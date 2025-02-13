25+ คำสั่ง AI สำหรับราศีเมถุนที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เอริก บรินโจฟสสัน และเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเอ็มไอที ได้ทำการทดลองที่น่าสนใจกับตัวแทนบริการลูกค้า 5,000 คนของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง พวกเขาเปรียบเทียบตัวแทนที่ทำงานโดยไม่มีเอไอกับตัวแทนที่ใช้เครื่องมือเอไอเพื่อดูว่าประสิทธิภาพการทำงานแตกต่างกันหรือไม่ และคุณรู้อะไรไหม?
- ตัวแทนที่ใช้ AI ดำเนินการ 13 รายการ เพิ่มขึ้น 8% ต่อชั่วโมง
- คุณภาพการทำงานดีขึ้นเล็กน้อย 1.3% ในแง่ของการแก้ไขปัญหาสำเร็จ
- น่าสนใจยิ่งกว่า—ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ว่าตัวแทนกำลังใช้ AI หรือไม่!
AI ยังทำหน้าที่เป็นตัวปรับสมดุล ช่วยให้ตัวแทนที่มีประสบการณ์น้อยทำงานได้ดีขึ้นและเร่งกระบวนการเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่ การเชี่ยวชาญเครื่องมือ AI สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น ให้คู่มือนี้เป็นหลักสูตรเร่งรัดในการใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ— ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่คำสั่ง Gemini ที่ดีที่สุดไปจนถึงเครื่องมือทางเลือกที่ทรงพลัง เราจะแนะนำเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นที่คุณสามารถลองใช้ได้ — เครื่องมือที่ไม่ต้องการคำสั่งยาวและยุ่งยาก เพราะพวกมันมีบริบทที่ต้องการอยู่แล้ว! 🧠
⏰ สรุป 60 วินาที
- Google Gemini AI เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบหลายรูปแบบขั้นสูงที่ผสานรวมความสามารถในการให้เหตุผลและช่วยให้สามารถสร้างโซลูชันที่ปรับใช้ได้หลากหลายในแอปพลิเคชันต่างๆ
- จำเป็นต้องเขียนคำแนะนำที่ละเอียดและมีบริบทเพื่อให้ Gemini สำหรับ Google สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้
- ข้อความกระตุ้นคือข้อมูลนำเข้าที่มีโครงสร้างซึ่งมอบให้กับโมเดล AI เพื่อชี้นำการตอบสนองของมัน
- ข้อจำกัดของ Gemini AI ได้แก่ ความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว การสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริง การปรับแต่งที่จำกัด และความท้าทายในการจัดการงานที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ClickUpBrain คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานต่าง ๆ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกัน
ทำความเข้าใจ Gemini AI
Gemini คือตระกูลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุดของ Google ที่มีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในสองเวอร์ชันหลัก โดยGemini 1.0รุ่นแรก(ธันวาคม 2023)ได้วางรากฐานสำคัญ ขณะที่Gemini 2.0 (ธันวาคม 2024)ได้ยกระดับสู่ความสามารถของ AI ที่มีความเป็นตัวแทนมากขึ้น
วิวัฒนาการหลักของเจมินี
Gemini ได้พัฒนาอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าใจแบบหลายรูปแบบในตอนแรกไปสู่ความสามารถที่ก้าวหน้ามากขึ้น ในขณะที่ Gemini 1.0 มุ่งเน้นการประมวลผลรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ, โค้ด, เสียง, ภาพ, และวิดีโอ Gemini 2.0 เน้นการกระทำและการตัดสินใจอย่างอิสระ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความฉลาดโดยรวมของมัน
แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ Gemini ยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างสามระดับไว้—Ultra สำหรับประสิทธิภาพที่ทรงพลังที่สุด, Pro สำหรับแนวทางที่สมดุล, และ Nano สำหรับการปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
👀 คุณรู้หรือไม่? คำว่า 'ปัญญาประดิษฐ์'ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1956ที่การประชุมดาร์ทมัธ
คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจใน Gemini สำหรับ Google
การวิจัยเชิงลึก ของ Gemini ช่วยให้คุณสำรวจหัวข้อที่ซับซ้อนและพัฒนาเป็นรายงานที่ละเอียดได้ ผู้ช่วย AI ได้รับการปรับปรุงการสนทนา การใช้เครื่องมือ และความจำด้วย Project Astra
จากนั้นก็มี Project Mariner ซึ่งช่วยให้คุณโต้ตอบกับเนื้อหาเว็บได้อย่างราบรื่นผ่านตัวแทน AI บนเบราว์เซอร์ สำหรับนักพัฒนา Jules คือผู้เปลี่ยนเกม—ผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งผสานรวมกับ GitHub เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การผสานรวมเกม ของ Gemini ยกระดับการเล่นเกมไปอีกขั้นด้วยการมอบตัวแทน AI เพื่อวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ และช่วยเหลือในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
การใช้งานจริงสำหรับผู้ใช้
Gemini ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการคำขอของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นข้ามเครื่องมือ แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนมือถือหรือเว็บ
คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่าน แอป Gemini (เดิมชื่อ Bard) ซึ่งมีคุณสมบัติการแชทที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Workspace รวมถึง Search, Maps และ Lens เพื่อประสบการณ์ที่เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถใช้ความสามารถของ Gemini บนมือถือผ่านอุปกรณ์ Pixel ได้ สำหรับการเข้าถึงขั้นสูง นักพัฒนาสามารถใช้งาน Gemini สำหรับ Google ผ่าน Google AI Studio และ Vertex AI ได้ ในขณะเดียวกัน ธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์จากโซลูชันสำหรับองค์กรที่ปรับแต่งได้ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
คำสั่ง AI Gemini ชั้นนำสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
เพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำที่สุดจาก Gemini โปรดระบุคำถามหรือข้อความของคุณให้ชัดเจนและละเอียด หากคุณกำลังสร้างโค้ดหรือเนื้อหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำแนะนำของคุณมีคำสำคัญที่เกี่ยวข้องและบริบทที่เพียงพอ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือภาพหลอน ให้แยกคำสั่งที่ยาวออกเป็นคำสั่งย่อยๆ
นี่คือ 25+ คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีเมถุนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้!
1. คิดไอเดียสำหรับโพสต์บล็อก
เอาชนะภาวะตันทางความคิดในการเขียนด้วยการสร้างไอเดียเนื้อหา
คำแนะนำ: "ให้ฉัน 10 ไอเดียสำหรับโพสต์บล็อกที่เกี่ยวข้องกับ [หัวข้อ] ที่น่าสนใจและดึงดูดใจสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]"
2. เขียนคำอธิบายสินค้า
สร้างคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการขาย
คำแนะนำ: "เขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่กระชับและโน้มน้าวใจสำหรับ [ชื่อผลิตภัณฑ์] โดยเน้น [คุณสมบัติหลัก 1] และ [คุณสมบัติหลัก 2]"
3. สร้างคำบรรยายสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
เขียนคำบรรยายบนโซเชียลมีเดียที่แปลกใหม่และน่าสนใจเพื่อเพิ่มการมีตัวตนในโลกดิจิทัลของคุณ
คำแนะนำ: "ร่างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย 5 รายการที่สร้างสรรค์สำหรับการเปิดตัว [ผลิตภัณฑ์/บริการ] โดยเน้นที่ [ประโยชน์หลัก] และใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง"
4. เขียนเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่
ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ตามคำแนะนำจากผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทีม
คำแนะนำ: "เขียนบทความ/ข้อความนี้ใหม่ [ลิงก์] ด้วยน้ำเสียงที่กระชับและโน้มน้าวใจมากขึ้นสำหรับ [แพลตฟอร์มเฉพาะ] (เช่น LinkedIn, Twitter) "
5. เขียนเนื้อหาแบบยาว
ให้คำแนะนำที่ละเอียดแก่ Gemini และรับบทความบล็อกภายในไม่กี่นาที
คำแนะนำ: "เขียนบล็อกโพสต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ให้ได้ภายใน 500 คำ โดยมุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย]"
6. สร้างหัวข้อข่าว
ระบุความต้องการของเนื้อหาของคุณ และค้นหาหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจและน่าสนใจ
คำแนะนำ: "สร้างหัวข้อข่าว 10 รายการที่ไม่ซ้ำกันและดึงดูดความสนใจสำหรับบทความเกี่ยวกับ [หัวข้อ]"
7. เขียนหัวเรื่องอีเมล
สร้างหัวข้ออีเมลที่มีแนวโน้มว่าจะถูกเปิดอ่าน
คำแนะนำ: "สร้างหัวข้ออีเมลที่น่าสนใจ 5 หัวข้อสำหรับแคมเปญการตลาดที่โปรโมท [สินค้า/บริการ]"
8. สร้างเนื้อหาคำถามและคำตอบ
สร้างส่วนคำถามที่พบบ่อยที่เป็นประโยชน์สำหรับเว็บไซต์หรือเอกสารสนับสนุนลูกค้าของคุณ
คำแนะนำ: "สร้างคำถามทั่วไปห้าข้อที่ลูกค้าอาจมีเกี่ยวกับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] และให้คำตอบที่กระชับและให้ข้อมูลครบถ้วน"
9. กรอกข้อมูลเว็บไซต์ของคุณให้ครบถ้วน
สร้างเนื้อหาเว็บไซต์ที่น่าสนใจซึ่งสื่อสารข้อความของแบรนด์คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำ: "เขียนหน้า "เกี่ยวกับเรา" ที่กระชับและให้ข้อมูลสำหรับ [ธุรกิจ] ที่เน้น [ค่านิยมหลักและพันธกิจ]"
10. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ
สร้างสรรค์ด้วย Google Gemini และเขียน CTA ที่ไม่เหมือนใคร
คำแนะนำ: "สร้างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่แข็งแกร่งสามข้อความสำหรับ [ประเภทของเนื้อหา] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] ที่มุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย]"
11. วางแผนตารางเวลาของโครงการ
ยึดมั่นในกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงตารางงานที่ยุ่งเหยิงด้วย Google Gemini
คำแนะนำ: "สร้างไทม์ไลน์โครงการสำหรับ [ชื่อโครงการ] พร้อม [จำนวน] จุดสำคัญและกำหนดส่ง"
12. การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
สัญญาว่าจะจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณ และจะไม่สายอีกเลย!
คำแนะนำ: "เขียนคำแนะนำที่กระชับสำหรับ [งาน] ให้กับพนักงานใหม่"
13. ขจัดความอึดอัด
ส่งเสริมความสามัคคีในทีมและปรับปรุงพลวัตของการประชุมด้วยไอเดียสร้างสรรค์จาก Gemini สำหรับ Google
คำแนะนำ: "เขียนกิจกรรมสร้างสรรค์ 10 อย่างสำหรับ [งาน] สำหรับทีม [ชื่อแผนก]"
14. คิดค้นไอเดียทางธุรกิจ
ปูทางสู่การคิดเชิงผู้ประกอบการและระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความสำเร็จ
คำแนะนำ: "สร้างรายการ 10 ไอเดียธุรกิจที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับ [อุตสาหกรรม/ความสนใจ]"
15. ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
ปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการตอบสนองที่สุภาพและเข้าใจความรู้สึก
คำแนะนำ: "ร่างคำตอบบริการลูกค้าถึง [ชื่อลูกค้า] เกี่ยวกับ [หมายเลขคำสั่งซื้อ] ขอโทษสำหรับ [ปัญหา] และแจ้งให้ทราบว่าเรากำลัง [อธิบายสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อแก้ไขปัญหา] รักษา [คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำเสียง] "
16. แก้ไขปัญหาในที่ทำงาน
ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือกัน
คำแนะนำ: "สร้างรายการของห้าวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับ [ปัญหา] ใน [ทีม/แผนก] ของเรา"
17. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีม
ขจัดความเบื่อหน่ายในที่ทำงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทีมด้วยโซลูชันสร้างสรรค์จาก Gemini
คำแนะนำ: "คิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ 5 ข้อเพื่อปรับปรุง [ปัญหา] ภายใน [แผนก/ทีม]"
18. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ระบุจุดคอขวด, รักษาความเป็นระเบียบ, และมาตรฐานการปฏิบัติประจำวันตลอดจนกระบวนการทำงานระยะยาว
คำแนะนำ: "พัฒนาแบบตรวจสอบสำหรับ [งาน] เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด"
19. ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน
ระบุและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า กระตุ้นให้ Gemini ดึงรายการวัสดุที่อัปเดตแล้วซึ่งเหมาะสมกับสาขาหรือหัวข้อที่คุณสนใจ
คำแนะนำ: "สร้างรายการทรัพยากรห้าอย่าง (หนังสือ, บทความ, พอดแคสต์) ที่สามารถช่วยฉันปรับปรุง [ทักษะ] ของฉันได้"
20. เขียนสคริปต์
พัฒนาแนวคิดเรื่องราวที่สร้างสรรค์และทดลองกับแนวภาพยนตร์ที่หลากหลาย
คำแนะนำ: "เขียนบทสั้น ๆ สำหรับ [ประเภทของฉาก] สำหรับ [ประเภทของภาพยนตร์]"
21. สร้างตัวละคร
สร้างตัวละครที่ร่ำรวยและน่าดึงดูดสำหรับโลกสมมติของคุณ คุณสามารถลงลึกได้เท่าที่ต้องการ มอบบุคลิกที่แข็งแกร่ง ลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และเรื่องราวหรือความแปลกที่น่าสนใจให้กับพวกเขา
คำแนะนำ: "สร้างชื่อตัวละครที่ไม่ซ้ำกันห้าชื่อพร้อมเรื่องราวพื้นหลังสำหรับ [ประเภท/คำอธิบายของนวนิยาย]"
22. เขียนเนื้อเพลง
รับความช่วยเหลือในการแต่งเพลงและสำรวจสไตล์ดนตรีที่หลากหลาย
🧠เกร็ดความรู้: นอกจาก Gemini สำหรับ Google แล้ว ยังมีเครื่องมืออย่าง AIVA และ Boomy ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเพลงได้อย่างรวดเร็ว AIVA เป็นที่นิยมสำหรับการประพันธ์ดนตรี แต่ก็สามารถแนะนำเนื้อเพลงที่เหมาะสมได้เช่นกัน ส่วน Boomy สามารถสร้างทั้งดนตรีและเนื้อเพลงในแนวและสไตล์ที่ผู้ใช้ชื่นชอบ
คำแนะนำ: "เขียนเนื้อเพลงในสไตล์ของ [ศิลปิน] เกี่ยวกับ [ธีม]"
23. สร้างบอร์ดอารมณ์
สร้างภาพและปรับปรุงแนวคิดการออกแบบของคุณด้วยความช่วยเหลือจากรสนิยมของ AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลนับพันล้านจุด
คำแนะนำ: "สร้างบอร์ดอารมณ์สำหรับ [โครงการออกแบบ] โดยเน้นที่ [ชุดสี/สไตล์]"
24. ประพันธ์บทกวี
ใครว่าบทกวีจำกัดอยู่แค่การแสดงออกของมนุษย์? คุณสามารถสำรวจรูปแบบกวีนิพนธ์และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายด้วย AI (แม้ว่าคุณภาพของผลงานอาจไม่สามารถเทียบได้กับบทกวีที่มนุษย์แต่ง และ AI อาจมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบสัมผัสซ้ำๆ เดิมๆ เป็นค่าเริ่มต้น)
คำแนะนำ: "แต่งบทกวีสั้น ๆ เกี่ยวกับ [หัวข้อ] ในสไตล์ของ [กวี]"
25. เขียนเรื่องสั้น
เอาชนะภาวะตันทางความคิดและเริ่มเขียนเรื่องสั้น
คำแนะนำ: "สร้างไอเดียเรื่องราวที่ไม่ซ้ำกันห้าเรื่องสำหรับเรื่องสั้นเกี่ยวกับ [ธีม]"
26. สร้างข้อความโฆษณา
เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่าลืมว่าคุณอาจต้องปรับแต่งและขัดเกลาข้อความเหล่านั้นเพิ่มเติม เพื่อลดการใช้ถ้อยคำที่ซ้ำซากหรือประโยคที่เยิ่นเย้อ
คำแนะนำ: "เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ [จำนวน] ตัวเลือกสำหรับ [สินค้า/บริการ] ที่มุ่งเป้าไปยัง [กลุ่มเป้าหมาย]. ให้เน้นที่ [ประโยชน์หลัก/จุดขายที่ไม่เหมือนใคร]. "
27. แปลข้อมูล
เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ โดยไม่มีอุปสรรคทางภาษา การใช้ Gemini สำหรับการแปลภาษาสามารถเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การเดินทาง การศึกษา การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาชุมชน
Prompt: "แปลข้อความนี้ [ข้อความ] เป็น [ภาษา]"
28. ถามคำถาม
หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ต้องการทราบวิธีการถามคำถามกับ AI ให้ใส่คำถามไว้ในคำแนะนำเช่นตัวอย่าง
คำแนะนำ: "[กำหนดคำถามเฉพาะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็น]"
ตัวอย่าง: "วิธีเป็นวิศวกรด้าน prompt?"
