เทมเพลตวิดีโอเกมฟรีสำหรับวางแผน ออกแบบ และติดตามการพัฒนาเกมของคุณ

เกมของคุณมีลูปหลักที่แข็งแกร่ง งานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ และการพัฒนาที่ส่วนใหญ่ทำงานได้ แต่รายการบั๊กของคุณอยู่ใน Discord โน้ตเกี่ยวกับด่านต่างๆ ถูกฝังอยู่ใน Google Docs และไม่มีใครรู้ว่าสคริปต์คัตซีนเวอร์ชัน "อนุมัติแล้ว" ที่เหลืออยู่ไปอยู่ที่ไหน
นั่นไม่ใช่กระบวนการผลิต นั่นคือการขยายงานอย่างไร้ทิศทาง
เมื่อทีมอินดี้และสตูดิโอจำนวนมากขึ้นสามารถส่งผลงานได้รวดเร็วและกระชับมากขึ้น ความสามารถในการวางแผนและดำเนินการอย่างสะอาดเรียบร้อยของคุณกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างด่านเดียวหรือเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว คุณจำเป็นต้องมีระบบที่สามารถตามทันกับแรงขับเคลื่อนของคุณได้
คู่มือนี้รวบรวม เทมเพลตวิดีโอเกมที่ดีที่สุด—ตั้งแต่เอกสารออกแบบไปจนถึงบอร์ดสปรินต์—ที่ช่วยให้คุณสร้างเกมได้ชาญฉลาดขึ้น, ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน, และหลีกเลี่ยงการสร้างใหม่ที่น่าปวดหัวก่อนการปล่อยเกม
12 เทมเพลตวิดีโอเกมที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาเกมในพริบตา
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาเกมอิสระ สตูดิโอ หรือเพิ่งเริ่มต้นสร้างเกมแรกของคุณ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และทำให้กระบวนการพัฒนาเกมของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตเอกสารการออกแบบเกม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักพัฒนาอิสระ นักศึกษาด้านการออกแบบเกม และสตูดิโอที่บันทึกการตัดสินใจและติดตามการดำเนินงาน
|เอกสารการออกแบบเกมสำหรับเป้าหมาย กลไก และทรัพยากร; รองรับมุมมองแบบรายการและไทม์ไลน์
|ClickUp Doc + รายการ + แผนงานแบบแกนต์ + ปริมาณงาน + ปฏิทิน
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) นักพัฒนา และสตูดิโอที่ติดตามข้อบกพร่องในเวอร์ชันต่างๆ
|บันทึกข้อบกพร่องกลางพร้อมการมอบหมาย, ลำดับความสำคัญ และการติดตามสถานะ; เก็บข้อมูลการจำลองและไฟล์ไว้ด้วยกัน
|โฟลเดอร์ ClickUp (5 มุมมอง)
|เทมเพลตการจัดการงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักพัฒนาอิสระและสตูดิโอขนาดเล็กที่บริหารจัดการการผลิตตั้งแต่ต้นแบบจนถึงการเปิดตัว
|การวางแผนงานตามหมุดหมาย/ฟีเจอร์; รองรับเจ้าของงาน, วันที่กำหนดส่ง และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|โฟลเดอร์ ClickUp (3 มุมมอง)
|เทมเพลตสตอรี่บอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบเนื้อเรื่องและทีมสร้างสรรค์ที่วางแผนเกมเน้นเนื้อเรื่อง
|การวางแผนฉากและลำดับ; การติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติ
|ClickUp Whiteboard
|แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สตูดิโอและทีมอินดี้ที่จัดแนวความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เนิ่นๆ
|เอกสารสรุปความคิดสร้างสรรค์สำหรับเป้าหมาย, ผู้ชม, น้ำเสียง, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ
|โฟลเดอร์ ClickUp (3 มุมมอง) + เอกสาร + กระดานไวท์บอร์ด
|เทมเพลตการวางแผนสกรัมและสปรินท์ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนาแบบ Agile และผู้ผลิตที่ดำเนินงานด้วยวงจรแบบวนซ้ำ
|การวางแผนงานค้างและการวางแผนสปรินต์พร้อมสถานะ, อุปสรรค, และการตรวจสอบ
|โฟลเดอร์ ClickUp (4 มุมมอง)
|เทมเพลตรายการตรวจสอบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|สตูดิโอและสำนักพิมพ์อิสระที่ประสานงานงานเปิดตัว
|รายการตรวจสอบการเปิดตัวพร้อมสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์สำคัญสำหรับการติดตาม
|ClickUp รายการ + บอร์ด + ปฏิทิน + ไทม์ไลน์
|เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บริหารจัดการสินทรัพย์ เครื่องมือ ใบอนุญาต และอุปกรณ์
|การติดตามทรัพย์สินพร้อมสถานะที่กำหนดเองและการมองเห็นไทม์ไลน์
|ClickUp รายการ + บอร์ด + ตาราง + ไทม์ไลน์ + ปฏิทิน + ปริมาณงาน + แผนงานกานท์
|เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมอินดี้และสตูดิโอที่วางแผนแคมเปญและจังหวะการเปิดตัว
|วัตถุประสงค์, การวางแผนตามภารกิจ, และมุมมองการติดตามความคืบหน้า
|ClickUp รายการ + บอร์ด + ปฏิทิน + ไทม์ไลน์ + แผนงานกานท์ + ปริมาณงาน
|เทมเพลตสคริปต์วิดีโอเกมโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบเนื้อเรื่อง, ทีมพากย์เสียง (VO), และนักพัฒนาเกมอิสระที่แบ่งปันสคริปต์
|เค้าโครงสคริปต์ที่แก้ไขได้พร้อมตัวเลือกการส่งออก (Word/Docs/PDF)
|Template.net โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ + รูปแบบที่ดาวน์โหลดได้
|แบบแผนตารางการยิงเกมวิดีโอโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตูดิโอและทีมอินดี้ที่ประสานงานการพากย์เสียง การจับภาพเคลื่อนไหว (ม็อคแคป) และการถ่ายทำ
|การนัดหมายการถ่ายภาพ/เซสชั่นพร้อมรูปแบบที่สามารถส่งออกได้
|Template.net โปรแกรมแก้ไขออนไลน์ + รูปแบบที่ดาวน์โหลดได้
|เทมเพลตแผ่นข้อมูลตัวละครโดย Genially
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบเกม, นักศิลปะ, และครูผู้สอนที่สร้างตัวละครที่สม่ำเสมอ
|แผ่นข้อมูลตัวละครแบบโต้ตอบสำหรับประวัติเบื้องหลัง ลักษณะเฉพาะ และข้อมูลอ้างอิง
|เทมเพลตออนไลน์แบบโต้ตอบ + ดาวน์โหลด
เทมเพลตเกมวิดีโอคืออะไร?
