บล็อก ClickUp
Planning

13 แม่แบบวางแผนประจำปีฟรี

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
22 เมษายน 2568

ทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีดาวเหนือ—วิสัยทัศน์ที่นำทางให้ทีมงานมุ่งเน้นและเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่หากปราศจากแผนการ วิสัยทัศน์นั้นก็เป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้น

น่าแปลกใจที่มีเพียง54% ของบริษัทที่มีกระบวนการดำเนินกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ

นี่คือจุดที่การวางแผนประจำปีเปล่งประกาย แผนที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้เป้าหมายถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ทุกระดับขององค์กรเข้าใจบทบาทของตนในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

เราได้คัดเลือก 13 แม่แบบวางแผนประจำปีฟรี เพื่อมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณ เพื่อเร่งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังนำทางสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตหรือปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทที่มั่นคงแล้ว แม่แบบการวางแผนประจำปีนี้คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการประสานงานทีมและบรรลุเป้าหมายของคุณ

อะไรคือแบบแผนการวางแผนประจำปี?

แบบแผนการวางแผนประจำปีเป็นเอกสารมาตรฐานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณให้มีการจัดระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งปี. แบบแผนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการวางแผนเป้าหมาย, กำหนด 우선순위, จัดสรรทรัพยากร, และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.

คิดถึงเทมเพลตการวางแผนประจำปีใด ๆ เป็นกรอบที่ช่วยให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ง่ายขึ้นคุณไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้าเปล่าเสมอไป

เทมเพลตเหล่านี้ถูกจัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานต่างๆ เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์ การสร้างไทม์ไลน์ และการติดตามความคืบหน้า ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเล็กหรือโครงการของคุณจะมีขอบเขตมากเพียงใด เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนและขับเคลื่อนผลลัพธ์ตั้งแต่ต้นจนจบ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนประจำปีดี?

เทมเพลตการวางแผนประจำปีที่ดีย่อมช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:

  • ความเรียบง่าย: แม่แบบควรเข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก โดยลดความซับซ้อนแทนที่จะเพิ่มเข้าไป
  • ความยืดหยุ่น: แม่แบบที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน กำหนดกรอบเวลาที่เป็นไปได้ และมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: ทุกทีมและโครงการมีความเป็นเอกลักษณ์. แม่แบบที่ดีควรมีพื้นที่ให้ปรับแต่งและแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ.
  • การทำงานร่วมกัน: ได้คะแนนพิเศษหากเป็นงานที่ร่วมมือกัน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • ความชัดเจนและจุดมุ่งเน้น: แม่แบบที่ดีที่สุดช่วยลดความไม่แน่นอนในการวางแผนโครงการ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: มองหาเทมเพลตวางแผนประจำปีที่ให้ทดลองใช้ฟรี ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ทดสอบฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย ความยืดหยุ่น และการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณก่อนตัดสินใจใช้งานจริง

13 แม่แบบวางแผนประจำปีฟรี

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เราได้คัดสรรเทมเพลตฟรี 13 แบบที่ช่วยลดความเครียดในการวางแผนประจำปี แต่ละแบบได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบโครงสร้าง ความชัดเจน และความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

1. เทมเพลต ClickUp Annual One Pager

เทมเพลตหน้าเดียวประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สรุปแผนงานและลำดับความสำคัญของคุณสำหรับปีนี้ด้วยเทมเพลต ClickUp Annual One Pager ที่เหมาะสำหรับการรับข้อมูลอย่างรวดเร็วและการจัดแนวให้สอดคล้องกัน

พูดกันตามตรง—การจัดการเป้าหมายประจำปีอาจรู้สึกเหมือนการไล่จับขนนกในพายุลมแรง ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้น คุณจะ ชอบเทมเพลต ClickUp Annual One Pager อย่างแน่นอน

เป็นแผนที่นำทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ การจัดระเบียบ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ

💡ทำไมคุณถึงจะชอบมัน?

คุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่ทีมของคุณกำลังจ้องมองไปที่ทะเลของโน้ตที่ไม่เชื่อมโยงกัน และสงสัยว่าทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันอย่างไร? ใช่แล้ว แบบฟอร์มนี้ ทำลาย ความวุ่นวายนั้นให้หมดสิ้นไป นี่คือเอกสารดิจิทัลแบบหน้าเดียวที่เรียบหรู ซึ่ง:

  • เป้าหมายชัดเจนแจ่มแจ้ง กำหนดเวลา? ตั้งไว้แล้ว ลำดับความสำคัญ? จัดเรียงเรียบร้อย
  • ความคืบหน้าแทบจะกระโดดออกมาจากหน้าจอ (พูดจริงนะ เครื่องมือภาพนี่ดีจนต้องยกนิ้วให้เลย)
  • ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้ว ไม่มีอีกแล้วกับช่วงเวลาที่ว่า "ฉันนึกว่าบ๊อบเป็นคนจัดการเรื่องนั้น!"

ไม่ว่าคุณจะวางแผนการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่หรือกำหนดทิศทางภารกิจระดับองค์กร เทมเพลตนี้พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ เราจะใช้วิธีการวางแผนประจำปีแบบ Marie Kondo นี้โดยไม่คิดมากเกินไปกับผลลัพธ์สำคัญได้อย่างไร?

  • ตั้งเป้าหมาย: ดาวเหนือของคุณในปีนี้คืออะไร? กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วให้ ClickUp นำทางคุณ
  • วางแผนเส้นทาง: แบ่งเป้าหมายใหญ่ที่น่ากลัวออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริง
  • เพิ่มกำหนดเวลา: กำหนดเส้นชัยให้กับแต่ละงาน แรงจูงใจ = เมื่อปลดล็อก
  • มองเห็นและปรับ: ใช้แผนภูมิแกนต์หรือมุมมองบอร์ดสำหรับการติดตามเป้าหมาย รู้สึกภูมิใจเมื่อคุณทำลายเส้นตายเหล่านั้น
  • ทำซ้ำและเฉลิมฉลอง: การตรวจสอบเป็นประจำช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง—และเตือนให้คุณเปิดแชมเปญฉลองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทีมที่ต้องการเอกสารสรุปแผนประจำปีอย่างกระชับ

2. แม่แบบแผนงานประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตแผนงานประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดแนวภารกิจและกำหนดเวลาของทีมโดยใช้เทมเพลตแผนงานประจำปีของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่ามีทิศทางที่ชัดเจนและความพยายามที่ประสานกัน

เอาล่ะ มาพูดถึงเรื่อง การจัดระเบียบขั้นเทพ กันดีกว่า ถ้าคุณกำลังเป็นผู้นำทีม (หรือแค่พยายามจัดระเบียบชีวิตของตัวเอง)เทมเพลตแผนงานประจำปีของ ClickUpคือบัตรผ่านเบื้องหลังสู่ปีแห่งความราบรื่น ปราศจากดราม่าอย่างแท้จริง

💡อะไรที่ทำให้แม่แบบแผนงานนี้โดดเด่น?

  • สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามทุกงาน ตั้งแต่ "กำลังดำเนินการ" ไปจนถึง "เสร็จสมบูรณ์"
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มรายละเอียดโดยไม่ทำให้รก—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามภาพรวม
  • มุมมองในตัว: ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแผนภูมิแกนต์หรือผู้ภักดีต่อรูปแบบรายการ เทมเพลตนี้สามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้
  • AI และระบบอัตโนมัติ: คุณสมบัติเหล่านี้? เหมือนมีผู้ช่วยที่ทำงานทุกสิ่งให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีข้อผิดพลาดเลย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และหัวหน้าแผนกที่ต้องการสร้างแผนการทำงานอย่างละเอียดเพื่อให้ทีมมีความสอดคล้องกัน

3. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp เพื่อบรรลุความสำเร็จระยะยาวที่สามารถวัดผลได้

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpเป็นรายการตรวจสอบที่ทันสมัยและแสดงอยู่ด้านบนสุดเสมอ ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการวางแผนประจำปีของคุณได้เดือนต่อเดือน โครงการต่อโครงการ

💡ทำไมเทมเพลตนี้ถึงเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมด?

การตั้งเป้าหมายประจำปีเป็นเรื่องหนึ่ง—แต่การ บรรลุ เป้าหมายเหล่านั้นคืออีกเรื่องหนึ่ง นี่คือจุดที่เทมเพลตนี้เข้ามาช่วย:

  • กำหนดเป้าหมายใหญ่ของคุณ: ความสำเร็จในสายตาของคุณเป็นอย่างไรภายในวันที่ 31 ธันวาคม? ทำให้ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
  • แยกย่อย: ระบุงานย่อยและเป้าหมายสำคัญที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวางแผนประจำปีของคุณ
  • มอบหมายและกระจายงาน: แบ่งเบาภาระงานให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมดของคุณ (หรือเพียงแค่ตัวคุณในอนาคต)
  • ติดตามความคืบหน้าประจำเดือน: ใช้มุมมองที่มีอยู่ในเทมเพลตเพื่อดูว่าอะไรเสร็จแล้ว อะไรล่าช้า และอะไรที่ต้องการความใส่ใจเพิ่มเติม
  • เฉลิมฉลองชัยชนะ: ความก้าวหน้าไม่ได้หมายถึงแค่การเสร็จสิ้นงานเท่านั้น—แต่ยังหมายถึงการหยุดพักเพื่อชื่นชมความพยายามที่ทุ่มเท

มีอะไรอยู่ข้างใน?

  • การจัดองค์กรเฉพาะโครงการ: แต่ละเป้าหมายจะมีโครงการของตัวเอง—สะอาด, มีจุดมุ่งหมายชัดเจน, และง่ายต่อการจัดการ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม: มอบหมายงาน, คิดค้นไอเดีย, และสร้างแผนการดำเนินงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์
  • การติดตามความคืบหน้า: ตั้งแต่กำหนดเวลาไปจนถึงการแจ้งเตือน ควบคุมทุกขั้นตอนสำคัญได้อยู่หมัด
  • การวิเคราะห์และการปรับปรุง: การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและการติดตามผลผลิตช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีเป้าหมายใด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะ 1 ปี, 5 ปี หรือ 10 ปี ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

เหมาะสำหรับ: ผู้นำ ผู้จัดการ และทีมงานที่มุ่งเน้นการกำหนดและติดตามเป้าหมายหลักประจำปี

4. แม่แบบแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แบ่งเป้าหมายประจำปีของคุณออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp เพื่อการดำเนินงานที่ง่ายดาย

การดำเนินธุรกิจโดยไม่มีแผนปฏิบัติการก็เหมือนกับการบินโดยไม่มีแผนที่ แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตแผนปฏิบัติการประจำปีของ ClickUp— เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างกลยุทธ์ที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

นี่ไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำทั่วไปของคุณ นี่คือเทมเพลตแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกด้านออกแบบมาเพื่อ:

  • เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการกระทำ: ออกแบบแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อความสำเร็จ พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจนและกำหนดเวลา
  • ติดตาม KPI: ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อดูว่าอะไรได้ผล (และแก้ไขสิ่งที่ไม่ได้ผล)
  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนประจำปีมีส่วนร่วมและรับข้อมูลอัปเดตในทุกขั้นตอน

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณส่งมอบผลลัพธ์ได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณด้วย:

  • สถานะที่กำหนดเอง: จัดระเบียบกระบวนการวางแผนประจำปีของคุณให้เป็นระเบียบตามขั้นตอน เช่น "อนุมัติแล้ว", "ดำเนินการอยู่", และ "รอการอนุมัติ"
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ระดมความคิด มอบหมายงาน และอัปเดตความคืบหน้าไปกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง: ตรวจสอบอัตราการเสร็จสิ้นงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI), และประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การใช้งานให้เหมาะกับคุณก็ง่ายมากเช่นกัน:

  • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน: ระบุรายการสำคัญที่คุณต้องการบรรลุในปีนี้
  • วางแผนการทำงาน: สร้างงาน, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, และกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงสำหรับกระบวนการวางแผนประจำปีของคุณ
  • อัปเดตเป็นประจำ: รักษาสถานะให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาความโปร่งใสกับทีมของคุณ
  • ระงับการเช็คอิน: การประชุมเป็นประจำช่วยให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • วิเคราะห์และปรับปรุง: ใช้การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับแนวทางของคุณและรับรองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการรายละเอียดและดำเนินการขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ให้สอดคล้องกับการวางแผนองค์กรเพื่อการเติบโต

5. แม่แบบปฏิทินประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินรายปี ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและติดตามเหตุการณ์สำคัญ, กำหนดเวลา, และเป้าหมายตลอดทั้งปีโดยใช้แบบแผนปฏิทินประจำปีของ ClickUp

รู้สึกท่วมท้นกับทุกสิ่งที่ต้องจัดการในปีนี้หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUp— เครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณ:

  • วางแผนและจัดระเบียบ: กำหนดงาน กิจกรรม และเป้าหมายสำหรับปีนี้ไว้ในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้า: มองเห็นความคืบหน้าด้วยสถานะเช่น "เสร็จสมบูรณ์" และ "กำลังดำเนินการ"
  • จัดลำดับความสำคัญแบบมืออาชีพ: มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดด้วยมุมมอง "เริ่มต้นที่นี่"

นี่คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับกำหนดเวลา, บรรลุเป้าหมาย, และรักษาสติของคุณให้คงอยู่. นี่คือวิธีการทำงาน:

  • มุมมองปฏิทิน: วางแผนงานและกิจกรรมสำหรับแต่ละเดือน
  • กิจกรรมตามมุมมองสถานะ: จัดระเบียบงานเป็นสถานะต่างๆ เช่น "ตามแผน" หรือ "จะเริ่ม"
  • มุมมองรายการกิจกรรม: ดูทุกงานได้ในพริบตาเพื่อการอัปเดตและตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • เริ่มต้นที่นี่: จัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญที่สุดและจัดการก่อน

ฟังดูดีเกินจริงไปไหม? ถ้าอย่างนั้นคุณควรเชื่อเถอะ!

ด้วยเทมเพลตนี้ ไม่มีงานหรือเหตุการณ์ใดหลุดรอดไปได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทีมหรือจัดการตัวเอง นี่คือวิธีแก้ปัญหาที่สะดวกที่สุดในการรักษาความเป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งปี

เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผน ผู้ประสานงาน และทีมงานที่ต้องการภาพรวมในระดับสูงของเหตุการณ์สำคัญ กำหนดเวลา และกิจกรรมต่างๆ

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์งานและสมาชิกไม่จำกัด ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใจดีที่สุดสำหรับทีมทุกขนาด

6. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ด้วยเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอน

ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือทางอาชีพ ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน แต่คุณจะเปลี่ยนความปรารถนาเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถทำได้และวัดผลได้อย่างไร?

นั่นคือจุดที่แนวทางที่มีโครงสร้างอย่างเทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUpมีประโยชน์

ฉันใช้คลิกอัพเป็นแพลนเนอร์ส่วนตัวเพื่อติดตามข้อมูลการศึกษา แผนงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่าง งานบ้าน ติดตามกิจกรรมกีฬาของฉัน และติดตามการสมัครงาน นอกจากนี้ฉันยังสร้างแดชบอร์ดจากข้อมูลนี้เพื่อให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้

ฉันใช้คลิกอัพเป็นแพลนเนอร์ส่วนตัวเพื่อติดตามข้อมูลการศึกษา แผนงานอดิเรกและกิจกรรมยามว่าง งานบ้าน ติดตามกิจกรรมกีฬาของฉัน และติดตามการสมัครงาน นอกจากนี้ฉันยังสร้างแดชบอร์ดจากข้อมูลนี้เพื่อให้ฉันสามารถติดตามความคืบหน้าได้

เทมเพลตนี้มอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณจัดการเป้าหมายจากทุกมุมมอง ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่หรือกำลังไล่ตามความทะเยอทะยานส่วนตัว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • กำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้: แบ่งความฝันใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย: ควบคุมเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เช่น ไทม์ไลน์ แดชบอร์ด และมุมมองที่กำหนดเอง
  • ปรับตัวได้ทันที: ต้องการปรับเปลี่ยนแผนของคุณหรือไม่? อัปเดตงาน, กำหนดเวลา, หรือลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยไม่เสียแรงขับเคลื่อน

เทมเพลตเป้าหมายประจำปีของ ClickUp ยังมีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน

  • สถานะที่กำหนดเอง: แสดงความคืบหน้าด้วยเครื่องหมายที่ชัดเจน เช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จสมบูรณ์"
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น ระดับความสำคัญหรือสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกอย่างในที่เดียว
  • มุมมองที่กำหนดเอง: สลับระหว่างรายการ, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน หรือรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการทำงานของคุณ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ติดตั้งมาในตัวยังช่วยให้การมอบหมายงาน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้า และการสร้างความรับผิดชอบของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มุ่งเน้นเป้าหมาย, ผู้จัดการโครงการ, และผู้ที่ชื่นชอบการพัฒนาตนเอง

7. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพเป้าหมายระยะยาวของคุณและวางแผนเส้นทางที่ชัดเจนไปข้างหน้าด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางธุรกิจของ ClickUp

ยอมรับกันเถอะ—การนำทางกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยไม่มีแผนที่นำทางนั้นเหมือนกับการทำอาหารโดยไม่มีสูตรเทมเพลตแผนที่นำทางธุรกิจของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องมีเพื่อเปลี่ยนความคิดใหญ่ให้กลายเป็นแผนการที่สามารถทำได้จริง

มันช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจน, ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย. ด้วยทุกเป้าหมายที่ชัดเจน และทุกสมาชิกในทีมที่สอดคล้องกัน, คุณจะมีความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายใด ๆ.

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีเทมเพลตนี้ในแผนงานโครงการของคุณ:

  • ความชัดเจนในกลยุทธ์: มองภาพรวมในขณะที่ติดตามรายละเอียด
  • การปรับทีมให้สอดคล้อง: ให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน
  • ประสิทธิภาพ: ให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบสูงและส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็ว

สงสัยว่าจะใช้เทมเพลตนี้อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด? ดีใจที่คุณถาม!

  • มุมมองเป้าหมายเชิงกลยุทธ์: ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายหลัก
  • มุมมองแผนที่ถนนแบบแกนต์: แสดงเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงานในรูปแบบที่เรียบง่ายและอ่านง่าย
  • มุมมองไทม์ไลน์ตามหมวดหมู่: จัดลำดับความสำคัญของงานตามหมวดหมู่ธุรกิจเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ: CEO, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และทีมกลยุทธ์ที่กำลังกำหนดและสื่อสารเป้าหมายระยะยาว

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทบทวนแผนธุรกิจของคุณอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดหรือความสามารถของทีมคุณ. การทำเช่นนี้จะช่วยให้แผนมีความยืดหยุ่นและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ.

8. แม่แบบแผนสำรองของ ClickUp

เทมเพลตแผนสำรอง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดด้วยการสร้างกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงด้วยเทมเพลตแผนสำรองของ ClickUp

ไม่มีใครสามารถทำนายวิกฤตได้ทุกครั้ง แต่คุณสามารถเตรียมตัวได้ ด้วยเทมเพลตแผนสำรอง Clickup คุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อ:

  • คาดการณ์ความเสี่ยง: ระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ
  • วางแผนอย่างมีกลยุทธ์: พัฒนาแผนปฏิบัติการที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ
  • จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ: ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเหตุฉุกเฉิน
  • รักษาความคล่องตัว: ทดสอบสถานการณ์ต่างๆ และปรับปรุงการตอบสนองของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด เทมเพลตนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมเผชิญกับความท้าทายอย่างเต็มที่ จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้าของแผนสำรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่มีความสำคัญสูงได้รับการดำเนินการก่อน และรับคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างและดำเนินการแผนสำรองของคุณโดยใช้มุมมองที่หลากหลาย

คุณยังสามารถจัดระเบียบงานให้เป็นสถานะที่กำหนดเอง เช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" และ "เสร็จแล้ว" เพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากเทมเพลตนี้:

  • ระบุความเสี่ยง: ประเมินช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม
  • พัฒนาแผนปฏิบัติการ: มอบหมายความรับผิดชอบและกำหนดขั้นตอนสำหรับการตอบสนองต่อความเสี่ยงแต่ละรายการ
  • สถานการณ์ทดสอบ: จำลองวิกฤตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้า: อัปเดตสถานะงานและแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเป็นประจำ
  • ปรับปรุงและพัฒนา: วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนของคุณอย่างต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการความเสี่ยง, ผู้บริหาร, และเจ้าของกิจการที่กำลังจัดทำแผนสำรองข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

9. แม่แบบรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มอบมุมมองแบบภาพรวมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วยเทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจของ ClickUp

รายงานประจำปีไม่ใช่เพียงแค่การสรุปตัวเลข—มันคือโอกาสในการเล่าเรื่องราวของบริษัทคุณ ด้วยเทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจของ Clickup คุณสามารถ:

  • รวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ: รวบรวมข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว
  • วิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพ: ระบุรูปแบบและประเมินการเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป
  • นำเสนออย่างมืออาชีพ: ส่งมอบรายงานที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมซึ่งเน้นถึงความสำเร็จและความท้าทายของคุณ

เจสซี่ วิทแมน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมของ Conveneสรุปผลกระทบของเทมเพลตนี้และเทมเพลตอื่นๆ ที่คล้ายกันได้อย่างกระชับ:

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับฉันกับ Click Up คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการนำความสม่ำเสมอไปใช้กับทุกทรัพย์สินของเราในทุกภูมิภาค ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าจะไปที่สถานที่ Convene แห่งใดก็ตาม

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับฉันกับ Click Up คือเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และความสามารถในการนำความสม่ำเสมอไปใช้กับทุกทรัพย์สินของเราในทุกภูมิภาค ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเหมือนกันไม่ว่าจะไปที่สถานที่ Convene แห่งใดก็ตาม

นี่คือวิธีการใช้เทมเพลตให้เหมาะกับคุณ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของรายงานของคุณ: ระบุผลลัพธ์หลักและข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร
  • มอบหมายบทบาท: มอบหมายงาน เช่น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสร้างเนื้อหา
  • จัดระเบียบเนื้อหา: ใช้โครงสร้างของเทมเพลตเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นลำดับและเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล
  • มองเห็นแนวโน้ม: รวมแผนภูมิ, กราฟ, และอินโฟกราฟิกเพื่อการนำเสนอที่มีชีวิตชีวา
  • ทบทวนและปรับปรุง: ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อสรุปและขัดเกลาเอกสารรายงานให้สมบูรณ์

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร, นักวิเคราะห์, และทีมสื่อสารที่รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

👀 คุณรู้หรือไม่? ClickUp มีฟีเจอร์ Notepad ในแอป ให้คุณจดบันทึกไอเดีย บันทึกการประชุม หรือเตือนความจำอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

10. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp

เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp สนับสนุนการเติบโตของพนักงานและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

พนักงานของคุณคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท และการลงทุนในการเติบโตของพวกเขาคือการลงทุนในความสำเร็จของคุณเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน Clickupช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์เฉพาะบุคคลเพื่อทำให้การพัฒนาพนักงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์

เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย: พนักงานรู้สึกมีคุณค่า และองค์กรของคุณได้รับประโยชน์จากทีมงานที่มีทักษะและกระตือรือร้น

ทำไมเทมเพลตนี้จึงมีความสำคัญ?

  • แผนงานเฉพาะบุคคล: สร้างแผนพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับพนักงานแต่ละคน
  • เป้าหมายที่สามารถวัดได้: ติดตามผลการดำเนินงานและการเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจง
  • วงจรข้อเสนอแนะ: ร่วมมือกับพนักงานเพื่อทบทวนความก้าวหน้าและปรับแผน
  • สถานะที่กำหนดเอง: จัดระเบียบงานเป็น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", และ "เสร็จแล้ว"

นี่คือคำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ประเมินความต้องการ: ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน
  • วางแผนกิจกรรม: มอบหมายงาน เช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา หรือโอกาสในโครงการใหม่
  • ติดตามและทบทวน: ตรวจสอบความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ
  • ปรับตามความเหมาะสม: ปรับปรุงแผนงานตามข้อเสนอแนะของพนักงานและผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, ผู้จัดการ, และผู้ให้คำปรึกษาที่ส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและติดตามการพัฒนาอาชีพ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อกำหนดเป้าหมายประจำปีสำหรับการพัฒนาพนักงาน ควรพิจารณาใช้กรอบ SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เพื่อให้เป้าหมายของคุณชัดเจนและสามารถบรรลุได้มากขึ้น

11. แม่แบบแผนงาน 1 ปี ด้วย PowerPoint โดย SlideModel

เทมเพลตแผน 1 ปี PowerPoint: เทมเพลตการวางแผนประจำปี
ผ่านโหมด สไลด์ l

เทมเพลตแผน 1 ปีของ SlideModel สำหรับ PowerPointไม่ได้ให้แค่สไลด์เท่านั้น แต่ยังมอบโครงสร้างสำหรับปีข้างหน้าอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะวางแผนเป้าหมายรายไตรมาสหรือเปิดตัวไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ เทมเพลตนี้จะมอบผืนผ้าใบที่ดูดีและเป็นมืออาชีพให้คุณ ซึ่งมีความหลากหลายและทรงพลัง

ทำไมถึงได้ผล:

  • การเล่าเรื่องด้วยภาพ: ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์, และตัวติดตามรายละเอียดช่วยให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้แค่เสนอแผนของคุณ—แต่คุณกำลังเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ
  • ปรับแต่งได้สำหรับทุกสถานการณ์: ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการดำเนินงานของทีมหรือนำเสนอแผนกลยุทธ์ให้กับลูกค้า สไลด์เหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน
  • ความสวยงามผสานประโยชน์ใช้สอย: ตั้งแต่การจัดวางที่เรียบหรูไปจนถึงอินโฟกราฟิกที่มีชีวิตชีวา การออกแบบเพิ่มความชัดเจนและเสน่ห์โดยไม่ทำให้รู้สึกหนักเกินไป

เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจสำหรับแผนกลยุทธ์

12. แม่แบบแผนธุรกิจประจำปีโดย HubSpot

แบบแผนธุรกิจประจำปี : แบบแผนการวางแผนประจำปี
ผ่านทางHubSpot

การสร้างแผนธุรกิจประจำปีอาจรู้สึกเหมือนการคลี่คลายใยแมงมุมของความคิดแต่ด้วยเทมเพลตแผนธุรกิจประจำปีของ HubSpotทำให้รวดเร็วและง่ายดาย

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนความทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้. แบบฟอร์มคือ:

  • ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่าย: ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่วิสัยทัศน์และพันธกิจไปจนถึงการคาดการณ์ทางการเงิน ทำให้แผนของคุณมีความลึกซึ้งโดยไม่รู้สึกซับซ้อน
  • ขับเคลื่อนด้วยการกระทำ: ไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ แต่เป็นวิธีการที่คุณจะทำให้เกิดขึ้นได้ พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนและความรับผิดชอบ
  • เป็นมิตรกับผู้ชม: ออกแบบมาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักลงทุน มอบข้อมูลเชิงลึกด้วยความชัดเจนและแม่นยำ

เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบสำหรับเป้าหมายในปีหน้า

13. แบบฟอร์มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประจำปี โดยทีมสไลด์

แบบแผนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประจำปี: แบบแผนการวางแผนประจำปี
ผ่านทางทีมสไลด์

การบริหารจัดการบุคลากรตลอดทั้งปีอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายSlideTeam's Annual Human Resource Planning Templateช่วยลดความซับซ้อนนั้นลง ทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลกับการเติบโตขององค์กรได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติต่อไปนี้ทำให้เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ:

  • ความเรียบง่ายเชิงกลยุทธ์: นำทางคุณผ่านวงจรหลักของงานทรัพยากรบุคคล—การสรรหา การฝึกอบรม และการรักษาพนักงาน—โดยไม่พลาดทุกขั้นตอนสำคัญ
  • พร้อมมองภาพรวม: แผนภูมิแกนต์และตัวติดตามขั้นตอนการทำงานช่วยให้คุณขยายมุมมองหรือเจาะลึกรายละเอียดได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
  • ความยืดหยุ่นที่ปรับแต่งได้: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสตาร์ทอัพหรือบริษัทขนาดใหญ่ มันสามารถปรับให้เข้ากับขนาดและความต้องการของทีมคุณ

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้สรรหาบุคลากรที่วางแผนการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

เริ่มต้นการวางแผนประจำปีของคุณด้วย ClickUp

เมื่อปีใหม่ใกล้เข้ามา ถึงเวลาที่จะสลัดความวุ่นวายออกไปและเริ่มต้นด้วยแผนที่จะยึดมั่นได้จริง แม่แบบการวางแผนประจำปีฟรีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมาย ทีม และจังหวะของคุณโดยเฉพาะ

ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณจะกำหนดเป้าหมายและวางแผนทุกขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

พร้อมที่จะควบคุมปีของคุณแล้วหรือยัง? อย่าเพียงแค่วางแผน—วางแผนอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp.สมัครฟรีตอนนี้และดูวิสัยทัศน์ของคุณกลายเป็นความจริง!