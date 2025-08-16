20 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากได้สำหรับของขวัญ เป้าหมาย และอื่นๆ ในปี 2025

ไม่จำเป็นต้องทุก ๆ รายการที่จะต้องอยู่บนเศษกระดาษหรือถูกฝังลึกอยู่ในแอปบันทึก
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจนไม่เพียงแต่จัดระเบียบความคิดเท่านั้น แต่ยังทำให้มองเห็น แบ่งปัน และติดตามได้ง่ายอีกด้วย
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนของขวัญคริสต์มาส, อุปกรณ์การเรียน, หรือรางวัลสำหรับทีม, การมีรายการที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลาช่วยประหยัดเวลาและลดการไปมา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กว่าครึ่งของผู้บริโภค (55%) ในสหราชอาณาจักรใช้รายการสิ่งที่อยากได้เพื่อจับข้อเสนอจากแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ โดยรอให้ราคาลดลงหรือได้รับการแจ้งเตือนส่วนลด
บล็อกนี้นำเสนอเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่ต้องการ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข แชร์ และติดตามการอัปเดตได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือวางแผนร่วมกับกลุ่มก็สะดวกเช่นกัน มาเริ่มกันเลย!
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการคืออะไร?
รายการสิ่งที่ต้องการหรือแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องการเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและแสดงรายการที่ต้องการรับ ซื้อ หรือบรรลุได้อย่างง่ายดาย แหล่งข้อมูลแม่แบบนี้มักถูกจัดโครงสร้างเป็นรายการที่แก้ไขได้พร้อมช่องสำหรับข้อความ รูปภาพ กล่องกาเครื่องหมาย หรือระดับความสำคัญ
ตัวอย่างเช่น ครูอาจใช้เทมเพลตเพื่อทำรายการอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับภาคเรียน ขณะที่ผู้ปกครองอาจใช้เพื่อติดตามของขวัญสำหรับวันเกิดหรือเทศกาล เทมเพลตรายการต้องการไม่เหมือนกับรายการทั่วไป เพราะมันมีรูปแบบที่มองเห็นและจัดหมวดหมู่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอของข้อมูล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการดี?
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่ดีไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น—มันช่วยให้การจัดระเบียบและแชร์รายการต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ชัดเจน และปราศจากความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนวันหยุดเป้าหมายส่วนตัว หรือการประสานงานในทีม รูปแบบที่เหมาะสมควรช่วยให้ติดตาม อัปเดต และแชร์ข้อมูลได้อย่างสะดวก
นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:
- ดีไซน์สะอาด: เลือกเทมเพลตสำหรับรายการที่ต้องการที่หลีกเลี่ยงความรกและทำให้รายการสามารถสแกนได้ง่ายในพริบตา
- ส่วนที่สามารถแก้ไขได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับรายการใหม่ได้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว
- รูปแบบที่สามารถแชร์ได้: สำรวจเทมเพลตที่คุณสามารถส่งให้ผู้อื่นได้ทันทีผ่านเครื่องมือเช่น Google Slides หรือการส่งออกเป็น PDF
- ตัวเลือกแบบรายการตรวจสอบ: เลือกใช้แม่แบบที่มีรายการตรวจสอบเพื่อทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
- ตำแหน่งที่วางสื่อ: เลือกเทมเพลตรายการที่ต้องการซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอของผลิตภัณฑ์สำหรับคำแนะนำหรืออ้างอิงเพื่อให้รายการของคุณดูเป็นภาพ
- ฉลากที่กำหนดเอง: แม่แบบการค้นหาที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ (เช่น "ความสำคัญ," "ราคา," "วันครบกำหนด")
- พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้เทมเพลตรายการที่ต้องการ ซึ่งผู้อื่นสามารถแนะนำ แสดงความคิดเห็น หรืออัปเดตได้แบบเรียลไทม์
- ส่วนที่มีรหัสสี: เลือกเทมเพลตที่มีการแสดงหมวดหมู่ที่แยกออกจากกันด้วยภาพหรือระดับความเร่งด่วนที่มีรหัสสี เพื่อให้เข้าถึงคอลเลกชันของคุณได้รวดเร็วขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม:การสร้างรายการลำดับความสำคัญเพื่อให้งานสำเร็จ: คู่มือทีละขั้นตอน
20 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากได้ที่คุณต้องรู้
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมไอเดียของขวัญ ติดตามความต้องการของกลุ่ม หรือวางแผนการซื้อในอนาคต
เราได้รวบรวมเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่ต้องการที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อช่วยคุณ
