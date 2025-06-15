ทางเลือก 15 อันดับแรกสำหรับ Replit ในการพัฒนาบนคลาวด์ในปี 2025

Replit เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดที่มั่นคง—จนกว่าคุณจะถึงขีดจำกัดของมัน เมื่อคุณสร้างและรันโค้ดของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องการเครื่องมือการดีบั๊กขั้นสูงและการสนับสนุนเพิ่มเติม
หากคุณกำลังจัดการแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์ คุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมที่ช่วยปรับปรุงการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีอุปสรรค
มาสำรวจ 15 ทางเลือกของ Replit ที่จะช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด! 💻
Replit คืออะไร?
Replit เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเขียน รัน และแชร์โค้ดได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยการโฮสต์ในตัว ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับใช้เพียงคลิกเดียว Replit ทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์
สรุป: โซลูชันนี้มอบประสบการณ์ที่ เกือบ ปราศจากความยุ่งยากในการทำให้โค้ดของคุณมีชีวิตขึ้นมา
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Replit?
Replit เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ยังมีบางอย่างที่นักพัฒนาต้องการเปลี่ยนแปลง นี่คือเหตุผลบางประการ:
- แผนฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีของ Replit มีข้อจำกัดมากมายที่ขัดขวางการพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถทำงานได้กับ RAM เพียง 2 GB เวลาพัฒนา 1,200 นาที และผู้ร่วมงานได้เพียงหนึ่งคน
- เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐาน: Replit ขาดเครื่องมือขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์โค้ดเชิงลึกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างละเอียด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาสำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: สภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของ Replit จำกัดการควบคุมเกี่ยวกับตัวพึ่งพา การจัดการแพ็กเกจ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสร้างข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่ต้องการการตั้งค่าที่ปรับแต่งเฉพาะ
- การต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่: หากคุณจัดการกับงานที่ใช้ทรัพยากรมาก คาดว่าจะมีความล่าช้า สำหรับผู้ใช้ที่มีโครงการทีมที่ใช้ทรัพยากรสูงเป็นประจำ นี่ถือเป็นสัญญาณให้พิจารณาทางเลือกที่ดีกว่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Replitได้นำชื่อมาจาก REPL(Read-Eval-Print-Loop) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดที่ได้รับความนิยมสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบและการทดลอง
15 ทางเลือกของ Replit ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Replit พร้อมคุณสมบัติเด่น กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม และรายละเอียดราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการพัฒนาของคุณ
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|– การจัดการงานด้วยระบบ AI- การผสานการทำงานกับ GitHub และ GitLab อย่างราบรื่น- มุมมองที่กำหนดเองได้ (Kanban, Gantt)- เอกสารประกอบด้วย ClickUp Docs
|เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|GitHub Codespaces
|– ผสานรวมกับ GitHub- การตั้งค่า VM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า- Copilot สำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ GitHub และนักพัฒนาที่ทำงานทางไกล
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0.07 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โค้ดเพน
|– การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์- สนามเด็กเล่นสำหรับการเขียนโค้ดแบบโต้ตอบ- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาส่วนหน้า นักออกแบบ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Visual Studio Code (VSC ออนไลน์)
|– การผสานระบบแบบกำหนดเอง – IntelliSense สำหรับคำแนะนำโค้ด – เครื่องมือดีบักขั้นสูง
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ VS Code และนักพัฒนาเว็บ
|มืออาชีพ: $45/เดือน; องค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
|CodeSandbox
|– การสร้างต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว - การทำงานร่วมกันแบบทันที - การผสานกับ GitHub
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาเว็บ, สตาร์ทอัพ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
|AWS Cloud9
|– การผสานรวมบริการ AWS- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์- การเข้าถึงเทอร์มินัลผ่านคลาวด์
|เหมาะที่สุดสำหรับทีม, นักพัฒนาที่ทำงานทางไกล
|ราคาตามความต้องการ
|ข้อขัดข้องทางเทคนิค
|– การอัปเดตโค้ดแบบเรียลไทม์ – รองรับ SQLite ในตัว – ฟีเจอร์การปรับใช้ทันที
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกัน, ผู้สอน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|Eclipse Che
|– การผสานรวม Kubernetes/OpenShift – พื้นที่พัฒนาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า – การเริ่มต้นใช้งานเพียงคลิกเดียว
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาองค์กร, ทีม DevOps
|ฟรีและโอเพนซอร์ส
|Cody AI
|– การปรับโครงสร้างโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์- การค้นหาโค้ดอัจฉริยะ- การเติมข้อความอัตโนมัติข้ามฐานโค้ด
|เหมาะที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบ AI, โปรแกรมเมอร์
|พื้นฐาน: $29/เดือน (3 ผู้ใช้); พรีเมียม: $99/เดือน (10 ผู้ใช้)
|แชทจีพีที
|– รองรับหลายภาษา- การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI- ความช่วยเหลือในการสร้างโค้ด
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา, การพัฒนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|โค้ดแอนี่แวร์
|– การสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบเพื่อนร่วมงาน - การผสานรวมกับ Git/GitHub - พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล, ฟรีแลนซ์
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|กล่องดำ
|– ข้อเสนอแนะโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI- ประวัติเวอร์ชันแบบเรียลไทม์- การจำลองโค้ดทดสอบ
|เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
|การเขียนโค้ด
|– การจำลองสภาพแวดล้อมท้องถิ่น- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ- สคริปต์สแต็กที่สามารถจัดการเวอร์ชันได้
|เหมาะที่สุดสำหรับทีม DevOps, วิศวกรซอฟต์แวร์
|คลาวด์เดี่ยว: $9. 90/เดือน; สภาพแวดล้อมการพัฒนา: $29. 90/เดือน
|IntelliJ IDEA
|– เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดขั้นสูง – การเติมโค้ดอัตโนมัติ – การทดสอบหน่วยแบบบูรณาการ
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา Java และทีมองค์กร
|IntelliJ Ultimate: $19. 94/เดือน; แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $34. 10/เดือน
|JSFiddle
|– ทดสอบโค้ดได้ทันที- รองรับหลายภาษา- ความยืดหยุ่นของพรีโปรเซสเซอร์
|เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา JavaScript, ผู้ทดสอบ
|ฟรี; โปร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Replit ที่ควรใช้
ข้อจำกัดของ Replit ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนคลาวด์ ตอนนี้ มาสำรวจ 15 เครื่องมือการเติมโค้ดอัตโนมัติและการแก้ไขที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และเอกสารด้วยระบบ AI)
สำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์และการจัดการการเขียนโค้ดแบบครบวงจรClickUpคือ แอปสำหรับงานทุกด้าน ที่คุณจะหลงรัก
มันเชี่ยวชาญในการจัดการงานอย่างราบรื่น การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและแอปพลิเคชัน
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณวางแผน สร้าง และส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย มันรวมทีมข้ามสายงานเข้าด้วยกันด้วยการแชร์การเข้าถึงที่กำหนดเองและศูนย์ทรัพยากรการเขียนโค้ด ทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้น
หากคุณกำลังพิจารณาการมองเห็นที่ดีขึ้น โซลูชันนี้เสนอการดูแบบกำหนดเอง เช่น กระดานคัมบัง มุมมองเหล่านี้สามารถใช้เพื่อทำให้การมอบหมายงานชัดเจนและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายด้วยแฟลชการ์ดที่ดูดี
สำหรับทีม Agile, ซอฟต์แวร์สปรินต์ของมันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับความวุ่นวายในการเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะต้องรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในนาทีสุดท้ายมากแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาประชุมทบทวน เครื่องมือรายงานที่สามารถส่งออกได้และการวิเคราะห์ข้อมูลจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนซึ่ง CTO ของคุณจะชื่นชอบ
ต้องการข้อมูลล่าสุดของโครงการของคุณหรือไม่? แพลตฟอร์มยังใช้ClickUp Connected Searchที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงไฟล์และงานจากไดรฟ์, แพลตฟอร์ม, และแอปที่เชื่อมต่อของคุณได้ทันที ทั้งหมดนี้ ClickUp สร้างศูนย์รวมที่ครบวงจรสำหรับวงจรการพัฒนาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ไปจนถึงการดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเชื่อมต่อกับ GitHub และ GitLab ได้โดยตรงเพื่อซิงค์การคอมมิต, สาขา, และการขอดึงโค้ดได้โดยตรงภายในงาน.พูดถึงการจัดการซอฟต์แวร์ที่ราบรื่น, ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมาก, และการควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย!
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการระดมความคิดและปรับปรุงการเขียนโค้ด ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง หากคุณเป็นนักพัฒนา มันจะช่วยแบ่งเบาภาระการแชร์โค้ดและกลยุทธ์การพัฒนาออกจากงานของคุณทันที
ClickUp Brain สร้างโค้ดสแนปช็อตและแผนที่โครงการด้วยข้อมูลน้อยที่สุด ใช้AI ในการเขียนโค้ดเพื่อปรับปรุงคำอธิบายและปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้น ด้วยมัน ทีมงานสามารถทำให้การอัปเดตงาน การย้ายไฟล์ และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีเงื่อนไข
⭐️ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายแบบ รวมถึง ChatGPT, o3-mini, o1, Claude, และ Gemini สำหรับงานเขียน, การให้เหตุผล, และการเขียนโค้ดที่หลากหลาย!
พร้อมที่จะส่งออกทั้งหมดนี้หรือยัง?ClickUp Docsคือโซลูชันเอกสารครบวงจรสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาแบ็กเอนด์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน IDE ภาษา Markdown ที่หลากหลายของมันช่วยให้ทีมใด ๆ สามารถวางแผนโครงการ บทเรียน และบันทึกทางเทคนิคได้อย่างแม่นยำ
นอกจากนี้การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดของClickUp ยังช่วยให้การแชร์โค้ดสั้น ๆ ภายในเอกสารเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับทีมหรือตรวจสอบโค้ดในระหว่างการสปรินต์ ClickUp ก็ช่วยให้โค้ดของคุณเป็นระเบียบด้วยการเน้นไวยากรณ์อย่างชัดเจน
ClickUpยังมาพร้อมกับเทมเพลตการพัฒนาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตามกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งนี้ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW, มุมมองกระดานไวท์บอร์ด, และแท็กงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการวางแผนซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมองเห็นแนวโน้มการส่งมอบแอปด้วยClickUp Dashboards
- เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเวอร์ชันด้วยการซิงค์การคอมมิตและสาขาผ่านClickUp Integrations
- สร้างภาพโครงสร้างการเขียนโค้ดและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Whiteboards
- ขับเคลื่อนการปรับปรุงโค้ด, กิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่อง, และส่งมอบแอปพลิเคชันตามกำหนดเวลาด้วยClickUp Tasks
- ปรับปรุงรายงานข้อบกพร่อง, บันทึกเสียง, และสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพด้วยClickUp AI Notetaker
- จัดการปริมาณงานของนักพัฒนา ป้องกันการเหนื่อยล้า และจัดสรรงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Workload View
- สร้างภาพเส้นเวลาการพัฒนา ความสัมพันธ์ของงาน และกำหนดการปล่อยเวอร์ชันด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- กำหนดและติดตามเป้าหมายสปรินต์ การปล่อยฟีเจอร์ และการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยClickUp Goals
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
- ขาดคุณสมบัติการผลิตแอปเฉพาะทางโดยไม่มีการผสานรวมกับระบบภายนอก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
โจวานนี จี., นักพัฒนาเต็มรูปแบบ, กล่าวว่า:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเอกสารและการทำงานร่วมกัน ในฐานะนักพัฒนา การผสานรวม Bitbucket และ Github สำหรับการติดตาม PR และการคอมมิตนั้นยอดเยี่ยมมาก และสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นคุณจึงมีโค้ดของคุณใน Bitbucket พร้อมลิงก์ไปยังงานใน ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเอกสารและการทำงานร่วมกัน ในฐานะนักพัฒนา การผสานรวม Bitbucket และ Github สำหรับการติดตาม PR และการคอมมิตนั้นยอดเยี่ยมมาก และสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นคุณจึงมีโค้ดของคุณใน Bitbucket พร้อมลิงก์ไปยังงานใน ClickUp
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ส่วนขยาย ClickUpบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อติดตามเวลา ส่งงานไปยัง ClickUp ของคุณโดยตรง แนบอีเมลไปยังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight:13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประจำในที่ทำงาน เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ
2. GitHub Codespaces (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาด้วยคลังข้อมูล GitHub)
ต้องการ IDE ที่ผสานการทำงานกับ GitHub ได้อย่างราบรื่นหรือไม่? Codespaces คือโซลูชันครบวงจรของแพลตฟอร์มนี้ นอกจากการผสานการทำงานกับ GitHub ได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังมีพื้นที่ทำงาน VS Code ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาอาชีพ
โซลูชันนี้มาพร้อมกับตัวเลือก Copilot เพื่อขับเคลื่อนการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพด้วยการช่วยเหลือจาก AI โดยสรุป ความยืดหยุ่นและการออกแบบของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการที่ต้องการความจริงจัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Codespaces
- ขยายขีดความสามารถในการเขียนโค้ดของคุณด้วยการตั้งค่าเครื่องเสมือนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- แก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยได้ทันทีด้วยการขอการดึงที่ผสานรวมอย่างดี
- เข้าถึงและอัปเดตส่วนโค้ดเฉพาะภายใน IDE ด้วยเครื่องมือค้นหาและตรวจสอบโค้ด
ข้อจำกัดของ GitHub Codespaces
- ผู้ใช้พบว่าแผนฟรีมีข้อจำกัดและไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้เป็นประจำ
- เครือข่ายที่ช้าอาจทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าบ่อยครั้ง
ราคา GitHub Codespaces
- เริ่มต้นที่ $0. 07/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub Codespaces
- G2: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (6,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Codespaces อย่างไรบ้าง?
A บทวิจารณ์ G2 อ่านว่า:
GitHub กลายเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น การโฮสต์ซอร์สโค้ด, การดำเนินการสำหรับ CICD, Codespaces และ Copilot ที่มาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของ AI
GitHub กลายเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น การโฮสต์ซอร์สโค้ด, การดำเนินการสำหรับ CICD, Codespaces และ Copilot ที่มาพร้อมกับเวทมนตร์ของ AI ทั้งหมด
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ GitHub Classroom เพื่อลดเวลาในการเรียนรู้สำหรับนักเขียนโค้ดใหม่ในทีมของคุณ
3. CodePen (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนา front-end และการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์)
CodePen เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับนักพัฒนาด้านหน้าเว็บไซต์ เหมาะสำหรับการทดสอบ ปรับแต่ง และแบ่งปันโค้ด HTML, CSS, และ JavaScript ("Pens") พร้อมตัวอย่างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแอนิเมชัน ทดลองใช้ JavaScript หรือสร้างส่วนประกอบ UI ที่สวยงาม CodePen มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์ได้
ผู้ใช้ยังสามารถสำรวจโปรเจ็กต์จากชุมชนนักพัฒนาและเรียนรู้ผ่านโจทย์การเขียนโค้ดได้อีกด้วย นอกจากนี้ CodePen ยังมีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและระบบแสดงตัวอย่างทันที ทำให้กระบวนการนี้สนุกขึ้น สามารถทำงานร่วมกันได้ และสร้างแรงบันดาลใจได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CodePen
- ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยค่าเริ่มต้นอัจฉริยะและการเติมข้อความอัตโนมัติของ CodePen
- ปรับแต่งโค้ดและเนื้อหาด้วยปากกาฝังตัวเพื่อการจัดรูปแบบที่ไร้รอยต่อ
- ลากและวางรูปภาพด้วยการโฮสต์สินทรัพย์ในตัว
ข้อจำกัดของ CodePen
- การปรับตัวให้เข้ากับอินเทอร์เฟซต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การใช้งานที่ซับซ้อนอาจรู้สึกคับแคบบนหน้าจอขนาดเล็ก
- โครงการที่ส่งออกอาจต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับ dependency ของ JavaScript
ราคาของ CodePen
- ฟรี
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- นักพัฒนา: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ซูเปอร์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ CodePen
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CodePen อย่างไรบ้าง?
A บทวิจารณ์ G2 ระบุว่า:
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว เช่น การพิสูจน์แนวคิดหรืออัลกอริทึม ซึ่งคุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์กับทีมของคุณได้
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว เช่น การพิสูจน์แนวคิดหรืออัลกอริทึม ซึ่งคุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์กับทีมของคุณได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: HTML ภาษาที่ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชัน ถูกสร้างขึ้นโดยทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ผู้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บ
4. Visual Studio Code (VSC Online) (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งผ่านการผสานรวม)
ถัดไปในรายการของเราคือ VSC Online ของ Microsoft (vscode.dev หรือผ่านทางการเชื่อมต่อเช่น GitHub Codespaces) ซึ่งเป็นเวอร์ชันออนไลน์แบบเบราว์เซอร์ของโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยม Visual Studio Code ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นตัวเลือก IDE ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนา ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติเด่นคือตัวแก้ไขโค้ดออนไลน์ที่รองรับภาษาโปรแกรมยอดนิยมทั้งหมด และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก
นอกเหนือจากฐานรากที่มีน้ำหนักเบาแล้ว คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Visual Studio Code คือช่วงกว้างของส่วนขยายที่มีให้ในมาร์เก็ตเพลสของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code (VSC Online)
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติสำหรับนักพัฒนาเช่น IntelliSense, การดีบัก และการรีแฟคเตอร์
- ระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจุดหยุดชั่วคราว หน้าต่างการเฝ้าดู และเครื่องมือแบบทีละขั้นตอน
- ปรับปรุงการติดตามย้อนกลับโดยการบูรณาการไฟล์งานที่ผ่านมา
ข้อจำกัดของ Visual Studio Code (VSC Online)
- มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนโค้ดมือใหม่
- ต้องการ RAM และ CPU สูงเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่น
ราคาของ Visual Studio Code (VSC Online)
- แบบรายเดือนสำหรับมืออาชีพ: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- รายเดือนสำหรับองค์กร: 250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
Visual Studio Code (VSC Online) คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Visual Studio Code (VSC Online) อย่างไรบ้าง?
VS Code เป็นหนึ่งใน IDE ที่มีน้ำหนักเบาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบส่วนใหญ่และมีคอลเลกชันของส่วนขยายมากมายให้เลือกใช้
VS Code เป็นหนึ่งใน IDE ที่มีน้ำหนักเบาที่ดีที่สุดที่มีอยู่. มันทำงานได้ลื่นไหลบนระบบส่วนใหญ่ และมีการรวบรวมส่วนขยายมากมาย.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "debugging" มีที่มาจากแมลงจริงๆ คือผีเสื้อกลางคืน ที่พบในคอมพิวเตอร์ Harvard Mark I
5. CodeSandbox (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว)
CodeSandbox คือเครื่องมือที่นักพัฒนาเลือกใช้สำหรับการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว มันมอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่สามารถใช้งานได้ทันทีและแชร์ได้ โดยเน้นสำหรับเทคโนโลยีเว็บเป็นหลัก (React, Vue, Angular, Node.js) นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกัน การโฮสต์ในตัว และการผสานรวมกับ GitHub ได้อย่างราบรื่น
ตัวแก้ไขที่ใช้ในเว็บเบราว์เซอร์และตัวอย่างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ยังช่วยเร่งกระบวนการทดสอบแนวคิด การแชร์โค้ด และการทำงานซ้ำให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย โดยรวมแล้ว ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ CodeSandbox ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ CodeSandbox
- ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา, ภาษา, เซิร์ฟเวอร์, หรือฐานข้อมูลใด ๆ ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
- รันคำสั่งใด ๆ ได้ ทั้งตอนเริ่มต้น, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์, หรือผ่านทางลัดที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- รันโค้ดที่ไม่เชื่อถือได้ในระดับใหญ่ด้วยแซนด์บ็อกซ์ที่ปลอดภัยทันทีและแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ CodeSandbox
- ไม่รองรับเซิร์ฟเวอร์เมื่อเขียนโค้ดในแซนด์บ็อกซ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
- ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโครงการที่ซับซ้อนหรือขนาดใหญ่
ราคาของ CodeSandbox
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
- ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $170/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ CodeSandbox
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกผลลัพธ์จาก Sandbox แยกต่างหากเพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีนี้ช่วยให้นักพัฒนาใหม่และผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6. AWS Cloud9 (ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกันบนคลาวด์)
AWS Cloud9 เปรียบเสมือนโดโจสำหรับการเขียนโค้ดบนคลาวด์—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบคู่และเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง การเข้าถึงเทอร์มินัลที่ราบรื่นไปยังบริการอื่นๆ ของ AWS เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแชท อัปเดตโค้ดแบบเรียลไทม์ และดีบักทันที ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การผลิตแอปหรือเว็บไซต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS Cloud9
- เพิ่มความชัดเจนในการอ่านด้วยธีมและตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลาย
- ลดค่าใช้จ่ายด้วยการปิดระบบตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการใช้งานเกินความจำเป็น
- ดีบั๊ก PHP, Python และ JavaScript ด้วยจุดหยุดชั่วคราว, การเดินคำสั่งทีละขั้นตอน และการตรวจสอบตัวแปร
ข้อจำกัดของ AWS Cloud9
- ไม่มีโมเดลฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจเลือก
- เสนออินเตอร์เฟซพื้นฐานอาจดูรกมาก
- ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบ้างเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา AWS Cloud9
- ราคาตามความต้องการ
AWS Cloud9 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 270+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS Cloud9 อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
การผสานรวมบริการ AWS อย่างไร้รอยต่อและสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การพัฒนาและการปรับใช้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
การผสานรวมบริการ AWS อย่างไร้รอยต่อและสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การพัฒนาและการปรับใช้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ปลดล็อกพลังของ ClickUp AI สำหรับทีมซอฟต์แวร์
7. Glitch (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ต้องการโซลูชันที่ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องรอ—แค่ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ? Glitch ตอบโจทย์ทั้งในแง่การใช้งานและภาพลักษณ์ มันให้คุณ "รีมิกซ์" (แยกโค้ดทันที) โครงการต่างๆ, คัดลอกจาก GitHub, หรือทดลองกับเฟรมเวิร์ก JavaScript ได้ตามใจ
Glitch ยังให้คุณสามารถตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวและแชร์แอปได้เหมือนกับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการผสานรวม API แบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมที่ปลอดภัยซึ่งผสมผสานระหว่างความอิสระและความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glitch
- ดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสร้างหรือรีสตาร์ทระบบด้วยฟีเจอร์การปรับใช้ทันที
- จัดเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย SQLite ในตัวและฐานข้อมูลอื่น ๆ
- แก้ไขและปรับปรุงปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยบันทึกแบบเรียลไทม์และการติดตามข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของระบบขัดข้อง
- จำกัดการใช้งานขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
- รองรับเฉพาะ Node.js สำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์เท่านั้น โดยจำกัดเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
- โครงการระดับฟรีมีเวลาการทำงานจำกัดต่อวัน
กลิทช์เพรสซิ่ง
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Glitch อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมและอัปโหลดสินทรัพย์ก็มีความเป็นธรรมชาติมาก และฟังก์ชัน "สวยงาม" นั้นมีประโยชน์มาก
การผสานรวมและอัปโหลดสินทรัพย์ก็มีความเป็นธรรมชาติมาก และฟังก์ชัน "สวยงาม" นั้นมีประโยชน์มาก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:นำไลบรารี Prettierมาใช้กับฟีเจอร์ 'Format This File' ของ Glitch เพื่อปรับแต่งรูปแบบโค้ดของคุณให้สวยงามยิ่งขึ้น
8. Eclipse Che (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาบนคลาวด์สำหรับองค์กร)
Eclipse Che เป็น IDE ที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังและประสิทธิภาพสูง มันทำงานในสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์บน Kubernetes หรือ OpenShift ทำให้การตั้งค่าและการปรับขนาดเป็นไปอย่างราบรื่น
โซลูชันนี้ยังผสานการทำงานกับ CI/CD pipelines และรองรับการทำงานร่วมกันกับ dev spaces ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Eclipse Che
- ทำงานกับโครงการประเภทที่คล้ายกันซึ่งประกอบด้วยมุมมองและตัวแก้ไข
- ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางด้วยตัวเลือกการใช้งานแบบออฟไลน์
- บรรลุการเริ่มต้นใช้งานเพียงคลิกเดียวสำหรับนักพัฒนาใหม่ด้วย stack และ GIT ที่กำหนดค่าไว้แล้ว
ข้อจำกัดของ Eclipse Che
- หยุดพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเกิน 12 ชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรม
- การตั้งค่าและจัดการ Eclipse Che โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคนนั้นมีความซับซ้อน
- มาพร้อมกับข้อจำกัดในการใช้งานในแง่ของพื้นที่จัดเก็บ, RAM และพื้นที่ทำงานที่ใช้งานพร้อมกัน
ราคาของ Eclipse Che
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
Eclipse Che คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Eclipse Che อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชื่นชอบความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่ทำงานและโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นของ IDE การที่สามารถรันคำสั่ง Linux ที่ปรับแต่งเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก
ฉันชื่นชอบความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่ทำงานและโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นของ IDE การที่สามารถรันคำสั่ง Linux ที่ปรับแต่งเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? Eclipse 'Che' ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองเชอร์คาซี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักพัฒนาหลายคนของมัน
9. Cody AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโค้ดขนาดใหญ่)
Cody คือผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งสร้างโดย Sourcegraph เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ต้องการเติมโค้ดอัตโนมัติ ปรับโครงสร้าง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือไม่? Cody พร้อมช่วยเหลือคุณ นอกจากนี้ยังเข้าใจโค้ดทั้งหมดของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรมแก้ไขที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขบั๊กที่ยุ่งยากหรือระดมความคิดสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญ Cody จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cody AI
- ปรับปรุงโครงสร้างและความมีประสิทธิภาพของโค้ดด้วยคำแนะนำการปรับโครงสร้างโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ค้นหาและแก้ไขโค้ดในทุกที่เก็บของคุณด้วยโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้
- ค้นหาส่วนที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วในฐานโค้ดขนาดใหญ่ด้วยการค้นหาโค้ดอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Cody AI
- ไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นอัตโนมัติได้ครอบคลุมหลายส่วนของโซลูชัน
- ต้องการการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อค้นหาการพึ่งพาที่เกี่ยวข้องและเข้าใจความสัมพันธ์ในการเขียนโค้ด
ราคาของ Cody AI
- พื้นฐาน: $29/เดือน (3 ผู้ใช้)
- พรีเมียม: $99/เดือน (10 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $249/เดือน (30 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Cody AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cody AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขียนโค้ด เพราะมันช่วยให้ฉันตั้งค่าคำสั่งเพื่อทำให้งานที่ทำเป็นประจำง่ายขึ้นและอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เครื่องมือค้นหาเป็นประโยชน์มาก และมันผสานการทำงานกับ GitLab ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขียนโค้ด เพราะมันช่วยให้ฉันตั้งค่าคำสั่งเพื่อทำให้งานที่ทำเป็นประจำง่ายขึ้นและอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เครื่องมือค้นหาของมันมีประโยชน์มาก และมันผสานการทำงานกับ GitLab ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
10. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ChatGPT โดดเด่นด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะและคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงโค้ดหรือสร้างโครงสร้างต่าง ๆโมเดลภาษาขนาดใหญ่(LLM) ที่เป็นพื้นฐานของระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรรกะ เสนอแนวทางปรับปรุง และสร้างโค้ดตัวอย่างที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
โดยสรุปแล้ว AI สนทนาตัวนี้จาก OpenAI ทำให้การเขียนโค้ดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์มากขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- การต่อสู้กับฐานโค้ดที่มีความซับซ้อนสูงเนื่องจากขาดบริบทโครงการแบบเรียลไทม์
- อาจสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยโดยไม่ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ขาดการผสานรวมโดยตรงกับ IDE สำหรับการทำงานร่วมกันและการดำเนินการแบบเรียลไทม์
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นด้วย ChatGPT ฉันเขียนโปรเจกต์ Flutter ของฉันด้วยมัน จริงๆ แล้วเกือบทั้งหมดของแอปนี้ทำโดย GPT ตอนนี้
การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นด้วย ChatGPT ฉันเขียนโปรเจกต์ Flutter ของฉันด้วยมัน จริงๆ แล้วเกือบทั้งหมดของแอปนี้ทำโดย GPT ตอนนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด
11. Codeanywhere (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบร่วมมือทางไกล)
ออกแบบมาเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ Codeanywhere คือ IDE บนคลาวด์ที่มืออาชีพเลือกใช้สำหรับจัดการทีมขนาดใหญ่ ฟีเจอร์ SSH ที่โดดเด่นช่วยให้การแชร์โค้ดที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่สร้างโทเค็น แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน
Codeanywhere, ขับเคลื่อนโดย Continue, นำเสนอพื้นที่แก้ไขโค้ดแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ อินเทอร์เฟซของมันยังเน้นผู้ใช้ที่กำลังใช้งานอยู่และสร้างหัวข้อสนทนาอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Codeanywhere
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วยการเขียนโปรแกรมร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
- เชื่อมโยงการเขียนโค้ดกับการปฏิบัติจริงด้วย Git/GitHub และเทอร์มินัลในตัว
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบด้วยการรองรับ Dev Container Specification
ข้อจำกัดของ Codeanywhere
- อินเทอร์เฟซและแผงพรีวิวในตัวอาจรู้สึกใช้งานยากและล้าสมัย
- ผู้ใช้รายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Codeanywhere
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- GPU ระดับพรีเมียม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Codeanywhere
- G2: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Codeanywhere อย่างไรบ้าง?
เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ดีพอสมควรและรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระยะไกลต่าง ๆ รวมถึงระบบคอนเทนเนอร์สำหรับการพัฒนาที่ติดตั้งมาภายในตัว ทำงานได้ค่อนข้างดีในเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท (แม้ว่าบางการตั้งค่าปุ่มลัดอาจขัดแย้งกัน)
เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ดีพอสมควรและรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระยะไกลต่าง ๆ รวมถึงระบบคอนเทนเนอร์สำหรับการพัฒนาที่ติดตั้งมาพร้อมในตัว ทำงานได้ค่อนข้างดีในเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท (แม้ว่าบางการตั้งค่าปุ่มลัดอาจขัดแย้งกัน)
12. แบล็กบ็อกซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
มีไอเดียอยากเปลี่ยนเป็นโค้ดใช่ไหม? Blackboxคือเอเจนต์เขียนโค้ดด้วย AIที่ช่วยเตรียมโค้ดของคุณให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่ ในบรรดาฟีเจอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค้นหาโค้ดและเติมโค้ดอัตโนมัติ จุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือ AI แบบสนทนา ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
นอกจากการสร้างโค้ดแอปอย่างรวดเร็วแล้ว Blackbox ยังช่วยให้คุณปรับแต่งการพัฒนาให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับหน้าจอเดสก์ท็อปและมือถือ นอกจากนี้ยังมีธีมสีอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุส่วนของโค้ดได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Blackbox
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในโค้ดกับประวัติเวอร์ชันแบบเรียลไทม์
- รันโค้ดทดสอบก่อนแชร์ด้วยการจำลองแบบคลิกเดียว
- ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยรวมด้วยคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของกล่องดำ
- คำแนะนำโค้ดพื้นฐานขาดความลึกซึ้งในบริบท
- กระบวนการตัดสินใจอาจไม่ชัดเจน
- เหมาะสำหรับนักเขียนโค้ดที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด
การกำหนดราคาแบบกล่องดำ
- ฟรี
- PRO Plus: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแบล็กบ็อกซ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Blackbox อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการเติมโค้ดอัตโนมัติ มันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาเริ่มต้น ซึ่งช่วยในการรับคำแนะนำสำหรับการเขียนคอมโพเนนต์ใหม่หรือแปลงตรรกะเป็นโค้ด
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการเติมโค้ดอัตโนมัติ มันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาเริ่มต้น ซึ่งช่วยในการรับคำแนะนำสำหรับการเขียนคอมโพเนนต์ใหม่หรือแปลงตรรกะเป็นโค้ด
13. การเขียนโค้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนา)
ต้องการปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? Koding เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในรายการนี้ ด้วยคำสั่ง curl ที่ง่าย ซอฟต์แวร์ IDE นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมในเครื่องกับบัญชีคลาวด์ของคุณได้
Koding ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่ส่งการอัปเดตไปยังทีมของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสแต็ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถรันแอปของคุณบนเครือข่ายเครื่องทั้งหมดด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดในสคริปต์สแต็กของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Koding
- จำลองสภาพแวดล้อมท้องถิ่นด้วยระบบไฟล์ที่ใช้ FUSE
- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตและตรวจจับรูปแบบข้อผิดพลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
- ควบคุมการจัดเก็บและการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสคริปต์สแต็กที่สามารถจัดการเวอร์ชันได้
ข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม
- ตัวเลือกการกำหนดราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญ
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่และหลายเทอร์มินัล
การกำหนดราคาของ Koding
- Koding Single Cloud: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนา: $29.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ระบบอัตโนมัติการขายซอฟต์แวร์: $29.90 ต่อการประเมิน + ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $5,000
- แพลตฟอร์มฝึกอบรมซอฟต์แวร์: $29.90 ต่อผู้เข้าอบรม + ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $5,000
คะแนนและรีวิวการเขียนโปรแกรม
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Koding อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ในอดีต การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาใช้เวลาเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้ Koding ช่วยให้ฉันมีตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่นาที การรองรับ IDE ที่หลากหลายก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
ในอดีต การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาใช้เวลานานมาก แต่ตอนนี้ Koding ช่วยให้ฉันมีตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที การรองรับ IDE ที่หลากหลายก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
14. IntelliJ IDEA (ดีที่สุดสำหรับการพัฒนา Java ระดับมืออาชีพ)
พัฒนาโดย JetBrains, IntelliJ IDEA เป็น IDE ที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนา Java และ Kotlin. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเติมโค้ดอัจฉริยะ, การดีบั๊กขั้นสูง, และการทดสอบหน่วยที่ราบรื่น. ด้วยการรองรับเฟรมเวิร์กยอดนิยมในตัว, มันสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลายได้.
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น ด้วยการผสานรวมการควบคุมเวอร์ชันหลายรูปแบบและปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยความมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliJ IDEA
- ค้นหาส่วนประกอบโค้ดด้วยโครงสร้างโปรเจกต์ที่จัดระเบียบได้ง่าย
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยไดเรกทอรีและคลังข้อมูลที่เป็นระเบียบ
- ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกจากตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพในตัว
ข้อจำกัดของ IntelliJ IDEA
- การใช้หน่วยความจำสูง ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มี RAM น้อยกว่า 16GB
- ลดความยุ่งเหยิงด้วยปลั๊กอินที่ผสานรวม
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ต้องการเวลาในการเชี่ยวชาญ
ราคาของ IntelliJ IDEA
- IntelliJ IDEA Ultimate: $19.94/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล) และ $70.68/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับองค์กร)
- แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $34 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับการใช้ส่วนตัว) และ $91.92 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับองค์กร)
- JetBrains AI Pro: $23.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ เป็นส่วนเสริม
คะแนนและรีวิวของ IntelliJ IDEA
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง IntelliJ IDEA อย่างไรบ้าง?
ทางลัดและคำแนะนำสำหรับโค้ดทำให้การเดินทางในการเขียนโค้ดง่ายมาก อินเทอร์เฟซดูสบายตาซึ่งทำให้การดีบักโค้ดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทางลัดและคำแนะนำสำหรับโค้ดทำให้การเดินทางในการเขียนโค้ดง่ายมาก อินเทอร์เฟซดูสบายตาซึ่งทำให้การดีบักโค้ดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
15. JSFiddle (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบและแชร์ JavaScript อย่างรวดเร็ว)
JSFiddle เป็นเครื่องมือแก้ไขออนไลน์ที่รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการทดสอบและแบ่งปัน JavaScript, HTML, และ CSS. มีรูปแบบการจัดวางแบบแผงสำหรับการเขียนและดูตัวอย่างโค้ดในเวลาจริง. รองรับ preprocessors อย่าง SCSS และ JavaScript frameworks ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว.
ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและฝังโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้, การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์, และการควบคุมเวอร์ชันในตัว ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาเว็บที่ต้องการทดลองและปรับปรุงโค้ดของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ JSFiddle
- โคลนโปรเจกต์ได้ทันทีเพื่อการทดลองที่ปราศจากความเสี่ยง
- แชร์สแนปช็อตแบบโต้ตอบผ่านเครื่องมือเฉพาะที่สามารถแชร์ได้
- ผสมผสาน SCSS, TypeScript และ CoffeeScript พร้อมความยืดหยุ่นของพรีโปรเซสเซอร์
ข้อจำกัดของ JSFiddle
- จำกัดเฉพาะไฟล์ HTML ไฟล์เดียว ซึ่งท้าทายสำหรับโปรเจกต์ที่มีหลายหน้า
- ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงสำหรับการอัปโหลดหรือจัดการไฟล์หลายไฟล์
- เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาและไม่มีเครื่องมือสำหรับการดีบัก
ราคา JSFiddle
- ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ $90 สำหรับใบอนุญาต 1 ปี
คะแนนและรีวิว JSFiddle
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เชี่ยวชาญการพัฒนาโค้ดอย่างง่ายดายด้วย ClickUp
IDE บนคลาวด์เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในซอร์สโค้ดหรือการสร้างแอปพลิเคชันในภาษาโปรแกรม แต่คุณจะเสียเวลาและเงินหาก Replit ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด
แม้ว่าเราได้ครอบคลุมตัวเลือกสำหรับทุกสถานการณ์แล้ว แต่ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และส่งเสริมการร่วมมือ. ClickUp เป็นคู่ค้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งที่คุณต้องการพร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เอกสารที่ราบรื่น, และการรายงานอย่างละเอียด.
นอกจากนี้ ยังบันทึกการแฮ็กและอธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนโค้ดเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ต้องการเชี่ยวชาญการพัฒนาโค้ดอย่างง่ายดายหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🚀