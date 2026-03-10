ตัวอย่างกระบวนการทำงานของ AI Super Agent: 12 กรณีการใช้งานจริงใน ClickUp

เป็นเรื่องง่ายที่จะตื่นเต้นกับตัวแทน AI เมื่อคุณเห็นการสาธิตที่สมบูรณ์แบบและคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ จากนั้นคุณนั่งลงเพื่อตั้งค่าใช้งานจริงสำหรับงานของคุณ... และคำถามก็เริ่มผุดขึ้นมา
มันควรติดตั้งที่ไหน? มันควรจัดการอะไร? มันควรหลีกเลี่ยงอะไร?
ClickUp AI Super Agentsจะนำส่วนงานที่สามารถทำซ้ำได้ของคุณไปสอนให้พื้นที่ทำงานของคุณจัดการได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อทำอย่างถูกต้อง คุณจะได้ระบบที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณ ระบุสิ่งที่สำคัญ และขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าโดยไม่สร้างงานที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เห็นตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ของซูเปอร์เอเจนต์ที่ใช้งานได้จริง 12 ตัวอย่าง ซึ่งอิงจากงานจริงในชีวิตประจำวันภายในClickUp
มาเริ่มกันเลย! 🤩
ซูเปอร์เอเจนต์คืออะไร?
ClickUp Super Agent คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถวางแผน ให้เหตุผล และดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนโดยใช้บริบทสดจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ต่างจากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจพื้นฐานที่ทำงานตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวแทนเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการของคุณ,งานใน ClickUp, เอกสาร, และเส้นทางการสนทนา จากนั้นดำเนินการด้วยเครื่องมือและข้อมูลที่เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ AI อื่น ๆ:
- รู้บริบทโดยอัตโนมัติ: ดึงข้อมูลบริบทแบบเรียลไทม์จากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และข้อความแชทเฉพาะ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
- หลายขั้นตอนตามการออกแบบ: ทำงานตามขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ: อ่านงาน, ค้นคว้าบริบท, อัปเดตเอกสาร, แจ้งเตือนเจ้าของ, และร่างการติดตามผล
- สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ: ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมในClickUp Chatและ Tasks; คุณสามารถเรียกใช้ด้วยตนเองหรือตั้งค่าให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดการ
- กำหนดค่าและกำหนดขอบเขตได้: ช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าเครื่องมือและแหล่งข้อมูลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงแอปภายนอกที่เลือกไว้
- การมีมนุษย์ในห่วงโซ่การตัดสินใจตามการออกแบบ: ต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์สำหรับการกระทำที่สำคัญ โดยทุกขั้นตอนจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
- เรียนรู้ตลอดเวลา: ปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลย้อนกลับและผลลัพธ์ที่ผ่านมาเมื่อกระบวนการทำงานซ้ำ
อยากรู้ไหมว่า Super Agents ทำงานอย่างไร? ชมวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที! 👇🏽
กายวิภาคของกระบวนการทำงานของซูเปอร์เอเจนต์ที่ยอดเยี่ยม
เวิร์กโฟลว์ของซูเปอร์เอเจนต์คือลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนของข้อมูลนำเข้า กฎเกณฑ์ เครื่องมือ และการตรวจสอบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนสัญญาณดิบในพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและตรวจสอบได้ แทนที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ เป้าหมายคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการออกแบบเส้นทางที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวจากสัญญาณไปสู่ผลลัพธ์ ซึ่งสามารถดำเนินการซ้ำได้โดยไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ทุกเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งล้วนมีโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรณีการใช้งานก็ตาม นี่คือความหมายของแต่ละส่วนในทางปฏิบัติ และวิธีการทำงานร่วมกัน 👇
อินพุต
ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยสัญญาณหรือข้อมูลนำเข้า สัญญาณนั้นอาจเป็นข้อมูลอัปเดตงาน เอกสารใหม่ ข้อความแชท บันทึกการประชุม การส่งแบบฟอร์ม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ข้อมูลที่ชัดเจนและเสถียรจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนจะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน แต่ละขั้นตอนการทำงานควรเริ่มต้นด้วยประเภทข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ตัวแทนทราบเสมอว่ากำลังตอบสนองต่ออะไร
📌 ตัวอย่าง: เพื่อความเข้าใจในโครงสร้างงานที่ดีขึ้น ลองดูที่ เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสำหรับลูกค้าประจำวัน ซึ่งมีหน้าที่สแกนปฏิทินของผู้จัดการบัญชีเพื่อดูการประชุมกับลูกค้า และช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับทุกการประชุมตามบริบทที่เกี่ยวข้อง
นี่คือลักษณะของข้อมูลที่ตัวแทนป้อน:
มันรวบรวมข้อมูลนำเข้าของตัวเองโดยการสแกนเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ปฏิทิน, กระทู้ใน Gmail, เอกสาร ClickUp และอื่นๆ
ทริกเกอร์
ไม่มีอะไรควรทำงาน 'เพียงเพราะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลง' ตัวกระตุ้นกำหนดว่าเมื่อใดที่เวิร์กโฟลว์จะได้รับอนุญาตให้เริ่มต้น นี่คือช่วงเวลาที่ตัวแทนสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่ป้อนเข้ามา ตัวกระตุ้นอาจเป็นแบบแมนนวล เช่น การติดแท็กตัวแทน หรือแบบอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ ตารางเวลา หรือระบบอัตโนมัติ
ทริกเกอร์มีไว้เพื่อป้องกันการรันโดยไม่ได้ตั้งใจและการทำงานซ้ำ เมื่อส่วนนี้ไม่ชัดเจน กระบวนการทำงานอาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: ตัวแทนเตรียมงานลูกค้าประจำวัน ในตัวอย่างของเราถูกกำหนดให้ทำงานทุกวันเวลา 8.00 น. นอกเหนือจากเวลาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถเรียกใช้งานได้เมื่อมีผู้กล่าวถึงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ส่งข้อความโดยตรงในแชท ClickUp หรือมอบหมายงานใน ClickUp อีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'ซอฟต์แวร์เอเจนต์'ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เมื่อการวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย (Distributed Artificial Intelligence หรือ DAI) และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเติบโตอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลานี้ นักวิจัยได้เปลี่ยนจากการสร้างโปรแกรมแบบพาสซีฟที่อิงตามกฎ มาเป็นการสร้าง 'เอเจนต์' ที่มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการแทนผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กฎการตัดสินใจ
กฎการตัดสินใจกำหนดขอบเขตของกระบวนการทำงาน กฎเหล่านี้ชี้แจงว่าตัวแทนควรดำเนินการกับอะไร ควรละเว้นอะไร และควรหยุดและส่งต่อเมื่อใด
นี่คือที่ที่กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแบบ 'ไม่ทำอะไร' อาศัยอยู่ ตัวอย่างในโลกจริงรวมถึงการข้ามรายการที่มีความสำคัญต่ำ การยกระดับเมื่อข้อมูลที่จำเป็นขาดหายไป หรือการหยุดเมื่อบริบทไม่สมบูรณ์ กฎการตัดสินใจเป็นชั้นควบคุมหลักที่ช่วยให้ตัวแทนอยู่ในขอบเขตและป้องกันการอัตโนมัติที่มีความเสี่ยง
📌 ตัวอย่าง: เกิดอะไรขึ้นในวันที่ไม่มีการนัดหมายกับลูกค้า? กฎการตัดสินใจจะช่วยให้ ตัวแทนเตรียมความพร้อมลูกค้าประจำวัน มีคำแนะนำสำหรับสถานการณ์เฉพาะ/กรณีพิเศษเช่นนี้
การกระทำและเครื่องมือ
เมื่อตัวแทนทราบว่าควรดำเนินการแล้ว ชั้นนี้จะกำหนดว่าตัวแทนสามารถดำเนินการได้อย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการสร้างหรือปรับปรุงงานที่ซับซ้อน การดึงข้อมูลจากเอกสาร การร่างข้อความ การดึงบริบทจากแหล่งความรู้ของบริษัท หรือการแจ้งเตือนเจ้าของงาน ยิ่งชุดการดำเนินการนี้มีความเข้มงวดมากเท่าใด กระบวนการทำงานก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น
การจำกัดเครื่องมือและสิทธิ์การเข้าถึงช่วยลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์ว่าตัวแทนสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้
📌 ตัวอย่าง: เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ เจ้าหน้าที่เตรียมงานลูกค้าประจำวันจำเป็นต้องเข้าถึงปฏิทินของบัญชีผู้จัดการ, Gmail และ ClickUp Docs/Workspace เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทักษะ (ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือ), ความรู้ และความจำเพื่อดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์(RPA) เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงต้นทศวรรษ 2000 โดยเฉพาะในภาคธนาคารและประกันภัย เครื่องมือ RPA ในยุคแรกจะเลียนแบบการกระทำของมนุษย์ที่หน้าจอผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่ม คัดลอกข้อมูล และกรอกแบบฟอร์ม โดยไม่จำเป็นต้องบูรณาการกับระบบหลังบ้านอย่างลึกซึ้ง
รูปแบบผลลัพธ์
คำจำกัดความของ 'เสร็จสิ้น' ของคุณไม่ควรมีความคลุมเครือ รูปแบบของผลลัพธ์จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของผลลัพธ์ทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น งานที่สร้างขึ้นโดยมีฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะเจาะจงกรอกไว้แล้ว เอกสารที่อัปเดตด้วยรูปแบบส่วนที่กำหนดไว้แน่นอน หรือข้อความร่างที่มีหัวเรื่องมาตรฐานและรายการตรวจสอบขั้นตอนถัดไป
ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างช่วยให้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้, สามารถตรวจสอบได้, และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย. คำตอบแบบไม่มีโครงสร้างไม่สามารถปรับขนาดได้ดีเพราะยากต่อการตรวจสอบและยากต่อการนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป.
จุดตรวจของมนุษย์
ไม่ใช่ทุกอย่างที่ควรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการหยุดพัก จุดตรวจสอบคือช่วงเวลาที่กระบวนการทำงานส่งต่อให้กับบุคคลก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญ จุดนี้คือที่ซึ่งการอนุมัติ การยืนยัน หรือการแก้ไขเกิดขึ้น
จุดประสงค์คือการสร้างการส่งต่อที่ปลอดภัยเมื่อผลลัพธ์มีผลกระทบต่อลูกค้า เงิน หรือข้อผูกพันในการส่งมอบ จุดตรวจสอบเปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการให้เป็นระบบที่มีการควบคุมแทนที่จะเป็นกล่องดำ
การวัด
องค์ประกอบนี้กำหนดวิธีที่คุณจะทราบได้ว่าเวิร์กโฟลว์กำลังทำงานจริงหรือไม่ หากคุณไม่วัดผล คุณก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเวิร์กโฟลว์นั้นช่วยแก้ปัญหาหรือกำลังสร้างปัญหาอย่างเงียบๆ
ตัวชี้วัดการวัดผลประกอบด้วยเวลาที่ประหยัดได้ ปริมาณที่ประมวลผลได้ อัตราความผิดพลาด การทำงานซ้ำที่หลีกเลี่ยงได้ และคุณภาพของผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่กฎการตัดสินใจ ข้อมูลนำเข้า หรือผลลัพธ์ต้องได้รับการปรับ
ใช้หลักการต่อไปนี้ในการออกแบบกระบวนการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง:
- เลือกผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้หนึ่งอย่าง: ออกแบบกระบวนการทำงานในลักษณะที่สร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอเพียงหนึ่งอย่าง การพยายามแก้ปัญหาหลายอย่างในกระบวนการทำงานเดียวจะก่อให้เกิดตรรกะที่ซับซ้อน ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน และอัตราความล้มเหลวที่สูงขึ้น
- กำหนดขอบเขตและกฎ 'ไม่ทำอะไร/ยกระดับ': ใช้ กฎการตัดสินใจอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายว่าเมื่อใดที่ตัวแทนควรหยุด, ข้าม, หรือยกระดับ.การจัดการความรู้ประเภทนี้ช่วยป้องกันการกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อบริบทไม่สมบูรณ์หรืออยู่นอกขอบเขต
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงขั้นต่ำและแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ: ให้สิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะClickUp Spaces, Folders, Docs และแหล่งข้อมูลภายนอกที่จำเป็นสำหรับการทำงานในเวิร์กโฟลว์เท่านั้น การจำกัดการเข้าถึงจะช่วยในการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ์
- ต้องการผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง: กำหนดรูปแบบที่ทีมสามารถสแกน, อนุมัติ, และนำกลับมาใช้ใหม่ได้. โครงสร้างมาตรฐานทำให้กระบวนการทำงานสามารถคาดการณ์ได้และปลอดภัยต่อการขยายขนาด
- ทดลองกับกลุ่มเล็กก่อนขยาย: ดำเนินการเวิร์กโฟลว์กับผู้ใช้จำนวนจำกัดและข้อมูลจริง สังเกตจุดที่กฎการตัดสินใจล้มเหลว ผลลัพธ์ที่ต้องปรับปรุง และการแทรกแซงของมนุษย์ที่จำเป็น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: หากคุณกำลังจ้องหน้าจอตั้งค่า Super Agent แล้วคิดว่า 'โอเค...ฉันควรบอกอะไรกับระบบนี้ดีนะ?'ClickUp Brainคือทางลัดสำหรับคุณ
ClickUp Brain คือAI เชิงบริบทที่ติดตั้งมาในตัวซึ่งสามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงาน เอกสาร โครงการ ความคิดเห็น และองค์ความรู้ของคุณได้อย่างครบถ้วน คุณสามารถใช้งานเสมือนเป็นคู่คิดที่ช่วยวิเคราะห์และสนับสนุนขณะที่คุณออกแบบและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของ Super Agent ของคุณ
ในกระบวนการทำงานจริง คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อ:
- ทดสอบขอบเขตกรณีพิเศษ โดยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่องานล่าช้า ถูกขัดขวาง หรือไม่สมบูรณ์
- ปรับปรุงตัวกระตุ้นและการดำเนินการ เพื่อให้ตัวแทนของคุณทำงานในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่แบบสุ่ม
- แก้ไขพฤติกรรมที่สับสน โดยให้ ClickUp Brain สรุปสิ่งที่ตัวแทนได้ดำเนินการและเหตุผล
12 ตัวอย่างกระบวนการทำงานของเอเจนต์ระดับซูเปอร์
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าSuper Agentsสามารถนำไปใช้ในงานประจำวันภายใน ClickUp ได้อย่างไร แต่ละกระบวนการทำงานถูกออกแบบมาเพื่อจุดประกายไอเดียที่คุณสามารถนำไปปรับใช้หรือประยุกต์เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หรือลดการสื่อสารซ้ำซ้อนระหว่างทีม
1. ผู้รายงานสถานะ ซุปเปอร์เอเจนต์
ตัวแทนรายงานสถานะ จะคอยอัปเดตสถานะงานให้สดใหม่อยู่เสมอ โดยจะอ่านการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน วันที่ครบกำหนด ความคิดเห็น อุปสรรค และสิ่งที่ต้องพึ่งพาใน Spaces หรือ Folders ที่เลือก จากนั้นจะแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นรายงานความคืบหน้าสั้นๆ ที่อ่านง่าย คุณสามารถเรียกใช้ตามกำหนดเวลาหรือเรียกใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของโครงการ
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังจัดการเปิดตัวโครงการข้ามสายงานร่วมกับทีมวิศวกรรม, QA และการตลาด ซึ่งอยู่ใน Spaces ที่แตกต่างกัน ทุกวันศุกร์ Super Agent คนนี้จะสแกนงานที่ติดแท็กกับเป้าหมายการเปิดตัว ไฮไลต์สิ่งที่ส่งมอบในสัปดาห์นี้ สิ่งที่ล่าช้า และสิ่งที่ติดขัดในการอนุมัติ
มันจะโพสต์สรุปที่ชัดเจนในช่องของโครงการและอัปเดตเอกสารสถานะรายสัปดาห์ เมื่อมีสิ่งที่ต้องพึ่งพาที่สำคัญล่าช้า มันจะแจ้งเตือนอย่างชัดเจนแทนที่จะฝังอยู่ในรายการงานยาวเหยียด
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. ให้สแกนงานทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย 'Launch Q2' สรุปงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่ติดขัด และงานที่มีความเสี่ยงในสัปดาห์หน้า โพสต์การอัปเดตในช่อง #launch-status และอัปเดตเอกสารสถานะประจำสัปดาห์
- หากมีงานใดที่ระบุว่า 'สำคัญ' ล่าช้ากว่ากำหนดเกิน 24 ชั่วโมง ให้รวมไว้ในส่วนแยก 'ต้องให้ความสนใจ' และระบุเจ้าของงานด้วย
- เพิกเฉยงานที่มีสถานะ 'ค้างอยู่'
🎯 กรณีศึกษา:การอัปเดตสถานะโครงการ AI ด้วย ClickUp Super Agents
อิลเลีย เชฟเชนโก ผู้ก่อตั้ง sProcess และที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp สังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กับลูกค้าคนหนึ่งของเขา ผู้นำต้องการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว แต่ทีมพัฒนาต้องหยุดงานเพื่อเขียนรายงานอัปเดตเหล่านั้น
ดังนั้นเขาจึงสร้าง ClickUp Super Agent ขนาดเล็กที่เรียกว่า Website Project Status Sync Agent แทนที่จะให้ทีมเขียนรายงาน ตัวเอเจนต์นี้จะอ่านกิจกรรมงานจริงใน ClickUp และสร้างการอัปเดตโครงการในระดับผู้นำโดยอัตโนมัติ
ทีมส่งมอบยังคงทำงานในมุมมองงานปกติของพวกเขาในขณะที่ตัวแทนคอยซิงค์ตัวติดตาม ผลลัพธ์: ผู้นำได้รับภาพรวมทันทีของสิ่งที่กำลังคืบหน้า สิ่งที่หยุดชะงัก และสิ่งที่ต้องการความสนใจ—โดยไม่ต้องมีการประชุม การส่งข้อความสอบถามสถานะ หรือการรายงานด้วยตนเอง
