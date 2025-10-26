13 ตัวสร้างเอเจนต์ AI ที่ดีที่สุดเพื่ออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ในปี 2025

รายงานของ McKinsey พบว่าเกือบ 30% ของชั่วโมงการทำงานในทุกอุตสาหกรรมสามารถถูกทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย AI
นั่นไม่ใช่คำเตือน—แต่มันคือโอกาส
ลองนึกภาพการส่งต่อข้อมูลการขายที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รายงานที่สร้างขึ้นเองโดยระบบ และรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะทันได้ร้องขอ AI ไม่ได้เพียงแค่เร่งความเร็วในการทำงานอีกต่อไป—แต่กำลังเริ่ม ทำงาน แทนคุณแล้ว
ด้วย เครื่องมือสร้างตัวแทน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเขียนโค้ดน้อย คุณสามารถสร้างเพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่คิด ตัดสินใจ และดำเนินการผ่านเครื่องมือต่างๆ ของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือสร้างเอเจนต์ AI ที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ทันที เพื่อประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากจากงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ
มาพบกับทีมผู้ร่วมงานดิจิทัลที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของคุณในอนาคต
คุณควรค้นหาอะไรในผู้สร้างตัวแทน AI?
ตัวแทน AI บางตัวทำงานพื้นฐานโดยอัตโนมัติ ตัวอื่นช่วยให้คุณประสานงานระหว่างเครื่องมือต่างๆ ตัวที่ดีที่สุดให้ความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทีมของคุณโดยเฉพาะตั้งแต่ต้น
นี่คือสิ่งที่สำคัญเมื่อเลือก 👇
- ตรรกะหลายขั้นตอน: ตัวแทน AI สามารถทำได้มากกว่า 'ถ้า-นี้-แล้ว-นั้น' หรือไม่? มองหาเครื่องมือที่รองรับการทำงานแบบแยกสาขา, ตัวกระตุ้นตามเงื่อนไข, และต้นไม้การตัดสินใจ นั่นคือวิธีที่ตัวแทน AI ของคุณสามารถกลายเป็นผู้ดำเนินการจริงได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือของคุณ: ไม่ว่าคุณจะใช้ Slack, Salesforce, Notion หรือ Zapier ตรวจสอบว่าความสามารถของตัวแทนรองรับการผสานรวมแบบเนทีฟหรือระดับ API การผสานรวมที่ราบรื่นเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวแทนที่สามารถขยายได้
- อินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติ: เครื่องมือที่ช่วยให้คุณอธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา (และดำเนินการตามนั้น) ทำให้การตั้งค่ารวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยความสามารถของ AI นี้ คุณไม่จำเป็นต้องไปหาทีมเทคนิคสำหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทุกครั้ง คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง
- การรับรู้บริบท: ตัวแทนที่มีหน่วยความจำหรือการติดตามบริบทสามารถสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทนเมื่อเวลาผ่านไป
- การควบคุมความปลอดภัยและการอนุญาต: หากตัวแทนของคุณกำลังจัดการข้อมูลลูกค้าหรือไฟล์ภายในองค์กร คุณจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและความปลอดภัยระดับองค์กร มองหาการเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัสข้อมูล และบันทึกการตรวจสอบในแพลตฟอร์มตัวแทนที่คุณเลือกใช้
👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกLogic Theorist(1956) ถูกออกแบบโดย Newell, Shaw และ Simon เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
มันเลียนแบบการคิดของมนุษย์ และยังสามารถค้นพบการพิสูจน์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการพิสูจน์ใน Principia Mathematica ได้อีกด้วย
ผู้สร้างตัวแทน AI แบบสรุป
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างตัวแทน AI อัจฉริยะโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|ประสิทธิภาพภายในและตัวแทนงานที่ตระหนักถึงบริบท ขนาดทีม: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ, ทีมข้ามสายงาน, และองค์กรขนาดใหญ่
|ตัวแทนอัตโนมัติ, ClickUp Brain, ระบบอัตโนมัติในตัว, AI แบบหลายโมเดล, เวิร์กโฟลว์แบบฝังตัว
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|ลูกเรือ AI
|การประสานงานแบบหลายตัวแทนตามบทบาท ขนาดทีม: เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานด้านการวิจัย การวางแผน และการวิเคราะห์
|บทบาทของตัวแทน (เช่น นักวิจัย, ผู้วางแผน), การไหลแบบลำดับ/พร้อมกัน, หน่วยความจำเวกเตอร์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/เดือน
|UiPath
|ระบบอัตโนมัติ RPA + AI ระดับองค์กร ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมไอที การเงิน และบริการลูกค้า
|ผู้สร้างตัวแทน, ผู้ประสานงาน, มนุษย์ในวงจร, การผสานรวมศูนย์กลาง AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือน
|ผู้สร้างตัวแทน AI สำหรับบุรุษไปรษณีย์
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์, API และ DevOps
|การลากและวางขั้นตอนการทำงาน, การทดสอบหลาย LLM, การผสานรวม API มากกว่า 18,000 รายการ
|ราคาตามความต้องการ
|Vertex AI Agent Builder
|ตัวแทนองค์กรภายในระบบนิเวศ Google Cloud ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมข้อมูลและนักพัฒนาองค์กรที่ใช้ GCP
|ชุดพัฒนาตัวแทน, ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า, เครื่องยนต์ตัวแทนแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
|ราคาตามความต้องการ
|ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของ Zapier
|ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยภาษาธรรมชาติ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับฝ่ายปฏิบัติการ การตลาด และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การผสานรวมกว่า 6,000 รายการ, ตัวแทน AI หลายขั้นตอน, การเข้าถึง API ภายใน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
|LangChain
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับวิศวกร AI ที่สร้างตรรกะเฉพาะตัว
|การเชื่อมต่อเครื่องมือ, การประสานงานด้วย LangGraph, การผสานรวมมากกว่า 50 ระบบ
|ฟรี (จ่ายตามการใช้งาน); Plus เริ่มต้นที่ $39/เดือน
|บอทเพรส
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีม CX และทีมอัตโนมัติ
|ตัวแก้ไขการไหลแบบภาพ, เครื่องมือ NLU/NLP, การโฮสต์ด้วยตนเอง, การเข้าถึง API/ฐานข้อมูล
|ฟรี (จ่ายตามการใช้งาน); Plus เริ่มต้นที่ $89/เดือน
|กองฟาง
|กระบวนการสร้างเสริมด้วยการเรียกคืนข้อมูล (RAG) ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมวิจัย AI และทีมค้นหาข้อมูลขององค์กรขนาดใหญ่
|ตัวแทนแบบโมดูลาร์, เครื่องมือเรียกใช้, การสนับสนุนการค้นหาหลายแหล่ง, การสังเกตการณ์
|ฟรี (โอเพนซอร์ส)
|ออโต้เจน
|การร่วมมือแบบหลายตัวแทนที่ใช้ Python ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมเทคนิคที่ต้องการอัตโนมัติกระบวนการวิจัยหรือการพัฒนา
|รูปแบบ UserProxy, ลูปผู้ช่วย+ผู้วิจารณ์, การกำหนดค่าที่ไม่ขึ้นกับโมเดล
|ฟรี (โอเพนซอร์ส)
|Voiceflow
|การออกแบบและปรับใช้ตัวแทน AI สำหรับเสียง/แชท ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์, ทีมสนับสนุน, และทีมประสบการณ์ลูกค้า
|เครื่องมือสร้างตัวแทนภาพ, อินเทอร์เฟซหลายรูปแบบ, ส่งออก API การสนทนา
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือน
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|ตัวแทน AI ที่ผสานรวมกับ Microsoft 365 ขนาดทีม: เหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและการดำเนินงานด้านไอที
|Copilot Studio, ผู้สร้างตัวแทนภาษาธรรมชาติ, Microsoft Graph
|เริ่มต้นที่ $20/ผู้ใช้/เดือน
|Relevance AI
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับงานขาย การตลาด และระบบหลังบ้านที่ต้องการระบบอัตโนมัติ
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ร้านค้าเวกเตอร์, ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (AI BDR, เป็นต้น)
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
ผู้สร้างตัวแทน AI ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ทีมต่าง ๆ สามารถสร้างตัวแทนอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น
นี่คือผู้สร้างตัวแทน AI ที่ดีที่สุดบางรายที่กำลังนำการเปลี่ยนแปลง 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมภายในและตัวแทนงาน)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน,ช่วยให้ทีมสร้างตัวแทน AIได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของพวกเขา.
ClickUp Autopilot Agentsช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งสามารถตัดสินใจตามบริบท
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนโพสต์ข้อความใน Slack หรือส่งแบบฟอร์ม ตัวแทนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ตรวจสอบเงื่อนไขของงาน และกำหนดขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสมได้ คุณสามารถตั้งค่าคำแนะนำ ป้อนความรู้ในเวิร์กสเปซ และใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสาร งาน และความคิดเห็น เพื่อให้ตัวแทนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุณ
⚡ เคล็ดลับด่วน: สร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองใน ClickUp:
- ไปที่พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการที่คุณต้องการให้ตัวแทนอยู่
- คลิกไอคอน ตัวแทนออโต้ไพลอต ที่ด้านบน
- กด ตัวแทนใหม่
- ตั้งค่าตัวกระตุ้น เงื่อนไข การดำเนินการ และคำแนะนำ (ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนคำแนะนำหรือไม่? กด ขอความช่วยเหลือจากสมอง)
- ระบุชื่อตัวแทนของคุณ จากนั้นกด สร้าง
- ทดสอบครั้งเดียว ปรับแต่งหากจำเป็น—แล้วก็เสร็จเรียบร้อย
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสิ่งนี้คือClickUp Brain ซึ่งนำ AI มาสู่ศูนย์กลางของกระบวนการทำงานของคุณ มันเชื่อมต่อกับงานจริงของคุณ—งานที่ต้องทำ เอกสาร และความคิดเห็น—และช่วยสร้างสรุปงาน ร่างอีเมล หรือแยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อย
สำหรับงานประจำClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากฎอัตโนมัติเพื่อจัดการกับการกระทำที่ซ้ำซากเช่น การมอบหมายเจ้าของงาน การกำหนดวันที่ครบกำหนด หรือการอัปเดตสถานะ
แต่คุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือการอัปเดตฟิลด์เท่านั้น ClickUp รองรับเว็บฮุค การดำเนินการที่กำหนดเอง และทริกเกอร์การสร้างงาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถส่งเหตุการณ์ของ ClickUp ไปยังระบบภายนอกหรือเรียกใช้ Agents ของ Autopilot โดยตรงได้
ตัวอย่างเช่น การส่งแบบฟอร์มสามารถสร้างงาน ซึ่งจะทำให้ตัวแทน Autopilot ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อสรุปคำขอ ติดแท็กความเร่งด่วน และเสนอผู้รับผิดชอบ
เนื่องจากระบบอัตโนมัติทำงานโดยตรงภายใน ClickUp จึงไม่มีความล่าช้าหรือการพึ่งพาตัวเชื่อมต่อจากบุคคลที่สาม คุณสามารถควบคุมเวลาในการดำเนินการ ขอบเขต (โฟลเดอร์/รายการ/พื้นที่) และผลลัพธ์ได้
หากทีมของคุณเหนื่อยกับการใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับงาน เอกสาร การแชท และ AI ClickUp มอบสถานที่เดียวให้คุณสร้าง จัดการ และทำงานอัตโนมัติทั้งหมด พร้อมตัวแทนที่เข้าใจงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ: ใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ AIโดยไม่ต้องยุ่งกับเมนูแบบเลื่อนลงหรือบล็อกตรรกะ
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงาน: สลับใช้โมเดล AI ภายนอก เช่น GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2.5 และอื่นๆ ตามความต้องการของคุณ
- เลือกจากคลังเทมเพลตที่หลากหลาย: สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ จากเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ
- เอกสารและวิกิ: สร้าง เชื่อมโยง และจัดระเบียบความรู้ของโครงการควบคู่ไปกับงานต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ด้วยผู้ช่วยส่วนตัว AI ในตัว คุณสามารถสรุปการอัปเดต สร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนการดำเนินงานได้
- แชทแบบบูรณาการ: ส่งข้อความภายในงาน เอกสาร หรือแดชบอร์ดใด ๆ ก็ตาม—เพื่อให้ทุกการสนทนาอยู่ในบริบทเดียวกันกับClickUp Chat คุณสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีม มอบหมายงานจากข้อความ ฝังลิงก์หรือไฟล์ และแม้กระทั่งแปลงข้อความเป็นงานใหม่ได้ทันที
- แดชบอร์ดและการรายงาน: รับวิดเจ็ตแบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความเร็วในการทำงานไปจนถึงภาระงานของทีมและความคืบหน้าของ OKR และแชร์รายงานสำคัญผ่านมุมมองที่เป็นมิตรกับลูกค้าในClickUp Dashboards
- ไวท์บอร์ด: แผนผังกระบวนการทำงาน, ระดมความคิด, และเชื่อมโยงงานโดยตรงจากโน้ต, รูปร่าง, หรือแผนผังการทำงานโดยใช้ClickUp Whiteboards มอบหมายงาน, วาดเส้นเชื่อมโยง, และเปลี่ยนการวางแผนให้เป็นการดำเนินการโดยไม่ต้องออกจากบอร์ด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนการปรับแต่งที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับแต่ละทีม (เช่น ทีมการตลาดและทีมพัฒนาเว็บไซต์) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการเฉพาะ หรือการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ClickUp ช่วยให้ฉันปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้อย่างแม่นยำ มันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานการทำงานและการอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับแต่ละทีม (เช่น ทีมการตลาดและทีมพัฒนาเว็บไซต์) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียดโครงการเฉพาะ หรือการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ClickUp ช่วยให้ฉันปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้อย่างแม่นยำ มันช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทำให้การจัดการโครงการและการสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานการทำงานและการอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก ทำให้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
2. Crew AI (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานตัวแทน AI ที่ใช้ตามบทบาทพร้อมหน่วยความจำและการส่งต่อให้มนุษย์)
Crew AI ช่วยให้คุณก้าวข้ามการใช้ตัวแทนเพียงครั้งเดียวและสร้างทีมตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งสามารถร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ ตัวแทนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายบทบาท (เช่น 'นักวิจัย', 'นักวางแผน' หรือ 'ผู้ตรวจสอบ') และชุดเครื่องมือหรือทักษะ ทำให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
มันคือแพลตฟอร์มตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบหลายตัวแทน ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์ก Python เหมาะสำหรับการประสานงานกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การสร้างรายงาน การวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือการวางแผนแคมเปญการตลาด ที่ซึ่งการประสานงานระหว่างตัวแทนเฉพาะทางมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้ทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบมาเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนผ่านการมอบหมายบทบาทที่มีโครงสร้างและการประสานงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ลูกเรือ
- สร้างลำดับงานแบบต่อเนื่องหรือแบบแยกสาขาโดยใช้คลาส Crew และ Sequential/ConcurrentFlow เพื่อจัดโครงสร้างการทำงานร่วมกันของหลายเอเจนต์
- ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างโครงการที่สร้างโดย CLI และการกำหนดค่า YAML เพื่อการปรับใช้อย่างรวดเร็วของกระบวนการวิจัย/รายงาน
- กำหนดค่าหน่วยความจำของตัวแทนโดยใช้ฐานข้อมูลเวกเตอร์ เช่น FAISS หรือ Chroma เพื่อเปิดใช้งานหน่วยความจำเชิงบริบทและลดการทำซ้ำระหว่างงาน
ข้อจำกัดของ AI ลูกเรือ
- ผลลัพธ์ของตัวแทนที่ไม่สม่ำเสมอและความยากลำบากในการตีความผลลัพธ์สุดท้ายอาจจำกัดการใช้งานในทางปฏิบัติ
ราคาของ AI ลูกเรือ
- พื้นฐาน: ฟรี
- มืออาชีพ: $25/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ AI ลูกเรือ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2017 โซเฟียหุ่นยนต์มนุษย์ที่สร้างโดย Hanson Robotics ได้รับสัญชาติซาอุดีอาระเบีย—หุ่นยนต์ตัวแรกที่ได้รับสัญชาติ
การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องหนึ่ง—การใช้พวกมันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
🎥 ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เห็นวิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการตารางเวลา ร่างข้อความ และจัดการงานประจำต่าง ๆ—แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องมือสร้างตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสามารถทำอะไรได้บ้าง
3. UiPath (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตัวแทน AI ระดับองค์กร)
UiPath ผสานการทำงานอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) เข้ากับความสามารถด้าน AI แบบเอเจนต์ใหม่ ด้วย UiPath Agent Builder ธุรกิจสามารถสร้างเอเจนต์ AI แบบ low-code ที่ได้รับการฝึกฝนให้จัดการกระบวนการแบบครบวงจรและตระหนักถึงบริบท เช่น การจัดการใบแจ้งหนี้และการโต้ตอบกับลูกค้า
ออกแบบมาเพื่อสร้างตัวแทน AI ที่สามารถปรับขนาดได้และปฏิบัติตามข้อกำหนด รองรับโดย UiPath Orchestrator และความปลอดภัยในตัว เชื่อมโยงการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดแน่นอนกับ AI ในการตัดสินใจ เหมาะสำหรับตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้ในการทำงานขององค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ใช้เครื่องมือเป็นอัตโนมัติและส่งต่อให้ผู้ปฏิบัติงานมนุษย์ดำเนินการต่อด้วยการสนับสนุนแบบมีมนุษย์ควบคุมในตัว
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับหุ่นยนต์ UiPath Studio, API, การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ และโมเดล AI ภายนอก
- ใช้ Orchestrator และ Maestro เพื่อปรับใช้ ตรวจสอบ และประสานงานเอเจนต์หลายตัวในสภาพแวดล้อมองค์กร
ข้อจำกัดของ UiPath
- ความโปร่งใสและการควบคุมที่จำกัดในการดึงและประยุกต์ใช้บริบท ทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนยากต่อการปรับแต่งให้ละเอียดโดยไม่มีการสนับสนุนแบบมีแนวทาง
ราคาของ UiPath
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- มาตรฐาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ UiPath
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง UiPath อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
แพลตฟอร์ม UiPath มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง และความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยเร่งการพัฒนาการทำงานอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ Orchestrator ของแพลตฟอร์มนี้ให้การควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการ RPA อย่างแข็งแกร่ง และ AI Center เปิดประตูสู่การทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
แพลตฟอร์ม UiPath มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง และความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยเร่งการพัฒนาการทำงานอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ Orchestrator ของแพลตฟอร์มนี้ให้การควบคุมและการตรวจสอบกระบวนการ RPA อย่างแข็งแกร่ง และ AI Center เปิดประตูสู่การทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
4. Postman AI Agent Builder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทนที่เชื่อมต่อ API โดยใช้เวิร์กโฟลว์แบบภาพและ LLMs)
ด้วย Postman AI Agent Builder ทีมงานสามารถสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งเองได้ ซึ่งสามารถเรียกใช้ API, วิเคราะห์ผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และจัดการตรรกะแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Postman Flows, ตัวสร้างตัวแทน AI ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่กับ API ได้โดยใช้บล็อกแบบลากและวาง เพิ่มหน่วยความจำ ตั้งเงื่อนไข และดีบักผลลัพธ์ของเทมเพลตตัวแทนได้ภายในอินเทอร์เฟซเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Postman AI Agent Builder
- ทดสอบหลายโมเดลพร้อมกัน (GPT, Claude, Gemini, ฯลฯ) เปรียบเทียบคุณภาพการตอบสนอง ความหน่วง และค่าใช้จ่ายได้โดยตรงภายใน Postman
- สำรวจจาก API สาธารณะกว่า 18,000 รายการและผสานรวมกับ LLM ชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อด้วย AI Protocol
- แปลง API ใด ๆ ในเครือข่าย Postman Public API ให้เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานสำหรับตัวแทนโดยอัตโนมัติ และสร้างโค้ดเซิร์ฟเวอร์ (MCP) เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย LLM
ข้อจำกัดของ Postman AI Agent Builder
- อาจเกิดการแช่แข็งหรือล่มเมื่อจัดการกับคอลเล็กชันขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ราคาของ Postman AI Agent Builder
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Postman AI Agent Builder
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเรา ที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude
การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่ต่ำกว่าอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักได้รับการปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ ClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
5. Vertex AI Agent Builder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กรภายในระบบนิเวศของ Google Cloud)
Vertex AI Agent Builder ช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถสนทนากันเอง ดึงข้อมูลของบริษัท และทำงานร่วมกันได้ ทั้งหมดนี้ภายในระบบนิเวศของ Google
คุณจะได้รับชุดพัฒนาตัวแทน (ADK) ที่ใช้งานง่ายเพื่อกำหนดพฤติกรรมของตัวแทนในภาษา Python ที่เรียบง่าย รองรับมาตรฐานเปิดเช่น Agent2Agent (ทำให้ตัวแทนที่สร้างด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ยังสามารถทำงานร่วมกันได้) และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงข้อมูลจากระบบภายใน
คุณสมบัติเด่นของ Vertex AI Agent Builder
- ใช้ ADK เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์ภายในโค้ด Python ไม่ถึง 100 บรรทัด โดยกำหนดตรรกะ, ข้อจำกัด, และการประสานงาน
- เชื่อมต่อตัวแทนกับข้อมูลและเครื่องมือขององค์กรโดยใช้ MCP และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Google Cloud กว่า 100 รายการเพื่อการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- ปรับใช้ด้วย Agent Engine แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ โดยรับประกันการปรับขนาดที่จัดการได้ หน่วยความจำแบบมีสถานะ การตรวจสอบในสภาพแวดล้อมการผลิต และการดีบัก
ข้อจำกัดของ Vertex AI Agent Builder
- พฤติกรรมของแบบจำลองกล่องดำทำให้ยากต่อการตีความ ปรับปรุง หรือปรับแต่งผลลัพธ์
ราคาของ Vertex AI Agent Builder
- ราคาตามความต้องการ
Vertex AI Agent Builder คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Vertex AI Agent Builder อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Vertex AI คือความสามารถของ AutoML ที่พร้อมใช้งานทันทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับขนาดได้ และใช้โค้ดน้อย ความสามารถของแพลตฟอร์มที่เป็นเอกภาพและสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้ช่วยในการผสานรวม การปรับเทียบ และการติดตามผลลัพธ์
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Vertex AI คือความสามารถของ AutoML ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับขนาดได้ และใช้โค้ดน้อย ความสามารถของแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์และปลั๊กอินช่วยให้การผสานรวม การปรับเทียบ และการตรวจสอบผลลัพธ์เป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ในการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์มนุษย์ครั้งแรกของจีน หุ่นยนต์"ผู้เล่น" ตัวหนึ่งถูกหามออกจากสนามด้วยเปลหามหลังจากเกิดการชน—ใช่แล้ว เปลหาม... สำหรับหุ่นยนต์! การแข่งขันที่หุ่นยนต์ควบคุมตัวเองได้ทั้งหมดนี้เต็มไปด้วยการล้ม การบาดเจ็บ และการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วย AI!
6. Zapier AI Agents (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจด้วยตัวแทนภาษาธรรมชาติ)
Zapier AI Agents นำ Zaps แบบดั้งเดิมมาเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้ภาษาธรรมชาติ
แทนที่จะสร้างการทำงานอัตโนมัติทีละรายการด้วยตนเอง ตอนนี้คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา เช่น 'สร้างงานใน Asana เมื่อมีลูกค้าเป้าหมายกรอกแบบฟอร์ม' และ AI จะสร้างการทำงานอัตโนมัติให้คุณตัวแทน AI สำหรับธุรกิจเหล่านี้ยังสามารถใช้เหตุผลตามตรรกะ เรียกใช้ API และส่งต่องานไปยังเครื่องมืออื่นๆ ในระบบของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัวแทน AI Zapier
- ปรับใช้เอเจนต์ที่สามารถดำเนินการหลายขั้นตอนผ่านมากกว่า 6,000 การเชื่อมต่อ เช่น Gmail, HubSpot, Notion และ Salesforce
- กำหนดเป้าหมายให้กับตัวแทนแต่ละคนและให้พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระ รวมถึงการสอบถามข้อมูล อัปเดตบันทึก หรือส่งอีเมล
- ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนักพัฒนาของ Zapier เพื่อผสานรวมแอปพลิเคชันส่วนตัวหรือเปิดเผย API ภายในสำหรับการใช้ของตัวแทน
ข้อจำกัดของตัวแทน AI ของ Zapier
- เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนบางตัวยังคงต้องการการตั้งค่า Zap แบบดั้งเดิม เนื่องจาก Zap ที่สร้างโดย AI อาจพลาดกรณีขอบเขตหรือการพึ่งพา
ราคาของ Zapier AI Agents
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของตัวแทน AI ของ Zapier
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 7,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zapier AI Agents อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ฉันชอบมากที่ Zapier ใช้งานง่ายและสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นวิธีการสร้างระบบได้อย่างง่ายดาย ฉันใช้มันส่วนใหญ่สำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่ฉันวางแผนที่จะสำรวจฟีเจอร์ AI Agents และ Tables เมื่อมีเวลา สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือจำนวนแอปพลิเคชันที่มันเชื่อมต่อได้ แม้แต่แอปที่หายากก็มักจะมีทริกเกอร์ ซึ่งเจ๋งมาก บางคนบอกว่า Zapier แพง แต่ฉันคิดว่าหากคุณใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง มันก็คุ้มค่ามาก ๆ และติดตั้งได้ง่ายจริง ๆ สุดท้าย สำหรับไม่กี่ครั้งที่ฉันต้องติดต่อกับทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา พวกเขาก็ยอดเยี่ยมและช่วยเหลืออย่างจริงใจ!
ฉันชอบมากที่ Zapier ใช้งานง่ายและสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นวิธีการสร้างระบบได้อย่างง่ายดาย ฉันใช้มันส่วนใหญ่สำหรับการทำงานอัตโนมัติ แต่ฉันวางแผนที่จะสำรวจฟีเจอร์ AI Agents และ Tables เมื่อมีเวลา สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือจำนวนแอปพลิเคชันที่มันเชื่อมต่อได้ แม้แต่แอปที่หายากก็มักจะมีทริกเกอร์ ซึ่งเจ๋งมาก บางคนบอกว่า Zapier แพง แต่ฉันคิดว่าหากคุณใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง มันก็คุ้มค่ามาก ๆ และติดตั้งได้ง่ายจริง ๆ สุดท้าย สำหรับไม่กี่ครั้งที่ฉันต้องติดต่อกับทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขา พวกเขาก็ยอดเยี่ยมและช่วยเหลืออย่างจริงใจ!
7. LangChain (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI แบบโมดูลาร์หลายขั้นตอนด้วยการเชื่อมต่อโมเดลภาษา)
ต่างจากแชทบอทแบบดั้งเดิมที่ตอบกลับภายในพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้เท่านั้น ตัวแทน AI ที่สร้างด้วย LangChain สามารถวางแผน ให้เหตุผล และดำเนินการหลายขั้นตอนได้ ทำให้มีความเข้าใจบริบท มันใช้เฟรมเวิร์กแบบโอเพนซอร์ส
คุณยังสามารถซ้อนส่วนประกอบ (Chains, Agents, Memory, Tools) เพื่อสร้างผู้ช่วยหลายขั้นตอนที่สามารถคิด, กระทำ, และทำซ้ำได้ การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้ตัวแทน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือภายนอก, API, หรือไฟล์เพื่อทำภารกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ นักพัฒนาสามารถปรับแต่งตัวแทน AI ให้ทำตามตรรกะ, กระบวนการทำงาน, หรือเส้นทางการตัดสินใจที่เหมาะกับกรณีการใช้งานที่ไม่เหมือนใครได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- ผสานรวม LLM กับการเรียกใช้เครื่องมือโดยใช้การตัดสินใจแบบ ReAct หรือตรรกะการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและอัตโนมัติ
- รวมการสนับสนุนที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับเครื่องมือค้นหา, ตัวโหลดไฟล์, ฐานข้อมูลเวกเตอร์, API, การทำงานของ Bash และเครื่องมือมากกว่า 50 ชนิด
- ใช้ LangGraph ซึ่งเป็นเลเยอร์การประสานงานสำหรับ LangChain เพื่อช่วยนักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันที่มีสถานะและหลายผู้กระทำโดยใช้ LLMs
ข้อจำกัดของ LangChain
- ด้วยการอัปเดตเวอร์ชันบ่อยครั้ง นักพัฒนาต้องเขียนโค้ดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเวอร์ชันล่าสุด
ราคาของ LangChain
- ผู้พัฒนา: ฟรี (จ่ายตามการใช้งาน)
- เพิ่มเติม: $39/เดือน (จ่ายตามการใช้งาน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
นี่คือหนึ่งในแพ็กเกจที่ดีที่สุดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) สามารถปรับใช้ได้ง่าย ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และมีการอัปเดตตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีล่าสุดได้
นี่คือหนึ่งในแพ็กเกจที่ดีที่สุดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ในสาขาปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) สามารถปรับใช้ได้ง่าย ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และมีการอัปเดตตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีล่าสุด
8. Botpress (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทน AI แบบหลายภาษาและการสนทนา พร้อม NLU และตัวแก้ไขลำดับงานแบบภาพ)
Botpress เป็นแพลตฟอร์ม AIสนทนาแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในการออกแบบ ใช้งาน และปรับให้เข้ากับท้องถิ่นของตัวแทนของพวกเขา
มันผสานการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (NLU) กับสตูดิโอการสนทนาทางภาพ ทำให้คุณสามารถจัดการตรรกะ, ความตั้งใจ, และการกระทำได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง คุณสามารถPLOY เอเจนต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น WhatsApp, Messenger, หรือ UI ที่กำหนดเองได้ และสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของตรรกะการโต้ตอบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Botpress
- ใช้ Visual Flow Editor เพื่อสร้างตรรกะการสนทนาที่ซับซ้อนด้วยการกระโดดตามเงื่อนไข ช่องข้อมูล และเหตุการณ์
- ปรับใช้ตัวแทนของคุณในเครื่อง, บนแพลตฟอร์มคลาวด์, หรือบนอุปกรณ์ขอบเครือข่ายโดยใช้ Docker, Kubernetes, หรือ Botpress Cloud ที่ติดตั้งในตัว
- ผสานรวม API ภายนอกหรือฐานข้อมูลโดยตรงภายในโฟลว์โดยใช้โค้ดฮุคแบบเนทีฟหรือการเรียก HTTP
ข้อจำกัดของ Botpress
- ฐานข้อมูลเวกเตอร์จะปรับแต่งประสิทธิภาพเอกสารทั้งหมดใหม่ทุกครั้งที่คุณอัปโหลดเอกสารใหม่
ราคาของ Botpress
- จ่ายตามการใช้งาน: $0 + ค่าใช้จ่าย AI/เดือน
- เพิ่มเติม: $89 + ค่าใช้จ่าย AI/เดือน
- ทีม: $495 + ค่าใช้จ่าย AI/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $2000/เดือน (สำหรับระยะเวลา 3 ปี)
คะแนนและรีวิวของ Botpress
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Botpress อย่างไรบ้าง?
รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,
ฉันชอบที่ Botpress มีความหลากหลายในฟังก์ชันการทำงาน มันมาพร้อมกับเครื่องมือในตัวที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการฝังโค้ดที่กำหนดเองได้
ฉันชอบที่ Botpress มีความหลากหลายในฟังก์ชันการทำงาน มันมาพร้อมกับเครื่องมือในตัวที่ยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการฝังโค้ดที่กำหนดเองได้
9. Haystack (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง RAG pipeline แบบกำหนดเองจากเอกสาร, API, และฐานข้อมูลเวกเตอร์)
Haystack จาก Deepset เป็นเฟรมเวิร์กการจัดการ AI แบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาเพื่อสร้างตัวแทน LLM ที่พร้อมสำหรับการผลิต เหมาะสำหรับการสร้างระบบประมวลผลแบบดึงข้อมูลเสริมการสร้าง (RAG) ที่ซับซ้อน ระบบค้นหา และเวิร์กโฟลว์แบบหลายขั้นตอน
ด้วยส่วนประกอบแบบโมดูลาร์ (ตัวดึงข้อมูล, ตัวสร้างข้อมูล, และเครื่องมือ), การตรวจสอบความถูกต้องของ JSON schema, การทำงานของเครื่องมือแบบขนาน, และการตรวจสอบในตัว, Haystack ช่วยให้การออกแบบ, ทดสอบ, ติดตั้ง, และปรับขนาดแอปพลิเคชันอัจฉริยะในสภาพแวดล้อมทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
คุณสมบัติเด่นของ Haystack
- รวมตัวค้นหาที่มีความหนาแน่น (อิงจากการฝัง) และตัวค้นหาที่เบาบาง (อิงจากคำสำคัญ) เพื่อนำเสนอคำตอบที่แม่นยำจากคอลเลกชันข้อความขนาดใหญ่
- เชื่อมต่อรีทรีฟเวอร์, เจเนอเรเตอร์, ToolInvoker, ตัวตรวจสอบความถูกต้อง และอื่นๆ เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบกำหนดเอง
- ใช้ Haystack's Agent เพื่อวางแผน, ตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่จะใช้, ดำเนินการเรียก API, ดึงเอกสาร, และวนซ้ำ, สร้างพฤติกรรมที่ไดนามิกและชาญฉลาด
ข้อจำกัดของกองฟาง
- Haystack พึ่งพา Elasticsearch เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงสำหรับงานที่มีปริมาณมาก
การตั้งราคาแบบกองฟาง
- เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของเฮย์สแต็ก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Haystack อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
Haystack เป็นเฟรมเวิร์ก Python แบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลังสำหรับการสร้างกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มันมีชุดคอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงาน NLP ที่พบบ่อย รวมถึงการรองรับโมเดลภาษาที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าและเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกหลากหลาย ทำให้การสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชัน NLP ที่ซับซ้อน เช่น แชทบอท เครื่องมือค้นหาเอกสาร หรือระบบตอบคำถาม เป็นเรื่องง่าย
Haystack เป็นเฟรมเวิร์ก Python แบบโอเพนซอร์สที่ทรงพลังสำหรับการสร้างกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) มันนำเสนอชุดคอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงาน NLP ที่พบบ่อย รวมถึงการรองรับโมเดลภาษาที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าและเฟรมเวิร์กการเรียนรู้เชิงลึกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทำให้การสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชัน NLP ที่ซับซ้อน เช่น แชทบอท เครื่องมือค้นหาเอกสาร หรือระบบตอบคำถาม เป็นเรื่องง่าย
🧠 เกร็ดความรู้:คำว่า 'ปัญญาประดิษฐ์' ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1956ระหว่างการประชุม Dartmouth Workshop อันโด่งดัง โดยจอห์น แม็กคาร์ธี, มาร์วิน มินสกี และนักวิชาการท่านอื่น ๆ ซึ่งมักถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของปัญญาประดิษฐ์ในฐานะสาขาวิชา
10. AutoGen (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Python ในการสร้างระบบหลายตัวแทนที่รันโค้ดโดยอัตโนมัติ)
สร้างโดย Microsoft Research, AutoGen ช่วยสร้างระบบตัวแทนการสนทนาที่ทำงานตามคำสั่งภาษาธรรมชาติ
การตั้งค่าทั่วไปจะจับคู่เอเจนต์ 'UserProxy' (ซึ่งถือเป้าหมายและตรวจสอบผลลัพธ์) กับเอเจนต์ ChatCompletion หรือ Assistant หลายตัว (นักวิจัย, นักเขียนโค้ด, นักวิจารณ์) พวกเขาจะสนทนาผ่านลูปเหตุการณ์จนกว่า UserProxy จะตัดสินใจว่างานเสร็จสิ้นแล้ว มอบรูปแบบให้คุณสำหรับการใช้ระบบอัตโนมัติในการสร้างรายงานวิจัย, วิเคราะห์ข้อมูล, หรือเซสชันการเขียนโค้ดแบบวนซ้ำ
คุณสมบัติเด่นของ AutoGen
- รันลูป 'ผู้ช่วย + นักวิจารณ์' ที่ซึ่งตัวแทนหนึ่งเขียนโค้ดและอีกตัวแทนตรวจสอบ ตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนการดำเนินการ
- เรียกใช้คำสั่งเครื่องมือ Python เพื่อให้ตัวแทนสามารถนำเข้าไลบรารี, ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์, หรือทำการวิเคราะห์ข้อมูลภายในแซนด์บ็อกซ์ที่ปลอดภัย
- สลับ back-end ของ LLM (OpenAI, Azure OpenAI, โมเดลภายใน) ด้วยเพียงบรรทัดเดียวในการกำหนดค่า โดยยังคงให้ pipeline ไม่ขึ้นกับโมเดล
ข้อจำกัดของ AutoGen
- อาจประสบปัญหาในการทำงานที่ซับซ้อน เช่น คำถามที่ต้องใช้หลายขั้นตอน และไม่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
ราคาของ AutoGen
- เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว AutoGen
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. Voiceflow (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบ, ทดสอบ, และPLOY ตัวช่วย AI แบบสนทนาข้ามช่องทาง)
Voiceflow เป็นเครื่องมือสร้าง AI สำหรับการสนทนาที่ช่วยให้ทีมออกแบบและเปิดตัวตัวแทนเสียงหรือแชทได้โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพที่ไม่ต้องการการเขียนโค้ด
รองรับการใช้งานผ่านหลายช่องทาง (เสียง ข้อความ ปุ่มกด ภาพ) การสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์ และการส่งต่องานไปยังฝ่ายวิศวกรรมได้อย่างง่ายดาย เป็นศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับทีมข้ามสายงานในการร่วมกันสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะแบบไดนามิกสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Alexa, Google Assistant, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันส่งข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Voiceflow
- เชื่อมต่อ OpenAI, Claude, Cohere หรือ API ที่กำหนดเองเพื่อผสานการทำงานของระบบคงที่กับ AI สร้างสรรค์เพื่อการสนทนาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ส่งผู้ช่วยไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ลำโพงอัจฉริยะ หรือแพลตฟอร์มการส่งข้อความโดยไม่ต้องสร้างตรรกะใหม่
- การส่งออกข้อมูลผ่าน Dialog API หรือโค้ดที่กำหนดเองเพื่อฝังตัวแทนโดยตรงในแอปพลิเคชันหรือระบบโทรศัพท์
ข้อจำกัดของ Voiceflow
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว การอัปเดตฟีเจอร์ และการยกเลิกการใช้งานบางรายการ อาจทำให้กระบวนการทำงานที่มีอยู่ขัดข้อง ส่งผลให้ทีมต้องสร้างส่วนต่าง ๆ ของเอเจนต์ใหม่หรือทบทวนขั้นตอนการสร้างเอเจนต์อีกครั้ง
ราคาของ Voiceflow
- เริ่มต้น: ฟรี (100 เครดิต)
- ข้อดี: $60/เดือน (10,000 เครดิต)
- ธุรกิจ: $150/เดือน (30,000 เครดิต)
- องค์กร: ราคาตามตกลง (เรียกเก็บรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Voiceflow
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Voiceflow อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
การใช้งานง่าย, หน้าตาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, มีผู้ใช้จำนวนมาก และชุมชนเสียงไหลทำให้การขอความช่วยเหลือเมื่อติดขัดเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ฉันใช้มันทุกวัน และสร้างตัวแทนมากมายแล้ว และจะแนะนำมันให้กับทุกคนอย่างจริงใจ การนำไปใช้เพียงแค่โค้ดชิ้นเดียวจากตั้งค่า และเสร็จสิ้น [sic]
การใช้งานง่าย, หน้าตาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, มีผู้ใช้จำนวนมาก และชุมชนเสียงโฟลว์ทำให้การขอความช่วยเหลือเมื่อติดขัดเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ ฉันใช้มันทุกวัน และสร้างตัวแทนมากมายแล้ว และจะแนะนำมันให้กับทุกคนอย่างจริงใจ การนำไปใช้เพียงแค่โค้ดชิ้นเดียวจากตั้งค่า และเสร็จสิ้น [sic]
12. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและปรับใช้ตัวแทน AI ในแอป Microsoft 365)
Microsoft Copilot ผสานพลังของ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT‑4 เข้ากับการผสานการทำงานแบบเนทีฟทั่วทั้ง Microsoft 365
ด้วย Copilot Studio ทีมงานของคุณสามารถสร้างตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่ายหรือเครื่องมือแบบลากและวาง จากนั้นนำไปใช้ในแชท Teams, SharePoint, Outlook และ Word เพื่อทำงานอัตโนมัติ ตอบคำถาม หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ใช้แท็บ 'อธิบาย' เพื่อสร้างตัวแทนโดยการเขียนสิ่งที่คุณต้องการ และ Copilot Studio จะแปลเป็นตรรกะการทำงาน
- เพิ่ม Microsoft Graph, SharePoint หรือข้อมูลเว็บ และผสานการทำงานหรือทริกเกอร์ API โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรด้านพัฒนา
- ติดตามการใช้งาน, จัดการความจุ, และควบคุมตัวเลือกการPLOYMENT หรือวัดการใช้งานเพื่อป้องกันการเกินงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- Copilot อาจตีความบริบทหรือน้ำเสียงผิดพลาดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขด้วยตนเอง
ราคาของ Microsoft Copilot
- ผู้ใช้ $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
เราใช้มันภายในองค์กร มันเหมือนกับเครื่องมือค้นหาภายในบริษัทของคุณเอง คุณสามารถถามมันเพื่อขอเอกสารหรือแม้แต่ค้นหาข้อมูลจากเอกสารได้ มันยังเก่งในการสรุปบทสนทนาและอีเมลอีกด้วย ฉันสามารถขอให้มันสรุปอีเมลทั้งหมดที่ฉันได้รับในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และมันทำงานได้ดีในการบอกข้อมูลที่สำคัญให้ฉันทราบ
เราใช้มันภายในองค์กร มันเหมือนกับเครื่องมือค้นหาภายในบริษัทของคุณเอง คุณสามารถถามมันเพื่อขอเอกสารหรือแม้แต่ค้นหาข้อมูลจากเอกสารได้ มันยังเก่งในการสรุปบทสนทนาและอีเมลอีกด้วย ฉันสามารถขอให้มันสรุปอีเมลทั้งหมดที่ฉันได้รับในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และมันทำได้ดีในการบอกข้อมูลที่สำคัญให้ฉันทราบ
13. Relevance AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมปฏิบัติการที่สร้างและจัดการกำลังคน AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
Relevance AI เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สร้างขึ้นสำหรับทีมปฏิบัติการ สตาร์ทอัพ และนักพัฒนาที่ต้องการนำ 'เพื่อนร่วมงาน AI' มาใช้งาน ตัวแทน AI สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการหลายขั้นตอนได้ครอบคลุมทั้งการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และงานด้านปฏิบัติการหลังบ้าน
ตัวแทนสามารถได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการภายในโดยใช้ไฟล์ที่อัปโหลดหรือ URL และถูกนำไปใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ตัวระบบถูกออกแบบมาให้สามารถผสานการทำงานกับ CRM, อีเมล, Slack และอื่นๆ ได้แบบทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่ง เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในระดับการผลิตอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Relevance AI
- ออกแบบระบบหลายตัวแทนด้วยตรรกะแบบลากและวางและตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า (เช่น 'Bosh' สำหรับการจองการประชุม, 'Lima' สำหรับการตลาดตลอดวงจรชีวิต)
- ตัวแทนเฉพาะทาง เช่น ตัวแทน AI BDR สำหรับการอัตโนมัติการค้นหาลูกค้าเชิงพาณิชย์ รวมถึงการค้นคว้าลูกค้าเป้าหมาย การคัดเลือก และการติดตามผล
- เวกเตอร์สโตร์สำหรับจัดการข้อมูลข้อความ รูปภาพ และเสียง รองรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและการค้นหาความคล้ายคลึงสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ข้อจำกัดของ AI ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้มักประสบปัญหาในการปรับแต่ง ซึ่งอาจทำให้การผสานรวมโครงการช้าลงและจำกัดความยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Relevance AI
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $19/เดือน
- ทีม: $199/เดือน
- ธุรกิจ: $599/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ Relevance AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Relevance AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า,
ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ Relevance AI มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเพิ่มโค้ด Python แบบกำหนดเองให้กับตัวแทนของคุณได้ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ Relevance AI มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเพิ่มโค้ด Python แบบกำหนดเองให้กับตัวแทนของคุณได้ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
พบกับอนาคตของการทำงานด้วย ClickUp
ตัวแทน AI กำลังสนทนากับลูกค้าแทนคุณอยู่แล้ว นำเสนอข้อมูลเชิงลึก อัตโนมัติการป้อนข้อมูล และแม้กระทั่งจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมด งานที่เคยต้องใช้ทีมขนาดใหญ่ในการจัดการ
ที่ศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการอีกต่อไป ด้วย Autopilot Agents, ClickUp Brain และการทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติ มันมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนงานให้เป็นงานที่ทำได้ และเปลี่ยนความคิดให้เป็นการดำเนินการ
คุณไม่ได้บริหารงานอีกต่อไปแล้ว คุณกำลังออกแบบระบบที่จะทำงานแทนคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUpและสร้างตัวแทนอัจฉริยะตัวแรกของคุณวันนี้