1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะจัดการงานประจำวันหรือรวบรวมรายการของขวัญที่ต้องการในหลายหมวดหมู่ นี่คือพื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องการได้โดยใช้การลากและวางงาน แท็กสถานะ และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความเร็ว: มันโหลดเป็นเอกสารพร้อมใช้งานทันที ทำให้คุณสามารถเริ่มเพิ่มรายการในลิสต์ได้ทันที คุณยังสามารถฝังลิงก์ อัปโหลดรูปภาพสินค้า หรือมอบหมายรายการให้กับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการวางแผนเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ โครงสร้างของ ClickUp ยังหมายความว่าลิสต์ความปรารถนาของคุณสามารถพัฒนาเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น
⭐ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือกำหนดเวลาด้วยแท็กสี
- จัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ เช่น 'ส่วนตัว', 'การช้อปปิ้ง', หรือ 'ของขวัญ'
- เพิ่มรายการในรายการพร้อมวันที่ครบกำหนด, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- มอบหมายสิ่งของเฉพาะให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมทีม
🔑เหมาะสำหรับ: การวางแผนงานในช่วงวันหยุด รวมถึงการช้อปปิ้ง การแลกเปลี่ยนของขวัญในทีม หรือรายการของขวัญที่ครอบครัวต้องการร่วมกัน
นี่คือสิ่งที่ดารยา คราโควยัค หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ HYPERVSN กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุน จำเป็นต้องดำเนินงานตามลำดับที่กำหนดไว้เพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งแต่ก่อนเป็นเรื่องยุ่งยากมากก่อนที่จะมี ClickUp หากไม่มีระบบติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของแต่ละทีมทั่วโลกในที่เดียว เราแทบจะไม่สามารถประสานงานให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ทันเวลาเลย
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับเฉพาะเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีความสามารถในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราคงประสบปัญหาในการรวบรวมทุกส่วนให้ทันเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ
2. แม่แบบการจัดอันดับระดับของ ClickUp
จัดระเบียบรายการที่คุณต้องการตามมูลค่าหรือความเร่งด่วนใช่ไหม?เทมเพลตรายการลำดับขั้นของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในพริบตา แทนที่จะเป็นเพียงรายการตรวจสอบพื้นฐาน มันเสนอวิธีการจัดเรียงรายการในรายการที่ต้องการเป็นหมวดหมู่ที่มีลำดับ—เหมาะสำหรับการวางแผนการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง,รายการทรัพยากรสำหรับโครงการ, หรือการสั่งซื้อของขวัญจำนวนมาก
คุณสามารถลากรายการข้ามระดับที่กำหนดเองได้, ใช้การติดตามสถานะที่มีมาให้, และแม้กระทั่งกำหนดอันดับตามความเร่งด่วนหรือค่าใช้จ่ายได้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบหรือจัดลำดับความสำคัญของรายการหลายรายการก่อนทำการซื้อ การจัดเรียงแบบภาพช่วยให้รายการของคุณชัดเจนในขณะที่แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามว่าอะไรอยู่ในระดับ 1 และอะไรที่สามารถรอได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดลำดับรายการในรายการที่ต้องการตามความสำคัญโดยใช้การลากและวางระดับ
- ติดตามสถานะและการเคลื่อนไหวของรายการผ่านหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบความคืบหน้าในแต่ละระดับชั้น
- ร่วมมือกันในรายการลำดับขั้นที่แชร์สำหรับการตัดสินใจเป็นกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนของขวัญ
🔑 เหมาะสำหรับ: จัดระเบียบรายการของขวัญจำนวนมาก เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของรายการ หรือจัดอันดับการซื้อเพื่อวางแผนงบประมาณ
📮 ClickUp Insight: น้อยกว่า 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจล่าสุดของเราที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการเริ่มต้นธุรกิจ ทำไม? เพราะความฝันใหญ่เหล่านั้นมักรู้สึกหนักเกินไปหรือไกลเกินกว่าจะเริ่มวางแผนได้ 🔭
แต่ด้วย เทมเพลต แผน ชีวิตหรือเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคุณสามารถเปลี่ยนความฝันระยะยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีด้วยมุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกำหนดเวลาที่แน่นอน เปลี่ยน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้เลย!
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เมื่อรายการในรายการที่ต้องการของคุณมีกำหนดเวลาเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpจะช่วยได้ มันให้มุมมองที่เป็นโครงสร้างของงานของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงรายการที่ต้องการของคุณกับกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานรายการอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนหรือวางแผนซื้อของขวัญตามวันที่จัดส่ง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและดำเนินการตามลำดับความสำคัญตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองปฏิทินในตัว ฟีเจอร์การจัดตารางเวลา และการอัปเดตสถานะ ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่พลาดกำหนดสำคัญ มุมมองที่หลากหลาย เช่น 'ตามบทบาท' และ 'ตามหมวดหมู่' ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงรายการในรายการที่ต้องการในปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- จัดเรียงและติดตามรายการในรายการโดยใช้มุมมองและตัวกรองที่กำหนดเอง
- ผสานการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าการเสร็จสิ้นด้วยตัวเลือกสถานะที่ชัดเจนระหว่าง "เปิด" และ "เสร็จสิ้น"
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดการรายการสิ่งที่ต้องการที่มีกำหนดเวลา เช่น การช้อปปิ้งช่วงวันหยุด ความต้องการในห้องเรียน หรือการวางแผนสิ่งของสำหรับโครงการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แบ่งรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็น 4 หมวดหมู่: ต้องมี, ควรมี, อาจมี, และไม่เอา (สำหรับตอนนี้) เดิมทีเป็นเทคนิคการจัดการโครงการ วิธีนี้ช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้และหลีกเลี่ยงการเพิ่มรายการในสิ่งที่อยากได้มากเกินไป ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการวางแผนงบประมาณหรือการให้ของขวัญในช่วงเทศกาล
ต้องการยกระดับการวางแผนให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่? บันทึกไว้ในปฏิทิน ClickUp เลย!
4. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำของ ClickUp
จากการกระโดดร่มไปจนถึงการเริ่มชมรมหนังสือ,เทมเพลตลิสต์ความฝันของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ฝันที่มีแผน. คุณไม่ได้แค่บันทึกความปรารถนา—คุณวางแผนเพื่อจับภาพในโครงสร้างที่เป็นระเบียบและสร้างแรงบันดาลใจ.
สร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานที่, ผู้คน, ระดับความพึงพอใจ, และอื่น ๆ, มันเพิ่มความลึกซึ้งให้กับทุกข้อมูล คุณสามารถจัดกลุ่มรายการตามทวีป, มอบหมายงาน, หรือดูความคืบหน้าตามสถานะได้ ต่างจากบันทึกธรรมดา, บันทึกนี้ให้คุณมีกรอบการทำงานที่สวยงามและชัดเจนเพื่อให้แต่ละความคิดรู้สึกทำได้และคุ้มค่าแก่การติดตาม
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบรายการเป้าหมายในรายการที่ต้องการตามทวีป หมวดหมู่ หรือเพื่อนร่วมทาง
- ใช้มุมมองเช่น รายการ, คะแนน, และ ตามบุคคล เพื่อจัดเรียงไอเดีย
- ใช้การตั้งงานซ้ำเพื่อทบทวนเป้าหมายตามฤดูกาล เช่น การเดินทางหรือวันหยุด
- เพิ่มรูปภาพ, แท็กสถานที่ หรือลิงก์หัวข้อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้รักการผจญภัย ผู้ตั้งเป้าหมาย และผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ใช้ในการมองเห็นและจัดระเบียบเป้าหมายในรายการความปรารถนาตลอดชีวิต แผนการเดินทาง หรือความสำเร็จส่วนตัวที่นำมาซึ่งความสุข
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในช่วงวันหยุด
5. แม่แบบรายการตรวจสอบ ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งรายการสิ่งที่ต้องการออกเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้ แทนที่จะจัดการกับรายการเดียวที่ยุ่งเหยิง รูปแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับการซื้อที่ต่อเนื่อง วางแผนชุดของขวัญ หรือจัดระเบียบอุปกรณ์ต่างๆ ในหมวดหมู่ต่างๆ
แต่ละรายการตรวจสอบสามารถใช้สำหรับบุคคล เหตุการณ์ หรือธีมที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากเป็นการตั้งค่าที่ใช้ClickUp Docsเป็นพื้นฐาน จึงสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทำสำเนาได้ง่าย และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งส่วนบุคคลและทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการตรวจสอบแยกสำหรับหมวดหมู่รายการที่ต้องการหรือผู้รับที่แตกต่างกัน
- ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้
- เพิ่มบริบทหรือบันทึกใต้แต่ละรายการเพื่อความชัดเจน
- กำหนดวันครบกำหนด ไฟล์แนบ หรือแจ้งเตือนต่อรายการ
🔑 เหมาะสำหรับ: การสร้างรายการสิ่งที่ต้องการอย่างเป็นระเบียบและจัดหมวดหมู่ สำหรับการวางแผนส่วนตัว งานอีเวนต์ หรือการช้อปปิ้งร่วมกันหลายคน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการตรวจสอบฟรีใน Word, Excel และ ClickUp Docs
6. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
เปลี่ยนรายการสิ่งที่อยากได้ประจำสัปดาห์ให้เป็นแผนที่สร้างนิสัยได้ง่าย?เทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทุกคนที่จัดการความต้องการในรายการสิ่งที่อยากได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะเมื่อรายการมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะติดตามของขวัญสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ การหมุนเวียนสิ่งของจำเป็น หรือเพียงแค่แบ่งรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็นส่วนย่อยประจำสัปดาห์ เทมเพลตนี้มอบทั้งความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ชัดเจน
มันรวมถึงมุมมองงานต่างๆ เช่น ปฏิทินรายสัปดาห์และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้คุณไม่ต้องเดาว่าอะไรเป็นงานถัดไป ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'รู้สึกดี' หรือ 'ต่อเนื่อง' เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจและน่าติดตาม นี่ไม่ใช่แค่การสร้างรายการตรวจสอบเท่านั้น—แต่มันเป็นจังหวะที่ช่วยให้รายการความปรารถนาของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงลืมความสำคัญ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องการซ้ำสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
- กำหนดธีมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละวัน (เช่น วันศุกร์ฟิตเนส วันจันทร์ของขวัญ)
- จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและตัวกรองที่กำหนดเอง
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่มองเห็นได้และการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์, นักวางแผน, และผู้ใช้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการงานที่ต้องการทำต่อเนื่องหรือตามเวลา เช่น การซื้อของรายสัปดาห์, การหมุนเวียนของขวัญสำหรับทีม, หรือการติดตามเป้าหมาย
มีรายการสิ่งที่อยากได้สำหรับตัวเองหรือคนที่คุณรัก—ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ประสบการณ์ หรือเป้าหมายใหญ่ๆ? แค่เพิ่มเข้าไปในClickUp Brain แล้วมันจะจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน ติดตามความคืบหน้า และแม้กระทั่งแบ่งความปรารถนาใหญ่ๆ ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ด้วยBrain MAX ทุกอย่างจะง่ายยิ่งขึ้น เพียงพูดรายการที่คุณต้องการออกมาดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทริปในฝัน เซอร์ไพรส์วันเกิด หรือแกดเจ็ตใหม่ที่คุณเล็งไว้ Brain MAX จะจดจำทุกรายละเอียดให้คุณ สามารถช่วยกำหนดเส้นตาย สร้างรายการช้อปปิ้ง วางแผนงบประมาณ และจัดตารางติดตามผล เปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตามได้
ไม่มีอีกแล้วไอเดียที่ลืมหรือการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย—Brain และ Brain MAX ทำให้รายการความปรารถนาของคุณเป็นจริงได้
7. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าแค่รายการพื้นฐาน หากรายการที่คุณต้องการมีผู้ร่วมทำงานหลายคน มีกำหนดเวลา หรือมีหมวดหมู่ต่างๆ นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ ได้แก่ รายการ บอร์ด กล่อง และปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานในรายการที่ต้องการจากทุกมุมมอง
คุณสามารถมอบหมายรายการให้กับบุคคล, แนบไฟล์, ตั้งลำดับความสำคัญ, และสร้างกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบจาก 'ไอเดีย' ไปยัง 'เสร็จสิ้น' ได้ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดงบประมาณไปจนถึงลิงก์ผลิตภัณฑ์ มันมีความแข็งแกร่งแต่ก็ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดเรียงรายการในรายการที่ต้องการตามสถานะ ความเร่งด่วน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามการซื้อของขวัญ เป้าหมายในชีวิต และโครงการตามฤดูกาลในรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ
- รองรับการแท็ก, การพึ่งพา, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และแดชบอร์ดเพื่อให้ความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้
- ร่วมมือกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อเป้าหมายในรายการสิ่งที่ต้องการร่วมกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้งานขั้นสูง, รายการสิ่งที่ต้องการของทีม, และผู้วางแผนแบบโครงการที่จัดการรายการสิ่งที่ต้องการของทีม, การวางแผนร่วมกัน, หรือการติดตามรายการหลายขั้นตอน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)
8. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดไวท์ช้างเผือกเสมือนจริง ClickUp
เทมเพลต ClickUp Virtual White Elephantเป็นเทมเพลตที่สนุกสนานสำหรับการวางแผนรายการของขวัญในฝัน ออกแบบมาในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ เทมเพลตนี้ให้มุมมองเดียวสำหรับทุกคนในการแชร์ไอเดียของขวัญสำหรับองค์กร ลงทะเบียนเข้าร่วม และติดตามกฎของเกม
สร้างขึ้นเพื่อความสนุกแบบกลุ่ม แต่มีโครงสร้างเพียงพอที่จะควบคุมความวุ่นวายให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานทีมระยะไกลหรือวางแผนการรวมตัวของครอบครัวแบบดิจิทัล เทมเพลตนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ลาก วาง สลับ และหัวเราะ—ไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือรายการกระดาษ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนกลุ่มของขวัญ ติดตามรายการที่ถูกอ้างสิทธิ์ และสุ่มลำดับการเล่นได้อย่างง่ายดาย
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เพิ่มชื่อ, ของขวัญที่เลือก, และบันทึกได้โดยตรงบนบอร์ด
- ติดตามการแลกเปลี่ยน กฎ และลำดับเกมในที่เดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญดิจิทัล, ไอเดียของขวัญสำหรับวันหยุด, หรือเกมรายการของขวัญร่วมกันทางไกล
10. แม่แบบโครงการมอบของขวัญ ClickUp
แบบร่างโครงการมอบของขวัญด้วย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนรายการของขวัญอย่างมีโครงสร้าง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้รับหลายคน งบประมาณหลายรายการ หรือมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน แทนที่จะจดบันทึกไอเดียแบบกระจัดกระจาย แบบร่างนี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งงบประมาณไปจนถึงการมอบหมายงาน เช่น การค้นคว้าข้อมูล การซื้อ และการจัดส่ง
คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่าย เพิ่มความชอบของผู้รับ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งหมดในเอกสารเดียว มุมมองข้อเสนอและการวางแผนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดระเบียบรายการที่คุณต้องการได้เหมือนโครงการเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่บันทึกสั้นๆ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จับคู่ไอเดียของขวัญกับงบประมาณ กำหนดเวลา และความต้องการของผู้รับ
- มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับของขวัญให้ผู้อื่นและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ใช้มุมมองข้อเสนอและคู่มือเพื่อวางแผนและดำเนินการทุกรายละเอียด
- วางแผนร่วมกับผู้ขายและอาสาสมัครโดยใช้การมอบหมายงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม CSR, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และผู้วางแผนโครงการตามฤดูกาลที่จัดเตรียมแผนการมอบของขวัญอย่างละเอียดสำหรับเทศกาล, วันเกิด, งานอีเวนต์, หรือการมอบของขวัญทางธุรกิจ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ของขวัญเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเพื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณ
11. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ ClickUp รายบุคคล
เริ่มต้นปีใหม่—หรือทุกช่วงเวลาสำคัญ—ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนตัว สามารถติดตามได้ และสร้างแรงบันดาลใจเทมเพลตตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความหวังที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีส่วนต่างๆ ที่จัดหมวดหมู่สำหรับเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เทมเพลตนี้รองรับเป้าหมายแบบ SMART การติดตามความก้าวหน้า และการให้คะแนนความพยายามส่วนบุคคล—ทั้งหมดในรูปแบบที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของเป้าหมาย กำหนดลำดับความสำคัญ และแบ่งแต่ละเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ด้วยมุมมองในตัวและการอัปเดตสถานะ คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินการ อะไรที่อยู่ในระหว่างรอ และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งเป้าหมายในรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็นขั้นตอนด้วยแบบฝึกหัดตั้งเป้าหมายแบบ SMART
- ติดตามระดับแรงจูงใจ, ความท้าทาย, และการบรรลุเป้าหมาย
- เพิ่มบันทึกแบบไดอารี่สำหรับการทบทวนและตรวจสอบประจำเดือน
- ใช้มุมมองภาพเพื่อติดตามการเติบโตและรักษาความมุ่งมั่น
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชอบทำงานด้วยตนเอง, นักเรียน, และทุกคนที่ต้องการสร้างเครื่องมือติดตามเป้าหมายแบบสมองที่สองที่เชื่อมโยงกับการเติบโต, ประสบการณ์, หรือความสำเร็จ
12. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการเป้าหมายในรายการความปรารถนาอย่างมีโครงสร้างในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ หรือการวางแผนประสบการณ์ที่มีความหมายตลอดทั้งปี เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และติดตามความคืบหน้าได้
คุณสามารถกำหนดเส้นตาย จัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองต่างๆ เช่น รายการ ปฏิทิน และแกนต์ ความคืบหน้าสามารถติดตามได้ง่ายด้วยสถานะงานและแดชบอร์ดแบบภาพ ดังนั้นคุณจึงไม่ได้แค่ตั้งเป้าหมาย แต่กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งและติดตามเป้าหมายในรายการสิ่งที่ต้องการตลอดทั้งปีปฏิทิน
- ใช้มุมมองและแดชบอร์ดเพื่อแสดงกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำหรือสรุปประจำเดือน
- แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้แพลนเนอร์รายปี ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว และนักวางแผนชีวิตที่ต้องการบันทึกเป้าหมายในรายการสิ่งที่อยากทำ ซึ่งต้องมีการวางแผน งบประมาณ หรือความสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
📚 อ่านเพิ่มเติม:ไอเดียลิสต์สิ่งที่ต้องทำสุดเก๋เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
13. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp
จับประกายความคิดก่อนที่มันจะเลือนหายแม่แบบการจัดการไอเดียนวัตกรรมของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บไอเดียในรายการสิ่งที่ต้องการเพื่อการพัฒนาส่วนตัวหรือการทำงาน ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อในอนาคต การอัปเกรดในรายการสิ่งที่ต้องการ หรือไอเดียของขวัญกลุ่ม แม่แบบนี้มีพื้นที่ให้คุณระดมความคิด จัดหมวดหมู่ และปรับปรุงทุกแนวคิด
มันรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับค่าใช้จ่าย, ผลกระทบ, และประเภทของความคิด ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและเปรียบเทียบ คุณสามารถย้ายความคิดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ใหม่, ประเมิน, และอนุมัติ, ในขณะที่เครื่องมือการร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถให้ความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจสุดท้ายจะถูกทำ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ส่งและจัดเก็บไอเดียในรายการสิ่งที่ต้องการในแบบฟอร์มเฉพาะ
- บันทึกและปรับปรุงแนวคิดด้วยการติดตามหมวดหมู่และขั้นตอน
- จัดเรียงความคิดตามค่าใช้จ่าย ความเกี่ยวข้อง หรือหมวดหมู่เพื่อการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น
- ติดตามแต่ละแนวคิดตั้งแต่การเสนอผ่านกระบวนการตรวจสอบจนถึงการอนุมัติ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักนวัตกรรม, ผู้ประกอบการ, และทีมที่คิดค้นและจัดการรายการต้องการของทีม, ฤดูกาล, หรือโครงการที่ร่วมกัน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทดสอบสิ่งของด้วยแบบทดสอบ 10/10/10: ฉันจะยังต้องการสิ่งนี้ในอีก 10 นาที, 10 วัน, หรือ 10 เดือนหรือไม่? มันบังคับให้คิดในระยะยาว
14. แม่แบบการบริจาค ClickUp
กำลังมองหาวิธีจัดการกิจกรรมรับบริจาคของขวัญหรือรายการความปรารถนาเพื่อการกุศลอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp Donationsมอบพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการจัดทำรายการ ติดตาม และดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวกับการบริจาค โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมกลุ่ม การระดมทุน หรือโครงการมอบของขวัญเพื่อชุมชน แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามได้ว่าใครบริจาคอะไร จำนวนที่รับคำมั่นสัญญาแล้ว และสิ่งที่ยังต้องการเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับบุคคลที่วางแผนการให้ของขวัญแก่ชุมชนหรือทีมที่ประสานงานโครงการเพื่อสังคม โครงสร้างนี้รองรับมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ปฏิทินและลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลา การรับทราบ และการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ละรายการบริจาคสามารถมีช่องสำหรับข้อมูลผู้บริจาค ประเภทการบริจาค จำนวนเงิน และสถานะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกการมีส่วนร่วมในรายการสิ่งที่ต้องการจากบุคคล กลุ่ม หรือพันธมิตร
- ติดตามกำหนดเวลา การติดตามผู้บริจาค และเป้าหมายงบประมาณในที่เดียว
- ใช้ปฏิทินและมุมมองรายการเพื่อติดตามสถานะและขั้นตอนถัดไป
- สนับสนุนการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การรายงาน และการจัดการโลจิสติกส์แบบร่วมมือ
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, โรงเรียน, และอาสาสมัครที่จัดการกับการบริจาคที่เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับการรณรงค์ในช่วงเทศกาล, ความต้องการในห้องเรียน, กิจกรรมชุมชน, หรือแคมเปญที่เน้นการให้ของขวัญ.
15. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของวันหยุด เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบเทศกาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมตามฤดูกาล การแลกเปลี่ยนของขวัญตามรายการที่ต้องการ การเดินทาง และงบประมาณ—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการซื้อของขวัญและการตกแต่ง หรือการวางแผนเมนูและการประสานงาน RSVP ทุกรายละเอียดถูกวางแผนอย่างพิถีพิถันเพื่อฤดูกาลที่ปราศจากความเครียด
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทวันหยุด สถานที่ และวันที่ คุณสามารถกำหนดงาน ติดตามรายการของขวัญ และวางแผนการเดินทางได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ มุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและการลาพักร้อนช่วยให้คุณทำงานตามกำหนดเวลา ในขณะที่การอัปเดตสถานะช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามรายการของขวัญในฝันช่วงวันหยุด, ภารกิจการช้อปปิ้ง, และตารางการเดินทาง
- การแบ่งกลุ่มตามธีม เช่น การท่องเที่ยว ของขวัญ อาหาร และการตกแต่ง
- แนบไฟล์ เช่น คำเชิญ, เมนู, และข้อมูลการจัดส่ง
- ติดตามงบประมาณด้วยช่องติดตามทางการเงินที่ติดตั้งไว้
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าภาพงานเทศกาล, ครอบครัว, และผู้ประสานงานกิจกรรมในที่ทำงานที่วางแผนงานตามรายการที่ต้องการในช่วงเทศกาล, จัดการทริปกลุ่ม, หรือประสานงานการจัดการของขวัญ.
16. แม่แบบสตอรี่อินสตาแกรมสำหรับรายการของขวัญวันเกิดโดย Canva
เทมเพลตสตอรี่ Instagram สำหรับรายการของขวัญวันเกิดจาก Canvaเป็นวิธีที่สะอาดตาและดึงดูดสายตาในการจัดระเบียบและแบ่งปันแผนการวันเกิดของคุณ ตั้งอยู่บนพื้นหลังที่มีพื้นผิวสีกลาง ๆ พร้อมส่วนต่าง ๆ ที่มีป้ายกำกับชัดเจนสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ต้องการ และอยากทำ—ตั้งแต่ของขวัญ ชุด ไปจนถึงอาหารและสถานที่
แต่ละรายการถูกจัดวางภายในฟองสบู่ที่วาดด้วยมืออย่างทันสมัย พร้อมลายเส้นพาสเทลอ่อนๆ ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานและเป็นส่วนตัว ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็วและแชร์ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังบอกใบ้ถึงสิ่งที่อยากได้หรือเพียงแค่จับบรรยากาศสำหรับวันสำคัญ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ไฮไลต์รายการในรายการสิ่งที่ต้องการตามหมวดหมู่ด้วยฟอนต์ลายมือที่ดูมีสไตล์
- แก้ไขข้อความ สี และเค้าโครงได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือของ Canva
- แชร์ทันทีไปยัง Instagram stories หรือดาวน์โหลดเป็นบัตรเชิญดิจิทัล
🔑 เหมาะสำหรับ: สร้างโพสต์รายการของขวัญวันเกิดส่วนตัว, คำเชิญดิจิทัล, หรือทีเซอร์งานอีเวนต์แบบไม่เป็นทางการสำหรับโซเชียลมีเดีย
17. วอลเปเปอร์สตอรี่อินสตาแกรมสำหรับรายการความปรารถนาปีใหม่ โดย Canva
แสดงเจตนาที่มากกว่าของขวัญด้วยเทมเพลตสตอรี่ Instagram สำหรับรายการของขวัญปีใหม่จาก Canva ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและมินิมอล พร้อมพื้นหลังสีกลางที่เน้นด้วยเงาอ่อน ๆ ทำให้คุณสามารถเน้นคุณค่าเช่น ความสงบ ความคิดสร้างสรรค์ และการรักตัวเองได้ เทมเพลตนี้ถูกคัดสรรมาเพื่อสะท้อนการเริ่มต้นใหม่ และมอบความชัดเจนทางสายตาให้กับเป้าหมาย การซื้อ หรือความปรารถนาในโอกาสสำคัญ
แต่ละคำจะถูกนำเสนอในรูปแบบกล่องกาเครื่องหมาย ช่วยให้ผู้ชมสามารถติ๊กสิ่งที่พวกเขาต้องการรับไว้ในปีใหม่ได้ทางจิตใจ ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการสำหรับการเติบโตของตัวเอง ประสบการณ์ และสิ่งของที่ต้องมี เพื่อเป็นแนวทางในปีของคุณพร้อมกับการแบ่งปันได้
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รายการสิ่งที่ต้องการตามเจตนาด้วยสไตล์ภาพที่สงบและสวยงาม
- เพิ่มตัวกรอง คำยืนยัน และคำคมโปรด
- ใช้ฟอนต์และรูปแบบที่ทันสมัยพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อความสม่ำเสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: การแบ่งปันเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลหรือรายการความปรารถนาที่เน้นทัศนคติในช่วงเริ่มต้นปีใหม่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะระบุเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ให้ลองระบุสิ่งที่คุณเคยอยากได้แต่ดีใจที่ไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ทำ มันจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและช่วยปรับปรุงรายการปัจจุบันของคุณโดยการลบสิ่งที่ไม่ค่อยมีความหมายหรือไม่น่าสนใจออกไป
18. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับโรงเรียน โดย Template.net
แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับโรงเรียนโดย Template.netเป็นแบบฟอร์มพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ครูสามารถเน้นความต้องการในห้องเรียนในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น
ออกแบบให้เหมือนหน้ากระดาษสมุดบันทึกพร้อมพื้นหลังสีเขียวและกราฟิกในธีมวันหยุด แบ่งรายการออกเป็นสามหมวดหมู่ที่ชัดเจน: สิ่งของที่ห้องเรียนต้องการ, ของขวัญสำหรับนักเรียน, และตัวเลือกของครู การจัดหมวดหมู่นี้ช่วยให้ผู้บริจาคหรือชุมชนโรงเรียนสามารถระบุสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่สามารถแก้ไขได้ยังช่วยให้ครูสามารถปรับแต่งรายการตามระดับชั้นหรือลำดับความสำคัญตามฤดูกาลได้อย่างรวดเร็ว
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมรายละเอียดรายการที่ต้องการจากนักเรียนหลายคนอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขโดยตรงเพื่อสะท้อนความต้องการแบบเรียลไทม์และแชร์ในรูปแบบดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์
- ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคในห้องเรียนหรือแคมเปญรับบริจาคตามฤดูกาล
🔑 เหมาะสำหรับ: ครู, คณะกรรมการผู้ปกครอง (PTA), หรือผู้จัดงานของโรงเรียนที่จัดการกับการบริจาคตามฤดูกาลหรือกิจกรรมการบริจาคของขวัญ
19. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสโดย Template.net
แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสโดย Template.netมีภาพประกอบที่สดใสและรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการระบุรายการของขวัญที่ต้องการในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่าย
ของขวัญสีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง ถูกล้อมรอบด้วยไฟประดับสาย ทำให้ดึงดูดสายตาทันที ในขณะที่รายการของขวัญที่ปรารถนาถูกจัดวางอย่างเรียบร้อย โดยใช้สัญลักษณ์ดาวเพื่อเพิ่มบรรยากาศในเทศกาล สไตล์นี้ดูสบายๆ และเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับเด็ก วัยรุ่น หรือใครก็ตามที่ต้องการแบ่งปันไอเดียของขวัญกับลูกค้า ครอบครัว หรือเพื่อนๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมส่วนรายการที่ต้องการสำหรับแต่ละบุคคล
- ดาวน์โหลดทันทีในรูปแบบ DOC, PDF หรือ Google Drive เพื่อแชร์กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
- เค้าโครงที่สามารถแก้ไขได้ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความ แบบอักษร และไอเดียของขวัญสำหรับลูกค้าได้
🔑 เหมาะสำหรับ: รายการของขวัญคริสต์มาสส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก หรือสมาชิกในครอบครัว
20. รายการหนังสือที่อยากอ่านโดย Plan Print Land
รายการหนังสือที่อยากได้จาก Plan Print Landเป็นเทมเพลตแบบลิสต์รายการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับนักอ่านที่จริงจังที่ต้องการวิธีติดตามหนังสือที่ต้องการซื้ออย่างง่ายและเชื่อถือได้ ประกอบด้วยช่องสำหรับเขียนชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ราคา และช่องติ๊กเพื่อทำเครื่องหมายเมื่อซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้ว
แม่แบบที่มีดีไซน์สะอาดตาประกอบด้วยช่องสำหรับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภท และบันทึก ใช้สำหรับวางแผนการซื้อหนังสือ การยืมหนังสือ หรือสำหรับการอภิปรายในชมรมหนังสือ
⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มชื่อหนังสือพร้อมราคา ผู้แต่ง และการติดตามการซื้อ
- ประกอบด้วยสีสดใสแปดสีและขนาดที่เหมาะสำหรับการพิมพ์สองขนาด
- ใช้ในสมุดวางแผนหนังสือ, แฟ้มเอกสาร, หรือบันทึกการอ่าน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักอ่านตัวยง สมาชิกชมรมหนังสือ หรือใครก็ตามที่กำลังจัดระเบียบการซื้อหนังสืออ่าน
วางแผน ติดตาม และแบ่งปันทุกสิ่งที่ต้องการในรายการด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเตรียมการแลกเปลี่ยนของขวัญในครอบครัว กำหนดเป้าหมายส่วนตัว หรือรวบรวมอุปกรณ์การเรียน การมีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตของ ClickUp ไม่เพียงแต่แก้ไขได้เท่านั้น แต่ยังปรับให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภทได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนของขวัญ การติดตามเป้าหมาย หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปหรือจดบันทึกที่กระจัดกระจาย ให้ใช้ ClickUp เพื่อรวบรวมเทมเพลตรายการที่ต้องการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ จัดสรรงาน ตั้งการแจ้งเตือน มองเห็นไทม์ไลน์ และแม้แต่ติดตามผลงานของแต่ละคน—โดยไม่ต้องสลับแท็บ
พร้อมที่จะทำให้การวางแผนรายการที่ต้องการของคุณง่ายขึ้นสำหรับบ้าน, ที่ทำงาน, หรือโรงเรียนหรือไม่?ลงทะเบียนฟรีเพื่อเริ่มต้นกับเทมเพลตรายการที่ต้องการฟรีของ ClickUp วันนี้!