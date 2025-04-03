บล็อก ClickUp
วิธีใช้ Gemini ใน Google Docs เพื่อการเขียนที่ดียิ่งขึ้น

Manasi Nair
3 เมษายน 2568

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังเผชิญกับกำหนดส่งงานที่กระชั้นชิด จ้องมองร่างใน Google Docs ของคุณอยู่ แต่คำพูดกลับไม่ออกมาเลย รายงานของคุณอาจฟังดูไม่เป็นทางการเกินไปสำหรับผู้บริหารที่จะอ่าน หรือเรียงความของคุณก็รู้สึกเฉยๆ ไปหมด

นั่นคือทุกสิ่งที่ Gemini ใน Google Docs สามารถแก้ไขได้ คิดถึงมันเหมือนกับผู้ช่วยเขียนที่มีพลังจาก AI พร้อมที่จะแนะนำข้อความที่ดีที่สุด ปรับปรุงน้ำเสียงของคุณ สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารยาว และช่วยคุณเขียนข้อความใหม่ด้วยมุมมองที่สดใหม่

ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนจดหมาย โพสต์บล็อก หรือเพียงแค่พยายามทำให้คำพูดของคุณดูเป็นทางการมากขึ้น ฟีเจอร์ AI ของ Gemini จะช่วยเติมเต็มเสน่ห์ที่ขาดหายไปให้กับ Google Workspace ของคุณ

มาดูวิธีทำให้ฟีเจอร์ Gemini ใน Google Docs ทำงานเพื่อคุณกัน!

👀 คุณรู้หรือไม่?สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้ปริมาณการเข้าชมมากที่สุดต่อ Google Gemini ที่ 9.8% ตามมาด้วยอินโดนีเซียที่ 8.5% และอินเดียที่ 8.2%

⏰ สรุป 60 วินาที

  • Gemini AI ใน Google Docs เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งช่วยปรับโทนข้อความ แนะนำข้อความ สรุปเนื้อหา และเขียนร่างใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ
  • Gemini สามารถสร้างภาพได้โดยตรงภายใน Google Docs
  • เข้าถึง Gemini ผ่านแผง "Ask Gemini" ใน Google Docs ให้คำแนะนำที่ละเอียด และแทรกข้อความที่ AI แนะนำได้อย่างราบรื่น
  • ใช้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้บริบทและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • ข้อจำกัดบางประการของ Gemini ได้แก่ การเข้าถึงฟรีที่จำกัด ผลลัพธ์ทั่วไป ไม่มีข้อมูลเว็บสด มีปัญหาในการจัดการเอกสารยาว ภาพพื้นฐาน และโทนที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp แก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับการจัดการโครงการ เพื่อให้คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบทและระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน
  • มันสร้าง ปรับปรุง และแปลเนื้อหาในขณะที่รักษาโทนและสไตล์ที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังทำให้คำแนะนำของมันสอดคล้องกับงาน แดชบอร์ด และโครงการของคุณโดยตรงเพื่อลดการสลับบริบท
  • เลือกClickUpสำหรับโซลูชันที่ชาญฉลาดและครบวงจรสำหรับการเขียน การทำงานร่วมกัน และการจัดการงาน แทนที่เครื่องมือแยกต่างหากหลายตัว

วิธีใช้ Gemini ใน Google Docs

Gemini AI เปรียบเสมือนผู้ช่วยเขียนในตัวที่อยู่ใน Google Docsคุณสามารถปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ สร้างไอเดียใหม่ และสรุปรายงานยาว ๆ ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลกับการทำงานเหล่านี้ นอกจากนี้ยังทำงานได้อย่างราบรื่นในแอป Google Workspace เช่น Google Sheets และ Google Slides และสำหรับผู้ที่ขาดการค้นหาข้อมูลจาก Google Search ไม่ได้ Gemini AI ก็สามารถทำได้ในขณะที่คุณกำลังร่างเนื้อหาของคุณเช่นกัน

นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว Google Docs Gemini ยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทุกการใช้งาน มอบคำแนะนำระดับมืออาชีพและยกระดับคุณภาพการสื่อสารของคุณในสภาพแวดล้อมสำนักงาน

มาสำรวจวิธีการใช้ Google Geminiใน Google Docs:

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

Google Gemini
ผ่านทางGoogle Gemini

เริ่มต้นใช้งาน Gemini บน Google Docs นั้นง่ายมาก:

  • เปิด Google Docs บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • คลิก 'ถาม Gemini' ที่มุมขวาบน
  • พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการในแผง Google Gemini
  • แทรกข้อความที่สร้างขึ้นลงในเอกสารของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในข้อความของคุณ!

แทนที่จะใช้ 'สร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่' ให้ลองใช้ "สร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อขยายการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงออร์แกนิกใหม่ของเรา โดยเน้นไปที่เนื้อหาออร์แกนิกและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบน Facebook, TikTok และ Instagram'

ยิ่งคุณระบุคำขอของคุณอย่างชัดเจนมากเท่าไร คำตอบของ Gemini ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น!

ขอความช่วยเหลือในการขัดเกลาเนื้อหาของคุณ

Google Gemini
ผ่านทาง Google Gemini

หากคุณเพิ่งเปิด Google Doc และกำลังจ้องหน้าจอว่างเปล่าอยู่ ตัวเลือก ช่วยฉันเขียน ที่อยู่ถัดจากไอคอนปากกาคือเพื่อนของคุณ คลิกที่มันแล้วให้ Gemini คำแนะนำที่ละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของคุณ รวมถึงประเภทของเนื้อหา น้ำเสียง สไตล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากนั้นกด สร้าง และดูมันสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลานั้น—ตั้งแต่ไอเดียการนำเสนอสั้นๆ ไปจนถึงเรียงความหลายหน้า

ให้คะแนนการตอบสนอง ปรับปรุง หรือสร้างผลลัพธ์ใหม่จนกว่าคุณจะพอใจ เมื่อคุณพอใจแล้ว ให้คลิกที่แทรกเพื่อนำมันไปยังเอกสาร AI ของคุณ

🎥 ชมวิดีโออธิบายนี้เพื่อรับเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการสร้างเอกสารโดยใช้ AI👇🏽

🧠 เกร็ดความรู้: AI Bard ของ Googleได้เปลี่ยนชื่อเป็น Gemini เป็นส่วนหนึ่ง ของการรีแบรนด์ครั้งใหญ่

สร้างเอกสาร

สร้างเอกสารบน Google Gemini
ผ่านทาง Google Gemini

ต้องการสร้างเอกสารทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่ต้องป้อนข้อความคำสั่งใหม่ ป้อนซ้ำ หรือใช้การเชื่อมโยงข้อความคำสั่งหรือไม่? นี่คือวิธีการทำ:

  • เลือก ช่วยฉันสร้าง จากหน้าว่าง
  • พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพื่อให้ระบบสร้างเอกสารในหน้าต่างป๊อปอัป
  • คลิก สร้าง เพื่อสร้างเอกสารของคุณ
  • ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในที่เรียบร้อย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถเพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก Google Docs หรือ Google Drive ของคุณเข้าไปในข้อความคำสั่งเพื่อให้ Gemini มีบริบทเพิ่มเติมโดยไม่ต้องคัดลอกและวางทุกอย่าง เพียงแค่เลือกสัญลักษณ์ @ ในข้อความคำสั่งแล้วเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขข้อความที่มีอยู่

มีรายงานโครงการของคุณที่ร่างไว้บางส่วนแล้ว แต่ต้องการปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารให้ดีขึ้นใช่ไหม? นี่คือวิธีทำ:

  • ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการปรับปรุง
  • คลิก Gemini แล้วเลือกตัวเลือก: เปลี่ยนคำ, ย่อ, หรือขยายความ. คุณยังสามารถเพิ่มคำสั่งเฉพาะเพื่อปรับปรุงข้อความได้
  • เลือกเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วคลิกแทรก
การปรับแต่งข้อความด้วย Google Gemini ใน Google Docs
ผ่านทาง Google Docs

👀 คุณรู้หรือไม่? รุ่น Gemini Ultraทำคะแนนได้ 90.0%ในการทดสอบ Massive Multitask Language Understanding [MMLU] ซึ่งสูงกว่าความสามารถของผู้เชี่ยวชาญมนุษย์

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มหน้าใหม่ใน Google Docs

สร้างภาพภายในเอกสาร

ใช่ คุณสามารถสร้างภาพได้โดยตรงใน Google Docs ด้วย Gemini นี่คือวิธีการ:

  • คลิก แทรก > รูปภาพ > ช่วยฉันสร้างรูปภาพ
  • อธิบายภาพนี้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • คลิก สร้าง เพื่อเริ่มการสร้าง
  • เลือกตัวเลือกภาพที่กำหนดเองที่คุณชื่นชอบและเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

คุณยังสามารถดูตัวอย่างภาพภายในเอกสารได้ก่อนที่จะแทรกภาพนั้นเข้าไป

Google Gemini
ผ่านทาง Google Gemini

การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสาร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขร่วมกัน และคุณสมบัติการฝังตัวที่ทรงพลัง

สร้างภาพหน้าปก

Google Gemini
ผ่านทางGoogle Gemini

โครงร่างบทความบล็อกของคุณเกือบจะพร้อมแล้วและขาดเพียงภาพหน้าปกที่สมบูรณ์แบบใช่ไหม? ใช้ Gemini เพื่อสร้างภาพนั้นให้คุณ ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

  • พิมพ์ @ แล้วเลือก รูปภาพหน้าปก > ช่วยฉันสร้างรูปภาพ
  • ป้อนข้อความที่ต้องการและคลิก สร้าง
  • แทรกภาพโดยเลือกจากแกลเลอรีหรือคลิก ดูเพิ่มเติม สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของการใช้ Gemini ใน Google Docs

ในขณะที่ Gemini AI เป็นผู้ช่วยด้านการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องบางประการที่ควรทราบ นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้งานใน Google Docs:

  • การเข้าถึงฟรีแบบจำกัด: ฟีเจอร์ขั้นสูงหลายรายการต้องใช้การสมัครสมาชิก Google One AI Premium และผู้ใช้ฟรีอาจไม่ได้รับคำแนะนำที่ลึกซึ้งและอิงตามบริบท
  • สามารถสร้างเนื้อหาทั่วไปได้: คำตอบอาจขาดความลึกซึ้งในหัวข้อที่ซับซ้อน และ Gemini อาจตีความคำสั่งผิดพลาดในบางครั้ง
  • ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์: ระบบไม่ได้ดึงข้อมูลสด ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
  • การต่อสู้กับเอกสารยาว: บริบทอาจสูญหายในชิ้นงานที่ยาว ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนหรือขาดรายละเอียดสำคัญ
  • โทนและสไตล์ไม่สม่ำเสมอ: คำตอบอาจแตกต่างกันไป ทำให้ต้องแก้ไขด้วยตนเองเพื่อให้เสียงโดยรวมมีความสม่ำเสมอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: นักเขียนบล็อก AI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

การใช้ AI และเอกสารร่วมกับ ClickUp

เครื่องมือเขียนด้วย AI อาจเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่น่าหงุดหงิดอยู่เช่นกัน คุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ประสบปัญหากับคำตอบจาก AI ที่ขาดบุคลิกภาพ ไม่สามารถรักษาโทนเสียงและน้ำเสียงที่เหมาะสม หรือเสียเวลาไปกับข้อมูลที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง

ในขณะที่ Google Gemini ใน Docs ให้ความช่วยเหลือด้วย AI แต่ก็มักจะทำได้ไม่ดีนักเมื่อต้องทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ประมวลผลเอกสารยาวๆ อย่างแม่นยำ และนำเสนอการบูรณาการโครงการ แต่ClickUp แอปสำหรับทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ในแอปเดียว มีทางเลือกที่ฉลาดกว่า

สวัสดีClickUp Brain ในฐานะผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ผสานเข้ากับ ClickUp มันทำหน้าที่เป็น AI Writer สำหรับการทำงาน, AI Project Manager และ AI Knowledge Manager ของคุณ

มันมีประโยชน์มากที่สุดในการสร้างเนื้อหาและรักษาโครงสร้าง ความเกี่ยวข้อง และความเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ Brain ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างภาพ AI ตามที่คุณต้องการ

ClickUp Whiteboards
ใช้ AI เพื่อสร้างภาพใน ClickUp Whiteboards และปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการ

📮ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!

เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างรายงานทบทวนโครงการ, คิดไอเดียสำหรับแคมเปญเปิดตัวครั้งต่อไป, หรือทำงานร่วมกันในเอกสารสำคัญ ClickUp Brain มอบโซลูชันที่ฉลาดและบูรณาการมากกว่าเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลน แทนที่จะถูกขัดขวางด้วยอาการเขียนไม่ออก เพียงแค่พิมพ์คำสั่งสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษธรรมดาที่อธิบายผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ClickUp Brain จะแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสม, สรุปไอเดีย, หรือปรับแต่งถ้อยคำสำหรับข้อความของคุณ

ClickUp Brain
สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย ClickUp Brain

ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ

พอใจกับร่างที่สร้างโดย Brain หรือไม่?

แทรกเอกสารเหล่านี้ลงในClickUp Docsได้เพียงคลิกเดียวและแก้ไขได้ตามต้องการในฐานะทางเลือกของ Google Docs ฟีเจอร์ Docs ในตัวของ ClickUp มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันในตัวสำหรับทีมของคุณในการร่าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหา

ต่างจาก Google Docs ที่มีอยู่แยกจากเครื่องมือจัดการโครงการ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ลดการสลับบริบทและการขัดจังหวะของกระบวนการทำงาน

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกันในไอเดีย งาน และเนื้อหาได้ดีขึ้นด้วย ClickUp Docs

ต้องการความคิดเห็นหรือไม่? การ @Mention และความคิดเห็นแบบฝังช่วยให้ทีมสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างตรงประเด็นและการแก้ไขมีความชัดเจนการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องง่ายบน ClickUp ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ เอกสาร ClickUp ของคุณสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณใน ClickUp ได้ ทำให้เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่เสมอ

คุณสามารถฝังเอกสารไว้ในคำอธิบายงานหรือแดชบอร์ดได้ ทำให้ข้อมูลที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์

การชื่นชมล่าสุดของเราต่อผลกระทบจากการร่วมมือของ ClickUp คือเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวสินค้า เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาได้โดยใช้เครื่องมือเอกสาร ซึ่งรวมถึงโครงสร้างลำดับชั้น การแก้ไขแบบร่วมมือ และคุณสมบัติการฝังข้อมูลที่ทรงพลัง

📖 อ่านเพิ่มเติม: นิยามใหม่ของการทำงานร่วมกันด้วยไวท์บอร์ดและเอกสารรูปแบบใหม่ทั้งหมดใน ClickUp

ในขณะที่ Gemini อาจตีความคำสั่งผิดหรือสร้างเนื้อหาที่คลุมเครือและทั่วไปได้ ClickUp Brain จะให้คำแนะนำที่เข้าใจบริบทและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของคุณ ผลลัพธ์คือ ClickUp Brain ช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความลึกซึ้ง แม่นยำ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ClickUp Brain
ปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain

เอกสารยาวใช่ไหม? ไม่มีปัญหา. ต่างจาก Gemini ที่อาจสูญเสียบริบทในเนื้อหาที่ยาว ClickUp Brain สามารถเก็บรักษาข้อมูลสำคัญไว้ได้ ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนหรือพลาดจุดสำคัญ. นอกจากนี้ ยังรักษาโทนและสไตล์ให้คงที่ ช่วยให้ทีมสร้างเนื้อหาที่ดูดีและเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องแก้ไขด้วยตนเองอย่างไม่รู้จบ.

แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือ AI ที่สร้างงานเพิ่มขึ้น ทำไมไม่ใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริงๆ?

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์แปลภาษาใน ClickUp Brain เพื่อช่วยให้ทีมทั่วโลกทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขจัดอุปสรรคทางภาษา

ฟีเจอร์แปลภาษาของ ClickUp Brain

เหนือกว่าเอกสารธรรมดา: ข้อได้เปรียบของ ClickUp

ความแตกต่างนั้นค่อนข้างชัดเจนหากคุณกำลังเลือกระหว่าง Gemini ใน Google Docs กับ ClickUp Brain

Gemini in Docs เป็นเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนที่สามารถช่วยในการเขียนและแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม มันขาดการรับรู้ในตัวเกี่ยวกับโครงการของคุณ กำหนดเวลา และข้อพึ่งพาของงาน มันถูกจำกัดอยู่ในเอกสารเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยตนเอง

ClickUp Brain เชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้น AI ใน ClickUp ไม่เพียงแค่ช่วยคุณเขียนเท่านั้น แต่ยังผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณอย่างลึกซึ้ง หากคุณต้องการร่างการอัปเดตโครงการ มันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร และความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและแนะนำการดำเนินการตามเนื้อหาของคุณ หากคุณร่างสรุปการประชุม มันสามารถสร้างงานติดตามผลได้ทันที

ทำไมต้องยอมรับการพึ่งพาการเชื่อมต่อภายนอกของ Google Docs ในเมื่อ ClickUp มอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการเขียนด้วย AI การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกันให้คุณ?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง