วิธีใช้ IBM watsonx เพื่อความสำเร็จด้าน AI สำหรับองค์กร

หากคุณกำลังค้นหา IBM watsonx คุณคงไม่ได้ต้องการฟังคำพูดปลุกใจแบบเดิม ๆ ว่า "AI คืออนาคต" คุณกำลังมองหาสิ่งที่เป็นรูปธรรม: วิธีสร้างโมเดล นำไปใช้งานอย่างปลอดภัย บริหารจัดการอย่างเหมาะสม และให้ทำงานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง—โดยที่ความตั้งใจของคุณจะไม่ติดอยู่กับโหมดทดลองใช้งานที่ไม่มีวันจบสิ้น
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว IBM ได้ทำการวิจัยพบว่าเกือบ40% ของโครงการ AIที่เริ่มต้นขึ้นระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ยังคงไม่ก้าวหน้าไปไกลกว่าการทดลองใช้ (pilot) สาเหตุไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีล้มเหลว แต่เป็นเพราะทีมมีปัญหาในการประสานงานการทำงานของมนุษย์ในโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาแบบจำลอง
ทีมติดขัดในการจัดการการอนุมัติ เอกสาร การเข้าถึงข้อมูล และการควบคุมความเสี่ยง และนั่นคือสิ่งที่คู่มือนี้จะช่วยคุณแก้ไข
เรามาดูวิธีการใช้ IBM watsonx สำหรับโครงการ AI ในองค์กรของคุณกัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการการประสานงานโครงการ เอกสาร และกระบวนการทำงานข้ามสายงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ AI ของคุณ
IBM watsonx คืออะไร?
IBM watsonx เป็นแพลตฟอร์ม AI และข้อมูลระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสร้าง, ใช้งาน, และบริหารจัดการแบบจำลอง AI ในระดับใหญ่ได้ ไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ผสานรวมสี่องค์ประกอบหลักไว้ด้วยกัน ได้แก่ watsonx. orchestrate, watsonx. ai, watsonx. data, และ watsonx. governance
ทำไมต้องใช้ IBM watsonx?
ต่างจากผลิตภัณฑ์ IBM Watson รุ่นก่อนหน้า watsonx ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับยุคของAI เชิงสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นการทำให้โมเดลพื้นฐานและศักยภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สามารถเข้าถึงได้สำหรับองค์กรธุรกิจ Gartner คาดการณ์ว่ามากกว่า80% ขององค์กรธุรกิจจะนำแอปพลิเคชันGen-AI ไปใช้งานภายในปี 2026
watsonx ยังมอบความยืดหยุ่นให้กับคุณในเรื่องของโมเดล โดยรองรับ โมเดล Granite ของ IBM และ ไลบรารีตัวเลือกจากบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับกรณีการใช้งานและระดับความเสี่ยงของคุณได้ และหากคุณต้องการให้โมเดลทำงานได้ดีขึ้นสำหรับโดเมนของคุณ คุณสามารถใช้เทคนิคอย่าง การปรับแต่งคำสั่ง เพื่อปรับให้เข้ากับงานได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
องค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์ม IBM watsonx
ทีมองค์กรเสียเวลาไปมากมายกับการ "ประเมินแพลตฟอร์ม AI" โดยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องจริงๆ นั่นคือเหตุผลที่คุณจบลงด้วยความคาดหวังที่ไม่ตรงกันและการเปิดตัวที่ยุ่งเหยิง
IBM watsonx ถูกสร้างขึ้นโดยยึดหลักสี่เสาหลัก ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันและครอบคลุมวงจรชีวิตของ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ:
- watsonx. ai: นี่คือสตูดิโอ AI ที่ทีมของคุณจะฝึกฝน ตรวจสอบ ปรับแต่ง และปรับใช้โมเดลพื้นฐานและโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง รวมถึงห้องปฏิบัติการคำสั่งสำหรับทดลองใช้คำสั่ง สตูดิโอปรับแต่งสำหรับการปรับโมเดล และห้องสมุดโมเดลที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- watsonx. orchestrate: นี่คือเลเยอร์ "ตัวแทน" ภายใน watsonx ที่ซึ่ง AI ไม่ได้เพียงแค่ตอบคำถาม แต่จะดำเนินการจริง มันช่วยให้คุณใช้ตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งเอง (สร้างด้วย no-code หรือ pro-code) ที่สามารถทำงานจริงได้ทั่วเครื่องมือและกระบวนการทำงานของคุณ คุณยังสามารถรันการประสานงานหลายตัวแทน ซึ่งตัวแทนที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้