เทมเพลตเกมวิดีโอคือโครงสร้างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนส่วนหนึ่งของการพัฒนา เช่น เอกสารออกแบบ การติดตามข้อบกพร่อง การทำงานแบบสปรินต์ หรือรายการตรวจสอบการเปิดตัว
แทนที่จะเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าทุกครั้ง คุณจะเริ่มต้นด้วยรูปแบบที่มีส่วนต่าง ๆ รวมอยู่แล้ว ซึ่งส่วนเหล่านี้มักจะถูกหลงลืมเมื่อคุณกำลังจมอยู่กับงานผลิต
แม่แบบเกมส่วนใหญ่ช่วยให้คุณบันทึกการตัดสินใจและรักษาองค์ประกอบหลักให้สอดคล้องกัน เช่น กลไก ระดับ ทรัพยากร บันทึกการทดสอบ และงานเผยแพร่ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม แม่แบบเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดรายละเอียดและดำเนินการจากแนวคิดไปสู่การเผยแพร่ได้เร็วขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตเกมวิดีโอดี?
เทมเพลตเกมวิดีโอที่ดี ควรรักษาการวางแผนให้ชัดเจนในขณะที่นำเสนอคุณสมบัติที่เหมาะกับประเภทและกระบวนการทำงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตเกมวิดีโอในอุดมคติควรมี:
- ส่วนที่ชัดเจนสำหรับแนวคิด, เกมเพลย์, กลไก, ตัวละคร, ทรัพยากร, และการทดสอบ
- โครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตามสำหรับการวางแผนและการจัดทำเอกสาร
- พื้นที่สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข
- ความเข้ากันได้กับเครื่องมือโครงการและกระบวนการทำงานที่ได้รับความนิยม
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับเทมเพลตให้เหมาะกับทีมและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมหรือสตูดิโอ
- รายการตรวจสอบและกำหนดเวลาที่ติดตั้งไว้เพื่อรับประกันการติดตามโครงการอย่างครบถ้วน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและนำรายการตรวจสอบ QA ไปใช้
12 แม่แบบวิดีโอเกมที่ดีที่สุด
การพัฒนาเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการไฟล์และงานอีกต่อไป—มันคือการจัดการกับ ความฉลาด แต่เมื่อเครื่องมือ AI สำหรับเอกสาร, แชท, บันทึก, และการวางแผนทั้งหมดอยู่ในระบบแยกกัน คุณจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าการแพร่กระจายของ AI: ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เชื่อมโยงกัน, การอัปเดตที่กระจัดกระจาย, และไม่มีแหล่งข้อมูลความจริงเดียว
นั่นคือจุดที่พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUpเปลี่ยนเกมการเล่น มันนำทุกอย่าง—งาน เอกสาร ทรัพย์สิน ไทม์ไลน์ และตอนนี้ AI—มารวมไว้ในที่เดียวที่เข้าใจงานของคุณ ดังนั้นคุณไม่ได้แค่ทำงานเร็วขึ้น... แต่คุณกำลังทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น
ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับ 12 แม่แบบการพัฒนาเกม ที่ออกแบบมาเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน ขจัดจุดบอด และ ช่วยให้คุณส่งมอบผลงานได้จริง ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างกลไกแรกของคุณหรือวางแผนการเปิดตัวระดับโลก
1. แม่แบบเอกสารการออกแบบเกม ClickUp
เมื่อคุณกำลังอยู่ในช่วงการผลิตอย่างหนัก มันง่ายมากที่จะลืมสิ่งที่ทีมตกลงกันไว้จริงๆเอกสารออกแบบเกมของ ClickUpจะช่วยให้แกนหลัก กลไก คุณสมบัติ และแผนทรัพยากรของคุณอยู่ในศูนย์กลางที่สามารถแก้ไขได้เพียงที่เดียว ทำให้การตัดสินใจไม่หายไปกลางสปรินท์
สร้างเป็นเทมเพลตClickUp Docsออกแบบมาเพื่อครอบคลุมเป้าหมาย คุณสมบัติ การศึกษาการเล่นเกม กลไก และทรัพย์สินต่างๆ นอกจากนี้ยังรองรับการสร้างกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการ แผนงาน การจัดการปริมาณงาน ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังรองรับการติดตามด้วยการแก้ไขร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ การบันทึกหน้าจอ และ AI ภายในกระบวนการของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทีมสามารถอนุมัติว่า "เสร็จสิ้น" หมายถึงอะไร
- สรุปคุณลักษณะและกลไกเพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตถูกบันทึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- จัดทำเอกสารสินทรัพย์เพื่อให้งานศิลปะ, เสียง, และ UI ไม่ถูกวางแผนซ้ำซาก
- สร้างกระบวนการทำงานที่เหนือกว่าเอกสารด้วยมุมมองรายการ แผนงาน ปริมาณงาน และปฏิทิน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยการแก้ไขร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, และการบันทึกหน้าจอ, ทำให้การอัปเดตสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาเกมอิสระ, ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบเกม, นักเรียน, และสตูดิโอที่ต้องการเทมเพลตวิดีโอเกมเพียงหนึ่งเดียวเพื่อบันทึกการตัดสินใจและติดตามการดำเนินการในที่เดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เอกสารการออกแบบเกมที่ยอดเยี่ยมจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันยังคงทันสมัยอยู่เสมอในขณะที่กลไก, ระดับ, และขอบเขตของเกมของคุณยังคงพัฒนาต่อไป
ใช้ClickUp Docsเป็น "แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง" สำหรับเอกสารของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อกับงานการผลิตโดยตรงเพื่อที่คุณจะไม่ต้องคัดลอกส่วนต่างๆ เข้าไปในงานทุกครั้งที่มีการสปรินท์ ClickUp Docs รองรับหน้าย่อย ตาราง การฝัง และเทมเพลต และคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ติดตามได้โดยตรงจากเอกสาร
เพื่อให้ทีมของคุณก้าวจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ:
- ร่างเอกสารออกแบบเกมของคุณใน ClickUp Docs จากนั้นแปลงย่อหน้าสำคัญเป็นงานสำหรับระบบต่อสู้, UI, เสียง และการออกแบบด่าน
- ร่างลูปหลักของงานหลัก, กระบวนการของเควส, หรือฉากตัดใน ClickUp Whiteboards จากนั้นเชื่อมโยงเฟรมกลับไปยังงานเพื่อให้ "เหตุผล" ยังคงแนบอยู่กับ "สิ่งที่ต้องทำ"
- เก็บส่วน "การเปลี่ยนแปลง" ไว้ภายในเอกสารและติดแท็กเจ้าของเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลไกเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้การเขียนเอกสารง่ายขึ้น ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายและคำอธิบายผลิตภัณฑ์
📽️ ในวิดีโอนี้ เราจะสาธิตวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารประกอบการทำงาน พร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและคำแนะนำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
2. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
การสร้างที่ยอดเยี่ยมอาจยังรู้สึกเหมือนมีปัญหาเมื่อมีรายงานบั๊กใน Discord, เกิดซ้ำในข้อความ, และถูก "ติดตาม" ในบันทึกส่วนตัวของใครบางคน.เทมเพลตการติดตามบั๊กและปัญหาของ ClickUpมอบให้ทีมของคุณบันทึกปัญหาไว้ร่วมกันในที่เดียว, ทำให้ไม่มีอะไรหายไประหว่างการทดสอบและการแก้ไข.
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการรายงานที่มีโครงสร้าง, การมอบหมายงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, และการติดตามการแก้ไขปัญหา, ทำให้ทีม QA และทีมพัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบปัญหาเดิม ๆ ซ้ำอีก คุณสามารถเก็บขั้นตอนการทำซ้ำ, ภาพหน้าจอ, บันทึก, และการอัปเดตสถานะไว้กับบันทึกปัญหาได้ ทำให้ใครก็ตามสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องเดา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อผิดพลาดพร้อมกรอกข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับความรุนแรง ผู้รับผิดชอบ และแพลตฟอร์ม
- มอบหมายปัญหาให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้การแก้ไขติดค้างอยู่ในงานค้าง
- ติดตามสถานะตั้งแต่เปิดไปจนถึงแก้ไขเสร็จสิ้น เพื่อให้ฝ่าย QA ทราบเสมอว่าต้องทดสอบซ้ำในส่วนใด
- เก็บภาพหน้าจอ บันทึก และขั้นตอนการทำซ้ำไว้ในบันทึกปัญหาเพื่อการส่งต่อที่สะอาด
- จัดกลุ่มปัญหาตามคุณสมบัติ, ระดับ, หรือเวอร์ชันเพื่อให้เห็นรูปแบบได้เร็วขึ้น
✨เหมาะสำหรับ: ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA testers), นักพัฒนา, และสตูดิโอที่ต้องการบันทึกบั๊กที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถอัปเดตให้ทันสมัยในทุกเวอร์ชันได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่ClickUp Agentsกับระบบอัตโนมัติที่เน้นเป้าหมายบางรายการ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของคุณมีความสม่ำเสมอ แม้ในขณะที่ทีมกำลังทำงานอย่างรวดเร็ว
ClickUp Agents สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระตามคำแนะนำที่คุณให้ไว้ (รวมถึงตัวเลือกที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด) พวกเขายังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและใช้เวลามาก เช่น การสรุปการอัปเดตไปยังช่องสำหรับผู้นำหรือการสร้างงานจากรายการที่ต้องดำเนินการ
นี่คือการตั้งค่าที่ใช้งานได้จริงซึ่งเหมาะสำหรับการทดสอบเกม:
- ใช้ ClickUp Agent เพื่อสรุปกิจกรรมบั๊กประจำวัน (ปัญหาวิกฤตใหม่, สิ่งที่ขัดขวาง, สิ่งที่แก้ไขแล้ว) และโพสต์การอัปเดตที่ชัดเจนไปยังช่องพัฒนาของคุณ
- ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนที่คาดการณ์ได้ เช่น กฎการมอบหมายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการแจ้งเตือนเมื่อล่าช้า โดยใช้ทริกเกอร์และการดำเนินการ
- หากทีมของคุณเก็บรักษาสิ่งประดิษฐ์ไว้ในเครื่องมืออื่น ๆ ClickUp Agents สามารถดึงบริบทจากแอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Google Drive หรือ GitHub) เพื่อให้ลิงก์ที่ถูกต้องปรากฏขึ้นพร้อมกับรายงานข้อบกพร่อง
3. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
หากแผนการพัฒนาของคุณอยู่ในหัวของคุณ คุณจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีอะไรหลุดลอยไป.เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนงานให้เป็นแผนที่แท้จริงซึ่งคุณสามารถมอบหมายและตรวจสอบได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างมันคนเดียวหรือประสานงานกับสตูดิโอขนาดเล็ก.
นี่คือรากฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบงานตามหมุดหมาย, บทบาท, หรือพื้นที่ฟีเจอร์. เทมเพลตนี้ทำงานได้ดีเยี่ยมเมื่อคุณต้องการให้การผลิตดำเนินต่อไปในขณะที่ยังติดตามการทดสอบและการเตรียมการสร้าง.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งการผลิตออกเป็นงานย่อยตามคุณสมบัติ ระดับ และเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ขอบเขตงานชัดเจน
- มอบหมายเจ้าของและวันที่เพื่อให้งานไม่หยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
- ติดตามการพึ่งพาของงานเพื่อให้งานที่ "ถูกบล็อก" ปรากฏชัดเจนก่อนที่กำหนดเวลาจะล่าช้า
- ทบทวนสิ่งที่ต้องทำต่อไปในรูปแบบรายการ กระดาน หรือปฏิทิน ตามวิธีการทำงานของทีมคุณ
- บันทึกความคืบหน้าไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้การอัปเดตกระจายอยู่ทั้งในแชทและเอกสาร
✨ เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาอิสระและสตูดิโอขนาดเล็กที่ต้องการสถานที่เดียวในการวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษาความสม่ำเสมอตั้งแต่การสร้างต้นแบบจนถึงการเปิดตัว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มักสร้างข้อบกพร่อง 15–30 จุดต่อ 1,000 บรรทัดของโค้ด และการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้มักใช้เวลานานกว่าการเขียนฟีเจอร์เริ่มต้นเสียอีก
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลัง คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำได้ทันที สร้างงานได้โดยตรงจากข้อความแชท ความคิดเห็น เอกสาร หรือแม้แต่จากอีเมล ทั้งหมดนี้เพียงแค่คลิกเดียว
นี่คือคำรับรองจาก ลูกค้าของเรา!
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยเหลือทีมสร้างสรรค์ของเราอย่างมาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและดีขึ้น
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp แทบทุกวัน สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีประโยชน์มากสำหรับทีมสร้างสรรค์ของเรา และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือออกแบบ UX
4. แม่แบบสตอรี่บอร์ด ClickUp
เกมที่เน้นเนื้อเรื่องมากมักกลายเป็นความยุ่งเหยิงเมื่อโครงเรื่องอยู่ในเอกสาร รายการฉากคัตซีนอยู่ในสเปรดชีต และภาพอ้างอิงกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ แม่แบบ ClickUp Storyboardช่วยให้คุณวางแผนฉากและลำดับเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เนื้อหาดำเนินไปอย่างสอดคล้องกันขณะที่คุณพัฒนาเกม
มีประโยชน์สำหรับการวางแผนฉากตัด, บทสอน, ภารกิจ, หรือแม้กระทั่งการไหลของ UI.เทมเพลตสตอรี่บอร์ดนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อมีผู้คนหลายคนต้องการตรวจสอบฉากเดียวกันในบริบทและให้คำแนะนำโดยไม่ต้องเขียนทุกอย่างใหม่.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนฉากและลำดับเหตุการณ์เพื่อให้โครงสร้างการเล่าเรื่องของคุณชัดเจน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฉากเพื่อไม่ให้การแก้ไขลบการตัดสินใจก่อนหน้านี้
- รวบรวมข้อมูลอ้างอิงตามลำดับเพื่อให้ทีมศิลป์และทีมเนื้อเรื่องตรวจสอบข้อมูลเดียวกัน
- กำหนดเจ้าของให้กับฉากเพื่อให้การเขียน, เสียงพากย์, และการนำไปใช้ประสานงานกัน
- เก็บการอนุมัติให้อยู่ในที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งงานพร้อมความสับสนว่า "ฉบับร่างสุดท้าย"
✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเนื้อเรื่องและทีมสร้างสรรค์ที่สร้างเกมขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวซึ่งมีฉากและขั้นตอนการแก้ไขจำนวนมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ความสม่ำเสมอคือส่วนที่ยากที่สุดในการสร้างเกม—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องบันทึกข้อเสนอแนะระหว่างการพัฒนาClickUp BrainGPTทำให้เรื่องนี้ง่ายดายด้วยฟีเจอร์Talk to Text ที่ช่วยให้คุณบันทึกโน้ตจากการทดสอบเกม สรุปอัปเดตต่าง ๆ และถามคำถาม เช่น "ด่านไหนมีบั๊กที่ยังแก้ไขมากที่สุด?" ได้โดยไม่ต้องเสียสมาธิ
คุณสามารถค้นหาข้าม GitHub, Google Drive และพื้นที่ทำงานของคุณได้ด้วยส่วนขยาย Chrome เลือกจากโมเดล AI หลายแบบ (เช่น Claude หรือ ChatGPT) และไว้วางใจการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของ ClickUp เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ
5. แม่แบบเอกสารสรุปแนวคิดสร้างสรรค์ ClickUp
เมื่อทีมของคุณไม่มีความสอดคล้องกันในสิ่งที่เกมต้องการจะบรรลุ คุณจะได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่สอดคล้องกัน.เอกสารแบบฟอร์ม ClickUp Creative Briefช่วยให้คุณกำหนดวิสัยทัศน์ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ศิลปะ, การเขียน,UX (ประสบการณ์ผู้ใช้), และการพัฒนาทั้งหมดมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน.
