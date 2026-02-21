เทมเพลตติดตามสมุดโน้ต Notion

ตามการศึกษาของสถาบันวิจัยเพียว พบว่า 23% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้อ่านหนังสือเลยในรอบปีที่ผ่านมา
ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่อยากทำ แต่เพราะพวกเขาลืมติดตามสิ่งที่พวกเขาเริ่มต้นไว้ สิ่งที่พวกเขาต้องการอ่านต่อไป และข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาได้รวบรวมไว้ระหว่างทาง
บทความนี้จะแนะนำคุณผ่านเทมเพลตตัวติดตามหนังสือ Notion แปดแบบเพื่อจัดระเบียบชีวิตการอ่านของคุณ
ป.ล. เราจะพูดถึงทางเลือกที่ทรงพลังของ ClickUp ที่ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของ Notion ได้แก่ ประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าเมื่อใช้กับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ การเข้าถึงแบบออฟไลน์ที่จำกัด และการทำงานร่วมกันที่ไม่สะดวกสำหรับชมรมหนังสือ
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตติดตามหนังสือ
คุณตัดสินใจที่จะจัดระเบียบตัวเองแล้ว ดังนั้นคุณจึงมุ่งหน้าไปยังแกลเลอรีแม่แบบ
ปัญหาคือ ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน คุณอาจเสียเวลาหลายชั่วโมงในการดาวน์โหลดเทมเพลตรายการหนังสืออ่านเล่นที่ดูน่ารักแต่รองรับได้แค่ 20 เล่ม หรือระบบที่ซับซ้อนพร้อมคุณสมบัติมากมายที่คุณจะไม่มีวันได้ใช้
แรงเสียดทานนี้เองที่ทำให้คนส่วนใหญ่ละทิ้งนิสัยการติดตามของพวกเขา เครื่องมือของคุณควรทำให้การอ่าน สนุกขึ้น ไม่ใช่รู้สึกเหมือนเป็นงานบ้าน ก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดอะไรก็ตาม ควรรู้ว่าต้องมองหาอะไร แบบฟอร์มติดตามหนังสือที่ดีจะมอบโครงสร้างให้คุณโดยไม่ทำให้รู้สึกเคร่งครัด
- มุมมองที่ยืดหยุ่น: เทมเพลตที่ดีไม่ใช่แค่รายการธรรมดา ควรมีหลายวิธีในการดูข้อมูลของคุณ เช่น แกลเลอรีสำหรับปกหนังสือ ตารางสำหรับการจัดเรียง และปฏิทินสำหรับการกำหนดเวลาอ่านของคุณ
- คุณสมบัติที่จำเป็น: อย่างน้อยที่สุด คุณต้องมีฟิลด์สำหรับชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง, สถานะการอ่านของคุณ (เช่น, ยังไม่ได้อ่าน, กำลังอ่าน, อ่านจบแล้ว), คะแนนดาว, และวันที่คุณอ่านจบ
- พื้นที่สำหรับบันทึก: ความคิดที่ดีที่สุดของคุณมักเกิดขึ้นขณะอ่าน สิ่งติดตามของคุณควรมีพื้นที่สำหรับการสะท้อนความคิดที่ยาวขึ้นการจดบันทึกและคำคม ไม่ใช่แค่ข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น
- ความสามารถในการขยาย: ระบบควรทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ว่าคุณจะมีหนังสือ 10 เล่มหรือ 200 เล่มก็ตาม หากระบบทำงานช้าลงเมื่อคลังหนังสือของคุณเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสม
- ความสมดุลระหว่างความสวยงามกับการใช้งาน: การออกแบบที่สวยงามนั้นสร้างแรงจูงใจได้ แต่จะไม่ดีหากต้องแลกมาด้วยความยากในการใช้งาน แม่แบบที่ดีที่สุดคือแบบที่ผสมผสานความสวยงามเข้ากับคุณสมบัติที่ ทรงพลังได้อย่างลงตัว
ด้วยเกณฑ์เหล่านี้ในใจ มาสำรวจเทมเพลตตัวติดตามหนังสือ Notion ที่ดีที่สุดที่มีอยู่กันเถอะ
เทมเพลตติดตามหนังสือใน Notion สำหรับรายการอ่านและบันทึก
การค้นหาตัวติดตามการอ่านหนังสือบน Notion ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณอาจเป็นเรื่องยาก
คุณอาจเป็นคนชอบมองภาพที่รักการดูปกหนังสือ เป็นนักอ่านที่ชอบติดตามทุกหน้า หรือเป็นคนที่ชอบความเรียบง่ายที่ต้องการแค่บันทึกแบบง่าย ๆ ส่วนนี้จะครอบคลุมแม่แบบที่โดดเด่นห้าแบบ ซึ่งแต่ละแบบออกแบบมาสำหรับนักอ่านประเภทต่าง ๆ
1. แม่แบบติดตามหนังสือโดย Notion
หากคุณต้องการเริ่มต้นทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อนแบบฟอร์มติดตามหนังสือ พื้นฐานคือ สิ่งที่คุณต้องการ มันเป็นฐานข้อมูลที่สะอาดไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยให้เพียงสิ่งจำเป็น ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้อ่านทุกคน มันง่าย ใช้งานได้จริง และพร้อมใช้งานในไม่กี่นาที
มาพร้อมกับ:
- ฐานข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด: ชื่อเรื่อง, ผู้แต่ง, ประเภท, สถานะ, คะแนน, และวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด
- มุมมองหลายแบบ เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูหนังสือของคุณในรูปแบบภาพในแกลเลอรี หรือจัดเรียงและกรองข้อมูลในรูปแบบตาราง
- ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ของคุณเองได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้โครงสร้างเสียหาย
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความรวดเร็ว
2. บันทึกติดตามหนังสือเชิงสุนทรียะโดย Notion
สำหรับผู้อ่านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพลักษณ์Aesthetic Book Trackerจะเปลี่ยนรายการหนังสือที่คุณอ่านให้เป็นชั้นหนังสือดิจิทัล เทมเพลตนี้ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่สวยงามและเป็นส่วนตัว ทำให้คุณอยากกลับมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เชื่อว่าเครื่องมือควรสร้างแรงบันดาลใจได้ไม่แพ้หนังสือที่เก็บไว้
เทมเพลตรายการหนังสืออ่านน่ารักนี้ออกแบบมาเพื่อการจัดระเบียบแบบภาพ: ✨
- มุมมองแกลเลอรีแสดงปกหนังสืออย่างโดดเด่น สร้างห้องสมุดภาพที่น่าพึงพอใจ
- แท็กสถานะที่มีรหัสสีและไอคอนที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์และทำให้ง่ายต่อการดูสิ่งที่คุณกำลังอ่านในพริบตา
- แท็กสร้างสรรค์สำหรับ "อารมณ์" หรือ "บรรยากาศ" ให้คุณจัดหมวดหมู่หนังสือได้มากกว่าแค่ประเภทมาตรฐาน
เพียงแจ้งให้ทราบ: เทมเพลตที่มีความสวยงามสูงอาจละทิ้งคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อความสวยงามได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสวยงามไม่ทำให้คุณไม่สามารถติดตามสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้
3. เครื่องมือติดตามการอ่านหนังสือโดย Notion
หากคุณเป็นผู้อ่านที่มุ่งเน้นเป้าหมาย นี่คือตัวติดตามการอ่านใน Notion ที่เหมาะสำหรับคุณตัวติดตามหนังสือการอ่านนี้เน้นที่การสร้างแรงผลักดัน ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำความคืบหน้าไปมากแค่ไหน มันช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการอ่านที่ยิ่งใหญ่
เทมเพลตนี้สร้างขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมาย:
- ช่องสำหรับจำนวนหน้าและเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าคุณอ่านแต่ละเล่มไปถึงไหนแล้ว
- คุณสมบัติสำหรับการติดตามสถิติการอ่านทุกวันเพื่อช่วยคุณสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอ
- ตัวนับสำหรับเป้าหมายการอ่านประจำปี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความท้าทายการอ่าน 52 เล่มต่อปีหรือเป้าหมายใน Goodreads ซึ่งนักอ่านที่มุ่งมั่นมักจะใช้เวลาเฉลี่ย 1.61 ชั่วโมงในวันที่พวกเขาอ่าน
การตั้งค่าการติดตามความคืบหน้าอาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ความรับผิดชอบที่มันมอบให้นั้นคุ้มค่าอย่างมากสำหรับผู้อ่านที่มุ่งมั่น
4. แบบฟอร์มติดตามหนังสือห้องสมุดของฉัน โดย Notion
เมื่อห้องสมุดส่วนตัวของคุณเริ่มรู้สึกเหมือนห้องสมุดสาธารณะ คุณต้องการมากกว่าแค่บันทึกการอ่านแบบธรรมดา ๆแบบฟอร์มติดตามหนังสือห้องสมุดส่วนตัวของฉันออกแบบมาสำหรับนักอ่านที่จริงจังที่มีคอลเล็กชันใหญ่ซึ่งต้องการระบบการจัดการที่ครอบคลุม มันใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อสร้างห้องสมุดที่ทรงพลังและเชื่อมโยงกัน
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการจัดการคอลเลกชันขนาดใหญ่ มาพร้อมกับ: 📚
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงหนังสือกับหน้าเฉพาะสำหรับผู้เขียน, ชุดหนังสือ, และประเภท
- แยกหนังสือที่คุณเป็นเจ้าของออกจากรายการที่ต้องการ เพื่อจัดการคอลเลกชันและการซื้อในอนาคตของคุณ
- ฟีเจอร์ติดตามการยืม-คืน เพื่อให้คุณไม่ลืมว่าใครยืมหนังสือเล่มโปรดของคุณไป
หมายเหตุสั้นๆ: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ขั้นสูงของ Notion เป็นอย่างดี เนื่องจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
5. เทมเพลตอัตโนมัติสำหรับติดตามหนังสือโดย Notion
สำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการลดเวลาในการป้อนข้อมูลและใช้เวลาในการอ่านมากขึ้นเทมเพลต Book Tracker Automation จะช่วยอัตโนมัติการกระทำที่ซ้ำซากเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หนังสือของคุณได้ มันใช้คุณสมบัติการอัตโนมัติของ Notion เพื่อทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้กระบวนการทำงานของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง มันช่วยคุณในเรื่อง:
- การกระทำที่เปิดใช้งานด้วยปุ่มเพื่อเพิ่มหนังสือใหม่หรืออัปเดตสถานะด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ปุ่มแม่แบบช่วยให้รูปแบบการจดบันทึกของคุณคงที่สำหรับทุกเล่มที่คุณบันทึก
- คุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น Readwise หรือ Goodreads โดยใช้ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากรูปแบบดิจิทัลคิดเป็น 14%ของรายได้จากการจัดพิมพ์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา และผู้อ่านมีความต้องการในการซิงค์ไฮไลท์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้ว่าระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวของ Notion จะมีประโยชน์ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดมากกว่าที่คุณจะพบในแพลตฟอร์มที่เน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของการใช้เทมเพลต Notion สำหรับการติดตามหนังสือ
คุณพบเทมเพลต Notion ที่สมบูรณ์แบบแล้ว แต่หลังจากผ่านไปไม่กี่เดือน คุณก็เจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
ฐานข้อมูลของคุณทำงานช้า คุณไม่สามารถบันทึกหนังสือที่คุณอ่านจบในเที่ยวบินได้ และการพยายามจัดการหารือของชมรมหนังสือในช่องแสดงความคิดเห็นกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย เครื่องมือที่ควรจะช่วยให้งานง่ายขึ้นกลับกลายเป็นแหล่งของความหงุดหงิดใหม่
Notion มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ แต่ความยืดหยุ่นนั้นมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามหนังสือ
- ประสิทธิภาพในการทำงานขนาดใหญ่: เมื่อคุณมีหนังสือหลายร้อยเล่มพร้อมภาพปกฐานข้อมูล Notion อาจทำงานช้าและหน่วง โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีจำกัด: Notion ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับฟังก์ชันส่วนใหญ่ นี่เป็นข้อเสียที่สำคัญหากคุณต้องการบันทึกโน้ตขณะเดินทางหรืออ่านหนังสือที่ชายหาด
- ไม่มีการผสานการอ่านแบบเนทีฟ: ต่างจากแอปอ่านหนังสือเฉพาะทาง Notion ไม่สามารถซิงค์กับไฮไลท์ใน Kindle หรือโปรไฟล์ Goodreads ของคุณได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้ทางแก้ปัญหาจากบุคคลที่สามที่ยุ่งยาก
- ความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน: การแชร์ตัวติดตามกับชมรมหนังสือสามารถทำได้ แต่การแก้ไขแบบเรียลไทม์ไม่ราบรื่น และเธรดความคิดเห็นอาจกลายเป็นไม่เป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็ว
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ: แอป Notion บนมือถือใช้งานได้ แต่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว การเพิ่มหนังสือเล่มใหม่อาจรู้สึกไม่คล่องตัวเมื่อเทียบกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
หากข้อจำกัดเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคย อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อความเร็ว การทำงานร่วมกัน และความน่าเชื่อถือ
เทมเพลต ClickUp สำหรับการติดตามหนังสือ
ระบบอ่านของคุณไม่ควรสร้างงานเพิ่มขึ้น
หากคุณเบื่อกับฐานข้อมูลที่ช้าและแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานยาก ClickUp มีวิธีที่ดีกว่า
ศูนย์เทมเพลตของเราเต็มไปด้วยเทมเพลตทรงพลังที่ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากทั่วไปในการติดตามหนังสือ พร้อมประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างแท้จริง โหมดออฟไลน์ที่เชื่อถือได้ และClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมโยงไอเดียต่างๆ
เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซิงค์ทันทีในทุกอุปกรณ์ของคุณ และพร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที
1. แบบรายการโดย ClickUp™
เบื่อกับเทมเพลตที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นหรือไม่? เริ่มต้นด้วยรายการหนังสือที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาด้วยเทมเพลตรายการจาก ClickUp™ มันมอบโครงสร้างที่ยืดหยุ่นให้คุณสามารถต่อยอดได้ พร้อมให้คุณจัดลำดับความสำคัญของรายการอ่านด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการการตั้งค่าที่น้อยที่สุดและความยืดหยุ่นสูงสุด
- ใช้การลากและวางอย่างง่ายเพื่อจัดลำดับรายการอ่านของคุณใหม่ได้ในไม่กี่วินาที
- เพิ่มข้อมูลเฉพาะของหนังสือทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เช่น ผู้เขียน ประเภทหนังสือ คะแนนดาว หรือสถานะการอ่าน
- สลับระหว่างมุมมองรายการ ClickUp,มุมมองกระดาน ClickUp และมุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อดูรายการอ่านของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
2. แม่แบบติดตามโครงการโดย ClickUp™
สำหรับผู้อ่านที่กำลังจัดการกับโครงการที่มีโครงสร้างเช่น งานวิจัยทางวิชาการ หลักสูตรการเรียน หรือการท้าทายการอ่านตามหัวข้อ การมีเพียงรายการธรรมดาคงไม่เพียงพอ
คุณต้องมองภาพรวมให้กว้างขึ้น เปลี่ยนรายการอ่านของคุณให้เป็นโครงการที่จัดการได้ง่าย พร้อมมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลต Project Tracker จาก ClickUp™ ซึ่งจะช่วยให้คุณ:
- ติดตามสถานะของแต่ละเล่มด้วยระบบติดตามความคืบหน้าในตัว ซึ่งรวมถึงคอลัมน์สถานะและเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์
- ตั้งค่าการพึ่งพาใน ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอ่านชุดบทความตามลำดับที่ถูกต้อง
- มองเห็นความคืบหน้าในการอ่านของคุณในทุกหนังสือผ่านแดชบอร์ดระดับสูงของ ClickUp
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มี "โครงการ" การอ่านแทนที่จะเป็นรายการทั่วไป
3. แบบบันทึกประจำวันโดย ClickUp™
ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดจากหนังสือมักจะสูญหายไปหากคุณไม่บันทึกไว้ทันที จดบันทึกความคิด คำคม และข้อคิดขณะอ่านด้วยเทมเพลตบันทึกประจำวันจาก ClickUp™ เทมเพลตนี้สนับสนุนการอ่านเชิงรุกผ่าน:
- รูปแบบการบันทึกประจำวันที่มีโครงสร้างช่วยให้การจดบันทึกของคุณมีความสม่ำเสมอและเป็นระเบียบ
- ขยายความคิดของคุณให้กลายเป็นบันทึกการอ่านในรูปแบบที่ยาวขึ้นด้วยคุณสมบัติClickUp Docsที่ผสานรวมไว้ของเรา
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงรูปแบบและหัวข้อที่ปรากฏในประวัติการอ่านของคุณ
🎥 ไม่ว่าคุณจะบันทึกไฮไลท์จากหนังสือหรือระดมความคิดเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่าง ๆ การจัดระเบียบบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่าน ชมคู่มือเชิงปฏิบัตินี้เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการจัดระเบียบบันทึกของคุณให้ข้อมูลเชิงลึกไม่สูญหาย 👇🏼
4. แม่แบบการจดบันทึกแบบคอร์เนลโดย ClickUp™
หากคุณกำลังอ่านเพื่อเรียนรู้และจดจำข้อมูล คุณจำเป็นต้องมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ จดบันทึกโดยเน้นการจดจำด้วยโครงสร้างระดับวิชาการโดยใช้เทมเพลต Cornell Note จาก ClickUp™ ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่านหนังสือสารคดีที่ต้องการสังเคราะห์ข้อโต้แย้งและแนวคิดที่ซับซ้อน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่คุณอ่าน:
- ใช้รูปแบบคลาสสิกของ Cornellที่มีคอลัมน์คำเตือน, ส่วนบันทึกหลัก, และพื้นที่สรุป
- โครงสร้างได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการแยกแยะและทำความเข้าใจเนื้อหาสารคดีที่มีความหนาแน่น
- บันทึกทั้งหมดของคุณสามารถค้นหาได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเฉพาะเมื่อคุณต้องการ
5. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลโดย ClickUp™
การอ่านไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป้าหมายที่กว้างขึ้นของคุณ ผสานนิสัยการอ่านเข้ากับระบบการจัดการชีวิตโดยรวมของคุณด้วยPersonal Productivity Template โดย ClickUp™ หยุดการปฏิบัติต่อรายการอ่านของคุณเป็นเพียงรายการที่ต้องทำแยกต่างหากและเชื่อมโยงมันกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
เทมเพลตนี้เชื่อมโยงการอ่านของคุณกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของคุณ ใช้เพื่อ:
- ติดตามเป้าหมายการอ่านของคุณควบคู่ไปกับเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
- จัดตารางเวลาสำหรับการอ่านโดยเฉพาะในสัปดาห์ของคุณโดยใช้วิธีแบ่งเวลา
- สร้างนิสัยการอ่านที่สม่ำเสมอด้วยการแจ้งเตือนงานที่ทำซ้ำและฟีเจอร์ติดตามนิสัย
6. แบบฟอร์มเช็กลิสต์ประจำสัปดาห์ โดย ClickUp™
เป้าหมายการอ่านที่ใหญ่โตอาจทำให้รู้สึกกลัวได้ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้และทำเป็นประจำได้ด้วยแบบฟอร์มรายการตรวจสอบรายสัปดาห์จาก ClickUp™ ช่วยให้คุณสร้างนิสัยการอ่านที่แข็งแกร่งได้ด้วยการบรรลุเป้าหมายเล็ก ๆทุกวันอย่างต่อเนื่อง ใช้เพื่อ:
- ตั้งค่างานประจำของ ClickUpสำหรับเป้าหมายการอ่านรายสัปดาห์ เช่น "อ่าน 30 นาทีทุกวัน"
- ได้รับความพึงพอใจจากการทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นทุกครั้งที่คุณอ่านจบแต่ละครั้ง
- ทำสำเนารายการตรวจสอบของคุณได้อย่างง่ายดายในแต่ละสัปดาห์เพื่อรักษาความต่อเนื่องโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
7. แม่แบบการจัดการงานให้เสร็จ (GTD) โดย ClickUp™
หากคุณเป็นแฟนของวิธีการ Getting Things Done (GTD) ทำไมไม่ลองนำมาใช้กับชีวิตการอ่านของคุณล่ะ? จับจองคำแนะนำหนังสือได้ทันทีและประมวลผลเป็นรายการอ่านที่จัดระเบียบและสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วยGetting Things Done (GTD) Template โดย ClickUp™
เทมเพลตนี้มอบพลังของ GTD ให้กับชั้นหนังสือของคุณ:
- ใช้ "กล่องขาเข้า" เพื่อบันทึกคำแนะนำหนังสือเมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับมัน โดยไม่เสียสมาธิ
- ย้ายหนังสือที่คุณกำลังอ่านอยู่ไปยังรายการ "การกระทำถัดไป" ของคุณ
- เก็บกองหนังสือ "ต้องอ่าน" ที่มากมายของคุณไว้ในรายการ "สักวัน/อาจจะ" เพื่อไม่ให้รก
8. แม่แบบการวางแผนหนังสือโดย ClickUp™
พร้อมหรือยังสำหรับระบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกระบวนการเขียนของคุณ? รับระบบติดตามที่ครอบคลุมที่สุดและเฉพาะสำหรับการเขียนด้วยBook Planning Template โดย ClickUp™ ซึ่งรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายการอ่าน/การเขียน หนังสือที่กำลังอ่าน และหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจไว้ในเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ช่วยขจัดงานตั้งค่าทั้งหมด
เทมเพลตนี้เป็นระบบอ่านแบบครบวงจรที่ดีที่สุด 🤩
- มาพร้อมกับโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp สำหรับการให้คะแนน รีวิว และแท็กประเภท
- มันผสานรวมกับ ClickUp Brain ซึ่งสามารถสรุปบันทึกหนังสือของคุณหรือแม้กระทั่งสร้างคำแนะนำการอ่านตามประวัติของคุณ
- มันช่วยจัดเก็บหนังสือที่กำลังอ่านอยู่, กองหนังสือที่อยากอ่าน, และหนังสือที่อ่านจบแล้วให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
รักษาการอ่านอย่างต่อเนื่องด้วย ClickUp
ตัวติดตามหนังสือที่เหมาะสมจะเปลี่ยนนิสัยการอ่านที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นระบบที่คุณจะใช้จริง
นั่นอาจเป็นฐานข้อมูลที่เรียบง่ายและมินิมอล หรืออาจเป็นพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่มีโครงสร้างครบถ้วนซึ่งเชื่อมต่อรายการอ่าน บันทึก เป้าหมาย และความคืบหน้าของคุณไว้ในที่เดียว
ประเด็นไม่ใช่ความซับซ้อน แต่คือความต่อเนื่อง
ระบบติดตามที่แข็งแกร่งทำมากกว่าการจัดหมวดหมู่ชื่อเรื่อง มันช่วยให้คุณอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย สังเกตเห็นรูปแบบในสิ่งที่คุณเลือก และจับประเด็นสำคัญก่อนที่จะหายไป เมื่อเวลาผ่านไป การอ่านของคุณจะหยุดรู้สึกเป็นความบังเอิญและเริ่มรู้สึกเป็นลำดับขั้น แต่ละเล่มจะต่อยอดจากเล่มก่อนหน้า
หากคุณพร้อมที่จะก้าวจาก "ฉันควรอ่านให้มากขึ้น" ไปสู่ระบบที่สนับสนุนการอ่านของคุณ ให้เริ่มต้นได้ฟรีกับ ClickUp และสร้างระบบการอ่านที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ
พร้อมที่จะสร้างระบบการอ่านของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแม่แบบติดตามหนังสือ
แชร์เทมเพลตกับกลุ่มของคุณ มอบหมายหนังสือให้กับสมาชิกโดยใช้ผู้รับมอบหมายงานใน ClickUp ใช้ความคิดเห็นสำหรับหัวข้อการสนทนา และสร้างมุมมองที่แชร์ใน ClickUp ที่กรองตามผู้อ่าน ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการซิงค์ข้ามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทุกคน
รายการหนังสือที่อ่านคือรายการหนังสือที่คุณอยากอ่าน (กองหนังสือที่ต้องอ่านของคุณ) ตัวติดตามการอ่านคือระบบที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งเพิ่มการติดตามความคืบหน้า วันที่เสร็จสิ้น การให้คะแนน และบันทึกต่างๆ—คิดว่าเป็นรายการสิ่งที่อยากได้เทียบกับบันทึกการอ่านเต็มรูปแบบ
ใช่. ClickUp จะซิงค์ข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปมือถือ. นอกจากนี้, ด้วยโหมดออฟไลน์, คุณสามารถบันทึกความคืบหน้าการอ่านของคุณได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, และการอัปเดตของคุณจะซิงค์ทันทีที่คุณกลับมาออนไลน์.