29. เขียนโค้ด
Gemini AI สามารถสร้างโค้ดสแนปช็อต, ฟังก์ชัน, โปรแกรม, หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันตามคำแนะนำของคุณได้
คำแนะนำ: "เขียนโค้ดภาษา [language] สำหรับ [หัวข้อ]"
30. สร้างเรียงความ
ป้อนรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของเรียงความที่คุณต้องการจาก Gemini AI และดูมันเขียนเรียงความเหล่านั้น เราขอให้มันสร้างเรียงความหนึ่งสำหรับแนวคิด การกระตุ้นความคิดแบบลำดับ!
คำแนะนำ: "เขียนบทความเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ภายใน [จำนวนคำที่กำหนด] ให้แน่ใจว่าได้รวม [คำสำคัญที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้อง] "
ตัวอย่าง: "เขียนบทความเกี่ยวกับกระบวนการคิดแบบลูกโซ่ (Chain of thought prompting) ภายใน 700 คำ. ต้องใส่คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (large language model) และกระบวนการคิดแบบลูกโซ่ (chain of thought prompting) "
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google ตั้งชื่อโมเดล AI ขั้นสูงว่า 'Gemini' เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสองด้านในความสามารถของมัน: การผสมผสานการประมวลผลภาษาเข้ากับการให้เหตุผล ซึ่งสะท้อนถึงเป้าหมายที่กว้างขึ้นของระบบ AI Gemini ที่ต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลายชื่อนี้ยังได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของความสองด้านในกลุ่มดาวคนคู่ ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวและการรวมเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ทำไมการเชี่ยวชาญการใช้คำสั่งจึงมีความสำคัญ?
คุณจำเป็นต้องเข้าใจศิลปะของการเขียนโจทย์เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ Google Gemini AI โจทย์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อคุณภาพของคำตอบที่คุณได้รับจากโมเดล AI
คำแนะนำ คือข้อมูลนำเข้าหรือคำสั่งที่คุณให้กับโมเดลภาษาเพื่อสร้างคำตอบเฉพาะ มันทำหน้าที่เป็นคำถามหรือจุดเริ่มต้นและชี้นำ AI เกี่ยวกับประเภทของผลลัพธ์ที่คาดหวัง คุณสามารถถามคำแนะนำในรูปแบบของคำถาม ข้อความ หรือตัวอย่าง นอกจากนี้ คุณภาพและความชัดเจนของคำแนะนำยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อคำตอบของ AI
ผู้ใช้ Redditอธิบาย ว่าทำไมการออกแบบคำสั่งจึงมีความสำคัญ ต่อการโต้ตอบของคุณกับโมเดล AI:
AI มีความสามารถในการปฏิบัติตามคำแนะนำและทำซ้ำตัวอย่างได้ดีมาก ดังนั้นยิ่งคำแนะนำและตัวอย่างของคุณมีความเฉพาะเจาะจงและละเอียดมากเท่าใด ผลลัพธ์ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของคุณมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น "เขียนเรื่องราว" เทียบกับ "เขียนนวนิยายแฟนตาซีแนวสูงแบบมหากาพย์ในสไตล์ของ JRR Tolkien แต่ใช้สิ่งมีชีวิตต่อไปนี้แทนเอลฟ์ คนแคระ มนุษย์ และฮอบบิท"
ลักษณะสำคัญของคำสั่ง
นี่คือลักษณะสำคัญของคำสั่งที่มีโครงสร้างดี:
- ข้อมูลคำถาม: กรอกข้อมูลหรือคำสั่งสำหรับ Gemini ตัวอย่าง: "เขียนห้าวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดพื้นฐานสำหรับการใช้ Gemini"
- ให้บริบท: ให้ข้อมูลพื้นฐานหรือรายละเอียดเฉพาะเพื่อชี้นำโมเดล ตัวอย่าง: "สรุปย่อย่อหน้านี้เป็น 100 คำ"
- ระบุให้ชัดเจน: อธิบายรูปแบบ, สไตล์, หรือโทนที่ต้องการของคำตอบ ตัวอย่าง: "เขียนบล็อกที่น่าสนใจและมีลักษณะการสนทนาเกี่ยวกับการทำหลายอย่างพร้อมกัน"
- ปรับแต่ง: ปรับแต่งคำแนะนำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและทำให้มีความหลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง: "ปรับแต่งข้อความที่แนบมาด้านล่างสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านบวกและด้านลบสำหรับเวอร์ชันปัจจุบัน"
ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้เพื่อเชี่ยวชาญศิลปะของการให้คำแนะนำ!
ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง AI
การใช้เทมเพลตคำสั่ง AIหรือสร้างของคุณเองสามารถเพิ่มประสบการณ์ของคุณกับ Gemini ได้อย่างมีนัยสำคัญ นี่คือวิธีการ:
- สร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง
- ประหยัดเวลา ด้วยคำแนะนำสำหรับ Gemini AI ที่จัดโครงสร้างอย่างดีและคำแนะนำที่ชัดเจน
- จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการใช้คำกระตุ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ โครงเรื่อง และแนวคิดที่แปลกใหม่
- จัดการงานที่หลากหลาย ด้วยคำแนะนำที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีคุณภาพสูง ซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน
- พัฒนาทักษะการเขียนแบบรวดเร็ว ขณะสำรวจหัวข้อและมุมมองที่หลากหลาย
- เอาชนะภาวะตันทางความคิด ด้วยการให้ AI ช่วยสร้างไอเดียและสำรวจความเป็นไปได้
มาดูกันว่าเราจะใช้ Gemini ให้ทำงานเพื่อเราได้อย่างไรด้วยคำแนะนำเหล่านี้!
ข้อจำกัดของการใช้ Gemini
Gemini เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไว้วางใจมันอย่างเต็มที่ ควรให้ความสนใจกับข้อบกพร่องของโมเดล AI เหล่านี้:
- ในขณะที่ Gemini Advanced (เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย) ให้คำมั่นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล เวอร์ชันฟรีกลับขาดการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- แบบจำลอง AI อาจสร้างภาพลวงตาของข้อมูลและสร้างคำตอบที่อาจต้องการการตรวจสอบ
- เว้นแต่ว่าคุณกำลังเขียนคำแนะนำที่บอก Gemini อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร การตอบสนองจะไม่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
- คุณจำเป็นต้องแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นคำสั่งย่อยหลายส่วนเพื่อให้ Gemini สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัดของเครื่องมือนี้ไม่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
- การผสานรวมกับ Gemini จำกัดเฉพาะใน Google Workspace
ผู้ใช้Google Gemini AIบน G2กล่าวว่า,
เหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ของ Gemini อาจไม่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องและลดอคติที่อาจเกิดขึ้น ความไม่โปร่งใสนี้อาจสร้างความไม่สบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ทางเลือกของ Gemini ที่น่าสนใจ
ทำไมต้องติดอยู่กับข้อจำกัดของเครื่องมือ AI ของ Gemini? ใช้ClickUp Brain— ผู้ช่วย AI ที่ครอบคลุมของคุณ!
ClickUp Brain เชื่อมต่อทุกงาน เอกสาร และความรู้ของทีมคุณไว้ในClickUpแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน ตอนนี้คุณสามารถจัดการทุกโปรเจกต์ของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว—ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน อีกหนึ่งจุดเด่นคือ ClickUp รองรับการใช้งานร่วมกับ Google Workspace และแอปอื่น ๆ กว่า 1,000 แอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียว—พร้อมเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain แก้ไขข้อจำกัดบางประการของ Gemini:
มาตรการความปลอดภัยของข้อมูล
ในขณะที่เวอร์ชันฟรีของ Gemini ขาดการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ClickUp Brain รับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยเก็บข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่อ่อนไหวทางธุรกิจไว้ภายในขอบเขตที่ปลอดภัยของพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งรับประกันว่าข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนจะยังคงปลอดภัย
ผลลัพธ์ที่ปราศจากข้อผิดพลาด
ในขณะที่ Google Gemini AI อาจสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง AI Knowledge Manager ของ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลที่ถูกต้องตามบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยการอ้างอิงคำตอบจากข้อมูลภายในที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงช่วยลดโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เข้าใจผิดได้
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?
ด้วย ClickUp Brain's AI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นคว้าข้อมูลทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาโรงแรม ค้นหาร้านอาหาร วางแผนวันหยุดพักผ่อน และอื่น ๆ อีกมากมาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
Prompt: "คุณช่วยแนะนำสถานที่สำหรับทานซูชิในนิวยอร์กได้ไหม?"
ความง่ายในการกระตุ้น
ต่างจาก Gemini ที่ต้องการคำสั่งที่ละเอียดและแม่นยำเพื่อให้ได้คำตอบที่มีประสิทธิภาพ ClickUp Brain มี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และ AI แบบสนทนาที่เข้าใจคำถามทั่วไปภายในบริบทของโครงการของคุณ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไป
การจัดการงานที่ซับซ้อน
ด้วย Gemini การแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นคำสั่งย่อยหลายข้ออาจใช้เวลานาน ClickUp Brain ช่วยรวมขั้นตอนการทำงานเหล่านี้เข้าด้วยกันโดยนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรภายใน พื้นที่ทำงานเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการหลายขั้นตอนได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างคำสั่งย่อยหลายรายการ
การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดใน Gemini ทำให้ความสามารถในการปรับใช้สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะถูกจำกัด ในทางตรงกันข้าม ความสามารถในการปรับขนาดและการผสานรวมที่ครอบคลุมของ ClickUp Brain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเครื่องมือ AI ให้เข้ากับบทบาทและอุตสาหกรรมของตนได้อย่างแม่นยำ ทำให้เป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพที่มีความหลากหลายมากกว่า
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณโดยการตั้งค่าแม่แบบสำหรับโครงการ งาน หรือโครงการริเริ่มต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก Gemini ที่มีการปรับแต่งที่จำกัด ClickUp Brain ช่วยให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการที่แน่นอนของคุณได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเจอกับ Gemini แล้ว ClickUp Brain ยังมีประโยชน์สำหรับงานอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยความสามารถในการผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของคุณและดูดซับข้อมูลทั้งหมด
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานประจำ เช่น รายงานความคืบหน้าและการอัปเดตทีม ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: ช่วยสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทเฉพาะของคุณ เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการจัดทำเอกสาร
- การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: อำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างทีมต่างๆ โดยการจัดให้มีแหล่งข้อมูลกลาง
- ความสามารถในการขยายตัว: รองรับเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิดสำหรับงานหลากหลายประเภท ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิชาชีพที่หลากหลายได้ และสามารถขยายตัวได้ตามการเติบโตขององค์กรของคุณ
- สรุป: นำทางไปยังการประชุมหรือหัวข้อเฉพาะเพื่อสรุปข้อมูลและเน้นจุดสำคัญตามความต้องการของคุณ
แน่นอนว่ามันได้ทำให้การผลิตของเราง่ายขึ้นมาก และส่วนใหญ่เป็นเพราะการผสานรวมต่าง ๆ และ ClickApps ที่ ClickUp มอบให้ ระบบอัตโนมัติที่สามารถทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการจริง ๆ ที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเราและทั้งบริษัท
แน่นอนว่ามันได้ทำให้การผลิตของเราง่ายขึ้นมาก และส่วนใหญ่เป็นเพราะการผสานรวมและ ClickApps ต่างๆ ที่ ClickUp มีให้ ระบบอัตโนมัติที่สามารถทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการจริงๆ ที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเราและทั้งบริษัท
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Google Gemini มีคุณสมบัติที่มีคุณค่า ClickUp Brain โดดเด่นด้วยการแก้ไขข้อจำกัดทั่วไปและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้
Gemini อาจผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่นสำหรับคำขอที่เกี่ยวข้องกับงานเฉพาะ แต่ ClickUp ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อกับ Google เท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมายอีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง และให้คำตอบได้โดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ซับซ้อน
พร้อมที่จะสัมผัสกับกระบวนการทำงานของ AI ที่ฉลาดและประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี!