ทางเลือก 15 อันดับแรกสำหรับ Replit ในการพัฒนาบนคลาวด์ในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
15 มิถุนายน 2568

Replit เป็นแพลตฟอร์มการเขียนโค้ดที่มั่นคง—จนกว่าคุณจะถึงขีดจำกัดของมัน เมื่อคุณสร้างและรันโค้ดของคุณ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องการเครื่องมือการดีบั๊กขั้นสูงและการสนับสนุนเพิ่มเติม

หากคุณกำลังจัดการแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์ คุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียนโปรแกรมที่ช่วยปรับปรุงการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีอุปสรรค

มาสำรวจ 15 ทางเลือกของ Replit ที่จะช่วยให้คุณเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุด! 💻

Replit คืออะไร?

Replit เป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเขียน รัน และแชร์โค้ดได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของพวกเขา รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

ด้วยการโฮสต์ในตัว ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการปรับใช้เพียงคลิกเดียว Replit ทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักพัฒนาที่มีประสบการณ์

สรุป: โซลูชันนี้มอบประสบการณ์ที่ เกือบ ปราศจากความยุ่งยากในการทำให้โค้ดของคุณมีชีวิตขึ้นมา

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Replit?

Replit เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ยังมีบางอย่างที่นักพัฒนาต้องการเปลี่ยนแปลง นี่คือเหตุผลบางประการ:

  • แผนฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีของ Replit มีข้อจำกัดมากมายที่ขัดขวางการพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้สามารถทำงานได้กับ RAM เพียง 2 GB เวลาพัฒนา 1,200 นาที และผู้ร่วมงานได้เพียงหนึ่งคน
  • เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดพื้นฐาน: Replit ขาดเครื่องมือขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์โค้ดเชิงลึกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างละเอียด ซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหาสำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: สภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าของ Replit จำกัดการควบคุมเกี่ยวกับตัวพึ่งพา การจัดการแพ็กเกจ และการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสร้างข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่ต้องการการตั้งค่าที่ปรับแต่งเฉพาะ
  • การต่อสู้กับโครงการขนาดใหญ่: หากคุณจัดการกับงานที่ใช้ทรัพยากรมาก คาดว่าจะมีความล่าช้า สำหรับผู้ใช้ที่มีโครงการทีมที่ใช้ทรัพยากรสูงเป็นประจำ นี่ถือเป็นสัญญาณให้พิจารณาทางเลือกที่ดีกว่า

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Replitได้นำชื่อมาจาก REPL(Read-Eval-Print-Loop) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการเขียนโค้ดที่ได้รับความนิยมสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบและการทดลอง

15 ทางเลือกของ Replit ที่คุณควรรู้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Replit พร้อมคุณสมบัติเด่น กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม และรายละเอียดราคา เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการพัฒนาของคุณ

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพ– การจัดการงานด้วยระบบ AI- การผสานการทำงานกับ GitHub และ GitLab อย่างราบรื่น- มุมมองที่กำหนดเองได้ (Kanban, Gantt)- เอกสารประกอบด้วย ClickUp Docsเหมาะที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
GitHub Codespaces– ผสานรวมกับ GitHub- การตั้งค่า VM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า- Copilot สำหรับการเขียนโค้ดด้วย AIเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ GitHub และนักพัฒนาที่ทำงานทางไกลมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0.07 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
โค้ดเพน– การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์- สนามเด็กเล่นสำหรับการเขียนโค้ดแบบโต้ตอบ- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาส่วนหน้า นักออกแบบฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
Visual Studio Code (VSC ออนไลน์)– การผสานระบบแบบกำหนดเอง – IntelliSense สำหรับคำแนะนำโค้ด – เครื่องมือดีบักขั้นสูงเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ VS Code และนักพัฒนาเว็บมืออาชีพ: $45/เดือน; องค์กร: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
CodeSandbox– การสร้างต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว - การทำงานร่วมกันแบบทันที - การผสานกับ GitHubเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาเว็บ, สตาร์ทอัพฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
AWS Cloud9– การผสานรวมบริการ AWS- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์- การเข้าถึงเทอร์มินัลผ่านคลาวด์เหมาะที่สุดสำหรับทีม, นักพัฒนาที่ทำงานทางไกลราคาตามความต้องการ
ข้อขัดข้องทางเทคนิค– การอัปเดตโค้ดแบบเรียลไทม์ – รองรับ SQLite ในตัว – ฟีเจอร์การปรับใช้ทันทีเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกัน, ผู้สอนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
Eclipse Che– การผสานรวม Kubernetes/OpenShift – พื้นที่พัฒนาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า – การเริ่มต้นใช้งานเพียงคลิกเดียวเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาองค์กร, ทีม DevOpsฟรีและโอเพนซอร์ส
Cody AI– การปรับโครงสร้างโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์- การค้นหาโค้ดอัจฉริยะ- การเติมข้อความอัตโนมัติข้ามฐานโค้ดเหมาะที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบ AI, โปรแกรมเมอร์พื้นฐาน: $29/เดือน (3 ผู้ใช้); พรีเมียม: $99/เดือน (10 ผู้ใช้)
แชทจีพีที– รองรับหลายภาษา- การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย AI- ความช่วยเหลือในการสร้างโค้ดเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา, การพัฒนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
โค้ดแอนี่แวร์– การสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบเพื่อนร่วมงาน - การผสานรวมกับ Git/GitHub - พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล, ฟรีแลนซ์ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
กล่องดำ– ข้อเสนอแนะโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI- ประวัติเวอร์ชันแบบเรียลไทม์- การจำลองโค้ดทดสอบเหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
การเขียนโค้ด– การจำลองสภาพแวดล้อมท้องถิ่น- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ- สคริปต์สแต็กที่สามารถจัดการเวอร์ชันได้เหมาะที่สุดสำหรับทีม DevOps, วิศวกรซอฟต์แวร์คลาวด์เดี่ยว: $9. 90/เดือน; สภาพแวดล้อมการพัฒนา: $29. 90/เดือน
IntelliJ IDEA– เครื่องมือแก้ไขข้อผิดพลาดขั้นสูง – การเติมโค้ดอัตโนมัติ – การทดสอบหน่วยแบบบูรณาการเหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา Java และทีมองค์กรIntelliJ Ultimate: $19. 94/เดือน; แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $34. 10/เดือน
JSFiddle– ทดสอบโค้ดได้ทันที- รองรับหลายภาษา- ความยืดหยุ่นของพรีโปรเซสเซอร์เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนา JavaScript, ผู้ทดสอบฟรี; โปร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Replit ที่ควรใช้

ข้อจำกัดของ Replit ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ควรมองหาในสภาพแวดล้อมการพัฒนาบนคลาวด์ ตอนนี้ มาสำรวจ 15 เครื่องมือการเติมโค้ดอัตโนมัติและการแก้ไขที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์และเอกสารด้วยระบบ AI)

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์
สร้าง ปรับปรุง และส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์

สำหรับธุรกิจที่ต้องการซอฟต์แวร์และการจัดการการเขียนโค้ดแบบครบวงจรClickUpคือ แอปสำหรับงานทุกด้าน ที่คุณจะหลงรัก

มันเชี่ยวชาญในการจัดการงานอย่างราบรื่น การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือมากกว่า 30 ชนิด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับแท็บและแอปพลิเคชัน

ClickUp สำหรับการจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณวางแผน สร้าง และส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย มันรวมทีมข้ามสายงานเข้าด้วยกันด้วยการแชร์การเข้าถึงที่กำหนดเองและศูนย์ทรัพยากรการเขียนโค้ด ทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้น

หากคุณกำลังพิจารณาการมองเห็นที่ดีขึ้น โซลูชันนี้เสนอการดูแบบกำหนดเอง เช่น กระดานคัมบัง มุมมองเหล่านี้สามารถใช้เพื่อทำให้การมอบหมายงานชัดเจนและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายด้วยแฟลชการ์ดที่ดูดี

สำหรับทีม Agile, ซอฟต์แวร์สปรินต์ของมันช่วยสร้างโครงสร้างให้กับความวุ่นวายในการเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะต้องรับฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในนาทีสุดท้ายมากแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อถึงเวลาประชุมทบทวน เครื่องมือรายงานที่สามารถส่งออกได้และการวิเคราะห์ข้อมูลจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนซึ่ง CTO ของคุณจะชื่นชอบ

ต้องการข้อมูลล่าสุดของโครงการของคุณหรือไม่? แพลตฟอร์มยังใช้ClickUp Connected Searchที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดึงไฟล์และงานจากไดรฟ์, แพลตฟอร์ม, และแอปที่เชื่อมต่อของคุณได้ทันที ทั้งหมดนี้ ClickUp สร้างศูนย์รวมที่ครบวงจรสำหรับวงจรการพัฒนาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ไปจนถึงการดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของงานค้าง

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเชื่อมต่อกับ GitHub และ GitLab ได้โดยตรงเพื่อซิงค์การคอมมิต, สาขา, และการขอดึงโค้ดได้โดยตรงภายในงาน.พูดถึงการจัดการซอฟต์แวร์ที่ราบรื่น, ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงมาก, และการควบคุมเวอร์ชันที่ง่ายดาย!

ClickUp Brain
ปรับปรุงโค้ด, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และสร้างกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp Brain

ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถขอความช่วยเหลือในการระดมความคิดและปรับปรุงการเขียนโค้ด ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง หากคุณเป็นนักพัฒนา มันจะช่วยแบ่งเบาภาระการแชร์โค้ดและกลยุทธ์การพัฒนาออกจากงานของคุณทันที

ClickUp Brain สร้างโค้ดสแนปช็อตและแผนที่โครงการด้วยข้อมูลน้อยที่สุด ใช้AI ในการเขียนโค้ดเพื่อปรับปรุงคำอธิบายและปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้น ด้วยมัน ทีมงานสามารถทำให้การอัปเดตงาน การย้ายไฟล์ และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีเงื่อนไข

⭐️ โบนัส: ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายแบบ รวมถึง ChatGPT, o3-mini, o1, Claude, และ Gemini สำหรับงานเขียน, การให้เหตุผล, และการเขียนโค้ดที่หลากหลาย!

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์, บันทึกแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ด และแบ่งปันรายงานข้อผิดพลาดได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Docs

พร้อมที่จะส่งออกทั้งหมดนี้หรือยัง?ClickUp Docsคือโซลูชันเอกสารครบวงจรสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ นักพัฒนาแบ็กเอนด์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน IDE ภาษา Markdown ที่หลากหลายของมันช่วยให้ทีมใด ๆ สามารถวางแผนโครงการ บทเรียน และบันทึกทางเทคนิคได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้การจัดรูปแบบบล็อกโค้ดของClickUp ยังช่วยให้การแชร์โค้ดสั้น ๆ ภายในเอกสารเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับทีมหรือตรวจสอบโค้ดในระหว่างการสปรินต์ ClickUp ก็ช่วยให้โค้ดของคุณเป็นระเบียบด้วยการเน้นไวยากรณ์อย่างชัดเจน

ClickUpยังมาพร้อมกับเทมเพลตการพัฒนาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตามกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งนี้ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoW, มุมมองกระดานไวท์บอร์ด, และแท็กงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับปรุงการวางแผนซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมองเห็นแนวโน้มการส่งมอบแอปด้วยClickUp Dashboards
  • เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเวอร์ชันด้วยการซิงค์การคอมมิตและสาขาผ่านClickUp Integrations
  • สร้างภาพโครงสร้างการเขียนโค้ดและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Whiteboards
  • ขับเคลื่อนการปรับปรุงโค้ด, กิจกรรมแก้ไขข้อบกพร่อง, และส่งมอบแอปพลิเคชันตามกำหนดเวลาด้วยClickUp Tasks
  • ปรับปรุงรายงานข้อบกพร่อง, บันทึกเสียง, และสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพด้วยClickUp AI Notetaker
  • จัดการปริมาณงานของนักพัฒนา ป้องกันการเหนื่อยล้า และจัดสรรงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Workload View
  • สร้างภาพเส้นเวลาการพัฒนา ความสัมพันธ์ของงาน และกำหนดการปล่อยเวอร์ชันด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  • กำหนดและติดตามเป้าหมายสปรินต์ การปล่อยฟีเจอร์ และการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยClickUp Goals

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากมีฟีเจอร์จำนวนมาก
  • ขาดคุณสมบัติการผลิตแอปเฉพาะทางโดยไม่มีการผสานรวมกับระบบภายนอก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

โจวานนี จี., นักพัฒนาเต็มรูปแบบ, กล่าวว่า:

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเอกสารและการทำงานร่วมกัน ในฐานะนักพัฒนา การผสานรวม Bitbucket และ Github สำหรับการติดตาม PR และการคอมมิตนั้นยอดเยี่ยมมาก และสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นคุณจึงมีโค้ดของคุณใน Bitbucket พร้อมลิงก์ไปยังงานใน ClickUp

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเอกสารและการทำงานร่วมกัน ในฐานะนักพัฒนา การผสานรวม Bitbucket และ Github สำหรับการติดตาม PR และการคอมมิตนั้นยอดเยี่ยมมาก และสามารถทำงานได้ทั้งสองทิศทาง ดังนั้นคุณจึงมีโค้ดของคุณใน Bitbucket พร้อมลิงก์ไปยังงานใน ClickUp

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ส่วนขยาย ClickUpบนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อติดตามเวลา ส่งงานไปยัง ClickUp ของคุณโดยตรง แนบอีเมลไปยังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

📮ClickUp Insight:13% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อตัดสินใจในเรื่องที่ยากและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีเพียง 28% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาใช้ AI เป็นประจำในที่ทำงาน เหตุผลที่เป็นไปได้: ความกังวลด้านความปลอดภัย! ผู้ใช้อาจไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนกับ AI ภายนอก

ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแก้ปัญหาด้วย AI มาสู่ Workspace ที่ปลอดภัยของคุณโดยตรง ตั้งแต่มาตรฐาน SOC 2 ถึง ISO, ClickUp ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดและช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้ง Workspace ของคุณ

2. GitHub Codespaces (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาด้วยคลังข้อมูล GitHub)

GitHub
ผ่านทางGitHub Codespaces

ต้องการ IDE ที่ผสานการทำงานกับ GitHub ได้อย่างราบรื่นหรือไม่? Codespaces คือโซลูชันครบวงจรของแพลตฟอร์มนี้ นอกจากการผสานการทำงานกับ GitHub ได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังมีพื้นที่ทำงาน VS Code ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาอาชีพ

โซลูชันนี้มาพร้อมกับตัวเลือก Copilot เพื่อขับเคลื่อนการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพด้วยการช่วยเหลือจาก AI โดยสรุป ความยืดหยุ่นและการออกแบบของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการที่ต้องการความจริงจัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Codespaces

  • ขยายขีดความสามารถในการเขียนโค้ดของคุณด้วยการตั้งค่าเครื่องเสมือนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
  • แก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัยได้ทันทีด้วยการขอการดึงที่ผสานรวมอย่างดี
  • เข้าถึงและอัปเดตส่วนโค้ดเฉพาะภายใน IDE ด้วยเครื่องมือค้นหาและตรวจสอบโค้ด

ข้อจำกัดของ GitHub Codespaces

  • ผู้ใช้พบว่าแผนฟรีมีข้อจำกัดและไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้เป็นประจำ
  • เครือข่ายที่ช้าอาจทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าบ่อยครั้ง

ราคา GitHub Codespaces

  • เริ่มต้นที่ $0. 07/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GitHub Codespaces

  • G2: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (6,100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Codespaces อย่างไรบ้าง?

A บทวิจารณ์ G2 อ่านว่า:

GitHub กลายเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น การโฮสต์ซอร์สโค้ด, การดำเนินการสำหรับ CICD, Codespaces และ Copilot ที่มาพร้อมกับความมหัศจรรย์ของ AI

GitHub กลายเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยคุณสมบัติมากมาย เช่น การโฮสต์ซอร์สโค้ด, การดำเนินการสำหรับ CICD, Codespaces และ Copilot ที่มาพร้อมกับเวทมนตร์ของ AI ทั้งหมด

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ GitHub Classroom เพื่อลดเวลาในการเรียนรู้สำหรับนักเขียนโค้ดใหม่ในทีมของคุณ

3. CodePen (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนา front-end และการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์)

โค้ดเพน
ผ่านทางCodePen

CodePen เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับนักพัฒนาด้านหน้าเว็บไซต์ เหมาะสำหรับการทดสอบ ปรับแต่ง และแบ่งปันโค้ด HTML, CSS, และ JavaScript ("Pens") พร้อมตัวอย่างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแอนิเมชัน ทดลองใช้ JavaScript หรือสร้างส่วนประกอบ UI ที่สวยงาม CodePen มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์ได้

ผู้ใช้ยังสามารถสำรวจโปรเจ็กต์จากชุมชนนักพัฒนาและเรียนรู้ผ่านโจทย์การเขียนโค้ดได้อีกด้วย นอกจากนี้ CodePen ยังมีอินเตอร์เฟซที่สวยงามและระบบแสดงตัวอย่างทันที ทำให้กระบวนการนี้สนุกขึ้น สามารถทำงานร่วมกันได้ และสร้างแรงบันดาลใจได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CodePen

  • ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยค่าเริ่มต้นอัจฉริยะและการเติมข้อความอัตโนมัติของ CodePen
  • ปรับแต่งโค้ดและเนื้อหาด้วยปากกาฝังตัวเพื่อการจัดรูปแบบที่ไร้รอยต่อ
  • ลากและวางรูปภาพด้วยการโฮสต์สินทรัพย์ในตัว

ข้อจำกัดของ CodePen

  • การปรับตัวให้เข้ากับอินเทอร์เฟซต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การใช้งานที่ซับซ้อนอาจรู้สึกคับแคบบนหน้าจอขนาดเล็ก
  • โครงการที่ส่งออกอาจต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับ dependency ของ JavaScript

ราคาของ CodePen

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • นักพัฒนา: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ซูเปอร์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ CodePen

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง CodePen อย่างไรบ้าง?

A บทวิจารณ์ G2 ระบุว่า:

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว เช่น การพิสูจน์แนวคิดหรืออัลกอริทึม ซึ่งคุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์กับทีมของคุณได้

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว เช่น การพิสูจน์แนวคิดหรืออัลกอริทึม ซึ่งคุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์กับทีมของคุณได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: HTML ภาษาที่ขับเคลื่อนเว็บแอปพลิเคชัน ถูกสร้างขึ้นโดยทิม เบอร์เนอร์ส-ลี ผู้คิดค้นเวิลด์ไวด์เว็บ

4. Visual Studio Code (VSC Online) (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งผ่านการผสานรวม)

Visual Studio Code
ผ่านVisual Studio Code

ถัดไปในรายการของเราคือ VSC Online ของ Microsoft (vscode.dev หรือผ่านทางการเชื่อมต่อเช่น GitHub Codespaces) ซึ่งเป็นเวอร์ชันออนไลน์แบบเบราว์เซอร์ของโปรแกรมแก้ไขโค้ดยอดนิยม Visual Studio Code ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นตัวเลือก IDE ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่นักพัฒนา ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติเด่นคือตัวแก้ไขโค้ดออนไลน์ที่รองรับภาษาโปรแกรมยอดนิยมทั้งหมด และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสามารถนำทางได้สะดวก

นอกเหนือจากฐานรากที่มีน้ำหนักเบาแล้ว คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Visual Studio Code คือช่วงกว้างของส่วนขยายที่มีให้ในมาร์เก็ตเพลสของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code (VSC Online)

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติสำหรับนักพัฒนาเช่น IntelliSense, การดีบัก และการรีแฟคเตอร์
  • ระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจุดหยุดชั่วคราว หน้าต่างการเฝ้าดู และเครื่องมือแบบทีละขั้นตอน
  • ปรับปรุงการติดตามย้อนกลับโดยการบูรณาการไฟล์งานที่ผ่านมา

ข้อจำกัดของ Visual Studio Code (VSC Online)

  • มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนโค้ดมือใหม่
  • ต้องการ RAM และ CPU สูงเพื่อประสิทธิภาพที่ราบรื่น

ราคาของ Visual Studio Code (VSC Online)

  • แบบรายเดือนสำหรับมืออาชีพ: 45 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • รายเดือนสำหรับองค์กร: 250 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

Visual Studio Code (VSC Online) คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Visual Studio Code (VSC Online) อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

VS Code เป็นหนึ่งใน IDE ที่มีน้ำหนักเบาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ มันทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบส่วนใหญ่และมีคอลเลกชันของส่วนขยายมากมายให้เลือกใช้

VS Code เป็นหนึ่งใน IDE ที่มีน้ำหนักเบาที่ดีที่สุดที่มีอยู่. มันทำงานได้ลื่นไหลบนระบบส่วนใหญ่ และมีการรวบรวมส่วนขยายมากมาย.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "debugging" มีที่มาจากแมลงจริงๆ คือผีเสื้อกลางคืน ที่พบในคอมพิวเตอร์ Harvard Mark I

5. CodeSandbox (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว)

โค้ดแซนด์บ็อกซ์
ผ่านCodeSandbox

CodeSandbox คือเครื่องมือที่นักพัฒนาเลือกใช้สำหรับการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็ว มันมอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่สามารถใช้งานได้ทันทีและแชร์ได้ โดยเน้นสำหรับเทคโนโลยีเว็บเป็นหลัก (React, Vue, Angular, Node.js) นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกัน การโฮสต์ในตัว และการผสานรวมกับ GitHub ได้อย่างราบรื่น

ตัวแก้ไขที่ใช้ในเว็บเบราว์เซอร์และตัวอย่างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ยังช่วยเร่งกระบวนการทดสอบแนวคิด การแชร์โค้ด และการทำงานซ้ำให้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย โดยรวมแล้ว ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ CodeSandbox ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ CodeSandbox

  • ตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา, ภาษา, เซิร์ฟเวอร์, หรือฐานข้อมูลใด ๆ ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
  • รันคำสั่งใด ๆ ได้ ทั้งตอนเริ่มต้น, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์, หรือผ่านทางลัดที่หลากหลายและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • รันโค้ดที่ไม่เชื่อถือได้ในระดับใหญ่ด้วยแซนด์บ็อกซ์ที่ปลอดภัยทันทีและแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ CodeSandbox

  • ไม่รองรับเซิร์ฟเวอร์เมื่อเขียนโค้ดในแซนด์บ็อกซ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพกับโครงการที่ซับซ้อนหรือขนาดใหญ่

ราคาของ CodeSandbox

  • ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อพื้นที่ทำงาน
  • ผู้รับเหมา: เริ่มต้นที่ $170/เดือน ต่อพื้นที่ทำงาน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ CodeSandbox

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกผลลัพธ์จาก Sandbox แยกต่างหากเพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีนี้ช่วยให้นักพัฒนาใหม่และผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6. AWS Cloud9 (ดีที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดร่วมกันบนคลาวด์)

AWS Cloud9
ผ่านทางAWS Cloud9

AWS Cloud9 เปรียบเสมือนโดโจสำหรับการเขียนโค้ดบนคลาวด์—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบคู่และเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง การเข้าถึงเทอร์มินัลที่ราบรื่นไปยังบริการอื่นๆ ของ AWS เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแชท อัปเดตโค้ดแบบเรียลไทม์ และดีบักทันที ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การผลิตแอปหรือเว็บไซต์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS Cloud9

  • เพิ่มความชัดเจนในการอ่านด้วยธีมและตัวเลือกการจัดวางที่หลากหลาย
  • ลดค่าใช้จ่ายด้วยการปิดระบบตามเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันการใช้งานเกินความจำเป็น
  • ดีบั๊ก PHP, Python และ JavaScript ด้วยจุดหยุดชั่วคราว, การเดินคำสั่งทีละขั้นตอน และการตรวจสอบตัวแปร

ข้อจำกัดของ AWS Cloud9

  • ไม่มีโมเดลฟรีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจเลือก
  • เสนออินเตอร์เฟซพื้นฐานอาจดูรกมาก
  • ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบ้างเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา AWS Cloud9

  • ราคาตามความต้องการ

AWS Cloud9 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 270+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS Cloud9 อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

การผสานรวมบริการ AWS อย่างไร้รอยต่อและสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การพัฒนาและการปรับใช้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ

การผสานรวมบริการ AWS อย่างไร้รอยต่อและสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าทำให้การพัฒนาและการปรับใช้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ปลดล็อกพลังของ ClickUp AI สำหรับทีมซอฟต์แวร์

7. Glitch (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ขัดข้อง
ผ่านกลิตช์

ต้องการโซลูชันที่ไม่ต้องตั้งค่า ไม่ต้องรอ—แค่ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆ? Glitch ตอบโจทย์ทั้งในแง่การใช้งานและภาพลักษณ์ มันให้คุณ "รีมิกซ์" (แยกโค้ดทันที) โครงการต่างๆ, คัดลอกจาก GitHub, หรือทดลองกับเฟรมเวิร์ก JavaScript ได้ตามใจ

Glitch ยังให้คุณสามารถตั้งค่าเป็นสาธารณะหรือส่วนตัวและแชร์แอปได้เหมือนกับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการผสานรวม API แบบกำหนดเองและการเขียนโปรแกรมที่ปลอดภัยซึ่งผสมผสานระหว่างความอิสระและความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Glitch

  • ดูการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสร้างหรือรีสตาร์ทระบบด้วยฟีเจอร์การปรับใช้ทันที
  • จัดเก็บข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย SQLite ในตัวและฐานข้อมูลอื่น ๆ
  • แก้ไขและปรับปรุงปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยบันทึกแบบเรียลไทม์และการติดตามข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของระบบขัดข้อง

  • จำกัดการใช้งานขนาดใหญ่เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
  • รองรับเฉพาะ Node.js สำหรับการพัฒนาแบ็กเอนด์เท่านั้น โดยจำกัดเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
  • โครงการระดับฟรีมีเวลาการทำงานจำกัดต่อวัน

กลิทช์เพรสซิ่ง

  • ฟรี
  • ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวเกี่ยวกับปัญหาขัดข้อง

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Glitch อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

การผสานรวมและอัปโหลดสินทรัพย์ก็มีความเป็นธรรมชาติมาก และฟังก์ชัน "สวยงาม" นั้นมีประโยชน์มาก

การผสานรวมและอัปโหลดสินทรัพย์ก็มีความเป็นธรรมชาติมาก และฟังก์ชัน "สวยงาม" นั้นมีประโยชน์มาก

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:นำไลบรารี Prettierมาใช้กับฟีเจอร์ 'Format This File' ของ Glitch เพื่อปรับแต่งรูปแบบโค้ดของคุณให้สวยงามยิ่งขึ้น

8. Eclipse Che (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาบนคลาวด์สำหรับองค์กร)

Eclipse Che: ทางเลือกแทน Replit
ผ่านทางEclipse Che

Eclipse Che เป็น IDE ที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังและประสิทธิภาพสูง มันทำงานในสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์บน Kubernetes หรือ OpenShift ทำให้การตั้งค่าและการปรับขนาดเป็นไปอย่างราบรื่น

โซลูชันนี้ยังผสานการทำงานกับ CI/CD pipelines และรองรับการทำงานร่วมกันกับ dev spaces ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Eclipse Che

  • ทำงานกับโครงการประเภทที่คล้ายกันซึ่งประกอบด้วยมุมมองและตัวแก้ไข
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ขณะเดินทางด้วยตัวเลือกการใช้งานแบบออฟไลน์
  • บรรลุการเริ่มต้นใช้งานเพียงคลิกเดียวสำหรับนักพัฒนาใหม่ด้วย stack และ GIT ที่กำหนดค่าไว้แล้ว

ข้อจำกัดของ Eclipse Che

  • หยุดพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อทำงานเกิน 12 ชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงกิจกรรม
  • การตั้งค่าและจัดการ Eclipse Che โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้หลายคนนั้นมีความซับซ้อน
  • มาพร้อมกับข้อจำกัดในการใช้งานในแง่ของพื้นที่จัดเก็บ, RAM และพื้นที่ทำงานที่ใช้งานพร้อมกัน

ราคาของ Eclipse Che

  • ฟรีและโอเพนซอร์ส

Eclipse Che คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (190+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Eclipse Che อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชื่นชอบความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่ทำงานและโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นของ IDE การที่สามารถรันคำสั่ง Linux ที่ปรับแต่งเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก

ฉันชื่นชอบความสามารถในการปรับแต่งพื้นที่ทำงานและโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นของ IDE การที่สามารถรันคำสั่ง Linux ที่ปรับแต่งเองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวนั้นพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก

👀 คุณรู้หรือไม่? Eclipse 'Che' ได้รับการตั้งชื่อตามเมืองเชอร์คาซี ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนักพัฒนาหลายคนของมัน

9. Cody AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือโค้ดขนาดใหญ่)

Cody AI: ทางเลือกสำหรับ Replit
ผ่านทางSourcegraph

Cody คือผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ใช้ AI ซึ่งสร้างโดย Sourcegraph เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ต้องการเติมโค้ดอัตโนมัติ ปรับโครงสร้าง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือไม่? Cody พร้อมช่วยเหลือคุณ นอกจากนี้ยังเข้าใจโค้ดทั้งหมดของคุณเพื่อสร้างคำแนะนำที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับโปรแกรมแก้ไขที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขบั๊กที่ยุ่งยากหรือระดมความคิดสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่สำคัญ Cody จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cody AI

  • ปรับปรุงโครงสร้างและความมีประสิทธิภาพของโค้ดด้วยคำแนะนำการปรับโครงสร้างโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ค้นหาและแก้ไขโค้ดในทุกที่เก็บของคุณด้วยโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้
  • ค้นหาส่วนที่เกี่ยวข้องและฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วในฐานโค้ดขนาดใหญ่ด้วยการค้นหาโค้ดอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ Cody AI

  • ไม่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นอัตโนมัติได้ครอบคลุมหลายส่วนของโซลูชัน
  • ต้องการการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อค้นหาการพึ่งพาที่เกี่ยวข้องและเข้าใจความสัมพันธ์ในการเขียนโค้ด

ราคาของ Cody AI

  • พื้นฐาน: $29/เดือน (3 ผู้ใช้)
  • พรีเมียม: $99/เดือน (10 ผู้ใช้)
  • ขั้นสูง: $249/เดือน (30 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Cody AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Cody AI อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขียนโค้ด เพราะมันช่วยให้ฉันตั้งค่าคำสั่งเพื่อทำให้งานที่ทำเป็นประจำง่ายขึ้นและอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เครื่องมือค้นหาเป็นประโยชน์มาก และมันผสานการทำงานกับ GitLab ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขียนโค้ด เพราะมันช่วยให้ฉันตั้งค่าคำสั่งเพื่อทำให้งานที่ทำเป็นประจำง่ายขึ้นและอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย เครื่องมือค้นหาของมันมีประโยชน์มาก และมันผสานการทำงานกับ GitLab ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

10. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ChatGPT: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางChatGPT

ChatGPT โดดเด่นด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะและคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงโค้ดหรือสร้างโครงสร้างต่าง ๆโมเดลภาษาขนาดใหญ่(LLM) ที่เป็นพื้นฐานของระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรรกะ เสนอแนวทางปรับปรุง และสร้างโค้ดตัวอย่างที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

โดยสรุปแล้ว AI สนทนาตัวนี้จาก OpenAI ทำให้การเขียนโค้ดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสร้างสรรค์มากขึ้น เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • เขียนโค้ดข้ามเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมรองรับหลายภาษา
  • เร่งการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการตรวจจับข้อผิดพลาดที่กำหนดเองและคำแนะนำในการแก้ไข
  • เพิ่มความชัดเจนในการอ่านด้วยเอกสารและคำอธิบายที่ชัดเจนและกระชับ

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • การต่อสู้กับฐานโค้ดที่มีความซับซ้อนสูงเนื่องจากขาดบริบทโครงการแบบเรียลไทม์
  • อาจสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยโดยไม่ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ขาดการผสานรวมโดยตรงกับ IDE สำหรับการทำงานร่วมกันและการดำเนินการแบบเรียลไทม์

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (720+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นด้วย ChatGPT ฉันเขียนโปรเจกต์ Flutter ของฉันด้วยมัน จริงๆ แล้วเกือบทั้งหมดของแอปนี้ทำโดย GPT ตอนนี้

การเขียนโค้ดมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นด้วย ChatGPT ฉันเขียนโปรเจกต์ Flutter ของฉันด้วยมัน จริงๆ แล้วเกือบทั้งหมดของแอปนี้ทำโดย GPT ตอนนี้

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ChatGPT สำหรับการเขียนโค้ด

11. Codeanywhere (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบร่วมมือทางไกล)

Codyanwhere: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางCodyanwhere

ออกแบบมาเพื่อการร่วมมืออย่างไร้รอยต่อ Codeanywhere คือ IDE บนคลาวด์ที่มืออาชีพเลือกใช้สำหรับจัดการทีมขนาดใหญ่ ฟีเจอร์ SSH ที่โดดเด่นช่วยให้การแชร์โค้ดที่กำหนดเองเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่สร้างโทเค็น แล้วคุณก็พร้อมใช้งาน

Codeanywhere, ขับเคลื่อนโดย Continue, นำเสนอพื้นที่แก้ไขโค้ดแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ อินเทอร์เฟซของมันยังเน้นผู้ใช้ที่กำลังใช้งานอยู่และสร้างหัวข้อสนทนาอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Codeanywhere

  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วยการเขียนโปรแกรมร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
  • เชื่อมโยงการเขียนโค้ดกับการปฏิบัติจริงด้วย Git/GitHub และเทอร์มินัลในตัว
  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบด้วยการรองรับ Dev Container Specification

ข้อจำกัดของ Codeanywhere

  • อินเทอร์เฟซและแผงพรีวิวในตัวอาจรู้สึกใช้งานยากและล้าสมัย
  • ผู้ใช้รายงานว่าการสนับสนุนลูกค้าไม่น่าเชื่อถือ

ราคาของ Codeanywhere

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • GPU ระดับพรีเมียม: $55/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Codeanywhere

  • G2: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Codeanywhere อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ดีพอสมควรและรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระยะไกลต่าง ๆ รวมถึงระบบคอนเทนเนอร์สำหรับการพัฒนาที่ติดตั้งมาภายในตัว ทำงานได้ค่อนข้างดีในเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท (แม้ว่าบางการตั้งค่าปุ่มลัดอาจขัดแย้งกัน)

เป็นโปรแกรมแก้ไขที่ดีพอสมควรและรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระยะไกลต่าง ๆ รวมถึงระบบคอนเทนเนอร์สำหรับการพัฒนาที่ติดตั้งมาพร้อมในตัว ทำงานได้ค่อนข้างดีในเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท (แม้ว่าบางการตั้งค่าปุ่มลัดอาจขัดแย้งกัน)

12. แบล็กบ็อกซ์ (เหมาะที่สุดสำหรับคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

Blackbox: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางกล่องดำ

มีไอเดียอยากเปลี่ยนเป็นโค้ดใช่ไหม? Blackboxคือเอเจนต์เขียนโค้ดด้วย AIที่ช่วยเตรียมโค้ดของคุณให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่ ในบรรดาฟีเจอร์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค้นหาโค้ดและเติมโค้ดอัตโนมัติ จุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือ AI แบบสนทนา ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

นอกจากการสร้างโค้ดแอปอย่างรวดเร็วแล้ว Blackbox ยังช่วยให้คุณปรับแต่งการพัฒนาให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับหน้าจอเดสก์ท็อปและมือถือ นอกจากนี้ยังมีธีมสีอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามและระบุส่วนของโค้ดได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Blackbox

  • เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในโค้ดกับประวัติเวอร์ชันแบบเรียลไทม์
  • รันโค้ดทดสอบก่อนแชร์ด้วยการจำลองแบบคลิกเดียว
  • ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยรวมด้วยคำแนะนำโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของกล่องดำ

  • คำแนะนำโค้ดพื้นฐานขาดความลึกซึ้งในบริบท
  • กระบวนการตัดสินใจอาจไม่ชัดเจน
  • เหมาะสำหรับนักเขียนโค้ดที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด

การกำหนดราคาแบบกล่องดำ

  • ฟรี
  • PRO Plus: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแบล็กบ็อกซ์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Blackbox อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการเติมโค้ดอัตโนมัติ มันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาเริ่มต้น ซึ่งช่วยในการรับคำแนะนำสำหรับการเขียนคอมโพเนนต์ใหม่หรือแปลงตรรกะเป็นโค้ด

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือการเติมโค้ดอัตโนมัติ มันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักพัฒนาเริ่มต้น ซึ่งช่วยในการรับคำแนะนำสำหรับการเขียนคอมโพเนนต์ใหม่หรือแปลงตรรกะเป็นโค้ด

13. การเขียนโค้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนา)

การเขียนโปรแกรม: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางKoding

ต้องการปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดของคุณให้ราบรื่นขึ้นหรือไม่? Koding เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในรายการนี้ ด้วยคำสั่ง curl ที่ง่าย ซอฟต์แวร์ IDE นี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมในเครื่องกับบัญชีคลาวด์ของคุณได้

Koding ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่ส่งการอัปเดตไปยังทีมของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสแต็ก นอกจากนี้ คุณยังสามารถรันแอปของคุณบนเครือข่ายเครื่องทั้งหมดด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัดในสคริปต์สแต็กของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Koding

  • จำลองสภาพแวดล้อมท้องถิ่นด้วยระบบไฟล์ที่ใช้ FUSE
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตและตรวจจับรูปแบบข้อผิดพลาดด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  • ควบคุมการจัดเก็บและการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสคริปต์สแต็กที่สามารถจัดการเวอร์ชันได้

ข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม

  • ตัวเลือกการกำหนดราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เชี่ยวชาญ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่และหลายเทอร์มินัล

การกำหนดราคาของ Koding

  • Koding Single Cloud: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนา: $29.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ระบบอัตโนมัติการขายซอฟต์แวร์: $29.90 ต่อการประเมิน + ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $5,000
  • แพลตฟอร์มฝึกอบรมซอฟต์แวร์: $29.90 ต่อผู้เข้าอบรม + ค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ $5,000

คะแนนและรีวิวการเขียนโปรแกรม

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Koding อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ในอดีต การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาใช้เวลาเป็นเวลานาน แต่ตอนนี้ Koding ช่วยให้ฉันมีตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้งานในเวลาเพียงไม่กี่นาที การรองรับ IDE ที่หลากหลายก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

ในอดีต การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนาใช้เวลานานมาก แต่ตอนนี้ Koding ช่วยให้ฉันมีตัวเลือกทั้งหมดพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที การรองรับ IDE ที่หลากหลายก็เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

14. IntelliJ IDEA (ดีที่สุดสำหรับการพัฒนา Java ระดับมืออาชีพ)

IntelliJ IDEA: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางIntelliJ IDEA

พัฒนาโดย JetBrains, IntelliJ IDEA เป็น IDE ที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนา Java และ Kotlin. มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเติมโค้ดอัจฉริยะ, การดีบั๊กขั้นสูง, และการทดสอบหน่วยที่ราบรื่น. ด้วยการรองรับเฟรมเวิร์กยอดนิยมในตัว, มันสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่หลากหลายได้.

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่น ด้วยการผสานรวมการควบคุมเวอร์ชันหลายรูปแบบและปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยความมั่นใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliJ IDEA

  • ค้นหาส่วนประกอบโค้ดด้วยโครงสร้างโปรเจกต์ที่จัดระเบียบได้ง่าย
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้วยไดเรกทอรีและคลังข้อมูลที่เป็นระเบียบ
  • ระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกจากตัววิเคราะห์ประสิทธิภาพในตัว

ข้อจำกัดของ IntelliJ IDEA

  • การใช้หน่วยความจำสูง ไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มี RAM น้อยกว่า 16GB
  • ลดความยุ่งเหยิงด้วยปลั๊กอินที่ผสานรวม
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว ต้องการเวลาในการเชี่ยวชาญ

ราคาของ IntelliJ IDEA

  • IntelliJ IDEA Ultimate: $19.94/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล) และ $70.68/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับองค์กร)
  • แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $34 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับการใช้ส่วนตัว) และ $91.92 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับองค์กร)
  • JetBrains AI Pro: $23.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ เป็นส่วนเสริม

คะแนนและรีวิวของ IntelliJ IDEA

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง IntelliJ IDEA อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ทางลัดและคำแนะนำสำหรับโค้ดทำให้การเดินทางในการเขียนโค้ดง่ายมาก อินเทอร์เฟซดูสบายตาซึ่งทำให้การดีบักโค้ดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทางลัดและคำแนะนำสำหรับโค้ดทำให้การเดินทางในการเขียนโค้ดง่ายมาก อินเทอร์เฟซดูสบายตาซึ่งทำให้การดีบักโค้ดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

15. JSFiddle (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบและแชร์ JavaScript อย่างรวดเร็ว)

JSFiddle: ทางเลือกของ Replit
ผ่านทางJSFiddle

JSFiddle เป็นเครื่องมือแก้ไขออนไลน์ที่รวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์สำหรับการทดสอบและแบ่งปัน JavaScript, HTML, และ CSS. มีรูปแบบการจัดวางแบบแผงสำหรับการเขียนและดูตัวอย่างโค้ดในเวลาจริง. รองรับ preprocessors อย่าง SCSS และ JavaScript frameworks ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว.

ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและฝังโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย การจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้, การแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์, และการควบคุมเวอร์ชันในตัว ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาเว็บที่ต้องการทดลองและปรับปรุงโค้ดของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ JSFiddle

  • โคลนโปรเจกต์ได้ทันทีเพื่อการทดลองที่ปราศจากความเสี่ยง
  • แชร์สแนปช็อตแบบโต้ตอบผ่านเครื่องมือเฉพาะที่สามารถแชร์ได้
  • ผสมผสาน SCSS, TypeScript และ CoffeeScript พร้อมความยืดหยุ่นของพรีโปรเซสเซอร์

ข้อจำกัดของ JSFiddle

  • จำกัดเฉพาะไฟล์ HTML ไฟล์เดียว ซึ่งท้าทายสำหรับโปรเจกต์ที่มีหลายหน้า
  • ไม่มีการสนับสนุนโดยตรงสำหรับการอัปโหลดหรือจัดการไฟล์หลายไฟล์
  • เวอร์ชันฟรีมีโฆษณาและไม่มีเครื่องมือสำหรับการดีบัก

ราคา JSFiddle

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ $90 สำหรับใบอนุญาต 1 ปี

คะแนนและรีวิว JSFiddle

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เชี่ยวชาญการพัฒนาโค้ดอย่างง่ายดายด้วย ClickUp

IDE บนคลาวด์เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในซอร์สโค้ดหรือการสร้างแอปพลิเคชันในภาษาโปรแกรม แต่คุณจะเสียเวลาและเงินหาก Replit ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

แม้ว่าเราได้ครอบคลุมตัวเลือกสำหรับทุกสถานการณ์แล้ว แต่ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จะต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิต, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และส่งเสริมการร่วมมือ. ClickUp เป็นคู่ค้าที่ยอดเยี่ยมและเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบของทุกสิ่งที่คุณต้องการพร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, เอกสารที่ราบรื่น, และการรายงานอย่างละเอียด.

นอกจากนี้ ยังบันทึกการแฮ็กและอธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนโค้ดเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ต้องการเชี่ยวชาญการพัฒนาโค้ดอย่างง่ายดายหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🚀