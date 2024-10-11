บล็อก ClickUp

5 เบราว์เซอร์ AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

11 ตุลาคม 2567

คุณรู้สึกเหนื่อยกับการเลื่อนดูผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการหรือไม่? เบราว์เซอร์ AI สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ออนไลน์ของคุณได้ด้วยการให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับคุณ

ต่างจากเบราว์เซอร์ทั่วไป เบราว์เซอร์ AI สามารถคาดการณ์ความต้องการของคุณและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พวกมันมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามบุคคลโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเบราว์เซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางเบราว์เซอร์อาจต้องการให้คุณตั้งค่า URL แบบกำหนดเอง (CU) ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้หลายคน ในโพสต์นี้ ฉันจะแบ่งปันตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเบราว์เซอร์ AI ที่ไม่ต้องใช้ CU เบราว์เซอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลังโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

สรุป 60 วินาที

  • เบราว์เซอร์ AI สามารถ เปลี่ยนแปลง วิธีที่คุณท่องเว็บด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับคุณ, การทำงานอัตโนมัติ, และคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือ 5 เบราว์เซอร์ AI:
  1. อาร์ค แม็กซ์
  2. เวฟบ็อกซ์
  3. กล้าหาญ
  4. ไมโครซอฟต์ เอจ
  5. โอเปร่า
  • ClickUp Brain ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิตสูงสุด—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ

คุณควรค้นหาอะไรในเบราว์เซอร์ AI?

เมื่อฉันทดสอบเบราว์เซอร์ AI ที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน ฉันสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือกที่แตกต่างกันอย่างมาก บางตัวสามารถปรับแต่งได้มาก ในขณะที่บางตัวไม่มีตัวเลือกหรือคำตอบที่ลึกซึ้งมากนัก ตามการวิจัยของฉัน นี่คือปัจจัยที่ฉันคิดว่าทำให้เบราว์เซอร์ AI กลายเป็นเบราว์เซอร์ที่ยอดเยี่ยม

  • ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล: มองหาเบราว์เซอร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบและพฤติกรรมของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ การค้นหาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า และการปรับแต่งอินเทอร์เฟซตามความต้องการ
  • เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต: คุณสมบัติของ AI ที่ช่วยปรับปรุงการท่องเว็บ จัดการข้อมูล และเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญ เลือกเบราว์เซอร์ที่มีเครื่องมือสรุปข้อมูลที่เป็นนวัตกรรม การผสานรวมแชท AIและการทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง การปกป้องความเป็นส่วนตัว และโหมดการท่องเว็บที่ปลอดภัย
  • ตัวเลือกการร่วมมือ: หากคุณทำงานในโปรเจ็กต์ทีม คุณอาจพิจารณาเบราว์เซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการแบ่งปันและการร่วมมือ คุณสมบัติเช่นการท่องเว็บแบบร่วมมือ, บันทึกที่แชร์, และเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมสามารถเป็นประโยชน์
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ, โปรแกรมอีเมล, และบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ มองหาเบราว์เซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อมอบการออกแบบที่สะอาดตาและการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเราสำรวจเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเว็บ มาดูกันว่าพวกมันเปลี่ยนแปลงการโต้ตอบของเรากับเว็บอย่างไร

5 เบราว์เซอร์ AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือห้าเบราว์เซอร์ AI ที่โดดเด่นในปีนี้ แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ปฏิวัติการท่องเว็บและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิธีที่แตกต่างกัน

1. อาร์ค แม็กซ์

Arc Max Browser, หนึ่งในหลายๆ เบราว์เซอร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางArc Max

Arc Max สามารถเป็นเครื่องมือคู่ใจสำหรับงานประจำวันของคุณได้ ด้วยผู้ช่วย AI ของมันที่ชื่อว่า Max ฟีเจอร์ แสดงตัวอย่างภายใน 5 วินาที ช่วยให้คุณประเมินเนื้อหาของลิงก์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดู ประหยัดเวลาและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหน้าเว็บที่ไม่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถโต้ตอบด้วยระบบ AI ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์ 'ถามบนหน้า' ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณกำลังอ่าน, ให้คำอธิบายทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บ. วิธีนี้ในการผสานความช่วยเหลือจาก AI มอบการสนับสนุนที่รวดเร็วและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Arc Max

  • ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันภาพหน้าจอสดพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
  • เปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาและตัวติดตามในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
  • ใช้แถบคำสั่งเพื่อการนำทางอย่างรวดเร็วและทางลัดที่ปรับแต่งได้
  • สลับระหว่างโปรไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ 'พื้นที่'

ข้อจำกัดของ Arc Max

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนใคร
  • เวอร์ชันมือถือ (Arc Search) ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Arc Max

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Arc Max

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

2. เวฟบ็อกซ์

Wavebox Browser, หนึ่งในหลายๆ เบราว์เซอร์ที่ใช้ AI
ผ่านทางWavebox

Wavebox มีวิธีการจัดการงานออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร โดย แยกแอปและเว็บไซต์ที่ใช้เป็นประจำออกจากกันเป็นพื้นที่เฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการและลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วย AI ของเบราว์เซอร์มีความตระหนักรู้ตามบริบท สามารถใช้งานได้บนทุกหน้าเว็บและให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องตามแอปหรือแท็บปัจจุบัน คุณสามารถใช้เพื่อสรุปหน้าเว็บ สร้างคำตอบอีเมล และแก้ไขโค้ดโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท

นอกจากนี้ การนำทางที่เน้นแอปของ Wavebox ช่วยลดความยุ่งเหยิงของแท็บได้อย่างมาก โดยมั่นใจว่าคุณจะไม่เปิดแท็บมากเกินไป การจัดกลุ่มแอปในแถบด้านข้างทำให้การสลับระหว่างงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับหลายบัญชีของบริการเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์ Wavebox

  • ใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์คุกกี้เพื่อสร้างแซนด์บ็อกซ์ที่ปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชัน
  • ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการรองรับหน้าจอแบ่งส่วน
  • นำทางผ่านเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัดที่กำหนดเอง
  • เลือกจากการผสานแอปที่กำหนดเองกว่า 2,500 รายการ

ข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ Wavebox

  • กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นค่อนข้างใช้เวลามาก
  • เอกสารต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

ราคาของเบราว์เซอร์ Wavebox

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • Wavebox Pro: $8. 33/เดือน (ชำระรายปี)
  • ทีม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของเบราว์เซอร์ Wavebox

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

3. กล้าหาญ

กล้าหาญ หนึ่งในหลาย ๆ เบราว์เซอร์ AI
ผ่านทางBrave

คุณสมบัติที่โดดเด่นของเบราว์เซอร์นี้คือนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้โมเดลที่โฮสต์โดย Brave แชทของคุณจะหายไปหลังจากที่คุณใช้งานเสร็จ—ไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้ต้องกังวล

แนวทางที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งที่ขยายไปถึง CodeLLM ของ Brave หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด การมีเครื่องมือ AI ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้โดยตรงในเบราว์เซอร์นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

Brave ยังให้คุณเลือกโมเดล AI ที่ต้องการใช้งานได้ โดยแต่ละโมเดลจะมีข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ดังนั้น คุณจึงสามารถควบคุมการโต้ตอบกับ AI ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไปกับเบราว์เซอร์อื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Brave

  • ใช้ประโยชน์จาก 'AI Summarizer' เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลการค้นหาบนเว็บ
  • ใช้การบล็อกโฆษณาและตัวติดตามในตัวเพื่อการท่องเว็บที่ราบรื่น
  • เข้าถึงหน้าเว็บต้นฉบับด้วยฟีเจอร์ De-AMP
  • เลือกจากตัวเลือกโมเดล AI หลายแบบ (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

กล้าเผชิญข้อจำกัด

  • คุณสมบัติของ AI บางอย่างมีการจำกัดการใช้งานในเวอร์ชันฟรี
  • จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อเข้าถึงโมเดล AI บางตัว

การตั้งราคาที่กล้าหาญ

  • ใช้ฟรี
  • Leo Premium: $14.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Brave

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. Microsoft Edge

Microsoft Edge, หนึ่งในหลายๆ เบราว์เซอร์ที่ใช้ AI
ผ่านทางMicrosoft Store

ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft Edge, Copilot, เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่AI ที่เชื่อมต่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานการท่องเว็บในชีวิตประจำวัน

คุณสามารถขอให้มันเปลี่ยนการตั้งค่าหรือดึงประวัติการท่องเว็บของคุณขึ้นมาได้ ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการนำทางผ่านเมนู

การควบคุมด้วยเสียง นี้ยังครอบคลุมถึงลักษณะของเบราว์เซอร์ด้วย คุณสามารถใช้ตัวสร้างธีม AI เพื่อสร้างดีไซน์ตามที่คุณต้องการได้โดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ ทำให้การท่องเว็บรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Edge

  • ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมการค้นหา Bing ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • สรุปหน้าเว็บและไฟล์ PDF ด้วย AI
  • จัดกลุ่มแท็บด้วย AI เพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
  • จับภาพหน้าจอและเนื้อหาเว็บด้วยเครื่องมือในตัว

ข้อจำกัดของ Microsoft Edge

  • ผู้ใช้บางคนอาจใช้เวลาในการคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ Copilot นานกว่า

ราคาของ Microsoft Edge

  • ฟรี
  • Copilot Pro: $20/เดือน
  • Copilot สำหรับ Microsoft 365: 30 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Edge

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)

5. โอเปร่า

Opera Ai Browser
ผ่านทางOpera

ผู้ช่วย AI ของ Opera ชื่อว่า Aria มีคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ ใน โหมด 'Compose' คุณสามารถฝึก Aria ให้เขียนในสไตล์ส่วนตัวของคุณได้ ซึ่งสามารถทำให้การร่างอีเมลและโพสต์บนโซเชียลมีเดียเป็นธรรมชาติและปรับให้เข้ากับเสียงของคุณมากขึ้นเมื่อใช้เบราว์เซอร์ Opera

อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง สำหรับ Aria (Cmd/Ctrl + /) เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจาก AI ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปยังแถบด้านข้าง ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและไม่สะดุด

คุณสมบัติเด่นของโอเปร่า

  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย VPN ในตัว
  • เชื่อมต่อโดยตรงกับแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp และ Telegram
  • สรุปหน้าเว็บด้วย AI โดยใช้ปุ่ม 'ย่อ'
  • ปรับแต่งแถบด้านข้างของคุณเพื่อการเข้าถึงบริการที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดาย
  • สลับระหว่างโหมดการทำงานและโหมดส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
  • ประหยัดแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปด้วยโหมดประหยัดแบตเตอรี่

ข้อจำกัดของโอเปร่า

  • คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • คุณสมบัติ AI บางอย่างทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณมีบัญชี Opera

การกำหนดราคาของโอเปร่า

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวโอเปร่า

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)

เครื่องมือ AI อื่น ๆ

แม้ว่าเราได้สำรวจเบราว์เซอร์ที่ได้รับการเสริมด้วย AI แล้ว แต่เครื่องมือหนึ่งที่ฟีเจอร์ AI ของมันดึงดูดความสนใจของฉันคือClickUp. แม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ แต่มันก็มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น สร้างเนื้อหา ปรับปรุงการร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม.

ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain, ClickUp คือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง!

ClickUp Brain
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain นำเสนอฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายอย่างที่สามารถแข่งขันกับเบราว์เซอร์ AI เฉพาะทางได้ นี่คือบางส่วนของฟีเจอร์เหล่านั้น:

  1. ผู้จัดการความรู้ด้วย AI:
  • ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้: จัดเก็บและจัดระเบียบความรู้ของทีมคุณ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย
  • ความเข้าใจตามบริบท: เข้าใจบริบทของคำถามของคุณ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามในภาษาที่เข้าใจง่าย
  1. ผู้จัดการโครงการ AI:
  • การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
  • สรุปโดย AI: สร้างสรุปของการสนทนาโครงการ การประชุม และเอกสาร
  • คำแนะนำที่ชาญฉลาด: แนะนำงาน, ลำดับความสำคัญ, และกำหนดเวลาตามข้อมูลโครงการ
  1. นักเขียน AI สำหรับการทำงาน:
  • การสร้างเนื้อหา: ช่วยในการเขียนอีเมล รายงาน และเอกสาร
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียง: ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณ
  • การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ช่วยคุณระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
  1. การผสานรวมกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ:
  • การผสานรวมกับ OpenAI: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับโมเดลภาษา GPT-3 ของ OpenAI เพื่อความสามารถด้าน AI ขั้นสูง
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp Brain ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบความรู้ของคุณเป็นโฟลเดอร์และแท็ก
  • แบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานภายนอก
  • ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เช่น งานและโครงการ
  • ส่งออกความรู้ไปยังรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF หรือ CSV
  • ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญ
  • ติดตามการใช้งานและการวิเคราะห์เพื่อวัดผลกระทบของฐานความรู้ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีตัวเลือกการเล่นเกมสำหรับผู้ที่ไม่ชอบ
  • ตัวเลือกการติดตามเวลาอาจได้รับการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย AI

ขณะที่ฉันทดลองใช้เบราว์เซอร์และเครื่องมือ AI เหล่านี้ ฉันตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเบราว์เซอร์เก่าของคุณเป็นเบราว์เซอร์ใหม่ แต่เป็นการค้นพบเครื่องมือที่เพิ่มบริบทและปรับปรุงการทำงานของคุณในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน

แม้จะไม่ใช่เบราว์เซอร์ แต่ ClickUp Brain ได้แสดงให้เห็นว่า AI สามารถผสานเข้ากับงานประจำวันได้อย่างไร ทำให้การเขียนและการจัดการโครงการรู้สึกง่ายดาย

คำแนะนำของฉัน: เมื่อเลือกเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้คิดถึงวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถเสริมสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วได้ เครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาหรือตอบคำถามเท่านั้น แต่ต้องสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้น

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และดูว่ามันเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้อย่างไร!