20 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากได้สำหรับของขวัญ เป้าหมาย และอื่นๆ ในปี 2025

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
16 สิงหาคม 2568

ไม่จำเป็นต้องทุก ๆ รายการที่จะต้องอยู่บนเศษกระดาษหรือถูกฝังลึกอยู่ในแอปบันทึก

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่สะอาดและมองเห็นได้ชัดเจนไม่เพียงแต่จัดระเบียบความคิดเท่านั้น แต่ยังทำให้มองเห็น แบ่งปัน และติดตามได้ง่ายอีกด้วย

ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนของขวัญคริสต์มาส, อุปกรณ์การเรียน, หรือรางวัลสำหรับทีม, การมีรายการที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลาช่วยประหยัดเวลาและลดการไปมา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กว่าครึ่งของผู้บริโภค (55%) ในสหราชอาณาจักรใช้รายการสิ่งที่อยากได้เพื่อจับข้อเสนอจากแบรนด์ที่พวกเขาชื่นชอบ โดยรอให้ราคาลดลงหรือได้รับการแจ้งเตือนส่วนลด

บล็อกนี้นำเสนอเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่ต้องการ ซึ่งคุณสามารถแก้ไข แชร์ และติดตามการอัปเดตได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวหรือวางแผนร่วมกับกลุ่มก็สะดวกเช่นกัน มาเริ่มกันเลย!

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการคืออะไร?

รายการสิ่งที่ต้องการหรือแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องการเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบและแสดงรายการที่ต้องการรับ ซื้อ หรือบรรลุได้อย่างง่ายดาย แหล่งข้อมูลแม่แบบนี้มักถูกจัดโครงสร้างเป็นรายการที่แก้ไขได้พร้อมช่องสำหรับข้อความ รูปภาพ กล่องกาเครื่องหมาย หรือระดับความสำคัญ

ตัวอย่างเช่น ครูอาจใช้เทมเพลตเพื่อทำรายการอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับภาคเรียน ขณะที่ผู้ปกครองอาจใช้เพื่อติดตามของขวัญสำหรับวันเกิดหรือเทศกาล เทมเพลตรายการต้องการไม่เหมือนกับรายการทั่วไป เพราะมันมีรูปแบบที่มองเห็นและจัดหมวดหมู่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอของข้อมูล

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการดี?

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่ดีไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น—มันช่วยให้การจัดระเบียบและแชร์รายการต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ชัดเจน และปราศจากความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนวันหยุดเป้าหมายส่วนตัว หรือการประสานงานในทีม รูปแบบที่เหมาะสมควรช่วยให้ติดตาม อัปเดต และแชร์ข้อมูลได้อย่างสะดวก

นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:

  • ดีไซน์สะอาด: เลือกเทมเพลตสำหรับรายการที่ต้องการที่หลีกเลี่ยงความรกและทำให้รายการสามารถสแกนได้ง่ายในพริบตา
  • ส่วนที่สามารถแก้ไขได้: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณเพิ่ม ลบ หรือจัดลำดับรายการใหม่ได้โดยไม่ต้องจัดรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็ว
  • รูปแบบที่สามารถแชร์ได้: สำรวจเทมเพลตที่คุณสามารถส่งให้ผู้อื่นได้ทันทีผ่านเครื่องมือเช่น Google Slides หรือการส่งออกเป็น PDF
  • ตัวเลือกแบบรายการตรวจสอบ: เลือกใช้แม่แบบที่มีรายการตรวจสอบเพื่อทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
  • ตำแหน่งที่วางสื่อ: เลือกเทมเพลตรายการที่ต้องการซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอของผลิตภัณฑ์สำหรับคำแนะนำหรืออ้างอิงเพื่อให้รายการของคุณดูเป็นภาพ
  • ฉลากที่กำหนดเอง: แม่แบบการค้นหาที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ (เช่น "ความสำคัญ," "ราคา," "วันครบกำหนด")
  • พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้เทมเพลตรายการที่ต้องการ ซึ่งผู้อื่นสามารถแนะนำ แสดงความคิดเห็น หรืออัปเดตได้แบบเรียลไทม์
  • ส่วนที่มีรหัสสี: เลือกเทมเพลตที่มีการแสดงหมวดหมู่ที่แยกออกจากกันด้วยภาพหรือระดับความเร่งด่วนที่มีรหัสสี เพื่อให้เข้าถึงคอลเลกชันของคุณได้รวดเร็วขึ้น

📚 อ่านเพิ่มเติม:การสร้างรายการลำดับความสำคัญเพื่อให้งานสำเร็จ: คู่มือทีละขั้นตอน

20 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่อยากได้ที่คุณต้องรู้

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมไอเดียของขวัญ ติดตามความต้องการของกลุ่ม หรือวางแผนการซื้อในอนาคต

เราได้รวบรวมเทมเพลตสำหรับรายการสิ่งที่ต้องการที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อช่วยคุณ

1. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
จัดระเบียบและปรับแต่งรายการในรายการสิ่งที่ต้องการด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะจัดการงานประจำวันหรือรวบรวมรายการของขวัญที่ต้องการในหลายหมวดหมู่ นี่คือพื้นที่ดิจิทัลที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องการได้โดยใช้การลากและวางงาน แท็กสถานะ และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความเร็ว: มันโหลดเป็นเอกสารพร้อมใช้งานทันที ทำให้คุณสามารถเริ่มเพิ่มรายการในลิสต์ได้ทันที คุณยังสามารถฝังลิงก์ อัปโหลดรูปภาพสินค้า หรือมอบหมายรายการให้กับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการวางแผนเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ โครงสร้างของ ClickUp ยังหมายความว่าลิสต์ความปรารถนาของคุณสามารถพัฒนาเป็นระบบที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่น

