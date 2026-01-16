บล็อก ClickUp

วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
16 มกราคม 2569

สเปคมีการพัฒนา ข้อความมีการเปลี่ยนแปลง และข้อเสนอแนะยังคงมีอยู่แม้หลังจากร่างแรกถูกส่งออกไปแล้ว เมื่อการแก้ไขกระจายอยู่ในเอกสาร แชท และเครื่องมือต่างๆ ความคืบหน้าจะช้าลงและบริบทจะติดตามได้ยากขึ้น

Gemini ช่วยให้ทีมปรับปรุงสิ่งที่อยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างร่างซ้ำซ้อน มันช่วยปรับแต่งข้อความ ปรับโครงสร้างให้กระชับ และปรับโทนเสียงให้สอดคล้องกับเจตนาเดิม ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ผู้ตรวจสอบยังคงเห็นพ้องต้องกัน

คู่มือนี้แสดงวิธีการเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini ในกระบวนการทำงานที่เหมือนการทำงานจริง: การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การแก้ไขจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน คุณยังจะได้เห็นว่าClickUpสนับสนุนการทำงานนี้อย่างไรโดยการเชื่อมโยงการเขียนใหม่กับงาน การตรวจสอบ และการอนุมัติ 🔁

ฟีเจอร์การเขียนเนื้อหาใหม่ของ Gemini คืออะไร?

คุณสมบัติของ Google Gemini สำหรับกระบวนการเขียนใหม่
ผ่านทางGoogle ช่วยเหลือ

ฟีเจอร์การเขียนเนื้อหาใหม่ของ Gemini เป็นชุดเครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานรวมอยู่ใน Google Workspace (เช่น Google Docs และ Gmail) และแอป Gemini แบบสแตนด์อโลน

มันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีอยู่ได้โดยการปรับโทน, ความยาว, และโครงสร้างของมัน โดยไม่สูญเสียความหมายเดิม. มันใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)ในการตีความบริบท และสร้างตัวเลือกการแก้ไขที่คุณสามารถตรวจสอบและนำไปใช้ได้.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นวนิยายคลาสสิกต้องผ่านการเขียนใหม่หลายครั้ง เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เขียนตอนจบของ A Farewell to Arms ใหม่ถึง 47 ครั้ง ความเชื่อของเขาเรียบง่าย: การเขียนใหม่คือจุดที่ความหมายกลายเป็นความแม่นยำ

วิธีเข้าถึง Gemini ใน Google Docs

Gemini สามารถช่วยคุณแก้ไขข้อความใหม่ได้โดยตรงใน Google Docs ซึ่งช่วยให้การแก้ไขอยู่ใกล้กับจุดที่ทีมกำลังร่างและตรวจสอบอยู่แล้ว

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ 👇

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการสมัครสมาชิกพื้นที่ทำงานของคุณ

ในการใช้ Gemini ใน Google Docs คุณต้องมีบัญชี Google ที่มีสิทธิ์ คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน Google Workspace Labs หรือผู้ใช้ที่มี Gemini Business, Enterprise, หรือ Education add-on

Google Workspace
ตรวจสอบสถานะบัญชีของคุณในเมนูโปรไฟล์มุมขวาบน (วงแหวนหลากสีสำหรับ Google One)

หากคุณใช้บัญชีส่วนตัว คุณจะต้องสมัครสมาชิก Google One AI Premium ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ถูกต้องก่อนเปิดเอกสารของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณอาจเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่า 'ฆ่าสิ่งที่คุณรัก' (ลบฉากที่คุณชอบแต่ไม่จำเป็น) แม้ว่าวลีนี้จะมักถูกอ้างถึงว่าเป็นของสตีเฟน คิง หรือเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์แต่แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากเซอร์ อาร์เธอร์ ควิลเลอร์-คาช์ ในปี 1916 เขาได้บอกกับนักเขียนว่า: 'เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกอยากเขียนงานที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ จงทำตามแรงกระตุ้นนั้นอย่างเต็มที่—ด้วยใจทั้งหมด—แล้วลบมันออกก่อนที่จะส่งต้นฉบับของคุณไปพิมพ์'

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาไอคอน 'ช่วยฉันเขียน'

เมื่อคุณเปิดเอกสาร Google ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว ให้มองหา ไอคอนไม้กายสิทธิ์ (มีชื่อว่า ช่วยฉันเขียน):

  • บนหน้ากระดาษเปล่า: ไอคอนมักจะปรากฏที่ขอบด้านซ้ายหรือเป็นปุ่มลอยอยู่ตรงกลางของหน้า
เอกสารว่างใน Google Docs
ค้นหาปุ่ม "ช่วยฉันเขียน" บนเอกสารเปล่า
  • ภายในย่อหน้า: หากคุณกำลังพิมพ์อยู่แล้ว คุณสามารถคลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสารและเลือก ช่วยฉันเขียน จากเมนูบริบท
เครื่องมือ AI ใน Google Docs
เปิด "ช่วยฉันเขียน" จากเมนูคลิกขวา

🔍 คุณรู้หรือไม่? โรอัลด์ ดาห์ล นักเขียนวรรณกรรมเด็กชื่อดัง เป็นนักแก้ไขผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง เขาเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อเขาเขียนเรื่องหนึ่งเสร็จแล้ว เขาจะอ่านและเขียนต้นเรื่องใหม่อย่างน้อย 150 ครั้ง

เขาเคยกล่าวไว้อย่างโด่งดังว่า "การเขียนที่ดีคือการเขียนใหม่โดยเนื้อแท้ ผมมั่นใจในเรื่องนี้"

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อความหรือคำแนะนำของคุณ

Gemini ขอให้เขียนเนื้อหาใหม่
แตะที่ "ช่วยฉันเขียน" เพื่อเข้าถึงช่องข้อความ

การคลิกที่ไอคอนจะเปิด กล่องข้อความลอย ขึ้นมา ที่นี่คุณสามารถพิมพ์คำสั่งเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ว่า 'เขียนใหม่ในฐานะผู้จัดการโครงการ'

หลังจากที่คุณพิมพ์คำสั่งของคุณแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง จากนั้น Gemini จะสร้างร่างขึ้นมาโดยตรงบนหน้าของคุณ

วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini
พิมพ์คำสั่งเฉพาะลงในกล่องข้อความ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเขียนคำแนะนำอย่างไร ให้ถาม Gemini ว่า: 'ทำให้เป็นคำสั่งที่ทรงพลัง: [คำแนะนำเดิมของคุณ]' มันจะเขียนคำแนะนำของคุณใหม่ให้ละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก่อนที่คุณจะนำไปใช้กับข้อความของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและแทรกเนื้อหา

Gemini จะนำเสนอร่างของข้อความที่ร้องขอ คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์และเลือกจากตัวเลือกหลายรายการ:

  • แทรก: วางข้อความโดยตรงในเอกสารของคุณ
  • ปรับแต่ง: ให้คุณปรับโทน (เป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ), ความยาว (ย่อ, ขยาย), หรือเปลี่ยนคำทั้งหมดของผลลัพธ์
  • ทิ้ง: ลบคำแนะนำหากไม่ตรงกับความต้องการของคุณ
วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini และปรับแต่งให้เหมาะสม
ใช้การควบคุมการปรับละเอียดเพื่อปรับโทนหรือความยาว

ขั้นตอนที่ 5: แก้ไขข้อความที่มีอยู่ (ไม่บังคับ)

หากคุณต้องการใช้ Google Geminiเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่ที่คุณได้เขียนไว้แล้ว เพียงเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini โดยใช้คำสั่งที่มีประสิทธิภาพ
ไฮไลต์ย่อหน้าใด ๆ เพื่อดูเมนูตัวเลือกการเขียนใหม่สำหรับการขัดเกลาทันที

ไอคอน ช่วยฉันเขียน จะปรากฏใกล้กับสิ่งที่คุณเลือก คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อดูตัวเลือกการแก้ไขเฉพาะ เช่น สรุป, ทำเป็นหัวข้อย่อย หรือ ปรับถ้อยคำใหม่ เพื่อปรับปรุงงานของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

📮 ClickUp Insight: 59% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราบอกว่าพวกเขาไม่มีระบบการรีเซ็ตหรือทบทวนประจำสัปดาห์

เมื่อมีการอัปเดตเกิดขึ้นในหลายงาน ความคิดเห็น เอกสาร และข้อความ การรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอาจรู้สึกเหมือนเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่ง เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลว่าอะไรเปลี่ยนแปลง อะไรที่หลุดรอดไป และอะไรที่ต้องให้ความสนใจ พลังงานที่จะวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไปก็หมดไปแล้ว

หากตัวแทนสามารถช่วยเหลือคุณได้ล่ะ?ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถรวบรวมกิจกรรมข้ามงานได้โดยอัตโนมัติ และสรุปสิ่งที่ต้องการการติดตามผลให้คุณได้

