10 แบบฟอร์มประเมินคะแนนผู้ขายฟรีสำหรับประเมินซัพพลายเออร์

การประเมินผู้ขายมักจะแยกออกเป็นรูปแบบที่คาดเดาได้: "การ์ดคะแนน" อยู่ในสเปรดชีตของใครบางคน, ข้อเสนอแนะที่แท้จริงอยู่ใน Slack, และการต่อสัญญาถูกตัดสินในการประชุมที่ทุกคนจำเหตุการณ์ต่างๆ แตกต่างกัน
ในโลกที่ความเสี่ยงด้านอุปทานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการแบบนั้นถือว่าเปราะบางเกินไปผู้นำด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ความสำคัญกับการลดความเสี่ยงเป็นลำดับต้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และหลายคนชี้ว่าการรักษา แหล่งทางเลือกที่ใช้งานได้จริง ไว้ คือแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
คู่มือนี้มอบ 10 แม่แบบคะแนนผู้ขายที่พร้อมใช้งาน ให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถให้คะแนนผู้ขายด้วยเกณฑ์ที่สม่ำเสมอ ตรวจพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดสินใจจัดหาแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการได้อย่างมั่นใจและสามารถอธิบายเหตุผลได้ นอกจากนี้ เราจะแสดงวิธีการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักภายในClickUpเมื่อคุณต้องการมากกว่าการให้คะแนนแบบ 1–5 ธรรมดา
|แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ทำการรับผู้ขายใหม่และจัดการขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|รายการตรวจสอบคุณสมบัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลผู้ขาย, ผู้รับมอบหมายและวันที่ครบกำหนด, รองรับการเพิ่มคะแนน
|รายการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน
|เทมเพลตการทบทวนผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ทบทวนประสิทธิภาพของผู้ขายหลังจากโครงการหรือสัญญา
|ส่วนการสะท้อนโครงสร้าง, เอกสารการทำงานร่วมกัน, การติดแท็ก, การจับข้อมูลเชิงคุณภาพ
|เทมเพลตย้อนหลัง
|เทมเพลตรายการหลักผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|องค์กรที่บริหารจัดการซัพพลายเออร์หลายรายในที่เดียว
|ฐานข้อมูลผู้จัดจำหน่ายแบบรวมศูนย์, มุมมองตาราง, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อ, ใบรับรอง, และความเสี่ยง
|ฐานข้อมูลหลัก
|แม่แบบเมทริกซ์เปรียบเทียบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมจัดซื้อจัดจ้างที่เปรียบเทียบผู้ขายแบบเคียงข้างกันระหว่างกระบวนการขอข้อเสนอ (RFP)
|รูปแบบเมทริกซ์, ช่องคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก, ตัวบ่งชี้รหัสสี, การจัดอันดับอัตโนมัติ
|ตารางเปรียบเทียบ
|เทมเพลตการ์ดคะแนนสมดุล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ประเมินผู้ขายในด้านการเงิน, คุณภาพ, กระบวนการ, และการเติบโต
|สกอร์การ์ดสี่มิติ, การให้คะแนนฟิลด์ที่กำหนดเอง, การผสานกับแดชบอร์ด
|สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
|แบบประเมินซอฟต์แวร์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมไอที, จัดซื้อ, และปฏิบัติการที่กำลังประเมินผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS
|การประเมินผลครอบคลุมการผสานรวม, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, การสนับสนุน, การกำหนดราคา, คะแนนถ่วงน้ำหนัก, ข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย
|ซอฟต์แวร์สกอร์การ์ด
|เทมเพลตข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บันทึกสัญญา, SLA, ระยะเวลาการต่ออายุ, และข้อผูกพันของผู้ขาย
|ติดตามเงื่อนไขสัญญา, SLA, วันต่ออายุ, กระบวนการทบทวนที่เชื่อมโยง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|ตัวติดตามข้อตกลง
|แบบฟอร์มประเมินผู้ขายโดย Jotform
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรที่ต้องการกระบวนการประเมินผู้จัดหาที่ง่ายผ่านแบบฟอร์ม
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, มาตรวัดการให้คะแนน, ฟิลด์ที่มีโครงสร้าง, การส่งแบบเรียลไทม์, การจัดเก็บคำตอบแบบรวมศูนย์
|แบบฟอร์มการประเมิน
|แบบฟอร์มการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดย HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ต้องการโมเดลการให้คะแนนผู้จัดหาที่ง่ายโดยใช้สเปรดชีต
|ช่องคะแนนพื้นฐาน, ตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้, การเปรียบเทียบที่ง่าย, รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานสเปรดชีต
|เทมเพลตสเปรดชีต
|แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายโดย Coefficient. io
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ติดตามขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกระบวนการทำงานของผู้ให้บริการ
|การติดตามงานตามรายการตรวจสอบ, กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง, ช่องกรอกเอกสาร, ความสม่ำเสมอของกระบวนการ
|แม่แบบรายการตรวจสอบ
อะไรคือแบบฟอร์มคะแนนผู้จัดจำหน่าย?
แบบฟอร์มคะแนนผู้ขายคือ กรอบมาตรฐาน สำหรับการวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้จัดหาโดยใช้เกณฑ์เดียวกันทุกครั้ง เช่น คุณภาพ, ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ, ต้นทุน, ความไวต่อการตอบสนอง, และความเสี่ยง
แทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะแบบครั้งเดียว มันให้ทีมของคุณมีวิธีที่สามารถทำซ้ำได้ในการให้คะแนนผู้ขายอย่างสม่ำเสมอ ตรวจจับแนวโน้มประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป และตัดสินใจที่คุณสามารถอธิบายได้จริงในระหว่างการต่ออายุหรือการยกระดับปัญหา
📮 ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ทำไมต้องใช้แม่แบบคะแนนประเมินผู้ขาย?
หากคุณไม่มีระบบสกอร์การ์ด การบริหารจัดการผู้ขายจะกลายเป็นเชิงรับอย่างรวดเร็ว คุณจะสังเกตเห็นปัญหาเฉพาะเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การจัดส่งล่าช้า การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง SLA หรือการร้องเรียนที่ต้องส่งต่อซึ่งกลายเป็นเหตุฉุกเฉินของคุณทันที
สกอร์การ์ดเปลี่ยนพลวัต คุณได้รับสัญญาณล่วงหน้า หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และวิธีเปรียบเทียบผู้ให้บริการโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายกลางไตรมาส
การใช้บัตรคะแนนการจัดการผู้จัดจำหน่ายมาตรฐานช่วยให้คุณ:
- เปรียบเทียบผู้ขายอย่างเป็นกลาง: หยุดการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวโดยการให้คะแนนผู้จัดหาทุกคนตามเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดความยุติธรรมและช่วยให้คุณระบุผู้ที่มีผลงานดีที่สุดได้จากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม
- ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ: สังเกตแนวโน้มประสิทธิภาพที่ลดลงในช่วงเวลาการตรวจสอบหลายครั้ง เพื่อให้คุณสามารถเข้าแทรกแซงได้ก่อนที่ปัญหาเล็กน้อยจะกลายเป็นความขัดข้องครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุปทาน— ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก74% ของ CPOระบุว่า การหาแหล่งจัดหาทางเลือกเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความเสี่ยง
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ขาย: ให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนและสร้างสรรค์แก่ผู้จัดหา พร้อมข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลจริง สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุง และส่งเสริมความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น
- ตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วขึ้น: เมื่อถึงเวลาต่อสัญญา คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าผู้ขายรายใดที่ตอบสนองต่อความคาดหวังและรายใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ช่วยประหยัดเวลาในการประเมินใหม่ที่ยืดเยื้อ
- เตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ: รักษาเอกสารการประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการทุกรายให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่เสมอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ประวัติผู้ขายไม่ควรอยู่ในความทรงจำของพนักงาน เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้ขาย คำถามที่แย่ที่สุดคือ "บันทึกไว้ที่ไหน?" ด้วย ClickUp Enterprise Search คุณสามารถดึงข้อมูลย้อนหลัง เช่น คะแนนประเมิน ประวัติเหตุการณ์ การตัดสินใจต่อสัญญา เงื่อนไขสัญญา และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว ทำให้การประเมินอยู่บนพื้นฐานของหลักฐาน ไม่ใช่การค้นหาข้อมูลเก่าใน Slack
วิธีสร้างสกอร์การ์ดที่ใช้งานได้จริง
ก่อนที่คุณจะเลือกเทมเพลต ให้ล็อกสามสิ่งนี้ไว้ นี่คือความแตกต่างระหว่างสกอร์การ์ดที่ทีมของคุณไว้วางใจ กับสกอร์การ์ดที่ผู้คนมองข้าม
- ระดับ: ให้เรียบง่าย (1–5 หรือ 1–10)
- น้ำหนัก: ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุด (การจัดส่ง vs ต้นทุน vs ความเสี่ยง) และบันทึกไว้
- จังหวะ: กำหนดจังหวะการตรวจสอบ (รายเดือนสำหรับผู้ขายที่มีความสำคัญ รายไตรมาสสำหรับผู้ขายส่วนใหญ่)
เมื่อกำหนดตรรกะการให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้
ตัวชี้วัดหลักที่ควรรวมไว้ในบัตรคะแนนผู้ขายของคุณ
การติดตามตัวชี้วัดที่ไม่ถูกต้องนั้นสร้างปัญหาได้พอๆ กับการไม่ติดตามอะไรเลย การประเมินผู้ขายด้วยสกอร์การ์ดที่ยอดเยี่ยมจะเน้นที่ชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ที่สมดุลและสะท้อนถึงสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงต่อธุรกิจของคุณ แม้ว่ารายละเอียดจะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ แต่สกอร์การ์ดส่วนใหญ่จะรวมถึงตัวชี้วัดหลักด้านการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้
- ตัวชี้วัดคุณภาพ: นี่คือการติดตามว่าสินค้าหรือบริการของผู้ขายตรงตามมาตรฐานของคุณได้ดีเพียงใด รวมถึงอัตราการชำรุด, อัตราการคืนสินค้า, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ประสิทธิภาพการส่งมอบ: วัดความน่าเชื่อถือและความตรงต่อเวลา ตัวชี้วัดหลักได้แก่ อัตราการส่งมอบตรงเวลาความแม่นยำของระยะเวลาการส่งมอบ และความสมบูรณ์ของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
- ตัวชี้วัดต้นทุน: นี่คือการประเมินมูลค่าทั้งหมดที่มากกว่าแค่ราคาที่ติดไว้ ติดตามความสามารถในการแข่งขันของราคาเมื่อเทียบกับตลาด ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ และต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ
- การตอบสนองและการให้บริการ: ประเมินว่าผู้ขายมีความง่ายต่อการทำงานร่วมกันมากน้อยเพียงใด วัดระยะเวลาการตอบกลับการสื่อสาร ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อคำขอเร่งด่วน
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเสี่ยง: ประเมินความมั่นคงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ขาย รวมถึงสถานะการประกันและการรับรองของพวกเขา ตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินและการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ปัจจัยด้านความสัมพันธ์: บันทึกคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือ. ให้คะแนนคุณภาพการบริหารบัญชี, ความเต็มใจที่จะร่วมมือในการปรับปรุง, และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
🎥 เมื่อประเมินผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ การเข้าใจตัวชี้วัดการพัฒนาที่สำคัญสามารถช่วยคุณประเมินความสามารถทางเทคนิคและประสิทธิภาพการส่งมอบของพวกเขาได้ดีขึ้น วิดีโอนี้ให้ภาพรวมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นซึ่งสามารถช่วยคุณกำหนดเกณฑ์การประเมินผู้จำหน่ายของคุณได้
10 แบบฟอร์มคะแนนผู้ขายฟรี
เทมเพลตการ์ดคะแนนผู้ขายฟรี 10 แบบนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและปรับแต่งต่อได้ตามต้องการ
1. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUp
เบื่อกับการที่ขั้นตอนต่างๆ ถูกมองข้ามระหว่างการรับสมัครผู้ขายหรือไม่?แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายตามงานโดย ClickUpนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกิจกรรมการจัดการจะถูกติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการรับผู้ขายใหม่และการตรวจสอบเป็นระยะ
เทมเพลตนี้รวมกระบวนการกับการติดตามประสิทธิภาพ
สิ่งที่เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- รายการตรวจสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกผู้ขาย
- คลิกที่ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อติดตามสถานะของผู้ขาย วันที่ของสัญญา และเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยใช้ผู้รับมอบหมายและกำหนดส่งงานใน ClickUp
- โครงสร้างที่ยืดหยุ่นซึ่งรองรับการเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนควบคู่ไปกับการติดตามรายการตรวจสอบ
หยุดการติดตามวันต่ออายุด้วยตนเอง—การอัตโนมัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 18%โดยคืนทุนภายใน 12 เดือนเท่านั้น ไม่พลาดกำหนดเส้นตายของสัญญาด้วยการตั้งค่าClickUp Automationsเพื่อกระตุ้นงานทบทวนหรือส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนด
2. แม่แบบการทบทวนผลงานผู้ขาย ClickUp
บางครั้งคะแนนที่เรียบง่ายอาจไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้.แบบฟอร์มการทบทวนผู้จัดหาแบบย้อนหลังสไตล์นี้โดย ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำการทบทวนผู้จัดหาหลังโครงการหรือหลังสัญญาได้อย่างมีความหมายเพื่อจับเอาบทเรียนที่มีค่าได้. เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเข้าใจถึง "เหตุผล" ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติงานของผู้จัดหา.
เทมเพลตนี้เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- ส่วนที่มีโครงสร้างสำหรับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้ทำ และรายการดำเนินการสำหรับการมีส่วนร่วมในอนาคต
- การรวบรวมข้อเสนอแนะแบบร่วมมือโดยใช้ClickUp Docs
- การจัดระเบียบและการอ้างอิงที่ง่ายดายด้วยระบบแท็กของ ClickUp
- จับประเด็นเชิงคุณภาพที่สนับสนุนการตัดสินใจเลือกผู้จำหน่ายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
3. แม่แบบรายการหลักผู้ขาย ClickUp
ข้อมูลผู้ขายของคุณกระจัดกระจายอยู่ในไฟล์ต่างๆ มากมายใช่หรือไม่?เทมเพลตรายการหลักผู้ขายในฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์โดย ClickUpช่วยแก้ปัญหาด้วยการติดตามผู้ขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว พร้อมรายละเอียดสำคัญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรที่จัดการกับซัพพลายเออร์หลายรายและต้องการฐานข้อมูลผู้ขายแบบรวมศูนย์
แบบฟอร์มคะแนนผู้จัดหาฉบับนี้เป็นรากฐานสำหรับโปรแกรมการจัดการผู้จัดหาทั้งหมดของคุณ
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- การติดตามแบบตารางสไตล์สเปรดชีตโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp
- ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp สำหรับข้อมูลติดต่อ, ใบรับรอง, และการประเมินความเสี่ยง
- การค้นหาและจัดเรียงอย่างรวดเร็วด้วยตัวกรอง ClickUp
- ความสามารถในการเชื่อมโยงบัตรคะแนนรายบุคคลกลับไปยังฐานข้อมูลผู้ขายหลัก
เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลัง. ดูภาพรวมระดับสูงของเครือข่ายผู้จัดหาทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา ด้วยการดึงข้อมูลจากลิสต์นี้ไปสู่ภาพรวมประสิทธิภาพของผู้จัดหาแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Dashboards.
4. แม่แบบเมทริกซ์เปรียบเทียบ ClickUp
การเลือกผู้ขายหลายรายระหว่างกระบวนการ RFP อาจรู้สึกเหมือนการเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับส้ม.แบบจำลองเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันโดย ClickUpนี้ช่วยให้กระบวนการประเมินคะแนนผู้ขายชัดเจนขึ้น โดยให้คุณประเมินผู้จัดหาหลายรายตามเกณฑ์เดียวกันอย่างแม่นยำ. แบบจำลองนี้สร้างขึ้นสำหรับทีมจัดซื้อที่ต้องการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายได้ โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน.
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจากรายการยาวเป็นรายการสั้นได้อย่างมั่นใจ
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- รูปแบบตารางเปรียบเทียบที่มีโครงสร้าง เปรียบเทียบผู้ขายกับเกณฑ์การประเมินเดียวกัน
- การจัดอันดับอัตโนมัติโดยใช้ฟิลด์การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักของ ClickUp (ฟิลด์สูตร)
- สัญญาณการแสดงผลทางสายตาด้วยตัวบ่งชี้สถานะรหัสสีของ ClickUp
- กรอบการประเมินที่ชัดเจนและสามารถป้องกันได้เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกผู้ขายในท้ายที่สุด
ต้องการคะแนนแบบถ่วงน้ำหนักโดยไม่ต้องคำนวณในสเปรดชีต?
ใน ClickUp ให้เพิ่มแต่ละ KPIเป็นฟิลด์แบบกำหนดเอง จากนั้นใช้ฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนักโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้เทมเพลตมีความสอดคล้องกันอยู่เสมอ แม้จะมีผู้ตรวจสอบหลายคนให้คะแนนกับผู้ขายก็ตาม ✨
5. แม่แบบบัตรคะแนนสมดุล ClickUp
การมุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจทำให้คุณเลือกผู้ขายที่ราคาถูกซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาวเนื่องจากคุณภาพหรือบริการที่ไม่ดีแม่แบบ Balanced Scorecard กลยุทธ์นี้โดย ClickUpช่วยให้คุณประเมินผู้ขายในหลายมิติของประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณได้รับมุมมองที่ครอบคลุมถึงคุณค่าที่แท้จริงของพวกเขา
แม่แบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณให้ความสำคัญกับราคาจนเกินไปจนกระทบต่อคุณภาพหรือนวัตกรรม
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- การประเมินสี่มิติครอบคลุมด้านการเงิน, ลูกค้า/คุณภาพ, กระบวนการภายใน, และการเรียนรู้/การเติบโต
- การให้คะแนนในแต่ละมิติโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- รูปแบบพร้อมใช้งานบนแดชบอร์ดสำหรับการรายงานในระดับผู้บริหาร
- ตามวิธีการของสมุดบันทึกสมดุลที่ปรับให้เหมาะกับการจัดการประสิทธิภาพของผู้จัดหา
6. แม่แบบการประเมินซอฟต์แวร์ ClickUp
การประเมินผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์มาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัว บัตรคะแนนเฉพาะทางสำหรับการประเมินซอฟต์แวร์นี้โดย ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมไอที ทีมจัดซื้อจัดจ้าง และทีมปฏิบัติการที่มีหน้าที่ประเมินผู้จำหน่ายเทคโนโลยีและเครื่องมือ SaaS
เทมเพลตนี้ครอบคลุมข้อพิจารณาเฉพาะในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ 🛠️
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- การประเมินผลครอบคลุมความเหมาะสมของฟังก์ชันการทำงาน ความสามารถในการบูรณาการ ความปลอดภัย/การปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณภาพการสนับสนุน และรูปแบบการกำหนดราคา
- การรวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้ามสายงาน
- การจัดอันดับผู้ขายโดยใช้ฟิลด์คะแนนที่มีน้ำหนัก
- ช่วยประเมินปัจจัยทางเทคนิคในระยะยาว เช่น ความพร้อมใช้งานของ API และการถ่ายโอนข้อมูล
7. แม่แบบข้อตกลงผู้ขาย ClickUp
สัญญาผู้ขายไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายเท่านั้น—แต่เป็นคำมั่นสัญญาในการปฏิบัติงานจริงแม่แบบข้อตกลงผู้ขายโดย ClickUpช่วยให้คุณเชื่อมช่องว่างระหว่างข้อตกลงทางกฎหมายกับความเป็นจริงในการดำเนินงานด้วยการบันทึกข้อตกลงกับผู้ขายควบคู่กับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการให้ผู้ขายรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาได้สัญญาไว้จริง
เทมเพลตนี้เปลี่ยนสัญญาของคุณให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิต
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- เอกสารที่มีโครงสร้างของเงื่อนไขสัญญาหลัก, ข้อผูกพัน SLA, และเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ติดตามสถานะข้อตกลง วันที่ต่ออายุ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยใช้ ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
- ขั้นตอนการทำงานในการตรวจสอบสัญญาที่รองรับโดย ClickUp Linked Tasks
- ช่วยให้มั่นใจว่าเงื่อนไขที่เจรจาไว้ได้รับการติดตามและบังคับใช้อย่างจริงจัง
8. แบบฟอร์มประเมินผู้ขายโดย Jotform
แบบฟอร์มประเมินผู้ขาย ให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดหาโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนมาตรฐานและช่องสำหรับความคิดเห็น ช่วยให้ทีมรวบรวมข้อมูลการประเมินที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับคุณภาพของผู้ขาย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการให้บริการ ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบผู้ขายและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง แบบฟอร์มนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวิธีการติดตามประสิทธิภาพของผู้ขายที่ง่ายและใช้แบบฟอร์มโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
เทมเพลตนี้รองรับการประเมินผู้จัดหาที่มีความสม่ำเสมอและเป็นระบบ
สิ่งที่เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดหาที่มีโครงสร้าง โดยใช้มาตราส่วนการให้คะแนนและช่องสำหรับให้ข้อเสนอแนะ
- บันทึกข้อมูลสำคัญของผู้ขาย เช่น ข้อมูลผู้ขายและเกณฑ์การประเมิน
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขช่องคะแนนและคำถามการประเมิน
- การเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดหาอย่างต่อเนื่อง
- แชร์ได้ง่ายผ่านลิงก์แบบฟอร์มที่ปลอดภัยหรือฝังเพื่อรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การจัดเก็บการตอบสนองแบบรวมศูนย์เพื่อการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
- รองรับทั้งการให้คะแนนเชิงปริมาณและข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพเพื่อการประเมินที่สมดุล
อ่านเพิ่มเติม:การมองเห็นในห่วงโซ่อุปทาน: คืออะไรและทำไมจึงสำคัญ
9. แม่แบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดย Hubspot
หากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายและไม่มีลูกเล่นสำหรับแม่แบบการให้คะแนนผู้ขายของคุณโดยใช้ Lead Scoring Template ของ Hubspot สเปรดชีตที่ดาวน์โหลดได้จาก HubSpot นี้เป็นตัวเลือกที่รวดเร็วและง่ายดาย มันให้กรอบพื้นฐานที่คุณสามารถปรับแต่งได้ใน Excel หรือ Google Sheets
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- โครงสร้างการให้คะแนนพื้นฐานที่ครอบคลุมตัวชี้วัดทั่วไปของผู้จัดหา
- ฟิลด์และเกณฑ์การประเมินที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- รูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานในสเปรดชีตเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- การเปรียบเทียบอย่างง่ายระหว่างผู้ขาย
ในฐานะที่เป็นสเปรดชีตแบบคงที่ แม่แบบนี้ต้องมีการอัปเดตและคำนวณด้วยตนเอง มันอยู่นอกเหนือจากกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกข้อมูลและการกระจายบริบทที่ไม่เป็นระเบียบ
10. แบบฟอร์มตรวจสอบการจัดการผู้ขายโดย Coeffiennt. io
แบบฟอร์มเช็กลิสต์ Coefficient. io's Vendor Management Checklist Template จาก Coefficient. io เน้นไปที่ด้านกระบวนการของการจัดการผู้ขาย เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดและการติดตามงาน เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการดูแลผู้ขายที่เน้นงานเป็นสำคัญ
เทมเพลตนี้มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามกระบวนการ
สิ่งที่เทมเพลตนี้รวมอยู่:
- การตรวจสอบคุณสมบัติและการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้จัดจำหน่ายโดยใช้รายการตรวจสอบ
- กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการผู้ขาย
- การสนับสนุนเอกสารสำหรับขั้นตอนและข้อกำหนดของผู้ขาย
- มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสม่ำเสมอของกระบวนการ
แม้ว่าจะยอดเยี่ยมในการติดตามความสมบูรณ์ของกระบวนการ แต่แนวทางแบบรายการตรวจสอบนี้ไม่เหมาะสำหรับการให้คะแนนประสิทธิภาพเชิงปริมาณและการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะยาว
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้แม่แบบคะแนนประเมินผู้ขาย
แม้แต่เทมเพลตคะแนนผู้ขายที่ดีที่สุดก็จะล้มเหลวหากทีมของคุณไม่ปฏิบัติตามกระบวนการที่สม่ำเสมอ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้โปรแกรมการประเมินผู้ขายของคุณประสบความสำเร็จ 🙌
- กำหนดเกณฑ์ก่อนเริ่มให้คะแนน: ได้รับความเห็นพ้องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญและวิธีการให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัด การเปลี่ยนกฎระหว่างดำเนินการจะบั่นทอนความสม่ำเสมอและความยุติธรรม
- ให้คะแนนแบบง่าย: การใช้มาตราส่วนหนึ่งถึงห้าโดยทั่วไปก็เพียงพอแล้ว มาตราส่วนที่ซับซ้อนเกินไปอาจทำให้เกิดความสับสนและคะแนนที่ไม่สอดคล้องกันจากผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
- กำหนดรอบการทบทวนเป็นประจำ: ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ การทบทวนทุกไตรมาสมักเหมาะสมกับความสัมพันธ์กับผู้ขายส่วนใหญ่ แต่คุณอาจพิจารณาการตรวจสอบรายเดือนสำหรับซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง
- มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย: การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรให้คะแนนผู้ขายโดยลำพัง ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่อยู่แนวหน้าซึ่งทำงานร่วมกับผู้ขายทุกวัน
- แบ่งปันข้อเสนอแนะกับผู้ขายของคุณ: การให้คะแนนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง แบ่งปันผลลัพธ์กับผู้ขายของคุณเพื่อให้พวกเขามีแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ติดตามแนวโน้ม ไม่ใช่แค่ภาพรวมชั่วคราว: คะแนนต่ำเพียงครั้งเดียวอาจเป็นเพียงความผิดปกติ สิ่งที่คุณควรจับตาดูจริงๆ คือคะแนนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาการตรวจสอบหลายครั้ง เพราะนั่นเป็นสัญญาณของปัญหาที่แท้จริง
หยุดปล่อยให้ความรู้ที่มีค่าสูญหายไปในรายงานที่นิ่งเฉย แสดงแนวโน้มคะแนนตามเวลาและเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วย ClickUp Dashboards ซึ่งดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงานและฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ หากต้องการเจาะลึกยิ่งขึ้นและเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ให้ClickUp Brainสรุปข้อมูลประสิทธิภาพของผู้ขายหรือระบุผู้ที่มีผลงานดีที่สุด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตามรีวิวผู้ขายให้เป็นระบบ การประเมินคะแนนผู้ขายจะล้มเหลวหากกระบวนการไม่ได้รับการบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอClickUp Super Agents สามารถติดตามวันครบกำหนดของคะแนนประเมิน แจ้งเตือนผู้ขายที่มีคะแนนลดลงในแต่ละรอบ และกระตุ้นเจ้าของงานเมื่อการรีวิวล่าช้า เพื่อให้ "การรีวิวรายไตรมาส" ไม่ใช่แค่เป้าหมายที่ตั้งไว้แต่กลายเป็นนิสัยในการดำเนินงาน
จากข้อมูลกระจัดกระจายสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คะแนนประเมินผู้ขายมีประสิทธิภาพเพราะทำให้เห็นผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ด้วยระบบการให้คะแนนที่สม่ำเสมอ คุณสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ให้รางวัลแก่ผู้ขายที่ส่งมอบผลงานได้จริง และเข้าสู่การต่อสัญญาด้วยหลักฐานที่ชัดเจนแทนการตัดสินใจโดยความรู้สึก
เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ ตั้งค่าตรรกะการให้คะแนนเพียงครั้งเดียว และเริ่มรอบการตรวจสอบครั้งแรกของคุณ หลังจากนั้น กระบวนการจะทวีคูณขึ้น
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและปรับแต่งเทมเพลตให้ตรงกับวิธีการประเมินผู้ขายของทีมคุณ
คำถามที่พบบ่อย
การทบทวนรายไตรมาสมักเหมาะสมสำหรับความสัมพันธ์กับผู้ขายส่วนใหญ่ โดยให้เวลาเพียงพอในการสังเกตแนวโน้มประสิทธิภาพที่มีความหมายโดยไม่สร้างภาระงานด้านการบริหารที่มากเกินไป สำหรับซัพพลายเออร์ที่มีความสำคัญหรือผู้ที่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพล่าสุด การตรวจสอบรายเดือนอาจเหมาะสม สิ่งสำคัญคือการมีความสม่ำเสมอ—การทบทวนที่ไม่สม่ำเสมอจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของกระบวนการประเมินของคุณและทำให้การวิเคราะห์แนวโน้มไม่น่าเชื่อถือ
การประเมินผู้ขายโดยทั่วไปเป็นการประเมิน ณ จุดเวลาหนึ่ง ซึ่งดำเนินการในระหว่างการคัดเลือกหรือการคัดเลือกผู้ขาย—โดยพื้นฐานแล้วเป็นภาพรวมของความสามารถและความเหมาะสม ในทางกลับกัน การ์ดคะแนนผู้ขายเป็นเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่วัดว่าผู้ขายที่จัดตั้งขึ้นแล้วสามารถตอบสนองความคาดหวังได้ดีเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป คิดว่าการประเมินเป็นการสัมภาษณ์งาน และการ์ดคะแนนเป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นด้วยการสาธิตต้นทุนของวิธีการปัจจุบัน—เวลาที่สูญเสียไปกับการค้นหาข้อมูล การตัดสินใจที่ทำบนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ จากนั้นเสนอโครงการนำร่องกับผู้ขายที่สำคัญที่สุดสามถึงห้าคนของคุณ ผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากโครงการนำร่องจะสร้างแรงผลักดันสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้าง และผู้เข้าร่วมในช่วงแรกมักกลายเป็นผู้สนับสนุนการขยายโครงการ