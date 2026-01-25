บล็อก ClickUp

วิธีใช้ You.com AI สำหรับการวิจัยและการวิเคราะห์

25 มกราคม 2569

ทีมส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อเครื่องมือวิจัย AI และระบบการจัดการโครงการของพวกเขาเหมือนเป็นโลกที่แยกจากกัน คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในที่หนึ่ง จากนั้นก็คัดลอกและวางด้วยมือ และภาวนาว่าไม่มีอะไรสูญหายในกระบวนการแปล ผลลัพธ์คือสิ่งที่องค์กรหลายแห่งเรียกว่าการแพร่กระจายของบริบท— วงจรที่น่าหงุดหงิดของการเปิดแท็บหลายสิบหน้า สแกนแต่ละหน้าเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประกอบคำตอบที่สอดคล้องกันด้วยมือ

คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการใช้ You.com AI สำหรับการวิจัย และแสดงวิธีการเชื่อมต่อผลการค้นคว้าเหล่านั้นโดยตรงกับงานของทีมคุณผ่านเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUp

คุณ. com AI เทียบกับ ClickUp: การวิจัยกับการปฏิบัติ

หากคุณจำได้เพียงสิ่งเดียว ให้เป็นสิ่งนี้: You.com AI ช่วยให้คุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าของและติดตามได้

คุณ. com AI (วิจัย)คลิกอัพ (การดำเนินการ)
สังเคราะห์คำตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งเก็บข้อมูลในที่ที่ทีมงานทำงานอยู่แล้ว
ให้แหล่งอ้างอิงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานด้วย Docs-to-Tasks
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบและสรุปแนวโน้มเพิ่มโครงสร้างด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ความมั่นใจ, หมวดหมู่, ข้อสรุป)
ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อความภายในอินเทอร์เฟซระบบอัตโนมัติดำเนินการติดตามผลด้วย ระบบอัตโนมัติ
ไม่สามารถเชื่อมโยงผลการค้นพบกับแผนโครงการได้โดยตรงเชื่อมโยงงานวิจัยกับการส่งมอบผ่านเอกสาร งาน และแดชบอร์ด

You.com AI คืออะไรและทำงานอย่างไรสำหรับการวิจัย?

คำถามวิจัยที่ซับซ้อนทำให้การค้นหาเว็บแบบดั้งเดิมกลายเป็นกำแพงของลิงก์สีน้ำเงิน คุณเสียเวลาหลายชั่วโมงในการกระโดดไปมาระหว่างแหล่งข้อมูล สูญเสียความคิด และกังวลว่าข้อมูลสำคัญเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการอาจถูกฝังอยู่ในหน้าที่สี่ของผลการค้นหา ปรากฏการณ์นี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการสลับบริบทซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมลดลง

You.com AI เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ แทนที่จะให้เพียงรายชื่อลิงก์ เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวของคุณ มันประมวลผลคำถามของคุณ เรียกดูหลายหน้าเว็บพร้อมกัน และให้คำตอบที่สรุปพร้อมการอ้างอิงในตัว ซึ่งเปลี่ยนบทบาทของคุณจากการค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองเป็นการตรวจสอบคำตอบที่สรุปแล้ว

เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนี้เรียกว่า การสร้างเสริมด้วยการค้นหา (Retrieval-Augmented Generation หรือ RAG) ต่างจากแบบจำลอง AI แบบดั้งเดิมที่พึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว RAG จะทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์และให้คำตอบโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

ระบบดำเนินการตามกระบวนการสามขั้นตอน: ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยจากทั่วเว็บ; ตรวจสอบและลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน; และสร้างสรุปใหม่ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล พร้อมการอ้างอิงที่เชื่อถือได้และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทุกข้อได้อย่างง่ายดาย

วิธีใช้ You.com AI สำหรับการวิจัยใน 5 ขั้นตอน

การใช้ประโยชน์จาก You.com AI ให้ได้มากที่สุดสำหรับโครงการวิจัยของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเข้าใจขั้นตอนการทำงานพื้นฐานแล้ว กุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนจากคำถามกว้างๆ ไปสู่ชุดของข้อค้นพบที่ได้รับการยืนยันและนำไปปฏิบัติได้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ You.com และเลือกโหมดการวิจัย

ก่อนอื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ You.com คุณจะสังเกตเห็นโหมดต่างๆ ที่มีให้เลือก เช่น สมาร์ท, จีนัส, และการวิจัย

หน้าหลักของแพลตฟอร์ม you.com AI นำเสนอเครื่องมือสำหรับการวิจัย การคำนวณ และงานสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ให้เลือกโหมดวิจัย

ตัวแทนวิจัยบน you.com ช่วยให้สามารถทำการวิจัยเชิงลึกได้อย่างแม่นยำระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม พร้อมแนะนำข้อความเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม ตรวจสอบผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ และสำรวจหัวข้อที่ซับซ้อน
โหมดนี้ได้รับการปรับแต่งอย่างชัดเจนสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ในขณะที่โหมดอื่นอาจให้คำตอบที่รวดเร็วจากแหล่งเดียว โหมดการวิจัยถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึก ดึงข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายมากขึ้น และให้ภาพรวมที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งๆ

ขั้นตอนที่ 2. สร้างคำถามที่เฉพาะเจาะจงและมีบริบทที่สมบูรณ์

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการได้ผลลัพธ์ที่ดีคือคุณภาพของคำสั่งของคุณ คำถามที่ไม่ชัดเจนจะนำไปสู่คำตอบที่ไม่ชัดเจน คำสั่งของคุณควรให้บริบทแก่ AI มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงรูปแบบที่คุณต้องการและข้อจำกัดใดๆ นี่เป็นแกนหลักของการสร้างคำสั่งที่ดี

ประเภทของคำสั่งตัวอย่าง
คำสั่งไม่ชัดเจน"เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการบริหารโครงการ"
คำสั่งที่ชัดเจนเปรียบเทียบวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile และ Waterfall สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นความยืดหยุ่นของระยะเวลาและความสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คำแนะนำที่ชัดเจนดีกว่าเพราะระบุการเปรียบเทียบ, กลุ่มเป้าหมาย, และจุดสนใจหลัก.

ผู้ช่วยวิจัยของ You.com สรุปแนวโน้มการนำ AI มาใช้ในองค์กรที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้ช่วยวิจัยของ You.com สรุปแนวโน้มการนำ AI มาใช้ในองค์กรที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและยืนยันข้ออ้าง

เมื่อคุณได้รับการตอบกลับแล้ว ให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลอย่างละเอียด 🕵️

ใช้มุมมองการอ้างอิงเพื่อดูแหล่งข้อมูลต้นฉบับทั้งหมดที่ AI ใช้ นำเมาส์ไปวางเหนือข้ออ้างแต่ละข้อในสรุปเพื่อดูว่าแหล่งข้อมูลใดสนับสนุนประเด็นนั้นโดยเฉพาะ สำหรับงานวิจัยที่มีความสำคัญสูง คุณควรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดโดยการคลิกผ่านไปยังบทความต้นฉบับเพื่อยืนยันความถูกต้อง

ตัวอย่างแหล่งที่มาใน You.com
ขั้นตอนที่ 4. ใช้คำถามติดตามเพื่อเจาะลึกเพิ่มเติม

คำถามแรกของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น You.com AI จะรักษาบริบทของการสนทนาของคุณไว้ ดังนั้นคุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อสำรวจรายละเอียดปลีกย่อยได้ การถามซ้ำแบบนี้เปรียบเสมือนการสนทนากับผู้ช่วยวิจัยที่จดจำทุกสิ่งที่คุณได้พูดคุยไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มัน:

  • เปรียบเทียบสองจุดจากคำตอบก่อนหน้า
  • โปรดยกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับแนวคิดที่กล่าวถึง
  • ขยายความในส่วนใดส่วนหนึ่งของบทสรุป
ผู้ช่วยวิจัย AI ของ you.com ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในองค์กรสำหรับการวินิจฉัย
ขั้นตอนที่ 5. ส่งออกหรือบันทึกผลการค้นพบของคุณ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลการวิจัยออกจาก You.com และเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถคัดลอกข้อความได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซหรือบันทึกไว้ในบันทึกของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง You.com AI ไม่มีฟีเจอร์ในตัวที่จะแปลงผลการค้นหาของคุณให้เป็นงานหรือแผนโครงการ ดังนั้นคุณจะต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องมือของคุณเอง

คัดลอกข้อมูลเชิงลึกด้านการวินิจฉัยที่สร้างโดย AI ไปยังบันทึกหรือเอกสารของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย you.com
นี่มักเป็นจุดที่กระบวนการวิจัยล้มเหลว การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การจัดระเบียบข้อมูลและทำให้สามารถนำไปใช้ได้เป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อสร้างคำถามสำหรับการวิจัยเชิงแข่งขัน ควรระบุพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น กรอบเวลา ภูมิภาค และตัวชี้วัดที่คุณให้ความสำคัญ ยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งตรงเป้าหมายและมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. การวิจัย AI ของ com

สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อใดที่ You.com AI เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและเมื่อใดที่การค้นหาแบบง่ายจะดีกว่า มันโดดเด่นในสถานการณ์ที่เป้าหมายหลักคือการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง 📚

นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่ดีที่สุดบางส่วน:

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแข่งขัน: แทนที่จะค้นหาด้วยตนเองว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสามารถรับภาพรวมอย่างรวดเร็วได้

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "วิเคราะห์จุดเด่นที่แตกต่างระหว่าง Asana และ Monday.com สำหรับการบริหารโครงการในระดับองค์กร โดยอ้างอิงจากรีวิวล่าสุดและการประกาศฟีเจอร์ใหม่"

การวิจัยตลาด: รับสรุปภาพรวมระดับสูงของแนวโน้มตลาด ความรู้สึกของผู้บริโภค หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอ่านรายงานแยกหลายสิบฉบับ

📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "สรุปแนวโน้มสำคัญในตลาด SaaS ระดับโลกสำหรับปี 2024 โดยเน้นที่การผสานรวม AI และรูปแบบการกำหนดราคา"

การทบทวนวรรณกรรม: รวบรวมมุมมองทางวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับหัวข้ออย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจบริบทพื้นฐานก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านเอกสารต้นฉบับ

📌 ตัวอย่างโจทย์: "โปรดจัดทำบทวิจารณ์วรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาของการทำงานทางไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน"

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิค: เมื่อประเมินเทคโนโลยีใหม่หรือผู้ขาย คุณสามารถดึงข้อมูลจากเอกสาร บทวิจารณ์ และกรณีศึกษาได้พร้อมกัน

📌 ตัวอย่างคำถาม: "ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารีโอเพนซอร์สในซอฟต์แวร์องค์กรมีอะไรบ้าง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันคืออะไร?"

การวิเคราะห์นโยบาย: ทำความเข้าใจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาล, ความคิดเห็นทางกฎหมาย, และคำแนะนำจากอุตสาหกรรม

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "สรุปข้อกำหนดหลักของกฎหมาย AI ของสหภาพยุโรปสำหรับบริษัทที่พัฒนาระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูง"

การเปรียบเทียบผู้ขาย: ประเมินเครื่องมือหรือบริการต่างๆ โดยรวบรวมคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จากทั่วเว็บในคำค้นหาเดียว

📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "เปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง HubSpot กับ Salesforce"

🔍 คุณทราบหรือไม่?Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2026 แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร 40% จะมีตัวแทน AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานแต่ละประเภท เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ในปี 2025 การยอมรับอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่ทีมต่างๆ จะทำการวิจัยและดำเนินกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ You.com AI สำหรับการวิจัย

หากคุณใช้เครื่องมือ AI โดยไม่เข้าใจจุดอ่อนของมัน คุณอาจเสี่ยงที่จะได้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หากคุณเชื่อถือผลลัพธ์ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณอาจเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาด การรู้ข้อจำกัดจะช่วยให้คุณใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 👀

  • ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอาจแตกต่างกัน: ระบบ AI รวบรวมข้อมูลจากเว็บเปิด และไม่ทุกแหล่งข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน อาจมีการอ้างอิงถึงบล็อกโพสต์แบบสุ่มที่มีน้ำหนักเท่ากับการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นคุณยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งข้อมูลอยู่
  • ช่องว่างของเนื้อหาที่ถูกปิดกั้น: AI ไม่สามารถผ่านเพย์วอลล์ได้ ซึ่งหมายความว่างานวิจัยของคุณอาจขาดข้อมูลเชิงลึกจากวารสารวิชาการ, สื่อข่าวระดับพรีเมียม, และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกจำกัดการเข้าถึง ซึ่งอาจเป็นช่องว่างสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงลึก
  • ข้อจำกัดด้านความใหม่: แม้ว่าจะค้นหาแบบเรียลไทม์ แต่เนื้อหาใหม่ล่าสุดบนเว็บอาจยังไม่ถูกจัดทำดัชนีและค้นหาได้ทันที สำหรับข่าวด่วน คุณอาจยังจำเป็นต้องเข้าไปที่แหล่งข่าวโดยตรง
  • ความไวต่อข้อความ: คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่คุณป้อนเป็นอย่างมาก หากคำถามของคุณไม่ชัดเจนหรือใช้คำไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้มักจะทั่วไปและไม่มีประโยชน์ ทำให้คุณต้องเสียเวลาในการค้นหาใหม่ และ74% ของผู้ทำงานรายงานว่ามีผลกระทบเชิงลบจากผลลัพธ์ของ AI ที่มีคุณภาพต่ำ
  • ไม่มีการผสานการทำงาน: นี่เป็นปัญหาใหญ่. ผลการวิจัยของคุณถูกกักขังไว้ภายในอินเทอร์เฟซของ You.com. ไม่มีวิธีใดที่สามารถทำได้โดยธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนการวิจัยให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, มอบหมายงานติดตามให้กับสมาชิกในทีม, หรือเชื่อมต่อผลการวิจัยของคุณกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่.
  • ความท้าทายในการทำซ้ำ: หากคุณรันคำสั่งค้นหาเดียวกันในเวลาสองครั้งที่แตกต่างกัน คุณอาจได้รับคำตอบที่แตกต่างกัน นี่เป็นเพราะเนื้อหาบนเว็บที่มันดึงข้อมูลมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับการวิจัยที่ต้องการผลลัพธ์ที่เสถียรและสามารถทำซ้ำได้

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมคือการเปลี่ยนการวิจัยให้เป็นการปฏิบัติ เครื่องมือวิจัยแบบเดี่ยวมักไม่สามารถทำได้ดีในจุดนี้

📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมสำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

จุดที่การวิจัย AI ล้มเหลว (และวิธีที่ ClickUp แก้ไข)

คุณ. com AI ช่วยให้คุณได้รับคำตอบได้เร็วขึ้น แต่ทีมส่วนใหญ่ยังคงเสียเวลาหลังจากสรุปเสร็จ เมื่อต้องย้ายข้อมูลเชิงลึกไปยังงาน เจ้าของงาน และกำหนดเวลา ตารางนี้แสดงจุดล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดในการเปลี่ยนจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และวิธีที่ ClickUp ช่วยปิดช่องว่างนี้ได้อย่างแม่นยำ

เมื่อการวิจัยถึงทางตันวิธีแก้ไขของ ClickUp
ผลการค้นหาอยู่ในเครื่องมือแยกต่างหากเก็บไว้ใน ClickUp Docs ข้างๆ โครงการ
การคัดลอก/วางข้อมูลอาจทำให้สูญเสียบริบทและแหล่งที่มาใช้ Docs-to-Tasks เพื่อให้งานเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสาร
ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกมีความสำคัญเท่าเทียมกันเพิ่ม ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระดับความมั่นใจ, หมวดหมู่
การติดตามผลมักถูกลืมการเปิดใช้งาน อัตโนมัติ เพื่อมอบหมาย, อัปเดตสถานะ, แจ้งเตือน
ทีมไม่สามารถเห็นได้ว่าการวิจัยใดมีการเปลี่ยนแปลงติดตามความคืบหน้าใน แดชบอร์ด

วิธีนำ AI Research จาก You.com มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp

คุณได้ทำการวิจัยแล้ว และคุณมีบล็อกของข้อความที่สังเคราะห์ไว้ ช่องว่างระหว่างการวิจัยและการดำเนินการคือจุดที่ประสิทธิภาพการทำงานสูญเสียไปกับการกระจายของบริบท— เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายไปทั่วเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ข้อมูลการค้นพบของคุณอยู่ในที่หนึ่ง งานของคุณอยู่ในที่หนึ่ง และทีมของคุณก็สงสัยว่าจะทำอะไรต่อไป

เชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยและการปฏิบัติด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp ช่วยให้ผลการค้นพบจาก You.com AI ของคุณไหลเข้าสู่การทำงานประจำวันของทีมคุณได้อย่างราบรื่น

สร้างคลังข้อมูลวิจัยที่มีชีวิตชีวาด้วย ClickUp Docs

จัดระเบียบและเข้าถึงงานวิจัยของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการนำข้อมูลที่ค้นพบมาไว้ใน ClickUp Docs โดยตรง วิธีนี้จะช่วยสร้างคลังข้อมูลวิจัยที่อัปเดตอยู่เสมอและอยู่เคียงข้างกับโครงการต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน

รวมศูนย์การวิจัย, สปรินต์, และการเอกสารไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs
รวมศูนย์การวิจัย, สปรินต์, และการเอกสารไว้ใน ClickUp Docs

📹 เพื่อดูเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการทำงานจริง โปรดชมการสาธิตสั้น ๆ นี้ที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร

ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบทุกอย่าง: จัดหน้าเว็บให้ซ้อนกัน เพิ่มภาพหน้าปก และใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อจัดโครงสร้างงานวิจัยของคุณให้มีความหมาย
  • เชื่อมต่อให้พร้อมใช้งาน: เพิ่มเอกสารของคุณไปยังพื้นที่เฉพาะ, โฟลเดอร์, หรือรายการในลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แท็กเพื่อนร่วมทีม, แสดงความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

แปลงข้อมูลเชิงลึกเป็นงานด้วย ClickUp Docs-to-Tasks

ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการวิจัยคือการแปลงสิ่งที่ค้นพบของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณคัดลอกข้อมูลเชิงลึกกลับไปใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ สร้างงานใหม่ วางข้อความ แล้วพยายามจำบริบทเดิม

ClickUp ขจัดความยุ่งยากนี้ด้วยฟังก์ชัน Docs-to-Tasks เพียงเลือกข้อความใดก็ได้ในเอกสาร ClickUp—ไม่ว่าจะเป็นข้อค้นพบสำคัญ คำถาม หรือรายการที่ต้องติดตาม—แล้วใช้แถบเครื่องมือเพื่อแปลงเป็นงานได้ทันที งานใหม่จะถูกเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารต้นฉบับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหตุผลเบื้องหลังการทำงานไม่สูญหาย

ClickUp-เอกสารและงาน
เข้าถึงทุกสิ่งในที่เดียวโดยการเชื่อมโยงเอกสารและงานเข้าด้วยกัน

เพิ่มโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

หยุดปฏิบัติต่องานวิจัยทั้งหมดว่าเท่าเทียมกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผลการค้นพบของคุณและทำให้สามารถกรองได้อย่างง่ายดาย นำโครงสร้างมาสู่สิ่งที่อาจกลายเป็นเพียงการสะสมข้อมูลที่ล้นหลาม

การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ที่ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และกรองผลการวิจัย
  • ฟิลด์แบบดรอปดาวน์ สำหรับ "ระดับความมั่นใจ" พร้อมตัวเลือกเช่น สูง, ปานกลาง, และต้องการการตรวจสอบ
  • ฟิลด์ ป้ายกำกับ สำหรับ "หมวดหมู่หัวข้อ" เพื่อติดแท็กงานวิจัยตามธีม เช่น ข้อมูลเชิงแข่งขันหรือแนวโน้มตลาด
  • ช่องข้อความ สำหรับ "ประเด็นสำคัญ" เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดของแต่ละข้อค้นพบ

ทำให้กระบวนการทำงานวิจัยเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ประหยัดเวลาและขจัดงานธุรการซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp เมื่อปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น การจัดการงานด้วยมือจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับมือได้ ระบบอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

อินเทอร์เฟซ ClickUp Automations สำหรับการอัตโนมัติการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงาน
อินเทอร์เฟซ ClickUp Automations สำหรับการอัตโนมัติการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงาน

ระบบอัตโนมัติประกอบด้วย ตัวกระตุ้น (Trigger) เงื่อนไข (Condition) และ การกระทำ (Action) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ระบุว่า: "เมื่อมีการสร้างงานในรายการ 'กล่องจดหมายวิจัย' ของเรา (ตัวกระตุ้น) และฟิลด์กำหนดเอง 'ระดับความมั่นใจ' ถูกตั้งค่าเป็น 'สูง' (เงื่อนไข) ให้เปลี่ยนสถานะเป็น 'พร้อมตรวจสอบ' และมอบหมายให้กับหัวหน้าทีม (การกระทำ)"

การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะประเภทนี้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าไม่ตกค้างอยู่ในคิวงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งานวิจัยที่มีความสำคัญสูงสุดจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อยกว่าสามารถถูกจัดคิวเพื่อตรวจสอบในภายหลัง ทีมงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการรายงานว่าประหยัดเวลาในการทำงานด้านธุรการได้อย่างมาก ทำให้มีเวลาเหลือสำหรับการวิเคราะห์ที่มีคุณค่ามากขึ้น

ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส

เมื่อปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น Super Agents จะทำให้การดูแลนี้เป็นการกระทำเชิงรุก แทนที่จะพึ่งพาให้ใครบางคนสังเกตเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไม่ได้ถูกนำไปใช้ Super Agents สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย แสดงการติดตามผลที่หยุดชะงัก และยกระดับข้อค้นพบที่มีความสำคัญสูงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานที่สำคัญไม่หายไปหลังจากสรุปเสร็จสิ้น

ตัวแทน "ติดตามทุกเรื่อง" ใน ClickUp ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานส่วนตัว ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ระบุงานที่ล่าช้าหรือมีความเสี่ยง และร่างข้อความติดตามผลเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการวิจัยตลาด

ใช้ ClickUp Brain เพื่อขยายการวิจัยของคุณ

เชื่อมต่องานวิจัยภายนอกกับองค์ความรู้ภายในของคุณด้วย ClickUp Brainผู้ช่วยอัจฉริยะ AIที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและเข้าใจบริบทของงานทีมคุณ หลังจากที่คุณวางผลการค้นหาจาก You.com ลงในเอกสาร ClickUp แล้ว คุณสามารถ @mention Brain ในความคิดเห็นและถามคำถามเช่น:

กระบวนการวิจัยตลาดด้วย ClickUp Brain
กระบวนการวิจัยตลาดด้วย ClickUp Brain
  • "จากงานวิจัยนี้ กรุณาสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องที่เราได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา"
  • ค้นหาเอกสารภายในทั้งหมดที่กล่าวถึงคู่แข่งหลักของเรา 'Acme Corp'
  • "ร่างรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ตามผลการค้นพบเหล่านี้"
การค้นหาเว็บด้วย AI ใน ClickUp แสดงขั้นตอนการทำงานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp
การผสมผสานระหว่างการวิจัย AIภายนอกและผู้ช่วย AI ที่ตระหนักถึงภายในองค์กร ช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างการค้นพบและการลงมือทำ ข้อมูลเชิงลึกของคุณจะไม่สูญหายในกระบวนการแปลความหมาย แต่จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยClickUp BrainGPT ทีมงานสามารถจับข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยได้ทันทีที่ปรากฏขึ้น ด้วยการใช้Talk-to-Textบนเดสก์ท็อป คุณสามารถพูดข้อสรุปหรือการตัดสินใจออกมาดัง ๆ และเปลี่ยนเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่เสียจังหวะหรือต้องสลับเครื่องมือ

ClickUp Brain GPT พร้อมการค้นหาด้วย AI
ค้นหาทั่วทั้งระบบนิเวศของคุณด้วย Enterprise Search

การวิจัยมักไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจาก You.com AI อาจจำเป็นต้องถูกรวมเข้ากับข้อมูลจาก CRM เอกสารจาก Google Drive หรือการสนทนาจาก Slackความสามารถในการค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้จากอินเทอร์เฟซเดียว

ค้นหาทุกสิ่งในพื้นที่ทำงานของคุณด้วย Enterprise Search
แทนที่จะเปิดหลายแท็บและทำการค้นหาแยกกันในแต่ละระบบ ระบบค้นหาสำหรับองค์กรจะรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ แล้ว ClickUp จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทั้งระบบการทำงานของคุณ วิธีการแบบรวมศูนย์นี้ช่วยแก้ปัญหาการกระจายตัวของ AIที่เกิดขึ้นเมื่อทีมใช้เครื่องมือหลายตัวที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ แต่ละตัวมีฟังก์ชันการค้นหาและหน้าต่างบริบทของตัวเอง

ผลกระทบในทางปฏิบัติมีนัยสำคัญ เมื่อเตรียมการประชุมกับลูกค้า คุณสามารถค้นหาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสื่อสารที่ผ่านมา และเอกสารโครงการได้ในครั้งเดียว เมื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม คุณสามารถดึงความรู้เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความสนใจของพวกเขาออกมาได้ การกำจัดความกระจัดกระจายของการค้นหาเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

สร้างภาพลักษณ์ผลกระทบของการวิจัยด้วย ClickUp Dashboards

การเข้าใจว่าการวิจัยสามารถแปลงเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างไรนั้นต้องการการมองเห็นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานClickUp Dashboardsให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของกระบวนการวิจัยของคุณ ตั้งแต่การค้นพบเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์

สร้างภาพและวิเคราะห์แนวโน้มของความรู้สึก ปริมาณการกล่าวถึง และเวลาในการตอบสนองบนแดชบอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์
สร้างภาพและวิเคราะห์แนวโน้มของความรู้สึก ปริมาณการกล่าวถึง และเวลาในการตอบสนองบนแดชบอร์ด ClickUp แบบเรียลไทม์

เปลี่ยนการวิจัยให้เป็นผลลัพธ์

คุณ. com AI เปลี่ยนกระบวนการวิจัยที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการสังเคราะห์ที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพ มันกรองเว็บเปิดเพื่อส่งมอบคำตอบที่ชัดเจนและมีการอ้างอิง ดังนั้นคุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและมีเวลามากขึ้นในการคิด

แต่การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญก็ต่อเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ของเครื่องมือวิจัยแบบสแตนด์อโลนไม่ใช่ความสามารถของเครื่องมือเอง—แต่เป็นการแยกตัวออกจากกันของเครื่องมือเหล่านั้น งานวิจัยที่ทำในระบบหนึ่งจำเป็นต้องถูกถ่ายโอนไปยังระบบอื่นด้วยตนเองเพื่อดำเนินการต่อ ช่องว่างนี้ทำให้เกิดโอกาสที่ข้อมูลเชิงลึกจะสูญหาย ถูกตีความผิด หรือถูกลืมไป ทีมที่สามารถปิดช่องว่างนี้ได้ด้วยการเชื่อมต่องานวิจัยเข้ากับกระบวนการทำงานโดยตรง มักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทีมที่มองว่างานวิจัยเป็นกิจกรรมแยกต่างหาก

สำหรับทีมที่พร้อมจะลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับผลลัพธ์ ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงงานวิจัยจาก AI ภายนอกเข้ากับความรู้ภายใน การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างระบบอีกต่อไป ไม่ต้องเสียบริบทในการแปลข้อมูลอีกต่อไป มีเพียงเส้นทางตรงจากข้อมูลเชิงลึกสู่ผลลัพธ์เท่านั้น

เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสร้างพื้นที่ทำงานที่การวิจัยของคุณขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง

คำถามที่พบบ่อย

You.com มีหลายระดับที่ให้การเข้าถึงฟีเจอร์การค้นหาและการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีแผนพรีเมียมที่ปลดล็อกความสามารถขั้นสูง สำหรับความสามารถขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การสอบถามไม่จำกัดด้วยโมเดล AI พรีเมียม มีตัวเลือกแผนเพิ่มเติมให้เลือก

You.com AI เปรียบเทียบกับ Google อย่างไรสำหรับการค้นคว้า? ความแตกต่างหลักอยู่ที่ผลลัพธ์ Google จะให้รายชื่อลิงก์ที่คุณต้องตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะที่ You.com AI จะทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้พร้อมคำตอบโดยตรงพร้อมการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง

คุณ. com AI ไม่มีคุณสมบัติการส่งออกแบบเนทีฟ แต่คุณสามารถคัดลอกข้อความที่ถูกสังเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และวางลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ สำหรับทีม วิธีที่ดีที่สุดคือวางข้อความลงในเวิร์กสเปซที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ClickUp Docs เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้