีAI ที่กระจายตัวไปทั่วเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่มีกระบวนการฝึกอบรมที่เปราะบาง และไม่มีความเสี่ยงที่โมเดลจะหลุดจากการทำงานจริงของทีมคุณ

รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามตามบริบทด้วย ClickUp Brain
รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามตามบริบทด้วย ClickUp Brain

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:

  • ถามคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ: ClickUp Brain ค้นหาข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และการอัปเดตต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจริงจากโปรเจกต์ของคุณ ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปจากการฝึกฝน
  • สร้างเนื้อหาพร้อมบริบท: ClickUp Brain มีการเข้าถึงอย่างปลอดภัยต่อภารกิจ, ไฟล์, ความคิดเห็น, และประวัติโครงการของคุณอยู่แล้ว สามารถสร้างเอกสาร, สรุป, และการอัปเดตสถานะที่อ้างอิงถึงงานจริง, ระยะเวลา, และ 우선순위ของคุณได้ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลข้ามแอปและไฟล์อีกต่อไป
  • อัตโนมัติด้วยความเข้าใจ: ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อบริบทของโครงการอย่างชาญฉลาด เช่น กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และการเปลี่ยนแปลงสถานะ ไม่ใช่แค่กฎที่ตายตัวเท่านั้น AI ยังสามารถสร้างระบบเหล่านี้ให้คุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้พลังที่แท้จริงของ AI ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Super Agents

ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp—ถูกกำหนดค่าเป็น "ผู้ใช้" AI ที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณภายในพื้นที่ทำงาน พวกเขามีความรอบรู้และเข้าใจบริบท และสามารถถูกมอบหมายงาน, ถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น, ถูกกระตุ้นผ่านเหตุการณ์หรือตารางเวลา, หรือถูกสั่งการผ่านแชท—เหมือนกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์

เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp
เร่งความเร็วของกระบวนการทำงานด้วย Super Agents ใน ClickUp

คุณสามารถสร้างและปรับใช้ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้คุณ:

  • ระบุ เหตุการณ์เริ่มต้น เช่น ข้อความหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน
  • สรุปกฎการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการสรุปข้อมูล, มอบหมายงาน, หรือปรับลำดับความสำคัญ
  • ดำเนินการ การกระทำภายนอก ผ่านเครื่องมือและส่วนขยายที่ผสานรวม
  • จัดหา ข้อมูลสนับสนุน โดยการเชื่อมต่อตัวแทนเข้ากับฐานความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ในวิดีโอด้านล่าง

ปรับแต่งกลยุทธ์ AI ของคุณให้เหมาะสม: รับ ClickUp

การปรับแต่งละเอียดสอน AI ให้รู้จักรูปแบบของคุณผ่านตัวอย่างที่คงที่ แต่การใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมกันในเวิร์กสเปซเช่น ClickUp ช่วยลดการกระจายของบริบทโดยการให้ AI ของคุณมีบริบทสดและอัตโนมัติ

นี่คือแก่นแท้ของการเปลี่ยนแปลงสู่ AI ที่ประสบความสำเร็จ: ทีมที่รวมศูนย์การทำงานไว้ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันจะใช้เวลาน้อยลงในการฝึกฝน AI และใช้เวลาในการได้รับประโยชน์จากมันมากขึ้น เมื่อพื้นที่ทำงานของคุณพัฒนาไป AI ของคุณก็จะพัฒนาไปโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องมีการฝึกฝนใหม่

พร้อมที่จะข้ามการฝึกอบรมและเริ่มต้นกับ AI ที่รู้งานของคุณอยู่แล้วหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสัมผัสประโยชน์ของพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดของคุณจะเรียนรู้จากตัวอย่างการฝึกอบรมของคุณ แต่โมเดลพื้นฐาน Gemini ของ Google จะไม่เก็บข้อมูลหรือเรียนรู้จากข้อมูลการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ โมเดลที่คุณปรับแต่งเองจะแยกออกจากโมเดลพื้นฐานที่ให้บริการผู้ใช้รายอื่น

แม้ว่างานฝึกอบรมเองอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่การลงทุนเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่การเตรียมข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูง ระยะการเตรียมข้อมูลนี้มักใช้เวลาหลายวันหรืออาจนานถึงหลายสัปดาห์เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง

ใช่ คุณสามารถปรับแต่งโมเดลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ Google AI Studio ซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบภาพที่จัดการความซับซ้อนทางเทคนิคส่วนใหญ่ให้คุณ แม้ว่าคุณยังจำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนดในการจัดรูปแบบข้อมูลก็ตาม

คำแนะนำที่กำหนดเองเป็นคำแนะนำชั่วคราวที่อิงตามเซสชันซึ่งชี้นำพฤติกรรมของโมเดลสำหรับการสนทนาครั้งเดียวเท่านั้น การปรับแต่งโมเดลอย่างละเอียดจะปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายในของโมเดลอย่างถาวรตามตัวอย่างการฝึกอบรมของคุณ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงอยู่ถาวร