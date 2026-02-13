วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ Google Gemini

หากคุณเคยสร้างกระบวนการทำงานที่เริ่มต้นเป็นเพียง "สคริปต์" และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว คุณก็คงทราบดีว่าทำไมการสร้างตัวแทน AI จึงได้รับความนิยมมากขึ้น
ตัวแทน AI ที่มีความมั่นคงสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้ เรียกใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และทำให้กระบวนการดำเนินต่อไปจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้กำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Gartner คาดการณ์ว่า40%ของแอปพลิเคชันองค์กรจะรวมเอเจนต์ AI ที่เฉพาะเจาะจงกับงานในปีนี้
นั่นคือจุดที่ Google Gemini เข้ามามีบทบาทได้อย่างลงตัว ด้วยการเข้าถึงโมเดล Gemini ผ่าน Gemini API คุณสามารถสร้างทุกอย่างได้ตั้งแต่เอเจนต์ AI ง่ายๆ ที่ร่างคำตอบ ไปจนถึงเอเจนต์ที่ใช้งานเครื่องมือต่างๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบและจัดการงานที่ซับซ้อนในหลายขั้นตอนได้
ในคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแทน AI โดยใช้ Google Gemini คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมโมเดล Gemini ของ Google จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน และวิธีการเริ่มต้นจากคำสั่งแรกไปจนถึงการสร้างลูปที่ทำงานได้ซึ่งคุณสามารถทดสอบและนำไปใช้งานได้
เอเจนต์ AI คืออะไร?
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) คือระบบที่สามารถปฏิบัติงานแทนผู้ใช้ได้โดยการเลือกการกระทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมักมีการให้คำแนะนำน้อยกว่าแชทบอทมาตรฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่สร้างคำตอบเท่านั้น แต่ยังตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของตัวแทน บริบทปัจจุบัน และเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
วิธีคิดแบบปฏิบัติคือ: แชทบอตตอบคำถาม, ตัวแทนดำเนินการ
การตั้งค่าตัวแทนสมัยใหม่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานไม่กี่อย่าง:
- เป้าหมายและข้อจำกัด: กำหนดว่า "เสร็จสิ้น" หมายถึงอะไร และสิ่งที่ตัวแทนต้องไม่ทำ
- การคิดวิเคราะห์และการวางแผน: แบ่งงานที่ ซับซ้อน ออกเป็นขั้นตอนย่อย (แม้ว่าจะทำให้ง่ายขึ้นก็ตาม)
- การเข้าถึงเครื่องมือ: ใช้ API, การค้นหา, ฐานข้อมูล, เครื่องคำนวณ หรือบริการภายใน ผ่าน การเรียกใช้ฟังก์ชัน หรืออินเทอร์เฟซเครื่องมืออื่น ๆ
- หน่วยความจำและสถานะ: เก็บข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ตัวแทนสามารถ รักษาบริบท ได้ตลอดการเล่น
- ลูป: รับความคิดเห็น ตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้ง และออกจากลูปเมื่อถึงเงื่อนไขหยุด
นี่คือจุดที่ ตัวแทนหลายตัว เข้ามาเกี่ยวข้อง ใน ระบบตัวแทนหลายตัว คุณอาจมีตัวแทนหนึ่งตัวที่วางแผน ตัวแทนอีกตัวที่ดึงข้อมูล และตัวแทนอีกตัวที่เขียนหรือตรวจสอบผลลัพธ์ การ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนหลายตัว แบบนี้สามารถทำงานได้ดีเมื่อภารกิจมีบทบาทที่ชัดเจน เช่น "นักวิจัย + นักเขียน + QA" แต่ก็เพิ่มภาระในการประสานงานและจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวมากขึ้นด้วย
คุณจะเห็นในภายหลังว่าจะเริ่มต้นด้วยลูปของตัวแทนเพียงตัวเดียวได้อย่างไรก่อน จากนั้นจึงขยายออกไปเพียงเมื่อปริมาณงานของคุณได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำเช่นนั้น
ทำไมต้องใช้ Google Gemini ในการสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์?
มีข้อได้เปรียบหลายประการในการใช้ Google Gemini สำหรับตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการย้ายจากต้นแบบไปสู่สิ่งที่สามารถใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์จริง
✅ นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้ Gemini เพื่อสร้างตัวแทน AI:
การใช้เครื่องมือในตัวและการเรียกใช้งานฟังก์ชัน
Gemini รองรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน ดังนั้นตัวแทนของคุณจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการฟังก์ชันภายนอกและส่งพารามิเตอร์ที่มีโครงสร้างไปยังฟังก์ชันนั้น นั่นคือความแตกต่างระหว่าง "ฉันคิดว่าคำตอบคือ..." กับ "ฉันได้เรียกใช้จุดสิ้นสุดการกำหนดราคาและยืนยันค่าล่าสุดแล้ว"
ความสามารถนี้เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือตัวแทนใด ๆ ที่ต้องดึงข้อมูลหรือเรียกใช้การดำเนินการ
บริบทยาวสำหรับงานหลายขั้นตอน
หลายกระบวนการทำงานของตัวแทนล้มเหลวเพราะพวกเขาสูญเสียเส้นเรื่องไป Gemini มีโมเดลที่รองรับหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่มาก ซึ่งช่วยเมื่อตัวแทนของคุณจำเป็นต้องเก็บการสนทนาที่ยาว, ข้อมูลจำเพาะ, บันทึก, หรือชิ้นส่วนของโค้ดไว้ในหน่วยความจำขณะทำงานซ้ำ
ตัวอย่างเช่น Gemini ใน Pro มีหน้าต่างบริบทที่มีโทเค็นหนึ่งล้านตัว
อินพุตแบบหลายรูปแบบเมื่อ "ข้อมูล" ของคุณไม่ใช่แค่ข้อความ
ตัวแทนแทบจะไม่เคยจัดการกับข้อความธรรมดาตลอดเวลา โมเดล Gemini รองรับคำสั่งแบบหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถรวมเนื้อหาเช่น รูปภาพ, PDF, เสียง, หรือวิดีโอ ขึ้นอยู่กับเส้นทางการผสานรวมที่คุณเลือก
สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับทีมที่กำลังสร้างตัวแทนที่ตรวจสอบไฟล์, สกัดข้อมูล, หรือตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์กับเอกสารต้นฉบับ.
ตัวเลือกการลงดินเพื่อตอบสนองที่เชื่อถือได้มากขึ้น
หากตัวแทนของคุณจำเป็นต้องตอบคำถามโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลเฉพาะ คุณสามารถใช้รูปแบบการเชื่อมโยง (grounding patterns) ที่เชื่อมต่อ Gemini กับระบบภายนอก (เช่น ระบบค้นหาภายในองค์กรหรือเนื้อหาที่ถูกจัดทำดัชนี) แทนที่จะพึ่งพาความรู้ทั่วไปของโมเดลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการฝึกอบรมของ AI และข้อจำกัดด้านวันที่ของความรู้ที่ AI รู้จักอีกด้วย
สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบได้และการลดข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน
การสนับสนุนที่แข็งแกร่งในเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์ส
หากคุณไม่ต้องการสร้างทุกอย่างจากศูนย์ Gemini มักถูกใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส เช่น LangChain และ LlamaIndex รวมถึงเลเยอร์การจัดการ เช่น LangGraph
นั่นจะทำให้คุณมีเส้นทางที่รวดเร็วขึ้นในการสร้างตัวแทนที่สามารถจัดการการกำหนดเส้นทางเครื่องมือและกระบวนการหลายขั้นตอนได้ โดยไม่ต้องสร้างหรือเขียนพื้นฐานใหม่
จุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงและระดับราคาที่เหมาะสม
สำหรับหลายทีม ขั้นตอนแรกคือการทดลองใช้Google ระบุว่าGoogle AI Studio สามารถใช้งานได้ฟรีในภูมิภาคที่มีให้บริการ และ Gemini API เองก็มีระดับการใช้งานฟรีและเสียค่าใช้จ่ายพร้อมขีดจำกัดอัตราที่แตกต่างกัน
นั่นทำให้การสร้างต้นแบบทำได้รวดเร็วขึ้น จากนั้นสามารถขยายขนาดได้เมื่อการออกแบบตัวแทนของคุณมีความเสถียรแล้ว
เส้นทางจากต้นแบบสู่การนำไปใช้ที่มีการควบคุม
หากคุณต้องการการควบคุมระดับองค์กร Google ยังมีแพลตฟอร์มตัวแทนภายใต้ Gemini Enterprise ซึ่งมุ่งเน้นการปรับใช้และจัดการตัวแทนในที่เดียว หากคุณต้องการสภาพแวดล้อมสำหรับการสร้างด้วยโมเดล Gemini ในระดับแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ Agent Builder เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือได้
การผสมผสานนี้อาจรู้สึกเรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อคุณกำหนดมาตรฐานวิธีการที่ตัวแทนของคุณเรียกใช้เครื่องมือต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ และออกจากระบบอย่างเรียบร้อยเมื่อไม่สามารถยืนยันคำตอบได้
📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวันของพวกเขา
นั่นเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)
ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไป คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ
💫 ผลลัพธ์จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
วิธีเริ่มต้นใช้งาน Google Gemini
สงสัยว่าจะเริ่มต้นใช้งาน Google Gemini ได้อย่างไร? มาทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับคุณ
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้าถึงอย่างปลอดภัยและการเลือกเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะกับระบบของคุณ หากคุณกำลังสร้างต้นแบบของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ง่าย ๆ Gemini API และกุญแจ API จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณกำลังสร้างตัวแทนสำหรับกระบวนการทำงานในสายการผลิต คุณควรวางแผนสำหรับการจัดการคีย์อย่างปลอดภัยและกระบวนการทดสอบที่ชัดเจนตั้งแต่ขั้นตอนแรก
✅ มาดูขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน Google Gemini ด้านล่างนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันข้อกำหนดเบื้องต้นและเลือกสถานที่ที่ตัวแทนของคุณจะทำงาน
ขั้นตอนแรกคือการใช้บัญชี Google และเปิดGoogle AI Studio เนื่องจาก Google ใช้มันในการจัดการกุญแจ API ของ Gemini และโปรเจ็กต์ต่างๆ นี่จะให้คุณมีจุดเริ่มต้นที่สะอาดสำหรับการเข้าถึงและการทดสอบในระยะแรก
จากนั้น ตัดสินใจว่า AI agent จะทำงานที่ไหน คำแนะนำด้านความปลอดภัยหลักของ Google เตือนไม่ให้ฝัง API keys ในโค้ดของเบราว์เซอร์หรือมือถือ และไม่ให้บันทึกคีย์ไว้ในระบบควบคุมแหล่งที่มา
หากคุณวางแผนที่จะสร้างตัวแทนสำหรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ คุณควร ส่งคำขอ API ของ Gemini ผ่านระบบ backend ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึง การบันทึก และการตรวจสอบได้
🧠คุณรู้หรือไม่? Google's Gen AI SDKถูกออกแบบมาเพื่อให้โค้ดพื้นฐานเดียวกันสามารถทำงานได้กับทั้ง Gemini Developer API และ Gemini API บน Vertex AI ซึ่งทำให้การย้ายจากต้นแบบไปสู่การตั้งค่าที่มีการควบคุมมากขึ้นทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนระบบของคุณใหม่ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: สร้างและรักษาความปลอดภัยคีย์ API ของ Gemini
ในการใช้ Gemini เพื่อสร้างตัวแทน AI คุณจำเป็นต้องสร้างคีย์ API ของ Gemini ภายใน Google AI Studioเอกสารอย่างเป็นทางการของGoogle จะแนะนำคุณในการสร้างและจัดการคีย์ที่นั่น คุณควรปฏิบัติต่อคีย์นี้เหมือนเป็นความลับสำหรับการใช้งานจริง เนื่องจากมันควบคุมการเข้าถึงและค่าใช้จ่ายสำหรับบัญชีของคุณ
หลังจากที่คุณสร้างคีย์แล้ว ให้เก็บไว้เป็นค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในระบบที่เอเจนต์ของคุณทำงานอยู่ คำแนะนำการย้ายข้อมูลของ Google ระบุว่า SDK ปัจจุบันสามารถอ่านคีย์ได้จากตัวแปรสภาพแวดล้อม GEMINI_API_KEY ซึ่งช่วยเก็บรักษาความลับให้อยู่นอกโค้ดและไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน
ขั้นตอนนี้ช่วยทีมของคุณโดยการแยกการพัฒนาออกจากระบบการจัดการความลับ คุณสามารถหมุนเวียนคีย์ API ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ด และคุณสามารถเก็บคีย์ที่แตกต่างกันสำหรับพัฒนาและระบบผลิตเมื่อคุณต้องการการควบคุมการเข้าถึงที่สะอาด
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Gemini SDK อย่างเป็นทางการ
Google แนะนำให้ใช้ Google GenAI SDK เป็นตัวเลือกอย่างเป็นทางการที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิตในการทำงานร่วมกับโมเดล Gemini และรองรับหลายภาษา รวมถึง Python และ JavaScript
หากคุณทำงานด้วย Python ให้ติดตั้ง แพ็กเกจ is google-genai มันรองรับทั้ง Gemini Developer API และ Vertex AI APIs ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณสร้างตัวแทนที่อาจเริ่มต้นเป็นการทดลองและต้องการสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับองค์กรในภายหลัง
หากคุณทำงานใน JavaScript หรือ TypeScript Google มีเอกสารเกี่ยวกับ @google/genai SDK สำหรับการสร้างต้นแบบ คุณควรเก็บคีย์ API ไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณก้าวไปไกลกว่าการสร้างต้นแบบ นี่คือจุดที่คุณสามารถปกป้องการเข้าถึงและป้องกันการรั่วไหลผ่านโค้ดฝั่งไคลเอนต์
วิธีสร้างเอเจนต์ AI ด้วย Gemini ทีละขั้นตอน
การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ด้วยโมเดล Gemini ของ Google นั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อคุณใช้วิธีการแบบโมดูลาร์ เริ่มต้นด้วยการเรียกใช้โมเดลพื้นฐาน จากนั้นเพิ่มการใช้เครื่องมือผ่านการเรียกฟังก์ชัน หลังจากนั้น คุณห่อหุ้มทุกอย่างไว้ในลูปที่สามารถตัดสินใจ กระทำ และหยุดได้อย่างปลอดภัย
กระบวนการนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเปลี่ยนจากตัวแทนที่เพียงแค่แชท ไปสู่ระบบที่ซับซ้อนซึ่งสามารถดำเนินการงานที่ซับซ้อนผ่านการใช้เครื่องมือได้
✅ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างตัวแทนที่สามารถทำงานได้ซึ่งสามารถโต้ตอบกับโลกโดยการเรียกฟังก์ชันหรือค้นหาแหล่งข้อมูล:
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการสร้างข้อความพื้นฐาน
เริ่มต้นด้วยตัวแทน AI ที่เรียบง่ายซึ่งรับข้อมูลจากผู้ใช้และส่งคืนคำตอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตัวแทน ขั้นตอนแรกของคุณคือการกำหนด:
- วัตถุประสงค์ของตัวแทน: สิ่งที่ควร ตัดสินใจ และสิ่งที่ไม่ควร ทำ
- อินพุตและเอาต์พุต: สิ่งที่คุณจะรับจากผู้ใช้ และสิ่งที่คุณจะสร้างกลับคืนไป
- การเลือกโมเดล: เลือกจากโมเดล Gemini ตามต้นทุน, ความเร็ว, และความสามารถ (ตัวอย่างเช่น ใช้โมเดลที่เร็วกว่าในระหว่างการสร้างต้นแบบ, แล้วเปลี่ยนไปใช้โมเดลที่ต้องการการคิดวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณต้องการ)
รูปแบบที่เป็นประโยชน์คือการรักษาข้อความกระตุ้นให้สั้นและชัดเจน จากนั้นทำการปรับปรุงด้วยเทคนิคการเขียนข้อความกระตุ้นหลังจากที่คุณเห็นผลลัพธ์จริงคำแนะนำของ Google สำหรับการพัฒนาตัวแทนนั้นโดยพื้นฐานคือ : เริ่มต้นอย่างง่าย ทดสอบบ่อย ปรับปรุงข้อความกระตุ้นและตรรกะไปเรื่อยๆ
✅ นี่คือตัวอย่าง Python ง่ายๆ ที่คุณสามารถรันเป็นพื้นฐานได้:
โดยพื้นฐานแล้ว มันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของคุณกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Google
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาความสอดคล้องในการเขียนข้อความคำสั่งของคุณให้สอดคล้องกับเทมเพลตข้อความคำสั่ง Gemini ของ ClickUp
เทมเพลต Gemini Promptsของ ClickUp เป็นเอกสารClickUp Docที่พร้อมใช้งาน ซึ่งให้ห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่ง Gemini ไว้ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้ไอเดียอย่างรวดเร็วและทำให้ทีมของคุณเขียนคำสั่งได้มาตรฐาน
เนื่องจากมันมีอยู่ในรูปแบบเอกสารเดียว คุณสามารถปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่แชร์ร่วมกันได้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อมีหลายคนที่กำลังสร้างคำสั่งสำหรับตัวแทนเดียวกัน และคุณต้องการข้อมูลที่สอดคล้องกัน ลดความคลาดเคลื่อน และเร่งกระบวนการทดลองให้รวดเร็วขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- นำรูปแบบคำสั่งที่ใช้ซ้ำมาใช้สำหรับการใช้งานเครื่องมือและการเรียกฟังก์ชัน เมื่อสร้างตัวแทนที่ต้องการผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง
- มาตรฐานคำสั่งให้เหมือนกันทั่วทั้งทีม เพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเดียวกันได้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น
- ร่างคำแนะนำตามบทบาทสำหรับระบบหลายตัวแทน เช่น กระบวนการทำงานของผู้วางแผน นักวิจัย และผู้ตรวจสอบ
- สร้างคำถามทดสอบอย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบกรณีขอบเขตก่อนที่คุณจะส่งลูปตัวแทน
- สร้างคลังคำถามเริ่มต้นแบบเบา สำหรับฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และอนุมัติร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มการใช้เครื่องมือและการเรียกฟังก์ชัน
เมื่อตัวแทนข้อความของคุณทำงานได้แล้ว ให้เพิ่มการใช้เครื่องมือเพื่อให้โมเดลสามารถเรียกใช้โค้ดที่คุณควบคุมได้ ฟังก์ชันการเรียกใช้ของ Gemini ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้: แทนที่จะสร้างข้อความเพียงอย่างเดียว โมเดลสามารถขอชื่อฟังก์ชันพร้อมพารามิเตอร์ได้ ดังนั้นระบบของคุณจึงสามารถดำเนินการและส่งผลลัพธ์กลับมาได้
กระบวนการทั่วไปมีลักษณะดังนี้:
- กำหนดเครื่องมือ (ฟังก์ชัน) ที่มีอยู่ของคุณโดยใช้ชื่อที่ชัดเจน คำอธิบาย และรูปแบบพารามิเตอร์
- ส่งคำถามของผู้ใช้ + คำจำกัดความของเครื่องมือไปยัง Gemini API
- หากโมเดลร้องขอเครื่องมือ ให้ดำเนินการฟังก์ชันนั้นในสภาพแวดล้อมของคุณ
- ส่งผลลัพธ์ของเครื่องมือกลับไปยังโมเดลเพื่อให้โมเดลสามารถทำการตอบกลับให้เสร็จสมบูรณ์
หากคุณต้องการลดปัญหาการแยกวิเคราะห์ข้อมูล ให้ใช้ ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง (JSON Schema) เพื่อให้โมเดลส่งคืนข้อมูลที่คาดเดาได้และมีความปลอดภัยด้านประเภทข้อมูล สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อตัวแทนของคุณกำลังสร้างข้อมูลนำเข้าสำหรับเครื่องมือ
✅ นี่คือโค้ด Python ที่จะช่วยคุณตั้งค่ารูปร่าง:
สคริปต์นี้มอบ "ความสามารถ" ให้ AI ในการโต้ตอบกับระบบภายนอกของคุณเอง—ในกรณีนี้คือฐานข้อมูลตั๋วสนับสนุนภายใน
ขั้นตอนที่ 3: สร้างลูปของเอเจนต์
ตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนจาก "การตอบสนองครั้งเดียว" ไปเป็น ตัวแทน ที่สามารถวนซ้ำได้จนกว่าจะถึงเงื่อนไขการออก นี่คือลูปที่ผู้คนส่วนใหญ่หมายถึงเมื่อพวกเขาพูดว่า "โหมดตัวแทน":
- รับข้อมูลจากผู้ใช้
- ตัดสินใจ: ตอบโดยตรงหรือขอเครื่องมือ
- ดำเนินการเครื่องมือ (หากจำเป็น)
- เพิ่มการสังเกตกลับเข้าไปในบริบท
- ทำซ้ำจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ หรือจนกว่าตัวแทนจะถึงกฎความปลอดภัย/หมดเวลา
เพื่อ รักษาบริบท โดยไม่ทำให้ข้อความยาวเกินไป:
- จัดเก็บสถานะภายนอกโมเดล (ขั้นตอนล่าสุด, ผลลัพธ์ของเครื่องมือ, การตัดสินใจสำคัญ)
- สรุปผลลัพธ์ของเครื่องมือที่ยาว ก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่
- เก็บ "ข้อมูลจริง" ในแหล่งข้อมูลของคุณ (ฐานข้อมูล, ไฟล์, เอกสาร) และดึงเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ต้องการใช้ตัวแทนหลายคนหรือระบบตัวแทนหลายตัวหรือไม่? เริ่มต้นด้วยลูปตัวแทนเพียงตัวเดียวก่อน จากนั้นแบ่งความรับผิดชอบ (ตัวอย่างเช่น ตัวแทนวางแผน, ตัวแทนเครื่องมือ, ตัวแทนตรวจสอบ)
Google ยังเน้นถึงเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นรวมถึง LangGraph และ CrewAI ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการควบคุมการโต้ตอบของหลายเอเจนต์มากเพียงใด
✅ นี่คือรูปแบบลูปที่ใช้งานได้จริงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:
ปัญญาประดิษฐ์คือสมอง (ตัดสินใจว่าจะทำอะไร) และลูป Python นี้คือร่างกาย (ทำงานจริงในการดึงข้อมูล)
MAX_TURNS = 8 เป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัย หาก AI เกิดความสับสนและเรียกใช้เครื่องมือซ้ำในลูปที่ไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งนี้จะช่วยให้สคริปต์หยุดทำงานหลังจากพยายาม 8 ครั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและโควต้า API ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบตัวแทน AI ของคุณ
ทดสอบตัวแทน AI ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานอย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์เฉพาะ
เพิ่มการทดสอบในสามระดับ:
- การทดสอบหน่วยสำหรับเครื่องมือ: ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละฟังก์ชันอย่างอิสระ (อินพุต, ข้อผิดพลาด, กรณีขอบเขต)
- การทดสอบสัญญาสำหรับการเรียกฟังก์ชัน: ตรวจสอบว่าคำขอเครื่องมือของโมเดลตรงกับสคีมาของคุณ และระบบของคุณปฏิเสธการเรียกที่ไม่ถูกต้อง
- การทดสอบสถานการณ์: ดำเนินการเวิร์กโฟลว์จริง (เส้นทางปกติ + เส้นทางล้มเหลว) จากนั้นประเมินความถูกต้อง ความสม่ำเสมอ และว่าเอเจนต์ออกจากระบบอย่างถูกต้องหรือไม่
กฎปฏิบัติ: ปฏิบัติกับทุกการเรียกใช้เครื่องมือเสมือนเป็น API สำหรับการใช้งานจริง ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า บันทึกข้อมูลส่งออก และล้มเหลวอย่างปลอดภัย
ตัวเลือก: ใช้เครื่องมือสร้างตัวแทน Gemini หรือเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
หากคุณไม่ต้องการเดินสายทุกอย่างด้วยตนเอง Google รองรับเส้นทางแบบ "ผู้สร้าง" หลายรูปแบบ:
- เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส เช่นLangGraph(รวมถึงตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ Gemini) สำหรับเวิร์กโฟลว์ของเอเจนต์ที่มีสถานะและทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- Vertex AI Agent Builderสำหรับวงจรชีวิตของเอเจนต์ที่จัดการบน Google Cloud (สร้าง, ขยาย, ควบคุม)
- Gemini Enterprise Agent Designerสำหรับการสร้างตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด/เขียนโค้ดน้อยใน Gemini Enterprise
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างตัวแทน AI ด้วย Gemini
เมื่อสร้างตัวแทน AI สำหรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ ให้ปรับแต่งเพื่อความน่าเชื่อถือก่อนที่คุณจะปรับแต่งเพื่อความฉลาด. Gemini 3 ให้คุณมีการควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่แบบจำลองคิดวิเคราะห์ และวิธีที่มันโต้ตอบกับเครื่องมือ. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างตัวแทนที่มีพฤติกรรมสม่ำเสมอในภารกิจที่ซับซ้อนและระบบจริง.
✅ ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ด้วย Gemini:
เริ่มต้นด้วยสเปคของตัวแทนที่บังคับใช้ขอบเขต
กำหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการออกจากระบบของตัวแทนก่อนที่คุณจะเขียนโค้ด นี่คือจุดที่โครงการตัวแทนหลายโครงการล้มเหลว โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนสามารถกระตุ้นการกระทำข้ามระบบของลูกค้าหรือระบบการผลิต โครงการ AI แบบตัวแทนหลายโครงการถูกยกเลิกเมื่อทีมไม่สามารถพิสูจน์คุณค่าหรือควบคุมความเสี่ยงได้
ปรับความลึกของการให้เหตุผลให้เหมาะสมกับงาน
Gemini 3 ได้แนะนำ การควบคุมระดับการคิด ที่ช่วยให้คุณปรับความลึกของการให้เหตุผลตามคำขอได้ คุณควรใช้การให้เหตุผลระดับสูงในการวางแผนและการแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงขั้นตอนที่มีคำสั่งมาก ให้ใช้การให้เหตุผลระดับต่ำในขั้นตอนที่เป็นกิจวัตรซึ่งความล่าช้าและต้นทุนมีความสำคัญมากกว่าการวิเคราะห์เชิงลึก การควบคุมนี้จะช่วยปรับสมดุลประสิทธิภาพของ LLM
เครื่องมือออกแบบ เช่น API ของผลิตภัณฑ์
รักษาฟังก์ชันแต่ละอย่างให้แคบโดยตั้งชื่อให้ชัดเจนและกำหนดพารามิเตอร์อย่างเข้มงวด การเรียกใช้ฟังก์ชันจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อโมเดลเลือกจากชุดเครื่องมือที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและจำกัดจำนวน Google's Gemini 3 ยังเน้นย้ำว่าการเรียกใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างตัวแทนที่มีประโยชน์
รักษาพื้นที่ผิวของเครื่องมือให้เล็กและปลอดภัย
คุณควรควบคุมว่าเครื่องมือใดที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ และเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถทำอะไรได้บ้าง ติดตั้ง การตรวจสอบสิทธิ์ ในระบบของคุณ บันทึกทุกการเรียกใช้เครื่องมือพร้อมข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดและพิสูจน์ได้ว่าตัวแทนทำอะไรในระหว่างเหตุการณ์
ให้การประเมินเป็นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
คุณจำเป็นต้องทดสอบว่าตัวแทนได้ทำงานเสร็จจริงหรือไม่ ไม่ใช่แค่ตรวจสอบว่าคำตอบถูกเขียนในรูปแบบเดียวกันทุกครั้ง ในทุกครั้งที่รัน ให้ตรวจสอบว่าตัวแทนเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัน นำไปสู่สถานะสุดท้ายที่ถูกต้อง ในระบบของคุณ
คุณยังสามารถทำการทดสอบสถานการณ์จำลองขนาดเล็กตามคำขอของผู้ใช้จริงและรูปแบบข้อมูลจริงได้อีกด้วย กระบวนการทำงานของเอเจนต์ เช่น การกรอกแบบฟอร์มและการดำเนินการบนเว็บ มักจะล้มเหลวในกรณีขอบเขตที่ซับซ้อน เว้นแต่คุณจะทดสอบโดยเจตนา
ทำให้การป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบชัดเจนเมื่อมีความสำคัญ
หากขั้นตอนการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับไฟล์ PDF, ภาพหน้าจอ, เสียง, หรือวิดีโอ คุณควรวางแผนว่าตัวแทนจะตีความแต่ละรูปแบบอย่างไร Gemini 3 Flash Preview รองรับการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้ระบบของคุณจัดการกับเอกสารการทำงานที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น
ควบคุมต้นทุนและความหน่วงตั้งแต่การสร้างครั้งแรก
วงจรการทำงานของตัวแทนสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อคำขอมีความซับซ้อน ตั้งค่าขีดจำกัดจำนวนรอบและเวลาหมดอายุเพื่อให้ตัวแทนไม่สามารถทำงานได้ไม่มีที่สิ้นสุด และจัดการการลองใหม่ในระบบของคุณเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวส่งผลกระทบต่อเนื่อง
เพิ่มการยืนยันก่อนดำเนินการที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ โดยเฉพาะเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงบันทึกหรือเรียกใช้กระบวนการทำงานต่อเนื่อง
📽️รับชมวิดีโอ: ต้องการให้ AI ทำงานแทนคุณ ไม่ใช่แค่เพิ่มเสียงรบกวน? เรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ด้วยวิดีโอนี้
ข้อจำกัดของการใช้ Google Gemini ในการสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
Gemini มอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับตัวแทน แต่ตัวแทนที่ใช้งานจริงล้มเหลวด้วยเหตุผลเดิมทุกครั้ง มันสูญเสียบริบท หรือสร้างเครื่องมือที่ระบบของคุณไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย หากคุณวางแผนรับมือกับข้อจำกัดเหล่านี้ตั้งแต่ต้น คุณจะหลีกเลี่ยงความประหลาดใจส่วนใหญ่หลังจากโครงการนำร่องแรกของคุณ
✅ ต่อไปนี้คือข้อจำกัดบางประการของการใช้ Google Gemini ในการสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์:
โควตาและขีดจำกัดอัตราสามารถเป็นคอขวดของการใช้งานจริง
Gemini API กำหนดขีดจำกัดอัตราเพื่อปกป้องประสิทธิภาพของระบบและการใช้งานที่เป็นธรรม ดังนั้นตัวแทนที่ทำงานในการทดสอบอาจทำงานช้าลงเมื่อมีการใช้งานจริง คุณควรออกแบบให้รองรับการประมวลผลแบบกลุ่มและการคิวเมื่อมีผู้ใช้หลายคนเรียกใช้ตัวแทนในเวลาเดียวกัน
ตัวกรองความปลอดภัยอาจบล็อกคำขอทางธุรกิจที่ไม่เป็นอันตราย
Gemini API ประกอบด้วยระบบกรองเนื้อหาในตัวและตั้งค่าความปลอดภัยที่สามารถปรับแต่งได้ ฟิลเตอร์เหล่านี้อาจบล็อกเนื้อหาที่ไม่เป็นอันตรายในบริบททางธุรกิจได้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนต้องจัดการกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนหรือข้อความที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
คุณควรทดสอบการตั้งค่าความปลอดภัยกับคำสั่งและขั้นตอนการทำงานจริงของคุณ ไม่ใช่แค่คำสั่งสาธิตเท่านั้น
หน้าต่างบริบทจำกัดปริมาณที่ตัวแทนของคุณสามารถ "มองเห็น" ได้ในครั้งเดียว
ทุกโมเดล Gemini มีหน้าต่างบริบทที่วัดเป็นโทเคน ข้อจำกัดนี้จะกำหนดปริมาณข้อมูลนำเข้าและประวัติการสนทนาที่คุณสามารถส่งในหนึ่งคำขอได้ เมื่อคุณเกินขีดจำกัดนี้ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ เช่น การสรุปหรือการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
การจัดการกุญแจกลายเป็นความเสี่ยงทันทีที่คุณออกจากต้นแบบ
ตัวแทนมักจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าคีย์ API จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินงาน หากคีย์รั่วไหล การใช้และการค่าใช้จ่ายอาจพุ่งสูงขึ้น และตัวแทนอาจเปิดเผยการเข้าถึงที่คุณไม่ได้ตั้งใจ
คุณควรปฏิบัติต่อคีย์นี้เหมือนเป็นความลับในการผลิต และเก็บให้ห่างจากโค้ดฝั่งลูกค้าและที่เก็บโค้ด
การควบคุมความปลอดภัยขององค์กรขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณนำไปใช้
หากคุณต้องการการควบคุมเครือข่ายและการเข้ารหัสที่เข้มงวด ชุดของตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งาน Gemini ผ่าน Vertex AI และการควบคุมของ Google Cloud หรือไม่
เอกสารของ Google Cloud อธิบายคุณสมบัติต่างๆ เช่น การควบคุมบริการ VPC และกุญแจเข้ารหัสที่ลูกค้าจัดการเองสำหรับ Vertex AI ซึ่งมีความสำคัญสำหรับกระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับและการจัดการข้อมูลลูกค้า
การทดสอบยากกว่าการเขียนโค้ดปกติเพราะผลลัพธ์มีความหลากหลาย
แม้ว่าโค้ดของคุณจะถูกต้องแล้วก็ตาม การตอบสนองของโมเดลอาจแตกต่างกันในแต่ละรอบการรัน ซึ่งอาจทำให้เวิร์กโฟลว์ที่เข้มงวดขัดข้องได้ เมื่อเอเจนต์จำเป็นต้องสร้างข้อมูลนำเข้าเครื่องมือที่มีโครงสร้างหรือตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ คุณควรลดความสุ่มในการทดสอบการกำหนดเส้นทางเครื่องมือ และตรวจสอบความถูกต้องของทุกอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน
นอกจากนี้ คุณควรเน้นการทดสอบของคุณที่สถานะสุดท้ายที่ระบบของคุณสามารถตรวจสอบได้มากกว่าการใช้คำที่ตรงกันทุกคำ
เครื่องมือทางเลือกในการสร้างตัวแทน AI: ClickUp
การสร้างตัวแทน AI ใน Gemini มีข้อดีหลายประการ แต่สามารถกลายเป็นโค้ดที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว คุณเริ่มต้นด้วยคำสั่งและเรียกใช้ฟังก์ชัน จากนั้นเชื่อมต่อการใช้เครื่องมือ จัดการการตั้งค่าคีย์ API และรักษาบริบทตลอดการทำงานของตัวแทน เพื่อให้ตัวแทนสามารถทำงานที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นโดยไม่หลุดประเด็น
นี่คือวิธีที่การทำงานขยายตัวเมื่อทีมใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันในการจัดการขั้นตอนการทำงานและการติดตามผล
ตอนนี้เพิ่มการขยายตัวของ AIเข้าไปในภาพด้วย ทีมงานต่าง ๆ ลองใช้เครื่องมือ AI ที่แตกต่างกัน และไม่มีใครแน่ใจว่าผลลัพธ์ใดเชื่อถือได้หรือข้อมูลใดปลอดภัยที่จะแบ่งปัน แม้ว่าคุณจะรู้วิธีสร้างตัวแทน AI ด้วย Google Gemini แล้วก็ตาม คุณก็ยังคงต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้
นี่คือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์อย่างClickUp มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างและใช้งานเอเจนต์ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่งานทั้งหมดอยู่ ทำให้เอเจนต์สามารถดำเนินการกับงานจริง เอกสาร และการสนทนาได้โดยตรง แทนที่จะต้องติดอยู่ในต้นแบบแยกต่างหาก
✅ มาดูกันว่า ClickUp ทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสร้างตัวแทน AI ได้อย่างไร:
รักษาการทำงานหลายขั้นตอนให้ดำเนินต่อไปด้วย ClickUp Super Agents
เมื่อคุณสร้างตัวแทนด้วย Gemini ความพยายามส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่การประสานงาน คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวแทน ตัดสินใจเลือกเครื่องมือ ออกแบบวงจรการทำงาน และรักษาบริบทให้สะอาด
ClickUp Super Agentsทำงานเป็นเพื่อนร่วมทีม AI ที่เหมือนมนุษย์ภายใน Workspace ของคุณ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถทำงานร่วมกันในที่ที่งานเกิดขึ้นอยู่แล้ว คุณสามารถควบคุมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ AI agents สามารถเข้าถึงได้ และพวกเขายังสามารถขออนุมัติจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญได้อีกด้วย
ClickUp Super Agents มีความปลอดภัย, บริบท, และสภาพแวดล้อม. พวกเขาสามารถทำงานตามตารางเวลา, ตอบสนองต่อการกระตุ้น, และทำทักษะการทำงานจริง เช่น การร่างเอกสาร, การอัปเดตงาน, การส่งอีเมล, และการสรุปการประชุม.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาในวิดีโอนี้
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp's Super Agent Builder ช่วยคุณสร้างตัวแทน AI:
- กำหนดวิธีที่มนุษย์เรียกใช้ตัวแทน ผ่านการมอบหมาย, การกล่าวถึง @, หรือการส่งข้อความส่วนตัว เพื่อให้มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนในกระบวนการทำงาน
- กำหนดเวลาที่ตัวแทนจะทำงาน ผ่านตารางเวลาและตัวกระตุ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เพียงแค่เมื่อมีคนร้องขอ
- เชื่อมต่อตัวแทนกับเครื่องมือและระบบเชื่อมต่อของเวิร์กสเปซ เพื่อให้สามารถดำเนินการทำงานได้ ไม่ใช่เพียงแค่สร้างคำตอบ
- กำหนดขอบเขต ผ่านการอนุญาต การเข้าถึงความรู้ บันทึกกิจกรรม และการอนุมัติ เพื่อให้คุณสามารถส่งตัวแทนได้อย่างปลอดภัยในกระบวนการทำงานที่ลูกค้าเห็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ กระดานไวท์บอร์ด ClickUp เพื่อออกแบบเวิร์กโฟลว์ของ Super Agent ของคุณก่อนที่จะสร้างจริง
ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมอบหมายงานที่ชัดเจนและเงื่อนไขการหยุดงานที่ชัดเจนให้พวกเขา ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการทำงานทั้งหมดได้ในรูปแบบภาพ ทำให้คุณและทีมของคุณเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่ซูเปอร์เอเจนต์ควรทำก่อนที่จะเริ่มดำเนินการกับงานและอัปเดตต่าง ๆ
- แผนผังวงจรของตัวแทน พร้อมจุดเข้า, จุดตัดสินใจ, เครื่องมือ, และเงื่อนไขการออก
- ระบุสิ่งที่ซูเปอร์เอเจนต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์
- แปลงเวิร์กโฟลว์สุดท้าย ให้เป็นงานที่ทีมของคุณสามารถมอบหมายและติดตามได้
มาตรฐานการทำงานซ้ำด้วย ClickUp Autopilot Agents
ไม่ใช่ทุก "ตัวแทน" ที่ต้องการการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง หลายทีมต้องการเพียงการดำเนินการที่ซ้ำได้: คัดกรองคำขอ, ส่งต่อ, ขอข้อมูลที่ขาด, อัปเดตสถานะ, หรือโพสต์การอัปเดตเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง หากคุณสร้างแต่ละส่วนเหล่านี้จากศูนย์ใน Gemini คุณจะเสียเวลาในการดูแลรักษาโค้ดสำหรับกระบวนการทำงานที่ควรจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้
ClickUp Autopilot Agentsถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ พวกเขาดำเนินการตามการกระตุ้นและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง (รวมถึงรายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, และช่องแชท) พวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณโดยใช้ความรู้และเครื่องมือที่ได้รับการกำหนดค่าไว้
- ตั้งค่าตัวแทนอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp ใน Spaces, Folders, Lists และ Chat Channels
- กำหนดตัวกระตุ้นและเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำงานเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ที่ถูกต้องเกิดขึ้นเท่านั้น
- กำหนดค่าความรู้และเครื่องมือเพื่อให้ตัวแทนสามารถตอบสนองโดยใช้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่การคาดเดา
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Automations เพื่อกระตุ้นการทำงานของ ClickUp's Autopilot Agents ในเวลาที่เหมาะสม
หากคุณกำลังสร้างตัวแทนด้วย Gemini ส่วนที่ยากที่สุดในการขยายไม่ใช่โมเดล แต่คือ ความน่าเชื่อถือ: การทำให้แน่ใจว่าการกระทำที่ถูกต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ทุกครั้งClickUp Automationsมอบโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ให้กับคุณภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้เวิร์กโฟลว์ของตัวแทนทำงานตามสัญญาณการทำงานจริง (การเปลี่ยนแปลงสถานะ การอัปเดต ข้อความ)
รูปแบบที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับทีมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คือการปฏิบัติต่อ ClickUp Automations เหมือนกับผู้จัดส่ง:
- ใช้ทริกเกอร์ + เงื่อนไขเพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่เอเจนต์ควรทำงาน
- เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น (โดยเฉพาะสำหรับ Super Agents) เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการด้วยบริบทที่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลานั้น
- เปิดตัวตัวแทน Autopilot จากตัวสร้างระบบอัตโนมัติโดยใช้การดำเนินการ เปิดตัวตัวแทน Autopilot เมื่อเวิร์กโฟลว์ต้องการการดำเนินการซ้ำได้
- เรียกใช้ Super Agent โดยใช้ตัวกระตุ้นและเงื่อนไขอัตโนมัติเมื่อคุณต้องการงานที่ยืดหยุ่นและหลายขั้นตอนมากขึ้น (และเพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมต่ออัตโนมัติหากจำเป็น)
- ให้ตัวแทนทำงานเมื่อมีการโพสต์ข้อความแชทในช่องทาง เพื่อให้การรับและคัดกรองสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่คำขอปรากฏจริง
- รักษาความสอดคล้องในการทำงานของเอเจนต์ให้คงที่ในแต่ละทีมโดยการใช้ตรรกะการทำงานอัตโนมัติเดียวกันซ้ำในตำแหน่งเวิร์กโฟลว์เดียวกัน (รายการ, โฟลเดอร์, พื้นที่, ช่องแชท)
ตอบคำถามซ้ำในแชทด้วย ClickUp Ambient Answers
ในทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมที่วุ่นวาย คำถามเดิมๆ มักเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ มีอะไรเปลี่ยนแปลงในขอบเขต มีอะไรติดขัด การตัดสินใจล่าสุดคืออะไร และเวอร์ชันปัจจุบันของกระบวนการอยู่ที่ไหน? ผู้คนถามในแชทเพราะมันเร็วกว่าการค้นหา และคำตอบมักขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องในขณะนี้ในภารกิจและเอกสารต่างๆ
ClickUp Ambient Answersทำงานภายในช่องแชทและตอบกลับด้วยคำตอบที่เข้าใจบริบท เหมาะสำหรับคำถาม-คำตอบในแชท เพื่อให้ทีมของคุณได้รับคำตอบโดยไม่ต้องมีใครดึงลิงก์และสรุปข้อมูลด้วยตนเอง
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Ambient Answers ช่วยคุณได้:
- เปิดใช้งานคำตอบแบบรอบด้าน ในช่องทางที่มีคำถามซ้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับในเธรดเดียวกันกับที่งานกำลังดำเนินการอยู่
- ควบคุมสิ่งที่ตัวแทนสามารถอ้างอิงได้ โดยการจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ Workspace ที่ถูกต้องและบริบทที่แชร์ร่วมกัน
- มาตรฐานคำตอบ โดยใช้ตัวแทนระดับช่องทางเดียวแทนที่จะพึ่งพาใครก็ตามที่ออนไลน์อยู่
- รักษาความคาดหวังให้ชัดเจน โดยใช้ Ambient Answers สำหรับการค้นหาข้อมูล เนื่องจากเครื่องมือบันทึกของ ClickUp ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปใน Ambient Answers ได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Chat เพื่อให้คำตอบแบบ ClickUp Ambient มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
Ambient Answers จะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อช่องแชทของคุณเชื่อมต่อกับบริบทการทำงานจริงอยู่เสมอ ClickUp Chat รองรับการเปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน ใช้ AI เพื่อสรุปหัวข้อสนทนา และรักษาการสนทนาให้เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
- เปลี่ยนคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำให้เป็นงานที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ "คำตอบ" กลายเป็นรายการงานที่ติดตามได้
- ใช้โพสต์ในช่องทางสำหรับอัปเดตกระบวนการ เพื่อให้บริบทสำคัญสามารถอ้างอิงได้ง่ายขึ้นในภายหลัง
- รักษาขอบเขตของช่องทางให้แคบ (หนึ่งพื้นที่ผลิตภัณฑ์หรือหนึ่งกระบวนการทำงาน) เพื่อให้การตอบสนองของตัวแทนมีความสอดคล้องกัน
- ใช้สรุปโดย AI สำหรับหัวข้อที่ยาวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องอ่านทุกอย่างใหม่
เร่งการตั้งค่าตัวแทน AI ด้วย ClickUp Brain
เมื่อคุณเริ่มสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงาน และคุณต้องการคำจำกัดความงานที่ชัดเจน คุณยังต้องการแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และวิธีการที่ชัดเจนในการแปลงผลลัพธ์ให้เป็นงานจริง หากคุณทำสิ่งนี้ในโค้ดก่อน คุณจะใช้เวลากับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่จะสามารถพิสูจน์คุณค่าได้
ClickUp Brainช่วยย่นระยะเวลาการตั้งค่าด้วยการให้บล็อกการสร้างหลายแบบภายในพื้นที่ทำงานเดียว คุณสามารถดึงคำตอบ แปลงคำตอบเป็นงาน และเปลี่ยนการประชุมให้เป็นสรุปและรายการที่ต้องดำเนินการได้
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดงานของตัวแทนและสร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งทีมของคุณสามารถดำเนินการได้
✅ นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยคุณในการทำงานกับเอเจนต์ AI:
- คำแนะนำสำหรับตัวแทนในการร่าง จากงานและเอกสารที่มีอยู่โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่
- เปลี่ยนผลลัพธ์ให้เป็นงานและรายการตรวจสอบที่ทีมสามารถดำเนินการได้ทันที
- เก็บงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทีมสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการได้
- สนับสนุนการรับเลี้ยงที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการให้คำมั่นด้านข้อมูลและการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain MAXเพื่อออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการทำงานของตัวแทน AI ของคุณ
ClickUp Brain MAX ช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิด AI agent ที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง แทนที่จะต้องเขียนลูปของ agent แบบเต็มรูปแบบตั้งแต่แรก คุณสามารถใช้ Brain MAX เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของ agent และวางแผนขั้นตอนการใช้เครื่องมือได้ จากนั้นจึงทดสอบสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือขอบเขตที่คาดไม่ถึงด้วยภาษาเดียวกับที่ผู้ใช้ของคุณจะใช้จริง
- จับความต้องการอย่างรวดเร็วด้วย Talk to Textเพียงพูดคำขอที่ยุ่งเหยิงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วแปลงเป็นแผนงานที่มีโครงสร้างสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมขั้นตอน การเรียกใช้เครื่องมือ และเงื่อนไขการสิ้นสุด
- ตรวจสอบบริบทด้วย การค้นหาภายในองค์กรโดยดึงข้อมูลสเปคล่าสุด บันทึกการตัดสินใจ และการอัปเดตงานจากพื้นที่ทำงานของคุณ ก่อนที่คุณจะสรุปคำแนะนำและคำแนะนำสำหรับเครื่องมือ
- ทดสอบความเครียดของกระบวนการทำงานของตัวแทนโดยการขอให้ ClickUp Brain MAX สร้างกรณีขอบเขตและสถานการณ์ล้มเหลว จากนั้นเขียนคำสั่งและกฎเครื่องมือของคุณใหม่เพื่อจัดการกับกรณีเหล่านั้นอย่างสะอาด
- สลับระหว่างโมเดล AI ที่แตกต่างกัน (ChatGPT, Claude หรือ Gemini) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายตามความต้องการของคุณ
สร้างและรันเอเจนต์ AI ได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
Google Gemini มอบเส้นทางที่มั่นคงในการสร้างตัวแทน AI เมื่อคุณต้องการตรรกะเฉพาะและการควบคุมเครื่องมือในโค้ดของคุณเอง คุณกำหนดเป้าหมาย เชื่อมต่อเครื่องมือผ่านการเรียกฟังก์ชัน และปรับปรุงจนกว่าตัวแทนจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในเวิร์กโฟลว์จริง
เมื่อคุณขยายธุรกิจ ความกดดันที่แท้จริงจะเปลี่ยนไปสู่การดำเนินการ คุณต้องการให้การทำงานของตัวแทนของคุณยังคงเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร การตัดสินใจ และความรับผิดชอบของทีม นั่นคือจุดที่ ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริง โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการวิธีสร้างตัวแทนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและให้พวกเขาอยู่ใกล้กับการส่งมอบงาน
หากคุณต้องการให้กระบวนการทำงานของตัวแทน AI ของคุณมีความสอดคล้องกันในทุกทีม ให้รวมงานไว้ในที่เดียวลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ ✅