⭐ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือกำหนดเวลาด้วยแท็กสี
  • จัดกลุ่มงานเป็นหมวดหมู่ เช่น 'ส่วนตัว', 'การช้อปปิ้ง', หรือ 'ของขวัญ'
  • เพิ่มรายการในรายการพร้อมวันที่ครบกำหนด, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • มอบหมายสิ่งของเฉพาะให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมทีม

🔑เหมาะสำหรับ: การวางแผนงานในช่วงวันหยุด รวมถึงการช้อปปิ้ง การแลกเปลี่ยนของขวัญในทีม หรือรายการของขวัญที่ครอบครัวต้องการร่วมกัน

นี่คือสิ่งที่ดารยา คราโควยัค หัวหน้าฝ่ายสื่อสารของ HYPERVSN กล่าวเกี่ยวกับการใช้ ClickUp:

ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และฝ่ายสนับสนุน จำเป็นต้องดำเนินงานตามลำดับที่กำหนดไว้เพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งแต่ก่อนเป็นเรื่องยุ่งยากมากก่อนที่จะมี ClickUp หากไม่มีระบบติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของแต่ละทีมทั่วโลกในที่เดียว เราแทบจะไม่สามารถประสานงานให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ทันเวลาเลย

ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับเฉพาะเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีความสามารถในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราคงประสบปัญหาในการรวบรวมทุกส่วนให้ทันเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ

2. แม่แบบการจัดอันดับระดับของ ClickUp

เทมเพลตรายการระดับของ ClickUp
จัดลำดับรายการในรายการที่ต้องการตามความสำคัญด้วยเทมเพลต ClickUp Tier List

จัดระเบียบรายการที่คุณต้องการตามมูลค่าหรือความเร่งด่วนใช่ไหม?เทมเพลตรายการลำดับขั้นของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อการตัดสินใจอย่างรวดเร็วในพริบตา แทนที่จะเป็นเพียงรายการตรวจสอบพื้นฐาน มันเสนอวิธีการจัดเรียงรายการในรายการที่ต้องการเป็นหมวดหมู่ที่มีลำดับ—เหมาะสำหรับการวางแผนการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง,รายการทรัพยากรสำหรับโครงการ, หรือการสั่งซื้อของขวัญจำนวนมาก

คุณสามารถลากรายการข้ามระดับที่กำหนดเองได้, ใช้การติดตามสถานะที่มีมาให้, และแม้กระทั่งกำหนดอันดับตามความเร่งด่วนหรือค่าใช้จ่ายได้ มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบหรือจัดลำดับความสำคัญของรายการหลายรายการก่อนทำการซื้อ การจัดเรียงแบบภาพช่วยให้รายการของคุณชัดเจนในขณะที่แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามว่าอะไรอยู่ในระดับ 1 และอะไรที่สามารถรอได้

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดลำดับรายการในรายการที่ต้องการตามความสำคัญโดยใช้การลากและวางระดับ
  • ติดตามสถานะและการเคลื่อนไหวของรายการผ่านหมวดหมู่ที่กำหนดเอง
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบความคืบหน้าในแต่ละระดับชั้น
  • ร่วมมือกันในรายการลำดับขั้นที่แชร์สำหรับการตัดสินใจเป็นกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนของขวัญ

🔑 เหมาะสำหรับ: จัดระเบียบรายการของขวัญจำนวนมาก เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของรายการ หรือจัดอันดับการซื้อเพื่อวางแผนงบประมาณ

📮 ClickUp Insight: น้อยกว่า 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจล่าสุดของเราที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายชีวิตที่สำคัญ เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการเริ่มต้นธุรกิจ ทำไม? เพราะความฝันใหญ่เหล่านั้นมักรู้สึกหนักเกินไปหรือไกลเกินกว่าจะเริ่มวางแผนได้ 🔭

แต่ด้วย เทมเพลต แผน ชีวิตหรือเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpคุณสามารถเปลี่ยนความฝันระยะยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีด้วยมุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกำหนดเวลาที่แน่นอน เปลี่ยน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการได้เลย!

3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
วางแผนกำหนดเวลาและตารางเวลาสำหรับรายการสิ่งที่ต้องการด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp

เมื่อรายการในรายการที่ต้องการของคุณมีกำหนดเวลาเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpจะช่วยได้ มันให้มุมมองที่เป็นโครงสร้างของงานของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือน ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงรายการที่ต้องการของคุณกับกำหนดเวลาที่เฉพาะเจาะจงได้

ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานรายการอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนหรือวางแผนซื้อของขวัญตามวันที่จัดส่ง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและดำเนินการตามลำดับความสำคัญตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองปฏิทินในตัว ฟีเจอร์การจัดตารางเวลา และการอัปเดตสถานะ ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่พลาดกำหนดสำคัญ มุมมองที่หลากหลาย เช่น 'ตามบทบาท' และ 'ตามหมวดหมู่' ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการได้ตามต้องการอย่างแม่นยำ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แสดงรายการในรายการที่ต้องการในปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • จัดเรียงและติดตามรายการในรายการโดยใช้มุมมองและตัวกรองที่กำหนดเอง
  • ผสานการทำงานพร้อมการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
  • ติดตามความคืบหน้าการเสร็จสิ้นด้วยตัวเลือกสถานะที่ชัดเจนระหว่าง "เปิด" และ "เสร็จสิ้น"

🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดการรายการสิ่งที่ต้องการที่มีกำหนดเวลา เช่น การช้อปปิ้งช่วงวันหยุด ความต้องการในห้องเรียน หรือการวางแผนสิ่งของสำหรับโครงการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แบ่งรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็น 4 หมวดหมู่: ต้องมี, ควรมี, อาจมี, และไม่เอา (สำหรับตอนนี้) เดิมทีเป็นเทคนิคการจัดการโครงการ วิธีนี้ช่วยให้คุณตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้และหลีกเลี่ยงการเพิ่มรายการในสิ่งที่อยากได้มากเกินไป ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการวางแผนงบประมาณหรือการให้ของขวัญในช่วงเทศกาล

ต้องการยกระดับการวางแผนให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่? บันทึกไว้ในปฏิทิน ClickUp เลย!

4. แม่แบบรายการสิ่งที่อยากทำของ ClickUp

เทมเพลตลิสต์สิ่งที่อยากทำก่อนตายของ ClickUp
เปลี่ยนความฝันในรายการสิ่งที่อยากทำให้เป็นเป้าหมายที่ติดตามได้ ด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp

จากการกระโดดร่มไปจนถึงการเริ่มชมรมหนังสือ,เทมเพลตลิสต์ความฝันของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ฝันที่มีแผน. คุณไม่ได้แค่บันทึกความปรารถนา—คุณวางแผนเพื่อจับภาพในโครงสร้างที่เป็นระเบียบและสร้างแรงบันดาลใจ.

สร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสถานที่, ผู้คน, ระดับความพึงพอใจ, และอื่น ๆ, มันเพิ่มความลึกซึ้งให้กับทุกข้อมูล คุณสามารถจัดกลุ่มรายการตามทวีป, มอบหมายงาน, หรือดูความคืบหน้าตามสถานะได้ ต่างจากบันทึกธรรมดา, บันทึกนี้ให้คุณมีกรอบการทำงานที่สวยงามและชัดเจนเพื่อให้แต่ละความคิดรู้สึกทำได้และคุ้มค่าแก่การติดตาม

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • จัดระเบียบรายการเป้าหมายในรายการที่ต้องการตามทวีป หมวดหมู่ หรือเพื่อนร่วมทาง
  • ใช้มุมมองเช่น รายการ, คะแนน, และ ตามบุคคล เพื่อจัดเรียงไอเดีย
  • ใช้การตั้งงานซ้ำเพื่อทบทวนเป้าหมายตามฤดูกาล เช่น การเดินทางหรือวันหยุด
  • เพิ่มรูปภาพ, แท็กสถานที่ หรือลิงก์หัวข้อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้รักการผจญภัย ผู้ตั้งเป้าหมาย และผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ใช้ในการมองเห็นและจัดระเบียบเป้าหมายในรายการความปรารถนาตลอดชีวิต แผนการเดินทาง หรือความสำเร็จส่วนตัวที่นำมาซึ่งความสุข

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในช่วงวันหยุด

5. แม่แบบรายการตรวจสอบ ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp
ติดตามรายการในรายการที่ต้องการทีละขั้นตอนด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งรายการสิ่งที่ต้องการออกเป็นขั้นตอนที่เรียบง่ายและสามารถดำเนินการได้ แทนที่จะจัดการกับรายการเดียวที่ยุ่งเหยิง รูปแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับการซื้อที่ต่อเนื่อง วางแผนชุดของขวัญ หรือจัดระเบียบอุปกรณ์ต่างๆ ในหมวดหมู่ต่างๆ

แต่ละรายการตรวจสอบสามารถใช้สำหรับบุคคล เหตุการณ์ หรือธีมที่แตกต่างกันได้ เนื่องจากเป็นการตั้งค่าที่ใช้ClickUp Docsเป็นพื้นฐาน จึงสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทำสำเนาได้ง่าย และผสานเข้ากับกระบวนการทำงานทั้งส่วนบุคคลและทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างรายการตรวจสอบแยกสำหรับหมวดหมู่รายการที่ต้องการหรือผู้รับที่แตกต่างกัน
  • ทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้
  • เพิ่มบริบทหรือบันทึกใต้แต่ละรายการเพื่อความชัดเจน
  • กำหนดวันครบกำหนด ไฟล์แนบ หรือแจ้งเตือนต่อรายการ

🔑 เหมาะสำหรับ: การสร้างรายการสิ่งที่ต้องการอย่างเป็นระเบียบและจัดหมวดหมู่ สำหรับการวางแผนส่วนตัว งานอีเวนต์ หรือการช้อปปิ้งร่วมกันหลายคน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการตรวจสอบฟรีใน Word, Excel และ ClickUp Docs

6. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์ประจำสัปดาห์ของ ClickUp
รักษาความสม่ำเสมอในการวางแผนรายการที่ต้องการด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ของ ClickUp

เปลี่ยนรายการสิ่งที่อยากได้ประจำสัปดาห์ให้เป็นแผนที่สร้างนิสัยได้ง่าย?เทมเพลตรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทุกคนที่จัดการความต้องการในรายการสิ่งที่อยากได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ โดยเฉพาะเมื่อรายการมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะติดตามของขวัญสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินอยู่ การหมุนเวียนสิ่งของจำเป็น หรือเพียงแค่แบ่งรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็นส่วนย่อยประจำสัปดาห์ เทมเพลตนี้มอบทั้งความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ชัดเจน

