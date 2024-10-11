5 เบราว์เซอร์ AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้สึกเหนื่อยกับการเลื่อนดูผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการหรือไม่? เบราว์เซอร์ AI สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ออนไลน์ของคุณได้ด้วยการให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับคุณ
ต่างจากเบราว์เซอร์ทั่วไป เบราว์เซอร์ AI สามารถคาดการณ์ความต้องการของคุณและแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทันสมัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พวกมันมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามบุคคลโดยการเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเบราว์เซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางเบราว์เซอร์อาจต้องการให้คุณตั้งค่า URL แบบกำหนดเอง (CU) ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้หลายคน ในโพสต์นี้ ฉันจะแบ่งปันตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเบราว์เซอร์ AI ที่ไม่ต้องใช้ CU เบราว์เซอร์เหล่านี้มีคุณสมบัติที่ทรงพลังโดยไม่เพิ่มความซับซ้อน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
⏰ สรุป 60 วินาที
- เบราว์เซอร์ AI สามารถ เปลี่ยนแปลง วิธีที่คุณท่องเว็บด้วย ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับคุณ, การทำงานอัตโนมัติ, และคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือ 5 เบราว์เซอร์ AI:
- อาร์ค แม็กซ์
- เวฟบ็อกซ์
- กล้าหาญ
- ไมโครซอฟต์ เอจ
- โอเปร่า
- ClickUp Brain ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิตสูงสุด—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
คุณควรค้นหาอะไรในเบราว์เซอร์ AI?
เมื่อฉันทดสอบเบราว์เซอร์ AI ที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน ฉันสังเกตเห็นว่ามีตัวเลือกที่แตกต่างกันอย่างมาก บางตัวสามารถปรับแต่งได้มาก ในขณะที่บางตัวไม่มีตัวเลือกหรือคำตอบที่ลึกซึ้งมากนัก ตามการวิจัยของฉัน นี่คือปัจจัยที่ฉันคิดว่าทำให้เบราว์เซอร์ AI กลายเป็นเบราว์เซอร์ที่ยอดเยี่ยม
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคล: มองหาเบราว์เซอร์ที่ปรับให้เข้ากับความชอบและพฤติกรรมของคุณ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ การค้นหาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า และการปรับแต่งอินเทอร์เฟซตามความต้องการ
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต: คุณสมบัติของ AI ที่ช่วยปรับปรุงการท่องเว็บ จัดการข้อมูล และเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งสำคัญ เลือกเบราว์เซอร์ที่มีเครื่องมือสรุปข้อมูลที่เป็นนวัตกรรม การผสานรวมแชท AIและการทำงานอัตโนมัติของเบราว์เซอร์
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง การปกป้องความเป็นส่วนตัว และโหมดการท่องเว็บที่ปลอดภัย
- ตัวเลือกการร่วมมือ: หากคุณทำงานในโปรเจ็กต์ทีม คุณอาจพิจารณาเบราว์เซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการแบ่งปันและการร่วมมือ คุณสมบัติเช่นการท่องเว็บแบบร่วมมือ, บันทึกที่แชร์, และเครื่องมือสื่อสารที่ผสานรวมสามารถเป็นประโยชน์
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น เช่น ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ, โปรแกรมอีเมล, และบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- อินเทอร์เฟซและประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ มองหาเบราว์เซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อมอบการออกแบบที่สะอาดตาและการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเราสำรวจเครื่องมือ AIที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเว็บ มาดูกันว่าพวกมันเปลี่ยนแปลงการโต้ตอบของเรากับเว็บอย่างไร
5 เบราว์เซอร์ AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือห้าเบราว์เซอร์ AI ที่โดดเด่นในปีนี้ แต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะที่ปฏิวัติการท่องเว็บและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิธีที่แตกต่างกัน
1. อาร์ค แม็กซ์
Arc Max สามารถเป็นเครื่องมือคู่ใจสำหรับงานประจำวันของคุณได้ ด้วยผู้ช่วย AI ของมันที่ชื่อว่า Max ฟีเจอร์ แสดงตัวอย่างภายใน 5 วินาที ช่วยให้คุณประเมินเนื้อหาของลิงก์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดู ประหยัดเวลาและช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงหน้าเว็บที่ไม่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถโต้ตอบด้วยระบบ AI ได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของเบราว์เซอร์
ฟีเจอร์ 'ถามบนหน้า' ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณกำลังอ่าน, ให้คำอธิบายทันทีโดยไม่ต้องออกจากหน้าเว็บ. วิธีนี้ในการผสานความช่วยเหลือจาก AI มอบการสนับสนุนที่รวดเร็วและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Arc Max
- ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันภาพหน้าจอสดพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
- เปิดใช้งานตัวบล็อกโฆษณาและตัวติดตามในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น
- ใช้แถบคำสั่งเพื่อการนำทางอย่างรวดเร็วและทางลัดที่ปรับแต่งได้
- สลับระหว่างโปรไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ 'พื้นที่'
ข้อจำกัดของ Arc Max
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ไม่เหมือนใคร
- เวอร์ชันมือถือ (Arc Search) ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Arc Max
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Arc Max
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
2. เวฟบ็อกซ์
Wavebox มีวิธีการจัดการงานออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร โดย แยกแอปและเว็บไซต์ที่ใช้เป็นประจำออกจากกันเป็นพื้นที่เฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการและลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วย AI ของเบราว์เซอร์มีความตระหนักรู้ตามบริบท สามารถใช้งานได้บนทุกหน้าเว็บและให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องตามแอปหรือแท็บปัจจุบัน คุณสามารถใช้เพื่อสรุปหน้าเว็บ สร้างคำตอบอีเมล และแก้ไขโค้ดโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท
นอกจากนี้ การนำทางที่เน้นแอปของ Wavebox ช่วยลดความยุ่งเหยิงของแท็บได้อย่างมาก โดยมั่นใจว่าคุณจะไม่เปิดแท็บมากเกินไป การจัดกลุ่มแอปในแถบด้านข้างทำให้การสลับระหว่างงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับหลายบัญชีของบริการเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเบราว์เซอร์ Wavebox
- ใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์คุกกี้เพื่อสร้างแซนด์บ็อกซ์ที่ปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชัน
- ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการรองรับหน้าจอแบ่งส่วน
- นำทางผ่านเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัดที่กำหนดเอง
- เลือกจากการผสานแอปที่กำหนดเองกว่า 2,500 รายการ
ข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ Wavebox
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นค่อนข้างใช้เวลามาก
- เอกสารต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของเบราว์เซอร์ Wavebox
- พื้นฐาน: ฟรี
- Wavebox Pro: $8. 33/เดือน (ชำระรายปี)
- ทีม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเบราว์เซอร์ Wavebox
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
3. กล้าหาญ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเบราว์เซอร์นี้คือนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณใช้โมเดลที่โฮสต์โดย Brave แชทของคุณจะหายไปหลังจากที่คุณใช้งานเสร็จ—ไม่มีข้อมูลหลงเหลือให้ต้องกังวล
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นสิ่งที่ขยายไปถึง CodeLLM ของ Brave หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ด การมีเครื่องมือ AI ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้โดยตรงในเบราว์เซอร์นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
Brave ยังให้คุณเลือกโมเดล AI ที่ต้องการใช้งานได้ โดยแต่ละโมเดลจะมีข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน ดังนั้น คุณจึงสามารถควบคุมการโต้ตอบกับ AI ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเสมอไปกับเบราว์เซอร์อื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Brave
- ใช้ประโยชน์จาก 'AI Summarizer' เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลการค้นหาบนเว็บ
- ใช้การบล็อกโฆษณาและตัวติดตามในตัวเพื่อการท่องเว็บที่ราบรื่น
- เข้าถึงหน้าเว็บต้นฉบับด้วยฟีเจอร์ De-AMP
- เลือกจากตัวเลือกโมเดล AI หลายแบบ (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)
กล้าเผชิญข้อจำกัด
- คุณสมบัติของ AI บางอย่างมีการจำกัดการใช้งานในเวอร์ชันฟรี
- จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเพื่อเข้าถึงโมเดล AI บางตัว
การตั้งราคาที่กล้าหาญ
- ใช้ฟรี
- Leo Premium: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Brave
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Microsoft Edge
ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft Edge, Copilot, เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของวิธีที่AI ที่เชื่อมต่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานการท่องเว็บในชีวิตประจำวัน
คุณสามารถขอให้มันเปลี่ยนการตั้งค่าหรือดึงประวัติการท่องเว็บของคุณขึ้นมาได้ ซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการนำทางผ่านเมนู
การควบคุมด้วยเสียง นี้ยังครอบคลุมถึงลักษณะของเบราว์เซอร์ด้วย คุณสามารถใช้ตัวสร้างธีม AI เพื่อสร้างดีไซน์ตามที่คุณต้องการได้โดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ ทำให้การท่องเว็บรู้สึกเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Edge
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมการค้นหา Bing ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สรุปหน้าเว็บและไฟล์ PDF ด้วย AI
- จัดกลุ่มแท็บด้วย AI เพื่อความเป็นระเบียบที่ดีขึ้น
- จับภาพหน้าจอและเนื้อหาเว็บด้วยเครื่องมือในตัว
ข้อจำกัดของ Microsoft Edge
- ผู้ใช้บางคนอาจใช้เวลาในการคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ Copilot นานกว่า
ราคาของ Microsoft Edge
- ฟรี
- Copilot Pro: $20/เดือน
- Copilot สำหรับ Microsoft 365: 30 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Edge
