วิธีใช้ You.com AI สำหรับการวิจัยและการวิเคราะห์

ทีมส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อเครื่องมือวิจัย AI และระบบการจัดการโครงการของพวกเขาเหมือนเป็นโลกที่แยกจากกัน คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในที่หนึ่ง จากนั้นก็คัดลอกและวางด้วยมือ และภาวนาว่าไม่มีอะไรสูญหายในกระบวนการแปล ผลลัพธ์คือสิ่งที่องค์กรหลายแห่งเรียกว่าการแพร่กระจายของบริบท— วงจรที่น่าหงุดหงิดของการเปิดแท็บหลายสิบหน้า สแกนแต่ละหน้าเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และประกอบคำตอบที่สอดคล้องกันด้วยมือ
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการใช้ You.com AI สำหรับการวิจัย และแสดงวิธีการเชื่อมต่อผลการค้นคว้าเหล่านั้นโดยตรงกับงานของทีมคุณผ่านเวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์เช่นClickUp
คุณ. com AI เทียบกับ ClickUp: การวิจัยกับการปฏิบัติ
หากคุณจำได้เพียงสิ่งเดียว ให้เป็นสิ่งนี้: You.com AI ช่วยให้คุณค้นหาและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่คุณเป็นเจ้าของและติดตามได้
|คุณ. com AI (วิจัย)
|คลิกอัพ (การดำเนินการ)
|สังเคราะห์คำตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
|เก็บข้อมูลในที่ที่ทีมงานทำงานอยู่แล้ว
|ให้แหล่งอ้างอิงเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
|เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานด้วย Docs-to-Tasks
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบและสรุปแนวโน้ม
|เพิ่มโครงสร้างด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ความมั่นใจ, หมวดหมู่, ข้อสรุป)
|ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อความภายในอินเทอร์เฟซ
|ระบบอัตโนมัติดำเนินการติดตามผลด้วย ระบบอัตโนมัติ
|ไม่สามารถเชื่อมโยงผลการค้นพบกับแผนโครงการได้โดยตรง
|เชื่อมโยงงานวิจัยกับการส่งมอบผ่านเอกสาร งาน และแดชบอร์ด
You.com AI คืออะไรและทำงานอย่างไรสำหรับการวิจัย?
คำถามวิจัยที่ซับซ้อนทำให้การค้นหาเว็บแบบดั้งเดิมกลายเป็นกำแพงของลิงก์สีน้ำเงิน คุณเสียเวลาหลายชั่วโมงในการกระโดดไปมาระหว่างแหล่งข้อมูล สูญเสียความคิด และกังวลว่าข้อมูลสำคัญเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการอาจถูกฝังอยู่ในหน้าที่สี่ของผลการค้นหา ปรากฏการณ์นี้ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการสลับบริบทซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมลดลง
You.com AI เป็นเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ แทนที่จะให้เพียงรายชื่อลิงก์ เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยส่วนตัวของคุณ มันประมวลผลคำถามของคุณ เรียกดูหลายหน้าเว็บพร้อมกัน และให้คำตอบที่สรุปพร้อมการอ้างอิงในตัว ซึ่งเปลี่ยนบทบาทของคุณจากการค้นหาแหล่งข้อมูลด้วยตนเองเป็นการตรวจสอบคำตอบที่สรุปแล้ว
เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังความสามารถนี้เรียกว่า การสร้างเสริมด้วยการค้นหา (Retrieval-Augmented Generation หรือ RAG) ต่างจากแบบจำลอง AI แบบดั้งเดิมที่พึ่งพาข้อมูลการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว RAG จะทำการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์และให้คำตอบโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
ระบบดำเนินการตามกระบวนการสามขั้นตอน: ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยจากทั่วเว็บ; ตรวจสอบและลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน; และสร้างสรุปใหม่ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล พร้อมการอ้างอิงที่เชื่อถือได้และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทุกข้อได้อย่างง่ายดาย
วิธีใช้ You.com AI สำหรับการวิจัยใน 5 ขั้นตอน