หากคุณกำลังสำรวจวิธีที่ ClickUp Super Agents สามารถช่วยอัตโนมัติการรายงาน, การประสานงาน, หรือการอัปเดตโครงการทั่วทั้งองค์กรของคุณ, ทีม ClickUp สามารถช่วยคุณออกแบบและPLOYระบบเหล่านี้ในระดับใหญ่
2. ผู้จัดการลำดับความสำคัญ ซุปเปอร์เอเจนต์
เจ้าหน้าที่ผู้จัดการลำดับความสำคัญ จะตรวจสอบวันที่ครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) และการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานที่กำลังดำเนินการทั้งหมด และปรับลำดับความสำคัญของงานเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง เมื่องานต้นน้ำล่าช้า งานปลายน้ำจะเลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: ทีมจัดส่งของคุณจัดการคำขอของลูกค้าตามข้อตกลง SLA งานที่เดิมกำหนดเป็น 'ปกติ' กลายเป็นงานเร่งด่วนทันทีเนื่องจากงานที่พึ่งพาเกิดความล่าช้า และนาฬิกา SLA กำลังเดินอยู่
ตัวแทนตรวจพบความเสี่ยง ยกระดับความสำคัญเป็น 'สูง' และแสดงความคิดเห็นในภารกิจพร้อมอธิบายเหตุผล หาก SLA ไม่มีความเสี่ยงอีกต่อไป จะลดระดับความสำคัญลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมไม่ต้องแก้ไขปัญหาเดิมซ้ำๆ
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ตรวจสอบงานในโฟลเดอร์ 'คำขอจากลูกค้า' หากงานใดใกล้ถึงกำหนดเส้นตาย SLA ภายใน 48 ชั่วโมง ให้ตั้งความสำคัญเป็นสูงและเพิ่มความคิดเห็นอธิบายความเสี่ยง
- หากการพึ่งพาเกินกำหนดและขัดขวางงานอื่น ให้เพิ่มลำดับความสำคัญของงานที่ถูกขัดขวางขึ้นหนึ่งระดับ
- อย่าเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานที่ได้ทำเครื่องหมายว่า 'วิกฤต' แล้ว โดยไม่แจ้งให้มีการตรวจสอบโดยมนุษย์
🧠 เกร็ดความรู้: ในช่วงต้นทศวรรษ 1970ระบบ MYCINถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียและแนะนำยาปฏิชีวนะ โดยใช้ระบบเครื่องยนต์แบบกฎเกณฑ์ 'ถ้าเช่นนี้, ก็ทำเช่นนั้น' และในการทดสอบที่ควบคุมได้ ระบบนี้ทำงานได้ในระดับที่เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
3. ตัวแทนเติมเต็มภาคสนาม ซุปเปอร์เอเจนต์
ข้อมูลงานที่ยุ่งเหยิงมักไม่ใช่ความผิดของใครเลย คนเรามักทำงานอย่างรวดเร็ว ข้ามการเพิ่มบริบทที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ที่กำหนดเอง และคิดว่าคนอื่นจะจัดการแก้ไขให้ภายหลัง ClickUp Field Filler Super Agent จะจัดการทำความสะอาดข้อมูลเหล่านั้นให้โดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง
เมื่อมีงานใหม่เข้ามาโดยมีฟิลด์ที่ขาดหายหรือไม่สอดคล้องกัน ระบบจะเติมข้อมูลพื้นฐานโดยใช้กฎของพื้นที่ทำงานแม่แบบเวิร์กโฟลว์ และรูปแบบจากงานที่ผ่านมา ระบบจะดึงบริบทจากชื่อเรื่อง คำอธิบาย เอกสารที่เชื่อมโยง และแหล่งที่มาของคำขอ เพื่อรักษาโครงสร้างของพื้นที่ทำงานของคุณ
📌 ตัวอย่าง: ทีมปฏิบัติการของคุณเพิ่มงานภายในที่เร่งด่วนลงใน ClickUp ส่วนใหญ่จะเข้ามาพร้อมกับแค่ชื่อเรื่อง เช่น 'แก้ไขการส่งออกบิล' และไม่มีเจ้าของ ทีม หรือระดับความสำคัญ ตัวแทนอ่านชื่องาน เชื่อมโยงไปยังพื้นที่การเรียกเก็บเงิน มอบหมายให้กับเจ้าของฝ่ายปฏิบัติการการเงิน ตั้งค่าความสำคัญตามคำสำคัญ 'การเรียกเก็บเงิน' และ 'ส่งออก' และใช้สถานะเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสม
💬 ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เมื่อมีการสร้างงานใหม่ใน 'การรับเรื่องสนับสนุน' ระบบจะกรอกหมวดหมู่ เจ้าของ และ SLA โดยอัตโนมัติตามคำสำคัญในคำอธิบายและทีมของผู้ร้องขอ
- หากไม่มีลำดับความสำคัญ ให้อนุมานจากภาษาที่แสดงถึงความเร่งด่วน เช่น 'ติดขัด', 'เร่งด่วน', หรือ 'ปัญหาการผลิต'
- หากไม่สามารถอนุมานข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างมั่นใจ ให้แสดงความคิดเห็นเพื่อขอคำชี้แจงจากผู้ร้องขอ และอย่าจัดสรรงานนี้
📮 ClickUp Insight: 25% ของผู้คนเชื่อว่าตัวแทน AI สามารถช่วยให้พวกเขามีระเบียบได้
และพวกเขาก็พูดถูก ตัวแทน AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างเป็นระบบโดยการผลักดันงานให้ก้าวหน้า มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และจัดการงานติดตามผลที่เป็นกิจวัตรซึ่งหากปล่อยไว้ก็อาจล่าช้าได้
อย่างไรก็ตาม ระบบจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัวแทนสามารถดำเนินการแทนบุคคลอื่นได้ภายในขอบเขตที่เหมาะสมเท่านั้น
การทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่งาน ไฟล์ และการโต้ตอบในอดีตถูกเชื่อมต่อไว้แล้วซูเปอร์เอเจนต์จะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงในระดับเดียวกับผู้ใช้ที่พวกเขารองรับ
นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถดำเนินการได้ (เช่น ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า อัปเดตสถานะ หรือส่งต่อข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ) โดยไม่ต้องก้าวล่วงขอบเขตหรือต้องการการกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลา
4. ตัวแทนพิเศษวางแผนการแบ่งงาน
แผนผังการแบ่งงาน เปลี่ยนงานหลักที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณระบุ @mention งานนั้นอย่างชัดเจนหรือมอบหมายงานนั้นให้กับผู้รับผิดชอบ
มันอ่านบริบทของงานทั้งหมด (คำอธิบาย, ความคิดเห็น, งานย่อยที่มีอยู่, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบ) ค้นหางานที่คล้ายกันในพื้นที่ทำงานของคุณเมื่อมีประโยชน์ และร่างรายการงานย่อยที่มีโครงสร้าง 3-10 รายการพร้อมเจ้าของและกรอบเวลาที่แนะนำ คุณจะเห็นการแบ่งงานที่เสนอในความคิดเห็นของงาน ปรับแต่งตามต้องการ และอนุมัติก่อนที่จะเพิ่มงานย่อยใดๆ
📌 ตัวอย่าง: หัวหน้าทีม @mentions ตัวแทนในภารกิจหลักที่ชื่อว่า 'ย้ายระบบเรียกเก็บเงินไปยังผู้ให้บริการรายใหม่' และเพิ่มเป้าหมายและกำหนดเวลาในความคิดเห็น
ตัวแทนตอบกลับด้วยแผนร่าง: การค้นพบ, การทำแผนที่ข้อมูล, การตั้งค่าการย้ายข้อมูล, การตรวจสอบคุณภาพ, และการเปลี่ยนระบบ, โดยแต่ละขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบและวันที่แนะนำไว้ ผู้จัดการโครงการขอให้รวมสองขั้นตอนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหนึ่งคน หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ตัวแทนจะสร้างงานย่อยที่เสร็จสมบูรณ์ภายใต้ภารกิจหลัก
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- @แผนผังการแบ่งงาน ให้แยกงานหลักนี้ออกเป็นงานย่อย 5–8 งาน เป้าหมายคือ: ___ กำหนดส่ง: ___ ขอให้เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบดังนี้: ___ ข้อจำกัด: ___
- @Work Breakdown Planner กรุณาเสนอการแบ่งงานสำหรับงานนี้ แบ่งขั้นตอนตามเฟสและเสนอวันที่ครบกำหนด อย่าสร้างอะไรจนกว่าฉันจะยืนยัน
- @Work Breakdown Planner, กรุณาจัดทำแผนการแบ่งงานอย่างง่าย (ไม่เกิน 5 งานย่อย) หากขาดรายละเอียด กรุณาสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงก่อนเสนอแผน
5. ผู้ช่วยพิเศษประจำวัน
Daily Priority Briefer จะสแกนงานทุกชิ้นที่เปิดอยู่ซึ่งได้รับมอบหมายให้คุณ และเปลี่ยนรายการงานยาว ๆ ที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนสั้น ๆ ที่สามารถอ่านผ่านได้ในเวลาไม่นานสำหรับวันนั้น ๆ ระบบจะแจ้งเตือนสิ่งที่ต้องการความสนใจในตอนนี้ แสดงสิ่งที่ค้างอยู่ไม่ได้รับการดำเนินการ พร้อมแสดงตัวอย่างงานที่จะเกิดขึ้นใน 5 วันทำการข้างหน้า และแจ้งเตือนงานที่เงียบหายไปนานเกินไป
📌 ตัวอย่าง: เวลา 9 โมงเช้าในวันทำงาน ผู้จัดการโครงการได้รับข้อความส่วนตัวที่มีสรุปสั้น ๆ: การติดตามผู้ขายที่ค้างอยู่สองรายการ, งานที่ต้องทำวันนี้สามรายการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึง, และการตรวจสอบการออกแบบที่ค้างอยู่หนึ่งสัปดาห์ นี่ช่วยให้คุณสแกนรายการได้ภายในไม่ถึงนาทีและเริ่มด้วยการติดตามงานที่ค้างอยู่ก่อน
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9 โมงเช้า สรุปงานที่ค้างอยู่ งานที่มีกำหนดส่งวันนี้ และการกล่าวถึง @ ทั้งหมด แนะนำสามขั้นตอนที่ควรทำเป็นอันดับแรก
- หากมีงานใดถูกบล็อกและมอบหมายให้ฉัน กรุณาแจ้งแยกต่างหากพร้อมระบุว่ามีใครเป็นผู้บล็อกงานนั้น
- อย่าใส่รายการงานในสถานะ 'ค้างอยู่' หรือ 'สักวันหนึ่ง'
🎯 กรณีศึกษา:การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI ผ่าน ClickUp Super Agents
อีวอนน์ "อีวี" ไฮมันน์ ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp และโค้ชด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ ต้องเผชิญกับปัญหาที่คุ้นเคย: งานมากเกินไป สัญญาณเตือนมากเกินไป และไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า อะไรสำคัญในวันนี้ ดังนั้นเธอจึงสร้าง Daily Focus Super Agent ใน ClickUp
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 น. ตัวแทนจะตรวจสอบพื้นที่ทำงานของเธอ—งานที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, การกล่าวถึง, และกิจกรรม—และส่งข้อความพร้อม สามลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนั้น ที่มีป้ายกำกับ ทำ, ตัดสินใจ, หรือมอบหมาย
ดังนั้น ตอนนี้ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านแดชบอร์ดและกล่องข้อความ เธอเริ่มต้นทุกเช้าด้วยรายการโฟกัสที่ชัดเจนและพร้อมสำหรับการตัดสินใจ
กำลังสำรวจวิธีที่ ClickUp Super Agents สามารถช่วยประสานงาน จัดลำดับความสำคัญ หรือทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรของคุณอยู่หรือไม่?
6. ผู้จัดการอนุมัติ ซุปเปอร์เอเจนต์
การอนุมัติมักจะติดขัดเมื่อไม่มีความชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบและระยะเวลา ผู้จัดการการอนุมัติ จะดูแลกระบวนการอนุมัติของคุณภายใน ClickUp โดยจัดส่งงานไปยังผู้อนุมัติที่เหมาะสม ติดตามการตอบกลับที่คำนึงถึงบริบท และรักษาเส้นทางการอนุมัติให้อยู่ในที่เดียว มันทำให้มั่นใจว่างานจะไม่ดำเนินต่อไปจนกว่าบุคคลที่เหมาะสมจะตรวจสอบแล้ว
📌 ตัวอย่าง: เมื่องานย้ายไปยัง 'ต้องการการอนุมัติ' ตัวแทนจะส่งงานไปยังผู้อนุมัติที่ระบุไว้ในงาน โพสต์สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง และรอการตอบกลับก่อนที่จะอนุญาตให้สถานะงานดำเนินต่อไป
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เมื่องานเข้าสู่สถานะ 'ต้องการการอนุมัติ' ให้มอบหมายงานนี้ให้กับผู้อนุมัติที่ระบุไว้ในช่อง 'ผู้อนุมัติ' และโพสต์สรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
- หากไม่มีการตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง ให้ส่งความคิดเห็นเตือนและแจ้งผู้อนุมัติในแชท
- ห้ามย้ายงานไปยังสถานะอนุมัติโดยไม่มีการบันทึกการอนุมัติอย่างชัดเจนในความคิดเห็น
7. แคมเปญลอนช์แพดซูเปอร์เอเจนต์
Campaign Launchpad Agent ช่วยให้กระดานแคมเปญของคุณมีความคาดการณ์ได้โดยการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานหลักแบบเดียวกันทุกครั้งที่มีการสร้างแคมเปญใหม่ ทันทีที่งานแคมเปญปรากฏในพื้นที่ทำงานของคุณ ระบบจะเพิ่มชุดงานย่อยมาตรฐานสำหรับการวางแผนที่ซับซ้อน การสร้าง การเปิดตัว การปรับปรุง และการรายงาน
เมื่อการทำงานดำเนินไป สถานะของแคมเปญหลักจะยังคงสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงานย่อย ทำให้บอร์ดแสดงถึงความคืบหน้าที่เป็นจริง ไม่ใช่แค่สิ่งที่คาดหวัง
📌 ตัวอย่าง: เมื่อมีการเพิ่มงานใหม่ชื่อว่า 'แคมเปญสัมมนาออนไลน์เดือนเมษายน' ลงในรายการแคมเปญ ตัวแทนจะเพิ่มงานย่อยมาตรฐานหกงาน ได้แก่ สรุปงาน, ครีเอทีฟ, การตั้งค่า, การเปิดตัว, การปรับปรุงประสิทธิภาพ, และการรายงาน โดยอัตโนมัติ เมื่องานย่อยการเปิดตัวเสร็จสิ้น แคมเปญแม่จะย้ายไปยังสถานะ 'ถ่ายทอดสด' โดยอัตโนมัติ ทำให้กระดานแสดงสถานะตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องมีใครคอยอัปเดต
💬 ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เมื่อมีการสร้างงานใหม่ในระบบการจัดการแคมเปญการตลาด ให้สร้างงานย่อยมาตรฐาน 6 งานของแคมเปญ และเพิ่มความคิดเห็นสั้น ๆ ที่อธิบายสิ่งที่ได้สร้างขึ้น
- เมื่อเสร็จสิ้นงานย่อยการเปิดตัว ให้ย้ายแคมเปญหลักไปที่ 'ใช้งานอยู่'
- หากงานในแคมเปญมีชื่อที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นเพียงชื่อชั่วคราว ให้ขอให้ผู้สร้างงานเปลี่ยนชื่อก่อนสร้างงานย่อย
8. ผู้ช่วยชงกาแฟยามเช้า
เช้าวันใหม่จะวุ่นวายทันทีเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ยังไม่ได้คัดกรอง Morning Coffee Agent จะรวบรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นข้ามคืนมาสรุปเป็นบทสรุปสั้น ๆ ที่เน้นประเด็นสำคัญ พร้อมอัปเดตเร่งด่วน ข้อความที่ต้องตอบกลับ และทุกเรื่องที่อาจขัดขวางงานสำคัญของคุณในวันนี้ระบบนี้จะช่วยลดการสลับบริบทและเตรียมร่างคำตอบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดหลายหน้าต่างพร้อมกัน
📌 ตัวอย่าง: ลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายความสำเร็จของลูกค้าเข้าสู่ระบบ ClickUp เวลา 9 โมงเช้า และเห็นเอกสาร 'สรุปเช้า' สั้น ๆ รออยู่แล้ว โดยในเอกสารแสดง:
- การยกระดับการสนับสนุนสองรายการที่เข้ามาในช่วงกลางคืน
- งานต่ออายุหนึ่งรายการที่ติดขัดอยู่ในการขออนุมัติราคา
- ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมที่ขอการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวสำหรับลูกค้า
แต่ละรายการประกอบด้วยสรุปหนึ่งบรรทัดและคำตอบที่แนะนำซึ่งดึงมาจากประวัติงานและข้อความล่าสุดในเธรด โดยไม่ต้องเปิดรายการงานหรือเธรดแชทใดๆ พวกเขาสามารถเคลียร์คิวงานเร่งด่วนได้ภายในเวลาไม่ถึงห้านาทีและเริ่มต้นวันด้วยงานจริงแทนที่จะจัดการกับกล่องขาเข้า
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ทุกเช้าวันธรรมดา สรุปข้อมูลอัปเดตเร่งด่วนจากโครงการสำคัญของฉัน และร่างคำตอบสำหรับข้อความที่ต้องการการตอบกลับ
- เน้นสิ่งที่อาจทำให้การจัดส่งล่าช้าในสัปดาห์นี้
- ยกเว้นการอัปเดตสถานะตามปกติ เว้นแต่จะส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาหรือการอนุมัติ
9. เดดไลน์ การ์เดียน ซูเปอร์ เอเจนต์
ผู้พิทักษ์เส้นตาย คอยเฝ้าดูวันครบกำหนดของงานที่มอบหมายให้คุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
เมื่อมีงานที่ต้องทำวันนี้หรือเลยกำหนดไปแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนสั้น ๆ ไว้ในงานนั้นโดยตรง เพื่อให้งานที่มีความสำคัญไม่ถูกฝังอยู่ใต้กองงานอื่น ๆ ตามคำขอ ระบบยังสามารถให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่ต้องทำและงานที่เลยกำหนดแล้ว ทำให้สามารถปรับลำดับความสำคัญได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลาสแกนรายการยาว ๆ
📌 ตัวอย่าง: งานตรวจสอบเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ SaaS มีกำหนดส่งวันนี้ แต่ยังคงดำเนินการอยู่ เจ้าหน้าที่โพสต์การเตือนสั้นๆ ในงาน โดยระบุว่ากำหนดส่งวันนี้ ต่อมา คุณสามารถถามว่ามีงานใดที่ค้างอยู่ เจ้าหน้าที่ตอบกลับด้วยรายการสั้นๆ แสดงการตรวจสอบภายในที่พลาดไปหนึ่งรายการและการอัปเดตการวิเคราะห์ที่ล่าช้าไปเมื่อวานนี้
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- ตรวจสอบวันครบกำหนดใน Delivery Space ระบุงานที่มีความเสี่ยงหากงานที่พึ่งพาไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดส่ง
- ส่งสรุปงานที่ค้างอยู่ทุกวันให้กับเจ้าของโครงการ
- อย่าแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีกำหนดส่งเกินเจ็ดวัน
10. โปรแกรมสร้างเอกสาร PRD
เครื่องมือสร้างเอกสาร PRD ของคุณรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายจากตั๋ว, ความคิดเห็น, และบันทึกที่เขียนไว้ครึ่งทาง และเปลี่ยนให้กลายเป็นเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ภายในซอฟต์แวร์จัดการเอกสารของ ClickUp
มันอ่านมหากาพย์ งานย่อยที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการประชุม จากนั้นสังเคราะห์เจตนา เป้าหมาย ข้อกำหนด ความเสี่ยง และคำถามที่ยังไม่ได้ตอบให้เป็น PRD ที่ชัดเจนซึ่งทีมสามารถนำไปสร้างได้จริง หากมี PRD สำหรับฟีเจอร์เดียวกันอยู่แล้ว มันจะอัปเดตและทำให้เข้มงวดขึ้นแทนที่จะสร้างซ้ำ
📌 ตัวอย่าง: หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ: ช่างเทคนิคภาคสนามสูญเสียบันทึกเมื่อออฟไลน์ พวกเขาได้ @mention ตัวแทนในอีพิค 'โหมดออฟไลน์สำหรับแอปภาคสนาม'
ตัวแทนดึงบริบทจากตั๋วสนับสนุน, เอกสารบันทึกการประชุมจากทีมปฏิบัติการ, และงานย่อยเบื้องหลังเกี่ยวกับข้อจำกัดการจัดเก็บข้อมูลในเครื่อง มันสร้าง PRD ที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับการจดบันทึกแบบออฟไลน์, การจัดการความขัดแย้งในการซิงค์,และการจัดทำเอกสารกระบวนการ
💬 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
- เปลี่ยนมหากาพย์นี้และงานย่อยให้เป็น PRD เต็มรูปแบบโดยใช้เค้าโครง PRD มาตรฐาน
- อัปเดตเอกสาร PRD ที่มีอยู่สำหรับคุณลักษณะนี้ด้วยการตัดสินใจใหม่จากบันทึกการประชุมล่าสุด
- หากขาดรายละเอียดสำคัญ ให้ถามคำถามที่มุ่งเน้นไม่เกินสามข้อและดำเนินการต่อด้วยร่างที่พยายามอย่างเต็มที่
🎥 โบนัส: ฝึกฝนตัวแทนสร้างเอกสาร PRD ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ในการเขียน PRD ที่ยอดเยี่ยม:
11. นักวิเคราะห์ข่าวกรองหัวข้อระดับซูเปอร์เอเจนต์
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านหัวข้อ เหมาะสำหรับทีมเนื้อหาที่ประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าควรสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อใด
มันสร้างภาพที่ชัดเจนของหัวข้อใด ๆ โดยการรวมสิ่งที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเข้ากับการวิจัยเว็บใหม่ จากนั้นจึงเปลี่ยนบริบทที่ผสมผสานนั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ใช้งานได้ เช่น สรุป หัวข้อร่าง หรือรายงานเชิงลึก ที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณกำลังมุ่งไป
📌 ตัวอย่าง: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาวางแผนโพสต์เกี่ยวกับ 'AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค' พวกเขาขอให้ตัวแทนร่างเอกสารและแชร์ข้อมูลพื้นฐานล่วงหน้า เช่น โทนเสียง กลุ่มเป้าหมาย และความต้องการด้าน SEO
ตัวแทนดึงร่างบล็อกและบันทึกแคมเปญจากพื้นที่ทำงาน สแกนบทความอุตสาหกรรมล่าสุดเพื่อหาตัวอย่างปัจจุบัน และวางโครงร่างที่กระชับพร้อมสรุปข้อมูลเชิงลึก 5 ข้อลงในรายการการจัดการแคมเปญการตลาด
💬 ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- วิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และให้ฉันสรุปสั้น ๆ พร้อมแนวโน้มสำคัญ ความเสี่ยง และมุมมองเนื้อหาสำหรับบทความบล็อก
- ผสมผสานบันทึกภายในกับการค้นคว้าทางเว็บไซต์ และร่างโครงร่างบทความยาวในหัวข้อนี้
- หากหัวข้อหรือเป้าหมายไม่ชัดเจน ให้ถามคำถามที่ชี้แจงก่อนเริ่ม
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวถึงClickUp Super Agents:
จริงๆ แล้วมันค่อนข้างดีที่สามารถคุยกับ AI ได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม ตัวอย่างเช่น Dawn ช่วยฉันวาดโครงการตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบงาน สร้างงานต่างๆ จากนั้นฉันสามารถขอให้ Dawn ถาม Jess (ซูเปอร์เอเจนต์อีกคนที่ฉันสร้างขึ้น) ให้สร้างเทมเพลตอีเมล เอกสารร่าง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น เตือนฉันในวันที่และเวลาที่กำหนดให้ทำบางอย่าง เป็นต้น
จริงๆ แล้วมันค่อนข้างดีที่สามารถคุยกับ AI ได้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม ตัวอย่างเช่น Dawn ช่วยฉันวาดโครงการตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการส่งมอบงาน สร้างงานต่างๆ จากนั้นฉันสามารถขอให้ Dawn ถาม Jess (ซูเปอร์เอเจนต์อีกคนที่ฉันสร้างขึ้น) ให้สร้างเทมเพลตอีเมล เอกสารร่าง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น เตือนฉันในวันที่และเวลาที่กำหนดให้ทำอะไรบางอย่าง เป็นต้น
12. ตัวแทนพิเศษผู้ดำเนินการอัตโนมัติ
Process Automator Super Agent คอยเฝ้าดูการทำงานใน CRM และรายการการตลาดของคุณ ตรวจจับวิธีการที่งานถูกจัดการซ้ำๆ และทำให้กระบวนการเหล่านั้นเป็นมาตรฐานโดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องตั้งค่าฟิลด์ เจ้าของงาน และการติดตามผลเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก ระบบจะนำพฤติกรรมเหล่านั้นไปใช้ต่อและทิ้งบันทึกที่ชัดเจนไว้ทุกครั้งที่เข้ามาดำเนินการ
📌 ตัวอย่าง: ผู้นำด้านการเติบโตสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่มีงานแคมเปญใหม่ถูกติดแท็ก 'พันธมิตร' ทีมงานจะเพิ่มรายการตรวจสอบ มอบหมายผู้ตรวจสอบเฉพาะ และเลื่อนกำหนดส่งออกไปสามวัน หลังจากที่รูปแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง เจ้าหน้าที่เริ่มนำไปใช้กับงานใหม่ที่ถูกติดแท็กพันธมิตรเช่นกัน
ครั้งต่อไปที่มีการสร้างรายการขึ้นมา รายการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น ผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดไว้แล้ว และจะมีคำอธิบายสั้น ๆ อธิบายกฎที่ใช้เป็นแนวทาง
💬 ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ตรวจสอบกิจกรรม CRM ล่าสุดและบอกฉันว่าคุณได้เรียนรู้รูปแบบอะไรบ้าง
- หากฉันย้ายงานนี้ไปยังสถานะถัดไป จะมีพฤติกรรมอัตโนมัติใดบ้างที่จะเกิดขึ้นกับงานนี้?
- อธิบายว่าทำไมงานนี้ถึงได้รับการอัปเดตและกฎใดที่เป็นตัวกระตุ้นให้มีการอัปเดต
📮 ClickUp Insight: 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตัวแทน AI นั้นยากต่อการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขา และอีก 13% ระบุว่าขั้นตอนในการใช้งานตัวแทนเพื่อทำสิ่งง่ายๆ นั้นมีมากเกินไป
ข้อมูลต้องถูกป้อนเข้าด้วยตนเอง, การอนุญาตต้องถูกกำหนดใหม่, และทุกขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู่กับห่วงโซ่ของการผสานรวมที่อาจเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้อง "เชื่อมต่อ"Super Agents ของ ClickUpกับงาน เอกสาร การแชท หรือการประชุมของคุณ พวกเขาถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยธรรมชาติ ใช้วัตถุ สิทธิ์ และการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์คนอื่น ๆ
เนื่องจากการผสานรวม การควบคุมการเข้าถึง และบริบทถูกสืบทอดมาจากเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีข้ามเครื่องมือต่าง ๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเจ้าหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้เวิร์กโฟลว์ของ Super Agent
การเปิดตัวซูเปอร์เอเจนต์จะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อคุณปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่คุณกำลังฝึกอบรม นี่คือนิสัยปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้พวกเขายังคงมีประสิทธิภาพ:
- กำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนหนึ่งอย่างต่อตัวแทน: ระบุงานที่ต้องการให้ทำอย่างชัดเจน (เช่น สรุปปัญหาที่ขัดขวางการทำงานประจำวันใน ClickUp Chat) เพื่อไม่ให้ตัวแทนพยายามแก้ไขปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน
- ปรับใช้ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าแทนที่จะเริ่มต้นใหม่: เลือกตัวแทนที่ใกล้เคียงที่สุดจากแคตตาล็อก Super Agent และปรับแต่งทริกเกอร์ ขอบเขต และผลลัพธ์ให้เข้ากับกระบวนการของคุณแทนที่จะสร้างขั้นตอนทั่วไปขึ้นมาใหม่
- กำหนดค่าตรรกะขั้นสูงเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น: เพิ่มคำแนะนำ เครื่องมือ หน่วยความจำ และตัวกระตุ้นที่กำหนดเองสำหรับกรณีเฉพาะหรือขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน แทนที่จะออกแบบระบบที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นสำหรับงานที่ง่าย
- จำกัดการเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น: จำกัดสิทธิ์และการเชื่อมต่อเครื่องมือให้เหลือเพียงขั้นต่ำที่จำเป็น เพื่อให้ตัวแทนทำงานได้อย่างปลอดภัยภายในพื้นที่ รายการ และแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
- บันทึกสิ่งที่ตัวแทนแต่ละคนเป็นเจ้าของ: บันทึกวัตถุประสงค์ของตัวแทน, ตัวกระตุ้น, และขีดจำกัดไว้ในเอกสารที่แชร์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทราบเมื่อใดที่ควรพึ่งพาเอกสารนี้และเมื่อใดที่ควรเข้ามาช่วยเหลือด้วยตนเอง
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง: สอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากตัวแทนว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ อะไรที่สับสน หรือขาดหายไป จากนั้นปรับปรุงการตั้งค่าตามประสิทธิภาพในการใช้งานประจำวัน
เรียนรู้วิธีที่ ClickUp Super Agents ทำงานร่วมกับบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ:
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
ซูเปอร์เอเจนต์มักจะล้มเหลวเพราะการตั้งค่าเล็กๆ น้อยๆ ที่มองข้ามไป:
|ข้อผิดพลาด
|วิธีแก้ไข
|การปฏิบัติต่อซูเปอร์เอเจนต์เหมือนเป็นเพียงคุณสมบัติที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบ
|กำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำ (สัปดาห์ละครั้งในช่วงแรก จากนั้นเป็นรายเดือน) และปรับปรุงปัจจัยกระตุ้นตามความเหมาะสม
|การสร้างคำแนะนำของตัวแทนโดยอิงจากกรณีตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเพียงกรณีเดียว ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับกรณีที่มีความแตกต่างจะล้มเหลว
|ฝึกฝนด้วยตัวอย่างตัวแทน AIหลายตัวก่อนการเปิดใช้งาน รวมถึงกรณีขอบเขตและงานที่ไม่ชัดเจน
|การให้ตัวแทนดำเนินการในภารกิจที่ระบบอัตโนมัติไม่ควรทำงาน (เช่น ภารกิจที่ถูกทำเครื่องหมายให้ตรวจสอบด้วยมือ)
|กำหนดเกณฑ์การยกเว้นอย่างชัดเจนในทริกเกอร์ที่มีแท็กเฉพาะ, ค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง, หรือสถานะที่กำหนดเอง
|การอนุญาตให้ข้อมูลหรือเครื่องมือที่อยู่ไกลเกินขอบเขตของกระบวนการทำงาน นำไปสู่บริบทที่ไม่ถูกต้องหรือการกระทำที่ไม่พึงประสงค์
|จำกัดการเข้าถึงให้แคบที่สุด ตรวจสอบการอนุมัติการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ และจำกัดสิทธิ์เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
|การใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการเริ่มต้นโดยไม่ปรับให้เข้ากับจังหวะกระบวนการจริงของทีมคุณ (เช่น การข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงาน)
|ปรับแต่งทริกเกอร์และกำหนดเวลาตามรูปแบบการทำงานจริง เพื่อให้ระบบทำงานเมื่อมีงานเกิดขึ้น
|การพยายามทำให้งานที่มีความแปรปรวนสูง มีความคิดสร้างสรรค์ หรือต้องใช้การตัดสินใจอย่างมากเป็นอัตโนมัติ
|สำรองระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่มีรูปแบบซ้ำบ่อย และเก็บงานที่ยืดหยุ่นไว้ทำด้วยตนเอง หากรูปแบบไม่สม่ำเสมอ ให้ทำเครื่องหมายในขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบใหม่ผ่านการตรวจสอบด้วยตนเอง
|การสร้างตัวแทนเฉพาะทางที่ทับซ้อนกันโดยมีตัวกระตุ้นที่คล้ายกัน ซึ่งทำให้เกิดการอัปเดตที่ขัดแย้งกัน
|รวบรวมตัวอย่างตัวแทนที่คล้ายกันหรือแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ใช้เอกสารทะเบียนกลางเพื่อจัดทำแผนผังตัวแทนที่ใช้งานอยู่และหลีกเลี่ยงขอบเขตงานที่ซ้ำซ้อน
ขั้นตอนการทำทีละขั้นตอน: เปลี่ยนกระบวนการทำงานใดๆ ให้กลายเป็นสุดยอดเอเจนต์
หากขั้นตอนการทำงานรู้สึกซ้ำซาก, เป็นไปตามกฎเกณฑ์, หรือลืมได้ง่าย, นั่นคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Super Agent. เป้าหมายคือการนำสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วใน ClickUp มาให้ตัวแทนดำเนินการแทนคุณ.
นี่คือวิธีที่ง่ายและปฏิบัติได้จริงในการสร้างตัวแทนเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุให้ชัดเจนถึงขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติ
ก่อนที่จะเริ่มใช้ ClickUp ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่คุณกำลังจะเปลี่ยนให้กลายเป็น Super Agent อย่างชัดเจน เขียนออกมาในแบบที่เกิดขึ้นจริงทุกวัน: อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ มีการตัดสินใจอะไรบ้าง ต้องตรวจสอบบริบทใด และผลลัพธ์สุดท้ายควรมีลักษณะอย่างไร
นี่ช่วยป้องกันไม่ให้คุณสร้างตัวแทนที่ไม่ชัดเจนซึ่ง 'ช่วยบางครั้ง' แต่ล้มเหลวในสถานการณ์จริง ในขั้นตอนนี้ ให้มุ่งเน้นที่สามสิ่ง:
- อะไรคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการทำงาน
- สิ่งที่ตัวแทนควรทำ ตามลำดับขั้นตอน
- ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: วางแผนขั้นตอนการทำงานแบบภาพในClickUp Whiteboardsก่อนที่คุณจะทำการอัตโนมัติ คุณสามารถ:
- เพิ่มรูปร่าง, ตัวเชื่อมต่อ, และข้อความ เพื่อแผนผังการกระตุ้น, การตัดสินใจ, การกระทำ, และผลลัพธ์ในลำดับที่ชัดเจน
- เปลี่ยนรูปทรงหรือโน้ตติดใด ๆ ให้เป็นงานใน ClickUp เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่การปฏิบัติ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ กับทีมของคุณ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ, PMO หรือ RevOps ที่ต้องการตรวจสอบตรรกะก่อนนำระบบอัตโนมัติไปใช้จริง
- ฝังบริบทโดยตรง โดยการเพิ่มเอกสาร, งาน, ลิงก์, หรือภาพหน้าจอลงบนบอร์ด
- ซูมออก เพื่อดูการพึ่งพา การส่งต่อ และจุดเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจว่ากระบวนการทำงานควรดำเนินการอย่างไรภายใน ClickUp
เมื่อคุณได้วางแผนการทำงานของคุณในภาษาที่เข้าใจง่ายแล้ว การตัดสินใจครั้งใหญ่ต่อไปคือวิธีการและเวลาที่ Super Agent ของคุณควรดำเนินการ การกระตุ้นเหล่านี้คือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการดำเนินการที่เชื่อถือได้
มีวิธีการไม่กี่อย่างที่คุณสามารถเลือกได้ทั่วไป:
1. ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์
ซึ่งหมายความว่า Super Agent จะทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ การอัปเดตฟิลด์ หรือการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เหตุการณ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้ Agent ตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของงาน ไม่ใช่ตามกำหนดเวลา คุณสามารถใช้ได้เมื่อคุณระบุเวิร์กโฟลว์ที่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของงานเสมอ
2. ตัวกระตุ้นตามกำหนดเวลา
ใช้สิ่งนี้เมื่อกระบวนการทำงานของคุณมีการตรวจสอบเป็นระยะ เช่น การประชุมประจำวัน การสรุปประจำสัปดาห์ กำหนดส่งงาน การตรวจสอบงานที่ค้าง หรือการตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีจังหวะการทำงานของทีมที่คาดการณ์ได้ เป็นระบบ และง่ายต่อการปรับให้สอดคล้องกัน
3. การกระตุ้นด้วยตนเองหรือตามความต้องการ
วิธีนี้ใช้ได้เมื่อคุณต้องการให้ผู้คนตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ตัวแทนควรทำงาน เช่น เพื่อสรุปความคิดเห็นล่าสุดในระหว่างการประชุม หรือเพื่อสร้างเนื้อหาเอกสารใหม่ตามคำขอ กระบวนการทำงานนี้ต้องการการตัดสินใจของมนุษย์ก่อนที่จะดำเนินการหรือผลิตผลลัพธ์สำหรับการอภิปราย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนขั้นตอนการทำงานของกระบวนการนี้อย่างละเอียด บันทึกทุกอย่าง รวมถึงสิ่งที่เริ่มต้นกระบวนการ สิ่งที่ควรเกิดขึ้น และคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถาม ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแหล่งอ้างอิงขณะที่คุณตั้งค่าทริกเกอร์ และช่วยให้พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สอดคล้องกันเมื่อกระบวนการมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ให้เป็นซูเปอร์เอเจนต์
นี่คือที่ที่คุณแปลงขั้นตอนการทำงานของคุณให้กลายเป็นสิ่งที่ ClickUp สามารถดำเนินการได้ แทนที่จะคิดว่า 'ฉันกำลังสร้างตัวแทน' ให้คิดว่า 'ฉันกำลังสอน ClickUp ให้ทำตามกระบวนการของฉัน'
คุณมีวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสามวิธีในการทำสิ่งนี้ การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการทำงานของคุณมีการกำหนดไว้ชัดเจนมากเพียงใด และคุณต้องการควบคุมมากน้อยแค่ไหน
วิธี #1: ใช้ตัวสร้างภาษาธรรมชาติ (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานส่วนใหญ่)
นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่มีเอกสารเป็น Super Agent ที่ใช้งานได้จริง
1. เปิด AI จากเมนูนำทางระดับโลกทางด้านซ้าย
2. คลิก สร้างซูเปอร์เอเจนต์ใหม่
3. อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
4. ให้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ:
- อะไรควรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงาน (การเปลี่ยนแปลงสถานะ, การส่งแบบฟอร์ม, ตารางเวลา, การดำเนินการด้วยตนเอง)
- สิ่งที่ตัวแทนควรตรวจสอบ (พื้นที่, รายการ, เอกสาร, ฟิลด์, เนื้อหาของงาน)
- สิ่งที่ควรทำเมื่อทำงาน (สร้างงาน, อัปเดตฟิลด์, สรุป, แจ้งเตือน, ส่งงาน)
ClickUp จะถามคำถามติดตามเพื่อปรับพฤติกรรม เครื่องมือ และการเข้าถึงของตัวแทน เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงโปรไฟล์ตัวแทนแบบเต็มให้คุณเห็น
🎥 ดูวิดีโอนี้เพื่อดูคู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว:
วิธี #2: เริ่มจากแคตตาล็อก Super Agent (เหมาะที่สุดเมื่อกระบวนการทำงานของคุณเป็นแบบทั่วไป)
หากกระบวนการทำงานของคุณคล้ายกับกรณีการใช้งานทั่วไป (การอนุมัติ, การแจ้งเตือน, สรุป, การส่งต่อ) แคตตาล็อกจะมีโครงสร้างเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์
จาก AI ในการนำทางระดับโลก ไปที่ Super Agents ทั้งหมด เรียกดูแคตตาล็อกและเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับกรณีการใช้งานของคุณ
ความผิดพลาดที่ผู้คนมักทำที่นี่คือการปฏิบัติต่อตัวแทนแคตตาล็อกเหมือนเป็นโซลูชันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังคงต้องปรับแต่งทริกเกอร์ ขอบเขต และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนสะท้อนกระบวนการทำงานจริงของคุณ แทนที่จะบังคับให้กระบวนการทำงานของคุณเข้ากับแม่แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทีมที่ได้รับคุณค่ามากที่สุดจากซูเปอร์เอเจนต์มักจะปรับแต่งพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบซูเปอร์เอเจนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการจริงของทีมคุณหรือไม่?
วิธี #3: เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน)
หากขั้นตอนการทำงานของคุณมีหลายขั้นตอน กรณีเฉพาะ หรือกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเข้าถึงและพฤติกรรม การเริ่มต้นจากศูนย์จะช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่
ในแถบด้านข้างของ AI Hub ให้คลิกที่ All Super Agents จากนั้นเลือก เริ่มต้นจากศูนย์ ที่นี่คุณจะกำหนดค่าด้วยตนเอง:
- คำแนะนำ (สิ่งที่ตัวแทนต้องรับผิดชอบและสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด)
- ทริกเกอร์ (เมื่อควรทำงานและเมื่อควรเงียบ)
- เครื่องมือ (การกระทำที่อนุญาตให้ทำได้ใน ClickUp)
- ความจำ (สิ่งที่ควรจดจำไว้ตลอดเวลา)
- ความรู้ (ซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากเอกสาร, พื้นที่, หรือบริบท)
วิธีนี้ใช้เวลานานกว่า แต่เป็นวิธีที่สะอาดที่สุดในการจำลองกระบวนการทำงานที่มีความละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังบังคับให้คุณต้องระบุขอบเขตอย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: นี่คือวิธีบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากซูเปอร์เอเจนต์ที่เพิ่งสร้างใหม่ได้อย่างเต็มที่:
- ส่ง ข้อความโดยตรง เพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และดูว่าเขาอธิบายบทบาทของตนกลับมายังคุณอย่างไร
- ใช้ Run Agent เพื่อจำลองการรันจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการกำหนดเวลาหรือถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบ เปิดใช้งาน และปรับปรุงตัวแทนของคุณ
ก่อนเปิดใช้งานเอเจนต์ ให้รันมันบนงานจริงหรือส่งข้อความด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ดูสองสิ่ง: ว่ามันทำงานเมื่อควรทำงานหรือไม่ และว่ามันเงียบเมื่อไม่ควรเงียบหรือไม่
นี่คือช่วงเวลาที่ต้องเข้มงวดกับคำแนะนำ ปรับแต่งจุดกระตุ้น และแก้ไขจุดบอด หากตัวแทนต้องการการแก้ไขด้วยมือมากในระหว่างการทดสอบ แสดงว่ายังไม่พร้อมสำหรับการทำงานจริง
📮 ClickUp Insight: เมื่อถูกถามว่าอะไรจะทำให้ตัวแทน AI มีประโยชน์อย่างแท้จริง คำตอบอันดับหนึ่งไม่ใช่ความเร็วหรือพลัง เกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต้องการตัวแทนที่มีความเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ
ซึ่งก็สมเหตุสมผล เพราะส่วนใหญ่แล้ว ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์จะล้มเหลวเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจถึงเกิดขึ้นหรือการทำงานควรดำเนินไปอย่างไร
เนื่องจากClickUp Super Agentsสามารถเก็บรักษาบริบท จำการตัดสินใจในอดีต และทำงานอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจึงสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือมากกว่าตัวแทนที่ทำงานตามคำสั่ง พวกเขาทำงานจากประวัติการทำงานที่สดใหม่ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเมื่องานเปลี่ยนแปลง และดำเนินการภายในขอบเขตของสิทธิ์และการตรวจสอบที่ชัดเจน
เมื่อความฉลาดเข้าใจงานและดำเนินการอย่างปลอดภัย คุณจะรู้สึกในที่สุดว่าคุณกำลังทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานเสมือนจริงที่คุณสามารถพึ่งพาได้จริงๆ
สร้างกระบวนการทำงานที่แท้จริง ปลดล็อกการประหยัดเวลาอย่างแท้จริง
ตัวแทนพิเศษทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณสร้างพวกเขาขึ้นมาจากส่วนของกระบวนการทำงานของคุณที่ทำให้ทุกอย่างช้าลงอย่างเงียบๆ: การส่งต่อ, ขาดบริบท, การติดตามที่ต้องพึ่งความจำ, และการตัดสินใจที่ค้างคาอยู่. ประโยชน์ที่แท้จริงคือการกำจัดแรงเสียดทานที่ทำให้การทำงานต้องเริ่มต้นใหม่, หยุดชะงัก, หรือสูญหายไประหว่างเครื่องมือและผู้คน.
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทน AI แบบสแตนด์อโลนที่ทำงานอยู่ในเครื่องมือเดียว ClickUp Super Agents มีข้อได้เปรียบคือสามารถทำงานในบริบทจริงได้ พวกมันทำงานภายในงานโดยตรง ดังนั้นจึงดำเนินการบนแหล่งข้อมูลเดียวกันที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว นั่นคือสิ่งที่ช่วยลดปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไป แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพื่อทำงานให้คืบหน้า กระบวนการทำงานจะดำเนินไปในพื้นที่ที่งานนั้นอยู่เดิม
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและสร้าง Super Agent ตัวแรกของคุณ!
หรือพูดคุยกับเราเพื่อกำหนดค่า Super Agents แบบกำหนดเองสำหรับทีมของคุณ! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ซูเปอร์เอเจนต์คือผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติ มันมีบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน รวมถึงงาน เอกสาร การแชท ตารางเวลา และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ และสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน ใช้เหตุผลจากข้อมูล และกระตุ้นการดำเนินการตามกฎและตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้
ระบบอัตโนมัติแบบดั้งเดิมจะปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดและกำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น 'เมื่อสถานะนี้เปลี่ยน ให้ดำเนินการนั้น') ในขณะที่กระบวนการทำงานของ Super Agent จะใช้เหตุผลของ AI หน่วยความจำ และบริบทในการตีความเป้าหมาย วางแผนการดำเนินการหลายขั้นตอน และจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ มีบริบทครบถ้วน และใช้เวลามากเมื่อทำด้วยมือ ตัวเลือกที่ดี ได้แก่ รายงานสถานะประจำวันหรือรายสัปดาห์ การคัดแยกงานใหม่ การร่างเนื้อหาที่สม่ำเสมอ เช่น อีเมลติดตามผลหรือสรุปข้อมูล การกำหนดลำดับความสำคัญตามกฎ SLA และการสรุปข้อมูลจากการประชุม
การควบคุมเกิดขึ้นในสองระดับ: สิทธิ์และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่า Super Agent สามารถอ้างอิงถึง Spaces, Lists, Docs และแอปที่เชื่อมต่อใดได้บ้าง เลือกเครื่องมือที่ Agent สามารถใช้เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ สิทธิ์ในการทำงานจะขึ้นอยู่กับบทบาทในพื้นที่ทำงาน และคุณสามารถจำกัดหรือขยายการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเพื่อให้ Agent เห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานเท่านั้น
ความสม่ำเสมอมาจากการมีคำแนะนำที่ชัดเจนและแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวังของตัวแทนในรูปแบบภาษาธรรมชาติที่มีโครงสร้างเมื่อสร้างมัน เชื่อมโยงกับเอกสารที่ทันสมัยและบริบทของพื้นที่ทำงานเพื่อให้มันสามารถให้เหตุผลจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
หลังจากการติดตั้งใช้งาน ให้ใช้บันทึกการตรวจสอบและกิจกรรมโปรไฟล์ของเอเจนต์เพื่อติดตามสิ่งที่มันได้ดำเนินการไว้ ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด และปรับปรุงคำแนะนำหรือแหล่งความรู้ให้เหมาะสม คุณสามารถแก้ไขตัวกระตุ้น เครื่องมือหลายตัว และการตั้งค่าหน่วยความจำได้