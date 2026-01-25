บล็อก ClickUp

9 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Augmentcode สำหรับทีมในปี 2026

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
25 มกราคม 2569

นักพัฒนาส่วนใหญ่ที่เลือกใช้ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI มักให้ความสำคัญกับความเร็วในการเติมข้อความอัตโนมัติหรือคุณภาพของการสนทนา แต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเขียนโค้ดให้เร็วขึ้น หากแต่เป็นการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ระหว่าง IDE, เครื่องมือติดตามงาน, เอกสารประกอบ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ทุกครั้งที่สลับแอปพลิเคชัน ข้อมูลสำคัญจะถูกกระจัดกระจายและทำให้คุณหลุดจากโฟลว์การทำงาน

คู่มือนี้ได้แยกย่อยทางเลือกของ Augment Code ออกเป็น 9 ตัวเลือก ตั้งแต่เครื่องมือใน IDE ที่มาพร้อมกับ IDE เช่น GitHub Copilot และ Cursor ไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดอย่างClickUpซึ่งเชื่อมต่อโค้ดของคุณกับเรื่องราวทั้งหมดว่าทำไมคุณถึงสร้างมันขึ้นมา เป้าหมายไม่ใช่แค่การเติมคำอัตโนมัติที่เร็วขึ้นเท่านั้น แต่คือการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณจริงๆ

ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Augment Code

Augment Code เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจโค้ดขนาดใหญ่ในระดับองค์กรและให้คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบท มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับคลังโค้ดขนาดใหญ่ที่เครื่องมือ AI ทั่วไปไม่สามารถเข้าใจบริบทได้ แต่ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการการดัชนีโค้ดในระดับนั้น และนักพัฒนาบางคนพบว่าการสนับสนุน IDE หรือการผสานรวมเวิร์กโฟลว์ของ Augment ไม่ตรงกับเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้

นักพัฒนาหลายคนต้องการการโต้ตอบผ่านแชทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเติมข้อความอัตโนมัติในตัวที่ดีขึ้น หรือเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้กับระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของพวกเขา ไม่ใช่แค่ใน IDE เท่านั้น นี่คือเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมต่างๆ ค้นหาทางเลือกใหม่:

  • ความยืดหยุ่นของ IDE: เครื่องมือบางตัวรองรับตัวแก้ไขที่หลากหลายกว่าหรือสามารถทำงานเป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนได้
  • การผสานการทำงาน: นักพัฒนาอาจต้องการผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับการจัดการโครงการ เอกสารหรือสายงาน CI/CD
  • ขอบเขตของบริบท: เครื่องมือแต่ละประเภทจัดการบริบทของโค้ดเบสแตกต่างกัน—บางเครื่องมือโดดเด่นในการให้คำแนะนำสำหรับไฟล์เดียว ในขณะที่บางเครื่องมือเข้าใจความสัมพันธ์ข้ามรีโพสิตอรีได้ดี
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีม: ทีมองค์กรอาจต้องการฟีเจอร์ต่างๆ เช่นความช่วยเหลือในการตรวจสอบโค้ด การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดการ AI แบบรวมศูนย์

📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?

ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

ทางเลือกของ Augment Code ในภาพรวม

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา
ClickUpทีมที่จัดการกระบวนการพัฒนาควบคู่ไปกับโค้ดขนาดทีม: ทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่ตัวแทนโค้ดเจเนเรชันสำหรับการสร้างโค้ด, Brain สำหรับบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, เอกสาร, การเชื่อมโยงงาน, ระบบอัตโนมัติ, การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบบูรณาการฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
GitHub Copilotนักพัฒนาที่ต้องการการผสานรวม GitHub อย่างราบรื่นขนาดทีม: บุคคลทั่วไปถึงทีมนักพัฒนาขนาดใหญ่คำแนะนำแบบอินไลน์, Copilot Chat, สรุป PR, บริบทหลายไฟล์, การทำงานใน GitHub แบบเนทีฟแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/เดือน
เคอร์เซอร์นักพัฒนาที่กำลังมองหา IDE ที่รองรับ AI โดยตรงขนาดทีม: ทีมที่คุ้นเคยกับการเปลี่ยน IDEการจัดทำดัชนีโค้ดเบส, Composer สำหรับการแก้ไขหลายไฟล์, การแก้ไขแบบคาดการณ์ล่วงหน้า, คำสั่งภาษาธรรมชาติแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือน
นักพัฒนา Amazon Qทีมในสภาพแวดล้อมที่เน้น AWSขนาดทีม: ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่บน AWSการช่วยเหลือแบบเนทีฟบน AWS, การสแกนความปลอดภัย, การแปลงโค้ด, คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $19/ผู้ใช้/เดือน
Tabnineทีมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของโค้ดขนาดทีม: อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริษัทขนาดใหญ่การติดตั้งภายในองค์กร, โมเดลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล, ไม่มีการเก็บข้อมูล, ความยืดหยุ่นของ IDEแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/ผู้ใช้/เดือน
Sourcegraph Codyนักพัฒนาที่ทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่ขนาดทีม: องค์กรวิศวกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลายรีโพสิตอรีบริบทหลายรีโพซิทอรี, การค้นหาภายในองค์กร, ตัวเลือกแบ็กเอนด์ LLM, ความชาญฉลาดเชิงลึกของโค้ดแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
วินด์เซิร์ฟนักพัฒนาที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ AI แบบมีเจตจำนงขนาดทีม: ทีมที่กำลังสำรวจการดำเนินการงานแบบอัตโนมัติลำดับขั้นสำหรับงานหลายขั้นตอน, ฟลัวส์, การจัดทำดัชนีอย่างลึก, คำแนะนำแบบอินไลน์แพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจแบบเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15/เดือน
โคโดทีมที่มุ่งเน้นคุณภาพของโค้ดและการทดสอบขนาดทีม: ทีมที่เน้น QA เป็นหลักและองค์กรด้านวิศวกรรมการทดสอบที่สร้างโดย AI, การวิเคราะห์ PR, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของโค้ด, การทดสอบตามพฤติกรรมแพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $38/ผู้ใช้/เดือน
ผู้เขียนแทน Replitนักพัฒนาที่เขียนโค้ดในเบราว์เซอร์ขนาดทีม: ผู้เริ่มต้น, ครูผู้สอน, และทีมขนาดเล็กCloud IDE, ข้อเสนอแนะแบบอินไลน์, การปรับใช้ทันที, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์แพ็กเกจฟรี, แพ็กเกจเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20/เดือน
โค้ดเดียมนักพัฒนาที่ต้องการการสนับสนุน IDE อย่างกว้างขวางขนาดทีม: ทีมใดก็ได้ที่มีการใช้โปรแกรมแก้ไขที่หลากหลายระบบเติมข้อความอัตโนมัติที่รวดเร็ว รองรับมากกว่า 70 ภาษาและ 40 IDE พร้อมความช่วยเหลือผ่านแชทแพ็กเกจฟรี, มีราคาสำหรับองค์กร

