ทางเลือก AI สำหรับการแชททีมและการทำงานอัตโนมัติที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ทีมต่าง ๆ พึ่งพา Glue AI เพื่อขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า แต่เมื่อทีมขยายตัว ความต้องการใหม่ ๆ ก็เพิ่มขึ้นตาม
วิศวกรต้องการการควบคุมที่ละเอียดมากขึ้น, ระบบอัตโนมัติผลักดันให้เกิดการประสานงานที่สะอาดขึ้น, และผู้นำต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถขยายได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง.
ในบางช่วงเวลา ข้อจำกัดต่างๆ ดูเหมือนจะใกล้เข้ามา และการค้นหาทางเลือกแทน Glue AI กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผล
หากกระบวนการทำงานของคุณรู้สึกถูกจำกัดหรือตัวแทนของคุณต้องการความยืดหยุ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางเทคนิคของคุณ การสำรวจตัวเลือกอื่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล การเลือกที่เหมาะสมกว่าสามารถเสริมสร้างความร่วมมือ ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่น และสนับสนุนจังหวะที่ทีมของคุณคาดหวัง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Glue AI มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Glue AI ในพริบตา
นี่คือภาพรวมของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Glue AI และสิ่งที่แต่ละตัวนำเสนอ 👇
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการและประสานงานงานด้วยแชทโดยใช้ AI สำหรับทีมผลิตภัณฑ์, ฝ่ายปฏิบัติการ และ PMO ขององค์กร
|ClickUp Brain สำหรับคำตอบด้วย AI เชิงบริบท, ระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขและการจัดการงานซ้ำๆ, เอเจนต์สำหรับการดำเนินการงาน AI ข้ามโปรเจกต์และเอกสาร
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เพื่อนร่วมงาน.ai
|การสร้างตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานอย่างรวดเร็วในหลายแผนก
|เครื่องมือสร้างตัวแทนแบบลากและวางที่มองเห็นได้ทันที, ตัวกระตุ้นเว็บฮุค, การทดสอบในแซนด์บ็อกซ์พร้อมการย้อนกลับเวอร์ชัน, แดชบอร์ดการตรวจสอบประสิทธิภาพ, การอนุญาตตามบทบาท
|ราคาตามความต้องการ
|ขี้เกียจ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่เกิดจากการแชทและปัญญาประดิษฐ์ของข้อความเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์และทีมที่กำลังเติบโต
|อีโมจิและคำสำคัญเป็นตัวกระตุ้น, สรุปโดย AI, แคนวาสสำหรับบริบทโครงการ, การสนับสนุน CLI สำหรับการปรับใช้แอปที่กำหนดเอง, การปักหมุดช่องทาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75/เดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การร่วมมือขององค์กรและการทำงานอัตโนมัติด้วย AI สำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft 365
|Copilot AI สำหรับสรุปและร่างเอกสาร, การผสานรวมกับ Power Automate, การควบคุมการเก็บรักษาข้อมูล eDiscovery, การตรวจสอบเนื้อหาในช่องทาง, การซิงค์ SharePoint + Outlook
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Google Chat
|การส่งข้อความด้วย AI น้ำหนักเบาและการสื่อสารใน Chrome สำหรับทีม Google Workspace
|สรุปข้อความสำหรับราศีเมถุน, การแปลงข้อความเป็นงาน, การปักหมุดข้อความ, การกรองด้วยคำสำคัญ, บอท Apps Script
|ทดลองใช้ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $8. 40/เดือนต่อผู้ใช้
|Mattermost
|ระบบส่งข้อความสำหรับทีมที่ปลอดภัยและโฮสต์เองได้ สำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|การติดตั้งภายในองค์กร, การควบคุม SSO/SAML, แนวทางปฏิบัติสำหรับเหตุการณ์, การบันทึกการส่งออกทั้งหมด, ตลาดปลั๊กอินสำหรับการผสานรวมอย่างลึกซึ้ง
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Rocket. Chat
|การสื่อสารแบบหลายช่องทางระหว่างทีมภายในและช่องทางแชทสาธารณะสำหรับการสนับสนุนและการปฏิบัติการภาคสนาม
|การแปลแบบเรียลไทม์, การอนุญาตตามบทบาท, ระบบอัตโนมัติของแชทบอท, แดชบอร์ดการวิเคราะห์, นโยบายการเก็บรักษาข้อความ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|บิด
|การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและให้ความสำคัญกับเธรดเป็นอันดับแรก สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเน้นการโฟกัส
|พื้นที่เฉพาะสำหรับกระทู้, ตัวเตือนการตอบกระทู้, การอัปเดตแบบยาวพร้อมการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, การส่งออกกระทู้เป็นไฟล์ PDF, การแจ้งเตือนแบบเลือก
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้
|CrewAI
|การประสานงานแบบหลายตัวแทนสำหรับทีมเทคนิคที่พัฒนาระบบ AI ด้วย Python
|พฤติกรรมของตัวแทนที่กำหนดตามบทบาท, กิจวัตรแบบลำดับ/ขนาน/ลำดับชั้น, การเลือกหลาย LLM, บันทึกการดำเนินการ, ระบบหน่วยความจำ
|ราคาตามความต้องการ
|ออโต้เจน
|การแก้ปัญหาด้วยตัวแทนสนทนาสำหรับกลุ่มวิจัยและวิศวกรรม
|การให้เหตุผลของตัวแทนที่อิงการสนทนา, แซนด์บ็อกซ์สำหรับการรันโค้ด, การสนทนาที่สามารถเล่นซ้ำได้, การแคชคำตอบ, เงื่อนไขการยุติ
|ฟรี (โอเพนซอร์ส)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Glue AI?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Glue AI คุณต้องการเครื่องมือที่เข้าใจบริบท เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับระบบของคุณและใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องดูแลตลอดเวลา นั่นจึงกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนไว้ดังนี้:
