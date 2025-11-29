เทมเพลตทางกฎหมายฟรีและปรับแต่งได้สำหรับงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ทุกบริษัทต่างพึ่งพาทีมกฎหมายของตน ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือจ้างภายนอก เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การมีทีมกฎหมายประจำเต็มเวลาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจำนวนมาก
ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาสามารถเข้ามาช่วยได้ แต่การทำงานประจำวัน เช่น การร่างสัญญาหรือนโยบาย มักต้องการวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วและง่ายกว่า นี่คือจุดที่แม่แบบทางกฎหมายเข้ามามีบทบาท แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเอกสารทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายสูง
และพวกเขากำลังกลายเป็นมาตรฐาน: PwC รายงานว่า49% ของธุรกิจในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างน้อย 11 อย่าง
ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงแม่แบบทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเริ่มกันเลย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทมเพลตทางกฎหมายและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายแทนที่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกความ สำหรับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แบบฟอร์มกฎหมายที่ปรับแต่งได้ภายในพริบตา
นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบทางกฎหมายทั้งหมดของ ClickUpที่ให้ใช้ฟรีซึ่งระบุไว้ในบล็อกนี้:
ชื่อเทมเพลต
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เหมาะสำหรับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
รูปแบบภาพ
เทมเพลตข้อตกลงสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ทีมที่กำลังจัดทำมาตรฐานข้อตกลงกับผู้ขายและผู้รับเหมา
ตัวสำรองข้อความในข้อและส่วน SOW, แปลงส่วนเป็นงาน, แผนงาน Gantt สำหรับเหตุการณ์สำคัญ
ClickUp Doc, ClickUp Gantt
เทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
สำนักงานกฎหมายและทีมภายในที่ติดตามลูกค้าและการชำระเงิน
การรับข้อมูลลูกค้าเพื่อปิด, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับชั่วโมงและจำนวน, แดชบอร์ด, และการแจ้งเตือน
ClickUp รายการ, ClickUp ปฏิทิน, ClickUp แดชบอร์ด
เทมเพลตการติดตามคดีทางกฎหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ทีมที่บริหารจัดการหลายเรื่องและกำหนดเวลาของศาล
ไทม์ไลน์กลางของการยื่นเอกสารและบันทึกต่าง ๆ แนบหลักฐานและเอกสารประกอบ กรองตามคู่กรณีหรือศาล
ClickUp รายการ, ClickUp บอร์ด, ClickUp ปฏิทิน, ClickUp ไทม์ไลน์
เทมเพลตการติดตามและเรียกเก็บเงินคดีทางกฎหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
บริษัทที่ต้องการความโปร่งใสในเนื้อหาพร้อมกับการติดตามเวลาและการเรียกเก็บเงิน
การบันทึกเวลาที่เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ การสร้างใบแจ้งหนี้จากรายการ การรับรู้รายได้ และการติดตามการเก็บเงิน
ClickUp รายการ, ClickUp แผนงานกานท์, ClickUp ปริมาณงาน, ClickUp ปฏิทิน, ClickUp แดชบอร์ด
เทมเพลตงานมอบหมายด้านกฎหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ทีมที่ยุ่งอยู่กับการประสานงานการร่าง การตรวจสอบ และการอนุมัติ
บทบาทและการมอบหมายเจ้าของ, แท็กสิทธิ์และแหล่งที่มาของเอกสาร, ไทม์ไลน์ และความชัดเจนของปริมาณงาน
ClickUp รายการ, ClickUp แผนงานกานท์, ClickUp ไทม์ไลน์
เทมเพลตการจัดการโครงการทางกฎหมายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
โครงการการฟ้องร้องและธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันหลายด้าน
เป้าหมายระยะและงบประมาณ, คำเตือนการพึ่งพา, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ
ClickUp รายการ, ClickUp ไทม์ไลน์, ClickUp แดชบอร์ด
แม่แบบบันทึกทางกฎหมาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ทนายความที่ร่างบันทึกภายในหรือบันทึกถึงลูกค้าอย่างรวดเร็ว
หัวข้อที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ IRAC, ไฟล์แนบในตัวสำหรับกฎหมายและเอกสารประกอบ, ความคิดเห็น และประวัติเวอร์ชัน
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตการตรวจสอบสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
การตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาที่มีปริมาณมากในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), ข้อตกลงการจัดการ (MSA), ข้อตกลงการชำระเงิน (DPA), และขอบเขตงาน (SOW)
รายการตรวจสอบและธงเตือนความเสี่ยง, ท่อสถานะตามผู้ตรวจสอบ, เปรียบเทียบภาษาข้ามเวอร์ชัน
ClickUp รายการ, ClickUp บอร์ด
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
การจัดการหลังการลงนามพร้อมการต่ออายุและข้อผูกพัน
การแจ้งเตือนการต่ออายุและการแจ้งเตือน, แบบฟอร์มการขอข้อมูล, คลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้พร้อมเจ้าของ
รายการ ClickUp, แบบฟอร์ม ClickUp, กระดาน ClickUp
เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
|รับเทมเพลตฟรี
ทีมที่กำลังจัดทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องเขียนใหม่
ช่องข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้าง, เชื่อมโยงกับข้อตกลงควบคุม, ลายเซ็นที่จำเป็น, และวันที่มีผลบังคับใช้
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ผู้ก่อตั้งกำหนดความเป็นเจ้าของ การลงคะแนนเสียง และการออกจากกิจการ
ส่วนสำหรับการมีส่วนร่วมและการแบ่งส่วน, กลไกการซื้อคืนและการยุบเลิก, และลิงก์ตารางทุน
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ผู้ให้บริการจัดแนวขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, และการชำระเงิน
หมุดหมายและเกณฑ์การยอมรับ, ส่วนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง, การเรียกเก็บเงินตามหมุดหมาย
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่จัดทำขอบเขตและค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ
บริการและตารางค่าธรรมเนียม, ความลับและการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา, ตัวเลือกการต่ออายุ
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตข้อตกลงบริการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
บริการมืออาชีพที่มีขอบเขตชัดเจนและข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs)
ระดับการให้บริการและการยอมรับ, การเรียกเก็บเงินตามเป้าหมายหรือระยะเวลา, การยกเลิก, และเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูล
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตนโยบายบริษัท ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายกฎหมายจัดทำเอกสารนโยบายในแต่ละสถานที่
การควบคุมเวอร์ชันและเจ้าของ, การตรวจสอบตามกำหนดการ, และการติดตามการรับทราบ
คลิกอัพ ด็อก
นโยบายและขั้นตอนสำหรับพนักงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
ทีมทรัพยากรบุคคลที่ต้องการรักษาคู่มือนโยบายที่มีชีวิตชีวา
คลังนโยบายแบบรวมศูนย์ วงจรการตรวจสอบอัตโนมัติ บันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรับรอง
คลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตทางกฎหมายคืออะไร?
แม่แบบทางกฎหมายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ร่างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้บุคคลและธุรกิจจัดการกับงานทางกฎหมายที่เป็นกิจวัตรโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
พวกเขาครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่สัญญาจ้างงานและสัญญาให้บริการไปจนถึงสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และแบบฟอร์มไม่เปิดเผยข้อมูล. แต่ละแบบฟอร์มให้โครงสร้างทางกฎหมายพื้นฐานพร้อมส่วนต่าง ๆ และเงื่อนไขที่ชัดเจนซึ่งสามารถแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
คุณสามารถกรอกข้อมูลของคุณ ปรับแก้ข้อกำหนด และลงนามได้—ทั้งหมดภายในไม่กี่นาที โดยมักดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มทางกฎหมายออนไลน์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มทางกฎหมายดี?
คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัท Fortune 500 หลายแห่งมีทีมกฎหมายเฉพาะ สำหรับดูแลและปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายภายในองค์กร? ทีมเหล่านี้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกข้อตกลง สัญญา และแบบฟอร์มต่าง ๆ สะท้อนถึงข้อบังคับล่าสุดอยู่เสมอ
สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ การมีการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเช่นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไป นี่คือจุดที่แม่แบบทางกฎหมายที่จัดทำอย่างดีเข้ามามีบทบาท
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้มันดี?
- ✅ ใส่ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงความกำกวม
- ✅ ครอบคลุมข้อกำหนดสำคัญ เช่น คู่สัญญาขอบเขตงาน ระยะเวลา และเงื่อนไขการยกเลิก
- ✅ อนุญาตให้ปรับแต่งได้ง่ายโดยไม่ทำลายโครงสร้างของเอกสาร
- ✅ สะท้อนมาตรฐานทางกฎหมายล่าสุดและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ✅ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับลายเซ็น วันที่ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้พร้อมใช้งาน
16 แบบฟอร์มทางกฎหมายยอดนิยม
คุณเคยปรารถนาไหมว่าเอกสารทางกฎหมาย, บันทึก, และสัญญาของคุณจะอยู่ในที่เดียวกับงานของคุณที่เหลือ?
ClickUp สำหรับทีมกฎหมายคือ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน—รวมถึงเอกสาร เทมเพลตทางกฎหมาย และการอนุมัติ
เอกสารทางกฎหมายยังคงเชื่อมโยงกับงาน ความคิดเห็น เวอร์ชัน และไทม์ไลน์ของโครงการ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อัปเดต และปรับความสอดคล้องของข้อตกลงทุกฉบับให้ตรงกับงานที่สนับสนุน
ดังนั้น ClickUp จึงขจัดรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อน ทั้งหมดเพื่อให้ บริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน
ด้วยไลบรารีของเทมเพลตทางกฎหมายและClickUp Docs ที่ทรงพลังของ ClickUp ทีมงานสามารถร่าง แก้ไข และจัดการข้อตกลงได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้ และเชื่อมโยงกับการดำเนินการ ทำให้การจัดการงานทางกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น
นี่คือ 16 แบบฟอร์มทางกฎหมายที่จำเป็นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้:
1. แม่แบบข้อตกลงสัญญา ClickUp
ธุรกิจสูญเสียมูลค่าเกือบ9%ต่อปีจากการจัดการสัญญาที่ไม่ดี.เทมเพลตสัญญาของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างสัญญาที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ในที่เดียว ทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจขอบเขตของงาน.
คุณสามารถกำหนดบทบาท, กำหนดเป้าหมาย, เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับและทรัพย์สินทางปัญญา, และติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียวกัน
นอกเหนือจากการร่างแล้วแม่แบบสัญญาฉบับนี้ยังสอดคล้องกับวิธีการที่ทีมจัดการงานจริงอีกด้วย คุณสามารถแปลงส่วนต่าง ๆ ให้เป็นงาน มอบหมายเจ้าของงาน และดูการพึ่งพาอาศัยกันบนแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขทางการค้าตรงกับแผนงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มจุดตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และใช้ความคิดเห็นสำหรับการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ข้อตกลงสุดท้ายสะท้อนสิ่งที่ได้หารือไว้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จ้างฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่ที่มีคำชี้แจงงานที่ชัดเจน, การชำระเงินตามขั้นตอน, และวันที่ส่งมอบ
- จัดทำบริการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และเงื่อนไขความรับผิดชอบ เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ
- กำหนดความคาดหวังสำหรับผู้รับเหมาภายนอกที่ทำงานทางไกล รวมถึงจังหวะการสื่อสาร กระบวนการอนุมัติ และกฎการออกใบแจ้งหนี้
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่จ้างผู้รับเหมาหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย
2. แม่แบบการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUp
จำฮาร์วีย์ สเปคเตอร์จากซีรีส์ Suits ได้ไหม? เขาชนะคดีไม่ใช่เพราะเขาทำงานหนักกว่า แต่เพราะเขามักจะคิดล่วงหน้าไปสิบก้าวเสมอ ทีมกฎหมายในโลกความเป็นจริงไม่สามารถพึ่งพาเวทมนตร์จากโทรทัศน์ได้ แต่พวกเขาสามารถพึ่งพาระบบที่ทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขาเฉียบคมได้เช่นกัน
เทมเพลตการจัดการลูกค้าทางกฎหมายของ ClickUpนำความแม่นยำมาสู่การดำเนินงานประจำวัน ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าทุกราย คดี และเอกสารทั้งหมดในที่เดียว มอบโครงสร้างให้กับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในการติดตามกำหนดเวลา การชำระเงิน และการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดระเบียบแบบฟอร์มทางกฎหมายและบันทึกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดตามแต่ละกรณีตั้งแต่ร่างจนถึงปิดได้ ในขณะที่แดชบอร์ดและแผนภูมิแกนต์จะให้การมองเห็นที่ชัดเจนและง่ายต่อการติดตามปริมาณงานของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามวันขึ้นศาล รอบการเรียกเก็บเงิน และการส่งเอกสารด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- สร้างรายงานประสิทธิภาพและความคืบหน้าของกรณีพร้อมแดชบอร์ดแบบภาพ
- ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าโดยการแบ่งปันการอัปเดตและเอกสารที่ลงนามแล้วทางออนไลน์
✨ เหมาะสำหรับ: สำนักงานกฎหมายและทีมกฎหมายที่จัดการลูกค้าหลายราย คดีความ และกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📮 ClickUp Insight: การสำรวจล่าสุดของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการประชุมได้เปิดเผยสิ่งที่น่าประหลาดใจ—ในทีมที่มีสมาชิก 100 คน พนักงานสามารถใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงทุกสัปดาห์ในการประชุม นั่นคือเกือบสองสัปดาห์เต็มที่ใช้ไปกับการพูดคุยแทนที่จะลงมือทำ
ตอนนี้ลองจินตนาการถึงการลดจำนวนนั้นลงโดยไม่สูญเสียบริบท ClickUp's unified workspace ช่วยให้คุณแทนที่การซิงค์ที่ซ้ำซ้อนด้วยการมองเห็นที่ชัดเจน เอกสารที่แชร์ และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ 💫
ผลลัพธ์ที่แท้จริง:บริษัทอย่าง Trinetixได้เห็นการลดจำนวนการประชุมลงถึง 50% หลังจากรวมศูนย์การสื่อสารและการติดตามโครงการไว้ใน ClickUp—ช่วยประหยัดเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
3. แม่แบบการติดตามคดีทางกฎหมายของ ClickUp
อัตราการใช้งานเฉลี่ยสำหรับสำนักงานกฎหมายอยู่ที่ 37% ซึ่งเท่ากับเพียง 2.9 ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำงานแปดชั่วโมง การติดตามข้อมูลที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้น
เทมเพลตการติดตามคดีทางกฎหมายของ ClickUpรวบรวมทุกเรื่องไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเห็นเรื่องราวทั้งหมดได้ในพริบตา เราหมายถึงเอกสารทางกฎหมาย บันทึก และการสื่อสารต่างๆ ควบคู่ไปกับงาน กำหนดเวลา และวันที่นัดพิจารณาคดี
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น คู่กรณี รายละเอียดศาล และสถานะการชำระเงิน เพื่อจัดเรียง กรอง และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่นาที
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามคดีความตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงคำพิพากษา พร้อมเอกสารที่ยื่น หลักฐาน และวันนัดศาล
- จัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยรายละเอียดทรัพย์สิน, กำหนดการเช่า, และรายการตรวจสอบการปิดการขาย
- จัดการคดีการจ้างงานโดยการจัดระเบียบหลักฐาน, บันทึกการสัมภาษณ์, และเอกสารการไกล่เกลี่ย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องจัดการหลายกรณีและต้องการการติดตามที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้พิพากษาในปัจจุบันถือว่าอีโมจิเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ ไม่ใช่เพียงการตกแต่ง ในปี 2023 คดีในสหรัฐอเมริกาที่อ้างอิงถึงอีโมจิมีจำนวนเกิน 1,000 คดีแล้ว ดังนั้นหากการสนทนาในสัญญาประกอบด้วย 👍 คาดหวังได้ว่าศาลจะพิจารณาความหมายของมัน
4. แม่แบบการติดตามและเรียกเก็บเงินคดีทางกฎหมายของ ClickUp
อัตราการรับรู้รายได้เฉลี่ยสำหรับสำนักงานกฎหมายคือ 88% และอัตราการเรียกเก็บเงินเฉลี่ยคือ 91% ซึ่งหมายความว่าช่องว่างเพียงเล็กน้อยในการติดตามและการออกใบแจ้งหนี้อาจส่งผลให้สูญเสียรายได้จริง
เทมเพลตการติดตามคดีและการเรียกเก็บเงินทางกฎหมายของ ClickUpรวบรวมเรื่องของคุณ เอกสารทางกฎหมาย และการบันทึกเวลาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน บันทึกข้อมูลคู่กรณีและรายละเอียดข้อตกลง แนบแบบฟอร์มทางกฎหมาย และบันทึกเวลาขณะทำงานเพื่อให้กิจกรรมที่เรียกเก็บเงินได้กลายเป็นใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้จะแปลงรายการเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นร่างใบแจ้งหนี้ คุณสามารถติดตามการดำเนินการและการเก็บเงินในระดับเรื่องงาน และเก็บเอกสารออนไลน์เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจากลูกค้า
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามงานคดีความด้วยการยื่นเอกสาร การปรากฏตัว และการบันทึกเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งพร้อมสำหรับการเรียกเก็บเงิน
- จัดการเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยรายละเอียดทรัพย์สิน งานปิดการขาย และใบแจ้งหนี้ตามขั้นตอนสำคัญ
- จัดการคดีการจ้างงานโดยการจัดระเบียบหลักฐาน, บันทึก, และการเรียกเก็บเงินเป็นระยะสำหรับแต่ละขั้นตอน
✨ เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการความโปร่งใสและการเรียกเก็บเงินที่เชื่อถือได้ในที่เดียว
ชม: AI สามารถลดความยุ่งยากในการเขียนเอกสารได้—ตั้งแต่คู่มือผู้ใช้และ SOP ไปจนถึงสัญญาทางกฎหมายและคำอธิบายสินค้า. ในวิดีโอนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารโดยใช้ตัวอย่างจากโลกจริงและคำสั่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว.
5. แม่แบบมอบหมายงานด้านกฎหมาย ClickUp
เกือบแปดในสิบของแผนกกฎหมายองค์กรกำลังจัดการกับเรื่องต่างๆ มากขึ้นกว่าที่เคย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เพิ่มทนายความหรือพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับการเติบโตนั้น
เทมเพลตงานกฎหมายของ ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน แต่ละงานจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุเจ้าของงาน วันครบกำหนด และเอกสารต้นทางอย่างครบถ้วน คุณสามารถติดแท็กประเด็นที่เป็นความลับ เชื่อมโยงกับข้อตกลงหลัก และแนบแบบฟอร์มทางกฎหมายที่จำเป็นได้
นอกจากนี้ การกำหนดบทบาทและแผนภูมิแกนต์ยังแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้ร่าง ใครเป็นผู้ตรวจสอบ และใครเป็นผู้ลงนาม สถานะต่างๆ ช่วยให้เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ความคิดเห็นช่วยให้บริบทของงานอยู่ในที่เดียว เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการจัดการการส่งต่องาน ป้องกันการทำงานซ้ำ และรักษาเส้นเวลาให้ปลอดภัย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดสรรบันทึกการวิจัย ร่างคำร้อง ตรวจสอบการอ้างอิง และการตรวจสอบจากพันธมิตร โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- วางแผนการปิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยมอบหมายงานแก้ไขกรรมสิทธิ์, สรุปสัญญาเช่า, หนังสือรับรองการไม่มีข้อพิพาท, และการยื่นเอกสารทรัพย์สิน
- ประสานงานด้านแรงงานโดยการแบ่งงานสัมภาษณ์เบื้องต้น, บันทึกข้อเท็จจริง, และเงื่อนไขการตกลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีงานยุ่ง ต้องการความชัดเจนในการรับผิดชอบและส่งต่องานที่รวดเร็วและเรียบร้อยยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณต้องจมอยู่กับสัญญาและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ClickUp Brainช่วยทำงานหนักแทนคุณ เพียงขอให้ "สรุปข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย" หรือ "แสดงรายการวันต่ออายุในโฟลเดอร์นี้" แล้วมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ ClickUp Brain เข้าใจบริบท ไม่ใช่แค่คำสำคัญเท่านั้น
คุณยังสามารถขอให้มัน "ค้นหาทุกงานที่ติดแท็ก SOC2 และแสดงเอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้อง" ได้ด้วย ซึ่งมันจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์ ความคิดเห็น และไฟล์แนบเข้าด้วยกัน—ช่วยให้เห็นภาพรวมและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกระหว่างการตรวจสอบหรือทบทวนเอกสาร คุณยังสามารถร่างบันทึกทางกฎหมายหรืออัปเดตนโยบายได้ด้วยคำสั่งเดียว เริ่มต้นด้วย "ร่างบันทึกถึงลูกค้าเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ด้านความเป็นส่วนตัว" จากนั้นปรับผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับน้ำเสียงขององค์กรคุณ
6. แม่แบบการจัดการโครงการทางกฎหมายของ ClickUp
"ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรมที่ถูกปฏิเสธ" ประโยคนี้สะท้อนถึงวิธีการจัดการงานด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง หากพลาดการยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว หรือหลงลืมการอนุมัติเพียงขั้นตอนเดียว คดีที่แข็งแกร่งก็อาจพังทลายลงได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตการจัดการโครงการทางกฎหมายของ ClickUpช่วยให้สำนักงานกฎหมายและทีมภายในองค์กรเปลี่ยนความท้าทายนั้นให้กลายเป็นโครงสร้าง ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีหลายฝ่าย การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะถูกจัดการในแดชบอร์ดเดียว
คุณสามารถมอบหมายบทบาท, เพิ่มเอกสารทางกฎหมาย, และตรวจสอบสัญญาที่กำลังดำเนินการอยู่ได้โดยไม่สูญเสียบริบท. เทมเพลตนี้ช่วยสร้างความมีระเบียบให้กับส่วนที่เคลื่อนไหวของงานทางกฎหมาย. ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของงบประมาณ, แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามการยื่นเอกสาร, และระบบอัตโนมัติเพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนก่อนวันที่สำคัญ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บริหารจัดการโครงการการฟ้องร้องหรือการทำธุรกรรมที่มีเป้าหมายเฉพาะตามระยะ, ความสัมพันธ์, และงบประมาณ
- กำกับดูแลโครงการจ้างงาน เช่น การเปิดตัวนโยบายหรือการสอบสวนภายใน โดยมีกำหนดเวลาและเจ้าของงานที่รับผิดชอบ
- ประสานงานโครงการตรวจสอบสัญญาขนาดใหญ่ด้วยการควบคุมเวอร์ชัน ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการและการจัดลำดับการอนุมัติ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายที่ดูแลโครงการหลายขั้นตอนซึ่งต้องการโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และความโปร่งใส
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณไม่จำเป็นต้องใช้หมึกสำหรับข้อตกลงส่วนใหญ่พระราชบัญญัติ ESIGNกำหนดให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมายหากผู้ลงนามมีเจตนาที่จะลงนามและยินยอมให้ใช้บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบทางกฎหมายจำนวนมากจึงใช้การลงนามอิเล็กทรอนิกส์
7. แม่แบบบันทึกทางกฎหมาย ClickUp
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลทั่วสหรัฐอเมริกาได้เตือนทนายความเกี่ยวกับอีเมลฟิชชิงที่อ้างว่าเป็น "ประกาศการยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาล" ซึ่งมีลิงก์อันตรายที่ปลอมแปลงเป็นการแจ้งเตือนคดีทนายความได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการเท่านั้น แทนที่จะเชื่อถือไฟล์แนบ
หากมีลิงก์ที่ไม่ถูกต้องเพียงหนึ่งลิงก์สามารถทำลายระบบความปลอดภัยได้ ฉบับร่างที่ไม่เรียบร้อยหรือเอกสารแนบที่วางผิดตำแหน่งก็สามารถทำลายข้อโต้แย้งของคุณได้เช่นกัน แม่แบบบันทึกทางกฎหมายของ ClickUpมอบเส้นทางที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้สำหรับการร่างเอกสาร มันประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหา คำตอบสั้น ๆ ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และสรุป คุณสามารถแนบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำตัดสินก่อนหน้า สัญญา หรือดัชนีเอกสารแนบไว้ข้าง ๆ แต่ละส่วนได้
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดแท็กเขตอำนาจศาล หน่วยงานหลัก และกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบทราบเสมอว่ากำลังดูเวอร์ชันใดอยู่ เทมเพลตนี้ยังสอดคล้องกับวิธีการทำงานของทนายความอีกด้วย เปลี่ยนคำถามเปิดเป็นงาน วนเวียนผู้ตรวจสอบผ่านความคิดเห็นในตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชัน และส่งออกบันทึกสุดท้ายเป็นเอกสารทางกฎหมายที่เป็นมืออาชีพ ทุกอย่างอยู่ใกล้กับจุดที่มีความสำคัญ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายการตรวจสอบโดยเพื่อนหรือการแก้ไขร่วมกับคู่หู พร้อมงานที่ชัดเจนและกำหนดเวลาส่ง
- ใช้ได้ครอบคลุมทุกด้าน: การดำเนินคดี, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, สัญญา, การวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบ
- ฝังกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, คำพิพากษา, ข้อตกลง, หรือเอกสารแนบไว้ในออนไลน์เพื่อการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ทนายความที่ต้องการบันทึกความเห็นที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงโดยไม่สูญเสียความเป็นระเบียบหรือความน่าเชื่อถือ
แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
การตัดสินใจของ FTC ที่จะถอนตัวออกจากข้อเสนอกฎห้ามการแข่งขันได้ทำให้ทนายความและทีมกฎหมายกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยอีกครั้งในการตรวจสอบและแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ข้อตกลงการจ้างงานหรือข้อตกลงกับผู้ขายที่มีอยู่ทุกฉบับจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีผลบังคับใช้ได้
นั่นคือจุดที่เทมเพลตรีวิวสัญญาของ ClickUpจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง แทนที่จะต้องพลิกดูไฟล์ PDF ยาวหรือโฟลเดอร์ที่แบ่งสีให้วุ่นวาย คุณสามารถรวบรวมทุกเวอร์ชัน ทุกข้อสัญญา และทุกหมายเหตุไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้มองเห็นรูปแบบที่ซ้ำซ้อน ระบุจุดที่ต้องแก้ไข และเปรียบเทียบส่วนสำคัญระหว่างสัญญาหลายฉบับได้อย่างง่ายดาย
ที่สำคัญกว่านั้น มันช่วยให้คุณจัดการรีวิวได้เหมือนกับการจัดการกรณีต่างๆ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือเงื่อนไขการชำระเงิน ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกกฎหมายที่ใช้บังคับหรือขีดจำกัดความรับผิด และติดตามความคิดเห็นภายในกับความคิดเห็นจากฝั่งลูกค้า
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะความเสี่ยงสูง (Red-flag reviews) สำหรับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDAs), ข้อตกลงการจัดการข้อมูล (MSAs), ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPAs), ขอบเขตงาน (SOWs) และสัญญาจ้างงาน
- มาตรฐานการใช้ภาษาเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหาย, ความรับผิด, และการยกเลิกสัญญาในสัญญากับผู้จัดหาและผู้ให้บริการ
- จัดการสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์และเอกสารเพิ่มเติมด้วยการติดตามที่ชัดเจนสำหรับการต่ออายุ การโอนสิทธิ์ และการยกเลิก
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายที่จัดการงานสัญญาจำนวนมากและต้องการกระบวนการตรวจสอบที่เชื่อถือได้และโปร่งใส
🧠 คุณรู้หรือไม่:โคโลราโดอนุญาตให้คู่รักแต่งงานกันเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ประกอบพิธีหรือพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการประกอบพิธีสมรสด้วยตนเอง การแต่งงานนี้ถูกกฎหมายหากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนของรัฐ แม้จะแปลกแต่ก็เป็นเรื่องจริง
9. แม่แบบการจัดการสัญญา ClickUp
จำฉากใน The Social Network ได้ไหม ตอนที่เอดูอาร์โดพบว่าหุ้นของเขาใน Facebook ถูกเจือจางจนแทบไม่มีเหลือเลย? การทรยศนั้นทั้งน่าตื่นเต้นในแบบภาพยนตร์และเป็นเรื่องของสัญญา ทุกข้อสัญญาที่เขาไม่ได้ติดตามและทุกการลงนามที่เขาไม่ได้ตรวจสอบ ล้วนส่งผลให้เขาสูญเสียความเป็นเจ้าของ นั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าทำไมการบริหารสัญญาจึงเป็นเรื่องของการควบคุมและการปกป้องอย่างแท้จริง
เทมเพลตการจัดการสัญญา ClickUpคืนการควบคุมนั้นให้คุณอีกครั้ง ช่วยให้คุณสร้างสถานที่ที่มีโครงสร้างสำหรับทุกข้อตกลง ตั้งแต่ NDA และ MSA ไปจนถึงสัญญาผู้ขายและสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
แต่ละรายการประกอบด้วยเอกสารทางกฎหมายที่เชื่อมโยง วันที่ต่ออายุ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดในการกำกับดูแล เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าใครรับผิดชอบอะไร ด้วยแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน คุณสามารถจัดการการต่ออายุ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และระยะเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาการแจ้งเตือนจากกล่องจดหมายที่กระจัดกระจาย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดเก็บข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA), ข้อตกลงการไม่แข่งขัน (MSA), ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (DPA), สัญญาจ้างงาน และสัญญากับผู้ขาย พร้อมประวัติเวอร์ชันครบถ้วนและข้อกำหนดที่สามารถค้นหาได้
- ติดตามการต่ออายุ การหมดอายุ และวันที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อป้องกันการต่ออายุอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวหรือการพลาดภาระผูกพัน
- มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในเพื่อติดตามผลงานที่ส่งมอบ, SLA, และข้อผูกพันหลังการลงนาม
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายที่ต้องการการมองเห็นอย่างครบถ้วนและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตสัญญา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ละเว้นการจดบันทึกอย่างเร่งรีบระหว่างการโทรกับลูกค้าหรือการสรุปกรณีศึกษา
ด้วยฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUp คุณสามารถจับทุกคำพูดได้แบบเรียลไทม์ และดูข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติเป็นบันทึกหรือรายการงานที่สามารถค้นหาได้
เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง ให้ขอให้มัน "สร้างการติดตามผลจากบันทึกการสนทนานี้" แล้วมันจะเปลี่ยนประเด็นสำคัญให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของและวันที่ เพิ่มการกล่าวถึง เชื่อมโยงงานหรือเอกสาร และให้มันจดจำคำศัพท์ทางกฎหมายของคุณ เป็นการทำเอกสารแบบไม่ต้องใช้มือที่ช่วยให้ทีมกฎหมายของคุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แทนการจดบันทึก
10. บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในเทมเพลตสัญญาของ ClickUp
ในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย การแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นเรื่องปกติภาคผนวก ClickUp สำหรับเทมเพลตสัญญาช่วยให้คุณมีวิธีที่น่าเชื่อถือในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้ข้อตกลงเดิมเสียหาย
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตทางกฎหมายที่มีโครงสร้างนี้ ซึ่งครอบคลุมชื่อข้อตกลง, ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, ข้อกำหนดที่กำลังแก้ไข, ข้อกำหนดที่แทนที่หรือเพิ่มเติมอย่างชัดเจน, และวันที่มีผลบังคับใช้. แนบสัญญาควบคุม, เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, และการอนุมัติที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการตรวจสอบย้อนกลับของคุณสมบูรณ์.
ในขณะเดียวกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณทำเครื่องหมายกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดการแจ้งเตือน การพิจารณา และลายเซ็นที่จำเป็น ทุกอย่างจะอยู่ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะมีการสับสนของเวอร์ชันน้อยลงและเอกสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทางออนไลน์สำหรับการตรวจสอบภายในและคู่สัญญา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าหรือบริการ และปรับปรุงระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม หรือช่วงเวลาต่ออายุ
- เพิ่มงานให้กับ SOW ที่มีอยู่เดิมโดยมีผลงานใหม่ กำหนดเวลา และเกณฑ์การยอมรับ
- แก้ไขแบบฟอร์มการประมวลผลข้อมูลโดยเพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงแล้ว รายการผู้ประมวลผลข้อมูลรายย่อย หรือข้อกำหนดด้านเขตอำนาจศาล
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นทางการอย่างรวดเร็วในขณะที่รักษาบันทึกสัญญาที่สะอาดและสามารถปกป้องได้.
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้าง ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึงประมาณ 384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
11. แบบฟอร์มข้อตกลงความร่วมมือ ClickUp
ลองนึกถึงช่วงเวลาคลาสสิกในรายการ Shark Tank ผู้ก่อตั้งกำลังจับมือทำข้อตกลงเพื่อแลกกับหุ้นและค่าลิขสิทธิ์เล็กน้อย ทุกคนยิ้มแย้ม จากนั้นกระบวนการตรวจสอบสถานะก็เริ่มขึ้น และตัวเลขก็เปลี่ยนไป สิ่งเดียวที่ปกป้องทั้งสองฝ่ายในจุดนั้นคือข้อตกลงความร่วมมือที่ชัดเจนซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ สิทธิในการออกเสียง กฎการตัดสินใจ และสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีใครต้องการถอนตัว
แบบสัญญาความร่วมมือ ClickUpครอบคลุมการมีส่วนร่วม, การแบ่งกำไร, สิทธิการจัดการ, การแก้ไขข้อพิพาท, และกลไกการถอนตัวไว้ในที่เดียว
แนบสัญญาหลัก เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดตารางทุนทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถบันทึกกฎหมายที่ใช้บังคับ การได้รับสิทธิตามกำหนด สูตรการซื้อคืน และเงื่อนไขสำคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายทราบอย่างชัดเจนว่ากำลังลงนามในอะไร
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- การกำหนดความเป็นเจ้าของทุน, การลงทุน, และกฎการลงคะแนนเสียงพร้อมคำจำกัดความที่ชัดเจน
- เพิ่มกลไกการถือครอง การซื้อคืน และการยุบเลิก เพื่อให้การออกจากกิจการสามารถคาดการณ์ได้
- เก็บรักษา NDA, การมอบสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และการแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือไว้ในเอกสารออนไลน์ที่เดียวกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งที่ต้องการกำหนดบทบาท ความเป็นเจ้าของ และการตัดสินใจอย่างชัดเจน
12. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
แบบสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpให้คุณมีแบบสัญญาทางกฎหมายที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อกำหนดขอบเขต, จุดสำคัญ, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, การควบคุมการเปลี่ยนแปลง, และเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในที่เดียว
แนบ SOWs, ตารางอัตราค่าบริการ, และเอกสารทางกฎหมายที่สนับสนุน ใช้ Custom Fields เพื่อบันทึกไทม์ไลน์, ระยะเวลาการออกใบแจ้งหนี้, และสิทธิ์การยกเลิกสัญญา ด้วยวิธีนี้ ทั้งสองฝ่ายจะทราบแผนการล่วงหน้า แบบฟอร์มนี้ยังช่วยให้โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่สอดคล้องกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แปลงส่วนต่าง ๆ ของสัญญาเป็นงาน, มอบหมายผู้รับผิดชอบ, แผนผังการพึ่งพาอาศัยกันในมุมมอง Gantt หรือปฏิทิน, และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบและการลงนามอนุมัติ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกขอบเขตงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ข้อสมมติ และคำขอเปลี่ยนแปลงไว้ในเอกสารฉบับเดียวที่จัดการได้ง่าย
- ผูกการชำระเงินกับเป้าหมายหรือแบบฟอร์มการยอมรับ และติดตามสถานะโดยไม่ต้องค้นหาอีเมล
- ใช้ได้กับการเปิดตัวระบบไอที, แคมเปญการตลาด, และการตกแต่งสำนักงานที่อยู่อาศัย ที่ระยะเวลาและอนุมัติมีความสำคัญ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ดำเนินโครงการซึ่งต้องการความมั่นใจในการส่งมอบงาน พร้อมข้อตกลงที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้ได้
13. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
แม้แต่ผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ต้องการสัญญาที่แน่นหนาซึ่งกำหนดคุณค่า ความรับผิดชอบ และขอบเขตอย่างชัดเจน นั่นคือสิ่งที่แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษาของ ClickUpช่วยคุณให้บรรลุได้
เอกสารนี้มอบเอกสารทางกฎหมายที่สามารถปรับแต่งได้ให้กับผู้ให้คำปรึกษาอิสระ, หน่วยงาน, และองค์กรเพื่อกำหนดขอบเขตของบริการ, ผลลัพธ์, ค่าธรรมเนียม, และเงื่อนไขต่าง ๆ คุณสามารถระบุรายละเอียดการชำระเงิน, ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ, และขีดจำกัดความรับผิดชอบได้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับการคุ้มครอง
ภายใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงข้อตกลงนี้โดยตรงกับโครงการลูกค้าที่กำลังดำเนินการอยู่ เปลี่ยนข้อกำหนดให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบผลงาน และแนบเอกสารทางกฎหมาย เช่น NDA หรือเอกสารแก้ไข เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลอย่างครบถ้วน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับ, ทรัพย์สินทางปัญญา, และการไม่แข่งขันเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- จัดการการแก้ไขและการต่ออายุโดยใช้การมอบหมายงาน วันที่ครบกำหนด และการติดตามสถานะ
- จัดเก็บเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดออนไลน์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นและความพร้อมในการตรวจสอบ
✨ เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทที่ต้องการทำให้บริการเป็นทางการและมั่นใจในความถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า
14. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ ClickUp
ข้อตกลงการให้บริการที่ดีจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน, ขอบเขต, เกณฑ์การยอมรับ, และระยะเวลาอย่างชัดเจน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบอย่างชัดเจนว่างานจะดำเนินไปอย่างไร.แบบฟอร์มข้อตกลงการให้บริการของ ClickUpจะเปลี่ยนความชัดเจนนั้นให้กลายเป็นเอกสารที่พร้อมใช้ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.
กำหนดขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในที่เดียว จากนั้นแนบ SOW และเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นไว้ด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้การจัดการข้อตกลงง่ายขึ้น คุณสามารถติดตามอัตราค่าบริการ, รอบการเรียกเก็บเงิน, คำขอเปลี่ยนแปลง, เงื่อนไขการยกเลิก, และการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับการคุ้มครอง
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถทำตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าได้ คุณสามารถแปลงข้อกำหนดเป็นงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามการอนุมัติบนปฏิทินหรือแผนภูมิแกนต์ สิ่งนี้ช่วยลดข้อขัดแย้ง เร่งกระบวนการอนุมัติ และสร้างบันทึกอย่างเป็นทางการที่คุณสามารถไว้วางใจได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมบริการมืออาชีพไว้ด้วยกันพร้อมขอบเขตที่ชัดเจน เกณฑ์การยอมรับ และ SOW ที่เชื่อมโยง
- ผูกการชำระเงินกับเป้าหมายหรือผลงานที่ต้องส่งมอบ และติดตามสถานะโดยไม่ต้องติดตามทางอีเมล
- จัดการการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ การติดตั้งระบบไอที หรือบริการทางการตลาดด้วยการเชื่อมโยงงานและการอนุมัติที่วางแผนไว้
- รวมการเก็บรักษาความลับ การคุ้มครองข้อมูล และการยกเลิกเพื่อความสะดวกไว้ในสัญญาฉบับเดียวที่สามารถค้นหาได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการและทีมงานภายในองค์กรที่ต้องการขอบเขตงานที่ชัดเจน การส่งต่องานที่เรียบร้อย และการส่งมอบงานตรงเวลา โดยมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่ชัดเจนเป็นหลักประกัน
15. แม่แบบนโยบายบริษัท ClickUp
คู่มือพนักงานสมัยใหม่เล่มแรก ๆ มีต้นกำเนิดมาจากคู่มือการดำเนินงานขององค์กรหลังสงคราม เช่น "Basic Beliefs" ของ IBM อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องวัฒนธรรมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น การละเลยขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจนำไปสู่บทลงโทษจริงหรือการฟ้องร้องได้
เทมเพลตนโยบายบริษัท ClickUpให้คุณมีที่เดียวในการร่าง อัปเดต และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในรูปแบบเอกสารทางกฎหมายที่ใช้งานได้จริง สร้างส่วนต่างๆ สำหรับจรรยาบรรณในการทำงาน นโยบายการลา การทำงานทางไกล ความปลอดภัยของข้อมูล และการป้องกันการล่วงละเมิด จากนั้นแนบแบบฟอร์มทางกฎหมายและการยอมรับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บันทึกพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
มันยังช่วยให้คุณเปลี่ยนนโยบายให้เป็นการปฏิบัติได้. มอบหมายผู้รับผิดชอบให้กับนโยบายแต่ละข้อ, กำหนดตารางการทบทวนประจำปี, และตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการฝึกอบรมหรือการรับรอง.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมบทในคู่มือ ประกาศที่จำเป็น และเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะเขตอำนาจศาลไว้ในที่เดียว พร้อมระบบควบคุมเวอร์ชัน
- ติดตามรอบการฝึกอบรมการคุกคามทางเพศและบันทึกการสำเร็จการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ
- กำหนดนโยบายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ OSHA ให้สอดคล้องกับงานและกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการอัปเดต
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมกฎหมายที่ต้องการมาตรฐานนโยบายในทุกสาขา พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เชื่อถือได้
16. แม่แบบนโยบายและขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ClickUp
วัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า
วัฒนธรรมกินกลยุทธ์เป็นอาหารเช้า
คำกล่าวอันเป็นอมตะของปีเตอร์ ดรักเกอร์สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมนโยบายพนักงานที่มีการบันทึกไว้อย่างดีจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผู้นำส่วนใหญ่ตระหนัก
เทมเพลตนโยบายและขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ClickUpช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนค่านิยมทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่การปฐมนิเทศจนถึงการจ่ายเงินเดือน ด้วยพื้นที่ทำงานกลางเดียว คุณสามารถเขียน ตรวจสอบ และปรับปรุงคู่มือพนักงานได้อย่างสะดวก
คุณสามารถกำหนดรอบการตรวจสอบ, ติดแท็กเจ้าของนโยบาย, และเพิ่มบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้, ทำให้เอกสารของคุณยังคงเกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อทีมหรือข้อบังคับของคุณมีการเปลี่ยนแปลง.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รักษาคลังข้อมูลนโยบายพนักงานแบบรวมศูนย์และค้นหาได้
- มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและทำให้กระบวนการทบทวนนโยบายเป็นอัตโนมัติ
- เก็บรักษาทุกเวอร์ชันให้พร้อมตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและโปร่งใส
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและพร้อมทางกฎหมายด้วย ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงกับลูกค้า การปรับปรุงนโยบาย หรือข้อตกลงความร่วมมือ ความชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่ง และนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตทางกฎหมายเหล่านี้มุ่งเน้นจริงๆ 💯
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นไม่ใช่แค่การมีเทมเพลตเหล่านี้เท่านั้น—แต่ยังมอบพื้นที่ที่เอกสาร กำหนดเวลา และการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ร่วมกัน คุณสามารถตรวจสอบสัญญา มอบหมายงานเพื่อขอความคิดเห็น ติดตามการแก้ไข และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่ออายุ
มันเหมือนกับการมีทีมกฎหมาย ทีมปฏิบัติการ และทีมบริหารโครงการของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง 🎉
ใช้เทมเพลตทางกฎหมายออนไลน์ของ ClickUp เพื่อสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงส่วนบุคคล แบบฟอร์มทรัพย์สิน หรือสัญญาลูกค้า เลือกเทมเพลตที่ครอบคลุม กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนด รับข้อกำหนดที่ถูกต้อง จากนั้นพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือแชร์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
หากมีคำถามเกิดขึ้น ให้ใช้ไอคอนความคิดเห็นเพื่อตอบคำถาม สร้างสำเนาขณะทำงานเพื่อเก็บเวอร์ชันไม่จำกัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความนิยมและที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการขายหรือการรับลูกค้าและครอบครัว
สำรวจเทมเพลตทางกฎหมายฟรีโดย สมัครใช้ ClickUp!