- watsonx. data: นี่คือคลังข้อมูลที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมเลคเฮาส์ ซึ่งผสานข้อดีของทั้งทะเลสาบข้อมูลและคลังข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน รองรับการจำลองข้อมูลเสมือน (data virtualization) มีฟีเจอร์เวกเตอร์สโตร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) และสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลองค์กรของคุณได้ไม่ว่าข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ที่ใด
- watsonx. governance: นี่คือชุดเครื่องมือสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของ AIด้วยความไว้วางใจและความโปร่งใส มันมีคุณสมบัติสำหรับการติดตามเส้นทางการไหลของข้อมูล การตรวจจับอคติของโมเดล การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการบังคับใช้นโยบายโดยอัตโนมัติ
กรณีการใช้งาน AI สำหรับองค์กรกับ IBM watsonx
หากคุณลงทุนในแพลตฟอร์ม AI ที่ทรงพลังโดยไม่ระบุกรณีการใช้งานที่ชัดเจน คุณก็จะได้แค่โครงการนำร่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่เคยเข้าสู่การผลิตจริงหรือสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริง
เพื่อให้คุณเข้าใจบริบทมากขึ้น: มีเพียง5% ขององค์กรเท่านั้นที่สามารถขยายการใช้งานโครงการนำร่อง Gen-AI ได้สำเร็จถึง 70% หรือมากกว่านั้น
ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมสิ่งนี้จึงนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรและความสงสัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับคุณค่าของ AI
วิธีแก้ไขปัญหานั้นง่ายมาก แทนที่จะหลงทางไปกับความเป็นไปได้ทางเทคนิค ให้มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานที่ใช้งานได้จริงและพร้อมสำหรับการผลิต ซึ่งสามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง ตัวอย่างต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณเริ่มคิดได้:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้า: สร้างผู้ช่วย AI ที่สามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าที่เป็นกิจวัตรโดยการดึงคำตอบโดยตรงจากฐานความรู้ของบริษัทคุณผ่านการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา(Retrieval-Augmented Generation - RAG)
- ข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร: สกัดข้อมูลและข้อค้นพบสำคัญโดยอัตโนมัติจากเอกสารที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น สัญญา รายงาน และใบแจ้งหนี้ ในปริมาณที่เกินความสามารถของทีมงานมนุษย์
- การสร้างโค้ดและการปรับปรุงให้ทันสมัย: เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเพิ่มประสิทธิภาพทางวิศวกรรมโดยใช้AI ในการสร้างโค้ดใหม่ อธิบายโค้ดที่มีอยู่ หรือช่วยปรับปรุงแอปพลิเคชันเก่าให้ทันสมัย
- การค้นหาความรู้: เสริมพลังให้พนักงานค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างระบบค้นหาในที่ทำงานที่ครอบคลุมแหล่งข้อมูลที่แยกส่วนทั้งหมดของบริษัทคุณ
- การคาดการณ์ความต้องการ: ใช้โมเดล AI กับข้อมูลประวัติศาสตร์ของคุณเพื่อคาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง การจัดสรรทรัพยากร และแนวโน้มตลาดในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- สรุปการโทร: สร้างสรุปโดยอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการจากการโทรบริการลูกค้าหรือการประชุมขาย ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แต่ละกรณีการใช้งานเหล่านี้เป็นโครงการที่ซับซ้อนซึ่งสร้างงานของตัวเอง—วงจรการออกแบบคำสั่ง, การทดสอบโมเดล, และการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เมื่อการพัฒนา AI อยู่ใน watsonx แต่การประสานงานโครงการ เอกสาร และการสื่อสารกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมืออื่น ๆ คุณจะเผชิญกับปัญหาที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือการขยายตัวของงาน (Work Sprawl) ทีมเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูล สลับระหว่างแอปพลิเคชัน และทำซ้ำการอัปเดตในหลายแพลตฟอร์ม
กำจัดความยุ่งเหยิงในการทำงานและรักษาความสอดคล้องของทีมคุณด้วยการจัดการงานโครงการ AI ทั้งหมดในที่เดียวด้วยConverged Workspace ของ ClickUp นี่คือแพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน
เริ่มต้นใช้งาน IBM watsonx
การเริ่มต้นใช้งาน IBM watsonx ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ทีมมักจะติดขัดเพียงเพราะขาดแผนการดำเนินการที่ชัดเจนตั้งแต่การตั้งค่าไปจนถึงการใช้งานจริง
เราได้แก้ไขปัญหานั้นให้คุณแล้วด้วยแผนงานแบบทีละขั้นตอนนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าสภาพแวดล้อม watsonx ของคุณ
ก่อนอื่น คุณจะต้องเตรียมการใช้งาน watsonx ของคุณผ่าน IBM Cloud ซึ่งกระบวนการนี้รวมถึงการสร้างบัญชี การตั้งค่ากลุ่มทรัพยากรสำหรับโครงการของคุณ และการกำหนดสิทธิ์การจัดการตัวตนและการเข้าถึง (IAM)
คุณยังจะสร้างคีย์ API สำหรับการเข้าถึงแบบโปรแกรมได้ และควรกำหนดบทบาทของผู้ใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ คิดถึงว่าใครควรฝึกอบรมโมเดล AI ขององค์กรของคุณ ใครสามารถนำไปใช้ได้ และใครเพียงแค่ต้องการดูผลลัพธ์เท่านั้น คุณจะรู้สึกดีเมื่อไม่ต้องรับมือกับปัญหาด้านความปลอดภัยในภายหลัง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้พื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการโครงการเพื่อติดตามกิจกรรมการตั้งค่าทั้งหมดสร้างงานใน ClickUpเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบสำหรับแต่ละขั้นตอนของการกำหนดค่าและใช้เอกสารใน ClickUpเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ สร้างบันทึกที่มีชีวิตซึ่งจะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการรับสมาชิกใหม่ในทีม
ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขององค์กรของคุณ
ต่อไป คุณจะเชื่อมต่อ watsonx. data กับแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในฐานข้อมูล, data lake หรือ cloud storageขั้นตอนนี้จะรวมถึงการเตรียมข้อมูล เช่น การแมปสคีมา (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างข้อมูลของคุณเข้ากันได้กับ watsonx) และการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล นอกจากนี้ คุณยังจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องจริงกับโมเดล AI ของคุณ
สำหรับกรณีการใช้งานเช่นการค้นหาความรู้ด้วยระบบ AI คุณจะต้องเตรียมเอกสารของคุณสำหรับการสร้างเสริมการค้นหา (RAG) ซึ่งประกอบไปด้วย:
- การแบ่งเป็นชิ้น: การแบ่งเอกสารขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถค้นหาได้
- การฝังข้อมูล: การสร้างตัวแทนเชิงตัวเลขของข้อมูลเหล่านี้ที่โมเดล AI สามารถเข้าใจและเปรียบเทียบได้
ระยะการเชื่อมต่อข้อมูลนี้มักเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดและท้าทายที่สุดของโครงการ AI. ทำไม? เพราะข้อมูลขององค์กรมักมีความยุ่งเหยิงและถูกเก็บแยกไว้ในระบบต่าง ๆ ของแผนกต่าง ๆ. การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างวิศวกรข้อมูล, ทีมความปลอดภัย, และเจ้าของธุรกิจ.
📮ClickUp Insight: มีเพียง 39% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ระบุว่าไฟล์ บันทึก และเอกสารของพวกเขาถูกจัดระเบียบอย่างสมบูรณ์
สำหรับทุกคนที่เหลือ ข้อมูลมักถูกเก็บไว้ในหลายที่: แอปแชท, อีเมล, ไดรฟ์, และเครื่องมือจัดการข้อมูล ความพยายามทางจิตใจในการจำว่าสิ่งของอยู่ที่ไหนอาจเหนื่อยล้าไม่แพ้กับงานที่ต้องทำเอง
การค้นหาองค์กรใน ClickUpมอบแถบค้นหาเดียวให้คุณสามารถเข้าถึงงาน, เอกสาร, และการสนทนาได้จากจุดเดียว. ต้องการข้อมูลเชิงลึกเฉพาะหรือไม่? ถาม ClickUp Brain และมันจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอย่างรวดเร็ว. แทนที่จะสร้างบริบทใหม่จากความจำ, ผู้คนสามารถกลับเข้าสู่การทำงานด้วยความชัดเจนและแรงผลักดันที่ยังคงอยู่.
ขั้นตอนที่ 3: ฝึกฝนและปรับใช้โมเดล AI ของคุณ
เมื่อคุณเชื่อมต่อข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มฝึกโมเดลของคุณได้ คุณมีตัวเลือกหลายอย่างในการทำเช่นนี้ แต่ละตัวเลือกมีระดับของความพยายามและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
คุณสามารถ:
- ใช้แบบจำลองพื้นฐานที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้าแล้วตามสภาพเดิม
- ปรับแต่งโมเดลที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วยข้อมูลของคุณเองเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ
- ฝึกโมเดลที่กำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสูง
ทางเลือกที่มีน้ำหนักเบากว่าคือการปรับแต่งคำสั่ง ซึ่งคุณปรับพฤติกรรมของโมเดลผ่านคำแนะนำที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝนใหม่ทั้งหมด
เมื่อคุณมีโมเดลแล้ว คุณสามารถเริ่มการPLOYMENTได้ กระบวนการมีลักษณะดังนี้:
- ทดสอบโมเดลในสภาพแวดล้อมการพัฒนา
- การตรวจสอบความถูกต้องในสภาพแวดล้อมการเตรียมการ
- การปรับใช้ในสภาพแวดล้อมจริง
คุณยังจะต้อง กำหนดค่าอินเฟอร์เรนซ์เอนด์พอยต์ ซึ่งเป็นจุดเข้าถึงที่แอปพลิเคชันของคุณจะใช้เพื่อรับคำตอบจากโมเดล
โปรดจำไว้ว่า การฝึกอบรมแบบจำลองเป็นวงจรที่วนซ้ำ ของการทดสอบ, การประเมินผล, และการปรับปรุง. อาจใช้เวลา, แต่หากทำถูกต้อง, จะมีผลตอบแทนที่สูงอย่างน่าทึ่ง!
หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับการสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองโดยใช้ขั้นตอนการทำงานที่คล้ายกัน ลองดูวิดีโออธิบายนี้:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากเป้าหมายของคุณคือการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ (ไม่ใช่การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI เฉพาะ) คุณไม่จำเป็นต้องฝึกฝนหรือปรับใช้โมเดลเลย ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถถามคำถามภาษาอังกฤษธรรมดาเกี่ยวกับงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ—งาน, กำหนดเวลา, ผู้รับผิดชอบ, การประมาณการ, เวลาที่ติดตาม, และเอกสาร—และรับคำตอบได้ทันทีภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น: "งานใดที่มีแนวโน้มจะส่งไม่ทันกำหนดในสปรินต์นี้มากที่สุด?" หรือ "เราประเมินปริมาณงานต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องในส่วนใด?"
ขั้นตอนที่ 4: ผสาน watsonx เข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของคุณ
คุณรู้ดีพอๆ กับเรา: โมเดล AI ที่นั่งอยู่โดดๆ ไม่สามารถสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้ คุณต้องผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
Watsonx มีวิธีการต่าง ๆ ในการทำเช่นนี้ รวมถึง REST APIs, ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDKs) สำหรับภาษาเช่น Python และ Node.js, และเว็บฮุคสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์
พิจารณาการใช้ CI/CD (การรวมระบบอย่างต่อเนื่อง/การPLOYอย่างต่อเนื่อง) สำหรับแบบจำลอง AI ของคุณเพื่อทำให้การอัปเดตและการย้อนกลับเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
นั่นคือวิธีที่คุณฝัง AI ลงในผลิตภัณฑ์ เครื่องมือภายใน หรือระบบอัตโนมัติที่ทีมงานใช้งานจริง
คุณสมบัติสำคัญของ IBM watsonx สำหรับทีมองค์กร
รู้สึกถูกข่มขู่จากทุกสิ่งที่ watsonx มีให้หรือไม่?
เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติสำคัญสำหรับองค์กรเหล่านี้: ✨
- เทมเพลตคำสั่งและแคตตาล็อก: บันทึกและแชร์คำสั่งที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณ เพื่อให้ทีมต่างๆ ไม่ต้องสร้างสิ่งเดิมซ้ำๆ
- รั้วป้องกัน: กำหนดค่าตัวกรองความปลอดภัยและข้อจำกัดในการแสดงผลเพื่อป้องกันไม่ให้ AI สร้างคำตอบที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับแบรนด์ หรือเป็นอันตราย
- การประเมินผล: วัดความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง และความปลอดภัยของโมเดลก่อนนำไปใช้งานจริง
- ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง: สร้างผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งได้สำหรับงานเฉพาะโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูง
- การเข้าถึงหลายโมเดล: เลือกจากหลากหลายโมเดล รวมถึงซีรีส์ Granite ของ IBM และโมเดลโอเพนซอร์สอย่าง Llama ของ Meta เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ
- ความสามารถของตัวแทน: สร้างตัวแทน AI ที่สามารถดำเนินการและทำงานอัตโนมัติได้ ไม่ใช่แค่สร้างข้อความเท่านั้น
หากคุณพบว่าการนำฟีเจอร์ไปใช้หยุดชะงักในช่วงแรกของการใช้งาน อาจเป็นปัญหาด้านกระบวนการมากกว่าความล้มเหลวของ watsonx เอง
ตัวอย่างเช่น แคตตาล็อกคำสั่ง (prompt catalog) จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายอยู่เบื้องหลัง: ใครสามารถส่งคำสั่งได้, ใครเป็นผู้ตรวจสอบ, "อนุมัติ" หมายถึงอะไร, และทีมควรดึงคำสั่งจากที่ไหนในแต่ละวัน สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับการประเมินผลและมาตรการป้องกัน (guardrails)—หากเป็นทางเลือกหรือไม่ชัดเจน ผู้คนจะข้ามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ "ทำงานให้เร็วขึ้น" และคุณจะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ (และปัญหาในการกำกับดูแล)
ข่าวดีคือ? ส่วนใหญ่ของปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ง่ายด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน จุดตรวจสอบที่แน่ชัด และมาตรฐานร่วมกันก่อนที่คุณจะขยายการใช้งาน
การกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยใน IBM watsonx
หากคุณเคยพยายามส่งมอบโปรเจกต์ AI ภายในองค์กรจริง คุณคงรู้ดีว่ามันเป็นอย่างไร: โมเดลทำงานได้ เดโมก็ผ่าน… แล้วฝ่ายความปลอดภัยก็เข้ามาพร้อมกับคำถามที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก
ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมคืออะไร? ข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ไหน? ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้? ข้อมูลสามารถรั่วไหลได้หรือไม่? หากมันเกิดการหลอกลวง (hallucinate) จะเกิดอะไรขึ้น?
หากคุณไม่มีคำตอบที่ชัดเจน (และเอกสารประกอบ) โครงการก็จะไม่ก้าวหน้า—มันจะถูกจอดอยู่ในนรกของ "การตรวจสอบความปลอดภัย" ขณะที่ฝ่ายกฎหมาย, ความเสี่ยง, และไอทีต้องต่อสู้กันหลายรอบ ทำให้การPLOYMENTล่าช้าออกไป
ส่วนประกอบ watsonx. governance ได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AI และการจัดการความเสี่ยง
- สายข้อมูล: ติดตามอย่างแม่นยำว่าข้อมูลของคุณมาจากที่ใดและถูกเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอดทั้งกระบวนการ AI
- การควบคุมการเข้าถึง: ใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) และการควบคุมการเข้าถึงตามคุณลักษณะ (ABAC) เพื่อกำหนดอย่างชัดเจนว่าใครสามารถเข้าถึงโมเดลและข้อมูลใดได้บ้าง
- เส้นทางการตรวจสอบ: บันทึกข้อมูลการฝึกอบรม การปรับใช้ และการอนุมานของโมเดลทั้งหมดอย่างครบถ้วนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อใช้ในการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การตรวจจับอคติ: ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเพื่อระบุและลดทอนอคติที่อาจเกิดขึ้นในผลลัพธ์ของโมเดลของคุณก่อนที่จะถึงมือลูกค้า
- การบังคับใช้นโยบาย: กำหนดมาตรการป้องกันอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ AI มีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด
คุณสมบัติเหล่านี้รองรับกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเช่น GDPR, HIPAA และ SOC 2
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การกำกับดูแลไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของกระบวนการและเอกสารประกอบ
สร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องและเส้นทางที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของทีมความปลอดภัยที่ระมัดระวังที่สุดได้ โดยการเก็บเอกสารการกำกับดูแลทั้งหมดไว้ใน ClickUp Docs และติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอนุมัติด้วย ClickUp Tasks
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
วิธีการผสาน IBM watsonx เข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณ
แพลตฟอร์ม AI จะกลายเป็นระบบแยกตัวอย่างรวดเร็วหากไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้วได้ สิ่งนี้จะบังคับให้ผู้คนต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบด้วยตนเอง ซึ่งทั้งช้า มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และยังสูญเสียบริบทสำคัญที่มีคุณค่าซึ่งทำให้ AI มีประโยชน์ตั้งแต่แรก
วัตสันเอ็กซ์สามารถผสานรวมได้ทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐานและระดับแอปพลิเคชัน
การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน:
- การเชื่อมต่อกับคลาวด์: ใช้บริการเช่น AWS PrivateLink หรือการเชื่อมต่อ VPC peering สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่คุณมีอยู่แล้ว
- แพลตฟอร์มคอนเทนเนอร์: ติดตั้งบนแพลตฟอร์มเช่น OpenShift สำหรับสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริด
- แพลตฟอร์มข้อมูล: ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟเพื่อเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลเช่น Snowflake และ Databricks
- การสตรีม: ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Kafka สำหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์
การผสานรวมในระดับแอปพลิเคชัน:
- ระบบ CRM: เชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่ให้บริการลูกค้า
- การจัดการบริการ: ผสานการทำงานกับ ServiceNow เพื่ออัตโนมัติกระบวนการทำงานด้านไอทีและการสนับสนุน
- แอปพลิเคชันที่กำหนดเอง: ใช้ REST APIs และ SDKs เพื่อสร้าง AI เข้าไปในซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเอง
ความสำเร็จของการผสานรวมขึ้นอยู่กับการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน อย่าลืมกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาการเชื่อมต่อ ตรวจสอบความล้มเหลว และจัดการกับการอัปเดต
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ IBM watsonx ในโครงการ AI ขององค์กร
หากคุณเคยผิดหวังกับคำแนะนำทั่วไปในอดีต เราพร้อมช่วยเหลือคุณ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับโครงการ AI ในระดับองค์กร 🛠️
- เริ่มต้นด้วยการออกแบบข้อความกระตุ้น (prompt engineering)ก่อนการปรับแต่งขั้นสูง: คุณสามารถแก้ไขกรณีการใช้งานส่วนใหญ่ได้ด้วยข้อความกระตุ้นที่ออกแบบมาอย่างดี ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งขั้นสูงไว้สำหรับเมื่อคุณได้ลองปรับแต่งข้อความกระตุ้นจนหมดทุกวิธีแล้ว
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์แบบมีมนุษย์ควบคุม (HITL): สร้างขั้นตอนการตรวจสอบด้วยมนุษย์เข้าไปในผลลัพธ์ของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือการใช้งานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งความผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
- ออกแบบมาตรการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น: อย่ารอจนกว่าจะเข้าสู่การผลิตแล้วค่อยคิดถึงเรื่องความปลอดภัย ควรสร้างข้อจำกัดและตัวกรองด้านความปลอดภัยไว้ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้น
- สร้างกรอบการประเมินก่อนการใช้งาน: กำหนดว่า "ดี" ในบริบทการใช้งานเฉพาะของคุณเป็นอย่างไร และสร้างกรอบที่สอดคล้องกันเพื่อวัดประสิทธิภาพของโมเดลเทียบกับมาตรฐานนั้น
- วางแผนการติดตามและการตรวจจับการเบี่ยงเบน: ประสิทธิภาพของโมเดลจะลดลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปและโลกเปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการสังเกตการณ์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของคุณเพื่อตรวจจับ "การเบี่ยงเบน" นี้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- บันทึกทุกอย่าง: เก็บบันทึกเวอร์ชันของคำสั่ง, การตั้งค่าโมเดล, และผลการประเมินอย่างละเอียดไว้ อนาคตของคุณจะขอบคุณคุณ
ข้อจำกัดของการใช้ IBM watsonx สำหรับ AI ในองค์กร
ก่อนที่คุณจะใช้เวลาหลายเดือนของทีมในการติดตั้ง watsonx, เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการประเมินอย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับจุดที่แพลตฟอร์มอาจไม่เพียงพอ.
- เส้นทางการเรียนรู้: watsonx เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและซับซ้อนซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่โซลูชันแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันทีสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การพึ่งพาระบบนิเวศของ IBM: แม้ว่าจะสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้ แต่ watsonx จะทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศที่กว้างขวางของ IBM ซึ่งรวมถึง IBM Cloud และ Red Hat OpenShift
- ความซับซ้อนของต้นทุน: เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ watsonx มีองค์ประกอบต้นทุนหลายส่วน รวมถึงการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การเรียกใช้ API และระดับการสนับสนุน ซึ่งอาจทำให้การจัดสรรงบประมาณเป็นเรื่องยาก
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: การจัดการโมเดล AI ในระบบผลิตไม่ใช่ภารกิจที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่ต้องการทรัพยากรที่ทุ่มเทเพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การบำรุงรักษา และการอัปเดต
- ช่องว่างในการจัดการโครงการ: watsonx ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาและกำกับดูแลโมเดล แต่ไม่มีคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้สำหรับการจัดการโครงการ, การติดตามงาน, หรือการร่วมมือในทีม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะใน watsonx เท่านั้น แต่ใช้กับแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรเกือบทั้งหมด รวบรวมการจัดการโครงการ AI เอกสาร และสื่อสารทีมของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการดำเนินงานด้วย ClickUp ในขณะที่ watsonx จัดการด้านเทคนิคของ AI
ทางเลือกแทน IBM watsonx สำหรับโครงการ AI ในองค์กร
watsonx เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวสำหรับการสร้างและขยายองค์กรที่เน้น AI เป็นหลัก
นี่คือภาพรวมของทางเลือกหลักบางประการสำหรับ watsonx สำหรับ AI ในองค์กร:
|แพลตฟอร์ม
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ปัจจัยที่แตกต่างที่สำคัญ
|การพิจารณา
|IBM watsonx
|องค์กรที่มีโครงสร้างพื้นฐาน IBM อยู่แล้ว
|การกำกับดูแลแบบบูรณาการและการสนับสนุนคลาวด์แบบไฮบริด
|เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
|AWS เบดร็อก
|องค์กรที่ใช้ AWS เป็นหลัก
|ตัวเลือกโมเดลที่หลากหลายและการผสานรวมกับ AWS อย่างลึกซึ้ง
|ความเสี่ยงในการถูกผูกขาดกับผู้ให้บริการ AWS
|Google Vertex AI
|องค์กรที่มีข้อมูลจำนวนมาก
|ความสามารถด้าน MLOps ที่แข็งแกร่งและการผสานรวมกับ BigQuery
|การพึ่งพาอาศัยระบบนิเวศของ Google Cloud
|ไมโครซอฟต์ อาซัวร์ เอไอ
|องค์กรในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์
|การเชื่อมต่อ Copilot และ Office 365 ที่แข็งแกร่ง
|สถาปัตยกรรมที่เน้น Azure เป็นศูนย์กลาง
|OpenAI API
|สตาร์ทอัพและทีมที่มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
|การเข้าถึงโมเดลที่ล้ำสมัยผ่าน API ที่ใช้งานง่าย
|คุณสมบัติการกำกับดูแลที่ติดตั้งมาพร้อมระบบอย่างจำกัด
ในที่สุด แพลตฟอร์มที่เหมาะสมมักขึ้นอยู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของบริษัทคุณและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของทีมคุณ
เราขอแนะนำให้คุณทำการวิจัยอย่างอิสระและใช้เวลาให้เพียงพอ ทดลองใช้งานในกรณีการใช้งานที่เป็นจริงสองสามกรณี ทดสอบการผสานรวมและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลภายใต้สภาวะกดดันตั้งแต่เนิ่นๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานของคุณ (ไม่ใช่แค่การสาธิตเท่านั้น)
ขยายกระบวนการทำงานของ AI ของคุณ ไม่ใช่แค่โมเดลของคุณ
watsonx สามารถมอบพื้นฐานทางเทคนิคให้คุณเพื่อสร้างและบริหารจัดการ AI สำหรับองค์กรได้—แต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น รอบๆ มัน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโมเดลที่ "สมบูรณ์แบบ" แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูงเพียงกรณีเดียว จัดเตรียมข้อมูลและการอนุมัติให้พร้อมตั้งแต่เริ่มต้น และสร้างเส้นทางที่สามารถทำซ้ำได้จากการทดลองสู่การผลิต
หากมีสิ่งหนึ่งที่ควรจดจำไว้ นั่นคือ AI จะขยายตัวได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการขยายตัวไปพร้อมกับมัน ความชัดเจนในการรับผิดชอบ เอกสารที่พร้อมตรวจสอบ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด คือสิ่งที่เปลี่ยนโครงการนำร่องที่ใช้งานได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจสามารถไว้วางใจและนำไปใช้ซ้ำได้
และ ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยการมอบพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับการวางแผน การทำงานร่วมกัน และการจัดการการเปิดตัวโครงการ AI ของคุณ ดังนั้น ทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
watsonx. ai คือสตูดิโอ AI สำหรับการสร้างโมเดล, watsonx. data คือคลังข้อมูลสำหรับการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร, และ watsonx. governance ให้เครื่องมือสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของ AI และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นแพลตฟอร์ม watsonx ที่สมบูรณ์
watsonx ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้า, แบบจำลองพื้นฐาน, และเครื่องมือการกำกับดูแลที่ช่วยเร่งการPLOYMENT แต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าโซลูชันที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดจากศูนย์บนเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
watsonx มี API และ SDK สำหรับการผสานรวมกับระบบภายนอก แต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบเนทีฟ ดังนั้นทีมจึงมักใช้เครื่องมือเสริมเช่น ClickUp เพื่อจัดการโครงการ AI และประสานงานการทำงาน
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล, ML/AI, และ DevOps อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสามารถลดอุปสรรคสำหรับกรณีการใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น การสร้างผู้ช่วย AI