- ดึงเจตนาของข้อความโดยใช้ประวัติการสนทนาทั้งหมดแทนการกระตุ้นจากข้อความเดียว
- รองรับเงื่อนไขซ้อนกัน การแปลงข้อมูล ตัวกรอง regex และตรรกะหลายขั้นตอน
- สร้างงานที่มีฟิลด์ต่างๆ เช่น ความสำคัญ สปรินต์ ป้ายกำกับ ผู้รับผิดชอบ และทรัพยากรที่เชื่อมโยง
- สรุปหัวข้อที่ยาวพร้อมจุดตัดสินใจ, อุปสรรค, การติดตามผล, และเวลา
- ดำเนินการอัตโนมัติการจัดการโครงการในระดับขนาดใหญ่ด้วยการจัดการคิว การทำงานแบบขนาน และไม่มีการจำกัดอัตราอย่างกะทันหัน
- ให้บริการ SSO, การจัดเตรียม SCIM, การอนุญาต IP, บันทึกการตรวจสอบ และการควบคุมการเก็บรักษาข้อมูล
- รวมถึงเครื่องมือสร้างแบบภาพพร้อมโหมดทดสอบ ประวัติเวอร์ชัน และตัวเลือกการย้อนกลับ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI กาว
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Glue AI 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการ AI + ระบบอัตโนมัติพร้อมการจัดการโครงการและงาน)
ClickUpคือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก งาน โครงการ เอกสาร ระบบอัตโนมัติ และ AI ของคุณเชื่อมต่อกันในหนึ่งระบบเดียว ทำให้ทีมของคุณหลีกเลี่ยงการทำงานที่กระจัดกระจายและดำเนินการวางแผนและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นในขั้นตอนเดียว
Glue AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ แต่ไม่ได้ทำงานร่วมกับข้อมูลโครงการจริงของคุณ ClickUp มอบ AI, เวิร์กโฟลว์ และการมองเห็นโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว หมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวและให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสร้างบริบทใหม่
นี่คือภาพที่ใกล้ขึ้น! 👀
เร่งการตัดสินใจในชีวิตประจำวันด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brainเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการของคุณ เพราะเข้าใจปริมาณงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ประวัติการทำงาน และกิจกรรมระหว่างทีมต่างๆ คุณเพียงแค่ขอความชัดเจน ก็จะได้รับคำตอบที่สะท้อนถึงงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการไปแล้ว
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินโครงการขนานหลายโครงการ
คุณขอให้ Brain สแกนกิจกรรมในโครงการใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ มันจะอ่านงาน ความคิดเห็น และเอกสารที่เชื่อมโยง จากนั้นให้รายงานสถานะที่ชัดเจน: สิ่งที่ดำเนินไปตามแผน เจ้าของงานที่ต้องการความช่วยเหลือ และความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งคุณควรตรวจสอบก่อนการประชุมสแตนด์อัพครั้งต่อไป
คุณเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเพราะคุณข้ามขั้นตอนการสืบสวน
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบโครงการการนำไปใช้ครั้งนี้ แสดงความคืบหน้าปัจจุบัน ชี้ให้เห็นความเสี่ยง และระบุขั้นตอนต่อไปที่ฉันควรมอบหมายก่อนการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้
รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการด้วยการอัตโนมัติ
ทีมปฏิบัติการเสียเวลาเมื่อการกระทำตามกิจวัตรหลุดผ่านช่องว่างClickUp Automationจัดการกับช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีม PMO ของคุณจัดการการรับโครงการ
มีคำขอใหม่เข้ามาผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานโครงการ กำหนดเจ้าของ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มรายการตรวจสอบตามประเภทของโครงการ
ระบบอัตโนมัติอีกระบบหนึ่งจะอัปเดตแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอของคุณเมื่องานที่รับเข้ามาได้รับการอนุมัติแล้ว คุณจึงสามารถรักษาความสม่ำเสมอได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ขยายการดำเนินงานของคุณด้วยตัวแทน AI
ClickUp Agentsช่วยให้คุณจัดการงานจำนวนมากและงานซ้ำๆ ได้โดยไม่ต้องกระจายเครื่องมือของคุณจนเกินไป Agents จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นกิจวัตร ตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณ และสนับสนุนงานที่ต้องมีการกำกับดูแลซึ่งปกติแล้วจะทำให้ PMO และทีมปฏิบัติการทำงานช้าลง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณดูแลพอร์ตโฟลิโอที่มีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่มากกว่า 40 โครงการ
คุณสร้างเอเจนต์ที่ตรวจสอบแดชบอร์ดโครงการของคุณทุกเช้า ตรวจสอบตารางเวลาที่ล่าช้า และโพสต์การอัปเดตสั้นๆ ภายในงานทบทวนประจำสัปดาห์ของคุณ อีกเอเจนต์หนึ่งอ่านการเปลี่ยนแปลงสถานะของงานด้านวิศวกรรมและเตรียมสรุปที่คุณแชร์ในการประชุมซิงค์ของผู้นำ
คุณจะได้รับชั้นสนับสนุนที่คอยเฝ้าดูพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาไปกับการตัดสินใจแทนการค้นหาข้อมูล นี่คือวิธีสร้างของคุณเอง:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้ทุกการสนทนาเชื่อมโยงกับงานเชิงกลยุทธ์: พูดคุยเกี่ยวกับงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนบการตัดสินใจโดยตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยClickUp Chat
- เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง: ใช้ClickUp BrainGPTเพื่อตีความงาน, แชท, และเอกสาร, สรุปสิ่งที่สำคัญ, และแนะนำขั้นตอนต่อไปของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
- บันทึกความคิดอย่างรวดเร็วโดยไม่สะดุด: พูดบันทึกการอัปเดต ข้อกำหนด หรือประเด็นสำคัญจากการประชุม เพื่อทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าด้วยClickUp Talk to Text
- รวมทุกเครื่องมือเข้าด้วยกัน: เชื่อมต่อ CRM, เครื่องมือจัดการงาน, แอปส่งข้อความ และระบบเนื้อหาของคุณผ่านClickUp Integrations เพื่อให้ AI ทำงานด้วยบริบทที่ครบถ้วน
- จัดเก็บความรู้ของทีมในที่ที่ทำงาน: สร้างคู่มือภายใน เอกสารลูกค้า สรุปงาน และงานวิจัยภายในClickUp Docsเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และเชื่อมโยงกับงานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีข้อจำกัดในการใช้ AI สำหรับแผนฟรี
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขได้กล่าวไว้ว่า:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมากเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานแทนฉันในสิ่งที่ต้องทำ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานแทนฉันในสิ่งที่ต้องทำ การทำงานอัตโนมัตินี้ช่วยได้มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระบบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp นั้นง่ายต่อการนำทางมาก ทำให้การเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI และ GitHub ได้ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกัน โดยรวมแล้ว ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง
🔍 คุณรู้หรือไม่?หนึ่งในโมเดลแรกที่มีลักษณะคล้ายโครงข่ายประสาทเทียมอย่างแท้จริงถูกเสนอขึ้นในปี 1943 โดยวอร์เรน แมคคัลล็อก และวอลเตอร์ พิตส์: 'เซลล์ประสาทเทียม' ขนาดเล็กที่วางรากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับสิ่งที่ต่อมาได้กลายเป็นระบบเรียนรู้เชิงลึก
2. Coworker.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Coworker.aiช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AIได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพจะเชื่อมต่อเครื่องมือที่คุณมีอยู่ เพื่อให้ตัวแทนสามารถดึงข้อมูลลูกค้าจาก CRM ตรวจสอบสินค้าคงคลังในฐานข้อมูล และส่งการอัปเดตไปยัง Slack ได้ในลำดับการทำงานอัตโนมัติเพียงขั้นตอนเดียว
คุณกำลังสอนตัวแทนให้จัดการกับงานซ้ำๆ ที่ทีมของคุณทำด้วยตนเอง: การประมวลผลตั๋วสนับสนุน การอัปเดตสเปรดชีต และการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ทางเลือกของ Glue AI จะติดตามสิ่งที่ตัวแทนแต่ละคนทำผ่านแดชบอร์ดการตรวจสอบ เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่างานใดเสร็จสมบูรณ์และจุดใดที่เกิดปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Coworker.ai
- กำหนดเวลาให้ตัวแทนทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเรียกใช้งานตามเว็บฮุคที่เข้ามาจากระบบที่คุณมีอยู่
- ส่งข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตัวแทนส่งออกและบันทึกการเสร็จสิ้นงานเพื่อวิเคราะห์จุดติดขัดในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ
- กำหนดระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถดู แก้ไข หรือปรับใช้ตัวแทนได้ตามบทบาทของพวกเขา
- ทดสอบกระบวนการทำงานของตัวแทนทดสอบในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ก่อนที่จะนำไปใช้ในช่องทางจริง
- ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันของเอเจนต์ก่อนหน้าเมื่อการอัปเดตทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดในกระบวนการอัตโนมัติของคุณ
ข้อจำกัดของ Coworker.ai
- ไลบรารีเทมเพลตมีจุดเริ่มต้นน้อยกว่าทางเลือก Glue AI ที่มีความสมบูรณ์แล้ว
- การทำงานตามขั้นตอนของระบบต้องการความคิดเชิงเทคนิค แม้ว่าคุณจะไม่ได้เขียนโค้ดก็ตาม
- ตัวเลือกการผสานรวมไม่ครอบคลุมเครื่องมือเฉพาะทางมากเท่ากับแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร
ราคาของ Coworker.ai
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากเพื่อนร่วมงาน.ai
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องSwarm Intelligence ซึ่งหมายถึงการที่ตัวแทนที่เรียบง่ายจำนวนมากทำงานในท้องถิ่นสามารถสร้างพฤติกรรมรวมที่ซับซ้อนได้นั้น มาจากการสังเกตทางชีววิทยาโดยตรง (เช่น มด ปลวก ผึ้ง ฝูงนก) ในด้าน AIแนวคิดนี้ได้รับการจัดระบบอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 1989โดย Gerardo Beni และ Jing Wang ในบริบทของระบบหุ่นยนต์เซลล์
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
3. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานแบบแชท)
ด้วย Slack คุณสามารถเรียกใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อมีคนใส่อีโมจิเฉพาะในข้อความ, ระบุคำสำคัญ, หรือโพสต์ในช่องทางที่กำหนดไว้ นักพัฒนาในทีมของคุณสามารถส่งคอมมิตไปยัง GitHub และ Slack จะสร้างเธรดในช่องทางวิศวกรรมของคุณโดยอัตโนมัติ, แท็กบุคคลที่เกี่ยวข้อง, และเพิ่มไปยังกระดานสปรินต์ของคุณ
นอกจากนี้ AI ของ Slack ยังสรุปหัวข้อสนทนายาว ๆ ให้คุณอีกด้วย คุณไม่ต้องเลื่อนดูข้อความถึง 200 ข้อความเพื่อหาว่ามีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้น สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้น่าสนใจสำหรับทีมเทคนิคคือระบบนิเวศของ API คุณสามารถส่งข้อมูลจากเครื่องมือภายในของคุณไปยังช่องทางต่าง ๆ และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วทั้งระบบของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ปักหมุดข้อความหรือไฟล์ที่สำคัญไว้ที่ส่วนหัวของช่องทาง เพื่อให้สมาชิกใหม่เห็นเอกสารและลิงก์สำคัญได้ทันที
- สร้างเอกสารแคนวาสที่รวมบันทึกการประชุม, ไทม์ไลน์โครงการ, และไฟล์ฝังตัวไว้ในที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเฉพาะช่องทางเพื่อปิดเสียงพื้นที่ที่มีความสำคัญต่ำในขณะที่ยังคงรับการแจ้งเตือนจากช่องทางเร่งด่วน
- เก็บถาวรช่องที่ไม่ใช้งานเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณในขณะที่ยังคงรักษาประวัติข้อความที่สามารถค้นหาได้
- ใช้ Slack CLI เพื่อปรับใช้และทดสอบแอปพลิเคชันที่กำหนดเองในเครื่องก่อนแจกจ่ายไปยังองค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Slack
- การสรุปโดย AI และคุณสมบัติขั้นสูงต้องการแผนการชำระเงิน
- ข้อจำกัดของแพ็กเกจฟรีจะจำกัดประวัติข้อความ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสูญเสียบริบทเมื่อเวลาผ่านไป
- ความลึกของการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถเทียบเท่ากับแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์เฉพาะทางสำหรับลำดับงานที่ซับซ้อน
ราคาต่ำ
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (37,045+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,910+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันใช้ Slack เป็นหลักสำหรับการทำงานและพบว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ความสามารถในการตั้งค่าแชทกลุ่ม ข้อความโดยตรง และการทำงานอัตโนมัตินั้นน่าประทับใจมาก ฉันชื่นชมการทำงานอัตโนมัติที่ Slack ช่วยให้สามารถทำได้ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเก็บข้อมูลสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานหลายอย่างของฉันเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น […] การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และการตั้งค่าต่างๆ ก็ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานได้อย่างมาก
ฉันใช้ Slack เป็นหลักสำหรับการทำงานและพบว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร ความสามารถในการตั้งค่าแชทกลุ่ม ข้อความโดยตรง และการทำงานอัตโนมัตินั้นน่าประทับใจมาก ฉันชื่นชมระบบการทำงานอัตโนมัติที่ Slack ช่วยให้สามารถจับข้อมูลสำคัญได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานหลายอย่างของฉันเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น […] การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และการตั้งค่าต่างๆ ก็ใช้งานง่าย ทำให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ของ Microsoft 365)
ทีมส์มีประโยชน์เมื่อองค์กรของคุณใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว Copilot จะอยู่ในอินเทอร์เฟซและสามารถร่างข้อความ สรุปการประชุม หรือตอบคำถามโดยการค้นหาเอกสาร SharePoint และอีเมล Outlook ของคุณ การเชื่อมต่อกับ Power Automate หมายความว่าคุณสามารถสร้างโฟลว์ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมใน Teams ได้ เช่น เมื่อมีคนกล่าวถึงกำหนดส่งงานในแชท งานก็จะปรากฏใน Planner โดยอัตโนมัติ
ทีมวิศวกรรมสามารถฝังแอปพลิเคชันที่กำหนดเองลงใน Teams ได้โดยตรงโดยใช้ Toolkit ซึ่งช่วยให้เครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องสลับบริบท การควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณสามารถกำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ และบังคับใช้การกำกับดูแลข้อมูลในทุกช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- บันทึกการฝึกอบรมหรือการประชุมทั้งหมด และให้ Teams สร้างบทโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของหัวข้อในการสนทนา
- ปักหมุดแท็บสำหรับไซต์ SharePoint ที่เข้าถึงบ่อย แดชบอร์ด Power BI หรือเครื่องมือภายในองค์กรโดยตรงภายในช่องทีม
- กำหนดค่าการตั้งค่า eDiscovery เพื่อค้นหาและส่งออกข้อมูลการแชทสำหรับการตรวจสอบทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- กำหนดสิทธิ์การดูแลในช่องเพื่อให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายสามารถลบข้อความหรือควบคุมผู้ที่โพสต์ประกาศได้
- ซิงค์ปฏิทินทีมกับ Outlook เพื่อแสดงเวลาว่างของคุณและปฏิเสธการประชุมที่ซ้อนทับโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ค่าใช้จ่ายในการใช้ใบอนุญาต Copilot จะเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสมาชิก Microsoft 365 ของคุณ
- อินเทอร์เฟซจะรกเมื่อคุณเพิ่มแท็บและแอปหลายรายการไปยังช่อง
- ประสิทธิภาพลดลงในช่องทางที่มีการสะสมประวัติข้อความจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Teams
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (16,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Teams คือการผสานรวมกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว การสลับใช้งานระหว่าง Teams, Outlook, SharePoint และ OneDrive เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแท้จริง...
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Teams คือการผสานรวมกับชุดโปรแกรม Microsoft 365 อื่นๆ ได้อย่างลงตัว การสลับใช้งานระหว่าง Teams, Outlook, SharePoint และ OneDrive เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก...
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดสูงหรือมีความเสี่ยงสูง (เช่น โรงพยาบาล) การปฏิบัติด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นจะช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและผลลัพธ์โดยตรง
📖 อ่านเพิ่มเติม:เทคนิคการบริหารเวลาที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
5. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันใน Google Workspace อย่างง่าย)
ภายใน Google Chat คุณจะได้รับพื้นที่สำหรับการสนทนาเป็นทีม ข้อความส่วนตัว และการจัดลำดับข้อความพื้นฐาน Gemini AI จะจัดการร่างข้อความและสรุปบทสนทนา แต่ประโยชน์ที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นเมื่อ Chat เชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ของ Google คุณกำลังตรวจสอบสเปรดชีตและตระหนักว่าคุณต้องการข้อมูลจากทีมของคุณ ดังนั้น คุณสามารถเริ่มแชทได้โดยตรงจากชีตนั้น และทุกคนจะมีบริบททันที
Apps Script ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างบอทที่กำหนดเองเพื่อเฝ้าระวังคำสำคัญเฉพาะและตอบกลับโดยอัตโนมัติได้ แม้ว่าคุณจะต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้างในการตั้งค่าก็ตาม การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมทำงานได้ดีสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการชั่วคราว โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการนำผู้รับเหมาภายนอกหรือลูกค้าเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ปักหมุดพื้นที่สำคัญไว้ที่ด้านบนของแถบด้านข้างของคุณ เพื่อไม่ให้พลาดโปรเจกต์ที่กำลังดำเนินการในพื้นที่ทำงานที่แออัด
- กรองข้อความตามบุคคลเฉพาะ ช่วงวันที่ หรือคำสำคัญ เพื่อค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องจากหลายเดือนที่ผ่านมา
- กล่าวถึงพื้นที่ทั้งหมดโดยใช้ @space เพื่อแจ้งเตือนทุกคนที่ติดตามการสนทนานั้น
- ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับข้อความโดยตรงเมื่อคุณไม่สามารถตอบได้
- แปลงข้อความเป็นงานใน Google Tasks ที่ซิงค์กับรายการงานและปฏิทินที่คุณมีอยู่แล้ว
ข้อจำกัดของ Google Chat
- การทำงานอัตโนมัติต้องการการพัฒนาแบบกำหนดเองหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สามสำหรับทุกสิ่งที่เกินกว่าพื้นฐาน
ราคา Google Chat
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $8. 40/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $16. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $26. 40/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (2,365+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Chat อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิว Capterraหนึ่งท่านกล่าวว่า:
Google chat เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า, เพื่อนร่วมงาน และผู้ทดสอบสำหรับเรา. ผมได้ใช้มันมาเกือบหนึ่งปีแล้ว และพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่มันเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของเรา.
Google chat เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า, เพื่อนร่วมงาน และผู้ทดสอบสำหรับเรา. ผมได้ใช้มันมาเกือบหนึ่งปีแล้ว และพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่มันเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของเรา.
📮 ClickUp Insight: เมื่องานหายไปในแชท 41% ของพนักงานต้องค้นหาในกระทู้เพื่อหางานนั้น 22% บอกว่างานนั้นไม่เสร็จ และ 19% พยายามสร้างงานใหม่จากความจำในภายหลัง
คุณกำลังทำงานกับระบบที่การสนทนา 40% หายไปอย่างไร้ร่องรอย ทีมงานเริ่มถ่ายภาพหน้าจอข้อความ ส่งข้อความส่วนตัวเพื่อเตือนความจำ หรือสร้างเอกสารลับเพื่อชดเชยความเปราะบางของแชท
ClickUp AI ซึ่งทำงานภายในClickUp Chat จะเปลี่ยนแปลงพลวัตนั้นโดยสิ้นเชิง มันจะดึงข้อมูลความรับผิดชอบต่าง ๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการแต่ยังไม่ได้มอบหมาย และเชื่อมโยงกับโครงการที่เกี่ยวข้องโดยทันที ไม่มีรายละเอียดสูญหายอีกต่อไป มีเพียงบันทึกที่ติดตามการสนทนาได้อย่างทันท่วงที
6. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่โฮสต์เอง)
Mattermost ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง ซึ่งมีความสำคัญเมื่อคุณไม่สามารถให้ข้อมูลการสื่อสารสัมผัสกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอกได้ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศ และสถาบันการเงินใช้มันเพราะพวกเขาควบคุมได้ว่าข้อความจะอยู่ที่ไหนและใครสามารถเข้าถึงได้
คู่มือปฏิบัติการ (Playbooks) นำทางทีมงานผ่านกระบวนการมาตรฐาน เมื่อวิศวกรที่อยู่ในเวรถูกเรียกเกี่ยวกับเหตุขัดข้อง Mattermost จะนำทางพวกเขาผ่านรายการตรวจสอบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ พร้อมบันทึกทุกการดำเนินการ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือ AIผ่านเว็บฮุคและสร้างบอทที่กำหนดเองเพื่อโต้ตอบในช่องทางต่างๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- กำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์แบบ SSO และ SAML เพื่อผสานรวมกับระบบจัดการข้อมูลประจำตัวที่มีอยู่ของคุณ
