ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Cluely สำหรับข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์เนื้อหาด้วย AI

Cluely ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงมาก: คุณกำลังสนทนาแบบเรียลไทม์ และคุณต้องการคำตอบแบบเรียลไทม์พร้อมบันทึกจาก AI โดยไม่ต้องเพิ่มบอทผู้ช่วยประชุม AI ที่มองเห็นได้ในการสนทนา
นั่นใช้ได้สำหรับการโทรขายบางกรณีและการประชุมทั่วไป แต่ถ้าคุณอยู่ในทีมการตลาด, GTM (Go-To-Market), หรือทีมข้อมูลเชิงลึก ปัญหาที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นหลังจากการโทร
คุณต้องการคำตอบที่มีคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้ บันทึกที่สามารถค้นหาได้และอ้างอิงได้ และการวิจัยที่เปลี่ยนเป็นเอกสารสรุปและอีเมลติดตามผล
คู่มือนี้เปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Cluely ที่นำเสนอคุณสมบัติ AI ที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหา และมักจะเหมาะกับทีมวิจัยและการตลาดมากกว่า
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Cluely ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Cluely เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะลงลึกในบทวิจารณ์โดยละเอียด
|คลิกอัพ
|เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงาน GTM ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยในเวิร์กสเปซแบบรวมศูนย์เดียว
|สรุปและขั้นตอนถัดไปโดย AI, สรุปชีวิตและวิกิ, แชทที่เชื่อมโยงกับงาน, งานที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจ, การค้นหาข้ามพื้นที่ทำงาน
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|โนชั่น เอไอ
|การวิจัยและการเขียนที่มีน้ำหนักเบาภายในศูนย์กลางความรู้
|สรุปและเขียนใหม่ภายในเอกสาร, ถาม-ตอบทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ, การเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอัตโนมัติ, ร่างอย่างรวดเร็วสำหรับบทสรุปและหน้าต่างๆ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Airtable AI
|ความช่วยเหลือจาก AI สำหรับแคมเปญที่มีโครงสร้างและข้อมูลการวิจัย
|สาขา AI สำหรับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ การสกัดข้อมูลจากบันทึกเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง การทำงานวิจัยแบบเป็นขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โคลด 3. 5 โซเน็ต
|การให้เหตุผลเชิงลึก การวิเคราะห์ และการเขียนที่ผ่านการขัดเกลา
|การสรุปบริบทยาว, การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลที่ยุ่งเหยิง, การเขียนและการสังเคราะห์ที่แข็งแกร่งสำหรับเอกสารสรุป
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|แชทจีพีที (จีพีที-5. 1)
|การคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว การเขียนใหม่ และการสนับสนุนการวิจัย
|สรุปและประเด็นสำคัญ, คำถามติดตามผล, ความหลากหลายของเนื้อหา, การเขียนใหม่หลายภาษา, ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง เช่น คำถามที่พบบ่อย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แจสเปอร์
|เนื้อหาการตลาดสไตล์แบรนด์ในระดับใหญ่
|การควบคุมเสียงแบรนด์, การสร้างข้อความสำหรับแคมเปญ, กระบวนการทำงานของทีมสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติ, การเขียนใหม่เพื่อความชัดเจนและการแปลง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
|เซิร์ฟเฟอร์ เอไอ
|การวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาโดยใช้ SEO เป็นหลัก
|แนวทางที่อิงตาม SERP, เครื่องมือร่างโครงร่าง, การตรวจสอบการปรับแต่ง, เวิร์กโฟลว์ใน Google Docs, การครอบคลุมช่องว่างของเนื้อหา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
|Writer. com
|การบริหารจัดการเนื้อหาในระดับองค์กรและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์
|การบังคับใช้กฎของแบรนด์, การสร้างพื้นฐานความรู้, การจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นระบบสำหรับทีม, การควบคุมการจัดการและการรักษาความปลอดภัย
|ราคาตามความต้องการ
|Copy. ai
|กระบวนการทำงานของ GTM สำหรับเนื้อหาการขายและการตลาด
|กระบวนการทำงาน GTM ที่ทำซ้ำได้, สรุปโครงสร้างจากบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบ, ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การวิจัยที่มีการอ้างอิงและสรุปอย่างรวดเร็ว
|การค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์พร้อมคำตอบที่อ้างอิงได้ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหลังการโทร ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถคัดลอกไปใช้งานในเอกสารสรุปได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Cluely?
หากคุณกำลังประเมินทางเลือกอื่นของ Cluely ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการผู้ช่วยประชุม AI สำหรับการสนทนาสดหรือระบบที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงาน
มองหา:
- คุณภาพของคำตอบที่แข็งแกร่งพร้อมแหล่งข้อมูลและคำแนะนำที่ตระหนักถึงบริบท (เพื่อให้ "ข้อมูลเชิงลึก" ของคุณไม่กลายเป็นการคาดเดา)
- บันทึกที่สามารถค้นหาได้พร้อมการถอดความแบบเรียลไทม์ คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเด็ค, เอกสารการสื่อสาร, และแผนการเปิดตัว
- จุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- รองรับหลายแพลตฟอร์ม ผ่าน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- เส้นทางจากประเด็นพูดคุยไปสู่การปฏิบัติ พร้อมผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, คำถามติดตามผล, และอีเมลติดตามผล
- คุณสมบัติเช่น การตรวจจับการแชร์หน้าจอ และการบันทึกหน้าจอ
- ราคาที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ พร้อมแผนเริ่มต้นและแผนโปรที่ชัดเจน ฟีเจอร์การสนับสนุนสดและคำแนะนำแบบเรียลไทม์จะเป็นโบนัสที่ยอดเยี่ยม
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Cluely
หากคุณต้องการการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณต้องการมากกว่าคำตอบแบบเรียลไทม์ในระหว่างการสนทนา เครื่องมือด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ทีมของคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงาน GTM ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยในเวิร์กสเปซเดียว)
ทุกการตัดสินใจของ GTM เริ่มต้นจากการสนทนา แต่หลักฐานมักไม่อยู่ในที่เดียว คุณออกจาก Google Meet, มีคนทิ้งโน้ต AI ไว้ในเอกสาร และประเด็นการสนทนา "สุดท้าย" ก็อยู่ในเธรดแชท
เมื่อคุณต้องการเขียนบทสรุปหรือเรื่องราวเปิดตัว คุณจะต้องค้นหาบริบทจากเครื่องมือหลายอย่าง นั่นคือสิ่งที่เรียกว่างานที่กระจายตัว เมื่อแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณอยู่ในแอปที่แตกต่างกัน มันทำให้การตรวจสอบช้าลงและยากขึ้นในการพิสูจน์ว่าข้อมูลเชิงลึกมาจากไหน
ตอนนี้เพิ่มเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันและผู้ช่วยประชุม AI แบบสแตนด์อโลนเข้าไปในส่วนผสม นั่นคือการขยายตัวของ AI, ซึ่งมักสร้างผลลัพธ์ที่รู้สึกรวดเร็วในขณะนั้น แต่ยากที่จะเชื่อถือในภายหลัง
ด้วยClickUp สำหรับทีมการตลาด คุณจะได้รับพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงการวิจัย เอกสาร การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานไว้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึกสิ่งที่ถูกกล่าวถึง ติดตามแหล่งที่มาของข้อเรียกร้องสำคัญ และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานที่ทีมของคุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ตั้งแต่ต้น
เปลี่ยนข้อสรุปจากการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงใน GTM
คุณวางสายโทรศัพท์ และคำถามเดิมก็เข้ามาในกล่องข้อความของคุณอีกครั้ง เราตัดสินใจอะไรกันไว้ และขั้นตอนต่อไปคืออะไร?ClickUp Brainสามารถเปลี่ยนการสนทนาทางโทรศัพท์ให้กลายเป็นบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ สรุปเนื้อหา และรายการขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน โดยที่คุณไม่ต้องย้อนฟังการบันทึกซ้ำ
จากนั้นเปลี่ยนจากบันทึกไปสู่การปฏิบัติโดยไม่หลงทาง ร่างสรุปสั้น ๆ สร้างอีเมลติดตามผล และเปลี่ยนประเด็นพูดคุยให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ นี่คือวิธีที่คุณลดการทำงานที่กระจายตัวออกไปในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพของคำตอบ
📽️ ดูวิดีโอ: หากคุณต้องการบันทึกการประชุมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการประชุม นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะสาธิตให้คุณเห็นถึงวิธีที่ClickUp AI Notetakerและ ClickUp Brain บันทึกการตัดสินใจและรายการที่ต้องทำในทุกการประชุมของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการสรุปหลังการโทรทุกครั้งให้กลายเป็นสรุป GTM อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Super Agents
แทนที่จะปล่อยให้บันทึกจาก AI อยู่ในเอกสารที่ไม่มีใครกลับมาดูอีก ให้ตั้งค่า ClickUp Super Agent โดยเฉพาะสำหรับการติดตามผล GTM ClickUp Super Agents สามารถทำการวิจัย ให้คำแนะนำ และแม้กระทั่งแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อโครงการล่าช้า เพื่อให้ข้อสรุปจากการประชุมของคุณกลายเป็นงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงประเด็นที่ค้างคา
- สร้าง "สรุป GTM" สำหรับ Super Agent ที่แปลงบันทึกและโน้ตเป็นบทสรุปสั้น ๆ พร้อมการตัดสินใจ ความเสี่ยง คำถามติดตามผล และประเด็นสำคัญในการพูดคุย
- ให้ระบบร่างอีเมลติดตามผลและแชร์สรุปที่ชัดเจนในแชท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจทั้ง "อะไร" และ "ทำไม" โดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม
- ขอให้สร้างงานจากสรุปงาน, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และทำเครื่องหมายสิ่งที่ล่าช้า เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ
- จำกัดการเข้าถึงโดยการให้สิทธิ์ตัวแทนเฉพาะเอกสาร งาน และพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้น เพื่อให้การรักษาข้อมูลเป็นไปอย่างเข้มงวด
- ใช้ ClickUp AI เพื่อช่วยคุณเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทนเพื่อให้คำแนะนำมีความสม่ำเสมอและเข้าใจบริบทในทุกโครงการ
สร้างเอกสารสรุปพร้อมสำหรับการตรวจสอบและศูนย์รวมความรู้
ผู้ช่วยประชุมสามารถให้บันทึกจาก AI แก่คุณได้ แต่ทีมของคุณยังคงต้องการสถานที่สำหรับตรวจสอบและนำกลับมาใช้ใหม่คลิกอัพ Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปที่มีชีวิต วิกิ และฐานความรู้ เพื่อให้การวิจัยของคุณไม่สูญหายหลังจากการประชุม
คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงในเอกสาร เพื่อให้การตรวจสอบไม่หยุดชะงักในแชท
เมื่อคุณต้องการแบ่งปันงานนอกเหนือจากทีมของคุณ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์และควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารและหน้าเฉพาะได้
เก็บความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เชื่อมโยงกับงาน
เมื่อผู้ช่วยการประชุมของคุณทิ้งบันทึกไว้ในที่หนึ่ง และทีมของคุณถกเถียงเกี่ยวกับบันทึกนั้นในที่อื่น คุณจะเสียเวลาไปกับการตามหาบริบทมากกว่าการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ClickUp Chatรักษาการสนทนาของคุณให้เชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียในช่องทางหรือข้อความส่วนตัว หรือในภารกิจที่เชื่อมโยงกัน โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ทันทีที่การตัดสินใจกลายเป็นงาน ให้สร้างงานจากข้อความด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้เจ้าของงานและขั้นตอนถัดไปชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการตัดสินใจใน ClickUp Chat ให้เป็นสรุป GTM ที่แชร์ได้ทันทีด้วย ClickUp Brain
เมื่อมีการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจเกิดขึ้นภายใน ClickUp Chat ความเสี่ยงถัดไปก็เป็นเรื่องง่าย นั่นคือมีคนพลาดการสนทนา และคุณต้องพูดซ้ำในประเด็นเดิมในที่ประชุมอื่น ใช้ ClickUp Brain เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน โดยไม่ต้องส่งภาพหน้าจอหรือสรุปยาวๆ ให้ทุกคนต้องรับข้อมูลมากเกินไป
- สร้างสรุปที่ชัดเจนจากหัวข้อสนทนาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ "อะไร" และ "ทำไม" ได้ภายในไม่กี่วินาที
- ดึงการตัดสินใจที่ค้างอยู่ เจ้าของงาน และขั้นตอนถัดไปออกมา เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากการพูดคุยไปสู่การลงมือทำได้อย่างรวดเร็ว
- ร่างข้อความติดตามผลที่คุณสามารถวางกลับเข้าไปใน ClickUp Chat เพื่อให้ทั้งทีมทำงานสอดคล้องกันในที่เดียว
ClickUp Tasks ช่วยให้คุณบันทึกงานที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของ กำหนดเวลา และสถานะ เพื่อให้ผลลัพธ์ของผู้ช่วยประชุมของคุณไม่ติดค้างเป็นเพียงบันทึกของ AI
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนงานใน ClickUp ให้เป็นศูนย์ควบคุมคำสั่ง GTM ที่อัปเดตตลอดเวลาด้วย ClickUp Brain MAX
เมื่อทีมของคุณเปลี่ยนประเด็นสำคัญจากการประชุมเป็น งานใน ClickUp ความท้าทายถัดไปคือการรักษาความสอดคล้องเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงClickUp Brain MAXช่วยให้คุณเชื่อมโยงการดำเนินงานกับบริบทเดิมได้โดยไม่ต้องไล่ตามการอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ
- บันทึกความคืบหน้าได้เร็วขึ้นด้วยการพูดเป็นข้อความ: หลังจากการโทรหรือการประชุมภายใน ให้อัปเดตอย่างรวดเร็ว เช่น "ปัญหาที่ติดขัด ขั้นตอนต่อไป ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด" ClickUp Brain MAX จะแปลงเป็นอัปเดตงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณรักษาความต่อเนื่องโดยไม่ต้องพิมพ์บันทึกยาว
- ถามคำถามในงานของคุณ: สอบถาม ClickUp Brain MAX ด้วยคำสั่งเช่น "งานใดมีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้และเพราะอะไร?" หรือ "สรุปรายการที่เปิดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวการเปิดตัว" มันช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสแกนทุก ๆ รายการ
- ค้นหาสาเหตุเบื้องหลังงานด้วยการค้นหาขั้นสูงของ ClickUp: เมื่อมีคนถามว่า "ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้?" ใช้การค้นหาขั้นสูงของ ClickUp เพื่อดึงการตัดสินใจเดิม บันทึกการประชุม หรือเอกสารที่สร้างงานนั้นขึ้นมา ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและปกป้องการสนทนาทางวิชาชีพจากการคาดเดา
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ: สลับโมเดลตามงาน ใช้โมเดลหนึ่งสำหรับสรุปสถานะอย่างกระชับ โมเดลหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก และอีกโมเดลสำหรับการเขียนสรุปอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ เพื่อให้ทุกการอัปเดตงานกลายเป็นบทสรุป GTM ที่พร้อมแชร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกคำขอแคมเปญ ข้อมูลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ClickUp Forms จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แทนการคัดลอกและวางรายละเอียดข้ามเครื่องมือต่างๆ
- กำหนดตำแหน่งแผนที่, ส่งข้อความ, และวางแผนการเปิดตัวในรูปแบบภาพในClickUp Whiteboards จากนั้นแปลงไอเดียเป็นงานและเอกสาร เพื่อให้การวางแผนไม่ติดอยู่ในโหมดคิดสร้างสรรค์
- สรุปเส้นทางและติดตามผลหลังการติดต่อโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations รวมถึง AI Automation Builder ที่สามารถสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการจากคำขอที่เรียบง่าย
- เร่งกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์และสินทรัพย์ด้วยClickUp Proofing ที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF รวมถึงมอบหมายความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คาดหวังว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ในช่วงแรก เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7 / 5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 / 5 (4,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ตรวจสอบG2 ได้แบ่งปันว่า:
"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เริ่มใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดี และเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ"
"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เริ่มใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดี และเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ"
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการวิจัยที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นศูนย์กลางเนื้อหาที่มีโครงสร้าง)
หากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทีมคุณคือ "เรามีบันทึกจาก AI แต่ไม่มีใครสามารถหาเจอในภายหลัง" Notion AI เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
ระบบการทำงานของบันทึกการประชุมด้วย AI ของมันจะบันทึกการประชุมและสร้างสรุปทันทีหลังจากสายการโทรสิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังบันทึกการถอดความ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สามารถค้นหาได้แทนที่จะเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย
สำหรับทีมการตลาดและวิจัย นั่นมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การโทรกับลูกค้าและการประชุมภายใน คุณสามารถเก็บชิ้นส่วนการวิจัย ประเด็นการสนทนา และร่างไว้ข้างๆ วัสดุต้นฉบับและนำกลับมาใช้ใหม่ในเอกสารสรุปต่างๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- สรุปหน้าที่ยาวและเปลี่ยนบันทึก AI ที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน
- ร่างและเขียนเนื้อหาการตลาดใหม่โดยตรงในเอกสารและวิกิ
- กรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติและดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างจากข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง
- ตอบคำถามโดยใช้บริบทจากพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ
- แปลและปรับโทนเสียงให้เหมาะสมสำหรับทีมงานทั่วโลกเมื่อจำเป็น
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ใช้เวลาในการตั้งค่าและการกำกับดูแลเนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งสูงอาจทำให้ทีมทำงานช้าลง
- เกิดปัญหาการทำงานช้าลงในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และฐานข้อมูลที่มีข้อมูลมาก
- มีข้อจำกัดตามแผนฟรี เช่น ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดได้มีขนาดเล็กกว่า
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
"ฉันคิดว่าเครื่องมือ AI ของ Notion นั้นคุ้มค่าที่จะลองสำรวจและใช้งานอย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง เพื่อดูว่ามันอาจเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่"
"ฉันคิดว่าเครื่องมือ AI ของ Notion นั้นคุ้มค่าที่จะลองสำรวจและใช้งานอย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง เพื่อดูว่ามันอาจเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่"
3. Airtable AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยให้เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงาน GTM ที่สามารถทำซ้ำได้)
Airtable AI มีประโยชน์เมื่อทีมของคุณทำงานบนข้อมูลที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว: ตัวติดตามการเปิดตัว, เมทริกซ์คู่แข่ง, ปฏิทินแคมเปญ และคลังข้อมูลการวิจัย
แทนที่จะปฏิบัติกับ AI เหมือนเป็นหน้าต่างแชทแยกต่างหาก Airtable ได้ผสาน AI เข้ากับระบบที่คุณใช้งานอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ Airtable AI เพื่อสร้างหรือวิเคราะห์เนื้อหาในฟิลด์ต่าง ๆ และทำให้ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเป็นมาตรฐาน เพื่อให้การรายงานมีความสอดคล้องกัน
จุดเด่นสำหรับทีม GTM คือการสร้างเวิร์กโฟลว์ Airtable's Omni ถูกวางตำแหน่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณสร้างตารางและการทำงานอัตโนมัติโดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณพยายามขยายเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้และเวิร์กโฟลว์การวิจัยในแผนทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI สำหรับ Airtable
- สรุปข้อความและสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลวิจัยภายใน Airtable
- ใช้ฟิลด์ AI เพื่อเรียกใช้ผลลัพธ์จาก AI ที่มีความสม่ำเสมอและเป็นข้อความภายในเวิร์กโฟลว์
- สร้างแอปและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIโดยใช้ความสามารถของ AI จาก Airtable
- มาตรฐานการติดแท็กและวิเคราะห์ความคิดเห็นสำหรับทีม GTM และทีมเนื้อหา
ข้อจำกัดของ AI ใน Airtable
- จำเป็นต้องใช้เวลาในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก่อนที่กระบวนการทำงานจะราบรื่น
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโตและมีบรรณาธิการที่ต้องการเข้าถึงมากขึ้น
- ต้องปรับตัวหากทีมของคุณคุ้นเคยกับเอกสารที่เรียบง่ายแทนที่จะเป็นฐานข้อมูล
ราคาของ Airtable AI
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวโดย AI ของ Airtable
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Airtable AI ว่าอย่างไร
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า :
"Airtable เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล การจัดการผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการผสานรวม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ การเข้าถึงผ่านมือถือ และชุมชนและทรัพยากรที่สนับสนุน"
"Airtable เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล การจัดการผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการผสานรวม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ การเข้าถึงผ่านมือถือ และชุมชนและทรัพยากรที่สนับสนุน"
4. Claude 3. 5 Sonnet (เหมาะที่สุดสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนสำหรับ GTM)
Claude 3. 5 Sonnet เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องจัดการกับข้อมูลที่ยาวและยุ่งเหยิง และต้องการการคิดที่ชัดเจน สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ นั่นมักหมายถึงการรวมบทสัมภาษณ์ เอกสารผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาดเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราวเดียวที่มีการอ้างอิงที่ชัดเจนและรายละเอียดสนับสนุน
Anthropic จัดให้ Claude 3. 5 Sonnet มีความแข็งแกร่งในด้าน การให้เหตุผลเชิงภาพ เช่นกัน รวมถึงการตีความแผนภูมิและกราฟ และการสกัดข้อความจากภาพที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อรายงานมาถึงในรูปแบบภาพหน้าจอหรือ PDF
อย่างไรก็ตาม Claude ไม่ใช่ผู้ช่วยประชุม AI ในความหมายที่ว่า "เข้าร่วม Google Meet ของคุณ" Claude ดีกว่าในฐานะชั้นวิเคราะห์ที่คุณใช้หลังจากการสนทนา โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการคำแนะนำที่เข้าใจบริบทและการให้เหตุผลที่รอบคอบมากขึ้นในหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Claude 3. 5 Sonnet
- สรุปข้อมูลการวิจัยที่ยาวและเปลี่ยนบันทึกดิบให้กลายเป็นข้อสรุปที่พร้อมสำหรับการทบทวน
- จัดการหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่สำหรับการสังเคราะห์ข้ามเอกสารต้นฉบับหลายฉบับ
- สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างสำหรับกระบวนการทำงาน เช่น สรุปคู่แข่งและการทดสอบข้อความ
- เสนอการเข้าถึง API พร้อมการกำหนดราคาแบบโทเค็นที่เผยแพร่แล้วเพื่อการวางแผนการใช้งานที่คาดการณ์ได้
ข้อจำกัดของ Claude 3. 5 Sonnet
- จำเป็นต้องนำเอกสารการเรียนหรือบันทึกของคุณมาเอง เนื่องจากนี่ไม่ใช่การบันทึกการประชุม
- การใช้งานถึงขีดจำกัดเมื่อใช้แผนที่เบากว่า เมื่อคุณทำงานวิจัยที่หนักและบ่อยครั้ง
- รู้สึกระมัดระวังหรือยืดยาวในบางครั้ง ตามความคิดเห็นของผู้ใช้
ราคา Claude 3. 5 Sonnet
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Max: จาก $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
โคลด 3. 5 การให้คะแนนและรีวิวโซเน็ต
- G2: 4. 4/5 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Claude 3.5 Sonnet ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
"Claude 3. 5 Sonnet ได้สร้างความประทับใจให้กับฉันด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม การสรุปเนื้อหาที่แม่นยำ และสไตล์การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ"
"Claude 3. 5 Sonnet ได้สร้างความประทับใจให้ฉันด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม การสรุปเนื้อหาที่แม่นยำ และสไตล์การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ"
5. ChatGPT (GPT-5. 1) (เหมาะที่สุดสำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว การสังเคราะห์ และการสรุปที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง)
ChatGPT คือตัวเลือกที่ "ทำได้ทุกอย่างเล็กน้อย" สำหรับงาน GTM: การปรับข้อความซ้ำ, การเปรียบเทียบคู่แข่ง, คำถามที่พบบ่อยสำหรับการเปิดตัว, คำถามติดตามผล, และการเขียนใหม่ให้ตรงกับโทนเสียงที่ต้องการ
OpenAI จัดตำแหน่ง GPT-5.1 เป็นโมเดลเรือธงที่มีการปรับแต่งการให้เหตุผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมการตลาด: บางครั้งคุณต้องการตัวเลือกที่รวดเร็ว และบางครั้งคุณต้องการโครงร่างที่รอบคอบมากขึ้นพร้อมตรรกะที่แข็งแกร่งกว่า
นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์ หากคุณเป็นผู้จัดการที่ฝึกอบรมผู้สมัครหรือเป็นผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์จำลอง คุณสามารถฝึกฝนสำหรับคำถามเชิงพฤติกรรม การสัมภาษณ์ทางเทคนิค การทดสอบการเขียนโค้ด หรือแม้แต่การให้โจทย์กรณีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สรุปบันทึกที่ยาวและเปลี่ยนโน้ตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน
- ร่างกรอบข้อความ, เอกสารสรุปการเปิดตัว, และเรื่องราวที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สร้างรายการคำถามสำหรับการสัมภาษณ์วิจัยและปรับปรุงคำถามติดตามผล
- เขียนข้อความใหม่ให้เหมาะสมกับโทนเสียง ความชัดเจน และรูปแบบเฉพาะของแต่ละภูมิภาคในหลายภาษา
- สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง เช่น คำถามที่พบบ่อย, การ์ดเปรียบเทียบ, และการเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและข้อมูลต้นทางที่สะอาดเพื่อปกป้องคุณภาพของคำตอบ
- บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดที่มั่นใจได้ ดังนั้นคุณยังคงต้องการการตรวจสอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมนุษย์
- รู้สึกไม่ผสานรวมหากกระบวนการของคุณต้องพึ่งพาผู้ช่วยประชุมที่บันทึกบริบทโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานของคุณ
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ChatGPT ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:
"ผมจะเลือก GPT 5.1 Pro เพราะมันดีมากจริงๆ... ผมใช้ 5.1 Pro บนหลายแท็บต่อเนื่องตลอดเวลา และยังใช้ 5.1 สำหรับงานอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย ไม่เคยเจอข้อจำกัดเลยสักครั้ง"
"ผมจะเลือก GPT 5.1 Pro เพราะมันดีมากจริง ๆ... ผมใช้ 5.1 Pro ในหลายแท็บต่อเนื่องตลอดเวลา และยังใช้ 5.1 สำหรับงานอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน ก็ไม่เคยเจอปัญหาหรือข้อจำกัดเลยสักครั้ง"
6. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์และคงความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญ)
Jasper ถูกสร้างขึ้นจากปัญหาการตลาดที่คุ้นเคย: คุณต้องการเนื้อหาจำนวนมาก และคุณต้องการให้เนื้อหาเหล่านั้นฟังดูเหมือนแบรนด์ของคุณทุกครั้ง การวางตำแหน่งของ Jasper มุ่งเน้นอย่างมากที่ การควบคุมเสียงของแบรนด์ และการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทีมสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญได้โดยไม่ต้องกังวลว่าแต่ละฉบับจะหลุดไปสู่น้ำเสียงที่แตกต่างกัน
สำหรับทีม GTM, มันมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังผลิตตัวแปรข้ามช่องทาง (อีเมล, หน้า landing, จ่ายเงิน, โซเชียล) และคุณต้องการความสม่ำเสมอพร้อมกับความรวดเร็ว
Jasper ยังออกแบบแพลตฟอร์มโดยเน้นที่ กระบวนการทำงานด้านการตลาดและตัวแทน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการมาตรฐานในการผลิตเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ใช่แค่การสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างร่างการตลาดสำหรับโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และอีเมล จากข้อมูลคร่าวๆ
- รักษาความสม่ำเสมอของเสียงโดยใช้การควบคุมแบรนด์และสไตล์
- เขียนข้อความใหม่เพื่อความชัดเจน น้ำเสียง และเน้นการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- สนับสนุนกระบวนการทำงานร่วมกันสำหรับการตรวจสอบและการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Jasper
- รู้สึกแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ทั่วไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ต้องการการกำกับดูแลเพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในหมู่ผู้ใช้จำนวนมาก
- ยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับข้อเท็จจริงและการวางตำแหน่งที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Jasper อย่างไร
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
"คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงความคิดใหม่ จัดระเบียบความคิด และเขียนได้รวดเร็วกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อย่างมาก โดยรวมแล้ว มันได้แนะนำประสิทธิภาพที่จับต้องได้ทั้งในระดับบุคคลและทีม และเรารู้สึกพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!"
"คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงความคิดใหม่ จัดระเบียบความคิด และเขียนได้รวดเร็วกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อย่างมาก โดยรวมแล้ว Jasper ได้แนะนำประสิทธิภาพที่จับต้องได้ทั้งในระดับบุคคลและทีม และเรารู้สึกพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!"
7. Surfer AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับแต่งเนื้อหาที่เน้น SEO)
หากทีมของคุณเผยแพร่เนื้อหาจำนวนมาก ส่วนที่ยากที่สุดมักคือการเขียนสิ่งที่ตรงกับเจตนาในการค้นหา ครอบคลุมหัวข้ออย่างเหมาะสม และไม่พลาดคำที่ Google คาดหวัง Surfer AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานนี้โดยเฉพาะ
คุณเริ่มต้นด้วยคำหลัก จากนั้น Surfer AI จะ สร้างร่างโดยอิงตามคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย SERP แล้วคุณปรับแต่งภายในตัวแก้ไขเนื้อหาของ Surfer เพื่อให้หน้าเว็บสอดคล้องกับคำแนะนำบนหน้าเว็บ
สำหรับทีม GTM และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ Surfer AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการเผยแพร่เนื้อหาอะไร (หน้าเปิดตัว, โพสต์เปรียบเทียบ, บล็อก BOFU) และคุณต้องการให้ชั้น SEO เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียน ไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer AI
- สร้างโครงร่างโดยใช้ Outline Builder เพื่อวางแผนร่างได้รวดเร็วขึ้น
- ปรับแต่งร่างให้เหมาะสมโดยใช้แนวทางเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการมองเห็นในการค้นหาของ Google และ AI
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยเทมเพลตและตัวเลือกเสียงที่กำหนดเอง
- ร่วมมือกับทีมของคุณในแพลตฟอร์มเดียวและเชื่อมต่อกับ Google Docs
ข้อจำกัดของ Surfer AI
- ต้องการความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าและ SEO อย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในระดับใหญ่
- มันรู้สึกแพงเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียเงินสำหรับการใช้งานที่สูงขึ้น
- ผลิตผลลัพธ์ที่ยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเท็จจริงและแหล่งอ้างอิงมีความสำคัญ
ราคาของ Surfer AI
- การค้นพบ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- ข้อดี: $219/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ความสบายใจ: $359/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Surfer AI
- G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (420+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Surfer AI ว่าอย่างไร
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
"Surfer เป็นเครื่องมือ SEO แบบองค์รวมที่ยอดเยี่ยม… Surfer เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการปรับแต่งเอนทิตี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับแต่งเอนทิตีแล้ว เครื่องมือวิจัยคำหลัก การสร้างแผนที่หัวข้อ และการตรวจสอบของมันก็ยังมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน"
"Surfer เป็นเครื่องมือ SEO แบบองค์รวมที่ยอดเยี่ยม… Surfer เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการปรับแต่งเอนทิตี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับแต่งเอนทิตีแล้ว เครื่องมือวิจัยคำหลัก การสร้างแผนที่หัวข้อ และการตรวจสอบของมันก็ยังมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน"
8. Writer. com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาในระดับองค์กรและการผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์)
เมื่อมีหลายทีมส่งมอบเนื้อหา ความเสี่ยงอาจรวมถึงการใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องและการละเมิดนโยบายโดยไม่ตั้งใจที่แทรกซึมเข้าไปในทรัพย์สินที่ลูกค้าเห็น
Writer.com เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลและ การควบคุมแบรนด์ เป็นศูนย์กลาง รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โปรไฟล์แบรนด์และเสียง รวมถึงการตรวจสอบระดับผู้ดูแลระบบสำหรับทีม
นักเขียนยังเน้นการใช้ "ความรู้ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว" เป็นวิธีลดคำตอบที่แต่งขึ้นเอง Knowledge Graph ของพวกเขาสนับสนุนการสร้างเนื้อหาที่เสริมด้วยการดึงข้อมูล ดังนั้นทีมต่างๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในและรักษาการเขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการสื่อสารที่สอดคล้องกันบนพื้นผิวเนื้อหาขนาดใหญ่ Writer ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writer.com
- บังคับใช้กฎเสียงและสไตล์ของแบรนด์เพื่อให้เนื้อหาคงความสอดคล้องกันในทุกทีม
- สร้างเอาต์พุตที่เชื่อมโยงด้วยกราฟความรู้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับที่ดีขึ้นและลดข้อผิดพลาด
- สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้กับตัวแทนและคู่มือสำหรับงาน GTM ที่พบบ่อย
- สนับสนุนความปลอดภัยขององค์กรและการควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับการนำไปใช้ที่ได้รับการกำกับดูแล
ข้อจำกัดของ Writer.com
- รู้สึกหนักสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการร่างอย่างรวดเร็ว
- ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ได้การควบคุมแบรนด์และการวางรากฐานความรู้ที่ถูกต้อง
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลภายในของคุณในการรักษาคุณภาพของคำตอบให้แข็งแกร่ง
Writer.com ราคา
- เริ่มต้น: ทดลองใช้ฟรี; ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
นักเขียน. คะแนนและรีวิวจากเว็บไซต์
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Writer.com ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
"ฉันชื่นชมวิธีที่ Writer.com ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เขียนทั้งหมดของเรายังคงสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา ...แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันและจัดการขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
"ฉันชื่นชมวิธีที่ Writer.com ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เขียนทั้งหมดของเรายังคงสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา …แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันและจัดการขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"
9. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ GTM ให้เป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการสร้างเนื้อหา)
หากการเคลื่อนไหว GTM ของคุณขึ้นอยู่กับความเร็วและความเกี่ยวข้อง คุณก็คงรู้ดีว่าต้องทำอะไรบ้าง: วิจัยบัญชี ตรวจสอบผู้ติดต่อ ส่งข้อความแรก ติดตามผลทางอีเมล แล้วทำซ้ำอีกครั้งสำหรับกลุ่มถัดไป
Copy.ai จัดตำแหน่งตัวเองเป็น แพลตฟอร์ม AI สำหรับการตลาดเชิงเติบโต (GTM AI) โดยมีกรณีการใช้งานเช่น "Prospecting Cockpit" ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีและร่างข้อความติดต่อที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบัญชี
Copy.ai ยังสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการสนทนาด้านการขายเพื่อใช้ในการโค้ชการเจรจาต่อรองและให้คำแนะนำในลักษณะการคาดการณ์ยอดขายได้อีกด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนา แต่ระบบนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนบทสนทนาเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์การขายที่แท้จริงและกระบวนการทำงานของทีมที่เป็นระบบได้ดีกว่า
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- สร้างกระบวนการทำงาน GTM ที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับสรุป, บทสรุป, และรูปแบบเนื้อหา
- เปลี่ยนบันทึกที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการตลาดและการขายที่อาศัยจุดพูดคุยที่สอดคล้องกัน
- ลดการทำงานซ้ำโดยการจัดระเบียบผลลัพธ์ภายในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ปล่อยให้ร่างงานกระจัดกระจาย
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพื่อให้กระบวนการทำงานสอดคล้องกับขั้นตอนของทีมคุณ
- ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งข้อมูลของคุณ ดังนั้นคุณยังจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างรวดเร็ว
- กลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียเงินสำหรับทีมใหญ่
ราคาของ Copy.ai
- แชท: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Copy.ai ว่าอย่างไร
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:
"… คัดลอก. AI รองรับประเภทเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่ข้อความขายสินค้าไปจนถึงบทความบล็อกและข้อความโฆษณาดิจิทัล ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่ผู้ชมของคุณต้องการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม 3. ง่ายต่อการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่…"
"… คัดลอก. AI รองรับประเภทเนื้อหาหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาการขายไปจนถึงบทความบล็อกและเนื้อหาโฆษณาดิจิทัล ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่ผู้ชมของคุณต้องการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม 3. การผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย…"
🤔 คุณทราบหรือไม่: เวลาการประชุมประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง 252%ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 สำหรับผู้ใช้ Microsoft Teams โดยเฉลี่ย และจำนวนการประชุมประจำสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้น 153% เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม "ความชัดเจนหลังการประชุม" จึงมีความสำคัญพอๆ กับการประชุมเอง
10. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่มีการอ้างอิงที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในงาน GTM)
สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์วิจัย "คำตอบที่รวดเร็ว" จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคำตอบเหล่านั้นมาจากไหน
จุดขายหลักของ Perplexity คือการวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้: มันให้คำตอบพร้อมการอ้างอิง และคำถามติดตามที่ชาญฉลาดเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยเชิงแข่งขัน การวางตำแหน่ง และการสรุปเนื้อหาที่ต้องการแหล่งข้อมูล
Perplexity ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่าน Spaces ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการค้นหาและหัวข้อสนทนาตามโครงการได้ ทำให้งานวิจัยไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ
สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งบนเว็บและไฟล์ภายในองค์กรพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อการวิจัยของคุณจำเป็นต้องใช้ทั้งแหล่งข้อมูลสาธารณะและเอกสารภายในบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ตอบกลับพร้อมการอ้างอิงเพื่อตรวจสอบการวิจัยได้รวดเร็วขึ้น
- ค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้สรุปของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
- สร้างผลลัพธ์ที่สะอาดและมีรูปแบบที่ดีซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเอกสารสรุปและนำเสนอ
- สนับสนุนการถามคำถามเชิงลึกโดยไม่ต้องเริ่มกระทู้ใหม่
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- จำเป็นต้องมีผู้ช่วยประชุมแยกต่างหากหากคุณต้องการการบันทึกอัตโนมัติระหว่างการประชุม
- ยังต้องตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรวดเร็วเมื่อการอ้างอิงมีน้อยหรือไม่ตรงกับข้ออ้าง
- เพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานวิจัยที่หนักขึ้น
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise Pro: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Perplexity AI ว่าอย่างไร
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
"แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลถูกต้อง. ฉันใช้มัน [Perplexity. AI] สำหรับการตลาดเนื้อหาทุกวัน. มันช่วยเหลือฉันในหลายๆ ทาง. การเขียนบล็อกและบทความ, การคัดลอกและเนื้อหาทำได้ง่าย."
"แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลถูกต้อง ฉันใช้มัน [Perplexity. AI] สำหรับการตลาดเนื้อหาทุกวัน ฉันได้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน การเขียนบล็อกและบทความ การคัดลอกและเนื้อหาทำได้ง่าย"
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
หากคุณยังคงเปรียบเทียบตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากทางเลือกหลักของ Cluely เครื่องมือทั้งสามนี้สามารถครอบคลุมช่องว่างทั่วไปเมื่อการสนทนาสดสิ้นสุดลง
พวกมันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกจาก AI ที่ชัดเจนขึ้น การเรียกคืนที่รวดเร็วขึ้น หรือการฝึกฝนที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์งาน
- fireflies.ai: ผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้, สรุป, และรายการที่ต้องทำ. ทำงานได้กับแพลตฟอร์มวิดีโอเช่น Google Meet รวมถึงตัวเลือกของส่วนขยาย Chrome ที่สามารถจับภาพและสรุปได้โดยไม่ต้องเพิ่มบอทเข้าไปในการประชุม
- Otter.ai: ผู้ช่วยประชุมที่บันทึกการถอดความแบบเรียลไทม์และสร้างบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าร่วมการประชุมใน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์หากการประชุมของคุณเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์
- รอบสุดท้าย AI: สร้างขึ้นเพื่อการสัมภาษณ์จำลองด้วย AI และการฝึกสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้คุณสามารถซ้อมคำตอบและปรับปรุงคุณภาพของคำตอบก่อนรอบที่มีความสำคัญสูง มันมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการการฝึกที่รู้สึกใกล้เคียงกับการสนทนาทางวิดีโอจริง และหากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์การเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณ
