วิธีเขียนสรุปผลการขาย

ฤดูการประเมินผลการปฏิบัติงานมักบังคับให้คุณต้องย่อการขายทั้งไตรมาสให้เหลือเพียงไม่กี่บรรทัดที่ผู้บริหารสามารถอ่านและเชื่อถือได้
ในสถานการณ์นั้น คุณจำเป็นต้องบันทึกผลการขายของคุณด้วยข้อมูลการขายที่สะอาดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก โดยไม่ต้องทำให้กลายเป็นรายงานการขายที่ท่วมท้น นั่นยากกว่าที่คิดเมื่อตัวชี้วัดการขายของคุณกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ และเรื่องราวของคุณสูญหายไปในข้อมูลทั้งหมด
นอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมการเขียนสรุปผลการขายจึงใช้เวลานานกว่าที่ควร รายงานของ Salesforce ระบุว่าพนักงานขายใช้เวลาเพียง 28% ของสัปดาห์ในการขายจริง ส่วนที่เหลือใช้ไปกับการจัดการเอกสารและงานอื่นๆ
ในคู่มือนี้เกี่ยวกับวิธีการเขียนสรุปผลการขาย คุณจะได้เรียนรู้ว่าควรรวมอะไรไว้บ้างและวิธีการเขียนทีละขั้นตอน นอกจากนี้คุณยังจะได้เห็นตัวอย่าง ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง วิธีการใช้เทมเพลต และวิธีการติดตามทุกอย่างได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
⭐ แม่แบบแนะนำ
เมื่อคุณกำลังรวบรวมรายงานการขายประจำปี มีหลายสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณมากกว่าการเขียน คุณต้องระวังความไม่สอดคล้องกัน ข้อมูลผิดพลาด และการตีความที่ไม่ถูกต้อง
ในกรณีเช่นนี้,แบบรายงานการขายของ ClickUpให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูลการขาย, ติดตามประสิทธิภาพการขาย, และรักษาตัวชี้วัดการขายที่สำคัญที่สามารถเปรียบเทียบได้ในช่วงเวลาต่าง ๆ
สรุปผลการขายคืออะไร?
สรุปผลการขายคือรายงานสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งอธิบายถึงผลการปฏิบัติงานของตัวแทนขาย (หรือทีมขาย) ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
สรุปนี้ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุผลที่เกิดขึ้น และวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคต
ในสรุปผลการขาย คุณจำเป็นต้องรวมประเด็นที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการขายสามารถให้คำแนะนำได้ดีขึ้นและปรับกลยุทธ์การขายได้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น HubSpot, Salesforce, และ ClickUp ช่วยคุณเขียนสรุปผลการขายได้
✅ นี่คือสิ่งที่ทำให้สรุปผลการขายแตกต่างจากเอกสารอื่น ๆ:
- รายงานการขายมีขอบเขตที่กว้างกว่าและมีลักษณะเป็น "บันทึกประจำวัน" รายงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกระบวนการขาย กิจกรรม และผลลัพธ์ของตัวแทนขาย
- สรุปผลการขายเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นที่ผลการขายโดยรวม และสิ่งที่การวัดผลการขายของคุณแนะนำให้คุณทำต่อไป
🧠 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง35%ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาไว้วางใจในความถูกต้องของข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รายงานผลการปฏิบัติงานมักต้องการบริบทเพิ่มเติม ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น
สิ่งที่ควรรวมในสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการขาย?
ในการเขียนสรุปผลการขาย คุณต้องปฏิบัติตามโครงสร้างที่สอดคล้องกันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลการขายกับผลกระทบทางธุรกิจ
โปรดรวมส่วนประกอบที่กล่าวถึงด้านล่างเพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายของคุณ (รวมถึงบุคคลใด ๆ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายปฏิบัติการขาย) สามารถตรวจสอบผลลัพธ์และวิเคราะห์แนวโน้มของประสิทธิภาพได้
1) ระยะเวลาและขอบเขตการรายงาน
- กำหนดกรอบเวลา (รายงานยอดขายรายเดือน รายไตรมาส รายปี) และบทบาท (พนักงานขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย SDR ผู้จัดการบัญชี)
- ระบุสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ (พื้นที่, ส่วนแบ่ง, บัญชี, การรับเข้า vs การส่งออก, สายผลิตภัณฑ์)
- หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงสำคัญในช่วงเวลา (การเปลี่ยนแปลงความครอบคลุม, การเปลี่ยนแปลงราคา, การปรับโครงสร้างเขต)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
2) เป้าหมายและเป้าหมายการขาย
- ระบุเป้าหมายที่คุณถูกวัดผล (โควต้า, เป้าหมายในท่อ, เป้าหมายการต่ออายุ, เป้าหมาย MRR/ARR)
- แสดงเป้าหมายเทียบกับผลลัพธ์จริงสำหรับแต่ละเป้าหมาย (หนึ่งบรรทัดต่อเป้าหมาย ไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม)
- รวมการปรับเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ (ระยะเวลาผ่อนผัน, การครอบคลุมการลา, การมอบหมายบัญชีใหม่)
3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและผลลัพธ์
- สรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) 3 ถึง 5 ข้อ ที่สะท้อนกลยุทธ์การขายของคุณ
- รวมตัวชี้วัดผลลัพธ์ (รายได้ที่เกิดขึ้น, ข้อตกลงที่ปิดได้, อัตราการชนะ, อัตราการเปลี่ยนแปลง)
- รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้อง (ขนาดดีลเฉลี่ย, ระยะเวลาการขาย, ระยะเวลาการขายเฉลี่ย)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวชี้วัดและเมตริกสำหรับการเสริมศักยภาพฝ่ายขาย
4) ความสมบูรณ์ของกระบวนการขายและการคาดการณ์ยอดขาย
- ให้ภาพรวมของกระบวนการขายของคุณ (มูลค่าของกระบวนการขาย, สัดส่วนของขั้นตอน, ข้อตกลงที่หยุดชะงัก)
- ชี้ให้เห็นถึงความแม่นยำของการคาดการณ์ หรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ (ความคลาดเคลื่อน, การพึ่งพาในระยะท้าย, ความล่าช้าของผู้ซื้อ)
- เพิ่มมุมมองสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังในรอบถัดไป (ความครอบคลุมของงานที่อยู่ในขั้นตอน, การคอมมิตเทียบกับกรณีที่ดีที่สุด)
5) ปัจจัยนำเข้าของกิจกรรมและกระบวนการขาย (เฉพาะสิ่งที่อธิบายผลลัพธ์ได้)
- รวมตัวชี้วัดกิจกรรม ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ (การโทรขาย, การสาธิต, การประชุมที่จัดขึ้น, การติดตามผล)
- ทำเครื่องหมายส่วนต่างๆ ของช่องทางการขาย ที่มีการปรับปรุงหรืออ่อนแอลง (จากผู้มุ่งหวังสู่การนัดหมาย, จากการนัดหมายสู่โอกาส, อัตราการเปลี่ยนแปลงในระยะท้าย)
- หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ส่งผลต่อการวัดประสิทธิภาพ (กฎเกณฑ์การรับรองใหม่, คำจำกัดความของขั้นตอน, การกำหนดเส้นทาง)
ความกลัวที่จะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมักลังเลและถอยหลังอยู่เสมอ
หากคุณเป็นผู้ก่อตั้งคนเดียวClickUp BrainMAXจะทำหน้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถขอให้มันจัดลำดับความสำคัญของลีดการขาย, ร่างอีเมลติดต่อ, หรือติดตามสินค้าคงคลัง – ในขณะที่ตัวแทน AI ของคุณจัดการกับงานที่ซ้ำซาก ทุกงาน ตั้งแต่การตลาดบริการของคุณไปจนถึงการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถจัดการได้ผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI – ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณได้
6) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อลูกค้า (เมื่อบทบาทของคุณรวมถึงการรักษาลูกค้าหรือการขยายฐานลูกค้า)
- รายงานผลการรักษาและขยายฐานลูกค้า (การต่ออายุ, การขายเพิ่ม, ความเสี่ยงการสูญเสียลูกค้า, สรุปรายงานการสูญเสียลูกค้า)
- รวมเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า หากองค์กรของคุณใช้ (มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLV), ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า)
- เชื่อมโยงตัวชี้วัดของลูกค้าเข้ากับการดำเนินการที่ดำเนินการ (แผนการนำไปใช้, ระยะเวลาการต่ออายุ, การประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
7) ผลกระทบเชิงคุณภาพ: การทำงานเป็นทีม, ภาวะผู้นำ, และการปรับปรุงการดำเนินงาน
- บันทึกการมีส่วนร่วมที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขาย (คู่มือปฏิบัติ, การส่งต่อ, การโค้ช, การสนับสนุนการเริ่มต้นงาน)
- เน้นงานข้ามสายงานที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ (แคมเปญการตลาด, การปรับให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์, การยกระดับปัญหาลูกค้า)
- สังเกตพฤติกรรมที่เกิดซ้ำซึ่งสนับสนุนความสำเร็จของทีม (วินัยในกระบวนการ, การดูแลความเรียบร้อยของขั้นตอนการทำงาน, การส่งเสริมเพื่อนร่วมงาน)
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)
8) บริบทเบื้องหลังตัวเลข
- อธิบาย 2 ถึง 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ (การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผู้นำ, การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการซื้อ, ความล่าช้าในการจัดซื้อ, ฤดูกาล)
- เน้นแนวโน้มการขายที่น่าสนใจ ที่คุณสังเกตเห็น (รูปแบบของการสูญเสียดีล, ขั้นตอนที่ดีลหลุด, ประสิทธิภาพของกลุ่มลูกค้า)
- เพิ่มข้อจำกัดใด ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน (ช่องว่างในการครอบคลุม ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการอนุมัติ)
9) ขั้นตอนต่อไปสำหรับการขายในอนาคต
- ระบุ 3 ถึง 5 การกระทำที่คุณจะทำในครั้งต่อไป โดยแต่ละการกระทำต้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (อัตราการเปลี่ยนแปลง, ความแม่นยำของการคาดการณ์, ขนาดเฉลี่ยของดีล, ระยะเวลาของวงจรการขาย)
- แยกรายการ "ดำเนินการต่อ" ออกจากรายการ "แก้ไข" (สิ่งที่ได้ผลแล้วกับสิ่งที่ต้องปรับปรุง)
- รวมการปรับปรุงที่มุ่งเน้นคุณภาพการรายงาน (ขั้นตอนในกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น, การคัดเลือกที่เข้มงวดขึ้น, ข้อมูลนำเข้าสำหรับรายงานการคาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้น)
ขั้นตอนต่อขั้นตอน: วิธีเขียนสรุปผลการขาย
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเขียนสรุปผลการขายที่ดีที่สุด:
1) รวบรวมข้อมูลการขายของคุณ (และทำให้เป็นมาตรฐาน)
เริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลา (เดือน, ไตรมาส, ยอดขายประจำปี) และดึงข้อมูลยอดขายเดียวกันสำหรับพนักงานขายทุกคน วิธีนี้จะช่วยให้สรุปผลการขายของคุณสามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จับผลลัพธ์ เช่น รายได้ที่เกิดขึ้น, ข้อตกลงที่ปิดได้, อัตราการชนะ, ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย, และระยะเวลาของวงจรการขาย
- ติดตามสถานะของกระบวนการขาย, เช่น ขั้นตอนของดีล, การลื่นไถล, โอกาสที่หยุดชะงัก, และการเคลื่อนไหวของรายงานกระบวนการขาย
- บันทึกกิจกรรมและการป้อนข้อมูล รวมถึงการโทรขาย การประชุม การติดตามผล และแคมเปญการตลาดที่มีอิทธิพลต่อท่อการขาย
- เพิ่มเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า ซึ่งรวมถึงมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า (CLV), ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, รายงานการสูญเสียลูกค้า, และรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
หากคุณติดตามดีลภายในเวิร์กโฟลว์CRM ของ ClickUpคุณสามารถจัดเก็บฟิลด์สำคัญ (มูลค่าดีล, ขั้นตอน, เจ้าของ, และวันที่ปิด) ได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่ดีที่สุด: เครื่องมือที่ควรลอง
2) เปรียบเทียบผลลัพธ์กับเป้าหมายและตัวชี้วัด (โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตเพิ่มเติม)
ต่อไป คุณต้องแสดงผลการดำเนินงานเทียบกับที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะเปลี่ยนรายงานการขายมาตรฐานให้กลายเป็นภาพรวมการทบทวนการขาย
- เปรียบเทียบโควตาหรือเป้าหมายกับผลลัพธ์จริง โดยแยกตามพนักงานขายแต่ละคนและทีมขายโดยรวม
- ตรวจสอบความครอบคลุมของท่อส่งเทียบกับเป้าหมายเพื่อคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
- หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย (การเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่, การเปลี่ยนแปลงปริมาณลูกค้าเป้าหมาย, การจัดสรรบุคลากร, การจัดสรรทรัพยากร)
ใน ClickUp คุณสามารถติดตามเป้าหมายได้โดยการเพิ่มโควตาและตัวเลขเป้าหมายเป็นฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpบนดีลหรืองานในระดับตัวแทนขาย จากนั้นมอบหมายเจ้าของงานด้วยงานของ ClickUp และแสดงผลเป้าหมายเทียบกับผลลัพธ์จริงบนแดชบอร์ดเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมอย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: จากแนวคิดสู่ความสำเร็จ: วิธีเขียนรายงานอย่างมืออาชีพ
3) เน้นความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การขายของคุณ
เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก 3 ถึง 5 ตัวที่แสดงถึงกลยุทธ์การขายของบริษัทและบทบาทของคุณในกระบวนการขายได้ดีที่สุด จากนั้นแสดงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเหตุผล
ตัวชี้วัด "สัญญาณ" ที่ดี (ใช้สิ่งที่เหมาะกับช่องทางการขายและวงจรการขายของคุณ) มีดังนี้:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง (เปอร์เซ็นต์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกระบวนการขายของคุณ)
- ขนาดของดีลเฉลี่ย (ใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมและทำนายรายได้)
- ระยะเวลาของวงจรการขาย (ช่วยให้คุณอธิบายความเร็วในการสร้างรายได้และความแม่นยำในการคาดการณ์)
หากคุณกำลังใช้ ClickUp Dashboards อยู่แล้ว นี่คือเวลาที่คุณจะจัดวางแนวโน้มต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจน ตัวอย่างเช่น ขนาดดีลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในขณะที่ระยะเวลาของวงจรการขายคงที่ หรืออัตราการแปลงดีขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการขาย
การตั้งค่า CRM ของ ClickUp ยังรองรับการติดตามข้อมูลบนแดชบอร์ด เช่น ขนาดข้อตกลงเฉลี่ยและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ
4) ใช้ภาษาที่มุ่งเน้นการกระทำ
ใช้ภาษาที่กระชับและคำพูดที่ตรงไปตรงมาในการสรุปผลการขายของคุณ เริ่มต้นด้วยการกระทำที่คุณได้ทำลงไป จากนั้นแนบผลลัพธ์และตัวชี้วัด
- ใช้คำกริยาที่แข็งแรง (ปรับปรุง, ลดลง, เพิ่มขึ้น, สร้างใหม่, เจรจา, เปิดตัว)
- เขียนในรูปแบบง่าย ๆ: การกระทำ → ผลกระทบ → ตัวชี้วัด
- ชอบข้อมูลเฉพาะมากกว่าคำคุณศัพท์: "อัตราการเปลี่ยนแปลงจาก X เป็น Y ดีขึ้น" ดีกว่า "คุณภาพของระบบงานขายดีขึ้น"
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายงานความก้าวหน้าฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
5) เพิ่มบริบทเบื้องหลังตัวเลขเพื่อให้ตีความได้อย่างถูกต้อง
ตัวเลขในรายงานการขายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ปรากฏในสเปรดชีต เพิ่ม 1 ถึง 2 บรรทัดของบริบทเพื่อให้ผู้นำการขายสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างยุติธรรม
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของช่องทาง (สัดส่วนแหล่งที่มาของลีด, เวลาของแคมเปญ, การเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายหลัก)
- ความซับซ้อนของข้อตกลง (ขั้นตอนการจัดซื้อ, การอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, การเปลี่ยนแปลงราคา)
- หมายเหตุข้อจำกัดหรือปัจจัยสนับสนุน (ฤดูกาล, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสูญเสียลูกค้า)
เพื่อให้ข้อมูลสะอาด ให้เขียนเรื่องราวในClickUp Docsและเชื่อมโยงหลักฐานสนับสนุน (บันทึก, การตัดสินใจ, สรุปการโทร) ไว้ข้างตัวเลข
6) เพิ่มผลกระทบเชิงคุณภาพ (การทำงานเป็นทีมและความสำเร็จในการดำเนินงาน)
สรุปยอดขายที่แข็งแกร่งยังแสดงให้เห็นว่าคุณได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขายอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากดีลที่คุณปิดเอง
- ปรับปรุงการส่งต่องานและรักษาคุณภาพของกระบวนการ สำหรับทีมปฏิบัติการขาย
- ตัวแทนขายพี่เลี้ยง หรือฝึกอบรมตัวแทนขายใหม่เพื่อปกป้องยอดขายในอนาคต
- แบ่งปันกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จซ้ำได้ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง หรือลดระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการขาย
- ทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เพื่อขจัดอุปสรรคในการปิดดีล (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, ฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่ายการเงิน)
คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลมักเน้นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้จึงช่วยสร้างความสมดุลให้กับเรื่องราว
หากคุณต้องการเร่งความเร็วในการร่าง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนการอัปเดตดิบ ๆ จากงานและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นสรุปที่สามารถแชร์กับทีมและผู้บริหารของคุณได้ เพียงแค่ @mention Brain และขอสิ่งที่คุณต้องการ!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยขายด้วย AI ชั้นนำเพื่ออัตโนมัติและขยายกระบวนการขายของคุณ
ตัวอย่างสรุปผลการขาย
คุณสามารถใช้ตัวอย่างสรุปผลการขายเป็นแบบจำลองสำหรับบันทึกการประเมินผลการขายของคุณได้
แต่ละตัวอย่างจะสมดุลผลลัพธ์ (โควตา, รายได้ที่เกิดขึ้น, ข้อตกลงที่ปิดได้), สุขภาพของท่อการขาย (รายงานท่อการขายและความแม่นยำของการคาดการณ์), และบริบท เพื่อให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างยุติธรรมและคาดการณ์ยอดขายในอนาคตโดยมีเรื่องไม่คาดคิดน้อยลง
มาดูตัวอย่างสรุปผลการขายกันสักสองสามตัวอย่าง:
ตัวอย่างที่ 1: ผู้ปิดการขายที่แข็งแกร่งพร้อมช่องว่างความแม่นยำในการคาดการณ์ (ผู้บริหารบัญชี)
ไมเคิลทำผลงานได้ 111% ของโควต้าไตรมาส โดยปิดการขายใหม่มูลค่า 560,000 ดอลลาร์ จากการทำข้อตกลง 12 รายการ เขาเพิ่มขนาดเฉลี่ยของข้อตกลงจาก 41,000 ดอลลาร์ เป็น 47,000 ดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่บัญชีที่มีความเหมาะสมสูงขึ้น และยกระดับการสนทนาไปยังผู้ซื้อที่มีอำนาจตัดสินใจทางเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรการขาย
อัตราการชนะของเขาอยู่ที่ 30% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทีมขายที่อยู่ที่ 25% และเขาได้รับคำชมเชยอย่างต่อเนื่องจากการรับมือกับข้อโต้แย้งที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งรักษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ได้ในช่วงการอนุมัติในระยะสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำในการคาดการณ์ของเขาอยู่ที่ 73% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของทีมที่ตั้งไว้ที่ 90% มีดีลหลายรายการที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแต่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน ส่งผลให้รายงานการคาดการณ์ยอดขายขาดความน่าเชื่อถือสำหรับการดำเนินงานขายและการจัดสรรทรัพยากร
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:การคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายวางแผนการจ้างงาน งบประมาณ และการตัดสินใจด้านการครอบคลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อความแม่นยำของการคาดการณ์ลดลง ผู้นำอาจเสี่ยงต่อการจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปหรือวางแผนกำลังการผลิตไม่เพียงพอสำหรับการขายในอนาคต
ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:
- ดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของกระบวนการรายสัปดาห์ เพื่อกำจัดโอกาสที่หยุดชะงักและปรับปรุงเกณฑ์ในแต่ละขั้นตอนให้เข้มงวดขึ้น
- ใช้การพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนัก โดยอิงจากอัตราการแปลงในอดีตตามแต่ละขั้นตอน
- ร่วมมือกับทีมปฏิบัติการขาย เพื่อทบทวนปัจจัยหลักที่ทำให้การคาดการณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และปรับปรุงกฎเกณฑ์การคัดเลือก
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
ตัวอย่างที่ 2: กิจกรรมสูง การเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอ (ตัวแทนพัฒนาการขาย)
เจสสิก้าสร้างการประชุมที่มีคุณภาพ 58 ครั้งและมีอิทธิพลต่อมูลค่าในสายงาน 820,000 ดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เธอสนับสนุนผลงานของทีมในช่วงที่มีปริมาณงานสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยแคมเปญการตลาด
เจสสิก้าปรับปรุงความเร็วในการนำเสนอลูกค้าโดยการตอบสนองต่อคำขอที่เข้ามาได้เร็วขึ้น และเพิ่มอัตราการนัดหมายโดยการย้ำเตือนและยืนยันก่อนการประชุมให้เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ เธอยังได้บันทึกข้อโต้แย้งหลักที่พบในการโทรขาย และแบ่งปันรูปแบบที่ช่วยให้ AE ปรับเปลี่ยนข้อความได้เร็วขึ้นในกระบวนการขาย
อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงจากการประชุมเป็นโอกาสของเธออยู่ที่ 13% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทีม SDR ที่ 18% การประชุมหลายครั้งขาดการกำหนดปัญหาที่ชัดเจนหรือกรอบเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในกระบวนการขายในภายหลังและลดอัตราการปิดการขายในขั้นตอนถัดไป
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:ตัวชี้วัดกิจกรรมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของโอกาสทางธุรกิจได้เท่านั้น การคัดกรองที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้อัตราการปิดการขายดีขึ้นในขั้นตอนถัดไป และปกป้องความแม่นยำของยอดคาดการณ์ ด้วยการทำให้รายงานสถานะโอกาสทางธุรกิจของคุณอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ
ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:
- เข้มงวดคำถามคุณสมบัติ เพื่อยืนยันความเจ็บปวด ระยะเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
- การแบ่งกลุ่มการเข้าถึงตาม ICP และรูปแบบการชนะในอดีตเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโอกาสและประสิทธิภาพการขาย
- ตรวจสอบการบันทึกการโทรรายสัปดาห์กับ AE เพื่อปรับปรุงการค้นพบและลดการประชุมที่มีความตั้งใจต่ำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเอกสารโครงการ: ตัวอย่างและเทมเพลต
ตัวอย่างที่ 3: ผู้ขายองค์กรที่มีคุณภาพดีของดีลและระยะเวลาการขายที่ยาวนานขึ้น (ผู้บริหารบัญชีลูกค้าองค์กร)
แดเนียลบรรลุเป้าหมาย 92% โดยปิดการขายมูลค่าสัญญาประจำปี 1.05 ล้านดอลลาร์ จากการทำข้อตกลงกับองค์กร 5 ราย โดยมีขนาดข้อตกลงเฉลี่ย 210,000 ดอลลาร์
เขาได้ขยายการใช้หลายเธรดในคณะกรรมการจัดซื้อตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับปรุงการแปลงผลในขั้นตอนสุดท้ายโดยการสร้างกรณีธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้ นอกจากนี้ แดเนียลยังได้นำพันธมิตรด้านผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการยกระดับปัญหาในนาทีสุดท้ายและปรับปรุงความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายของเขาเพิ่มขึ้นจาก 78 เป็น 96 วัน นอกจากนี้ สองดีลของเขาเลื่อนไปยังไตรมาสถัดไปเนื่องจากการตรวจสอบการจัดซื้อและการตรวจสอบทางกฎหมาย ความแม่นยำในการคาดการณ์ของเขาลดลงเหลือ 80% เนื่องจากวันที่ปิดการขายเลื่อนออกไปในช่วงท้ายของวงจร
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:ระยะเวลาของวงจรการขายส่งผลต่อจังหวะเวลาของกระแสเงินสดและความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ เมื่อระยะเวลาของวงจรขยายออกไปโดยไม่มีสัญญาณความเสี่ยงที่ชัดเจน จะทำให้การคาดการณ์ยอดขายในอนาคตและการวางแผนรองรับเป็นไปได้ยากขึ้น
ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:
- เพิ่มจุดตรวจสอบแผนปิดอย่างเป็นทางการ สำหรับฝ่ายกฎหมาย ความปลอดภัย และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในช่วงท้ายของกระบวนการ
- สร้างกรอบการให้คะแนนความเสี่ยง สำหรับการทำธุรกรรมขององค์กรเพื่อเปิดเผยอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ
- จัดให้สอดคล้องหมวดหมู่การคาดการณ์ กับข้อผูกพันของผู้ซื้อที่มีการบันทึกไว้แทนที่จะเป็นวันที่เป้าหมายการปิดการขาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนของกระบวนการขาย: วิธีเชี่ยวชาญและเพิ่มอัตราการปิดการขาย
ตัวอย่างที่ 4: ผู้นำด้านการรักษาและขยายฐานลูกค้าที่มีผลงานในการปรับปรุงเศรษฐศาสตร์ของลูกค้า (ผู้จัดการบัญชี)
แอชลีย์ปกป้องรายได้ประจำรายเดือนมูลค่า 980,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ขยายรายได้จากการขายเพิ่มและรายได้เสริมจากลูกค้าเดิมอีก 240,000 ดอลลาร์
เธอลดความเสี่ยงในการต่ออายุโดยการสร้าง QBR ที่มีโครงสร้างชัดเจน ชี้แจงเกณฑ์ความสำเร็จให้ชัดเจน และยกระดับปัญหาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น แอชลีย์ยังปรับปรุงสัญญาณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) โดยการเพิ่มการยอมรับในบัญชีกลยุทธ์ เธอปรับข้อเสนอการขยายให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามการใช้งานและกรอบเวลาการต่ออายุ
อย่างไรก็ตาม การจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าของเธอยังคงเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกของไตรมาส และความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้ากลับปรากฏขึ้นในช่วงปลายของบัญชีลูกค้าระดับกลางสองราย ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทรัพยากรในนาทีสุดท้ายและการคาดการณ์การต่ออายุสัญญาที่คาดเดายากขึ้น
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:มูลค่าตลอดอายุลูกค้าสะท้อนรายได้ระยะยาวที่คุณคาดหวังได้จากความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่การขายครั้งเดียว เมื่อความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าเกิดขึ้นในช่วงท้าย จะส่งผลกระทบต่อการวางแผนและลดความแม่นยำในการคาดการณ์รายได้จากการต่ออายุ
ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:
- สร้างกิจวัตรดูแลสุขภาพบัญชี ที่แจ้งเตือนการลดลงของการใช้งานและการเสี่ยงต่อการต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน
- มาตรฐานการคาดการณ์การต่ออายุ ด้วยการติดตามเหตุการณ์สำคัญสำหรับวันที่ตัดสินใจและการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประสานงานกับผู้นำฝ่ายขาย ในกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าและคุณค่าในระยะยาว
ตัวอย่างที่ 5: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพทีมด้วยการครอบคลุมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สม่ำเสมอ (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
แบรนดอนนำทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย 103% ในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
เขาปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมโดยการมาตรฐานการตรวจสอบข้อตกลงและเข้มงวดเกณฑ์การออกจากขั้นตอน. เขาได้สอนตัวแทนขายเกี่ยวกับการจัดการกับข้อคัดค้านในขั้นตอนสุดท้าย.
อัตราการชนะเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 26% และระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายสำหรับดีล SMB ลดลง 11 วัน หลังจากนำระบบการติดตามผลที่ชัดเจนและมาตรฐานการคัดเลือกที่เหมาะสมมาใช้
อย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมของท่อส่งมีความแตกต่างกันอย่างมากภายในทีม ตัวแทนสองคนมีความครอบคลุมน้อยกว่า 2 เท่าเมื่อเข้าสู่เดือนสุดท้าย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการคาดการณ์ยอดขายและบังคับให้ต้องปรับสมดุลบัญชีและเวลาสนับสนุนในช่วงปลายไตรมาส
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ:การครอบคลุมของท่อส่งข้อมูลเปรียบเทียบมูลค่าของช่องทางการขายของคุณกับเป้าหมายรายได้ และช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อการครอบคลุมลดลง คุณจะสูญเสียความสามารถในการคาดการณ์และเสี่ยงต่อการสูญเสียยอดขายในอนาคต
ขั้นตอนต่อไปเพื่อการเติบโต:
- กำหนดเป้าหมายการครอบคลุมของงานในกระบวนการรายสัปดาห์ ตามส่วนงานและบังคับใช้กิจกรรมการสร้างงานในระยะเริ่มต้น
- ดำเนินการตรวจสอบแนวโน้มประสิทธิภาพในระดับตัวแทน เพื่อระบุความต้องการในการฝึกสอนก่อนที่ผลลัพธ์จะลดลง
- มาตรฐานการรายงานการวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ผู้นำเห็นตัวชี้วัดหลักเดียวกันทุกสัปดาห์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างกิจวัตรสรุปการขายด้วย AI ด้วยClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX แอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการรายงานประสิทธิภาพการทำงานโดยการจับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว จากนั้นดึงหลักฐานที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาเขียนสรุปผลการขาย
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- บันทึกการอัปเดตประสิทธิภาพการทำงานทันทีด้วยเสียงของคุณ: ใช้Talk to Textเพื่อแปลงเสียงเป็นข้อความโดยไม่ต้องใช้มือ ทำให้การอัปเดตตัวแทนประจำสัปดาห์ บันทึกข้อตกลง และข้อสรุปจากการโทรถูกบันทึกไว้ในขณะที่ยังสดใหม่
- ถามคำถามที่เผยให้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง: ค้นหาใน ClickUp และแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อเพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็ว เช่น "ดีลใดที่หลุดในเดือนนี้?" หรือ "สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการล่าช้าในแต่ละขั้นตอนคืออะไร?"
- ค้นหาการตัดสินใจในอดีตได้อย่างรวดเร็วด้วย Enterprise Search: ใช้Enterprise Searchเพื่อดึงคำตอบที่เต็มไปด้วยบริบทจากงาน, เอกสาร, แชท, และการประชุม, ทำให้คุณสามารถสนับสนุนคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพได้ด้วยคำตัดสิน, อุปสรรค, และการติดตามผลที่ถูกต้องซึ่งอยู่เบื้องหลังตัวเลข
- เลือก AI ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ: ClickUp BrainGPT ให้คุณเข้าถึง LLM หลายตัว รวมถึง Claude, GPT-4 และ Gemini สำหรับความต้องการในการป้อนคำสั่งที่แตกต่างกัน
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
สรุปผลการขายควรทำให้ผลการปฏิบัติงานง่ายต่อการประเมินและง่ายต่อการดำเนินการ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ทำให้สรุปมีความน่าเชื่อถือน้อยลงระหว่างการทบทวน:
- การข้ามเป้าหมายหรือเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประเมินผลการขายได้อย่างยุติธรรม
- การระบุตัวชี้วัดการขาย โดยไม่อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการขาย
- การปฏิบัติกิจกรรมเสมือนเป็นการแสดงผลงาน เมื่อผลลัพธ์ไม่ดีขึ้น
- รายงานดีลที่ปิดแล้ว โดยไม่แสดงสถานะของกระบวนการขายสำหรับยอดขายในอนาคต
- การผสมผสานคำนิยาม ระหว่างช่วงเวลาต่างๆ โดยเฉพาะอัตราการแปลงและการระยะเวลาของวงจรการขาย
- การเปรียบเทียบตัวแทนขายรายบุคคล โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มลูกค้า หรือคุณภาพของโอกาสทางการขาย
- การละเว้นบริบทที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข ทำให้การให้คำปรึกษาและการจัดสรรทรัพยากรยากขึ้น
- การใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจน เช่น "ทำงานได้ดี" แทนที่จะเป็นความสำเร็จที่สามารถวัดได้
- การฝังแนวโน้มประสิทธิภาพที่อ่อนแอ ไว้ในเรื่องราวที่ยาวเหยียดซึ่งไม่มีใครจะอ่าน
- การสิ้นสุดโดยไม่มีขั้นตอนต่อไป ซึ่งทำให้สรุปกลายเป็นเอกสารแทนที่จะเป็นแผน
🧠 คุณทราบหรือไม่? Gartner พบว่ามีเพียง45%ของผู้นำฝ่ายขายและพนักงานขายเท่านั้นที่มีความมั่นใจสูงในความแม่นยำของการคาดการณ์ขององค์กร
แม่แบบสำหรับการเขียนรายงานสรุปการขาย
เมื่อคุณเขียนรายงานการขายประจำปี (หรือแม้กระทั่งการอัปเดตประจำเดือนอย่างรวดเร็ว) ส่วนที่ยากที่สุดมักคือการรักษาข้อมูลการขายของคุณให้สอดคล้องกัน. ตามมาด้วยการจับบริบทเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น โดยไม่ต้องสร้างรูปแบบเดิมขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง.
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตรายงานการขายที่ผสมผสานโครงสร้างเข้ากับฟิลด์และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เทมเพลต ClickUp ด้านล่างนี้สามารถช่วยคุณได้:
1. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพของ ClickUpรองรับการบรรยายประสิทธิภาพที่ต้องการทั้งผลลัพธ์และบริบทการดำเนินงาน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับรอบการทบทวน และต้องการให้การติดตามผลยังคงมองเห็นได้หลังจากรายงานถูกแชร์ออกไปแล้ว
🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ติดตามความคืบหน้าและ KPI ด้วยการรายงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ตัวเลขเป็นปัจจุบันเสมอเมื่อมีการอัปเดตงาน
- มาตรฐานการรายงาน ด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองหลายแบบ (รวมถึงรายการ, แผนงาน, ปริมาณงาน, และปฏิทิน)
- แนบหลักฐานสนับสนุน ผ่านความคิดเห็น การแท็ก ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือน เพื่อให้สรุปสะท้อนการตัดสินใจและอุปสรรค ไม่ใช่แค่ยอดรวม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ดการขาย (ตัวอย่างและเทมเพลต)
2. แม่แบบรายงานสรุป ClickUp
เทมเพลตรายงานสรุป ClickUpทำงานได้ดีเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อน พร้อมตัวเลือกในการเจาะลึกในรายละเอียดเพิ่มเติม ช่วยให้คุณสามารถรักษาความกระชับของรายงานในขณะที่ยังคงติดตามงานและการอัปเดตที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณได้:
- จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นรายงานที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนแปลง
- ป้อนข้อมูลรายงานร้านค้า โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (ตัวอย่างได้แก่ ต้นทุนจริง, ขนาดสัญญา, คำอธิบายสั้น ๆ และทีม)
- สร้างกระบวนการรายงานที่สามารถทำซ้ำได้ พร้อมมุมมองหลากหลาย
🎥 หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับ AI ในการขาย หรือรู้สึกว่าคำแนะนำเกี่ยวกับ AI ส่วนใหญ่เป็นเพียงกระแส hype นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ AI เพื่อช่วยในการขายของคุณ:
3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมขายแบบเรียลไทม์ClickUp Sales Tracker Templateสามารถช่วยคุณได้ ด้วยเทมเพลตนี้ กิจกรรมขายและเส้นทางการขายของคุณจะปรากฏให้เห็นในที่เดียว
นี่คือเครื่องมือติดตามที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้ทีมเห็นได้ว่าความพยายามในการขายควรถูกใช้ไปที่ใดดีที่สุด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและเส้นทางการขาย
🌻 นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมแบบเรียลไทม์ พร้อมมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความพยายามในการขายควรมุ่งเน้นที่ใด
- จัดระเบียบความก้าวหน้าในการขาย ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 5 สถานะ (เสร็จสมบูรณ์, บรรลุเป้าหมาย, ไม่บรรลุเป้าหมาย, ยังไม่เริ่มต้น, กำลังดำเนินการ)
- บันทึกข้อมูลการขายที่สม่ำเสมอ โดยใช้ 12 ฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงตัวอย่างเช่น ค่าขนส่ง, มีการคืนสินค้าหรือไม่, ต้นทุนต่อหน่วย, ค่าจัดส่ง, และเป้าหมายกำไร
- ตรวจสอบประสิทธิภาพจากมุมมองในตัวสี่แบบ รวมถึงตัวติดตามยอดขาย, ปริมาณการขายต่อเดือน, คู่มือเริ่มต้น, และสถานะการขายต่อผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนการติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยความสามารถในการจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และอีเมล
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายงานการขายฟรี (รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน)
ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามและเขียนสรุปผลการขายได้อย่างไร
เมื่อคุณเขียนสรุปผลการขาย คุณแทบไม่เคยประสบปัญหาเพียงแค่การเขียนเท่านั้น
คุณประสบปัญหาในการรวบรวมข้อมูลและแปลความหมายเพื่อสร้างการกระทำที่สามารถวัดผลได้ ข้อมูลการขายของคุณอยู่ในระบบ CRM การโทรขายของคุณอยู่ในเครื่องมืออื่น บันทึกของคุณอยู่ในเอกสาร และ KPI ของคุณอาจอยู่ในสเปรดชีตที่ใครบางคนอัปเดต
นั่นทำให้เกิดการขยายตัวของงาน ซึ่งกัดกร่อนประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ คุณยังต้องเผชิญกับการขยายตัวของ AI ซึ่งเป็นชั้นถัดไปของปัญหาเดียวกัน ที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมโยงกันโดยไม่มีบริบทของงานที่คุณต้องสรุปจริงๆ
นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้ ClickUpนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวม AI ซึ่งคุณสามารถเก็บงาน เอกสาร การรายงาน และ AI ไว้ในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงที่เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างสรุปผลการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ทีมขายของคุณทำจริงได้
ใช้ ClickUp Docs และ Docs Hub สำหรับเทมเพลตสรุปประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการสรุปผลการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมระหว่างตัวแทนและทีมต่างๆ ให้กำหนดโครงสร้างมาตรฐานก่อน
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเทมเพลตสรุปผลการปฏิบัติงานที่สามารถทำซ้ำได้ (รายงานยอดขายรายไตรมาส รายเดือน หรือรายปี) พร้อมหัวข้อสำหรับ KPI, บริบทของกระบวนการขาย, ความสำเร็จ, ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไป
รองรับหน้าเว็บซ้อน, ตาราง, และเทมเพลต, ทำให้คุณสามารถรักษาการจัดรูปแบบให้สอดคล้องกันในทุกตัวแทนขายได้ในขณะที่ยังสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้. ClickUp Docs ยังช่วยคุณแท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้.
เพื่อเพิ่มความยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีก ClickUp'sDocs Hubมอบพื้นที่ศูนย์กลางให้คุณจัดระเบียบและสร้างเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายทรัพยากรบุคคลค้นหาสรุปที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานข้ามทีมหรือภูมิภาคต่างๆ
ร่างและปรับปรุงสรุปผลการปฏิบัติงานด้วย ClickUp Brain
เมื่อเมตริกและบันทึกของคุณอยู่ในเวิร์กสเปซเดียวกันแล้ว AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมาก AI สามารถร่างสรุป พร้อมบริบท ได้
ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจากกิจกรรมดิบไปสู่ร่างแรกที่มีโครงสร้างได้เร็วขึ้น (โดยไม่ต้องคัดลอกและวางจากเครื่องมือห้าตัวที่แตกต่างกัน)
✅ นี่คือสองวิธีปฏิบัติในการใช้ ClickUp Brain สำหรับสรุปผลการขาย:
- สรุปกิจกรรมและผลลัพธ์โดยไม่ต้องอ่านทุกอย่างซ้ำ: ClickUp AI สามารถสรุปกิจกรรมของงาน (คำอธิบาย, ความคิดเห็น, งานย่อย) และช่วยให้คุณดึงรายการที่ชัดเจนของความสำเร็จหรือความเสี่ยงที่สามารถวัดได้ซึ่งคุณต้องจัดการ
- เปลี่ยนเอกสารยาวให้กลายเป็นข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร: ClickUp AI สามารถสรุปเนื้อหาของเอกสารได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้รวบรวมการอัปเดตประจำสัปดาห์และข้อเสนอแนะจากการโค้ชไว้ในที่เดียว และต้องการสรุปเรื่องราวประสิทธิภาพการทำงานอย่างกระชับ
ผลลัพธ์คือคุณจะใช้เวลาเขียนจากศูนย์น้อยลง และมีเวลาตรวจสอบเรื่องราวเพื่อความถูกต้องและบริบทมากขึ้น
เปลี่ยนเป้าหมายการขายให้เป็นรายการการกระทำที่สามารถติดตามได้ผ่าน ClickUp Tasks และผู้รับผิดชอบ
สรุปผลการปฏิบัติงานของคุณจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณสามารถชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดเป้าหมายการขายและงานสนับสนุนให้กับเจ้าของงานที่ชัดเจน (การสร้างท่อการขาย, การติดตามผล, แผนกลยุทธ์บัญชีลูกค้า, หลักชัยการต่ออายุ) จากนั้นติดตามความคืบหน้าในที่เดียวกันกับที่คุณจะรายงานในภายหลัง
✅ เพื่อให้การติดตามเป้าหมายนี้ใช้งานได้จริงสำหรับการดำเนินงานด้านการขาย ให้เพิ่มโครงสร้างที่สอดคล้องกับรอบการทบทวนของคุณ:
- ติดตามโควตา, ส่วน, ภูมิภาค และช่วงเวลาโดยใช้ ClickUp ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ทุกดีล, แผนบัญชี หรืองานในท่อการขายมีข้อมูลเมตาเดียวกัน
- ใช้ฟิลด์ตัวเลขที่รองรับสูตรคำนวณเพื่อคำนวณยอดรวมที่คุณให้ความสำคัญ (เช่น การบรรลุเป้าหมายหรือมูลค่าของงานในขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีการถ่วงน้ำหนัก) และให้คณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับงานโดยตรง ไม่ใช่แยกไว้ในสเปรดชีตอื่น
- ทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations(เช่น การมอบหมายการติดตามเมื่อดีลเปลี่ยนสถานะหรือการสร้างงานเมื่อหน้าต่างการต่ออายุเปิด) เพื่อให้ "การดำเนินการถัดไป" ในกระบวนการขายของคุณไม่ต้องพึ่งพาความจำ
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณมีเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนขึ้นสำหรับประสิทธิภาพของพนักงาน: คุณสามารถแสดงสิ่งที่ตัวแทนรับผิดชอบ สิ่งที่จัดส่งแล้ว สิ่งที่ล่าช้า และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องสร้างข้อมูลไตรมาสใหม่จากความทรงจำ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้การติดตามการขายเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Super Agents
เมื่อเป้าหมายการขายถูกติดตามเป็นงาน รายละเอียดมักจะเกิดการแตกแยกในขั้นตอนการติดตามผล ซึ่งรวมถึงการอัปเดตและสร้างขั้นตอนถัดไปในขณะที่รักษาความชัดเจนของเจ้าของงานทั่วทั้งทีมขาย
ClickUp รองรับสิ่งนี้ด้วย Super Agents:
- ตั้งค่าSuper Agentเพื่อร่างและส่งอีเมลตามรอบการประเมินผล มอบหมายงานโค้ชชิ่ง กำหนดจุดติดต่อสำหรับการทบทวน และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ClickUp
- รักษาการกำกับดูแลให้สะอาดโดยการควบคุมว่าเครื่องมือ/ข้อมูลใดที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ และใครสามารถกระตุ้นหรือจัดการได้ พร้อมบันทึกการกระทำไว้ และต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ
ติดตาม KPI, รายได้ และโควตาด้วยแดชบอร์ด ClickUp
สรุปผลการขายต้องมีน่าเชื่อถือ ซึ่งมักมาจากการรายงานที่ชัดเจน คุณต้องบันทึกความคืบหน้า รายได้ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลง และสถานะของโอกาสทางการขาย
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณแปลงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน (รวมถึงข้อมูลงานและข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง) ให้เป็นรายงานภาพที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง แทนที่จะต้องเร่งทำรายงานวิเคราะห์ยอดขายในนาทีสุดท้าย
✅ สำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและหัวหน้าทีม, ClickUp Dashboards สามารถช่วยคุณได้ในวิธีต่อไปนี้:
- สร้างมุมมอง KPI แบบเรียลไทม์สำหรับประสิทธิภาพการขายโดยรวม (รายได้, ข้อตกลงที่ปิดแล้ว, มูลค่าในกระบวนการขาย, กิจกรรมของตัวแทน)
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทีมในแต่ละกลุ่ม โดยใช้การกรองมุมมองแดชบอร์ดเดียวกัน (SMB เทียบกับตลาดระดับกลาง เทียบกับองค์กรขนาดใหญ่)
- ตรวจจับแนวโน้มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว (การชะลอตัวของกระบวนการขาย, วันที่ปิดการขายล่าช้า, การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างตัวแทนขาย)
หากคุณใช้แดชบอร์ดหลายตัว (แดชบอร์ดทีม, แดชบอร์ดท่อการขาย, แดชบอร์ดการคาดการณ์)Dashboards Hubช่วยให้คุณจัดระเบียบ, ค้นหา, และจัดการได้จากที่เดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนแดชบอร์ด KPI ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมสำหรับการทบทวนด้วยClickUp AI Cards
บัตร AI ของ ClickUp เพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปยังแดชบอร์ดของ ClickUp โดยตรง ทำให้สรุปประสิทธิภาพของคุณไม่จำกัดเพียงแค่แผนภูมิและยอดรวม
- สร้างสรุปข้อมูลพร้อมนำเสนอสำหรับผู้บริหาร: เพิ่มการ์ดสรุปสำหรับผู้บริหารด้วย AI เพื่อสร้างสรุปที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถานะและสุขภาพของรายการ, โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ที่เลือกไว้ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณในการเขียนสรุปการขายของคุณ
- บันทึกกิจกรรมการติดตามงานประจำสัปดาห์โดยไม่ต้องจดบันทึกด้วยตนเอง: เพิ่มการ์ด AI Team StandUp เพื่อสรุปกิจกรรมล่าสุดของบุคคลหรือทีมที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น สัปดาห์นี้, 7 วันที่ผ่านมา) เหมาะสำหรับการติดตามผลการขายของทีมคุณ
รันเวิร์กโฟลว์ CRM ใน ClickUp เพื่อให้การรายงานยังคงเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
หากกระบวนการทำงานของระบบ CRM และกระบวนการรายงานของคุณอยู่ในที่ต่างกัน สรุปข้อมูลของคุณจะเริ่มไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ระบบ CRM ของ ClickUpมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ และการส่งต่อข้อมูลที่ราบรื่น เมื่อคุณเก็บกระบวนการทำงานและการดำเนินการไว้ในที่เดียวกัน จะช่วยลดภาระการรายงานในตอนสิ้นเดือน
✅ ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าคุณสามารถ:
- สร้างขั้นตอนในกระบวนการขายที่สะท้อนวงจรการขายของคุณ และติดตามสถานะดีลในมุมมองที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณ
- อัตโนมัติการอัปเดตข้อมูลลูกค้าและดีล (มอบหมายลูกค้าให้อัตโนมัติ, ติดตามการขาย, อัปเดตสถานะ) เพื่อลดงานธุรการที่ช้าลงของตัวแทนขาย
- ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและกิจกรรมอีเมล ด้วยเครื่องมือเช่น Salesforce, HubSpot, Gmail และ Outlook เพื่อให้บริบทสำคัญสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่หายไปในกล่องข้อความ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาการอัปเดตของกระบวนการทำงานและการติดตามงานให้เชื่อมโยงกันด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp.
การเชื่อมต่อ ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของ CRM เข้ากับงาน บันทึก และการส่งต่อข้อมูลที่ทำให้การสรุปประสิทธิภาพง่ายขึ้น แทนที่จะคัดลอกการอัปเดตจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณสามารถเชื่อมต่อความคืบหน้าของดีลกับงานที่รับผิดชอบและรักษาเส้นทางการรายงานให้สมบูรณ์
- กระตุ้นงานส่งมอบจากการเปลี่ยนแปลงดีล:เชื่อมต่อ ClickUp กับ CRM อย่าง HubSpotเพื่อให้ทริกเกอร์ที่อิงกับดีลสามารถสร้างรายการใน ClickUp และส่งงานไปยังเจ้าของที่เหมาะสมทันทีที่ดีลเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
- เชื่อมโยงการสื่อสารกับลูกค้าให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน: ผสานอีเมลเข้ากับระบบ CRM ของ ClickUp เพื่อให้การติดต่อและการติดตามผลเชื่อมโยงกับงานที่ทีมของคุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
เขียนสรุปผลการขายครั้งถัดไปของคุณใน ClickUp
สรุปผลการขายจะมีประสิทธิภาพเมื่ออ่านแล้วเหมือนเป็นบันทึกการตัดสินใจที่ชัดเจน หากคุณเก็บท่อการขาย, บันทึก, และตัวชี้วัดไว้กระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ คุณจะเสียเวลาเขียนรายงานการขายซ้ำ ๆ จากศูนย์อยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่การขยายตัวของงานกลายเป็นความซับซ้อนในการรายงาน ClickUp ช่วยให้คุณรวมขั้นตอนการทำงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ตัวเลขของคุณเชื่อมโยงกับบริบทที่อธิบายได้อย่างชัดเจน
เมื่อการติดตามและการเขียนของคุณอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน สรุปของคุณจะรวดเร็ว ยุติธรรม และนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้น
พร้อมที่จะเขียนสรุปครั้งต่อไปของคุณหรือยัง?สมัครใช้ ClickUp ฟรี✅.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณประเมินอย่างเป็นธรรมเมื่อคุณตัดสินตัวแทนขายโดยใช้เป้าหมายและความคาดหวังในบทบาทเดียวกันที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรก จากนั้นเพิ่มบริบทเช่น พื้นที่ขาย คุณภาพของลีด และสัดส่วนของลูกค้า คุณพิจารณาผลลัพธ์และกระบวนการที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นคุณจึงให้รางวัลกับการปฏิบัติงานที่สามารถทำซ้ำได้ ไม่ใช่โชค
ใช้ชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ครอบคลุมผลลัพธ์และวิธีการที่ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้น: รายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับโควตา, ข้อตกลงที่ปิดได้และอัตราการชนะ, การครอบคลุมของกระบวนการขาย, อัตราการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนสำคัญ, ขนาดข้อตกลงเฉลี่ย, และระยะเวลาของวงจรการขาย. หากคุณติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รวมความแม่นยำของการคาดการณ์, ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า, และมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า.
การทบทวนการขายคือกระบวนการสนทนาและประเมินผลที่ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ การให้คำแนะนำ และการพัฒนา สรุปผลการขายคือบันทึกสั้น ๆ ที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับผลการขายในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สาเหตุที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องทำต่อไป