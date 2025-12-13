วิธีแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสกับผู้จัดการของคุณ

การแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสของคุณกับผู้จัดการของคุณไม่ใช่แค่การติ๊กช่อง
มันคือวิธีที่คุณรักษาความสอดคล้อง, ได้รับการสนับสนุนที่คุณต้องการ, และสร้างประวัติการทำงานที่ทำให้การประเมินผลงานง่ายขึ้นมาก
ในบล็อกนี้ เราจะแนะนำคุณในการเตรียมเป้าหมาย นำเสนอด้วยความมั่นใจ และรักษาแรงผลักดันตลอดทั้งไตรมาส
ทำไมการแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสกับผู้จัดการของคุณจึงมีความสำคัญ
การแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสของคุณกับผู้จัดการของคุณคือวิธีที่แน่นอนที่สุดในการได้รับการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ
เมื่อคุณสื่อสารความทะเยอทะยานของคุณอย่างริเริ่ม คุณสร้างความไว้วางใจและวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อการเติบโตทางอาชีพของคุณ การสื่อสารอย่างง่าย ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของคุณเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ได้อย่างไร
การแบ่งปันเป้าหมายของคุณตั้งแต่แรก จะสร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่วันแรก
การมีการสนทนาที่บันทึกไว้เช่นนี้จะทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานในอนาคตราบรื่นขึ้นมาก แทนที่จะต้องพยายามจำทุกสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จ คุณจะมีความชัดเจนและมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลงานและการพัฒนาของคุณตลอดทั้งปี
ต่างจากการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปีตัวอย่างเช่น การประเมินผลรายไตรมาสจะติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมเป้าหมายที่สั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน ซึ่งช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและโอกาสในอนาคตของคุณ
⭐ เทมเพลตแนะนำ
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับบุคคลของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการเปลี่ยนเป้าหมายส่วนตัวของคุณให้กลายเป็นแผนที่คุณสามารถติดตามและแบ่งปันกับผู้จัดการได้อย่างมั่นใจ คุณสามารถใช้กรอบการทำงาน SMART และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และวางแผนความพยายามที่จำเป็น
BrainGPT ช่วยให้คุณปรับแต่งภาษาให้คมชัด เพื่อให้เป้าหมายของคุณอ่านได้อย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ และมุมมองของเทมเพลตช่วยให้แสดงการเชื่อมโยงของแต่ละเป้าหมายกับการเติบโตหรือผลกระทบต่อทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย เมื่อถึงเวลาที่ต้องรายงานความคืบหน้า คุณสามารถแชร์ความก้าวหน้า การอัปเดต และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ได้โดยตรงจาก ClickUp สร้างการสื่อสารที่โปร่งใสและต่อเนื่องกับผู้จัดการของคุณ ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งไตรมาส
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: 13 แม่แบบวางแผนประจำปีฟรี
วิธีเตรียมเป้าหมายรายไตรมาสของคุณก่อนการสนทนา
การสนทนาที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับการแบ่งปันเป้าหมายเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปในห้องประชุม
การเตรียมตัวอย่างรอบคอบแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาของผู้จัดการและมุ่งมั่นในการทำงานของคุณ มาดูพื้นฐานที่สำคัญกันเถอะ
ปรับเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและบริษัท
เพื่อให้เป้าหมายรายไตรมาสของคุณมีความหมายอย่างแท้จริง พวกมันจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทีมของคุณและบริษัทกำลังพยายามทำให้สำเร็จ
ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนเป้าหมายของคุณเอง ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวน OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ของบริษัท, โครงการเชิงกลยุทธ์ของแผนกของคุณ, หรือลำดับความสำคัญระดับสูงอื่น ๆ
เมื่อเป้าหมายของคุณสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่าเหล่านี้โดยตรง จะทำให้ผู้จัดการของคุณมองเห็นคุณค่าและสนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นมาก
การจัดแนวนี้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มุ่งเน้นแค่เพียงงานของตัวเองเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่มีความหมายอีกด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ SMARTจะช่วยได้ในเรื่องนี้
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบเป้าหมาย SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณ
ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่มีผลกระทบมากที่สุดของคุณ
มันน่าดึงดูดที่จะสร้างรายการยาวของทุกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ ตั้งเป้าหมายที่จะนำเสนอเป้าหมายสามถึงห้าอันดับแรกของคุณสำหรับไตรมาส
เพื่อหาว่าเป้าหมายใดมีผลกระทบมากที่สุด ให้ถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญไม่กี่ข้อ:
❗️ผลกระทบทางธุรกิจ: เป้าหมายนี้มีส่วนช่วยโดยตรงต่อความสำเร็จของทีมหรือบริษัทหรือไม่? คิดถึงว่ามันจะช่วยให้เกิดรายได้, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, หรือเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
❗️ความเป็นไปได้: คุณสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้จริงภายในหนึ่งไตรมาส โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบอื่น ๆ ของคุณหรือไม่? การบรรลุเป้าหมายที่มีความหมายเพียงไม่กี่อย่างยังดีกว่าการล้มเหลวในหลายเป้าหมาย
❗️ศักยภาพในการเติบโต: เป้าหมายนี้ท้าทายทักษะของคุณในแบบที่จะช่วยให้คุณก้าวหน้าในอาชีพหรือไม่? มองหาโอกาสที่ผลักดันให้คุณออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง
❗️การมองเห็น: การบรรลุเป้าหมายนี้จะได้รับการสังเกตและให้คุณค่าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักหรือไม่ รวมถึงผู้จัดการของคุณและผู้นำคนอื่นๆ งานที่มีการมองเห็นสูงสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ได้
📮ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง
การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า 76% ของผู้เชี่ยวชาญใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขอเลื่อนตำแหน่งจากผู้จัดการ (พร้อมคำแนะนำและตัวอย่างบทสนทนา)
บันทึกเป้าหมายของคุณด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนนั้นยากที่จะติดตามและยิ่งยากที่จะเฉลิมฉลอง
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายที่คุณนำเสนอมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ ซึ่งหมายถึงการกำหนดว่า "เสร็จสิ้น" นั้นเป็นอย่างไรด้วยผลลัพธ์หลักหรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน เพื่อให้ทั้งคุณและผู้จัดการของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและมีเอกสารรองรับ:
|ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
|เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจากการสำรวจจาก 85% เป็น 90% ภายในสิ้นไตรมาส
|เรียนรู้ทักษะใหม่
|สำเร็จการรับรองขั้นสูงของ Google Analytics และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับรายงานการตลาดไตรมาสที่ 3 ของเรา
|มีประสิทธิภาพมากขึ้น
|ลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขตั๋วสนับสนุนลง 15% โดยการทำสองกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือให้เป็นอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับการประเมินผลงานสำหรับพนักงาน: คู่มือฉบับสมบูรณ์
คู่มือทีละขั้นตอนในการแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสกับผู้จัดการของคุณ
เมื่อคุณได้เตรียมงานของคุณเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการสนทนาเอง
วิธีที่คุณนำเสนอเป้าหมายของคุณมีความสำคัญไม่แพ้ตัวเป้าหมายเอง นี่คือกรอบการทำงานง่าย ๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้สำหรับการหารือเกี่ยวกับการแบ่งปันเป้าหมายใด ๆ ✨
กำหนดเวลาการประชุมเฉพาะสำหรับการตั้งเป้าหมาย
อย่าพยายามยัดการสนทนาที่สำคัญนี้เข้าไปในห้านาทีสุดท้ายของการประชุมรายบุคคลตามปกติของคุณ จองเวลาประชุมแยกต่างหากโดยเฉพาะเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายรายไตรมาสของคุณ นี่เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้จัดการของคุณทราบว่าคุณให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้อย่างจริงจัง และทำให้แน่ใจว่าคุณทั้งคู่มีเวลาเพียงพอสำหรับการสนทนาอย่างรอบคอบ
เก็บรายละเอียดการประชุมทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบและค้นหาเวลาที่สะดวกสำหรับทั้งสองฝ่ายได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทินของ ClickUp คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณวางแผน กำหนดเวลา และจัดการเวลาของคุณได้อย่างชัดเจน และยังสามารถแนบเอกสารวางแผนเป้าหมายของคุณไปยังคำเชิญประชุมได้โดยตรงเพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
ส่งเป้าหมายที่บันทึกไว้ของคุณไปยังผู้จัดการของคุณ (ผ่านClickUp Docs) อย่างน้อยหนึ่งวันก่อนล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาได้อ่านล่วงหน้า. นี่จะช่วยให้พวกเขามีเวลาทบทวนความคิดของคุณและมาประชุมพร้อมคำแนะนำที่มีคุณค่า.
นำเสนอเป้าหมายของคุณพร้อมบริบทและเหตุผลประกอบ
เมื่อคุณนำเสนอเป้าหมายของคุณ อย่าเพียงแค่อ่านจากรายการเท่านั้น ให้ใส่บริบทประกอบแต่ละเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจแนวคิดของคุณ สำหรับแต่ละเป้าหมาย ควรเตรียมอธิบายให้พร้อมว่าคุณต้องการทำอะไร เหตุใดจึงสำคัญ และคุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร
ทำตามโครงสร้างง่าย ๆ นี้เพื่อให้การนำเสนอของคุณชัดเจนและน่าสนใจ:
- เป้าหมาย: ระบุผลลัพธ์เฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ
- เหตุผล: อธิบายว่าเป้าหมายนี้สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นของทีมหรือบริษัทอย่างไร
- วิธีการ: สรุปแนวทางของคุณและจุดสำคัญต่างๆ อย่างย่อ
- มาตรการ: อธิบายตัวชี้วัดเฉพาะที่คุณจะใช้ในการติดตามความสำเร็จ
เมื่อมาถึงความเป็นจริง การสนทนาเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายอาจต้องมีการเบี่ยงเบนและพูดคุยหลายครั้งก่อนที่คุณจะลงเอยที่เป้าหมายที่ชัดเจน และคุณอาจสูญเสียบันทึกบางส่วนไปในขณะที่กำลังมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างจริงจัง นี่คือจุดที่ผู้บันทึกข้อมูลในตัวสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ClickUp's AI Notetakerทำให้การสนทนาเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะบันทึกและดำเนินการต่อได้. ระบบจะบันทึกข้อมูลสำคัญจากการหารือของคุณโดยอัตโนมัติ, แยกแยะการตัดสินใจและขั้นตอนต่อไป, และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นงานติดตามที่คุณสามารถมอบหมายได้ทันที.
แทนที่จะพยายามจำสิ่งที่คุณและผู้จัดการของคุณตกลงกันไว้ ทุกอย่างจะถูกสรุปอย่างเรียบร้อยและพร้อมนำไปใช้กับเป้าหมายของคุณ—ทำให้แผนของคุณชัดเจน ถูกต้อง และก้าวหน้าไปข้างหน้า ดูการทำงานของระบบได้ในตัวอย่างด้านล่าง! 👇🏼
ขอความคิดเห็นและปรับปรุงตามความเหมาะสม
จำไว้ว่าการแบ่งปันเป้าหมายของคุณคือการสนทนา ไม่ใช่การพูดคนเดียว
ความคิดเห็นของผู้จัดการของคุณมีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากพวกเขามักมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของทีมและบริษัท เปิดรับฟังข้อเสนอแนะของพวกเขาและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ถามคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการสนทนาแบบร่วมมือกัน คุณอาจถามว่า "อะไรจะทำให้เป้าหมายนี้ส่งผลกระทบมากขึ้น?" หรือ "มีลำดับความสำคัญอื่นใดที่ฉันควรพิจารณาหรือไม่?" สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้เล่นในทีมที่ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน ผู้จัดการของคุณอาจมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการที่กำลังจะมาถึงหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายของคุณ
เก็บรวบรวมความคิดเห็นที่มีค่าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว โดยบันทึกความคิดเห็นเหล่านั้นโดยตรงจากจุดที่งานของคุณดำเนินอยู่ด้วยClickUp Comments อย่าลืมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้ตกลงกันไว้โดยการมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการใน ClickUp
📮 ClickUp Insight: 69% ของพนักงานกล่าวว่า การประเมินช่วยให้พวกเขาเข้าใจเป้าหมายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น แต่ 22% ระบุว่า การประเมินไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือลำดับความสำคัญใด ๆ เลย!
นั่นคือโอกาสที่พลาดไปมากมายสำหรับการเติบโตที่มุ่งเน้นและการจัดแนวให้สอดคล้องกัน แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการทบทวนทุกครั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง? ด้วย ClickUp Tasks!
เชื่อมโยงข้อเสนอแนะกับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนสำคัญ และเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนกับงานหรือโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ ไม่มีคำสัญญาที่คลุมเครืออีกต่อไป—มีเพียงแผนงานที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับขั้นตอนถัดไปของคุณ
ตัวอย่างเป้าหมายรายไตรมาสเพื่อแบ่งปันกับผู้จัดการของคุณ
ต้องการแรงบันดาลใจบ้างไหม? นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายรายไตรมาสที่มีโครงสร้างดีซึ่งคุณสามารถปรับใช้กับบทบาทของคุณเองได้
สังเกตว่าแต่ละข้อมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ และสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เป็นไปได้
|หมวดหมู่
|ตัวอย่างเป้าหมายรายไตรมาส
|ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
|การพัฒนาทักษะ
|สำเร็จการรับรองการจัดการโครงการ (เช่น PMP) และนำกรอบการจัดการไปประยุกต์ใช้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป
|ปรับปรุงการส่งมอบตรงเวลาให้เพิ่มขึ้น 10%
|การปรับปรุงกระบวนการ
|ระบุและบันทึกปัญหาคอขวดสามอันดับแรกในกระบวนการตรวจสอบเนื้อหา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
|ลดรอบการตรวจสอบจาก 5 วัน เหลือ 3 วัน
|การส่งมอบโครงการ
|นำการพัฒนาพอร์ทัลการลงทะเบียนลูกค้าใหม่และเปิดตัวภายในสิ้นไตรมาส
|บรรลุความพึงพอใจของผู้ใช้ ≥8/10
|การร่วมมือข้ามสายงาน
|ตั้งการประชุมซิงค์ข้อมูลรายสัปดาห์กับฝ่ายขายเพื่อให้สอดคล้องกับการอัปเดตการตลาดผลิตภัณฑ์
|เพิ่มการใช้งานหลักประกันใหม่ 20%
|ผลกระทบต่อลูกค้า
|สร้างบทความศูนย์ช่วยเหลือใหม่ห้าบทความที่ตอบคำถามที่พบบ่อย
|ลดจำนวนตั๋วสนับสนุนที่มีความสำคัญสูงลง 15%
|ประสิทธิภาพ
|ย้ายการติดตามโครงการของทีมทั้งหมดไปยังพื้นที่ทำงานแบบรวมและฝึกอบรมสมาชิกในทีม
|ลดเวลาการสลับบริบทลง 25%
|ข้อมูลและการรายงาน
|สร้างแดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงานรายเดือนสำหรับแคมเปญการตลาด
|ปรับปรุงความถูกต้องและความรวดเร็วในการรายงานให้เพิ่มขึ้น 30%
|ภาวะผู้นำ
|ให้คำปรึกษาและพัฒนาสมาชิกทีมระดับจูเนียร์สองคนผ่านแผนการพัฒนาที่มีโครงสร้าง
|สนับสนุนแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายทักษะสำคัญหนึ่งอย่าง
|นวัตกรรม
|ดำเนินการทดลองนำร่องด้วยเครื่องมือ AI เพื่ออัตโนมัติงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน
|ลดเวลาในการจัดทำเอกสารด้วยตนเองลง 20%
|การประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|จัดเวิร์กช็อปวางแผนรายไตรมาสร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิศวกรรม
|ส่งมอบแผนงานที่สอดคล้องกันพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับทุกเป้าหมายสำคัญ
สิ่งที่ควรทำหลังจากแบ่งปันเป้าหมายของคุณ
การประชุมตั้งเป้าหมายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
เพื่อไม่ให้เป้าหมายของคุณถูกลืม คุณจำเป็นต้องรักษาแรงผลักดันโดยการให้การสื่อสารและการติดตามเป็นส่วนหนึ่งของงานเอง ไม่ใช่สิ่งที่ทำภายหลัง
เมื่อการอัปเดตไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน ลดความคลุมเครือ และป้องกันไม่ให้เป้าหมายของคุณหลุดลอยไปสู่ดินแดนหมอกควันของ "ฉันคิดว่าเราตกลงกันแล้ว..." 👀
ไตรมาสนี้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในการจัดการ เพราะความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้ ความคาดหวังยังคงสอดคล้องกัน และการปรับเปลี่ยนทิศทางเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่น ๆ แทนที่จะต้องเร่งรีบในสัปดาห์สุดท้าย
นี่คือสิ่งที่คุณควรทำหลังการประชุม:
บันทึกสิ่งที่คุณตกลง
กลับไปที่เอกสารเป้าหมายของคุณและอัปเดตด้วยภาษาที่ตรงตามที่คุณได้ตกลงกันไว้ การเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังที่คุณได้ตกลงกันไว้ บันทึกเป้าหมาย การปรับเปลี่ยนขอบเขต การพึ่งพา และมาตรการความสำเร็จใหม่ ๆ ที่คุณได้ตกลงกันไว้ นี่จะทำให้การประชุมของคุณกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่มีความน่าเชื่อถือ — ไม่ใช่การทดสอบความจำ นอกจากนี้ยังทำให้ผู้จัดการของคุณมั่นใจว่าคุณกำลังดำเนินการตามแผนเดียวกัน
หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ ClickUp คุณจะมีสิ่งนี้อยู่แล้วในรูปแบบเอกสาร ClickUp ที่จัดโครงสร้างโดย ClickUp AI Notetaker
กำหนดช่วงเวลาการรายงานความคืบหน้า
ตกลงกันว่าควรมีการอัปเดตความคืบหน้าบ่อยแค่ไหนและในรูปแบบใด การอัปเดตสัปดาห์ละครั้งเหมาะสำหรับโครงการที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การอัปเดตทุกสองสัปดาห์หรือแบบไม่พร้อมกันอาจเพียงพอสำหรับโครงการที่ใช้เวลานานกว่า
กำหนดรูปแบบให้ชัดเจนด้วย: บันทึกสั้น ๆ, การอัปเดตแดชบอร์ด, หรือการสรุปอย่างรวดเร็วระหว่างการประชุมตัวต่อตัวของคุณ. จังหวะนี้จะสร้างความชัดเจนที่สามารถคาดการณ์ได้, ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตรวจสอบสถานะแบบฉุกเฉิน.
ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
เก็บเป้าหมายของคุณไว้ในที่ที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งทั้งคุณและผู้จัดการของคุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงสถานะ, จุดสำคัญ, อุปสรรค, และบริบทได้ในเวลาจริง
การมองเห็นชัดเจนช่วยลดความขัดแย้ง: คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายการตัดสินใจในอดีตซ้ำ ผู้จัดการของคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลอัปเดต และทั้งสองฝ่ายสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลเดียวกันเมื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้า นี่ก็เป็นจุดที่ AI ที่เข้าใจบริบทสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถาม BrainGPT ได้ว่าคุณได้หารืออะไรไว้ในที่ประชุมการตั้งเป้าหมายรายไตรมาสครั้งล่าสุด และมันจะแสดงข้อมูลเชิงลึกจากบันทึกการประชุมให้คุณเห็นทันที ทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานจริงได้ง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีขอคำติชมและรีวิวเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
ClickUp ช่วยคุณติดตามและแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสได้อย่างไร
กำจัดวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของการสลับระหว่างสเปรดชีต เอกสาร และแอปแชท ด้วยการรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ของ ClickUp
นี่คือแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่โครงการ เอกสาร การสนทนา และการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ร่วมกัน โดยขับเคลื่อนด้วย AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งช่วยให้งานของคุณก้าวหน้าไปข้างหน้า
1. เริ่มต้นเป้าหมายของคุณใน ClickUp Docs
เริ่มต้นด้วยเอกสาร. นี่คือที่ง่ายที่สุดในการจดบันทึกความคิด, วาดภาพธีมสำหรับไตรมาส, และนำความคิดของคุณออกจากหัวโดยไม่ต้องผูกมัดกับอะไรที่เป็นทางการในตอนนี้.
ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังคิดว่า "ฉันควรปรับปรุงการแนะนำพนักงานใหม่...บางทีอาจให้สอดคล้องกับฝ่ายขายมากขึ้น?" Docs ช่วยให้คุณสำรวจความคิดเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มกังวลเกี่ยวกับตัวเลขและกำหนดส่งงาน
หรือคุณอาจมีสรุปนี้อยู่แล้วจาก AI Notetaker ตามที่แสดงไว้ข้างต้น
⚡️ แหล่งเก็บแม่แบบ: แม่แบบปี 12 สัปดาห์ฟรีเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ
2. ใช้ ClickUp BrainGPT ภายใน ClickUp Docs เพื่อทำให้ทุกอย่างกระชับยิ่งขึ้น
เมื่อคุณมีร่างคร่าวๆ แล้ว ให้BrainGPT เข้ามาช่วยปรับแต่ง ถ้อยคำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ระบบสามารถแนะนำการใช้คำที่ชัดเจนขึ้น เสนอเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และชี้แจงสิ่งที่คลุมเครือหรือกำกวม
ข้อความที่ใส่ไว้ชั่วคราวว่า "ปรับปรุงรายงานให้มีประสิทธิภาพ" กลายเป็น "เปิดตัวกระบวนการรายงานประจำสัปดาห์ที่ช่วยลดเวลาเตรียมงานด้วยตนเองลง 30%" ทันที ซึ่งดูชัดเจนและติดตามได้ง่ายกว่ามาก
3. แชร์เอกสารกับผู้จัดการของคุณเพื่อให้คุณสามารถสรุปเป้าหมายร่วมกันได้
ตอนนี้ให้ผู้จัดการของคุณเข้ามาในเอกสารนี้ด้วย พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงในข้อความ ระบุข้อมูลที่ขาดหาย และช่วยยืนยันว่าความสำเร็จที่แท้จริงควรเป็นอย่างไร การสื่อสารทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว
แทนที่จะส่งอีเมลเวอร์ชันกลับไปกลับมา ผู้จัดการของคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่มอบหมายไว้ข้างเป้าหมายโดยระบุเพียงว่า "เรามาเพิ่มจุดสำคัญตรงนี้กัน" และคุณก็จะเข้าใจตรงกันทันที
4. เปลี่ยนเป้าหมายที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละข้อให้เป็นงาน และเพิ่มโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
เมื่อข้อความได้รับการสรุปแล้ว ให้แปลงแต่ละเป้าหมายเป็นงานใน ClickUp เพิ่มผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ งานย่อย และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับตัวชี้วัดและหมุดหมาย เพื่อให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้
คำแถลงที่ผ่านการขัดเกลาของคุณกลายเป็นแผนที่แท้จริง: งานที่มีตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจงเพื่อบรรลุเป้าหมาย, ระยะเวลาที่ชัดเจนให้ปฏิบัติตาม, และขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
5. เก็บเอกสารแนบไว้เพื่อให้บริบททั้งหมดเชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงเอกสารต้นฉบับกับแต่ละงานเพื่อให้คุณไม่สูญเสียเรื่องราวเบื้องหลังเป้าหมาย การตัดสินใจ ความคิดเห็น และเหตุผล ทุกอย่างจะเดินทางไปกับงาน
ระหว่างการซิงค์กลางไตรมาส คุณเปิดงาน และเอกสารก็อยู่ที่นั่นทันที ให้เหตุผลเบื้องหลังทุกรายละเอียดแก่คุณ
6. กำหนดจังหวะการอัปเดตที่สม่ำเสมอสำหรับไตรมาสและอัปเดตงานของคุณอยู่เสมอ
ตัดสินใจว่าคุณจะตรวจสอบเป้าหมายแต่ละอย่างบ่อยแค่ไหน: อัปเดตสั้น ๆ ทุกสัปดาห์, ทบทวนสถานะทุกสองสัปดาห์, หรือบันทึกแบบไม่พร้อมกัน ใช้ความคิดเห็น, สถานะ, และรายการตรวจสอบเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการของคุณทราบว่าจะได้รับการอัปเดตทุกวันพฤหัสบดี และคุณไม่ต้องรีบจำว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในงาน พร้อมสรุปโดย AI ที่ติดตั้งไว้แล้ว
เมื่อไตรมาสดำเนินไป โปรดอัปเดตงานของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ: เปลี่ยนสถานะงาน บันทึกอุปสรรค อัปเดตตัวชี้วัด และทำเครื่องหมายความสำเร็จของเป้าหมาย เมื่อผู้จัดการของคุณถามถึงความคืบหน้า คุณสามารถดึงงานนั้นขึ้นมาได้ทันที—ภาพรวมทั้งหมดจะปรากฏอยู่ตรงนั้นแล้ว
ไม่อยากทำสิ่งนี้ด้วยตนเองใช่ไหม? ให้ClickUp Agentดูแลกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นจนจบได้เลย ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก สร้างรายงาน และแชร์ไปยังช่องทางต่าง ๆ หรือส่งตรงถึงผู้จัดการของคุณ ดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่ 👇🏼
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการตั้งเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7. สร้างแดชบอร์ดเมื่อระบบของคุณทำงานอย่างสมบูรณ์แล้ว
เมื่องานและฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณถูกกรอกข้อมูลแล้ว ให้สร้างแดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดใน ClickUpที่จะแสดงทุกอย่าง: ความคืบหน้า, ปริมาณงาน, สิ่งที่ขัดขวาง, กำหนดเวลา
มันกลายเป็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของคุณ แทนที่จะต้องเขียนเอกสารสถานะประจำสัปดาห์ คุณเพียงแค่ชี้ให้ผู้จัดการดูที่แดชบอร์ด ซึ่งแสดงภาพรวมทั้งหมดอย่างครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
8. ใช้ระบบทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนการสนทนาแบบตัวต่อตัวและการประเมินผลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เมื่อคุณมาถึงการประชุมตัวต่อตัวหรือการประเมินผลประจำไตรมาส ทุกอย่างได้ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว
การตัดสินใจ ความก้าวหน้า อุปสรรค ความสำเร็จ ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแล้ว การสนทนาจึงเปลี่ยนจากการอธิบายไปสู่การวางแผน แทนที่จะต้องดิ้นรนสร้างสไลด์สำหรับรีวิว คุณเดินเข้ามาพร้อมกับพื้นที่ทำงานที่เปิดอยู่ ไตรมาสนี้ได้รับการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้คุณสามารถใช้ AI Cards เพื่อดึงสรุปข้อมูลแบบเห็นภาพได้อย่างรวดเร็ว หรือเจาะลึกถึงรายละเอียดได้ด้วย BrainGPT!
เมื่อทุกอย่างเชื่อมต่อกันในที่ทำงานเดียว คุณจะรักษาความสอดคล้องกับผู้จัดการของคุณและประหยัดเวลาด้วยการลดความจำเป็นในการประชุมสถานะบ่อยๆ เป้าหมาย งาน และการสนทนาของคุณทั้งหมดอยู่ในที่ที่คุณต้องการ เมื่อคุณต้องการ
💟 โบนัส: Brain MAXคือผู้ช่วยอัจฉริยะบนเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสกับผู้จัดการได้อย่างง่ายดาย ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับงาน เอกสาร และปฏิทินของคุณ Brain MAX ช่วยให้คุณจัดระเบียบวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง และกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสม
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อระดมความคิดหรือร่างเป้าหมายของคุณได้อย่างรวดเร็ว และ Brain MAX จะช่วยคุณปรับปรุงเป้าหมายเหล่านั้น จัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์สำคัญ และสร้างสรุปที่ชัดเจน Brain MAX ยังสามารถแนะนำ KPI ที่สามารถวัดผลได้ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และจัดรูปแบบเป้าหมายของคุณให้เป็นเอกสารหรือการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ เมื่อคุณพร้อม คุณสามารถแชร์เป้าหมายของคุณกับผู้จัดการของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านทางอีเมล แชท หรือพื้นที่ทำงานร่วมกัน—เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องและความโปร่งใสในทุกไตรมาส
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีรับมือกับเจ้านายที่ชอบจู้จี้จุกจิก
ติดตามเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp
การแบ่งปันเป้าหมายรายไตรมาสกับผู้จัดการของคุณเป็นการสนทนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงสิ่งที่สำคัญในแต่ละวัน สิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และวิธีที่งานของคุณเชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่า
เมื่อคุณเข้าใกล้กระบวนการนั้นด้วยความชัดเจน การตั้งเป้าหมายอย่างรอบคอบ การสื่อสารที่สม่ำเสมอ และระบบที่ช่วยให้ทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจน คุณจะช่วยให้ผู้จัดการของคุณสนับสนุนคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp มอบโครงสร้างให้คุณเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจับความคิดได้ ปรับปรุงด้วย AI ร่วมมือกันในภาษา เปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้ และติดตามความคืบหน้าในแบบที่โปร่งใสทุกขั้นตอน
พร้อมที่จะทำให้การสนทนาแบ่งปันเป้าหมายครั้งต่อไปของคุณเป็นครั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือไม่?ลองใช้ ClickUp และ ดูว่ามันทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นอย่างไร
คำถามที่พบบ่อย
OKRs คือกรอบการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ และผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ในขณะที่เป้าหมายรายไตรมาสสามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ คิดถึง OKRs ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีโครงสร้างในการตั้งเป้าหมายของคุณในแต่ละไตรมาส
ตั้งเป้าที่จะให้ข้อมูลอัปเดตสั้น ๆ ทุกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัวตามปกติหรือผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องตรงเวลา เพื่อให้ผู้จัดการของคุณได้รับทราบความคืบหน้าโดยไม่เพิ่มการประชุมที่ไม่จำเป็นในปฏิทินของพวกเขา
ถามคำถามเพื่อขอคำชี้แจงเพื่อเข้าใจมุมมองและความกังวลของพวกเขา จากนั้นร่วมมือกันเพื่อหาจุดร่วมกัน. เป้าหมายที่ดีที่สุดคือเป้าหมายที่สอดคล้องกับ 우선순위ของทีมในขณะที่ยังสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพของคุณเอง.