วิธีใช้ IBM Watsonx สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

การคาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณเคยต้องใช้ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูล การพัฒนารูปแบบเป็นเวลาหลายเดือน และการภาวนา
แต่ในปัจจุบัน ตามรายงานของ McKinseyองค์กรถึง 78% ได้ใช้ AIในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจแล้ว ระยะเวลาที่ใช้ได้ย่อจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกือบจะทันที
ด้วยการเปลี่ยนแปลงนั้น ความกดดันในการส่งมอบแบบจำลองการคาดการณ์ให้เร็วขึ้นไม่เคยสูงไปกว่านี้อีกแล้ว
IBM Watsonxย่อกระบวนการสร้างและปรับใช้โมเดลการทำนายให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์แบบรวมศูนย์ผ่านเบราว์เซอร์ที่ทีมพัฒนาของคุณสามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่นาที แต่ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากการทำนายที่โมเดลเหล่านี้สร้างขึ้นไม่สามารถเชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อได้ พวกมันก็จะไม่สามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงได้
คู่มือนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอัปโหลดชุดข้อมูลแรกของคุณและการฝึกฝนโมเดลไปจนถึงการนำไปใช้งานเป็น API ที่ใช้งานได้จริง และที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อข้อมูลเชิงลึกที่โมเดลสร้างขึ้นกับกระบวนการทำงานของผู้บริหารในเครื่องมือต่างๆ เช่นClickUp 🔨
คุณจะได้เรียนรู้ทั้งการสร้างโมเดลใน Watsonx และวิธีการนำผลลัพธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้การทำนายนำไปสู่การดำเนินการในทีมของคุณ
IBM Watsonx คืออะไรและสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์อย่างไร?
การส่งมอบโมเดล AI สำหรับธุรกิจของคุณอาจหมายถึงการฝึกฝนโมเดลของคุณในที่หนึ่ง การจัดการข้อมูลของคุณในที่อื่น และการจัดการการกำกับดูแลหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในเครื่องมืออื่นอีก
IBM Watsonx คือแพลตฟอร์ม AI และข้อมูลสำหรับองค์กรของ IBM ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของความแตกแยกนี้ มันเป็นชุดของผลิตภัณฑ์ AIสำหรับการสร้าง การฝึกอบรม และการใช้งาน AI ภายในธุรกิจ โดยทุกอย่างจะไม่รู้สึกกระจัดกระจายหรือเป็นการทดลอง
แพลตฟอร์มนี้แก้ไขปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายโดยนำเสนอพื้นที่ทำงานโครงการเดียว คุณสามารถอัปโหลดข้อมูล ดำเนินการทดลอง และกำหนดค่าตัวตรวจสอบได้โดยไม่ต้องออกจากสภาพแวดล้อม
ชุดโปรแกรม Watsonx ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
- Watsonx. ai: สร้างและฝึกฝนโมเดลการทำนายโดยใช้ AutoAI หรือโน้ตบุ๊กที่กำหนดเอง
- Watsonx. data: เชื่อมต่อและเตรียมข้อมูลจากหลายแหล่งในสถาปัตยกรรมเลคเฮาส์
- การกำกับดูแล Watsonx: ติดตามประสิทธิภาพของโมเดลและบังคับใช้กฎความเป็นธรรม
สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยเฉพาะ watsonx.ai คือแพลตฟอร์มหลักที่คุณจะใช้ ซึ่งรวมถึง AutoAI เครื่องมือสร้างการทดลองแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เลือกอัลกอริทึมและจัดอันดับโมเดลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้จะเน้นที่กระบวนการทำงาน AutoAI ภายใน watsonx.ai ซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างโมเดลการทำนายที่ใช้งานได้จริง
คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ใน Watsonx
คู่มือนี้ถือว่าคุณมีบัญชี IBM Cloud และโปรเจกต์ Watsonx ที่สร้างไว้แล้ว ขั้นตอนทั้งหมดสามารถดำเนินการได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อมในเครื่องเลย วิธีดำเนินการมีดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เตรียมและอัปโหลดข้อมูลของคุณ
เริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบข้อมูลของคุณให้เป็นรูปแบบตาราง เช่น ไฟล์ CSV ไฟล์นี้ต้องมีคอลัมน์เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งระบุสิ่งที่คุณต้องการทำนายโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังต้องมีคอลัมน์คุณลักษณะ ซึ่งเป็นข้อมูลนำเข้าที่โมเดลจะเรียนรู้จาก
เพื่ออัปโหลดข้อมูลของคุณ ให้ไปที่โปรเจ็กต์ Watsonx ของคุณ และเปิดแท็บ Assets จากนั้นคุณสามารถอัปโหลดไฟล์ CSV ได้โดยตรง หรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลผ่าน watsonx. data
โปรดระวังปัญหาข้อมูลทั่วไปบางประการก่อนที่คุณจะเริ่มต้น:
- ค่าที่หายไป: จัดการช่องว่างขนาดใหญ่ในคอลัมน์ที่สำคัญก่อนอัปโหลดเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง
- ประเภทคอลัมน์เป้าหมาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายการจำแนกประเภทเป็นประเภทหมวดหมู่ และเป้าหมายการถดถอยเป็นตัวเลข
ขั้นตอนที่ 2: ฝึกโมเดลการทำนายด้วย AutoAI
นี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกอบรมโมเดล จากพื้นที่ทำงานของโครงการของคุณ ให้คลิก 'สร้างการทดลอง AutoAI ใหม่'
เลือกชุดข้อมูลที่คุณอัปโหลดและเลือกคอลัมน์เป้าหมาย จากนั้นคุณสามารถกำหนดประเภทการทดลองและการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น วิธีการแบ่งข้อมูลระหว่างการฝึกและการทดสอบ
รันการทดลองเพื่อให้ AutoAI สร้างตารางผู้นำของ pipeline โดยอัตโนมัติ ตารางผู้นำนี้จะจัดอันดับโมเดลที่เป็นผู้สมัครตามตัวชี้วัดที่คุณเลือก เช่น ความแม่นยำหรือคะแนน F1
แต่ละแถวบนกระดานผู้นำแสดงถึงการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและวิศวกรรมคุณลักษณะ ท่อที่มีอันดับสูงสุดมักจะเป็นท่อที่ AutoAI แนะนำสำหรับชุดข้อมูลเฉพาะของคุณ
อย่าสมมติว่าท่อส่งข้อมูลอันดับต้น ๆ คือตัวเลือกที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ควรเปรียบเทียบท่อส่งข้อมูลสองหรือสามอันดับแรกแทนที่จะเลือกอันแรกโดยไม่ตั้งคำถาม คุณสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละท่อเพื่อตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติใดที่สำคัญที่สุด หรือโมเดลทำผิดพลาดอย่างไรโดยใช้เมทริกซ์ความสับสน
ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการนำแบบจำลองการคาดการณ์ของคุณไปใช้
เมื่อคุณเลือกเส้นทางการขายที่ชนะแล้ว ให้บันทึกเป็นโมเดลในโครงการของคุณ จากนั้นคุณต้องโปรโมตโมเดลที่บันทึกไว้ไปยังพื้นที่การปรับใช้ พื้นที่การปรับใช้เป็นสภาพแวดล้อมแยกต่างหากที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานการผลิต
คุณสามารถเลือกระหว่างการปรับใช้แบบออนไลน์และแบบกลุ่ม การปรับใช้แบบออนไลน์จะให้คุณใช้ REST API แบบเรียลไทม์สำหรับการทำนายตามความต้องการ การปรับใช้แบบกลุ่มจะทำการประเมินชุดข้อมูลขนาดใหญ่ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
ใช้แท็บทดสอบที่มีอยู่ในตัวเพื่อส่งตัวอย่างข้อมูลนำเข้า (payload) นี่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์การทำนายก่อนที่จะนำไปผสานกับระบบต่อไปได้ การPLOYMENTจะสร้างจุดสิ้นสุดของ API (API endpoint) และ URL สำหรับการให้คะแนน (scoring URL) สำหรับแอปพลิเคชันภายนอกที่จะเรียกใช้
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง
แบบจำลองที่ฝึกฝนจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาจเสื่อมประสิทธิภาพลงเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากรูปแบบในโลกจริงเปลี่ยนแปลงไป การเสื่อมประสิทธิภาพนี้เรียกว่าการเบี่ยงเบน (drift) และสามารถลดคุณภาพของแบบจำลองได้อย่างเงียบๆ เมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโมเดลของคุณในโลกจริงอย่างต่อเนื่องและตรวจจับปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ให้เปิดใช้งานการตรวจสอบผ่านส่วนประกอบ Watson OpenScale จากนั้นเชื่อมโยงการปรับใช้ของคุณกับเครื่องมือตรวจสอบและกำหนดค่าเกณฑ์คุณภาพสำหรับความแม่นยำและความเที่ยงตรง
หากการคาดการณ์ของคุณเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าตัวตรวจสอบความเป็นธรรมเพื่อรักษาความเป็นกลาง
ระบบสามารถสร้างคำอธิบายต่อการทำนายแต่ละครั้งโดยแสดงอย่างชัดเจนว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่ส่งผลต่อผลลัพธ์เฉพาะนั้น จากนั้นคุณสามารถกำหนดระยะเวลาประจำเดือนเพื่อตรวจสอบแดชบอร์ดติดตามผลเหล่านี้ และฝึกฝนโมเดลใหม่หากคุณภาพลดลง
ก่อนที่เราจะสรุปส่วนนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่แตกต่างกัน หากไม่มีระบบในการติดตามการดำเนินงาน กระบวนการอาจช้าลงอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้
- นักวิเคราะห์ข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำความสะอาดและตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลก่อนที่จะอัปโหลด
- วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงดำเนินการทดลอง AutoAI และเปรียบเทียบพายไลน์ที่ดีที่สุด
- วิศวกรคนเดียวกัน (หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน ML) จะรับผิดชอบการปรับใช้โมเดลและการตั้งค่า API
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือผู้นำด้าน AI ติดตามประสิทธิภาพ ตรวจสอบรายงานการเบี่ยงเบน และตัดสินใจเมื่อจำเป็นต้องฝึกอบรมใหม่
หากไม่มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบ คุณอาจพึ่งพาบันทึกที่กระจัดกระจาย ข้อความใน Slack อีเมล หรือความจำได้อย่างรวดเร็ว และนั่นคือจุดที่เกิดความล่าช้าและขั้นตอนที่พลาดไป การจัดการงานจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แทนที่จะปล่อยให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานแยกกันClickUp Tasksมอบระบบที่:
- ทุกก้าวกลายเป็นภารกิจที่สามารถติดตามได้
- แต่ละงานถูกมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- ความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงาน
มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น ทุกงานยังได้รับการสนับสนุนโดยบริบทและข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยในการดำเนินการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ เช่น รุ่นของโมเดล, แหล่งที่มาของชุดข้อมูล, ตัวชี้วัดการประเมิน, ประเภทการPLOY, หรือความถี่ในการฝึกอบรมใหม่
- ClickUp Docsสามารถจัดเก็บเอกสารประกอบต่างๆ เช่น แนวทางเตรียมข้อมูล ข้อสมมติของโมเดล บันทึกการทดลอง หรือคำแนะนำในการนำไปใช้งาน
ดังนั้น แทนที่งานจะเป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำอย่างคลุมเครือ งานเหล่านั้นจะกลายเป็นหน่วยงานที่มีบริบทครบถ้วน ชัดเจน กำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว และพร้อมสำหรับการดำเนินการ
แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่การติดตามงานเท่านั้น งานเหล่านี้ไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการทำงานที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการการดำเนินการด้วยตนเองซ้ำๆ ในระดับหนึ่งอยู่เสมอ
ตัวอย่าง:
- หากความแม่นยำของโมเดลลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบในการฝึกอบรมใหม่
- หาก OpenScale มีการแจ้งเตือนที่คลาดเคลื่อน การแจ้งเตือนนั้นจำเป็นต้องกลายเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- หากการPLOYMENTล้มเหลวระหว่างการทดสอบ จำเป็นต้องบันทึก จัดสรร และแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ClickUp Automationsยกระดับไปอีกขั้นด้วยการขจัดขั้นตอนที่ต้องส่งต่องานระหว่างเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ด้วยตนเอง โดยจะดำเนินการอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หากมีการอัปโหลดชุดข้อมูลใหม่ ระบบจะสร้างและมอบหมายงานตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ เมื่อสถานะของงานถูกระบุว่า 'พร้อม' งานฝึกโมเดลจะถูกมอบหมายให้กับวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงโดยอัตโนมัติ เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น งานปรับใช้จะถูกเรียกใช้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน ML ops
ด้วยวิธีนี้ แต่ละขั้นตอนจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการส่งต่อด้วยตนเอง งานจะถูกสร้าง มอบหมาย และเสริมบริบทโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
กรณีการใช้งานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับทีม
นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์บ่อยที่สุด:
- การคาดการณ์ความต้องการ: ทำนายความต้องการสินค้าของคุณในไตรมาสถัดไปเพื่อให้ทีมปฏิบัติการสามารถเตรียมสต็อกล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการขาดแคลน
- การทำนายการสูญเสียลูกค้า: ให้คะแนนลูกค้าปัจจุบันของคุณตามความน่าจะเป็นที่จะออกจากธุรกิจ และส่งต่อบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงไปยังกระบวนการรักษาลูกค้า
- การให้คะแนนความเสี่ยงของโครงการ: แจ้งเตือนโครงการของคุณที่มีแนวโน้มจะล่าช้าจากกำหนดการตามรูปแบบในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงขอบเขต
- การคาดการณ์ท่อทางการขาย: ทำนายว่าดีลใดมีแนวโน้มที่จะปิดได้และให้ทีมรายได้ของคุณมีการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้
- การคาดการณ์เหตุการณ์ด้านไอที: ระบุส่วนประกอบของโครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มจะล้มเหลวโดยอิงจากรูปแบบบันทึก
ในทั้งหมดนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณค่าของการทำนายเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อผลลัพธ์ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ตัดสินใจอยู่แล้ว
🎯 คำแนะนำของเรา: นำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเข้าสู่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เช่น ClickUp
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่จัดการกระบวนการฝึกอบรมโมเดลเท่านั้น คุณยังดำเนินการประจำวันของคุณในที่เดียวกัน ทำให้การคาดการณ์เหล่านั้นสามารถกระตุ้นงานจริงข้ามทีมได้โดยตรง
- สำหรับการ การตลาด การทำนายกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงสามารถสร้างงานแคมเปญได้โดยอัตโนมัติ
- สำหรับ การขาย ผลลัพธ์จากการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายสามารถเปลี่ยนเป็นงานติดต่อที่มีลำดับความสำคัญ
- สำหรับ การดำเนินงาน การคาดการณ์ความเสี่ยง (เช่น การสูญเสียลูกค้าหรือความล้มเหลว) สามารถกระตุ้นให้เกิดการติดตามหรือการแทรกแซงได้
แต่ละทีมสามารถจัดโครงสร้างการทำงานของตนเองภายใน ClickUp Tasks ได้ เช่นเดียวกับที่ทีม ML ของคุณใช้ในการฝึกอบรมและการปรับใช้ เป็นระบบเดียวกัน เพียงแต่มีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
และมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การดำเนินการเท่านั้น ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถ:
- สร้างภาพข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้ (เช่น กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเทียบกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ)
- ติดตามความคืบหน้าของงานที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นในแต่ละทีม
- ติดตามปริมาณงานในแต่ละทีม
- ดูว่าการคาดการณ์กำลังแปลงเป็นผลลัพธ์อย่างไร
สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกวิดเจ็ตที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น หรือตัวติดตามความก้าวหน้า ด้วยวิธีนี้ โมเดลของคุณจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในเครื่องมือเดียว และการดำเนินงานของคุณก็จะไม่แยกออกไปอยู่ที่อื่น ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันอยู่ในที่เดียว
ข้อมูลเชิงลึกของคุณไม่ได้เพียงแค่ให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ได้รับการมอบหมาย ได้รับการติดตาม และนำไปปฏิบัติจริงอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเป็นผู้ช่วย AI ในตัวสำหรับทุกพื้นที่ทำงานของคุณได้
มันไม่ใช่เครื่องมือแยกต่างหาก แต่เป็นชั้นของปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ซึ่งหมายความว่ามันมีบริบทสำหรับงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้ว
ดังนั้นแทนที่จะเพียงแค่ติดตามงาน คุณจะมีผู้ช่วย AI ที่ทำงานเคียงข้างคุณ ช่วยคุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและดำเนินการต่อไปในสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ @mention Brain ในความคิดเห็นของงานได้ เช่นเดียวกับที่คุณทำกับเพื่อนร่วมทีม และถามว่า:
- สรุปรายงานการเคลื่อนที่ล่าสุดและเน้นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ
- 'อะไรที่เปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพของโมเดลของเราในช่วง 30 วันที่ผ่านมา?'
มันจะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและให้คำตอบที่ชัดเจนและทันทีแก่คุณ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานให้คุณได้อีกด้วย คุณสามารถขอให้มัน:
- เขียนการอัปเดตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออธิบายว่าทำไมแบบจำลองถูกนำมาใช้ใหม่
- ร่างแผนการฝึกอบรมใหม่ตามการลดลงของผลการปฏิบัติงานล่าสุด
- สร้างรายการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูลใหม่ก่อนการฝึกอบรม
เนื่องจาก ClickUp มีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ทีมของคุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการสื่อสารและการดำเนินงานอีกต่อไป
การสนทนาทั้งหมดของคุณสามารถเกิดขึ้นได้โดยตรงใน ClickUp Chat ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการลดลงของความแม่นยำของโมเดล การตรวจสอบการแจ้งเตือนการเบี่ยงเบนที่ถูกทำเครื่องหมาย หรือการตัดสินใจขั้นตอนต่อไปหลังจากการปรับใช้ล้มเหลว
แต่ที่สำคัญกว่านั้น การสนทนาเหล่านั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
เพื่อให้การสนทนาเกิดการดำเนินการ ให้ใช้ "มอบหมายความคิดเห็น" ในระหว่างการสนทนาใด ๆ คุณสามารถมอบหมายข้อความให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรายการการกระทำที่ชัดเจนทันที
ดังนั้น แทนที่การสนทนาจะถูกฝังหรือจบลงด้วยคำว่า "เราควรทำสิ่งนี้" พวกมันกลายเป็นงานที่ถูกดำเนินการและติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งหมดภายใน ClickUp Chat
ข้อจำกัดของการใช้ IBM Watsonx สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ทุกเครื่องมือมีข้อแลกเปลี่ยน และ Watsonx ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น มันทรงพลัง ใช่ แต่ควรพิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้ก่อนตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มนี้:
- เส้นทางการเรียนรู้: การกำหนดค่าพื้นที่การPLOYMENTและตัวติดตามการกำกับดูแลยังคงต้องการความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดของแพลตฟอร์มคลาวด์ ดังนั้นอาจไม่เหมาะหากทีมของคุณยังไม่มีประสบการณ์มากนักกับเครื่องมือหรือโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์
- การจัดการข้อมูลด้วยตนเอง : แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ทำให้กระบวนการที่ยากที่สุดในการทำความสะอาดและจัดโครงสร้างข้อมูลดิบเป็นอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณยังคงต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยตนเองก่อนที่คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้
- คำนวณค่าใช้จ่าย: การทดลองฝึกอบรมและการโฮสต์การปรับใช้แบบสดบน IBM Watsonx มีราคาตามการใช้งาน ดังนั้นสำหรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทรัพยากรคลาวด์อาจถูกใช้อย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของคุณ ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
- การผสานการทำงานของระบบ: การดำเนินการตามการคาดการณ์ต้องมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการภายนอก
- ความซับซ้อนของการกำกับดูแล: การกำหนดค่าตัวตรวจสอบความยุติธรรมและการเบี่ยงเบนมีหลายขั้นตอนซึ่งอาจรู้สึกหนักสำหรับทีมขนาดเล็ก
ข้อจำกัดเหล่านี้เพียงแค่ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือเสริมจำเป็นต้องเข้ามาช่วยในจุดใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดำเนินการของกระบวนการทำนาย
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้ AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ? ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
เครื่องมือ AI ทางเลือกสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
Watsonx ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาดสำหรับการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของคุณ แพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจเหมาะสมกับระบบของคุณมากกว่า ตารางด้านล่างจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|จุดเด่นที่แตกต่าง
|IBM Watsonx
|ทีมองค์กรที่ต้องการ AI ที่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบได้
|AutoAI พร้อมระบบกำกับดูแลและการตรวจสอบการเบี่ยงเบนในตัว
|Google Vertex AI
|ทีมที่อยู่ใน Google Cloud แล้ว
|การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับ BigQuery และบริการ GCP
|Azure Machine Learning
|องค์กรในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|การเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Power BI และ Azure DevOps
|อเมซอน เซจเมคเกอร์
|ทีมที่พัฒนาบน AWS พร้อมทรัพยากรด้านวิศวกรรม ML
|ห้องสมุดอัลกอริทึมที่กว้างขวางและสภาพแวดล้อมของโน้ตบุ๊กที่ยืดหยุ่น
|ดาต้าโรบอท
|นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ต้องการระบบ ML ที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
|ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรพร้อมค่าเริ่มต้นที่อธิบายได้ชัดเจน
|ClickUp Brain
|ทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของโครงการโดยตรง
|ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทและทำงานข้ามงาน เอกสาร และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
อย่าแค่คาดการณ์ จงลงมือทำด้วย ClickUp
การใช้ IBM Watsonx สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เป็นกระบวนการที่ชัดเจนตั้งแต่การเตรียมข้อมูลไปจนถึงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง แต่ส่วนที่ง่ายที่สุดคือส่วนนั้น ส่วนที่ต้องใช้ความพยายามจริง ๆ คือการทำให้แน่ใจว่าคำทำนายเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณได้จริง ๆ
การทำนายที่อยู่ในแดชบอร์ดที่ไม่มีใครตรวจสอบนั้นเป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างสูญเปล่า และทีมที่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงจะเชื่อมต่อผลลัพธ์ของแบบจำลองของตนเข้ากับกระบวนการทำงานโดยตรงผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่
คำถามที่พบบ่อย
นี่คือแพลตฟอร์มข้อมูลองค์กรและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ทีมต่างๆ ใช้แพลตฟอร์มนี้ในการจัดการคลังข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ (data lakehouse) รวมถึงตรวจสอบการกำกับดูแลด้าน AI จากสภาพแวดล้อมคลาวด์เดียว
AutoAI เป็นเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่วิเคราะห์ข้อมูลตารางของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อเลือกอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ดีที่สุด มันสร้างคุณลักษณะและจัดอันดับโมเดลที่เป็นตัวเลือกบนกระดานผู้นำเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้แม่นยำที่สุด
แพลตฟอร์มนี้ต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดของคลาวด์เพื่อกำหนดค่าพื้นที่การPLOYMENT และตัวตรวจสอบการกำกับดูแล นอกจากนี้ยังไม่ทำให้กระบวนการทำความสะอาดและจัดโครงสร้างข้อมูลดิบของคุณเป็นอัตโนมัติก่อนการอัปโหลด