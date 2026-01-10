วิธีใช้ Gemini Tasks และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Gemini Tasks หรือที่รู้จักในชื่อGeminiในGoogle Tasks ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนความคิดที่ผ่านเข้ามาให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำ
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการตั้งค่า Gemini Tasks อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณจะเห็นว่ามันทำงานได้ดีที่สุดที่ไหน และมันผสานเข้ากับการทำงานในโลกจริงได้อย่างไร ที่ซึ่งการร่วมมือและบริบทมีความสำคัญอย่างยิ่ง
งานของราศีเมถุนคืออะไร?
Gemini + Google Tasks combo คือฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google Workspace สำหรับจัดการงานที่ต้องทำของคุณ ฟีเจอร์นี้ถูกฝังอยู่ใน Gemini assistant และใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างงานได้เพียงแค่พูดหรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษธรรมดา
คิดถึงมันเหมือนผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ฟังคำสั่งของคุณ
เมื่อคุณขอให้ Gemini สร้างการแจ้งเตือน มันจะเชื่อมต่อโดยตรงกับบัญชี Google Tasks ของคุณ กระบวนการทำงานที่ผสานรวมนี้ช่วยให้การซิงโครไนซ์งานเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้ง Google Workspace ของคุณ ดังนั้นรายการสิ่งที่ต้องทำที่สร้างด้วยเสียงของคุณจะปรากฏใน Google Calendar ของคุณโดยอัตโนมัติ
วัตถุประสงค์หลักของมันคือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่ใช้แอปของ Google อยู่แล้ว
วิธีเชื่อมต่อ Google Tasks กับ Gemini
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับงานต่าง ๆ แต่คุณกังวลว่ามันจะยุ่งยากในการตั้งค่า
แรงเสียดทานนี้มักหยุดคนก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยซ้ำ ผลลัพธ์คือ? พวกเขาพลาดความสะดวกสบายที่ AI สามารถมอบให้ได้
การเชื่อมต่อ Google Tasks กับ Gemini นั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจและช่วยหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดนี้ได้ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ Gemini สามารถอ่าน สร้าง และแก้ไขรายการในรายการ Google Tasks ของคุณได้
สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ใช้Google ในการจัดการโครงการ การเชื่อมต่อนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัญชีส่วนตัวอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานในตั้งค่าของตนเอง
ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Gemini
ก่อนอื่นไปที่ gemini.google.com หรือเปิดแอป Gemini บนโทรศัพท์ของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ ขั้นตอนการยืนยันตัวตนง่ายๆ นี้จะเชื่อมโยงฟังก์ชันพื้นฐานโดยอัตโนมัติ
หากคุณใช้บัญชีบริษัท ผู้ดูแลระบบอาจต้องอนุมัติส่วนขยายก่อน สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมโยง Google Workspace
เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้ค้นหาเมนูการตั้งค่าและมองหาส่วนของส่วนขยายคุณจะต้องเปิดใช้งานส่วนขยาย Google Workspaceเพื่อให้สิทธิ์ Gemini ในการเข้าถึงแอปอื่นๆ ของคุณ นี่คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมัน
นี่คือสิ่งที่คุณกำลังอนุญาตให้ Gemini ทำ:
- การเข้าถึง Google Tasks: สามารถสร้าง อ่าน และเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งที่ต้องทำได้
- การซิงค์ Google Calendar: งานใด ๆ ที่มีวันครบกำหนดจะปรากฏบนปฏิทินของคุณ
- การผสานกับ Gmail: คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเนื้อหาของอีเมลของคุณ
หากคุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถปิดการอนุญาตเหล่านี้ได้ในตั้งค่าบัญชี Google ของคุณตลอดเวลา
📮 ClickUp Insight: 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเปิดเผยว่าพวกเขาเปิดแท็บงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทิ้งไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ สำหรับอีก 23% แท็บอันมีค่าเหล่านี้ยังรวมถึงบทสนทนาในแชท AI ที่อัดแน่นไปด้วยบริบทสำคัญอีกด้วย
โดยพื้นฐานแล้ว คนส่วนใหญ่กำลังส่งออกหน่วยความจำและบริบทไปยังแท็บเบราว์เซอร์ที่เปราะบางจำนวนมาก ทำตามเรา: แท็บไม่ใช่ฐานความรู้ 👀
ClickUp BrainGPT เปลี่ยน เกมไป อย่างสิ้นเชิงที่นี่.
แอปซูเปอร์ AI นี้ช่วยให้คุณค้นหาในพื้นที่ทำงานของคุณ, มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว, และแม้กระทั่งใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียว เนื่องจาก MAX อยู่ในพีซีของคุณ, มันจึงไม่แย่งพื้นที่แท็บและสามารถบันทึกการสนทนาไว้จนกว่าคุณจะลบ!
วิธีเพิ่มงานและเตือนความจำด้วย Gemini
หากคุณรู้สึกเบื่อกับการคลิกผ่านเมนูที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพียงเพื่อเพิ่มรายการที่ต้องทำ การสร้างงานจะรู้สึกเหมือนเป็นภาระ คุณจึงหลีกเลี่ยงมัน
ความงดงามของ Gemini คือการแทนที่การคลิกที่น่าเบื่อด้วยคำแนะนำในการสนทนา
คุณเพียงแค่พูดหรือพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการให้ทำ และผู้ช่วย AI จะตีความคำขอของคุณ แม้ว่าสิ่งนี้อาจรู้สึกเหมือนเวทมนตร์สำหรับคำเตือนที่ง่าย ๆ แต่การตีความของ AI อาจพลาดเป้าหมายในคำขอที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำพร้อมใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของ Gemini ของคุณลองดูเทมเพลต Gemini Prompts ของ ClickUp ซึ่งมีคำแนะนำ AI Gemini สำหรับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 600 ข้อ
เพิ่มงานพร้อมรายละเอียดเฉพาะ
คุณสามารถเพิ่มงานพร้อมวันที่ เวลา และบันทึกได้เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณต้องการ ระบบการแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติของ Gemini จะเข้าใจรายละเอียดและกรอกข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องทำส่วนตัวที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องการบริบทมากนัก
ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้สักสองสามข้อเพื่อดูการทำงานจริง:
- เพิ่มงานโทรหาหมอฟันพรุ่งนี้เวลา 14.00 น.
- "เตือนฉันด้วยว่าต้องส่งรายงานประจำไตรมาสภายในวันศุกร์"
- สร้างงานซื้อของชำพร้อมหมายเหตุให้ซื้อนมและไข่
แม้ว่าสิ่งนี้จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความจำส่วนตัว แต่คุณจะพบว่าการเพิ่มบริบทของโครงการ การมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม หรือการกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ นั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน
🌼 คุณรู้หรือไม่: นอกเหนือจากการแจ้งเตือนทั่วไปแล้ว Gemini Agents สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนข้ามแอปของคุณได้แล้ว เช่น การค้นคว้าข้อมูลสำหรับการเดินทางและร่างแผนการเดินทางใน Doc โดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากแชทบอททั่วไป เอเจนต์เหล่านี้สามารถนำทางในเว็บเบราว์เซอร์สดและใช้ "ลายเซ็นความคิด" เพื่อรักษาความต่อเนื่องในระหว่างโครงการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน พวกเขาทำหน้าที่เป็นกำลังคนเชิงรุก โดยไม่เพียงแค่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังทำงานในรายการที่ต้องทำของคุณให้เสร็จสิ้นอย่างอิสระอีกด้วย
เพิ่มงานตามบริบทของการสนทนา
คุณเคยอยู่ในที่ประชุมและมีไอเดียที่ยอดเยี่ยม แต่ลืมไปในเวลาต่อมาหรือไม่? สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไอเดียของคุณไม่เชื่อมโยงกับงานของคุณ Gemini พยายามแก้ไขปัญหานี้โดยให้คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ
หากคุณกำลังหารือเกี่ยวกับโครงการ คุณสามารถพูดได้ว่า "เพิ่มประเด็นนี้เป็นงาน" ซึ่งสะดวกสำหรับการบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย
วิธีดูและอัปเดตงานของคุณใน Gemini
คุณสามารถดูงานของคุณได้โดยการถาม Gemini โดยตรง เปิดแอป Google Tasks หรือตรวจสอบใน Google Calendar ของคุณ Gemini จะอ่านรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกลับมาให้คุณเมื่อได้รับคำสั่ง แต่ไม่สามารถทดแทนแดชบอร์ดโครงการที่แท้จริงได้
แสดงงานและเตือนความจำที่กำลังจะมาถึง
เพื่อให้เข้าใจตารางเวลาของคุณ คุณสามารถถาม Gemini ด้วยคำถามง่ายๆ ได้ มันจะดึงข้อมูลจาก Google Tasks และนำเสนอในรูปแบบการสนทนา
นี่คือตัวอย่างคำถามหรือหัวข้อให้คุณลองใช้:
- "ฉันมีงานอะไรที่ต้องทำในสัปดาห์นี้บ้าง?"
- "แสดงการแจ้งเตือนของฉันสำหรับวันนี้ให้ฉันดู"
- "มีอะไรในรายการที่ต้องทำของฉัน?"
โปรดทราบว่าผลลัพธ์นี้เป็นข้อความล้วนเท่านั้น คุณจะไม่ได้รับไทม์ไลน์แบบภาพ กระดานคัมบังหรือเมทริกซ์รายการลำดับความสำคัญเพื่อช่วยจัดระเบียบงานของคุณ
แก้ไขหรือลบงานที่มีอยู่
เช่นเดียวกับที่คุณสร้างงานด้วยเสียงของคุณ คุณสามารถแก้ไขงานเหล่านั้นได้เช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ หรือลบออกทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า:
- เปลี่ยนงานนัดทันตแพทย์ของฉันเป็นวันพฤหัสบดี
- ลบการแจ้งเตือนการซื้อของชำ
- "ทำเครื่องหมายงานรายงานไตรมาสว่าเสร็จสมบูรณ์"
Gemini ต้องการบริบทที่เพียงพอเพื่อทราบว่าคุณกำลังอ้างถึงงานใด หากคุณต้องการแก้ไขหรือจัดระเบียบงานหลายงานพร้อมกัน คุณจะต้องทำด้วยตนเองในแอป Google Tasks เนื่องจาก Gemini ยังไม่รองรับการดำเนินการแบบกลุ่มในขณะนี้
วิธีอัตโนมัติการทำงานด้วย Gemini Scheduled Actions
การสร้างงานที่ทำซ้ำทุกสัปดาห์ด้วยตนเองเป็นการเสียเวลาและแรงงานโดยเปล่าประโยชน์
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรายงานประจำสัปดาห์ที่ต้องส่ง หรือการประชุมแบบยืนรายวันที่ต้องเตรียมตัว และการลืมหน้าที่ประจำเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เปิด Gemini (เว็บหรือแอป)
✅ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา คุณต้องระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับ อะไร และ เมื่อไหร่
- "ทุกเช้าเวลา 8:00 น. สรุปอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านและแสดงเหตุการณ์ในปฏิทินสามรายการแรกของฉัน"
- "ทุกวันศุกร์ เวลา 16:00 น. กรุณาถามฉันเกี่ยวกับความสำเร็จประจำสัปดาห์ของฉัน และร่างอีเมลรายงานสถานะเพื่อส่งให้ผู้จัดการของฉัน"
- "ทุกวันจันทร์ เวลา 9:00 น. กรุณาให้ไอเดียสำหรับบล็อกโพสต์ 5 ข้อสำหรับโปรเจกต์ของฉัน"
✅ ยืนยันการดำเนินการ: Gemini จะแสดงสรุปของตารางเวลาให้คุณเห็น คุณสามารถแก้ไขหรือปรับแต่งได้ตามต้องการ
✅ จัดการการดำเนินการ: คุณสามารถหาได้ในส่วน การตั้งค่า > การดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ จากที่นั่น คุณสามารถหยุดชั่วคราว แก้ไข หรือ ลบได้
สิ่งนี้สร้างความรู้สึกผิดๆ ว่าเป็นระบบอัตโนมัติ คุณยังคงขาดความสามารถในการเชื่อมโยงการกระทำระหว่างเครื่องมือต่างๆ ของคุณการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการกระทำที่ขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า
|การแจ้งเตือนซ้ำ
|✓
|✓
|การกระทำที่เกิดจากการกระตุ้น
|✗
|✓
|เวิร์กโฟลว์ข้ามเครื่องมือ
|✗
|✓
|ตรรกะแบบมีเงื่อนไข
|✗
|✓
|การมอบหมายงานทีม
|✗
|✓
ข้อจำกัดของงานราศีเมถุน: จุดที่ล้มเหลว
คุณลองใช้ Gemini สำหรับโปรเจกต์ทีม และตอนนี้ทุกอย่างดูไม่เป็นระเบียบสักเท่าไหร่
งานกระจัดกระจาย ไม่มีใครรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร และรายการที่ต้องทำของคุณไม่มีความเชื่อมโยงกับแผนโครงการเลย
ความวุ่นวายนี้เป็นผลโดยตรงจากการใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลในการทำงานร่วมกัน
Gemini + Google Tasks มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการเตือนความจำส่วนตัว แต่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการโครงการกับทีม มีกำหนดเวลา และส่วนที่เชื่อมโยงกัน นี่คือจุดที่มันขาด:
- ไม่มีการจัดระเบียบโครงการที่ชัดเจน: งานต่าง ๆ เป็นเพียงรายการธรรมดาที่ลอยอยู่ในความว่างเปล่า ไม่เชื่อมโยงกับโครงการใหญ่ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่งานเหล่านั้นควรสนับสนุน
- เน้นผู้ใช้คนเดียว: ไม่มีวิธีจัดการการจัดการงาน, ติดตามความคืบหน้าในการทำงานร่วมกัน, หรือจัดการการทำงานร่วมกันของทีมและภาระงานที่แชร์
- การมองเห็นที่จำกัด: คุณไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ ไม่มีแดชบอร์ด รายงาน หรือมุมมองการติดตามความคืบหน้าที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าโครงการอยู่ในสถานะใด
- การสูญเสียบริบท: AI ไม่สามารถเก็บประวัติของโครงการหรือเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ได้ ทำให้เกิดการกระจายบริบทอย่างมหาศาล ซึ่งทำให้พนักงานต้องเสียเวลา 23 นาทีต่อการถูกรบกวนแต่ละครั้งเพื่อกลับมาโฟกัสใหม่
- ไม่มีการพึ่งพา: คุณไม่สามารถเชื่อมโยงงานที่ต้องทำตามลำดับเฉพาะได้ ทำให้ไม่สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เชื่อถือได้
ทำไม ClickUp Brain ถึงเอาชนะ Gemini Tasks ได้ในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ผู้ช่วย AI ส่วนตัวมีความสามารถยอดเยี่ยมในการจับความคิด
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของทีมมักจะลดลงในภายหลัง เมื่อแนวคิดเหล่านั้นต้องถูกนำไปพัฒนาเป็นงานที่ทุกคนสามารถแบ่งปันและประสานงานร่วมกันได้
งานถูกสร้างขึ้น แต่บริบทกลับอยู่ที่อื่น การตัดสินใจอยู่ในบันทึกการประชุม การติดตามผลหายไปในแชท โครงการดำเนินช้าลงไม่ใช่เพราะคนลืม แต่เพราะงานสูญเสียเส้นใยที่เชื่อมโยงกัน
นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เช่นClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์อยู่ร่วมกัน มีบทบาทสำคัญ
ด้วย AI ที่เข้าใจบริบท เช่นClickUp Brain ที่ฝังเป็นชั้นของปัญญาที่เข้าใจงานของคุณ มันสามารถแก้ปัญหาการขยายงานที่ไม่จำเป็น หรือการกระจายกิจกรรมงานไปทั่วแอปพลิเคชัน SaaS ที่ไม่สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อ AI เข้าใจพื้นที่ทำงานทั้งหมด งานก็จะเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้นเมื่อ AI เข้าใจมากกว่าคำสั่งหรือเสียงเพียงอย่างเดียว มันจำเป็นต้องรู้ว่างานนั้นอยู่ในโครงการใด เอกสารใดอธิบายงานนั้น ใครเป็นเจ้าของงาน และอะไรที่ต้องทำต่อไป
ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp บริบทนั้นมีอยู่แล้ว งาน เอกสาร แชท ปฏิทิน และเป้าหมายต่าง ๆ อยู่ในระบบเดียว ClickUp Brain ทำงานข้ามทุกส่วน เชื่อมโยงการทำงานแทนที่จะแยกส่วนออกจากกัน
การประชุมเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที
การประชุมคือที่ที่บริบทถูกสร้างขึ้น และมักเป็นที่ที่มันสูญหายไปด้วย บันทึกถูกทำไว้ แต่รายการที่ต้องทำกลับกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ เครื่องมือเช่น Gemini ต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อบริบทนี้กับงานของคุณ
ด้วยClickUp AI Notetaker การประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ การตัดสินใจ การติดตามผล และประเด็นสำคัญในการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ทันทีที่เกิดขึ้น จากนั้น ClickUp Brain จะแปลงบันทึกเหล่านั้นเป็นงานและงานย่อยที่มีโครงสร้าง พร้อมเชื่อมโยงกับโครงการ เอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์คือความเรียบง่าย ลดการทำความสะอาดด้วยมือ ความชัดเจนในการรับผิดชอบ และการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น!
เอกสาร, แชท, และงานที่เสริมซึ่งกันและกัน
การทำงานจะรวดเร็วขึ้นเมื่อความรู้ การสนทนา และการดำเนินการเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ ClickUp มอบชุดฟีเจอร์ที่ครบถ้วนให้คุณClickUp Docs ไม่ใช่ ไฟล์นิ่งธรรมดา แต่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สนับสนุนอยู่ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานจริง ไม่ลอยอยู่ในช่องทางแยกต่างหาก
ClickUp Brain ทำงานได้ทั้งสองระบบ สามารถสรุปเอกสาร, แยกประเด็นที่ต้องดำเนินการ, ตอบคำถามในแชท และเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นงานได้โดยไม่สูญเสียบริบท แทนที่จะต้องอธิบายงานซ้ำ ทีมสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวแทน AI ที่ทำงานด้วยบริบท
เมื่อโครงสร้างการทำงานถูกจัดระเบียบแล้ว คุณสมบัติ AI และระบบอัตโนมัติของ ClickUp จะเริ่มทำงานเพื่อช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ด้วย ClickUp Automations สามารถมอบหมายงานตามบทบาทหรือปริมาณงานได้ ทำให้การจัดสรรงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสถานะสามารถกระตุ้นการส่งต่องานได้ กำหนดเวลาส่งงานสามารถแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น สามารถมอบหมายงานให้กับSuper Agentsเพื่อติดตาม รายงาน หรือดำเนินการต่อได้ เนื่องจากตัวแทนเข้าใจพื้นที่ทำงานอยู่แล้ว งานของคุณจึงดำเนินไปอย่างราบรื่น!
หนึ่งแพลตฟอร์ม หนึ่งชั้นข้อมูลอัจฉริยะ
ClickUp ยังให้การเข้าถึงโมเดล AI หลายตัวภายใน Brain ช่วยให้ทีมสามารถเลือกปัญญาที่เหมาะสมสำหรับงานต่างๆ เช่น การเขียน การวางแผน การวิเคราะห์ หรือการดำเนินการ
คุณยังสามารถกล่าวถึง @brain ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในภารกิจ เอกสาร ความคิดเห็น หรือแชท และจะได้รับคำตอบที่อ้างอิงจากบริบทโครงการจริง แอปที่ผสานการทำงานร่วมกัน และแม้กระทั่งความรู้จากเว็บ
ความแตกต่างชัดเจน. AI ธรรมดาช่วยให้คุณจำสิ่งต่าง ๆ ได้. AI ที่เข้าใจบริบทช่วยให้ทีมทำงานได้.
ด้วยการรวมงาน เอกสาร แชท ระบบอัตโนมัติ และ ClickUp Brain เข้าด้วยกัน ClickUp จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างสมบูรณ์ ที่ซึ่งความคิดไม่ได้เพียงแค่ถูกบันทึกไว้ แต่ถูกนำไปปฏิบัติจริง
ความแตกต่างระหว่างงานใน Gemini กับแอปจัดการงานเฉพาะอย่าง ClickUp คืออะไร?
ความแตกต่างหลักอยู่ที่การเตือนความจำส่วนบุคคลกับการจัดการโครงการของทีม แม้ว่าทั้งสองจะใช้ AI ในการสร้างงาน แต่จุดประสงค์และความสามารถนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
|การสร้างงานผ่าน AI
|✓
|✓
|การจัดองค์กรโครงการ
|✗
|✓
|การร่วมมือในทีม
|✗
|✓
|การพึ่งพาของงาน
|✗
|✓
|มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์)
|✗
|✓
|ฟิลด์ที่กำหนดเองและกระบวนการทำงาน
|✗
|✓
|เอกสารที่เชื่อมโยง
|✗
|✓
|รายงานและแดชบอร์ด
|✗
|✓
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ
|จำกัด
|✓
ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp!
ขอให้ชัดเจน: Gemini Tasks เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งที่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำ—การบันทึกการเตือนความจำส่วนตัวอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ต้องทำด้วยเสียงของคุณ
อินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติของมันไร้รอยต่อและเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่ AI สามารถทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ✨
แต่เมื่อพูดถึงการจัดการงานจริง ผู้ช่วย AI ส่วนตัวก็มีขีดจำกัด
คุณจะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการเพิ่มผลผลิตนั้นต้องการมากกว่าแค่รายการงานที่ต้องทำ มันต้องการงานที่เชื่อมโยงกับโครงการ ทีม และเป้าหมาย
การค้นหา "วิธีใช้ Gemini Tasks" มักจบลงด้วยการค้นพบว่าคุณต้องการเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ ไม่ใช่แค่การสนทนา
แนวทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ สำหรับทีมที่พร้อมจะก้าวข้ามรายการงานส่วนตัวและเข้าสู่โลกของการจัดการงานที่เชื่อมต่อกันด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือ
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและสัมผัสความแตกต่างของพื้นที่ทำงานที่ผสานรวมอย่างแท้จริง ที่ซึ่ง AI เข้าใจบริบทของโครงการทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่เพียงงานแยกส่วน
คำถามที่พบบ่อย
Gemini Tasks ซิงค์กับแอป Google Workspace เช่น Tasks และ Calendar โดยตรง แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์จัดการงานของบุคคลที่สามได้โดยตรง งานของคุณจะยังคงอยู่ในระบบนิเวศของ Google เว้นแต่คุณจะย้ายงานเหล่านั้นด้วยตนเอง
ข้อมูลของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของ Google สำหรับผู้ใช้ Gemini ทั่วไป Google อาจใช้การสนทนาเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้ Workspace Enterprise/Business ที่มี Gemini add-on Google ระบุอย่างชัดเจนว่าข้อมูล จะไม่ ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดลของพวกเขา
แม้ว่า Google Tasks จะรองรับ "รายการที่แชร์" (ซึ่งสามารถสร้างในกลุ่มหรือพื้นที่) แต่ความสามารถของ Gemini ในการโต้ตอบกับรายการที่แชร์เหล่านั้นยังมีข้อจำกัดมากเมื่อเทียบกับรายการส่วนตัว โดยไม่สามารถ "มอบหมาย" งานให้กับเพื่อนร่วมทีมผ่านคำสั่งเสียงได้
Gemini Tasks ใช้หลักในการสร้างการเตือนความจำส่วนตัวและรายการสิ่งที่ต้องทำแต่ละรายการผ่านการป้อนข้อความด้วยภาษาธรรมชาติ มันซิงค์กับ Google Tasks และ Google Calendar เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
Gemini Tasks ดีต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมหรือไม่? Gemini Tasks ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม มันขาดคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การมอบหมายงาน การมองเห็นโครงการร่วมกัน ความเชื่อมโยงของงาน และกระบวนการทำงานร่วมกันที่ทีมต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดหลักคือขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่มีโครงสร้างโครงการ ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างงาน อัตโนมัติได้จำกัด และไม่มีฟังก์ชันการรายงานหรือแดชบอร์ด
ใช่, ClickUp สามารถจัดการทุกสิ่งที่ Gemini Tasks ทำได้ เช่น การสร้างงานด้วย AI พร้อมให้บริการชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในทีม, การทำงานอัตโนมัติ, และการรายงาน. สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับทั้งการทำงานส่วนตัวและการทำงานเป็นทีม.