Adobe Connect เทียบกับ ClickUp SyncUps: เครื่องมือประชุมวิดีโอตัวไหนดีกว่ากัน?

ปฏิทินของคุณเต็มไปด้วยการประชุมทางวิดีโอ แต่โครงการก็ยังล่าช้า
การอัปเดตหนึ่งเกิดขึ้นในเว็บบินาร์ อีกอันในแชทกลุ่ม และ "การตัดสินใจครั้งใหญ่" ของสัปดาห์ที่แล้วยังคงติดอยู่ในสมุดบันทึกของใครบางคนแทนที่จะอยู่ในเครื่องมือจัดการงานหรือโครงการของคุณ
ดัชนีแนวโน้มการทำงานปี 2023 ของ Microsoft พบว่าผู้ใช้ Microsoft 365 ใช้เวลาถึง 57%ไปกับการประชุม อีเมล และการแชท และมีเพียง 43% เท่านั้นที่ใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานจริง สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล ช่องว่างระหว่าง "เราคุยกันแล้ว" กับ "เราส่งงานแล้ว" จะปรากฏเป็นกำหนดส่งที่พลาดและการติดตามงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดในเครื่องมือต่างๆ
Adobe Creative Cloud's Adobe Connect มุ่งเน้นไปที่การประชุมออนไลน์ที่มีโครงสร้าง เช่น การสัมมนาผ่านเว็บและการฝึกอบรม ในขณะที่ ClickUp SyncUpsถูกสร้างขึ้นสำหรับการอัปเดตทีมประจำวันซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับงานและโครงการของคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบ Adobe Connect กับ ClickUp SyncUps ในด้านการประชุม การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานประจำวัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบการทำงานของทีมคุณ
ClickUp เทียบกับ Adobe Connect: ภาพรวม
|ลักษณะ
|คลิกอัพ
|Adobe Connect
|วัตถุประสงค์หลัก
|แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่มีการยอมรับในตลาดอย่างแข็งแกร่ง มาพร้อมกับระบบจัดการงานในตัว เอกสาร และ ClickUp SyncUps เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการวนลูปในการให้ข้อมูลย้อนกลับ
|แพลตฟอร์มห้องเรียนเสมือนจริงและการสัมมนาออนไลน์สำหรับการฝึกอบรม กิจกรรม และการประชุมทางวิดีโอที่มีการมีส่วนร่วมสูง พร้อมเลย์เอาต์และพ็อดที่ปรับแต่งได้
|การประชุมสแตนด์อัพและรายงานสถานะประจำวัน
|สร้างขึ้นเพื่อการประชุมสแตนด์อัพที่รวดเร็วและเกิดขึ้นซ้ำภายในรายการและกระดานสปรินต์ โดยงานจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณพูดคุย
|เหมาะสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างและเตรียมความพร้อมสูง; การประชุมสแตนด์อัพประจำวันรู้สึกหนักและยังคงต้องถ่ายโอนงานด้วยตนเองในภายหลัง
|การจัดการงานที่ดำเนินอยู่กับการฝึกอบรมเสมือนจริง
|แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานแบบครบวงจร ที่การประชุมอยู่เคียงข้างโครงสร้างลำดับชั้น มุมมองต่าง ๆ และการรายงาน
|ปรับให้เหมาะสมสำหรับห้องเรียนเสมือนจริงและการสัมมนาผ่านเว็บ; การติดตามงานอย่างต่อเนื่องต้องดำเนินการในเครื่องมือแยกต่างหาก
|ระบบอัตโนมัติ, ปัญญาประดิษฐ์, และการติดตามผลหลังการประชุม
|ระบบอัตโนมัติร่วมกับ ClickUp Brain, AI Notetaker และ AI Agents เปลี่ยนสรุปงานให้เป็นงานและจัดการงานโดยอัตโนมัติ
|AI มุ่งเน้นการนำการบันทึกมาใช้ใหม่และช่วยในการแสดงสด งานติดตามผลยังคงต้องบันทึกข้อมูลด้วยตนเองในส่วนอื่น ๆ
|การสื่อสารในทีมและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
|ClickUp Chat, ความคิดเห็น, และ SyncUps ช่วยให้การสนทนา, ไฟล์, และงานต่าง ๆ อยู่ในที่เดียวในเวิร์กสเปซ
|แข็งแกร่งสำหรับการมีส่วนร่วมในเซสชันผ่านการแชท, ถาม-ตอบ, โพล, และพอด แต่ไม่มีศูนย์กลางแบบเนทีฟสำหรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสอย่างต่อเนื่อง
ClickUp คืออะไร?
ในสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่ แอปหนึ่งใช้สำหรับงาน แอปหนึ่งใช้สำหรับบันทึกการประชุม และแชทส่วนตัวใช้สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของขอบเขตงาน ทุกครั้งที่สลับแอปจะเป็นการดึงความสนใจออกไป และมักจะมีคนต้องคอยตามงานแทนที่จะได้เดินหน้าทำงานต่อไป นั่นคือปัญหาการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต
ClickUp นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียว เวิร์กสเปซ AI ที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน . โครงการ, งาน, เอกสาร, แชท, และ ClickUp SyncUps อยู่ในที่เดียวกัน
คุณสามารถจัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และแบ่งปันเอกสารสรุปได้ที่นั่น แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือทำงานร่วมกันต่าง ๆ และแอปพลิเคชันประชุมทางวิดีโอ. การตัดสินใจจะยังคงเชื่อมโยงกับงานที่ได้รับผลกระทบ ไม่ถูกฝังอยู่ในสมุดบันทึกของใครบางคน.
สำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล ClickUp ทำหน้าที่เป็นทั้งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมสามารถจัดระเบียบด้วยบอร์ดงานแบบภาพ รายการ และปฏิทิน; ติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์; และแทนที่เครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดกระจายด้วยพื้นที่ทำงานเดียว
ClickUp Brainเพิ่ม AI เข้าไปอีกขั้น มันสรุปการอัปเดตที่ยาวและช่วยร่างสรุปเพื่อให้ผู้จัดการโครงการของคุณใช้เวลาน้อยลงในการเขียนใหม่และมีเวลามากขึ้นในการรักษาโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
หนึ่ง ผู้รีวิว G2 กล่าวว่า,
"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: งาน, เอกสาร, การสนทนา, กำหนดเวลา และแดชบอร์ดสำหรับโครงการและทีมต่างๆ"
"สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือความสามารถในการรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: งาน, เอกสาร, การสนทนา, กำหนดเวลา และแดชบอร์ดสำหรับโครงการและทีมต่างๆ"
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงานแบบไฮบริด
คุณสมบัติของ ClickUp
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยให้ทีมแชร์ข้อมูลอัปเดต ดำเนินการซิงค์อย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและติดตามได้
คุณสมบัติ #1: ClickUp Chat
ClickUp Chatช่วยให้ทีมสามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงภายใน Spaces, Folders และ Lists เดียวกันที่พวกเขาจัดการงานอยู่ คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีม, แชร์ไฟล์, เชื่อมโยงงาน, และแสดงปฏิกิริยาต่อข้อความได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ ดังนั้นบริบทจะไม่หายไปในแอปแชทแยกต่างหาก
เนื่องจากแชทของคุณทำงานร่วมกับงาน เอกสาร และแดชบอร์ด จึงสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานและติดตามจนเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยปิดช่องว่างที่มักเกิดขึ้นเมื่อทีมใช้เครื่องมือแชทหรือเว็บสัมมนาแบบแยกต่างหาก เช่น Adobe Connect ที่ต้องย้ายการติดตามงานไปยังระบบอื่นด้วยตนเอง
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดใช้ ClickUp Chat ที่เชื่อมโยงกับรายการเปิดตัวของพวกเขา ระหว่างการสนทนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อความในนาทีสุดท้าย ผู้นำได้เปลี่ยนข้อความสำคัญสองข้อความให้เป็นงานผ่านClickUp Tasksและติดแท็กนักเขียนข้อความ เนื่องจากงานและการสนทนาทั้งหมดเชื่อมโยงกับที่ทำงานเดียวกัน ทำให้กระบวนการติดตามผลง่ายขึ้นมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: แพลตฟอร์มแชทที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ #2: ClickUp SyncUps
ClickUp SyncUps คือการประชุมแบบเบาที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแทนที่จะเป็นแอปการประชุมแยกต่างหาก ทีมสามารถจัดการประชุมสแตนด์อัพหรือการตรวจสอบสถานะที่เกิดขึ้นเป็นประจำจากรายการและพื้นที่ต่างๆ ตรวจสอบบอร์ดขณะพูดคุย และบันทึกโน้ตได้ทันทีในที่ที่มีการติดตามงานอยู่แล้ว
ต่างจากเครื่องมือแบบสัมมนาออนไลน์ เช่น Adobe Connect ที่เน้น "ห้อง" เสมือนจริงและรูปแบบการจัดวาง SyncUps ถูกสร้างขึ้นเพื่อการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน
คุณจะเห็นงานและสถานะต่างๆ บนหน้าจอขณะที่คุณกำลังพูดคุยกัน และสามารถสร้างหรืออัปเดตงานได้ทันทีแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องคัดลอกบันทึกหลังการสนทนา ClickUp SyncUps มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI สำหรับจดบันทึก ในตัวเพื่อ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ
เมื่อคุณใช้ AI Notes ใน ClickUp SyncUp ผู้บันทึก AI จะสร้างเอกสารบันทึกการประชุม (ClickUp Doc) โดยอัตโนมัติหลังจากสายการโทรสิ้นสุด เอกสารนี้จะรวมถึงสรุปการประชุม ประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ บทถอดเสียง และไฟล์บันทึกการประชุมหากเปิดใช้งาน บันทึกจะถูกโพสต์ไปยังเธรด SyncUp และสามารถพบได้ใน Docs Hub หรือ Planner ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง แบ่งปัน และทำงานร่วมกันกับทีมของคุณ
คุณสามารถบันทึกการซิงค์ (SyncUp) ระหว่างการโทรของคุณได้ และสามารถเข้าถึงได้ภายหลังจาก Clips Hub ของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์จัดการประชุม SyncUp 15 นาทีจากรายการสปรินต์ของพวกเขา ขณะพูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรค พวกเขาเปิดแต่ละงานและสร้างงานย่อยใหม่ในมุมมองเดียวกัน หลังจากนั้น AI Notetaker จะโพสต์สรุปและรายการการดำเนินการในเธรด SyncUp (ซึ่งปรากฏในช่องแชทเฉพาะของรายการ) เพื่อให้ทุกคนที่พลาดการโทรสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
📽️ รับชม: ยังต้องสลับไปมาระหว่างแชท อีเมล และบันทึกการประชุมหลังจากการสแตนด์อัพหรือ SyncUp ทุกครั้งอยู่หรือเปล่า? แล้วถ้าการอัปเดต การตัดสินใจ และการติดตามผลทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวกันล่ะ?
คุณสมบัติ #3: ClickUp Brain, ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI และตัวแทน AI
ClickUp Brainคือชั้น AI ที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ สามารถสรุปเอกสารและงานที่ยาวได้ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากพื้นที่ทำงานของคุณให้คุณ เครื่องมือ AI ที่เข้าใจบริบทนี้ยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่ และร่างการอัปเดตหรือข้อความติดตามผลตามข้อมูลที่มีอยู่แล้วในโครงการของคุณ
แต่สำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคุณในทันที คุณสามารถลองใช้ClickUp AI Notetaker ได้
เครื่องมือ AI นี้เข้าร่วมการประชุมที่รองรับโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียง และสร้างบันทึกการประชุมและสรุปที่สามารถค้นหาได้ใน Docs และงาน
เนื่องจากสรุปเหล่านี้อยู่ใน ClickUp แทนที่จะเก็บไว้ในไฟล์แยกต่างหาก จึงสามารถเชื่อมต่อกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Super Agentsและ ClickUp Brain'sEnterprise Searchยังช่วยให้คุณดึงบริบทจากทั่ว ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้ Super Agents สามารถสรุปหัวข้อที่ยาวหรือช่วยเตรียมวาระการประชุมและข้อความติดตามผล ในขณะที่ Enterprise Search ค้นหาเอกสารและงานที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ
📌 ตัวอย่าง: หลังจากการซิงค์ผลิตภัณฑ์ประจำสัปดาห์ PM (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์) วางบันทึกคร่าวๆ ลงในงานและขอให้ ClickUp Brain จัดกลุ่มเป็น "การตัดสินใจ" "อุปสรรค" และ "รายการที่ต้องดำเนินการ" ClickUp Brain จะสรุปข้อมูลอย่างเรียบร้อยและแนะนำงาน ซึ่ง PM จะมอบหมายให้กับฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบ และฝ่าย QA (การประกันคุณภาพ) ไม่มีใครต้องวิเคราะห์บันทึกการสนทนาหรือดูการบันทึกเพื่อเข้าใจขั้นตอนต่อไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างระบบการติดตามผลหลังการประชุมโดยใช้ AI ผ่านClickUp BrainGPT
กำหนดการตัดสินใจและการอัปเดตด้วย Talk to Text: ทันทีหลังจากการซิงค์หรือการโทรกับลูกค้า ใช้ BrainGPT's Talk to Text บนเดสก์ท็อปเพื่อพูดสรุปของคุณแทนการพิมพ์ มันจัดการกับเครื่องหมายวรรคตอน โครงสร้าง และเสียงรบกวน เพื่อให้การอัปเดตด้วยเสียงของคุณกลายเป็นข้อความที่ชัดเจนใน ClickUp Tasks, Docs หรือความคิดเห็น—โดยไม่ต้องดูวิดีโอซ้ำหรือใช้เครื่องมือพิมพ์ตามคำบอกแยกต่างหากขอให้ ClickUp BrainGPT เปลี่ยนบันทึกดิบให้เป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน: วาง (หรือพิมพ์ตามคำบอก) หัวข้อสำคัญจากการประชุมของคุณลงในเอกสาร แล้วขอให้ ClickUp BrainGPT จัดกลุ่มหัวข้อเหล่านั้นเป็น การตัดสินใจ, ความเสี่ยง, อุปสรรค, และขั้นตอนถัดไป จากนั้นสามารถร่างคำอธิบายงานและเสนอวันที่ครบกำหนดตามบริบทที่จัดเก็บไว้ใน Workspace ของคุณแล้วค้นหาข้อมูลจาก ClickUp SyncUps ที่ผ่านมาตามหัวข้อหรือโครงการ: แทนที่จะค้นหาเอกสารเก่าและเส้นทางการสนทนา ให้ถาม ClickUp BrainGPT ด้วยคำถามเช่น "เราได้ตกลงอะไรไว้สำหรับการเปิดตัวการฝึกอบรม Q3?" หรือ "สรุป SyncUps สามครั้งล่าสุดสำหรับการเปิดตัว ACME ของเรา" เนื่องจาก ClickUp BrainGPT ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ Workspace ของคุณโดยตรง จึงสามารถดึงข้อมูลที่ถูกต้องและตัดสินใจ รวมถึงงานต่าง ๆ มารวมไว้ในคำตอบเดียวที่ทันสมัยเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมสำหรับการติดตามผลแต่ละครั้ง: ใช้สิทธิ์เข้าถึงโมเดลพรีเมียมหลากหลาย (เช่น GPT-4, Claude และ Gemini) จากที่เดียว คุณยังคงอยู่ใน ClickUp ขณะที่ ClickUp BrainGPT จะส่งงานไปยังเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงาน
คุณสมบัติที่ 4: การประชุม ClickUp และปฏิทิน ClickUp
เครื่องมือประชุมส่วนใหญ่เน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้น ระหว่าง การโทร ClickUp เปลี่ยนแนวคิดนี้โดยให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ก่อน ระหว่าง และหลัง* การประชุม ในพื้นที่ทำงานเดียว
เริ่มต้นด้วยClickUp Meetings คุณสามารถสร้างเอกสารการประชุมหรืองานและกำหนดโครงร่างวาระการประชุมด้วยการแก้ไขข้อความที่สมบูรณ์และรายการตรวจสอบ จากนั้นคุณสามารถใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อเปลี่ยนประเด็นการพูดคุยให้กลายเป็นผู้รับผิดชอบและกำหนดวันที่ครบกำหนดได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าเลย
งานที่ทำซ้ำช่วยให้การประชุมรายสัปดาห์แบบตัวต่อตัว การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ และการตรวจสอบโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลาที่คาดการณ์ได้ ในขณะที่ ClickUp AI Notetaker และ ClickUp Brain ช่วยคุณสร้างรายงานการประชุมและอีเมลติดตามผลได้เพียงไม่กี่คลิก แทนที่จะต้องเขียนใหม่ทั้งหมดด้วยตนเอง
ClickUp Calendarนำการจัดการตารางเวลาเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน คุณสามารถดูงานและการประชุมพร้อมกันในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และลากและวางรายการเพื่อจัดตารางใหม่ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รหัสสีเพื่อแยกงานตามสถานะหรือความสำคัญ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่างานใดต้องได้รับความสนใจก่อน
การซิงค์ปฏิทินกับ Google Calendar หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงใน ClickUp จะสะท้อนในปฏิทินภายนอกของคุณและในทางกลับกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดตารางการซิงค์และการเช็คอินใน ClickUp ให้เข้ากับเวลาที่เหลือของวันของคุณโดยไม่ต้องจองซ้ำ
📌 ตัวอย่าง: ทีมผลิตภัณฑ์ดำเนินการ ClickUp SyncUp รายสัปดาห์จากรายการใน ClickUp โดยอัตโนมัติ ในปฏิทิน ClickUp การนัดหมาย ClickUp SyncUp จะแสดงอยู่เคียงข้างกับงานในสปรินต์ ดังนั้นเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ผู้จัดการโครงการสามารถลากงานและกำหนดการ ClickUp SyncUp ครั้งถัดไปไปยังช่วงเวลาใหม่ได้ในมุมมองเดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีบันทึกโน้ตอัตโนมัติในการประชุม Zoom?
คุณสมบัติ #5: ระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงานของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยให้คุณแทนที่งานติดตามผลด้วยตนเองด้วยกฎง่ายๆ คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง วันที่ครบกำหนดมาถึง งานถูกสร้างขึ้น หรือมีการอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง
เมื่อคุณผสานการทำงานของ ClickUp Automations กับ ClickUp AI Notetaker และ ClickUp Brain กระบวนการทำงานทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้:
- ClickUp Notetaker สรุปการประชุม ClickUp SyncUps
- ClickUp Brain ดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
- งานถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเจ้าของและวันที่
- ClickUp Automations จะจัดเส้นทางงานเหล่านั้นไปยังรายการหรือสปรินต์ที่เหมาะสม
ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือ มากกว่า 1000 รายการที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการประชุมที่พบบ่อย เช่น Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom และอื่นๆ สิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นในการใช้เครื่องมือวิดีโอภายนอกเมื่อเหมาะสม ในขณะที่ยังคงรวมศูนย์การติดตามงานและระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว
สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วและกำลังมองหาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน ซึ่งสามารถช่วยปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดาย
📌 ตัวอย่าง: หลังจากการตรวจสอบการออกแบบ งานจะถูกย้ายไปยัง "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ระบบอัตโนมัติจะมอบหมายงานนี้ให้กับผู้อนุมัติทันที เพิ่มวันที่ครบกำหนด และโพสต์ความคิดเห็นพร้อมแท็กผู้อนุมัติด้วยลิงก์ไปยังสรุปของ ClickUp AI Notetaker โดยไม่ต้องมีใครจำการส่งต่องาน และกระบวนการทำงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นระหว่างการประชุม
ราคาของ ClickUp
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมทั่วทั้งองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้? ClickUp's unified workspace ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมด้วย ClickUp. คุณสามารถจินตนาการได้ว่าจะได้คืนเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงทุกสัปดาห์!
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปแชทรวมทุกช่องทางที่ดีที่สุด
Adobe Connect คืออะไร?
จินตนาการว่าคุณกำลังจัดการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้คนหลายร้อยคน และต้องการมากกว่าการโทรผ่านวิดีโอแบบพื้นฐาน คุณต้องการการจัดวางที่สวยงาม เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และห้องที่คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทุกสัปดาห์โดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
Adobe Connect เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางเว็บและห้องเรียนเสมือนจริงที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้าง เช่น การสัมมนาผ่านเว็บและโปรแกรมการปฐมนิเทศ
ผู้จัดสร้าง "ห้อง" โดยใช้พ็อดและเลย์เอาต์สำหรับการแชท โพล ถาม-ตอบ บันทึก การแชร์ไฟล์ และการแชร์หน้าจอ จากนั้นบันทึกเป็นพื้นที่ถาวรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ข้ามกิจกรรมต่างๆ
เนื่องจากห้องเรียนสามารถจดจำการตั้งค่าเดิมได้ ผู้ฝึกอบรมจึงสามารถโหลดเนื้อหาและสไลด์ล่วงหน้าเพียงครั้งเดียวและนำกลับมาใช้ซ้ำกับแต่ละกลุ่มผู้เรียนได้ Adobe เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศการเรียนรู้ (เช่น Adobe Learning Manager และแพลตฟอร์ม LMS) ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรที่มีโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นทางการ รวมถึงความต้องการในการฝึกอบรมที่เน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
คุณสมบัติของ Adobe Connect
Adobe Connect มุ่งเน้นที่การควบคุมของโฮสต์ การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และการออกแบบห้องที่สามารถทำซ้ำได้ มากกว่าการติดตามงานประจำวัน
คุณสมบัติ #1: ห้องเสมือนจริงที่ปรับแต่งได้พร้อม Pods และรูปแบบการจัดวาง
Adobe Connect ใช้ "พอด" (โมดูลสำหรับการแชท วิดีโอ ถาม-ตอบ แบบสำรวจ บันทึก ไฟล์ ฯลฯ) และ "เลย์เอาต์" (การจัดเรียงของพอดเหล่านั้น) เพื่อสร้างห้องที่คงอยู่ตลอดเวลา
ผู้จัดงานสามารถกำหนดรูปแบบได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น โถงต้อนรับ, มุมมองการนำเสนอหลัก, มุมมองการแบ่งกลุ่ม, และสรุปคำถาม-คำตอบ, และสามารถสลับระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระหว่างการประชุมเพียงคลิกเดียว
เนื่องจากห้องเป็นแบบคงอยู่ คุณสามารถปิดเซสชั่นและกลับมาในภายหลังเพื่อค้นหาพ็อดทั้งหมดและเอกสารที่อัปโหลดไว้ได้เหมือนเดิมที่คุณทิ้งไว้ นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมที่จัดขึ้นเป็นประจำและหลักสูตรที่มีหลายเซสชั่น ซึ่งคุณไม่ต้องใช้การควบคุมเวอร์ชันเพื่อค้นหาเนื้อหาของคุณ
ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมเซสชันผ่านอุปกรณ์มือถือได้โดยใช้แอปมือถือของ Adobe Connect
คุณสมบัติที่ 2: ห้องย่อยสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย
ในห้องเรียนเสมือนหรือเว็บบินาร์ขนาดใหญ่ อาจเกิดสถานการณ์ที่เสียงเพียงไม่กี่คนครอบงำการสนทนา ในขณะที่ผู้อื่นยังคงปิดเสียง ทำให้การทำงานร่วมกันทางไกลอย่างแท้จริงเป็นไปได้ยาก
ห้องย่อยของ Adobe Connect ช่วยให้ผู้จัดสามารถแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการอภิปรายหรือการจำลองบทบาท แต่ละห้องย่อยสามารถมีรูปแบบและการจัดวางที่ต่างกันได้ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด การแชท และบันทึกที่แชร์ได้
ผู้ดำเนินรายการสามารถย้ายห้องได้เช่นกัน ส่งข้อความกระจายไปยังทุกกลุ่ม และดึงทุกคนกลับเข้ามาในห้องหลักเพื่อสรุปการหารือได้ นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้แบบกลุ่มที่การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือการมีส่วนร่วมพร้อมพ็อดแบบโต้ตอบ
การประชุมเสมือนขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นเพียงการนำเสนอทางเดียวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้เข้าร่วมอาจไม่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีวิธีที่ง่ายในการรวบรวมความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง
Adobe Connect แก้ไขปัญหานี้ด้วยพ็อดแบบโต้ตอบสำหรับการสำรวจความคิดเห็น, ถาม-ตอบ, แชท, และบันทึกที่แชร์ได้, ทำให้ผู้จัดสามารถเปลี่ยนผู้ชมที่เฉยเมยให้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นได้
เมื่อใช้ร่วมกับไฟล์พ็อด (สำหรับแจกเอกสาร) และการแชร์หน้าจอ เครื่องมือเหล่านี้จะเปลี่ยนการสัมมนาออนไลน์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าการโทรผ่านวิดีโอพื้นฐาน โดยไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม
คุณสมบัติที่ 4: การควบคุมโฮสต์ขั้นสูงและการเตรียมการเบื้องหลัง
ในงานเสมือนจริงขนาดใหญ่ มันเป็นเรื่องเครียดเมื่อผู้บรรยายกำลังตั้งค่าสไลด์หรือแก้ไขเสียงต่อหน้าทุกคน หรือเมื่อคุณไม่สามารถปิดเสียงสายที่ดังรบกวนได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
Adobe Connect ให้โฮสต์สามารถควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะเห็นและสามารถทำได้ คุณสามารถจำกัดการแชทและจัดการสิทธิ์ในการแชร์หน้าจอหรือการโต้ตอบกับพ็อดเฉพาะผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย
โหมดเตรียมการแบบหลังเวทีช่วยให้ผู้บรรยายสามารถทำงานร่วมกันเบื้องหลังหรือโหลดเนื้อหาใหม่ได้ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงเห็นภาพที่เสถียรอยู่ ซึ่งช่วยลดความสับสนบนหน้าจอระหว่างเหตุการณ์สำคัญ
คุณสมบัติที่ 5: ประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเนื้อหาและผู้บรรยาย
คุณสมบัติการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Adobe Connect รวมถึงความสามารถในการนำการบันทึกมาใช้ใหม่เป็นเนื้อหาที่เขียนและสร้างบทสรุปที่มีโครงสร้างซึ่งแบ่งเซสชันยาวออกเป็นบทและประเด็นสำคัญ
ผู้ช่วย AI สามารถแนะนำโฮสต์และทีมสร้างสรรค์เกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ และเครื่องมือ AI Q&A (คำถาม-คำตอบ) ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหมวดหมู่และช่วยตอบคำถามของผู้ชมระหว่างเซสชันสด
สำหรับทีม L&D (การเรียนรู้และการพัฒนา) ที่จัดสัมมนาออนไลน์ซ้ำๆ สิ่งนี้สามารถช่วยให้การดำเนินการและเอกสารหลังกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาของ Adobe Connect
- มาตรฐาน: $190/ปี ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 290 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 390 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องสรุปเนื้อหาจากบทสนทนา AI เพื่อประหยัดเวลาของคุณ
ClickUp SyncUps เทียบกับ Adobe Connect: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนที่เราจะเลือกผู้ชนะ นี่คือวิธีที่ ClickUp SyncUps และ Adobe Connect เปรียบเทียบกันเมื่อคุณต้องการการประชุมที่กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้จริง แทนที่จะหายไปในลิงก์วิดีโออีกอันหนึ่ง
คุณสมบัติ #1: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการอัปเดตสถานะ
ClickUp SyncUps
ClickUp SyncUps ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การประชุมสแตนด์อัพประจำวันและการตรวจสอบอย่างรวดเร็วอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับงานและเอกสารของคุณ พวกมันทำงานจากรายการบอร์ดสปรินต์หรือพื้นที่โครงการของคุณ ดังนั้นในขณะที่คุณพูดคุย ทีมงานก็สามารถดูข้อมูลสดได้ทันที
Adobe Connect
Adobe Connect สามารถจัดการประชุมแบบสแตนด์อัพสดได้ แต่ถูกออกแบบมาสำหรับเซสชันที่ต้องการความเรียบร้อยและมีโครงสร้าง เช่น ห้องเรียนเสมือนจริงและสัมมนาออนไลน์เป็นหลัก ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น พ็อด การจัดวางหน้าจอ และการเตรียมงานเบื้องหลังจะโดดเด่นสำหรับงานใหญ่ แต่สำหรับเช็คอินประจำวัน 15 นาทีอาจดูซับซ้อนเกินไป เมื่อการประชุมสิ้นสุด คุณยังต้องย้ายบันทึกไปยังเครื่องมือโครงการเพื่อสร้างและติดตามงานต่างๆ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการประชุมสแตนด์อัพและซิงค์สถานะที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ClickUp SyncUps ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของโครงการของคุณและเปลี่ยนการอัปเดตให้เป็นงานและสถานะทันที ในขณะที่ Adobe Connect เหมาะสำหรับการฝึกอบรมที่วางแผนไว้และการประชุมแบบอีเวนต์มากกว่า
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการงานที่ดำเนินอยู่กับการฝึกอบรมเสมือนจริง
ClickUp SyncUps
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการและงานอย่างต่อเนื่องโครงสร้างลำดับชั้นของ ClickUp(พื้นที่ทำงาน → พื้นที่ → โฟลเดอร์ → รายการ → งาน) มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้กับแต่ละสายงาน พร้อมผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และการติดตามเวลาแบบในตัวที่ระดับงาน ทีมงานสามารถสลับมุมมองระหว่างรายการ กระดาน ปฏิทิน และแผนงานแบบแกนต์ โดยใช้ข้อมูลเดียวกันและเห็นภาพรวมของการทำงานได้ทันที
คุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp จะอยู่รอบๆ งานเหล่านั้น ดังนั้นการสนทนาที่เริ่มต้นในการประชุมจะอยู่ในที่เดียวกับที่คุณติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์
Adobe Connect
Adobe Connect ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดห้องเรียนเสมือนจริงที่มีโครงสร้างและการสัมมนาผ่านเว็บ ห้องและพ็อดแบบถาวรช่วยให้การประชุมเหล่านั้นดูเป็นมืออาชีพและสามารถทำซ้ำได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดการประชุมแล้ว คุณยังคงต้องถ่ายโอนรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจไปยังแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อการติดตามในระยะยาว
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะอย่างชัดเจนสำหรับการจัดการโครงการและงานที่ดำเนินอยู่ Adobe Connect มีความแข็งแกร่งในการจัดกิจกรรมเสมือนจริง แต่ต้องพึ่งพาระบบอื่นในการจัดการติดตามผล
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติ, ปัญญาประดิษฐ์, และการติดตามผลหลังการประชุม
ClickUp SyncUps
ClickUp ใช้ระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงานโดยการรับประกันว่างานจะดำเนินต่อไปหลังจากการโทร ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้คุณทริกเกอร์การดำเนินการตามกฎเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลงหรือมีการสร้างงาน ทำให้บอร์ดมีความถูกต้องโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา
ClickUp Brain, AI Notetaker และ Super Agents สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสรุปการประชุม ClickUp SyncUps ของคุณ, สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ, แนะนำการติดตามผล และแม้กระทั่งสร้างคำอธิบายงานจากบันทึกหรือบทถอดเสียง
Adobe Connect
ความสามารถของ AI ใน Adobe Connect มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมต่างๆ พวกเขาช่วยนำการบันทึกมาปรับใช้ใหม่เป็นเนื้อหา สร้างสรุป และสนับสนุนผู้ดำเนินรายการในระหว่างการถ่ายทอดสดด้วยการช่วยเหลือและการจัดการคำถามและคำตอบที่ดีขึ้น สิ่งนี้มีคุณค่าสำหรับทีมฝึกอบรมและการตลาด แต่การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่น
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการทำงานอัตโนมัติหลังการประชุมและการเชื่อมโยง AI เข้ากับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานโดยตรง Adobe Connect เหมาะที่สุดสำหรับ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและนำเนื้อหาการฝึกอบรมกลับมาใช้ใหม่
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คนทำงานที่ใช้ความรู้สลับระหว่างแอปและเว็บไซต์เกือบ1,200 ครั้งต่อวัน สูญเสียเวลาประมาณ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพียงเพื่อปรับตัวเองใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะของ "ภาษีการสลับงาน" ที่ ClickUp ได้ออกแบบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรและ SyncUps เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว
คุณสมบัติที่ 4: การสื่อสารของทีมและการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
คลิกอัพ
ClickUp ช่วยให้การสื่อสารของทีมในแต่ละวันอยู่ใกล้ชิดกับงาน คุณสามารถ @mention เพื่อนร่วมทีม แชร์ไฟล์ แปลงการสนทนาเป็นงาน และมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจจะเชื่อมโยงกับงานที่ได้รับผลกระทบ
Adobe Connect
Adobe Connect โดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเซสชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผู้ดำเนินรายการสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์แชท ถาม-ตอบ แบบสำรวจ กระดานไวท์บอร์ด ไฟล์พอด และห้องย่อย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการสัมมนาออนไลน์หรือการฝึกอบรมแบบสด นี่ให้ความรู้สึกที่สมบูรณ์กว่าการโทรผ่านวิดีโอแบบพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หลังจากจบเซสชันแล้ว ไม่มีพื้นที่ทำงานในตัวสำหรับแชทแบบอะซิงโครนัสหรือการติดตามงานที่ต่อเนื่อง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการสื่อสารทีมที่ต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงกับงานและโครงการ Adobe Connect มีความแข็งแกร่งสำหรับการมีส่วนร่วมแบบหนึ่งต่อหลายคนในระหว่างกิจกรรมเสมือนที่มีโครงสร้าง
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Microsoft's NetMeetingช่วยสร้างการประชุมทางเว็บสาธารณะครั้งแรก ต่อมาในปี 1999 WebEx Meeting Center ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น WebEx ซึ่งช่วยผลักดันความนิยมของการสัมมนาผ่านเว็บให้เพิ่มขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการประชุมผ่านวิดีโอ
ClickUp เทียบกับ Adobe Connect บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มักจะมองเครื่องมือเหล่านี้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมาก: ClickUp เป็นศูนย์รวมทุกอย่างในที่เดียวสำหรับการวางแผนงานและติดตามการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับงาน ในขณะที่ Adobe Connect มักจะปรากฏในกระทู้ที่เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์ที่มีโครงสร้าง ห้องเรียนเสมือน และการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
ผู้ใช้เน้นย้ำถึงความลึกซึ้งและความยืดหยุ่นของ ClickUpในฐานะแอปเพิ่มประสิทธิภาพ:
✅ "เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และพูดตามตรงว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มา"
✅ "เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และพูดตามตรงว่ามันเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มา"
ผู้ใช้ยังชี้ให้เห็นข้อเสียของ ClickUp:
🚩 "จากความรู้สึกของฉัน ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนเกินไป ซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียหลักที่ทำให้มันดูซับซ้อนและหนักเกินไป และการแบกรับภาระนี้ทำให้มันทำงานช้าลง"
🚩 "จากความรู้สึกของฉัน ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนเกินไป ซึ่งนี่ก็เป็นข้อเสียหลักที่ทำให้มันดูซับซ้อนและหนักเกินไป และการแบกรับภาระนี้ทำให้มันทำงานช้าลง"
สำหรับ Adobe Connect, ผู้สอนและผู้ดูแลระบบมักพูดถึง การใช้งานของมัน:
✅ "ในฐานะผู้ใช้ Adobe Connect ฉันคิดว่ามันดีมาก ฉันชอบมันสำหรับการแชทวิดีโอแบบหลายคนมากกว่า Lync เพราะคุณสามารถเห็นการแชทวิดีโอทั้งหมดได้ในมุมมองแกลเลอรีพร้อมกัน ต่างจาก Lync ที่แสดงเพียงผู้พูดที่กำลังใช้งานอยู่ (ซึ่งมักไม่ถูกต้อง)"
✅ "ในฐานะผู้ใช้ Adobe Connect ฉันคิดว่ามันดีมาก ฉันชอบมันสำหรับการแชทวิดีโอแบบหลายคนมากกว่า Lync เพราะคุณสามารถเห็นการแชทวิดีโอทั้งหมดได้ในมุมมองแกลเลอรีพร้อมกัน ต่างจาก Lync ที่แสดงเพียงผู้พูดที่กำลังใช้งานอยู่ (ซึ่งมักไม่ถูกต้อง)"
สำหรับ Adobe Connect,Reddit ระบุว่าสามารถใช้งานได้สำหรับเซสชั่นที่มีโครงสร้าง แต่ค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นบ่อย ครูคนหนึ่งสรุปประสบการณ์ของตนไว้ดังนี้:
🚩 "ฉันยังคงใช้ Adobe มาหลายปีแล้วหลังจากที่มีการขึ้นราคาหลายครั้งและการอัปเดต UI ที่ไม่ต้องการ/เพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น แต่ตอนนี้มันทำงานช้ามากจนแทบจะใช้งานไม่ได้แล้ว และฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป"
🚩 "ฉันยังคงใช้ Adobe มาหลายปีแล้วหลังจากที่มีการขึ้นราคาหลายครั้งและการอัปเดต UI ที่ไม่ต้องการ/เพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น แต่ตอนนี้มันทำงานช้ามากจนแทบจะใช้งานไม่ได้แล้ว และฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป"
โดยรวมแล้ว ความคิดเห็นใน Reddit มีแนวโน้มโน้มเอียงไปทาง ClickUp เมื่อคุณต้องการการจัดการงานอย่างต่อเนื่องและกระบวนการทำงานจากการประชุมไปสู่การปฏิบัติสำหรับพนักงานที่ทำงานระยะไกล
ผู้ใช้ชอบ Adobe Connect เมื่อพวกเขาต้องการห้องเรียนเสมือนจริงที่มีลักษณะหนักและมีลักษณะเป็นกิจกรรม แต่ยินดีที่จะรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและประสบการณ์ที่ดูเก่ากว่า
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยการประชุม
เครื่องมือประชุมใดครองความเป็นเลิศ?
Adobe Connect เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการเวทีเสมือนจริงที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับห้องเรียนออนไลน์, การสัมมนาผ่านเว็บ, และการฝึกอบรมที่มีโครงสร้าง หากคุณมุ่งเน้นไปที่การจัดเซสชันที่มีการโต้ตอบสูงพร้อมเลย์เอาต์, พ็อด, และเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำหรับกลุ่มใหญ่ มันทำงานได้ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการเรียนรู้และองค์กรขนาดใหญ่
ClickUp, ในทางกลับกัน, มุ่งเน้นไปที่การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในตัว ด้วย ClickUp SyncUps อยู่ข้างๆ งาน, เอกสาร, และการแชทของคุณ, มันช่วยให้ทีมเปลี่ยนการอัปเดตอย่างรวดเร็วให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการที่ชัดเจน
คุณสามารถรวมการจัดการงานและบันทึกการประชุมไว้ด้วยกันได้ โดยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อาจสูญหายไปกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอแยกต่างหาก ด้วย ClickUp Brain ที่ทำงานเป็นชั้น AI อัจฉริยะ สรุปและขั้นตอนต่อไปจะยังคงเชื่อมโยงกับงานอยู่แทนที่จะลอยอยู่ในสรุปแยกต่างหาก
ดังนั้น หากคุณต้องการงานอีเวนต์ขนาดใหญ่และสมบูรณ์แบบ Adobe Connect เป็นตัวเลือกที่มั่นคง แต่ถ้าคุณต้องการการประชุมประจำวันและการตรวจสอบงานแบบไม่พร้อมกันที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวิธีการวางแผนโครงการและจัดการงานของคุณ ClickUp SyncUps คือเครื่องมือประชุมที่จะอยู่กับคุณแม้หลังจากการสนทนาสิ้นสุดลง
เริ่มต้น SyncUps ใน ClickUp และ จัดการงานประชุมและการติดตามผลในที่เดียว