การใช้ประโยชน์จาก You.com AI ให้ได้มากที่สุดสำหรับโครงการวิจัยของคุณนั้นเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณเข้าใจขั้นตอนการทำงานพื้นฐานแล้ว กุญแจสำคัญคือการเปลี่ยนจากคำถามกว้างๆ ไปสู่ชุดของข้อค้นพบที่ได้รับการยืนยันและนำไปปฏิบัติได้
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ You.com และเลือกโหมดการวิจัย
ก่อนอื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ You.com คุณจะสังเกตเห็นโหมดต่างๆ ที่มีให้เลือก เช่น สมาร์ท, จีนัส, และการวิจัย
สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ให้เลือกโหมดวิจัย
โหมดนี้ได้รับการปรับแต่งอย่างชัดเจนสำหรับการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง ในขณะที่โหมดอื่นอาจให้คำตอบที่รวดเร็วจากแหล่งเดียว โหมดการวิจัยถูกออกแบบมาเพื่อเจาะลึก ดึงข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายมากขึ้น และให้ภาพรวมที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งๆ
ขั้นตอนที่ 2. สร้างคำถามที่เฉพาะเจาะจงและมีบริบทที่สมบูรณ์
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการได้ผลลัพธ์ที่ดีคือคุณภาพของคำสั่งของคุณ คำถามที่ไม่ชัดเจนจะนำไปสู่คำตอบที่ไม่ชัดเจน คำสั่งของคุณควรให้บริบทแก่ AI มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงรูปแบบที่คุณต้องการและข้อจำกัดใดๆ นี่เป็นแกนหลักของการสร้างคำสั่งที่ดี
|ประเภทของคำสั่ง
|ตัวอย่าง
|คำสั่งไม่ชัดเจน
|"เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการบริหารโครงการ"
|คำสั่งที่ชัดเจน
|เปรียบเทียบวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile และ Waterfall สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้นความยืดหยุ่นของระยะเวลาและความสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คำแนะนำที่ชัดเจนดีกว่าเพราะระบุการเปรียบเทียบ, กลุ่มเป้าหมาย, และจุดสนใจหลัก.
ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและยืนยันข้ออ้าง
เมื่อคุณได้รับการตอบกลับแล้ว ให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลอย่างละเอียด 🕵️
ใช้มุมมองการอ้างอิงเพื่อดูแหล่งข้อมูลต้นฉบับทั้งหมดที่ AI ใช้ นำเมาส์ไปวางเหนือข้ออ้างแต่ละข้อในสรุปเพื่อดูว่าแหล่งข้อมูลใดสนับสนุนประเด็นนั้นโดยเฉพาะ สำหรับงานวิจัยที่มีความสำคัญสูง คุณควรตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดโดยการคลิกผ่านไปยังบทความต้นฉบับเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4. ใช้คำถามติดตามเพื่อเจาะลึกเพิ่มเติม
คำถามแรกของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น You.com AI จะรักษาบริบทของการสนทนาของคุณไว้ ดังนั้นคุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อสำรวจรายละเอียดปลีกย่อยได้ การถามซ้ำแบบนี้เปรียบเสมือนการสนทนากับผู้ช่วยวิจัยที่จดจำทุกสิ่งที่คุณได้พูดคุยไปแล้ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้มัน:
- เปรียบเทียบสองจุดจากคำตอบก่อนหน้า
- โปรดยกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับแนวคิดที่กล่าวถึง
- ขยายความในส่วนใดส่วนหนึ่งของบทสรุป
ขั้นตอนที่ 5. ส่งออกหรือบันทึกผลการค้นพบของคุณ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำข้อมูลการวิจัยออกจาก You.com และเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถคัดลอกข้อความได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซหรือบันทึกไว้ในบันทึกของคุณ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง You.com AI ไม่มีฟีเจอร์ในตัวที่จะแปลงผลการค้นหาของคุณให้เป็นงานหรือแผนโครงการ ดังนั้นคุณจะต้องถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องมือของคุณเอง
นี่มักเป็นจุดที่กระบวนการวิจัยล้มเหลว การรวบรวมข้อมูลเป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การจัดระเบียบข้อมูลและทำให้สามารถนำไปใช้ได้เป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อสร้างคำถามสำหรับการวิจัยเชิงแข่งขัน ควรระบุพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น กรอบเวลา ภูมิภาค และตัวชี้วัดที่คุณให้ความสำคัญ ยิ่งคุณให้บริบทมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งตรงเป้าหมายและมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
กรณีการใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ. การวิจัย AI ของ com
สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าเมื่อใดที่ You.com AI เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมและเมื่อใดที่การค้นหาแบบง่ายจะดีกว่า มันโดดเด่นในสถานการณ์ที่เป้าหมายหลักคือการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง 📚
นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่ดีที่สุดบางส่วน:
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแข่งขัน: แทนที่จะค้นหาด้วยตนเองว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสามารถรับภาพรวมอย่างรวดเร็วได้
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "วิเคราะห์จุดเด่นที่แตกต่างระหว่าง Asana และ Monday.com สำหรับการบริหารโครงการในระดับองค์กร โดยอ้างอิงจากรีวิวล่าสุดและการประกาศฟีเจอร์ใหม่"
การวิจัยตลาด: รับสรุปภาพรวมระดับสูงของแนวโน้มตลาด ความรู้สึกของผู้บริโภค หรือการวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยไม่ต้องอ่านรายงานแยกหลายสิบฉบับ
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: "สรุปแนวโน้มสำคัญในตลาด SaaS ระดับโลกสำหรับปี 2024 โดยเน้นที่การผสานรวม AI และรูปแบบการกำหนดราคา"
การทบทวนวรรณกรรม: รวบรวมมุมมองทางวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับหัวข้ออย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจบริบทพื้นฐานก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านเอกสารต้นฉบับ
📌 ตัวอย่างโจทย์: "โปรดจัดทำบทวิจารณ์วรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาของการทำงานทางไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน"
การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางเทคนิค: เมื่อประเมินเทคโนโลยีใหม่หรือผู้ขาย คุณสามารถดึงข้อมูลจากเอกสาร บทวิจารณ์ และกรณีศึกษาได้พร้อมกัน
📌 ตัวอย่างคำถาม: "ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลบรารีโอเพนซอร์สในซอฟต์แวร์องค์กรมีอะไรบ้าง และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันคืออะไร?"
การวิเคราะห์นโยบาย: ทำความเข้าใจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อนโดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาล, ความคิดเห็นทางกฎหมาย, และคำแนะนำจากอุตสาหกรรม
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "สรุปข้อกำหนดหลักของกฎหมาย AI ของสหภาพยุโรปสำหรับบริษัทที่พัฒนาระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูง"
การเปรียบเทียบผู้ขาย: ประเมินเครื่องมือหรือบริการต่างๆ โดยรวบรวมคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้จากทั่วเว็บในคำค้นหาเดียว
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: "เปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง HubSpot กับ Salesforce"
🔍 คุณทราบหรือไม่?Gartner คาดการณ์ว่าในปี 2026 แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร 40% จะมีตัวแทน AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานแต่ละประเภท เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ในปี 2025 การยอมรับอย่างรวดเร็วนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในวิธีที่ทีมต่างๆ จะทำการวิจัยและดำเนินกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ You.com AI สำหรับการวิจัย
หากคุณใช้เครื่องมือ AI โดยไม่เข้าใจจุดอ่อนของมัน คุณอาจเสี่ยงที่จะได้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หากคุณเชื่อถือผลลัพธ์ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณอาจเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาด การรู้ข้อจำกัดจะช่วยให้คุณใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 👀
- ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอาจแตกต่างกัน: ระบบ AI รวบรวมข้อมูลจากเว็บเปิด และไม่ทุกแหล่งข้อมูลถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน อาจมีการอ้างอิงถึงบล็อกโพสต์แบบสุ่มที่มีน้ำหนักเท่ากับการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นคุณยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของแหล่งข้อมูลอยู่
- ช่องว่างของเนื้อหาที่ถูกปิดกั้น: AI ไม่สามารถผ่านเพย์วอลล์ได้ ซึ่งหมายความว่างานวิจัยของคุณอาจขาดข้อมูลเชิงลึกจากวารสารวิชาการ, สื่อข่าวระดับพรีเมียม, และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกจำกัดการเข้าถึง ซึ่งอาจเป็นช่องว่างสำคัญสำหรับการวิจัยเชิงลึก
- ข้อจำกัดด้านความใหม่: แม้ว่าจะค้นหาแบบเรียลไทม์ แต่เนื้อหาใหม่ล่าสุดบนเว็บอาจยังไม่ถูกจัดทำดัชนีและค้นหาได้ทันที สำหรับข่าวด่วน คุณอาจยังจำเป็นต้องเข้าไปที่แหล่งข่าวโดยตรง
- ความไวต่อข้อความ: คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่คุณป้อนเป็นอย่างมาก หากคำถามของคุณไม่ชัดเจนหรือใช้คำไม่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้มักจะทั่วไปและไม่มีประโยชน์ ทำให้คุณต้องเสียเวลาในการค้นหาใหม่ และ74% ของผู้ทำงานรายงานว่ามีผลกระทบเชิงลบจากผลลัพธ์ของ AI ที่มีคุณภาพต่ำ
- ไม่มีการผสานการทำงาน: นี่เป็นปัญหาใหญ่. ผลการวิจัยของคุณถูกกักขังไว้ภายในอินเทอร์เฟซของ You.com. ไม่มีวิธีใดที่สามารถทำได้โดยธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนการวิจัยให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, มอบหมายงานติดตามให้กับสมาชิกในทีม, หรือเชื่อมต่อผลการวิจัยของคุณกับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่.
- ความท้าทายในการทำซ้ำ: หากคุณรันคำสั่งค้นหาเดียวกันในเวลาสองครั้งที่แตกต่างกัน คุณอาจได้รับคำตอบที่แตกต่างกัน นี่เป็นเพราะเนื้อหาบนเว็บที่มันดึงข้อมูลมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับการวิจัยที่ต้องการผลลัพธ์ที่เสถียรและสามารถทำซ้ำได้
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับทีมคือการเปลี่ยนการวิจัยให้เป็นการปฏิบัติ เครื่องมือวิจัยแบบเดี่ยวมักไม่สามารถทำได้ดีในจุดนี้
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมสำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในเสียงรบกวนดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
จุดที่การวิจัย AI ล้มเหลว (และวิธีที่ ClickUp แก้ไข)
คุณ. com AI ช่วยให้คุณได้รับคำตอบได้เร็วขึ้น แต่ทีมส่วนใหญ่ยังคงเสียเวลาหลังจากสรุปเสร็จ เมื่อต้องย้ายข้อมูลเชิงลึกไปยังงาน เจ้าของงาน และกำหนดเวลา ตารางนี้แสดงจุดล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดในการเปลี่ยนจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และวิธีที่ ClickUp ช่วยปิดช่องว่างนี้ได้อย่างแม่นยำ
|เมื่อการวิจัยถึงทางตัน
|วิธีแก้ไขของ ClickUp
|ผลการค้นหาอยู่ในเครื่องมือแยกต่างหาก
|เก็บไว้ใน ClickUp Docs ข้างๆ โครงการ
|การคัดลอก/วางข้อมูลอาจทำให้สูญเสียบริบทและแหล่งที่มา
|ใช้ Docs-to-Tasks เพื่อให้งานเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสาร
|ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
|เพิ่ม ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระดับความมั่นใจ, หมวดหมู่
|การติดตามผลมักถูกลืม
|การเปิดใช้งาน อัตโนมัติ เพื่อมอบหมาย, อัปเดตสถานะ, แจ้งเตือน
|ทีมไม่สามารถเห็นได้ว่าการวิจัยใดมีการเปลี่ยนแปลง
|ติดตามความคืบหน้าใน แดชบอร์ด
วิธีนำ AI Research จาก You.com มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
คุณได้ทำการวิจัยแล้ว และคุณมีบล็อกของข้อความที่สังเคราะห์ไว้ ช่องว่างระหว่างการวิจัยและการดำเนินการคือจุดที่ประสิทธิภาพการทำงานสูญเสียไปกับการกระจายของบริบท— เมื่อข้อมูลกระจัดกระจายไปทั่วเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ข้อมูลการค้นพบของคุณอยู่ในที่หนึ่ง งานของคุณอยู่ในที่หนึ่ง และทีมของคุณก็สงสัยว่าจะทำอะไรต่อไป
เชื่อมช่องว่างระหว่างการวิจัยและการปฏิบัติด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อย่าง ClickUp ช่วยให้ผลการค้นพบจาก You.com AI ของคุณไหลเข้าสู่การทำงานประจำวันของทีมคุณได้อย่างราบรื่น
สร้างคลังข้อมูลวิจัยที่มีชีวิตชีวาด้วย ClickUp Docs
จัดระเบียบและเข้าถึงงานวิจัยของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการนำข้อมูลที่ค้นพบมาไว้ใน ClickUp Docs โดยตรง วิธีนี้จะช่วยสร้างคลังข้อมูลวิจัยที่อัปเดตอยู่เสมอและอยู่เคียงข้างกับโครงการต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน
📹 เพื่อดูเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการทำงานจริง โปรดชมการสาธิตสั้น ๆ นี้ที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:
- จัดระเบียบทุกอย่าง: จัดหน้าเว็บให้ซ้อนกัน เพิ่มภาพหน้าปก และใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อจัดโครงสร้างงานวิจัยของคุณให้มีความหมาย
- เชื่อมต่อให้พร้อมใช้งาน: เพิ่มเอกสารของคุณไปยังพื้นที่เฉพาะ, โฟลเดอร์, หรือรายการในลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แท็กเพื่อนร่วมทีม, แสดงความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
แปลงข้อมูลเชิงลึกเป็นงานด้วย ClickUp Docs-to-Tasks
ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการวิจัยคือการแปลงสิ่งที่ค้นพบของคุณให้เป็นรายการที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณคัดลอกข้อมูลเชิงลึกกลับไปใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ สร้างงานใหม่ วางข้อความ แล้วพยายามจำบริบทเดิม
ClickUp ขจัดความยุ่งยากนี้ด้วยฟังก์ชัน Docs-to-Tasks เพียงเลือกข้อความใดก็ได้ในเอกสาร ClickUp—ไม่ว่าจะเป็นข้อค้นพบสำคัญ คำถาม หรือรายการที่ต้องติดตาม—แล้วใช้แถบเครื่องมือเพื่อแปลงเป็นงานได้ทันที งานใหม่จะถูกเชื่อมโยงกลับไปยังเอกสารต้นฉบับโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหตุผลเบื้องหลังการทำงานไม่สูญหาย
เพิ่มโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
หยุดปฏิบัติต่องานวิจัยทั้งหมดว่าเท่าเทียมกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ผลการค้นพบของคุณและทำให้สามารถกรองได้อย่างง่ายดาย นำโครงสร้างมาสู่สิ่งที่อาจกลายเป็นเพียงการสะสมข้อมูลที่ล้นหลาม
- ฟิลด์แบบดรอปดาวน์ สำหรับ "ระดับความมั่นใจ" พร้อมตัวเลือกเช่น สูง, ปานกลาง, และต้องการการตรวจสอบ
- ฟิลด์ ป้ายกำกับ สำหรับ "หมวดหมู่หัวข้อ" เพื่อติดแท็กงานวิจัยตามธีม เช่น ข้อมูลเชิงแข่งขันหรือแนวโน้มตลาด
- ช่องข้อความ สำหรับ "ประเด็นสำคัญ" เพื่อสรุปประเด็นที่สำคัญที่สุดของแต่ละข้อค้นพบ
ทำให้กระบวนการทำงานวิจัยเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ประหยัดเวลาและขจัดงานธุรการซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp เมื่อปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น การจัดการงานด้วยมือจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับมือได้ ระบบอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ระบบอัตโนมัติประกอบด้วย ตัวกระตุ้น (Trigger) เงื่อนไข (Condition) และ การกระทำ (Action) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ระบุว่า: "เมื่อมีการสร้างงานในรายการ 'กล่องจดหมายวิจัย' ของเรา (ตัวกระตุ้น) และฟิลด์กำหนดเอง 'ระดับความมั่นใจ' ถูกตั้งค่าเป็น 'สูง' (เงื่อนไข) ให้เปลี่ยนสถานะเป็น 'พร้อมตรวจสอบ' และมอบหมายให้กับหัวหน้าทีม (การกระทำ)"
การกำหนดเส้นทางอัจฉริยะประเภทนี้ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าไม่ตกค้างอยู่ในคิวงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งานวิจัยที่มีความสำคัญสูงสุดจะถูกจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อยกว่าสามารถถูกจัดคิวเพื่อตรวจสอบในภายหลัง ทีมงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการรายงานว่าประหยัดเวลาในการทำงานด้านธุรการได้อย่างมาก ทำให้มีเวลาเหลือสำหรับการวิเคราะห์ที่มีคุณค่ามากขึ้น
✨ ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส
เมื่อปริมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น Super Agents จะทำให้การดูแลนี้เป็นการกระทำเชิงรุก แทนที่จะพึ่งพาให้ใครบางคนสังเกตเห็นว่าข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญไม่ได้ถูกนำไปใช้ Super Agents สามารถตรวจสอบกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย แสดงการติดตามผลที่หยุดชะงัก และยกระดับข้อค้นพบที่มีความสำคัญสูงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานที่สำคัญไม่หายไปหลังจากสรุปเสร็จสิ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการวิจัยตลาด
ใช้ ClickUp Brain เพื่อขยายการวิจัยของคุณ
เชื่อมต่องานวิจัยภายนอกกับองค์ความรู้ภายในของคุณด้วย ClickUp Brainผู้ช่วยอัจฉริยะ AIที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและเข้าใจบริบทของงานทีมคุณ หลังจากที่คุณวางผลการค้นหาจาก You.com ลงในเอกสาร ClickUp แล้ว คุณสามารถ @mention Brain ในความคิดเห็นและถามคำถามเช่น:
- "จากงานวิจัยนี้ กรุณาสรุปโครงการที่เกี่ยวข้องที่เราได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา"
- ค้นหาเอกสารภายในทั้งหมดที่กล่าวถึงคู่แข่งหลักของเรา 'Acme Corp'
- "ร่างรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ตามผลการค้นพบเหล่านี้"
การผสมผสานระหว่างการวิจัย AIภายนอกและผู้ช่วย AI ที่ตระหนักถึงภายในองค์กร ช่วยขจัดความขัดแย้งระหว่างการค้นพบและการลงมือทำ ข้อมูลเชิงลึกของคุณจะไม่สูญหายในกระบวนการแปลความหมาย แต่จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ด้วยClickUp BrainGPT ทีมงานสามารถจับข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยได้ทันทีที่ปรากฏขึ้น ด้วยการใช้Talk-to-Textบนเดสก์ท็อป คุณสามารถพูดข้อสรุปหรือการตัดสินใจออกมาดัง ๆ และเปลี่ยนเป็นบันทึกที่มีโครงสร้างหรือรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานของคุณ โดยไม่เสียจังหวะหรือต้องสลับเครื่องมือ
ค้นหาทั่วทั้งระบบนิเวศของคุณด้วย Enterprise Search
การวิจัยมักไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจาก You.com AI อาจจำเป็นต้องถูกรวมเข้ากับข้อมูลจาก CRM เอกสารจาก Google Drive หรือการสนทนาจาก Slackความสามารถในการค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
แทนที่จะเปิดหลายแท็บและทำการค้นหาแยกกันในแต่ละระบบ ระบบค้นหาสำหรับองค์กรจะรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ แล้ว ClickUp จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทั้งระบบการทำงานของคุณ วิธีการแบบรวมศูนย์นี้ช่วยแก้ปัญหาการกระจายตัวของ AIที่เกิดขึ้นเมื่อทีมใช้เครื่องมือหลายตัวที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ แต่ละตัวมีฟังก์ชันการค้นหาและหน้าต่างบริบทของตัวเอง
ผลกระทบในทางปฏิบัติมีนัยสำคัญ เมื่อเตรียมการประชุมกับลูกค้า คุณสามารถค้นหาข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสื่อสารที่ผ่านมา และเอกสารโครงการได้ในครั้งเดียว เมื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม คุณสามารถดึงความรู้เชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความสนใจของพวกเขาออกมาได้ การกำจัดความกระจัดกระจายของการค้นหาเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
สร้างภาพลักษณ์ผลกระทบของการวิจัยด้วย ClickUp Dashboards
การเข้าใจว่าการวิจัยสามารถแปลงเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างไรนั้นต้องการการมองเห็นที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานClickUp Dashboardsให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ของกระบวนการวิจัยของคุณ ตั้งแต่การค้นพบเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์
เปลี่ยนการวิจัยให้เป็นผลลัพธ์
คุณ. com AI เปลี่ยนกระบวนการวิจัยที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการสังเคราะห์ที่มุ่งเน้นและมีประสิทธิภาพ มันกรองเว็บเปิดเพื่อส่งมอบคำตอบที่ชัดเจนและมีการอ้างอิง ดังนั้นคุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและมีเวลามากขึ้นในการคิด
แต่การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกมีความสำคัญก็ต่อเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ของเครื่องมือวิจัยแบบสแตนด์อโลนไม่ใช่ความสามารถของเครื่องมือเอง—แต่เป็นการแยกตัวออกจากกันของเครื่องมือเหล่านั้น งานวิจัยที่ทำในระบบหนึ่งจำเป็นต้องถูกถ่ายโอนไปยังระบบอื่นด้วยตนเองเพื่อดำเนินการต่อ ช่องว่างนี้ทำให้เกิดโอกาสที่ข้อมูลเชิงลึกจะสูญหาย ถูกตีความผิด หรือถูกลืมไป ทีมที่สามารถปิดช่องว่างนี้ได้ด้วยการเชื่อมต่องานวิจัยเข้ากับกระบวนการทำงานโดยตรง มักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทีมที่มองว่างานวิจัยเป็นกิจกรรมแยกต่างหาก
สำหรับทีมที่พร้อมจะลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับผลลัพธ์ ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงงานวิจัยจาก AI ภายนอกเข้ากับความรู้ภายใน การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างระบบอีกต่อไป ไม่ต้องเสียบริบทในการแปลข้อมูลอีกต่อไป มีเพียงเส้นทางตรงจากข้อมูลเชิงลึกสู่ผลลัพธ์เท่านั้น
เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและสร้างพื้นที่ทำงานที่การวิจัยของคุณขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
คำถามที่พบบ่อย
You.com มีหลายระดับที่ให้การเข้าถึงฟีเจอร์การค้นหาและการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมีแผนพรีเมียมที่ปลดล็อกความสามารถขั้นสูง สำหรับความสามารถขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การสอบถามไม่จำกัดด้วยโมเดล AI พรีเมียม มีตัวเลือกแผนเพิ่มเติมให้เลือก
You.com AI เปรียบเทียบกับ Google อย่างไรสำหรับการค้นคว้า? ความแตกต่างหลักอยู่ที่ผลลัพธ์ Google จะให้รายชื่อลิงก์ที่คุณต้องตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะที่ You.com AI จะทำการสังเคราะห์ข้อมูลให้พร้อมคำตอบโดยตรงพร้อมการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
คุณ. com AI ไม่มีคุณสมบัติการส่งออกแบบเนทีฟ แต่คุณสามารถคัดลอกข้อความที่ถูกสังเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย และวางลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้ สำหรับทีม วิธีที่ดีที่สุดคือวางข้อความลงในเวิร์กสเปซที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เช่น ClickUp Docs เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้