มันให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดเป้าหมาย, ผู้ชม, น้ำเสียง, สิ่งที่ต้องส่งมอบ, และข้อจำกัด, และมันง่ายที่จะอัปเดตเมื่อโครงการเปลี่ยนแปลงไป.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และเทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้น
- บันทึกข้อจำกัด เช่น เป้าหมายของแพลตฟอร์มและขอบเขต เพื่อให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง
- แชร์บรีฟหนึ่งฉบับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอแนะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการจัดการเอกสารเดียวกัน
- เชื่อมโยงสรุปงานกับงานผลิตเพื่อให้คงความเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
- เก็บการแก้ไขให้มองเห็นได้เสมอเพื่อให้ "ทิศทางปัจจุบัน" ไม่เคยไม่ชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: สตูดิโอและทีมอินดี้ที่ต้องการสรุปแนวคิดอย่างกระชับเพื่อกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ให้ตรงกันก่อนเริ่มการผลิต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณมีรายละเอียดคร่าวๆ ของบรีฟสร้างสรรค์ครบถ้วนแล้ว (วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา งบประมาณ) ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อเปลี่ยนเอกสารนั้นเป็นแผนที่พร้อมดำเนินการได้ทันที
ขอให้ ClickUp Brain สรุปสาระสำคัญของงานให้อยู่ในรูปแบบ "เป้าหมายหลัก" ที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้ จากนั้นให้ระบบดึงเอาผลลัพธ์ที่ต้องการและข้อจำกัดต่าง ๆ ออกมาเป็นรายการตรวจสอบงานสั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าทั้งหมด
ClickUp Brain สามารถสรุปเอกสารได้ในไม่กี่วินาที ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความสอดคล้องของทุกคนเมื่อบทสรุปมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินงาน
6. แม่แบบการวางแผน Scrum และ Sprint ของ ClickUp
กำหนดส่งงานพัฒนาเกมจะล่าช้าเมื่อการวางแผนสปรินต์ไม่ชัดเจน งานค้างไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และพบอุปสรรคสำคัญช้าเกินไปแม่แบบ ClickUp Scrum และ Sprint Planningจะมอบโครงสร้างสปรินต์ที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้คุณวางแผนการทำงานเป็นรอบ ส่งมอบการปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าของงานตั้งแต่คิวงานจนถึงเสร็จสมบูรณ์
มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงานสปรินต์และทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทีมได้เรียนรู้จากแต่ละรอบการทำงานแทนที่จะทำผิดพลาดซ้ำเดิม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบรายการงานค้างเพื่อให้การวางแผนสปรินต์เริ่มต้นด้วยลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
- ติดตามการทำงานของการวิ่งระยะสั้นตามสถานะเพื่อให้เห็นความคืบหน้าในแต่ละวัน
- บันทึกผู้ขัดขวางเพื่อให้งานที่ "ติดขัด" ถูกแจ้งเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ
- ทบทวนผลลัพธ์ของสปรินต์เพื่อปรับปรุงการวางแผนให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละรอบการทำงาน
- เก็บการวางแผนสปรินต์และงานส่งมอบไว้ด้วยกันเพื่อให้การส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาแบบ Agile และผู้ผลิตที่ต้องการระบบสปรินต์ที่รองรับการสร้างบ่อยครั้งและการทำงานแบบเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้าง
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์: วิธีดำเนินการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ให้ประสบความสำเร็จ
7. แม่แบบรายการตรวจสอบแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
การเปิดตัวจะเกิดความเครียดเมื่อกำหนดเวลาของตัวอย่าง, ประตู QA, สินค้าในร้านค้า, บันทึกแพตช์ และการอัปเดตชุมชนถูกติดตามในสถานที่ต่างๆ เทมเพลตเช็กลิสต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp มอบไทม์ไลน์และเช็กลิสต์ที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานเปิดตัวได้รับการพิจารณาและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดลำดับความสำคัญตามกรอบเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และสนับสนุนการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบสถานะของงานอยู่เสมอ รวมถึงสถานะที่กำหนดเองเช่น เสร็จสมบูรณ์, รออนุมัติ, กำลังดำเนินการ, หยุดชั่วคราว, และรอดำเนินการและฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น หมวดหมู่ของงาน และ ระยะเวลา เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการทำงานเปิดตัว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างไทม์ไลน์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานเปิดตัวเพื่อให้กำหนดเวลาชัดเจน
- จัดเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อให้ไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่นก่อนการเผยแพร่
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่ติดขัด
- ใช้สถานะเช่น "เสร็จสมบูรณ์" และ "รอการตรวจสอบ" เพื่อจัดการการอนุมัติ
- บันทึกหมวดหมู่และระยะเวลาของงานเพื่อให้การเริ่มต้นงานยังคงสามารถสแกนได้
✨ เหมาะสำหรับ: สตูดิโออินดี้และผู้จัดพิมพ์ที่ประสานงานด้านการตลาด, การตรวจสอบคุณภาพ, การตั้งค่าร้านค้า และการติดตามผลหลังเปิดตัวในรายการตรวจสอบการเปิดตัวเดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp AI Notetaker สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตัวและการสรุปผลการเล่นทดสอบ
สามารถบันทึกการสนทนา สรุปการตัดสินใจ และแสดงรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยน "เราควรแก้ไขสิ่งนี้ก่อนปล่อย" ให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันที
8. แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ ClickUp
ไฟล์เกมจะสะสมอย่างรวดเร็ว และหากคุณไม่ติดตามว่าอะไรคือเวอร์ชันสุดท้าย ใครเป็นเจ้าของอะไร หรือสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหน คุณจะลงเอยด้วยการสร้างสินทรัพย์ที่คุณทำไปแล้วขึ้นมาใหม่ เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ ติดตามการใช้งาน และแสดงภาพไทม์ไลน์ (รวมถึงแผนภูมิแกนต์แบบง่ายๆ)
แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามสินทรัพย์โดยทั่วไป แต่ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตเกมได้ดี เช่น การติดตามแพ็กเกจศิลปะ, ไลบรารีเสียง, ใบอนุญาต, อุปกรณ์, และเครื่องมือต่าง ๆ มันมีสถานะที่กำหนดเองได้ เช่น เสร็จสมบูรณ์, ใช้งานได้, กำลังซื้อ, กำลังซ่อม, และกำลังขาย รวมถึงมุมมองต่าง ๆ (รวมถึงปฏิทินการซ่อมแซมและมุมมองค่าใช้จ่าย) ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการอัปเดตและค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ในฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ไฟล์กระจัดกระจาย
- ติดตามการใช้งานเพื่อให้คุณทราบถึงสิ่งที่กำลังใช้อยู่และสิ่งที่ล้าสมัย
- สร้างภาพเส้นเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์แบบง่ายสำหรับงานสินทรัพย์
- ติดตามสถานะของสินทรัพย์ด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง เช่น "ใช้งานได้" หรือ "กำลังซ่อม"
- ใช้หลายมุมมองเพื่อติดตามการซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการคลังสินทรัพย์งานศิลปะ/เสียง เครื่องมือ ใบอนุญาต และอุปกรณ์การผลิตที่เติบโตขึ้น ซึ่งต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดกระบวนการเผยแพร่
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับนักพัฒนา: เพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโค้ดของคุณ
9. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
แม้เกมจะแข็งแกร่งเพียงใด ก็อาจทำผลงานได้ไม่ดีหากไม่มีการติดตามงานการตลาดและตรวจสอบผลลัพธ์แม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและปรับปรุงแคมเปญได้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายและแบ่งงานออกเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ซึ่งสามารถติดตามได้ด้วยClickUp Tasks
เทมเพลต ClickUp นี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก, เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, และวางแผนไว้ รวมถึงมุมมองที่กำหนดเองเช่น ผลลัพธ์หลัก, ไทม์ไลน์, วัตถุประสงค์, และบอร์ดความคืบหน้า เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเป้าหมายการตลาดที่สามารถบรรลุได้เพื่อให้แผนสามารถวัดผลได้
- แบ่งการโปรโมทออกเป็นงานย่อยเพื่อให้การดำเนินงานเปิดตัวไม่ตกอยู่ใน "ความคิดของใครคนเดียว"
- ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดเพื่อให้คุณสามารถปรับแคมเปญตามผลลัพธ์
- ใช้หลายมุมมองเพื่อจัดการไทม์ไลน์และผลลัพธ์สำคัญในแผนเดียว
- ติดตามการทำงานพร้อมการบันทึกเวลา, แท็ก, และความสัมพันธ์เมื่อแคมเปญทับซ้อนกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมอินดี้และสตูดิโอที่กำลังวางแผนหน้าเพจร้านค้า, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, การประชาสัมพันธ์กับสื่อ, และการสร้างชุมชนควบคู่ไปกับกำหนดการเปิดตัว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในไข่อีสเตอร์ที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในวิดีโอเกมปรากฏในเกม Adventure สำหรับ Atari 2600 ในปี 1980 ซึ่งซ่อนไว้โดยนักพัฒนา Warren Robinett
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
10. แม่แบบบทวิดีโอเกม โดย Template.net
เมื่อบทสนทนาและฉากตัดต่อถูกกระจายอยู่ในไฟล์ต่าง ๆ การเขียนจะยากต่อการตรวจสอบ และยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องนำไปใช้จริง เทมเพลตบทละครเกมวิดีโอโดย Template.net มอบให้คุณมีรูปแบบที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถแก้ไขออนไลน์ได้ และแชร์กับผู้ร่วมงานได้แทนที่จะต้องจัดรูปแบบตั้งแต่ต้น
นอกจากนี้ยังรองรับการดาวน์โหลดออนไลน์สำหรับรูปแบบไฟล์ที่พบบ่อย รวมถึง Microsoft Word, Google Docs และ PDF ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องส่งสคริปต์ให้กับนักเขียน นักแสดง หรือพันธมิตรด้านการแปลภาษาที่ใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ร่างบทสนทนาและฉากตัดในไฟล์สคริปต์ที่มีโครงสร้างเดียว
- รักษาเส้นของตัวละครให้อ่านง่ายเพื่อให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้น
- แชร์เวอร์ชันกับทีมของคุณโดยไม่ต้องคัดลอกและวางในเอกสารหลายฉบับ
- ส่งออกเป็นรูปแบบทั่วไป เช่น Word, Google Docs และ PDF สำหรับการส่งต่อ
- เก็บสคริปต์สุดท้ายไว้พร้อมกับงานเพื่อให้การนำไปใช้ยังคงเชื่อมโยงกัน
✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเนื้อเรื่องและนักพัฒนาอินดี้ที่ต้องการรูปแบบสคริปต์ที่สะอาดตา สามารถแก้ไขออนไลน์และส่งออกให้ผู้ร่วมงานได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการระดมความคิดเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ
11. แม่แบบตารางเวลาการยิงในเกมวิดีโอ โดย Template.net
การบันทึกเสียงพากย์และการจับภาพฉากตัดต่อเกิดปัญหาเมื่อมีการติดตามความพร้อมและเวลาในข้อความและหน่วยความจำ เทมเพลตตารางการถ่ายทำวิดีโอเกมโดย Template.net ช่วยให้คุณวางแผนการบันทึกในรูปแบบตารางเวลาเพื่อให้วันผลิตเป็นระเบียบเรียบร้อย
เช่นเดียวกับไฟล์ Template.net อื่น ๆ ไฟล์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยยึดกระบวนการทำงานที่เน้นการใช้งานผ่านตัวแก้ไขเป็นหลัก พร้อมตัวเลือกการส่งออกที่รองรับรูปแบบการดาวน์โหลดทั่วไป ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแชร์กำหนดการของคุณไปยังบุคคลภายนอกทีมหลัก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดตารางการบันทึกเสียง การจับภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกเซสชันต่างๆ โดยระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน
- ติดตามว่าใครจำเป็นต้องเข้าร่วมในแต่ละเซสชัน เพื่อไม่ให้มีบทบาทใดตกหล่น
- เก็บแผนการประชุมให้อยู่ในที่ที่มองเห็นได้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายสามารถประสานงานได้ง่ายขึ้น
- แชร์ตารางเวลาเป็นไฟล์ดาวน์โหลดเมื่อผู้ร่วมงานต้องการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- ให้เตรียมการผลิตเชื่อมโยงกับงานเปิดตัวเพื่อให้เห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
✨ เหมาะสำหรับ: สตูดิโอและทีมอิสระที่ต้องการประสานงานเนื้อหาที่บันทึกไว้ เช่น การพากย์เสียง, การจับการเคลื่อนไหว, และการบันทึกฉากตัดต่อ ในช่วงเวลาที่จำกัด
📖 อ่านเพิ่มเติม:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
12. แม่แบบแผ่นข้อมูลตัวละครโดย Genially
ตัวละครจะมีความไม่สอดคล้องกันเมื่อ "เวอร์ชันจริง" ของประวัติความเป็นมาอยู่ในเอกสารหนึ่ง และข้อมูลอ้างอิงทางภาพอยู่ในที่อื่น เทมเพลตชีตตัวละครโดย Genially มอบชีตตัวละครที่มีโครงสร้างชัดเจนให้คุณสามารถแชร์ได้ เพื่อให้ผู้เขียนและผู้ออกแบบทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
เทมเพลต Genially นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบและแชร์ได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดลักษณะเฉพาะของตัวละครในแผ่นเดียวเพื่อให้ผู้เขียนและนักวาดสามารถทำงานให้สอดคล้องกัน
- บันทึกข้อมูลลักษณะทางสายตาและบุคลิกภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้การแก้ไขเบี่ยงเบนไปจากเดิม
- แชร์แผ่นตัวละครหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งบทบาทเพื่อให้กลุ่มนักแสดงขนาดใหญ่ยังคงเป็นระเบียบ
- นำเสนอเอกสารในรูปแบบที่ง่ายต่อการตรวจสอบเป็นทีม
- ใช้โครงสร้างเดียวกันซ้ำกับตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น (NPC) เพื่อให้เอกสารของคุณมีความสอดคล้องกัน
✨ เหมาะสำหรับ: นักออกแบบเกม, นักวาดภาพ, และครูผู้สอนที่ต้องการแผ่นตัวละครที่สามารถแชร์และรักษาไว้ได้สำหรับตัวละครที่เพิ่มขึ้น.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องสลับไปมาระหว่างเอกสาร งาน และบันทึกอยู่ตลอดเวลา ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ใส่ความคิดเห็นจากการทดสอบเล่นลงในเอกสาร ขอให้ ClickUp Brain แยกประเด็นสำคัญออกมา และให้ระบบร่างงานพร้อมเจ้าของและลำดับความสำคัญ เพื่อให้แม่แบบของคุณทันสมัยโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง
ทำไมทีมผู้พัฒนาเกมต้องมีระบบเทมเพลต
การสร้างวิดีโอเกมเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างสูงและหลากหลายสาขาวิชา—หากปราศจากระบบที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน รายละเอียดสำคัญอาจหลุดรอดไปได้โดยง่าย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย:
- การวนรอบอย่างรวดเร็ว = ความโกลาหลที่เพิ่มขึ้น: เมื่อมีนักพัฒนาส่งงานมากขึ้นและเร็วขึ้น เอกสารประกอบและการติดตามงานจะไม่สามารถล้าหลังได้ แม่แบบช่วยให้ทีมของคุณมีจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างในทุกครั้ง
- การขยายงานที่ทำงานจริง: เมื่อเอกสารการออกแบบของคุณอยู่ในแอปหนึ่ง บันทึกสปรินต์อยู่ในอีกแอปหนึ่ง และรายงานข้อบกพร่องอยู่ในแชท ความคืบหน้าจะช้าลง แม่แบบช่วยให้คุณรวมขั้นตอนการทำงานและลดความพยายามที่สูญเปล่า
- การขยายตัวง่ายขึ้น: ทีมอินดี้กลายเป็นสตูดิโอ ยิ่งคุณมาตรฐานการตัดสินใจ, ทรัพยากร, และงานการผลิตตั้งแต่เนิ่นๆ มากเท่าไหร่ การขยายตัวก็จะง่ายขึ้นและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเกมแรกหรือเกมที่ห้าสิบของคุณ การใช้เทมเพลตที่มีโครงสร้างช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท
ทำไม ClickUp ถึงได้ผลดีสำหรับนักพัฒนาเกม
ทีมพัฒนาส่วนใหญ่จะเติบโตเกินกว่าการใช้สเปรดชีตและรายการงานพื้นฐานเมื่อถึงช่วงเบต้า นั่นคือจุดที่ ClickUp มอบความได้เปรียบที่แท้จริงให้กับคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นสำหรับการพัฒนาเกม:
- พื้นที่ทำงานครบวงจร: จัดเก็บเอกสาร, สตอรี่บอร์ด, บันทึกข้อบกพร่อง, ไฟล์งาน, แผนสปรินต์ และบรีฟงานสร้างสรรค์ของคุณไว้ในที่เดียว—ไม่ต้องสลับแท็บหรือใช้เครื่องมือหลายตัวอีกต่อไป
- การปรับแต่งในตัว: ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง,และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อปรับ ClickUp ให้เข้ากับประเภทงาน, ขนาดทีม, และกระบวนการทำงานของคุณ
- การมองเห็นแบบเรียลไทม์:แดชบอร์ด ClickUpและมุมมอง Gantt ช่วยให้ติดตามทุกอย่างตั้งแต่การผลิตไปจนถึงวงจร QA ได้ในที่เดียว
- ClickUp Brain: รับความช่วยเหลือจาก AI ในการเขียนเอกสารออกแบบ สรุปความคิดเห็น เปลี่ยนการตัดสินใจให้เป็นงาน และค้นหาข้อมูลข้ามเครื่องมือต่างๆ—แม้กระทั่งด้วยเสียงของคุณ
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2ได้กล่าวไว้:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของเราอย่างสิ้นเชิง ฉันใช้มันทุกวัน! มันช่วยให้เราจัดระเบียบงานและโครงการทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ และมุมมองของปริมาณงานที่รวมกับการประมาณเวลาทำให้ง่ายต่อการจัดการความสามารถของทีมเรา เราชอบที่ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้—มันช่วยให้เราปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมสำหรับเอเจนซี่การตลาดเชิงสร้างสรรค์ของเราอย่างสิ้นเชิง ฉันใช้มันทุกวัน! มันช่วยให้เราจัดระเบียบงานและโครงการทั้งหมดของเราได้อย่างดี และมุมมองของปริมาณงานที่รวมกับการประมาณเวลาทำให้ง่ายต่อการจัดการความสามารถของทีมเรา เราชอบที่ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้—มันช่วยให้เราปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเราได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการติดตามความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน
หากทีมของคุณใช้เครื่องมืออย่าง GitHub, Drive, Unity หรือ Figma อยู่แล้วClickUp ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเหล่านั้นได้เช่นกัน ทำให้ระบบนิเวศของคุณเชื่อมโยงกันตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว
ทุกวิดีโอเกมที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยแผนและเทมเพลตที่ดี
ทีมเกมส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบที่ปะติดปะต่อกัน ทีมหนึ่งอาจมีบรีฟครีเอทีฟอยู่ในเอกสารหนึ่ง บันทึกเกี่ยวกับกลไกเกมอยู่อีกเอกสารหนึ่ง และอัปเดตงานผลิตซ่อนอยู่ในแชท
หลังจากทำซ้ำหลายครั้ง มันจะยากขึ้นที่จะจำได้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นั่นคือการขยายงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และมันค่อยๆ ทำให้ทุกอย่างช้าลง ตั้งแต่การตัดสินใจออกแบบไปจนถึงการอนุมัติจาก QA
เทมเพลตฟรีช่วยให้คุณวางแผนและสร้างได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น คุณสามารถบันทึกวิสัยทัศน์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเกมมีการพัฒนา เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปิดตัว รายการตรวจสอบการเปิดตัวและแผนการตลาดจะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน ทำให้งานเปิดตัวไม่กลายเป็นความวุ่นวายในนาทีสุดท้าย
ClickUp มอบบ้านที่แท้จริงให้กับเทมเพลตเหล่านี้
คุณสามารถเก็บเอกสาร, งาน, ทรัพยากร, และการอนุมัติให้เชื่อมต่อไว้ในที่ทำงานเดียว จากนั้นใช้คุณสมบัติ AI ของ ClickUp เพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นเมื่อโครงการเติบโตขึ้น
พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คำถามที่พบบ่อย
เอกสารแม่แบบการออกแบบเกมช่วยให้คุณวางแผนเกมของคุณได้ มันครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เช่น กลไก, ตัวละคร, ระดับ, และเรื่องราว. แม่แบบให้คุณมีรูปแบบที่พร้อมใช้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้คุณไม่ลืมส่วนที่สำคัญของเกมของคุณในระหว่างการสร้างสรรค์.
ใช่ นักพัฒนาอิสระมักจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง—ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการตลาด. เทมเพลตช่วยจัดระเบียบความคิด, ติดตามความคืบหน้า, และประหยัดเวลาโดยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนได้เร็วขึ้น.
ควรมีส่วนสำหรับแนวคิด ระบบการเล่น ตัวละคร ทรัพยากร และบันทึกการทดสอบของคุณ เทมเพลตที่ดีควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง ช่วยในการทำงานเป็นทีม และเข้ากับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องเพื่อบันทึกปัญหาพร้อมรายละเอียด เช่น แพลตฟอร์ม, ความรุนแรง, และภาพหน้าจอ. สิ่งนี้จะช่วยให้ปัญหาทั้งหมดอยู่ในที่เดียว และช่วยให้ทีมแก้ไขข้อบกพร่องได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่เกิดความสับสน.
ใช่. หลายเทมเพลตมีความยืดหยุ่น. ตัวอย่างเช่น เกม RPG อาจต้องการส่วนสำหรับเควสและต้นไม้ทักษะ ในขณะที่เกมแพลตฟอร์มอาจต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและผังระดับ.
ClickUp ช่วยให้คุณเก็บเอกสารเกม, งาน, ข้อบกพร่อง, และการสปรินต์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว. เทมเพลตของมันเหมาะสำหรับการวางแผน, ติดตาม, และจัดการทุกส่วนของการสร้างเกมของคุณ—ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาเกมคนเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีม.