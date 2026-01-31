วิธีทำเงินด้วยปัญญาประดิษฐ์

คุณเป็นผู้สร้างสรรค์หรือบุคคลที่ต้องการหารายได้กับ AI?
ข่าวดีก็คือ มันเป็นไปได้ทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องการคือขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายและวินัยในการส่งมอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ
McKinsey ประมาณการว่า AI เชิงสร้างสรรค์อาจเพิ่มมูลค่าได้ระหว่าง 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในธุรกิจหลายสิบประเภท มูลค่าดังกล่าวจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบของทีมที่จ่ายเงินสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้นและการดำเนินงานที่รัดกุมยิ่งขึ้นทั่วโลก คุณสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้ด้วย AI
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีการสร้างรายได้ด้วย AI เราจะพูดคุยเกี่ยวกับช่องทางรายได้ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งที่ควรขาย และวิธีการตั้งราคา
คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เราจะพาคุณไปดูวิธีการสร้างระบบที่สามารถสร้างรายได้ด้วย AI อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคุณจะเริ่มต้นด้วยเครื่องมือ AIฟรีและความรู้ทางเทคนิคพื้นฐานก็ตาม
วิธีทำเงินด้วย AI: แหล่งรายได้ยอดนิยมที่ใช้งานได้จริง
การทำเงินด้วย AI สามารถทำได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะเขียนโค้ด สร้างเนื้อหา หรือออกแบบระบบอัตโนมัติด้วย AI ก็ตาม มีโอกาสมากมายที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ สิ่งที่คุณต้องรู้คือเครื่องมือที่จะใช้และวิธีการขายสิ่งที่คุณผลิตออกมา
✅ มาดูแผนและกระบวนการที่แน่นอนในการทำเงินโดยใช้เครื่องมือและบริการ AI:
1) ฟรีแลนซ์ด้วย AI (การเขียน, การออกแบบ, การเขียนโปรแกรม, การทำงานอัตโนมัติ)
การทำงานอิสระเป็นเส้นทางที่เร็วที่สุดในการสร้างรายได้ด้วย AI เพราะคุณขายผลลัพธ์ที่ลูกค้าเข้าใจอยู่แล้ว คุณใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อยู่เบื้องหลังเพื่อส่งมอบงานได้เร็วขึ้น จากนั้นคุณคิดค่าบริการจากผลลัพธ์ ไม่ใช่เครื่องมือ
- เขียนบล็อกโพสต์, หน้า landing page, และลำดับอีเมล โดยใช้เครื่องมือเขียน AIและผู้ช่วยเขียน AI
- ออกแบบภาพตัวอย่าง, ครีเอทีฟโฆษณา, และชุดแบรนด์ ด้วยเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI, เครื่องสร้างภาพด้วย AI, และศิลปะที่สร้างโดย AI
- สร้างสคริปต์และระบบเชื่อมต่ออย่างง่ายด้วยเครื่องมือเขียนโค้ด AI เพื่อเร่งการส่งมอบงานให้ลูกค้า
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการต้อนรับ การติดตามผล และการรายงาน ในฐานะบริการ AI แบบชำระเงิน
📌 ตัวอย่าง: คุณขายแพ็กเกจ "เครื่องมือสร้างเนื้อหาประจำเดือน" ที่ประกอบด้วยบทความบล็อก 4 ชิ้น + โพสต์โซเชียลมีเดีย 12 ชิ้น คุณใช้การสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว จากนั้นคุณแก้ไข ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับแต่งเสียงให้ยังคงฟังดูเป็นมนุษย์
2) การสร้างเนื้อหาด้วย AI (บล็อก, YouTube, วิดีโอสั้น)
คุณสามารถเปลี่ยนการสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นแหล่งรายได้โดยการผลิตเนื้อหา AI ที่มีความสวยงาม เลือกหนึ่งนิช และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำความคิดเดิมไปใช้ซ้ำในช่องทางต่าง ๆ นี่จะทำให้ความพยายามของคุณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป
- สร้างบล็อกโพสต์ได้เร็วขึ้นด้วยผู้ช่วยเขียน AI จากนั้นเพิ่มตัวอย่างจริงและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นต้นฉบับ
- เขียนสคริปต์และวางแผนวิดีโอ YouTube ด้วย AI จากนั้นตัดคลิปโดยใช้เครื่องมือวิดีโอ AI
- สร้างแม่แบบสำหรับฮุค, ชื่อเรื่อง, และภาพตัวอย่าง เพื่อที่คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทุกสัปดาห์
📌 ตัวอย่าง: คุณดำเนินช่อง YouTube เฉพาะกลุ่ม (เช่น "AI สำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์") วิดีโอประจำสัปดาห์หนึ่งรายการจะกลายเป็นบทความบล็อก อีเมลสั้นๆ และวิดีโอสั้นหลายรายการ
3) การให้คำปรึกษาหรือการโค้ชที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณมีความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง (ฟิตเนส, การออกแบบ, การดำเนินงานการขาย, ทรัพยากรบุคคล, การเงิน) คุณสามารถขาย "AI + การตัดสินใจของคุณ" ได้ ที่นี่ ลูกค้าจะจ่ายเงินให้คุณเพื่อเลือกเครื่องมือ ลดการลองผิดลองถูก และตั้งระบบที่สามารถใช้งานได้จริง
- แพ็กเกจการเริ่มต้นใช้งาน AI พร้อมการตั้งค่าเครื่องมือ, ไลบรารีคำสั่ง, SOPs และการฝึกอบรมในรูปแบบบริการที่ปรึกษา AI
- ให้บริการรายงานประจำสัปดาห์และสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงข้อมูลเชิงภาพ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- แนะนำโซลูชัน AI ที่ใช้งานได้จริง สำหรับหนึ่งกระบวนการทำงาน (การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, การสนับสนุนคำถามที่พบบ่อย, กระบวนการสร้างเนื้อหา) จากนั้นขยายเพิ่มเติม
📌 ตัวอย่าง: คุณช่วยเอเจนซี่ขนาดเล็กผสาน AI เข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ จากนั้นคุณส่งมอบคู่มือปฏิบัติการที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งพวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทุกสัปดาห์
4) การขายคำสั่ง AI หรือชุดคำสั่ง AI
หากคุณสามารถสร้างคำแนะนำที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทีมได้ คุณก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ ลองนึกถึงคำแนะนำเหล่านี้เสมือนเป็น "เวิร์กโฟลว์ขนาดเล็ก" ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการสร้างเนื้อหา การติดต่อสื่อสาร การอธิบายผลิตภัณฑ์ หรือการสนับสนุนลูกค้า
- ขายแพ็กเกจตามบทบาท (นายหน้า, โค้ช, ผู้ขายบน Etsy, คลินิกท้องถิ่น) พร้อมลำดับคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
- รวม "ช่องกรอกข้อมูล" และตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเดา
- เพิ่มชุดคำถามที่พบบ่อยสำหรับ AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการตอบข้อโต้แย้งด้านการขาย
📌 ตัวอย่าง: คุณขาย "แพ็กเกจเนื้อหาสำหรับธุรกิจท้องถิ่น" พร้อมคำแนะนำสำหรับโพสต์บน Google Business, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อความโฆษณาสั้น ๆ รวมถึงรายการตรวจสอบการโพสต์รายสัปดาห์
5) สร้างและขายเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วย AI
ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติด้วย AI คุณสามารถทำเงินได้มากขึ้นโดยการลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือและตั้งค่าตัวกระตุ้น คุณสามารถสร้างระบบการทำงานที่ช่วยประหยัดเวลาทุกสัปดาห์ ซึ่งทำให้การตั้งราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- สร้างกระบวนการทำงานสำหรับการรับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (แบบฟอร์ม → ระบบ CRM → ติดตามผล)
- สร้างกระบวนการผลิตเนื้อหา (ร่าง → ตรวจทาน → กำหนดเวลา)
- อัตโนมัติการรายงาน (การรวบรวมข้อมูล → แดชบอร์ด → สรุปประจำสัปดาห์)
📌 ตัวอย่าง: คุณขาย "ระบบอัตโนมัติสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่" เป็นค่าติดตั้งครั้งเดียวบวกกับค่าบริการรายเดือนสำหรับการอัปเดตและการปรับปรุง
6) การขายสินค้าดิจิทัลที่สร้างขึ้นด้วย AI
สินค้าดิจิทัลเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะคุณสามารถสร้างครั้งเดียวและขายได้หลายครั้ง. AI ช่วยคุณร่างได้เร็วขึ้น แต่คุณยังชนะได้ด้วยการทำให้สินค้าใช้งานได้จริง.
- ขายเทมเพลต (ปฏิทินเนื้อหา, เด็คนำเสนอ, SOPs, แพ็คข้อเสนอ)
- ขายชุดสินค้าเฉพาะกลุ่ม (คลังคำบรรยาย, ลำดับอีเมล, รายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน)
- ขายสินทรัพย์สร้างสรรค์ (ไอคอน, พื้นหลัง, ภาพ AI สไตล์สต็อก)
📌 ตัวอย่าง: คุณสร้าง "ชุดเริ่มต้นสำหรับฟรีแลนซ์" ที่มีเทมเพลตข้อเสนอ, แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า, และรายการตรวจสอบการส่งงานอย่างง่าย
7) การสร้างแชทบอท AI สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจขนาดเล็กมักต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นและคำถามซ้ำน้อยลง คุณสามารถสร้างแชทบอท AI ที่จัดการคำถามที่พบบ่อยและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้
- สร้างแชทบอท จากคำถามที่พบบ่อย นโยบาย และรายการบริการที่มีอยู่ของธุรกิจ
- เพิ่มการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (ชื่อ, อีเมล, ประเภทคำขอ) และกฎการส่งต่อ
- ให้มีการส่งต่อระหว่างคนสำหรับกรณีซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดการสัญญาเกินจริง
📌 ตัวอย่าง: คุณตั้งค่าแชทบอท AI สำหรับคลินิกที่ตอบคำถามเกี่ยวกับราคา เวลา และนัดหมาย จากนั้นส่งต่อคำถามทางการแพทย์ไปยังเจ้าหน้าที่
8) การให้บริการวิดีโอและเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผู้สร้างสรรค์และธุรกิจต่างๆ จ่ายเงินเพื่อความเร็ว คุณสามารถใช้ AI เพื่อร่าง ทำความสะอาด หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ แล้วส่งมอบผลงานที่เสร็จสมบูรณ์และดูเป็นมืออาชีพ
- แก้ไขพอดแคสต์ได้เร็วขึ้น (ทำความสะอาด, สรุป, กำหนดเวลา)
- เปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปสั้น
- สร้างสคริปต์และร่างเสียงพากย์ด้วย AI จากนั้นปรับแต่งให้ชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: คุณขาย "คลิปสั้น 10 คลิปต่อสัปดาห์" จากการบันทึกเสียง 1 ชั่วโมงของผู้ก่อตั้ง พร้อมคำบรรยายและคำแนะนำในการโพสต์
9) การตลาดแบบพันธมิตรโดยใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI
รายได้จากพันธมิตรเติบโตเมื่อคุณเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ AI ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงาน แต่คุณจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแปลงเป็นลูกค้า
- สร้างโพสต์เปรียบเทียบ, คู่มือวิธีการ และสรุปเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม
- ใช้ AI สำหรับโครงร่างและร่างแรก จากนั้นเพิ่มบันทึกการทดสอบ ภาพหน้าจอ และข้อดี/ข้อเสีย
- ติดตามผลการดำเนินงานและอัปเดตเนื้อหา เมื่อแนวโน้มตลาดเปลี่ยนแปลง
การกำหนดตำแหน่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ นักการตลาดพันธมิตรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังขับเคลื่อน ซึ่งสามารถส่งมอบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ยังคงให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำ
📌 ตัวอย่าง: คุณมีบล็อกที่รีวิวเครื่องมือสำหรับครีเอเตอร์ คุณโพสต์เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นได้รับค่าคอมมิชชั่นจากลิงก์พันธมิตร
10) การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
โซเชียลมีเดียเป็นธุรกิจบริการ. AI ช่วยคุณผลิตมากขึ้น และลูกค้าจ่ายเงินให้คุณเพื่อความสม่ำเสมอ, ความเหมาะสมกับแบรนด์, และผลลัพธ์ (ไม่ว่าจะเป็นคลิก, การลงทะเบียน, หรือการซื้อ).
- วางแผนเนื้อหาหลักและปฏิทินรายสัปดาห์
- ร่างคำบรรยายและรูปแบบต่างๆ สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ
- สร้างสื่อการตลาด เช่น กราฟิกโปรโมชั่น, กรอบเรื่องราว, และรูปแบบโฆษณา
📌 ตัวอย่าง: คุณดูแลการสร้างเนื้อหาสำหรับแบรนด์ท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงโพสต์ 3 โพสต์ต่อสัปดาห์, 5 เรื่องราว, และธีมแคมเปญรายเดือนหนึ่งธีม
11) AI สำหรับการขายแบบดรอปชิปปิ้งและการเพิ่มประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซ
คุณสามารถใช้ AI เพื่อสนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้า
- สร้างคำอธิบายสินค้า และคำถามที่พบบ่อยอย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงการค้นหาภายในเว็บไซต์, การจัดกลุ่มสินค้า และแนวคิดการจัดวางสินค้า
- ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ เพื่อระบุรูปแบบของยอดคืนสินค้า การคืนเงิน และสินค้าขายดี
📌 ตัวอย่าง: คุณให้บริการ "อัปเกรดรายการสินค้าอีคอมเมิร์ซ": เขียนรายการสินค้าใหม่ 30 รายการ ปรับปรุงคำอธิบายภาพสำหรับแบนเนอร์ และเพิ่มคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ดีขึ้นเพื่อลดจำนวนการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
12) ผลิตภัณฑ์ไมโคร AI SaaS
หากคุณต้องการสร้างธุรกิจ AI โดยไม่ต้องระดมทุน ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กจะช่วยให้ขอบเขตสามารถจัดการได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กแบบ SaaS สำหรับ AI จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาเฉพาะทางหนึ่งและเรียกเก็บค่าสมาชิกได้
- สร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์ AI ขนาดเล็กสำหรับกระบวนการทำงานหนึ่ง (สรุป, รับข้อมูล, ติดแท็ก, รายงาน)
- เสนอการผสานรวมที่ง่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถผสานโซลูชัน AI เข้ากับเครื่องมือที่มีอยู่ได้
- ให้เวอร์ชันแรกมีจุดมุ่งหมายชัดเจน เพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาหลายเดือนไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
📌 ตัวอย่าง: คุณสร้างเครื่องมือขนาดเล็กที่เปลี่ยนบันทึกการประชุมที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการและส่งไปยังบอร์ดโครงการ
13) AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและบริการรายงาน
หลายทีมมีข้อมูลแต่ประสบปัญหาในการทำให้ชัดเจน หากคุณสามารถเปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นการตัดสินใจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คุณก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่ต้องสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องด้วยตัวเองก็ตาม
- ทำความสะอาดและจัดระเบียบการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง
- สร้างแดชบอร์ดและรายงานประจำสัปดาห์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน
- เพิ่มการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์แบบน้ำหนักเบา (การพยากรณ์, การแจ้งเตือนความเสี่ยงการยกเลิก, แนวโน้มง่าย ๆ)
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (predictive analytics) แต่คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการรายงานเชิงปฏิบัติและขยายไปสู่โครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นในภายหลังได้
📌 ตัวอย่าง: คุณส่งมอบ "ภาพรวมยอดขายและการตลาดประจำสัปดาห์" พร้อมแผนภูมิ ความผิดปกติ และคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไป
14) การขายคอร์สหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
การฝึกอบรมจะขายได้เมื่อมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ควรเน้นการปฏิบัติจริงและหลีกเลี่ยงทฤษฎีที่มากเกินไป
- สอนผู้เริ่มต้นวิธีใช้ AI สำหรับขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น (คำสั่ง, แบบテンプレート, ข้อควรระวัง)
- จัดเวิร์กช็อปสด สำหรับทีม จากนั้นขายต่อยอดด้วยการบันทึกย้อนหลังและชุดเครื่องมือ
- สร้างคลังหลักสูตรออนไลน์สำหรับบทบาทเฉพาะทาง (นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, โค้ช, ผู้จัดการโครงการในเอเจนซี่)
📌 ตัวอย่าง: คุณขายคอร์สสั้น "วิธีทำเงินด้วย AI ในฐานะฟรีแลนซ์" พร้อมเทมเพลตและผลงานที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
15) รายได้แบบพาสซีฟผ่านเครื่องมือ AI
รายได้แบบพาสซีฟแทบจะไม่เริ่มต้นแบบพาสซีฟเลย คุณสร้างสินทรัพย์ ปรับปรุงมัน แล้วปล่อยให้มันขายซ้ำๆ
- เทมเพลตการสมัครสมาชิก (ชุดเนื้อหาประจำสัปดาห์, ไลบรารีข้อความแนะนำ, เทมเพลตรายงาน)
- ช่อง YouTube ที่ใช้ AI สร้างรายได้ผ่านการโฆษณา, การเป็นพันธมิตร, และผู้สนับสนุน
- เครื่องมือที่ใช้ API หรือระบบอัตโนมัติแบบเบา ที่คุณขายเป็นบริการสำเร็จรูป
- ผู้ช่วยแบบ GPT ที่ปรับแต่งตามความต้องการ (หากมีให้บริการ) ที่รวบรวมขั้นตอนการทำงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
OpenAI ได้ยกเลิกปลั๊กอินของ ChatGPT ในปี 2024 และเปลี่ยนไปสู่ประสบการณ์ GPT ที่ปรับแต่งเอง ดังนั้นให้เน้นที่สิ่งที่รองรับอยู่ในเครื่องมือที่คุณเลือกใช้
📌 ตัวอย่าง: คุณขายแพ็กเกจสมัครสมาชิกแบบรายเดือน "30 คำบรรยาย + 10 ครีเอทีฟ" สำหรับกลุ่มเฉพาะ และอัปเดตทุกเดือนเพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของลูกค้าให้สูง
วิธีเริ่มต้นสร้างรายได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีทำเงินด้วย AI ในฐานะมือใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการขายผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง และใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคลึกซึ้งในด้านการเรียนรู้ของเครื่องหรืออัลกอริทึม AI เพื่อให้ได้รับเงิน; คุณต้องการเพียงกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
1) เลือกบริการ/เครื่องมือที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
เลือกสิ่งที่คนซื้ออยู่แล้ว จากนั้นใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อลดเวลาที่ใช้
- เขียนบทความบล็อกและหน้าแลนดิ้งเพจ ด้วยเครื่องมือเขียน AI
- สร้างสินทรัพย์ศิลปะ AI ด้วยเครื่องมือสร้างภาพ AI และเครื่องมือสร้างศิลปะ AI
- ตั้งค่าแชทบอท AI สำหรับคำถามที่พบบ่อยและการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
- จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
🧠 คุณทราบหรือไม่? งานวิจัยและเอกสารประชาสัมพันธ์ของ Upworkเองชี้ให้เห็นถึงสัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับทักษะที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึง "การสร้างแบบจำลอง AI แบบสร้างสรรค์" และ "การเรียนรู้ของเครื่อง" ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจต่างๆ กำลังจ่ายเงินให้กับงานฟรีแลนซ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างจริงจัง
2) สร้างระบบ "อินพุต → เอาต์พุต" ที่สามารถทำซ้ำได้
คุณทำเงินได้มากขึ้นด้วย AI เมื่อคุณหยุดคิดค้นกระบวนการของคุณใหม่
- สร้างรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ (ข้อมูลนำเข้า, ขั้นตอน, การตรวจสอบคุณภาพ, ระยะเวลาดำเนินการ)
- บันทึกกรอบคำสั่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการสร้างเนื้อหา, การติดต่อสื่อสาร, และการสนับสนุน
- เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบโดยมนุษย์ เพื่อให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ยังคงถูกต้องและสอดคล้องกับแบรนด์
- รักษากฎ "ไม่มีแหล่งที่มา ไม่มีการอ้างสิทธิ์" สำหรับสถิติและรายละเอียดสินค้า
- บันทึกเสียงสั้น ๆ ของ "เสียงแบรนด์" เพื่อให้ผลลัพธ์ของคุณคงความสม่ำเสมอในเครื่องมือ AI หลายตัว
- ต้องใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 แหล่งสำหรับข้อเท็จจริง
3) ตั้งราคาตามผลลัพธ์ ไม่ใช่เวลา
AI ช่วยคุณส่งมอบได้เร็วขึ้น แต่ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อผลลัพธ์
- แพ็กเกจที่คงที่ (เช่น "4 โพสต์บล็อกต่อเดือน" หรือ "10 คลิปสั้นต่อสัปดาห์")
- การตั้งค่าและการสนับสนุนรายเดือน (เช่น การตั้งค่าแชทบอท + การอัปเดต)
- ข้อเสนอแบบแบ่งระดับเพื่อให้ลูกค้าเลือกด้วยตนเองตามงบประมาณ
4) สร้างตัวอย่าง 2 ถึง 3 ชิ้นก่อนที่คุณจะนำเสนอ
คุณจะปิดการขายได้เร็วขึ้นเมื่อคุณแสดงหลักฐานให้เห็น ธุรกิจต้องการผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก่อนที่จะลงทุนกับคุณ
- หนึ่งการเปลี่ยนแปลงก่อน/หลัง (สำเนาเก่า → สำเนาใหม่)
- หนึ่ง "ตัวอย่างระบบ" (แม่แบบหรือกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้)
- กรณีศึกษาขนาดเล็กหนึ่งกรณี (ปัญหา → กระบวนการ → ผลลัพธ์)
ตัวอย่างจริงของผู้คนที่ทำเงินด้วย AI
คุณสามารถตรวจสอบเส้นทางเงินจริงได้โดยการดูที่แพลตฟอร์มที่ผู้คนขายบริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือด้วย AI อยู่แล้ว
1) ฟรีแลนซ์ที่ขายบริการที่ใช้ AI ช่วยบน Upwork
Upworkเผยแพร่การวิจัยความต้องการทักษะและข่าวประชาสัมพันธ์ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหมวดหมู่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI
ในฐานะฟรีแลนซ์ คุณจำเป็นต้องขายผลงานที่ส่งมอบได้ (งานเขียน งานออกแบบ ระบบอัตโนมัติ และรายงาน) และใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
2) ผู้ขายที่นำเสนอผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI บน Etsy
Etsyระบุว่าอนุญาตให้ผู้ขายใช้ ข้อความเริ่มต้นของตนเองร่วมกับเครื่องมือ AI เพื่อสร้างผลงานศิลปะที่นำมาขาย และกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลหากเป็นสินค้าที่สร้างโดย AI ภายใต้มาตรฐานด้านความคิดสร้างสรรค์ของบริษัท
ในฐานะผู้ขายบน Etsy คุณสามารถผลิตชุดผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI (เช่น ภาพพิมพ์ แม่แบบ และสินทรัพย์) และจำหน่ายในรูปแบบดาวน์โหลดดิจิทัลได้
3) ผู้ขายที่สร้างรายได้บน PromptBase
PromptBase ดำเนินการในรูปแบบตลาดกลางที่ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อเข้ามาผ่านตลาดกลางหรือผ่านลิงก์ของคุณ หากคุณกำลังขายบน PromptBase คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดคำสั่งได้ ชุดคำสั่งเหล่านี้มักจะช่วยให้ผู้ซื้อได้รับผลลัพธ์ในด้านการแปลภาษาและการขาย
4) ผู้สร้างที่เผยแพร่ GPT ใน OpenAI's GPT Store
OpenAIประกาศเปิดตัวGPT Store และกล่าวว่ากำลังจะเปิดตัวโปรแกรมรายได้สำหรับผู้สร้าง GPT โดยจะเริ่มต้นกับผู้สร้างในสหรัฐอเมริกาที่จะได้รับรายได้ตามการมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับ GPT ของพวกเขา
สิ่งที่นี่คือ การบรรจุกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ไว้ใน GPT และมุ่งเน้นไปที่การกระจายการใช้งาน ซึ่งรวมถึงผู้ช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยสำหรับการสนับสนุนและผู้ช่วยในการเขียนข้อเสนอ
5) ผู้สร้างเนื้อหาบน YouTube ที่ใช้ AI แต่การสร้างรายได้ยังคงต้องการความเป็นต้นฉบับ
บน YouTube คุณสามารถใช้ AI สำหรับการเขียนสคริปต์หรือการแก้ไขได้ แต่คุณยังต้องมีคุณค่าที่เป็นต้นฉบับหากคุณต้องการรายได้ระยะยาวจากช่อง YouTube
ด้วยช่อง YouTube คุณสามารถสร้างรายได้ผ่านโปรแกรมพันธมิตรของ YouTube ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณสร้างวิดีโอในหัวข้อใดก็ได้ ตั้งแต่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การโฆษณา การเงิน ไปจนถึงไลฟ์สไตล์
คุณยังสามารถใช้โปรแกรมพันธมิตร เช่น การช้อปปิ้ง เพื่อสร้างรายได้โดยใช้ AI บน YouTube ได้อีกด้วย
🧠 คุณรู้หรือไม่? YouTube จ่ายเงินมากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สร้างเนื้อหา ศิลปิน และบริษัทสื่อต่างๆ ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อพยายามทำเงินด้วย AI
คุณสามารถทำเงินด้วย AI ได้อย่างรวดเร็ว แต่คุณก็สามารถเสียเวลาและความน่าเชื่อถือได้เร็วพอๆ กัน หากคุณใช้เครื่องมือ AI เป็นทางลัดแทนที่จะเป็นกระบวนการทำงาน นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อคุณพยายามทำเงินด้วย AI:
การเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดย AI โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยเขียน AI สามารถสร้างแหล่งข้อมูล ตัวเลข และคำพูดได้อย่างมั่นใจ สิ่งนี้เรียกว่า AI hallucination หากคุณขายเนื้อหา คุณควรเป็นเจ้าของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของมัน
- ยืนยันทุกสถิติด้วยแหล่งข้อมูลหลัก ก่อนที่คุณจะเผยแพร่
- เก็บบันทึกแหล่งที่มา สำหรับบทความในบล็อก, สคริปต์, และเอกสารการตลาด
- หลีกเลี่ยงการเรียกร้องทางการแพทย์ กฎหมาย และการเงิน เว้นแต่คุณสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้
🧠 คุณรู้หรือไม่?คำแนะนำของสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับผลงานที่มีเนื้อหาที่สร้างโดย AI เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้เขียนที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าคุณควรบันทึกการมีส่วนร่วมของมนุษย์และการควบคุมด้านบรรณาธิการของคุณไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะนำผลงานนั้นไปใช้ซ้ำหรือให้สิทธิ์ใช้งานในภายหลัง
การละเลยกฎการเปิดเผยข้อมูลในการตลาดแบบพันธมิตร
หากคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นผ่านการตลาดแบบพันธมิตร คุณจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน คุณไม่สามารถซ่อนมันไว้ในส่วนท้ายหรือใช้ภาษาที่คลุมเครือได้
- เปิดเผยความสัมพันธ์กับพันธมิตร อย่างชัดเจนและเด่นชัดใกล้กับลิงก์
- เปิดเผยข้อมูลให้สังเกตเห็นได้ง่าย และเข้าใจได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างประสิทธิภาพที่ปราศจากหลักฐาน เมื่อโปรโมตเครื่องมือ
- ติดตามแนวทางปัจจุบันของ FTC ในเรื่องนี้
การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ผลิตจำนวนมากในระดับใหญ่
ผู้เริ่มต้นมักเน้นปริมาณ แต่คุณต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มให้รางวัลกับความคิดสร้างสรรค์
- สร้างสินทรัพย์ให้น้อยลงแต่มีคุณภาพมากขึ้น ที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์จริงและตัวอย่างที่ไม่เหมือนใคร
- หลีกเลี่ยงการอัปโหลดวิดีโอที่เกือบจะเหมือนกันหลายสิบรายการ หรือหน้าที่มีรูปแบบเดียวกัน
- เพิ่มคุณค่าของมนุษย์ ด้วยเดโม การเปรียบเทียบ ผลลัพธ์ และขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
การขายศิลปะ AI โดยไม่ปฏิบัติตามกฎของตลาด
หากคุณขายงานศิลปะหรือภาพที่สร้างโดย AI คุณควรปฏิบัติตามกฎการเปิดเผยข้อมูลของแพลตฟอร์มและกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน การละเมิดกฎของตลาดอาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกยกเลิกได้
- เปิดเผยการใช้ AI เมื่อจำเป็น
- อธิบายอย่างชัดเจนว่าผู้ซื้อจะได้รับอะไรบ้าง (ประเภทไฟล์ ขนาด สิทธิ์การใช้งาน)
- หลีกเลี่ยงการสื่อถึงความเป็นเอกสิทธิ์หากคุณไม่สามารถรับประกันได้
🧠 คุณทราบหรือไม่?แนวทางสำหรับผู้ขายของ Etsyระบุว่าผู้ขายต้องเปิดเผยในรายละเอียดสินค้าหากสินค้านั้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้ AI และมีการอ้างอิงถึง "ผลงานที่สร้างโดย AI ตามคำสั่งของผู้ขาย" อย่างชัดเจน
การสัญญาเกินจริงเกี่ยวกับ "โซลูชัน AI ที่ปรับแต่งเฉพาะ" ในขณะที่คุณใช้เครื่องมือสำเร็จรูป
ลูกค้าจะจ่ายเงินเพื่อผลลัพธ์ แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรับประกันความน่าเชื่อถือ หากคุณนำเสนอ "โซลูชัน AI แบบกำหนดเอง" หรือ "โซลูชัน AI แบบบูรณาการ" คุณจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน
- อธิบายสิ่งที่คุณกำหนดค่า เทียบกับสิ่งที่คุณสร้าง
- เสนอโครงการนำร่องก่อน (1 กระบวนการทำงาน, 1 ทีม, 1 สัปดาห์)
- จัดทำเอกสารการสนับสนุนและการบำรุงรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณขายบริการที่ใช้เทคโนโลยี AI
การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง
เครื่องมือ AI หลายตัวประมวลผลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียความไว้วางใจหากวางข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนในที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำลายความน่าเชื่อถือของคุณในฐานะผู้สร้าง/ผู้ขายได้
- ลบข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่คุณจะทดสอบข้อความ
- ใช้ตัวอย่างที่ไม่ระบุตัวตน สำหรับร่างและต้นแบบ
- เลือกผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่นด้านความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนและมีมาตรการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูล
เครื่องมือที่คุณต้องมีเพื่อเริ่มต้นสร้างรายได้ด้วย AI
เริ่มต้น คุณต้องการเพียงเครื่องมือ AI จำนวนน้อยที่เหมาะกับสิ่งที่คุณขาย. เมื่อคุณเริ่มทำเงินกับ AI อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถอัปเกรดได้.
1) ผู้ช่วยทั่วไปหนึ่งคนสำหรับการเขียน, การวางแผน, และการปรับปรุง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณระดมความคิด, ทำโครงร่าง, เขียนใหม่, และจัดเตรียมผลงานได้อย่างรวดเร็ว, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเรียนรู้วิธีสร้างสรรค์ด้วย AI โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคลึกซึ้ง
- ใช้ ChatGPT สำหรับการร่าง, การคิดค้น, และการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
- เลือก Claude สำหรับการเขียน, การสรุป, ถาม-ตอบ, และการช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรม
- ใช้ Google Workspace พร้อม Gemini หากคุณใช้ Gmail, Docs และ Meet เป็นประจำ และต้องการเพิ่มชั้น AI ในการทำงานประจำวันของคุณ
- ลอง ClickUp Brain MAXหากคุณต้องการเข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมหลายตัว (ChatGPT, Claude, Gemini, ฯลฯ) ในอินเทอร์เฟซเดียว
2) เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI สำหรับเนื้อหาที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า
หากข้อเสนอของคุณคือการสร้างเนื้อหา ให้ใช้เครื่องมือเขียน AI เพื่อความรวดเร็ว และเพิ่มคุณค่าด้วยกระบวนการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริงของคุณ
- สร้างร่างแรกด้วย ผู้ช่วยเขียนด้วย AI จากนั้นเขียนใหม่ให้เหมาะสมกับเสียงและความถูกต้อง
- ใช้คำแนะนำที่มีโครงสร้าง สำหรับการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในบล็อกโพสต์และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
3) เครื่องมือสร้างงานศิลปะและภาพด้วย AI สำหรับนักสร้างสรรค์และผู้ทำการตลาด
หากคุณขายภาพขนาดย่อ, โฆษณา, หรือสินทรัพย์แบรนด์, ตัวสร้างศิลปะ AI ช่วยคุณผลิตศิลปะและภาพ AI ได้อย่างรวดเร็ว.
- สร้างภาพภายในงานออกแบบของคุณใน Canva ด้วยฟีเจอร์ Magic Studio เช่น การสร้างภาพจากข้อความ
- ใช้ Adobe Firefly หากคุณให้ความสำคัญกับการวางตำแหน่งที่ "ปลอดภัยในเชิงพาณิชย์" เนื่องจาก Adobe ระบุว่าโมเดล Firefly ได้รับการฝึกฝนจากเนื้อหา Adobe Stock ที่ได้รับอนุญาตและเนื้อหาที่อยู่ในสาธารณสมบัติซึ่งลิขสิทธิ์หมดอายุแล้ว
- ลองใช้ Midjourney หากคุณต้องการกระบวนการสร้างภาพที่เฉพาะเจาะจงและระบบนิเวศของชุมชน
4) เครื่องมือวิดีโอและเครื่องมือเสียงสำหรับผู้สร้างสรรค์
หากคุณทำงานกับวิดีโอ YouTube หรือต้องแก้ไขพอดแคสต์ ให้เลือกเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาในการผลิต
- เลือก Descript หากคุณต้องการการแก้ไขแบบอิงจากบทถอดความที่ทำงานเหมือนการแก้ไขข้อความ พร้อมด้วยฟีเจอร์การถอดเสียงด้วย AI และตัวเลือกต่างๆ เช่น Overdub
- ลองใช้ Runway หากคุณต้องการการสร้างวิดีโอด้วย AI และการควบคุมความคิดสร้างสรรค์ในแพลตฟอร์มวิดีโอ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ใช้ฟีเจอร์วิดีโอ AI ของ Canva หากคุณได้สร้างสินทรัพย์ใน Canva แล้วและต้องการคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วภายในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
5) แพลตฟอร์มอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบชำระเงิน
หากคุณกำลังขายบริการที่ใช้ AI, ระบบการรับลูกค้าใหม่, หรือกระบวนการทำงานภายในองค์กร คุณจำเป็นต้องมีชั้นระบบอัตโนมัติที่เชื่อถือได้
6) เครื่องมือแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริการแปลภาษาท้องถิ่น
หากคุณให้บริการแปลหรือปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ให้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่รองรับทั้งข้อความและไฟล์
- แปลข้อความและเอกสาร เช่น PDF, DOCX และ PPTX ด้วย DeepL
- เสนอการแปลด้วย AI เป็นบริการ "ร่าง + ตรวจสอบโดยมนุษย์" เพื่อให้คุณภาพยังคงสูง และลูกค้าไว้วางใจผลงานของคุณ
7) ผู้ช่วยเขียนโค้ดหากคุณขายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็กหรืองานอัตโนมัติ
หากคุณทำการปรับแต่งเว็บไซต์, สคริปต์, หรือการผสานระบบขนาดเล็ก, เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI จะช่วยเร่งการส่งมอบได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องด้วยตัวเอง
เครื่องมือเช่น GitHub Copilot ช่วยเสนอแนะโค้ดที่สามารถรวมถึงทั้งบรรทัดหรือฟังก์ชันทั้งหมดได้
8) การรายงานและแดชบอร์ดสำหรับบริการข้อมูล
หากข้อเสนอของคุณรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดดิจิทัล คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพง่ายต่อการแบ่งปัน
- รับ Power BI สำหรับการใช้งานด้วยตนเองและ BI สำหรับองค์กร
- ลองใช้ Looker Studio ฟรี แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- เลือก Tableau หากคุณต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพแบบลากและวางพร้อมเวิร์กโฟลว์การแชร์
ClickUp ช่วยคุณสร้างและขยายธุรกิจเสริมด้วยพลัง AI ได้อย่างไร
เมื่อคุณพยายามทำเงินด้วย AI ความเร็วและความมุ่งมั่นมีความสำคัญ แต่ทีมส่วนใหญ่กลับถูกเครื่องมือของตัวเองทำให้ช้าลง พวกเขาประสบปัญหาในการเปลี่ยนการทดลอง AI ให้เป็นรายได้ เพราะงานของพวกเขาถูกกระจายอยู่ในระบบที่ไม่เชื่อมโยงกันมากเกินไป
แนวคิดถูกบันทึกไว้ในที่เดียว การดำเนินการถูกติดตามในที่อื่น ในขณะที่ประสิทธิภาพถูกวัดในเครื่องมือแยกต่างหากการกระจายงานในลักษณะนี้เพิ่มแรงเสียดทานและทำให้การเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดไปสู่การสร้างรายได้ช้าลง
ด้วย AI ทีมในปัจจุบันต้องเผชิญกับการขยายตัวของ AI ซึ่งพวกเขาพบว่าตัวเองต้องจัดการกับเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการสร้างเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์
ClickUp แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ และรวบรวมการจัดการงาน เอกสาร และความสามารถของ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว วิธีการแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้ทีมสามารถออกแบบและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยไม่สูญเสียบริบทหรือการควบคุม
ทำให้การสร้างเนื้อหา การทำงานอัตโนมัติ และการวิจัยง่ายขึ้น
เครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่จะให้ข้อความแก่คุณ แต่คุณยังคงต้องเปลี่ยนข้อความนั้นให้เป็นผลงานจริง สร้างงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และรักษาความเชื่อมโยงกับคำขอของลูกค้าอยู่เสมอ
ClickUp Brainถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนจากไอเดียไปสู่การปฏิบัติได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
✅ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อคุณกำลังสร้างบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำให้การส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วย AI เป็นมาตรฐานด้วย ClickUp Brain MAX.
เมื่อทีมใช้ AI ในการสร้างรายได้ ข้อกีดขวางที่แท้จริงคือการนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้และเปลี่ยนผลลัพธ์สุดท้ายให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ClickUp Brain MAX ช่วยให้ทีมจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว ลดความยุ่งยากและเพิ่มความสม่ำเสมอในการส่งมอบงาน
✅ นี่คือวิธีที่ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จับและปรับปรุงบรีฟได้เร็วขึ้นด้วย Talk to Text: ใช้ ClickUp Brain'sTalk to Text เพื่อ บันทึกโน้ตคร่าวๆ ทันทีหลังการประชุมหรือการโทร มันจะแปลงข้อมูลที่ไม่เป็นโครงสร้างให้เป็นเนื้อหาที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าโดยไม่ต้องเขียนใหม่ด้วยตนเอง
- กู้คืนบริบทอย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาแบบองค์กร: ใช้ ClickUp BrainEnterprise Searchเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้ามงาน เอกสาร แชท และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ แสดงบริบทสำคัญและสรุปขั้นตอนถัดไปแทนการตรวจสอบเธรดหรือเอกสารยาวๆ ด้วยตนเอง
- เปลี่ยนผลลัพธ์สู่การดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ: เปลี่ยนงานที่สร้างโดย AI ให้เป็นงานที่ต้องทำและการติดตามผลได้โดยตรงใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่างานของลูกค้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดช่องว่างระหว่างการสร้างสรรค์และการส่งมอบ
- เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ: เลือกระหว่าง LLM หลายตัว รวมถึง Claude, GPT-4 และ Gemini สำหรับความต้องการในการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกัน
สร้างกระบวนการทำงานของ AI สำหรับการส่งมอบให้กับลูกค้า
หากคุณขายบริการ AI เช่น แพ็กเกจเนื้อหาและการตั้งค่าระบบอัตโนมัติ จุดคอขวดของคุณจะอยู่ที่การส่งต่องานและการติดตามผล
✅ ClickUp มอบบล็อกพื้นฐานให้คุณเพื่อดำเนินการส่งมอบงานอย่างเป็นระบบ:
- เปลี่ยนคำขอให้เป็นงานที่ติดตามได้ โดยใช้ClickUp Formsจากนั้นนำการส่งงานเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ
- ทำให้ขั้นตอนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ด้วยClickUp Automations รวมถึงการมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น และการเปลี่ยนสถานะ ด้วยเทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ
- รักษาการสนทนากับลูกค้าให้เชื่อมโยงกับการดำเนินงาน โดยการสร้างงานจากข้อความแชทและเชื่อมโยงการสนทนากับงานที่เกี่ยวข้อง
🎥 รับชมวิดีโอ: อัตโนมัติงานของคุณและประหยัดเวลาได้ถึง 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วย ClickUp.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อจัดการการส่งต่องานตั้งแต่การรับงานจนถึงการส่งมอบ
เมื่อคุณเริ่มขายบริการ AI (แพ็กเกจเนื้อหา, รายงาน, ระบบอัตโนมัติ) มักจะมีงานปฏิบัติการเล็ก ๆ ที่ขัดขวางความก้าวหน้า: ขาดรายละเอียดในบรีฟและการติดตามผลที่ล่าช้า ClickUp Super Agents สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่กระตุ้นในรายการหรือแชท แล้วดำเนินการตามคำแนะนำของคุณ
การตั้งค่าที่ง่ายและเหมาะกับนักฟรีแลนซ์และนักสร้างสรรค์ส่วนใหญ่:
- เรียกใช้เมื่อมีงานใหม่: ตั้งค่าให้ตัวแทนทำงานเมื่อมีการสร้างงานในรายการ "คำขอจากลูกค้า" ของคุณ (เหมาะอย่างยิ่งหากแบบฟอร์มของคุณสร้างงานในรายการนี้)
- ให้ตรวจสอบว่ามีการกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่: ในคำแนะนำสำหรับเอเจนต์ ให้ระบุให้มันสแกนคำอธิบายงานเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญ (เป้าหมาย, ผู้รับ, กำหนดส่ง, ลิงก์, หมายเหตุเกี่ยวกับแบรนด์) และโพสต์ความคิดเห็นในภารกิจโดยถามเฉพาะสิ่งที่ยังขาดเท่านั้น
- สร้างแผนการส่งมอบโดยอัตโนมัติ: ให้ระบบสร้างงานย่อย กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดวันครบกำหนด และอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคำขอกลายเป็นกระบวนการทำงานที่สามารถติดตามได้ทันที
- ขอความช่วยเหลือในการกระตุ้นตัวแทน: ใช้ตัวเลือก "Ask Brain for help" ภายในเครื่องมือสร้างตัวแทนเพื่อช่วยร่างคำแนะนำที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หากคุณยังใช้ช่องทางClickUp Chatที่ติดต่อกับลูกค้าอยู่ คุณสามารถเปิดใช้งานAmbient Answers(ตัวแทน Autopilot ที่สร้างไว้ล่วงหน้า) เพื่อตอบคำถามทั่วไปประเภท "เราจะทำอย่างไร...?" ภายในกระทู้ได้
สร้างแม่แบบและบริการให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุดคำสั่ง, SOP, แบบฟอร์มข้อเสนอ, รายการตรวจสอบการส่งมอบ, และคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน ทั้งหมดกลายเป็นสินค้าที่มีกำไรสูงขึ้นเมื่อคุณหยุดการสร้างใหม่ตามลูกค้าแต่ละราย
ClickUp Docsถูกออกแบบมาสำหรับเอกสารที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับงานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
✅ ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:
- สร้าง เอกสาร วิกิ และฐานความรู้ได้ไม่จำกัด
- ใช้หน้าเว็บซ้อนกัน, แม่แบบ, ตาราง, และการฝังเพื่อจัดโครงสร้างบริการที่ผลิตเป็นสินค้า
- ร่วมมือ แบบเรียลไทม์และแชร์เอกสารสาธารณะโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- จัดเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณ และเข้าถึงได้ตลอดเวลาด้วยClickUp Docs Hub
ดำเนินธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณอย่างราบรื่น
เมื่อคุณบริหารจัดการรายได้หลายช่องทาง สัปดาห์ของคุณจะยุ่งวุ่นวายอย่างรวดเร็ว คุณอาจมีกำหนดส่งเนื้อหา การแก้ไขงานจากลูกค้า และงานธุรการต่างๆ ที่แย่งความสนใจไปพร้อมกัน
ClickUp Sprints มอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการวางแผนบล็อกการส่งมอบ ติดตามความคืบหน้า และทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ClickUp รองรับการจัดการสปรินต์ผ่าน Sprints ClickApp ซึ่งมีการตั้งค่าเฉพาะสำหรับสปรินต์
✅ วิธีใช้งานนี้ในแบบฟรีแลนซ์:
- เก็บ งานค้าง ของคำขอจากลูกค้าและงานในกระบวนการส่วนตัว
- ดึง เฉพาะสิ่งที่คุณสามารถทำให้เสร็จในสปรินต์ปัจจุบันเท่านั้น
- ทบทวน สิ่งที่ส่งออกไปแล้ว สิ่งที่ขัดขวางคุณ และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในสปรินต์ถัดไป
ติดตามการสอบถามและการชำระเงินในที่เดียว
งานเสริมหลายอย่างมักหยุดชะงักเพราะลูกค้าเป้าหมายอยู่ในข้อความส่วนตัว ใบแจ้งหนี้อยู่ในอีเมล และการติดตามงานอยู่ในหัวของคุณการตั้งค่า CRM ของ ClickUp หมุนรอบ ไปป์ไลน์ที่ยืดหยุ่นและฟิลด์ที่ติดตามได้ ซึ่งทำงานได้ดีเมื่อคุณไม่ต้องการระบบแยกต่างหากอีกระบบหนึ่ง
✅ บนหน้าและเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณจะเห็นบล็อกการสร้างเช่น:
- สถานะที่กำหนดเองเวิร์กโฟลว์ เพื่อจัดการกับกระบวนการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามรายละเอียด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย, คะแนน, หรือขั้นตอนของดีล
- เทมเพลต CRM ที่มีสถานะและฟิลด์พร้อมใช้งานทันที (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว)
คุณยังสามารถจับคู่ pipeline ของคุณกับเทมเพลตและฟิลด์การติดตามแบบการเงินได้ จากนั้นรายงานในแดชบอร์ด
เปลี่ยนผลลัพธ์จาก AI ให้เป็นระบบธุรกิจที่ทำงานซ้ำได้ ด้วย ClickUp
คุณสามารถทำเงินด้วย AI ได้เร็วกว่าที่คุณคิด แต่คุณจะยังคงสร้างรายได้ได้ต่อเนื่องก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นระบบเท่านั้น ในอุดมคติ คุณควรเลือกบริการหนึ่งอย่างและส่งมอบผลงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คุณควรนำผลกำไรกลับมาลงทุนในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
เมื่อคุณได้เลือกชุดเครื่องมือ AI ของคุณแล้ว และเริ่มสร้างความน่าเชื่อถือ คุณสามารถทำเงินกับ AI ได้อย่างต่อเนื่อง
หากคุณต้องการที่เดียวในการจัดการงาน เอกสาร และเครื่องมือของคุณในขณะที่ขยายแหล่งรายได้หลายทาง ลองใช้ ClickUp แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวมทีม งาน และเครื่องมือต่างๆ ไว้ในที่ทำงานเดียว ด้วย ClickUp คุณจะติดตามความสำคัญต่างๆ ได้โดยไม่สูญเสียบริบทหรือหลงทางในรายละเอียดปลีกย่อย
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง ✅