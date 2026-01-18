วิธีฝึกฝน Gemini ด้วยข้อมูลของคุณเองในปี [year]

ตามการศึกษาขององค์กรล่าสุด73%ขององค์กรรายงานว่าแบบจำลอง AI ของพวกเขาไม่สามารถเข้าใจคำศัพท์เฉพาะขององค์กรและบริบทได้ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการการแก้ไขด้วยมืออย่างกว้างขวาง นี่กลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการนำมาใช้ของ AI
โมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น Google Gemini ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลสาธารณะขนาดใหญ่แล้ว สิ่งที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องการจริงๆ ไม่ใช่การฝึกฝนโมเดลใหม่ แต่เป็นการ สอนบริบททางธุรกิจของคุณให้กับ Gemini: เอกสารของคุณ, กระบวนการทำงาน, ลูกค้า, และความรู้ภายในองค์กรของคุณ
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมดในการฝึกโมเดล Gemini ของ Google ด้วยข้อมูลของคุณเอง เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมชุดข้อมูลในรูปแบบ JSONL ที่ถูกต้อง ไปจนถึงการรันงานปรับแต่งใน Google AI Studio
เราจะสำรวจด้วยว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมที่มีบริบท AI ในตัวอาจช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าได้หลายสัปดาห์หรือไม่
การปรับแต่งจมินีคืออะไร และทำไมมันถึงมีความสำคัญ?
การปรับแต่ง Gemini คือกระบวนการฝึกฝนโมเดลพื้นฐานของ Google ด้วยข้อมูลของคุณเอง
คุณต้องการ AI ที่เข้าใจธุรกิจของคุณ แต่โมเดลสำเร็จรูปทั่วไปมักให้คำตอบที่กว้างเกินไปและไม่ตรงประเด็น ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาไปกับการแก้ไขผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลา ต้องอธิบายคำศัพท์เฉพาะของบริษัทซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรู้สึกหงุดหงิดเมื่อ AI ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการ
การโต้ตอบไปมาอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลงและบั่นทอนศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพที่ AI สัญญาไว้
การปรับแต่ง Gemini จะสร้างโมเดล Gemini ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ ซึ่งจะเรียนรู้รูปแบบเฉพาะ โทนเสียง และความรู้เฉพาะด้านของคุณ ทำให้สามารถตอบสนองต่อกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น วิธีการนี้เหมาะที่สุดสำหรับงานที่มีความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งโมเดลพื้นฐานไม่สามารถทำได้สำเร็จ
การปรับแต่งอย่างละเอียดแตกต่างจากการออกแบบคำสั่งอย่างไร
การวิศวกรรมคำสั่งหมายถึงการให้คำแนะนำชั่วคราวตามเซสชั่นแก่แบบจำลองทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับมัน เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง แบบจำลองจะลืมบริบทของคุณ
แนวทางนี้จะถึงขีดจำกัดเมื่อกรณีการใช้งานของคุณต้องการความรู้เฉพาะทางที่โมเดลพื้นฐานไม่มี คุณจะสามารถให้คำแนะนำได้เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ก่อนที่จะต้องให้โมเดลเรียนรู้รูปแบบของคุณเอง
ในทางตรงกันข้าม การปรับแต่งแบบละเอียดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโมเดลอย่างถาวรโดยการแก้ไขน้ำหนักภายในของโมเดลตามตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกฝนของคุณ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ตลอดในทุกเซสชันในอนาคต
การปรับแต่งอย่างละเอียดไม่ใช่การแก้ไขปัญหา AI ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการลงทุนเวลาและข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ การปรับแต่งนี้เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้ในสถานการณ์เฉพาะที่โมเดลพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองได้อย่างสม่ำเสมอ และคุณต้องการวิธีแก้ไขที่ถาวร
พิจารณาการปรับแต่งเมื่อคุณต้องการให้ AI เชี่ยวชาญ:
- คำศัพท์เฉพาะทาง: อุตสาหกรรมของคุณใช้คำศัพท์เฉพาะที่โมเดลมักตีความผิดหรือไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
- รูปแบบผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ: คุณต้องการคำตอบในรูปแบบโครงสร้างที่เฉพาะเจาะจงทุกครั้ง เช่น การสร้างรายงานหรือโค้ดสั้นๆ
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: โมเดลนี้ขาดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม กระบวนการภายใน หรือขั้นตอนการทำงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
- เสียงแบรนด์: คุณต้องการให้ทุกผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI สอดคล้องกับเสียงแบรนด์ สไตล์ และบุคลิกภาพของบริษัทคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
|ลักษณะ
|การออกแบบคำสั่ง
|การปรับแต่งอย่างละเอียด
|มันคืออะไร
|การสร้างคำแนะนำที่ดีขึ้นในคำสั่งเพื่อชี้นำพฤติกรรมของโมเดล
|การฝึกโมเดลเพิ่มเติมด้วยตัวอย่างของคุณเอง
|อะไรที่เปลี่ยนแปลง
|ข้อมูลที่คุณส่งไปยังโมเดล
|น้ำหนักภายในของแบบจำลอง
|ความเร็วในการดำเนินการ
|ทันที — ทำงานทันที
|ช้า — ต้องเตรียมชุดข้อมูลและใช้เวลาในการฝึกฝน
|ความซับซ้อนทางเทคนิค
|ต่ำ — ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน ML
|ระดับปานกลางถึงสูง — ต้องการกระบวนการ ML
|ข้อมูลที่ต้องการ
|ตัวอย่างที่ดีไม่กี่ตัวอย่างภายในคำแนะนำ
|ตัวอย่างที่มีป้ายกำกับหลายร้อยถึงหลายพันรายการ
|ความสม่ำเสมอของผลลัพธ์
|ระดับกลาง — แตกต่างกันไปตามแต่ละหัวข้อ
|สูง — พฤติกรรมถูกฝังอยู่ในโมเดล
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|งานเฉพาะกิจ, การทดลอง, การวนซ้ำอย่างรวดเร็ว
|งานที่ต้องทำซ้ำซึ่งต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
การออกแบบคำสั่งกำหนดสิ่งที่คุณพูดกับโมเดล การปรับแต่งละเอียดกำหนดวิธีที่โมเดลคิด
ในขณะที่บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ Gemini การทำความเข้าใจแนวทางทางเลือกในการปรับแต่ง AI สามารถให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันได้
วิดีโอนี้สาธิตวิธีการสร้าง GPT แบบกำหนดเองซึ่งเป็นอีกแนวทางยอดนิยมในการปรับแต่ง AI ให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ:
วิธีเตรียมข้อมูลการฝึกอบรมสำหรับ Gemini
โครงการปรับแต่งส่วนใหญ่ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น เนื่องจากทีมประเมินกระบวนการเตรียมข้อมูลต่ำเกินไป Gartner คาดการณ์ว่า60% ของโครงการ AIจะถูกยกเลิกเนื่องจากข้อมูลที่พร้อมสำหรับ AI ไม่เพียงพอ
คุณสามารถใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง เพียงเพื่อให้งานฝึกอบรมล้มเหลวหรือสร้างโมเดลที่ไม่มีประโยชน์ได้ นี่มักจะเป็นส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการทั้งหมด แต่การทำสิ่งนี้ให้ถูกต้องคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับความสำเร็จ
หลักการ "ขยะเข้า ขยะออก" ใช้ได้กับกรณีนี้อย่างมาก คุณภาพของโมเดลที่คุณสร้างขึ้นจะสะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลที่คุณใช้ในการฝึกฝนโดยตรง
ข้อกำหนดรูปแบบชุดข้อมูล
Gemini ต้องการให้ข้อมูลการฝึกอบรมของคุณอยู่ในรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า JSONL ซึ่งย่อมาจาก JSON Lines ในไฟล์ JSONL แต่ละบรรทัดจะเป็นออบเจ็กต์ JSON ที่สมบูรณ์และแยกจากกัน ซึ่งแสดงถึงตัวอย่างการฝึกอบรมหนึ่งรายการ โครงสร้างนี้ทำให้ระบบสามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทีละบรรทัดได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างการฝึกอบรมแต่ละรายการต้องมีสองฟิลด์หลัก:
- text_input: นี่คือข้อความหรือคำถามที่คุณต้องการถามโมเดล
- ผลลัพธ์: นี่คือคำตอบที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่คุณต้องการให้โมเดลเรียนรู้เพื่อสร้างขึ้น
เพื่อความสะดวก Google AI Studio ยังรองรับการอัปโหลดไฟล์ในรูปแบบ CSV และจะทำการแปลงเป็นโครงสร้าง JSONL ที่ต้องการให้คุณโดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้อาจทำให้การป้อนข้อมูลเริ่มต้นง่ายขึ้นเล็กน้อยหากทีมของคุณคุ้นเคยกับการทำงานในสเปรดชีตมากกว่า
คำแนะนำเกี่ยวกับขนาดชุดข้อมูล
แม้ว่าคุณภาพจะมีความสำคัญมากกว่าปริมาณ แต่คุณยังคงต้องมีตัวอย่างขั้นต่ำเพื่อให้โมเดลสามารถจดจำและเรียนรู้รูปแบบได้ การเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่น้อยเกินไปจะทำให้โมเดลไม่สามารถสรุปหรือทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
นี่คือแนวทางทั่วไปสำหรับขนาดของชุดข้อมูล:
- ขั้นต่ำที่ใช้งานได้: สำหรับงานที่เรียบง่ายและมีความเฉพาะเจาะจงสูง คุณสามารถเริ่มเห็นผลลัพธ์ได้กับตัวอย่างคุณภาพสูงประมาณ 100 ถึง 500 ตัวอย่าง
- ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น: สำหรับผลลัพธ์ที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนมากขึ้น การตั้งเป้าหมายที่ 500 ถึง 1,000 ตัวอย่าง จะให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้น
- ผลตอบแทนที่ลดลง: เมื่อถึงจุดหนึ่ง การเพิ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนมากขึ้นจะไม่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ควรให้ความสำคัญกับความหลากหลายและคุณภาพมากกว่าปริมาณ
การรวบรวมตัวอย่างคุณภาพสูงหลายร้อยรายการเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับทีมส่วนใหญ่ วางแผนสำหรับขั้นตอนการเก็บข้อมูลนี้ให้เหมาะสมก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการปรับแต่งขั้นสุดท้าย
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพข้อมูล
ตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกันจะทำให้โมเดลสับสน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าเชื่อถือและคาดเดาไม่ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ข้อมูลฝึกฝนของคุณจำเป็นต้องได้รับการคัดกรองและทำความสะอาดอย่างพิถีพิถัน ตัวอย่างที่ไม่ดีเพียงตัวอย่างเดียวสามารถทำลายการเรียนรู้ที่ได้จากตัวอย่างที่ดีจำนวนมากได้
ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพข้อมูลที่สูง:
- ความสม่ำเสมอ: ตัวอย่างทั้งหมดควรมีรูปแบบ สไตล์ และน้ำเสียงที่เหมือนกัน หากคุณต้องการให้ AI ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ตัวอย่างทั้งหมดของคุณควรเป็นทางการเช่นกัน
- ความหลากหลาย: ชุดข้อมูลของคุณควรครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่โมเดลอาจพบเจอในการใช้งานจริง อย่าฝึกฝนเฉพาะกรณีง่าย ๆ เท่านั้น
- ความถูกต้อง: ตัวอย่างผลลัพธ์ทุกตัวอย่างต้องสมบูรณ์แบบ ควรเป็นการตอบสนองที่ตรงตามที่คุณต้องการให้โมเดลสร้างขึ้นโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือการพิมพ์ผิดใดๆ
- ความสะอาด: ก่อนการฝึกอบรม คุณต้องลบตัวอย่างที่ซ้ำกัน แก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมด และแก้ไขความขัดแย้งในข้อมูลให้เรียบร้อย
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้มีการตรวจสอบและยืนยันตัวอย่างการฝึกอบรมโดยบุคคลหลายคน เนื่องจากสายตาที่สดใหม่มักสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องที่คุณอาจมองข้ามไปได้
วิธีปรับแต่ง Gemini อย่างละเอียดทีละขั้นตอน
กระบวนการปรับแต่ง Gemini อย่างละเอียดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนทางเทคนิคหลายขั้นตอนในแพลตฟอร์มของ Google การตั้งค่าผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เสียเวลาฝึกอบรมที่มีค่าและทรัพยากรการคำนวณไปหลายชั่วโมง ทำให้คุณต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คู่มือปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อลดการลองผิดลองถูกนี้ จะนำคุณผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ 🛠️
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น คุณจะต้องมีบัญชีGoogle Cloudที่เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแล้ว และสามารถเข้าถึง Google AI Studio ได้ กรุณาจัดสรรเวลาอย่างน้อยสองสามชั่วโมงสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้นและงานฝึกอบรมครั้งแรกของคุณ รวมถึงเวลาเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบและปรับปรุงโมเดลของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Google AI Studio
Google AI Studio คืออินเทอร์เฟซบนเว็บที่คุณจะใช้จัดการกระบวนการปรับแต่งทั้งหมด มันมอบวิธีที่ง่ายต่อการใช้งานในการอัปโหลดข้อมูล, กำหนดค่าการฝึกอบรม, และทดสอบโมเดลที่คุณสร้างเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ก่อนอื่น ให้ไปที่ai.google.devและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการและสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ใน Google Cloud Console หากคุณยังไม่มีโปรเจ็กต์อยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน API ที่จำเป็นตามที่ระบบแพลตฟอร์มแจ้งเตือนไว้
ขั้นตอนที่ 2: อัปโหลดชุดข้อมูลการฝึกอบรมของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้ไปที่ส่วนการปรับแต่งภายใน Google AI Studio ที่นี่ คุณจะเริ่มกระบวนการสร้างโมเดลที่กำหนดเองของคุณ
เลือกตัวเลือก "สร้างโมเดลที่ปรับแต่งแล้ว" และเลือกโมเดลฐานของคุณ Gemini 1.5 Flash เป็นตัวเลือกที่พบได้บ่อยและคุ้มค่าสำหรับการปรับแต่งให้ละเอียด
ถัดไป อัปโหลดไฟล์ JSONL หรือ CSV ที่มีชุดข้อมูลการฝึกอบรมที่คุณเตรียมไว้ แพลตฟอร์มจะตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดรูปแบบ โดยจะแจ้งข้อผิดพลาดทั่วไป เช่น ฟิลด์ที่หายไปหรือโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการตั้งค่าการปรับแต่งของคุณ
หลังจากที่คุณอัปโหลดและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์การฝึกอบรม การตั้งค่าเหล่านี้เรียกว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ ซึ่งควบคุมวิธีที่โมเดลเรียนรู้จากข้อมูลของคุณ
ตัวเลือกหลักที่คุณจะเห็นคือ:
- ยุค: นี่เป็นตัวกำหนดว่าโมเดลจะฝึกฝนบนชุดข้อมูลทั้งหมดของคุณกี่ครั้ง การมีจำนวนยุคมากขึ้นอาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียนรู้เกินข้อมูล (overfitting)
- อัตราการเรียนรู้: ตัวนี้ควบคุมว่าโมเดลจะปรับน้ำหนักของมันอย่างรุนแรงเพียงใดตามตัวอย่างของคุณ
- ขนาดของชุดข้อมูล: นี่เป็นการกำหนดจำนวนตัวอย่างการฝึกอบรมที่จะประมวลผลพร้อมกันในหนึ่งกลุ่ม
สำหรับความพยายามครั้งแรกของคุณ ควรเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นที่แนะนำโดย Google AI Studio แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การตัดสินใจที่ซับซ้อนเหล่านี้ง่ายขึ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานได้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องก็ตาม
ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการปรับจูน
เมื่อคุณได้กำหนดค่าการตั้งค่าของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มงานการปรับแต่งได้ตอนนี้ เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลจะเริ่มประมวลผลข้อมูลของคุณและปรับค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง กระบวนการฝึกอบรมนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดข้อมูลของคุณและแบบจำลองที่คุณเลือก
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้โดยตรงภายในแดชบอร์ดของ Google AI Studio เนื่องจากงานดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของ Google คุณสามารถปิดเบราว์เซอร์ได้อย่างปลอดภัยและกลับมาตรวจสอบสถานะในภายหลังได้ หากงานล้มเหลว สาเหตุเกือบทั้งหมดมักเกิดจากปัญหาด้านคุณภาพหรือรูปแบบของข้อมูลการฝึกอบรมของคุณ
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบโมเดลที่คุณสร้างขึ้น
เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบจำลองที่คุณปรับแต่งไว้พร้อมสำหรับการทดสอบแล้ว ✨
คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เฟซสนามเด็กเล่นใน Google AI Studio
เริ่มต้นด้วยการส่งข้อความทดสอบที่คล้ายกับตัวอย่างการฝึกฝนของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นทดสอบกับกรณีขอบเขตและรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ทั่วไป
- ความถูกต้อง: มันสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับที่คุณฝึกไว้หรือไม่?
- การสรุปทั่วไป: สามารถจัดการกับข้อมูลใหม่ที่มีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันกับข้อมูลที่ใช้ฝึกฝนได้ถูกต้องหรือไม่?
- ความสม่ำเสมอ: คำตอบของมันเชื่อถือได้และคาดเดาได้หรือไม่เมื่อลองใช้กับคำสั่งเดียวกันหลายครั้ง?
หากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณอาจจำเป็นต้องกลับไปปรับปรุงข้อมูลการฝึกอบรมของคุณโดยการเพิ่มตัวอย่างเพิ่มเติมหรือแก้ไขความไม่สอดคล้องกันจากนั้นจึงฝึกอบรมแบบจำลองใหม่อีกครั้ง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรม Gemini ด้วยข้อมูลที่กำหนดเอง
การปฏิบัติตามขั้นตอนทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าจะได้โมเดลที่ยอดเยี่ยม หลายทีมทำกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วกลับผิดหวังกับผลลัพธ์ เพราะพวกเขาพลาดกลยุทธ์การปรับแต่งที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ นี่คือสิ่งที่แยกโมเดลที่ใช้งานได้ออกจากโมเดลที่มีประสิทธิภาพสูง
ไม่น่าแปลกใจที่รายงานสถานะของ AI เชิงสร้างสรรค์ในองค์กรของ Deloitte พบว่าสองในสามของบริษัทรายงานว่า 30% หรือน้อยกว่าของการทดลองใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ของพวกเขาจะถูกปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในหกเดือน
การนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ไปใช้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามาก
- เริ่มต้นจากขนาดเล็กแล้วค่อยขยาย: ก่อนที่จะทำการฝึกฝนเต็มรูปแบบ ให้ทดสอบแนวทางของคุณกับชุดข้อมูลขนาดเล็ก (เช่น 100 ตัวอย่าง) ก่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรูปแบบข้อมูลของคุณและประเมินประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมง
- จัดเวอร์ชันชุดข้อมูลของคุณ: เมื่อคุณเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขตัวอย่างการฝึกฝน ให้บันทึกแต่ละเวอร์ชันของชุดข้อมูลของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำผลลัพธ์ และย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากเวอร์ชันใหม่มีประสิทธิภาพแย่ลง
- ทดสอบก่อนและหลัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มปรับแต่งอย่างละเอียด ให้กำหนดค่าพื้นฐานโดยประเมินประสิทธิภาพของโมเดลพื้นฐานในงานหลักของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณวัดผลได้อย่างเป็นกลางว่าความพยายามในการปรับแต่งของคุณได้ปรับปรุงประสิทธิภาพไปมากเพียงใด
- ทบทวนความล้มเหลว: เมื่อโมเดลที่คุณสร้างขึ้นให้คำตอบที่ผิดหรือมีรูปแบบไม่ถูกต้อง อย่าเพียงแค่รู้สึกหงุดหงิด ให้เพิ่มกรณีความล้มเหลวนั้นเข้าไปเป็นตัวอย่างใหม่ในข้อมูลการฝึกฝนของคุณสำหรับการปรับปรุงในรอบถัดไป
- บันทึกกระบวนการของคุณ: จดบันทึกการฝึกอบรมแต่ละครั้ง โดยระบุเวอร์ชันของชุดข้อมูลที่ใช้, ค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์, และผลลัพธ์ การบันทึกนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลเมื่อเวลาผ่านไป
การจัดการการวนซ้ำเหล่านี้ เวอร์ชันของชุดข้อมูล และเอกสารประกอบต้องอาศัยการบริหารโครงการที่แข็งแกร่ง การรวมงานเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสามารถป้องกันไม่ให้กระบวนการกลายเป็นความวุ่นวายได้
ความท้าทายทั่วไประหว่างการฝึกอบรม Gemini
ทีมมักลงทุนเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการปรับแต่งอย่างละเอียด เพียงเพื่อพบกับอุปสรรคที่คาดการณ์ได้ซึ่งนำไปสู่ความพยายามที่สูญเปล่าและความหงุดหงิด การทราบถึงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ล่วงหน้าสามารถช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดบางประการและวิธีแก้ไข:
- การเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อโมเดลจดจำตัวอย่างการฝึกฝนของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับข้อมูลการฝึกฝนของคุณ พิจารณาการลดจำนวนอีป็อก หรือสำรวจวิธีการทางเลือกเช่นการเพิ่มข้อมูลผ่านการค้นหา
- ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน: หากโมเดลให้คำตอบที่แตกต่างกันสำหรับคำถามที่คล้ายกันมาก อาจเป็นเพราะข้อมูลการฝึกอบรมของคุณมีตัวอย่างที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน จำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเหล่านี้
- การเบี่ยงเบนของรูปแบบ: บางครั้งโมเดลอาจเริ่มต้นด้วยการทำตามโครงสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการ แต่แล้วอาจค่อยๆ "เบี่ยงเบน" ออกจากโครงสร้างนั้นเมื่อเวลาผ่านไป วิธีแก้ไขคือการระบุคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบอย่างชัดเจนภายในผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกฝน ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาเท่านั้น
- รอบการทำงานที่ช้า: เมื่อแต่ละรอบการฝึกอบรมใช้เวลานานหลายชั่วโมง จะทำให้ความสามารถในการทดลองและปรับปรุงของคุณช้าลงอย่างมาก ทดสอบแนวคิดของคุณบนชุดข้อมูลที่เล็กลงก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่รวดเร็วขึ้นก่อนที่จะเริ่มงานฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
- คอขวดในการเก็บข้อมูล: บ่อยครั้งที่ส่วนที่ยากที่สุดคือคอขวดในการเก็บข้อมูลซึ่งก็คือการรวบรวมตัวอย่างที่มีคุณภาพสูงให้เพียงพอ เริ่มต้นด้วยการนำเนื้อหาที่ดีที่สุดที่คุณมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ เช่น ตั๋วสนับสนุนลูกค้า ข้อความทางการตลาด หรือเอกสารทางเทคนิค จากนั้นจึงขยายออกไปจากจุดนั้น
ความท้าทายเหล่านี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายทีมต้องมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากกระบวนการปรับแต่งด้วยตนเอง
88% ของผู้ตอบแบบสำรวจใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในการทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคืออะไร? การขาดการบูรณาการอย่างราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
ทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
การปรับแต่ง Gemini ให้ละเอียดนั้นทรงพลัง—แต่ก็เป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น
ตลอดทั้งบทความนี้ เราได้เห็นแล้วว่าการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียว: การสอนให้ AI เข้าใจบริบททางธุรกิจของคุณ ปัญหาคือการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดทำสิ่งนี้โดยอ้อม คุณเตรียมชุดข้อมูล วิศวกรรมตัวอย่าง ฝึกโมเดลใหม่ และดูแลระบบทั้งหมดเพื่อให้ AI สามารถประมาณการทำงานของทีมคุณได้อย่างใกล้เคียง
นั่นมีเหตุผลสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะทาง แต่สำหรับทีมส่วนใหญ่ เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่การปรับแต่ง Gemini ให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนเพียงเพื่อตัวมันเอง เป้าหมายนั้นง่ายกว่า:
คุณต้องการ AI ที่เข้าใจงานของคุณ
นี่คือจุดที่ ClickUp ใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างพื้นฐาน—และฉลาดกว่า—
ClickUp'sConverged AI Workspaceมอบ AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณได้ทันทีให้กับทีมของคุณ—ไม่ต้องทำงานหนักเลย แทนที่จะต้องฝึก AI ให้ เรียนรู้ บริบทของคุณในภายหลัง คุณจะได้ทำงานร่วมกับ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่แล้ว ซึ่งบริบทของคุณมีอยู่แล้ว
งาน เอกสาร ความคิดเห็น ประวัติโครงการ และการตัดสินใจของคุณถูกเชื่อมต่อกันโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องฝึก AI ด้วยข้อมูลของคุณ เพราะมันอยู่ในที่ที่งานของคุณเกิดขึ้นอยู่แล้ว โดยใช้ประโยชน์จากระบบจัดการความรู้ที่มีอยู่ของคุณ
|แง่มุม
|การปรับแต่งอย่างละเอียดของ Gemini
|ClickUp Brain
|เวลาในการตั้งค่า
|วันถึงสัปดาห์ในการเตรียมข้อมูล
|ทันที—ทำงานร่วมกับข้อมูลพื้นที่ทำงานที่มีอยู่
|แหล่งที่มาของบริบท
|ตัวอย่างการฝึกอบรมที่คัดสรรด้วยมือ
|การเข้าถึงอัตโนมัติไปยังงานที่เชื่อมต่อทั้งหมด
|การบำรุงรักษา
|ฝึกอบรมใหม่เมื่อความต้องการของคุณเปลี่ยนแปลง
|อัปเดตอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทำงานของคุณ
|ทักษะทางเทคนิคที่ต้องการ
|ปานกลางถึงสูง
|ไม่มี
เนื่องจาก ClickUp เป็นระบบการทำงานของคุณ ClickUp Brain จึงทำงานภายในกราฟข้อมูลที่เชื่อมต่อของคุณ ไม่มีAI ที่กระจายตัวไปทั่วเครื่องมือที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่มีกระบวนการฝึกอบรมที่เปราะบาง และไม่มีความเสี่ยงที่โมเดลจะหลุดจากการทำงานจริงของทีมคุณ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
- ถามคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณ: ClickUp Brain ค้นหาข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และการอัปเดตต่าง ๆ เพื่อตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจริงจากโปรเจกต์ของคุณ ไม่ใช่ความรู้ทั่วไปจากการฝึกฝน
- สร้างเนื้อหาพร้อมบริบท: ClickUp Brain มีการเข้าถึงอย่างปลอดภัยต่อภารกิจ, ไฟล์, ความคิดเห็น, และประวัติโครงการของคุณอยู่แล้ว สามารถสร้างเอกสาร, สรุป, และการอัปเดตสถานะที่อ้างอิงถึงงานจริง, ระยะเวลา, และ 우선순위ของคุณได้ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลข้ามแอปและไฟล์อีกต่อไป
- อัตโนมัติด้วยความเข้าใจ: ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อบริบทของโครงการอย่างชาญฉลาด เช่น กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และการเปลี่ยนแปลงสถานะ ไม่ใช่แค่กฎที่ตายตัวเท่านั้น AI ยังสามารถสร้างระบบเหล่านี้ให้คุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้พลังที่แท้จริงของ AI ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยClickUp Super Agents
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp—ถูกกำหนดค่าเป็น "ผู้ใช้" AI ที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณภายในพื้นที่ทำงาน พวกเขามีความรอบรู้และเข้าใจบริบท และสามารถถูกมอบหมายงาน, ถูกกล่าวถึงในความคิดเห็น, ถูกกระตุ้นผ่านเหตุการณ์หรือตารางเวลา, หรือถูกสั่งการผ่านแชท—เหมือนกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์
คุณสามารถสร้างและปรับใช้ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้คุณ:
- ระบุ เหตุการณ์เริ่มต้น เช่น ข้อความหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของงาน
- สรุปกฎการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการสรุปข้อมูล, มอบหมายงาน, หรือปรับลำดับความสำคัญ
- ดำเนินการ การกระทำภายนอก ผ่านเครื่องมือและส่วนขยายที่ผสานรวม
- จัดหา ข้อมูลสนับสนุน โดยการเชื่อมต่อตัวแทนเข้ากับฐานความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ในวิดีโอด้านล่าง
ปรับแต่งกลยุทธ์ AI ของคุณให้เหมาะสม: รับ ClickUp
การปรับแต่งละเอียดสอน AI ให้รู้จักรูปแบบของคุณผ่านตัวอย่างที่คงที่ แต่การใช้ซอฟต์แวร์ที่รวมกันในเวิร์กสเปซเช่น ClickUp ช่วยลดการกระจายของบริบทโดยการให้ AI ของคุณมีบริบทสดและอัตโนมัติ
นี่คือแก่นแท้ของการเปลี่ยนแปลงสู่ AI ที่ประสบความสำเร็จ: ทีมที่รวมศูนย์การทำงานไว้ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันจะใช้เวลาน้อยลงในการฝึกฝน AI และใช้เวลาในการได้รับประโยชน์จากมันมากขึ้น เมื่อพื้นที่ทำงานของคุณพัฒนาไป AI ของคุณก็จะพัฒนาไปโดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องมีการฝึกฝนใหม่
พร้อมที่จะข้ามการฝึกอบรมและเริ่มต้นกับ AI ที่รู้งานของคุณอยู่แล้วหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสัมผัสประโยชน์ของพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
โมเดลที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดของคุณจะเรียนรู้จากตัวอย่างการฝึกอบรมของคุณ แต่โมเดลพื้นฐาน Gemini ของ Google จะไม่เก็บข้อมูลหรือเรียนรู้จากข้อมูลการสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ โมเดลที่คุณปรับแต่งเองจะแยกออกจากโมเดลพื้นฐานที่ให้บริการผู้ใช้รายอื่น
แม้ว่างานฝึกอบรมเองอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่การลงทุนเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่การเตรียมข้อมูลฝึกอบรมคุณภาพสูง ระยะการเตรียมข้อมูลนี้มักใช้เวลาหลายวันหรืออาจนานถึงหลายสัปดาห์เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้อง
ใช่ คุณสามารถปรับแต่งโมเดลได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ Google AI Studio ซึ่งมีอินเทอร์เฟซแบบภาพที่จัดการความซับซ้อนทางเทคนิคส่วนใหญ่ให้คุณ แม้ว่าคุณยังจำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนดในการจัดรูปแบบข้อมูลก็ตาม
คำแนะนำที่กำหนดเองเป็นคำแนะนำชั่วคราวที่อิงตามเซสชันซึ่งชี้นำพฤติกรรมของโมเดลสำหรับการสนทนาครั้งเดียวเท่านั้น การปรับแต่งโมเดลอย่างละเอียดจะปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ภายในของโมเดลอย่างถาวรตามตัวอย่างการฝึกอบรมของคุณ ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงอยู่ถาวร