- ตั้งค่าช่องทางเฉพาะสำหรับการใช้งานแต่ละเพลย์บุ๊ก เพื่อให้การสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นระเบียบและสามารถค้นหาได้
- ติดตั้งปลั๊กอินจากตลาดหรือสร้างปลั๊กอินแบบกำหนดเองเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานสำหรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะของคุณ
- ส่งออกคลังข้อความแจ้งเตือนการส่งออกให้เสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบมาตรฐานสำหรับการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการโยกย้ายข้อมูล
- กำหนดค่าการอนุญาต IP และการจำกัดอัตราเพื่อปกป้องอินสแตนซ์ของคุณจากการพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อจำกัดของ Mattermost
- การโฮสต์ด้วยตนเองหมายความว่าคุณต้องมีทรัพยากร DevOps เพื่อจัดการการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ การอัปเดตความปลอดภัย และการปรับขนาด
- แคตตาล็อกการผสานรวมของบุคคลที่สามมีขนาดเล็กกว่าแพลตฟอร์มแชทแบบคลาวด์เนทีฟ
ราคาของ Mattermost
- ทดลองใช้ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- องค์กรขั้นสูง: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 165 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Mattermost อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Mattermost เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักของเรา มันค่อนข้างเสถียรมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การจัดการโครงการของพวกเขา (พวกเขาเรียกว่าบอร์ด) ค่อนข้างจำกัดและเรียบง่ายมาก
เราใช้ Mattermost เป็นเครื่องมือสื่อสารหลักของเรา มันค่อนข้างเสถียรมากเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การจัดการโครงการของพวกเขา (พวกเขาเรียกว่าบอร์ด) ค่อนข้างจำกัดและเรียบง่ายมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MatterMost
7. Rocket.Chat (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการสื่อสารแบบหลายช่องทาง)
Rocket. Chat ผสานการสื่อสารภายในทีมเข้ากับช่องทางการติดต่อกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถจัดการแชทภายในทีมได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งดูแลข้อซักถามจากลูกค้าผ่าน WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram และวิดเจ็ตแชทสดไปพร้อมกัน ทางเลือกของ Glue AI นี้รองรับทั้งการติดตั้งบนคลาวด์และติดตั้งเองบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อความยืดหยุ่นตามโครงสร้างพื้นฐานที่คุณต้องการ
การแปลแบบเรียลไทม์ช่วยทำลายกำแพงภาษาในทีมทั่วโลก โดยแปลงข้อความระหว่างภาษาหลายสิบภาษาโดยอัตโนมัติในระหว่างการสนทนา นอกจากนี้แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารในทีมยังมีตลาดที่รวบรวมแอปพลิเคชันและระบบเชื่อมต่อหลายร้อยรายการ ตั้งแต่ระบบ CRM ไปจนถึงเครื่องมือช่วยเหลือทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- สร้างบทบาทที่กำหนดเองซึ่งระบุสิทธิ์การเข้าถึงอย่างชัดเจนว่าสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์อะไรบ้างในทุกช่องทางและฟังก์ชันการจัดการ
- ตั้งค่าการกระตุ้นอัตโนมัติที่เคลื่อนย้ายการสนทนาระหว่างตัวแทนตามคำสำคัญ, ระยะเวลาการรอคอย, หรือระดับความสำคัญของลูกค
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่แสดงเวลาการตอบกลับ อัตราการแก้ไขปัญหา และปริมาณการสนทนา
- กำหนดนโยบายการเก็บรักษาข้อความที่ลบหรือเก็บถาวรการสนทนาโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
- ปรับใช้แชทบอทที่สามารถจัดการกับคำถามทั่วไปของลูกค้าได้ก่อนที่จะส่งต่อปัญหาที่ซับซ้อนไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์
ข้อจำกัดของ Rocket. Chat
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกรกเมื่อจัดการทั้งช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกพร้อมกัน
- คุณสมบัติแบบ Omnichannel ต้องการแผนระดับสูงขึ้น ซึ่งจำกัดการเข้าถึงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Rocket. Chat
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. Chat คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 335+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (155+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
ฉันชื่นชม Rocket.Chat สำหรับความยืดหยุ่นและความสามารถในการสนับสนุนการทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้เราสร้างช่องได้เกือบไม่จำกัดและรวมบอตต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของเราอย่างมาก แพลตฟอร์มนี้ให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จากระบบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดตามข้อมูลล่าสุด
ฉันชื่นชม Rocket.Chat ในด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการทำงานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้เราสามารถสร้างช่องทางได้เกือบไม่จำกัดและผสานรวมบอตต่าง ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารของเราอย่างมาก แพลตฟอร์มนี้ยังให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จากระบบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามข้อมูลล่าสุด
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนึ่งในหุ่นยนต์อัตโนมัติยุคแรกสุดชื่อ เอลเมอร์ และ เอลซี ถูกสร้างขึ้นในปี 1948–49 โดยนักสรีรวิทยาประสาท วิลเลียม เกรย์ วอลเตอร์ หุ่นยนต์ขนาดเล็กเหล่านี้มีลักษณะคล้ายเต่า ใช้เซ็นเซอร์แสงและสวิตช์กันชน (เชื่อมต่อกับวงจรหลอดสุญญากาศ) เพื่อเคลื่อนที่ไปยังแสงและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
นี่คือตัวอย่าง:
8. Twist (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่ใช้เธรด)
Twist จัดระเบียบทุกอย่างเป็นหัวข้อสนทนาแทนที่จะเป็นช่องทางแบบเรียลไทม์ ทุกการสนทนาจะมีพื้นที่เฉพาะของตัวเอง คุณจึงไม่ต้องคอยดูข้อความที่ไหลผ่านแบบสับสนตามลำดับเวลา โครงสร้างนี้ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการแจ้งเตือน เพราะคุณสามารถตอบกลับหัวข้อสนทนาเมื่อสะดวกตามตารางเวลาของคุณเอง ไม่จำเป็นต้องตอบทันทีที่มีคนโพสต์
ทางเลือก Glue AI นี้แยกข้อความด่วนออกจากกระทู้สนทนา ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่าง 'ตอบตอนนี้' และ 'ตอบเมื่อสะดวก' ข้อความใดๆ สามารถแปลงเป็นงานที่แสดงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ เชื่อมช่องว่างระหว่างการสนทนาและการดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Twist
- ทำเครื่องหมายกระทู้ว่ายังไม่ได้อ่านหลังจากที่คุณได้ดูแล้ว เพื่อให้กระทู้เหล่านั้นยังคงปรากฏในกล่องขาเข้าจนกว่าคุณจะพร้อมตอบกลับอย่างเหมาะสม
- สมัครติดตามหัวข้อเฉพาะที่มีความสำคัญต่อการทำงานของคุณ ในขณะที่เพิกเฉยหัวข้ออื่น ๆ ในช่องทางเดียวกัน เพื่อลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น
- แนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 100MB ได้โดยตรงไปยังข้อความในหัวข้อโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการแชร์ไฟล์ภายนอก
- ส่งออกหัวข้อทั้งหมดเป็นเอกสาร PDF เมื่อคุณต้องการแชร์บริบทการตัดสินใจนอกแพลตฟอร์ม
- ตั้งการแจ้งเตือนในหัวข้อที่จะส่งการแจ้งเตือนถึงคุณในเวลาที่กำหนดเพื่อติดตามการสนทนาที่ต้องการความสนใจจากคุณในภายหลัง
ข้อจำกัดในการบิด
- การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์ให้ความรู้สึกช้ากว่าแพลตฟอร์มการส่งข้อความทันทีอย่างตั้งใจ
- ตัวเลือกการผสานรวมมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารหลัก
การตั้งราคาแบบบิดเบือน
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $8/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการบิด
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Twist อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
ฉันชื่นชมวิธีที่ Twist จัดการการสื่อสารของทีมให้เป็นหัวข้อ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนามากขึ้นโดยไม่รู้สึกวุ่นวายจากแชทที่รกตามปกติ
ฉันชื่นชมวิธีที่ Twist จัดการการสื่อสารของทีมให้เป็นหัวข้อ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาโดยไม่ต้องรู้สึกวุ่นวายกับข้อความที่กระจัดกระจายตามปกติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:Twist vs. Slack: แอปแชททีมไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
9. CrewAI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการ AI แบบหลายตัวแทน)
CrewAI มอบเฟรมเวิร์ก Python สำหรับการสร้างทีมตัวแทน AIที่ทำงานร่วมกันได้จริงให้กับคุณ คุณสามารถกำหนดตัวแทนแต่ละตัวให้มีบทบาทเฉพาะ เช่น ตัวหนึ่งวิจัยราคาคู่แข่ง ตัวหนึ่งร่างข้อความทางการตลาด และอีกตัวหนึ่งตรวจสอบความสอดคล้องกับแบรนด์
กรอบงานนี้รองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน: ลำดับ (ตัวแทนทำงานตามลำดับ), ขนาน (ตัวแทนทำงานพร้อมกัน), หรือ ลำดับชั้น (ตัวแทนผู้จัดการประสานงานกับตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน) คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่แตกต่างกันไปยังผู้ให้บริการ LLM ที่แตกต่างกันได้ โดยผสมผสาน ChatGPT สำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อนกับโมเดลที่เร็วกว่าและถูกกว่าสำหรับงานประจำ
ระบบหน่วยความจำช่วยให้ตัวแทนเรียนรู้จากงานที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาพัฒนาทักษะในบทบาทเฉพาะของตนได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กับแต่ละงาน
คุณสมบัติเด่นของ CrewAI
- กำหนดการพึ่งพาของงานที่กำหนดเองที่ควบคุมว่าตัวแทนใดต้องทำงานให้เสร็จก่อนที่ตัวแทนอื่นจะสามารถเริ่มขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายได้
- กำหนดเรื่องราวเบื้องหลังของตัวแทนที่ช่วยกำหนดวิธีที่พวกเขาแก้ปัญหาและสื่อสารกับตัวแทนอื่น ๆ ในทีม
- แทนที่พฤติกรรมเริ่มต้นของตัวแทนสำหรับงานเฉพาะเมื่อคุณต้องการวิธีการให้เหตุผลที่แตกต่างกันสำหรับกรณีพิเศษ
- ส่งออกบันทึกการปฏิบัติงานของลูกเรือที่แสดงประวัติการสนทนาทั้งหมดระหว่างตัวอย่างตัวแทน AIและกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา
ข้อจำกัดของ CrewAI
- จำเป็นต้องมีความรู้การเขียนโปรแกรม Python เพื่อกำหนดค่าระบบตัวแทนและเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เอกสารประกอบพึ่งพาตัวอย่างโค้ดเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมที่ใหม่ต่อการจัดการระบบ AI
- การโต้ตอบระหว่างหลายตัวแทนจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขเมื่อตัวแทนประสานงานกันในวิธีที่คาดไม่ถึง
ราคา CrewAI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ CrewAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 45 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CrewAI อย่างไรบ้าง?
ตามความคิดเห็นที่แบ่งปันบน G2:
ส่วนที่ดีที่สุดของ crewAI คือ ในระหว่างการสร้างตัวแทน (agent) เราสามารถกำหนดบทบาท เป้าหมาย และประวัติความเป็นมาให้กับตัวแทนนั้นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนอย่างมาก crewAI รองรับผู้ให้บริการ LLM ทุกเจ้า เช่น OpenAI, Groq, Nvidia Nemo เป็นต้น เอกสารประกอบมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรองรับเครื่องมือและเซิร์ฟเวอร์ MCP หลายประเภท ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างระบบ Multi-Agent ได้อีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดของ crewAI คือ ในระหว่างการสร้างตัวแทน (agent) เราสามารถกำหนดบทบาท, วัตถุประสงค์ และประวัติความเป็นมาให้กับตัวแทนนั้นได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนอย่างมาก ระบบรองรับผู้ให้บริการ LLM ทุกเจ้า เช่น OpenAI, Groq, Nvidia Nemo เป็นต้น เอกสารประกอบมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย รองรับเครื่องมือและเซิร์ฟเวอร์ MCP หลายประเภท ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างระบบ Multi-Agent ได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?คุณภาพของการสื่อสารมีความสำคัญมากกว่าความถี่ในการสื่อสารทีมสามารถทำงานได้มากขึ้นเมื่อพวกเขาใช้เวลาในการแบ่งปันความคิดอย่างชัดเจนและรอบคอบ มากกว่าการพูดคุยบ่อยๆ
10. AutoGen (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาแบบสนทนาด้วยหลายตัวแทน)
AutoGen ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft Research มุ่งเน้นที่ตัวแทนที่แก้ปัญหาผ่านการสนทนาแทนที่จะเป็นขั้นตอนการทำงานที่ตายตัว
ตัวแทนอภิปรายแนวทาง ท้าทายเหตุผลของกันและกัน และเจรจาหาทางออกผ่านการสนทนาไปมา สิ่งนี้มีความสำคัญสำหรับงานที่ซับซ้อนซึ่งเส้นทางสู่การแก้ปัญหาไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก ตัวแทนสามารถสำรวจแนวทางที่แตกต่างกันและวิจารณ์ตรรกะของกันและกันจนกว่าจะบรรลุฉันทามติ
เครื่องมือตัวแทน AIดำเนินการโค้ด Python ระหว่างการสนทนา ทำให้สามารถคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล หรือทดสอบสมมติฐานได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาของตัวแทนได้ทุกเมื่อเพื่อให้คำแนะนำหรือตัดสินใจตามความเหมาะสม โดยให้มนุษย์ยังคงควบคุมได้เมื่อจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ AutoGen
- ตั้งค่าจำนวนการตอบกลับสูงสุดต่อบทสนทนาเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถกเถียงกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปได้
- กำหนดค่าแซนด์บ็อกซ์สำหรับการรันโค้ดที่แยกโค้ดที่สร้างโดยเอเจนต์ออกจากสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณเพื่อความปลอดภัย
- กำหนดเงื่อนไขการยุติที่สิ้นสุดการสนทนาของตัวแทนเมื่อพวกเขาบรรลุเป้าหมายเฉพาะหรือตรงตามเกณฑ์ความสำเร็จ
- แคชการตอบสนองของตัวแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียก API ซ้ำซ้อนเมื่อตัวแทนหารือเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันหลายครั้ง
- ดำเนินการฟังก์ชันการเลือกผู้พูดที่กำหนดเองซึ่งควบคุมว่าผู้แทนคนใดจะพูดต่อไปตามบริบทของการสนทนา
ข้อจำกัดของ AutoGen
- การสนทนาแบบหลายตัวแทนที่ยืดเยื้อใช้โทเคนจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุน API เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- การย้ายจากการพัฒนาไปสู่การปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากเฟรมเวิร์ก
ราคาของ AutoGen
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
คะแนนและรีวิว AutoGen
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AutoGen อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditเขียนว่า:
สำหรับงานง่าย ๆ เช่น การสร้างโค้ดด้วย LLM (เช่น การสร้างสคริปต์โดยใช้ ChatGPT4) นั้นมีประสิทธิภาพมาก ชั้น UserProxyAgent ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบโค้ด การประเมินผล และการดำเนินการ (แม้กระทั่งใน Docker) ซึ่งช่วยกำจัดวงจรที่น่าเบื่อของการคัดลอกและวางโค้ดไปยัง IDE การรันโค้ด การตรวจสอบผลลัพธ์ การระบุปัญหา การส่งกลับไปยัง LLM เพื่อแก้ไข และการทำกระบวนการนี้ซ้ำหลายครั้ง UserProxyAgent จะดูแลการทำงานอัตโนมัตินี้
สำหรับงานง่าย ๆ เช่น การสร้างโค้ดด้วย LLM (เช่น การสร้างสคริปต์โดยใช้ ChatGPT4) นั้นมีประสิทธิภาพมาก ชั้น UserProxyAgent ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบโค้ด การประเมินผล และการดำเนินการ (แม้กระทั่งใน Docker) ซึ่งช่วยลดวงจรที่น่าเบื่อของการคัดลอกและวางโค้ดไปยัง IDE การรันโค้ด การตรวจสอบผลลัพธ์ การระบุปัญหา การส่งกลับไปยัง LLM เพื่อแก้ไข และการทำกระบวนการนี้ซ้ำหลายครั้ง UserProxyAgent จะดูแลการทำงานอัตโนมัตินี้
📖 อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับคุณ