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโค้ด Augment ที่ควรใช้

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์การพัฒนาด้วย AI)

ทีมพัฒนามักประสบปัญหาการกระจายเครื่องมือมากเกินไปซึ่งโค้ดอยู่ใน IDE งานอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง เอกสารอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการสื่อสารกระจัดกระจายอยู่ทั่วแพลตฟอร์มต่างๆ ความแตกแยกนี้ทำให้การส่งมอบล่าช้า สร้างจุดบอด และทำให้ผู้พัฒนาสงสัยว่าพวกเขากำลังสร้างฟีเจอร์เพื่ออะไร ไม่ใช่แค่เพียงวิธีการสร้างเท่านั้น

ClickUp ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายนี้ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การพัฒนาทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน ต่างจากผู้ช่วยเขียนโค้ดแบบสแตนด์อโลนที่มองเห็นเพียงโค้ดของคุณเท่านั้น ClickUp มอบบริบทที่ครบถ้วนของสิ่งที่คุณกำลังสร้างและเหตุผลเบื้องหลัง

และหากคุณต้องการ AI ที่ส่งมอบโค้ดได้จริง ไม่ใช่แค่แนะนำ ClickUp Brain Agents สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนจากงานไปสู่การนำไปใช้ได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่นตัวแทน Codegen ของ ClickUpสามารถใช้บริบทของงานเพื่อสร้างโค้ดและช่วยขับเคลื่อนงานไปสู่กระบวนการ PR ได้ ทำให้การดำเนินการยังคงเชื่อมโยงกับข้อกำหนดและการตัดสินใจที่เป็นรากฐานของงานนั้น

ตัวแทน Codegen ใน ClickUp อัปเดตงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด โพสต์ลิงก์ pull request และสรุปความคืบหน้า
ตัวแทน Codegen ใน ClickUp อัปเดตงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด โพสต์ลิงก์ pull request และสรุปความคืบหน้า

ด้วยClickUp Brain ความช่วยเหลือจาก AI จะทำงานทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถ @mention Brain ในความคิดเห็นของงานหรือใน ClickUp Chat และมันจะตอบกลับโดยใช้ความรู้จากงาน เอกสาร และการสนทนาของคุณ ขอให้มันสรุปความคืบหน้าของสปรินต์ ร่างข้อกำหนดทางเทคนิคจากคำอธิบายงาน หรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อให้คุณใช้เวลาในการตามหาบริบทน้อยลงและใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น

ผู้ช่วย AI อธิบายปัญหาการกำหนดขอบเขตของ lambda ใน Python และให้ตัวอย่างโค้ดที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การแก้ไขข้อผิดพลาดและการเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนา
ผู้ช่วย AI อธิบายปัญหาการกำหนดขอบเขตของ lambda ใน Python และให้ตัวอย่างโค้ดที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การดีบักและการเรียนรู้ง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนา

จากนั้นClickUp Automationsจะจัดการการอัปเดตด้วยตนเองที่ขัดจังหวะการทำงานอย่างลึกซึ้ง เรียกใช้เวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์การพัฒนา เมื่อมีการผสานคำขอดึง (pull request) ให้ย้ายงานที่เชื่อมโยงไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" โดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการรายงานข้อบกพร่อง (bug) ให้มอบหมายงานตามส่วนประกอบหรือผู้รับผิดชอบ นั่นหมายถึงการแจ้งสถานะน้อยลง ช่วงเวลาที่ต้องถามว่า "มีใครอัปเดตสิ่งนี้หรือยัง?" น้อยลง และการสลับบริบทที่ไม่จำเป็นน้อยลง

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการงานหนักแทนคุณ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการงานหนักแทนคุณ

สุดท้ายClickUp Docsช่วยให้เอกสารทางเทคนิคเชื่อมโยงกับงานที่อธิบายไว้ได้ สร้างเอกสารอ้างอิง API, การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม, หรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานใน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง เอกสารและงานที่ได้รับผลกระทบจะปรากฏขึ้นพร้อมกัน

ClickUp Brain สร้างเอกสารสไตล์วิกิใหม่พร้อมตารางที่ปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและติดตามงานเนื้อหาได้โดยตรงจากคำสั่ง AI ง่าย ๆ
ClickUp Brain สร้างเอกสารสไตล์วิกิใหม่พร้อมตารางที่ปรับแต่งได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและติดตามงานเนื้อหาได้โดยตรงจากคำสั่ง AI ที่เรียบง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การสร้างโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์ผ่านตัวแทน Codegen: ก้าวไปไกลกว่าคำแนะนำโค้ด—ตัวแทน Codegenของ ClickUp ใช้บริบททั้งหมดของงานของคุณเพื่อสร้างโค้ดที่พร้อมใช้งานจริงและผลักดันงานไปสู่การขอดึงโค้ด (pull request) ซึ่งช่วยให้การนำไปใช้สอดคล้องกับข้อกำหนดและการตัดสินใจ ลดข้อผิดพลาดในการส่งต่อและเร่งการส่งมอบ
  • ความช่วยเหลือ AI ครอบคลุมทั้งพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain: เข้าถึงความรู้จากงาน เอกสาร และการสนทนาได้ทันทีโดยการ @mention Brain ในความคิดเห็นหรือแชท สรุปความคืบหน้าของสปรินต์ ร่างข้อกำหนดทางเทคนิค หรือแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในไม่กี่วินาที เพื่อให้ทีมพัฒนาใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาและใช้เวลาในการสร้างมากขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์: อัตโนมัติการอัปเดตด้วยตนเองและงานที่ทำซ้ำโดยการกระตุ้นเวิร์กโฟลว์จากเหตุการณ์การพัฒนา ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการผสานคำขอดึง (pull request) ClickUp สามารถย้ายงานที่เชื่อมโยงไปยังสถานะเสร็จโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมอบหมายการดำเนินการติดตามผล—ลดการสลับบริบทและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • เอกสารที่เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ: สร้างและรักษาเอกสารทางเทคนิค (เช่น เอกสารอ้างอิง API หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง เอกสารและงานที่ได้รับผลกระทบจะปรากฏขึ้นพร้อมกัน ทำให้ทีมของคุณทำงานจากข้อมูลล่าสุดเสมอ
  • พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และผสานรวม: ลดความซับซ้อนของเครื่องมือด้วยการจัดการโค้ด งาน เอกสาร และการสื่อสารในที่เดียว พื้นที่ทำงาน AI แบบผสานรวมของ ClickUp มอบมุมมองแบบเรียลไทม์ที่ครบถ้วนให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังสร้างและเหตุผล ลดจุดบอดและเร่งความร่วมมือ

ข้อดี:

  • บริบทที่รวมกันจากงาน เอกสาร และการสนทนา ช่วยให้ผู้พัฒนาเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อกำหนดโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใด ๆ ได้ด้วยตัวกระตุ้นที่ปรับแต่งได้และการกระทำที่เชื่อมโยงกัน
  • พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรช่วยขจัดความกระจัดกระจายที่ทำให้ความรู้ของทีมกระจัดกระจายไปทั่วหลายแพลตฟอร์ม

ข้อเสีย:

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจร
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าเดสก์ท็อป
  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูงบางระบบต้องใช้เวลาในการตั้งค่า

ราคา

คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมการจัดการงาน การติดตามเวลา การจัดทำเอกสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระดับการปรับแต่งที่สูง: คุณสามารถปรับมุมมอง สถานะ และการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนการทำงานได้ การเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และเครื่องมือปฏิทินช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นมาก ฉันยังชื่นชมความง่ายในการจัดการโครงการหลายโครงการและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์อีกด้วย

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่รวมการจัดการงาน การติดตามเวลา การจัดทำเอกสาร และการรายงานไว้ในที่เดียว สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือระดับการปรับแต่งที่สูง: คุณสามารถปรับมุมมอง สถานะ และการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นตอนการทำงานได้ การเชื่อมต่อกับ Slack, Google Drive และเครื่องมือปฏิทินต่างๆ ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นมาก ฉันยังชื่นชมความง่ายในการจัดการโครงการหลายโครงการและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบเรียลไทม์อีกด้วย

2. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่อยู่ในระบบนิเวศของ GitHub)

แหล่งที่มา

สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ชีวิตอยู่ใน GitHub อยู่แล้ว การต้องสลับเครื่องมือเพื่อถามคำถามหรือตรวจสอบ pull request อยู่บ่อยครั้งอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อประสิทธิภาพการทำงาน GitHub Copilot แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำความช่วยเหลือจาก AI มาสู่ขั้นตอนการทำงานของคุณโดยตรง โดยนักพัฒนาที่ใช้ Copilotสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นถึง 35%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ Copilot มันจะแนะนำโค้ดขณะที่คุณพิมพ์ ตอบคำถามในแชท และช่วยตรวจสอบ pull request ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขโค้ดของคุณ

Copilot ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ฝึกฝนจากโค้ดสาธารณะเพื่อเสนอคำแนะนำแบบอินไลน์ มันเข้าใจบริบทจากไฟล์ปัจจุบันของคุณ แท็บที่เปิดอยู่ และโครงสร้างของรีโพสิตอรี อินเทอร์เฟซแชทช่วยให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับโค้ดเบสของคุณหรือขอคำอธิบายโค้ดที่ไม่คุ้นเคย ทำให้มันเป็นเครื่องมือ AI ผู้ช่วยด้านการเขียนโปรแกรมที่ทรงพลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • คำแนะนำโค้ดแบบอินไลน์: ขณะที่คุณพิมพ์ Copilot จะเสนอการเติมข้อความอัตโนมัติตั้งแต่บรรทัดเดียวไปจนถึงฟังก์ชันทั้งหมด โดยเรียนรู้จากรูปแบบการเขียนโค้ดของคุณและบริบทโดยรอบ มักจะคาดการณ์สิ่งที่คุณต้องการก่อนที่จะพิมพ์เสร็จ
  • Copilot Chat: ถามคำถามในภาษาธรรมชาติโดยตรงใน IDE ของคุณ ขอคำอธิบายเกี่ยวกับโค้ดที่ซับซ้อน ขอคำแนะนำในการปรับปรุงโครงสร้าง หรือให้สร้างการทดสอบหน่วย
  • ความช่วยเหลือในการขอการดึงโค้ด: Copilot สามารถสร้างคำอธิบาย PR, สรุปการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ตรวจสอบ, และแนะนำการปรับปรุงได้ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบและทำให้ PR มีบริบทที่มีความหมายสำหรับเพื่อนร่วมทีม

ข้อดี:

  • การผสานรวม GitHub อย่างลึกซึ้งหมายความว่าคำแนะนำมักจะสอดคล้องกับมาตรฐานของโครงการของคุณ
  • รองรับ IDE อย่างกว้างขวาง รวมถึง VS Code, JetBrains IDEs และ Neovim
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการอัปเดตเป็นประจำและฟีเจอร์ใหม่

ข้อเสีย:

  • คำแนะนำบางครั้งอาจรวมถึงรูปแบบที่เลิกใช้แล้วหรือ API ที่ล้าสมัย
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมาตรฐานการเขียนโค้ดเฉพาะองค์กร
  • ต้องใช้บัญชี GitHub และการสมัครสมาชิก

ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน
  • โปรพลัส: $39/เดือน
  • ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง GitHub Copilot

GitHub Copilot ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของฉันอย่างมาก มันแนะนำการเติมโค้ดที่ชาญฉลาดและฟังก์ชันทั้งหมดที่มักจะตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังจะเขียน Copilot โดดเด่นในงานประจำเช่นการตั้งค่าแบบ boilerplate, ลูป, และรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากและช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้นของการพัฒนา มันเหมือนกับการมีมือคู่ที่สองในตัวแก้ไขของฉัน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นไฟล์ใหม่หรือ API ที่ไม่คุ้นเคย

GitHub Copilot ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของฉันอย่างมาก มันแนะนำการเติมโค้ดที่ชาญฉลาดและฟังก์ชันทั้งหมดที่มักจะตรงกับสิ่งที่ฉันกำลังจะเขียน Copilot โดดเด่นในงานประจำเช่นการตั้งค่าแบบ boilerplate, ลูป, และรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากและช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้นของการพัฒนา มันเหมือนกับการมีมือคู่ที่สองในตัวแก้ไขของฉัน — โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นไฟล์ใหม่หรือ API ที่ไม่คุ้นเคย

3. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการประสบการณ์ IDE ที่รองรับ AI โดยตรง)

แหล่งที่มา

เบื่อไหมที่ AI รู้สึกเหมือนเป็นแค่ส่วนเสริมที่ต่อเติมเข้าไปในโปรแกรมแก้ไขของคุณ? ต่างจากส่วนขยายทั่วไป Cursor คือIDE ที่พัฒนาขึ้นโดยมี AI เป็นหัวใจหลักตั้งแต่ต้นจนจบ มันเป็นเวอร์ชันแยกของ VS Code ดังนั้นอินเทอร์เฟซจึงคุ้นเคย แต่ความสามารถด้าน AI ถูกผสานเข้ากับทุกการโต้ตอบทำให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ที่ดีที่สุด

ข้อได้เปรียบหลักของเคอร์เซอร์คือความสามารถในการจัดทำดัชนีฐานโค้ดทั้งหมดของคุณ ทำให้สามารถถามคำถามและแก้ไขข้ามไฟล์ได้หลายไฟล์ เพียงสั่งให้ "ปรับโครงสร้างการไหลของการยืนยันตัวตน" มันจะเข้าใจไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความสามารถในการรับรู้ทั้งโครงการนี้ช่วยป้องกันความหงุดหงิดทั่วไปที่เกิดจากการที่ AI ทำลายสิ่งที่มันมองไม่เห็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • บริบททั่วทั้งโค้ดเบส: คอร์เซอร์จะจัดทำดัชนีครอบคลุมทั้งโปรเจกต์ของคุณ เพื่อให้การโต้ตอบกับ AI เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มุมมองแบบองค์รวมนี้จะช่วยขจัดความหงุดหงิดที่ว่า "AI ไม่เข้าใจโปรเจกต์ของฉัน"
  • Composer: อธิบายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว Composer จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในหลายไฟล์ให้โดยอัตโนมัติ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับงานรีแฟคเตอร์ที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหากทำด้วยมือ
  • การแก้ไขเชิงคาดการณ์: เคอร์เซอร์จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงถัดไปของคุณโดยอิงจากการแก้ไขล่าสุด หากคุณกำลังเปลี่ยนชื่อตัวแปรในตำแหน่งหนึ่ง ระบบจะแนะนำการเปลี่ยนชื่อเดียวกันในตำแหน่งอื่นด้วย

ข้อดี:

  • ความเข้าใจในโค้ดเบสอย่างแท้จริงช่วยลดข้อเสนอแนะที่อาจทำให้ส่วนอื่นของโค้ดของคุณเสียหาย
  • อินเทอร์เฟซ VS Code ที่คุ้นเคย หมายถึงเส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยลง
  • รองรับโมเดล AI หลายรูปแบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและความสามารถ

ข้อเสีย:

  • ต้องเปลี่ยนจาก IDE ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • การจัดทำดัชนีโค้ดเบสอาจช้าในกรณีที่รีโพสิตอรีมีขนาดใหญ่มาก
  • ส่วนขยายบางตัวของ VS Code อาจไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์

ราคา

  • งานอดิเรก
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • โปรพลัส: $60/เดือน
  • อัลตร้า: $200/เดือน
  • ทีม: $40/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Cursor

ฉันชอบวิธีที่ Cursor ผสาน AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาได้อย่างราบรื่น ข้อเสนอแนะโค้ดแบบอินไลน์มีความแม่นยำสูงมาก และความสามารถในการถามคำถามโดยตรงในตัวแก้ไขช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มากมาย รู้สึกเหมือนกำลังโปรแกรมร่วมกับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจบริบทของโปรเจกต์ของฉัน

ฉันชอบวิธีที่ Cursor ผสาน AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาได้อย่างราบรื่น ข้อเสนอแนะโค้ดแบบอินไลน์มีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ และความสามารถในการถามคำถามโดยตรงในตัวแก้ไขช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก รู้สึกเหมือนกำลังโปรแกรมร่วมกับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจบริบทของโปรเจกต์ของฉัน

4. Amazon Q Developer (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่สร้างบน AWS)

แหล่งที่มา

หากโครงสร้างพื้นฐานของคุณทำงานบน AWS คุณจะเข้าใจถึงความยากลำบากในการพยายามใช้เครื่องมือ AI ทั่วไปให้เข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของนโยบาย IAM หรือการกำหนดค่า Lambda ได้ Amazon Q Developer คือผู้ช่วย AI ที่สื่อสารกับ AWS ได้โดยตรง มันทำได้มากกว่าการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ แต่ช่วยในการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม การสแกนความปลอดภัย และแม้กระทั่งการย้ายแอปพลิเคชันเก่ามายังระบบใหม่

เนื่องจาก Q Developer ถูกสร้างขึ้นโดย Amazon จึงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบริการ AWS และสามารถแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เฉพาะเจาะจงกับสถาปัตยกรรมของคุณได้ สามารถแนะนำนโยบาย IAM ช่วยกำหนดค่าฟังก์ชัน Lambda และอธิบายเทมเพลต CloudFormation ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ความเชี่ยวชาญด้านบริการ AWS: ถามวิธีการกำหนดนโยบายของ S3 bucket หรือเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาของ DynamoDB คำแนะนำจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS และคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะของบริการ
  • การเปลี่ยนแปลงโค้ด: กำลังย้ายแอปพลิเคชัน Java เก่าอยู่ใช่ไหม? Q Developer สามารถวิเคราะห์โค้ดของคุณและแนะนำกระบวนการอัปเกรด พร้อมทั้งจัดการการอัปเดตการพึ่งพาและการเปลี่ยนแปลง API
  • การสแกนความปลอดภัย:การสแกนความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ในตัวจะสแกนโค้ดของคุณกับปัญหาความปลอดภัยที่รู้จักและมาตรฐานของ AWS พร้อมคำแนะนำสำหรับการแก้ไข

ข้อดี:

  • ความเข้าใจใน AWS อย่างแท้จริงช่วยป้องกันข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าที่พบบ่อย
  • คุณสมบัติสำหรับองค์กรช่วยให้สามารถฝึกอบรมบนฐานโค้ดภายในและมาตรฐานที่กำหนดได้
  • รองรับภาษาอย่างกว้างขวาง รวมถึง Python, Java และ JavaScript

ข้อเสีย:

  • มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ AWS เป็นหลัก
  • บางคุณสมบัติต้องการการผสานรวมบัญชี AWS
  • การรองรับ IDE มีข้อจำกัดมากกว่าคู่แข่งบางราย

ราคา

  • แพ็กเกจฟรี
  • ระดับโปร: $19/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือความคิดเห็นจากผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer ให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดที่แม่นยำและเข้าใจบริบทโดยตรงภายใน IDE ช่วยให้ฉันเข้าใจ API สร้างโค้ดตัวอย่าง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน การผสานรวมกับบริการของ AWS เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการกับการตั้งค่าคลาวด์หรือ SDK

Amazon Q Developer ให้ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดที่แม่นยำและเข้าใจบริบทโดยตรงภายใน IDE ช่วยให้ฉันเข้าใจ API สร้างโค้ดตัวอย่าง และแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน การผสานรวมกับบริการ AWS เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อต้องจัดการกับการตั้งค่าคลาวด์หรือ SDK

5. Tabnine (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของโค้ด)

แหล่งที่มา

การส่งโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามเป็นสิ่งที่หลายองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนี้มักเป็นอุปสรรคต่อการนำเครื่องมือการเขียนโค้ด AIที่ทรงพลังมาใช้—57% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในองค์กรที่ยังไม่ได้นำ AI เชิงสร้างสรรค์มาใช้ระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอุปสรรคอันดับ 1 ของพวกเขา Tabnine แก้ไขปัญหาโดยตรงนี้ด้วยแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก

Tabnine ให้บริการการติดตั้งระบบในสถานที่ของคุณเอง (on-premise) ซึ่งหมายความว่าโค้ดของคุณจะไม่ถูกส่งออกนอกโครงสร้างพื้นฐานของคุณเลย สำหรับองค์กรที่มีนโยบายข้อมูลที่เข้มงวดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด คุณสมบัตินี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง แม้แต่เวอร์ชันที่โฮสต์บนคลาวด์ของพวกเขาก็ยังมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลเป็นศูนย์ (zero data retention policy) ซึ่งรับประกันว่าโค้ดของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้หรือนำไปใช้เพื่อฝึกอบรมแบบจำลองอื่น ๆ

อินเทอร์เฟซของ Tabnine แสดงการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วย AI ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก พร้อมตัวเลือกที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การติดตั้งภายในองค์กร: ใช้งาน Tabnine ทั้งหมดภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ห้ามใช้บริการ AI ภายนอก และรองรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก
  • โมเดลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล: Tabnine เรียนรู้จากฐานโค้ดของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำที่สอดคล้องกับรูปแบบ การตั้งชื่อ และสถาปัตยกรรมที่ทีมของคุณเลือกใช้
  • การไม่เก็บข้อมูล: สำหรับการติดตั้งระบบบนคลาวด์ นโยบายของ Tabnine หมายความว่าโค้ดของคุณจะไม่ถูกเก็บไว้หลังจากการประมวลผล ซึ่งให้การช่วยเหลือจาก AI โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ข้อดี:

  • คุณสมบัติความเป็นส่วนตัวระดับองค์กรได้รับการอนุมัติจากทีมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ส่งเสริมความสม่ำเสมอทั่วทั้งทีมโดยการแนะนำโค้ดที่ปฏิบัติตามมาตรฐานของคุณ
  • รองรับ IDE อย่างกว้างขวาง ใช้งานได้กับ VS Code, JetBrains, Vim และอื่นๆ

ข้อเสีย:

  • การติดตั้งระบบภายในองค์กรต้องมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  • การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลต้องใช้เวลาในการฝึกฝนบนฐานโค้ดของคุณ
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะระดับองค์กรเท่านั้น

ราคา

  • แพลตฟอร์ม Tabnine Agentic: $59/ผู้ใช้/เดือน (สมัครสมาชิกแบบรายปี)

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง Tabnine.

Tabnine เป็นผู้ช่วยการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เวลาที่มันช่วยประหยัดในอาชีพของฉันนั้นมหาศาล มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน ฉันไม่ต้องเขียนโมเดลคลาสที่น่าเบื่ออีกต่อไป เพียงแค่กดปุ่ม Tab โค้ดทั้งหมดของฉันก็จะเสร็จสมบูรณ์โดยมัน นอกจากนี้ยังง่ายมากที่จะผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ด

Tabnine เป็นผู้ช่วยการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เวลาที่มันช่วยประหยัดในอาชีพของฉันนั้นมหาศาล มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ฉันไม่ต้องเขียนโมเดลคลาสที่น่าเบื่ออีกต่อไป เพียงแค่กดปุ่ม Tab โค้ดทั้งหมดของฉันก็จะเสร็จสมบูรณ์โดยมัน นอกจากนี้ยังง่ายมากที่จะผสานรวมกับโปรแกรมแก้ไขโค้ด

📮 ClickUp Insight: 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงระมัดระวังเมื่อต้องใช้ AI ในการทำงาน จาก 22% นั้น ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้

ClickUp จัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่

📮 ClickUp Insight: 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงระมัดระวังเมื่อต้องใช้ AI ในการทำงาน จาก 22% นี้ ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้

ClickUp จัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่

6. Sourcegraph Cody (เหมาะที่สุดสำหรับการนำทางฐานโค้ดขนาดใหญ่ขององค์กร)

แหล่งที่มา

ฐานโค้ดขององค์กรสามารถครอบคลุมได้หลายพันรีโพสิตอรี ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่นักพัฒนาจะเข้าใจว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร เครื่องมือ AI ทั่วไปมักล้มเหลวเมื่อต้องรับมือกับขนาดนี้ Cody ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทค้นหาโค้ด Sourcegraph ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานการค้นหาอันทรงพลังเพื่อมอบความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจฐานโค้ดของคุณทั้งหมดอย่างแท้จริง

Cody สร้างขึ้นจากประสบการณ์หลายปีของ Sourcegraph ในการจัดทำดัชนีโค้ด ทำให้สามารถตอบคำถามที่ข้ามขอบเขตของรีโพสิตอรีได้ ถามวิธีการเรียกใช้เซอร์วิส และ Cody จะค้นหาการใช้งานทั้งหมดในองค์กรของคุณ ไม่ใช่แค่ในรีโพสิตอรีปัจจุบันเท่านั้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การผสานรวมการค้นหาโค้ดขององค์กร: Cody ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ด้านโค้ดของ Sourcegraph เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคลังโค้ดนับพัน
  • บริบทหลายรีโพสิตอรี: ต่างจากเครื่องมือที่จำกัดการใช้งานเพียงรีโพสิตอรีเดียว Cody สามารถดึงบริบทจากหลายรีโพสิตอรีพร้อมกันได้เมื่อทำงานกับบริการที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • ระบบหลังบ้าน LLM ที่ปรับแต่งได้: องค์กรสามารถเลือกโมเดล AI ที่ตรงกับความต้องการของตนได้ ไม่ว่าจะเป็น Claude, GPT-4 หรืออื่นๆ โดยพิจารณาจากความสามารถ ต้นทุน หรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อดี:

  • ขนาดฐานโค้ดที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับองค์กรที่มีคลังโค้ดหลายร้อยแห่ง
  • คำตอบเชื่อมโยงกลับไปยังโค้ดจริง ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบข้อเสนอแนะได้
  • การควบคุมองค์กรสำหรับการจัดการการเข้าถึง, การตรวจสอบการใช้งาน, และการกำหนดค่าบริบท

ข้อเสีย:

  • ต้องมีการติดตั้ง Sourcegraph เพื่อใช้งานความสามารถทั้งหมด
  • การตั้งค่าอาจซับซ้อนสำหรับองค์กรที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Sourcegraph
  • บางคุณสมบัติต้องการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบองค์กร

ราคา

  • โคดี้ ฟรี
  • Cody Pro: $9/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (90 รีวิว)
  • Capterra: ไม่พบ

นี่คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบจาก Gartnerกล่าวถึง Sourcegraph Cody

Cody เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ด AI หลักของฉัน ฉันเคยใช้เครื่องมือที่คล้ายกันนี้มาก่อนหลายตัว เครื่องมือผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แทบทั้งหมดมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน จุดเด่นของ Cody คือส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันมาพร้อมกับรายการการปรับแต่งที่มากมาย คุณสามารถลบหรือเพิ่มคุณสมบัติ UI ใดก็ได้ มีตัวเลือกให้เลือกใช้แบ็กเอนด์ที่มี AI ให้เลือกหลากหลาย ประสบการณ์โดยรวมของฉันจนถึงตอนนี้เป็นไปในเชิงบวกในแง่ของประสิทธิภาพเช่นกัน มันไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของตัวแก้ไข

Cody เป็นผู้ช่วยเขียนโค้ด AI หลักของฉัน ฉันเคยใช้เครื่องมือที่คล้ายกันนี้มาก่อนหลายตัว เครื่องมือผู้ช่วยเขียนโค้ด AI แทบทั้งหมดมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน จุดเด่นของ Cody คือส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันมาพร้อมกับรายการการปรับแต่งที่มากมาย คุณสามารถลบหรือเพิ่มคุณสมบัติ UI ได้ทุกประการ มีตัวเลือกให้เลือกใช้แบ็กเอนด์ที่มี AI ให้เลือกหลากหลาย ช่วงประสบการณ์โดยรวมของฉันจนถึงตอนนี้เป็นไปในทางบวกในแง่ของประสิทธิภาพด้วย มันไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของตัวแก้ไข

📹 หยุดเขียนและแก้ไขโค้ดด้วยมือ วิดีโอนี้จะอธิบายถึงเอเจนต์ AI ห้าตัวที่ทำให้การเขียนโค้ดเร็วขึ้น สะอาดขึ้น และน่าหงุดหงิดน้อยลงมาก

7. วินด์เซิร์ฟ (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการตัวแทน AI ที่ทำงานได้อย่างอิสระ)

แหล่งที่มา

เครื่องมือเขียนโค้ด AI ส่วนใหญ่เพียงแค่เสนอคำแนะนำให้คุณเท่านั้น ทำให้คุณต้องทำงานจริงเอง Windsurf ใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป โดยก้าวข้ามการให้คำแนะนำไปสู่การปฏิบัติงานอัตโนมัติAI แบบตัวแทนของมันสามารถจัดการงานเขียนโค้ดหลายขั้นตอนได้ ทำให้บทบาทของคุณเปลี่ยนจากผู้เขียนไปเป็นผู้ตรวจสอบ

คุณอธิบายเป้าหมาย และคุณสมบัติ Cascade ของมันจะคำนวณขั้นตอนให้ Windsurf ยังมี Flows ให้บริการด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานทั่วไป เช่น การเพิ่มคุณสมบัติหรือการแก้ไขข้อบกพร่อง AI จะจัดการการวางแผนและการดำเนินการ พร้อมทั้งแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการตัดสินใจที่ต้องทำ

เพื่อเข้าใจว่าตัวแทนปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเขียนโปรแกรมอย่างไร ชมภาพรวมของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนโปรแกรมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในกระบวนการทำงานการพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • Cascade: อธิบายงานหลายขั้นตอน เช่น "เพิ่มการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ด้วย OAuth" แล้ว Cascade จะแยกย่อยงานออกและดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคุณในแต่ละจุดสำคัญ
  • โฟลว์: เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานพัฒนาทั่วไปที่สร้างโค้ด, การทดสอบ, และเอกสาร, ช่วยเร่งกระบวนการทำงานซ้ำๆ
  • การจัดทำดัชนีโค้ดเบสอย่างลึก: Windsurf จัดทำดัชนีโค้ด, ความคิดเห็น, และการกำหนดค่าโครงการ ดังนั้นการดำเนินการอัตโนมัติของมันจึงคำนึงถึงกฎเกณฑ์ของโครงการของคุณ

ข้อดี:

  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติอย่างแท้จริงสามารถดำเนินการงานหลายขั้นตอนได้
  • จุดตรวจสอบที่รอบคอบช่วยให้คุณควบคุมได้โดยไม่ต้องจัดการอย่างละเอียดเกินไป
  • ช่วงทดลองใช้ช่วยให้คุณประเมินกระบวนการทำงานของตัวแทนได้ก่อนที่จะตัดสินใจใช้งานจริง

ข้อเสีย:

  • คุณลักษณะเชิงตัวแทนต้องการระดับความไว้วางใจในการตัดสินใจของ AI
  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือใหม่ จึงมีชุมชนที่เล็กกว่าตัวเลือกที่มีอยู่แล้ว
  • งานที่ซับซ้อนอาจยังต้องการการแทรกแซงด้วยตนเอง

ราคา

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15/เดือน
  • ทีม: $30/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Windsurf

ฉันชอบมันมากสำหรับการอัปเดตและแก้ไขไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน ฉันชอบมันสำหรับการเติมข้อความอัตโนมัติด้วย AI ที่ช่วยในการเขียนโค้ด ทำให้ประสบการณ์การเขียนโค้ดของฉันสนุกขึ้น เหมาะสำหรับการสนทนากับโค้ดเบสของฉันด้วยการสร้างโค้ดแบบเรียลไทม์ เชื่อถือได้สำหรับการแก้ไขโค้ดแบบอินไลน์พร้อมความช่วยเหลือจาก AI อินเทอร์เฟซผู้ใช้สะอาดและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น พร้อมความง่ายในการใช้งาน

ฉันชอบมันมากสำหรับการอัปเดตและแก้ไขไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน ฉันชอบมันสำหรับการเติมคำอัตโนมัติด้วย AI ที่ช่วยในการเขียนโค้ด ทำให้ประสบการณ์การเขียนโค้ดของฉันสนุกขึ้น ดีมากสำหรับการสนทนากับโค้ดเบสของฉันด้วยการสร้างโค้ดแบบเรียลไทม์ เชื่อถือได้สำหรับการแก้ไขโค้ดแบบอินไลน์พร้อมความช่วยเหลือจาก AI อินเทอร์เฟซผู้ใช้สะอาดและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น พร้อมความง่ายในการใช้งาน

8. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นคุณภาพของโค้ดและการทดสอบ)

แหล่งที่มา

การเขียนโค้ดอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องหนึ่ง การเขียนโค้ดที่เชื่อถือได้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในขณะที่เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่เน้นที่ความเร็ว Qodo (เดิมชื่อ CodiumAI)มุ่งเน้นที่คุณภาพของโค้ด จุดแข็งของมันอยู่ที่การสร้างการทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพโค้ด และการปรับปรุงคำขอ pull request

Qodo วิเคราะห์โค้ดของคุณและสร้างกรณีทดสอบที่มีความหมาย รวมถึงกรณีขอบเขตที่นักพัฒนามักมองข้าม มันเข้าใจพฤติกรรมของโค้ดและสร้างการทดสอบที่ตรวจสอบการทำงานได้อย่างถูกต้อง ความมุ่งมั่นในคุณภาพนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญในตลาดที่แออัดของการเพิ่มประสิทธิภาพโค้ดเทียบกับ Cursor

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การสร้างชุดทดสอบโดย AI: Qodo วิเคราะห์ฟังก์ชันของคุณและสร้างชุดทดสอบที่ครอบคลุม ระบุกรณีขอบเขต เงื่อนไขขอบเขต และสถานการณ์ข้อผิดพลาด
  • การวิเคราะห์คำขอการดึง: ก่อนการตรวจสอบโดยมนุษย์ Qodo จะสแกน PRs เพื่อค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น รหัสที่อาจมีปัญหาหรือพื้นที่ที่ขาดการทดสอบ ทำให้การตรวจสอบโดยมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพโค้ด: นอกเหนือจากการทดสอบ Qodo ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้าง ความซับซ้อน และความสามารถในการบำรุงรักษาของโค้ด เพื่อช่วยให้คุณเขียนโค้ดที่สะอาดยิ่งขึ้น

ข้อดี:

  • มุ่งเน้นการสร้างโค้ดที่ดีกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า ไม่ใช่แค่การสร้างโค้ดให้มากขึ้น
  • การทดสอบที่สร้างขึ้นตรวจสอบพฤติกรรม ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดความครอบคลุม
  • ผสานรวมเข้ากับกระบวนการตรวจสอบโค้ดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อเสีย:

  • มีจุดมุ่งหมายที่แคบกว่าผู้ช่วยเขียนโค้ดทั่วไป
  • คุณภาพของการสร้างแบบทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามภาษาและกรอบงาน
  • บางฟีเจอร์ต้องใช้แผนทีมหรือแผนองค์กร

ราคา

  • ผู้พัฒนา: ฟรี
  • ทีม: $38/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่พบ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก G2กล่าวถึง Qodo

ฉันใช้ Qodo Gen + VS Code เพื่อตรวจสอบ, สร้าง, ปรับโครงสร้าง, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, และตรวจสอบโค้ดทุกประเภท ตั้งแต่ HTML ที่เน้น SEO ไปจนถึงสถาปัตยกรรม Django และ Next.js ไปจนถึงสคริปต์ Python ที่กำหนดเอง คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันใช้บ่อยที่สุดคือการเพิ่มบริบท – นี่คือสิ่งที่แชทบอท UI ส่วนใหญ่ขาดไปเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง: ภาพรวมทั้งหมด!Qodo ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการจับข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพที่ฉันพลาดไป รวมถึงสอนฉันเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ ผ่านโค้ดที่ฉันกำลังทำงานอยู่ ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง เครื่องมือนี้สามารถเป็นระบบการศึกษาเต็มรูปแบบได้!

ฉันใช้ Qodo Gen + VS Code เพื่อตรวจสอบ, สร้าง, ปรับโครงสร้าง, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, และตรวจสอบโค้ดทุกประเภท ตั้งแต่ HTML ที่เน้น SEO ไปจนถึงสถาปัตยกรรม Django และ Next.js ไปจนถึงสคริปต์ Python ที่กำหนดเอง คุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันใช้บ่อยที่สุดคือการเพิ่มบริบท – นี่คือสิ่งที่แชทบอท UI ส่วนใหญ่ขาดไปเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง: ภาพรวมทั้งหมด!Qodo ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการจับข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพที่ฉันพลาดไป รวมถึงสอนฉันเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ ผ่านโค้ดที่ฉันกำลังทำงานอยู่ ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง เครื่องมือนี้สามารถเป็นระบบการศึกษาเต็มรูปแบบได้!

9. Replit Ghostwriter (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่เขียนโค้ดในเบราว์เซอร์)

แหล่งที่มา

การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่องอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก Replit เป็นIDE บนคลาวด์ที่คุณสามารถเขียนรัน และปรับใช้โค้ดทั้งหมดผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ และ Ghostwriter คือผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในตัว

เนื่องจาก Ghostwriter ทำงานอยู่ภายใน Replit จึงเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานของโปรเจกต์ของคุณ รวมถึงการพึ่งพาและการกำหนดค่าการปรับใช้ คำแนะนำจะคำนึงถึงสิ่งที่ติดตั้งและพร้อมใช้งานจริง ช่วยลดปัญหา "ทำงานบนเครื่องของฉัน" การเขียนโค้ดแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ของ Replit หมายความว่า Ghostwriter สามารถช่วยเหลือทีมทั้งหมดได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • สภาพแวดล้อมคลาวด์แบบบูรณาการ: ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบในเครื่อง—เริ่มเขียนโค้ดพร้อมความช่วยเหลือจาก AI ได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์
  • การรับรู้การปรับใช้ทันที: Ghostwriter สามารถช่วยในวงจรชีวิตทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการกำหนดค่าการปรับใช้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: นักพัฒนาหลายคนสามารถเขียนโค้ดร่วมกันใน Replit ได้ โดยมี Ghostwriter ช่วยทุกคน ทำให้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบคู่

ข้อดี:

  • การตั้งค่าเป็นศูนย์ หมายความว่าคุณสามารถเริ่มเขียนโค้ดได้ทันที
  • ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งในด้านโค้ดและสภาพแวดล้อมการทำงานของโค้ด
  • สภาพแวดล้อมแบบบูรณาการเป็นที่นิยมสำหรับการเรียนรู้การเขียนโค้ด

ข้อเสีย:

  • ผูกกับสภาพแวดล้อมบนเบราว์เซอร์ของ Replit
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการเขียนโค้ดทั้งหมด

ราคา

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Replit Core: $20/เดือน (ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี)
  • ทีม: $35/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: แบบกำหนดเอง

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวถึง Replit Ghostwriter

โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ดในการสร้างสิ่งที่พวกเขาต้องการ เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้กับนักพัฒนาอาชีพ การสร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำงานทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ) และหากคุณกำลังมองหาการเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้า เป็นต้น นี่เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและทำให้ใช้งานง่ายและครอบคลุมมากกว่าโซลูชันอื่นๆ ที่มีอยู่

โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ให้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นทางลัดขนาดใหญ่สำหรับการส่งต่อให้มืออาชีพพัฒนาต่อ สร้างเครื่องมือภายในองค์กร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกประการ) และหากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าหรือธุรกิจอื่น ๆ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ใช้งานง่ายและครอบคลุมมากกว่าโซลูชันอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด

เชื่อมต่อโค้ดของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณ

ผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็น IDE ที่ใช้ ขนาดของโค้ดเบส และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว ไม่มีเครื่องมือใดที่เรียกว่า "ดีที่สุด" เพียงหนึ่งเดียว แต่มีเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ ทีมที่ใช้ AWS ควรพิจารณา Amazon Q Developer ในขณะที่องค์กรที่มีนโยบายข้อมูลที่เข้มงวดควรดูที่ Tabnine

แต่ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่จะประสบความสำเร็จคือเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่เข้าใจโค้ดเท่านั้น แต่ยังเข้าใจบริบททั้งหมดว่าทำไมคุณถึงเขียนโค้ดนี้—งานที่ต้องทำ ข้อกำหนดและการทำงานร่วมกันของทีมที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ นั่นคือจุดที่พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อ AIทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณกลายเป็นสิ่งจำเป็น

เชื่อมต่อโค้ดของคุณกับงาน เอกสาร และการสนทนาที่ให้ความหมายกับมันเริ่มต้นฟรีกับ ClickUpและดูว่าพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาของคุณได้อย่างไร