มันรวมถึงมุมมองงานต่างๆ เช่น ปฏิทินรายสัปดาห์และงานที่เสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้คุณไม่ต้องเดาว่าอะไรเป็นงานถัดไป ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'รู้สึกดี' หรือ 'ต่อเนื่อง' เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจและน่าติดตาม นี่ไม่ใช่แค่การสร้างรายการตรวจสอบเท่านั้น—แต่มันเป็นจังหวะที่ช่วยให้รายการความปรารถนาของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หลงลืมความสำคัญ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องการซ้ำสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์
  • กำหนดธีมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละวัน (เช่น วันศุกร์ฟิตเนส วันจันทร์ของขวัญ)
  • จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและตัวกรองที่กำหนดเอง
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะที่มองเห็นได้และการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำ

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์, นักวางแผน, และผู้ใช้ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการงานที่ต้องการทำต่อเนื่องหรือตามเวลา เช่น การซื้อของรายสัปดาห์, การหมุนเวียนของขวัญสำหรับทีม, หรือการติดตามเป้าหมาย

มีรายการสิ่งที่อยากได้สำหรับตัวเองหรือคนที่คุณรัก—ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ประสบการณ์ หรือเป้าหมายใหญ่ๆ? แค่เพิ่มเข้าไปในClickUp Brain แล้วมันจะจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือน ติดตามความคืบหน้า และแม้กระทั่งแบ่งความปรารถนาใหญ่ๆ ออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ เพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป

ด้วยBrain MAX ทุกอย่างจะง่ายยิ่งขึ้น เพียงพูดรายการที่คุณต้องการออกมาดัง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทริปในฝัน เซอร์ไพรส์วันเกิด หรือแกดเจ็ตใหม่ที่คุณเล็งไว้ Brain MAX จะจดจำทุกรายละเอียดให้คุณ สามารถช่วยกำหนดเส้นตาย สร้างรายการช้อปปิ้ง วางแผนงบประมาณ และจัดตารางติดตามผล เปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตามได้

ไม่มีอีกแล้วไอเดียที่ลืมหรือการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย—Brain และ Brain MAX ทำให้รายการความปรารถนาของคุณเป็นจริงได้

🎁 โบนัส:วิธีสร้างระบบงานที่ต้องทำที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

7. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
จัดเรียง, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของรายการในรายการต้องการด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าแค่รายการพื้นฐาน หากรายการที่คุณต้องการมีผู้ร่วมทำงานหลายคน มีกำหนดเวลา หรือมีหมวดหมู่ต่างๆ นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ ได้แก่ รายการ บอร์ด กล่อง และปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานในรายการที่ต้องการจากทุกมุมมอง

คุณสามารถมอบหมายรายการให้กับบุคคล, แนบไฟล์, ตั้งลำดับความสำคัญ, และสร้างกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบจาก 'ไอเดีย' ไปยัง 'เสร็จสิ้น' ได้ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดงบประมาณไปจนถึงลิงก์ผลิตภัณฑ์ มันมีความแข็งแกร่งแต่ก็ง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณต้องการ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดเรียงรายการในรายการที่ต้องการตามสถานะ ความเร่งด่วน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตามการซื้อของขวัญ เป้าหมายในชีวิต และโครงการตามฤดูกาลในรูปแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ
  • รองรับการแท็ก, การพึ่งพา, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และแดชบอร์ดเพื่อให้ความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้
  • ร่วมมือกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อเป้าหมายในรายการสิ่งที่ต้องการร่วมกัน

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้งานขั้นสูง, รายการสิ่งที่ต้องการของทีม, และผู้วางแผนแบบโครงการที่จัดการรายการสิ่งที่ต้องการของทีม, การวางแผนร่วมกัน, หรือการติดตามรายการหลายขั้นตอน

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียเงิน)

8. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดไวท์ช้างเผือกเสมือนจริง ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Virtual White Elephant
วางแผนและดำเนินการแลกเปลี่ยนรายการของขวัญในเทศกาลด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Virtual White Elephant

เทมเพลต ClickUp Virtual White Elephantเป็นเทมเพลตที่สนุกสนานสำหรับการวางแผนรายการของขวัญในฝัน ออกแบบมาในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ เทมเพลตนี้ให้มุมมองเดียวสำหรับทุกคนในการแชร์ไอเดียของขวัญสำหรับองค์กร ลงทะเบียนเข้าร่วม และติดตามกฎของเกม

สร้างขึ้นเพื่อความสนุกแบบกลุ่ม แต่มีโครงสร้างเพียงพอที่จะควบคุมความวุ่นวายให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานทีมระยะไกลหรือวางแผนการรวมตัวของครอบครัวแบบดิจิทัล เทมเพลตนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ลาก วาง สลับ และหัวเราะ—ไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือรายการกระดาษ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนกลุ่มของขวัญ ติดตามรายการที่ถูกอ้างสิทธิ์ และสุ่มลำดับการเล่นได้อย่างง่ายดาย
  • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญแบบเสมือนจริงเต็มรูปแบบพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มชื่อ, ของขวัญที่เลือก, และบันทึกได้โดยตรงบนบอร์ด
  • ติดตามการแลกเปลี่ยน กฎ และลำดับเกมในที่เดียว

🔑 เหมาะสำหรับ: การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญดิจิทัล, ไอเดียของขวัญสำหรับวันหยุด, หรือเกมรายการของขวัญร่วมกันทางไกล

🎁 โบนัส:ทำให้การให้ของขวัญองค์กรเป็นเรื่องง่าย: ขอบคุณลูกค้าของคุณด้วยไอเดียของขวัญที่สมบูรณ์แบบ!

10. แม่แบบโครงการมอบของขวัญ ClickUp

แม่แบบโครงการมอบของขวัญ ClickUp
วางแผนทุกส่วนของรายการของขวัญในความปรารถนาของคุณด้วยเทมเพลตโครงการมอบของขวัญ ClickUp

แบบร่างโครงการมอบของขวัญด้วย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนรายการของขวัญอย่างมีโครงสร้าง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้รับหลายคน งบประมาณหลายรายการ หรือมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน แทนที่จะจดบันทึกไอเดียแบบกระจัดกระจาย แบบร่างนี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตั้งงบประมาณไปจนถึงการมอบหมายงาน เช่น การค้นคว้าข้อมูล การซื้อ และการจัดส่ง

คุณสามารถติดตามค่าใช้จ่าย เพิ่มความชอบของผู้รับ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งหมดในเอกสารเดียว มุมมองข้อเสนอและการวางแผนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดระเบียบรายการที่คุณต้องการได้เหมือนโครงการเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่บันทึกสั้นๆ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จับคู่ไอเดียของขวัญกับงบประมาณ กำหนดเวลา และความต้องการของผู้รับ
  • มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับของขวัญให้ผู้อื่นและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ใช้มุมมองข้อเสนอและคู่มือเพื่อวางแผนและดำเนินการทุกรายละเอียด
  • วางแผนร่วมกับผู้ขายและอาสาสมัครโดยใช้การมอบหมายงาน

🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม CSR, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และผู้วางแผนโครงการตามฤดูกาลที่จัดเตรียมแผนการมอบของขวัญอย่างละเอียดสำหรับเทศกาล, วันเกิด, งานอีเวนต์, หรือการมอบของขวัญทางธุรกิจ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ของขวัญเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเพื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณ

11. แม่แบบการตั้งเป้าหมายสำหรับผู้ใช้ ClickUp รายบุคคล

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUp
เปลี่ยนเป้าหมายในรายการที่ต้องการให้เป็นจริงด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUp

เริ่มต้นปีใหม่—หรือทุกช่วงเวลาสำคัญ—ด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนตัว สามารถติดตามได้ และสร้างแรงบันดาลใจเทมเพลตตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความหวังที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีส่วนต่างๆ ที่จัดหมวดหมู่สำหรับเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

เทมเพลตนี้รองรับเป้าหมายแบบ SMART การติดตามความก้าวหน้า และการให้คะแนนความพยายามส่วนบุคคล—ทั้งหมดในรูปแบบที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของเป้าหมาย กำหนดลำดับความสำคัญ และแบ่งแต่ละเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ด้วยมุมมองในตัวและการอัปเดตสถานะ คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังดำเนินการ อะไรที่อยู่ในระหว่างรอ และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งเป้าหมายในรายการสิ่งที่อยากได้ออกเป็นขั้นตอนด้วยแบบฝึกหัดตั้งเป้าหมายแบบ SMART
  • ติดตามระดับแรงจูงใจ, ความท้าทาย, และการบรรลุเป้าหมาย
  • เพิ่มบันทึกแบบไดอารี่สำหรับการทบทวนและตรวจสอบประจำเดือน
  • ใช้มุมมองภาพเพื่อติดตามการเติบโตและรักษาความมุ่งมั่น

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชอบทำงานด้วยตนเอง, นักเรียน, และทุกคนที่ต้องการสร้างเครื่องมือติดตามเป้าหมายแบบสมองที่สองที่เชื่อมโยงกับการเติบโต, ประสบการณ์, หรือความสำเร็จ

12. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
จัดระเบียบและดำเนินการตามเป้าหมายในรายการที่ต้องการด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการจัดการเป้าหมายในรายการความปรารถนาอย่างมีโครงสร้างในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อซื้อของชิ้นใหญ่ หรือการวางแผนประสบการณ์ที่มีความหมายตลอดทั้งปี เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และติดตามความคืบหน้าได้

คุณสามารถกำหนดเส้นตาย จัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพโดยใช้มุมมองต่างๆ เช่น รายการ ปฏิทิน และแกนต์ ความคืบหน้าสามารถติดตามได้ง่ายด้วยสถานะงานและแดชบอร์ดแบบภาพ ดังนั้นคุณจึงไม่ได้แค่ตั้งเป้าหมาย แต่กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตั้งและติดตามเป้าหมายในรายการสิ่งที่ต้องการตลอดทั้งปีปฏิทิน
  • ใช้มุมมองและแดชบอร์ดเพื่อแสดงกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำหรือสรุปประจำเดือน
  • แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้

🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้แพลนเนอร์รายปี ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัว และนักวางแผนชีวิตที่ต้องการบันทึกเป้าหมายในรายการสิ่งที่อยากทำ ซึ่งต้องมีการวางแผน งบประมาณ หรือความสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

📚 อ่านเพิ่มเติม:ไอเดียลิสต์สิ่งที่ต้องทำสุดเก๋เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

13. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp

เทมเพลตรายการที่ต้องการ: เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUp
รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของไอเดียในรายการที่ต้องการด้วยเทมเพลตการจัดการไอเดียนวัตกรรมของ ClickUp

จับประกายความคิดก่อนที่มันจะเลือนหายแม่แบบการจัดการไอเดียนวัตกรรมของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเก็บไอเดียในรายการสิ่งที่ต้องการเพื่อการพัฒนาส่วนตัวหรือการทำงาน ไม่ว่าคุณจะวางแผนซื้อในอนาคต การอัปเกรดในรายการสิ่งที่ต้องการ หรือไอเดียของขวัญกลุ่ม แม่แบบนี้มีพื้นที่ให้คุณระดมความคิด จัดหมวดหมู่ และปรับปรุงทุกแนวคิด

มันรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับค่าใช้จ่าย, ผลกระทบ, และประเภทของความคิด ทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงและเปรียบเทียบ คุณสามารถย้ายความคิดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ใหม่, ประเมิน, และอนุมัติ, ในขณะที่เครื่องมือการร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถให้ความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจสุดท้ายจะถูกทำ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ส่งและจัดเก็บไอเดียในรายการสิ่งที่ต้องการในแบบฟอร์มเฉพาะ
  • บันทึกและปรับปรุงแนวคิดด้วยการติดตามหมวดหมู่และขั้นตอน
  • จัดเรียงความคิดตามค่าใช้จ่าย ความเกี่ยวข้อง หรือหมวดหมู่เพื่อการเปรียบเทียบที่ง่ายขึ้น
  • ติดตามแต่ละแนวคิดตั้งแต่การเสนอผ่านกระบวนการตรวจสอบจนถึงการอนุมัติ

🔑 เหมาะสำหรับ: นักนวัตกรรม, ผู้ประกอบการ, และทีมที่คิดค้นและจัดการรายการต้องการของทีม, ฤดูกาล, หรือโครงการที่ร่วมกัน

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทดสอบสิ่งของด้วยแบบทดสอบ 10/10/10: ฉันจะยังต้องการสิ่งนี้ในอีก 10 นาที, 10 วัน, หรือ 10 เดือนหรือไม่? มันบังคับให้คิดในระยะยาว

14. แม่แบบการบริจาค ClickUp

เทมเพลตการบริจาค ClickUp
ติดตามการมีส่วนร่วมในรายการที่ต้องการด้วยเทมเพลตการบริจาคของ ClickUp

กำลังมองหาวิธีจัดการกิจกรรมรับบริจาคของขวัญหรือรายการความปรารถนาเพื่อการกุศลอยู่หรือไม่?แม่แบบ ClickUp Donationsมอบพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการจัดทำรายการ ติดตาม และดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวกับการบริจาค โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมกลุ่ม การระดมทุน หรือโครงการมอบของขวัญเพื่อชุมชน แม่แบบนี้ช่วยให้คุณติดตามได้ว่าใครบริจาคอะไร จำนวนที่รับคำมั่นสัญญาแล้ว และสิ่งที่ยังต้องการเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับบุคคลที่วางแผนการให้ของขวัญแก่ชุมชนหรือทีมที่ประสานงานโครงการเพื่อสังคม โครงสร้างนี้รองรับมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น ปฏิทินและลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลา การรับทราบ และการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ละรายการบริจาคสามารถมีช่องสำหรับข้อมูลผู้บริจาค ประเภทการบริจาค จำนวนเงิน และสถานะ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดตกหล่น

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกการมีส่วนร่วมในรายการสิ่งที่ต้องการจากบุคคล กลุ่ม หรือพันธมิตร
  • ติดตามกำหนดเวลา การติดตามผู้บริจาค และเป้าหมายงบประมาณในที่เดียว
  • ใช้ปฏิทินและมุมมองรายการเพื่อติดตามสถานะและขั้นตอนถัดไป
  • สนับสนุนการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การรายงาน และการจัดการโลจิสติกส์แบบร่วมมือ

🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, โรงเรียน, และอาสาสมัครที่จัดการกับการบริจาคที่เกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับการรณรงค์ในช่วงเทศกาล, ความต้องการในห้องเรียน, กิจกรรมชุมชน, หรือแคมเปญที่เน้นการให้ของขวัญ.

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp สำหรับการใช้งานส่วนตัว: คุณสมบัติ, ตัวอย่าง, และคำแนะนำ

15. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตวางแผนวันหยุด ClickUp
วางแผนรายการในรายการความปรารถนา การเดินทาง และรายละเอียดการให้ของขวัญด้วยเทมเพลต ClickUp Holiday Planner

เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายของวันหยุด เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่รายการตรวจสอบเทศกาลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมตามฤดูกาล การแลกเปลี่ยนของขวัญตามรายการที่ต้องการ การเดินทาง และงบประมาณ—ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการซื้อของขวัญและการตกแต่ง หรือการวางแผนเมนูและการประสานงาน RSVP ทุกรายละเอียดถูกวางแผนอย่างพิถีพิถันเพื่อฤดูกาลที่ปราศจากความเครียด

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทวันหยุด สถานที่ และวันที่ คุณสามารถกำหนดงาน ติดตามรายการของขวัญ และวางแผนการเดินทางได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ มุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและการลาพักร้อนช่วยให้คุณทำงานตามกำหนดเวลา ในขณะที่การอัปเดตสถานะช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

⭐ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามรายการของขวัญในฝันช่วงวันหยุด, ภารกิจการช้อปปิ้ง, และตารางการเดินทาง
  • การแบ่งกลุ่มตามธีม เช่น การท่องเที่ยว ของขวัญ อาหาร และการตกแต่ง
  • แนบไฟล์ เช่น คำเชิญ, เมนู, และข้อมูลการจัดส่ง
  • ติดตามงบประมาณด้วยช่องติดตามทางการเงินที่ติดตั้งไว้

🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าภาพงานเทศกาล, ครอบครัว, และผู้ประสานงานกิจกรรมในที่ทำงานที่วางแผนงานตามรายการที่ต้องการในช่วงเทศกาล, จัดการทริปกลุ่ม, หรือประสานงานการจัดการของขวัญ.

16. แม่แบบสตอรี่อินสตาแกรมสำหรับรายการของขวัญวันเกิดโดย Canva

แม่แบบสตอรี่อินสตาแกรมสำหรับรายการของขวัญวันเกิดโดย Canva
ผ่านทางCanva

เทมเพลตสตอรี่ Instagram สำหรับรายการของขวัญวันเกิดจาก Canvaเป็นวิธีที่สะอาดตาและดึงดูดสายตาในการจัดระเบียบและแบ่งปันแผนการวันเกิดของคุณ ตั้งอยู่บนพื้นหลังที่มีพื้นผิวสีกลาง ๆ พร้อมส่วนต่าง ๆ ที่มีป้ายกำกับชัดเจนสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ต้องการ และอยากทำ—ตั้งแต่ของขวัญ ชุด ไปจนถึงอาหารและสถานที่

แต่ละรายการถูกจัดวางภายในฟองสบู่ที่วาดด้วยมืออย่างทันสมัย พร้อมลายเส้นพาสเทลอ่อนๆ ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนานและเป็นส่วนตัว ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็วและแชร์ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังบอกใบ้ถึงสิ่งที่อยากได้หรือเพียงแค่จับบรรยากาศสำหรับวันสำคัญ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ไฮไลต์รายการในรายการสิ่งที่ต้องการตามหมวดหมู่ด้วยฟอนต์ลายมือที่ดูมีสไตล์
  • แก้ไขข้อความ สี และเค้าโครงได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับมือถือของ Canva
  • แชร์ทันทีไปยัง Instagram stories หรือดาวน์โหลดเป็นบัตรเชิญดิจิทัล

🔑 เหมาะสำหรับ: สร้างโพสต์รายการของขวัญวันเกิดส่วนตัว, คำเชิญดิจิทัล, หรือทีเซอร์งานอีเวนต์แบบไม่เป็นทางการสำหรับโซเชียลมีเดีย

17. วอลเปเปอร์สตอรี่อินสตาแกรมสำหรับรายการความปรารถนาปีใหม่ โดย Canva

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: รายการความปรารถนาปีใหม่สำหรับ Instagram Story โดย Canva
ผ่านทางCanva

แสดงเจตนาที่มากกว่าของขวัญด้วยเทมเพลตสตอรี่ Instagram สำหรับรายการของขวัญปีใหม่จาก Canva ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและมินิมอล พร้อมพื้นหลังสีกลางที่เน้นด้วยเงาอ่อน ๆ ทำให้คุณสามารถเน้นคุณค่าเช่น ความสงบ ความคิดสร้างสรรค์ และการรักตัวเองได้ เทมเพลตนี้ถูกคัดสรรมาเพื่อสะท้อนการเริ่มต้นใหม่ และมอบความชัดเจนทางสายตาให้กับเป้าหมาย การซื้อ หรือความปรารถนาในโอกาสสำคัญ

แต่ละคำจะถูกนำเสนอในรูปแบบกล่องกาเครื่องหมาย ช่วยให้ผู้ชมสามารถติ๊กสิ่งที่พวกเขาต้องการรับไว้ในปีใหม่ได้ทางจิตใจ ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการสำหรับการเติบโตของตัวเอง ประสบการณ์ และสิ่งของที่ต้องมี เพื่อเป็นแนวทางในปีของคุณพร้อมกับการแบ่งปันได้

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รายการสิ่งที่ต้องการตามเจตนาด้วยสไตล์ภาพที่สงบและสวยงาม
  • เพิ่มตัวกรอง คำยืนยัน และคำคมโปรด
  • ใช้ฟอนต์และรูปแบบที่ทันสมัยพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อความสม่ำเสมอ

🔑 เหมาะสำหรับ: การแบ่งปันเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลหรือรายการความปรารถนาที่เน้นทัศนคติในช่วงเริ่มต้นปีใหม่

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะระบุเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ให้ลองระบุสิ่งที่คุณเคยอยากได้แต่ดีใจที่ไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ทำ มันจะช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและช่วยปรับปรุงรายการปัจจุบันของคุณโดยการลบสิ่งที่ไม่ค่อยมีความหมายหรือไม่น่าสนใจออกไป

18. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับโรงเรียน โดย Template.net

แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับโรงเรียน โดย Template.net
ผ่านTemplate.net

แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสสำหรับโรงเรียนโดย Template.netเป็นแบบฟอร์มพร้อมใช้งานที่ช่วยให้ครูสามารถเน้นความต้องการในห้องเรียนในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

ออกแบบให้เหมือนหน้ากระดาษสมุดบันทึกพร้อมพื้นหลังสีเขียวและกราฟิกในธีมวันหยุด แบ่งรายการออกเป็นสามหมวดหมู่ที่ชัดเจน: สิ่งของที่ห้องเรียนต้องการ, ของขวัญสำหรับนักเรียน, และตัวเลือกของครู การจัดหมวดหมู่นี้ช่วยให้ผู้บริจาคหรือชุมชนโรงเรียนสามารถระบุสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่สามารถแก้ไขได้ยังช่วยให้ครูสามารถปรับแต่งรายการตามระดับชั้นหรือลำดับความสำคัญตามฤดูกาลได้อย่างรวดเร็ว

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมรายละเอียดรายการที่ต้องการจากนักเรียนหลายคนอย่างรวดเร็ว
  • แก้ไขโดยตรงเพื่อสะท้อนความต้องการแบบเรียลไทม์และแชร์ในรูปแบบดิจิทัลหรือสิ่งพิมพ์
  • ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการบริจาคในห้องเรียนหรือแคมเปญรับบริจาคตามฤดูกาล

🔑 เหมาะสำหรับ: ครู, คณะกรรมการผู้ปกครอง (PTA), หรือผู้จัดงานของโรงเรียนที่จัดการกับการบริจาคตามฤดูกาลหรือกิจกรรมการบริจาคของขวัญ

🎁 โบนัส:ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในอีคอมเมิร์ซ: กรณีศึกษาและตัวอย่าง

19. แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสโดย Template.net

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการ: เทมเพลตรายการของขวัญคริสต์มาส โดย Template.net
ผ่านTemplate.net

แบบฟอร์มรายการของขวัญคริสต์มาสโดย Template.netมีภาพประกอบที่สดใสและรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการระบุรายการของขวัญที่ต้องการในรูปแบบที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่าย

ของขวัญสีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลาง ถูกล้อมรอบด้วยไฟประดับสาย ทำให้ดึงดูดสายตาทันที ในขณะที่รายการของขวัญที่ปรารถนาถูกจัดวางอย่างเรียบร้อย โดยใช้สัญลักษณ์ดาวเพื่อเพิ่มบรรยากาศในเทศกาล สไตล์นี้ดูสบายๆ และเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับเด็ก วัยรุ่น หรือใครก็ตามที่ต้องการแบ่งปันไอเดียของขวัญกับลูกค้า ครอบครัว หรือเพื่อนๆ โดยไม่ต้องยุ่งยาก

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมส่วนรายการที่ต้องการสำหรับแต่ละบุคคล
  • ดาวน์โหลดทันทีในรูปแบบ DOC, PDF หรือ Google Drive เพื่อแชร์กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  • เค้าโครงที่สามารถแก้ไขได้ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความ แบบอักษร และไอเดียของขวัญสำหรับลูกค้าได้

🔑 เหมาะสำหรับ: รายการของขวัญคริสต์มาสส่วนตัวสำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก หรือสมาชิกในครอบครัว

20. รายการหนังสือที่อยากอ่านโดย Plan Print Land

รายการหนังสือที่อยากอ่านโดยแผนพิมพ์แลนด์
ผ่านทางแผน พิมพ์ แลนด์

รายการหนังสือที่อยากได้จาก Plan Print Landเป็นเทมเพลตแบบลิสต์รายการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับนักอ่านที่จริงจังที่ต้องการวิธีติดตามหนังสือที่ต้องการซื้ออย่างง่ายและเชื่อถือได้ ประกอบด้วยช่องสำหรับเขียนชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ราคา และช่องติ๊กเพื่อทำเครื่องหมายเมื่อซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้ว

แม่แบบที่มีดีไซน์สะอาดตาประกอบด้วยช่องสำหรับชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภท และบันทึก ใช้สำหรับวางแผนการซื้อหนังสือ การยืมหนังสือ หรือสำหรับการอภิปรายในชมรมหนังสือ

⭐ เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เพิ่มชื่อหนังสือพร้อมราคา ผู้แต่ง และการติดตามการซื้อ
  • ประกอบด้วยสีสดใสแปดสีและขนาดที่เหมาะสำหรับการพิมพ์สองขนาด
  • ใช้ในสมุดวางแผนหนังสือ, แฟ้มเอกสาร, หรือบันทึกการอ่าน

🔑 เหมาะสำหรับ: นักอ่านตัวยง สมาชิกชมรมหนังสือ หรือใครก็ตามที่กำลังจัดระเบียบการซื้อหนังสืออ่าน

วางแผน ติดตาม และแบ่งปันทุกสิ่งที่ต้องการในรายการด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดเตรียมการแลกเปลี่ยนของขวัญในครอบครัว กำหนดเป้าหมายส่วนตัว หรือรวบรวมอุปกรณ์การเรียน การมีเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องการที่เหมาะสมสามารถทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

เทมเพลตของ ClickUp ไม่เพียงแต่แก้ไขได้เท่านั้น แต่ยังปรับให้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภทได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนของขวัญ การติดตามเป้าหมาย หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปหรือจดบันทึกที่กระจัดกระจาย ให้ใช้ ClickUp เพื่อรวบรวมเทมเพลตรายการที่ต้องการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ จัดสรรงาน ตั้งการแจ้งเตือน มองเห็นไทม์ไลน์ และแม้แต่ติดตามผลงานของแต่ละคน—โดยไม่ต้องสลับแท็บ

พร้อมที่จะทำให้การวางแผนรายการที่ต้องการของคุณง่ายขึ้นสำหรับบ้าน, ที่ทำงาน, หรือโรงเรียนหรือไม่?ลงทะเบียนฟรีเพื่อเริ่มต้นกับเทมเพลตรายการที่ต้องการฟรีของ ClickUp วันนี้!