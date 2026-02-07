บล็อก ClickUp

ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Cluely สำหรับข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์เนื้อหาด้วย AI

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
7 กุมภาพันธ์ 2569

Cluely ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงมาก: คุณกำลังสนทนาแบบเรียลไทม์ และคุณต้องการคำตอบแบบเรียลไทม์พร้อมบันทึกจาก AI โดยไม่ต้องเพิ่มบอทผู้ช่วยประชุม AI ที่มองเห็นได้ในการสนทนา

นั่นใช้ได้สำหรับการโทรขายบางกรณีและการประชุมทั่วไป แต่ถ้าคุณอยู่ในทีมการตลาด, GTM (Go-To-Market), หรือทีมข้อมูลเชิงลึก ปัญหาที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นหลังจากการโทร

คุณต้องการคำตอบที่มีคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้ บันทึกที่สามารถค้นหาได้และอ้างอิงได้ และการวิจัยที่เปลี่ยนเป็นเอกสารสรุปและอีเมลติดตามผล

คู่มือนี้เปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Cluely ที่นำเสนอคุณสมบัติ AI ที่ดีกว่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเนื้อหา และมักจะเหมาะกับทีมวิจัยและการตลาดมากกว่า

ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Cluely ที่คุณควรรู้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Cluely เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะลงลึกในบทวิจารณ์โดยละเอียด

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*
คลิกอัพเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงาน GTM ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยในเวิร์กสเปซแบบรวมศูนย์เดียวสรุปและขั้นตอนถัดไปโดย AI, สรุปชีวิตและวิกิ, แชทที่เชื่อมโยงกับงาน, งานที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจ, การค้นหาข้ามพื้นที่ทำงานฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
โนชั่น เอไอการวิจัยและการเขียนที่มีน้ำหนักเบาภายในศูนย์กลางความรู้สรุปและเขียนใหม่ภายในเอกสาร, ถาม-ตอบทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ, การเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอัตโนมัติ, ร่างอย่างรวดเร็วสำหรับบทสรุปและหน้าต่างๆมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Airtable AIความช่วยเหลือจาก AI สำหรับแคมเปญที่มีโครงสร้างและข้อมูลการวิจัยสาขา AI สำหรับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ การสกัดข้อมูลจากบันทึกเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง การทำงานวิจัยแบบเป็นขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
โคลด 3. 5 โซเน็ตการให้เหตุผลเชิงลึก การวิเคราะห์ และการเขียนที่ผ่านการขัดเกลาการสรุปบริบทยาว, การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลที่ยุ่งเหยิง, การเขียนและการสังเคราะห์ที่แข็งแกร่งสำหรับเอกสารสรุปมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
แชทจีพีที (จีพีที-5. 1)การคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็ว การเขียนใหม่ และการสนับสนุนการวิจัยสรุปและประเด็นสำคัญ, คำถามติดตามผล, ความหลากหลายของเนื้อหา, การเขียนใหม่หลายภาษา, ผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง เช่น คำถามที่พบบ่อยมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
แจสเปอร์เนื้อหาการตลาดสไตล์แบรนด์ในระดับใหญ่การควบคุมเสียงแบรนด์, การสร้างข้อความสำหรับแคมเปญ, กระบวนการทำงานของทีมสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติ, การเขียนใหม่เพื่อความชัดเจนและการแปลงแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
เซิร์ฟเฟอร์ เอไอการวิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาโดยใช้ SEO เป็นหลักแนวทางที่อิงตาม SERP, เครื่องมือร่างโครงร่าง, การตรวจสอบการปรับแต่ง, เวิร์กโฟลว์ใน Google Docs, การครอบคลุมช่องว่างของเนื้อหาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
Writer. comการบริหารจัดการเนื้อหาในระดับองค์กรและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแบรนด์การบังคับใช้กฎของแบรนด์, การสร้างพื้นฐานความรู้, การจัดการกระบวนการทำงานให้เป็นระบบสำหรับทีม, การควบคุมการจัดการและการรักษาความปลอดภัยราคาตามความต้องการ
Copy. aiกระบวนการทำงานของ GTM สำหรับเนื้อหาการขายและการตลาดกระบวนการทำงาน GTM ที่ทำซ้ำได้, สรุปโครงสร้างจากบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบ, ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอสำหรับทีมการตลาดและทีมขายแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอการวิจัยที่มีการอ้างอิงและสรุปอย่างรวดเร็วการค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์พร้อมคำตอบที่อ้างอิงได้ ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหลังการโทร ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสามารถคัดลอกไปใช้งานในเอกสารสรุปได้มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Cluely?

หากคุณกำลังประเมินทางเลือกอื่นของ Cluely ให้ตัดสินใจว่าคุณต้องการผู้ช่วยประชุม AI สำหรับการสนทนาสดหรือระบบที่เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงาน

มองหา:

  • คุณภาพของคำตอบที่แข็งแกร่งพร้อมแหล่งข้อมูลและคำแนะนำที่ตระหนักถึงบริบท (เพื่อให้ "ข้อมูลเชิงลึก" ของคุณไม่กลายเป็นการคาดเดา)
  • บันทึกที่สามารถค้นหาได้พร้อมการถอดความแบบเรียลไทม์ คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเด็ค, เอกสารการสื่อสาร, และแผนการเปิดตัว
  • จุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • รองรับหลายแพลตฟอร์ม ผ่าน Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • เส้นทางจากประเด็นพูดคุยไปสู่การปฏิบัติ พร้อมผู้รับผิดชอบ, กำหนดเวลา, คำถามติดตามผล, และอีเมลติดตามผล
  • คุณสมบัติเช่น การตรวจจับการแชร์หน้าจอ และการบันทึกหน้าจอ
  • ราคาที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ พร้อมแผนเริ่มต้นและแผนโปรที่ชัดเจน ฟีเจอร์การสนับสนุนสดและคำแนะนำแบบเรียลไทม์จะเป็นโบนัสที่ยอดเยี่ยม

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Cluely

หากคุณต้องการการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณต้องการมากกว่าคำตอบแบบเรียลไทม์ในระหว่างการสนทนา เครื่องมือด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณจับข้อมูลเชิงลึกและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ทีมของคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงาน GTM ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยในเวิร์กสเปซเดียว)

ทางเลือกของ Cluely-สร้าง, จัดการ, และขยายข้อมูลเชิงลึกของ GTM ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียวด้วย ClickUp
สร้าง จัดการ และขยายข้อมูลเชิงลึกของ GTM ในพื้นที่การทำงานร่วมกันเดียวด้วย ClickUp

ทุกการตัดสินใจของ GTM เริ่มต้นจากการสนทนา แต่หลักฐานมักไม่อยู่ในที่เดียว คุณออกจาก Google Meet, มีคนทิ้งโน้ต AI ไว้ในเอกสาร และประเด็นการสนทนา "สุดท้าย" ก็อยู่ในเธรดแชท

เมื่อคุณต้องการเขียนบทสรุปหรือเรื่องราวเปิดตัว คุณจะต้องค้นหาบริบทจากเครื่องมือหลายอย่าง นั่นคือสิ่งที่เรียกว่างานที่กระจายตัว เมื่อแต่ละขั้นตอนของการวิจัยและกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณอยู่ในแอปที่แตกต่างกัน มันทำให้การตรวจสอบช้าลงและยากขึ้นในการพิสูจน์ว่าข้อมูลเชิงลึกมาจากไหน

ตอนนี้เพิ่มเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันและผู้ช่วยประชุม AI แบบสแตนด์อโลนเข้าไปในส่วนผสม นั่นคือการขยายตัวของ AI, ซึ่งมักสร้างผลลัพธ์ที่รู้สึกรวดเร็วในขณะนั้น แต่ยากที่จะเชื่อถือในภายหลัง

ด้วยClickUp สำหรับทีมการตลาด คุณจะได้รับพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงการวิจัย เอกสาร การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานไว้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึกสิ่งที่ถูกกล่าวถึง ติดตามแหล่งที่มาของข้อเรียกร้องสำคัญ และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานที่ทีมของคุณสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้โดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่ตั้งแต่ต้น

เปลี่ยนข้อสรุปจากการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงใน GTM

ทางเลือกของ Cluely-บันทึกการสนทนา แล้วเปลี่ยนเป็นบันทึกและขั้นตอนถัดไปด้วย ClickUp Brain
บันทึกการสนทนา แล้วเปลี่ยนเป็นบันทึกและขั้นตอนถัดไปด้วย ClickUp Brain

คุณวางสายโทรศัพท์ และคำถามเดิมก็เข้ามาในกล่องข้อความของคุณอีกครั้ง เราตัดสินใจอะไรกันไว้ และขั้นตอนต่อไปคืออะไร?ClickUp Brainสามารถเปลี่ยนการสนทนาทางโทรศัพท์ให้กลายเป็นบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ สรุปเนื้อหา และรายการขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน โดยที่คุณไม่ต้องย้อนฟังการบันทึกซ้ำ

จากนั้นเปลี่ยนจากบันทึกไปสู่การปฏิบัติโดยไม่หลงทาง ร่างสรุปสั้น ๆ สร้างอีเมลติดตามผล และเปลี่ยนประเด็นพูดคุยให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ นี่คือวิธีที่คุณลดการทำงานที่กระจายตัวออกไปในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่คุณภาพของคำตอบ

📽️ ดูวิดีโอ: หากคุณต้องการบันทึกการประชุมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการประชุม นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะสาธิตให้คุณเห็นถึงวิธีที่ClickUp AI Notetakerและ ClickUp Brain บันทึกการตัดสินใจและรายการที่ต้องทำในทุกการประชุมของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการสรุปหลังการโทรทุกครั้งให้กลายเป็นสรุป GTM อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Super Agents

ทางเลือกสำหรับ Cluely-สร้างตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ด้วย ClickUp Super Agents
สร้างตัวแทน AI ที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ด้วย ClickUp Super Agents*

แทนที่จะปล่อยให้บันทึกจาก AI อยู่ในเอกสารที่ไม่มีใครกลับมาดูอีก ให้ตั้งค่า ClickUp Super Agent โดยเฉพาะสำหรับการติดตามผล GTM ClickUp Super Agents สามารถทำการวิจัย ให้คำแนะนำ และแม้กระทั่งแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อโครงการล่าช้า เพื่อให้ข้อสรุปจากการประชุมของคุณกลายเป็นงานที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ไม่ใช่เพียงประเด็นที่ค้างคา

  • สร้าง "สรุป GTM" สำหรับ Super Agent ที่แปลงบันทึกและโน้ตเป็นบทสรุปสั้น ๆ พร้อมการตัดสินใจ ความเสี่ยง คำถามติดตามผล และประเด็นสำคัญในการพูดคุย
  • ให้ระบบร่างอีเมลติดตามผลและแชร์สรุปที่ชัดเจนในแชท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจทั้ง "อะไร" และ "ทำไม" โดยไม่ต้องประชุมเพิ่มเติม
  • ขอให้สร้างงานจากสรุปงาน, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และทำเครื่องหมายสิ่งที่ล่าช้า เพื่อให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ
  • จำกัดการเข้าถึงโดยการให้สิทธิ์ตัวแทนเฉพาะเอกสาร งาน และพื้นที่ที่เหมาะสมเท่านั้น เพื่อให้การรักษาข้อมูลเป็นไปอย่างเข้มงวด
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อช่วยคุณเขียนคำแนะนำสำหรับตัวแทนเพื่อให้คำแนะนำมีความสม่ำเสมอและเข้าใจบริบทในทุกโครงการ

สร้างเอกสารสรุปพร้อมสำหรับการตรวจสอบและศูนย์รวมความรู้

ทางเลือกของ Cluely-บันทึกการวิจัยของคุณ, จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และทำให้การตัดสินใจง่ายต่อการค้นหาด้วย ClickUp Docs
บันทึกการวิจัยของคุณ, จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และทำให้การตัดสินใจง่ายต่อการค้นหาด้วย ClickUp Docs

ผู้ช่วยประชุมสามารถให้บันทึกจาก AI แก่คุณได้ แต่ทีมของคุณยังคงต้องการสถานที่สำหรับตรวจสอบและนำกลับมาใช้ใหม่คลิกอัพ Docsช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปที่มีชีวิต วิกิ และฐานความรู้ เพื่อให้การวิจัยของคุณไม่สูญหายหลังจากการประชุม

คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ติดแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงในเอกสาร เพื่อให้การตรวจสอบไม่หยุดชะงักในแชท

เมื่อคุณต้องการแบ่งปันงานนอกเหนือจากทีมของคุณ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์และควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขเอกสารและหน้าเฉพาะได้

เก็บความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เชื่อมโยงกับงาน

ส่งข้อความถึงทีมของคุณและเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Chat
ส่งข้อความถึงทีมของคุณและเปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นการกระทำด้วย ClickUp Chat

เมื่อผู้ช่วยการประชุมของคุณทิ้งบันทึกไว้ในที่หนึ่ง และทีมของคุณถกเถียงเกี่ยวกับบันทึกนั้นในที่อื่น คุณจะเสียเวลาไปกับการตามหาบริบทมากกว่าการขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า

ClickUp Chatรักษาการสนทนาของคุณให้เชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียในช่องทางหรือข้อความส่วนตัว หรือในภารกิจที่เชื่อมโยงกัน โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ทันทีที่การตัดสินใจกลายเป็นงาน ให้สร้างงานจากข้อความด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อให้เจ้าของงานและขั้นตอนถัดไปชัดเจน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนการตัดสินใจใน ClickUp Chat ให้เป็นสรุป GTM ที่แชร์ได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

เปลี่ยนทุกการสนทนาของคุณให้เป็นรายการที่ดำเนินการได้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Brain
เปลี่ยนทุกการสนทนาของคุณให้กลายเป็นรายการที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain

เมื่อมีการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจเกิดขึ้นภายใน ClickUp Chat ความเสี่ยงถัดไปก็เป็นเรื่องง่าย นั่นคือมีคนพลาดการสนทนา และคุณต้องพูดซ้ำในประเด็นเดิมในที่ประชุมอื่น ใช้ ClickUp Brain เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงาน โดยไม่ต้องส่งภาพหน้าจอหรือสรุปยาวๆ ให้ทุกคนต้องรับข้อมูลมากเกินไป

  • สร้างสรุปที่ชัดเจนจากหัวข้อสนทนาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ "อะไร" และ "ทำไม" ได้ภายในไม่กี่วินาที
  • ดึงการตัดสินใจที่ค้างอยู่ เจ้าของงาน และขั้นตอนถัดไปออกมา เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากการพูดคุยไปสู่การลงมือทำได้อย่างรวดเร็ว
  • ร่างข้อความติดตามผลที่คุณสามารถวางกลับเข้าไปใน ClickUp Chat เพื่อให้ทั้งทีมทำงานสอดคล้องกันในที่เดียว

ClickUp Tasks ช่วยให้คุณบันทึกงานที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของ กำหนดเวลา และสถานะ เพื่อให้ผลลัพธ์ของผู้ช่วยประชุมของคุณไม่ติดค้างเป็นเพียงบันทึกของ AI

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนงานใน ClickUp ให้เป็นศูนย์ควบคุมคำสั่ง GTM ที่อัปเดตตลอดเวลาด้วย ClickUp Brain MAX

เปลี่ยนการอัปเดตงานให้กลายเป็นสรุป GTM ที่สามารถแชร์ได้ ด้วย ClickUp BrainGPT
เปลี่ยนการอัปเดตงานให้กลายเป็นสรุป GTM ที่สามารถแชร์ได้ ด้วย ClickUp Brain MAX

เมื่อทีมของคุณเปลี่ยนประเด็นสำคัญจากการประชุมเป็น งานใน ClickUp ความท้าทายถัดไปคือการรักษาความสอดคล้องเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงClickUp Brain MAXช่วยให้คุณเชื่อมโยงการดำเนินงานกับบริบทเดิมได้โดยไม่ต้องไล่ตามการอัปเดตข้ามเครื่องมือต่างๆ

  • บันทึกความคืบหน้าได้เร็วขึ้นด้วยการพูดเป็นข้อความ: หลังจากการโทรหรือการประชุมภายใน ให้อัปเดตอย่างรวดเร็ว เช่น "ปัญหาที่ติดขัด ขั้นตอนต่อไป ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด" ClickUp Brain MAX จะแปลงเป็นอัปเดตงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณรักษาความต่อเนื่องโดยไม่ต้องพิมพ์บันทึกยาว
  • ถามคำถามในงานของคุณ: สอบถาม ClickUp Brain MAX ด้วยคำสั่งเช่น "งานใดมีความเสี่ยงในสัปดาห์นี้และเพราะอะไร?" หรือ "สรุปรายการที่เปิดทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวการเปิดตัว" มันช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสแกนทุก ๆ รายการ
  • ค้นหาสาเหตุเบื้องหลังงานด้วยการค้นหาขั้นสูงของ ClickUp: เมื่อมีคนถามว่า "ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้?" ใช้การค้นหาขั้นสูงของ ClickUp เพื่อดึงการตัดสินใจเดิม บันทึกการประชุม หรือเอกสารที่สร้างงานนั้นขึ้นมา ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและปกป้องการสนทนาทางวิชาชีพจากการคาดเดา
  • เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ: สลับโมเดลตามงาน ใช้โมเดลหนึ่งสำหรับสรุปสถานะอย่างกระชับ โมเดลหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก และอีกโมเดลสำหรับการเขียนสรุปอัปเดตให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่ เพื่อให้ทุกการอัปเดตงานกลายเป็นบทสรุป GTM ที่พร้อมแชร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึกคำขอแคมเปญ ข้อมูลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ClickUp Forms จากนั้นเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ แทนการคัดลอกและวางรายละเอียดข้ามเครื่องมือต่างๆ
  • กำหนดตำแหน่งแผนที่, ส่งข้อความ, และวางแผนการเปิดตัวในรูปแบบภาพในClickUp Whiteboards จากนั้นแปลงไอเดียเป็นงานและเอกสาร เพื่อให้การวางแผนไม่ติดอยู่ในโหมดคิดสร้างสรรค์
  • สรุปเส้นทางและติดตามผลหลังการติดต่อโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations รวมถึง AI Automation Builder ที่สามารถสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการจากคำขอที่เรียบง่าย
  • เร่งกระบวนการตรวจสอบงานสร้างสรรค์และสินทรัพย์ด้วยClickUp Proofing ที่คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF รวมถึงมอบหมายความคิดเห็นได้โดยตรงบนไฟล์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คาดหวังว่าจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ในช่วงแรก เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7 / 5 (10,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 / 5 (4,600+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร

ผู้ตรวจสอบG2 ได้แบ่งปันว่า:

"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เริ่มใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดี และเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายและประสิทธิภาพ"

"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความยืดหยุ่นและฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดการงาน โครงการ และเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เริ่มใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดี และเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ"

2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนการวิจัยที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นศูนย์กลางเนื้อหาที่มีโครงสร้าง)

ทางเลือกสำหรับ Cluely - ผ่าน Notion AI
ผ่าน Notion AI

หากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของทีมคุณคือ "เรามีบันทึกจาก AI แต่ไม่มีใครสามารถหาเจอในภายหลัง" Notion AI เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

ระบบการทำงานของบันทึกการประชุมด้วย AI ของมันจะบันทึกการประชุมและสร้างสรุปทันทีหลังจากสายการโทรสิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังบันทึกการถอดความ การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้สามารถค้นหาได้แทนที่จะเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจาย

สำหรับทีมการตลาดและวิจัย นั่นมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การโทรกับลูกค้าและการประชุมภายใน คุณสามารถเก็บชิ้นส่วนการวิจัย ประเด็นการสนทนา และร่างไว้ข้างๆ วัสดุต้นฉบับและนำกลับมาใช้ใหม่ในเอกสารสรุปต่างๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI

  • สรุปหน้าที่ยาวและเปลี่ยนบันทึก AI ที่ไม่ชัดเจนให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน
  • ร่างและเขียนเนื้อหาการตลาดใหม่โดยตรงในเอกสารและวิกิ
  • กรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติและดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างจากข้อความที่ไม่มีโครงสร้าง
  • ตอบคำถามโดยใช้บริบทจากพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ
  • แปลและปรับโทนเสียงให้เหมาะสมสำหรับทีมงานทั่วโลกเมื่อจำเป็น

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ใช้เวลาในการตั้งค่าและการกำกับดูแลเนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งสูงอาจทำให้ทีมทำงานช้าลง
  • เกิดปัญหาการทำงานช้าลงในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่และฐานข้อมูลที่มีข้อมูลมาก
  • มีข้อจำกัดตามแผนฟรี เช่น ขนาดไฟล์ที่อัปโหลดได้มีขนาดเล็กกว่า

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Notion AI ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:

"ฉันคิดว่าเครื่องมือ AI ของ Notion นั้นคุ้มค่าที่จะลองสำรวจและใช้งานอย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง เพื่อดูว่ามันอาจเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่"

"ฉันคิดว่าเครื่องมือ AI ของ Notion นั้นคุ้มค่าที่จะลองสำรวจและใช้งานอย่างจริงจังสักระยะหนึ่ง เพื่อดูว่ามันอาจเป็นประโยชน์กับคุณหรือไม่"

3. Airtable AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยให้เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงาน GTM ที่สามารถทำซ้ำได้)

Airtable AI - เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยให้เป็นชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงาน GTM ที่สามารถทำซ้ำได้
ผ่าน Airtable AI

Airtable AI มีประโยชน์เมื่อทีมของคุณทำงานบนข้อมูลที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว: ตัวติดตามการเปิดตัว, เมทริกซ์คู่แข่ง, ปฏิทินแคมเปญ และคลังข้อมูลการวิจัย

แทนที่จะปฏิบัติกับ AI เหมือนเป็นหน้าต่างแชทแยกต่างหาก Airtable ได้ผสาน AI เข้ากับระบบที่คุณใช้งานอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ Airtable AI เพื่อสร้างหรือวิเคราะห์เนื้อหาในฟิลด์ต่าง ๆ และทำให้ข้อมูลที่ยุ่งเหยิงเป็นมาตรฐาน เพื่อให้การรายงานมีความสอดคล้องกัน

จุดเด่นสำหรับทีม GTM คือการสร้างเวิร์กโฟลว์ Airtable's Omni ถูกวางตำแหน่งเป็นเครื่องมือสร้างแบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณสร้างตารางและการทำงานอัตโนมัติโดยการอธิบายสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณพยายามขยายเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้และเวิร์กโฟลว์การวิจัยในแผนทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI สำหรับ Airtable

  • สรุปข้อความและสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลวิจัยภายใน Airtable
  • ใช้ฟิลด์ AI เพื่อเรียกใช้ผลลัพธ์จาก AI ที่มีความสม่ำเสมอและเป็นข้อความภายในเวิร์กโฟลว์
  • สร้างแอปและเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AIโดยใช้ความสามารถของ AI จาก Airtable
  • มาตรฐานการติดแท็กและวิเคราะห์ความคิดเห็นสำหรับทีม GTM และทีมเนื้อหา

ข้อจำกัดของ AI ใน Airtable

  • จำเป็นต้องใช้เวลาในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมก่อนที่กระบวนการทำงานจะราบรื่น
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโตและมีบรรณาธิการที่ต้องการเข้าถึงมากขึ้น
  • ต้องปรับตัวหากทีมของคุณคุ้นเคยกับเอกสารที่เรียบง่ายแทนที่จะเป็นฐานข้อมูล

ราคาของ Airtable AI

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวโดย AI ของ Airtable

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Airtable AI ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า :

"Airtable เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล การจัดการผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการผสานรวม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ การเข้าถึงผ่านมือถือ และชุมชนและทรัพยากรที่สนับสนุน"

"Airtable เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสูงสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล การจัดการผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งาน โดยใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการผสานรวม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ การเข้าถึงผ่านมือถือ และชุมชนและทรัพยากรที่สนับสนุน"

4. Claude 3. 5 Sonnet (เหมาะที่สุดสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนสำหรับ GTM)

โคล้ด 3.5 โซเน็ต-เหมาะสำหรับการสังเคราะห์งานวิจัยแบบยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึก GTM ที่ชัดเจน
ผ่านทาง โคลด 3.5 โซเน็ต

Claude 3. 5 Sonnet เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องจัดการกับข้อมูลที่ยาวและยุ่งเหยิง และต้องการการคิดที่ชัดเจน สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์ นั่นมักหมายถึงการรวมบทสัมภาษณ์ เอกสารผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาดเข้าด้วยกันเป็นเรื่องราวเดียวที่มีการอ้างอิงที่ชัดเจนและรายละเอียดสนับสนุน

Anthropic จัดให้ Claude 3. 5 Sonnet มีความแข็งแกร่งในด้าน การให้เหตุผลเชิงภาพ เช่นกัน รวมถึงการตีความแผนภูมิและกราฟ และการสกัดข้อความจากภาพที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อรายงานมาถึงในรูปแบบภาพหน้าจอหรือ PDF

อย่างไรก็ตาม Claude ไม่ใช่ผู้ช่วยประชุม AI ในความหมายที่ว่า "เข้าร่วม Google Meet ของคุณ" Claude ดีกว่าในฐานะชั้นวิเคราะห์ที่คุณใช้หลังจากการสนทนา โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการคำแนะนำที่เข้าใจบริบทและการให้เหตุผลที่รอบคอบมากขึ้นในหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Claude 3. 5 Sonnet

  • สรุปข้อมูลการวิจัยที่ยาวและเปลี่ยนบันทึกดิบให้กลายเป็นข้อสรุปที่พร้อมสำหรับการทบทวน
  • จัดการหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่สำหรับการสังเคราะห์ข้ามเอกสารต้นฉบับหลายฉบับ
  • สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างสำหรับกระบวนการทำงาน เช่น สรุปคู่แข่งและการทดสอบข้อความ
  • เสนอการเข้าถึง API พร้อมการกำหนดราคาแบบโทเค็นที่เผยแพร่แล้วเพื่อการวางแผนการใช้งานที่คาดการณ์ได้

ข้อจำกัดของ Claude 3. 5 Sonnet

  • จำเป็นต้องนำเอกสารการเรียนหรือบันทึกของคุณมาเอง เนื่องจากนี่ไม่ใช่การบันทึกการประชุม
  • การใช้งานถึงขีดจำกัดเมื่อใช้แผนที่เบากว่า เมื่อคุณทำงานวิจัยที่หนักและบ่อยครั้ง
  • รู้สึกระมัดระวังหรือยืดยาวในบางครั้ง ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

ราคา Claude 3. 5 Sonnet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Max: จาก $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

โคลด 3. 5 การให้คะแนนและรีวิวโซเน็ต

  • G2: 4. 4/5 (90 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Claude 3.5 Sonnet ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:

"Claude 3. 5 Sonnet ได้สร้างความประทับใจให้กับฉันด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม การสรุปเนื้อหาที่แม่นยำ และสไตล์การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ"

"Claude 3. 5 Sonnet ได้สร้างความประทับใจให้ฉันด้วยความสามารถในการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม การสรุปเนื้อหาที่แม่นยำ และสไตล์การสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ"

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต

ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดถูกมองข้าม

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (เหมาะที่สุดสำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว การสังเคราะห์ และการสรุปที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง)

ChatGPT GPT-5.1-เหมาะสำหรับการร่างอย่างรวดเร็ว การสังเคราะห์ และการสรุปที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจจากข้อมูลที่ยุ่งเหยิง

ChatGPT คือตัวเลือกที่ "ทำได้ทุกอย่างเล็กน้อย" สำหรับงาน GTM: การปรับข้อความซ้ำ, การเปรียบเทียบคู่แข่ง, คำถามที่พบบ่อยสำหรับการเปิดตัว, คำถามติดตามผล, และการเขียนใหม่ให้ตรงกับโทนเสียงที่ต้องการ

OpenAI จัดตำแหน่ง GPT-5.1 เป็นโมเดลเรือธงที่มีการปรับแต่งการให้เหตุผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมการตลาด: บางครั้งคุณต้องการตัวเลือกที่รวดเร็ว และบางครั้งคุณต้องการโครงร่างที่รอบคอบมากขึ้นพร้อมตรรกะที่แข็งแกร่งกว่า

นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเตรียมตัวสัมภาษณ์ หากคุณเป็นผู้จัดการที่ฝึกอบรมผู้สมัครหรือเป็นผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์จำลอง คุณสามารถฝึกฝนสำหรับคำถามเชิงพฤติกรรม การสัมภาษณ์ทางเทคนิค การทดสอบการเขียนโค้ด หรือแม้แต่การให้โจทย์กรณีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สรุปบันทึกที่ยาวและเปลี่ยนโน้ตที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน
  • ร่างกรอบข้อความ, เอกสารสรุปการเปิดตัว, และเรื่องราวที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สร้างรายการคำถามสำหรับการสัมภาษณ์วิจัยและปรับปรุงคำถามติดตามผล
  • เขียนข้อความใหม่ให้เหมาะสมกับโทนเสียง ความชัดเจน และรูปแบบเฉพาะของแต่ละภูมิภาคในหลายภาษา
  • สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง เช่น คำถามที่พบบ่อย, การ์ดเปรียบเทียบ, และการเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนและข้อมูลต้นทางที่สะอาดเพื่อปกป้องคุณภาพของคำตอบ
  • บางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดที่มั่นใจได้ ดังนั้นคุณยังคงต้องการการตรวจสอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมนุษย์
  • รู้สึกไม่ผสานรวมหากกระบวนการของคุณต้องพึ่งพาผู้ช่วยประชุมที่บันทึกบริบทโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานของคุณ

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง ChatGPT ว่าอย่างไร

ผู้ใช้ Redditกล่าวว่า:

"ผมจะเลือก GPT 5.1 Pro เพราะมันดีมากจริงๆ... ผมใช้ 5.1 Pro บนหลายแท็บต่อเนื่องตลอดเวลา และยังใช้ 5.1 สำหรับงานอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย ไม่เคยเจอข้อจำกัดเลยสักครั้ง"

"ผมจะเลือก GPT 5.1 Pro เพราะมันดีมากจริง ๆ... ผมใช้ 5.1 Pro ในหลายแท็บต่อเนื่องตลอดเวลา และยังใช้ 5.1 สำหรับงานอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน ก็ไม่เคยเจอปัญหาหรือข้อจำกัดเลยสักครั้ง"

🤔 คุณรู้หรือไม่: การประชุมดึกเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ 30% ของการประชุมในปัจจุบันครอบคลุมหลายเขตเวลา หากงานวิจัยและบันทึกของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ข้อมูลบริบทจะหายไปอย่างรวดเร็ว

6. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์และคงความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญ)

แจสเปอร์ - เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์และคงความสม่ำเสมอในทุกแคมเปญ
ผ่านทาง Jasper.ai

Jasper ถูกสร้างขึ้นจากปัญหาการตลาดที่คุ้นเคย: คุณต้องการเนื้อหาจำนวนมาก และคุณต้องการให้เนื้อหาเหล่านั้นฟังดูเหมือนแบรนด์ของคุณทุกครั้ง การวางตำแหน่งของ Jasper มุ่งเน้นอย่างมากที่ การควบคุมเสียงของแบรนด์ และการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทีมสามารถสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญได้โดยไม่ต้องกังวลว่าแต่ละฉบับจะหลุดไปสู่น้ำเสียงที่แตกต่างกัน

สำหรับทีม GTM, มันมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังผลิตตัวแปรข้ามช่องทาง (อีเมล, หน้า landing, จ่ายเงิน, โซเชียล) และคุณต้องการความสม่ำเสมอพร้อมกับความรวดเร็ว

Jasper ยังออกแบบแพลตฟอร์มโดยเน้นที่ กระบวนการทำงานด้านการตลาดและตัวแทน ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการมาตรฐานในการผลิตเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ใช่แค่การสร้างเนื้อหาเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • สร้างร่างการตลาดสำหรับโฆษณา หน้าแลนดิ้ง และอีเมล จากข้อมูลคร่าวๆ
  • รักษาความสม่ำเสมอของเสียงโดยใช้การควบคุมแบรนด์และสไตล์
  • เขียนข้อความใหม่เพื่อความชัดเจน น้ำเสียง และเน้นการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
  • สนับสนุนกระบวนการทำงานร่วมกันสำหรับการตรวจสอบและการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ Jasper

  • รู้สึกแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI ทั่วไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ต้องการการกำกับดูแลเพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในหมู่ผู้ใช้จำนวนมาก
  • ยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์สำหรับข้อเท็จจริงและการวางตำแหน่งที่ละเอียดอ่อน

ราคาของ Jasper

  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Jasper อย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

"คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงความคิดใหม่ จัดระเบียบความคิด และเขียนได้รวดเร็วกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อย่างมาก โดยรวมแล้ว มันได้แนะนำประสิทธิภาพที่จับต้องได้ทั้งในระดับบุคคลและทีม และเรารู้สึกพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!"

"คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงความคิดใหม่ จัดระเบียบความคิด และเขียนได้รวดเร็วกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์อย่างมาก โดยรวมแล้ว Jasper ได้แนะนำประสิทธิภาพที่จับต้องได้ทั้งในระดับบุคคลและทีม และเรารู้สึกพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!"

7. Surfer AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์และปรับแต่งเนื้อหาที่เน้น SEO)

ผ่าน Surfer AI
ผ่าน Surfer AI

หากทีมของคุณเผยแพร่เนื้อหาจำนวนมาก ส่วนที่ยากที่สุดมักคือการเขียนสิ่งที่ตรงกับเจตนาในการค้นหา ครอบคลุมหัวข้ออย่างเหมาะสม และไม่พลาดคำที่ Google คาดหวัง Surfer AI ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการทำงานนี้โดยเฉพาะ

คุณเริ่มต้นด้วยคำหลัก จากนั้น Surfer AI จะ สร้างร่างโดยอิงตามคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย SERP แล้วคุณปรับแต่งภายในตัวแก้ไขเนื้อหาของ Surfer เพื่อให้หน้าเว็บสอดคล้องกับคำแนะนำบนหน้าเว็บ

สำหรับทีม GTM และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ Surfer AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณรู้แล้วว่าต้องการเผยแพร่เนื้อหาอะไร (หน้าเปิดตัว, โพสต์เปรียบเทียบ, บล็อก BOFU) และคุณต้องการให้ชั้น SEO เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียน ไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกต่างหาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer AI

  • สร้างโครงร่างโดยใช้ Outline Builder เพื่อวางแผนร่างได้รวดเร็วขึ้น
  • ปรับแต่งร่างให้เหมาะสมโดยใช้แนวทางเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการมองเห็นในการค้นหาของ Google และ AI
  • รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยเทมเพลตและตัวเลือกเสียงที่กำหนดเอง
  • ร่วมมือกับทีมของคุณในแพลตฟอร์มเดียวและเชื่อมต่อกับ Google Docs

ข้อจำกัดของ Surfer AI

  • ต้องการความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าและ SEO อย่างมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในระดับใหญ่
  • มันรู้สึกแพงเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียเงินสำหรับการใช้งานที่สูงขึ้น
  • ผลิตผลลัพธ์ที่ยังต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเท็จจริงและแหล่งอ้างอิงมีความสำคัญ

ราคาของ Surfer AI

  • การค้นพบ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
  • ข้อดี: $219/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ความสบายใจ: $359/เดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $999/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Surfer AI

  • G2: 4. 8/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (420+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Surfer AI ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

"Surfer เป็นเครื่องมือ SEO แบบองค์รวมที่ยอดเยี่ยม… Surfer เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการปรับแต่งเอนทิตี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับแต่งเอนทิตีแล้ว เครื่องมือวิจัยคำหลัก การสร้างแผนที่หัวข้อ และการตรวจสอบของมันก็ยังมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน"

"Surfer เป็นเครื่องมือ SEO แบบองค์รวมที่ยอดเยี่ยม… Surfer เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการปรับแต่งเอนทิตี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการปรับแต่งเอนทิตีแล้ว เครื่องมือวิจัยคำหลัก การสร้างแผนที่หัวข้อ และการตรวจสอบของมันก็ยังมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กัน"

8. Writer. com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาในระดับองค์กรและการผลิตเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์)

ผ่านทาง Writer.com

เมื่อมีหลายทีมส่งมอบเนื้อหา ความเสี่ยงอาจรวมถึงการใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้องและการละเมิดนโยบายโดยไม่ตั้งใจที่แทรกซึมเข้าไปในทรัพย์สินที่ลูกค้าเห็น

Writer.com เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลและ การควบคุมแบรนด์ เป็นศูนย์กลาง รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โปรไฟล์แบรนด์และเสียง รวมถึงการตรวจสอบระดับผู้ดูแลระบบสำหรับทีม

นักเขียนยังเน้นการใช้ "ความรู้ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว" เป็นวิธีลดคำตอบที่แต่งขึ้นเอง Knowledge Graph ของพวกเขาสนับสนุนการสร้างเนื้อหาที่เสริมด้วยการดึงข้อมูล ดังนั้นทีมต่างๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลภายในและรักษาการเขียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ และการสื่อสารที่สอดคล้องกันบนพื้นผิวเนื้อหาขนาดใหญ่ Writer ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writer.com

  • บังคับใช้กฎเสียงและสไตล์ของแบรนด์เพื่อให้เนื้อหาคงความสอดคล้องกันในทุกทีม
  • สร้างเอาต์พุตที่เชื่อมโยงด้วยกราฟความรู้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนกลับที่ดีขึ้นและลดข้อผิดพลาด
  • สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้กับตัวแทนและคู่มือสำหรับงาน GTM ที่พบบ่อย
  • สนับสนุนความปลอดภัยขององค์กรและการควบคุมของผู้ดูแลระบบสำหรับการนำไปใช้ที่ได้รับการกำกับดูแล

ข้อจำกัดของ Writer.com

  • รู้สึกหนักสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการเพียงการร่างอย่างรวดเร็ว
  • ต้องมีการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อให้ได้การควบคุมแบรนด์และการวางรากฐานความรู้ที่ถูกต้อง
  • ขึ้นอยู่กับข้อมูลภายในของคุณในการรักษาคุณภาพของคำตอบให้แข็งแกร่ง

Writer.com ราคา

  • เริ่มต้น: ทดลองใช้ฟรี; ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

นักเขียน. คะแนนและรีวิวจากเว็บไซต์

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Writer.com ว่าอย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

"ฉันชื่นชมวิธีที่ Writer.com ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เขียนทั้งหมดของเรายังคงสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา ...แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันและจัดการขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

"ฉันชื่นชมวิธีที่ Writer.com ทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่เขียนทั้งหมดของเรายังคงสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์เรา …แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานร่วมกันและจัดการขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"

9. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนกระบวนการทำงานของ GTM ให้เป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการสร้างเนื้อหา)

Copy.ai - เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ GTM ให้เป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้ตั้งแต่การวิจัยจนถึงเนื้อหา
ผ่าน Copy.ai

หากการเคลื่อนไหว GTM ของคุณขึ้นอยู่กับความเร็วและความเกี่ยวข้อง คุณก็คงรู้ดีว่าต้องทำอะไรบ้าง: วิจัยบัญชี ตรวจสอบผู้ติดต่อ ส่งข้อความแรก ติดตามผลทางอีเมล แล้วทำซ้ำอีกครั้งสำหรับกลุ่มถัดไป

Copy.ai จัดตำแหน่งตัวเองเป็น แพลตฟอร์ม AI สำหรับการตลาดเชิงเติบโต (GTM AI) โดยมีกรณีการใช้งานเช่น "Prospecting Cockpit" ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีและร่างข้อความติดต่อที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบัญชี

Copy.ai ยังสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการสนทนาด้านการขายเพื่อใช้ในการโค้ชการเจรจาต่อรองและให้คำแนะนำในลักษณะการคาดการณ์ยอดขายได้อีกด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์ระหว่างการสนทนา แต่ระบบนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนบทสนทนาเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์การขายที่แท้จริงและกระบวนการทำงานของทีมที่เป็นระบบได้ดีกว่า

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • สร้างกระบวนการทำงาน GTM ที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับสรุป, บทสรุป, และรูปแบบเนื้อหา
  • เปลี่ยนบันทึกที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบ
  • สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการตลาดและการขายที่อาศัยจุดพูดคุยที่สอดคล้องกัน
  • ลดการทำงานซ้ำโดยการจัดระเบียบผลลัพธ์ภายในกระบวนการทำงาน ไม่ใช่ปล่อยให้ร่างงานกระจัดกระจาย

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพื่อให้กระบวนการทำงานสอดคล้องกับขั้นตอนของทีมคุณ
  • ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งข้อมูลของคุณ ดังนั้นคุณยังจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องอย่างรวดเร็ว
  • กลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียเงินสำหรับทีมใหญ่

ราคาของ Copy.ai

  • แชท: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Copy.ai ว่าอย่างไร

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า:

"… คัดลอก. AI รองรับประเภทเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่ข้อความขายสินค้าไปจนถึงบทความบล็อกและข้อความโฆษณาดิจิทัล ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่ผู้ชมของคุณต้องการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม 3. ง่ายต่อการผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่…"

"… คัดลอก. AI รองรับประเภทเนื้อหาหลากหลาย ตั้งแต่เนื้อหาการขายไปจนถึงบทความบล็อกและเนื้อหาโฆษณาดิจิทัล ดังนั้นคุณสามารถสร้างเนื้อหาประเภทที่ผู้ชมของคุณต้องการได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม 3. การผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย…"

🤔 คุณทราบหรือไม่: เวลาการประชุมประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง 252%ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2020 สำหรับผู้ใช้ Microsoft Teams โดยเฉลี่ย และจำนวนการประชุมประจำสัปดาห์ก็เพิ่มขึ้น 153% เช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม "ความชัดเจนหลังการประชุม" จึงมีความสำคัญพอๆ กับการประชุมเอง

10. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่มีการอ้างอิงที่คุณสามารถอ้างอิงได้ในงาน GTM)

ผ่านทางเพอร์เพล็กซิตี้
ผ่านทาง Perplexity

สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์และนักวิเคราะห์วิจัย "คำตอบที่รวดเร็ว" จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคำตอบเหล่านั้นมาจากไหน

จุดขายหลักของ Perplexity คือการวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้: มันให้คำตอบพร้อมการอ้างอิง และคำถามติดตามที่ชาญฉลาดเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยเชิงแข่งขัน การวางตำแหน่ง และการสรุปเนื้อหาที่ต้องการแหล่งข้อมูล

Perplexity ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่าน Spaces ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบการค้นหาและหัวข้อสนทนาตามโครงการได้ ทำให้งานวิจัยไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ

สามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งบนเว็บและไฟล์ภายในองค์กรพร้อมการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อการวิจัยของคุณจำเป็นต้องใช้ทั้งแหล่งข้อมูลสาธารณะและเอกสารภายในบริษัท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • ตอบกลับพร้อมการอ้างอิงเพื่อตรวจสอบการวิจัยได้รวดเร็วขึ้น
  • ค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้สรุปของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
  • สร้างผลลัพธ์ที่สะอาดและมีรูปแบบที่ดีซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในเอกสารสรุปและนำเสนอ
  • สนับสนุนการถามคำถามเชิงลึกโดยไม่ต้องเริ่มกระทู้ใหม่

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • จำเป็นต้องมีผู้ช่วยประชุมแยกต่างหากหากคุณต้องการการบันทึกอัตโนมัติระหว่างการประชุม
  • ยังต้องตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างรวดเร็วเมื่อการอ้างอิงมีน้อยหรือไม่ตรงกับข้ออ้าง
  • เพิ่มค่าใช้จ่ายเมื่อคุณย้ายจากแผนฟรีไปยังแผนเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานวิจัยที่หนักขึ้น

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • Enterprise Pro: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Max: $325/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Perplexity AI ว่าอย่างไร

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

"แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลถูกต้อง. ฉันใช้มัน [Perplexity. AI] สำหรับการตลาดเนื้อหาทุกวัน. มันช่วยเหลือฉันในหลายๆ ทาง. การเขียนบล็อกและบทความ, การคัดลอกและเนื้อหาทำได้ง่าย."

"แหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และข้อมูลถูกต้อง ฉันใช้มัน [Perplexity. AI] สำหรับการตลาดเนื้อหาทุกวัน ฉันได้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน การเขียนบล็อกและบทความ การคัดลอกและเนื้อหาทำได้ง่าย"

เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์

หากคุณยังคงเปรียบเทียบตัวเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากทางเลือกหลักของ Cluely เครื่องมือทั้งสามนี้สามารถครอบคลุมช่องว่างทั่วไปเมื่อการสนทนาสดสิ้นสุดลง

พวกมันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการบันทึกจาก AI ที่ชัดเจนขึ้น การเรียกคืนที่รวดเร็วขึ้น หรือการฝึกฝนที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์งาน

  • fireflies.ai: ผู้ช่วยประชุม AI ที่บันทึกการประชุมของคุณและเปลี่ยนเป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้, สรุป, และรายการที่ต้องทำ. ทำงานได้กับแพลตฟอร์มวิดีโอเช่น Google Meet รวมถึงตัวเลือกของส่วนขยาย Chrome ที่สามารถจับภาพและสรุปได้โดยไม่ต้องเพิ่มบอทเข้าไปในการประชุม
  • Otter.ai: ผู้ช่วยประชุมที่บันทึกการถอดความแบบเรียลไทม์และสร้างบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าร่วมการประชุมใน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นประโยชน์หากการประชุมของคุณเกิดขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์
  • รอบสุดท้าย AI: สร้างขึ้นเพื่อการสัมภาษณ์จำลองด้วย AI และการฝึกสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้คุณสามารถซ้อมคำตอบและปรับปรุงคุณภาพของคำตอบก่อนรอบที่มีความสำคัญสูง มันมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการการฝึกที่รู้สึกใกล้เคียงกับการสนทนาทางวิดีโอจริง และหากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์การเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสัมภาษณ์ของคุณ

ClickUp นำใบเสร็จ (และกระบวนการทำงาน) มาให้คุณ

การเลือกทางเลือกแทน Cluely ไม่ใช่แค่การได้รับคำตอบแบบเรียลไทม์ในการสนทนาสดผ่านผู้ช่วยสัมภาษณ์ AI เท่านั้น หากคุณกำลังซื้อสำหรับทีมขาย ประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการโค้ชแบบเรียลไทม์มีความสำคัญพอๆ กับคุณภาพของบันทึก

สำหรับทีมการตลาดและทีม GTM คุณจะเหมาะสมที่สุดในการเลือกเครื่องมือที่มีข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุมทั่วไป ซึ่งให้มากกว่าแค่คำถามในรูปแบบสัมภาษณ์

ค้นหาเครื่องมือที่ให้การสนับสนุนแบบครบวงจรสำหรับกระบวนการทำงานของคุณในทุกแพลตฟอร์ม เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีบันทึกที่สามารถค้นหาได้ ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI

ClickUp โดดเด่นเมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และผู้ช่วย AI ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจาก AI เอกสาร การทำงานร่วมกัน และการส่งมอบงานเข้าด้วยกัน คุณสามารถ:

  • สรุปการประชุมด้วย ClickUp Brain
  • บันทึกความคิดของคุณใน ClickUp Docs
  • ค้นหาหลักฐานได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Enterprise Search
  • ทำให้การติดตามผลที่ทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Agents
  • รับการสนับสนุนหลายภาษาและฟีเจอร์การจดบันทึกที่ได้รับการเสริมด้วย AI

กำลังมองหาทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Cluely อยู่ใช่ไหม? สมัครใช้ ClickUpตอนนี้เลย