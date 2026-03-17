แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสฟรี

72% ของผู้บริโภคกล่าวว่ารายการสิ่งที่ต้องการช่วยให้การช้อปปิ้งในช่วงเทศกาลง่ายขึ้น และ 64% ก็ชอบการได้รับของขวัญจากรายการสิ่งที่ต้องการเช่นกัน
แต่รายการของขวัญในฝันช่วงวันหยุดมักไม่สำเร็จเพราะกระจัดกระจายอยู่ในข้อความ แอปโน้ต และการเตือนความจำในใจที่หายไปทันทีที่คุณต้องการใช้ บทความนี้รวบรวมเทมเพลตรายการของขวัญคริสต์มาสฟรี 7 แบบ ตั้งแต่แบบเช็กลิสต์พิมพ์ง่ายไปจนถึงแพลนเนอร์ดิจิทัลที่มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ใช้เพื่อจัดระเบียบไอเดียของขวัญ, แบ่งปันความชอบกับครอบครัว, และจำได้จริง ๆ ว่าทุกคนต้องการอะไรเมื่อถึงเดือนธันวาคม. 🎄
7 แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสฟรีในพริบตา
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|แม่แบบวางแผนวันหยุดโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ใช้ระดับสูงที่วางแผนวันหยุดและต้องการศูนย์กลางเดียวในการประสานของขวัญ งบประมาณ และวันที่สำคัญ โดยไม่พลาดรายละเอียด
|มุมมองหลายแบบ (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน); ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับราคา, ลิงก์, สถานะ; การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|พื้นที่ทำงาน ClickUp (มุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน)
|แม่แบบรายการโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ต้องการรายการความปรารถนาส่วนตัวที่สะอาดและแชร์ได้ พร้อมลิงก์และรายละเอียด เพื่อให้ผู้ให้ของขวัญสามารถซื้อสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
|การจัดลำดับความสำคัญอย่างง่าย; ลิงก์สินค้าโดยตรง; รายละเอียดเช่น ขนาด/สี/ช่วงราคา; ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้
|ClickUp รายการ
|แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ โดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครอบครัวหรือทีมที่ประสานงานการซื้อของขวัญที่ต้องการเจ้าของที่ชัดเจน กำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าเพื่อป้องกันการซื้อซ้ำ
|ผู้รับมอบหมายเพื่อความรับผิดชอบ; กำหนดเวลา; งานย่อยสำหรับการวิจัย/ขั้นตอน; การติดตามความคืบหน้า
|รายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
|แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโดย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|มินิมอลลิสต์ที่ต้องการเพียงรายการตรวจสอบที่สามารถใช้บนมือถือหรือพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องวางแผนเพิ่มเติม
|แบบฟอร์มเลือกแบบง่ายสุด ๆ; ทำซ้ำสำหรับแต่ละบุคคล; เหมาะสำหรับพิมพ์; รายการตรวจสอบแบบซ้อนสำหรับหมวดหมู่
|ClickUp เช็กลิสต์
|แบบฟอร์มรายการของขวัญในฝันสำหรับคริสต์มาส โดย TheGooDocs
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แฟน Google Docs ที่ต้องการรายการคำอวยพรในบรรยากาศเทศกาลที่แชร์ง่ายและสามารถกรอกและพิมพ์ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
|การตกแต่งวันหยุดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า; การแชร์ผ่าน Google Drive; ฟิลด์ที่แก้ไขได้; ปรับแต่งได้ง่าย
|เอกสาร Google Docs
|การนำเสนอรายการของขวัญในฝันสำหรับคริสต์มาส โดย Slidesgo
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ต้องการรายการสิ่งที่อยากได้ในรูปแบบลุคบุ๊คที่เน้นภาพเป็นหลัก (โดยเฉพาะสำหรับเด็กหรือของขวัญเชิงสร้างสรรค์) พร้อมภาพประกอบเด่นชัด
|รูปแบบสไลด์ที่มีภาพประกอบ; เหมาะสำหรับภาพ; แบ่งปัน/ส่งออกเป็น PDF ได้ง่าย; สามารถปรับแต่งสไตล์ได้
|Google Slides / PowerPoint deck
|แม่แบบรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับเทศกาล โดย WordLayouts
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ที่ชอบรายการความปรารถนาที่สามารถพิมพ์ได้และกรอกข้อมูลสำหรับใช้ที่บ้าน ห้องเรียน หรือกิจกรรมสำหรับเด็ก แทนการใช้แบบติดตามผลแบบดิจิทัล
|คำแนะนำที่เหมาะสำหรับเด็ก; การแก้ไขเอกสาร Word ที่คุ้นเคย; รูปแบบที่พร้อมพิมพ์
|เอกสาร Microsoft Word (สามารถพิมพ์ได้)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การประสานงานการแลกเปลี่ยนของขวัญในครอบครัวใหญ่หรือที่ทำงานอาจทำให้เครียดได้ คุณต้องจัดการกับงบประมาณ รายชื่อผู้รับหลายรายการ กำหนดเวลาการช้อปปิ้ง และแผนงานกิจกรรมผ่านแอป สเปรดชีต และแชทกลุ่มต่างๆการกระจายข้อมูลในบริบทต่างๆนี้ — การแยกส่วนของข้อมูลสำคัญที่เชื่อมต่อกันระหว่างแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ — หมายความว่าข้อมูลสำคัญอาจสูญหาย นำไปสู่การซื้อซ้ำโดยไม่ตั้งใจและงบประมาณบานปลายก่อนที่วันหยุดจะเริ่มต้นด้วยซ้ำ
ClickUp,ที่ทำงานแบบรวม AIแห่งแรกของโลก กำจัดปัญหานี้ด้วยการนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว. ด้วยรายการทั้งหมดของคุณ, งานช้อปปิ้ง, กำหนดเวลา, ตารางกิจกรรม, และการแชทของทีมไว้ในที่เดียว พร้อมระบบ AI ที่ผสานรวมอยู่, ทำให้การควบคุมทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วย!
เทมเพลตฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างรายการของขวัญในฝันสำหรับคริสต์มาสของคุณ
ระหว่างงานเลี้ยงสำนักงาน งานรวมญาติ และการแลกของขวัญแบบจับฉลาก เดือนธันวาคมรายการของขวัญก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว—และแทบไม่เคยสอดคล้องกันเลย นี่นำไปสู่การได้รับของขวัญซ้ำ ของที่ลืมซื้อ และความรู้สึกหนักใจเหมือนกำลังจัดการโครงการใหญ่แทนที่จะได้เพลิดเพลินกับเทศกาลแห่งความสุข
เทมเพลตในรายการของเรามีหลากหลายรูปแบบ—เลือกแบบที่ตรงกับวิธีที่คุณช้อปปิ้งและแบ่งปันจริง ๆ บางแบบเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว ในขณะที่บางแบบโดดเด่นสำหรับการประสานงานในทีมหรือครอบครัว
1. แม่แบบวางแผนวันหยุดโดย ClickUp
ขจัดความวุ่นวายในการวางแผนวันหยุดด้วยเทมเพลตที่ครอบคลุมซึ่งมากกว่าแค่รายการความปรารถนาทั่วไป รวบรวมการติดตามของขวัญ การจัดการงบประมาณ และการจัดตารางงานไว้ในที่เดียวด้วยHoliday Planner Template โดย ClickUp— ศูนย์ควบคุมครบวงจรสำหรับการดำเนินงานในวันหยุดของคุณ
แทนที่จะต้องจัดการกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- มองเห็นแผนของคุณในแบบที่คุณต้องการ: ใช้มุมมองรายการของ ClickUpสำหรับภาพรวมในรูปแบบตารางเหมือนสเปรดชีต,ใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อลากและวางของขวัญระหว่างสถานะต่างๆ เช่น "ไอเดีย" และ "ซื้อแล้ว"หรือใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูกำหนดเวลาการช้อปปิ้ง
- ติดตามทุกรายละเอียดที่คุณต้องการ:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามประมาณราคา, เก็บลิงก์, และสถานะของขวัญ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับของขวัญแต่ละชิ้นไว้ในที่เดียว, ป้องกันการค้นหาข้อมูลในนาทีสุดท้าย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แชร์แพลนเนอร์กับครอบครัวหรือสมาชิกทีมเพื่อดูการอัปเดตได้ทันทีClickUp Real-Time Collaborationช่วยให้คุณไม่ต้องส่งข้อความถามว่า "ซื้อแล้วหรือยัง?" อีกต่อไป
- รับแรงบันดาลใจด้วย AI: เมื่อคุณติดขัดเรื่องไอเดีย ให้ClickUp Brainช่วยแนะนำของขวัญหรือสร้างรายการช้อปปิ้งจากรายการในรายการที่อยากได้ของคุณ
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่วางแผนวันหยุดอย่างมืออาชีพที่ต้องการศูนย์กลางเดียวในการจัดการของขวัญ งบประมาณ และวันที่สำคัญต่างๆ โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในทาสก์ เอกสาร และอีเมลได้เพียงคลิกเดียว!
2. รายการแม่แบบโดย ClickUp
รายการความปรารถนาส่วนตัวของคุณกลายเป็นความยุ่งเหยิงในแอปบันทึก หรือแย่กว่านั้นคือข้อความยาวเหยียดที่สับสนและค้นหาไม่ได้ เมื่อมีคนถามว่าอยากได้อะไร คุณก็ส่งรายการที่ไร้ระเบียบไปให้ และพวกเขาไม่รู้เลยว่า "เสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงิน" ที่คุณหมายถึงคือตัวไหน ความคลุมเครือนี้ทำลายความประหลาดใจเมื่อพวกเขาต้องขอลิงก์โดยตรง ขนาด หรือสีที่คุณต้องการ
ทำไมไม่ลองเปลี่ยนบันทึกที่ยุ่งเหยิงและข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเครื่องมือสร้างรายการความปรารถนาแบบดิจิทัลที่สะอาดและแชร์ได้? จับและแชร์ไอเดียของคุณในพื้นที่เดียวที่เป็นระเบียบด้วยเทมเพลตรายการ ClickUp มันเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายของคุณให้กลายเป็นรายการที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ซึ่งคุณสามารถอัปเดตได้ทันทีและแชร์กับใครก็ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับของขวัญที่คุณต้องการจริงๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: ใช้ฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่ายเพื่อจัดลำดับรายการตามความสำคัญได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาล
- เพิ่มลิงก์สินค้าโดยตรง: หยุดการคาดเดาด้วยการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสินค้าที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ผู้ให้ของขวัญสามารถคลิกไปยังสินค้าได้โดยตรง ทำให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่น
- บันทึกข้อมูลสำคัญ: เพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น ช่วงราคา ระดับความสำคัญ หรือสีและขนาดที่คุณชื่นชอบ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ให้ของขวัญมีข้อมูลครบถ้วนโดยไม่ต้องถามเพิ่มเติม
- แชร์กับใครก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา: สร้างลิงก์แชร์สาธารณะของ ClickUp สำหรับรายการของคุณที่ใครก็สามารถดูได้ แม้ไม่มีบัญชี ClickUp ก็ตาม ส่งให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงความปรารถนาของคุณที่อัปเดตอยู่เสมอ
⚡️เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายการของขวัญส่วนตัวที่สะอาดตา สามารถแชร์ได้ พร้อมลิงก์และรายละเอียด เพื่อให้ผู้ให้ของขวัญเลือกซื้อสิ่งที่ใช่ได้อย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้
3. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำ โดย ClickUp
คุณอาจมีรายการสิ่งที่อยากได้ แต่รายการนั้นแปลเป็นแผนการช้อปปิ้งจริงหรือไม่? คุณรู้ว่า อะไร ที่คุณต้องการซื้อให้คนอื่น แต่คุณไม่มีระบบในการติดตามว่า ใคร กำลังซื้อ เมื่อไหร่ ที่ต้องซื้อ หรือหากได้ซื้อและห่อไว้แล้ว
การขาดการประสานงานนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในการช้อปปิ้งในนาทีสุดท้ายและปัญหาคลาสสิกของวันหยุดที่มีคนสองคนซื้อของขวัญเดียวกันให้กับคนเดียวกัน
เปลี่ยนรายการความปรารถนาที่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นโครงการช้อปปิ้งที่สามารถทำได้จริงด้วยเทมเพลตที่เน้นงานแต่ละอย่าง ให้แต่ละไอเดียของขวัญเป็นรายการที่ต้องทำ—พร้อมด้วยงานย่อย, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบ—โดยใช้เทมเพลต ClickUp To Do List
แนวทางนี้เปลี่ยนรายการของคุณจากการรวบรวมความคิดอย่างง่าย ๆ ให้กลายเป็นแผนการร่วมมือที่มีระบบความรับผิดชอบที่ชัดเจน. มันทำให้แน่ใจว่าของขวัญทุกชิ้นถูกซื้อในเวลาที่เหมาะสมและไม่มีการซ้ำซ้อน.
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยช่องทำเครื่องหมาย: รับความพึงพอใจจากการทำเครื่องหมายรายการเมื่อคุณซื้อและห่อของขวัญเสร็จแล้ว การติดตามความคืบหน้าของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรที่ทำเสร็จแล้วและอะไรที่ยังเหลืออยู่
- มอบหมายงานอย่างแม่นยำ: หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญซ้ำซ้อนโดยใช้ผู้รับมอบหมายงานใน ClickUpเพื่อกำหนดงานช้อปปิ้งแต่ละอย่างให้กับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนโดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองต้องรับผิดชอบการซื้ออะไร
- จัดการช้อปปิ้งอย่างมีจังหวะ: กำหนดเส้นตายสำหรับการช้อปปิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย คุณสามารถกระจายการช้อปปิ้งออกไปหลายสัปดาห์ ทำให้กระบวนการนี้ไม่เครียด
- แยกของขวัญที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ: สำหรับของขวัญที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ให้สร้างงานย่อยใน ClickUp เพื่อติดตามขั้นตอนการค้นคว้า เช่น "เปรียบเทียบราคา" "ตรวจสอบขนาด" หรือ "หาโค้ดส่วนลด"
⚡️เหมาะสำหรับ: ครอบครัวหรือทีมที่ประสานงานการซื้อของขวัญที่ต้องการเจ้าของที่ชัดเจน, กำหนดเวลา, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อป้องกันการซื้อซ้ำ.
📚 อ่านเพิ่มเติม:ไอเดียของขวัญองค์กรเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงาน
4. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโดย ClickUp
บางครั้ง คุณก็แค่อยากได้รายการที่เรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่ต้องมีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หรือมุมมองหลากหลาย คุณเบื่อกับเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนเกินไป สำหรับงานที่ควรจะเป็นแค่การจดรายการและติ๊กเครื่องหมายถูก ความหงุดหงิดนี้นำพาให้คุณกลับไปใช้รายการจดบนกระดาษ (ที่มักจะหาย) หรือแอปโน้ตพื้นฐาน (ที่ไม่มีโครงสร้างอะไรเลย)
เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUpมอบความพึงพอใจจากรายการตรวจสอบที่เรียบง่ายโดยไม่สูญเสียความสะดวกในการใช้งานดิจิทัล รายการที่มีสไตล์กล่องกาเครื่องหมายที่สะอาดตาช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น และสร้างรายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้บนโทรศัพท์หรือพิมพ์ออกมาติดตู้เย็นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรายการความปรารถนาส่วนตัวอย่างรวดเร็ว ไอเดียของขวัญสำหรับเด็ก หรือรายการช้อปปิ้ง
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- การออกแบบแบบมินิมอล: เทมเพลตนี้เน้นเพียงสองสิ่งเท่านั้น: รายการและช่องทำเครื่องหมาย ไม่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ ทำให้คุณสามารถเปิด เพิ่มรายการ และเริ่มทำเครื่องหมายได้ทันที
- การทำซ้ำอย่างง่ายดาย: สร้างรายการตรวจสอบที่เหมือนกันแยกต่างหากสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้ในไม่กี่วินาที ทำให้ความต้องการของทุกคนเป็นระเบียบและชัดเจน
- รูปแบบที่เหมาะสำหรับการพิมพ์: หากคุณต้องการรายการในรูปแบบกระดาษ รูปแบบนี้เหมาะสำหรับการพิมพ์และใช้งานแบบออฟไลน์
- จัดกลุ่มรายการเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น: เพิ่มชั้นของการจัดระเบียบโดยการจัดกลุ่มรายการภายใต้หมวดหมู่ด้วย ClickUp Nested Checklists ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบย่อยสำหรับ "ของขวัญสำหรับแม่," "ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ," หรือ "ของขวัญสำหรับซานต้าในที่ทำงาน"
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายที่ต้องการรายการตรวจสอบที่รวดเร็วซึ่งสามารถใช้บนมือถือหรือพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องวางแผนเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังประสานงานรายการของขวัญสำหรับครอบครัวหรือจับฉลากของขวัญ Secret Santa ที่ทำงาน ลองใช้ ClickUp Super Agent เป็น "ผู้ประสานงานเทศกาล" ของคุณ ตั้งค่าให้ส่งสรุปของขวัญที่ยังอยู่ในขั้นตอน ไอเดีย รายวันหรือรายสัปดาห์อย่างรวดเร็ว แจ้งเตือนรายการที่ดูเหมือนซ้ำกัน และเตือนทุกคนว่าต้องซื้ออะไรก่อนถึงกำหนดส่งสินค้า ด้วยวิธีนี้ รายการจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาเพิ่มเติม และคุณจะหลีกเลี่ยงการซื้อซ้ำในนาทีสุดท้าย
5. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสโดย TheGooDocs
คุณใช้ชีวิตอยู่กับGoogle Docsและไม่อยากยุ่งยากกับการเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่เพียงเพื่อทำรายการวันหยุด คุณต้องการสิ่งที่รู้สึกคุ้นเคย ง่ายต่อการแชร์กับผู้ใช้ Google คนอื่น และมีบรรยากาศเทศกาลเล็กน้อยโดยไม่ต้องออกแบบเอง
เทมเพลตรายการของขวัญคริสต์มาสบน Google Docs โดย TheGooDocs นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตัวเลือกที่รวดเร็ว สวยงาม และคุ้นเคย มาพร้อมกับดีไซน์วันหยุดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า พร้อมให้คุณกรอกข้อมูล แบ่งปันผ่าน Google Drive หรือพิมพ์ได้ทันที
ทำไมคุณถึงชอบมัน:
- การออกแบบเทศกาลรวมอยู่ด้วย: ลุคเทศกาลได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสิ่งของของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ
- การแชร์ที่คุ้นเคย: ใช้สิทธิ์การเข้าถึงของ Google Drive มาตรฐานเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารได้
- ช่องข้อความที่แก้ไขได้: เพิ่มชื่อรายการ คำอธิบาย และบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ซื้อของขวัญแต่ละชิ้นได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ดาวน์โหลดและปรับแต่งข้อความและรูปแบบได้ตามต้องการ
แม้ว่าจะสะดวกสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเอกสารแบบคงที่ มันขาดคุณสมบัติแบบไดนามิก เช่น สถานะการซื้อแบบเรียลไทม์หรือการแจ้งเตือน ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการประสานงานการแลกเปลี่ยนของขวัญกับผู้ซื้อหลายคน
⚡️เหมาะสำหรับ: แฟน Google Docs ที่ต้องการรายการคำอวยพรในเทศกาลที่ง่ายต่อการแชร์ สามารถกรอกและพิมพ์ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณออกไปช้อปปิ้ง (หรือคิดไอเดียของขวัญระหว่างเลื่อนดู) ให้ใช้ClickUp Talk to Textเพื่อบันทึกไว้ทันทีแทนที่จะพยายามจำไว้ภายหลัง เพียงแค่บอกข้อมูลอัปเดตสั้น ๆ เช่น "เพิ่มเสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงินอบอุ่นสำหรับแม่ ขนาด M ราคาไม่เกิน 50 ดอลลาร์" หรือ "ทำเครื่องหมายแก้ว Secret Santa ว่าซื้อแล้ว" จากนั้นวางข้อความลงในรายการสิ่งที่อยากได้หรือรายการของขวัญของคุณได้เลย เป็นวิธีที่รวดเร็วในการรักษาความถูกต้องของลิงก์ ขนาด และสถานะของขวัญขณะเดินทาง แม้ว่าคุณจะมีมือว่างเพียงข้างเดียวก็ตาม
6. การนำเสนอรายการของขวัญในฝันสำหรับคริสต์มาส โดย Slidesgo
รายการข้อความธรรมดาอาจดูน่าเบื่อ โดยเฉพาะเมื่อคุณพยายามทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นหรือแบ่งปันไอเดียสร้างสรรค์กับครอบครัว คุณต้องการวิธีที่จะทำให้รายการความปรารถนาของคุณดูมีภาพและน่าสนใจมากขึ้น เกือบจะเหมือนกับหนังสือรวมของขวัญส่วนตัว
สร้างรายการของขวัญที่เต็มไปด้วยภาพสวยงามในรูปแบบสไลด์ด้วย "คริสต์มาส วิชลิสต์ พรีเซนเทชั่น" จาก Slidesgo สำหรับ Google Slides หรือ PowerPoint ออกแบบมาเพื่อให้เป็นพรีเซนเทชั่นที่มีภาพประกอบ สามารถแชร์ได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบมอบของขวัญอย่างสร้างสรรค์ หรือช่วยให้เด็ก ๆ แสดงสิ่งที่พวกเขาต้องการให้กับครอบครัวได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- การออกแบบวันหยุดที่มีภาพประกอบ: เลือกจากรูปแบบสไลด์เทศกาลหลากหลายเพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ
- เหมาะสำหรับรูปภาพ: เพิ่มรูปภาพของขวัญที่ต้องการไว้ข้างๆ คำอธิบายเพื่อให้ชัดเจนที่สุด
- ง่ายต่อการแชร์: นำเสนอสดหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและดูได้อย่างง่ายดาย
- สีที่ปรับแต่งได้: ปรับสีและแบบอักษรให้เข้ากับสไตล์วันหยุดส่วนตัวของคุณ
มันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อติดตามการซื้อหรือจัดการงบประมาณ แต่แน่นอนว่ามันทำให้การแชร์รายการสิ่งที่อยากได้น่าจดจำยิ่งขึ้น
⚡️เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายการสิ่งที่อยากได้ในรูปแบบภาพที่ดูเป็นลุคบุ๊ค (โดยเฉพาะสำหรับเด็กหรือการให้ของขวัญที่สร้างสรรค์) โดยเน้นภาพเป็นหลัก
7. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับเทศกาล โดย WordLayouts
บางทีคุณอาจชื่นชอบรายการของขวัญแบบดั้งเดิมที่จับต้องได้—บางสิ่งที่คุณสามารถพิมพ์ออกมา เขียนด้วยมือ และติดไว้บนตู้เย็นได้ คุณไม่ต้องการฟีเจอร์ดิจิทัล เพียงแค่ต้องการเอกสารที่ออกแบบอย่างสวยงาม พิมพ์ออกมาได้ และใช้งานง่ายสำหรับเด็กๆ กิจกรรมในชั้นเรียน หรือรายการง่ายๆ ในครอบครัว
เทมเพลตรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับเทศกาลจาก WordLayouts เป็นเทมเพลต Microsoft Word ที่สามารถพิมพ์ได้ พร้อมดีไซน์คลาสสิก น่ารัก และเหมาะกับเด็ก ๆ เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการรายการของขวัญคริสต์มาสแบบดั้งเดิมที่สามารถพิมพ์และกรอกข้อมูลได้
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- คำแนะนำที่เป็นประโยชน์: โดยการให้พื้นที่สำหรับจดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็น รวมถึงสิ่งที่คุณอ่านและสวมใส่ เทมเพลตนี้จะช่วยในการคิดไอเดียของขวัญ
- การแก้ไขที่คุ้นเคย: เนื่องจากเป็นเอกสาร Word คุณสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่มีติดตั้งอยู่แล้ว
- รูปแบบพร้อมพิมพ์: เทมเพลตนี้ถูกจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์แล้ว คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องว่างและนำไปใช้ได้ทันที
เนื่องจากนี่เป็นเอกสาร Word แบบคงที่ จึงไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือลิงก์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถคลิกได้ เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลแบบออฟไลน์มากกว่าการแลกเปลี่ยนของขวัญที่ต้องมีการประสานงานร่วมกันหลายคน
⚡️เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการรายการความปรารถนาแบบพิมพ์และกรอกข้อมูลได้ สำหรับใช้ที่บ้าน ห้องเรียน หรือกิจกรรมสำหรับเด็ก แทนการใช้แบบติดตามผลดิจิทัล
หากคุณกำลังจัดการของขวัญสำหรับองค์กรหรือลูกค้าในฤดูกาลนี้ นี่คือวิดีโอที่มีประโยชน์พร้อมแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงในการเลือกของขวัญทางธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ:
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังจัดการช้อปปิ้งคริสต์มาสสำหรับครอบครัวใหญ่หรือทีมอยู่ใช่ไหม? รวบรวมทุกอย่างไว้ในClickUp Docsเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการจัดการ สร้างเอกสารวันหยุดแบบง่าย ๆ ที่มีส่วนสำหรับแต่ละคน แล้วเชื่อมโยงไปยังรายการของขวัญหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและแชร์ได้ง่าย
มีคำถามเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างไหม? แค่ถาม ClickUp Brain เพื่อรับคำตอบภายในไม่กี่วินาที ไม่ต้องค้นหาผ่านหลายรายการ!
เริ่มทำรายการของขวัญในฝันสำหรับคริสต์มาสของคุณวันนี้
แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสที่ดีช่วยลดของขวัญซ้ำและทำให้การแบ่งปันความต้องการง่ายขึ้น—ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานการแลกเปลี่ยนของขวัญในครอบครัวหรือเก็บรวบรวมไอเดียของตัวเองให้เป็นระเบียบ ในขณะที่แบบฟอร์มที่พิมพ์ได้เหมาะสำหรับเด็กหรือรายการส่วนตัวอย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มดิจิทัลที่สามารถแชร์แบบเรียลไทม์และมีลิงก์สินค้าจะดีกว่ามากสำหรับการประสานงานกลุ่ม แบบฟอร์มเฉพาะที่มีฟังก์ชันการทำงานร่วมกันและการติดตามการซื้อจะทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน เริ่มต้นทำรายการของคุณแต่เนิ่นๆ—32% ของผู้บริโภคเริ่มช้อปปิ้งช่วงเทศกาลก่อนเดือนพฤศจิกายน—แชร์รายการให้กว้างขวาง และอัปเดตเมื่อมีไอเดียใหม่ๆ เข้ามา ✨พร้อมจัดระเบียบของขวัญเทศกาลของคุณหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp และเก็บทุกรายการของขวัญ งานช้อปปิ้ง และไอเดียของขวัญไว้ในที่เดียว
คำถามที่พบบ่อย
ใช่—แชร์ผ่านลิงก์สาธารณะหรืออีเมลเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานสามารถดูหรือแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ เทมเพลตดิจิทัลส่วนใหญ่ เช่น ใน ClickUp รองรับฟังก์ชันนี้ สำหรับรายการของขวัญคริสต์มาสในที่ทำงานหรือการจับฉลากของขวัญแบบ Secret Santa การใช้เทมเพลตร่วมกันจะช่วยให้ทุกคนสามารถเก็บรายการของตนไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องส่งข้อความกลุ่มยาวเหยียด
ไฟล์ PDF และ Word (.docx) เป็นรูปแบบที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับรายการคำขอคริสต์มาสที่สามารถพิมพ์ได้ฟรี ไฟล์ PDF จะรักษาการจัดรูปแบบไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบบนทุกอุปกรณ์ ในขณะที่ไฟล์ Word อนุญาตให้คุณแก้ไขข้อความก่อนพิมพ์
ทำให้ผู้ให้ของขวัญสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้นโดยใช้เทมเพลตดิจิทัลที่รองรับไฮเปอร์ลิงก์ เช่น ClickUp's List Template เพียงวาง URL ของสินค้าลงในช่องข้อมูลที่กำหนดเองหรือในคำอธิบายของสินค้า ผู้ให้ของขวัญก็สามารถคลิกไปยังร้านค้าออนไลน์ได้ทันที