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
5. โอเปร่า
ผู้ช่วย AI ของ Opera ชื่อว่า Aria มีคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการ ใน โหมด 'Compose' คุณสามารถฝึก Aria ให้เขียนในสไตล์ส่วนตัวของคุณได้ ซึ่งสามารถทำให้การร่างอีเมลและโพสต์บนโซเชียลมีเดียเป็นธรรมชาติและปรับให้เข้ากับเสียงของคุณมากขึ้นเมื่อใช้เบราว์เซอร์ Opera
อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง สำหรับ Aria (Cmd/Ctrl + /) เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจาก AI ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับไปยังแถบด้านข้าง ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและไม่สะดุด
คุณสมบัติเด่นของโอเปร่า
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณด้วย VPN ในตัว
- เชื่อมต่อโดยตรงกับแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp และ Telegram
- สรุปหน้าเว็บด้วย AI โดยใช้ปุ่ม 'ย่อ'
- ปรับแต่งแถบด้านข้างของคุณเพื่อการเข้าถึงบริการที่ใช้บ่อยได้อย่างง่ายดาย
- สลับระหว่างโหมดการทำงานและโหมดส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย
- ประหยัดแบตเตอรี่บนแล็ปท็อปด้วยโหมดประหยัดแบตเตอรี่
ข้อจำกัดของโอเปร่า
- คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- คุณสมบัติ AI บางอย่างทำงานได้เฉพาะเมื่อคุณมีบัญชี Opera
การกำหนดราคาของโอเปร่า
- ฟรี
คะแนนและรีวิวโอเปร่า
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
แม้ว่าเราได้สำรวจเบราว์เซอร์ที่ได้รับการเสริมด้วย AI แล้ว แต่เครื่องมือหนึ่งที่ฟีเจอร์ AI ของมันดึงดูดความสนใจของฉันคือClickUp. แม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ แต่มันก็มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น สร้างเนื้อหา ปรับปรุงการร่วมมือ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม.
ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain, ClickUp คือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง!
ClickUp Brain นำเสนอฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายอย่างที่สามารถแข่งขันกับเบราว์เซอร์ AI เฉพาะทางได้ นี่คือบางส่วนของฟีเจอร์เหล่านั้น:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI:
- ฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้: จัดเก็บและจัดระเบียบความรู้ของทีมคุณ ทำให้เข้าถึงได้ง่าย
- ความเข้าใจตามบริบท: เข้าใจบริบทของคำถามของคุณ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: ช่วยให้คุณสามารถถามคำถามในภาษาที่เข้าใจง่าย
- ผู้จัดการโครงการ AI:
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- สรุปโดย AI: สร้างสรุปของการสนทนาโครงการ การประชุม และเอกสาร
- คำแนะนำที่ชาญฉลาด: แนะนำงาน, ลำดับความสำคัญ, และกำหนดเวลาตามข้อมูลโครงการ
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน:
- การสร้างเนื้อหา: ช่วยในการเขียนอีเมล รายงาน และเอกสาร
- คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียง: ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณ
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ช่วยคุณระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด
- การผสานรวมกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ:
- การผสานรวมกับ OpenAI: ทำงานได้อย่างราบรื่นกับโมเดลภาษา GPT-3 ของ OpenAI เพื่อความสามารถด้าน AI ขั้นสูง
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Brain ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบความรู้ของคุณเป็นโฟลเดอร์และแท็ก
- แบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานภายนอก
- ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp เช่น งานและโครงการ
- ส่งออกความรู้ไปยังรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF หรือ CSV
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญ
- ติดตามการใช้งานและการวิเคราะห์เพื่อวัดผลกระทบของฐานความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีตัวเลือกการเล่นเกมสำหรับผู้ที่ไม่ชอบ
- ตัวเลือกการติดตามเวลาอาจได้รับการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย AI
ขณะที่ฉันทดลองใช้เบราว์เซอร์และเครื่องมือ AI เหล่านี้ ฉันตระหนักว่ามันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเบราว์เซอร์เก่าของคุณเป็นเบราว์เซอร์ใหม่ แต่เป็นการค้นพบเครื่องมือที่เพิ่มบริบทและปรับปรุงการทำงานของคุณในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
แม้จะไม่ใช่เบราว์เซอร์ แต่ ClickUp Brain ได้แสดงให้เห็นว่า AI สามารถผสานเข้ากับงานประจำวันได้อย่างไร ทำให้การเขียนและการจัดการโครงการรู้สึกง่ายดาย
คำแนะนำของฉัน: เมื่อเลือกเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้คิดถึงวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถเสริมสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วได้ เครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่แค่แก้ปัญหาหรือตอบคำถามเท่านั้น แต่ต้องสามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลกระทบมากขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และดูว่ามันเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้อย่างไร!