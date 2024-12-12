วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในช่วงวันหยุด

อาห์ วันหยุดอีกแล้วเหรอเนี่ย?!
ไม่ว่าคุณจะรักหรือไม่รัก วันหยุดเทศกาลก็อาจทำให้คุณนึกถึงเวลาคุณภาพกับเพื่อนและครอบครัว อาหารมื้อพิเศษ การพักผ่อนจากงาน—และบางทีความเครียดมากมายที่สะสมก่อนถึงเวลาเลิกงานในที่สุด
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ช่วงวันหยุดจะเป็น "ช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของปี" สำหรับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ไตรมาสที่ 4 กำลังจะสิ้นสุดลง กลืนน้ำลาย สิ่งนี้อาจทำให้พนักงานไม่อยากขอลางาน และในบางกรณีอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้
แต่ไม่ใช่ปีนี้! กำจัดความเครียดที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตการทำงานของคุณด้วยเคล็ดลับของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้เหมือนกับหัวหน้าเอลฟ์ และแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณด้วย!
ไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าตอนนี้ในการสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิต 🎁
เพิ่มประสิทธิภาพเวลาทำงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่บ้านได้มากขึ้น เริ่มต้นด้วยการจัดเตรียมปริมาณงานของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ก่อนที่วันหยุดจะมาถึง
ป.ล. ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องเตรียมตัวแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เตรียมตัว ไม่ต้องกลัว! ไม่มีคำว่าสายเกินไป!
หากคุณยังไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่ม และไม่ต้องมองหาที่อื่นไกลClickUp! คือคำตอบ
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่เริ่มช่วยคุณประหยัดเวลาได้ทันทีด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เช่นGoogle DriveหรือAsana เพื่อลดเวลาที่คุณต้องเสียไปกับการค้นหาไฟล์โครงการในแล็ปท็อปของคุณ
การเตรียมตัวคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ และเชื่อเราเถอะ—ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณ—เคล็ดลับเหล่านี้จะจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำและเคลียร์สมองที่เต็มไปด้วยเทศกาลได้เร็วกว่าที่คุณจะพูดคำว่า "คริงเกิล" เสียอีก 🎅🏼
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ ClickUp เพื่อสร้างรายการของคุณ (และตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้ง)
เริ่มต้นในระดับสูงด้วยการสร้างรายการสำหรับโครงการของคุณ (หรือหลายโครงการ!) ใน ClickUp และเติมรายการนั้นด้วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในปัจจุบันและอนาคต คิดให้ใหญ่เมื่อพูดถึงงาน รายการหลักที่คุณต้องดำเนินการคืออะไร?
จากนั้น ก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกขั้น เพิ่มเนื้อหาให้แต่ละงานด้วยคำอธิบายงานที่ละเอียดรายการตรวจสอบแบบซ้อน และงานย่อย
มอบหมายงานและงานย่อยให้กับบุคคลหรือกลุ่มจากทีมของคุณ และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลหรือกรองงานกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 2: ยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับปริมาณงานของคุณ
ประเมินปริมาณงานของคุณโดยการดูงานของคุณในมุมมองที่คุณเลือก และจัดเรียง หรือกรองตามต้องการเพื่อจำกัดงานของคุณให้เหลือเพียงงานที่อยู่ระหว่างคุณกับงานเลี้ยงวันหยุดฤดูหนาวของคุณ 😎
ไม่แน่ใจว่ารูปแบบมุมมองใดเหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณมากที่สุดใช่ไหม?มุมมองแบบรายการหรือปฏิทินเป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มต้น จากนั้นจัดเรียงงานของคุณตามวันที่ครบกำหนดเพื่อดูว่าปริมาณงานของคุณสมเหตุสมผลกับเวลาที่เหลืออยู่หรือไม่ ในอุดมคติแล้ว วันที่ครบกำหนดควรกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งสัปดาห์ หากมีงานหนึ่งชิ้นครบกำหนดในวันจันทร์และมีงานอีก 15 ชิ้นครบกำหนดในวันศุกร์ คุณจะปรับสมดุลปริมาณงานของคุณได้อย่างไร?
Enter:ลำดับความสำคัญของงาน และการประมาณเวลาของ ClickUp
การจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณเป็นระดับปกติ สูง หรือเร่งด่วน จะช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานใดที่ต้องดำเนินการก่อน และงานใดที่สามารถเลื่อนออกไปในภายหลังได้หากจำเป็น
ในขณะที่การจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าควรเริ่มต้นจากตรงไหนการประมาณเวลาที่คุณจะใช้ในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จจะช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขั้นตอนที่ 3: ติดตามความก้าวหน้าของคุณ
หากงานของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ หรือหากบางงานขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดหรือความสำเร็จที่สำคัญจุดสำคัญ (Milestones)ใน ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการความคืบหน้าในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนงานใหญ่ให้กลายเป็นหมุดหมาย (Milestones)จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของจุดสำคัญที่ยังต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และด้วยการปรับแต่งสถานะของงานแต่ละรายการ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่งานของคุณผ่านไปได้ก่อนจะเสร็จสมบูรณ์
อย่าลืมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ของคุณระหว่างทางด้วย! สร้างเป้าหมายที่สามารถติดตามได้สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณโดยตรงใน ClickUp โดยการเชื่อมโยงงานของคุณกับเป้าหมายต่างๆ
สร้างเป้าหมายส่วนตัวภายใน ClickUp และตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ
ที่ไหนที่คุณควรลงทุนเวลาเพิ่มเติมของคุณ
ด้วยเวลาทั้งหมดที่ ClickUp จะช่วยประหยัดให้คุณ ลงทุนกลับคืนไปยังสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเอง เพื่อนร่วมงานของคุณ หรือชุมชนของคุณ 🎄
แม้ว่าทีมของคุณจะทำงานจากที่บ้าน ก็ยังมีวิธีที่จะส่งต่อความสุขในช่วงวันหยุดได้อยู่ดี เพราะนี่คือฤดูกาลแห่งการให้ตอบแทนนั่นเอง
การทำความดีสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันและทีมที่ทำงานทางไกล
คุณคงไม่แปลกหน้ากับการระดมทุนเพื่อการกุศลในช่วงวันหยุด และนั่นก็เพราะว่ามันได้ผล! การระดมทุนเพื่อการกุศลไม่เคยล้าสมัย เพราะไม่ว่าคุณจะรวบรวมได้มากแค่ไหน ทุกๆ หยดมีความหมาย
ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบทำงานจากสำนักงานที่บ้านหรือที่ทำงาน นี่คือแนวคิดการกุศลบางประการที่จะใช้ได้กับทุกทีม:
- การสนับสนุนครอบครัว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างผลกระทบ และองค์กรส่วนใหญ่จะส่งแบบสอบถามให้กับครอบครัวเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าจะต้องสนับสนุนอะไรและอย่างไร
- โรงเรียน! บริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ของคุณหรือรายการสินค้าใน Amazon ของครู เพื่อช่วยเหลือผู้ทำงานแนวหน้าในท้องถิ่นของคุณ และเด็กๆ เสมอ เด็กๆ 😌
- บริจาคเงินให้กับกล่องรับบริจาคหรือบัญชีออนไลน์เพื่อส่งไปยัง องค์กรการกุศลที่สำนักงานของคุณเลือก โปรดพิจารณาและตั้งใจในการเลือก! ก่อนที่คุณจะเลือกสาเหตุ ให้คิดถึงชุมชนของคุณ ผู้คนทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือทันที ค่านิยมของบริษัทของคุณ และพนักงานของคุณ เพื่อทำการเลือกที่มีความหมายสำหรับคุณ
- อนุญาตให้พนักงานของคุณใช้เครดิตเงินคืน ส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของพวกเขาได้ สิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวิธี—ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ดู! บางทีพนักงานของคุณอาจมอบส่วนลดหรือเครดิตให้กับบัญชีที่ต้องการหรือสมควรได้รับ หรือคุณอาจให้โอกาสพวกเขาบริจาคเงินนั้นให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเขาเลือก
โบนัส:เรียนรู้วิธีใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ!
และหากทีมของคุณประชุมกันที่สำนักงาน ก็ยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะได้มารวมตัวกัน:
- ศูนย์พักพิงสัตว์ในท้องถิ่นของคุณต้องการความรักเสมอ. รวบรวมของเล่นสัตว์ในกล่องบริจาคเพื่อส่งต่อความสุขให้กับสัตว์ที่ยังรอคอยบ้านถาวร และก่อนที่เราจะลืม... Alexa, เปิดเพลง "In the Arms of an Angel" โดย Sarah Mclachlan
- การบริจาคอาหารกระป๋อง เป็นกิจกรรมที่ทั้งประหยัดและง่ายต่อการดำเนินการ แต่กลับสร้างผลกระทบอย่างมาก วันหมดอายุที่ยาวนานของอาหารกระป๋องส่วนใหญ่ช่วยให้องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ ผู้คนไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแค่ในเดือนธันวาคมเท่านั้น
- การวิ่งการกุศล 5K! ยินดีต้อนรับทั้งนักวิ่งและนักเดิน! กิจกรรมนี้มักจะจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์หลังเลิกงาน แต่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการกุศลที่ดี ไม่มีอะไรผิดกับการวิ่งเล่นรอบเมืองกับเพื่อนร่วมงานก่อนที่คุณจะเริ่มกินคาร์โบไฮเดรตในช่วงวันหยุด 😎
- ให้รางวัลแก่พนักงานของคุณด้วยการให้เวลาพักผ่อน และใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในวันทำงานของคุณเพื่อ จัดเตรียมกล่องบริจาค สำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้สิ่งของที่ทีมงานนำมาหรือซื้อมา!
แสดงให้ทีมเห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขามากแค่ไหน
คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณมากมายหรือเวลาว่างนอกเหนือจากการทำงานเพื่อแสดงให้ทีมของคุณเห็นว่าคุณชื่นชมพวกเขาเพียงใด นอกจากนี้ คุณก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีพวกเขา! และสิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจ
การกระทำเล็ก ๆ ของความดีสามารถส่งผลใหญ่โตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตของคุณ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครอาจต้องการการรีเซ็ตในวันนั้น หรือเพียงแค่เสียงหัวเราะ หลีกเลี่ยงการหมดไฟ และรักษาขวัญกำลังใจให้คงอยู่ (ทั้งในและนอกหน้าจอ)!
ไม่ว่าคุณจะทำงานทางไกลหรืออยู่ในที่ทำงาน ให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง (หรือน้อยกว่านั้น!) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของวันด้วยหนึ่งในไอเดียสนุกๆ สำหรับวันทำงานเหล่านี้:
- คลาสทำคุกกี้หรือค็อกเทลสำหรับวันหยุด ค้นหาสูตรที่สนุกสนานและรวดเร็วสำหรับทีมของคุณที่จะทำตามได้ หากทีมของคุณทำงานทางไกลทั้งหมด ให้ส่งรายการของที่ต้องเตรียมล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวและจัดกิจกรรมผ่าน Zoom!
- เปลี่ยนการประชุมทีมแบบเดิมๆ ของคุณเป็นการนำเสนอสไลด์โชว์ 3 นาที โดยสมาชิกแต่ละคนในทีมเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณในการทำความรู้จักกัน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดงตัวตนของพวกเขาออกมา
- บิงโกสำนักงานวันหยุด! ให้มันดำเนินไปตลอดทั้งเดือนและมอบรางวัลตามระดับสำหรับจำนวนรายการที่พวกเขาเคลียร์ออกจากกระดาน อย่ากลัวที่จะเสนอวันหยุดพักผ่อน! 😉
- ส่งเครดิตเงินให้กับทีมสำหรับ อาหารกลางวันหรือกาแฟที่คุณเลี้ยง!
- ชั่วโมงสุขภาพ ของโยคะ, การทำสมาธิ, หรือคลาสเคลื่อนไหว. อาจนำโดยสมาชิกในทีม หรือมีเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าจำนวนมากทางออนไลน์เพื่อช่วยนำกลุ่มของคุณเข้าสู่สภาวะจิตใจที่สงบมากขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หากทีมของคุณประชุมกันแบบพบหน้ากัน:
- มื้อกลางวันหรือมื้อเช้าของบริษัทแบบเซอร์ไพรส์ เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการชื่นชมเสมอ หากคุณมีระเบียงสำนักงานและอากาศดี ลองจัดงานนี้กลางแจ้งดูสิ! ทุกคนคงต้องการแสงแดดสักหน่อย
- โปรยความสุขเล็กน้อยให้กับวันทำงานของคุณด้วยการแข่งขัน ตกแต่งคุกกี้อย่างรวดเร็ว แจกคุกกี้เปล่าให้ทุกคน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเล็กน้อย และจำกัดเวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น ให้ทุกคนได้โชว์ฝีมือตกแต่งคุกกี้สุดสร้างสรรค์ของตัวเอง แล้วมาร่วมสนุกชิมผลงานกัน!
- หากทีมของคุณเปิดรับกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงาน ลองมองหานิทรรศการไฟประดับวันหยุดกลางแจ้ง หรือกิจกรรมที่ต้องซื้อบัตรในเมืองของคุณที่ผู้คนสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มของคุณหรือกับครอบครัวของพวกเขาได้
กลับมาทำงานด้วยพลัง "ปีใหม่ ตัวฉันคนใหม่"
การเตรียมตัวคือทุกสิ่งทุกอย่าง. ทำงานให้เสร็จก่อนที่คุณจะออกเดินทางไปในวันหยุด. เพื่อให้วันแรกที่คุณกลับมาไม่ทำให้คุณกลัวเกินไป—และให้ ClickUp ช่วยจัดการงานหนักให้คุณ.
ClickUp สามารถช่วยให้คุณใช้เวลาวันหยุดได้อย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้าย หลีกเลี่ยงการปล่อยให้จิตใจว้าวุ่นในคืนก่อนกลับไปทำงานด้วยการเตรียมงานในอนาคตไว้ก่อนที่คุณจะออกเดินทาง
ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเพื่อติดตามงานและคำเตือนที่กำลังจะมาถึงจากหน้าเว็บใดก็ได้
คำสั่งสแลชและการแก้ไขข้อความแบบริชเท็กซ์ในทางลัดของส่วนขยาย Chrome ไปยังClickUp Notepadจะช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดได้อย่างรวดเร็วหรือสร้างงานใหม่ได้ในไม่กี่วินาทีโดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์
ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อเข้าถึง Notepad ของคุณ สร้างงาน เพิ่มรายการโปรด และอื่นๆ ได้จากทุกที่บนเว็บ
แม้ว่างานใหม่เหล่านี้จะยังไม่มีรายละเอียด แต่ก็จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทางที่สร้างสรรค์ในปีใหม่นี้ได้
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?! เริ่มปรับแต่งการทำงานของคุณให้ดีที่สุดด้วยClickUpเพื่อประหยัดเงินให้กับคนและสิ่งที่คุณรักในเทศกาลนี้