แทนที่จะใช้เวลาในการสร้างอดีตขึ้นมาใหม่ คุณจะได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

7 วิธีในการเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini

นี่คือเจ็ดวิธีที่คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การเขียนใหม่ของ Gemini เพื่อขัดเกลาเอกสารของคุณให้สมบูรณ์แบบ 📃

ปรับข้อความใหม่เพื่อความชัดเจน

วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Gemini
ใช้ 'ปรับถ้อยคำ' เพื่อลดความเยิ่นเย้อและทำให้ข้อความของคุณเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทุกคน

เครื่องมือ ปรับถ้อยคำ ทำหน้าที่เป็นสายตาใหม่ คอยตรวจจับประโยคที่ใช้กริยาถูกกระทำ คำซ้ำซ้อน หรือไวยากรณ์ที่ดูไม่คล่องแคล่ว มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการจะสื่ออะไร แต่ถ้อยคำที่ใช้ในปัจจุบันยังรู้สึกไม่ลื่นไหลหรือดูไม่เป็นธรรมชาติ

Gemini จัดระเบียบโครงสร้างประโยคใหม่เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาอยู่ก่อน

🔍 คุณรู้หรือไม่? มีตำราที่เป็นที่ยอมรับหลายเล่มที่มีหลายฉบับที่ถูกเขียนใหม่ บทละครของเชกสเปียร์ยังคงอยู่ในรูปแบบควอโต้และโฟลิโอที่แตกต่างกันซึ่งมีความแตกต่างในถ้อยคำลำดับฉาก และการเน้นย้ำ

ย่อเนื้อหาให้กระชับมากขึ้น

ย่อข้อความที่เขียนใหม่ด้วย Gemini
กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและเข้าสู่ประเด็นหลักโดยตรงโดยให้ Gemini ช่วยย่อร่างร่างของคุณ

ฟีเจอร์ ย่อ ของ Gemini จะสแกนข้อความของคุณเพื่อค้นหาคำที่ไม่ได้เพิ่มเนื้อหา เช่น โดยพื้นฐานแล้ว, จริงๆ แล้ว, หรือ เพื่อ, และตัดออกให้โดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจำกัดจำนวนตัวอักษรในโพสต์โซเชียล การย่ออีเมลให้กระชับ หรือทำให้คู่มือทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น

ขยายความและเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม

ขยายเนื้อหาสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย Gemini
ขยายความคิดหลักของคุณด้วยความสามารถของ Gemini ในการเพิ่มบริบทและรายละเอียดที่สนับสนุน

เมื่อการเขียนของคุณรู้สึกว่าสั้นเกินไปหรือ 'บาง' จิตวิญญาณของราศีเมถุนสามารถช่วยคุณ 'ขยาย' ความคิดได้ เครื่องมือ ขยายความ จะพิจารณาหัวข้อของคุณและแนะนำบริบทที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง หรือคำอธิบายสนับสนุน

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ไม่เป็นระเบียบให้กลายเป็นข้อเสนอโครงการที่ครอบคลุม

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ตัวแบ่งเพื่อความชัดเจน แยกคำแนะนำของคุณออกจากข้อความต้นฉบับโดยใช้สัญลักษณ์เช่นเครื่องหมายคำพูดสามชั้น ("") หรือวงเล็บนี่ช่วยให้ผู้ช่วยเขียน AIสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่พวกเขาต้องทำและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงได้

ปรับโทนจากไม่เป็นทางการเป็นทางการ

วิธีเขียนเนื้อหาใหม่ด้วย Gemini
ปรับสไตล์การเขียนของคุณให้เข้ากับผู้อ่านได้ทันที

การปรับโทนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากคุณเขียนอัปเดตที่ดูเป็นทางการและเคร่งขรึมในแบบองค์กร แต่ต้องการแชร์ในช่องสนทนา Slack ที่บรรยากาศสบาย ๆ Gemini สามารถปรับภาษาให้ดูผ่อนคลายมากขึ้นได้

ในทางกลับกัน มันสามารถนำการระดมความคิดแบบไม่เป็นทางการมาปรับแต่งให้มีความเป็นมืออาชีพที่จำเป็นสำหรับบทสรุปสำหรับผู้บริหารได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Super Agentsสำหรับการตรวจสอบเอกสาร

ClickUp Super Agents: เครื่องมือทรงพลังสำหรับการตรวจสอบเอกสาร
มอบหมายงาน ClickUp Super Agents ให้ตรวจสอบเอกสารของคุณ

กำหนดบทบาทเฉพาะ เช่น 'ผู้ตรวจสอบคุณภาพ' หรือ 'นักเขียนคำโฆษณาแบรนด์' ก่อนที่คุณจะขอให้แก้ไขใหม่ วิธีนี้จะบังคับให้ AI มองข้อความผ่านมุมมองของมืออาชีพเฉพาะด้าน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่:

สรุปประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาด้วย Gemini
สร้างสรุปที่ครอบคลุมด้วย Gemini

หากคุณกำลังจ้องมองเอกสารห้าหน้าและต้องการดึง 'ภาพรวม' ออกมา Gemini สามารถจัดการงานหนักนี้ได้ มันจะระบุข้อโต้แย้งหลักและข้อสรุป พร้อมทั้งให้ภาพรวมในระดับสูง

นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างสรุปผู้บริหารไว้ที่ส่วนบนของรายงานยาวหรือการติดตามการสื่อสารในอีเมลยาว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาบทบาทและกลุ่มเป้าหมายให้คงที่ โทนเสียงของ Gemini จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณกำหนดว่าใครเป็นผู้เขียนและใครเป็นผู้อ่าน จากนั้นเปลี่ยนเพียงตัวแปรเดียวในแต่ละครั้ง (โทนเสียง ความยาว หรือโครงสร้าง)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เครื่องมือค้นหาให้รางวัลกับความชัดเจนที่เขียนใหม่แนวทางของผู้ประเมินคุณภาพการค้นหาของ Googleให้ความสำคัญอย่างชัดเจนกับเนื้อหาที่ชัดเจน มีประโยชน์ และมีโครงสร้างที่ดี การเขียนใหม่เพื่อปรับปรุงความตรงตามเจตนาและความสามารถในการอ่านจะสอดคล้องกับแนวทางในการจัดอันดับมากกว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่ 'ใหม่ทั้งหมด' แต่มีโครงสร้างที่ไม่ดี

แปลงข้อความเป็นรายการหัวข้อย่อย

ใช้เครื่องหมายหัวข้อย่อยกับรายการด้วย Gemini
ปรับปรุงความอ่านง่ายโดยการแยกย่อหน้าหนาแน่นออกเป็นรายการที่จัดระเบียบและสามารถดำเนินการได้

กำแพงข้อความคือจุดที่ผู้อ่านมักจะหมดความสนใจ Gemini สามารถนำเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมาจัดระเบียบใหม่ให้กลายเป็นรายการที่มีโครงสร้างและแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจะระบุจุดหยุดทางตรรกะในกระบวนการคิดของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ขั้นตอนในกระบวนการ รายการข้อกำหนด หรือชุดของประโยชน์ และจัดรูปแบบให้เหมาะสำหรับการสแกนอย่างรวดเร็ว

📌 หมายเหตุ: เมื่อ Gemini ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้ตรวจสอบโครงสร้างที่ขนานกันอยู่เสมอ หากหัวข้อย่อยข้อหนึ่งเริ่มต้นด้วยกริยา ให้รักษาหัวข้อย่อยทั้งหมดในรูปแบบเดียวกัน

ใช้คำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะ

ทำให้โทนของคุณน่าสนใจด้วย Gemini
ปลดล็อกการควบคุมสร้างสรรค์อย่างเต็มที่โดยการพิมพ์คำแนะนำเฉพาะลงในกล่องคำแนะนำที่กำหนดเอง

ปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วยช่อง คำแนะนำที่กำหนดเอง คุณสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับ Gemini ได้

คุณสามารถบอกมันได้ว่า 'เขียนใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค' 'ทำให้ข้อความนี้ฟังดูน่าเชื่อถือและเร่งด่วนมากขึ้น' หรือแม้กระทั่ง 'ปรับอีเมลนี้ให้กลายเป็นโพสต์บน LinkedIn พร้อมแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง'

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พาดหัวข่าวมีอยู่ก่อนที่หนังสือพิมพ์จะถือกำเนิดขึ้นนานแล้วแผ่นหินโบราณของชาวโรมันที่เรียกว่าActa Diurna ได้ใช้ข้อความสรุปสั้นๆ ที่ดึงดูดความสนใจเพื่อประกาศเหตุการณ์ต่างๆ สัญชาตญาณในการดึงดูดผู้อ่านนั้นมีมาก่อนสื่อสมัยใหม่เป็นเวลาหลายพันปี

วิธีเขียนคำแนะนำการเขียนใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Gemini

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคำสั่งของคุณใน Geminiควรมากกว่าคำสั่งง่ายๆ เช่น 'เขียนใหม่' ยิ่งคุณให้บริบทและเจตนาที่ชัดเจนมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

เทมเพลตคำสั่ง AIสำหรับการเขียนใหม่ที่มีประสิทธิภาพมักประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสามประการ:

  1. บทบาท: กำหนดว่า Gemini ควรเขียนในนามของใคร (เช่น "ทำหน้าที่เป็นนักเขียนด้านเทคนิค")
  2. กลุ่มเป้าหมาย: กำหนดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของการเขียนใหม่ (เช่น "เขียนสำหรับลูกค้าที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค")
  3. ข้อจำกัด: กำหนดกฎที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด (เช่น "ให้ไม่เกิน 80 คำ" หรือ "ใช้ประโยคประธานทำกิริยา")

📌 ลองใช้ข้อความนี้: เขียนย่อหน้านี้ใหม่ให้มีความโน้มน้าวใจมากขึ้น โดยเน้นประโยชน์ด้านการประหยัดต้นทุน และจัดรูปแบบผลลัพธ์ให้เป็นโพสต์สั้น ๆ บน LinkedIn พร้อมแฮชแท็กสามรายการ

เคล็ดลับในการเขียนใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย Gemini

เพื่อที่จะเชี่ยวชาญความสามารถในการเขียนใหม่ของ Gemini อย่างแท้จริง คุณจำเป็นต้องก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน แม้ว่า AI จะทรงพลัง แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับคำแนะนำที่คุณให้เท่านั้น นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

  • ให้บริบทตั้งแต่ต้น: ก่อนที่จะขอให้เขียนใหม่ ให้อธิบายว่าข้อความนั้นใช้เพื่ออะไร Gemini จะทำงานได้ดีขึ้นหากทราบว่ากำลังแก้ไขสัญญาทางกฎหมาย บทนำของบล็อก หรือข้อความสนทนาทั่วไป
  • ใช้วิธีการแบบ 'วนซ้ำ': อย่ากดดันตัวเองว่าจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบในครั้งเดียว หากการเขียนใหม่ครั้งแรกใกล้เคียงแต่ยังไม่ถูกต้อง ให้ใช้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่น 'ดีมาก แต่ให้ประโยคที่สองสั้นลง' หรือ 'ใช้คำคุณศัพท์ที่อธิบายมากขึ้น'
  • กำหนดตัวอย่าง 'เสียง' ของคุณ: หากคุณมีเสียงแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้วางตัวอย่างงานเขียนของคุณก่อนหน้านี้และบอก Gemini ว่า 'เขียนข้อความต่อไปนี้ใหม่ให้ตรงกับสไตล์และจังหวะของตัวอย่างนี้'
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผลลัพธ์: AI อาจให้ความสำคัญกับ 'การไหลของเนื้อหา' มากกว่า 'ข้อเท็จจริง' ได้ในบางครั้ง ควรตรวจสอบซ้ำเสมอว่าเวอร์ชันที่เขียนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันที่ ราคา หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่ตั้งใจ

หากคุณกำลังเขียนใหม่เพื่อการทำงานเป็นทีม ให้เพิ่มข้อจำกัดอีกข้อหนึ่ง: "เก็บความคิดเห็นในการตรวจสอบและการอนุมัติไว้อย่างครบถ้วน" ซึ่งจะบังคับให้คุณปฏิบัติต่อการเขียนใหม่เหมือนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินงาน ไม่ใช่แค่การปรับแต่งคำแบบครั้งเดียวจบ

🎥 ชมวิธีที่ AIเปลี่ยนการตรวจสอบเอกสารที่น่าเบื่อให้กลายเป็นสรุปและทำความสะอาดอย่างชาญฉลาดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดในการใช้ Gemini สำหรับการสร้างและเขียนเนื้อหาใหม่

แม้ว่า Gemini จะเป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเฉพาะที่ต้องอาศัยการตรวจสอบจากมนุษย์ การเข้าใจขอบเขตเหล่านี้จะช่วยให้เอกสารสุดท้ายของคุณมีความถูกต้องและเป็นมืออาชีพ:

  • แนวโน้มการเห็นภาพหลอน: ชาวราศีเมถุนอาจนำเสนอข้อเท็จจริงที่แต่งขึ้น สถิติปลอม หรือ URL ที่ไม่มีอยู่จริงอย่างมั่นใจว่าเป็นความจริง
  • ข้อจำกัดของหน้าต่างบริบท: ในเอกสารที่ยาวมาก ๆ ระบบ AI อาจสูญเสียการติดตามรายละเอียดก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการใช้คำซ้ำซ้อน
  • ขาดความเชี่ยวชาญเชิงลึก: โมเดลมักอาศัยรูปแบบทั่วไปและอาจขาดความเข้าใจเชิงลึกที่ละเอียดอ่อนซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาเฉพาะทางมี
  • ภาษาซ้ำซ้อน: หากไม่มีการกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจง เนื้อหาที่ถูกเขียนใหม่บางครั้งอาจรู้สึกจืดชืดหรือพึ่งโครงสร้างที่คาดเดาได้และเชิงกลไก
  • ความไม่สอดคล้องของน้ำเสียง: จิเมไนอาจเปลี่ยนสไตล์ระหว่างแบบไม่เป็นทางการกับแบบทางการอย่างไม่ราบรื่นในบางส่วนของเนื้อหา

⚙️ โบนัส: ก่อนที่คุณจะสรุปหรือเผยแพร่ข้อความใด ๆที่ถูกเขียนใหม่โดยนักเขียนบล็อก AI ของ Gemini ให้ใช้รายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและความถูกต้อง:

  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล
  • ทดสอบทุกการเชื่อมโยง
  • ตรวจสอบความสอดคล้อง
  • ปรับปรุงเสียง
  • สแกนหาการซ้ำซ้อน
  • ตรวจสอบการจัดรูปแบบเอกสาร
  • ตรวจสอบความสอดคล้องของเจตนาอีกครั้ง

การใช้ ClickUp ในการเขียนและจัดการเนื้อหาที่เขียนใหม่

Gemini สามารถเร่งความเร็วในการเขียนใหม่ได้ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมโยงงานเขียนใหม่กับการดำเนินการจริงในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ซึ่งมีความสำคัญเมื่อเนื้อหาต้องมีการติดตามผล การอนุมัติ และเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน

ใน ClickUp ฉบับร่าง งาน ภารกิจ ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติสามารถอยู่ร่วมกันได้ ดังนั้นการเขียนใหม่จะไม่หลุดไปอยู่ในไฟล์ "สุดท้าย" ที่แยกจากกัน แทนที่จะเขียนใหม่แบบแยกส่วน คุณสามารถเขียนใหม่ในสถานที่เดียวกันที่มีการติดตามการตัดสินใจซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจายตัว

มาดูกันให้ละเอียดว่าทางเลือก AI ของ Google Geminiนี้มีอะไรให้บ้าง! 👀

ศูนย์กลางหลักสำหรับการร่างงานและการทำงานร่วมกัน

การเขียนเนื้อหาใหม่บ่อยครั้งมักทำให้เกิดความสับสนจากไฟล์เวอร์ชันต่างๆ เช่น 'เวอร์ชัน 2' หรือ 'ฉบับสุดท้ายจริงๆ' ในหลายโฟลเดอร์

ClickUp Docsยุติความวุ่นวายนี้ด้วยการโฮสต์คลังเนื้อหาทั้งหมดของคุณโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของโครงการ คุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUpเพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับงานเฉพาะ ทำให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนใหม่มีทรัพยากรทั้งหมดอยู่ในมือ

ClickUp Docs พร้อมการจัดรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์
ร่างและตรวจสอบเนื้อหาที่เขียนใหม่โดยใช้ ClickUp Docs

สมมติว่าคุณเป็นผู้นำในการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสร้างเอกสารสำหรับแต่ละหน้าที่เขียนใหม่และเชื่อมโยงกับงานเปิดตัว

บรรณาธิการจะทิ้งความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายไว้ใน ClickUp ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเพิ่มข้อเสนอแนะในเอกสารเดียวกัน และคุณจะแก้ไขข้อเสนอแนะขณะที่คุณแก้ไข เมื่อมีคนขอเปลี่ยนแปลงโทนหรือโครงสร้าง คุณจะเห็นคำขอถัดจากย่อหน้าที่ต้องการแก้ไขพอดี

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายในเอกสาร ClickUp
ร่วมมือในการเขียนเนื้อหาใหม่โดยใช้ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUp Docs

🎥 ชมวิดีโอนี้เพื่อทำให้การผลิตเนื้อหาใน ClickUp ง่ายขึ้น:

การช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเขียนใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แก้ไขด้วย ClickUp Brain
แตะที่ แก้ไข เพื่อเข้าถึง ClickUp Brain สำหรับการเขียนเนื้อหาใหม่

เมื่อร่างของคุณอยู่ในที่เดียวแล้วClickUp Brainสามารถช่วยในการเขียนใหม่ได้โดยไม่ต้องให้ทีมต้องสลับแท็บไปมา

มันใช้Contextual AIในการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ. นอกจากนี้ ยังช่วยกำจัดความจำเป็นในการคัดลอกและวางข้อความลงในหน้าต่าง AI ภายนอก ซึ่งช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย และทำให้กระบวนการทำงานของคุณรวดเร็ว.

คลิก ClickUp Brain ในเอกสารเพื่อเขียนเนื้อหาใหม่
สร้างเวอร์ชันเนื้อหาทางเลือกโดยใช้ ClickUp Brain ในเอกสาร

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังแปลงเอกสารไวท์เปเปอร์ที่มีความยาว 2,000 คำและเนื้อหาแห้งๆ ให้กลายเป็นคู่มือแนะนำวิธีการแบบสนทนา

คุณสามารถเน้นย้ำย่อหน้าที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน แล้วขอให้ ClickUp Brain 'อธิบายเรื่องนี้เหมือนกับว่าฉันเป็นมือใหม่' หรือ 'เปลี่ยนโทนให้เป็นมืออาชีพแต่เป็นกันเอง' ระบบจะสร้างข้อความใหม่ที่มีการเรียบเรียงให้อ่านง่ายและลื่นไหลยิ่งขึ้นทันที วิธีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในระดับสูง ในขณะที่ AI รับหน้าที่งานซ้ำๆ ในการปรับถ้อยคำใหม่ให้เหมาะสม

นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถลองใช้ระหว่างการเขียนใหม่ครั้งต่อไป: สร้างเวอร์ชันทางเลือกของข้อความนี้

คุณสามารถย้ายไปที่ ถาม AI และดำเนินการสนทนาของคุณต่อที่นั่นได้

ใช้ ClickUp Brain เพื่อแก้ไขเนื้อหา
ขอให้ ClickUp Brain เขียนเนื้อหาใหม่ตามคำแนะนำเฉพาะ

ClickUp Brain ยังให้คุณเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือก AI ที่เหมาะสมกับงานเขียนใหม่ของคุณได้โดยเฉพาะ คุณสามารถสลับใช้งานระหว่าง Claude, ChatGPT และ Gemini ได้ตามประเภทของเนื้อหาและความซับซ้อน

เลือกโมเดล AI ที่แตกต่างกันใน ClickUp Brain สำหรับแนวทางการเขียนใหม่ที่หลากหลาย
เลือกโมเดล AI ที่แตกต่างกันใน ClickUp Brain เพื่อวิธีการเขียนใหม่ที่หลากหลาย

ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ขีดความสามารถของ AI เพียงตัวเดียว หากผลลัพธ์จากโมเดลหนึ่งไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างข้อความคำสั่งเดิมขึ้นมาใหม่โดยใช้โมเดลอื่นและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้ทันที

การค้นหาเว็บและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเสียงเป็นหลัก

ClickUp BrainGPT การค้นหาเว็บ
ค้นหาข้อมูลทั่วอินเทอร์เน็ตด้วย ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPTทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่นเดียวกับผู้ช่วยในแอป BrainGPT ช่วยให้คุณใช้โมเดลพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Claude หรือ Gemini เพื่อทำการวิจัยเชิงลึกหรือร่างเค้าโครงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องAI Sprawl

นอกจากนี้ BrainGPT ยังรวม การค้นหาเว็บ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถค้นคว้าเนื้อหาคู่แข่งหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการเขียนใหม่ของคุณ ผลการค้นหาจะแสดงการอ้างอิงที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ช่วยให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือรวบรวมหลักฐานสนับสนุนสำหรับเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนบทความทางเทคนิคใหม่และต้องการสถิติล่าสุดหรือการพัฒนาในอุตสาหกรรม BrainGPT จะดึงข้อมูลเว็บปัจจุบันและอ้างอิงแหล่งที่มาโดยตรงในผลลัพธ์

พูดเป็นข้อความใน ClickUp BrainGPT
กำหนดเนื้อหาให้เขียนใหม่แบบไม่ต้องใช้มือด้วย ClickUp Talk to Text ใน BrainGPT

ClickUp Talk to Textช่วยคุณจับความคิดและร่างเนื้อหาได้เร็วขึ้นถึง 4 เท่า

กดค้างที่ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเริ่มการพิมพ์ด้วยเสียง และคำพูดของคุณจะถูกแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณกำลังพยายามเขียนย่อหน้าที่ซับซ้อนใหม่—การพูดออกมาดัง ๆ มักจะช่วยให้คุณเห็นวิธีจัดโครงสร้างความคิดได้ชัดเจนขึ้น และ Talk to Text จะจับความแตกต่างเหล่านั้นได้ทันที

การพิมพ์ข้อความด้วยเสียงประกอบด้วยฟีเจอร์หลายประการที่ทำให้การพิมพ์ตามคำบอกเป็นประโยชน์สำหรับเนื้อหาเชิงวิชาชีพ:

  • พจนานุกรมที่กำหนดเอง ที่เรียนรู้คำศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรม ชื่อผลิตภัณฑ์ และตัวย่อของคุณ
  • การกล่าวถึงที่ตระหนักถึงบริบท ที่ช่วยให้คุณอ้างอิงถึงเพื่อนร่วมทีมหรืองานต่างๆ ขณะที่คุณกำลังพูด
  • รองรับหลายภาษา สำหรับการพูดในภาษาหนึ่งและพิมพ์ในอีกภาษาหนึ่ง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ลีโอ ตอลสตอย เขียน สงครามและสันติภาพ ใหม่หลายครั้งตลอดเจ็ดปี ภรรยาของเขา โซเฟีย คัดลอกต้นฉบับขนาดมหึมานี้ด้วยมือถึงแปดครั้ง(และบางส่วนเกือบ 30 ครั้ง) เพื่อรวมการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขา

ส่วนขยาย Chrome

ClickUp BrainGPT ส่วนขยาย Chrome
เข้าถึง ClickUp BrainGPT ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ส่วนขยาย Chrome

ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp BrainGPTทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ ช่วยให้คุณสรุปเนื้อหาของคู่แข่ง จับข้อมูลการวิจัยบนเว็บ หรือสร้างงานจากหน้าเว็บใดก็ได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนเนื้อหาใหม่และพบวิธีการของคู่แข่งที่ต้องการอ้างอิงคุณสามารถเปิดแถบด้านข้างของ BrainGPT สรุปหน้านั้น และถามคำถามเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ

การสร้างงานใน Gmail
สร้างงานจาก Gmail โดยใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp BrainGPT

ส่วนขยายนี้ยังสามารถบันทึกหน้าเว็บเป็นงานใน ClickUpหรือดึงข้อความจาก Gmail เพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการได้ ทำให้วัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนใหม่ของคุณเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ

🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI ในงานประจำวัน:

ทำให้การแก้ไขเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp

Gemini มอบชุดเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนงานของคุณได้ทันที คุณสมบัติ AI เหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขั้นตอนร่างแรกที่ดูไม่เรียบร้อย เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ภาพรวมที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Google Workspace จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การจัดการการแก้ไขเหล่านั้นผ่านแท็บและเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดอาจกลายเป็นโครงการของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

ClickUp ทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ง่ายขึ้นด้วยการรวมร่างงาน รายการงาน และข้อเสนอแนะจากทีมของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถสลับระหว่างโมเดลชั้นนำอย่าง Gemini, Claude และ ChatGPT เพื่อค้นหาเสียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบรนด์ของคุณได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณเลย มันเปลี่ยนการเขียนใหม่ให้กลายเป็นส่วนที่ราบรื่นของการดำเนินงานจริงของคุณ

พร้อมที่จะกำจัดความยุ่งเหยิงและเริ่มทำงานให้เสร็จหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Gemini สามารถรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อคุณให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง สำหรับความสม่ำเสมอที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ให้วาง "ตัวอย่างเสียง" สั้นๆ และกำหนดข้อจำกัด (ระดับการอ่าน ความยาวของประโยค และคำที่ควรหลีกเลี่ยง)

Gemini และเครื่องมืออย่าง ChatGPT จัดการการเขียนใหม่ได้ดี แต่พวกเขาอยู่ในแท็บแยกต่างหากซึ่งทำให้คุณสูญเสียบริบทของพื้นที่ทำงาน ClickUp Brain มอบโมเดล AI หลายตัว (Claude, ChatGPT, Gemini) ให้คุณโดยตรงในเอกสารของคุณในขณะที่เข้าถึงแนวทางแบรนด์ แคมเปญที่ผ่านมา และประวัติโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช่, Gemini มีประสิทธิภาพสูงในการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่สำหรับช่องทางต่างๆ คุณสามารถสั่งให้มันเปลี่ยนบทความบล็อกยาวๆ ให้กลายเป็นโพสต์ LinkedIn ที่กระชับ, กระทู้ X (Twitter), หรือแคปชั่น Instagram แบบสบายๆ ได้อย่างง่ายดาย