เทมเพลตวิดีโอเกมฟรีสำหรับวางแผน ออกแบบ และติดตามการพัฒนาเกมของคุณ

17 ธันวาคม 2568

เกมของคุณมีลูปหลักที่แข็งแกร่ง งานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ และการพัฒนาที่ส่วนใหญ่ทำงานได้ แต่รายการบั๊กของคุณอยู่ใน Discord โน้ตเกี่ยวกับด่านต่างๆ ถูกฝังอยู่ใน Google Docs และไม่มีใครรู้ว่าสคริปต์คัตซีนเวอร์ชัน "อนุมัติแล้ว" ที่เหลืออยู่ไปอยู่ที่ไหน

นั่นไม่ใช่กระบวนการผลิต นั่นคือการขยายงานอย่างไร้ทิศทาง

เมื่อทีมอินดี้และสตูดิโอจำนวนมากขึ้นสามารถส่งผลงานได้รวดเร็วและกระชับมากขึ้น ความสามารถในการวางแผนและดำเนินการอย่างสะอาดเรียบร้อยของคุณกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างด่านเดียวหรือเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว คุณจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถตามทันกับแรงขับเคลื่อนของคุณได้

คู่มือนี้รวบรวม เทมเพลตวิดีโอเกมที่ดีที่สุด—ตั้งแต่เอกสารออกแบบไปจนถึงบอร์ดสปรินต์—ที่ช่วยให้คุณสร้างเกมได้ชาญฉลาดขึ้น, ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน, และหลีกเลี่ยงการสร้างใหม่ที่น่าปวดหัวก่อนการปล่อยเกม

12 เทมเพลตวิดีโอเกมที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเกมในพริบตา

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาเกมอิสระ สตูดิโอ หรือเพิ่งเริ่มต้นสร้างเกมแรกของคุณ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และทำให้กระบวนการพัฒนาเกมของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน

เทมเพลตเอกสารการออกแบบเกม ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักพัฒนาอิสระ นักศึกษาด้านการออกแบบเกม และสตูดิโอที่บันทึกการตัดสินใจและติดตามการดำเนินงานเอกสารการออกแบบเกมสำหรับเป้าหมาย กลไก และทรัพยากร; รองรับมุมมองแบบรายการและไทม์ไลน์ClickUp Doc + รายการ + แผนงานแบบแกนต์ + ปริมาณงาน + ปฏิทิน
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) นักพัฒนา และสตูดิโอที่ติดตามข้อบกพร่องในเวอร์ชันต่างๆบันทึกข้อบกพร่องกลางพร้อมการมอบหมาย, ลำดับความสำคัญ และการติดตามสถานะ; เก็บข้อมูลการจำลองและไฟล์ไว้ด้วยกันโฟลเดอร์ ClickUp (5 มุมมอง)
เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักพัฒนาอิสระและสตูดิโอขนาดเล็กที่บริหารจัดการการผลิตตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการเปิดตัวการวางแผนงานตามหมุดหมาย/ฟีเจอร์; รองรับเจ้าของงาน, วันที่กำหนดส่ง และความสัมพันธ์ระหว่างงานโฟลเดอร์ ClickUp (3 มุมมอง)
เทมเพลตสตอรี่บอร์ด ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักออกแบบเนื้อเรื่องและทีมสร้างสรรค์ที่วางแผนเกมเน้นเนื้อเรื่องการวางแผนฉากและลำดับ; การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติClickUp Whiteboard
แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสตูดิโอและทีมอินดี้ที่จัดแนวความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เนิ่นๆเอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์สำหรับเป้าหมาย, ผู้ชม, น้ำเสียง, และสิ่งที่ต้องส่งมอบโฟลเดอร์ ClickUp (3 มุมมอง) + เอกสาร + กระดานไวท์บอร์ด
เทมเพลตการวางแผนสกรัมและสปรินท์ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมพัฒนาแบบ Agile และผู้ผลิตที่ดำเนินงานด้วยวงจรแบบวนซ้ำการวางแผนงานค้างและการวางแผนสปรินต์พร้อมสถานะ, อุปสรรค, และการตรวจสอบโฟลเดอร์ ClickUp (4 มุมมอง)
เทมเพลตรายการตรวจสอบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีสตูดิโอและสำนักพิมพ์อิสระที่ประสานงานงานเปิดตัวรายการตรวจสอบการเปิดตัวพร้อมสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์สำคัญสำหรับการติดตามClickUp รายการ + บอร์ด + ปฏิทิน + ไทม์ไลน์
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่บริหารจัดการสินทรัพย์ เครื่องมือ ใบอนุญาต และอุปกรณ์การติดตามทรัพย์สินพร้อมสถานะที่กำหนดเองและการมองเห็นไทม์ไลน์ClickUp รายการ + บอร์ด + ตาราง + ไทม์ไลน์ + ปฏิทิน + ปริมาณงาน + แผนงานกานท์
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมอินดี้และสตูดิโอที่วางแผนแคมเปญและจังหวะการเปิดตัววัตถุประสงค์, การวางแผนตามภารกิจ, และมุมมองการติดตามความคืบหน้าClickUp รายการ + บอร์ด + ปฏิทิน + ไทม์ไลน์ + แผนงานกานท์ + ปริมาณงาน
เทมเพลตสคริปต์วิดีโอเกมโดย Template.netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบเนื้อเรื่อง, ทีมพากย์เสียง (VO), และนักพัฒนาเกมอิสระที่แบ่งปันสคริปต์เค้าโครงสคริปต์ที่แก้ไขได้พร้อมตัวเลือกการส่งออก (Word/Docs/PDF)Template.net โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ + รูปแบบที่ดาวน์โหลดได้
แบบแผนตารางการยิงเกมวิดีโอโดย Template.netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้สตูดิโอและทีมอินดี้ที่ประสานงานการพากย์เสียง การจับภาพเคลื่อนไหว (ม็อคแคป) และการถ่ายทำการนัดหมายการถ่ายภาพ/เซสชั่นพร้อมรูปแบบที่สามารถส่งออกได้Template.net โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ + รูปแบบที่ดาวน์โหลดได้
เทมเพลตแผ่นข้อมูลตัวละครโดย Geniallyดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นักออกแบบเกม, นักศิลปะ, และครูผู้สอนที่สร้างตัวละครที่สม่ำเสมอแผ่นข้อมูลตัวละครแบบโต้ตอบสำหรับประวัติเบื้องหลัง ลักษณะเฉพาะ และข้อมูลอ้างอิงเทมเพลตออนไลน์แบบโต้ตอบ + ดาวน์โหลด

เทมเพลตเกมวิดีโอคืออะไร?

เทมเพลตเกมวิดีโอคือโครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนส่วนหนึ่งของการพัฒนา เช่น เอกสารออกแบบ การติดตามข้อบกพร่อง การทำงานแบบสปรินต์ หรือรายการตรวจสอบการเปิดตัว

แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าทุกครั้ง คุณจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่มีส่วนต่าง ๆ รวมอยู่แล้ว ซึ่งส่วนเหล่านี้มักจะถูกหลงลืมเมื่อคุณกำลังจมอยู่กับงานผลิต

แม่แบบเกมส่วนใหญ่ช่วยให้คุณบันทึกการตัดสินใจและรักษาองค์ประกอบหลักให้สอดคล้องกัน เช่น กลไก ระดับ ทรัพยากร บันทึกการทดสอบ และงานเผยแพร่ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดและดำเนินการจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่ได้เร็วขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเกมวิดีโอดี?

เทมเพลตเกมวิดีโอที่ดี ควรรักษาการวางแผนให้ชัดเจนในขณะที่นำเสนอคุณสมบัติที่เหมาะกับประเภทและกระบวนการทำงานของคุณ

นี่คือสิ่งที่เทมเพลตเกมวิดีโอในอุดมคติควรมี:

  • ส่วนที่ชัดเจนสำหรับแนวคิด, เกมเพลย์, กลไก, ตัวละคร, ทรัพยากร, และการทดสอบ
  • โครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตามสำหรับการวางแผนและการจัดทำเอกสาร
  • พื้นที่สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข
  • ความเข้ากันได้กับเครื่องมือโครงการและกระบวนการทำงานที่ได้รับความนิยม
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับเทมเพลตให้เหมาะกับทีมและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมหรือสตูดิโอ
  • รายการตรวจสอบและกำหนดเวลาที่ติดตั้งไว้เพื่อรับประกันการติดตามโครงการอย่างครบถ้วน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและนำรายการตรวจสอบ QA ไปใช้

12 แม่แบบวิดีโอเกมที่ดีที่สุด

การพัฒนาเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการไฟล์และงานอีกต่อไป—มันคือการจัดการกับ ความฉลาด แต่เมื่อเครื่องมือ AI สำหรับเอกสาร, แชท, บันทึก, และการวางแผนทั้งหมดอยู่ในระบบแยกกัน คุณจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าการแพร่กระจายของ AI: ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เชื่อมโยงกัน, การอัปเดตที่กระจัดกระจาย, และไม่มีแหล่งข้อมูลความจริงเดียว

นั่นคือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUpเปลี่ยนเกมการเล่น มันนำทุกอย่าง—งาน เอกสาร ทรัพย์สิน ไทม์ไลน์ และตอนนี้ AI—มารวมไว้ในที่เดียวที่เข้าใจงานของคุณ ดังนั้นคุณไม่ได้แค่ทำงานเร็วขึ้น... แต่คุณกำลังทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับ 12 แม่แบบการพัฒนาเกม ที่ออกแบบมาเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน ขจัดจุดบอด และ ช่วยให้คุณส่งมอบผลงานได้จริง ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างกลไกแรกของคุณหรือวางแผนการเปิดตัวระดับโลก

1. แม่แบบเอกสารการออกแบบเกม ClickUp

เทมเพลตเอกสารการออกแบบเกม ClickUp - เทมเพลตเกมวิดีโอ
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, บันทึก, และจัดการทุกองค์ประกอบของเกมในที่เดียวด้วยเทมเพลตเอกสารการออกแบบเกมของ ClickUp

เมื่อคุณกำลังอยู่ในช่วงการผลิตอย่างหนัก มันง่ายมากที่จะลืมสิ่งที่ทีมตกลงกันไว้จริงๆเอกสารออกแบบเกมของ ClickUpจะช่วยให้แกนหลัก กลไก คุณสมบัติ และแผนทรัพยากรของคุณอยู่ในศูนย์กลางที่สามารถแก้ไขได้เพียงที่เดียว ทำให้การตัดสินใจไม่หายไปกลางสปรินท์

สร้างเป็นเทมเพลตClickUp Docsออกแบบมาเพื่อครอบคลุมเป้าหมาย คุณสมบัติ การศึกษาการเล่นเกม กลไก และทรัพย์สินต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการ แผนงาน การจัดการปริมาณงาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรองรับการติดตามด้วยการแก้ไขร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ การบันทึกหน้าจอ และ AI ภายในกระบวนการของคุณ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทีมสามารถอนุมัติว่า "เสร็จสิ้น" หมายถึงอะไร
  • สรุปคุณลักษณะและกลไกเพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • จัดทำเอกสารสินทรัพย์เพื่อให้งานศิลปะ, เสียง, และ UI ไม่ถูกวางแผนซ้ำซาก
  • สร้างกระบวนการทำงานที่เหนือกว่าเอกสารด้วยมุมมองรายการ แผนงาน ปริมาณงาน และปฏิทิน
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยการแก้ไขร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, และการบันทึกหน้าจอ, ทำให้การอัปเดตสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา

เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาเกมอิสระ, ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเกม, นักเรียน, และสตูดิโอที่ต้องการเทมเพลตวิดีโอเกมเพียงหนึ่งเดียวเพื่อบันทึกการตัดสินใจและติดตามการดำเนินการในที่เดียว

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เอกสารการออกแบบเกมที่ยอดเยี่ยมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันยังคงทันสมัยอยู่เสมอในขณะที่กลไก, ระดับ, และขอบเขตของเกมของคุณยังคงพัฒนาต่อไป

ClickUp Docs- แม่แบบวิดีโอเกม
เขียน แก้ไข และเข้าถึงเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเกมของคุณด้วย ClickUp Docs

ใช้ClickUp Docsเป็น "แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง" สำหรับเอกสารของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อกับงานการผลิตโดยตรงเพื่อที่คุณจะไม่ต้องคัดลอกส่วนต่างๆ เข้าไปในงานทุกครั้งที่มีการสปรินท์ ClickUp Docs รองรับหน้าย่อย ตาราง การฝัง และเทมเพลต และคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้โดยตรงจากเอกสาร

เพื่อให้ทีมของคุณก้าวจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ:

  • ร่างเอกสารออกแบบเกมของคุณใน ClickUp Docs จากนั้นแปลงย่อหน้าสำคัญเป็นงานสำหรับระบบต่อสู้, UI, เสียง และการออกแบบด่าน
  • ร่างลูปหลักของงานหลัก, กระบวนการของเควส, หรือฉากตัดใน ClickUp Whiteboards จากนั้นเชื่อมโยงเฟรมกลับไปยังงานเพื่อให้ "เหตุผล" ยังคงแนบอยู่กับ "สิ่งที่ต้องทำ"
  • เก็บส่วน "การเปลี่ยนแปลง" ไว้ภายในเอกสารและติดแท็กเจ้าของเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลไกเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูล

ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้การเขียนเอกสารง่ายขึ้น ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายและคำอธิบายผลิตภัณฑ์

📽️ ในวิดีโอนี้ เราจะสาธิตวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารประกอบการทำงาน พร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

2. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp - เทมเพลตสำหรับวิดีโอเกม
รับเทมเพลตฟรี
ติดตาม, มอบหมาย, และแก้ไขบั๊กอย่างรวดเร็วพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยเทมเพลตการติดตามบั๊กและปัญหาของ ClickUp

การสร้างที่ยอดเยี่ยมอาจยังรู้สึกเหมือนมีปัญหาเมื่อมีรายงานบั๊กใน Discord, เกิดซ้ำในข้อความ, และถูก "ติดตาม" ในบันทึกส่วนตัวของใครบางคน.เทมเพลตการติดตามบั๊กและปัญหาของ ClickUpมอบให้ทีมของคุณบันทึกปัญหาไว้ร่วมกันในที่เดียว, ทำให้ไม่มีอะไรหายไประหว่างการทดสอบและการแก้ไข.

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการรายงานที่มีโครงสร้าง, การมอบหมายงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, และการติดตามการแก้ไขปัญหา, ทำให้ทีม QA และทีมพัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบปัญหาเดิม ๆ ซ้ำอีก คุณสามารถเก็บขั้นตอนการทำซ้ำ, ภาพหน้าจอ, บันทึก, และการอัปเดตสถานะไว้กับบันทึกปัญหาได้ ทำให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องเดา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกข้อผิดพลาดพร้อมกรอกข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ และแพลตฟอร์ม
  • มอบหมายปัญหาให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้การแก้ไขติดค้างอยู่ในงานค้าง
  • ติดตามสถานะตั้งแต่เปิดไปจนถึงแก้ไขเสร็จสิ้น เพื่อให้ฝ่าย QA ทราบเสมอว่าต้องทดสอบซ้ำในส่วนใด
  • เก็บภาพหน้าจอ บันทึก และขั้นตอนการทำซ้ำไว้ในบันทึกปัญหาเพื่อการส่งต่อที่สะอาด
  • จัดกลุ่มปัญหาตามคุณสมบัติ, ระดับ, หรือเวอร์ชันเพื่อให้เห็นรูปแบบได้เร็วขึ้น

เหมาะสำหรับ: ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA testers), นักพัฒนา, และสตูดิโอที่ต้องการบันทึกบั๊กที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถอัปเดตให้ทันสมัยในทุกเวอร์ชันได้

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่ClickUp Agentsกับระบบอัตโนมัติที่เน้นเป้าหมายบางรายการ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของคุณมีความสม่ำเสมอ แม้ในขณะที่ทีมกำลังทำงานอย่างรวดเร็ว

ClickUp Chat- เทมเพลตเกมวิดีโอ
รับการอัปเดตและข้อความได้ง่ายผ่านกระบวนการทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วย ClickUp Agents

ClickUp Agents สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ (รวมถึงตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด) พวกเขายังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและใช้เวลามาก เช่น การสรุปการอัปเดตไปยังช่องสำหรับผู้นำหรือการสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ

นี่คือการตั้งค่าที่ใช้งานได้จริงซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบเกม:

  • ใช้ ClickUp Agent เพื่อสรุปกิจกรรมบั๊กประจำวัน (ปัญหาวิกฤตใหม่, สิ่งที่ขัดขวาง, สิ่งที่แก้ไขแล้ว) และโพสต์การอัปเดตที่ชัดเจนไปยังช่องพัฒนาของคุณ
  • ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนที่คาดการณ์ได้ เช่น กฎการมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการแจ้งเตือนเมื่อล่าช้า โดยใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการ
  • หากทีมของคุณเก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ไว้ในเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp Agents สามารถดึงบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Google Drive หรือ GitHub) เพื่อให้ลิงก์ที่ถูกต้องปรากฏขึ้นพร้อมกับรายงานข้อบกพร่อง

3. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงานพัฒนาและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

หากแผนการพัฒนาของคุณอยู่ในหัวของคุณ คุณจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีอะไรหลุดลอยไป.เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนงานให้เป็นแผนที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถมอบหมายและตรวจสอบได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างมันคนเดียวหรือประสานงานกับสตูดิโอขนาดเล็ก.

นี่คือรากฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบงานตามหมุดหมาย, บทบาท, หรือพื้นที่ฟีเจอร์. เทมเพลตนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมเมื่อคุณต้องการให้การผลิตดำเนินต่อไปในขณะที่ยังติดตามการทดสอบและการเตรียมการสร้าง.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งการผลิตออกเป็นงานย่อยตามคุณสมบัติ ระดับ และเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ขอบเขตงานชัดเจน
  • มอบหมายเจ้าของและวันที่เพื่อให้งานไม่หยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
  • ติดตามการพึ่งพาของงานเพื่อให้งานที่ "ถูกบล็อก" ปรากฏชัดเจนก่อนที่กำหนดเวลาจะล่าช้า
  • ทบทวนสิ่งที่ต้องทำต่อไปในรูปแบบรายการ กระดาน หรือปฏิทิน ตามวิธีการทำงานของทีมคุณ
  • บันทึกความคืบหน้าไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้การอัปเดตกระจายอยู่ทั้งในแชทและเอกสาร

เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาอิสระและสตูดิโอขนาดเล็กที่ต้องการสถานที่เดียวในการวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษาความสม่ำเสมอตั้งแต่การสร้างต้นแบบจนถึงการเปิดตัว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มักสร้างข้อบกพร่อง 15–30 จุดต่อ 1,000 บรรทัดของโค้ด และการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้มักใช้เวลานานกว่าการเขียนฟีเจอร์เริ่มต้นเสียอีก

📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลัง คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้ทันที สร้างงานได้โดยตรงจากข้อความแชท ความคิดเห็น เอกสาร หรือแม้แต่จากอีเมล ทั้งหมดนี้เพียงแค่คลิกเดียว

นี่คือคำรับรองจาก ลูกค้าของเรา!

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและดีขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือออกแบบ UX

4. แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp

เทมเพลต ClickUp Storyboard - เทมเพลตเกมวิดีโอ
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพในจินตนาการของฉากต่าง ๆ และขัดเกลาเนื้อเรื่องของเกมของคุณร่วมกับผู้อื่นด้วยเทมเพลต ClickUp Storyboard

เกมที่เน้นเนื้อเรื่องมากมักกลายเป็นความยุ่งเหยิงเมื่อโครงเรื่องอยู่ในเอกสาร รายการฉากคัตซีนอยู่ในสเปรดชีต และภาพอ้างอิงกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ แม่แบบ ClickUp Storyboardช่วยให้คุณวางแผนฉากและลำดับเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เนื้อหาดำเนินไปอย่างสอดคล้องกันขณะที่คุณพัฒนาเกม

มีประโยชน์สำหรับการวางแผนฉากตัด, บทสอน, ภารกิจ, หรือแม้กระทั่งการไหลของ UI.เทมเพลตสตอรี่บอร์ดนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อมีผู้คนหลายคนต้องการตรวจสอบฉากเดียวกันในบริบทและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเขียนทุกอย่างใหม่.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนฉากและลำดับเหตุการณ์เพื่อให้โครงสร้างการเล่าเรื่องของคุณชัดเจน
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฉากเพื่อไม่ให้การแก้ไขลบการตัดสินใจก่อนหน้านี้
  • รวบรวมข้อมูลอ้างอิงตามลำดับเพื่อให้ทีมศิลป์และทีมเนื้อเรื่องตรวจสอบข้อมูลเดียวกัน
  • กำหนดเจ้าของให้กับฉากเพื่อให้การเขียน, เสียงพากย์, และการนำไปใช้ประสานงานกัน
  • เก็บการอนุมัติให้อยู่ในที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งงานพร้อมความสับสนว่า "ฉบับร่างสุดท้าย"

✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเนื้อเรื่องและทีมสร้างสรรค์ที่สร้างเกมขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวซึ่งมีฉากและขั้นตอนการแก้ไขจำนวนมาก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ความสม่ำเสมอคือส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างเกม—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบันทึกข้อเสนอแนะระหว่างการพัฒนาClickUp BrainGPTทำให้เรื่องนี้ง่ายดายด้วยฟีเจอร์Talk to Text ที่ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตจากการทดสอบเกม สรุปอัปเดตต่าง ๆ และถามคำถาม เช่น "ด่านไหนมีบั๊กที่ยังแก้ไขมากที่สุด?" ได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิ

ClickUP Brain GPT พูดเป็นข้อความ - แม่แบบเกมวิดีโอ
ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกโน้ต สรุป และอัปเดตต่างๆ ด้วย ClickUp BrainGPT ฟีเจอร์ Talk to Text

คุณสามารถค้นหาข้าม GitHub, Google Drive และพื้นที่ทำงานของคุณได้ด้วยส่วนขยาย Chrome เลือกจากโมเดล AI หลายแบบ (เช่น Claude หรือ ChatGPT) และไว้วางใจการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของ ClickUp เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ

5. แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp

แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดวิสัยทัศน์ของเกม โทน และเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยเทมเพลตเอกสารสรุปงานสร้างสรรค์ของ ClickUp

เมื่อทีมของคุณไม่มีความสอดคล้องกันในสิ่งที่เกมต้องการจะบรรลุ คุณจะได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่สอดคล้องกัน.เอกสารแบบฟอร์ม ClickUp Creative Briefช่วยให้คุณกำหนดวิสัยทัศน์ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ศิลปะ, การเขียน,UX (ประสบการณ์ผู้ใช้), และการพัฒนาทั้งหมดมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน.

มันให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเป้าหมาย, ผู้ชม, น้ำเสียง, สิ่งที่ต้องส่งมอบ, และข้อจำกัด, และมันง่ายที่จะอัปเดตเมื่อโครงการเปลี่ยนแปลงไป.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
  • บันทึกข้อจำกัด เช่น เป้าหมายของแพลตฟอร์มและขอบเขต เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง
  • แชร์บรีฟหนึ่งฉบับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอแนะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการจัดการเอกสารเดียวกัน
  • เชื่อมโยงสรุปงานกับงานผลิตเพื่อให้คงความเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
  • เก็บการแก้ไขให้มองเห็นได้เสมอเพื่อให้ "ทิศทางปัจจุบัน" ไม่เคยไม่ชัดเจน

เหมาะสำหรับ: สตูดิโอและทีมอินดี้ที่ต้องการสรุปแนวคิดอย่างกระชับเพื่อกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ให้ตรงกันก่อนเริ่มการผลิต

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณมีรายละเอียดคร่าวๆ ของบรีฟสร้างสรรค์ครบถ้วนแล้ว (วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา งบประมาณ) ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนเอกสารนั้นเป็นแผนที่พร้อมดำเนินการได้ทันที

ClickUp Brain - แม่แบบวิดีโอเกม
รับสรุปและภาพรวมระดับสูงของเอกสารของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ขอให้ ClickUp Brain สรุปสาระสำคัญของงานให้อยู่ในรูปแบบ "เป้าหมายหลัก" ที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้ จากนั้นให้ระบบดึงเอาผลลัพธ์ที่ต้องการและข้อจำกัดต่าง ๆ ออกมาเป็นรายการตรวจสอบงานสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าทั้งหมด

ClickUp Brain สามารถสรุปเอกสารได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสอดคล้องของทุกคนเมื่อบทสรุปมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินงาน

6. แม่แบบการวางแผน Scrum และ Sprint ของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผน Scrum และ Sprint ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์และติดตามวงจรการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินท์และสกรัมของ ClickUp

กำหนดส่งงานพัฒนาเกมจะล่าช้าเมื่อการวางแผนสปรินต์ไม่ชัดเจน งานค้างไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และพบอุปสรรคสำคัญช้าเกินไปแม่แบบ ClickUp Scrum และ Sprint Planningจะมอบโครงสร้างสปรินต์ที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้คุณวางแผนการทำงานเป็นรอบ ส่งมอบการปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าของงานตั้งแต่คิวงานจนถึงเสร็จสมบูรณ์

มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงานสปรินต์และทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทีมได้เรียนรู้จากแต่ละรอบการทำงานแทนที่จะทำผิดพลาดซ้ำเดิม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบรายการงานค้างเพื่อให้การวางแผนสปรินต์เริ่มต้นด้วยลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
  • ติดตามการทำงานของการวิ่งระยะสั้นตามสถานะเพื่อให้เห็นความคืบหน้าในแต่ละวัน
  • บันทึกผู้ขัดขวางเพื่อให้งานที่ "ติดขัด" ถูกแจ้งเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ทบทวนผลลัพธ์ของสปรินต์เพื่อปรับปรุงการวางแผนให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละรอบการทำงาน
  • เก็บการวางแผนสปรินต์และงานส่งมอบไว้ด้วยกันเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่น

เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile และผู้ผลิตที่ต้องการระบบสปรินต์ที่รองรับการสร้างบ่อยครั้งและการทำงานแบบเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้าง

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์: วิธีดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ให้ประสบความสำเร็จ

7. แม่แบบรายการตรวจสอบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ประสานงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดตัวจนถึงการรับข้อเสนอแนะด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

การเปิดตัวจะเกิดความเครียดเมื่อกำหนดเวลาของตัวอย่าง, ประตู QA, สินค้าในร้านค้า, บันทึกแพตช์ และการอัปเดตชุมชนถูกติดตามในสถานที่ต่างๆ เทมเพลตเช็กลิสต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp มอบไทม์ไลน์และเช็กลิสต์ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานเปิดตัวได้รับการพิจารณาและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดลำดับความสำคัญตามกรอบเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และสนับสนุนการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบสถานะของงานอยู่เสมอ รวมถึงสถานะที่กำหนดเองเช่น เสร็จสมบูรณ์, รออนุมัติ, กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, และรอดำเนินการและฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น หมวดหมู่ของงาน และ ระยะเวลา เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการทำงานเปิดตัว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างไทม์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานเปิดตัวเพื่อให้กำหนดเวลาชัดเจน
  • จัดเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อให้ไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่นก่อนการเผยแพร่
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ติดขัด
  • ใช้สถานะเช่น "เสร็จสมบูรณ์" และ "รอการตรวจสอบ" เพื่อจัดการการอนุมัติ
  • บันทึกหมวดหมู่และระยะเวลาของงานเพื่อให้การเริ่มต้นงานยังคงสามารถสแกนได้

เหมาะสำหรับ: สตูดิโออินดี้และผู้จัดพิมพ์ที่ประสานงานด้านการตลาด, การตรวจสอบคุณภาพ, การตั้งค่าร้านค้า และการติดตามผลหลังเปิดตัวในรายการตรวจสอบการเปิดตัวเดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp AI Notetaker สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวและการสรุปผลการเล่นทดสอบ

ClickUp AI Notetaker- เทมเพลตสำหรับวิดีโอเกม
รับเอกสารสรุปการประชุมและสรุปโดยละเอียดจากการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker

สามารถบันทึกการสนทนา สรุปการตัดสินใจ และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยน "เราควรแก้ไขสิ่งนี้ก่อนปล่อย" ให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันที

8. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ ClickUp

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp - เทมเพลตเกมวิดีโอ
รับเทมเพลตฟรี
ประสานงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดตัวจนถึงการรับข้อเสนอแนะด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

ไฟล์เกมจะสะสมอย่างรวดเร็ว และหากคุณไม่ติดตามว่าอะไรคือเวอร์ชันสุดท้าย ใครเป็นเจ้าของอะไร หรือสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหน คุณจะลงเอยด้วยการสร้างสินทรัพย์ที่คุณทำไปแล้วขึ้นมาใหม่ เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ ติดตามการใช้งาน และแสดงภาพไทม์ไลน์ (รวมถึงแผนภูมิแกนต์แบบง่ายๆ)

แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามสินทรัพย์โดยทั่วไป แต่ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตเกมได้ดี เช่น การติดตามแพ็กเกจศิลปะ, ไลบรารีเสียง, ใบอนุญาต, อุปกรณ์, และเครื่องมือต่าง ๆ มันมีสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น เสร็จสมบูรณ์, ใช้งานได้, กำลังซื้อ, กำลังซ่อม, และกำลังขาย รวมถึงมุมมองต่าง ๆ (รวมถึงปฏิทินการซ่อมแซมและมุมมองค่าใช้จ่าย) ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตและค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ในฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ไฟล์กระจัดกระจาย
  • ติดตามการใช้งานเพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่กำลังใช้อยู่และสิ่งที่ล้าสมัย
  • สร้างภาพเส้นเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์แบบง่ายสำหรับงานสินทรัพย์
  • ติดตามสถานะของสินทรัพย์ด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น "ใช้งานได้" หรือ "กำลังซ่อม"
  • ใช้หลายมุมมองเพื่อติดตามการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในที่เดียว

เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการคลังสินทรัพย์งานศิลปะ/เสียง เครื่องมือ ใบอนุญาต และอุปกรณ์การผลิตที่เติบโตขึ้น ซึ่งต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดกระบวนการเผยแพร่

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา: เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของคุณ

9. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp - เทมเพลตสำหรับวิดีโอเกม
รับเทมเพลตฟรี
วางแผน, เปิดตัว, และวัดผลแคมเปญการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

แม้เกมจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็อาจทำผลงานได้ไม่ดีหากไม่มีการติดตามงานการตลาดและตรวจสอบผลลัพธ์แม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและปรับปรุงแคมเปญได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายและแบ่งงานออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ซึ่งสามารถติดตามได้ด้วยClickUp Tasks

เทมเพลต ClickUp นี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, และวางแผนไว้ รวมถึงมุมมองที่กำหนดเองเช่น ผลลัพธ์หลัก, ไทม์ไลน์, วัตถุประสงค์, และบอร์ดความคืบหน้า เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดเป้าหมายการตลาดที่สามารถบรรลุได้เพื่อให้แผนสามารถวัดผลได้
  • แบ่งการโปรโมทออกเป็นงานย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเปิดตัวไม่ตกอยู่ใน "ความคิดของใครคนเดียว"
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดเพื่อให้คุณสามารถปรับแคมเปญตามผลลัพธ์
  • ใช้หลายมุมมองเพื่อจัดการไทม์ไลน์และผลลัพธ์สำคัญในแผนเดียว
  • ติดตามการทำงานพร้อมการบันทึกเวลา, แท็ก, และความสัมพันธ์เมื่อแคมเปญทับซ้อนกัน

เหมาะสำหรับ: ทีมอินดี้และสตูดิโอที่กำลังวางแผนหน้าเพจร้านค้า, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, การประชาสัมพันธ์กับสื่อ, และการสร้างชุมชนควบคู่ไปกับกำหนดการเปิดตัว

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในไข่อีสเตอร์ที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในวิดีโอเกมปรากฏในเกม Adventure สำหรับ Atari 2600 ในปี 1980 ซึ่งซ่อนไว้โดยนักพัฒนา Warren Robinett

📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

10. แม่แบบบทวิดีโอเกม โดย Template.net

เทมเพลตสคริปต์เกมวิดีโอโดย Template.net - เทมเพลตเกมวิดีโอ
ผ่าน Template.net

เมื่อบทสนทนาและฉากตัดต่อถูกกระจายอยู่ในไฟล์ต่าง ๆ การเขียนจะยากต่อการตรวจสอบ และยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องนำไปใช้จริง เทมเพลตบทละครเกมวิดีโอโดย Template.net มอบให้คุณมีรูปแบบที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถแก้ไขออนไลน์ได้ และแชร์กับผู้ร่วมงานได้แทนที่จะต้องจัดรูปแบบตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้ยังรองรับการดาวน์โหลดออนไลน์สำหรับรูปแบบไฟล์ที่พบบ่อย รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และ PDF ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องส่งสคริปต์ให้กับนักเขียน นักแสดง หรือพันธมิตรด้านการแปลภาษาที่ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ร่างบทสนทนาและฉากตัดในไฟล์สคริปต์ที่มีโครงสร้างเดียว
  • รักษาเส้นของตัวละครให้อ่านง่ายเพื่อให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น
  • แชร์เวอร์ชันกับทีมของคุณโดยไม่ต้องคัดลอกและวางในเอกสารหลายฉบับ
  • ส่งออกเป็นรูปแบบทั่วไป เช่น Word, Google Docs และ PDF สำหรับการส่งต่อ
  • เก็บสคริปต์สุดท้ายไว้พร้อมกับงานเพื่อให้การนำไปใช้ยังคงเชื่อมโยงกัน

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเนื้อเรื่องและนักพัฒนาอินดี้ที่ต้องการรูปแบบสคริปต์ที่สะอาดตา สามารถแก้ไขออนไลน์และส่งออกให้ผู้ร่วมงานได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการระดมความคิดเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ

11. แม่แบบตารางเวลาการยิงในเกมวิดีโอ โดย Template.net

แบบแผนตารางการยิงในเกมวิดีโอโดย Template.net - แบบแผนเกมวิดีโอ
ผ่าน Template.net

การบันทึกเสียงพากย์และการจับภาพฉากตัดต่อเกิดปัญหาเมื่อมีการติดตามความพร้อมและเวลาในข้อความและหน่วยความจำ เทมเพลตตารางการถ่ายทำวิดีโอเกมโดย Template.net ช่วยให้คุณวางแผนการบันทึกในรูปแบบตารางเวลาเพื่อให้วันผลิตเป็นระเบียบเรียบร้อย

เช่นเดียวกับไฟล์ Template.net อื่น ๆ ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยยึดกระบวนการทำงานที่เน้นการใช้งานผ่านตัวแก้ไขเป็นหลัก พร้อมตัวเลือกการส่งออกที่รองรับรูปแบบการดาวน์โหลดทั่วไป ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแชร์กำหนดการของคุณไปยังบุคคลภายนอกทีมหลัก

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดตารางการบันทึกเสียง การจับภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกเซสชันต่างๆ โดยระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน
  • ติดตามว่าใครจำเป็นต้องเข้าร่วมในแต่ละเซสชัน เพื่อไม่ให้มีบทบาทใดตกหล่น
  • เก็บแผนการประชุมให้อยู่ในที่ที่มองเห็นได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายสามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น
  • แชร์ตารางเวลาเป็นไฟล์ดาวน์โหลดเมื่อผู้ร่วมงานต้องการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • ให้เตรียมการผลิตเชื่อมโยงกับงานเปิดตัวเพื่อให้เห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน

เหมาะสำหรับ: สตูดิโอและทีมอิสระที่ต้องการประสานงานเนื้อหาที่บันทึกไว้ เช่น การพากย์เสียง, การจับการเคลื่อนไหว, และการบันทึกฉากตัดต่อ ในช่วงเวลาที่จำกัด

📖 อ่านเพิ่มเติม:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์

12. แม่แบบแผ่นข้อมูลตัวละครโดย Genially

เทมเพลตแผ่นข้อมูลตัวละครโดย Genially - เทมเพลตเกมวิดีโอ
ผ่านทาง Genially

ตัวละครจะมีความไม่สอดคล้องกันเมื่อ "เวอร์ชันจริง" ของประวัติความเป็นมาอยู่ในเอกสารหนึ่ง และข้อมูลอ้างอิงทางภาพอยู่ในที่อื่น เทมเพลตชีตตัวละครโดย Genially มอบชีตตัวละครที่มีโครงสร้างชัดเจนให้คุณสามารถแชร์ได้ เพื่อให้ผู้เขียนและผู้ออกแบบทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน

เทมเพลต Genially นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบและแชร์ได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกข้อมูลรายละเอียดลักษณะเฉพาะของตัวละครในแผ่นเดียวเพื่อให้ผู้เขียนและนักวาดสามารถทำงานให้สอดคล้องกัน
  • บันทึกข้อมูลลักษณะทางสายตาและบุคลิกภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้การแก้ไขเบี่ยงเบนไปจากเดิม
  • แชร์แผ่นตัวละครหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งบทบาทเพื่อให้กลุ่มนักแสดงขนาดใหญ่ยังคงเป็นระเบียบ
  • นำเสนอเอกสารในรูปแบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบเป็นทีม
  • ใช้โครงสร้างเดียวกันซ้ำกับตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น (NPC) เพื่อให้เอกสารของคุณมีความสอดคล้องกัน

เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเกม, นักวาดภาพ, และครูผู้สอนที่ต้องการแผ่นตัวละครที่สามารถแชร์และรักษาไว้ได้สำหรับตัวละครที่เพิ่มขึ้น.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร งาน และบันทึกอยู่ตลอดเวลา ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ใส่ความคิดเห็นจากการทดสอบเล่นลงในเอกสาร ขอให้ ClickUp Brain แยกประเด็นสำคัญออกมา และให้ระบบร่างงานพร้อมเจ้าของและลำดับความสำคัญ เพื่อให้แม่แบบของคุณทันสมัยโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง

ทำไมทีมผู้พัฒนาเกมต้องมีระบบเทมเพลต

การสร้างวิดีโอเกมเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างสูงและหลากหลายสาขาวิชา—หากปราศจากระบบที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน รายละเอียดสำคัญอาจหลุดรอดไปได้โดยง่าย

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย:

  • การวนรอบอย่างรวดเร็ว = ความโกลาหลที่เพิ่มขึ้น: เมื่อมีนักพัฒนาส่งงานมากขึ้นและเร็วขึ้น เอกสารประกอบและการติดตามงานจะไม่สามารถล้าหลังได้ แม่แบบช่วยให้ทีมของคุณมีจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างในทุกครั้ง
  • การขยายงานที่ทำงานจริง: เมื่อเอกสารการออกแบบของคุณอยู่ในแอปหนึ่ง บันทึกสปรินต์อยู่ในอีกแอปหนึ่ง และรายงานข้อบกพร่องอยู่ในแชท ความคืบหน้าจะช้าลง แม่แบบช่วยให้คุณรวมขั้นตอนการทำงานและลดความพยายามที่สูญเปล่า
  • การขยายตัวง่ายขึ้น: ทีมอินดี้กลายเป็นสตูดิโอ ยิ่งคุณมาตรฐานการตัดสินใจ, ทรัพยากร, และงานการผลิตตั้งแต่เนิ่นๆ มากเท่าไหร่ การขยายตัวก็จะง่ายขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเกมแรกหรือเกมที่ห้าสิบของคุณ การใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้างช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท

ทำไม ClickUp ถึงได้ผลดีสำหรับนักพัฒนาเกม

ทีมพัฒนาส่วนใหญ่จะเติบโตเกินกว่าการใช้สเปรดชีตและรายการงานพื้นฐานเมื่อถึงช่วงเบต้า นั่นคือจุดที่ ClickUp มอบความได้เปรียบที่แท้จริงให้กับคุณ

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นสำหรับการพัฒนาเกม:

  • พื้นที่ทำงานครบวงจร: จัดเก็บเอกสาร, สตอรี่บอร์ด, บันทึกข้อบกพร่อง, ไฟล์งาน, แผนสปรินต์ และบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องสลับแท็บหรือใช้เครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป
  • การปรับแต่งในตัว: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง,และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อปรับ ClickUp ให้เข้ากับประเภทงาน, ขนาดทีม, และกระบวนการทำงานของคุณ
  • การมองเห็นแบบเรียลไทม์:แดชบอร์ด ClickUpและมุมมอง Gantt ช่วยให้ติดตามทุกอย่างตั้งแต่การผลิตไปจนถึงวงจร QA ได้ในที่เดียว
  • ClickUp Brain: รับความช่วยเหลือจาก AI ในการเขียนเอกสารออกแบบ สรุปความคิดเห็น เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงาน และค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือต่างๆ—แม้กระทั่งด้วยเสียงของคุณ

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:

ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของเราอย่างสิ้นเชิง ฉันใช้มันทุกวัน! มันช่วยให้เราจัดระเบียบงานและโครงการทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ และมุมมองของปริมาณงานที่รวมกับการประมาณเวลาทำให้ง่ายต่อการจัดการความสามารถของทีมเรา เราชอบที่ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้—มันช่วยให้เราปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน

หากทีมของคุณใช้เครื่องมืออย่าง GitHub, Drive, Unity หรือ Figma อยู่แล้วClickUp ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเหล่านั้นได้เช่นกัน ทำให้ระบบนิเวศของคุณเชื่อมโยงกันตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว

ทุกวิดีโอเกมที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยแผนและเทมเพลตที่ดี

ทีมเกมส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบที่ปะติดปะต่อกัน ทีมหนึ่งอาจมีบรีฟครีเอทีฟอยู่ในเอกสารหนึ่ง บันทึกเกี่ยวกับกลไกเกมอยู่อีกเอกสารหนึ่ง และอัปเดตงานผลิตซ่อนอยู่ในแชท

หลังจากทำซ้ำหลายครั้ง มันจะยากขึ้นที่จะจำได้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นั่นคือการขยายงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และมันค่อยๆ ทำให้ทุกอย่างช้าลง ตั้งแต่การตัดสินใจออกแบบไปจนถึงการอนุมัติจาก QA

เทมเพลตฟรีช่วยให้คุณวางแผนและสร้างได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น คุณสามารถบันทึกวิสัยทัศน์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเกมมีการพัฒนา เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดตัว รายการตรวจสอบการเปิดตัวและแผนการตลาดจะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน ทำให้งานเปิดตัวไม่กลายเป็นความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย

ClickUp มอบบ้านที่แท้จริงให้กับเทมเพลตเหล่านี้

คุณสามารถเก็บเอกสาร, งาน, ทรัพยากร, และการอนุมัติให้เชื่อมต่อไว้ในที่ทำงานเดียว จากนั้นใช้คุณสมบัติ AI ของ ClickUp เพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นเมื่อโครงการเติบโตขึ้น

พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

คำถามที่พบบ่อย

เอกสารแม่แบบการออกแบบเกมช่วยให้คุณวางแผนเกมของคุณได้ มันครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เช่น กลไก, ตัวละคร, ระดับ, และเรื่องราว. แม่แบบให้คุณมีรูปแบบที่พร้อมใช้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณไม่ลืมส่วนที่สำคัญของเกมของคุณในระหว่างการสร้างสรรค์.

ใช่ นักพัฒนาอิสระมักจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง—ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตลาด. เทมเพลตช่วยจัดระเบียบความคิด, ติดตามความคืบหน้า, และประหยัดเวลาโดยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนได้เร็วขึ้น.

ควรมีส่วนสำหรับแนวคิด ระบบการเล่น ตัวละคร ทรัพยากร และบันทึกการทดสอบของคุณ เทมเพลตที่ดีควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง ช่วยในการทำงานเป็นทีม และเข้ากับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว

ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องเพื่อบันทึกปัญหาพร้อมรายละเอียด เช่น แพลตฟอร์ม, ความรุนแรง, และภาพหน้าจอ. สิ่งนี้จะช่วยให้ปัญหาทั้งหมดอยู่ในที่เดียว และช่วยให้ทีมแก้ไขข้อบกพร่องได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่เกิดความสับสน.

ใช่. หลายเทมเพลตมีความยืดหยุ่น. ตัวอย่างเช่น เกม RPG อาจต้องการส่วนสำหรับเควสและต้นไม้ทักษะ ในขณะที่เกมแพลตฟอร์มอาจต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและผังระดับ.

ClickUp ช่วยให้คุณเก็บเอกสารเกม, งาน, ข้อบกพร่อง, และการสปรินต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว. เทมเพลตของมันเหมาะสำหรับการวางแผน, ติดตาม, และจัดการทุกส่วนของการสร้างเกมของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาเกมคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม.